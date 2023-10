เว็บเดิมพันออนไลน์ กำหนดนิยามใหม่ของการเดิมพัน

เว็บเดิมพันออนไลน์ Boom Entertainmentได้เสร็จสิ้นรอบการลงทุน Series A ซึ่งนำโดยSands Capitalซึ่งกลุ่มกล่าวว่าจะกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวไปสู่ผลิตภัณฑ์เกมที่ใช้เงินจริง

บริษัทซึ่ง “พร้อมที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมคาสิโนด้วยเงินจริงและการพนันกีฬา” คือการเปิดตัวเกมคาสิโนคลื่นลูกแรกเพื่อเลือกพันธมิตรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ตามมาด้วยการเปิดตัวเกมเดิมพันกีฬาที่เป็นกรรมสิทธิ์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่พันธมิตรหลังจากนั้นไม่นาน

“แฟนกีฬาและผู้เล่นคาสิโนต่างปรารถนาบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น – ผลิตภัณฑ์ใหม่และเกมใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการบริโภคกีฬาและความบันเทิงของพวกเขา” Stephen Murphy ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Boom Entertainmentให้ ความเห็น

“ด้วยเงินทุนที่อัดแน่นนี้ เราจะกำหนดนิยามใหม่ของการเล่นเกมด้วยเงินจริงด้วยการนำเสนอวิธีการใหม่ในการเดิมพันกีฬาและประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้เล่น”

Sands Capital บริษัทการลงทุนที่มีมูลค่าเกือบ 80 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร ซึ่งรวมถึงหุ้นใน Amazon, Netflix และ Nike เป็นผู้นำรอบล่าสุดของ Boom Entertainment

กลุ่มนี้มีประสบการณ์ในการเล่นเกมด้วยเงินจริงมาก่อนในฐานะผู้ถือหุ้นของ Entain ซึ่งดำเนินการBetMGMในการร่วมทุนกับ MGM Resorts International และในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของ Las Vegas Sands

“Boom อยู่ในตำแหน่งที่น่าอิจฉาใน ฐานะ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและเกมชั้นนำในอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต้องการความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มากขึ้น” Scott Frederick หุ้นส่วนของ Sands Capital กล่าว

“Boom นำเสนอความต่อเนื่องทั้งหมดตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เกมเล่นฟรีสำหรับมวลชนไปจนถึงกีฬาแฟนตาซีไปจนถึงคาสิโนออนไลน์และเกมเดิมพันกีฬา พวกเขาเป็นพันธมิตรที่ดีสำหรับบริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องการเพิ่มโอกาสสูงสุดในหมวดหมู่นี้”

การเข้าร่วม Sands Capital ในนักลงทุนรอบล่าสุด ได้แก่ Defy Partners, Golden Nugget Online Gaming , Rush Street Interactive, TEGNA, Bettor Capital, Velo Capital, Alpha Bridge Ventures และ Heatwave Partners

นอกจากนี้ ยังมี Robert Kraft เจ้าของทีม New England Patriots, Jim Murren อดีตซีอีโอของ MGM Resorts International, Patti Hart อดีตซีอีโอด้านเทคโนโลยีเกมนานาชาติ, Jesper Sogaard ซีอีโอ Better Collective, Vivek Shah ซีอีโอของ J2 Global, Edward King และ Dan Fetters ซีอีโอร่วมของ Acies Acquisition Partners Robert Freeman หุ้นส่วนของ Proskauer, Chris Grove หุ้นส่วนของ Eilers & Krejcik, Sean Bratches อดีตรองประธาน ESPN SVP, Chris Pantoya อดีตรองประธาน NBA SVP, Rich Jacklin หุ้นส่วน BTIG, Peter Ziebelman หุ้นส่วนผู้จัดการของ Palo Alto Venture, Adam Schefter นักวิเคราะห์ ESPN และอีกหลายคน

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Esports Technologies ในฐานะพันธมิตร Esports รายที่สองของเราที่ได้เลือกโซลูชั่นที่สมบูรณ์และเป็นกรรมสิทธิ์ของเราสำหรับผู้ให้บริการ igaming” Tsachi Maimon ซีอีโอของ Aspire Globalกล่าว

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Esports Technologies และได้สร้างแบบจำลองอัตราต่อรองและการสร้างตลาดที่ล้ำสมัยตลอดจนผลิตภัณฑ์การพนันที่น่าดึงดูดสำหรับแฟน ๆ กีฬาและนักเดิมพันในสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก”FSBยืนยันว่าได้ “ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น” เพื่อบรรลุความทะเยอทะยานในตลาดอเมริกาเหนือ หลังจากร่วมมือกับผู้ให้บริการเส้นทางสล็อตAG Trucano

ภายใต้การอนุมัติใบอนุญาต ข้อตกลงจะเห็นตู้เดิมพันแบบบริการตนเองของ FSB ที่กระจายอยู่ในคาสิโนที่ดำเนินการโดย AGT 11 แห่งใน Deadwood รัฐเซาท์ดาโคตา

นอกจากนี้ คาสิโนสองแห่งจากทั้งหมด 11 แห่งจะได้รับการสนับสนุนจากโซลูชัน EPOS ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ของผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาและแพลตฟอร์ม igaming ในขณะที่บริษัทจับตาการเติบโตทั่วโลก

Mike Trucano ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาของ AGTกล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ร่วมงานกับ Lisa Waterfield และ Mike ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ FSB ในข้อตกลงนี้

“เราประทับใจอย่างมากกับโซลูชั่นการค้าปลีกของพวกเขา และหวังว่าจะจำหน่ายตู้ FSB SSBT ทั่วทั้งคาสิโนของเรา 11 แห่ง”

การร่วมทุนครั้งใหม่ในสหรัฐฯ สำหรับ FSB นี้เกิดขึ้นต่อจากการสร้างทีมผู้นำในอเมริกาเหนือที่สดชื่นเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งได้เห็นMike Van Ermenรองประธานฝ่ายขายล่วงหน้า และBob Akeretรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมจาก Circa Sports and Resorts เกมดิจิทัลตามลำดับ

“นี่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับ FSB ในขณะที่เรายังคงก้าวหน้าต่อไปในตลาดอเมริกาเหนือ AG Trucano มีชื่อเสียงโดดเด่นในเซาท์ดาโคตา และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับพวกเขา” Ermen อธิบาย

“ข้อตกลงนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของข้อเสนอการค้าปลีกในท้องถิ่นของเรา และความก้าวหน้าอย่างมากที่ FSB ได้ทำในปี 2021 ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นโมเมนตัมของเราดำเนินต่อไป”

AGT ดำเนินงานในเซาท์ดาโคตามาตั้งแต่ปี 1989 เมื่อการเล่นเกมถูกกฎหมาย และองค์กรจัดการสล็อตมากกว่า 600 แห่งในเมือง Deadwood การร่วมทุนครั้งนี้จะเห็นว่าพวกเขาดำเนินการสปอร์ตบุ๊คขายปลีกเพียงแห่งเดียวในคาสิโน 11 แห่ง

Bart Hamm ประธานและเจ้าของที่ Aces Full Inc (AG Trucano) กล่าวเสริมว่า “ด้วยการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในเมือง Deadwood ในปี 2020 เรากระตือรือร้นที่จะค้นหาทีมงานที่มีความก้าวหน้าทางเทคนิคในสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยเราดำเนินการ สปอร์ตบุ๊คขายปลีกในคุณสมบัติของเรา

“FSB มีข้อเสนอการค้าปลีกที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้เราควบคุมและมีความยืดหยุ่นในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เรามอบประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่น่าตื่นเต้นแก่ลูกค้าของเรา”

Betfred Sportsจะเปิดเต็นท์เปิดใช้งานที่สนามกีฬาMile High สำหรับ เกมเหย้า ของเดนเวอร์ บรองโกส์ ทุก เกมในช่วงฤดูกาล 2021-2022 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ประตูท้ายของพัดลม

เต็นท์จะตั้งอยู่ที่พื้นที่สนามหญ้าทางใต้นอกสนาม Empower Field ที่ Mile High ซึ่งแฟน ๆ ของ Broncos ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป จะสามารถชมเกมฟุตบอลบนทีวีหลายเครื่อง เพลิดเพลินกับบริเวณบาร์ของตัวเอง รับเดิมพัน & เบียร์ และวิวฟรี อัตราต่อรองสด นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีเกม ลานเบียร์ และพื้นที่นั่งเล่น

“นี่จะเป็นโอกาสอันดีที่จะโต้ตอบกับแฟน ๆ และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบว่า Betfred Sports คือใครและสิ่งที่เรานำเสนอ” Bryan Bennett, COO ของ Betfred Sportsให้ ความเห็น

เพื่อเริ่มต้นเกมเหย้าเกมแรก Betfred Sports จะเป็นเจ้าภาพพบปะและ ทักทายที่เต็นท์ร่วมกับRod Smith ศิษย์เก่าของ Denver Broncos ที่นี่ แฟนกีฬาจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปพร้อมลายเซ็นและถ่ายภาพร่วมกับการคัดเลือก All Pro สามครั้งและแชมป์โลก 2 สมัย

“ด้วยความร่วมมือกับ Betfred USA Sports แฟน ๆ ของ Broncos สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ก่อนเกมที่ไม่เหมือนใครนอก Empower Field ที่ Mile High” Mac Freeman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของBroncosกล่าว เสริม “ห้องรับรองนี้จะทำให้แฟนๆ ได้มีส่วนร่วมกับทีมด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้น”

ยิ่งไปกว่านั้น แฟน ๆ ที่เต็นท์จะสามารถดาวน์โหลดแอปที่พวกเขาสามารถลงทะเบียนบัญชี Betfred Sports ออนไลน์เพื่อรับการเดิมพัน 100 เปอร์เซ็นต์สูงถึง $ 500 ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ ด้วยเหตุนี้ นักเดิมพันจึงสามารถเดิมพันประเภทการเดิมพันได้หลากหลาย รวมถึงการเดิมพันแบบตรง การเดิมพันระหว่างการแข่งขัน พาร์เลย์ และอื่นๆ ตลอดทั้งฤดูกาลฟุตบอล

Nuvei Corporationร่วมมือกับบริษัทพนันและเกมออนไลน์888 Holdingsเพื่อมอบโซลูชันการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารทันทีให้กับ SI Sportsbook ที่เพิ่งเปิดตัว

888 ร่วมมือกับAuthentic Brands Groupซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Sports Illustrated เพื่อเปิดตัว SI Sportsbook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาที่รวมเข้ากับข่าวกีฬา การวิเคราะห์ และข้อมูลการเดิมพันของ SI

ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการโอนเงินผ่านธนาคารทันทีของ Nuvei จะช่วยขับเคลื่อนเงินฝากของผู้บริโภคบนแพลตฟอร์ม โดยให้เงินทุนในบัญชีธนาคารแบบเรียลไทม์

SI sportsbook ถือเป็นการร่วมทุนครั้งแรกของ Sports Illustrated ในการพนันกีฬาออนไลน์และ igaming ในสหรัฐอเมริกา โดยมีกำหนดเปิดตัวครั้งแรกในโคโลราโด หลังจากนั้นเปิดตัวในอินเดียนา ไอโอวา และนิวเจอร์ซีย์ โดยมีรัฐอื่นๆ ตามมาในปีต่อๆ ไป

“การมอบประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วที่สุดแก่ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของสิ่งที่ Nuvei ทำ” ฟิลิป ฟาเยอร์ประธานและซีอีโอของ Nuveiกล่าว

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ 888 เพื่อมอบแบรนด์ที่โดดเด่นเช่น Sports Illustrated ความสามารถในการเปิดตัวที่แข็งแกร่งในตลาดการพนันกีฬาและ igaming ของสหรัฐอเมริกา ปรับปรุงกลยุทธ์การได้มาซึ่งผู้เล่นผ่านประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันของเรา ทันสมัย การจัดการความเสี่ยงที่ทันสมัยและการชำระเงินทันที”

การพัฒนานี้จะทำให้ผู้บริโภค SI Sportsbook สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินประมาณ 11,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา ผ่านการบูรณาการแพลตฟอร์มของ Nuvei เข้ากับ Plaid

การรับรองความถูกต้องโดยสมบูรณ์ผ่านการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ของ Plaid ธุรกรรมของผู้บริโภคยังได้รับการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงที่ซับซ้อนโดย Nuvei นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Nuvei ยังเพิ่มคุณสมบัติที่ส่งเสริมการแปลง รวมถึงการฝากเงินในคลิกเดียวสำหรับผู้เล่นที่กลับมา

“หลังจากการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของเรากับ Sports Illustrated เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอบริการที่เป็นนวัตกรรมของ Nuvei ให้กับแฟนสปอร์ตบุ๊ค” Yaniv Sherman หัวหน้ารองประธานอาวุโสของสหรัฐอเมริกาที่ 888 กล่าวเสริม “ด้วยโอกาสการเติบโตสูงทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะมอบประสบการณ์การเดิมพันและการเล่นเกมระดับเฟิร์สคลาสซึ่งรวมถึงตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย

“การเป็นพันธมิตรกับ Nuvei ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เล่นและเพิ่มตำแหน่งของ SI Sportsbook ในฐานะแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยในตลาด”

หอเกียรติยศการเดิมพันกีฬาจะได้เห็นสมาชิกใหม่ห้าคนที่ได้รับการแต่งตั้งในพิธีพิเศษที่ MetLife Stadium ในวันที่ 1 ธันวาคม 2021 ในระหว่างการ ประชุมสุดยอด SBC Summit อเมริกาเหนือและงานแสดงสินค้า

หอเกียรติยศการเดิมพันกีฬาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอันโดดเด่นที่ผู้บุกเบิกของอุตสาหกรรมได้ทำระหว่างอาชีพการงานอันโด่งดังของพวกเขา

ขณะนี้ SBC ได้ประกาศผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบเป็นรุ่นปี 2021 แล้ว:

Yolanda Acuña – อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร MGM Resorts

Joe Asher – อดีต CEO, William Hill US

Johnny Avello – ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการแข่งขันและสปอร์ตบุ๊ค DraftKings

โจ เบรนแนน จูเนียร์ – อดีตประธาน IMEGA

Jimmy Vaccaro – เจ้ามือรับแทงม้า/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านกีฬาในลาสเวกัส, South Point Hotel & Casino

พิธีมอบหอเกียรติยศจะจัดขึ้นในเย็นวันที่สองของการประชุมสุดยอด SBC อเมริกาเหนือซึ่งเป็นงานอุตสาหกรรมการพนันกีฬาและเกม igaming ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Meadowlands Exposition Center ในเมืองเซคอคัส รัฐนิวเจอร์ซีย์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งและงานปาร์ตี้ได้ที่ Coaches Club ที่ MetLife Stadium ในอีสต์รัทเธอร์ฟอร์ด รัฐนิวเจอร์ซีย์

David Thomas ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Southampton Football Clubให้ความเห็นว่า “เรารู้สึกขอบคุณSportsbet.io เป็นอย่างยิ่ง สำหรับโอกาสพิเศษที่พวกเขามอบให้กับมูลนิธิ Saints ความมีน้ำใจของพวกเขาจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และเงินทุนที่สำคัญเพื่อให้องค์กรการกุศลของเราสามารถสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นต่อไปผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้เข้าร่วมหลายพันคนที่มูลนิธินักบุญสนับสนุนทุกปีจะรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นทีมลงสนามเพื่อแสดงโลโก้ขององค์กรการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน”

“คำตัดสินของศาลฎีกาเมื่อเร็ว ๆ นี้ช่วยให้เราขยายข้อเสนอการเดิมพันกีฬาแบบดิจิทัลและมือถือไปสู่ตลาดใหม่” Mark Frissora ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Caesars Entertainment กล่าว “เราตระหนักดีว่าลูกค้าของเราคาดหวังประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปผ่านทางแพลตฟอร์มมือถือและดิจิทัลของเรา และภายในทรัพย์สินของเรา”

Sue Schneider รองประธานฝ่ายการเติบโตและกลยุทธ์ของ SBC ประจำภูมิภาคอเมริกากล่าวว่า “ผู้ได้รับคัดเลือกแต่ละคนได้มีส่วนร่วมอย่างน่าทึ่งต่ออุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะเชิญพวกเขาเข้าสู่หอเกียรติยศเพื่อยกย่องความพยายามของพวกเขา”

ผู้แต่งตั้งใหม่สนับสนุนการเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาในหอเกียรติยศการเดิมพันกีฬาซึ่งเริ่มต้นด้วยสมาชิกคลาสของปี 2019 Art Manteris (รองประธานการแข่งขันและการดำเนินการหนังสือกีฬาที่เกษียณแล้ว, Station Casinos), Dennis Drazin (CEO, Monmouth Park) และChris Christie (อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์)

พวกเขาเข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วโดยVictor Salerno (ประธาน, เจ้ามือรับแทงม้าของสหรัฐฯ และกีฬาแฟนตาซีของสหรัฐฯ), Raymond Lesniak (อดีตวุฒิสมาชิกรัฐนิวเจอร์ซีย์), Roxy Roxborough (ผู้สร้างโอกาสในลาสเวกัส), Sara Slane (อดีตรองประธานอาวุโส, American Gaming Association) และเจย์ รูด (SVP, ความเสี่ยงและการซื้อขาย, Bally’s Interactive)

International Game Technology ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการ ขยายขอบเขตการพนันกีฬาล่าสุดของสหรัฐอเมริกา หลังจากร่วมมือกับชนเผ่า Stillaguamish แห่งอินเดียนแดง

สิ่งนี้จะเห็นการเดิมพันกีฬาพลังกลุ่มที่Angel Of The Winds Casino Resortของชนเผ่าในอาร์ลิงตัน พร้อมสถานที่ให้บริการเกมเพื่อใช้ประโยชน์จากโซลูชันแบบครบวงจร PlaySports ของ IGT สำหรับการเดิมพันกีฬาบนมือถือแบบขายปลีกและในสถานที่

“ในฐานะตัวเลือกชั้นนำสำหรับผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาในการขับเคลื่อนองค์กรการพนันกีฬา IGT PlaySports รู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่ม Angel Of The Winds Casino Resort ให้กับรายชื่อลูกค้าที่กำลังเติบโตของเรา” Enrico Drago ซีอีโอดิจิทัลและการเดิมพันของIGTกล่าว

“เทคโนโลยี PlaySports แบบออลอินวันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับผู้ให้บริการทุกขนาดเพื่อสร้างโปรแกรมการเดิมพันกีฬาที่น่าตื่นเต้นได้อย่างราบรื่น”

เมื่อต้นปีนี้ ชนเผ่า Stillaguamish บรรลุข้อตกลงการแก้ไขข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเล่นเกมกับคณะกรรมาธิการการพนันแห่งรัฐวอชิงตัน ซึ่งรวมถึงการอัปเดตกระบวนการด้านกฎระเบียบและการดำเนินงาน และยังได้ชี้แจงข้อกำหนดบางประการด้วย

สิ่งนี้ได้รับการติดตามในเดือนพฤษภาคมด้วยข้อตกลงการแก้ไขข้อตกลงการพนันกีฬาเบื้องต้นที่ลงนามโดยชนเผ่าควบคู่ไปกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ

“ ลูกค้าของ Angel Of The Winds Casino Resort จะสามารถสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมรูปแบบใหม่และน่าตื่นเต้นได้จากทุกที่ในทรัพย์สินของเรา ต้องขอบคุณแพลตฟอร์ม PlaySports หลายช่องทางของ IGT” Travis O’Neil ซีอีโอของ Angel Of The Winds Casino Resort ให้ความเห็น

“โซลูชัน PlaySports ที่ครอบคลุมของ IGT เมื่อจับคู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางของบริษัท จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอการดำเนินการเดิมพันกีฬาระดับโลกได้ในหลายปีต่อ ๆ ไป”

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาIGTได้จัดตั้ง กลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลและการเดิมพัน โดยเฉพาะ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มมองเห็น “การเติบโตที่สำคัญ” ก้าวไปข้างหน้า

แผนกจะประกอบด้วยกิจกรรม igaming และการพนันกีฬาของบริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเกมระดับโลก

โครงสร้างใหม่นี้ทำให้ Drago ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง CEO ของดิจิทัลและการเดิมพัน โดยรายงานตรงต่อ Marco Sala ซีอีโอของ IGT