เว็บเดิมพันกีฬา ร่วมมือกับเจ้ามือรับแทง

เว็บเดิมพันกีฬา TVBET และ Fuksiarz ได้ประกาศการควบรวมกิจการ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่จะเห็นเกมของ TVBETเสนอให้กับลูกค้าของ Fuksiarz

ข่าวประชาสัมพันธ์- ผู้ให้บริการ B2B ของเกมสดTVBET ขยายการแสดงตนในโปแลนด์ ซัพพลายเออร์ที่เป็นนวัตกรรมได้รวมเข้ากับเจ้ามือรับแทงชาวโปแลนด์ Fuksiarzและเกมสดยอดนิยมสองเกมของพวกเขามีอยู่แล้วบนเว็บไซต์ของเจ้ามือรับแทงเพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน

TVBETมุ่งมั่นที่จะใช้กลยุทธ์ในการขยายสู่ตลาด iGaming ทั่วโลก ผู้ให้บริการได้เข้าเป็นหุ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับบริษัท Fuksiarz ที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์ ซึ่งมีข้อเสนอหลักคือการพนันกีฬาสด แต่จากการเป็นหุ้นส่วนใหม่ลูกค้าของ Fuksiarz สามารถเพลิดเพลินกับลอตเตอรีและเกมไพ่ที่นำเสนอโดย TVBET เกมสองเกม ได้แก่PokerBet และ 21Betกำลังถ่ายทอดสดและเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าของ Fuksiarz

PokerBet : เกมออนไลน์ยอดนิยมสำหรับเจ้ามือรับแทงตามกฎที่รู้จักกันดีของ Texas Hold’em Poker ระหว่างเกมมีห้ารอบที่ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้: เดิมพันเริ่มต้น พรีฟล็อป ฟล็อป เทิร์น และริเวอร์

21Bet (หรือ Black Jack):หนึ่งในเกมไพ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ความน่าสนใจของเกมนี้คือความเรียบง่ายของกฎ ผู้เล่นที่มีเงื่อนไขสองคนต้องทำคะแนนให้ใกล้เคียงที่สุดกับ 21 เช่นเดียวกับแบล็คแจ็คปกติ

ตามเนื้อผ้าเนื้อหาของ TVBET ทั้งหมดจะออกอากาศทั่วโลกจากสถานที่แห่งเดียวสตูดิโอ TVBET อันทันสมัยที่ตั้งอยู่ในวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ เป็นที่น่าสังเกตว่าพนักงานส่วนใหญ่ เช่น พิธีกรรายการโทรทัศน์หรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เป็นชาวโปแลนด์ ด้วยเหตุนี้ TVBET จึงเชื่อว่าลูกค้าของ Fuksiarz จะมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

Radosław Baran, COO ของ Fuksiarz.pl กล่าวว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ TVBET ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้รับการยอมรับอย่างดีในอุตสาหกรรม TVBET เป็นที่รู้จักในด้านการนำเสนอเนื้อหาสตรีมสดคุณภาพสูงที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่น ที่ Fuksiarz.pl เรามุ่งเน้นที่การให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ TVBET ลงในแพลตฟอร์มของเราทำให้พอร์ตโฟลิโอของเรามีความหลากหลายและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้”

Peter Korpusenko CEO ของ TVBET กล่าวว่า: “ตลาด iGaming ของโปแลนด์เป็นที่คุ้นเคยสำหรับเราและเรามีพันธมิตรมากมายในภูมิภาคนี้แล้ว และเรายินดีที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรมากขึ้นที่นี่และเสริมสร้างตำแหน่งของเราในภูมิภาค เราเชื่อว่าความร่วมมือกับ Fuksiarz จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย และจะเป็นประโยชน์และเกิดผลสำหรับทั้งสองฝ่าย”

การเป็นหุ้นส่วนกับ TVBET จะช่วยให้ เจ้ามือรับแทงสามารถกระจายผลงานและ ดึงดูดกระแสของลูกค้าใหม่ที่สนใจในการเดิมพันเกมสด สำหรับ TVBET นี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการขยายขอบเขต

ด้วยความปรารถนาที่จะชนะด้วยกันParimatchและ Virtus.Pro ตัดสินใจที่จะเป็นพันธมิตรกันต่อไปในปี 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์- Parimatch ผู้ให้บริการเดิมพันระหว่างประเทศ และองค์กร esports Virtus.Proประกาศความต่อเนื่องของความร่วมมือในปี 2564ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ต่ออายุ Parimatch จะยังคงสนับสนุนบัญชีรายชื่อDota 2 และ CS: GO และโลโก้บริษัทจะยังคงเป็น ปรากฏอยู่บนชุดของทีม เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ระหว่างการเป็นหุ้นส่วนกับ Parimatch, Virtus ผู้เล่น Pro’s Dota 2 และ CS:GO ชนะการแข่งขันระดับนานาชาติมากมาย รวมถึงรายการ Kuala Lumpur Major และ Flashpoint Season 2 บัญชีรายชื่อยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับ HLTV, ESL และ DPC

สำหรับ Parimatch การพัฒนา esports เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ความมุ่งมั่นที่มีต่ออีสปอร์ตสะท้อนให้เห็นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท แอพมือถือ โปรโมชั่นพิเศษ และกลไกเกมสำหรับแฟนเกม บริษัทยังร่วมมือกับองค์กรอีสปอร์ตที่มีชื่อเสียง สนับสนุนทัวร์นาเมนต์ในสาขาต่างๆ สร้างเนื้อหาสำหรับชุมชนอีสปอร์ต และจัดลีกอาชีพของตนเอง

ตัวอย่างเช่น การถือครองจัดการแข่งขัน Parimatch League Dota 2 หลายฤดูกาล ซึ่งดึงดูดผู้ชม: ฤดูกาลที่สองมีการรวบรวมการดูมากกว่า 6.9 ล้านครั้งบน Twitch และได้รับรางวัล MarSpo Awards 2020 ในการเสนอชื่อ “การรวมผู้สนับสนุนที่ดีที่สุด / การเปิดใช้งานใน Esports”

Stepan Shulga หัวหน้าฝ่าย esports Parimatch กล่าวว่า “Virtus.pro เป็นทีมที่ไม่เหมือนใครสำหรับเรา เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อแนวคิด esports เป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับอุตสาหกรรมการเดิมพัน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งสองทีมก็ได้ต่อสัญญาใหม่ทั้งหมด ลองนึกดูสิ เราเซ็นสัญญาเมื่อมีรายชื่ออื่นๆ

“มันทั้งมีค่าและน่าตื่นเต้นที่หลังจากรอดชีวิตจากการเกิดใหม่อย่างสมบูรณ์ VP กลับมาอยู่ในแถวแรกของการจัดอันดับโลกใน Dota 2 และ CS: GO ไปกันเลย VP! “

Sergey Glamazda ซีอีโอของ Virtus.proกล่าวเสริมว่า “ปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่เราร่วมมือกับ Parimatch และเราดีใจที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เดินจับมือกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้เช่นนี้

“เราได้ดำเนินโครงการร่วมกันหลายโครงการแล้ว และจะมีมากขึ้นอีกในอนาคต เราขอขอบคุณที่ Parimatch สนับสนุนการพัฒนาของสโมสรและมั่นใจว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้”

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสนุกแบบอินเทอร์แอกทีฟและอวกาศที่คุณสามารถเดิมพันได้ด้วยการเปิดตัวล่าสุดของ Synergy Blue: Area 50 Fun

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Synergy Blueผู้ให้บริการชั้นนำของ “ความสนุกที่คุณเดิมพันได้” และประสบการณ์การเล่นเกมคาสิโนแบบโต้ตอบสไตล์อาร์เคด ได้เปิดตัวส่วนเสริมใหม่ในคลังเกมการพนันที่ได้รับอิทธิพลจากทักษะ: Area 50 Fun Area 50 Fun ตั้งอยู่บนตู้ 2600 XL ใหม่ที่ทันสมัย ​​นำผู้เล่นไปสู่ประสบการณ์การพนันนอกโลกด้วยการเล่นแบบโต้ตอบและฮาร์ดแวร์สไตล์อาร์เคดที่ดื่มด่ำซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพื้นเกมคาสิโน ด้วย Area 50 Fun Synergy Blue นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับแขกและผู้ให้บริการ ดึงเข้าสู่ยุคใหม่ของเกมเมอร์และนักพนัน

Area 50 Fun เป็นเกมยิงอาร์เคดที่ผู้เล่นปกป้องเมืองเก่าทางตะวันตกจากอาชญากรเอเลี่ยนฝุ่นตลบที่จะเข้ายึดครองโลก! ด้วยการดึงอย่างรวดเร็ว การเล็งที่แม่นยำ และความช่วยเหลือจาก Lady Luck ผู้เล่นจะระเบิดเอเลี่ยนกลับไปยังดาวบ้านเกิดของพวกเขาเพื่อโอกาสในการโจมตีครั้งใหญ่และเก็บค่าหัวไปตลอดทาง Area 50 Fun ออกแบบมาเพื่อเล่นบนตู้ 2600 XL ของ Synergy Blue ดึงดูดเกมเมอร์และนักพนันในปัจจุบันด้วยการเล่นเกมสไตล์อาร์เคดที่ชวนดื่มด่ำและฮาร์ดแวร์ที่สะดุดตาไม่ซ้ำใคร พร้อมด้วยปืนไฟอาร์เคดและไข่อีสเตอร์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะพาแฟนๆ เวกัสย้อนเวลากลับไป

“เมื่อเราเริ่มสร้างเกมการพนันเชิงโต้ตอบที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้ Area 50 Fun คือสิ่งที่เราคิดไว้ มันเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับห้องสมุดของเราและเป็นเกมที่ไม่เหมือนใครในคาสิโน” Amanda Vance ซีอีโอของ Synergy Blueกล่าว “มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการเล่นเกมและการพนัน ทำให้ผู้ประกอบการมีความแตกต่างในตลาดในขณะเดียวกันก็มอบวิธีการใหม่ที่น่าตื่นเต้นในการเล่นพนันให้กับผู้เล่น”

Area 50 Fun ให้บริการในหลายภาษา ได้แก่อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลี และจีนและมีรูปแบบการพนันที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถปรับรูปแบบการเล่นให้เข้ากับความชอบและความต้องการเฉพาะของแขกได้ จะมีให้บริการในหลายเขตอำนาจศาลรวมถึง CA, OK, NV และ FL และเช่นเดียวกับเกมสล็อตแบบดั้งเดิม ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนแปลงการเดิมพันหรือถอนเงินได้ทุกเมื่อที่เล่น

ด้วยฮาร์ดแวร์สไตล์อาร์เคดที่จดจำได้ง่ายและชวนให้คิดถึงผู้เล่นในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ Synergy Blue นำเสนอสิ่งที่แตกต่างเพื่อดึงดูดและรักษาผู้เล่นที่ปกติจะไม่เล่นเกมเดิมพัน ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และกลุ่มผู้เข้าชมใหม่ Synergy Blue สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม HAWG® ที่จดสิทธิบัตรแล้ว คลังเกมสไตล์อาร์เคดที่ได้รับอิทธิพลจากทักษะอันกว้างขวางของ Synergy Blue ช่วยให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในขณะที่ให้การมีส่วนร่วมและการโต้ตอบที่ผู้เล่นในปัจจุบันคาดหวังจากประสบการณ์การเล่นเกมของพวกเขา

Area 50 Funและตู้ 2600 XL พร้อมด้วยชุดเกมอาร์เคดที่เหลือของ Synergy Blue พร้อมขายหรือให้เช่าแล้ว

WorldMatchประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับการเติบโตในระดับสากล: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง 34 รายการสำหรับตลาดที่มีการควบคุมของเบลารุส

ข่าวประชาสัมพันธ์- ผู้เล่นชาวเบลารุสจะสามารถเพลิดเพลินกับสล็อตที่น่าดึงดูดและน่าตื่นเต้นมากมาย เนื่องจากWorldMatch ได้เลือกสล็อต 34 ช่องสำหรับ Belorussia ท่ามกลางเนื้อหาคลาสสิกและเกมใหม่

พอร์ตโฟลิโอมีตั้งแต่คลาสสิกมากมาย เช่น ผลไม้และอียิปต์ ไปจนถึงธีมใหม่ล่าสุด เช่น ธรรมชาติ การผจญภัย และอื่นๆ อีกมากมาย

Andrea Borattoซีอีโอของ WorldMatch ยืนยันว่าความตั้งใจของ WorldMatch ในการพัฒนาธุรกิจต่อไปในทุกตลาดภายใต้กฎระเบียบ ดังนั้นการได้รับการรับรองที่จำเป็นในทันทีเพื่อดำเนินการในประเทศที่ส่งเสริมการเล่นเกมอย่างถูกกฎหมายจึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสมบูรณ์แบบ

เขาเสริมว่านอกเหนือจากตลาดยุโรปแล้วWorldMatch ยังพึ่งพาประเทศ LATAM และยุโรปตะวันออกอย่างมากเพื่อเพิ่มการพนันที่มีการควบคุม

WorldMatch รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการชาวเบโลรุสและเชื่อมั่นในความสามารถของผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้เล่นในท้องถิ่น

Game Aggregator ของ SoftSwiss ยังคงขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ โดยเพิ่มการเดิมพันในแต่ละเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ – SoftSwiss รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Game Aggregator ของบริษัทได้ทำลายสถิติที่น่าอัศจรรย์ที่ 4 พันล้านยูโรของการเดิมพันทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2564 นับเป็นเวลาเพียง 3 เดือนนับตั้งแต่ที่ SoftSwiss บรรลุเป้าหมายที่ 3 พันล้านยูโรของการเดิมพันทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2563 .

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้เป็นผลมาจากการปรับตัวและการขยายตัวของ SoftSwiss Game Aggregator สู่ตลาดใหม่โดยนำเสนอเนื้อหาเกมที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมมากขึ้นแก่ลูกค้า เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาในภูมิภาค LatAm และเอเชีย มากขึ้น

Tatyana Kaminskaya หัวหน้าทีม Game Aggregator ของ SoftSwiss กล่าวว่า “ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 Game Aggregator ได้บรรลุเหตุการณ์สำคัญที่น่าตื่นเต้นหลายอย่าง เช่น GGR ทะลุ 100 ล้านยูโร ตลอดจนจำนวนการเดิมพันที่มากกว่า 3 พันล้านยูโร และตอนนี้แตะอันดับ 4 อย่างน่าอัศจรรย์ พันล้าน. ฉันภูมิใจมากกับทีมงานที่ทำงานหนักของเรา และขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนในความสำเร็จที่น่าทึ่งนี้!”

SoftSwiss Game Aggregator เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ทั้งหมด โดยมอบสภาพแวดล้อมที่เสถียรพร้อมการปรับใช้การหยุดทำงานเป็นศูนย์ และเพิ่มความปลอดภัยทางการเงินและความโปร่งใส โซลูชันนี้เพิ่งได้รับใบอนุญาตจาก MGA

เป็นพันธมิตรกับสตูดิโอเกมกว่า 70 แห่งทั่วโลกให้บริการเกมที่แตกต่างกันมากกว่า11,000 เกมโดย3,000 เกมได้รับการปรับให้เหมาะกับการเข้ารหัสลับ พอร์ตโฟลิโอที่กว้างขวางนี้สามารถเพิ่มลงในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เกมใดๆ ผ่านการผสานรวม API แบบครั้งเดียวที่เรียบง่าย

นอกจากนี้ โซลูชันยังมีรูปแบบการบริการลูกค้าที่ไม่เหมือนใครให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องตลอดจนผู้จัดการบัญชีส่วนตัวด้วย SoftSwiss

จากข้อมูลของ DGOJ รายรับจากการพนันออนไลน์ของสเปนสูงถึง 850.7 ล้านยูโรในปี 2020

สเปน.- ผู้ควบคุมการเล่นเกมของสเปน La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ได้รายงานว่ารายได้จากการพนันออนไลน์ขั้นต้น (GGR) ในสเปนสูงถึง 850.7 ล้านยูโรในปี 2020

ตัวเลขดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ในรายงานประจำปีของหน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มขึ้น 13.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีเพิ่มขึ้นจาก 748.2 ล้านยูโรในปี 2019

การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้จะมีรายได้จากการเดิมพันกีฬาลดลง 7.1 เปอร์เซ็นต์ซึ่งยังคงเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนรายใหญ่ที่สุดสำหรับรายได้ที่ 365.1 ล้านยูโร

อย่างไรก็ตาม รายได้จากคาสิโนออนไลน์นั้นตามหลังอยู่ไม่ไกล โดยเพิ่มขึ้น 33.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 350.8 ล้านยูโรในปีที่สเปนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการล็อกดาวน์เป็นเวลาหลายเดือน

GGR โป๊กเกอร์ออนไลน์เพิ่มขึ้น 35.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 110.3 ล้านยูโร บิงโกเพิ่มขึ้น 40.8 เปอร์เซ็นต์ที่ 16.5 ล้านยูโร และรายได้จากการแข่งขันเพิ่มขึ้น 185.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 8 ล้านยูโร

โดยรวมแล้วการใช้จ่ายของผู้เล่นในการพนันออนไลน์เพิ่มขึ้น 15% เป็น 21.60 พันล้านยูโรเนื่องจากจำนวนบัญชีที่ใช้งานเพิ่มขึ้น 16% เป็น 2.9 ล้านบัญชี

DGOJ รายงานว่าการใช้จ่ายด้านการตลาดของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น462.1 ล้านยูโรโดย 199.7 ล้านยูโรใช้จ่ายไปกับการโฆษณา และ 197.3 ล้านยูโรในการส่งเสริมการขาย

สเปนแนะนำกฎใหม่ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการโฆษณาเกมในช่วงปลายปี

การเปลี่ยนแปลงระบบภาษีการเล่นเกมในสเปน?

สเปนยังคงพิจารณากฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเล่นเกมโดยเพิ่งเปิดตัวการให้คำปรึกษารวมถึงกล่องของขวัญในกฎหมายการพนัน

ตอนนี้ Alberto Garzónรัฐมนตรีกระทรวงกิจการผู้บริโภคของสเปนกล่าวว่าเขาวางแผนที่จะอนุมัติการทบทวนโครงสร้างภาษีสำหรับผู้ให้บริการการพนันในประเทศ

ในการพูดคุยกับ Europa Press รัฐมนตรีผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันกฎการโฆษณาการพนันใหม่ของสเปนกล่าวว่าเขากำลังหารือเกี่ยวกับสูตรที่เป็นไปได้กับกระทรวงการคลัง

สวีเดน.- กลุ่มพันธมิตรBetter Collectiveได้เข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มสื่อการพนันกีฬาออนไลน์ของสวีเดน Rekatochklart.com สำหรับ Better 3.8 ล้านยูโร

Rekatochlart.com เป็นชุมชนออนไลน์ที่นักพนันกีฬาสามารถแบ่งปันเคล็ดลับการเดิมพันและการวิเคราะห์การแข่งขันกีฬา

ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 และสร้างรายได้ 1.2 ล้านยูโรในปี 2020และโพสต์กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำหน่าย 900,000 ยูโร

แพลตฟอร์มที่ได้รับจากWin&Fun Mediaจะถูกรวมเข้าไว้ในบัญชีกลุ่มของ Better Collective และจัดการโดยแผนกในสวีเดน อดีตเจ้าของ Jens Carlsson และ Ulrik Sandebäck จะยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่อไป

Carlsson กล่าวว่า “ผมทั้งตื่นเต้นและภูมิใจที่เราสามารถสรุปการขายแพลตฟอร์มของเราให้กับ Better Collective ได้ นี่คือข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของไซต์ของเราและชุมชนที่มีชีวิตชีวาของนักให้ทิปและผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันในสวีเดน

“เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีการจัดการที่ดีและมีความรับผิดชอบ โดยมีประเพณีที่แข็งแกร่งในการลงทุนในบุคลากรและแพลตฟอร์มของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประวัติที่มั่นคงในด้านการพัฒนาเว็บไซต์และชุมชนเพิ่มเติม เช่น Rekatochklart.com”

Jesper Søgaard ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Better Collective กล่าวว่า “ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและชุมชนนักให้ทิป Rekatochklart.com จึงเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของเรา และเป็นขั้นตอนสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับเราในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในสวีเดน

“ในปีที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่สำคัญ เช่น ยูโร 2021 โอลิมปิกเกมส์ และไอซ์ฮอกกี้ชิงแชมป์โลก 2021 Rekatochklart.comช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมกับแฟนกีฬาในตลาดสวีเดนได้มากขึ้น”

Better Collective ยังคงสร้างพอร์ตโฟลิโอผ่านการซื้อกิจการหลังจากเข้าซื้อกิจการ Atemi Group ในราคา 40 ล้านปอนด์ เมื่อปีที่แล้ว

บัญญัติการพนันทางไกลของเนเธอร์แลนด์มีผลบังคับใช้ในวันนี้ (1 เมษายน) แต่ผลสำรวจใหม่ชี้ให้เห็นความตระหนักรู้ของสาธารณชนหรือความสนใจในการเล่นเกมเพียงเล็กน้อย

เนเธอร์แลนด์.- เนื่องจากกฎหมายการพนันทางไกลของเนเธอร์แลนด์มีผลบังคับใช้ในวันนี้ ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการเปิดตัวตลาดเกมมิ่งที่ได้รับการควบคุมในวันที่ 1 ตุลาคม การสำรวจครั้งใหม่ชี้ให้เห็นถึงความสนใจเพียงเล็กน้อยในหมู่ประชาชน

การสำรวจที่จัดทำโดยสมาคมเกมออนไลน์แห่งเนเธอร์แลนด์ (NOGA) พบว่า 49 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้ยินเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แต่ไม่รู้เรื่องมากนัก

ดูเพิ่มเติม: หน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะให้ใบอนุญาต igaming เบื้องต้น 35 ใบ

ในขณะเดียวกันร้อยละ 5 ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และร้อยละ 31 กล่าวว่าพวกเขาคุ้นเคยกับการเล่นเกมแต่ไม่ได้เข้าร่วม

มีเพียง5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาเล่นการพนันออนไลน์เป็นประจำในขณะที่ 10 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาเคยเล่นการพนันออนไลน์เป็นบางครั้งแต่ไม่ได้เล่นบ่อยนัก

สองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกฎหมายการพนันทางไกลฉบับใหม่ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้หลังจากเกิดความล่าช้าหลายครั้ง

มีเพียงร้อยละ 12 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่กล่าวว่าพวกเขา “ตระหนักดีถึง” การมีอยู่ของการกระทำนี้ ขณะที่ร้อยละ 23 บอกว่าพวกเขาเคยได้ยินบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

แม้แต่ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม 108 คนที่กล่าวว่าพวกเขาเล่นการพนัน มีเพียง 59 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดเกมของเนเธอร์แลนด์

ความสนใจเล็กน้อยในการเล่นเกม

การสำรวจผู้คน 1,004 คนทางออนไลน์โดย Ipsos ชี้ให้เห็น ว่าเกมออนไลน์จะ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากเปิดตัวตลาดที่มีการควบคุมในวันที่ 1 ตุลาคม

มีเพียง2 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความสนใจในการเริ่มเล่นแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะสูงถึง 6 เปอร์เซ็นต์ในหมู่คนอายุน้อย

ในบรรดานักพนันออนไลน์ที่มีอยู่ 59 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าการเล่นกับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นสิ่งสำคัญในขณะที่ 9 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าไม่สำคัญ และ 32 เปอร์เซ็นต์ไม่มีความคิดเห็น

ผู้ตอบแบบสำรวจดูเหมือนจะสนับสนุนกฎระเบียบด้านการโฆษณาของ Dutch Remote Gambling Act โดย 71 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าโฆษณาการพนันออนไลน์ควรวางหลัง 21.00 น. เท่านั้น

ในการให้สัมภาษณ์กับ Focus Gaming News René Jansen ประธานหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าเขาคาดว่าฮอลแลนด์จะเห็นรายรับจากการพนันรวมต่อปี 800 ล้านยูโรภายในปี 2567

การสำรวจโดย GamCare เพิ่มการเรียกร้องให้ห้ามผู้ประกอบการพนันที่สนับสนุนเสื้อทีมฟุตบอล

UK.- แบบสำรวจที่จัดทำโดย GamCare องค์กรการกุศลด้านการพนันที่รับผิดชอบพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนับสนุนแนวคิดในการห้ามสนับสนุนการพนันบนเสื้อฟุตบอล

GamCare สำรวจ343 คนซึ่งมากกว่าครึ่งได้รับความช่วยเหลือบางรูปแบบเนื่องจากปัญหาการพนัน

ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 83สนับสนุนการห้ามผู้ประกอบการพนันที่สนับสนุนเสื้อทีมฟุตบอลและร้อยละ 80 สนับสนุนการห้ามสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การ ห้าม

ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 84 ต้องการข้อจำกัดมากขึ้นเพื่อหยุดโฆษณาที่เด็กและคนหนุ่มสาวเห็น และร้อยละ 64 เชื่อว่าควรจัดหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับนักพนันที่มีปัญหา

เรียกร้องให้มีการห้ามแผนการวีไอพี

การสำรวจยังพบการสนับสนุนให้มีการควบคุมการพนันมากขึ้นและการยุติโครงการวีไอพี

ผู้ตอบแบบสำรวจ 71 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนการจำกัดบัญชีการพนันออนไลน์ที่มากขึ้น และ83 เปอร์เซ็นต์เรียกร้องให้มีการห้ามใช้แผนการวีไอพี

การห้ามสนับสนุนกีฬาโดยบริษัทการพนันกำลังได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกฎหมายการพนันอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

Anna Hemmings ผู้บริหารระดับสูงของ GamCare กล่าวว่า “การทบทวนพระราชบัญญัติการพนันปี 2548 มาในเวลาที่เหมาะสมในขณะที่เรากำลังปีนออกจากการล็อกดาวน์ในสหราชอาณาจักร และการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการพนันออนไลน์กลายเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง .

“เราต้องการให้ผู้คนตระหนักว่าขั้นตอนแรกคือการขอความช่วยเหลือโดยไม่ตัดสินจากที่ปรึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมของเรา หลังจากปีที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสำหรับพวกเราทุกคน

“การพนันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง และเรายินดีต้อนรับการหารือเพื่อนำปัญหานี้ไปสู่ปัญหาการเสพติดในระดับแนวหน้า และเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบ”

หน่วยงานการพนันที่มีความรับผิดชอบยังเห็นประโยชน์ของการเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอล ในสัปดาห์นี้ GambStop ผู้ให้บริการการยกเว้นตนเองด้านการพนันได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเป็นพันธมิตรกับสโมสรในพรีเมียร์ลีก คริสตัล พาเลซ

ตัวเลขสำหรับเกมออนไลน์ในโปรตุเกสแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากทั้งการเดิมพันกีฬาและคาสิโนออนไลน์ในไตรมาสที่ 4

โปรตุเกส – หน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติServiço Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal (SRIJ)ได้เปิดเผยตัวเลขสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายรับออนไลน์โดยรวมเพิ่มขึ้น 74.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 113.2 ล้านยูโร

ตัวเลขส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมการเดิมพันกีฬาซึ่งมีรายได้พุ่งขึ้น 89.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 64.1 ล้านยูโร

ตามตัวเลขผู้เล่นเดิมพันกีฬา 345.6 ล้านยูโรเพิ่มขึ้น 86 เปอร์เซ็นต์ในปี 2019 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเดิมพัน โดยคิดเป็น 86.7 เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันทั้งหมด ตามมาด้วยบาสเก็ตบอลในวินาทีที่ห่างไกลด้วยการเดิมพัน 5.2 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเทนนิสที่ 4.9 เปอร์เซ็นต์

รายรับจากคาสิโนออนไลน์สูงถึง 49.1 ล้านยูโรในไตรมาสที่ 4เพิ่มขึ้น 57.9 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019 ทำให้เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันของการเติบโตสำหรับตลาดส่วนนี้

การใช้จ่ายของผู้บริโภคในตลาดนี้เพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.41 พันล้านยูโร ร้อยละ 71.1 ของการเดิมพันคาสิโนออนไลน์มาจากเกมสล็อตในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่รูเล็ตคิดเป็น 12.6 เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพัน แบล็คแจ็ค 6.4 เปอร์เซ็นต์ และโป๊กเกอร์ 4.2 เปอร์เซ็นต์

ผู้เล่นใช้จ่ายการพนันออนไลน์ทั้งหมด 1.76 พันล้านยูโรในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 69.2 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว

Denise Coates ซีอีโอของบริษัทพนัน Bet365 ได้รับ 421 ล้านปอนด์ในปี 2020

สหราชอาณาจักร – เดนิส โคตส์หัวหน้าของBet365 ยักษ์ใหญ่ด้านการพนันเป็นซีอีโอที่มีรายได้สูงสุดอีกครั้งในสหราชอาณาจักร โดยได้รับเงินเดือนและเงินปันผลสูงถึง 421 ล้านปอนด์ในปี 2020

ตามรายงานของ Daily Mail ยอดรวมสูงสุดในประวัติศาสตร์บริษัทของอังกฤษและเทียบเท่ากับ 1.3 ล้านปอนด์ต่อวัน หรือ 54,000 ปอนด์ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้น 45 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว

เงินเดือนของโคตส์สูงกว่ามหาเศรษฐีของสหรัฐฯ เช่น Tim Cook ของ Apple และ Jamie Dimon ของ JP Morgan (98 ล้านปอนด์และ 23 ล้านปอนด์ตามลำดับ )

Coates เป็นเจ้าของ Bet365 ร่วมกับ John Coates น้องชายและ Peter ผู้เป็นพ่อ

BtoBet ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของตลาดเยอรมันเนื่องจากสนธิสัญญาระหว่างรัฐฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้า

ข่าวประชาสัมพันธ์- สนธิสัญญาระหว่างรัฐว่าด้วยการพนันฉบับใหม่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเยอรมนีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยนำเสนอนวัตกรรมทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์และคาสิโนออนไลน์

ในล่าสุดรายงานอุตสาหกรรมล่าสุด BtoBet วิเคราะห์ว่าสนธิสัญญาใหม่ทำให้โป๊กเกอร์ออนไลน์และแนวดิ่งของสล็อตออนไลน์เป็นปกติได้อย่างไร ในขณะที่จัดการกับปัญหาตลาดสีเทาอย่างจริงจัง เยอรมนีสามารถวางตำแหน่งตัวเองเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรม iGaming ของยุโรป

รายงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย:

– การคาดการณ์ของตลาด

– ดูเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์และเทคโนโลยีของเยอรมนี

– การเพิ่มขึ้นของประเภทการเดิมพันกีฬาแบบทวีคูณ

– การคาดการณ์คาสิโนออนไลน์

– จิตวิทยาของผู้เล่น

– การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับสล็อตออนไลน์

– เงินฝากรายเดือนของผู้เล่นและ

– ความสำคัญสำหรับแนวทาง Omnichannel ที่เชื่อมโยงกัน

BtoBet’s Germany Betting Focus ยังอ้างอิงถึงการคาดการณ์ล่าสุดซึ่งระบุว่ารายรับของคาสิโนออนไลน์เยอรมันนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 2.2 พันล้านยูโรที่จดทะเบียนในปี 2019 เป็น 3.3 พันล้านยูโรในปี 2024

รายงานอุตสาหกรรมมีให้บริการฟรีและสามารถเข้าถึงได้ที่BtoBet.com

Rich Wilde and the Amulet of the Dead นับเป็นการกลับมาของนักสำรวจชื่อดังในผลงาน Play’n GO

ข่าวประชาสัมพันธ์- นักสำรวจที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกสล็อตRich Wildeกลับมาสู่วงล้ออย่างมีชัยชนะในเกมสล็อตผจญภัยที่ยอดเยี่ยมอีกเกมจากPlay’n GO

เกมล่าสุดนี้มีชื่อว่าRich Wilde and the Amulet of the Dead ซึ่ง เป็นวิดีโอสล็อตขนาด 5×3ที่ให้นักผจญภัยกลับไปยังอียิปต์เพื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินในอดีตของเขา!

แฟนสล็อตทั่วโลกคุ้นเคยกับการหาประโยชน์จากตัวละครที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ของเกม ซึ่งได้กลายเป็นแบรนด์ของตัวเองภายใต้ร่ม Play’n GO

Johan Törnqvist CEOเชื่อว่าการสร้างเกมภายใต้แบรนด์ของตนเองทำให้ผู้เล่นมีความมั่นใจมากขึ้นในการเพลิดเพลินกับการเล่นเกม:

“ซีรีส์สล็อตของเราเช่น Rich Wilde การผจญภัยของ Arthurian หรือสล็อตในตำนานของเรามอบประสบการณ์การเล่นเกมโดยรวมแก่ผู้เล่นโดยรวมอยู่ในชื่อแต่ละรายการ

ซึ่งหมายความว่าพวกเขารู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากส่วนเพิ่มใหม่ในซีรีส์ และพวกเขาสามารถลองและค้นหารายการโปรดใหม่ๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยรู้ว่าพวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขารักในขณะที่เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆ เช่นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องโปรดหรือซีซั่นใหม่ของรายการทีวี

เมื่ออุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้น นี่คืออีกระดับของความบันเทิง”

ความนิยมและประสิทธิภาพของบทใหม่แต่ละบทในเรื่อง Rich Wilde เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงนี้ Rich Wilde and the Amulet of the Deadเป็นภาคที่หกของเทพนิยาย และRich Wilde and the Shield of Athena ในปีที่แล้ว เป็นสล็อตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปิดตัว

การผจญภัยครั้งล่าสุดนี้ไม่เพียงแต่นำริช ไวลด์กลับไปยังอียิปต์เท่านั้น แต่เขายังต้องเผชิญกับอดีตของเขาในขณะที่เขาถูกตัดสินจากการกระทำก่อนหน้านี้ของเขา

ด้วย Wilds ที่เรียงซ้อนกันอย่างเต็มที่ พร้อมตัวคูณ ในเกมพื้นฐาน สัญลักษณ์พิเศษที่ขยายระหว่างการหมุนฟรี และฟีเจอร์การพนันที่เป็นที่รู้จักของบริษัททั้งหมดที่มีอยู่ในเกมนี้ แฟน ๆ ของ Rich Wilde และผู้เล่นหน้าใหม่จะมีความสุขมากมายในช่วงเวลานี้