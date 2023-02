เว็บรอยัลคาสิโน DraftKings Sports Bars กำลังมา

เว็บรอยัลคาสิโน แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Reddit

DraftKingsกำลังได้รับ “โซเชียล” และวางแผนที่จะเปิดสปอร์ตบาร์ ความร่วมมือครั้งใหม่กับSports & Socialซึ่งเป็นร้านอาหารและพื้นที่ทันสมัยสำหรับชมกีฬา กำลังเติมพลังให้กับการสร้างSports & Social/DraftKings สปอร์ตบาร์ แห่งแรกคาดว่าจะเปิดในแนชวิลล์และดีทรอยต์ที่รอการอนุมัติตามกฎระเบียบ

อย่างไรก็ตาม การจับคู่ใหม่ของ Sports & Social/DraftKings จะไม่มีผลกับ Pennsylvania FanDuel เอาชนะพวกเขาและปกครองอาณาจักรแล้ว สด! Casino Pittsburgh คาสิโนขนาดเล็กใน Westmoreland มี Sports & Social Steel City และFanDuel Sportsbook 700 ล้านเหรียญสด! Casino Philadelphiaมี Sports & Social และ FanDuel Sportsbook

ตามตัวแทนจากบริษัทแม่Cordishและ Live! คาสิโน กีฬา & โซเชียลเป็นเอกสิทธิ์ของ FanDuelในเพนซิลเวเนียและแมริแลนด์

DraftKings ติดตามแนวโน้มการเติบโตของบาร์และหนังสือกีฬา

หนังสือกีฬาที่จับคู่กับสปอร์ตบาร์เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ เช่น ปีกควายกับเบียร์เย็น ๆ

DraftKingsเข้าร่วมกับกระแสความนิยมของหนังสือกีฬาที่กำลังเพิ่มการเดิมพันในเมนูที่ร้านอาหาร

ด้วยสถานที่ตั้งในมหานครฟิลาเดลเฟียและนิวเจอร์ซีย์Chickie’s และ Pete’sวางแผนที่จะนำตู้พนันกีฬาไปใช้กับร้านอาหารบางแห่ง แผนสำหรับ ร้านอาหารเซาท์ฟิลาเดลเฟียของพวก เขาถูกยิง อย่างไรก็ตามOak’s Race & Sportsbook ซึ่งปิดในเดือนกรกฎาคม 2020และดำเนินการโดยParx Casino and Racing เพิ่ง ได้รับการอนุมัติสำหรับการดำเนินการขนาดเล็ก ภายในสปอร์ตบาร์และร้านอาหาร ของ Chickie’s & Peteที่วางแผนไว้ในศูนย์การค้า Grove ในEast Whiteland Township

Joe Wilson ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่าย ปฏิบัติการของ Parxกล่าวว่า:

“เราต้องการเปิดหลายรายการเหล่านี้ นี่คือสิ่งที่เรามองว่าเป็นอนาคต ไม่มีใครอยากเดินเข้าไปในบาร์ที่ว่างเปล่า เป็นวิธีเดียวกันกับ OTB”

BetMGMร่วมกับ Buffalo Wild Wings เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาแก่ลูกค้าที่อยู่ภายในร้านอาหาร “ประสบการณ์การพนันกีฬา” ได้รับการขนานนามว่าเป็น ครั้งแรกในหกรัฐ รวมถึง นิวเจอร์ซีย์ในวันที่ 10 มีนาคม พวกเขาวางแผนที่จะนำไปที่ Buffalo Wild Wings ในเพนซิลเวเนีย แต่เทคโนโลยีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ สำหรับคุณสมบัติอัตราต่อรองที่ปรับปรุงแล้วนั้นยังไม่ใช่ อาศัยอยู่ใน PA

แผนกีฬาบาร์ของ Barstool

เมื่อPenn National Gamingรายงานผลประกอบการในเดือนกันยายน 2020พวกเขาได้ประกาศแผนการนำBarstoolมาสู่บาร์ Penn National เข้าซื้อหุ้น36%ใน Barstool ในเดือนมกราคม 2020 Barstool Sportsbook เล่มแรก บนชายฝั่งตะวันออกมีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปในวันที่ 14 สิงหาคมที่ Hollywood Casino York

ในช่วงเดือนตุลาคม 2020 Jay Snowdenซีอีโอของ Penn National Gaming กล่าวว่า:

“เรากำลังทำงานร่วมกับ Barstool เพื่อเปิดตัวแหล่งความบันเทิงภายใต้แบรนด์ Barstool แบบสแตนด์อโลนในตลาดสำคัญๆ เรายังคงทำงานร่วมกับพนักงานที่ Barstool ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไร แต่คุณสามารถคิดได้อย่างแน่นอนว่ามันเป็นสปอร์ตบาร์ เหมือนกับหนังสือกีฬาเสมือนจริง น่าจะมีองค์ประกอบสถานบันเทิงยามค่ำคืนด้วย ฉันมองว่ามันเป็นโอกาสในการนำแบรนด์ออกไปให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหาลูกค้าใหม่ในตลาดสำคัญๆ”

รายละเอียดกีฬา & โซเชียลและ DraftKings

DraftKings และ Sports & Social ตั้งเป้าที่จะ “สร้างการปฏิวัติพื้นที่การเล่นเกมใหม่สำหรับลูกค้า” ตามข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 29กรกฎาคม ICRAVEซึ่งเป็นบริษัทระหว่างประเทศและการพัฒนาที่ได้รับรางวัล จะรับผิดชอบการออกแบบร้านอาหารและสถานบันเทิง

Ezra Kucharzประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ DraftKings เรียก Sports & Social ว่าก้าวต่อไปในเกมโซเชียล

“ทุกวันนี้ การเดิมพันกีฬาจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่แง่มุมของเทคโนโลยีมือถือ อย่างไรก็ตาม เว็บรอยัลคาสิโน ประสบการณ์แบบตัวต่อตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราตั้งตารอที่จะพัฒนาไปพร้อมกับการรับประทานอาหารและความบันเทิงชั้นนำของ Sports & Social ด้วยความสอดคล้องกับหนึ่งในแนวคิดความบันเทิงที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ระดับโลกของเรามีชีวิตขึ้นมาด้วยการนำเสนอจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดใจ โต้ตอบได้ และเป็นแฟนตัวยงให้กับลูกค้าที่สัมผัสประสบการณ์จริง”

ขณะนี้ DraftKings รับการเดิมพันใน14 รัฐไม่ว่าจะในแอปเดิมพันกีฬาหรือที่ สปอร์ต บุ๊คขายปลีกขึ้นอยู่กับข้อบังคับของสถานที่

Sports & Social นำเสนอการรับประทานอาหาร ความบันเทิง และประสบการณ์ภาพและเสียงที่ล้ำสมัยในการรับชมกีฬา สด! การ รับประทานอาหารและความบันเทิงแผนกหนึ่งของ Cordish Companies ได้สร้างแนวคิด Sports & Social สด! การรับประทานอาหารและความบันเทิงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการร้านอาหารและแนวคิดด้านความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศ

Reed Cordish หัวหน้าของ The Cordish Companies แสดงความเห็นว่า:

“DraftKings เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาและความบันเทิง และเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาเพื่อนำประสบการณ์ใหม่นี้มาสู่ชีวิต เราพยายามสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับแขกของเราอยู่เสมอ และความร่วมมือนี้จะทำให้เรามีโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการทำเช่นนั้น นำประสบการณ์การรับชมกีฬาชั้นนำที่เหลือเชื่อพร้อมการพนันกีฬาทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกัน”

สด! Casino Philadelphia พร้อมสำหรับฤดูกาลแรกของ Eagles

สิ่งต่าง ๆ กำลังจะได้รับ “โซเชียล” มากขึ้นโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่Sports & Social at Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2020ดังนั้นนี่จะเป็นฤดูกาลแรกของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์สำหรับคาสิโนใหม่ สด! Casino Philadelphia ตั้งอยู่ในศูนย์กีฬา South Philadelphia ใกล้กับ XFinity Live! และเดินไปลินคอล์นไฟแนนเชียลฟิลด์ได้ รับชมการแข่งขัน NFL ที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียมาพร้อมกับตัวเลือกในการวางเดิมพันที่ FanDuel Sportsbook ชมการแข่งขันที่ Sports & Social และเล่นสล็อตและโต๊ะเกมบนชั้นคาสิโน

นอกจากนี้ ที่จอดรถฟรีสำหรับบาง Live! สมนาคุณสมาชิกบัตรในวันเล่นเกม ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับเกมPhillies , FlyersและSixers ในจดหมายส่งเสริมการขายล่าสุดจาก Live! โดยสังเกตว่าอัตราค่าจอดรถจะเท่ากันสำหรับเกมอุ่นเครื่องสองเกมของ Eagles ในเดือนสิงหาคม

ที่จอดรถของ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียในวันที่เล่นเกม

จอดรถด้วยตนเอง $ 25 อัตราค่าจอดรถของอีเวนต์จะมีผลสี่ชั่วโมงก่อนเวลาเกมตามกำหนดการที่ Citizens Bank Park, Lincoln Financial Field หรือ Wells Fargo Center โทร 1-833-472-5483 สำหรับการอัปเดตที่จอดรถสด

จอดรถฟรีสำหรับสมาชิกบัตรทองขึ้นไป

สมาชิก บัตรคลาสสิกสามารถรับเงินคืนในการเล่นสล็อตฟรีสำหรับค่าจอดรถ

สำหรับการเบิกค่าจอดรถ ต้องแสดงใบเสร็จค่าจอดรถในวันเดียวกันและบัตรคืนค่าจอดรถแก่สมา

Barstool Sportsbook ที่ Hollywood Casino York

Penn เข้าซื้อหุ้น36%ใน Barstool ในเดือนมกราคม 2020 Barstool Sportsbook PAเปิดตัวในเดือนกันยายน 2020 Barstool Casino PAมาถึงปลายเดือนเมษายน 2021

Hollywood Casino York เป็นที่ตั้งของBarstool Sportsbook ร้านค้าปลีกแห่งแรกบนชายฝั่งตะวันออก การเดิมพันกีฬามีให้บริการที่ตู้คีออสก์ หน้าต่างเคาน์เตอร์ หรือบนแอป Barstool Sportsbook ขณะนั่งอยู่ในเลานจ์ นอกจากนี้ตู้แข่งสำหรับการเดิมพันนอกสนามจะอยู่ใน Barstool Sportsbook

“Stoolies” ควรให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านด้วยวลี Barstool ที่คุ้นเคย เช่น “life life too short to bet the under” ที่แสดงที่หน้าต่างตัวบอก และ “เกมเหลืออีกมาก” ที่ฉายใต้วิดีโอวอลล์สูง 9 ฟุตและกว้าง 32 ฟุต

นอกเหนือจากสัมผัสที่มีตราสินค้าของ Barstool แล้ว ผนังของหนังสือกีฬายังทำมาจากสนามบาสเก็ตบอลที่ปรับปรุงใหม่ พื้นเป็นแบบสนามฟุตบอล

“เมื่อเราประกาศให้ Barstool เป็นพันธมิตรหลักในเดือนมกราคม 2020 มันทำให้เรามีโอกาสคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะออกแบบหนังสือกีฬาในขณะนี้ที่เรามีหนึ่งในแบรนด์กีฬาชั้นนำ” Chamberlin กล่าว “นี่คือหนังสือกีฬาที่แตกต่างจากสิ่งใดในเครือจักรภพที่ฉันเคยเห็น ความรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนาน หากคุณเป็นนักพนันกีฬา คุณจะรักมัน มันจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้คนที่จะเพลิดเพลินไปกับเกมและความสนิทสนมกันที่ไปกับการชมเกม”

Barstool Sportsbook ที่ Hollywood Casino York

เพนน์ปกป้องสนามหญ้าเพนซิลเวเนีย

มินิคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายขยายการพนันของรัฐเพนซิลเวเนียปี2560 ในเดือนมกราคม 2018 Penn National เสนอราคาสูงถึง 50.1 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการสร้างคาสิโนขนาดเล็ก

ตัวแทนจาก Penn National อ้างถึง Hollywood Casino ที่สนามแข่งม้า Penn National Race Course ว่าเป็น“มารดา”ในแง่ของคาสิโน PA ของพวกเขา การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กับคาสิโนขนาดเล็กเช่น Hollywood Casino York และ Hollywood Casino Morgantown แสดงให้เห็นว่า Penn National Gaming จริงจังกับการปกป้องส่วนแบ่งการตลาดในเพนซิลเวเนีย

ไม่ใช่แค่การป้องกันเท่านั้น

Chamberlin ชี้ให้เห็นถึงความใกล้ชิดกับ Marylandในการนำผู้เล่นจากนอกรัฐเข้ามา

Doug Harbachผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ PGCB แสดงความคิดเห็นว่า:

“บริษัทอย่าง Penn National เป็นหุ้นส่วนชุมชนที่ดีมาก พวกเขาบรรเทาความคิดที่ว่าคาสิโนจะสร้างปัญหามากกว่าความสำเร็จ พวกเขาได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและคาสิโนในเพนซิลเวเนียดำเนินการในลักษณะที่ปลอดภัยและยุติธรรม”

ความพยายามในการจ้างงานเชิงรุก

ในการประชุมPennsylvania Gaming Control BoardในเดือนมิถุนายนRuben Warrenผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino York กล่าวถึงความยากลำบาก ในการหาพนักงาน ธุรกิจจำนวนมากรวมถึงคาสิโน PA กำลังประสบปัญหาในการจ้างพนักงานให้เพียงพอ

ด้วยความพยายามในการสรรหา ที่เข้มข้น ซึ่งรวมถึงศูนย์การจ้างงานที่ York Galleria, โรงเรียนตัวแทนจำหน่ายฟรี, กิจกรรมจ้างงานเจ็ดงาน, โบนัสการลงชื่อเข้าใช้ $1,500และการวาดภาพสำหรับ Harley Davidson พวกเขาเกินประมาณการเบื้องต้นสำหรับพนักงาน 200 คนและปัจจุบันมี290 .

“เราต้องการให้แน่ใจว่าเราได้จ้างคนในท้องถิ่นและเข้าหาอย่างจริงจัง” วอร์เรนกล่าว “เรารู้ว่าเราต้องออกไปในชุมชนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและการทำงานที่นี่เป็นอย่างไร”

Hollywood Casino York การขยายตัวที่เป็นไปได้?

Hollywood Casino York กำลังมองหาการขยายตัวอยู่แล้ว PlayPennsylvania รายงานในเดือนมิถุนายนว่า PNG พูดคุยเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ว่างบนชั้นสอง คาสิโนมีทางเข้าพร้อมบันไดเลื่อนซึ่งนำไปสู่คาสิโนที่ชั้นล่าง

สำหรับฤดูกาลNFL ปี 2021 หนังสือกีฬาในเพนซิลเวเนียเต็มไปด้วยตลาดการเดิมพันผู้เล่นมากกว่าที่เคย ก่อนเริ่มการแข่งขันPhiladelphia Eaglesในสัปดาห์ที่ 1 กับ Atlanta Falcons นักพนันกีฬาสามารถเดิมพันผลรวมของทีม จำนวนผู้เล่นทั้งหมด และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมายที่แอปเดิมพันกีฬา

การเดิมพัน NFL prop คืออะไร

การเดิมพันแบบ ข้อเสนอหรือการเดิมพันแบบ ข้อเสนอ คือการเดิมพันที่เสนอโดยสปอร์ตบุ๊คซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานของผู้เล่นแต่ละคน (เช่น: Jalen Hurts สูง/ต่ำในการส่งหลา) หรือเหตุการณ์ในเกม (เช่น: การสกัดกั้น, กระสอบ)

ประเภทของการเดิมพัน NFL

อุปกรณ์ประกอบทีมตลอดฤดูกาล

อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นแต่ละคนตลอดทั้งฤดูกาล

อุปกรณ์ประกอบฉากเกมแต่ละทีม

อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นแต่ละคน

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนวางเดิมพัน

อุปกรณ์ประกอบฉากตลอดฤดูกาลมีไว้สำหรับฤดูกาลปกติของเกมตอนนี้ 17 เกม

อุปกรณ์ประกอบฉากตลอดฤดูกาลไม่รวมรอบตัดเชือก

ตรวจสอบรายงานการบาดเจ็บก่อนวางเดิมพันผู้เล่น

จำนวน/ราคาของอุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสัปดาห์ดำเนินไป สมมติว่าDraftKingsแสดงรายการ Miles Sanders สูง/ต่ำ ระยะการวิ่งในสัปดาห์ที่ 1 ที่ 67.5 หากคุณเดิมพันหมายเลขนั้นและ 67.5 เพิ่มขึ้น/ลดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน อัตราต่อรองจะ “คงที่” (ล็อค) ที่ราคานั้นเมื่อคุณวางเดิมพัน

PA sportsbooks prop การเดิมพัน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน FanDuel ได้เปิดตัวอุปกรณ์ประกอบฉากที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก่อนฤดูกาล NFL ตัวเลือกอันดับต้น ๆ บางตัวรวมถึงฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์

อุปกรณ์วิ่ง (ระยะวิ่งทั้งหมด)

Jalen Hurts – มากกว่า 93% / ต่ำกว่า 7% (625.5 หลา)

ฤดูกาลรวมชนะ

Eagles – มากกว่า 57% / ต่ำกว่า 43% (6.5)

การเดิมพันทีมฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์

นอกเหนือจากสายการเดิมพันสำหรับสัปดาห์ที่ 1-17แล้วBetMGMยังมีวิธีอื่นๆ อีกมากมายในการเดิมพันว่า Philadelphia Eagles จะเป็นอย่างไรในปี 2021

อัตราต่อรองของฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เข้ารอบตัดเชือก: ใช่ (+275)/ไม่ใช่ (-250)

ฤดูกาลปกติอินทรีจะชนะกี่เกม?

จำนวนชัยชนะในฤดูกาลปกติที่แน่นอน

ขั้นตอนการกำจัด

สัปดาห์แห่งชัยชนะครั้งแรก

สัปดาห์แห่งการสูญเสียครั้งแรก

Eagles ออกสตาร์ท 4-0 (ใช่ +6600)

Eagles ออกสตาร์ท 0-4 (ใช่ +225)

เริ่ม 6-0 (ใช่ +40000)

อีเกิลส์เริ่ม 0-6 (ใช่ +500)

Eagles ชนะทั้ง 6 เกมในดิวิชั่น (ใช่ +6600)

แพ้ทั้ง 6 เกม (ใช่ +1800)

ชนะทุกเกมในบ้าน (ใช่ +75000)

แพ้ทุกเกมในบ้าน (ใช่ +3000)

ชนะทุกเกมบนถนน (ใช่ +100,000)

แพ้ทุกเกมบนถนน (ใช่ +4000)

ไป 17-0 ในฤดูกาลปกติ (ใช่ +10,000)

จบ 0-17 (ใช่ +8000)

20-0 และชนะ Super Bowl (ใช่ +500000)

The Eagles +500 เพื่อชนะ NFC EastและBetMGMมีตลาดที่อนุญาตให้คุณเดิมพันผลลัพธ์อื่น ๆ สำหรับNFC East

การพยากรณ์คู่: เลือกทั้งสองทีมเพื่อเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งและสองในลำดับใดก็ได้

คาดการณ์ตรง: เลือกที่หนึ่งและสองตามลำดับการจบที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่แน่นอน

รายการพิเศษประจำฤดูกาลของ Philadelphia Eagles DraftKings

DraftKingsเสนอการเดิมพันเฉพาะสำหรับแต่ละทีม NFL นี่คือ อุปกรณ์ประกอบฉากของ Philadelphia Eagles 2021/2022ที่ DraftKings

DeVonta Smith มีระยะรับมากกว่า 999.5 หลาในฤดูกาลปกติ (ใช่) +300

DeVonta Smith ทำคะแนนในฤดูกาลปกติสิบคะแนนขึ้นไปโดยได้รับ TD (ใช่) +800

Fletcher Cox และ Brandon Graham รวมกันมากกว่า 13.5 กระสอบในฤดูกาลปกติ (ใช่) +250

Jalen เจ็บมากกว่า 21.5 หลาในการวิ่ง TD ในฤดูกาลปกติ ไมล์แซนเดอร์สมากกว่า 999.5 หลาในการวิ่งในฤดูกาลปกติ และ DeVonta Smith กว่า 799.5 หลาที่ได้รับในฤดูกาลปกติ (ใช่) +600

Jalen Reagor ระยะรับ TD มากกว่า 699.5 หลา, Dallas Goedert ระยะ 4.5 ​​ในฤดูกาลปกติที่ได้รับ TD และ Miles Sanders ระยะ 7.5 ในฤดูกาลปกติ ที่ได้รับ TD (ใช่) +600

Philadelphia Eagles จะเป็น NFC No. 1 Seed (ใช่) +8000

ฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์เป็นเมล็ดพันธุ์ Wild Card ไมล์แซนเดอร์สมากกว่า 999.5 หลาในฤดูกาลปกติ Jalen Hurts มากกว่า 5.5 หลาในฤดูกาลปกติในการวิ่งปกติ (ใช่) +1400

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ มีสถิติชนะ (ใช่) +250

Eagles ไปถึงเกม NFC Championship (ใช่) +2200)

การเดิมพันแบบ DraftKings

ระยะการจ่ายบอลในฤดูกาลปกติมากที่สุด

แดเนียล โจนส์ (-165)/จาเลน เฮิร์ตส์ (+120)

ระยะที่รับได้มากที่สุดในฤดูกาลปกติ

เดวอนตา สมิธ (-120)/เจย์เลน เดินเตาะแตะ (-110)

ยานเกราะพิฆาตรถถังที่วิ่งประจำฤดูกาลส่วนใหญ่

โจ มิกซ์ซอน (-140)/ไมล์ แซนเดอร์ส (+110)

ระยะวิ่งในฤดูกาลปกติส่วนใหญ่

ไมล์ส แซนเดอร์ส (-165)/ไคลด์ เอ็ดเวิร์ดส-เฮแลร์ (+120)

การเดิมพันทีมมากสุด/น้อยที่สุดของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์

อัตราต่อรองจาก BetMGMสำหรับตลาดต่อไปนี้มีให้สำหรับทีม NFL ทั้งหมด

ทีมที่ชนะในฤดูกาลปกติมากที่สุด

สิ่งที่ชอบ: หัวหน้า (+350)

อีเกิลส์: +15,000

ทีมที่ชนะในฤดูกาลปกติน้อยที่สุด

รายการโปรด: ประมวล (+200)

อีเกิลส์: +1600

คะแนนในฤดูกาลปกติมากที่สุด

สิ่งที่ชอบ: หัวหน้า (+500)

อีเกิลส์: +8000

อนุญาตให้ใช้คะแนนฤดูกาลปกติน้อยที่สุด

รายการโปรด: Ravens (+800)

อีเกิลส์: +5000

คะแนนในฤดูกาลปกติน้อยที่สุด

รายการโปรด: ประมวล (+350)

อีเกิลส์: +1400

อุปกรณ์ประกอบฉากผู้เล่น Jalen Hurts

Jalen Hurt ส่งบอลระยะ

BetMGM: มากกว่า 3,600.5 (-110)/ต่ำกว่า 3,600.5 (-110)

DraftKings: มากกว่า 3650.5 (-115) / ต่ำกว่า 3650.5 (-115)

FanDuel: มากกว่า 3750 (-112) / ต่ำกว่า 3750 (-112)

Jalen Hurts ทำทัชดาวน์ได้

BetMGM: มากกว่า 20.5 (-125) / ต่ำกว่า 20.5 (-110)

DraftKings: มากกว่า 20.5 (-125) / ต่ำกว่า 20.5 (-105)

Jalen Hurts ทำทัชดาวน์ในฤดูกาลปกติ

DraftKings: มากกว่า 7.5 (-130) / ต่ำกว่า 7.5 (+100)

Jalen Hurts สกัดบอลได้

มากกว่า 12.5 (-130)/ต่ำกว่า 12.5 (+100)

อุปกรณ์ประกอบฉากเครื่องเล่น Devonta Smith

DeVonta Smith ประจำฤดูกาลได้รับ TD

DraftKings: มากกว่า 5.5 (-140) / ต่ำกว่า 5.5 (+110)

เดวอนตา สมิธ ระยะรับของฤดูกาลปกติ

DraftKings: มากกว่า 775.5 (-115) / ต่ำกว่า 775.5 (115)

FanDuel: มากกว่า 800.5 (-112) / ต่ำกว่า 800.5 (-112)

อุปกรณ์ประกอบฉากผู้เล่น Philadelphia Eagles 2021-2022

(ต่อรองผ่าน DraftKings)

อุปกรณ์ประกอบฉากของไมล์ แซนเดอร์ส

Miles Sanders ระยะการวิ่งในฤดูกาลปกติ

มากกว่า 1,000.5 (-120) / ต่ำกว่า 1,000.4 (-110)

Miles Sanders ยานพิฆาตรถถังประจำฤดูกาล

มากกว่า 7 (+120)/ต่ำกว่า 7 (-150)

Miles Sanders วิ่งและรับหลา

มากกว่า 1200.5 (-110)/ต่ำกว่า (-120)

อุปกรณ์ประกอบฉากของ Jalen Reagor

Jalen Reagor กำลังรับ TD

มากกว่า 4 (-115)/ต่ำกว่า 4 (-115)

ระยะรับของ Jalen Reagor

มากกว่า 675.5 (-115)/ต่ำกว่า 675.5 (-115)

อุปกรณ์ประกอบฉาก Dallas Goedert

Dallas Goedert ฤดูกาลปกติที่ได้รับ TD

มากกว่า 5 (-115)/ต่ำกว่า 5 (-115)

ระยะรับของ Dallas Goedert

มากกว่า 675.5 (+100)/ต่ำกว่า 675.5 (-130)

แผนกต้อนรับของ Dallas Goedert

มากกว่า 60.5 (-110)/ต่ำกว่า 60/5 (-120)

อุปกรณ์ป้องกัน

กระสอบ Fletcher Cox

มากกว่า 6 (-115)/ต่ำกว่า 6 (115)

แบรนดอนเกรแฮมกระสอบ

มากกว่า 7.5 (-115)/ต่ำกว่า 7.5 (-115)

อเล็กซ์ ซิงเกิลตันโหม่งและแอสซิสต์

มากกว่า 115.5 (-115)/ต่ำกว่า 115.5 (-115)