เว็บเล่นบาคาร่า อยู่ในเชือก

เว็บเล่นบาคาร่า ครัวเรือนชนชั้นกลางชาวกรีกกำลังดิ้นรนเพื่อรักษาความสามารถในการละลายทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคย ตามรายงานของ OECD ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

รายงานเรื่อง “Under Pressure: The Squeezed Middle Class” ซึ่งสำรวจประเทศในกลุ่ม OECD ส่วนใหญ่ กล่าวว่ารายได้ที่ซบเซาของชนชั้นกลางไม่สามารถตามต้นทุนที่อยู่อาศัยและการศึกษาที่สูงขึ้นได้

“วันนี้ ชนชั้นกลางดูเหมือนเรือในน่านน้ำหินมากขึ้นเรื่อยๆ” แองเจิล กูเรีย เลขาธิการ OECD กล่าวเปิดตัวรายงานในนิวยอร์ก

ในประเทศส่วนใหญ่ คนรุ่นหลังจะกลายเป็นคนชั้นกลางได้ยากขึ้น ซึ่งหมายถึงรายได้เฉลี่ยระหว่าง 75% ถึง 200% ของรายได้ประชาชาติ ในขณะที่เกือบ 70% ของเบบี้บูมเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางในวัย 20 ปี แต่ในปัจจุบันมีเพียง 60% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลเท่านั้น

ตามรายงานของ OECD ครัวเรือนชนชั้นกลาง 9 ใน 10 ครัวเรือนในกรีซระบุว่ามีรายได้ระหว่าง 7,894 ถึง 21,050 ดอลลาร์ กำลังประสบปัญหาร้ายแรงในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ประชาชนเจ็ดในสิบคนถึงขนาดกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้

ในบรรดาประเทศที่สำรวจทั้งหมด ชนชั้นกลางชาวกรีกอยู่ในอันดับที่แย่ที่สุดอันดับที่เก้า แซงหน้าเฉพาะตุรกี ชิลี เม็กซิโก รัสเซีย บราซิล จีน แอฟริกาใต้ และอินเดีย

รายได้เฉลี่ยของชนชั้นกลางในกรีซ อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก สโลวีเนีย และสเปนในปี 2560 ต่ำกว่าปี 2551 อย่างมีนัยสำคัญ แม้จะพิจารณาเงินเฟ้อแล้วก็ตาม ในกรณีของกรีซ การลดลงเกือบร้อยละหกต่อปี

แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นในขณะนี้เพื่อช่วยเหลือชนชั้นกลาง ตามรายงานของ OECD

รัฐบาลควรปรับปรุงการเข้าถึงบริการสาธารณะคุณภาพสูงและประกันการคุ้มครองทางสังคมที่ดีขึ้น นโยบายควรส่งเสริมการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ

เงินช่วยเหลือที่กำหนดเป้าหมาย การสนับสนุนทางการเงินสำหรับสินเชื่อและการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อบ้านจะช่วยผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ ในประเทศที่มีหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในระดับรุนแรง การบรรเทาการจำนองจะช่วยให้ครัวเรือนที่มีภาระหนักมากเกินไปกลับมาอยู่ในเส้นทางเดิม ตามรายงานของ OECD

ผู้อพยพหลายสิบคนถูกจับกุมในเมืองเอเธนส์ ตำรวจกวาด

ผู้คนมากกว่า 80 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร ถูกจับกุมในปฏิบัติการของตำรวจขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่อาคารที่ถูกยึดครองในเขต Exarchia ที่โด่งดังของเอเธนส์เมื่อวันพฤหัสบดี

ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาดำเนินการตามข่าวกรองเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดอย่างกว้างขวาง

ผู้บุกรุกที่อาศัยอยู่ในอาคารร้างสามหลัง ถูกเคลื่อนย้ายและควบคุมตัว ผู้ต้องขังถูกส่งไปยังกรมคนต่างด้าวเพื่อสอบปากคำ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่ง 2 นายได้รับบาดเจ็บจากการซุ่มโจมตีไม่นานหลังจากการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในบ้านในเมือง Exarchia ผู้จู่โจมของพวกเขาสวมชุดเอี๊ยมสีดำ หมวกคลุมผม และหมวกกันน๊อค และติดอาวุธด้วยไม้กระบองและมีด ในขณะที่ปืนพกติดอาวุธและปืนไรเฟิลจู่โจม Kalashnikov

Exarchia เป็นย่านที่ทรุดโทรมในเมืองหลวงของกรีก เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านของพวกอนาธิปไตยชาวกรีกและกลุ่มฝ่ายซ้ายอื่นๆ

การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทำลายการศึกษาในกรีซ

ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของกรีกเป็นปัญหาที่ทรมานนักเรียนและผู้ปกครองมานานหลายทศวรรษ ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสิบครั้งในระบบ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะทำให้ชีวิตของนักเรียนง่ายขึ้น พวกเขาดูเหมือนการทดลองมากกว่าการแก้ปัญหา

ทุกครั้งที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัย วลีที่ว่า “ลูกหลานของเราจะถูกใช้เป็นหนูตะเภาอีกครั้ง” ติดปากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนกลายเป็นความคิดที่ซ้ำซากจำเจ

การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระบบการรับเข้าเรียนทำให้เกิดความสับสนและความวิตกกังวลแก่นักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้น โดยจะมีการประกาศให้ทราบในช่วงกลางปีการศึกษา และนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ กระทรวงศึกษาธิการของกรีกได้เสนอให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายระดับอุดมศึกษาฉบับใหม่ โดยประกาศการเปลี่ยนแปลงในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งสร้างปฏิกิริยาตอบสนองจากครูและนักศึกษา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สิบเอ็ดในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความสับสนมากขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมและผู้ปกครอง

ร่างกฎหมายดังกล่าวเรียกร้องให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคนิคระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการ การศึกษา ระดับอุดมศึกษาในกรีซ นอกจากนี้ยังแนะนำระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ด้วยคุณสมบัติใหม่ที่เรียกว่า “แผนก Open Access”

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการCostas Gavroglouกล่าวว่าร่างกฎหมายใหม่ “จะยุติความเป็นคู่ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปลี่ยนปรัชญาของโรงเรียนมัธยมปลาย” โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม

สหพันธ์ครูของโรงเรียนแห่งรัฐระดับมัธยมศึกษาแห่งกรีกกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ลดระดับการศึกษาทั่วไปและความรู้ทั่วไปในปีมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการลดการสอนวิชาพื้นฐานและบ่อนทำลายลักษณะการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแทรกแซงระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัยเป็นปัญหาเรื้อรัง

ตั้งแต่ปี 1974 กรีซ พบ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่แตกต่างกันทั้งหมด 31 คน ซึ่ง หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ทุกปีครึ่ง ตามปกติในปัจจุบัน รัฐมนตรีสามคนที่แตกต่างกันได้เข้ายึดตำแหน่งนี้แล้วในระหว่างการบริหารของ SYRIZA

น่าเสียดายสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ต้องการทิ้งรอยไว้ระหว่างภาคเรียน และจารึกชื่อของพวกเขาในการศึกษาภาษากรีกตลอดไป ปัญหาที่ยุ่งยากของระบบการเข้ามหาวิทยาลัยเป็นปัญหาที่หลายคนมองว่าเป็นความท้าทายที่จะทำให้พวกเขาเป็นวีรบุรุษหากดำเนินการ

บางคนมีชื่อจารึกอยู่ในความทรงจำร่วมกัน: “กฎหมาย Arsenis”, “กฎหมาย Diamantopoulou” และ “กฎหมาย Arvanitopoulos” ครั้งแรกทำให้เกิดการจลาจลครั้งใหญ่ของนักเรียนในปี 1990; อีกสองคนค่อนข้างล่าสุด ทั้งสามชื่อมีความหมายเชิงลบ

อีกเหตุผลหนึ่งที่ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงบ่อยคือ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการใช้ระบบนี้ในการพิจารณาเพื่อประโยชน์ของพรรครัฐบาล

เนื่องจากผู้ปกครองชาวกรีกถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกในการส่งเด็กเข้ามหาวิทยาลัย ระบบการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงสามารถใช้เป็นสิ่งล่อใจสำหรับผู้ปกครองและผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งอยู่ในวัยที่มีสิทธิเลือกตั้งได้

ตัวอย่างเช่น รัฐมนตรี Gavroglou มักประกาศว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความหวังว่าจะไม่ต้องผ่านการทดสอบ สำหรับรัฐบาล นักเรียนมัธยมปลายและครอบครัวเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใกล้ถึงเวลาเลือกตั้ง

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงระบบ แต่นักเรียนกลับรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงซึ่งมักประกาศในช่วงกลางปีการศึกษา ทำให้นักเรียนมัธยมปลายสับสน โดยไม่รู้ว่าระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะทำงานอย่างไรเมื่อสำเร็จการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความคลุมเครือในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากละทิ้งระบบกรีกโดยสิ้นเชิงและไปศึกษาต่อต่างประเทศ ส่งผลให้สมองไหลออกอย่างมาก ชาวกรีกที่ไปศึกษาในต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่นั่นหลังจากจบการศึกษามากกว่ากลับบ้าน

การระบายของสมองยังเป็นหลักฐานของพยาธิสภาพอื่นของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรีกซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขใน 45 ปี: การปลดออกจากตลาดแรงงานโดยสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยกรีก ไม่มีการปฐมนิเทศอาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรีซ นี่เป็นปัญหาที่ต้องห้ามซึ่งไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน ว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใดเคยกล่าวถึง

อีกประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือระบบคะแนน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเข้าเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เลือกเพราะคะแนนสอบต่ำกว่าที่จำเป็นในการรับเข้าเรียน

ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนต้องการไปโรงเรียนแพทย์ – ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ พวกเขาต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย 19,000 คะแนน ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาทำคะแนนได้ 17,000 คะแนน พวกเขาสามารถเข้าสู่โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นที่ต้องการตัวมากเช่นกัน

บ่อยครั้ง เมื่อนักเรียนเข้าโรงเรียน พวกเขาเลือกที่จะอยู่ที่นั่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบโรงเรียนหรือสนใจโรงเรียนนี้จริงๆ

เป็นผลให้มีนักศึกษาที่ผิดหวังจำนวนมากในมหาวิทยาลัยกรีก และผู้สำเร็จการศึกษาอีกมากมายที่จบโรงเรียนที่พวกเขาไม่สนใจและกำลังทุกข์ทรมานกับงานที่พวกเขาอาจไม่เคยต้องการตั้งแต่แรก

ตุรกีไม่พอใจการโหวตของรัฐสภาอิตาลีเพื่อรับรองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนีย

กระทรวงการต่างประเทศตุรกีในวันพฤหัสบดีประณามอย่างรุนแรงผ่านการเคลื่อนไหวของรัฐสภาอิตาลีเพื่อรับรองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียในปี 2458

“การเคลื่อนไหวของสภาผู้แทนราษฎรอิตาลีลงวันที่ 10 เมษายน 2019 เป็นตัวอย่างใหม่ของการใช้คำกล่าวอ้างของชาวอาร์เมเนียเป็นเครื่องมือสำหรับผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศ” กระทรวงระบุในถ้อยแถลง

“เราขอประณามความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐสภาอิตาลีในการบิดเบือนและบิดเบือนประวัติศาสตร์ของประเทศเรา” Fahrettin Altun ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีทวีตก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้ อัลตุนเคยกล่าวไว้ว่า การเคลื่อนไหวของรัฐสภาอิตาลีนั้น “ไม่ก่อผล เป็นศัตรู และน่าเสียดาย”

สภาผู้แทนราษฎรของอิตาลีในวันพุธ (30) ได้อนุมัติอย่างท่วมท้นในมติที่เรียกร้องให้รัฐบาล “ยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์เมเนียอย่างเป็นทางการ” และยกระดับรายละเอียดของปัญหาไปสู่ระดับสากล

ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 382 เสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 43 เสียง

รัฐบาลอิตาลีซึ่งไม่สนับสนุนหรือคัดค้านมาตรการนี้ จะติดตามผลตามคำสั่งของรัฐสภา แต่ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้น

โซอี้ คาซาน นำแสดงในซีรีส์ HBO เรื่อง “The Plot Against America”

เมื่อเร็วๆ นี้ โซ อี้คาซานเพิ่งได้รับผลงานการแสดงอันยอดเยี่ยมในมินิซีรีส์เรื่องใหม่ของ HBO เรื่อง “The Plot Against America”

มินิซีรีส์หกตอนยังได้แคสวิโนนา ไรเดอร์, มอร์แกน สเปคเตอร์ และจอห์น เทอร์ทูโรด้วย สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันในปี 2004 โดย Philip Roth

เรื่องราวสร้างไทม์ไลน์ทางเลือกของประวัติศาสตร์อเมริกา โดยที่ชาร์ลส์ ลินด์เบิร์ก วีรบุรุษด้านการบิน แต่ยังเป็นนักประชานิยมต่างชาติด้วย เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ประเด็นเรื่องประชานิยมและลัทธิฟาสซิสต์ในประเทศนั้นถูกมองผ่านสายตาของครอบครัวชาวยิวชนชั้นแรงงานในนิวยอร์ก

โซอี้ คาซานได้รับบทเป็นเอลิซาเบธ “เบส” เลวิน คุณแม่ที่ต้องอยู่บ้านซึ่งกังวลเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัว และเริ่มพยายามวางแผนการหลบหนีของครอบครัว

David Simon และ Ed Burns เป็นผู้เขียนบทและผู้อำนวยการสร้างเบื้องหลังโปรเจ็กต์ มีแนวโน้มว่ารายการจะส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับเวลาปัจจุบันในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐฯ

เมื่อปีที่แล้ว คาซานได้แสดงในภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์เรื่อง “The Ballad of Buster Scruggs” เธอยังวิพากษ์วิจารณ์ต่อสาธารณชนในเรื่องการ แยกพรมแดนของเด็กในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา

ยังไม่มีคำว่าเมื่อไหร่ที่ซีรีส์ “The Plot Against America” จะออกฉายทาง HBO

นักเคลื่อนไหวซึ่งจักรยานถูกขโมยในเทสซาโลนิกิ ระดมเงินเพื่อทดแทน

นักเคลื่อนไหวชาวดัตช์ซึ่งจักรยานถูกขโมยในเทสซาโลนิกิเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ประกาศเมื่อไม่นานนี้ว่าเขาหาเงินได้มากพอที่จะทดแทนได้ พร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาต้องการ

Jitse Bouma กำลังระดมทุนสำหรับเด็กที่เป็นมะเร็งผ่านมูลนิธิStichting Dreamcycle ของเขา

เขาตัดสินใจปั่นจักรยานจากฮอลแลนด์ไปจนถึงอินเดียเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นสำคัญนี้

โชคไม่ดี ในขณะที่เขาอยู่ในเทสซาโลนิกิประเทศกรีซจักรยานของเขาถูกขโมยและข่าวก็แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ

นักเคลื่อนไหวรายนี้พูดคุยกับสื่อต่างๆ ของกรีก พยายามอธิบายว่าทำไมจักรยานของเขา และการหาเงินเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง มีความสำคัญกับเขามาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Bouma ได้อัปโหลดวิดีโอบนหน้า Facebook ของเขาจากเมืองเทสซาโลนิกิ โดยประกาศว่าการระดมทุนครั้งแรกที่เขาเปิดตัวเพื่อหาเงินเพื่อซื้อจักรยานยนต์ใหม่และอุปกรณ์พื้นฐานนั้นประสบความสำเร็จมากกว่า

นักเคลื่อนไหวชาวดัตช์ที่พูดจากท่าเรือเทสซาโลนิกิ ขอบคุณทุกคนที่บริจาคให้กับเพจคราวด์ฟันดิ้งของเขา ทำให้ความฝันของเขาที่จะปั่นจักรยานไปอินเดียและหาเงินบริจาคให้กับเด็กที่เป็นมะเร็งได้อีกครั้ง

เมื่อค่ำวันพุธ เขาได้ระดมเงิน 6,515 ยูโรจากการบริจาค 217 แบบ มากกว่าเป้าหมายเดิมที่ 5,500 ยูโรกว่าหนึ่งพันยูโร

ตัวเลขล่าสุดแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศในกรีซ

นักลงทุนแสดงความพึงพอใจอย่างมากสำหรับอพาร์ตเมนต์ใน Attica หรือบ้านบนเกาะกรีก ภาพถ่าย: “Corfu from above” – ERT

ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศกรีซเมื่อวันพุธ เงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในประเทศเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเดือนมกราคม 2019 มีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจที่ 155.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2018

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 205.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง ถูกบันทึกไว้เมื่อปีก่อนในเดือนมกราคม 2018 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2017

ความเฟื่องฟูที่น่าทึ่งนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเป็นพิเศษในการซื้ออพาร์ทเมนท์และบ้านในกรีซเนื่องจากพวกเขาคาดหวังรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นมาก

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการให้เช่าระยะสั้นแล้ว นักลงทุนยังเลือกกรีซเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตทางการเงินและความไม่มั่นคงเป็นเวลาหลายปี

ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่าโครงการ “Golden Visa” ของกรีซ ซึ่งอนุญาตให้พลเมืองนอกสหภาพยุโรปได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เป็นเวลาห้าปีในกรีซ และด้วยเหตุนี้ในสหภาพยุโรปจึงมีบทบาทสำคัญในแนวโน้มดังกล่าว

ชาวต่างชาติหลายพันคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรีซมูลค่ากว่า 250,000 ยูโร เพื่อขอวีซ่าซึ่งอนุญาตให้พวกเขาเดินทางและอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้ในสหภาพยุโรปเป็นเวลาห้าปี

กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของกรีกได้เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าขณะนี้ได้รับวีซ่าทองคำมากกว่า 4,150 ใบแล้ว

ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศกรีซยังเปิดเผยว่าในปี 2018 เงินทุนต่างประเทศของกรีซจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าถึง 1.3 พันล้านยูโร ซึ่งอาจแสดงการเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดายในปี 2019

นักดาราศาสตร์ชาวกรีกที่ช่วยถ่ายภาพรูปแรกของหลุมดำ

เว็บเล่นบาคาร่า นักดาราศาสตร์ชาวกรีก Dimitrios Psaltis เป็นเครื่องมือในความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ในการถ่ายภาพหลุมดำครั้งแรกของมนุษยชาติซึ่งอยู่ในกาแลคซีไกลโพ้น

ภาพดังกล่าวซึ่งถูกนำเสนอต่อโลกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา วัดหลุมดำที่มีความกว้าง 40 พันล้านกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าโลก 3 ล้านเท่า และนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายไว้ว่าเป็น “สัตว์ประหลาด”

หลุมดำอยู่ห่างจากโลก 500 ล้านล้านกิโลเมตร และถูกถ่ายภาพโดยเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ 8 แห่งทั่วโลก ซึ่งประสานงานโดยโครงการ Event Horizon Telescope (EHT) EHT เป็นสมาคมของนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 200 คนที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่นี้มาประมาณสองทศวรรษแล้ว

Psaltis ศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนา เป็นนักวิทยาศาสตร์โครงการของ EHT

เกิดใน Serres เมืองทางตอนเหนือของกรีซในปี 1970 เขาเริ่มเขียนเอกสารทางวิทยาศาสตร์เมื่อยี่สิบปีที่แล้วโดยคาดเดาว่าจะต้องทำอย่างไรในการถ่ายภาพหลุมดำ เทคโนโลยีนี้ไม่มีอยู่จริงในขณะนั้น

EHT ถูกมองว่าเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้พลังรวมของเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุ นักวิจัยได้เชื่อมโยงกล้องโทรทรรศน์วิทยุในรัฐแอริโซนา สเปน เม็กซิโก แอนตาร์กติกา และสถานที่อื่นๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างเครื่องมือเสมือนหนึ่งชิ้นซึ่งมีขนาดเท่ากับโลก

ทีมงาน EHT ได้ใช้ “เมกะสโคป” นี้เพื่อศึกษาหลุมดำมวลมหาศาลสองแห่งเป็นเวลาสองสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน – หนึ่งครั้งในเดือนเมษายน 2017 และอีกครั้งในปีถัดไป ภาพใหม่มาจากสัปดาห์แรกของการฉลอง

“มันเป็นจุดบรรจบกันของทุกสิ่งที่เพิ่งจะเข้าแถวในปี 2560 เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการนี้ได้” Psaltis กล่าว

มีเหตุผลที่ดีว่าทำไมจึงต้องใช้เวลาสองปีกว่าที่ผลงานชิ้นแรกของโครงการจะออกมา ประการหนึ่ง การสังเกตการณ์ทุกคืนสร้างข้อมูลประมาณ 1 เพตาไบต์ ส่งผลให้ทีมต้องย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยวิธีที่ล้าสมัย

“ไม่มีทางที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้” Psaltis กล่าว “ดังนั้น สิ่งที่เราทำจริง ๆ ก็คือ เรานำฮาร์ดไดรฟ์ของเราและเราส่ง FedEx จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเร็วกว่าสายเคเบิลใดๆ ที่คุณเคยพบ”

นักดาราศาสตร์ชาวกรีกศึกษาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทสซาโลนิกิ เขาสำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคมปี 1992 และเริ่มศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแผนกดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

ในปี 1997 Psaltis ย้ายไปที่ Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ในฐานะ Smithsonian Postdoctoral Fellow เขายังคงเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ MIT และเป็นสมาชิกระยะยาวที่ Institute of Advanced Study ในเมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นเวลาสองปี

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 เขาเริ่มทำงานเป็นส่วนหนึ่งของคณะฟิสิกส์และดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนา

”อย่าสั่งอาหาร ปรุงพาสต้า!”: พนักงานส่งอาหารกรีกหยุดงานประท้วง

การ นัดหยุดงานครั้งแรกของคนงานในภาคส่วนส่งอาหารจะเกิดขึ้นพร้อมกันในกรุงเอเธนส์และเทสซาโลนิกิในวันพฤหัสบดี

คนงานในภาคส่วนเฉพาะนี้เคยมีส่วนร่วมในการประท้วงมาก่อน แต่นี่เป็นความพยายามครั้งแรกของพวกเขาในการประสานงานการดำเนินการใน เมืองใหญ่ที่สุดสอง แห่งของกรีซ ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในประเทศ

คนงานบางคนพบวิธีที่ชาญฉลาดในการสนับสนุนให้ผู้คนสนับสนุนความต้องการของพวกเขา

โบรชัวร์ของพวกเขาเรียกร้องให้ผู้คนละเว้นจากการสั่งอาหารและเครื่องดื่มในวันพฤหัสบดีและรวมสูตรสปาเก็ตตี้กับชีสด้วย!

“อย่าสั่งอาหาร – ทำพาสต้า!” เป็นคำขวัญของพวกเขา ซึ่งพิมพ์ในโบรชัวร์ซึ่งรวมถึงสูตรอาหารยอดนิยมของกรีซนั่นคือ สปาเก็ตตี้กับชีส

ผู้หยุดงานประท้วงหวังว่าจะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความยากลำบากในการทำงานและการดิ้นรนของแรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครนี้

ท่ามกลางความต้องการของคนงานก็คือการยอมรับอย่างเป็นทางการว่างานของพวกเขาเป็นภาคส่วนแยกต่างหาก ซึ่งจะทำให้พวกเขามีสิทธิในการเจรจาข้อตกลงการเจรจาร่วมกับนายจ้างของตน

พนักงานส่งอาหารยังขอให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ป้องกันจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและสถานการณ์อันตรายอื่นๆ

พวกเขายังต้องการบทบัญญัติการประกันสังคมที่ดีขึ้น และสำหรับนายจ้างที่จะต้องจัดหารถมอเตอร์ไซค์สำหรับธุรกิจ แทนที่จะต้องใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเพื่อส่งอาหาร

Airbnb โจมตีวิลล่ากรีกหลังจากแขกค้นพบกล้องที่ซ่อนอยู่

เมื่อเร็วๆ นี้ Airbnbได้ระงับวิลล่ากรีกจากชานชาลาหลังจากที่ครอบครัวชาวไอริชค้นพบกล้องวงจรปิดที่ซ่อนอยู่ทั่วทั้งที่พัก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเอเธนส์

“เราให้ความสำคัญกับปัญหาความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก ทันทีที่เราทราบ เราลบโฮสต์นี้ออกจากแพลตฟอร์มของเราและคืนเงินให้แขกเต็มจำนวน” โฆษกกล่าว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ อิสระ

ฉบับภาษาไอริช Paul และ Harriet Conroy พร้อมด้วยลูกชายสองคนของพวกเขา Aaron และ Paul Jr. และเพื่อนคนหนึ่งพบอุปกรณ์ดังกล่าว “ในทุกห้อง” ของวิลล่า

มีแม้กระทั่งกล้องในห้องน้ำ ซึ่งทำมุมเข้าห้องน้ำ ฝักบัว และอ่างน้ำอุ่น Harriet Conroy กล่าวว่า “มีกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวอยู่ที่มุมห้องเพื่อเฝ้าดูทุกอย่าง ที่มุมห้องนอนด้วย

“เราเพิ่งจากไปโดยเร็วที่สุด” เธอกล่าวเสริม

เหตุการณ์ใหม่นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ครอบครัวหนึ่งจากนิวซีแลนด์รายงานว่าพบกล้องบนเพดานในทรัพย์สิน Airbnb ของไอร์แลนด์ซึ่งกำลังถ่ายทอดสดอยู่

ตลาดเช่าระยะสั้นกำลังเฟื่องฟูในกรีซโดยมีที่พักประมาณ 12,000 แห่งในเมืองหลวงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมผ่าน Airbnb ทั่วประเทศ มีที่พักให้เช่ามากกว่า 50,000 แห่งบนแพลตฟอร์ม โดย 14,650 แห่งอยู่บนเกาะครีตเพียงแห่งเดียว

ภาพยนตร์เรื่องต่อไปของ อเล็กซานเดอร์ เพย์นเรื่อง “The Menu” ดูเหมือนจะดึงดูดพลังดาราอย่างจริงจัง ในรูปแบบของนักแสดงที่ได้รับรางวัลออสการ์และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อย่างเอ็มมา สโตนและราล์ฟ ไฟนส์

“The Menu”กำลังถูกมองว่าเป็นหนังตลกแนวสยองขวัญเสียดสีซึ่งฟังดูเข้ากับตรอกของเพย์นตามผลงานการถ่ายทำครั้งก่อนของเขา

หลังจากที่โปรเจ็กต์สุดท้ายของ Payne “Downsizing”ทำผลงานได้แย่ในบ็อกซ์ออฟฟิศ เพย์นก็เลือกโปรเจ็กต์ต่อไปอย่างระมัดระวัง

“The Menu” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นบนเกาะที่หรูหราและดึงดูดคนร่ำรวยและมีชื่อเสียงได้ดีที่สุด Fiennes ได้รับเลือกให้เป็นเชฟระดับโลกที่รับผิดชอบกระบวนการนี้ ในขณะที่ Emma Stone จะเป็นครึ่งหนึ่งของคู่รักคนดังระดับ A ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานใหญ่

หนังตลกแนวดาร์กคอมเมดี้จะจัดการกับปัญหาเรื่องชนชั้นได้อย่างแน่นอน และดูเหมือนว่าจะเป็นการดูถูกความพิลึกพิลั่นของชนชั้นสูง

คนในฮอลลีวูดต่างก็ชื่นชอบบทนี้อยู่แล้ว และสโตนและไฟนส์ที่ลงชื่อสมัครใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นสำหรับกิจการใหม่ล่าสุดของอเล็กซานเดอร์ เพย์น

ศาลกรีกปฏิเสธ ”นาย… การอุทธรณ์ของ Bitcoin สำหรับการเปิดตัว

ศาลอาญาของ Piraeus ได้ปฏิเสธคำร้องให้ปล่อยตัวจากการถูกคุมขังในนามของAlexander Vinnik สัญชาติรัสเซีย หรือที่รู้จักในชื่อเล่นของเขา ”Mr. บิทคอยน์ ”

ปัจจุบัน Vinnik เป็นเป้าหมายของหมายจับระหว่างประเทศหลายแห่งในข้อหาก่ออาชญากรรมการฉ้อโกงทางเศรษฐกิจ

ประเทศที่ออกหมายให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรีซได้แก่ บ้านเกิดของเขาในรัสเซีย พร้อมหมายจับ 2 ฉบับ เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส

อย่างไรก็ตาม อัยการฝรั่งเศสไม่ได้ดำเนินการตามคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนอีกต่อไป

วินนิก ซึ่งถูกควบคุมตัวในกรีซมา 20 เดือนแล้ว ได้ประท้วงความหิวโหยเป็นเวลานานกว่า 3 เดือนเพื่อประท้วงการกักขังของเขา ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นผลมาจากการที่เพื่อนชาวรัสเซียคนหนึ่งใส่ร้ายป้ายสี

“ลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสองคนของฉันซึ่งอาศัยอยู่ในมอสโกมีอาการซึมเศร้า แม่ของพวกเขาป่วย และพวกเขาอาจจบลงด้วยการกลายเป็นเด็กกำพร้า” วินนิก กล่าวในคำร้องขอให้ปล่อยตัว

เขาแสดงความประสงค์ที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซีย และกล่าวว่าหากเขาถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา เขาจะไม่มีวันได้เจอครอบครัวของเขาอีก

“ฉันถูกจำคุกเพราะความรู้ด้านเทคโนโลยีของฉันเท่านั้น ซึ่งคุกคามอำนาจอธิปไตยของธนาคารและดอลลาร์สหรัฐ” Vinnik กล่าวเสริมว่า bitcoin “เป็นอิสระจากธนาคารและรัฐบาล”

ทนายฝ่ายจำเลยของเขา ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาของกรีซด้วย คือโซอี้ คอนสแตนโทปูลู ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเนื่องจากอาการป่วยของเขา และข้อเท็จจริงที่ว่าเขาถูกควบคุมตัวในกรีซเกินขีดจำกัดทางกฎหมาย 18 เดือนก่อนหน้านี้ มีการพิจารณาคดี

ด้วยข้อมูลจาก AMNA

กรีซวางแผนที่จะเข้าร่วม ”16+1” ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของจีนกับยุโรปกลางและตะวันออก

รัฐบาลกรีกตั้งใจที่จะเข้าร่วม ”16+1 Group” ซึ่งประกอบด้วยรัฐต่างๆ ในยุโรปกลางและตะวันออกซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน

ข่าวดังกล่าวมาจากรายงานในหนังสือพิมพ์ British Financial Timesที่ตีพิมพ์เมื่อวันพฤหัสบดี ก่อนการประชุมของกลุ่มบริษัทในเมือง ดูบรอฟนิกประเทศโครเอเชีย ซึ่งจะเริ่มในวันต่อมา

ตามรายงานของอังกฤษ นายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras ของกรีกได้ส่งจดหมายระบุความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเข้าร่วมกลุ่มนี้แล้ว

Tsipras จะเข้าร่วมการประชุมการทำงานของกลุ่ม Dubrovnik ด้วยความหวังว่าประเทศจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มอย่างเป็นทางการได้ในภายหลัง

ชื่ออย่างเป็นทางการของกลุ่ม 16+1 คือ “ความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก – China-CEE”

เป็นความคิดริเริ่มของจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างจีนกับ 11 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกลางและตะวันออก รวมทั้งประเทศบอลข่านเพิ่มเติมอีก 5 ประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป

การประชุมกลุ่มครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงวอร์ซอ โปแลนด์ ในปี 2555

ประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มในปัจจุบัน ได้แก่ แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มาซิโดเนียเหนือ มอนเตเนโกร โปแลนด์ โรมาเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย และสโลวีเนีย

นักธุรกิจในพื้นที่เรียกร้องให้เปิดหาด Navagio อันโด่งดังของ Zante อีกครั้ง

นักธุรกิจท้องถิ่นจากเกาะซานเต (ซาคีนโตส) โยนกของโยนกเรียกร้องให้เปิด หาดนาวาจิโออันเป็นสัญลักษณ์อีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งยังคงปิดตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย

Pavlos Kolokotsas นายกเทศมนตรีของเกาะอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจในท้องถิ่นให้อนุญาตให้เปิดชายหาดเต็มรูปแบบก่อนฤดูท่องเที่ยวใหม่

ในเดือนมีนาคมDr. Efthimios Lekkas ประธานแผนกธรณีวิทยาและธรณีวิทยา ของ กรีซ ได้วางแผนใหม่ซึ่งรวมถึงการเปิดชายหาดบางส่วนอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงการแยกออกเป็นสามโซนที่แตกต่างกัน

แผนของเล็กกัสมีป้ายพิเศษที่จะวางบนชายหาดเพื่ออธิบายโซนใหม่ให้นักท่องเที่ยวทราบ ในขณะที่คนสองหรือสามคนจะทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในซานเตต้องการเปิดชายหาดอีกครั้งอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ เนื่องจากพวกเขากลัวว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากจะไม่มาที่เกาะนี้หากชายหาดยังคงปิดบางส่วน

ขณะนี้ นักธุรกิจเสนอให้เรือชูชีพอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ปีที่แล้วมีการตัดหน้าผาบางส่วน เกิดขึ้นอีกครั้ง

การอภิปรายระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะพบประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชายหาด

ทีม Olympiacos ของกรีซรั้งอันดับ 7 ของโลกในการแชร์ตั๋ว

ทีมฟุตบอล Olympiacosของกรีซอยู่ในอันดับที่เจ็ดของโลกในแง่ของส่วนแบ่งตั๋วในลีกฟุตบอลของประเทศในช่วงระหว่างปี 2013 ถึง 2018

ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นผลจากการศึกษาที่ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษากีฬานานาชาติในสวิตเซอร์แลนด์

ทีม Piraeus สามารถอวดความสามารถในการรวบรวม 27.5% ของตั๋วทั้งหมดที่ขายใน Superleague ของกรีซ ซึ่งเป็นลีกฟุตบอลชั้นนำของประเทศ

เปอร์เซ็นต์นี้ทำให้โอลิมเปียกอสอยู่อันดับที่เจ็ดของโลก จากการแข่งขันชิงแชมป์ 51 รายการในสี่สิบสองประเทศทั่วโลก

ทีมฟุตบอลที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของการแข่งขันขายตั๋วคือสก็อตติช เซลติก โดยมีแฟนบอลคิดเป็นร้อยละ 36.5 ของตั๋วทั้งหมดที่จำหน่ายในพรีเมียร์ลีกสก็อตแลนด์

ทีมฟุตบอลโอลิมเปียกอสตั้งอยู่ที่สนามกีฬา Georgios Karaiskakis ในเมือง Piraeus เมือง Attica เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในกรีซซึ่งอุทิศให้กับฟุตบอลโดยเฉพาะ และได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นในปี 2547ประธานาธิบดีแห่งกรีซ Prokopios Pavlopoulosพบกับนายพล Michel Aoun ที่กรุงเบรุตในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนเลบานอนอย่าง เป็นทางการเป็นเวลาสองวัน

“ครอบครัวชาวยุโรปที่ยิ่งใหญ่ของเราไม่ได้รับหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบตามประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เท่าที่มันเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประชาชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา” ประธานาธิบดี Pavlopoulos กล่าวอ้างถึง สงครามต่อเนื่องในซีเรียและที่อื่นๆ

“ประเทศของเราและประชาชนของเราต่อต้านการขาดการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างกล้าหาญและเด็ดขาด” ประธานาธิบดีกรีกกล่าว Pavlopoulos กล่าวเสริมว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศเป็น “คำตอบที่ก้องกังวานสำหรับผู้ที่อ้างว่ามีความขัดแย้งของอารยธรรม”

ประธานาธิบดี Pavlopoulos ย้ำจุดยืนของกรีซต่อสถานการณ์ในเลบานอน โดยกล่าวว่า “กรีซและชาวกรีกสนับสนุนเลบานอนที่เป็นปึกแผ่น มีอำนาจ และสันติสุข ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกที่เจริญรุ่งเรือง ที่ซึ่งประชาชนทั้งหมดจะอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของพวกเขาด้วยกัน”

ประธานาธิบดีกรีกยังกล่าวถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างกรีซ ไซปรัส และเลบานอน โดยสังเกตว่าได้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกมากแล้ว และจะมีอีกมากที่จะตามมา

หลังจากนั้น Pavlopoulos จะพบกับนายกรัฐมนตรี Saad Hariri ของประเทศ และพรุ่งนี้เขาคาดว่าจะไปเยี่ยม John I สังฆราชแห่งกรีกออร์โธดอกซ์แห่งอันทิโอก

Greek Feta ได้รับการยกเว้นจากการเสนอภาษีสหรัฐสำหรับผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป

กระทรวงการพัฒนาการเกษตรและอาหารของกรีซ ประกาศเมื่อวันพุธว่า บริษัทได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีประมาณร้อยละ 10 สำหรับชีส feta ของกรีกจากการบริหารของทรัมป์ของสหรัฐฯ

รัฐบาลอเมริกันวางแผนที่จะกำหนดอัตราภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรปมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์เพื่อตอบสนองต่อเงินอุดหนุนของสหภาพยุโรปสำหรับแอร์บัสซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการบินของยุโรปซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของ บริษัท โบอิ้งในอเมริกา

องค์การการค้าโลกพบว่าเงินอุดหนุนของสหภาพยุโรปแก่แอร์บัสส่งผลกระทบในทางลบต่อสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้จะเก็บภาษีศุลกากรสำหรับผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรปมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์! สหภาพยุโรปใช้ประโยชน์จากการค้าขายของสหรัฐฯ มาหลายปีแล้ว อีกไม่นานจะหยุด!

– DONALD J. TRUMP (@REALDONALDTRUMP) วันที่ 9 เมษายน 2019

รัฐบาลสหรัฐได้ตกลงที่จะยกเว้นชีสกรีกที่เป็นที่นิยมจากการเก็บภาษีศุลกากรรอบใหม่กับผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรปซึ่งคาดว่าจะมีผลในไม่ช้า สำนักข่าว AMNA

ของรัฐรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของอเมริกาแจ้งสถานทูตกรีกในกรุงวอชิงตันว่าจะเพิกถอนการตัดสินใจ “จัดประเภทภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าชีสที่มาจากแกะ” จากยุโรป การตัดสินใจครั้งนี้แสดงถึงข้อยกเว้นของเฟต้าชีสจากภาษีศุลกากร ฝ่ายกรีกอ้างว่านี่เป็นผลมาจากการดำเนินการที่รวดเร็วและมีการประสานงานอย่างดีจากกระทรวงการต่างประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ

Stavros Arachovitis รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการเกษตรและอาหารให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากล่าวว่า ”การปกป้องเฟต้าชีสและโดยการขยายฟาร์มปศุสัตว์ของกรีกและการผลิต…เป็นหัวใจของนโยบายของเราสำหรับภาคส่วนอาหารทางการเกษตรที่เอาตัวรอดที่จะผลิต มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตและประเทศชาติ”

การพัฒนาใหม่และในเชิงบวกสำหรับกรีซนี้ ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันอบอุ่นและดีขึ้นที่ได้รับการหล่อหลอมระหว่างวอชิงตันและเอเธนส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การชุมนุมพันธบัตรของกรีกยังคงดำเนินต่อไปโดยให้ผลตอบแทน 10 ปีที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2548

วันพฤหัสบดีนำข่าวดีมาสู่เศรษฐกิจกรีซเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศยังคงมีแนวโน้มลดลง โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าสิบสามปี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราผลตอบแทน พันธบัตรอายุ 10 ปีของกรีซแตะระดับ 3.36 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลดลง 8 จุด ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2548 นักวิเคราะห์ทั่วโลกอ้างว่าการรวมกันของการคาดการณ์ของ IMF ว่าการเกินดุลขั้นต้นของกรีซจะยิ่งสูงขึ้น กว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ในปี 2019 และการฟื้นฟูตลาดงานของประเทศมีบทบาทสำคัญในการลดต้นทุนการปล่อยสินเชื่อของกรีซ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีของประเทศอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549

เนื่องจากกรีซไม่ได้รับเงินจากโครงการช่วยเหลืออีกต่อไป เศรษฐกิจของประเทศจึงต้องพึ่งพาตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกทุกครั้งที่รัฐบาลตัดสินใจซื้อเงินสดจากกรีซ