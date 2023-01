เว็บรูเล็ต เรียกเก็บเงินจากรัฐบาลกลาง

เว็บรูเล็ต ชายคนหนึ่งที่ถูกแบนจาก Comanche Nation Casino ตั้งแต่ปี 2559 ถูกตั้งข้อหาหลังจากถูกกล่าวหาว่ายิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางในลานจอดรถของสถานที่จัดงานเมื่อเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ยิงเนชันโพรบใส่ Michael Oloa

Comanche Nation Police SUVs แสดงไว้ที่นี่ เจ้าหน้าที่ของแผนกถูกกล่าวหาว่ายิงโดยชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาถูกจับกุมใกล้กับคาสิโนโอกลาโฮมา

รายงานข่าวที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ระบุว่า Michael Oloa ถูกตั้งข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธร้ายแรงและเป็นอาชญากรที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

เหตุการณ์ Lawton, Okla เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เมื่อ Oloa ถูกพบเห็นโดยกล่าวหาว่าบุกรุกทรัพย์สินของคาสิโน ตั้งแต่ปี 2559 เขาถูกแบนจากคาสิโน ตามเอกสารของศาลที่อ้างโดยสื่อท้องถิ่น

ตำรวจของ Comanche Nation ขึ้นไปที่ Oloa ภายในคาสิโน เขาอยู่ที่เครื่องเกม พวกเขาขอให้เขาแสดงบัตรประจำตัว ในตอนแรกเขาระบุสิ่งที่ตำรวจอ้างว่าเป็นบัตรประจำตัวปลอม

ในไม่ช้าเขาก็วิ่งจากพวกเขาและออกไปข้างนอกไปที่ลานจอดรถ

ผู้ต้องสงสัยยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่

ขณะอยู่ข้างนอก เขาชักปืนออกมาและถูกกล่าวหาว่ายิงใส่เจ้าหน้าที่ KSWO สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ระบุ

ก่อนที่การยิงจะถูกปลด เจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ยิงเนชันโพรบไปที่ Oloa แต่เขายังคงวิ่งต่อไป และตำรวจก็ยิงเนชันโพรบครั้งที่สอง

การยิงเนชันทั้งสองดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อ Oloa มากนัก บ่อยครั้งที่พวกเขาทำให้ผู้ต้องสงสัยต้องทนทุกข์ทรมานจากกล้ามเนื้อไร้ความสามารถ แต่โอโลอาสามารถวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ได้ เขามาถึง Montego Bay Apartments ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ให้บริการคาสิโนโอคลาโฮมา ประมาณหนึ่งในสามไมล์

หลังจากนั้นไม่นาน ตำรวจก็พบเขาในลานของอพาร์ตเมนต์ และเขาก็ถูกจับกุม

ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้เล่นที่คาสิโนได้รับบาดเจ็บในระหว่างเหตุการณ์ ตามโพสต์โซเชียลมีเดียจาก Comanche Nation Police

ขณะที่ตำรวจค้นอพาร์ตเมนต์ พวกเขาพบปืนพกสปริงฟิลด์ 9 มม. เฮลล์แคท ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าใช้ในเหตุการณ์ดังกล่าว

เมื่อไปถึงพบปืนถูกอัดอยู่ กระสุนทำให้ปืนติดขัด

เอกสารของศาลยังกล่าวอีกว่า Oloa เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานครอบครองสารอันตรายที่มีการควบคุมใน Comanche County

คาสิโนใหม่กำลังมาในแคช

ในเดือนเมษายน ได้มีการเปิดตัวที่Cache, Oklaซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ให้บริการเกมแห่งใหม่ของ Comanche Nation

คาสิโนขนาด 17,000 ตารางฟุตมีกำหนดจะเปิดให้บริการภายในวันส่งท้ายปีเก่า สถานที่จัดงานจะให้เกียรติแก่ประวัติศาสตร์และผู้นำของชนเผ่า

Comanche Nation Entertainment ซึ่งตั้งอยู่ใน Lawton บริหารคาสิโนของชนเผ่าและทรัพย์สินโรงแรมคาสิโนทางตะวันตกเฉียงใต้ของโอคลาโฮมา เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Comanche Nation

ชุมชนตั้งอยู่ประมาณ 100 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลวงของรัฐโอคลาโฮมาซิตี

เมื่อคืนที่ผ่านมา สภาได้ลงมติเห็นชอบ 4-0 ต่อกฎหมายที่ห้ามการพนันทุกรูปแบบภายในเขตเมืองโดยเฉพาะ

คาสิโนและอุปกรณ์การพนันจำลองทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์อาจส่งผลเสียต่อชุมชนโดยรอบ” กฎหมายประกาศ “นายกเทศมนตรีและสภาพบว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของสุขภาพของประชาชน ความปลอดภัย และสวัสดิภาพทั่วไปของผู้อยู่อาศัยใน Doral เพื่อห้ามการพนันและคาสิโนในเมือง Doral”

Doral อยู่ใน Miami-Dade County ซึ่งเป็นหนึ่งในสองมณฑลใน South Florida ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องสล็อตในสถานที่ที่มีสิทธิ์และได้รับใบอนุญาต รวมทั้งสนามแข่งม้าและ jai alai frontons อย่างไรก็ตาม ไม่มีสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใน Doral

ข้อกังวลแบบกระชับ

Ron DeSantis ผู้ว่าการรัฐ Florida Republican ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยาวนานของอดีตประธานาธิบดี Donald Trump ได้เข้าถึงคอมแพคเกม Class III ใหม่ ที่มี Seminole Tribe อันทรงพลัง ในเดือนเมษายน

ข้อตกลงนี้ทำให้ชนเผ่ายังคงผูกขาดการพนันเต็มรูปแบบ และเพิ่มการเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง รูเล็ต และการพนันกีฬาในคาสิโนเจ็ดแห่งทั่วทั้งรัฐ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน Seminoles จะต้องแบ่งปันรายได้จากการเล่นเกมอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์ต่อปีกับฟลอริดา

บางส่วนของคอมแพคทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักวิจารณ์บางคน ข้อตกลงคาสิโนของชนเผ่ากำหนดให้ Seminoles ไม่พยายามแทรกแซงใบอนุญาตสล็อตแมชชีนใน Miami-Dade หรือ Broward ไม่ให้โอนไปยังที่อื่นอีกต่อไป ตราบเท่าที่สถานที่ใหม่ไม่ได้อยู่ในรัศมี 15 ไมล์ “เป็นเส้นตรง” ของคาสิโน Seminole

Trump Doral อยู่ห่างจาก Seminole Hard Rock Hotel & Casino ในฮอลลีวูด 17 ไมล์ตามทางที่อีกาบิน แม้ว่าคอมแพค DeSantis จะไม่อนุญาตให้มีการแยกส่วน – แนวคิดในการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตสล็อตไปยังสถานที่ที่ไม่มีการแข่งรถหรือไจอาไล – มีความหวาดกลัวในฟลอริดาตอนใต้ว่านักการเมืองของรัฐสามารถผ่านกฎหมายดังกล่าวได้ในอนาคต อย่างน้อยในทางทฤษฎีอาจอนุญาตให้คนอย่างมหาเศรษฐี Phil Ruffin ซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์อีกคนที่เป็นเจ้าของ Miami Casino และใบอนุญาตสล็อตของตน โอนใบอนุญาตการเล่นเกมให้กับ Trump Doral

เว็บรูเล็ต ในเดือนมีนาคมEric Trump กล่าวว่า Trump Doralนั้น “ไม่มีใครเทียบได้จากมุมมองของการเล่นเกม ที่พื้นที่ 800 เอเคอร์ ไม่มีอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดและคุณภาพขนาดนั้นในฟลอริดาตอนใต้ นับประสาอะไรกับใจกลางเมืองไมอามี”

Trump Doral กล่าวว่ากำลังดิ้นรนทางการเงิน ที่พักให้บริการสนามกอล์ฟ 4 แห่ง ห้องพัก 643 ห้อง พื้นที่จัดกิจกรรม 100,000 ตารางฟุต สปา โอเอซิสริมสระ และห้องอาหาร 3 แห่ง

ขั้นตอนการป้องกันไว้ก่อน

นายกเทศมนตรีเมืองโดราล ฮวน คาร์ลอส เบร์มูเดซ บอกกับMiami Heraldว่ากฎหมายนี้เป็นการป้องกันอีกประการหนึ่งจากการพนันคาสิโนที่เข้ามาในเมืองโดยปราศจากความประสงค์ของประชาชน

เราต้องการให้แน่ใจว่าเราชั่งน้ำหนัก” เบอร์มูเดซอธิบาย “เราจะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น เรากำลังแสดงให้ชัดเจนว่ากฎของบ้านเป็นสิ่งที่เราจะปกป้องอย่างรุนแรง”

กฎหมายห้ามเล่นการพนันเว้นแต่เมืองจะมีการลงประชามติและประชาชนในท้องถิ่นลงมติเห็นชอบให้อนุญาตให้มีการพนันคาสิโน

การบอกว่าที่พักตอนนี้เป็นมิตรกับสุนัข โปรแกรมวีไอพี (ลูกสุนัขสำคัญมาก) ของ Encore เหมาะสำหรับเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เมื่อเช็คอิน สุนัขจะได้รับของเล่น ผ้าพันคอแบรนด์ Encore ขนม และถุงเก็บกวาด

และคงจะไม่ใช่ Wynn หากไม่มีการทำสิ่งที่เหนือกว่า ดังนั้นบริการอาหารสุนัขขนาดเล็กในห้องพักจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง มีเมนูพิเศษสำหรับรับประทานอาหารในห้องพักสำหรับไมโลซึ่งมี

ขณะที่คุณกำลังเล่นการพนันEncore Las Vegasจะเสนอบริการเดินและ/หรือนั่งโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โปรแกรมวีไอพี doggy ไม่ได้ราคาถูก ค่าธรรมเนียมต่อคืนสำหรับสุนัขสองตัวราคา 125 ดอลลาร์สำหรับห้องพักในรีสอร์ท และ 175 ดอลลาร์สำหรับห้องสวีท ราคาที่ถูกที่สุดตลอดเดือนสิงหาคมสำหรับข้อเสนอสำหรับสุนัขอยู่ที่ 284 ดอลลาร์ต่อคืน เมื่อรวมภาษีและค่าธรรมเนียมรีสอร์ทแล้ว จะอยู่ที่ 322 ดอลลาร์

แม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดด้านสายพันธุ์ แต่สุนัขแต่ละตัวจะมีน้ำหนักไม่เกิน 35 ปอนด์เท่านั้น และขออภัยคนรักแมว โปรโมชันวีไอพีของ Encore นั้นดีสำหรับสุนัขเท่านั้น

คาสิโนที่เป็นมิตรกับสุนัข

ทุกวันนี้ Las Vegas Strip เป็นที่รู้จักในด้านความเย้ายวนใจ ความเย้ายวนใจ และรีสอร์ทระดับ 5 ดาวที่เป็นมากกว่าการพนัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้อนรับสัตว์เลี้ยง ในความเป็นจริง Sin City เป็นมิตรกับสุนัขมาก

ในช่วงปลายปี 2019 MGM Resorts ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการคาสิโนส่วนใหญ่บน Strip ประกาศว่าที่พักทั้งหมดจะเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกับอังกอร์ MGM คิดค่าธรรมเนียมรายคืนสำหรับการพาสุนัขครอบครัวไปด้วย โดยมีราคาตั้งแต่ 50 ถึง 175 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับห้องพักและรีสอร์ท สุนัขต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 50 ปอนด์

MGM มี “เจ้าหน้าที่ดูแลสุนัข” สำหรับแขกในขณะที่พวกเขาอยู่ข้างนอก โดยมีค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์ สมาชิกในทีมเจ้าหน้าที่ดูแลแขกจะตรวจสอบสุนัข ถ่ายภาพและส่งข้อความถึงผู้เข้าพักโดยแสดงตู้เซฟสำหรับสัตว์ในห้อง

คุณสมบัติของ Caesars ยังอนุญาตให้สุนัขน้ำหนักไม่เกิน 50 ปอนด์ มีลูกสุนัขที่ใหญ่กว่า? โรงแรมสตริปที่ไม่จำกัดน้ำหนักสุนัข ได้แก่ The Cosmopolitan และ Four Seasons

สถิติสัตว์เลี้ยง

การอนุญาตให้ผู้เข้าพักนำสัตว์เลี้ยงมาด้วยขณะพักค้างคืนในลาสเวกัสถือเป็นเรื่องใหญ่ จากข้อมูลของ American Veterinary Medical Association พบว่า 38.4 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาเลี้ยงสุนัข กลุ่มรายงานว่ามีสุนัขเลี้ยงมากกว่า 76.8 ล้านตัว

ธนาคาร SunTrust ประมาณการในปี 2019 ว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายเกือบ 140 ดอลลาร์สำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวในช่วงวันหยุดเดือนธันวาคม ค่าใช้จ่ายสำหรับวันหยุดต่อสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีในศตวรรษนี้

ใครก็ตามที่ขึ้นเครื่องบินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามักจะสังเกตเห็นว่าสัตว์บนเครื่องบินมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนั้นเปลี่ยนไปในเดือนธันวาคม เนื่องจากกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขกฎสำหรับการเดินทางทางอากาศพร้อมสัตว์ช่วยเหลือ

หน่วยงานของรัฐบาลกลางกล่าวว่าสัตว์ช่วยเหลือทางอารมณ์ไม่ถือว่าเป็นสัตว์ช่วยเหลืออีกต่อไป หากต้องการนำสุนัขขึ้นเครื่องบิน สัตว์ช่วยเหลือจะต้องได้รับการ “ฝึกเป็นรายบุคคลให้ทำงานหรือปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ทุพพลภาพ”

เมืองโยโกฮาม่าและจังหวัดคานากาวะซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นโดยจำนวนประชากรประกาศในวันนี้ว่าไม่ยอมรับแผนการพัฒนาจากกลุ่มคาสิโนเชิงพาณิชย์ที่สนใจอีกต่อไป

เมืองยืนยันว่าได้รับการส่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสองรายการ พวกเขามาจากบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ระดับโลก Genting Group และ Melco Resorts

การเสนอราคาคาสิโนโยโกฮาม่า

ผ่านทางบริษัทย่อย Genting Singapore, Yokohama ยืนยันว่าGenting Groupเป็นหนึ่งในสองผู้เข้ารอบสุดท้าย

Genting Singapore เป็นเจ้าของและบริหาร Resorts World Sentosa ในสิงคโปร์ Genting Group ยังมีคาสิโนรีสอร์ทในมาเลเซีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และบาฮามาส

“นอกเหนือจากการประชุมวิสามัญของ Genting Singapore Limited ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 เกี่ยวกับการเสนอราคาสำหรับโครงการรีสอร์ทแบบบูรณาการในญี่ปุ่น บริษัทมีความประสงค์ที่จะประกาศว่า บริษัทเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นในท้องถิ่นและได้ยื่นประมูล เพื่อตอบสนองต่อคำขอข้อเสนอของเมืองโยโกฮาม่า” คำแถลงของ บริษัท อธิบายถึงนักลงทุน “เรามีความยินดีที่จะประกาศว่ากลุ่มผู้ร่วมส่งผลงานของเราประกอบด้วยบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งรวมถึง Sega Sammy Holdings Inc., Sohgo Security Services Co., Ltd., Kajima Corporation, Takenaka Corporation และ Obayashi Corporation”

Genting Singapore เสริมว่า “ไม่มีการรับประกัน” ว่าจะได้รับเลือก

แม้ว่าโยโกฮาม่าจะยืนยันว่า Genting Singapore เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับโอกาสรีสอร์ทคาสิโน แต่ก็ไม่ได้ระบุผู้เข้าแข่งขันรายอื่นโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม สถานีแพร่ภาพสาธารณะของญี่ปุ่นNHKกล่าวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมว่าเป็นการร่วมมือกันของ Melco Resorts กับบริษัท Taisei Corporation ผู้พัฒนาการก่อสร้างในญี่ปุ่น

Melco ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการรีสอร์ทแบบบูรณาการในมาเก๊าและฟิลิปปินส์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างในไซปรัส มีทัศนคติที่ดีมานานแล้วเกี่ยวกับการเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำ IR ชั้นนำของโลก [ในญี่ปุ่น]” Lawrence Ho CEO ของ Melco Resorts กล่าวระหว่างการเรียกรายได้ของบริษัทในเดือนเมษายน “ในขณะที่ COVID ยังคงนำเสนอความท้าทายในแง่ของระยะเวลาและการเดินทางของกระบวนการ IR ในญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าต่อไป และเรายังคงเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นเป็นตัวแทนของตลาดเกมใหม่ที่มีศักยภาพดีที่สุดทั่วโลก”

Maybank บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย เชื่อว่า Genting เป็นที่ชื่นชอบในโยโกฮาม่า

“ในมุมมองของเรา Genting Singapore ทำคะแนนได้ดีกว่าในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการ และความสามารถทางการเงิน และ การริเริ่ม การพนันอย่างรับผิดชอบเมื่อเทียบกับ Melco” ความเห็นล่าสุดของ Maybank

เมืองต่อเมือง

กฎหมายคาสิโนของญี่ปุ่นอนุญาตรีสอร์ทแบบบูรณาการสามแห่ง สี่เมืองมีความสนใจ นอกจากโยโกฮาม่าแล้ว วากายามะ โอซาก้า และนางาซากิกำลังเตรียมแผนการเพื่อเสนอให้รัฐบาลกลาง

Wakayama มีการเสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงรายการเดียว มันมาจากบริษัทเอกชนในแคนาดาClairvest Group

สมาคมที่นำโดย MGM Resorts เป็นที่ชื่นชอบในโอซาก้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบทางการเงินทั่วโลกที่เกิดจาก COVID-19 MGM กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจะแสวงหาบทบาทการลงทุนที่ลดลงในโครงการ

นางาซากิมีสามข้อเสนอจาก Osidori International, Casinos Austria และ NIKI Group Oshidori ถือเป็นผู้นำแถวหน้าในหมู่นักวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นเพราะการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการเกมระดับโลก Mohegan Gaming & Entertainment

Senate Bill 1360 ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งรัฐอิลลินอยส์เมื่อเดือนที่แล้ว กฎหมายซึ่งได้รับลายเซ็นของ Pritzker เมื่อวานนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการคาสิโนทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานเพื่อให้คนงานของตนทำข้อตกลงด้านแรงงาน

การขยายการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านงานคุณภาพสูงมีความสำคัญตั้งแต่วันแรกสำหรับการบริหารนี้” พริตซ์เกอร์กล่าว “SB 1360 เป็นไปตามคำมั่นสัญญานั้นในขณะที่สร้างกระบวนการที่ทำให้ชายและหญิงที่ทำงานหนักทุกคนได้รับความมั่นใจและการปฏิบัติที่ปลอดภัย”

สำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตแล้วในรัฐ เมื่อถึงเวลาต่ออายุใบอนุญาต บริษัทจะต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐอิลลินอยส์ว่าได้มีส่วนร่วมในการเจรจาโดยสุจริตกับพนักงาน การเรียกเก็บเงินจำเป็นต้องให้คาสิโนแต่ละแห่งเข้าสู่ข้อตกลงแรงงานโครงการที่ดำเนินการอย่างเต็มที่

SB 1360 ใช้กับตำแหน่งถาวรภายในการดำเนินงานของคาสิโนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย

การปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ

ในการลงนามในมาตรการคาสิโน Pritzker อธิบายว่าร่างกฎหมายป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการเกมรับคนงานนอกรัฐเข้ามาด้วยค่าจ้างต่ำ ผู้ว่าการมหาเศรษฐีกล่าวขอบคุณตัวแทนเจย์ ฮอฟฟ์แมน (ดี-เบลล์วิลล์) สำหรับ “ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อชุมชนทั่วทั้งรัฐ”

“กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับการคุ้มครองงานในรัฐอิลลินอยส์ และรักษางานที่มีค่าตอบแทนที่ดี” ฮอฟฟ์แมน ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้นำเสียงข้างมากกล่าว “ฉันดีใจที่มาตรการที่สำคัญนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับสหภาพแรงงานท้องถิ่นของเรา”

อิลลินอยส์มีคาสิโน 10 แห่ง UNITE HERE สหภาพแรงงานเกม ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก เป็นตัวแทนของพนักงานมากกว่า 100,000 คนในอุตสาหกรรมเกม ในรัฐอิลลินอยส์ UNITE HERE Local 1 Chicago เป็นสหภาพชั้นนำสำหรับคาสิโนของรัฐ

UNITE HERE Local 1 เป็นตัวแทนของพนักงานต้อนรับมากกว่า 15,000 คน ซึ่งหลายแห่งได้รับการว่าจ้างจากคาสิโนในรัฐอิลลินอยส์และรัฐอินเดียนาตะวันตกเฉียงเหนือ

การพัฒนาชิคาโก

อุตสาหกรรมเกมของรัฐอิลลินอยส์กำลังขยายตัว แพ็คเกจเกมปี 2019 ที่ลงนามโดย Pritzker อนุญาตคาสิโนระดับภูมิภาคห้าแห่งในเขตชานเมืองชิคาโก รวมถึงคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการขนาดใหญ่ในย่านใจกลางเมือง Windy City

โครงการใจกลางเมืองซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จะต้องเป็นสถานที่ของสหภาพแรงงาน ผู้ให้บริการคาสิโนขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมดมีพนักงานที่เป็นสหภาพแรงงาน แต่มีข้อยกเว้นที่สำคัญประการหนึ่ง: Las Vegas Sands

Sands เจ้าของและผู้ดำเนินการ The Venetian และ Palazzo ในลาสเวกัส – อย่างน้อยก็ในตอนนี้ เนื่องจากบริษัทตกลงที่จะขายทรัพย์สินของ Strip ในเดือนมีนาคม – ไม่อนุญาตให้พนักงานรวมตัวกัน บริษัท กำลังขายสินทรัพย์ Strip ในราคา 6 พันล้านดอลลาร์

ในขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่า Sands จะมุ่งเน้นไปที่เอเชียด้วยเงิน แต่ความล้มเหลวของบริษัทในการล็อบบี้ฝ่ายนิติบัญญัติในเท็กซัสเพื่อทำให้คาสิโนเชิงพาณิชย์ถูกกฎหมายอาจส่งผลให้องค์กรหันมามองชิคาโกอีกครั้ง นายกเทศมนตรี Lori Lightfoot (D) กล่าวในเดือนมีนาคมว่าเธอหวังว่าผู้ประมูลคาสิโน “มีที่อยู่ใน Les Vegas”

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของรัฐอิลลินอยส์ที่ต้องการให้ผู้ให้บริการคาสิโนมีพนักงานสหภาพแรงงานน่าจะปิดแซนด์ส

คาสิโนของบริษัทในโคโลราโดในจังหวัดทางตะวันตกของแคนาดา ได้แก่ คาสิโน Century Casino & Hotel Edmonton, คาสิโน Century เซนต์อัลเบิร์ต, สนามแข่งม้าและคาสิโน Century Mile และสนามแข่งม้าและคาสิโน Century Downs

คุณสมบัติทั้งหมดเปิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดี เนื่องจากอัลเบอร์ตาเข้าสู่ระยะที่ 2 ของแผนการเปิดใหม่ในปี 2564 ระยะดังกล่าวอนุญาตให้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงและนันทนาการในร่มกลับมาเปิดอีกครั้งที่ความจุหนึ่งในสาม

คาสิโนเซ็นจูรี่เซนต์อัลเบิร์ตกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเกมบนโต๊ะจะยังคงเปิดให้บริการจนถึงเวลา 03.00 น. ตามเวลาภูเขา

เป็นเวลานานแล้วที่เราเปิดให้บริการ อย่าลังเลที่จะขอให้ตัวแทนจำหน่ายคนใดคนหนึ่งของเราแนะนำคุณเกี่ยวกับเกม” คาสิโนโพสต์บนหน้า Facebook

อย่างไรก็ตามเซ็นจูรี่คาสิโนค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับอนาคต เนื่องจากพวกเขากล่าวว่าไม่มีการรับประกันว่าผู้นำระดับจังหวัดจะไม่ต้องการการปิดระบบอีก

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเกือบหกเดือนก่อนวันที่บริษัทในโคโลราโดต้องปิดคาสิโนในจังหวัดทางตะวันตกของแคนาดาเป็นครั้งที่สองเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ยังมาเกือบหนึ่งปีในวันที่อัลเบอร์ตาอนุญาตให้มีคาสิโนด้วยเงินจริง เป็นครั้งแรกเปิดอีกครั้งหลังจากช่วงเริ่มต้นของ COVID-19

ตามเว็บไซต์ของ Alberta COVID-19 เจ้าหน้าที่หวังว่าจะยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดภายในต้นเดือนหน้า

ปี 2021 แย่กว่าปี 2020 จนถึงตอนนี้

การเล่นเกมคาสิโนในแคนาดาไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาในปี 2021 อันที่จริงปีนี้แย่กว่านั้นสำหรับคาสิโนของประเทศ

ในเดือนเมษายน Great Canadian Gaming Corp. ประกาศปิดชั่วคราวของคาสิโน Nova Scotia สองแห่งเนื่องจากการระบาดในจังหวัดแอตแลนติก นั่นทำให้ประเทศเหลือเพียงแค่คาสิโนนิวบรันสวิกเท่านั้นที่เปิดให้บริการ

ในบางสถานที่ เช่น บริติชโคลัมเบีย คาสิโนยังคงปิดให้บริการตั้งแต่เกิดโรคระบาดเมื่อ 15 เดือนที่แล้ว จังหวัดอื่น ๆ อนุญาตให้เปิดคาสิโนอีกครั้ง แต่ปิดอีกครั้งเมื่อคดีลุกลาม

แม้ว่าสหรัฐฯ สามารถแจกจ่ายวัคซีนได้หลายล้านโดสตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม แต่แคนาดาก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากต้องพึ่งพาสหรัฐฯ สำหรับเวชภัณฑ์จำนวนมาก นั่นหมายความว่าประเทศยังคงเห็นคดีต่อเนื่องโดยไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายได้ นอกเหนือจากการกลับมาดำเนินการต่อและการรักษาข้อจำกัดทางธุรกิจ

คาสิโนแคนาดาอื่น ๆ จะเปิดใหม่เร็ว ๆ นี้

อัลเบอร์ตาไม่ใช่จังหวัดเดียวที่ต้องการเปิดคาสิโนอีกครั้ง

ในซัสแคตเชวัน SaskGaming ประกาศว่าคาสิโน Regina และ Moose Jaw จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน

ชั่วโมงจะถูกจำกัดไว้ที่ 9.00 น. ถึง 04.00 น. เวลากลางในริไจนา ในมูสจอว์ คาสิโนจะเปิดทำการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 02.00 น. CT

นอกจากนี้ จะมีเฉพาะเกมอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เนื่องจากเกมบนโต๊ะใน Regina จะยังคงปิดอยู่ ทุกๆ 3 แมชชีนจะพร้อมให้เล่น และรูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ โป๊กเกอร์สามใบ แบล็กแจ็ก และบาคาร่าจะพร้อมใช้งาน

ผู้เข้าพักและพนักงานจะได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะสามารถเข้าไปในสถานที่ได้ คาสิโนจะมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว

ในบริติชโคลัมเบีย ที่ซึ่งคาสิโนไม่ได้เปิดอีกครั้งตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาด สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมสามารถเปิดได้อีกครั้งภายใต้ความจุที่จำกัดอย่างเร็วที่สุดในวันที่ 1 กรกฎาคม

ที่อื่นน่าจะนานกว่าที่คาสิโนจะสามารถเปิดได้อีกครั้ง

เมื่อวันศุกร์ ออนแทรีโอ จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดา เริ่มขั้นตอนที่ 1 ของแผนการเปิดใหม่ 3 ขั้นตอน ตามแผนของจังหวัด จะใช้เวลาอย่างน้อยหกสัปดาห์ก่อนที่คาสิโนจะสามารถเปิดได้อีกครั้งภายใต้ขั้นตอนที่ 3

unica-Biloxi Gaming Authority รับช่วงต่อจากMohegan Gaming and Entertainment (MGE) ซึ่งทำงานร่วมกับชนเผ่ามาตั้งแต่ปี 2559 ในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงอนุญาตให้ MGE ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรในการดำเนินงาน นั่นเกิดขึ้นหลังจากที่ Mohegan ให้บริการที่ปรึกษา

ตามแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี ตลอดระยะเวลาของการเป็นหุ้นส่วน Paragon สามารถลดภาระหนี้ได้ถึงสองในสาม ได้ปรับโครงสร้างส่วนที่เหลือด้วย “เงื่อนไขที่ดีมาก” และกำลังจะปลอดหนี้ภายในปี 2571

คาสิโนยังได้คืนสวัสดิการพนักงานหลายอย่าง สิทธิประโยชน์รวมถึงการแข่งขัน 401,000 รายการและโปรแกรมโบนัส พารากอนขึ้นค่าแรงด้วย

เผ่า Tunica-Biloxi รู้สึกขอบคุณสำหรับการจัดการและความเป็นผู้นำที่ Mohegan Sun ได้จัดหาให้กับเผ่า” Marshall Pierite ประธานเผ่า Tunica-Biloxi แห่งหลุยเซียน่ากล่าวในแถลงการณ์ “นี่เป็นความร่วมมือระหว่างชาติอย่างแท้จริง และเราจะทำงานร่วมกับ Mohegan Sun ต่อไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศอินเดีย เพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโต การเสริมอำนาจ และผลประโยชน์ของอำนาจอธิปไตยของเราสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป”

Paragon Casino Resort ตั้งอยู่ใน Marksville ประมาณ 70 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Baton Rouge

Mohegan สนับสนุน Tunica-Biloxi Move

ในแถลงการณ์เดียวกัน เจ้าหน้าที่ MGE แสดงความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของ Tunica-Biloxi จะสร้างโมเมนตัมปัจจุบันของคาสิโน

การปรับปรุงอื่น ๆ ที่ Mohegan ช่วยในการดำเนินการรวมถึงการปรับปรุงการตกแต่งภายในของคาสิโนโดยใช้พรมในธีมแม่น้ำมิสซิสซิปปีทั่วทั้งพื้นเกม นอกจากนี้ยังดูแลการสร้างแบรนด์ใหม่ซึ่งรวมถึงหลักประกันทางการตลาดใหม่ด้วย

“นี่เป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันในการเดินทางของชนเผ่าของเรา” James Gessner ประธาน Mohegan กล่าว “เราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันต่อไปในประเด็นระดับชาติ และทำให้อินเดียแข็งแกร่งและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับชนพื้นเมืองทุกคน”

นอกจาก Mohegan Sun ซึ่งเป็นรีสอร์ทเรือธงของ MGE ที่ตั้งอยู่ในคอนเนตทิคัตแล้ว บริษัทเกมยังดำเนินการ Resorts Casino Hotel ในแอตแลนติกซิตี และ Mohegan Sun Casino ที่เพิ่งเปิดเมื่อเร็วๆ นี้ที่Virgin Hotels Las Vegas คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของหรือจัดการอยู่ในออนแทรีโอ เพนซิลเวเนีย และรัฐวอชิงตัน

ในปีหน้า บริษัทมีแผนจะเปิดรีสอร์ทมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังกำลังวางแผนรีสอร์ทคาสิโนในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

เกี่ยวกับพารากอนคาสิโน

เผ่า Tunica-Biloxi แห่งหลุยเซียน่าได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ในปี 1994 บริษัทได้เปิด Paragon ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในตอนกลางของรัฐลุยเซียนา

นับตั้งแต่เปิดตัว คาสิโนได้บริจาคเงินมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ให้กับชุมชนท้องถิ่นผ่านเกมขนาดกะทัดรัดที่เข้าถึงโดยรัฐ

คาสิโน Class III มีพื้นที่มากกว่า 72,000 ตารางฟุต และเมื่อเปิดใหม่เต็มรูปแบบ มี เครื่องสล็อตมากกว่า 2,200 เครื่อง และเกมบนโต๊ะ 55 เกม

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่รีสอร์ท ได้แก่ สปา สนามกอล์ฟ และห้องประชุม