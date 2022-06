เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด Kenny G คริสต์มาสใน AC 

เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด มีโรงเรียนการตลาดหลายแห่งที่คิดเกี่ยวกับการจองความบันเทิงคาสิโนพาดหัวข่าวในช่วงใกล้คริสต์มาสนี้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะทำให้เกิดสิ่งนี้:

ตัวเลือกที่ 1: อย่ากังวล หากคุณอยู่ห่างจากวันหยุดน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ คุณควรวางแผนการแสดง A-list ขนาดใหญ่ที่มีความน่าดึงดูดใจที่เป็นสากล ซึ่งสามารถเติมเต็มเวทีในช่วงพายุหิมะและความนิยมของเขาเป็นคู่แข่งกับผู้ชายที่ร่าเริงที่มีเคราสีขาวและ ชุดสูทสีแดง มิฉะนั้น การนำเสนอดาราดังใกล้วันสำคัญเช่นนี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะแข่งขันกับซานต้าเท่านั้น แต่คุณยังแข่งขันกับปาร์ตี้ในวันหยุด การมาเยี่ยมเยียนปีละครั้งจากญาติและเพื่อน และประเพณีอื่นๆ ที่ไม่ได้หมุนเวียนไปกับการดูโชว์คาสิโน

หากตัวเลือกที่ 1 ไม่ใช่ตัวเลือก และคุณยังคงมุ่งมั่นที่จะใส่ชื่อที่รู้จักกันดีบนกระโจมของคุณและบนเวทีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ก) เข้ามุมตลาดสำหรับวันที่และ b) ที่คุณ ผู้ให้ความบันเทิงมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับเทศกาลวันหยุด

Harrah’s Resort กำลังจะไปตามเส้นทางนั้นในคืนวันศุกร์ที่สถานที่แสดงคอนเสิร์ต 1,200 ที่นั่ง นักร้องแจ๊ส แซ็กโซโฟน Kenny G เด็กชายชาวยิวที่ดีจากซีแอตเทิลที่มีอัลบั้มคริสต์มาส/วันหยุดทั้งหมดเป็นแพลตตินั่มหรือทองคำ เป็นดาราเพียงคนเดียวในเมืองในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม (และเป็นหนึ่งในสองเพลงตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อคุณ เพิ่มในรายการวันเสาร์โดย Martin Nievera ดาราฟิลิปปินส์ที่ Tropicana) ในความเป็นจริง ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อนักร้อง Michael Bublé ซึ่งเป็นเจ้าของชาร์ตเพลงวันหยุดเกือบทศวรรษที่ผ่านมา Kenny G (“G” สำหรับ Gorelick) ก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ขายดีที่สุด ของฤดูกาล ในหกอัลบั้มวันหยุดของเขา ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งอัลบั้มได้ขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของชาร์ตเพลงแจ๊สของอเมริกา และเป็นอัลบั้มเดียวที่ไม่ได้อยู่ที่อันดับสอง

จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ Gorelick จัดตารางการออกเดทกับวงดนตรีของเขาในช่วงเทศกาลวันหยุดอย่างระมัดระวัง และเป็นเวลาหลายปีที่เขามักจะหาเวลานำการแสดงวันหยุดที่รื่นเริงและค่อนข้างกลมกล่อมมาที่แอตแลนติกซิตี้อยู่เสมอ

Kenny G. ไม่ได้โหลดการแสดงของเขาด้วยเพลงวันหยุด นั่นจะไม่ยุติธรรมสำหรับแฟน ๆ ที่มาฟังเพลงฮิตมากมายที่เขามีในฐานะศิลปินแจ๊สที่ราบรื่น Gorelick กล่าวว่าเขาใส่เพลงวันหยุดไว้ตรงกลางของการแสดงและใส่กรอบด้วยเพลงฮิตของเขา

และในขณะที่เขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักบรรเลงเพลง เขาและวงดนตรีของเขา ซึ่งหลายคนเคยเล่นร่วมกับเขาตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพเดี่ยวของเขา ไม่ได้อยู่เหนือการร้องเพลงในช่วงเทศกาล

“ฉันรักที่จะทำมัน ฉันชอบร้องเพลงวันหยุด ไม่มีอัตตา แต่เราทำได้ดีมาก” Gorelick บอกเว็บไซต์flipside.comก่อนคอนเสิร์ตวันหยุดเมื่อปีที่แล้ว

ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีเพลงโปรดในช่วงวันหยุด แม้ว่าเขาดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ราบรื่นที่เขาสร้างขึ้นซึ่งผสมผสาน “Deck the Halls” เข้ากับ “The 12 Days of Christmas”

“มันทำให้ฉันอารมณ์ดี” เขากล่าว

Gorelick วัย 57 ปี เป็นนักดนตรีโดยกำเนิด ส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยบทเรียนรายสัปดาห์เพื่อเรียนรู้เทคนิค เมื่อเขาได้เล่นกิ๊กใน Barry White’s Love Unlimited Orchestra เมื่อ 40 ปีที่แล้ว Gorelick ซึ่งอายุ 17 ปีและยังคงอยู่ในโรงเรียนมัธยมในขณะนั้น ก้าวกระโดดจากวงดนตรีแจ๊สระดับไฮสคูลของเขาไปสู่องค์กรมืออาชีพของ White ได้อย่างง่ายดายโดยไม่เหนื่อย เขาหาเลี้ยงชีพในฐานะนักดนตรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

แต่เขายังคงมีความคิดที่จะสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยในสาขาการบัญชี ดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้อยู่บนท้องถนนกับไวท์ เขาจึงเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันและสำเร็จการศึกษาระดับเกียรตินิยมอันดับสอง

จนกระทั่งถึงตอนนั้นเองที่เขาเริ่มอาชีพนักดนตรีเต็มเวลา เขาเคยเล่นร่วมกับวงดนตรีฟังก์ ใช้เวลาทำงานกับเจฟฟ์ ลอร์เบอร์ ฟิวชั่นแบนด์ จากนั้นก็เริ่มงานเดี่ยวของเขา ในระหว่างนั้นเขาได้แสดงร่วมกับศิลปินแจ๊ส ป๊อป และศิลปินร่วมสมัยมากมายตั้งแต่แฟรงก์ ซินาตรา วิทนีย์ ฮูสตัน Peabo Bryson กับ DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Natalie Cole และ Smokey Robinson

ได้รับอิทธิพลอย่างกว้างขวางจากโกรเวอร์ วอชิงตัน จูเนียร์ อัลบั้มแรกสุดของ Gorelick ขายได้อย่างหนาแน่น อัลบั้มที่สองและสามของเขาเป็นมัลติแพลตตินั่ม และสตูดิโอที่หกของเขาBreathlessกลายเป็นอัลบั้มเพลงที่ขายดีที่สุดตลอดกาลด้วยยอดขาย 15 ล้านก๊อปปี้

โอ้และอัลบั้มวันหยุดแพลตตินั่มเหล่านั้น? อัลบั้มเปิดตัวในช่วงวันหยุดแรกของเขาคือ Miraclesในปี 1994 มียอดขายถึง 13 ล้านชุด และทำให้เป็นอัลบั้มคริสต์มาสที่ขายดีที่สุดตลอดกาล

ด้วยการสนับสนุนจากท้องถิ่นมากมาย คุณคงคิดยากว่าทำไมเมืองนี้ถึงให้คุณนิยามร้านกาแฟและทุกสิ่งได้

เรามีผู้สนับสนุนในแอตแลนติกซิตี้ เรามี Margaretville อยู่บนเรือ [ในการแข่งขันดนตรี] แม้แต่จอร์จ [เจ้าของ] จาก Malelani ก็มาสนับสนุนเราในที่ประชุม [เราได้ยิน].. การแข่งขันอยู่ที่ไหน? ไม่มี จอร์จกับฉันรู้ว่ายิ่งคุณใส่ร้านกาแฟใน Ventnor, Margate หรือ Longport มากเท่าไร คนก็จะไป Wawa และ Starbucks น้อยลงเท่านั้น พวกเขากำลังจะไปร้านกาแฟแม่และป๊อปในเมือง นั่นเป็นเหตุผลที่ Ocean City, Positively Fourth Street, Ocean City Coffee Company และ Who’s on First ทำงานได้ดี พวกเขาเป็นร้านกาแฟที่โดดเด่นในโอเชียนซิตี้ มาร์เกท ฉันไม่คิดว่าพวกเขามีร้านกาแฟหลังเดียวนอกจากสตาร์บัคส์

คุณเคยไปร้านกาแฟใน Ventnor หรือไม่?

นอกจากมาเลลานีแล้ว ไม่มี ฉันโตมาที่นี่และไม่มีอะไรแบบนั้น นั่นคือเป้าหมายหลักประการหนึ่งของเราคือการเริ่มมีลูกเข้ามา ไม่มีอะไรให้ทำมากมายนัก พวกเขากำลังนั่งบนโคลงที่ Wawa หรือนั่งอยู่บนที่ดินของใครบางคน นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ [ตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก] ฉันส่งบทความล่าสุด [ในสื่อท้องถิ่น] ไปที่The Inquirerและ the New York Timesโดยพื้นฐานแล้ว [มี] ลองอ่านบทความอื่นๆ เหล่านี้เพราะเราคิดว่าเรากำลังถูกควบคุมอย่างหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะไม่มีคำจำกัดความ เราย้ายไปอยู่ที่ 1 มกราคม 2013 เพื่อดูสถานที่ทั้งหมด เราสาธิตและเปิดทำการในวันที่ 1 สิงหาคม เราทำงาน 80-100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อเปิดมัน งานเปิดตัวครั้งใหญ่ของเราคือวันอาทิตย์ที่ 3 ส.ค. เรามี [มือกีตาร์ท้องถิ่น] บ็อบ สเตอร์ลิงมาเปิดที่นี่ และพวกของเขาก็เข้ามาด้วย ทุกคนมาที่นี่และทุกคนก็รักมัน ร้านพิชซ่าฝั่งตรงข้ามบอกว่าไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อน เราทำกาแฟฟรีในวันเปิดตัวของเรา เราแจกกาแฟ 900 แก้ว กาแฟเยอะมาก ผู้คนหันเข้าและออก มาและออกไปและห้อยอยู่ข้างหน้า เป็นการฟื้นคืนชีพของถนนในทันที

นี่เป็นแถบการจราจรสูงในฤดูร้อนสำหรับคนเดินเท้าและนักปั่นจักรยาน ใช่ไหม

ใช่ คนเดินถนนและคนขี่จักรยาน ด้วยร้านกาแฟ แม้ว่าคุณจะอยู่บนถนนที่พลุกพล่านที่สุดในเมือง ก็ไม่สำคัญเพราะคุณต้องการคนเดินเท้าในฤดูร้อนและคุณจะไม่มีที่จอดรถเพียงพอ เป็นชุมชนขนาดเล็ก ผู้คนสามารถเดินมาที่นี่

ร้านอาหารใน Ventnor ไม่มีการแสดงดนตรีสดเป็นครั้งคราวใช่หรือไม่

สิ่งที่สมาชิก Zoning Board บอกเราคือพวกเขาต้องการให้เราใช้การเปลี่ยนแปลงสำหรับการชุมนุมดนตรีที่มีร้านกาแฟเป็นอุปกรณ์เสริม แต่ – เช่นเดียวกับในฤดูร้อน มันจะไม่เป็น – ฉันหมายความว่าใช่ เราจะมีเครื่องเล่นอคูสติกอยู่ที่นี่ แต่จะมีผู้คนมากมาย เมื่อ [นักดนตรี] มีเหยือกทิป พวกเขาจะให้คำแนะนำมากมาย เรามีกีตาร์และนักไวโอลินอยู่ที่ลานบ้านหรือเล่นดนตรีแจ๊สเต็มวงในตอนกลางคืนเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว — ทั้งหมดเป็นอคูสติก ผู้คนจะรวมตัวกันและตรวจดู พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน [ที่นี่] เรารู้ว่ามันจะได้ผล นั่นคือที่ที่เราอยากจะไปต่อในฤดูร้อน คุณรู้ไหม เรามีลานขนาดใหญ่ คนจะไม่อยู่ใกล้ทางเท้า เรากำลังวางแผน รู้ดีว่ามีค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่ฉันไม่รู้ แต่เราวางแผนที่จะวางแร็คจักรยานขนาดใหญ่ไว้ฝั่งตรงข้ามถนน มันจะเป็นเหมือนสิ่งกีดขวางและที่สำหรับวางจักรยานของคุณ นั่นเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่คือจักรยานบนทางเท้า ทุกเช้า คุณจะได้รับจักรยาน 10-15 คัน ที่จอดรถไม่ใช่ปัญหาจริงๆ เรามีไมค์เปิดสองคืน [เมื่อเร็ว ๆ นี้] และไม่มีปัญหากับคนหาที่จอดรถ เมื่อผู้คนไปที่ Malelani พวกเขาต้องจอดรถห่างออกไปสี่ช่วงตึก ถ้าเรารู้ว่าวงดนตรีเจ๋งๆ กำลังจะมา เราจะบอกให้พวกเขามาก่อนและโหลดอุปกรณ์ [จากด้านหน้า] แล้วไปหาที่จอด

Brian Callahan ได้ช่วยเหลือฉันหลายอย่างในด้านกฎหมาย เราไม่สามารถขอบคุณได้มากพอ วิศวกรของเรา แลนซ์ แลนด์กราฟ เขาทำทุกอย่างที่ทำได้ในตอนนี้ ลูก ๆ ของเขามาในคืนวัยรุ่น ทุกการพัฒนาหรือแผนแม่บทที่เราได้ดู ร้านกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของมัน — ใน Philly, Atlantic City, Vineland, Millville และ Haddonfield แฮมมอนตันเป็นกรณีศึกษาหลักกรณีหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างร้านกาแฟครั้งแรกและทุกๆ อย่างที่เปิดอยู่รอบๆ ร้านกาแฟ

มีสตูดิโอคาราเต้อยู่ตรงถนน นั่นเป็นสถานที่ชุมนุมไม่ใช่หรือ?

มีหนึ่งบล็อกและไม่อนุญาตในเวนท์เนอร์ เราไม่ใช่สตูดิโอหลัก เราเป็นร้านกาแฟ เรานำเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย … ผลลัพธ์สุดท้ายคือการทำกำไร … [ฉัน] ไม่รู้ว่าเวทีที่เราสร้างขึ้นนั้นปลุกเร้าเรื่องทั้งหมดนี้หรือเปล่า แต่ห้องครัวของเรามีขนาดเพียงครึ่งเดียว เรามีที่นั่งทั้งหมด [ผู้มีอุปการคุณ] นั่นกินพื้นที่ 300 ตารางฟุต เมื่อเราสร้างเวที ทำให้เรา 150 ตารางฟุต และวงดนตรีก็ดูดี Brittany จาก Anchor Arts เธอมาและเราได้ทำการระดมทุน Surf Rider เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด และบริจาคเครื่องดื่ม และเงินไปบริจาคให้กับ Surf Rider Foundation พวกเขามี 12 คนที่นี่กำลังวาดภาพและผู้สอนอยู่บนเวที ในเดือนกันยายน เธอทำงานศิลปะบนลานบ้าน เวทีถูกวางในช่วงเดือนธันวาคม ฉันถามว่าวงดนตรีที่เล่นในมุมหรือบนเวทีต่างกันอย่างไร? ห่างจากพื้นประมาณเจ็ดนิ้ว มีแต่ผนังสวยๆ สำหรับเก็บเสียง [เจ้าหน้าที่ Zoning] Jimmie [Agnesino] ต้องการประตูที่กว้างขึ้นเพราะประตูโรงรถอยู่เหนือศีรษะ [ที่ทางเข้า] และไม่สามารถถือเป็นประตูเมื่อออก เดือนเมษายน บานประตูไม้เหล่านั้นก็เปิดออก นั่นคือความรู้สึกที่เราอยากเก็บไว้ คุณนั่งบนเก้าอี้และได้กลิ่นเพียงลมทะเลที่พัดเข้ามาในช่วงฤดูร้อน

ดังนั้นตอนนี้คุณต้องย้อนกลับไปพร้อมคำจำกัดความว่าร้านกาแฟคืออะไร

ถูกต้อง. ร้านกาแฟทำงานอย่างไร? พวกเขาทำอะไร? พวกเขาต้องการทราบเวลาทำการของเรา กี่ชั่วโมง [สำหรับ] ดนตรี, กาแฟ [ยอดขาย], รายการพิเศษ. เราไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่คุณสามารถทำเพลงหรือจะหยุดเวลาใด เราจะไม่ข้ามข้อบัญญัติเรื่องเสียงนั้น ดังนั้นเราจะไม่ละเมิดมัน Custard’s เปิดให้บริการจนถึง 01.00 น. ในฤดูร้อน เราเปิดให้บริการจนถึง 22:00 น. เพราะเราต้องกลับมาที่นี่เวลา 7.00 น. ในฤดูร้อน เราต้องนอน ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะได้รับความสนุกสนาน เราจะมีผู้คนสัญจรไปมาตั้งแต่ 500-600 คนในหนึ่งวัน นั่นคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว WZXL จะมาถึงในวันเสาร์ที่ [1] มีนาคม และพวกเขากำลังถ่ายทอดสดทางไกลตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. 1 มีนาคมเป็นแนวร็อค [ส่วน] ของการประลองดนตรี

จนถึงการประชุมมีนาคม Ventnor Coffee สามารถเป็นเจ้าภาพดนตรีได้ตั้งแต่เปิดมาใช่มั้ย?

นั่นคือสิ่งที่ Zoning Board พูดถูกต้อง เราไปประชุมกับทนายความของเราเมื่อวันศุกร์ และเรายังได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่นี่เป็นปัญหากับผู้ตรวจการอาคาร เขากังวลเกี่ยวกับความรับผิด ทำไมเราไม่บอกเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรก? เราได้รับคำสั่งให้ไปที่เคาน์ตีเพราะเราต้องการที่จอดรถที่ต่างกันเพื่อดึงเข้าและออกจากถนนรถแล่น พวกเขาไม่มีปัญหา เรามีสิ่งนั้นภายในหนึ่งวัน เราส่งจดหมายถึง Jimmie Agnesino แล้วเขาพูดว่า “ไม่มีปัญหา”

ซึ่งถือเป็นร้านค้าปลีก เรากำลังเช่า เราไม่ได้เป็นเจ้าของอาคาร เมื่อเราได้รับใบอนุญาตการค้า มันคือร้านค้าปลีก และเราได้รับแจ้งว่าเราต้องการที่จอดรถริมถนนหนึ่งแห่งสำหรับทุกๆ สามที่นั่งเพื่อเป็นร้านอาหาร เรามีสามจุดเท่านั้น ตลอดเวลานี้เราคิดว่าเราจะมีที่นั่งเพียงเก้าที่นั่งเท่านั้น! ของเราจำกัด 49 คน เราไม่สามารถเกิน 49 คนได้ ถ้าเราถูกเตรียมไว้สำหรับกิจกรรม เราจะไม่ได้รับ 49 คนในที่นี่ [อย่างไรก็ตาม] — อาจจะ 45 กับวงดนตรีและทีมงาน มีแต่คนนั่งสนับสนุนวงนั้น คนอื่น ๆ กำลังตรวจสอบมัน มีการหมุนเวียน ระหว่างสัปดาห์เรามีคนที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ เรามี Wi-Fi และทุกอย่าง

เป็น 50/50 ในใจคุณหรือดีกว่าว่าหลังจาก 19 มีนาคม คุณจะสามารถดำเนินการต่อได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม คุณมั่นใจหรือไม่?

50/50 ผมว่านะ เราไม่แน่ใจ หากคุณไม่สามารถส่งเสริมธุรกิจของคุณได้ แล้วมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไร?

ชาวบ้านบางคนคิดว่าเมืองนี้กำลังพยายามยับยั้งธุรกิจขนาดเล็ก ในระบบเศรษฐกิจนี้ดูเหมือนว่าจะยากที่จะเชื่อ

เราต้องการธุรกิจมากขึ้น เมืองจะประสบความสำเร็จเมื่อทุกหน้าร้านเต็ม ผู้คนไม่ออกจากเกาะเพื่อไปช้อปปิ้ง ไม่มีอะไรทำให้ฉันอยู่ที่นี่จริงๆ ฉันสามารถย้ายออกนอกชายฝั่งและมีทุกสิ่งที่ต้องการ ที่นี่ฉันไม่มีอะไรที่ฉันต้องการ

เป็นการตัดสินใจของคุณที่จะอยู่ที่นี่และตอบแทนที่คุณจากมา

เมืองอื่นๆ จะไปและพูดว่า [ตัวอย่าง] มีที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ อยู่ที่นั่นมา 10 ปีแล้ว และคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ เรียกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อการออกแบบ ให้คุณใส่อะไรก็ได้

คุณยังเปิดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ ฉันคิดว่าตอนนี้เมืองคงไม่ต้องการให้ผู้คนออกจากเกาะเพราะแซนดี้หรือธุรกิจต่างๆ กลัวที่จะเปิดหรือเปิดใหม่

[ทรัพย์สิน] นี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายของ Dorset Avenue มาโดยตลอด — ย้อนกลับไปในยุค 80 เป็นร้านขายตัวถังและร้านขายกระจก ในช่วงทศวรรษที่ 30 และ 40 เป็นร้านขายของประดับตกแต่งคริสต์มาส เราไม่เคยแตะต้องตัวอาคารเลย จนกว่าเราจะย้ายเข้าไป เรารื้อผนังทั้งหมดแล้ว เรามีป้ายเก่าจาก [อดีต] ทราย [คาสิโน] ตรงนี้ ทุกคนที่เคยทำงานที่ Sands ที่เข้ามาที่นี่ถามถึงเรื่องนี้และพูดประมาณว่า “ฉันอยู่ใต้นั้นมา 10 ปีแล้ว!” นั่นคือสิ่งที่พนักงานจะลงไป เราพยายามซื้อจดหมายจากอาคาร และพวกเขาต้องการเงินหนึ่งพันเหรียญต่อจดหมายแต่ละฉบับ แต่เราจะวางมันไว้ที่ไหน? ป้ายที่ข้ามแปซิฟิค อเวนิว เขาขายกันในราคา 700 เหรียญ แต่ [ลงชื่อเข้าใช้ที่นี่] เรามีผนังที่ใหญ่พอในห้องนั่งเล่นของเรา และติดสาย ทุกอย่างในนี้ถูกรีไซเคิล เก้าอี้ตัวเล็กมาจาก Borgata เฟอร์นิเจอร์ตกทอดมาถึงเราจากคุณปู่ทวดของฉัน

กีตาร์สีแดงตัวใหญ่บนกำแพงมาจากไหน?

เราทำงานช้าในฤดูหนาวและฉันก็ทำได้ เพื่อนของฉันมี Fender แต่มันเหมือนกับ Fender Strat จำลองขนาดเต็ม มันยาว 8 ฟุต สตริงแน่นอยู่ ณ จุดหนึ่ง เพื่อนของฉัน เขามีกีตาร์ 15 ตัว เขาเล่นอะไรก็ได้กับเครื่องสาย เขามีเสียงบางอย่างออกมาจากมัน แต่ต้องรัดสายให้แน่นอีกครั้ง

มีอะไรเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพิ่มหรือไม่?

แสดงเพียง 19 มีนาคม เวลา 18:30 น.[pm] มันจะเป็นที่โรงเรียนประถมศึกษา Ventnor บนถนนลาฟาแยต พวกเขากำลังย้าย [การประชุมที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์] มีความจุ 500 คน พื้นที่เก่า 125 คน และเรามี 60 คนนั่งอยู่ตรงโถงทางเดิน

และพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะพูดได้ใช่มั้ย?

พวกเขาเชียร์และโห่ไล่ แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยเพราะไม่ใช่การประชุมสาธารณะ พวกเขาต้องคุยกันทีหลัง คุณยังคงอยู่ที่นั่นและยังคงได้รับข้อมูลทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราดำเนินการในครั้งนี้ จะเป็นการกำหนดคำจำกัดความสำหรับการขายปลีกหากพวกเขาให้การตีความ

นอกเหนือจากการอดนอนและความไม่แน่นอนอย่างกะทันหัน ไม่ต้องพูดถึงเวลาที่ช้าของธุรกิจในปีนั้น มันจะต้องทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากด้วยค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่อยู่เหนือค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

เราต้องจ่าย $550 สำหรับคำจำกัดความ นั่นคือ 550 กาแฟที่ฉันต้องขายเพื่อให้ได้เงินคืนและฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะได้ … จะเป็นอย่างไรต่อไป? ฉันเกลียดการเดินบนเปลือกไข่ ภรรยาของฉันจะบอกคุณว่าทั้งหมดที่ฉันต้องการทำคือเปิดร้านกาแฟ ฉันทำการตลาดและเธอดูแลร้าน ฉันเล่นเฟสบุ๊คและอะไรทำนองนั้น

นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ ฉันเคยทำงานให้กับบริษัทใหญ่ๆ ฉันทำงานให้กับซีซาร์ ฉันเคยทำโซเชียลมีเดีย ฉันอยู่ที่ Bally’s Gaming ก่อนที่พวกเขาจะเข้าร่วม Caesars บริษัท General Motors ฉันไม่ได้ทำการก่อสร้างเสมอไป ฉันเบื่อที่จะนั่งหลังโต๊ะและรอโครงการต่อไปที่จะมาถึง จากนั้นฉันก็ลองทำด้วยตัวเองในปี 2549 ฉันลอง [ธุรกิจโซเชียลมีเดียของตัวเอง] เป็นเวลาหนึ่งปี ข้างล่างนี้ คุณไม่สามารถทำได้ เว้นแต่คุณจะมีผู้ติดต่อ ตอนที่ฉันทำงานให้กับ Masterminds หรือ Masterpiece, Phyllis Lacca หรือ Nancy พวกเขารู้จักผู้คน คือสิ่งที่คุณรู้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้

Spring Poker Open ของ Borgata ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8-26 เมษายน เป็นงานสำคัญในฤดูกาลโป๊กเกอร์ฝั่งตะวันออกมาโดยตลอด แต่ปีนี้ได้เพิ่มเครื่องประดับอันทรงเกียรติให้กับมงกุฎ

งาน World Poker Tour World Championship Double Play วันที่ 21-26 เมษายน กับเงินรางวัลรวมห้าล้านรางวัลและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 ดอลลาร์ + 400 จะถูกถ่ายทำเป็นงาน TV World Championship ของ WPT Borgata กำลังคว้ารางวัลนี้จากลาสเวกัส ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว

กิจกรรมหลักทั้งหมดกำลังถ่ายทำสำหรับตอนจบฤดูกาลสามตอนของซีซั่น 12: World Poker Tourทาง FOX Sports Net ตารางสุดท้ายซึ่งเมื่อเล่นแคบลงไปที่ผู้เล่นหกคนสุดท้ายคือชุดทีวี/การผลิตขนาดใหญ่และจะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน มีที่นั่งสำหรับผู้ชมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป

การเปลี่ยนไปใช้ Borgata เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจากความสำเร็จของกิจกรรม WPT ที่คาสิโน จากกิจกรรม World Poker Tour ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว เหตุการณ์สำคัญสามรายการและหกรายการจากเจ็ดรายการแรก – ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เข้าร่วม – เกิดขึ้นที่ Borgata

เป็นงานเปิด ดังนั้นทุกคนที่จ่ายเงิน 15,000 เหรียญสามารถเข้าร่วมได้ ยืนยันที่จะเล่นเป็นแชมเปี้ยน WPT ฤดูกาลที่ชนะการแข่งขัน WPT ที่นำไปสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกนี้

เช่นเคยในเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของโป๊กเกอร์ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งของเสน่ห์และความตื่นเต้นเกี่ยวข้องกับการที่มือสมัครเล่นสามารถฝ่าฟันไปถึงมือโปรโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในกิจกรรมหลักได้หรือไม่

ในการเริ่มต้นเทศกาลภาพยนตร์การ์เดน สเตทที่เปิดตัวในแอตแลนติกซิตีในวันที่ 3-6 เมษายน ซึ่งเป็นการฉายภาพยนตร์เงียบเรื่องThe Black Pirateพร้อมด้วยดนตรีออร์แกนแสดงสดโดย ดร. สตีเวน บอลล์ จะจัดขึ้นที่ Boardwalk Hall เพื่อประโยชน์สำหรับคณะกรรมการฟื้นฟูอวัยวะทางประวัติศาสตร์ งานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน เวลา 19.00 น. การตรวจคัดกรองนี้จะทำหน้าที่เป็นผลประโยชน์ครั้งแรกของ HORC ในการระดมทุนเพื่อรักษาและฟื้นฟูอวัยวะ Kimball และอวัยวะท่อ Midmer-Losh ที่ Boardwalk Hall ซึ่งเป็นไปป์ออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฉันมีโอกาสได้ดูหนังเงียบหลายเรื่องพร้อมกับดนตรีประกอบ และมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ภาพยนตร์เหล่านี้ไม่เคยเงียบจริงๆ เนื่องจากดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์การรับชมในยุคนั้น ก่อนที่ภาพพูดจะมาถึง โจรสลัดดำ(1926) นำแสดงในภาพยนตร์เงียบซูเปอร์สตาร์ ดักลาส แฟร์แบงค์ส และเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มที่เข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดซึ่งรับผิดชอบการตายของพ่อของเขาเพื่อแสวงหาการแก้แค้น ตั๋วเข้าชมThe Black Pirateราคา $15 และสามารถซื้อได้ที่ Boardwalk Hall Box Office และที่ Ticketmaster ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉายนี้และเทศกาลภาพยนตร์ที่เหลือ โปรดไปที่gsff.org

Smithsonian Traveling Exhibit เยี่ยมชม AC Arts Garage

โดย Ray Schweibert

ห้องสมุดสาธารณะฟรีในแอตแลนติกซิตีกำลังช่วยนำการจัดแสดงที่น่าตื่นเต้นซึ่งสร้างขึ้นโดยสถาบันสมิธโซเนียนมาสู่เมืองเป็นเวลาหกสัปดาห์ ห้องสมุดเป็นหนึ่งในหกองค์กรในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ “Hometown Teams” ซึ่งเป็นนิทรรศการการเดินทางที่เฉลิมฉลองกีฬาและน้ำใจนักกีฬาของอเมริกา แอตแลนติกซิตี้จะเป็นจุดแวะพักที่สองของการเดินทางโรดทริป 2014 ของทีมบ้านเกิด การจัดแสดงจะจัดแสดงที่Noyes Arts Garage ของ Stockton Collegeซึ่งตั้งอยู่ที่โรงจอดรถ Wave ที่ 2200 Fairmount Ave. ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมถึง 4 พฤษภาคม ผู้เข้าชมจะสามารถดูนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. วันพุธถึงวันอาทิตย์ระหว่างการเข้าพัก ห้องสมุดจะจัดการชุมนุมในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคมเวลา 14.00 น. ที่ Arts Garage เพื่อเริ่มการเยี่ยมชมแอตแลนติกซิตีของนิทรรศการ “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น Smithsonian ในแอตแลนติกซิตี” ผู้จัดเก็บเอกสารห้องสมุด Heather Halpin Perez กล่าว “เราคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้เยี่ยมชมที่จะได้เห็นนิทรรศการระดับชาติในท้องถิ่น” Smithsonian ซึ่งตั้งอยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. ได้พัฒนาจอแสดงผลนี้โดยเฉพาะสำหรับพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กและ/หรือผู้ชมในชนบท ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับทีมบ้านเกิด ห้องสมุดสาธารณะแอตแลนติกซิตีฟรีจะนำเสนอนิทรรศการใหม่ “ประสบการณ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตี้: ความจงรักภักดีและความมุ่งมั่น ” การจัดแสดงเกี่ยวกับกีฬานี้จะตั้งอยู่ที่ Arts Garage จะจัดแสดงผู้คนและสถานที่บางส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬาอันยาวนานของเมือง ไฮไลท์จะรวมถึงนักกีฬาโอลิมปิกของแอตแลนติกซิตีและดารา นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการออกกฎหมาย Title IX และสถานที่จัดงานมากมายในแอตแลนติกซิตีที่มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้น “แอตแลนติกซิตี้เป็นเรื่องราวกีฬาของอเมริกา” เบธ ไรอันผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แอตแลนติกซิตีกล่าว “ตั้งแต่ Boardwalk Hall ไปจนถึงชายหาด ตั้งแต่สนามบาสเก็ตบอลไปจนถึงสนามเบสบอล เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ฟัง การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยม ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ Arts Garage จะจัดแสดงผู้คนและสถานที่บางส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬาอันยาวนานของเมือง ไฮไลท์จะรวมถึงนักกีฬาโอลิมปิกของแอตแลนติกซิตีและดารา นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการออกกฎหมาย Title IX และสถานที่จัดงานมากมายในแอตแลนติกซิตีที่มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้น “แอตแลนติกซิตี้เป็นเรื่องราวกีฬาของอเมริกา” เบธ ไรอันผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แอตแลนติกซิตีกล่าว “ตั้งแต่ Boardwalk Hall ไปจนถึงชายหาด ตั้งแต่สนามบาสเก็ตบอลไปจนถึงสนามเบสบอล เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ฟัง การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยม ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ Arts Garage จะจัดแสดงผู้คนและสถานที่บางส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬาอันยาวนานของเมือง ไฮไลท์จะรวมถึงนักกีฬาโอลิมปิกของแอตแลนติกซิตีและดารา นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการออกกฎหมาย Title IX และสถานที่จัดงานมากมายในแอตแลนติกซิตีที่มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้น “แอตแลนติกซิตี้เป็นเรื่องราวกีฬาของอเมริกา” เบธ ไรอันผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แอตแลนติกซิตีกล่าว “ตั้งแต่ Boardwalk Hall ไปจนถึงชายหาด ตั้งแต่สนามบาสเก็ตบอลไปจนถึงสนามเบสบอล เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ฟัง การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยม จะจัดแสดงผู้คนและสถานที่บางส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬาอันยาวนานของเมือง ไฮไลท์จะรวมถึงนักกีฬาโอลิมปิกของแอตแลนติกซิตีและดารา นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการออกกฎหมาย Title IX และสถานที่จัดงานมากมายในแอตแลนติกซิตีที่มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้น “แอตแลนติกซิตี้เป็นเรื่องราวกีฬาของอเมริกา” เบธ ไรอันผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แอตแลนติกซิตีกล่าว “ตั้งแต่ Boardwalk Hall ไปจนถึงชายหาด ตั้งแต่สนามบาสเก็ตบอลไปจนถึงสนามเบสบอล เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ฟัง การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยม จะจัดแสดงผู้คนและสถานที่บางส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬาอันยาวนานของเมือง ไฮไลท์จะรวมถึงนักกีฬาโอลิมปิกของแอตแลนติกซิตีและดารา นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการออกกฎหมาย Title IX และสถานที่จัดงานมากมายในแอตแลนติกซิตีที่มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้น “แอตแลนติกซิตี้เป็นเรื่องราวกีฬาของอเมริกา” เบธ ไรอันผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แอตแลนติกซิตีกล่าว “ตั้งแต่ Boardwalk Hall ไปจนถึงชายหาด ตั้งแต่สนามบาสเก็ตบอลไปจนถึงสนามเบสบอล เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ฟัง การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยม นักกีฬาหญิงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งก่อนและหลังการออกกฎหมาย Title IX และสถานที่จัดงานมากมายในแอตแลนติกซิตีที่มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้น “แอตแลนติกซิตี้เป็นเรื่องราวกีฬาของอเมริกา” เบธ ไรอันผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แอตแลนติกซิตีกล่าว “ตั้งแต่ Boardwalk Hall ไปจนถึงชายหาด ตั้งแต่สนามบาสเก็ตบอลไปจนถึงสนามเบสบอล เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ฟัง การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยม นักกีฬาหญิงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งก่อนและหลังการออกกฎหมาย Title IX และสถานที่จัดงานมากมายในแอตแลนติกซิตีที่มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้น “แอตแลนติกซิตี้เป็นเรื่องราวกีฬาของอเมริกา” เบธ ไรอันผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แอตแลนติกซิตีกล่าว “ตั้งแต่ Boardwalk Hall ไปจนถึงชายหาด ตั้งแต่สนามบาสเก็ตบอลไปจนถึงสนามเบสบอล เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ฟัง การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยม เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่า การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยม เรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่า การจัดแสดงของ Smithsonian จะช่วยให้เรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเหล่านี้ด้วยรายการพิเศษที่ผู้เข้าชมและผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้” เยี่ยมacfpl.orgสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โดย Lori Hoffman

สำหรับพวกเราที่กังวลว่าBoardwalk Empireกำลังจะจบลงด้วยซีซันสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงนี้ อาจมีงานทีวีทางทีวีในแอตแลนติกซิตีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ สงครามการพัฒนาคาสิโนในปี 1990 ระหว่าง Donald Trump และ Steve Wynn ในแอตแลนติกซิตี้ ในไม่ช้าอาจเป็นซีรีย์ทางทีวีที่ดำเนินกิจการโดยจำกัด Spike TV ได้เลือกสคริปต์สำหรับซีรีส์ที่มีศักยภาพโดยอิงจากหนังสือสารคดีปี 2012 ของ Richard D. Bronson เรื่องThe War at the Shore. Trigger Street Productions บริษัทโปรดักชั่นของนักแสดงเควิน สเปซีย์ กำลังพัฒนาซีรีส์นี้ Bronson ทำงานให้กับ Wynn ขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อพัฒนาคาสิโนรีสอร์ทแห่งใหม่ แม้ว่า Trump จะพยายามหยุดโครงการก็ตาม ทรัมป์และวินน์ “ต่อสู้กันด้วยการทะเลาะวิวาทกันด้วยเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ และอนาคตของชุมชนรีสอร์ทริมทะเลกำลังตกอยู่ในอันตราย” การเปิดเผยเกี่ยวกับโครงการกล่าว ข้อพิพาทเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 ถึง พ.ศ. 2543 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การคัดค้านของทรัมป์ต่อตัวเชื่อมต่อ Atlantic City-Brigantine ซึ่งเป็นอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อคาสิโนที่เสนอใหม่กับทางด่วนแอตแลนติกซิตี้ ที่น่าแปลกก็คือ ในขณะที่ตัวเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้น โปรเจ็กต์ Mirage ของ Wynn ก็ถูกยกเลิก แม้ว่าในเวลาต่อมาเขาจะมีส่วนได้เสียทางการเงินในโครงการที่ Borgata เข้ามาแทนที่ การแคสติ้งน่าจะน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้

ไชโยสำหรับ Riff Raff

‘วีรบุรุษเมืองเล็ก’ (ATO)

แม้ว่า Hurray สำหรับอัลบั้มใหม่ของ Riff Raff, Small Town Heroesได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ โดยนักกรานต์ด้านดนตรีเรียกชาวใต้ว่า “เสียงพื้นบ้านแบบใหม่” ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ 5 ของวงตั้งแต่ปี 2008 นำโดยนักร้อง-นักแต่งเพลงและนักเล่นแบนโจที่น่าประทับใจ Alynda Lee Segarra กลุ่มดนตรีจากรัฐลุยเซียนา เล่นเพลงที่มีรากฐานมาจากทางตอนใต้ของอเมริกา โดยทางฝั่งตะวันออกตอนล่างและเมืองและเมืองต่างๆ มากมายที่ Segarra อายุน้อยเดินทางผ่านขณะกระโดดรถไฟบรรทุกสินค้าเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น (แฟน Dylan คุ้นเคยไหม) เสียงของเธอสดใส — Gillian Welch แบบหนึ่งพบกับ Chan Marshall สำหรับชุดเพลงโฟล์คใหม่ (เช่น Mumford & Sons, Avett Brothers เป็นต้น) ในอัลบั้มนี้ มีเพลงไพเราะมากมาย ซึ่งได้ขจัดข้อบกพร่องตามปกติและ/หรือความอวดดีที่มีอยู่ในเพลงของคนหนุ่มสาวจำนวนมากในปัจจุบัน (รวมถึงวงดนตรีดังกล่าวด้วย) การร้องเพลงเศร้าของ Segarra ฟังดูเก่ากว่าอายุของเธอ แต่ในเพลงเช่น “Crash on the Highway” และ “The Body Electric” เป็นเสียงของนักสำรวจ ผู้ค้นหา – คนที่มีเลือดไหลกลับไปที่ Jesse Fuller, Carter Family และ พีท ซีเกอร์ผู้ล่วงลับไปแล้ว บางครั้ง Segarra มองย้อนกลับไปในเพลงของเธอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งเก่าๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวงดนตรีสนใจที่จะทำลายตำนานของเพลงโฟล์กบลูส์ของอเมริกาและเพียงแค่สร้างเพลงที่ซื่อสัตย์และเป็นของแท้ เสียงใหม่ของชาวบ้าน? อาจจะไม่. แต่ถ้าห้าเพลงแรกเปิด Segarra มองย้อนกลับไปในเพลงของเธอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านเก่าๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวงดนตรีสนใจที่จะทำลายตำนานของเพลงโฟล์กบลูส์ของอเมริกาและเพียงแค่สร้างดนตรีที่ซื่อสัตย์และเป็นของแท้ เสียงใหม่ของชาวบ้าน? อาจจะไม่. แต่ถ้าห้าเพลงแรกเปิด Segarra มองย้อนกลับไปในเพลงของเธอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านเก่าๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวงดนตรีสนใจที่จะทำลายตำนานของเพลงโฟล์กบลูส์ของอเมริกาและเพียงแค่สร้างเพลงที่ซื่อสัตย์และเป็นของแท้ เสียงใหม่ของชาวบ้าน? อาจจะไม่. แต่ถ้าห้าเพลงแรกเปิดSmall Town Heroesไม่แตะต้องคุณ ให้ฟังต่อไป และเมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของอัลบั้ม “Forever Is Just a Day” คุณจะกดเล่นซ้ำอีกครั้ง — โดย เจฟฟ์ ชวาคเตอร์