เว็บแทงคาสิโน สมัครไพ่เสือมังกร Churchill Downs แต่งตั้ง Mike Ziegler

เว็บแทงคาสิโน Churchill Downs ผู้ดำเนินการแข่งรถในสหรัฐฯ ได้ประกาศแต่งตั้งMike Ziegler เป็นผู้อำนวยการฝ่าย Racing คนใหม่ Ziegler จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในวันที่ 26 มกราคม โดยรายงานต่อBill Mudd ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของผู้ให้บริการ

Ziegler จะรับผิดชอบด้านประสิทธิภาพและกลยุทธ์ทางธุรกิจของการดำเนินการแข่งของ Churchill Downs ในสหรัฐฯ เขาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนระหว่างผู้ควบคุมการแข่งขันและอุตสาหกรรมพันธุ์แท้ของสหรัฐฯ ต่อไป

Ziegler มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปีในการแข่งรถ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งในYouBet.com, Hollywood Racing Park และ Bay Meadows Racing

เว็บแทงคาสิโน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง Ziegler เป็น Racing Director Bill Mudd กล่าว

“ไมค์เป็นกระบอกเสียงที่น่าเชื่อถือและมีความรู้ในอุตสาหกรรมการแข่งรถมาอย่างยาวนาน และเราตั้งตารอที่เขาจะนำภูมิปัญญาและความเข้าใจของเขามาใช้ในบทบาทใหม่นี้ที่ Churchill Downs Inc. อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและนำเสนอความท้าทายใหม่ๆ และบทบาทของไมค์ จะมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการดำเนินงานด้านการแข่งรถและมรดกของบริษัทของเรา

SBC: ทดสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์อย่างไร?

บิล: มีหลายวิธีในการวิเคราะห์ความถูกต้องของเครื่องมือวิเคราะห์การจับคู่ของเรา และเราครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อที่เราจะสามารถปรับแต่งและทำให้รูปแบบสมบูรณ์แบบได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อแสดงความแม่นยำของการคาดการณ์การวิเคราะห์แมตช์ เราดำเนินการจำลองอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าตัวเลขของเราทำงานอย่างไรในสภาพแวดล้อมการเดิมพันที่แท้จริง โดยใช้หมายเลขเจ้ามือรับแทงเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ในฤดูกาลเปิดตัวของเรา (2012) การวิเคราะห์แมตช์ส่งผลให้มี ROI ทั้งหมด 5.4% สำหรับฤดูกาล ฤดูกาลที่แล้ว การวิเคราะห์แมตช์จะให้ผลตอบแทนการลงทุน 14.2% แก่นักพนันโดยใช้เครื่องมือสำหรับลีกชั้นนำของยุโรป (EPL, บุนเดสลิกา และลาลีกา) ตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก อัตราต่อรองการวิเคราะห์แมตช์จะสร้าง 35.5% ROI (82.5% ROI ในรอบแบ่งกลุ่ม) ในฤดูกาลนี้ การวิเคราะห์แมตช์จะมอบ ROI ทั้งหมด 4.5% ใน 5 ลีกชั้นนำของยุโรปและแชมเปี้ยนส์ลีก

ในแต่ละแมตช์ การวิเคราะห์แมตช์จะคาดการณ์ผลลัพธ์ของการแข่งขันฟุตบอลโลก 44 นัดจากทั้งหมด 64 นัดอย่างถูกต้อง (69%) และฤดูกาลนี้คาดการณ์อย่างถูกต้อง 53.4% ​​ของการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ 67.6% ของการประมาณการสูง/ต่ำของการวิเคราะห์แมตช์ในพรีเมียร์ลีกนั้นถูกต้องในฤดูกาลนี้

SBC: เจ้ามือรับแทงจะใช้การวิเคราะห์แมตช์เพื่อทำเงินได้อย่างไร?

บิล: สิ่ง กระตุ้นการเดิมพัน – นำเสนอในรูปแบบของการหาลูกค้า การรักษาลูกค้า หรือให้สมาชิกวีไอพีของพวกเขาเป็นตัวกระตุ้นการเดิมพัน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักพนันเพื่อให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อวางเดิมพัน

API เพื่อรวมเข้ากับไซต์ของพวกเขา – BSports สามารถส่งตัวเลขพื้นฐานผ่าน API เพื่อป้อนเครื่องมือออนไลน์ของคุณสมบัติสำหรับเจ้ามือรับแทง จัดแนวแบ็คเอนด์ – BSports สามารถจัดหา API ให้กับเจ้ามือรับแทงเพื่อปรับอัตราต่อรอง/ไลน์ของตนเอง

SBC: คุณให้การวิเคราะห์นี้สำหรับกีฬาประเภทใด? มีแผนจะขยายไปสู่ดิวิชั่น/กีฬาอื่นๆ ไหม?

บิล: ขณะนี้มีให้เฉพาะเครื่องมือวิเคราะห์แมตช์สำหรับฟุตบอล อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของเราใน NFL, MLB และ NBA ได้รับรางวัลมากมาย ล่าสุดที่ Fantasy Sports Trade Association ในเดือนนี้ (มกราคม 2015) ซึ่งเราได้รับรางวัลที่ 1 ในการคาดคะเนระยะยาวของฤดูกาล NFL , อันดับที่ 1 ในการคาดการณ์ระยะยาวของฤดูกาล MLB และอันดับที่ 2 ในการคาดการณ์รายสัปดาห์ของ NFL เรามองหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในกีฬาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

CVC Capital Partnersกลุ่มไพรเวทอิควิตี้ประกาศว่ามีกำหนดปิดสินเชื่อเลเวอเรจมูลค่า 390 ล้านปอนด์ซึ่งจะนำไปใช้ในการซื้อหุ้นควบคุมในการดำเนินการ Sky Bet ของ BskyB

CVC Capital ได้ปรับส่วนต่างของสินเชื่อและเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมข้อตกลง

ข่าวธุรกิจของสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เงินจำนวน 390 ล้านปอนด์จะถูกกำหนดให้จ่าย 525 คะแนนพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจากคำแนะนำเบื้องต้นที่กำหนดไว้ที่ 500 คะแนนพื้นฐาน นอกจากนี้ CVC Capital จะไม่สามารถลดดอกเบี้ยหนี้ได้ในช่วง 12 เดือนแรก

เงื่อนไขเพิ่มเติมที่แนบมากับเงินกู้จะหมายความว่า CVC Capital จะไม่สามารถรับเงินปันผลจากกระแสเงินสดส่วนเกินได้ เว้นแต่เลเวอเรจจะอยู่ที่ 4.5 X ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าเงื่อนไขเลเวอเรจเริ่มต้น 5.25x

CVC Capital จะหวังว่าเงื่อนไขใหม่จะช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการพนัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ของสหราชอาณาจักรที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและการแนะนำภาษี POC ใหม่

Goldman Sachsเป็นผู้นำใ

ICE 2015 เซสชั่น – เดิมพันตลาด

Itai Zak ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SBTechเป็นผู้นำการอภิปรายระดับสูงเกี่ยวกับอนาคตของการเดิมพันกีฬาทั้งในระดับ B2C และ B2B Zak บอกผู้ฟัง ICE 2015 ว่าเขารู้สึกว่าอุตสาหกรรมควรมองหาการเติบโตและผลกระทบในอนาคตและปัจจัยที่อาจเผชิญ

บันทึกเซสชัน SBC

แซกเชื่อว่าตลาดการพนันกีฬายังคงมีการเติบโตอย่างมาก เขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมยังไม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริโภค โดยชี้ไปที่ผลิตภัณฑ์การพนันบนมือถือซึ่งเขาเชื่อว่าสามารถปรับปรุงไดนามิกของการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดการเดิมพันสดที่ยังไม่ได้ปรับปรุงอย่างเต็มที่

Zak ระบุว่าในขณะที่ผู้ประกอบการจำนวนมากมองหาแนวโน้มและนิสัยของผู้เล่นในอนาคต หลายคนลืมไปว่ายังมีโอกาสมากมายในตลาดการเดิมพันและธรรมเนียมปฏิบัติในปัจจุบัน แซกบอกผู้ชมว่าอย่าลืมเกี่ยวกับผู้บริโภคที่ยังคงใช้บริการการพนันรายย่อย ผู้บริโภคเหล่านี้ยังสามารถถ่ายโอนไปยังแนวดิ่งดิจิทัลได้ Zak ระบุว่าบริการ B2B ระดับบนสุดจะเน้นที่การสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นของเนื้อหาที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภค

ในเรื่องของผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาในอนาคต Zak รับทราบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะนำโดยการปรับเปลี่ยนตามความชอบของลูกค้าเป็นจุดโฟกัสหลัก อย่างไรก็ตาม Zak ยังชี้อีกว่านักพัฒนาไม่ควรถูกขับเคลื่อนโดยทางเลือกและความชอบของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ควรรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของผู้บริโภคอย่างไร้รอยต่อ

ROEYE เอเจนซี่ทางการตลาดในแมนเชสเตอร์ ชนะสัญญาฉบับสำคัญกับ Coral ผู้ดำเนินการตามยิบรอลตาร์จะใช้ ROEYE เพื่อเพิ่มสถานะออนไลน์ผ่านพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์การเดิมพันและเกม

ROEYE จะดูแลการทำงานของโปรแกรมพันธมิตรของ Coral Interactive โดยเริ่มแรกในเกมกีฬา โป๊กเกอร์ และคาสิโน เนื่องจากบริษัทพนันวางแผนที่จะขยายความน่าสนใจของชื่อแบรนด์ผ่านบริษัทในเครือที่จัดหามาอย่างดี

Sarah Caskie ผู้จัดการ Affiliate ที่ Coral Interactive กล่าวว่า “Coral Interactive วางแผนที่จะพัฒนาโปรแกรมพันธมิตรและนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่นที่กระตือรือร้นผ่านแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ต่างๆ เราได้ขยายความร่วมมือกับ ROEYE ตามธรรมเนียมที่เอเจนซี่ได้ผลักดันไปสู่แบรนด์ Coral ก่อนหน้านี้ – เป้าหมายการรับสมัครของเราเกิน 164% ในช่วงหกเดือนแรกและ ROEYE ยังคงให้ผลลัพธ์ที่สูงอย่างต่อเนื่องในปี 2014

“หน่วยงานเปิดกว้างอย่างมากต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ของเรา”

Mark Kuhillow ผู้ก่อตั้ง ROEYEกล่าวว่า “ขอบเขตของ Coral สำหรับการเติบโตออนไลน์นั้นยิ่งใหญ่ เราจะเพิ่มการมุ่งเน้นของเราในชุมชนการพนันและเกม ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและนำพันธมิตรที่มีคุณภาพและลูกค้าที่ทำกำไรมาสู่การเดิมพัน และพอร์ตเกม”

Gaming Realms ‘Slingo Riches’ได้รับการโหวตให้เป็น ‘Game to Watch 2015’ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ICE 2015 ผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์และโซเชียลได้รับรางวัลในการประชุมโฟกัส ‘การออกแบบและพัฒนาเกม’ ของ ICE 2015

Gaming Realms นำเสนอเกมของพวกเขาต่อคณะกรรมการอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยBruce Bale จาก Sky Betting and Gaming, Shane Stafford จาก Paddy Power, Raf Kaustermans ของ Plumbee, Yariv Lavi จาก 888 Holdings และ Mark Clohessy จาก Betclic Everest Group

ผู้ดำเนินการเอาชนะการแข่งขันจากชื่อเกมที่พัฒนาโดยSUNFox Games, Genesis Gaming, Unusual Studios, Virtual Intellectual Projects

Slingo Riches เป็นเกมสล็อตบิงโกไฮบริดออนไลน์ใหม่ที่ออกแบบโดย Gaming Realms ในบ้าน ชื่อ Slingo เป็นเกมสบาย ๆ ที่ได้รับความนิยมในแนวดิ่งของ AOL และ Zynga Facebook โดยมีผู้ใช้ถึง 50 ล้านคน

David Hampstead หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Gaming Realms พร้อมที่จะรับรางวัลในนามของบริษัท

Unusual Studiosได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการในเรื่องกีฬาแฟนตาซี ‘Epic Eleven’ ซึ่งผ่านการทดสอบและพร้อมที่จะเปิดตัวแล้ว โดยบริษัทกำลังมองหาพันธมิตรในตลาดต่างๆ ชื่อกีฬาเสมือนจริงใหม่ในรูปแบบของ ‘Virtual Boxing’ จาก Virtual Intellectual Projects อาจก่อให้เกิดกระแสในตลาดการพนันกีฬา

Sportech PLC ได้ออกแถลงการณ์โดยประกาศว่าการอุทธรณ์การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องในการแข่งขัน ‘Spot the Ball’ จะจัดขึ้นในวันที่2 พฤศจิกายนของปีนี้

ในเดือนกันยายน 2014 สมาคมฟุตบอล การพนัน และการแข่งรถ ได้รับคำสั่งให้ชำระคืนภาษี 93 ล้านปอนด์ (115 ล้านยูโร)หลังจากที่ HM Revenue & Customs (HMRC) ชนะการอุทธรณ์การเรียกร้องการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มมากเกินไปโดยผู้ประกอบการ .

เดิมที Sportech ได้เรียกร้องเงินคืนใน เดือนมีนาคม 2552 เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 40 ล้านปอนด์สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระโดยผิดพลาดใน Spot the Ball ในช่วงปี 2522 ถึง 2539

เมื่อวันที่ 13 มกราคม Sportech PLC ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แห่งสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการเรียกร้องการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเกม “Spot the Ball” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่บริษัทกำลังดำเนินการกับหน่วยงานด้านภาษีของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการเรียกร้อง มูลค่ากว่า 90 ล้านปอนด์

เอียน เพนโรส ซีอีโอของ Sportech ให้สัมภาษณ์กับ Liverpool Echo ในเดือนสิงหาคม 2014 ว่าบริษัทได้พิจารณาในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับคดีนี้

“เราต้องดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นเวลาห้าปีครึ่งแล้ว ในขณะที่คำกล่าวอ้างนี้ดำเนินไปโดยไม่ได้ให้น้ำหนักว่าเราจะชนะหรือไม่ มีความเป็นไปได้ที่เราจะสูญเสีย”

เซสชัน: BetMarkets – เซสชันแผง

แผงอุตสาหกรรมผสมและกีฬาแฟนตาซีอภิปรายผลกระทบของอัตราต่อรองระหว่างเล่นและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้า แผงอภิปรายเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ฟีดข้อมูล การเพิ่มปริมาณ/สภาพคล่อง และโอกาสทางการตลาดในอนาคต

แผงน้ำแข็ง

Seth Young – COO Fantasy Sports Leagues

Jake List – ผู้ก่อตั้ง LevBet

Andrew Patterson – หัวหน้าสำนักงานปฏิบัติการMetric Gaming

บันทึกเซสชัน SBC

แอนดรูว์ แพตเตอร์สันกล่าวว่าระหว่างการแข่งขันกำลังกลายเป็นกลไกการเดิมพันที่โดดเด่นในทุกตลาด โดย 75% ของการเดิมพันกีฬาทั้งหมดที่เดิมพันขณะแข่งขัน องค์ประกอบทั้งหมดของห่วงโซ่คุณค่าของการเดิมพันได้เปลี่ยนโฟกัสไปที่การเล่นและการสร้างระบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม Patterson ระบุว่าผู้ดำเนินการจะต้องระมัดระวังในการเสนอเนื่องจากข้อผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ โดยอ้างถึงการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่นของโปรตุเกสซึ่งมีอัตราต่อรองเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้ให้ข้อมูล

Jake Listเชื่อว่าผู้ประกอบการเดิมพันและนักพัฒนาต้องมองหาการปลูกฝังผู้ชมใหม่โดยการสร้างตลาดที่กำลังเล่นสำหรับภาคเฉพาะ / ไม่ใช่กีฬาเช่นธุรกิจการเมืองและความบันเทิง อุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จากการสร้างตลาดเหล่านี้โดยนำเลือดใหม่ที่ ‘จำเป็นมาก’ เข้ามา

Seth Youngคาดการณ์ว่า Fantasy Sports จะเข้าสู่ตลาดยุโรปหลังจากประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อในสหรัฐอเมริกา Young กล่าวว่ารูปแบบอาจไม่ตรงกับรุ่นผลิตภัณฑ์กีฬาแฟนตาซีของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน เนื่องจากตลาดแฟนตาซีสปอร์ตของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะอิ่มตัวอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่ผู้ให้บริการแฟนตาซีจะเติบโตในตลาดใหม่

ความสมบูรณ์ของกีฬาและการแก้ไขแมตช์นั้นเป็นข้อกังวลหลักสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากการพนันกีฬาออนไลน์ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและกรอบกฎหมายที่สอดคล้องกันในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ Sportradar ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลกีฬาและข้อมูลเชิงลึกได้ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากในการต่อสู้กับการทุจริตด้านกีฬาโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี

ทีม SBC ได้พูดคุยกับAndreas Krannich กรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความซื่อสัตย์ ที่ Sportradarเพื่อหารือเกี่ยวกับความสมบูรณ์และปัญหาการแก้ไขที่ตรงกันในปี 2558 Krannic ช่วยให้ผู้อ่าน SBC เข้าใจในรายละเอียดว่าความสมบูรณ์สามารถก้าวหน้าได้อย่างไรภายในแนวเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

SBC: สวัสดี Andreas ยินดีที่ได้รู้จัก ความสมบูรณ์ของกีฬาและการต่อต้านการทุจริตเป็นอีกประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมกีฬาและการพนันในปี 2558 คุณรู้สึกอย่างไรที่ทั้งสองอุตสาหกรรมมีความคืบหน้าในประเด็นเหล่านี้

อันเดรียส: หลังจากที่ได้จัดตั้งแผนกบริการรักษาความปลอดภัยของ Sportradar ในปี 2547 เราได้พัฒนาและอัปเกรดเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุรูปแบบการเดิมพันที่ผิดปกติก่อนและระหว่างการแข่งขันกีฬา การวิเคราะห์และการสนับสนุนของเราสำหรับอุตสาหกรรมกีฬาตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำซึ่งได้รับโดยตรงจากผู้ประกอบการที่สำคัญที่สุด 450 รายในอุตสาหกรรมการเดิมพัน ดังนั้นเพื่อให้งานของเราออกมาดี Sportradar ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างผู้ดำเนินการเดิมพัน เราพบว่าอุตสาหกรรมโดยรวมให้การสนับสนุนอย่างมหาศาลต่อข้อมูลเชิงลึกที่เรามอบให้กับวงการกีฬา ท้ายที่สุด รายชื่อเหยื่อของการแก้ไขใด ๆ จะรวมถึงโอเปอเรเตอร์ที่วางเดิมพันอย่างสม่ำเสมอ ในระดับไมโคร พวกเขากำลังสนับสนุนและสนับสนุนทัวร์ความซื่อสัตย์ต่างๆ ของ Sportradar ในสถานที่ต่างๆ เช่น อิตาลีและมอลตา แต่ในระดับมาโคร

สำหรับอุตสาหกรรมการกีฬา ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรามาจากกลุ่มดังกล่าว และเราพบว่าอุตสาหกรรมโดยรวมมีความกระตือรือร้นและเปิดกว้างในการทำงานร่วมกันมากขึ้น ไม่นานมานี้ ยังมีความเขลาและความกลัวมากเกินไปเกี่ยวกับปัญหาการตรึงแมตช์และจะส่งผลหรือทำให้แบรนด์กีฬาเสียเปรียบอย่างไร ตอนนี้กีฬากำลังวางเท้าไว้ข้างหน้าอย่างมั่นคง พวกเขากำลังเรียนรู้ โต้วาที มีส่วนร่วม และเปิดใช้งานอีกครั้ง ระบบตรวจจับการฉ้อโกงและบริการป้องกันการฉ้อโกงที่เรามีให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และปี 2014 ได้เห็นแนวทางที่เราได้รับเพิ่มขึ้นอย่างมากจากในวงการฟุตบอลและในที่ไกลออกไป

ทั้งสองอุตสาหกรรมได้ทำสิ่งต่างๆ มากมายและก้าวไปข้างหน้าในปี 2014 แต่อันตรายยังคงมีอยู่

SBC: ในเรื่องความสมบูรณ์ของกีฬา Sportrader ได้รับการติดต่อให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกีฬา รัฐบาล ผู้ดำเนินการเดิมพัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ sportrader รักษาความสัมพันธ์เหล่านี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้?

Andreas: ผู้ดำเนินการเดิมพันทั้งหมดยินดีต้อนรับบริการความปลอดภัยของ Sportradar พวกเขายินดีที่จะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของพวกเขาเพื่อติดตามตลาดการเดิมพันทั่วโลกในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยรู้ว่าผลที่ตามมาคือปัจจัยพื้นฐานในการรุกเข้าสู่ความสำเร็จที่เราทำและการแก้ไขที่เรานำมาสู่การดำเนินคดี เป็นความสัมพันธ์กับแบรนด์เบตราดาร์ของเราซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2544 ที่อนุญาตให้บริการรักษาความปลอดภัยเข้าถึงได้

ในขณะที่เราทำงานกับกีฬามาสิบปีแล้ว โปรไฟล์ของเราเติบโตขึ้นล่าสุด เนื่องจากผู้ถือสิทธิ์ได้ตัดสินใจที่จะเปิดกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงรุกและขั้นตอนที่พวกเขาวางไว้ ผลการยับยั้งของระบบตรวจจับการฉ้อโกงของเรานั้นชัดเจนและขณะนี้กำลังถูกควบคุมจริงๆ แต่ผู้จัดการแข่งขันต้องดิ้นรนมากที่สุดเมื่อหน่วยงานด้านกีฬาและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำงานควบคู่กันและปี 2014 เป็นปีที่ Sportradar เริ่มอำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคู่นั้นจริงๆ กีฬาไม่สามารถระบุหรือลงโทษผู้ที่นั่งนอกเขตอำนาจของกีฬาได้ แต่ในออสเตรเลีย ลัตเวีย ออสเตรีย และฮ่องกง เราได้เห็นการทำงานร่วมกันที่ไม่มีใครทัดเทียมและมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต้องการกำจัดการจับคู่ให้สิ้นซาก ไม่มีอุตสาหกรรมการเดิมพัน อุตสาหกรรมกีฬา หรือสังคมโดยรวม ได้รับประโยชน์จากการจับคู่ ดังนั้นเมื่อระบบเช่น FDS ของเราเริ่มทำการสอบสวน การจับกุม การดำเนินคดี และการจับกุม ทุกคนตระหนักดีถึงประสิทธิภาพและต้องการช่วยเหลือ ประสิทธิภาพดังกล่าวทำให้เกิดความร่วมมือที่ช่วยให้เราทุกคนยังคงมุ่งความสนใจไปที่ศัตรู

SBC: Sportradar ช่วยองค์กรกีฬาขนาดเล็กที่อาจไม่มีความสามารถด้านทรัพยากรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านความซื่อสัตย์ได้อย่างไร

Andreas: ในความคิดของเรา ไม่ต้องสงสัยเลยว่า FDS เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการจับคู่และมุ่งเน้นไปที่ผู้กระทำผิด แต่เราเข้าใจดีว่าผู้ถือสิทธิ์บางรายมีปัญหาด้านทรัพยากร ดังนั้นเราจึงมีวิธีการต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนพวกเขาได้

บริการป้องกันการฉ้อโกงของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยงที่สามารถช่วยให้พวกเขามุ่งความสนใจไปที่ทรัพยากรของตน หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาที่สามารถใช้เพื่อพยายามนำหน้าของปัญหา การแก้ไขแมตช์จะเติบโตได้เมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผู้ให้บริการ รับสมัคร และดักจับตัวบุคคล ทัวร์และเวิร์กช็อป FPS ของเราได้รับการขนานนามว่า “เปิดหูเปิดตา” มาโดยตลอด และเราหวังว่าผู้ถือสิทธิ์จะเห็นคุณค่าในสิ่งนั้น

สิ่งที่เราพยายามทำก็คือการติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หลายประเทศตระหนักดีว่าการตรึงแมตช์ไม่ใช่ปัญหาด้านกีฬา เป็นปัญหาทางสังคมที่มักเกิดจากกลุ่มอาชญากร การเชื่อมโยงเรากับตำรวจช่วยให้หน่วยงานกีฬาสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถขจัดปัญหาหรือแม้แต่คลี่คลายปัญหากีฬาหรือในประเทศของตนได้

SBC: 2014 พบกรณีทุจริตด้านกีฬาและการแก้ไขแมตช์ต่างๆ ในฐานะอุตสาหกรรม เราควรเรียนรู้อะไรจากกรณีเหล่านี้ เพื่อช่วยรักษาความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต

อันเดรียส: การแก้ไขการจับคู่เป็นการกระทำที่พัฒนาและซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเป็นหรือควรเป็นอาชญากร แต่มีจุดเชื่อมโยงที่อ่อนแอในห่วงโซ่ที่ขัดขวางความสามารถในการโจมตีและทำร้ายการดำเนินการทางอาญาเหล่านั้น กฎหมายในหลายประเทศไม่เป็นปัจจุบัน และหมายความว่าการดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องดำเนินการกับการปรับรูปแบบอาชญากรรมที่มีอยู่แต่ล้าสมัย เช่น การสมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกง นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรสำหรับการดำเนินคดีที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศยังถูกแบนอีกด้วย หากการคว่ำบาตรเป็นอุปสรรคต่อผู้จัดการแข่งขัน กฎหมายและผู้ตัดสินจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการคิดทบทวนสองครั้งก่อนเริ่มดำเนินการในเขตอำนาจศาลบางแห่ง

SBC: เทคโนโลยีผู้ใช้ที่ซับซ้อนมากขึ้นจะส่งผลต่อการทุจริตและอิทธิพลที่มีต่อการแข่งขันกีฬาอย่างไร เราจะอยู่นำหน้าโค้งในเรื่องสำคัญนี้ได้อย่างไร

Andreas: เทคโนโลยี ในกรณีส่วนใหญ่ อาจเป็นปัญหาและ/หรือวิธีแก้ปัญหา เมื่อ Sportradar กลายเป็นพันธมิตรด้านข้อมูลอย่างเป็นทางการของ ITF เราได้จัดเตรียมระบบการให้คะแนนแก่ผู้ตัดสินที่อนุญาตให้ข้อมูลทั้งหมดจากการแข่งขัน ITF เข้าถึงเจ้ามือรับแทงก่อน สิ่งนี้จำกัดความสามารถของผู้อยู่ในศาลหรือผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่าช้าหรือการส่งสัญญาณภาพและเสียง ดังนั้นสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตก็คือผู้ถือสิทธิ์เห็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบหรือผู้เล่นที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือที่สุดในตลาด เมื่อระบบส่งคะแนนหรือการแข่งขันระหว่างผู้ส่งข้อมูลเข้าที่แล้ว ไม่เพียงแต่ผู้ที่ต้องการเล่นเกมกับระบบเท่านั้น แต่เกมผีซึ่งสร้างปัญหาให้กับบริษัทบางแห่งในอุตสาหกรรมนั้นจะสร้างได้ยากอย่างเหลือเชื่อ

แต่เทคโนโลยียังคงให้โอกาสสำหรับ Sportradar และสำหรับผู้ให้บริการเหมือนกัน และนักพัฒนาของเราซึ่งทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ของเรากำลังมองหาการก้าวไปข้างหน้าของการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันของเรายังคงให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการจับคู่และการจัดการ เป็นไปได้.

SBC: เข้าสู่ปี 2015 วาระสำคัญอะไรเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของกีฬาและการเดิมพันที่คุณรู้สึกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต้องมองหาการแก้ไข

Andreas: ตลอดปี 2014 คำศัพท์เหล่านี้คือ “การสื่อสาร” และ “การทำงานร่วมกัน” พูดตามตรง นั่นเป็นลักษณะการทำงานของเราอยู่แล้ว แต่มีความจำเป็นที่ชัดเจนว่าจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลมากขึ้นในปี 2015 อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยการจัดการการแข่งขันกีฬา ซึ่งได้ข้อสรุปเมื่อปีที่แล้ว เรียกร้องให้ “ระดับชาติและระดับนานาชาติ ความร่วมมือ”. นี่จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับปี: การได้รับสัตยาบันอนุสัญญาและดำเนินการตามเจตนารมณ์และบทความของอนุสัญญา

ที่ Sportradar เราได้พัฒนา CENTRO ซึ่งเป็นการพัฒนาล่าสุดของเราที่ตอบสนองความต้องการของการประชุม ระบบนี้จะรวม FDS ของเรา รายละเอียดระดับบัญชีของผู้ให้บริการในประเทศที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล แพลตฟอร์มการสื่อสารและสลักเกลียวที่ใช้งานง่ายอื่นๆ เพื่อเสนอเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแก่หน่วยงานระดับประเทศ พร้อมที่จะต่อสู้กับการแก้ไขในระดับต่อไป

ผู้ให้บริการจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อผู้ที่พยายามป้องกันไม่ว่องไวเหมือนที่เป็นอยู่ ระบบ CENTRO จะล้ำค่าเมื่อผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและดำเนินการในกีฬาและตลาดต่างๆ ยิ่งประเทศนำ CENTRO เข้ามาใช้งานมากเท่าใด ผู้ให้บริการก็จะยิ่งต้องหลบซ่อนและดำเนินการน้อยลงเท่านั้น

Derby Gamesสตาร์ทอัพการพนันออนไลน์ในนิวยอร์กปิดรอบการระดมทุนมูลค่า 6.5 ล้านดอลลาร์ Bullpen Capital บริษัท VC ประกาศว่าได้สนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่

บริษัทสตาร์ทอัพมีความเชี่ยวชาญในการเดิมพันเสมือนแบบคู่ขนานสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ ผ่านเกม Derbyjackpots.com ของบริษัท โดยระบุว่าจะใช้เงินทุนที่ระดมได้เพื่อช่วยให้ได้รับความสามารถด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติงานระดับแนวหน้า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ในสหรัฐอเมริกา ตลาดการเดิมพัน

Derby Games กล่าวเพิ่มเติมว่าจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นไปที่การมีส่วนร่วมบนมือถือและเงินจริง

Tom Hessert ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Derby Games

“ด้วยแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายและควบคุมสำหรับผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 80% ดาร์บี้เกมส์อยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบที่จะชนะในการพนันออนไลน์ เงินทุนนี้และการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Paul Martino, Alexis Ohanian และ Gerry Andlinger จะช่วยให้เราเติบโตได้เร็วขึ้น ค้นพบโอกาสใหม่ๆ และดำเนินการตามภารกิจของเราในการสร้างชุมชนนักเล่นเกมที่ใช้เงินจริงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา”

Paul Martino กรรมการผู้จัดการ Bullpen Capitalได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารของ Derby Games

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับ Derby Games ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียล RMG ที่ได้รับการควบคุมซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา” เกมที่ให้ความบันเทิงและโอกาสในการได้รับเงินจริงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักเล่นเกมรุ่นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเดิมพันม้ามาก่อน รูปแบบการเล่นนั้นยอดเยี่ยมและมีศักยภาพมาก” Paul Martino ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Bullpen Capital . กล่าว

NYX Gaming Groupได้เข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมใหม่เนื่องจากIveriabetได้เปิดตัวกับ NYX OGS และลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์ NYX Poker.

Iveriabet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาสิโน Iveria , จอร์เจียกลุ่มคาสิโนที่ดินตามเอาเกม NYX OGS อาศัยสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังจะใช้ประโยชน์จากสินค้า NYX โป๊กเกอร์เดิมOngame ข้อตกลงนี้จะช่วยให้ Iveriabet สามารถเสนอบริการคาสิโนและโป๊กเกอร์แบบผสมผสานให้กับลูกค้าโดยใช้ประสบการณ์โป๊กเกอร์และคาสิโนของ NYX

David Flynnรองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ NYX Gaming Group กล่าวว่า “ผมดีใจที่ Iveriabet ได้เลือกเป็นพันธมิตรกับ NYX สำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนำสองรายการของเรา ข้อตกลงเหล่านี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการควบคุมใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของ NYX และมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีการควบคุมในท้องถิ่น”

Sebastian Molinaสมาชิกคณะกรรมการของ Iveriabet ให้ความเห็นว่า: “Iveriabet ย่อมาจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งแก่ผู้เล่น ซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าของประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์และมือถือ การมอบประสบการณ์คาสิโนและโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นชาวจอร์เจียคือสิ่งสำคัญหลักของเรา และเราเชื่อมั่นว่า NYX เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่จะนำเสนอในส่วนนี้”

ในขณะเดียวกันNextGen Gamingซึ่งเป็นสตูดิโอสล็อตในออสเตรเลียของ NYX ได้ประกาศความร่วมมือกับLightning Box Gamesเพื่อสร้างและจัดจำหน่ายเกมสล็อตออนไลน์แบบออนไลน์

Lightning Box และ NextGen จะพัฒนาชุดเกมบนแพลตฟอร์ม GDM ของ NextGen สำหรับการเปิดตัวครั้งต่อๆ ไปในเครือข่ายการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ทั่วโลกของ NYX Gaming Group ซึ่งรวมถึงพันธมิตร NYX OGSTM

ชื่อแรก ‘Dolphin Gold’ คาดว่าจะวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2015 ในรูปแบบFlashและHTML5 ด้วยการใช้วิธีการเรียกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lightning Box กับสัญลักษณ์เสริมคู่และสัญลักษณ์โบนัส เกมจะจดจำได้ทันทีด้วยการเพิ่มปลาโลมาทองคำป่าที่ซ้อนกันในคุณสมบัติโบนัส

Peter Causleyกรรมการผู้จัดการของ Lightning Box กล่าวว่า “การเข้าถึงผู้ให้บริการเกมทั่วโลกอย่างมากมายของ NYX Gaming Group นั้นมีความน่าดึงดูดใจอย่างมากเมื่อพิจารณาถึงตัวเลือกในการนำเกมของเราออกสู่ตลาด เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ใช้ประสบการณ์การเล่นเกมบนบกเป็นเวลา 21 ปีทางออนไลน์กับพันธมิตรรายใหม่ของเรา และสำหรับเกมของเราที่จะขยายการเข้าถึงไปสู่โลกของเกมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย NYX Gaming Group”

David Johnsonผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ NYX Gaming Group กล่าวเสริมว่า: “การเป็นพันธมิตรกับ Lightning Box ทำให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลาย การพัฒนาเกี่ยวข้องกับสตูดิโอเกมและด้านการส่งมอบของธุรกิจกลุ่มของเรา ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้พันธมิตรใหม่ล่าสุดของเราได้เปรียบอย่างมากในการนำเกมยอดนิยมของพวกเขามาสู่ผู้เล่นออนไลน์ มือถือ และโซเชียลผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางของ NYX Gaming Group”

หกชาติรักบี้จำกัด ลงนามในสัญญาการให้บริการในปีที่สามกับSportradarตามที่สามรุ่นต่อไปของผู้บริหารระดับสูงของผู้ชายผู้หญิงและ U20s หกชาติประชันจะได้รับการตรวจสอบโดย Sportradar ของระบบการตรวจสอบการทุจริต

Sportradar ซึ่งทำงานร่วมกับRugby Football UnionและAustralian Rugby Union อยู่แล้ว จะใช้ FDS เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเดิมพันทั่วโลกและการเคลื่อนไหวในตลาดที่มีการควบคุมและไร้การควบคุมสำหรับการแข่งขันทั้งหมดของการแข่งขัน Six Nations – รวม 135 การแข่งขันในช่วงทั้งสาม ข้อตกลงปี Six Nations Rugby Limited ยังขอให้ Sportradar จัดเวิร์กช็อป Fraud Prevention Service จำนวนหนึ่งให้กับตัวแทนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วม

เมื่อพูดถึงการเตรียมการใหม่Jon Davisผู้อำนวยการการแข่งขันรักบี้ของ Six Nations & Operationsกล่าวว่า:“ จนถึงปัจจุบันรักบี้โดยเฉพาะรักบี้ระดับนานาชาติได้หลีกเลี่ยงการจับคู่และการจัดการการแข่งขัน แต่เราจะไร้เดียงสาที่จะลดความเสี่ยงทั้งหมด ดังนั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ The Six Nations ในการปรึกษาหารือกับสหภาพทั้งหกตัดสินใจว่าบริการ Sportradar จะส่งข้อความที่ชัดเจน เราระมัดระวังและระมัดระวังในการแข่งขันของเรา: ชาย หญิง และ U20 เราหวังว่าจะได้ยินเพียงเล็กน้อยจาก Sportradar ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่ถ้าเราทำ ผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของRBS 6 Nationsสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและด้วยความเชื่อมั่น”

อันเดรียส ครานิชกรรมการผู้จัดการด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่ Sportradar กล่าวเสริมว่า: “หกชาติได้ตัดสินใจที่จะลดการป้องกันของพวกเขาเป็นสองเท่าโดยการจับคู่ FDS ของเราซึ่งตรวจสอบผู้ดำเนินการเดิมพัน 450 ทั่วโลกด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาของเราซึ่งได้รับสิทธิ์ในฟุตบอลและรักบี้ ผู้ถือครองทั่วยุโรปและอื่น ๆ การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญของบริการนี้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะให้ความรู้และความเข้าใจในปัญหาแก่ผู้เข้าร่วมหลัก รวมถึงผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับรักบี้ระดับนานาชาติ และทุกอย่างเริ่มต้นด้วย RBS 6 Nations ในปีนี้ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาการแข่งขันที่ซื่อสัตย์ เข้มข้นและทำให้ดีอกดีใจ!”

Betwayได้ประกาศความร่วมมือระยะยาวกับWest Ham Unitedซึ่งจะทำให้บริษัทกลายเป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสร แทนที่สกุลเงินที่ล้มละลายและบริษัทเดิมพันAlpari

ข้อตกลงดังกล่าวจะเห็นโลโก้ Betway ที่ด้านหน้าเสื้อและชุดฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่ของสโมสร โดยเริ่มตั้งแต่เกมชุดใหญ่ในวันอาทิตย์กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดตลอดจนสิทธิ์ในการตั้งชื่อแท่นยืนฝั่งตะวันตกของโบลีน กราวด์

การเป็นหุ้นส่วนครั้งใหม่นี้จะครอบคลุมช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับเวสต์แฮม ซึ่งเริ่มต้นฤดูกาลสุดท้ายของพวกเขาที่สนามโบลีน กราวด์ในเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะย้ายไปบ้านใหม่อันล้ำสมัยในควีนเอลิซาเบธโอลิมปิคพาร์คในฤดูร้อนถัดไป

Bob Dutnallกรรมการบริหารของ Betway กล่าวว่า: “เวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและแฟนบอลที่กระตือรือร้น และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ทีมทำผลงานได้ดี Barclays Premier League เป็นการแข่งขันฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และกีฬาชนิดนี้มีความหมายเหมือนกันกับความตื่นเต้นและการเดิมพัน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่กำลังเติบโตของเรา

“เรารอคอยที่จะสนับสนุน Hammers ในสนามและให้รางวัลแก่แฟน ๆ ด้วยข้อเสนอ Betway ที่เป็นนวัตกรรมและตลาดพิเศษ”

คาร์เรน เบรดี้รองประธานเวสต์แฮมยูไนเต็ด กล่าวว่า: “เรายินดีที่จะต้อนรับ Betway สู่สโมสรในฐานะผู้สนับสนุนหลักคนใหม่ของเรา ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเรา เช่นเดียวกับเรา Betway เป็นบริษัทที่มีความทะเยอทะยานและมองการณ์ไกล และขนาดของข้อตกลงนี้สะท้อนถึงสถานะของเราในฐานะหนึ่งในแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกฟุตบอล

“Betway เข้าร่วมกับเราในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรา และเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาในขณะที่เราเตรียมที่จะกล่าวคำอำลาบ้านของเรากว่า 110 ปีก่อนจะย้ายไปยังสนามกีฬาแห่งใหม่ที่สวยงามของเราในปี 2559”

นี่เป็นครั้งที่สองที่ผู้ดำเนินการเดิมพันได้เปลี่ยนผู้สนับสนุนที่มีปัญหาให้กับเวสต์แฮมในช่วงกลางฤดูกาล ก่อนหน้านี้ SBOBet เข้ารับตำแหน่งสปอนเซอร์เสื้อจากบริษัทท่องเที่ยว XL เมื่อบริษัทล้มละลายในปี 2551

เมกกะบิงโกได้ประกาศว่าได้เลือกแพลตฟอร์มการสั่งซื้อมือถือชั้นนำของสหราชอาณาจักรQ Appเพื่อทดลองใช้การสั่งซื้อและชำระเงินทางมือถือที่คลับเมกกะบิงโกตามกระบวนการคัดเลือกที่กว้างขวาง บริการนี้ในขั้นต้นจะได้รับการทดสอบที่ Mecca Croydon และ Mecca Southend ในไตรมาสที่ 1 ปี 2015

Q App ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการจัดเลี้ยงโดยทำให้ลูกค้าสามารถเรียกดูเมนู สั่ง ชำระเงิน และระบุสถานที่ได้ทั้งหมดจากโทรศัพท์ของพวกเขา สำหรับลูกค้าเมกกะ การดำเนินการนี้จะช่วยขจัดความจำเป็นในการไปที่บาร์ระหว่างเซสชันบิงโก – แทนที่จะอนุญาตให้พวกเขาสั่งซื้อจากโทรศัพท์และจัดส่งไปที่โต๊ะที่พวกเขาเลือก

เมกกะจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากฐานผู้ใช้ที่ใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วของ Q App ซึ่งมี Q App ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ของตนแล้ว ในขณะที่ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำในเปอร์เซ็นต์ที่สูงจะเพิ่มแนวโน้มที่ลูกค้าจะใช้บริการนี้อย่างรวดเร็ว

แพลตฟอร์ม Q App มีให้บริการแล้วในสถานบันเทิงและการบริการที่สำคัญหลายแห่งในสหราชอาณาจักร รวมถึง Royal Albert Hall, Southbank Centre, สนามกีฬา, โรงละคร, บาร์, ไนท์คลับ, ร้านกาแฟและร้านอาหารจานด่วน เมื่อมีการปรับใช้ Q App ได้เปิดใช้งานการเพิ่มจำนวนของคำสั่งซื้อที่วางไว้โดยไม่ต้องเพิ่มพนักงานในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สถานที่จัดโปรโมชั่นในแบบเรียลไทม์และรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายรวมถึงว่าพวกเขาเป็นใคร ซื้ออะไร จ่ายไปเท่าไหร่ และกลับมาบ่อยแค่ไหน

เควิน ออลค็อกผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของนครมักกะฮ์ กล่าวว่า “นครมักกะฮ์มองหาวิธีที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในคลับของตนอยู่เสมอ และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมของ Q App จะช่วยบริการลูกค้าในช่วงเวลาที่มีการเล่นบิงโกที่วุ่นวาย การสั่งซื้อผ่านมือถือจะเพิ่มมิติใหม่ให้กับบริการจัดเลี้ยงของเรา และให้ความยืดหยุ่นแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อเมื่อพวกเขาต้องการ จากความสะดวกสบายของที่นั่งของพวกเขา”

เซิร์จ ทาโบรินซีอีโอของ Q App กล่าวเสริมว่า “การสั่งซื้อบนมือถือ Q App ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเข้าคิวที่เก่าและให้ประโยชน์อื่นๆ แก่ทั้งลูกค้าและสถานที่จัดงาน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Mecca Bingo และมั่นใจว่าการทดลองใช้จะประสบความสำเร็จอย่างมาก”

Yggdrasilได้เปิดตัว Joker Millions โปรเกรสซีฟแจ็คพ็อตโปรเกรสซีฟรวมครั้งแรก ซึ่งจะพร้อมให้ผู้เล่นใช้งานได้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์และมีมูลค่าลดลง 1.3 ล้านยูโร Joker Millionsเป็นเกมที่น่าตื่นเต้น – และไม่เพียงแต่เมื่อเล่นแจ็คพอตสปินเท่านั้น ไม่เหมือนกับสล็อตโปรเกรสซีฟแจ็คพอตออนไลน์ส่วนใหญ่ เกมหลักมีองค์ประกอบที่ลึกซึ้งและน่าดึงดูด

มีสัญลักษณ์ติดหนึบและสัญลักษณ์โจ๊กเกอร์ และอิงตามแนวคิด ‘รวบรวมสัญลักษณ์’ แบบคลาสสิก เมื่อผู้เล่นได้รับโจ๊กเกอร์เต็มจอ มันจะเรียกแจ็คพอต

Joker Millions เป็นแจ็กพอตแบบรวมกลุ่ม และ Yggdrasil ได้ลงทะเบียนเว็บไซต์หลายแห่งเพื่อรวมตัวกันในสระก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ ICE ซึ่งแสดงไว้บนจอภาพขนาดใหญ่ที่ขาตั้ง Yggdrasil

Fredrik Elmqvistซีอีโอของ Yggdrasil กล่าวว่า “นี่เป็นขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาของ Yggdrasil ในเดือนตุลาคม เราได้เปิดตัวเกม 3 มิติ Reef Run และเมื่อเดือนที่แล้ว The Dark Joker Rizes กลายเป็นสล็อตแรกของเราที่ใช้เฟรมเวิร์ก HTML5 ใหม่ที่เรียกว่า iSENSE 2.0

“แจ็กพอตแบบก้าวหน้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน แต่เราไม่ต้องการสร้าง Joker Millions เกี่ยวกับแจ็กพอตทั้งหมด สล็อตแจ็คพอตออนไลน์ส่วนใหญ่มีความแปรปรวนต่ำ หากคุณลบแจ็คพอตจริงออกจากสมการ แต่ Joker Millions ยังมีองค์ประกอบที่น่าตื่นเต้นมากในเกมหลัก ในขณะที่คุณกำลังรอสปินแจ็คพอตนั้น ยังมีการชนะโจ๊กเกอร์ลึกลับที่จะพาคุณเข้าใกล้โจ๊กเกอร์มิลเลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือการผลิตเนื้อหาที่มีส่วนร่วม และฉันแน่ใจว่าผู้เล่นจะรักเกมนี้”

บริษัท ได้ลงนามในข้อตกลงที่น่าประทับใจจำนวนมากในปีที่ผ่านมากับโฮสต์ของชื่อครัวเรือนในเกมรวมถึง Mr Green, LeoVegas, Vera&John, Betsson, Casino Euro, Videoslots.com, Cherry, CO-Gaming (ComeOn!), คาสิโน ห้องและ Unibet

สัปดาห์สุดท้ายของICE ทั้งหมดเล่นเกมเลื่อยGBGroupเวที ‘ประท้วง’ ด้านนอกของการประชุมการเล่นเกม ICE ที่ExCel London เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่ไว้วางใจ ผู้ประท้วง ‘เป็นตัวแทน’ ผู้ใช้เกมที่กำลังรณรงค์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการเกมถึงเอกลักษณ์ของตน

ผู้ประท้วงแย้งว่าบริษัทเกมควรจะสามารถระบุลูกค้าของตนได้ดีขึ้น และตระหนักถึงความต้องการส่วนบุคคลของตนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าของตนอย่างแท้จริง มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่นได้อย่างน่าเชื่อถือ แม้ว่าจะต้องทำการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบยืนยันตัวตนก็ตาม

นักเล่นเกมต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะปัจเจกบุคคลในทุกช่องทาง พวกเขาแนะนำว่าผู้เล่นในปัจจุบันรับรู้ถึงความแตกแยกในการให้และรับความสัมพันธ์เหนือข้อมูล พวกเขาแบ่งปันรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อรับอีเมลทั่วไปเท่านั้น ผู้เล่นควรได้รับการระบุตัวอย่างรวดเร็วและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับผู้ให้บริการเกมที่พวกเขาเลือก – แต่ถ้าพวกเขาสามารถไว้วางใจได้ว่าข้อมูลพฤติกรรมของพวกเขาจะถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจพวกเขาและให้การสื่อสารตามสั่งและแม้แต่คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเห็นคุณค่า ความรู้สึกไว้วางใจนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ข้อโต้แย้งคือผู้เล่นยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลของตนตราบเท่าที่พวกเขารู้สึกว่าถูกมองว่าเป็นรายบุคคล ไม่ใช่แค่เป็น “โปรไฟล์”

ในขณะที่อุตสาหกรรมนั้นนำหน้าภาคส่วนอื่น ๆ ในแง่ของการใช้ข้อมูลอัจฉริยะของข้อมูลประจำตัวนี้ ไม่เพียงแต่ตรวจสอบธุรกรรมสำหรับการฉ้อโกง แต่ยังทำให้มั่นใจว่าลูกค้าไม่อยู่ในสถานะเสี่ยงที่อาจไม่สามารถเล่นได้ การแสดงความสามารถของ GBGroup ถูกดึงเพื่อแนะนำว่าในฐานะอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ผู้ให้บริการเกมออนไลน์สามารถ ยังคงทำมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรวมมุมมองของผู้เล่นผ่านช่องทางออนไลน์ มือถือ และในร้านค้าเพื่อให้มีมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของลูกค้าแต่ละราย แม้ว่าจะออฟไลน์ก็ตาม

DSWV หน่วยงานรับพนันของเยอรมันได้แนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจเดิมพันทั้งหมดในประเทศหยุดเดิมพันในลีกฟุตบอลสมัครเล่นของเยอรมันทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการปกป้องผู้เยาว์และความสมบูรณ์ของกีฬา

Mathias Dahmsประธาน DSWV กล่าวว่า: “ด้วยคำแนะนำนี้ เราต้องการเป็นตัวอย่างในการเริ่มต้นการเจรจากับกีฬาและหน่วยงานกำกับดูแล”

DSWV ถูกย้ายไปเสนอคำแนะนำนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตลาดการพนันกีฬาของเยอรมนีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการตั้งค่าในปัจจุบันขัดขวางความร่วมมือที่มีประสิทธิผลระหว่างกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการเดิมพัน

Tipicoผู้ดำเนินการชาวเยอรมันกล่าวว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการตัดสินใจของ DSWV และได้ตรวจสอบโปรแกรมการพนันของเยอรมันแล้วก่อนที่จะมีการตัดสินใจของสมาคม เมื่อเดือนที่แล้ว Tipico ตัดสินใจยกเลิกตลาดสด เช่น การเดิมพันลูกเตะมุม ใบเหลือง หรือจุดโทษในการแข่งขันฟุตบอล และวางแผนที่จะหยุดเสนอการเดิมพันในระดับที่ 5 ของ DFB ระบบลีกของสมาคมระดับภูมิภาค (Oberliga) และการแข่งขันจูเนียร์บุนเดสลีกาทั้งหมด เยอรมนี.

Betwayได้อย่างต่อเนื่องของการผลักดันการส่งเสริมการขายที่ผ่านมาในตลาดสหราชอาณาจักรโดยการลงนามความร่วมมือกับการกีฬาในเชิงพาณิชย์สถานีวิทยุtalkSPORT

กีฬาออนไลน์ที่ได้ร่วมกับความนิยมของสถานีกีฬาสุดสัปดาห์อาหารเช้าโชว์เป็นเจ้าภาพโดยจอร์จี้บิงแฮมและมิกกี้ควินน์ การแสดงเริ่มตั้งแต่ 07.00 น.-11.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และให้การแสดงตัวอย่างเชิงลึกก่อนการแข่งขันฟุตบอลของวัน นอกเหนือไปจากการรายงานข่าวด่วนและข่าวลือการโอนทั้งหมด

ผู้ฟังจะได้รับอัตราต่อรองล่าสุดของ Betway จากAlan Algerของบริษัทและจะสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดการเดิมพันที่หลากหลายของ Betway และรายการพิเศษเฉพาะในเกมสุดสัปดาห์

Alger กล่าวว่า: “สำหรับผู้สนับสนุนฟุตบอลจำนวนมากทั่วสหราชอาณาจักร talkSPORT เป็นสถานที่แรกที่พวกเขาติดตามทุกวันสำหรับข่าวฟุตบอลล่าสุดทั้งหมด เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสถานีซึ่งจะทำให้เราได้สัมผัสกับกลุ่มแฟนกีฬาจำนวนมาก”

talkSPORT เป็นพันธมิตรด้านเสียงระดับโลกของพรีเมียร์ลีกและผู้ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการของ FA Cup, ทีมชาติอังกฤษ และ Capital One Cup

จอห์นสัน Adewale Foyeหัวหน้าปฏิบัติการที่HSL เล่นเกมเน็ตเวิร์ค จำกัดซึ่งไหลGobet3000เชื่อว่ากีฬาการพนันสามารถเป็นแหล่งของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในประเทศไนจีเรีย

ไนจีเรียดูเหมือนจะเป็นประเทศที่มีโครงสร้างแบบเศรษฐกิจเดียวเพราะเราเกือบจะพึ่งพาการเก็บเกี่ยวที่เราทำจากการส่งออกน้ำมันดิบของเราเท่านั้น งบประมาณของประเทศมักจะสอดคล้องหรือสนับสนุนด้วยสถิติที่เราได้รับจากตลาดน้ำมันของเรา และน่าเศร้าที่ขณะนี้ตลาดน้ำมันดิบระหว่างประเทศเริ่มลดลงและกำลังต่ำลงที่ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

นักเศรษฐศาสตร์กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตของประเทศนี้หากเรายังคงดำเนินต่อไปในแนวโน้มนี้ และข้อเสนอของมาตรการรัดเข็มขัดกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ บางคนกลัวตกงาน ภาคส่วนต่างๆ เริ่มมีการประชุมอย่างจริงจังเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาหรือกอบกู้อันตรายที่ขวางทางไว้ข้างหน้าประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเรา

ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ ฉันมีข่าวดีสำหรับคุณ เป็นงานที่คุณต้องการหรือคุณต้องการธุรกิจที่คุณต้องการลงทุนเงินของคุณหรือไม่? การกระจายการลงทุนคือคำตอบสำหรับสิ่งที่เรามีในขณะนี้ และทางออกคือการมอบเงินของคุณให้ไว้วางใจ นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนจริง อาจฟังดูไม่เข้าท่า แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องคือคำตอบที่ดีที่สุด คุณอาจถามว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องคืออะไร? คำตอบของฉันคือ “เดิมพันกีฬา” ง่ายๆ

ทำไมต้องเดิมพันกีฬา?

ฉันรู้ว่าพวกเราบางคนที่อ่านข้อความนี้ในไนจีเรียอาจดูสับสน แต่การวิจัยพบว่าการพนันกีฬาเติบโตได้ดีขึ้นในเศรษฐกิจที่ต่ำลง คุณอาจต้องการถามอีกครั้งว่าทำไม? คำตอบคือมันจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่ให้ความหวังกับคนชั้นกลางและคนชั้นล่าง และคุณรู้ว่าในเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่เช่นเรา อัตราส่วนสูงสุดของประชากรอยู่ในภูมิภาคนี้

ทางภาคตะวันออกของประเทศนี้ ฉันได้พบกับชายคนหนึ่งที่เป็นครูโรงเรียนมัธยม เขาสอนฟรี แล้วจัดชั้นเรียนพิเศษที่เขาสร้างรายได้ ในระหว่างการสนทนาของเรา เขาบอกฉันว่าอาจารย์ของเขามักจะบอกพวกเขาในโรงเรียนว่าอย่าหางานแต่ให้โอกาส ฉันแนะนำธุรกิจการพนันกีฬาให้เขา เขาขายที่ดินของบิดาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจและวันนี้ภายในเวลาไม่ถึงสองปี เขามีมากกว่า 50 คนที่ทำงานให้กับเขาเป็นการส่วนตัวและมีรายได้มากกว่าล้านไนร่าต่อเดือน เขายังได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกด้วย

ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศมาหาฉันเพื่อเล่าว่าเจ้านายคนปัจจุบันของเขาจ่ายเงินให้เขาน้อยไปอย่างไร ฉันแนะนำเขาให้รู้จักธุรกิจ และวันนี้ เขามีพนักงานมากกว่า 25 คนที่ทำงานให้กับเขา ตอนนี้เขาทำเงินได้มากจนตัดสินใจเข้าร่วมการเมืองเพื่อช่วยในท้องที่ ฉันสามารถเขียนหนังสือเกี่ยวกับการพนันกีฬาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร

ลงทุนตอนนี้

เวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนคือตอนนี้ในภาคการเดิมพันกีฬาในไนจีเรียทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการเนื้อหา ผู้ผลิตหนังสือกีฬา ฯลฯ เวลาสำหรับแอฟริกามาถึงแล้ว ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจมีข้อเสนอมากมาย คุณมีโอกาสเลือกจากโอเปอเรเตอร์จำนวนมากที่พยายามทำให้ผู้อื่นโดดเด่น ความรู้ของคุณเกี่ยวกับภาคส่วนนี้อาจต่ำ แต่ใจที่เต็มใจจะทำเวทมนตร์

ผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมที่สำคัญเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ทำให้ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะที่เป็นหนึ่งในการเล่นเกมและการจับสลากซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกที่ ICE สัปดาห์ที่ผ่านมาดังต่อไปนี้การควบรวมกิจการล่าสุดระหว่างเกมวิทยาศาสตร์และBally เทคโนโลยี

สำหรับการรวมตัวกันครั้งแรกของกลุ่มที่รวมตัวกันใหม่ในงานนิทรรศการเกม B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทตัวแทนโฆษณาเชิงกลยุทธ์ 2Heads ได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียงแต่ตอกย้ำความสำคัญของกลุ่มต่อผู้ชมลูกค้าที่หลากหลาย แต่ยังช่วยให้ลูกค้ารายบุคคลของกลุ่ม หลากหลายแบรนด์ให้มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และใบหน้าที่ตนคุ้นเคย

Paul Godwinผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ2Headsกล่าวว่า “อันที่จริง เรากำลังทำงานร่วมกับแบรนด์ที่แยกจากกันห้าแบรนด์ ได้แก่Bally, WMS, Shufflemaster, SG InteractiveและSG Gamingซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของกลุ่มเกมวิทยาศาสตร์ พื้นที่สแตนด์ครอบครองรอยเท้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองในงานแสดง ครอบคลุมพื้นที่ 1,440 ตร.ม. สำหรับสิ่งนี้ เราได้สร้างการกำหนดค่าศูนย์กลางและพูดเพื่อให้แต่ละแบรนด์มีโซนผลิตภัณฑ์เฉพาะของตนเองที่ขอบด้านนอกของขาตั้ง และพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่รวมห้องประชุมและพื้นที่ต้อนรับ”

เขากล่าวเสริมว่า: “การควบรวมกิจการระหว่าง Scientific Games และ Bally Technologies ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน และจนกว่าจะถึงเวลานั้น แผนการสำหรับอัฒจันทร์จะต้องถูกระงับ เมื่อเราได้ไฟเขียวแล้ว เราก็ต้องทุ่มทรัพยากรจำนวนมากในการออกแบบและสร้าง โชคดีที่ทีมของเรามีโครงสร้างในลักษณะที่คล่องตัวในเวลาอันสั้นและส่งมอบให้กับลูกค้าโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ”

ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ 2Heads คือ EventPro ใช้เพื่อกำหนดเวลาในการประชุม 168 ที่จัดขึ้นในช่วงสามวัน และเพื่อเตือนพนักงานประจำเมื่อผู้เข้าชมมาถึงเพื่อนัดหมาย

Betsson AB ผู้ดำเนินการพนันกีฬาของยุโรปรายงานผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดที่เคยมีมา (Q4 2014) ที่ 814 ล้านโครนสวีเดน (64 ล้านปอนด์)เนื่องจากผู้ให้บริการปิดตัวลงอย่างแข็งแกร่งในปี 2014

Betsson บันทึก Q4 2014 EBIT 256 ล้านโครนสวีเดน (20 ล้านปอนด์) ซึ่งช่วยรักษารายได้สุทธิที่แข็งแกร่งไว้ที่243 ล้านโครนสวีเดน (19 ล้านปอนด์)

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของผู้ให้บริการได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมของผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุง เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของ Betsson เปิดเผยว่าเงินฝากของลูกค้าเพิ่มขึ้น 32% ในช่วงเวลาดังกล่าว รวม 2.9 ล้านครั้ง ซึ่งสร้างสถิติรายไตรมาสของบริษัท Betsson ยังสามารถรายงานจำนวนผู้เล่นที่ใช้งาน otal +400,000 ผ่านช่องทางผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ฝ่ายบริหารของ Betsson พอใจกับผลงานของ Oranje และ Kroon Casino ซึ่งเป็นแบรนด์คาสิโนออนไลน์สัญชาติดัตช์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งสร้างรายได้ 89 ล้านโครนสวีเดนในไตรมาสที่ 4 ปี 2014

บันทึก Q4 2014 ผลการดำเนินงานเลื่อย Bettson AB โพสต์ผลงานที่มีรายได้ 2,014 ปีเต็มของSEK 3035000000 (240 ล้าน£) เพิ่มขึ้น 23% ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผลการดำเนินงานด้านรายได้ที่แข็งแกร่งในปี 2014 ถูกโอนไปยังรายได้สุทธิที่ดีขึ้นสำหรับ Betsson เนื่องจากผู้ดำเนินการบันทึก770.6 ล้านโครนสวีเดน (60.3 ล้านปอนด์)

CEO Magnus Silfverberg และการกำกับดูแลของ Bettson ได้ออกแถลงการณ์ดังต่อไปนี้ ก่อนการนำเสนอสิ้นปี 2014 ของบริษัท

“ด้วยกลยุทธ์ระยะยาวกับหลายแบรนด์และแพลตฟอร์มทางเทคนิคร่วมกัน Betsson สามารถให้การเติบโตที่สูงกว่าตลาดและอัตรากำไรสูงสุดในบรรดาคู่แข่งที่ระบุไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา”

“ในไตรมาสที่สี่ บริษัทยังคงดำเนินการตามกลยุทธ์และตั้งข้อสังเกตระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับ KPI ส่วนใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งในด้านกฎระเบียบใหม่ในตลาดหลักและในแง่ของแนวโน้มทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโซลูชั่นมือถือ”

Betsson ระบุว่าในปี 2558 จะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเดิมพันกีฬาและตลาดเกมแบบยุโรปที่มีการควบคุมใหม่ในยุโรป ปัจจุบันบริษัทตั้งเป้าการเติบโตขององค์กรไว้ที่ 7 – 8%

ตำรวจอินเดียปราบปรามการพนันที่เดิมพันผลการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับที่ชาวเดลีกำลังจะไปลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินว่าสภาจะจัดตั้งสภาปกครอง

ตามแหล่งข่าวของ T he Hinduตำรวจ Noida ถลาลงเมื่อวันศุกร์โดยจับกุมคน 17 คนจาก Kulesara แห่ง Greater Noida หลังจากมีข่าวลือว่ากลุ่มนี้กำลังเดิมพันผ่าน WhatsApp และแชท

Dinesh Kumar เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจอีโคเทค-3 กล่าวว่ากลุ่มกำลังเดิมพันที่หมู่บ้าน Haldoni เกี่ยวกับจำนวนที่นั่งที่พรรคการเมืองจะได้เข้าร่วมในการประชุมที่กรุงเดลี Kumar บอกกับสื่อท้องถิ่นว่า “สิ่งนี้เกิดขึ้นสองหรือสามเดือนแล้ว พวกเขาส่วนใหญ่เดิมพันการแข่งขันคริกเก็ต แต่ตอนนี้พวกเขากำลังเดิมพันที่นั่งที่พรรค Bharatiya Janata และพรรค Aam Aadmi อาจได้รับในนิวเดลี”

ยึดเงินสดมูลค่า 1,200 ปอนด์ โทรศัพท์ 16 เครื่อง เหรียญเงิน 4 เหรียญ และปืนไรเฟิลที่ผลิตในประเทศจำนวน 0.315 กระบอก และชายเหล่านี้ถูกจองจำภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน

สกอตลีกอีกด้านหนึ่งยูไนเต็ดแอร์ได้ตกลงเงื่อนไขในข้อตกลงสปอนเซอร์เสื้อที่ดีขึ้นกับแบรนด์เกมออนไลน์Bodog การเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่ยาวนานที่สุดในฟุตบอลสก็อตแลนด์เนื่องจากทั้งสองทีมมีผลงานติดต่อกันเป็นฤดูกาลที่ห้า

Bodog ซึ่งเป็นหุ้นส่วนการวางเดิมพันอย่างเป็นทางการของเอเชียกับArsenal FCได้เห็น Ayr ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสองถ้วย รวมถึงการเลื่อนชั้นสูงและการตกชั้นต่ำ

Calvin Ayreผู้ก่อตั้ง Bodog ให้ความเห็นว่า: “ผู้จัดการทีมคนใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ Ayr United และเราคิดว่าฤดูกาลที่เหลือที่เหลือของฤดูกาลปัจจุบันจะสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับฤดูกาล 2015-16 ที่ยิ่งใหญ่ การนัดหมายของเอียนดูเหมือนจะยกระดับสโมสร ผู้เล่น และผู้สนับสนุนอย่างเรา อย่างที่เราพูดที่นี่ว่า ‘มาเตะก้นกันเถอะ’”

Graeme Millerผู้จัดการฝ่ายการค้ากล่าวเสริมว่า: “Bodog รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการเจรจาก่อนหน้านี้ในปีนี้ เนื่องจากตอนนี้เราสามารถเตรียมแถบใหม่ของเราให้พร้อมสำหรับแฟน ๆ ที่จะซื้อในเกมนัดสุดท้ายในบ้านของเรากับสเตอร์ลิงในวันที่ 25 เมษายน แฟนๆ ของเราจะสวมเสื้อตัวใหม่ที่น่าทึ่งไปทั่วโลกในฤดูร้อนนี้! ความหลงใหลในสโมสรของ Bodog ทำให้พวกเขามีความสุขที่ได้จัดการ และเราเชื่อมั่นว่าฤดูกาลหน้าจะประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลกับพวกเขาในทีม”

Bodog เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตไม่กี่แห่งในสหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการต่อแคมเปญเสื้อสปอนเซอร์ในหน้าของความไม่พอใจจากการที่คณะกรรมการการพนัน เนื่องจาก Bodog ไม่รับลูกค้าในสหราชอาณาจักร จึงสามารถให้การสนับสนุน Ayr United ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะกีดกันทีมกีฬาอย่างแข็งขันจากการลงนามข้อตกลงกับผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาตในสหราชอาณาจักร

สภาคริกเก็ตนานาชาติ (ICC)ได้ทำสงครามกับการเดิมพันสดก่อนการแข่งขันคริกเก็ตเวิลด์คัพและเตือนว่าผู้ใดที่แหกกฎจะถูกกันออกจากการแข่งขันทั้งหมด

เซอร์รอนนี่ ฟลานาแกนหัวหน้าหน่วยต่อต้านการทุจริตและความมั่นคงของไอซีซี กล่าวกับสื่อเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่า ‘การลงสนาม’ นั้น ‘ลึกกว่าคนเพียงไม่กี่คนที่เดิมพันก่อนตลาดโดยการอยู่ด้วย ที่เกมสด

เขาอธิบายว่า: “ฉันคิดว่าความเสี่ยงคือการที่สิ่งนี้ดึงเข้าสู่เครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายที่กว้างขึ้นและซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งมักจะอยู่ในอนุทวีปอินเดีย การอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในการเดิมพันเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว หรือในแง่ของเจ้ามือรับแทงที่ผิดกฎหมาย การปรับอัตราต่อรองของพวกเขาเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาควรจะลดอัตราเดิมพันของบางสิ่ง ฉันคิดว่านั่นเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเล็กน้อย ”

สื่อรายงานว่ามีการรายงานตัวอย่างอย่างน้อยสามตัวอย่างของการเข้าข้างสนามในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ โดยชายคนหนึ่งถูกโยนออกจากเกมTwenty20 Big Bash League สองเกม และอีกคนหนึ่งถูกไล่ออกจากการแข่งขันนัดแรกของซีรีส์ODIระหว่างออสเตรเลียและอินเดีย

ในขณะเดียวกัน ฟลานาแกนได้เปรียบเสมือนเทคนิคการจับคู่ให้เข้ากับเด็ก “ในสายงานของเรา เรามักจะพบเจอและรู้ว่ามีคนเลวทราม อาชญากรที่ทำทุกอย่างด้วยอำนาจเพื่อทุจริตต่อผู้เล่นและคนอื่นๆ ที่มีอิทธิพลในเกม พวกเขาจะหลอกพวกเขา บังคับพวกเขา พวกเขาจะพยายามดึงดูดพวกเขา พวกเขาเกือบจะเหมือนพวกเฒ่าหัวงูในวิธีที่พวกเขาพยายามดูแลผู้คนให้พยายามทำสิ่งที่เหมาะสมกับเจตนาร้ายของพวกเขาในท้ายที่สุดในแง่ของการพนันที่ผิดกฎหมายและองค์ประกอบอื่น ๆ ของความผิดทางอาญา”

เขาเสริมว่า: “เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกทางและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้รับในทัวร์นาเมนต์นี้ ฉันต้องการรับรองกับคุณและประชาชนที่จ่ายเงินว่าพวกเขาจะมาทัวร์นาเมนต์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะรับรองว่าจะปราศจากการทุจริตหรือการคุกคามของการทุจริต”

อดัม ซิลเวอร์ กรรมาธิการ NBA ที่พูดตรงไปตรงมาได้พยายามชักชวนกีฬาอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาให้พิจารณาการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย เพื่อนำการพนันที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและอยู่ภายใต้การควบคุม

ในการพูดคุยกับ ESPNซิลเวอร์แนะนำว่ากีฬาอื่นๆ อย่างน้อยก็เต็มใจที่จะดูความคิดของเขาเป็นอย่างน้อย “ ฉันปล่อยให้พวกเขาทำแถลงการณ์ต่อสาธารณะที่พวกเขาต้องการที่จะทำ ฉันจะบอกว่าแน่นอนว่าทุกคนสนใจที่จะมีความเข้าใจในประเด็นนี้มากขึ้น และฉันรู้ว่าได้มอบหมายให้คนในองค์กรของพวกเขาศึกษาประเด็นนี้อย่างเข้มข้นด้วย”

อย่างน้อยที่สุดหน่วยงานกีฬาส่วนใหญ่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ให้เดิมพันกีฬาและเพิ่งเข้าร่วมกองกำลังเพื่อป้องกันไม่ให้นิวเจอร์ซีย์เสนอการเดิมพันกีฬา

กรรมาธิการคนอื่นเพียงคนเดียวที่เปิดเผยเรื่องนี้คือแกรี่ เบตต์แมนของ NHL ผู้ซึ่งบอกกับ CNN ว่า “ฉันคิดว่าจำเป็นต้องมีความสนใจบ้างที่จะจ่ายให้กับกีฬาที่จะเป็นตัวแทนของคนหนุ่มสาว ควรมองในแง่การแข่งขันที่เน้นทีมว่าตอนนี้เป็นอยู่ หรือกลายเป็นเครื่องมือในการเดิมพัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในสนามกีฬาและในสนาม?”

อย่างไรก็ตาม ซิลเวอร์กล่าวว่าการออกกฎหมายของรัฐบาลกลางน่าจะดีกว่าการพนันกีฬาแบบทีละน้อยๆ โดยที่นิวยอร์ก อินดีแอนา เซาท์แคโรไลนา และมินนิโซตา ต่างเป็นผู้นำของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และหารือเรื่องร่างกฎหมายแยกต่างหากเพื่อให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย

Silver บอกกับ ESPN: “เป็นความเห็นส่วนตัวของฉันที่ควรมีกฎหมายของรัฐบาลกลางในประเด็นนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ ความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือจะมีการผสมผสานของกฎระเบียบที่ควบคุมการเดิมพันกีฬาที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ เขตอำนาจศาลต่อเขตอำนาจศาล และจะทำให้การติดตามการพนันในกีฬาของเราเองยากขึ้น”

เจ้ามือรับแทงออนไลน์ได้รับจนถึงปี 2017เพื่อช่วยพัฒนาโครงการยกเว้นตนเองระดับชาติโดยคณะกรรมาธิการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรในชุดของมาตรการที่มุ่งกระชับมาตรฐานรอบความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมการพนัน การอัปเดตล่าสุดของเงื่อนไขใบอนุญาตและหลักปฏิบัติของคณะกรรมาธิการ(LCCP)ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างโครงกระดูกของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2548มีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาการพนันทั่วกระดาน

กฎใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผู้เล่น คนหนุ่มสาว และคนอื่นๆ ที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการพนัน นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นที่ธุรกิจค้าปลีกมากขึ้นและแนะนำความจำเป็นในการอภิปรายว่าผู้เล่นเครื่องเกมควรลงทะเบียนหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงได้แก่:

พนักงานของผู้ประกอบการต้องสามารถดูแลลูกค้าในสถานที่เล่นการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการเตรียมการเพื่อระบุตัวลูกค้าที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการพนัน หากไม่แสดงสัญญาณที่ชัดเจน

ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องทำการทดสอบการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าระบบของพวกเขาสำหรับการป้องกันการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำงาน

ภายในเดือนเมษายน 2559 ผู้ประกอบการภาคพื้นดินต้องมีแผนงานที่อนุญาตให้ลูกค้าส่งคำขอเพียงครั้งเดียวเพื่อแยกตัวเองออกจากตัวดำเนินการประเภทเดียวกันทั้งหมดภายในพื้นที่ของตน ซึ่งโดยทั่วไปคือที่ที่พวกเขาอาศัยและทำงาน คณะกรรมาธิการยังทำงานร่วมกับตัวแทนในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการยกเว้นตนเองทางออนไลน์ระดับประเทศ ซึ่งควรจะมีผลบังคับใช้ในปี 2560

มาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการตลาดและการโฆษณามีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงข้อกำหนดที่การตลาดของข้อเสนอ ‘เดิมพันฟรี’ นั้นเปิดกว้าง โปร่งใส และไม่ทำให้เข้าใจผิด

ผู้ประกอบการออนไลน์ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ‘การหมดเวลา’ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถหยุดพักจากการเล่นการพนัน และให้ผู้เล่นสามารถตั้งค่าการตรวจสอบเวลาบนหน้าจอเพื่อช่วยในการตรวจสอบการใช้จ่ายและอาจหยุดเล่น

ผู้ดำเนินการรายใหญ่ต้องกำหนดขั้นตอนเฉพาะที่พวกเขากำลังดำเนินการเพื่อลดอันตรายจากการพนัน วิธีที่พวกเขาประเมินประสิทธิภาพและแผนของพวกเขาสำหรับการปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไปซึ่งความคืบหน้าสามารถตัดสินได้

Philip Grafประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่า “งานที่เราทำผ่านการทบทวนนี้แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมใน LCCP แต่เราได้มาถึงจุดที่ชัดเจนว่าสามารถบรรลุได้มากกว่านี้หากการพนันที่ไม่ระบุชื่อด้วยเงินสดไม่ใช่คุณสมบัติที่โดดเด่นของการพนันทางบก แน่นอนว่าการไม่เปิดเผยชื่อทำให้เกิดความท้าทายในตัวเอง และถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการอภิปรายสาธารณะอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการทำเช่นนั้น

การออกเสียงลงคะแนนได้เปิดที่www.GamCrowd.com/PitchICEเพื่อหาผู้ชนะการสถาปนาของทางลาด ICE นำเสนอโดยGamCrowdและClarion Eventsการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแสดงความคิดของพวกเขาต่อหน้าผู้เข้าร่วมในช่วง 15 นาทีที่ ICE 2015

วิดีโอของสนามได้รับการเผยแพร่แล้ว และแนวคิดที่ดึงดูดผู้โหวตมากที่สุดก่อนถึงเส้นตายในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ จะเข้าสู่บริการ GamCrowd Incubator โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพมีความปลอดภัยในการลงทุน เติมเต็มช่องว่างด้านทักษะและความเชี่ยวชาญ และให้การแนะนำอันมีค่าแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อการทดสอบและการจัดจำหน่าย

Chris Northซีอีโอของ GamCrowd กล่าวว่า “ตั้งแต่นักข่าว นักลงทุน ซัพพลายเออร์ ไปจนถึงผู้ปฏิบัติงาน ผลตอบรับจาก Pitch ICE นั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก ได้ให้ทุกคนที่มีส่วนร่วม การแข่งขันแสดงให้เห็นว่าภาคส่วนของเราเป็นแหล่งรวมของความคิดที่ยอดเยี่ยม – ระดับของนวัตกรรมรับประกันได้ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอ Pitch ICE ที่มีศักยภาพสูงสุดจะเป็นเรื่องยาก”

รายการ Pitch ICE ครอบคลุมผลิตภัณฑ์การพนันด้วยเงินจริงและโซเชียลในแนวดิ่ง รวมถึงการเดิมพันกีฬา คาสิโน โป๊กเกอร์ และลอตเตอรี

“ทุกไอเดียใน Pitch ICE นั้นแข็งแกร่ง และใครก็ตามที่ครองตำแหน่งผู้ชนะจะสมควรได้รับรางวัล” Wendy CollinsจากSporting Savvyกล่าว “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น Pitch ICE เป็นโอกาสที่ไม่เหมือนใครสำหรับธุรกิจของเรา ที่ด้านหลังของรายการ เรามีความสนใจมากมายจากพันธมิตรที่มีศักยภาพ และหวังว่าจะใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเริ่มต้นกิจกรรมของเราที่ Sporting Savvy”

Paul Leylandที่ปรึกษาหลักการของRegulus Partnersมีความเห็นว่าภาระภาษีจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในอุตสาหกรรมในปีนี้ แม้ว่าจะมีโอกาสที่อุตสาหกรรมจะเติบโตในระยะยาว

ปี 2015จะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนันเสมอจากมุมมองทางการเงิน:

ภาษีจุดการบริโภคระยะไกลของสหราชอาณาจักร (รายได้ 15% จากเดือนธันวาคม 2014)

UK B2 Machine Games Duty เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้น 5ppt จากเดือนมีนาคม 2015 เป็นรายได้ 25%)

การเปลี่ยนแปลงจุดการบริโภคของสหภาพยุโรปเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญกับเยอรมนี

ภาษีเครื่องจักรของอิตาลีเพิ่มขึ้น (VLT จาก 5% เป็น 9% ของมูลค่าการซื้อขาย; AWP จาก 13% เป็น 17%

การบังคับใช้ภาษีคาสิโน 40% ของออสเตรียสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ

ภาษีมูลค่าการซื้อขาย 1% ของไอร์แลนด์สำหรับการเดิมพันทางไกล (ในที่สุด) จะมีผลบังคับใช้ในปี 2558

เป็นการผิดที่จะแนะนำว่านี่เป็นถนนเดินรถทางเดียว: ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมบิงโกของสหราชอาณาจักรมีหน้าที่ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 10% เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว (หลังจากการวิ่งเต้นที่เน้นสังคมอย่างมีประสิทธิผล) อย่างไรก็ตาม กระแสน้ำทั่วยุโรปเป็นไปในทิศทางของการเพิ่มภาษีอย่างมาก – ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ มากมาย เราอาจจะไม่ได้เห็นมันสุดท้ายของปีนี้เช่นกัน

นี่เป็นข่าวที่แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย และฉันได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ว่าฉันเห็นอุตสาหกรรมบางส่วน (ส่วนใหญ่) พยายามจะหยุดการรุกล้ำของคนเก็บภาษีซึ่งมีแนวโน้มที่จะต่อต้านการผลิตในหลายระดับ

ภาษีอยู่ในใจของฉันอีกครั้งในขณะนี้ด้วยเหตุผลสองประการ:

ประการแรก โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลมักจะเกลี้ยกล่อมว่าการเพิ่มภาษีซึ่งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อคน ‘สามัญ’ (การขายและรายได้) นั้นไม่เป็นที่นิยมอย่างมากและสามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ ในทางกลับกัน แนวโน้มของภาษีธุรกิจและการปฏิบัติต่อคนรวยระดับซุปเปอร์ กลับกลายเป็นเสรีนิยมมากขึ้น และการเติบโตยังพิสูจน์ได้ยาก และการขาดดุลยังคงสูงอย่างดื้อรั้น ดังนั้น สิ่งล่อใจคือการมองหาภาษี ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ ที่จะเรียกเก็บ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อหลักประกันทางเศรษฐกิจและการเมือง (ความนิยม) น้อยที่สุด สิ่งเดียวที่จะหยุดการพนันจากการตกเป็นเหยื่อที่สมบูรณ์แบบของแนวโน้มนี้คือขนาดที่เล็กและความซับซ้อนที่เที่ยวยุ่งยิ่ง อย่างไรก็ตาม เราน่าจะได้ยินมากขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มภาษีการพนันในปีนี้

ประการที่สอง สิ่งอื่น ๆ ที่เท่าเทียมกัน มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างรอยเท้าทางภาษีที่ต่ำและการเติบโต เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเลย – ระดับสูงของภาษีและกฎระเบียบมีแนวโน้มที่จะยับยั้งการเติบโตในทุกภาคส่วน และการพนันก็ไม่ต่างกัน ในขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่ชนะการโต้วาทีตั้งแต่เรแกน-แทตเชอร์ยุคสมัย การพนันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นธุรกิจประเภทที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเสมอไป แม้ว่ารัฐบาลเหล่านั้นจะ ‘ชอบธุรกิจ’ ก็ตาม ดังนั้น หลักการ ‘ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ’ ของการพนันหลายรูปแบบจึงถูกมองว่าเป็นผลตอบแทนทางภาษีและอัตราภาษีที่ ‘เหมาะสม’ คืออัตราที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด (แทนที่จะส่งเสริมการเติบโต) ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองของเราสามารถยื่นเรื่องภาษีและข้อบังคับเพิ่มเติมได้เล็กน้อย หากทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากหลุมพรางทางการเมืองหรือการคลัง โดยมีความเสี่ยงที่จะเติบโตโดยไม่ได้รบกวนพวกเขาจริงๆ

กล่องงบประมาณดังนั้น ด้วยการสร้างแรงกดดันทางการเงินและการพนันที่มีแนวโน้มจะถูกบีบคั้นต่อไป (หมายเหตุ มีแนวโน้มว่าจะมีงบประมาณสองแห่งในสหราชอาณาจักรในปีนี้) ฉันมีแนวโน้มเติบโตในด้านการพนันหรือไม่ ดีจริงไม่ ค่อนข้างตรงกันข้าม อันที่จริง (และสำหรับบรรดาของคุณที่จำฉันได้ในฐานะนักวิเคราะห์ การไม่เป็นหมีในตอนนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ)

ฉันรั้นมากในการเติบโตของภาคการพนันระยะกลาง / ระยะยาวอย่างแม่นยำเนื่องจากการบีบการเงินที่กำลังพัฒนา หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของภาคส่วนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือความสะดวกที่ผู้ประกอบการหลายรายสร้างอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่เป็นตัวเลขสองหลักที่สะดวกสบาย (มักเกิดจากรอยเท้าภาษีต่ำถึงศูนย์) สิ่งนี้นำไปสู่งบประมาณการตลาดจำนวนมาก เงินปันผลจำนวนมาก และแพ็คเกจการจ่ายเงินอาวุโสจำนวนมาก แต่มันส่งเสริมนวัตกรรมหรือไม่? ไม่ มันขับเคลื่อนการมุ่งเน้นในการป้องกันลูกค้าหรือไม่? ค่อนข้างตรงกันข้าม ได้ส่งเสริมแนวทางเชิงกลยุทธ์และมีความรับผิดชอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและซัพพลายเออร์หรือไม่? อีกครั้ง อย่างเจ็บปวด เป็นคู่ต่อสู้ และมักจะต่อต้านอย่างมีประสิทธิผล ไม่ได้เน้นย้ำ

เช่นเดียวกับเทสโก้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นและตอนนี้กำลังถูกลากไปอยู่เหนือถ่านหิน ความสำเร็จแทบไม่สร้างอะไรให้เกิดขึ้นนอกจากความเย่อหยิ่งและความพึงพอใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีและสูญเสียการควบคุม ต้องขอบคุณแรงกดดันทางการคลังและกฎระเบียบที่เพิ่มสูงขึ้น ฉันเชื่อว่าทัศนคตินี้กำลังออกจากภาคส่วนนี้ และการจากไปจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาก (เมื่อความอ่อนน้อมถ่อมตนหยุดลง – หยุด)

ภาคการพนันที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นจะต้องต่อสู้เพื่อรักษาลูกค้าไว้ ไม่ใช่แค่จ่ายเพื่อให้ได้มา (และรับใหม่) พวกเขา จะต้องได้รับนวัตกรรมทุกออนซ์จากห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่แค่ออมเงินทุกออนซ์สุดท้ายจากสัญญา และจะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญด้วยความรับผิดชอบและความเคารพเพื่อหลีกเลี่ยงการบุกรุกเพิ่มเติมในความสามารถในการทำธุรกิจ ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงภาคการพนันที่ชาญฉลาด มีประสิทธิผลมากขึ้น มุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้น และมีกลยุทธ์มากขึ้น คุณลักษณะแต่ละอย่างเหล่านี้ขับเคลื่อนการเติบโตได้ดีกว่าผลตอบแทนจากกระแสเงินสดจำนวนมาก

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หรือแม้แต่พยายาม) กระบวนการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะเจ็บปวดและยากสำหรับผู้ชนะเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของฉันคือปี 2015 จะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมใหม่ในการพนัน – วัฒนธรรมที่เหมาะสำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตซึ่งส่วนใหญ่หายไปเกือบทศวรรษ ธุรกิจ ‘ใหญ่’ ที่มีอยู่ต้องเล่นตามกฎใหม่เหล่านี้เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเห็นว่าตัวเองถูกแทนที่โดยผู้ที่มาใหม่ซึ่งมีพลวัตมากกว่า แม้ว่าจะมี “การทำลายอย่างสร้างสรรค์” บางส่วน (จำเป็นมาก)

นักต้มตุ๋นที่ ‘ นับช้า ‘ ได้หลีกเลี่ยงการถูกจำคุก แม้ว่าจะมีต้นทุนเจ้ามือรับแทงแล็ดโบร๊กส์ประมาณ 10,000 ปอนด์ในระยะเวลา 18 เดือนก็ตาม

Snaresbrook Crown Courtได้ยินว่า John O’Connor หลอกพนักงานที่แล็ดโบร๊กส์ 14 สาขาในช่วง 18 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 อย่างไร ในบรรดากลยุทธ์ที่โอคอนเนอร์ใช้คือการวางเดิมพันใกล้จุดสิ้นสุด จากนั้นใช้เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจต่างๆ ทำให้พนักงานแคชเชียร์สับสนเพื่อดูว่าการเดิมพันมีโอกาสชนะหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น เขาจะจ่ายเงินเดิมพันและรับเงินรางวัล หากไม่ใช่ เขาจะออกจากสถานที่โดยไม่ต้องจ่ายเงินเดิมพัน

โอคอนเนอร์ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง 15 กระทงจากการให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งเขาสารภาพในเดือนพฤศจิกายน เขาถูกตัดสินจำคุก 18 เดือน ถูกพักงาน 2 ปี ในข้อหาฉ้อโกง 16 กระทง เขายังได้รับคำสั่งควบคุมดูแล 12 เดือนและคำสั่งบำบัดแอลกอฮอล์สี่เดือน

O’Connor ก่ออาชญากรรมที่สาขาใน Hillingdon, Redbridge, Tower Hamlets, Newham, Waltham Forest, Wandsworth และ Westminster รวมถึงสถานที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เขายังกระ

เจ้ามือรับแทงชาวออสเตรเลียSportsbetได้สร้างปรากฏการณ์ Fifty Shades of Grey ขึ้นมาเองโดยปล่อยทีเซอร์สองนาทีสำหรับ ‘Fifty Shades of Greyhound’

แคมเปญนี้สร้างตัวอย่างภาพยนตร์ขึ้นใหม่โดยมีเรื่องราวของความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีต่อสุนัขเกรย์ฮาวด์ของเธอในซีรีส์เรื่องตลกที่ประนีประนอม และสถานการณ์แปลก ๆ ธรรมดา ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนยถั่วและสุนัขตัวเมียที่เป็นทาส

Sportsbet.com.au ‘s วิลเบิร์น punned:‘Sportsbet จะให้สุนัขเล็ก ๆ สไตล์ความหมายใหม่ทั้งหมดในการผลิตที่จะทำให้คุณร้อนภายใต้การปก.’

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าแบรนด์การพนันที่เป็นเจ้าของPaddy Powerจะมีชื่อเสียงคล้ายกับบริษัทแม่และมีการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย Animal Liberationอธิบายว่าโฆษณาดังกล่าวเป็นการแสวงประโยชน์และดูถูกสุนัขเกรย์ฮาวด์ โฆษกคนหนึ่งบอกกับ Daily Mail Australia ว่า “เราคัดค้านแนวคิดเรื่องสัตว์ป่าทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเนื้อหาที่คลุมเครือในคลิป มันเป็นความผิดของรัฐบาลกลางและบทลงโทษที่รุนแรง มีแนวโน้มว่าการเอารัดเอาเปรียบอาจเกิดขึ้นในการ ‘ฝึก’ ให้สุนัขทำคลิปซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเช่นกัน นอกจากนี้การแต่งตัวให้สุนัขดูหมิ่นสัตว์”

หลังจากหยุดงานหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดการกับการแสดง ICE ผู้ให้ทิปชั้นนำของBet Advisorต้องพิสูจน์ตัวเองในช่วงสองสัปดาห์เพื่อที่จะตัดขาดสำหรับรายละเอียด tipster ในสัปดาห์นี้

Jeremy Price: ผู้ให้คำแนะนำอาวุโสแห่งปักษ์

Jeremy เสนอตัวเลือก 29 รายการในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และด้วยผลกำไรมากกว่า 1200 หน่วย เขาได้รับรางวัล Senior Tipster ล่าสุด ผลตอบแทนมากกว่า 40% นั้นน่าประทับใจในช่วง 30 การเลือกล่าสุด และแน่นอนว่าได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชนะรายใหญ่ด้วยการสนับสนุนอันโตฟากัสตา +0.00 เกมเยือน Universidad de Chile ด้วยอัตราต่อรอง 11.00! เขารู้วิธีค้นหาคุณค่า และความรู้ของเขามีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักพนันกีฬาทุกคน การแสดงตัวอย่างของเขามีความกระชับและให้ข้อมูล โดยให้เหตุผลสองเซ็นต์ว่าทำไมเขาถึงเลือกเคล็ดลับที่เขามี ผลตอบแทน 6% ในช่วงเวลาที่ยาวนานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และเราคิดว่าเขาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตการเดิมพันใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงราคาสูงสุดผ่านโบรกเกอร์หรือหนังสือเอเชีย

โรซาริโอ ดอสเซ็ตติ: จูเนียร์ทิปสเตอร์แห่งปักษ์

นักพนันรุ่นเยาว์ของเรากำลังก้าวจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็ง โดยแสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป บัญชีรายชื่ออาวุโสของ Bet Advisor จะเติบโตและเติบโต เติมด้วยผู้ให้ทิปที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้เราทุกคนทำเงินจากการเดิมพันกีฬา สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นรางวัล Junior Tipster ล่าสุดตกเป็นของ Rosario Dossetti ด้วยเคล็ดลับ 43 ข้อและอัตราการชนะ 60% โรซาริโอประกาศผลกำไร 1187 หน่วยที่ผลตอบแทนมากกว่า 33% ผลตอบแทนตลอดชีพ 19% ในฐานะผู้ให้คำแนะนำการเดิมพันนั้นยอดเยี่ยมและแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ด้วยค่าบริการเพียง 39 ยูโรต่อเดือน บริการของเขาคุ้มค่าเงินเป็นพิเศษ อย่าลังเลที่จะติดตามผลงานของเขา แต่การลงชื่อสมัครใช้เป็นวิธีเดียวที่จะทำกำไรได้กับเขาและฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตของเขา

Pete Nordsted: ทิปสเตอร์เด่นประจำปักษ์

Pete เป็นหนึ่งใน Tipsters ที่โดดเด่นของเราที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เขาให้บริการที่อื่น แต่ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ปรึกษาการเดิมพัน เขาเข้าใจแนวคิดและจุดมุ่งหมายของ Bet Advisor และเห็นด้วยกับหลักการของพวกเขา – ช่วยให้ผู้คนได้กำไรจากการเดิมพันกีฬา ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา Pete ได้เสนอตัวเลือก 18 รายการให้กับลูกค้าของเขา ชนะ 11 รายการ ด้วยผลกำไรมากกว่า 350 หน่วยและผลตอบแทน 24.83% เขาเริ่มสร้างความประทับใจและเห็นฐานสมาชิกที่ปรึกษาการเดิมพันที่กำลังเติบโต จนถึงตอนนี้ Pete ได้ให้ผลกำไรแก่ลูกค้าเกือบ 1,200 หน่วย ด้วยผลตอบแทน 8% ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของเรา เราเห็นได้เพียงการปรับปรุงนั้น ดังนั้นให้เริ่มทำตามเคล็ดลับของเขาตอนนี้เพื่อรับความได้เปรียบเหนือเจ้ามือรับแทง

Andrew Nitu: สมัครไพ่เสือมังกร นักบาสเก็ตบอลระดับสูง

บางครั้งภาพหนึ่งวาดภาพพันคำ และดูกราฟผลลัพธ์ของอังเดร รูปภาพของเขาแสดงเพียงคำเดียว: กำไร จากตัวเลือก 26 รายการของเขาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อังเดรและลูกค้าของเขาได้รับผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 40% กำไรมากกว่า 1,000 หน่วย และอัตราการชนะ 69%! ตัวเลขกับกราฟไม่โกหก.. คนนี้กำไร! เขามี USP เช่นกันในขณะที่เขาให้คำแนะนำสำหรับลีกที่มีการรายงานข่าวน้อยมาก ซึ่งแน่นอนว่าจะเพิ่มเนื้อหาให้กับพอร์ตการเดิมพันของทุกคน ด้วยการครอบคลุมที่น้อยลง มีโอกาสมากขึ้นที่จะใช้ประโยชน์จากการแข่งขันที่ผิดราคา ซึ่งเป็นสิ่งที่ Andre ทำได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยกำไรตลอดอายุการใช้งานมากกว่า 2,500 หน่วยและผลตอบแทน 19% คุณควรพิจารณาผู้ชายคนนี้อย่างจริงจัง

ตารางแบบฟอร์มที่ปรึกษาการเดิมพัน

14 วันที่ผ่านมา

6 เดือนที่ผ่านมา

อันดับ

Tipster

หมวดหมู่

กีฬา

กำไร

ผลผลิต

เคล็ดลับ

อัตราการชนะ

เดือนที่มีกำไร

1

เจเรมี ไพรซ์

อาวุโส

ฟุตบอล

1216

42.20%

29

51.72%

6/6

2

โรซาริโอ ดอสเซตติ

จูเนียร์

ฟุตบอล

1187

33.52%

43

60.47%

4/5

3

Andrei Nitu

อาวุโส

บาสเกตบอล

1042

40.08%

26

69.23%

5/6

4

Arie Hordman

อาวุโส

ฮอคกี้น้ำแข็ง

625

33.24%

19

68.42%

6/6

5

จอห์น ฟิชเชอร์

อาวุโส

ฟุตบอล

450.5

34.65%

13

69.23%

5/6

6

Davide Palombi

อาวุโส

ฟุตบอล

383.4

29.95%

21

42.86%

5/5

7

พีท นอร์สเตด

จุดเด่น

ฟุตบอล

357.6

24.83%

18

61.11%

4/5

8

ผู้เชี่ยวชาญ Tipster B’ball

จุดเด่น

บาสเกตบอล

330

11.38%

29

58.62%

3/3

9

Gregor Terboven

อาวุโส

ฟุตบอล

287

54.15%

6

66.67%

5/6

10

วลาดาน กลาวาส

อาวุโส

ฟุตบอล

262

14.56%

18

55.56%

5/5