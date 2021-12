เว็บสล็อต เดิมพันกีฬาออนไลน์ หน่วยงานกำกับดูแลการพนัน

เว็บสล็อต Spelinspektionen หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสวีเดนได้แสดงจุดยืนที่เข้มงวดอีกครั้งต่อผู้ฟอกเงิน ผู้ควบคุมการพนันได้ขอให้กระทรวงการคลังเพิ่มโทษสูงสุดของผู้ประกอบการการพนันที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการฟอกเงินจาก 1 ล้านยูโรเป็น 10% ของรายได้ธุรกิจ หากกระทรวงการคลังยอมรับข้อเสนอนี้ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ฝ่าฝืน

ผู้ควบคุมการพนันมีตรรกะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเบื้องหลังการย้าย มันบอกว่าผู้ประกอบธุรกิจการพนันส่วนใหญ่มีผลประกอบการทางธุรกิจที่สูงมาก และ 1 ล้านยูโรเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากที่จะห้ามปรามพวกเขาจากการทำลายการกระทำ โดยกล่าวว่าในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2019 ผู้ประกอบการสิบอันดับแรกมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ในช่วง 173 ล้านโครนาสวีเดน ถึง 3.5 พันล้านโครนสวีเดน และในมุมมองเดียวกันนั้น 1 ล้านยูโรเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก

นี่จะเป็นค่าปรับจำนวนเท่ากันกับที่กำหนดไว้ในการละเมิดพระราชบัญญัติการเล่นเกม

เว็บสล็อต หน่วยงานกำกับดูแลการพนันกล่าวว่าการพนันเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการฟอกเงินที่เปราะบางที่สุด สามารถซื้อขายเงินได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ต้องมีการกำหนดโทษสูงเพื่อจำกัดไม่ให้ฝ่าฝืน

Spelinspektionen ค้นหาข้อบกพร่องใน Global Gaming ซึ่งดำเนินการ Ninja Casino และ Spellandet.com รวมถึงการละเมิดพระราชบัญญัติการฟอกเงิน ใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัทถูกเพิกถอน

หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ประกาศระบบใหม่ที่จะนำไปใช้กับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในการรายงานการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่น่าสงสัยและการฟอกเงิน ระบบใหม่จะเปิดตัวในวันที่ 13 มกราคม

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ประกอบการ Branscheforenigen for Onlinespel (BOS) มีความขัดแย้งกับหน่วยงานกำกับดูแลการพนันและต้องการความชัดเจนมากขึ้น มันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการลงโทษได้ช่วยผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการควบคุม อย่างไรก็ตาม Spelinspektionen กล่าวว่าผู้ปฏิบัติงานไม่คุ้นเคยกับวิธีการบังคับใช้ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่ายังไม่ได้รับเงินค่าปรับ 20 จาก 21 ค่าปรับที่ออกเนื่องจากกฎระเบียบใหม่ของตลาด

หน่วยงานด้านสิทธิผู้บริโภคของสเปน FACUA-Consumers in Action ได้ขอให้ Alberto Garzón รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการผู้บริโภคของสเปน ห้ามนักพนันจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อการพนัน ตามตัวอย่างของสหราชอาณาจักรหน่วยงานอิสระขอให้รวมการเปลี่ยนแปลงนี้ในแพ็คเกจของข้อบังคับใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเกมที่จะนำเสนอในปีนี้

FACUA-Consumers in Action ปรบมือให้กับข้อเสนอด้านกฎระเบียบที่นำเสนอเมื่อต้นปีสำหรับการพิจารณาว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าเชิงบวกในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า แต่พวกเขาคาดหวังว่ารัฐบาลสเปนจะดำเนินการต่อไปและกำจัดการใช้บัตรเครดิตเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นก่อหนี้ก้อนโตเมื่อเดิมพัน

“มาตรการนี้จะช่วยต่อสู้กับเกม ความหายนะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เปราะบาง เช่น เยาวชนและวัยรุ่น เช่น สมาคมผู้เล่นที่ได้รับการฟื้นฟูและการศึกษาในสาขานี้ได้รับการยืนยันแล้ว” หน่วยงานกล่าวใน คำให้การ.

ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นเกือบพร้อมกับการประกาศของUK Gaming Commission เพื่อจำกัดการใช้บัตรเครดิตสำหรับเกมที่มีโอกาสเกือบทั้งหมด ยกเว้นลอตเตอรี่ มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเกมออนไลน์และผู้ดำเนินการภาคพื้นดินในสหราชอาณาจักร

ในความเป็นจริง FACUA ยกย่องมาตรการของรัฐบาลอังกฤษ

ในแถลงการณ์ หน่วยงานขอให้รัฐบาลสเปน:

“ทำตามตัวอย่างของสหราชอาณาจักรที่เพิ่งอนุมัติมาตรการคุ้มครองนี้สำหรับผู้ที่อ่อนแอที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคโดยป้องกันไม่ให้พวกเขาสะสมหนี้เนื่องจากการพนันทำให้เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคของเราที่ จำกัด การใช้บัตรเครดิตในอุตสาหกรรมนี้”

รัฐบาลผสมฝ่ายซ้ายของสเปนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าหวังที่จะแนะนำข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการพนัน มาตรการดังกล่าวรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคที่มากขึ้นและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการตลาดและการโฆษณาเกม

ก่อนสิ้นปี 2019 พรรคการเมือง PSOE และ Podemos ได้ประกาศความตั้งใจที่จะเพิ่มข้อบังคับใหม่เร็วๆ นี้ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสาร 50 หน้าก็ตาม

ในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง สมาคมเกมและการเดิมพันแห่งยุโรป (EGBA) ได้แสดงความ:

“ในอดีต เราเคยเห็นในหลายเขตอำนาจศาล การนำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีเจตนาดีมาใช้ซึ่งมีผลในการต่อต้านอย่างแท้จริง เพราะพวกเขาผลักดันผู้เล่นออนไลน์ไปยังเว็บไซต์นอกอาณาเขตที่ไม่ได้รับการควบคุมและเปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นอันตรายและขาดการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อ สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคของพวกเขาถูกเหยียบย่ำ

กฎหมายการพนันใหม่ในยูเครนผ่านการทดสอบครั้งแรกแล้ว Verkhovna Rada ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติการพนัน 2285-d ของรัฐบาล

รุ่นก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธโดยรัฐสภา แต่มีความคืบหน้า การเรียกเก็บเงินจะได้รับการแก้ไขโดยคำนึงถึงอายุขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมการพนัน จะเปลี่ยนจาก 18 เป็น 21

ร้านสล็อตไม่ได้กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมาย มีประมาณ 5,300 รายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการนิติบุคคลมากถึง 40,000 ราย แน่นอนว่าพวกเขาจะตั้งอยู่ในพื้นที่และสถานที่โดยเฉพาะ

การพนันออนไลน์จะได้รับการคุ้มครอง รวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบอนุญาตสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์แบบไฮบริดและแบบทางบกจะใช้เงิน 23.4 ล้านดอลลาร์เป็นเวลาห้าปีสำหรับค่าจ้างขั้นต่ำ 120,00 ต่อเดือน ใบอนุญาตคาสิโนต้องการค่าจ้างขั้นต่ำ 62,500 ในขณะที่ผู้ให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์จ่ายเพียง 2,500

ไม่มีใครแน่ใจว่าเหตุใดการเก็บภาษีจึงไม่เป็นปัญหา การเรียกเก็บเงินควรลดอัตราการพนันจาก 18% เป็น 10% นอกจากนี้ นักพนันควรได้รับการยกเว้นจากการชนะของพวกเขา

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี้ ของยูเครนกำลังเผชิญกับความยากลำบาก เขาได้ตำหนิผู้ดำเนินการเกมที่ผิดกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งไม่ต้องการ

“เล่นตามกฎที่โปร่งใส”

บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมทางการยูเครนถึงอาละวาดการพนันอย่างผิดกฎหมาย โดยปิดสถานที่กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจับสลากช่องถูกรวม

พัฒนาโดยEvolution Gamingรูเล็ตวีไอพีเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบรูเล็ตคุณภาพสูงที่ทิ้งร่องรอยไว้ในตลาด ตัวแปรรูเล็ตเฉพาะนี้เน้นไปที่ลูกกลิ้งสูงและนั่นคือสิ่งที่ Evolution Gaming ต้องการที่จะขีดเส้นใต้ในขณะที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้

บริษัทได้ติดตั้งรูเล็ตนี้ด้วยอินเทอร์เฟซผู้เล่นที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมมุมในการรับชมในเกมได้ นำทางกล้องได้ง่ายเพราะอินเทอร์เฟซค่อนข้างใช้งานง่าย นอกจากนี้ เซสชั่นรูเล็ตวีไอพียังได้รับการจัดการโดยดีลเลอร์ที่มีทักษะสูงซึ่งไม่กลัวที่จะโต้ตอบกับผู้เล่น เพื่อทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของพวกเขาดียิ่งขึ้น

อย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ VIP Roulette ถูกออกแบบมาสำหรับลูกกลิ้งสูง แต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะเล่นไม่ได้ ขีด จำกัด การเดิมพันเริ่มต้นเพียง 5.00 ซึ่งหมายความว่า Evolution Gaming ต้องการรวมทุกคนไว้ในนั้น แน่นอนว่าผู้ที่มีทรัพยากรเพียงพอก็สามารถเดิมพันเงินก้อนโตได้เช่นกัน เกมดังกล่าวมีตัวเลือกการเดิมพันมากมาย การเดิมพันข้าง และการเดิมพันที่ชื่นชอบที่มีเพียงไม่กี่อย่าง

เราได้พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้ว แต่สถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่คุณสามารถทดลองได้ล่ะ เมื่อพูดถึงการเข้าร่วมเซสชั่นรูเล็ต มีสถานที่ไม่กี่แห่งที่อยู่เหนือส่วนที่เหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารูเล็ตนั้นเป็นของ Evolution Gaming รูเล็ตวีไอพี

คาสิโนสด (https://live.casino/)

ตามชื่อของมันคาสิโนสดมีความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าด้วยเกมคาสิโนสดและเซสชั่นรูเล็ต เว็บไซต์นี้มีคลังแสงของเซสชันรูเล็ตสด รวมถึงรูเล็ตวีไอพี หากคุณต้องการไซต์ที่มุ่งเน้นเฉพาะการนำเสนอชื่อที่ร้อนแรงที่สุดแก่ลูกค้า มอบบริการที่ไร้ที่ติตลอดทาง ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว

พาราไดซ์ คาสิโน (https://www.paradisecasino.com/)

แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะขึ้นชื่อเรื่องฐานเกมออนไลน์มากมายแต่ที่นี่คุณสามารถพบกับเซสชันรูเล็ตสดที่ยอดเยี่ยมได้เช่นกัน นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ Evolution Gaming อื่น ๆ มากมายแล้ว VIP Roulette ยังสามารถพบได้ที่นี่เช่นกัน

คลีโอพัตรา คาสิโน (https://www.cleopatracasino.com/)

คาสิโน Cleopatraซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานสล็อตและเกมไพ่มากมาย จริง ๆ แล้วมีเซสชั่นรูเล็ตสดด้วย ดังนั้น อย่าลืมเดินผ่านอาณาจักรของคลีโอพัตราและค้นพบชื่อรูเล็ตสดที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่กำลังมาแรงในตลาดขณะนี้ รวมถึงรูเล็ตวีไอพีด้วย

Revolver Gaming ในลอนดอนได้ลงนามความร่วมมือกับ iGaming Platform (iGP) แพลตฟอร์ม iGaming (iGP) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มอบคุณสมบัติอันชาญฉลาดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การสร้างแบบจำลองเชิงความหมาย และกลไกกลไกการวัดและส่งข้อมูลทางไกลทั้งหมด จุดเน้นยังคงอยู่ที่การไหลของผลผลิตและการเติบโตของผู้ปฏิบัติงาน

สิ่งนี้จะนำโลกแห่งความแตกต่างมาสู่ Revolver Gaming มันสามารถปรับใช้เกมระดับแนวหน้าที่พัฒนาใน HTML5 รายชื่อเกมที่น่าสนใจเช่น Dragon Spins, Squish, Neon Blaze, Reign of Gnome และอื่นๆ ได้มีการกล่าวว่าชื่อทั้งหมดจะให้บริการผ่าน GameHub นี่คือแพลตฟอร์มการกระจายเนื้อหาเฉพาะสำหรับ iGP ดังนั้นประสบการณ์การเล่นเกมของ Revolver Gaming จะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างแน่นอน

iGP มีเครือข่ายอุปทานที่กว้างขวางพร้อมผู้ให้บริการมากกว่า 300 รายในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนมากว่ารอยเท้าของการเล่นเกมปืนจะสามารถมองเห็นได้อย่างมากในตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร ยังไม่หมดแค่นี้ มีคาสิโนไวท์เลเบลเกือบ 30 แห่งและแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่เกมที่ใช้เทคโนโลยีของ iGP ดังนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่โดย Revolver Gaming ในการขยายตลาดและคงความเกี่ยวข้องไว้

การผสานรวม ประสิทธิภาพการทำงาน และการบำรุงรักษาหลายแพลตฟอร์มล้วนนับรวมเป็นการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ แพลตฟอร์ม iGaming มีฮับหลายแห่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับทั้งผู้ปฏิบัติงานและซัพพลายเออร์

ลูกค้าของเกมปืนพกลูกโม่จะสามารถลงทะเบียนสำหรับเจ็ดแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อประสบการณ์การใช้งานอันยิ่งใหญ่ แพลตฟอร์มเหล่านี้คือศูนย์กลางพันธมิตร, OfficeHub, CustomerHub, PaymentHub, TournamentHub, ExperienceHub และ GameHub โซลูชันเนื้อหาดิจิทัลยังรวมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตไว้ในแพลตฟอร์มพร้อมกับการโอนเงินผ่านธนาคาร

Phil Pearson หัวหน้าฝ่ายขายของ iGP กล่าวว่า Revolver Gaming เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตและมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม เขาเรียกว่าเป็น ‘เรื่องใหญ่’ สำหรับแพลตฟอร์ม เขากล่าวว่าพวกเขามีความยินดีที่จะทำข้อตกลงกับ Revolver เขายังเสริมอีกว่าเขาจะกระตือรือร้นที่จะโปรโมตเกมในแนวดิ่งต่างๆ เขากล่าวว่า iGP ได้เริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวและจะเปิดตัวเกม Revolver สำหรับลูกค้าและพันธมิตรให้ได้มากที่สุด

Ryan Lazarus ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Revolver Gaming มีมุมมองที่คล้ายคลึงกันในข้อตกลงนี้เช่นกัน เขากล่าวว่าพวกเขามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับหนึ่งในแพลตฟอร์มการคิดที่ก้าวหน้าและสร้างสรรค์ที่สุดในอุตสาหกรรม เขากล่าวว่าฝ่ายบริหารกำลังวางแผนที่จะเปิดตัวสล็อตใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ และรับผู้ชมที่ใหญ่ขึ้น บริษัทกำลังวางแผนที่จะให้สิทธิ์เข้าถึง Multiplier Man, Lotto Lucky หรือ The Big Deal ได้ทันที

Revolver Gaming ยังได้ประกาศความร่วมมือกับ Annexio ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาจะถูกจัดเตรียมโดย Pariplay FUSION มันจะให้การบูรณาการที่ราบรื่นและเรียบง่ายและให้การเข้าถึงคาสิโนทันที ชนะทันที บัตรขูดและการชิงโชคลอตเตอรีเช่นกัน Ryan Lazarus รู้สึกตื่นเต้นกับการเป็นพันธมิตรกับ Annexio

แฟนโป๊กเกอร์โปรดทราบ กิจกรรมชิงแชมป์ของ World Series of Poker จะจัดขึ้นที่ Rio All-Suite Hotel & Casino ในฤดูร้อนนี้

รายละเอียดบางอย่างเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว สำหรับหนึ่ง มีรูปแบบใหม่ของการแข่งขัน Poker Players Championship มูลค่า 50,000 ดอลลาร์ที่ร่ำรวยและเป็นตำนาน นั่นคือ No Limit Hold’em 2-7 Single Draw

งานนี้คาดว่าจะเป็นการจับฉลากครั้งใหญ่ แม้ว่างาน Heads-Up Championship มูลค่า $10,000 จะหายไป

แต่ยังมีอีกมากที่รอติดตามจากทั้ง 32 เหตุการณ์ที่ประกาศออกมา การบายอินเป็นปกติ: $10,000 นอกเหนือจาก Poker Players Championship ($50,000)

เทศกาลโป๊กเกอร์ในลาสเวกัสเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และกำลังจะเข้าสู่ซีรีส์ที่ 51 แล้ว เหตุการณ์ WSOP หลักคือการแข่งขันโป๊กเกอร์สดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กิจกรรมออนไลน์ WSOP มูลค่า 10,000 ดอลลาร์จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม แจ็ค เอฟเฟล รองประธาน WSOP สังเกตว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความพิเศษมาก

“เราภูมิใจที่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์เดียวที่เสนอข้อเสนอดังกล่าวและได้ทำงานร่วมกับผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดบางเกมในช่วงนอกฤดูกาลนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าตารางของเราสอดคล้องกับตำแหน่งที่โป๊กเกอร์อยู่ในปี 2020”

ปีนี้จะได้เห็นการแข่งขันผู้เล่นแห่งปีและลีดเดอร์บอร์ดผู้เล่นแห่งปีของการแข่งขันชิงแชมป์เท่านั้น มันถูกกำหนดไว้สำหรับลูกกลิ้งที่สูงที่สุดโดยรอบ

WSOP ปี 2020 คาดว่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและจะเริ่มในวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม

หากคุณเป็นคนรักเกมไพ่ตัวจริง คุณต้องเคยเล่นบาคาร่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของคุณ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความต้องการเกมนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ตอนนี้ทุกคาสิโนออนไลน์เสนอเกมบาคาร่าสดอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ

การเล่นบาคาร่าสดสามารถเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลาย และถ้าคุณเก่งพอ ก็สามารถหาเงินให้คุณได้

Live Baccarat ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นมองเห็นการกระทำได้ดีที่สุด ในวันนี้และอายุผู้เล่นมีโอกาสที่จะนำทางกล้องและดูการกระทำในแบบ HD ที่มีคุณภาพ ขณะที่เกมดำเนินไป มุมกล้องอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง นี่เป็นการพิสูจน์ว่าบาคาร่าสดได้ทำหลายอย่างเพื่อจำลองความรู้สึกของคาสิโนที่แท้จริง

การปรับปรุงไม่ใช่แค่ด้านเทคนิคเท่านั้น บาคาร่าสดรวมถึงดีลเลอร์มืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนให้โต้ตอบกับผู้เล่นออนไลน์ คุณสามารถสื่อสารกับพวกเขาผ่านเซสชั่นได้ด้วยคุณสมบัติการแชทที่มีในเกม

บาคาร่าสดนั้นเหมือนกับเวอร์ชั่นดั้งเดิม ผู้เล่นพยายามที่จะแบกเจ้ามือ (เรียกอีกอย่างว่า “เจ้ามือ”) โดยมีค่าในมือใกล้กับ 9 มากที่สุด มี 8 สำรับที่มี 52 ใบรวมอยู่ด้วย ก่อนเริ่มแต่ละรอบ ผู้เล่นสามารถเดิมพันว่ามือใดจะชนะ (ผู้เล่นสามารถเดิมพันในมือของเจ้ามือ) เกมนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการเกมที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าที่เล่นสนุกแต่ยังสามารถให้เงินได้ดี

ตอนนี้เราจะพูดถึงเว็บไซต์ที่ดีที่สุดบางเว็บไซต์ที่สามารถให้บริการเกมบาคาร่าสดที่ดีที่สุดแก่คุณได้

คาสิโนสด (https://www.live.casino/)

ไซต์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมสด ที่นี่คุณจะพบทุกสิ่งตั้งแต่โปกเกอร์ออนไลน์ไปจนถึงรูเล็ตสด นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอมากมายซึ่งรวมถึงเกมบาคาร่าสดหลายสิบเกมที่พัฒนาโดยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม

พาราไดซ์ คาสิโน (https://www.paradisecasino.com/)

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อบริการลูกค้าทุกคนที่สนใจการพนันเว็บไซต์นี้นำเสนอแต่สินค้าที่ดีที่สุดในตลาดการพนันเท่านั้น ซึ่งรวมถึงแบล็คแจ็คหลากหลายรูปแบบที่จัดเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอ ไปที่แถบค้นหาของเว็บไซต์และค้นหาเกมแบล็คแจ็คสดที่สมบูรณ์แบบของคุณ

คลีโอพัตรา คาสิโน (https://www.cleopatracasino.com/)

ควบคู่ไปกับเกมนับพัน ๆ เกมแบล็คแจ็คหลากหลายรูปแบบที่รอให้คุณค้นพบจากวิหารของคลีโอพัตรา อย่าลืมเข้าสู่ระบบและดูข้อเสนอเกมไพ่สดมากมายของเว็บไซต์ รวมถึงบาคาร่าด้วย นอกจากนี้ ไซต์นี้มีทัวร์นาเมนต์มากมายที่อาจทำให้คุณสนใจ

ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย AUSTRAC และคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร UKGC ได้ประกาศความตั้งใจที่จะร่วมมือกันผ่าน MOU ที่จะเห็นพวกเขาแบ่งปันข้อมูลด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตาม ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร

นิโคล โรส หัวหน้าผู้บริหารของ AUSTRAC กล่าวชื่นชมความพยายามนี้ผ่านคำแถลงต่อสาธารณะ และกล่าวว่านี่เป็นโอกาสที่เหลือเชื่อสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร

ข้อตกลงนี้จะช่วยให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถแบ่งปันข้อมูลสำคัญ ซึ่งพวกเขาจะใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบการตรวจสอบ พวกเขาจะสามารถตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติที่ดำเนินการโดยนิติบุคคล

AUSTRAC มีข้อตกลงที่คล้ายกันเกือบกับหน่วยงานในประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์และประเทศจีน ในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเขาอาจลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลอังกฤษในปีนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อตกลงกับกรมสรรพากรและศุลกากรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน

ข้อมูลนี้มาในช่วงเวลาที่UKGCได้ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่สำคัญสำหรับผู้ถือใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงนี้จะรวมถึงการแบนการสมัครบัตรเครดิตทั้งหมดสำหรับกิจกรรมการพนันออนไลน์หรือทางบก และคาดว่าจะมีผลในวันที่ 14 เมษายน

นอกจากนี้ ทุกการดำเนินการออนไลน์ภายในพรมแดนสหราชอาณาจักรจะต้องยอมรับระบบการยกเว้นตนเองภายใต้ร่ม GamStop โครงการนี้จะอนุญาตให้นักพนันแยกตัวออกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมด องค์กรที่ไม่ปฏิบัติตามโปรแกรมกีดกันตนเองจะถูกปรับหนัก ผู้ประกอบการทั้งหมดจะต้องลงนามในข้อกำหนดนี้ในหรือก่อนวันที่ 31 มีนาคม

ผู้อำนวยการด้านสุขภาพจิตแห่งชาติของบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) แคลร์ เมอร์ด็อกได้ส่งจดหมายจำนวนหนึ่งไปยังผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักรโดยกล่าวหาว่าพวกเขาสร้างปัญหาและกำหนดให้พวกเขาแนะนำการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติ

ในการแถลงข่าวของ NHS เธอกล่าวว่า:

“ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการกีฬากับเกมเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจอย่างมาก และกลวิธีที่ใช้โดยบริษัทบางแห่งก็น่าละอาย”

การวิพากษ์วิจารณ์ของ Murdoch นั้นตามมาด้วยการประกาศของรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่และคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC) เกี่ยวกับความจำเป็นในการควบคุมเกมเพิ่มเติม

“แผนระยะยาวของ NHS จะเห็นคลินิกเล่นเกม 14 แห่งสำหรับผู้คนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนประจำปีของเราที่เพิ่มขึ้น 2.3 พันล้านปอนด์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิต” Murdoch ประกาศ

และเสริมว่า:

“แต่คุณไม่สามารถคาดหวังให้ NHS ดับไฟที่เกิดจากส่วนอื่น ๆ ของสังคมที่เล่นเกม นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการให้อุตสาหกรรมเกมปรับปรุงเกม”

ผู้อำนวยการด้านสุขภาพจิตแห่งชาติกล่าวโทษอุตสาหกรรมว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาทางจิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ NHS ควรแก้ไข

ในจดหมายที่ส่งถึงผู้บริหารของบริษัทเกมหลัก Murdoch ชี้ให้เห็นถึงวิธีการทางการตลาดที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรใช้อีกต่อไป ในหมู่พวกเขาโปรโมชั่นของ “ตั๋วไม่มีเงิน, ประสบการณ์วีไอพีและเดิมพันฟรี” เธอกล่าวว่าด้วยวิธีนี้ อุตสาหกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เล่นที่มีปัญหาติดอยู่กับเกมและไม่ขอความช่วยเหลือจากการเสพติด

เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายต่อผู้ใช้เกม Murdoch ขอให้ผู้ให้บริการทำพันธสัญญาสามประการ หนึ่งคือห้ามการเดิมพันด้วยบัตรเครดิตก่อนวันที่ 14 เมษายนที่ UKGC กำหนดเป็นเส้นตาย อย่างที่สองคือการยุติโปรโมชั่นที่มุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นวีไอพี และประการที่สาม เธอต้องการ “สุดท้ายเพื่อเดิมพันเพื่อดูข้อเสนอเชิงพาณิชย์” ซึ่งผู้เล่นจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมหากพวกเขาเดิมพัน

แคลร์ เมอร์ด็อก กล่าวว่า:

“เมื่อผู้เล่นที่มีปัญหาพยายามที่จะหยุด มันยากสำหรับพวกเขาที่จะหลีกหนีจากมัน เช่น กับการเดิมพันฟรี”

เธอไม่ต้องการใช้งบประมาณพลุกพล่านเพื่อชำระปัญหาที่คาดว่าจะสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรม ความจริงก็คือว่าหากกฎระเบียบในสหราชอาณาจักรยังคงบีบคั้นผู้ประกอบการและนักพนัน ผู้เล่นที่มีปัญหาสามารถเพ่งสายตาไปที่ตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุม

สิ่งนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่จะทำให้รุนแรงขึ้น แต่ยังเป็นการดับตลาดที่มีการควบคุม ใครชนะและใครแพ้?

ICE Totally Gaming ในลอนดอนจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก ใน ICE London คาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้า 600 รายจาก 150 ประเทศและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 35,000 รายเข้าร่วม เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของวิดีโอเกม ทำธุรกิจ และพบปะกับผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาของอุตสาหกรรมทั่วโลกที่จะนำเสนอ

หนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้ประกาศเข้าร่วมใน ICE Totally Gaming แล้วคือ Betsoft ผู้ให้บริการเนื้อหาเกมชั้นนำ Betsoftจะนำเสนอสล็อตนวัตกรรมใหม่หลายช่องในระหว่างงานเช่น Total Overdrive และ Super Sweets การเปิดตัวทั้งสองจะทำที่สแตนด์ S3-312 ตลอดงาน

Super Sweet เป็นเกมระดับแรกที่ผู้เล่นมีโอกาสเพลิดเพลินไปกับชุด 5×3 เมื่อได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม ผู้เล่นจะใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์ระดับพรีเมียมที่เกมสร้างความบันเทิงมาให้ ซึ่งรวมถึงไวด์การ์ด ตัวแทน สปินคาสิโน และศักยภาพในการชนะที่เพียงพอ

เกมใหม่อีกเกมคือ Total Overdrive ซึ่งชวนให้นึกถึงบรรยากาศดั้งเดิมของเกมและความคิดถึงในอดีต นี่คือเกมผลไม้สุดคลาสสิกที่มาพร้อมกับ 3 วงล้อในตัวและ 5 ไลน์เกม ในระหว่างการสัมผัส ผู้เล่นจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติของภาพยนตร์คุณภาพสูง

“Betsoft ได้นำเสนอความคิดของเขาแล้ว”

Annamaria Anastasi ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Betsoft Gaming สรุปการเปิดตัวใหม่ดังต่อไปนี้:

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นปี 2020 ด้วยผลกระทบดังกล่าว การเปิดตัวทั้งสองครั้งนี้มีบริษัทแอนิเมชั่นและนวัตกรรมที่มีคุณภาพของเราในด้านความเป็นเลิศทางดิจิทัล เรากำลังคาดหวังการตอบรับที่ดีอย่างมากจากผู้เล่นของเราจากทั้งสองสนามนี้”

Anastasi กล่าวเสริมว่าพวกเขาหวังว่าจะได้พบกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าของบริษัทในระหว่างการพัฒนา

“ICE จะทำให้ปี 2020 เป็นปีที่โดดเด่นอีกปีหนึ่ง”

เนื่องจากความต้องการสูงในช่วง ICE London สตูดิโอสร้างสรรค์จึงต้องจำกัดจำนวนการประชุมสล็อต

เกี่ยวกับบริษัท

Betsoft เป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เกมราคาสูง ซึ่งให้บริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเกมที่น่าเกรงขามซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการบัญชี ศิลปินกราฟิก วิศวกร อนิเมเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเกม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

มอลตา -based สตูดิโอเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มคาสิโนที่น่าสนใจมากและเผยแพร่ภาพยนตร์ ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับเขตอำนาจศาลหลายแห่ง และทุกวันมีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั่วโลก มีการดำเนินงานในตลาดที่มีการควบคุม 15 แห่ง

ตลอดอาชีพการงาน บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จโดยมีชื่อเสียงในฐานะนักนวัตกรรม มีเกม RNG 190 เรื่องสำหรับผู้ชมทั่วไปและคนอื่นๆ ที่ค้นพบเกมที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาทุกวัน เกมทั้งหมดของพวกเขาได้รับการรับรองโดย Gaming Labs International

ผู้ให้บริการเกมคาสิโนBlueprint Gamingเริ่มต้นปีนี้ด้วยการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้น: สล็อต Scribes of Thebes อีกครั้ง ผู้พัฒนาสล็อตออนไลน์สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นด้วยธีมดั้งเดิมที่จะให้สิ่งที่ต้องพูดถึงอย่างไม่ต้องสงสัย

สล็อต Scribes of Thebes นำเสนอการเดินทางคาสิโนที่น่าตื่นเต้นผ่านอียิปต์โบราณที่ลึกลับสำหรับผู้ชื่นชอบธีมคลาสสิก เวอร์ชันใหม่นี้ให้คุณติดตามการล่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ ในขณะที่ผู้เล่นมีโอกาสมากมายที่จะชนะในทุกเทิร์น

ชื่อพิมพ์เขียวนี้เป็นภาคต่อของเกมดั้งเดิมที่ออกโดย Real Time Gaming ก่อนหน้านี้ ทั้งสองบริษัทที่เป็นเจ้าของโดย Gauslemann Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้มารวมตัวกันเพื่อนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จหลายเรื่อง เช่นEye of Horusและ Fishin ‘Frenzy

สล็อตมาพร้อมกับการออกแบบ 5×3 และ 25 เพย์ไลน์ ซึ่งให้ผู้เล่นมีโอกาสชนะมากขึ้น ระหว่างประสบการณ์นี้ คุณจะเห็นสัญลักษณ์ที่หลากหลาย เช่น การหมุนของคาสิโน การกระจาย และอื่นๆ เมื่อคุณได้รับสามหรือมากกว่าเลื่อนเกมที่จะช่วยให้คุณ 10 คาสิโนสปินพร้อมกับสัญลักษณ์การขยายตัว

เมื่อสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นภายในคาสิโนหมุนบนเส้นจ่ายเงิน ผู้เล่นจะได้รับรางวัลพิเศษ สล็อต Scribes of Thebes ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้าสู่โหมด Double Book ที่นั่น คุณสามารถรับแจ็คพอตรวมถึงสัญลักษณ์พิเศษพร้อมกับเกมฟรีอีก 15 เกมระหว่างรอบโบนัส

“เกมพิมพ์เขียวเริ่มต้นปี 2020 ด้วยการเปิดตัวที่โดดเด่น”

Jo Purvis ผู้อำนวยการการตลาดและความสัมพันธ์ของเกมพิมพ์เขียวของบริษัท Jo Purvis แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวเครื่องสล็อตที่โดดเด่นล่าสุด:

“เรากำลังกลับมาทันเวลาเพื่อสำรวจเมืองโบราณ Thebes ที่ซึ่งมีความร่ำรวยที่นับไม่ถ้วนในเกมล่าสุดของเรา ความคาดหมายพัฒนาในขณะที่ผู้เล่นพยายามไขปริศนามากมายของเกม ซึ่งเผยให้เห็นฟรีสปินและของรางวัลอย่างมีประสิทธิภาพในสล็อตธีมคลาสสิกที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เล่นทั่วโลกอย่างแน่นอน”

พิมพ์เขียวตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหาคาสิโนชั้นนำภายใต้การอุปถัมภ์ของกลุ่ม Gauselmann ที่ประสบความสำเร็จในเยอรมัน ตั้งแต่เกิด การศึกษามีความโดดเด่นในการสร้างเครื่องสล็อตชั้นนำสำหรับลูกค้ามือถือและออนไลน์ต่างๆ

ปี 2020 เริ่มต้นขึ้นด้วยการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จของอีกชื่อหนึ่งของซูเปอร์สล็อต Sweet Success Megaways

Jorryt Van Hoof ได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเขาเป็นชนชั้น ในออสซี่ มิลเลียนส์เมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้พิสูจน์เรื่องนี้อีกครั้ง เขาได้รับรางวัลอีกงานหนึ่งในปี 2020 Aussie Millions เขาชนะการแข่งขัน Pot-Limit Omaha Challenge มูลค่า 25,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ผู้เล่นชาวดัตช์กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์ในขณะที่เขาคว้าชัยชนะอีกครั้ง Crown Casino พบกับชัยชนะครั้งใหญ่อีกครั้งจากผู้เล่นระดับมาสเตอร์คลาส

เขาได้รับคะแนนมหาศาลถึง 467,280 ดอลลาร์ออสเตรเลียจากการซื้อ Pol Limit Omaha Challenge มูลค่า 25,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ชัยชนะของเขายังยึดตำแหน่งผู้เล่นชาวดัตช์อันดับ 1 ไว้ด้วย มันไม่ใช่ชัยชนะที่ง่ายสำหรับเขา และมีการแข่งขันกันที่โต๊ะ ฮัน ลีกำลังคืบหน้าด้วยการนำชิปของเขาจากเมื่อคืนนี้ มันเป็นการต่อสู้ที่ Van Hoof ต้องชนะด้วยคลาสของเขาและเขาก็ทำได้

Van Hoof กลายเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในช่วงกิจกรรม WSOP ในปี 2014 ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เป็นชื่อที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ของผู้เล่นโป๊กเกอร์ เขาไม่ได้ทิ้งความคาดหวังในครั้งนี้ เขายังคงมีการแสดงที่เจียมเนื้อเจียมตัวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่คราวนี้เขาก้าวขึ้นไปบนลูกกลิ้งที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม เขาสามารถคว้าชัยชนะได้มากกว่าตั้งแต่นั้นมา และเข้ามาแทนที่ Marcel Luske Luske เป็นผู้เล่นชาวดัตช์ที่เก่งที่สุดก่อนหน้าเขา

ฮุน ลีอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้นำด้วยชิปในวันแรก Van Hoof ต้องอยู่ในความขัดแย้งร่วมกับผู้อื่นเพื่ออยู่ในแผนการของสิ่งต่างๆ เขาแค่พยายามยึดมั่นในสิ่งต่างๆ ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง

ในวันสุดท้าย Sylvain Loosli และ Xue Wu ยังคงต่อสู้กับมัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาถูกขับออกไปก่อนโต๊ะสุดท้าย ผู้ชนะสร้อยข้อมือ WSOP ของอังกฤษ Stephen Chidwick จับ Tam Truong เพื่อทำเก้าคนสุดท้ายของตาราง

ลียังคงเป็นผู้นำ แต่ Chidwick ค่อยๆ เอาชนะเขาได้ เมื่อรับรู้ถึงปัญหา ลีก็กดดันอย่างหนักเพื่อดันสุดท้าย เขาจับ Ben Pockett ที่อันดับ 9 และ Miroslav Sheynin ที่อันดับ 8 ทั้งสองคนถูกขับออกไปโดยไม่มีกำไร

ลีเป็นผู้ควบคุมเกมทั้งหมด จากนั้นเขาก็จับ Farid Jattin แห่งโคลัมเบียออกจากโต๊ะในอันดับที่ 7 ในไม่ช้า Fabian Brandes ที่อันดับ 6 ก็ล้ม Lee และถูกจับจากโต๊ะสุดท้าย

Van Hoof ต้องผลักดันและปรับปรุง และเขาเริ่มต้นได้ดีด้วยการผลัก Chidwick ออกจากเกม สแต็คของเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมากและหนึ่งในผู้เล่นที่อันตรายที่สุดถูกนำออกจากโต๊ะ

ลียังคงตั้งข้อหาและจับกุม Martin Kozlov ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลายๆ อย่างเริ่มแย่ลงสำหรับลี เมื่อเขาเสียแต้มที่สำคัญมากไป 2 แต้มกับนาจีม อาเจซ อย่างไรก็ตาม Van Hoof จับ Ajez ได้และมีชิปมากพอที่จะขึ้นหัว การเดินทางของ Van Hoof ดีขึ้นโดยบ้านเต็มของ Lee อย่างไรก็ตาม Van Hoof รวบรวมและนำอีกครั้งด้วย 2:1 ก่อนเวลาที่ชิปอยู่ตรงกลางเป็นครั้งสุดท้ายใน Omaha Challenge

แต่โชคก็เปลี่ยนไปสำหรับ Van Hoof ในครั้งนี้ การเดินทางของเขาได้รับการปรับปรุงให้เป็นฟูลเฮาส์ ฮุน ลี เสียชีวิต และแวน ฮูฟ คว้าถ้วยรางวัลไปครอง

นี่คือตารางเต็ม

วางรางวัล

ผู้เล่น

1

Jorryt แวนกีบ

A $ 467,280

2

ฮุน lee

A $ 297,360

นา

จีมอาเจซที่ 3

$198,240

Martin Kozlov ที่4

$155,760

สตีเฟน ชิดวิกที่5

$113,280

แบรนด์

เฟเบียนที่6

฿99,120

ฟาริดจัตตินที่7

฿4,960

Play n Goมีแบรนด์สล็อตวิดีโอใหม่สำหรับเราในเรื่องของอียิปต์โบราณและก็เรียกว่ามรดกของคนตาย เกมที่มีความผันผวนสูงและความสามารถในการจ่ายอย่างงาม สล็อตนี้มีฟีเจอร์สนุก ๆ เล็กน้อยที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์

Dead’s Legacy จะรวม 5 รีล โดยที่ 10 ไลน์ตายตัวจะให้คุณเดินออกไปพร้อมรางวัลสูงสุดสูงถึงเงินเดิมพันรวม 5,000x (500,000 ดอลลาร์) หนึ่งในหลาย ๆ การเปิดตัวของ Book of Ra-style ที่มีวางจำหน่ายในตลาด เกมดังกล่าวจะมีสัญลักษณ์ wild / scatter แบบผสมตลอดจนฟรีสปินและสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมากถึง 9 แบบ บางครั้งอาจเป็นเกมที่น่าตื่นเต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งเรารู้ว่าผู้เล่นชอบ

เกี่ยวข้องกับ 10 ไลน์ที่ใช้งานในแต่ละรอบ Legacy of Dead จะให้ตัวเลือกแก่คุณในการเดิมพันตั้งแต่ $0.10 ถึง $100 ต่อการหมุนที่ใดก็ได้ จากนั้นเกมจะให้คุณใช้งานได้มากถึง $10 ต่อบรรทัด แต่คุณสามารถเริ่มต้นได้เพียง $0.01 สำหรับแต่ละบรรทัดในเวลาเดียวกัน รางวัลใน Dead’s Legacy เป็นสิ่งที่พิเศษ และนั่นจะอธิบายถึงความผันผวนที่สูงมากของเกม เนื่องจากผู้พัฒนายังคงต้องการทำกำไรในระยะยาว ชุดค่าผสมที่ชนะที่แตกต่างกันจะมอบผู้ชนะสูงสุดด้วยความเสี่ยงโดยรวม 500x โดยเรียกเก็บเงิน 5,000x (500,000 ดอลลาร์) พร้อมหน้าจอเต็มพร้อมไอคอนมูลค่าสูง สำหรับผู้เล่นที่โชคดีที่สุด มันสามารถทำกำไรได้มากจนผู้พัฒนาต้องจำกัดจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ในระหว่างการหมุนฟรีเป็นเงินเดิมพันรวม 25,000x ถึงกระนั้น มันเป็นรางวัลสูงสุดที่น่าตื่นเต้น หนึ่งในรางวัลสูงสุด

สัญลักษณ์เฉพาะในเกมจะแสดงภาพห้องฝังศพ บ่อยครั้ง เป็นอุปกรณ์ทดแทน เนื่องจากเป็นการดีที่สุดที่จะรองรับแม้เพียงครั้งเดียวเมื่อมาถึงหากอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ที่น่าสนใจคือ ไวลด์เหล่านี้สามารถจ่ายรางวัลสูงสุด 500x เท่าที่คุณมักจะได้รับจากไอคอนแจ็คพอตของตุตันคาเมน

หากคุณวาง wilds 3 อันขึ้นไปบนรีล แม้ว่าจะอยู่ในที่สุ่ม เกมจะให้ฟรีสปินพร้อมกับรางวัลสูงถึง 200x เงินเดิมพันทั้งหมด

สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับชื่อเสียงของ Dead คือความสามารถในการสร้างชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก การเรียกใช้วิธีการหมุนฟรีอีกครั้งอาจส่งผลให้มีการเลือกไอคอนพิเศษเพิ่มเติม รับรีทริกเกอร์ให้เพียงพอและเกมอาจจบลงด้วยสัญลักษณ์ปกติทั้ง 9 ตัวที่สามารถขยายได้

ปี 2019 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จสำหรับWazdan Gamesในแง่ของการผลิตเกมระดับบนสุด ซัพพลายเออร์ได้รับรางวัลมากมายจากอุตสาหกรรมสำหรับประสิทธิภาพอันน่าทึ่ง ในขณะที่ผู้ชมในฮังการีก็สามารถเพลิดเพลินไปกับพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาทั้งหมดได้ในที่สุด

แต่ผู้ให้บริการเกมระดับพรีเมียมไม่พอใจกับความสำเร็จที่ทำได้ในปีที่ผ่านมา แต่มันพยายามที่จะทำซ้ำความท้าทายในปีนี้และยังคงให้ผู้ใช้ได้รับความบันเทิงระดับสูงมากขึ้น

แผนทันที

ปีนี้ Wazdan จะเริ่มกิจกรรมโดยการเข้าร่วม ICE London ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 6 กุมภาพันธ์ งานสำคัญนี้จะรวบรวมบริษัทและผู้เชี่ยวชาญหลายพันรายในภาคส่วนที่จะนำความรู้และวิธีแก้ปัญหาที่ล้ำสมัยมาสู่กัน ที่นั่นจะเปิดตัวสามช่องที่น่าทึ่ง

เกมที่จะเปิดตัวโดยผู้ให้บริการชั้นนำที่ ICE London ได้แก่ Sonic Reels, Black Horse Deluxe ™ และ Sic Bo Dragons แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะ Wazdan ได้ประกาศเปิดตัวเกมอื่นอีก 6 เกมเพื่อเริ่มต้นปีใหม่

Black Horse Deluxe ™

เกมแรกในซีรีส์ซัพพลายเออร์สำหรับปีนี้คือ Black Horse Deluxe ™ สล็อตนำผู้เล่นผ่านธีมดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติพิเศษและกราฟิกที่น่าดึงดูดซึ่งสร้าง Wild West ขึ้นมาใหม่ ผู้ที่เลือกตัวเลือกนี้จะมีโอกาสสนุกสนานในสภาพแวดล้อมที่สดใส

เกมนี้มี 6 วงล้อและนำเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติม โอกาสชนะรวมถึงสัญลักษณ์หลายอย่างเช่นสปินคาสิโน, ไพ่ชนะหลายระดับกระจาย, x8 คูณและม้าสีดำสปินที่จัดทำโดยปักหมุดป่า

วงล้อโซนิค

เกมต่อไปในรายการสำหรับปีนี้คือ Sonic Reels โอกาสในการเล่นเกมนี้จะถูกนำเสนอในงาน ICE ปี 2020 เกมดังกล่าวนำเสนอรูปแบบการชนะ 729 รูปแบบและความสนุกสนานมากมาย ผู้เล่นมีโอกาสได้ชื่นชมกับภาพที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยเอฟเฟกต์เสียงที่สนุกสนานและฟังก์ชั่นที่ก้าวหน้ามากมาย

สล็อตใหม่นี้มี 6 วงล้อในตัวและสัญลักษณ์มากมายรวมถึงการหมุนของคาสิโน ไวด์การ์ด สแกตเตอร์ และเกมโบนัสสองเกม หนึ่งคือโบนัสผู้พูดทางซ้าย และอีกอย่างคือโบนัสผู้พูดทางขวาพร้อมตัวคูณสูงถึง x5

ซิกโบ ดราก้อนส์

ชื่อที่สามและครั้งสุดท้ายที่ซัพพลายเออร์จะนำเสนอที่ ICE Event London คือ Sic Bo Dragons สัญลักษณ์จีนของเกมมาพร้อมกับรางวัลที่น่าตื่นเต้น เกมดังกล่าวตั้งอยู่ในบรรยากาศแบบตะวันออกโดยมีกฎเกณฑ์และเอฟเฟกต์ภาพแบบก้าวหน้า หลังจากที่ผู้เล่นทอยลูกเต๋าสี่ลูก อาจโชคดีที่ชนะรางวัลใหญ่ในขณะที่เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเล่นเกมที่เหลือเชื่อ

ผู้ที่เดินไปรอบๆ สแตนด์ Wazdan (S8-202) ที่ ICE London สามารถลองเล่นเกมเหล่านี้ทั้งหมดได้ นอกเหนือจาก Magic Stars 9, Larry the Leprechaun, Neon City ™ และ Butterfly Lovers ™

“เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ทีมงาน Wazdan ก็พร้อมแล้วกับเกมใหม่สามเกมของเรา: Black Horse Deluxe ™, Sonic Reels และ Sic Bo Dragons ในขณะที่ยังมีรายการการผลิตจำนวนมากที่เรายินดีที่จะประกาศในขณะที่ปีนี้ยังดำเนินต่อไป ” Andrzej Hyla ผู้จัดการฝ่ายขายของ Wazdan กล่าว

เขาเสริมว่าภูมิใจมากกับความสำเร็จในปี 2019:

“และเราตั้งตารอปี 2020 ด้วยพลังและความกระตือรือร้นที่มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นและพันธมิตรของเราต่อไป”

ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้คำเตือนจากที่คณะกรรมการการพนัน GB ตอนนี้พวกเขาได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสและความปลอดภัยออนไลน์

การพิจารณาตามหลังการค้นพบเกมที่ส่งเสริมตัวเลือก “ซื้อใน” สำหรับคุณสมบัติโบนัส ผู้เล่นสามารถชำระค่าคุณสมบัติและหลีกเลี่ยงรอบปกติได้ ผู้ดำเนินการหกรายถูกตัดสินว่ามีความผิด โดยหนึ่งรายเรียกเก็บเงินมากกว่า 3,000 ปอนด์สำหรับการเข้าถึงโบนัสทันที

มาตรฐานทางเทคนิคด้านการพนันและซอฟต์แวร์จากระยะไกลในปัจจุบันต้องการให้ผู้ประกอบการหยุดสนับสนุนลูกค้าอย่างแข็งขันเพื่อ “ไล่ตามความสูญเสีย” และเพิ่มเงินเดิมพันการพนัน

คณะกรรมาธิการกำลังยุติการใช้คุณลักษณะบายอินและได้ลบออกจากไซต์ทั้ง 6 แห่งแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

จากรายงาน EBITDA ที่เป็นบวกสำหรับปี 2019 เป็นที่ชัดเจนว่าGVC ของสหราชอาณาจักรกำลังไปได้ดีหลังจากการเติบโตหนึ่งปี เจ้าของแล็ดโบร๊กส์คาดหวังเช่นเดียวกันในปี 2563

รายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าตัดจำหน่าย และค่าเสื่อมราคาอยู่ระหว่าง 670 ล้านถึง 680 ล้านปอนด์ (877 ล้านดอลลาร์ถึง 890 ล้านดอลลาร์) อย่างไรก็ตามกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบ

กฎใหม่จำกัดเงินเดิมพันสูงสุดของขั้วการเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ รายรับจากการเล่นเกมสุทธิ (NGR) ของร้านค้าปลีกได้รับความเดือดร้อน 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี โชคดีที่รายได้ออนไลน์เพิ่มขึ้น 13% ช่วยรองรับการสูญเสีย เมื่อพิจารณาทั้งหมด NGR พบว่าเพิ่มขึ้น 2%

ตามที่ CEO ของ Kenneth Alexander ผลการดำเนินงานและการเงินของกลุ่มในปี 2019 นั้นยอดเยี่ยมมาก โดยมีรายงานจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งที่รายงานในไตรมาสที่ 3 อย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาสที่ 4

“ประสิทธิภาพยังคงได้รับแรงผลักดันจากเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ความสามารถทางการตลาด ผู้คน และการดำเนินการในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยความมุ่งมั่นของเราที่จะเป็นผู้นำแนวทางของอุตสาหกรรมในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ”

ตลาดสหรัฐจะเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตในอนาคต GVC ได้เริ่มทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นผู้เล่นรายใหญ่

“ในขณะที่กลุ่มยังคงมอบโอกาสที่ได้รับจากทั้งการรวมแล็ดโบร๊กส์คอรัลและการร่วมทุนการเดิมพันกีฬาของเราในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการมีความมั่นใจว่ากลุ่มนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับความสำเร็จในปี 2020”

การร่วมทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้กับ MGM Resorts จะส่งผลให้เกิดการเป็นหุ้นส่วนการเดิมพันแบบเอ็กซ์คลูซีฟหลายปีกับ Yahoo Sports Yahoo มีสถานะที่ยอดเยี่ยมในด้านกีฬาและจะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในปี 2020

ไม่น่าแปลกใจที่ GVC กำลังจมอยู่ในแง่ดี แต่การเปลี่ยนแปลงอยู่ในงานในการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายต่างๆ ในอุตสาหกรรม พวกเขาอาจใช้แสงสีดอกกุหลาบเล็กน้อย

ผู้พัฒนาคาสิโน Pragmatic Play เพิ่งเริ่มต้นปี 2020 ด้วยข้อเสนอที่ทรงพลัง ผู้ให้บริการโซลูชั่นคาสิโนแบบก้าวหน้ากำลังจัด Network Promotion สำหรับผู้เล่นตัวยง เข้าร่วมตอนนี้และจองที่ของคุณในโอกาสในการเล่นเกมที่ได้รับรางวัลนี้

รายละเอียดโปรโมชั่น

ผู้ให้บริการเนื้อหาคาสิโนชั้นนำเริ่มต้นปีใหม่ด้วยโปรโมชั่นเครือข่ายที่เอื้อเฟื้อ โปรโมชั่นนี้จะกินเวลานานกว่า 6 เดือนและให้รางวัลแก่นักพนันด้วยเงินสูงถึง 1,500,000 ยูโร ในส่วนของมัน นักพนันสามารถใช้ประโยชน์จาก Daily Drops & Wins ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 1 กรกฎาคม นอกจากนี้ยังมีรางวัลดรอปหลายรายการแบบรายสัปดาห์และรายเดือน โดยมีมูลค่ารวม 250,000 ยูโร

นักพนันที่เลือกเกมเฉพาะจากแบรนด์จะมีโอกาสเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติที่น่าดึงดูด ซึ่งจะประกอบด้วยการเปิดตัววิดีโอสล็อตจากซีรีย์ John Hunter หรือ Gold และอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเกมที่ครอบคลุมในโปรโมชัน ให้มองหาโลโก้ Daily Drops & Wins

คำพูดของโอเปอเรเตอร์

Renata Banyar หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการขายของ Pragmatic กล่าวถึงฟีเจอร์ดีลักซ์ปีใหม่ว่า:

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการโปรโมตเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของเรา ซึ่งคาดว่าจะจ่าย 1,500,000 ยูโรให้กับแฟน ๆ Pragmatic Play

“เริ่มต้นปีใหม่ด้วยข้อเสนออันทรงพลัง”

“Pragmatic Play Enhance เครื่องมือส่งเสริมการขายในเกมใหม่ล่าสุดของเราออกแบบมาเพื่อสร้างความตื่นเต้นในการเล่นเกมที่ไม่หยุดนิ่ง! โปรโมชั่นนี้เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินกับเกม Pragmatic Play และปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ให้บริการ “

การเลือกเนื้อหาPragmatic Playนั้นเกี่ยวกับคุณภาพและความหลากหลายสูงสุด แค็ตตาล็อกเกมของผู้ดำเนินการมีให้ในไซต์พันธมิตรด้วย API เดียว ผู้เล่นสามารถเลือกจากโอกาสที่หลากหลายรวมทั้งบิงโกสล็อตวิดีโอและเกมที่คล้ายคลึงกัน

ภารกิจการเล่นเชิงปฏิบัติ

ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียวสำหรับอุตสาหกรรม iGaming ที่นำเสนอโซลูชั่นเกมบนมือถือที่ไม่เหมือนใคร ได้รับการควบคุม และปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์พกพา ผู้พัฒนามุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจและน่าดึงดูดใจสำหรับผู้เล่นสล็อต บิงโกคาสิโนสดและเกมอื่น ๆ อีกมากมาย นำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงบ่อยๆ และเพิ่มจำนวนผู้ใช้

บางส่วนของชื่อผู้ประกอบการชั้นนำรวมถึงมาดามชะตา , ปักกิ่งโชค , หมาป่าทอง , เกรทแรด , ดาวินชีเทรเชอร์และ Ancient อียิปต์ บริษัทเริ่มต้นธุรกิจประมาณปี 2015 แต่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมแล้ว

นักยุทธศาสตร์ของEvolution Gamingได้ค้นพบตลาดใหม่ที่ไม่มีใครเอาชนะซึ่งเต็มไปด้วยศักยภาพทางธุรกิจ ดังนั้น ตามที่นักธุรกิจที่ฉลาดทุกคนจะทำ พวกเขาจึงตัดสินใจใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่

นี่คือเหตุผลหลักที่ Evolution Gaming ตัดสินใจพัฒนาเกม Live Roulette สำหรับผู้เล่นชาวตุรกีเท่านั้น ตุรกีเป็นตลาดขนาดใหญ่ และเหมือนกับที่คาดการณ์ไว้ เกมนี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก เกมนี้ได้รับความชื่นชมจากเจ้าของภาษา เกมนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้การสื่อสาร (Live Chat) ใช้งานได้ง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ (เมื่อจำเป็น) หรือภาษาตุรกีโดยกำเนิด

เช่นเดียวกับเกมรูเล็ตทั้งหมดของ Evolution Gaming เกมนี้ถูกกำหนดโดยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณภาพการสตรีมที่ยอดเยี่ยมที่โหลดเร็ว นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในเกมอีกมากมายที่ทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมดีขึ้นกว่าเดิม ผู้เล่นสามารถติดตามประวัติการเล่นเกมของตนเอง และสามารถตรวจสอบกฎของเกมที่ตรึงไว้ที่เมนูได้เสมอ

มีภาพรวมสถิติแสดงตัวเลขที่ออกรอบ 500 รอบล่าสุด พวกเขาลงรายละเอียดมากจนผู้เล่นสามารถเห็นเปอร์เซ็นต์ของชัยชนะสีแดงและสีดำ นอกจากนี้ยังไปสำหรับสูงและต่ำ

ตอนนี้กล้องได้รับการอัปเกรดแล้ว ดังนั้นมุมจะเลื่อนโดยอัตโนมัติ ท่ามกลางความเคลื่อนไหวอันร้อนแรงเสมอ ผู้เล่นสามารถเลือกกล้องได้หลายประเภท เช่น มุมมองแบบคลาสสิก สมจริง และ 3 มิติ นอกจากนี้ยังมีปุ่มควบคุมระดับเสียงที่สามารถจัดการเสียงของเกมและเสียงของเจ้ามือได้อีกด้วย

หากคุณสนใจรูเล็ตเวอร์ชันนี้โดยเฉพาะ คุณไม่ควรลืมที่จะลองดูสถานที่สองแห่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนี้

คาสิโนสด

ชื่อของมันบอกทุกอย่าง เว็บไซต์การพนันนี้มีความยอดเยี่ยมในการให้บริการเกมสดคุณภาพเยี่ยมแก่ผู้เล่น มีผลิตภัณฑ์เกมสดมากมายที่นี่ รวมถึงคลังแสงของ Evolution Gaming ในบรรดาเกมมากมายเหล่านี้ คุณสามารถหารูเล็ตตุรกีได้เช่นกัน เนื่องจากไซต์นี้เชี่ยวชาญในการจัดหากิจกรรมการพนันสดทุกประเภท การละเลยข้อเสนอจึงถือเป็นการมองข้ามหากคุณกำลังมองหาการดำเนินการรูเล็ตดีลเลอร์สด

พาราไดซ์ คาสิโน

เว็บไซต์นี้มีชื่อเสียงในด้านเกมสล็อตหลากหลายประเภทไซต์นี้ยังมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในไลฟ์แอ็กชันอีกด้วย หากคุณกำลังมองหา Live Dealer Roulette อย่าลืมตรวจสอบ ที่นี่คุณจะพบกับเกมรูเล็ตสดที่มีให้เลือกมากมาย รวมถึงรูเล็ตสดของตุรกี

Partypoker ยังคงทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกออนไลน์ของโป๊กเกอร์ ตอนนี้ได้ต้อนรับผู้เล่นในปีใหม่ด้วยตัวเลือกใหม่มากมายบนแพลตฟอร์ม

Partypoker ได้เปิดตัวตัวเลือก ‘Running It Twice’ ในแพลตฟอร์มแล้ว ด้วยตัวเลือกนี้ ผู้เล่นจะสามารถเรียกใช้การ์ดชุมชนที่ยังคงมาสองครั้งหากมีออลอินสองอันขึ้นไปและได้เปิดให้ใช้สำหรับการกรอไปข้างหน้า นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ใหม่และน่าสนใจที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแพลตฟอร์ม เร็วๆ นี้จะมีให้สำหรับลูกค้ามือถือและเกมเงินสดเช่นกัน

นี่เป็นตัวเลือกที่ง่ายในการคลิกระหว่างการเล่นเกม มันก็เหมือนกับข้อเสนอของ PartyPoker ที่เปลี่ยนจากบิ๊กบลายด์เป็นชิปจากมุมมองของเกม อย่างไรก็ตาม ต้องเปิดใช้งานในหม้อเพื่อให้มันเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดใช้งาน เงินกองกลางจะถูกแบ่งออกเป็นสอง และไพ่ที่เหลือที่เหลือเพื่อแข่งขันจะถูกเล่น ผู้เล่นที่ชนะแต่ละคนจะคราดในครึ่งหม้อ นั่นอาจเป็นผู้เล่นคนเดียวกันได้เช่นกัน

มีฟีเจอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับ Partypoker ด้วยเช่นกัน PLO8 และ NLO8 Progressive Knockouts กำลังจะมาถึง Partypoker วิธีเล่นเกมกรอไปข้างหน้าอย่างลื่นไหลมีอยู่แล้วในการ์ดพร้อมกับเกมอื่น ๆ อีกมากมาย

มีเครื่องคิดเลข ‘In the Money’ ใหม่ด้วย และมีรหัสสีอยู่ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ นี่แสดงให้เห็นตำแหน่ง จำนวนผู้เล่นที่เหลืออยู่ในการแข่งขัน และจำนวนที่จะรับเงินสดด้วย สิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่ผู้เล่นได้รับในปัจจุบัน การจ่ายเงินครั้งต่อไปของผู้เล่นเป็นจำนวนเท่าใด และค่าหัวที่เก็บรวบรวมได้

ผู้สังเกตการณ์ได้เรียก Orange Diamond ของ Partypoker ว่าเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ของทีม Red Spade สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจาก Pokerstars ย้ายไปที่ Team Pros ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก อย่างไรก็ตาม สงครามระหว่าง Orange Diamond และ Red Spread อาจกำหนดโลกออนไลน์ของโป๊กเกอร์ มีการกล่าวกันว่าตลาดออนไลน์ของ Pokerstars อาจถูกคุกคามโดยปาร์ตี้โป๊กเกอร์

มีการพูดกันบ่อยๆเกี่ยวกับความสมบูรณ์ที่ดีต่อสุขภาพในตลาด มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆเพื่อให้ห่างไกล Pokerstars ยังคงเป็นแบรนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของโป๊กเกอร์สด อย่างไรก็ตาม Partypoker นับล้านกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2019 ด้วยเงินรางวัลก้อนโต สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปในปี 2020 เช่นกัน ในทางกลับกัน 888Poker มีงาน World Series of Poker ในปี 2020 เช่นกัน แต่ Partypoker ภายใต้ Amaya ได้ชี้ให้เห็นว่าโฟกัสไม่ได้อยู่ที่โป๊กเกอร์เท่านั้น และพวกเขายังมุ่งสู่ตัวเลือกการเดิมพันกีฬาและเกมคาสิโนด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า PokerStars จะมีส่วนแบ่งการตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ทั้ง Partypoker และ 888Poker ต่างก็ไม่สามารถทำธุรกิจของอดีตได้

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจาก Partypoker อาจทำให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป ในเดือนธันวาคม Partypoker ได้แนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นก่อน นี่อาจเป็นเหตุผลให้ผู้เล่นย้ายไปที่เว็บไซต์ Partypoker

Partypoker กำลังมองหาเรื่องราวความสำเร็จในปี 2020 อย่างแน่นอน

ได้รับการกระตุ้นให้รักษามาตรฐานความปลอดภัยและความโปร่งใสในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาหรือต้องเผชิญกับกฎหมาย

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการการพนันในสหราชอาณาจักร UKGC ได้ออกคำเตือนแก่ผู้ประกอบการทุกรายที่อ้างถึงการค้นพบของร่างกายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับอนุญาตเกือบหกรายกำลังเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะบายอินสำหรับผลิตภัณฑ์สไตล์สล็อตส่วนใหญ่

เกมดังกล่าวให้ลูกค้ามีโอกาสเดิมพันจำนวนมากเพื่อเข้าถึงข้อเสนอโบนัสโดยไม่จำเป็นต้องเล่นผ่านช่วงแรกของเกม รัฐบาลระบุว่าบางเกมมีการเรียกเก็บเงินสูงถึง 3,000 ปอนด์เพื่อเร่งข้อเสนอโบนัสของพวกเขาด้วยวิธีนี้

แม้ว่าบริษัทที่กระทำความผิดได้ดึงองค์ประกอบการซื้อเข้าออกแล้ว แต่รัฐบาลก็ใช้โอกาสนี้เพื่อเตือนผู้ประกอบการว่ามาตรฐานทางเทคนิคซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์ไม่อนุญาตให้พวกเขาขอให้ผู้บริโภคเพิ่มเงินเดิมพันที่พวกเขาต้องการเล่นการพนัน

ขณะนี้ออนแทรีโอแคนาดาได้รับการปรับปรุงโดยInternational Game Technology (IGT) PLC ได้ขยายฐานของ Powerbucks® ด้วยการเปิดตัวสล็อต Wheel of Fortune ออนไลน์กับ Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG)

ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นในท้องถิ่นสามารถชนะรางวัลแจ็กพอตที่เปลี่ยนชีวิตได้ทุกระดับการเดิมพันขณะเล่นเกม Powerbucks Wheel of Fortune® Hawaiian Getaway และ Wheel of Fortune® Exotic Far East บน PlayOLG.ca

เกมดังกล่าวเชื่อมโยงกับแจ็คพอต Powerbucks ที่รวมเกม pcasino เดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ Powerbucks ในจังหวัดต่างๆ ของแคนาดาที่เข้าร่วม David Flinn รองประธาน IGT ประจำภูมิภาคของแคนาดา กล่าวว่า IGT รู้สึกตื่นเต้นที่จะนำความสำเร็จของเครือข่าย Powerbucks มาสู่ OLG ซึ่งเป็นพันธมิตรระยะยาวในแคนาดาของเรา และลูกค้า PlayRGS คนสำคัญ

“Powerbucks เป็นแบรนด์ที่ผู้เล่นชื่นชอบในหมู่ผู้ที่เล่นออนไลน์หรือในคาสิโนที่มีอิฐและปูนทั่วแคนาดา และกลุ่มแจ็คพอตแบบหลายช่องทางที่เติบโตขึ้นจะทำให้ผู้เล่นของ OLG มีประสบการณ์สล็อตที่ไม่เหมือนใครในจังหวัด”

ศาลากลางของปราก ซึ่งถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ดำเนินการเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กกำลังมองหาที่จะแบนเครื่องสล็อตทั้งหมดภายในปี 2564 ประเทศกำลังดำเนินการร่างกฎหมายใหม่เพื่อดูเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังไม่ได้หาวิธีแทนที่รายได้ที่ทำอยู่ในปัจจุบันจากเครื่องสล็อตแมชชีน

ศาลากลางในปรากกำลังดำเนินการแก้ไขกฎหมายการพนันฉบับปัจจุบันที่ห้ามการทำงานของเครื่องสล็อตการพนันในเมือง Hana Kordova สมาชิกสภาในเมืองกล่าวว่าเหตุผลที่ทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะเอกสารปัจจุบันห้ามเฉพาะสโมสรการพนันและนี่ยังไม่เพียงพอ

เจ้าหน้าที่ในเมืองได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการได้ย้ายเครื่องของพวกเขาไปที่คาสิโน ซึ่งพวกเขาได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ เทศบาลได้ขอความเห็นจากเขตต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไข และจากความเห็นของสมาชิกสภา ก็มีคนเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก การแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม ตัวแทนในปรากจะหารือกันระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเมษายน

ทุกบริษัทพยายามเปิดตัวผลิตภัณฑ์บางอย่างก่อน ICE London ซึ่งเป็นนิทรรศการ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับภาค iGaming GameART ก็ไม่ต่างกันและพวกเขาได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มกราคม GameART ยังเข้าร่วมงาน ICE London อันทรงเกียรติซึ่งจะเริ่มในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ GameART เปิดตัว Wolf Hunt ก่อนงาน ICE

Wolf Hunt มาพร้อมกับการกำหนดค่า 5 รีลและตามด้วย 25 เพย์ไลน์และฟรีสปิน รวมถึงรอบโบนัสและความผันผวนปานกลางด้วย ในเนื้อเรื่อง ผู้เล่นจะถูกพาตัวไปยังถิ่นทุรกันดารที่ไม่รู้จักของอเมริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นี่เป็นบ้านของชนเผ่าท้องถิ่น ภูเขา กวาง บีเวอร์ นกอินทรี งู และหมาป่าสีเทา ฟังดูเหมือนพล็อตเรื่อง

ผู้เล่นจะต้องเผชิญกับ wilds และ scatter เช่นกันในเกม สิ่งนี้สามารถแทนที่สัญลักษณ์อื่น ๆ และเรียกมินิเกมได้เช่นกัน เด็กผู้หญิงพื้นเมืองในป่าที่สวมหมวกขนนกจะได้รับรางวัลที่มากกว่าสำหรับผู้เล่น

สัญลักษณ์ขนาดมหึมาจะมาพร้อมกับหมาป่าที่จะเผชิญหน้ากันในพื้นที่เปิด จะมีรอบพิเศษอีก 3 รอบ และจะไม่มีการจำกัดจำนวนการเรียกซ้ำ จะมีภาพรอยเท้าทองคำมากกว่า 6 ภาพบนเส้นทางหมาป่า สิ่งนี้จะสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wolf Respinsในเกมได้

ในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้เล่นอาจได้รับหนึ่งในสี่รางวัลที่แสดงบนหน้าจอ มีสี่รางวัล มินิ รอง ใหญ่ และรางวัลใหญ่ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่จะไปถึงขุมแม่ใหญ่นั้น จำเป็นต้องมีรอยเท้าทองคำให้ครบทั้ง 15 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเป็นสองเท่าสำหรับผู้เล่น สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักล่าสมบัติเพิ่มเงินรางวัลได้มากถึง 5 เท่า

ราคาเสนอต่ำสุดสำหรับ Wolf Hunt คือ $0.25 ต่อการหมุนหนึ่งครั้ง ซึ่งอยู่ด้านล่าง นักพนันที่มีทักษะสามารถเพิ่มเงินเดิมพันต่อบรรทัดและสามารถเข้าถึงได้ถึง 125 ดอลลาร์ต่อการหมุน แจ็คพอตและการจ่ายเงินจะเพิ่มใน Wolf Hunt RTP อย่างเป็นทางการของเกมคือ 96.1 เปอร์เซ็นต์และเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือที่ซัพพลายเออร์อ้างสิทธิ์

GameART โดยทั่วไปลงทุนในเกมแจ็คพอตนอกเหนือจากการพัฒนาสล็อต นอกจากนี้ยังลงทุนใน VLT Games, Mobile Apps, Technical Support และ Client Support บริษัท มีใบอนุญาตในการดำเนินงานในเขตอำนาจเช่นคูราเซา , อิตาลี, ฟิลิปปินส์และโรมาเนีย

GameART จะวางจำหน่ายใน N9-130 ที่ ICE London นอกจากนี้ ยังมีเกมล่าสุด เช่น Norn’s Fate, Dragon Whisperer, Chili Quest, Book of Oziris และ Azrabah Wishes Almir Kudic หัวหน้าฝ่ายการจัดการบัญชีกำลังจะเป็นหัวหน้าทีม GameART ใน ICE London Alen Sutic ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค Dea Kravos และ Irena Troha ผู้จัดการบัญชีก็คาดว่าจะเข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน

Spinmatic Entertainment กำลังจัดแถวสล็อตใหม่เหมือนที่บริษัทเคยทำมา อย่างไรก็ตาม เดือนนี้มีความพิเศษ และเดือนมกราคมก็มีตะวันตกเก่าที่พิเศษสำหรับผู้เล่น Spinmatic Entertainment ได้เพิ่ม Madame Mustache ลงในแคตตาล็อกแล้ว สิ่งนี้จะนำเสนอเจ้าของในตำนานของรถเก๋งที่มีชื่อเสียง วงล้อเรียงซ้อน พร้อมด้วยตัวคูณและตัวละครตะวันตกเพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้เล่น

ในช่องใหม่นี้ ผู้เล่นจะต้องช่วย Madame Mustache ในการจัดการรถเก๋งของเธอ อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องพบกับมือปืนและนักเต้นกระป๋อง ก็จะมีแร้งขนฟูเช่นกัน เกมดังกล่าวได้รับการกำหนดค่าบนตาราง 4*3 และภูมิประเทศที่ขรุขระ มี 10 เพย์ไลน์สำหรับเกมใหม่ อัตราส่วนRTPทางทฤษฎีถูกกำหนดเป็น 95.18 เปอร์เซ็นต์

นี่จะเป็นสล็อตวิดีโอแบบเรียงซ้อนและชุดกฎเกณฑ์บางประการสำหรับผู้เล่นใหม่ ผู้เล่นต้องทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติใหม่ การจ่ายเงิน ระดับการเดิมพัน และสัญลักษณ์ก่อนเข้าสู่รถเก๋งที่มีชื่อเสียง คุณสมบัติหลักจะแสดงด้วยตัวคูณและการเรียงซ้อนแบบป่า

ไวด์แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมดและคูณการชนะด้วย 2x, 4x หรือ 8x ขึ้นอยู่กับว่า 1, 2 หรือ 3 ปรากฏบนหน้าจอตามลำดับ สัญลักษณ์ใหม่สามารถตกจากด้านบนเพื่อสร้างชุดค่าผสมที่ชนะหรือโอกาสพิเศษที่จะชนะ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณสมบัติคาสเคดได้ทริกเกอร์รางวัล

เดิมพันขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับสิ่งนี้คือ €0.10 สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่เล่นเกมได้ช้าลง ผู้เล่นที่มีประสบการณ์สามารถเพิ่มเงินเดิมพันได้ถึง €40.00 ต่อการหมุน เกมยังมีการควบคุมอื่น ๆ ที่แตกต่างกันเช่น Max Bet, Autospins, สถิติ, ประวัติเกมและข้อมูลเพิ่มเติม, Vital Play, Fast Play และ Insights เช่นกัน

Madame Mustache ยังสามารถปรับขนาดเป็นขนาดหน้าจอต่างๆ ได้ และนั่นทำให้เป็นเกมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเล่นเกมบนมือถือ มีงาน 3D ที่น่าทึ่งในเกมรวมถึงประสบการณ์การมองเห็นของผู้เล่น สัญลักษณ์แบบชนบทมีรายละเอียดสูงซึ่งรวมถึงต้นทัมเบิลวีด กระบองเพชรที่เคลื่อนไหว และเมืองเล็กๆ

ผู้เข้าชมงาน ICE London Conference สามารถพบกับ Spinmatic Entertainment ได้ที่สแตนด์ S2-322 บริษัทจะจัดแสดงเกมคาสิโนล่าสุดพร้อมกับเสียง Fx ระดับพรีเมียมและเนื้อเรื่องที่ปรับแต่ง

มีภาพที่สวยงาม หลายภาษา และหลายสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ Madame Moustache เกมดังกล่าวยังเข้ากันได้ดีมากกับเทอร์มินัลและสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้อย่างง่ายดาย

เกมอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Spring Invaders, Danza de los Muertos, Spincircus, Ed Jones & Book of Seth, Mahala และ Mayanera เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นที่รู้จักสำหรับการเล่นเกม

ICE London Exhibition เริ่มในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ ExCeL คาดว่าจะดึงผู้คนอย่างน้อย 35,000 คนจากภาค iGaming

ในขณะที่อินเทอร์เน็ตได้ปฏิวัติวิธีที่เราสื่อสารและให้บริการเพื่อทำเงินและสนุกกับการทำเงินด้วย แต่ก็ไม่ได้หนีรอดจากนักต้มตุ๋นออนไลน์ ซึ่งความเฉลียวฉลาดในการขโมยข้อมูลและเงินจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่สงสัยนั้นเป็นที่เลื่องลือ

นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับนักต้มตุ๋นออนไลน์ที่มองหาวิธีที่จะโกงเราผ่านอีเมลที่เตรียมไว้เป็นอย่างดี ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักต้มตุ๋นออนไลน์เหล่านี้จึงมีความซับซ้อนมากขึ้น

เครือข่าย LCB จาก Extreme Casino ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงBitcoinทั่วโลกผ่านอีเมลแล้ว

Extreme Casino รายงานว่า

“มีอีเมลหมุนเวียนมาขอให้ฝากเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่งไว้ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด”

เพื่อเป็นการป้องกันผู้เล่น Extreme Casino ได้ออกการแจ้งเตือนทางจดหมายเตือนว่าพวกเขาไม่เคย

“ขอให้ผู้เล่นคนใดของพวกเขาชำระเงินไปยังที่อยู่เข้ารหัสอีเมลเฉพาะ และเราจะไม่ทำเช่นนั้นอีกในอนาคต”

คาสิโนออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้า

“ทราบถึงขั้นตอนที่จำเป็นในการชำระเงินเช่นกัน เนื่องจากมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา”

Cryptofraud

ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าภัยคุกคามจากการฉ้อโกงนี้ร้ายแรงเพียงใด และไม่ได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นอันตรายนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้รับคำขอข้อมูลที่คล้ายกันทางไปรษณีย์ ทางที่ดีควรยกเลิก

เป็นเรื่องน่าทึ่งที่ cryptocurrencies กำลังเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ แม้ว่าการฉ้อโกงด้วย Bitcoin จะเพิ่มขึ้น ปีที่แล้ว Federal Trade Commission (FTC) ของสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้

เว็บไซต์ Business Insider ระบุว่าในช่วงปี 2019 “อาชญากรไซเบอร์สามารถโอนผู้ใช้และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 4.26 พันล้านดอลลาร์”

เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน 6.34 พันล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นโดยการพนันเชิงโต้ตอบทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วในอเมริกาเหนือ ตามข้อมูลที่จัดทำโดย H2 Gambling Capital

หมายความว่านักต้มตุ๋นออนไลน์สามารถกำจัด 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดของอุตสาหกรรม iGaming ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

การฉ้อโกงและการหลอกลวงทางออนไลน์

รูปแบบกลโกงและการฉ้อโกงออนไลน์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:

– การฉ้อโกงข้อมูลประจำตัว

– ฟิชชิ่งแบบคลาสสิก เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อ (ชื่อ รหัสผ่าน ฯลฯ)

– ICO ปลอม (ข้อเสนอเหรียญเริ่มต้น) เป็นกลไกที่คล้ายกับการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งการลงทุนหรือธุรกิจเก็งกำไรบางอย่างในสกุลเงินดิจิทัลสามารถระดมทุนได้

– กระเป๋าเงินปลอม นี่คือกระเป๋าเงินcryptoปลอม

– แบบแผนพีระมิด (ประเภท Ponzi)

– อีเมลปลอม เป็นวิธีการขโมยข้อมูลออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่ง

– ผู้ให้บริการออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ต้องการดึงดูดลูกค้าโดยเสนอราคาที่น่าดึงดูด ผลตอบแทนที่รวดเร็ว และขอค่าคอมมิชชั่นสูงในการถอนเงิน

– ระบบการซื้อขายอัตโนมัติและการแลกเปลี่ยนตอนกลางคืนที่ดำเนินการเข้ารหัสลับที่ร่มรื่น

– ปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล เป็นรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงซึ่งการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงจะถูกแปลงเป็นทุนโดยพองเกินจริงและควบคุมราคาของหุ้นที่ซื้อในราคาต่ำ

– แบล็กเมล์ออนไลน์พร้อมขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเหยื่อและกำหนดให้ชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเก็บเป็นความลับ

– บีอีซี สแกมเมอร์ หรือการฉ้อโกงการมีส่วนร่วมทางอีเมล โดยที่บุคคลถูกขอให้ส่งเงินให้โจร

การฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์: ปัญหาระดับโลก

ดังนั้นคำเตือนที่ออกโดย Extreme Casino ระบุว่าอาจเป็นผู้หลอกลวงออนไลน์ที่ใช้วิธีการฉ้อโกงต่างๆ กล่าวคือ อีเมลปลอม กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่หลอกลวง และอาจเป็นฟิชชิ่ง

มีกี่คนที่สามารถถูกจัดการภายใต้แบล็กเมล์ของการเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับพวกเขา? ตัวอย่างเช่น การนอกใจ สภาพทางเพศของคุณ ฯลฯ พวกสแกมเมอร์ศึกษาเหยื่อของตนเป็นอย่างดีจนกว่าพวกเขาจะระบุด้านที่อ่อนแอของตนได้

ผู้เล่นมืออาชีพไม่น่าจะตกเป็นเหยื่อของนักต้มตุ๋นออนไลน์ แต่กลับกลายเป็นผู้เล่นที่ชอบบีบบังคับ คนเหล่านี้พยายามที่จะเก็บวิธีการเล่นของพวกเขาไว้เป็นความลับในสิ่งที่นักต้มตุ๋นสามารถใช้ประโยชน์ได้

การฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาที่แท้จริงทั่วโลก กันยายน 2019 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐรายงานการจับกุม 281 คนสำหรับคดีนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, ไนจีเรีย , อิตาลี, กานา , ตุรกี , ญี่ปุ่นที่สหราชอาณาจักร , มาเลเซียและเคนยา

250,000 คดีขโมยข้อมูลประจำตัว

การต่อสู้กับผู้หลอกลวงทางออนไลน์ของ BEC ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง ตลอดจนบริการตรวจสอบไปรษณีย์

การโจรกรรมข้อมูลประจำตัวออนไลน์ถึง 250,000 คดีและการสูญเสียทางการเงินในปี 2561 อยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์

เราต้องระวังให้มากกับข้อเสนอที่เราได้รับทางอีเมลและดำเนินการในระดับปานกลางและสมดุลกับธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นที่สัญญาว่าจะสร้างรายได้นับล้านด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

คำเตือนของ Extreme Casino อาจเป็นส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นจงเปิดตาของคุณไว้!

Kalamba Games นำเสนอ Joker Max ซึ่งเป็นชื่อสล็อตแมชชีนใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคต่อที่ประสบความสำเร็จของ Joker Supreme ซึ่งผู้พัฒนาใช้สไตล์คลาสสิกของลาสเวกัสและเพิ่มศักยภาพในชัยชนะให้กับผู้เล่น

Kalamba เป็นสตูดิโอแห่งใหม่ในมอลตาและคราคูฟ ซึ่งงานของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องสล็อตและเนื้อหาคาสิโน Joker Max อัปเดตกราฟิกด้วยแอนิเมชั่นระดับบนสุดหลายแบบ พร้อมกับองค์ประกอบภาพที่น่าสนใจอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีตัวคูณที่สูงขึ้นซึ่งเพิ่มโอกาสให้กับผู้เล่นมากขึ้น

คุณสมบัติเยี่ยม

ความผันผวนสูงของเกมพร้อมกับธีมคลาสสิกและความเป็นไปได้ในการทำกำไรจะทำให้ Joker Max เป็นหนึ่งในเกมที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดที่คนรักสล็อตไม่ควรพลาด

การศึกษาเน้นให้เห็นถึงแจ็คพอตในสล็อตแมชชีนนี้: แจ็คพอตแพลตตินัมที่สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อผู้เล่นได้รับสัญลักษณ์โบนัส 12 หรือมากกว่า คุณสมบัติที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ไฮเปอร์โบนัส ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรโดยเลือกค่าตัวคูณ 1, 3, 5 หรือ 5

คุณลักษณะที่สามที่น่าสนใจไม่น้อยคือการหมุนโบนัสพิเศษ ที่นี่ผู้เล่นสามารถรับ 3 สัญลักษณ์ที่ช่วยให้พวกเขามีอีก 3 สปินเพิ่มเติม

ข้อตกลงกับ Wildz Casino เดิมพันกีฬาออนไลน์

เมื่อต้นปีนี้ Kalamba และ Wildz Casino ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ โดยสตูดิโอจะให้บริการคาสิโนออนไลน์แห่งนี้ด้วยชื่อสล็อตและเกมบนโต๊ะทั้งหมด เกมรวมถึง Pyro Pixie, Caribbean Anne และความสนุกอื่น ๆ ที่เท่าเทียมกัน

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Wildz Casino ซึ่งเป็นแบรนด์ที่สร้างตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะแรงผลักดันในภาคออนไลน์ด้วยล็อบบี้เกมที่หลากหลาย ระบบการให้รางวัลแบบไดนามิก และวิธีการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งกล่าว คาลัมบา, สตีฟ คัทเลอร์.

เขาเน้นว่า:

“ด้วยการเพิ่มชื่อพิเศษของเราที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้เล่นไว้ Wildz จะนำเสนอข้อเสนอต่อไปด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดรูปแบบการเล่นและข้อมูลประชากรที่หลากหลาย”

รุ่นอื่นๆ

ก่อนสิ้นปี 2019 Kalamba Games นำเสนอเกมสล็อตอีกสองเกมที่สร้างความคิดเห็นที่ดี เกี่ยวกับ Pyro Pixie และ Temple of Heroes

Pyro Pixie เป็นสล็อตที่มี 6 รีลและ 40 เพย์ไลน์ ซึ่งผู้เล่นจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่น มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากซึ่งได้รับการปรับปรุงด้วยกลไกของ HyperBet ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งระดับการเดิมพันได้

ในทางกลับกัน Temple of Heroes เป็นสล็อตที่มี 6 รีลและมากถึง 20 เพย์ไลน์ เกมดังกล่าวมาพร้อมกับโบนัสหมุนฟรีจากการขยายสัญลักษณ์ ยังนำตัวคูณและเสนอตัวเลือกการซื้อโบนัส

“Temple of Heroes เป็นหนึ่งในสนามที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเราจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้เล่นสามารถเปิดเผยรีลที่หกเพื่อไล่ตามรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้” Alex Cohen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง Kalamba กล่าว