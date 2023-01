เว็บเดิมพันออนไลน์ ข้อตกลงในสองรัฐใหม่

เว็บเดิมพันออนไลน์ เรียกได้ว่าเป็น “เทศกาลโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” งานประจำปีที่สามของสหรัฐอเมริกาจะแปลเป็นรายการเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขัน WSOP Tournament of Champions ในปีหน้า นั่นเป็นเพราะผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP แต่ละคนจะได้รับที่นั่งในทัวร์นาเมนต์แบบตัวต่อตัวที่กลับมาที่ลาสเวกัสในฤดูร้อนปี 2023

ไม่มีใครอยากเห็น WSOP ในปีนี้สิ้นสุดลง” Ty Stewart รองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการบริหารของ World Series of Poker กล่าวในแถลงการณ์ “อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ ด้าน การกลับมาของ WSOP Online นั้นน่าตื่นเต้นยิ่งกว่า”

WSOP ครั้งที่ 53 บน Strip มอบเงินรางวัล 347.9 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้เข้าร่วมเกือบ 200,000 คน รวมถึง 10 ล้านดอลลาร์แก่ Espen Jorstad ผู้ชนะ Main Event จากนอร์เวย์

“สร้อยข้อมือออนไลน์นั้นมีชื่อเสียงพอๆ กับสร้อยข้อมือทัวร์นาเมนต์สด” Daniel Negreanu ผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP หกรายการกล่าว “ฉันดีใจที่เรากำลังสร้างประเพณีใหม่เพื่อเฉลิมฉลองเกมออนไลน์ และฉันพยายามอย่างยิ่งที่จะเพิ่มสร้อยข้อมือ WSOP Online ชิ้นแรกลงในคอลเลกชันของฉัน”

เว็บกฎหมาย Tangled ของโป๊กเกอร์ออนไลน์

ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ มิชิแกนเข้าร่วมกับเนวาดา นิวเจอร์ซีย์ และเดลาแวร์ใน Multi-State Internet Gaming Association (MSIGA) สิ่งนี้ช่วยให้สภาพคล่องของผู้เล่นรวมกันทั่วทั้งรัฐ ทำให้เกิดสนามทัวร์นาเมนต์และรางวัลที่ใหญ่ขึ้น แต่ยังเป็นวันแรก สำหรับตอนนี้ ผู้เล่นในมิชิแกนจะถูกล้อมรั้วภายในเขตแดนของรัฐ

จนถึงตอนนี้ รัฐเพนซิลเวเนียได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน MSIGA และทัวร์นาเมนต์จะเป็นภายในรัฐเท่านั้น

ในการแข่งขันออนไลน์ WSOP ผู้เล่นในมิชิแกนและเพนซิลเวเนียสามารถแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สร้อยข้อมือหกรายการต่อสัปดาห์ ชาวเนวาดาและนิวเจอร์ซีย์สามารถแข่งขันได้ 33 สร้อยข้อมือ ไม่มีการประกาศการรับประกันเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม เงินรางวัลรวมมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์มอบให้กับ ผู้อยู่อาศัยใน เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์ในปี 2020 และ 2021

กำหนดการที่จะเกิดขึ้น

ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสามารถเข้าร่วมซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ได้ที่ GGPoker.com ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. ถึง 27 ก.ย.

การซื้ออินจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 365 ถึง 10,000 ดอลลาร์ เว็บเดิมพันออนไลน์ โดยการแข่งขันชิงแชมป์ออนไลน์ของ WSOP.com กำหนดไว้ที่ 1,000 ดอลลาร์ในวันที่ 16 ต.ค. ซึ่งมีกำหนดจะตรงกับการแข่งขันที่มีชื่อเสียงในลาสเวกัส ผู้เล่นที่อยู่นอกรัฐจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในซีรีส์นี้ หากอุปกรณ์ของพวกเขาถูกระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ภายในเขตแดนของเนวาดา (WSOP สนับสนุนให้ผู้เล่นทดสอบบัญชีและบริการตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของตนก่อนเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์ใดๆ)

ไฮไลท์ตามกำหนดการรวมถึงทัวร์นาเมนต์ต่อไปนี้:

Monster Stack มูลค่า 500 ดอลลาร์: วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน (เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย และมิชิแกน)

$ 400 PLOSSUS 6-Max: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน (เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์เท่านั้น)

$ 365 No Limit Hold’em Turbo Deepstack: วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน (เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์เท่านั้น)

$ 777 Lucky 7’s: วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมใน (เนวาดา, นิวเจอร์ซีย์, เพนซิลเวเนียและมิชิแกน)

$ 1,500 No Limit Hold’em: วันอังคารที่ 4 ตุลาคม (เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์เท่านั้น)

$500 Big 500 No Limit Hold’em: วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม (เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย และมิชิแกน)

$1,000 WSOP Online 2022 Championship-วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม (เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย และมิชิแกน)

$10,000 Super High Roller [1x Re-entry]: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม (เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์เท่านั้น)

ดูกำหนดการทั้งหมดได้ที่ wsop.com/2022/online

Philip Conneller สนับสนุนรายงานนี้

ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อวานนี้จากแผนกบังคับใช้การเล่นเกมแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ (DGE) เปิดเผยว่าคุณสมบัติทั้งสามยังคงเพิ่มการยึดเกาะในอุตสาหกรรมเกมแอตแลนติกซิตี

รายรับจากการเล่นเกมอิฐและปูน (GGR) ที่คาสิโนเก้าแห่งในเดือนกรกฎาคมมียอดรวมเพียง 299 ล้านดอลลาร์ นั่นคือการปรับปรุง 8% ในเดือนกรกฎาคม 2021 และ 7.9% ดีกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดในเดือนกรกฎาคม 2019

เดือนที่แล้วเป็นเดือนกรกฎาคมที่ดีที่สุดสำหรับคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ในรอบกว่าทศวรรษ สล็อตแมชชีนมีสัดส่วนมากกว่า 215.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่เกมบนโต๊ะคิดเป็น 83.1 ล้านดอลลาร์ Tables ได้รับเงินมากกว่าในเดือนกรกฎาคม 2021 ถึง 15%

เบอร์แรง

แม้ว่าหัวข้อข่าวจะอ่านได้ดีสำหรับอุตสาหกรรมเกมของแอตแลนติกซิตี — GGR เพิ่มขึ้น 8% ในเดือนกรกฎาคม 2022 แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย หากไม่ใช่เพราะ Borgata, Hard Rock และ Ocean ภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้คงห่างไกลจากความรื่นเริง

Borgata ยังคงปกครองแอตแลนติกซิตี้ต่อไป ทรัพย์สินที่ดำเนินการโดย MGM Resorts ได้รับรางวัลมากกว่า 76.7 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วจากพื้นที่เล่นเกมจริง คาสิโน Marina District ได้รับเงินเพิ่มขึ้น 20% จากนักพนันทุกปี

ฮาร์ดร็อคชนะเกือบ 52.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 11% Ocean ทำกำไรได้มากที่สุดเนื่องจากคาสิโน Boardwalk ทางเหนือได้รับรางวัล 40.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 33%

เมื่อรวมกันแล้ว คาสิโนทั้งสามแห่งจะได้รับรางวัลประมาณ 169.9 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 57% ของการชนะในตลาดภาคพื้นดินในเดือนกรกฎาคม

สี่คาสิโนต่อสู้

คาสิโนอีกสี่แห่งรายงานว่า GGR ลดลงทุกปี Tropicana ชนะ 28 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.5% Harrah 26.4 ล้านดอลลาร์ ลดลง 9% Caesar 25.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3.3% และ Golden Nugget 14.5 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนเกือบ 7%

Bally’s มี GGR เพิ่มขึ้น 3.5% เป็น 16.8 ล้านดอลลาร์ Bally เผชิญกับการเปรียบเทียบที่ง่ายดาย เนื่องจากคาสิโนอยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคม 2021 และไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

รายงาน GGR ประจำเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสามกำลังขยายการควบคุมของพวกเขา

ในปี 2021 ทั้งปี Borgata, Hard Rock และ Ocean รวมกันเพื่อคว้าเงินรางวัลประมาณ 1.34 พันล้านเหรียญ คาสิโนเก้าแห่งในแอตแลนติกซิตีชนะ 2.55 พันล้านดอลลาร์ หมายความว่าผู้นำทั้งสามคิดเป็น 52.5% ของการชนะบนที่ดิน

ตลอดเจ็ดเดือนของปี 2565 ผู้นำทั้งสามมีสัดส่วนมากกว่า 56% ของรายได้อิฐและปูน

อุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อจับคู่กับ iGaming และการพนันกีฬาแล้ว อุตสาหกรรมเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเนวาดา ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาสิโนออนไลน์ชนะ $136.7 ล้าน — เพิ่มขึ้น 15% — ในขณะที่ Oddsmakers เก็บ $45 ล้านจากการเดิมพัน

GGR เดือนกรกฎาคมจากทุกประเภทรวมถึงโป๊กเกอร์ออนไลน์รวมเกือบ 480.7 ล้านดอลลาร์ นั่นคือเบี้ยประกัน 6.7% ในเดือนกรกฎาคม 2564

แม้ว่าเดือนกรกฎาคมจะพลาดคาสิโนสี่แห่ง แต่ James Plousis ประธานคณะกรรมาธิการการควบคุมคาสิโนแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าคาสิโนทั้งเก้าแห่งมีอาการดีขึ้นในปี 2565มากกว่าปี 2564 จนถึงเดือนกรกฎาคม

การชนะคาสิโนถึงระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมในรอบทศวรรษ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแอตแลนติกซิตีในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการเล่นเกมและการพักผ่อน ในแต่ละปี โรงแรมคาสิโนทุกแห่งแซงหน้าการชนะคาสิโน การชนะเกมทางอินเทอร์เน็ต และรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว” Plousis สรุป

“ฤดูร้อนนี้ ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ฉันได้เห็นโดยตรงถึงความทุ่มเทของโรงแรมคาสิโนและพนักงานที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำแก่แขกของพวกเขา” ประธาน CCC กล่าวเสริม

ธุรกิจ iGaming และการพนันกีฬาออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นที่มีศักยภาพในครึ่งปีหลังสำหรับหุ้น MGM ด้วยสิทธิของตนเอง ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นกรณีนี้หากผู้ประกอบการไม่เปิดเผยการใช้จ่ายส่งเสริมการขายตลอดฤดูกาลฟุตบอลและใช้ประโยชน์จากการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในแมสซาชูเซตส์

นอกจากนี้ MGM ยังรายงานอัตราการเข้าพักของ Strip ในไตรมาสที่สองทางเหนือที่ 90% ซึ่งเป็นตัวเลขที่อาจเพิ่มขึ้นในปี 2566 เมื่อธุรกิจการประชุมและการประชุมกลับมาที่ลาสเวกัสมากขึ้น

ปัจจัยทางการเงินหนุนหุ้น MGM

แท้จริงแล้ว ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีแนวโน้มที่จะกดดันหุ้นของคาสิโนและชื่อวัฏจักรของผู้บริโภคอื่นๆ ไม่มีสองวิธีเกี่ยวกับเรื่องนั้น

“สตรีคที่ชนะเป็นประวัติการณ์อาจจะจบลง และภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะทำให้รายรับของคาสิโนลดลง—แต่หุ้นก็มีราคาอยู่ในความเสี่ยงเหล่านี้เช่นกัน บริษัทที่สัมผัสกับตลาดการพนันออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น” ตามรายงานของวารสาร

ผลประโยชน์ของ MGM โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการหดตัวของเศรษฐกิจเกิดขึ้นคืองบดุลที่แข็งแกร่งและจำนวนหุ้นที่ลดลง ซึ่งเป็นลักษณะสองประการที่นักลงทุนสามารถให้รางวัลได้หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตกต่ำลงอย่างมาก

เจ้าของ Magic City Casino และ Bonita Springs Poker Room คัดค้านข้อตกลงการเล่นเกม DeSantis/Seminole Class III พวกเขายื่นฟ้องกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา (DOI) เพื่ออนุมัติ โจทก์ในคดีของรัฐบาลกลางกล่าวว่าองค์ประกอบการพนันกีฬาออนไลน์ละเมิดกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของรัฐบาลกลางอินเดีย (IGRA) ซึ่งจำกัดการเล่นเกมของชนเผ่าให้อยู่ในดินแดนอธิปไตยของประเทศชนเผ่า

ข้อตกลงการแบ่งรายได้จากการเล่นเกม DeSantis/Seminole ใหม่อนุญาตให้ชนเผ่าดำเนินการเดิมพันกีฬาด้วยตนเองที่คาสิโนของรัฐหกแห่งและออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มมือถือ

ในเดือนพฤศจิกายน Dabney Friedrich ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐเห็นด้วยกับ Magic City และ Bonita Springs

ฟรีดริชปกครองเผ่าและความเห็นของผู้ว่าการว่าการดูแลเซิร์ฟเวอร์สปอร์ตบุ๊คทางอินเทอร์เน็ตบนดินแดนของชนเผ่า แต่การอนุญาตให้นักพนันวางเดิมพันจากที่ใดก็ได้ในรัฐไม่ได้เป็นการรบกวน IGRA

Seminoles ซึ่งจำเป็นต้องระงับการดำเนินการเดิมพันกีฬาและเกมบนโต๊ะใหม่ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงปี 2021 หลังจากการตัดสินได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของ Friedrich ต่อศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐประจำเขตโคลัมเบีย

การสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Seminole-DeSantis

กลุ่มผู้สนับสนุนที่สนับสนุน Seminole-DeSantis คอมแพคยังคงเติบโต ในสัญญาณของความเป็นเอกภาพระหว่างทำเนียบขาวและ DeSantis ที่หาได้ยาก DOI ภายใต้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้เขียนถึงศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เรียกร้องให้ศาลล้มล้างความเห็นของฟรีดริชและคืนสถานะข้อตกลงดังกล่าว

ทนายความของ DOI กล่าวว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางที่จะไม่อนุมัติข้อตกลงการเล่นเกมของชนเผ่าที่อนุญาตให้เล่นเกมบนดินแดนของอินเดียโดยชอบธรรมเพียงเพราะข้อตกลงอาจอนุญาตให้บุคคลที่อยู่นอกดินแดนนั้นเข้าร่วมได้

Ashley Moody (ขวา) อัยการสูงสุดฟลอริดาเป็นคนล่าสุดที่แสดงความเห็นเพื่อสนับสนุนข้อตกลงฉบับปี 2021 ของชนเผ่านี้ ในบทสรุป 32 หน้าที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ DC สำนักงานของมูดี้ส์กล่าวว่าฟรีดริชทำผิดพลาดในการโค่นล้มคอมแพค

2021 Compact ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลแก่ทั้งรัฐฟลอริดาและชนเผ่า และข้อตกลงนั้นถูกต้องตามกฎหมาย”มูดี้ส์บรีฟโต้แย้ง

“ด้วยความสำคัญอย่างมากของคอมแพคต่อฟลอริดาและชนเผ่า มันจึงเป็นเรื่องพิเศษสำหรับศาลที่จะอนุญาตให้ข้อผิดพลาดในการดำเนินคดีของรัฐบาลกลางเข้ามาลงโทษคอมแพคจำนวนมาก” เธอกล่าวเสริม

อัตราต่อรองโปรดปรานการพลิกกลับ

รายชื่อผู้สนับสนุนที่เรียกร้องให้ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางยกเลิกคำตัดสินของฟรีดริชยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ DOI และอัยการสูงสุดของฟลอริดา ชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองที่มีอำนาจหลายเผ่าที่ดำเนินกิจการทั่วประเทศได้ยื่นบทสรุปร่วมกับศาลเพื่อสนับสนุนเซมิโนลส์

ทนายความเกมเผ่าทหารผ่านศึก Deril Jordan กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจาก Gaming States ว่าเขาเชื่อเช่นกันว่า Friedrich ตีความ IGRA ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคอมแพคเกม Seminole 2021

กระทรวงมหาดไทยสรุปว่าอุตสาหกรรมเกมที่ถูกกฎหมายกำลัง “เคลื่อนไหวทางออนไลน์อย่างไม่ลดละ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพนันกีฬา หน่วยงานของรัฐบาลกลางกล่าวว่าคำตัดสินของฟรีดริชโดยพื้นฐานแล้ว “สร้างกำแพงรอบดินแดนของชนเผ่าและป้องกันไม่ให้ชนเผ่าก้าวทันกับความก้าวหน้าทางออนไลน์ในอุตสาหกรรมเกม”

การพนันคาสิโนออนไลน์ที่มีสล็อตโต้ตอบและเกมบนโต๊ะได้รับอนุญาตในหกรัฐ ได้แก่ นิวเจอร์ซีย์ เดลาแวร์ เพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย มิชิแกน และคอนเนตทิคัต การเดิมพันกีฬาบนมือถือถ่ายทอดสดใน 21 รัฐ และอีกมากมายในระหว่างทาง

กรงคาสิโนได้รับการพิจารณามานานหลายทศวรรษว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกำหนดเป้าหมายโดยบุคคลอันธพาลเพื่อฟอกเงิน คาสิโนเป็นธุรกิจที่ใช้เงินสดเป็นส่วนใหญ่และโดยทั่วไปจะให้ลูกค้าของพวกเขาไม่เปิดเผยตัวตนมากกว่าธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ

ด้วยการเล่นเกมที่ถูกกฎหมายทางออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเชื่อว่าอุตสาหกรรมต้องทำมากกว่านี้เพื่อต่อสู้กับผู้ไม่หวังดีและองค์กรอาชญากรรมจากการล้างเงินสกปรกผ่านแพลตฟอร์ม iGaming

“ยิ่งคุณมีกิจกรรมมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่านั้น” Alma Angotti อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) กล่าวกับThe Wall Street Journal

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565 หนังสือกีฬาที่ได้รับใบอนุญาตใช้เงินเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตประมาณ 42.5 พันล้านดอลลาร์ พวกเขาชนะเงินเดิมพันประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์

ต้องการการดูแลเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการ iGaming ต้องเผชิญกับการตรวจสอบตามกฎระเบียบน้อยกว่าในการรู้จักลูกค้ามากกว่าธนาคาร Richard Vanderford ซึ่งครอบคลุมข่าวความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับWSJกล่าวว่านั่นทำให้อุตสาหกรรมเกมออนไลน์สุกงอมสำหรับอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น

ความซับซ้อนของกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าเงินถูกเดิมพันเพื่อความสนุก ไม่ใช่เพื่ออาชญากรรม ล้าหลังผู้ที่ธนาคาร ทำให้คาสิโนออนไลน์เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับอาชญากร” Vanderford อธิบาย

“เว็บไซต์การพนันออนไลน์สามารถใช้ฟอกเงินได้หลายวิธี” เขากล่าวต่อ “สองสมาพันธ์สามารถเล่นเป็นศัตรูกันในเกมได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยเงินอะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นการชนะพนันที่ถูกกฎหมาย”

ในขณะที่ผู้เล่นหลักอย่าง DraftKings, FanDuel และ BetMGM มีทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งทุ่มเทให้กับการตรวจสอบธุรกรรมและประเมินความเสี่ยง แต่บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กบางแห่งกลับมีการควบคุมดูแลน้อยกว่า

พันล้านถูกย้าย

นอกเหนือจากการเดิมพันกีฬาทางกฎหมายมูลค่า 42.5 พันล้านดอลลาร์ที่อำนวยความสะดวกผ่านอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาในช่วงครึ่งแรกของปี 6 รัฐที่อนุญาตให้ iGaming ทำธุรกรรมมากกว่าพันล้านผ่านคาสิโนออนไลน์ของพวกเขา

American Gaming Association (AGA) ตระหนักถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้น เมื่อเดือนที่แล้ว ล็อบบี้เกมได้อัปเดตแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการต่อต้านการฟอกเงินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019 AGA กล่าวว่าการอัปเดตเป็นผลมาจากเทคโนโลยีและรูปแบบเกมใหม่ เช่น iGaming

“ในขณะที่วิธีการและความซับซ้อนของอาชญากรรมทางการเงินพัฒนาขึ้น อุตสาหกรรมเกมยังคงเป็นหัวหอกในการต่อสู้กับการฟอกเงิน” อเล็กซ์ คอสเตลโล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ AGA กล่าว

AGA กล่าวว่าอุตสาหกรรมเกมคาสิโนได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเกือบ 55,000 รายการ (SAR) สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเมื่อปีที่แล้ว SAR คือเอกสารที่สถาบันการเงินและธุรกิจที่จัดการธุรกรรมการเงินขนาดใหญ่ต้องกรอกและรายงานต่อ FinCEN เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการฉ้อโกงอื่นๆ

เบนจามิน ดิโอกโน เข้ารับตำแหน่งใหม่ในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ “บองบง” มาร์กอส จูเนียร์ เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน Diokno เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าธนาคารกลางฟิลิปปินส์

Diokno กำลังช่วยเหลือ Marcos Jr. ในการกำหนดหน้าที่หลักของ PAGCOR ผู้ควบคุมการเล่นเกมของประเทศ The Philippine Amusement and Gaming Corporation เป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนบนบกภายใต้แบรนด์ Casino Filipino ในขณะเดียวกันก็ควบคุมคาสิโนเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในตำแหน่งนโยบายอย่างเป็นทางการตำแหน่งแรกของเขาในฐานะเลขานุการการเงิน Diokno กล่าวว่าฟิลิปปินส์ควรพิจารณาขายสินทรัพย์ทางกายภาพของ PAGCOR ให้กับบริษัทเกมเอกชน

“ผู้นำคนใหม่ของ PAGCOR จะต้องทำให้แผนการของพวกเขาเป็นที่รู้จักในอนาคต พวกเขาควรแก้ไขบทบาทที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันในฐานะผู้ดำเนินการและผู้ควบคุม” Diokno กล่าวหลังจากข่าวความเป็นผู้นำของ PAGCOR ที่ปรับปรุงใหม่ซึ่ง ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

หน้าที่หลักของ PAGCOR คือการควบคุมรีสอร์ทแบบบูรณาการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สี่แห่งใน Entertainment City ของกรุงมะนิลา คาสิโนทั้งสี่แห่งเหล่านี้สร้างรายได้จากการเล่นเกมประจำปีของประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง

ผลงานของ PAGCOR

PAGCOR มีคาสิโน 44 แห่งในการครอบครอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่เล่นเกมบูติกขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ในโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และโซนบันเทิง ธุรกิจเกมเกือบสามโหลคิดเป็นเพียงเศษเสี้ยวของตลาดเกมของประเทศ

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565 สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดำเนินการโดย PAGCOR สร้างรายได้จากเกมขั้นต้น (GGR) 6.4 พันล้าน PHPP (114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการเปรียบเทียบ City of Dreams, Solaire, Resorts World และ Okada ในกรุงมะนิลาสร้าง GGR ได้ถึง 37 พันล้าน PHP (658 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเวลาเดียวกัน

“เราต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตและฟื้นตัว หากมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เราผ่านรายได้จากการแปรรูปของบริษัทบางแห่ง เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนสิ่งนั้น” Diokno อธิบาย

ประเทศได้ขายคาสิโน Mulled

PAGCOR ประกาศครั้งแรกว่าอาจยกเลิกการโหลดคาสิโนของรัฐในเดือนสิงหาคม 2559 หลังจากนั้นประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ในขณะนั้นแสดงท่าทีต่อต้านการเล่นเกมในช่วงแรก ๆ ของการบริหาร

ดูเตอร์เตพยายามปราบปรามร้านเกมอินเทอร์เน็ตที่เขาอ้างว่าดำเนินการโดยผู้มีอำนาจ โดยเฉพาะฟิลเว็บและมหาเศรษฐีโรแบร์โต อองปิน ประธานาธิบดียังพยายามที่จะปิดกั้นรีสอร์ทแบบบูรณาการแห่งใหม่ในกรุงมะนิลาและคาสิโนปลายทางบนโบราเคย์ ต่อมา Duterte ได้ลดความเป็นปรปักษ์ต่ออุตสาหกรรมเกมเนื่องจากรายได้จากภาษีที่คาสิโนจัดหาให้กับประเทศ

เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส พ่อผู้ล่วงลับของมาครอส ซีเนียร์เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อตั้ง PAGCOR ในปี 1977 ระหว่างการบริหารของเขา Marcos Sr. ได้ก่อตั้งหน่วยงานด้านการพนันขึ้นท่ามกลางกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมการดำเนินการพนันใต้ดินที่อาละวาดไปทั่วประเทศ

ปักคอร์รายงานโดยตรงต่อประธานาธิบดี หน่วยงานรับผิดชอบเงินภาษีมากกว่าหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ นอกเหนือจากสำนักงานสรรพากรของประเทศ

คนดังมีชื่อเสียงในการหารายได้มหาศาลจากเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และการแข่งขันกีฬาที่พวกเขาสร้างความบันเทิงให้กับเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาทำสิ่งที่ฉลาดด้วยเงินจำนวนนั้น ซึ่งสร้างความบันเทิงให้กับเราด้วย นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับการเดิมพันที่มีชื่อเสียงที่สุดที่วางโดยคนดังพร้อมกับผลลัพธ์ของพวกเขา

กอล์ฟ ไมเคิล จอร์แดน

ไมเคิล จอร์แดน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เล่นกอล์ฟเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นบาสเก็ตบอล อาจหรือไม่อาจเสียเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในเกมกอล์ฟในปี 1991 (ภาพ: golf.com)

10. Michael Jordan

1991

ขาดทุน: 1.25 ล้านเหรียญ

สถานที่: กอล์ฟ

ไม่มีแหล่งที่มาอื่นนอกจากหนังสือปี 1993 ชื่อMichael & Me: การติดการพนันของเรา . . เสียงร้องขอความช่วยเหลือของฉัน! โดยนักธุรกิจชาวซานดิเอโกชื่อ Richard Esquinas ดังนั้นจงเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการ แต่ผู้เขียนอ้างว่าเขาและไมเคิล จอร์แดนเคยเผชิญหน้ากันในการแข่งขันกอล์ฟในปี 1993 ที่สนามกอล์ฟ Aviara ในซานดิเอโก ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 1.25 ล้านเหรียญของจอร์แดน

การแข่งขันของเรามักลดลงถึง 100,000 ดอลลาร์โดยมีความผันผวนเป็นครั้งคราวสูงถึงหนึ่งในสี่ล้านดอลลาร์” Esquinas เขียน “โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักพนันที่ถูกควบคุม จนกระทั่งไมเคิลและฉันบ้าดีเดือดในช่วงเวลาประมาณ 10 วันในเดือนกันยายน 1991 เมื่อฉันเปลี่ยนจากหนี้ที่อาจมีมากกว่า 200,000 ดอลลาร์เป็น 1.25 ล้านดอลลาร์ข้างหน้า”

Esquinas อ้างว่า Jordan มีหนี้สิน 626,000 ดอลลาร์จากการเดิมพันกอล์ฟของพวกเขา จากนั้นเพิ่มขึ้นสองเท่าและแพ้อีกครั้ง ในที่สุดหนี้ 1.25 ล้านดอลลาร์ก็ลดลงเหลือ 902,000 ดอลลาร์โดยการเดิมพันกอล์ฟที่มากขึ้น Esquinas อ้างว่าในที่สุดเขาก็ได้เงิน 300,000 ดอลลาร์ เพราะเขากลัวว่า Jordan อาจจะไม่จ่ายเงินทั้งหมดให้เขา

ดาน่า ไวท์ ประธาน UFC

Dana White ประธาน Ultimate Fighting Championship ถูกแบนจากโต๊ะแบล็คแจ็คที่ Palms Casino (ภาพ: lowkickmma.com)

9. Dana White

พฤษภาคม 2014

ชนะ: $2M

สถานที่: Blackjack

ในปี 2014 Dana White – ประธาน Ultimate Fighting Championship (UFC) มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ – ได้รับรางวัล 2 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสามเดือนจากการเล่นแบล็คแจ็ค $ 25K ต่อมือที่ Palms คาสิโนลาสเวกัสตอบโต้ด้วยการลดเครดิตลงครึ่งหนึ่งและจำกัดการเล่นบนโต๊ะไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อมือ พวกเขาตัดสินใจห้ามเขาเล่นแบล็คแจ็คที่คาสิโนในอีกไม่กี่เดือนต่อมา

เมื่อสองปีก่อน เครดิตแบล็กแจ็กของไวท์ก็ถูกจำกัดในทำนองเดียวกัน และไวท์ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตร The Palms และเข้าร่วมการต่อสู้ UFC ซึ่งเป็นรายการหลักของ The Pearl at the Palms ร่วมกับเขา (ฮาร์ดร็อคจัดงาน Ultimate Fighter 16 Finale เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555)

แต่ความสัมพันธ์ที่เยือกเย็นได้ละลายลงLas Vegas Review-Journalรายงานเมื่อหัวหน้าผู้บริหารคนใหม่ของ Palms กำจัดขีด จำกัด แบล็คแจ็คของ White และส่งไวน์โปรดของเขาขวดละ 5,000 ดอลลาร์ (Domaine de la Romanee-Conti Montrachet ปี 2001) ให้ White

Palms พยายามทำให้การชกเบาลงในครั้งนี้โดยส่งเข็มขัดแชมป์ให้ White ซึ่งอ่านว่า “Palms Undisputed Blackjack Champion” ไวท์ตอบโดยระบุว่างาน UFC จะยังคงจัดขึ้นที่ Palms อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันมีเพียงสามรายเท่านั้น

แร็ปเปอร์ 50 เซ็นต์

แร็ปเปอร์ 50 Cent ทุ่มเงินเต็มที่กับทีมฟุตบอลในบ้านเกิด (ภาพ:economictimes.indiatimes.com)

8. 50 เซ็นต์

5 กุมภาพันธ์ 2555

ชนะ: 1 ล้านเหรียญ

สถานที่: Super Bowl XLVI

ในปี 2012 50 Cent ชนะเงินล้านโดยการเดิมพันเงินเย็นว่า New York Giants บ้านเกิดของเขาจะเอาชนะ New England Patriots ใน Super Bowl XLVI ไจแอนต์สเอาชนะไปอย่างน่าเสียดาย 21-17

ปีก่อน 50 ยังชนะรางวัลใหญ่ด้วยการเดิมพัน 500,000 ดอลลาร์กับไจแอนต์ที่เอาชนะซานฟรานซิสโก 49ers ในเกม NFC Championship ปี 2011 ซึ่งทำได้ 20-17