เว็บฟุตบอลออนไลน์ แทงบอลสเต็ป UFABET EveryMatrix ร่วมมือกับ Income Access

เว็บฟุตบอลออนไลน์ มอนทรีออล รัฐควิเบก — (PRESS RELEASE) — EveryMatrix ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ iGaming ได้ร่วมมือกับ Income Access เพื่อเสนอซอฟต์แวร์การตลาดแบบพันธมิตรที่ได้รับรางวัลให้แก่คู่ค้าของตน ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้บริษัทต่างๆ ที่ทำงานกับ EveryMatrix มีโอกาสใช้ซอฟต์แวร์ Income Access โปรแกรมพันธมิตร Guts.com, BetWize, Bet Express และ Jetbull เป็นพันธมิตรของ EveryMatrix ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ Income Access เพื่อจัดการโปรแกรมพันธมิตรของพวกเขา พันธมิตรสามารถเข้าร่วมโปรแกรม Jetbull, Bet Express และ BetWize เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 50% ในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้ ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Guts.com จะมีสิทธิ์ได้รับสูงถึง 35% การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์แสดงถึงโอกาสสำหรับพันธมิตรของ EveryMatrix ซึ่งตอนนี้จะมีโอกาสเข้าถึงบริษัทในเครือที่หลากหลายขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ Income Access การเข้าถึงรายได้ในปัจจุบันมีระบบการติดตามและการรายงานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับบริษัทในเครือในอุตสาหกรรม iGaming และเป็นที่นิยมในหมู่บริษัทในเครือจากทั่วทุกมุมโลก นอกเหนือจากการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับซอฟต์แวร์การตลาดแบบพันธมิตรแล้ว Income Access ยังให้การสนับสนุนด้านการตลาดแก่พันธมิตรของพวกเขาทั้งหมด Stian Hornsletten ซีอีโอของ EveryMatrix กล่าวว่า “เรากำลังมองหาโซลูชันซอฟต์แวร์การตลาดแบบ Affiliate ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจของพันธมิตรของเรา “ตัวเลือกที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยโซลูชันการเข้าถึงรายได้จะช่วยให้พันธมิตรของเราเปิดช่องทางที่ไม่เคยมีมาก่อน

เว็บฟุตบอลออนไลน์ (ข่าวประชาสัมพันธ์) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฟุตบอลโลกในแอฟริกาใต้ Ruby Royal Casino ได้เปิดตัวโปรโมชั่นต้อนรับใหม่ล่าสุดที่ให้ผู้เล่นใหม่ทั้งเวลาว่างและโบนัสเดิมพันฟรี

ผู้เล่นใหม่ทุกคนสามารถเฉลิมฉลองจิตวิญญาณของฟุตบอลในขณะที่เพลิดเพลินกับความบันเทิงคาสิโนออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากข้อเสนอที่เอื้อเฟื้อนี้ คุณจะไม่เพียงแค่เล่นฟรี 30 นาทีที่ Ruby Royal Casino เท่านั้น แต่คุณยังได้รับ 888 เดิมพันฟรีอีกด้วย และสุดท้ายแล้ว คุณจะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100 เครดิต

แต่งานฉลองไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น นอกจากนี้ ผู้เล่นใหม่ทุกคนยังจะได้รับโบนัสการฝากเงินครั้งแรก 100% สูงสุดถึง 888 เครดิตฟรี คุณจะได้รับโบนัสนี้ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ในช่วงเวลาเล่นฟรีก็ตาม

ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่สามารถไปแข่งขัน FIFA World Cup ได้ แต่คุณก็สามารถเฉลิมฉลองได้อย่างสะดวกสบายจากบ้านของคุณเอง – ด้วยทีวีที่อยู่ด้านหนึ่งและพีซีของคุณเชื่อมต่อกับ Ruby Royal Casino – ในขณะที่คุณดูเกม และรับการเล่นฟรีและเงินฟรีในเวลาเดียวกัน

เริ่มทำคะแนนทันทีโดยตรงไปที่ Ruby Royal และลงทะเบียน

แอฟริกาใต้ — ชาวอังกฤษกำลังเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลโลกและกำลังหนุนหลังของพวกเขาเอง! เดอะการ์เดียนรายงาน

อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้ามือรับแทงม้าที่คาดหวังการเดิมพันแบบสถิติ สถานการณ์ที่ชนะนั้นจะทำให้เกิดหายนะ รายงานระบุ

นักพนันชาวอังกฤษเพียงคนเดียวจะเดิมพัน 1 พันล้านปอนด์ และชัยชนะจะทำให้ต้องจ่ายเงินก้อนโตให้กับเจ้ามือรับแทง เดอะการ์เดียน กล่าว

อัตราต่อรองสำหรับชัยชนะของอังกฤษคือ 6-1 เดอะการ์เดียนรายงาน

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ผู้เล่นโป๊กเกอร์ทั่วประเทศตอนนี้มีเครื่องมือใหม่ในการขอให้สมาชิกสภาคองเกรสสนับสนุนโป๊กเกอร์ Poker Players Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนโป๊กเกอร์ระดับรากหญ้าระดับแนวหน้าซึ่งมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วประเทศ เปิดตัวแอพสำหรับ iPhone ใหม่พร้อมฟีเจอร์คลิกเพื่อโทรติดต่อ Congress ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

“สมาชิกของเรามีความชำนาญด้านเทคโนโลยีอย่างมาก และมองหาวิธีการเพิ่มเติมในการแสดงการสนับสนุนเพื่อปกป้องสิทธิ์ในการเล่นโป๊กเกอร์อยู่เสมอ แอป PPA สำหรับ iPhone เช่นเว็บไซต์ Tweet for Poker ของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับสมาชิกของเราในการแสดงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การสนับสนุนโป๊กเกอร์ออนไลน์ของพวกเขา” John Pappas กรรมการบริหารของ PPA กล่าว

แอพของ PPA ให้ผู้ใช้คลิกเพื่อโทรไปยังฟีเจอร์สภาคองเกรส ซึ่งผู้ที่ดาวน์โหลดแอปเพียงแค่คลิกปุ่มในแอปและเชื่อมต่อทางโทรศัพท์กับสมาชิกรัฐสภาในวอชิงตัน ดีซีโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ แอปยังรวบรวมทวีต PPA ล่าสุด ฟีดการแข่งขันจากBluff Magazine และข่าวสารล่าสุดและการอัปเดตจาก PPA สมาชิก PPA ยังสามารถค้นหาสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้านเกิดและเข้าร่วมการแข่งขันและโปรโมชันด้วยฟังก์ชัน ‘สแกนบาร์โค้ด’ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ลาบวน — ตำรวจมาเลเซียบุกค้นทรัพย์สิน 3 แห่ง และยึดคอมพิวเตอร์ในการโจมตีการพนันทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว The Malaysia Star รายงาน

ตำรวจจับกุมชาย 6 คนที่เกี่ยวข้องกับการจู่โจม ข้อหาอยู่ระหว่างรอรายงานดังกล่าว

ตำรวจอธิบายสถานที่ต่างๆ ว่าเป็น “บ่อนการพนัน” มาเลเซียสตาร์กล่าว

ภูเก็ต, ประเทศไทย — ในขณะที่แฟนบอลเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลโลก เจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะปราบปรามการพนัน หนังสือพิมพ์เดอะ ภูเก็ต ราชกิจจานุเบกษา รายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอให้ตำรวจท้องที่ตื่นตัวกับร้านการพนันที่ผิดกฎหมายและสัญญาว่าทุกคนที่ถูกจับจะถูกดำเนินคดี หนังสือพิมพ์ภูเก็ตกล่าว

ย้อนกลับไปในฟุตบอลโลก 2006 มีผู้ถูกจับกุม 229 คนในพื้นที่ รายงานระบุ

ปักกิ่ง, จีน – รัฐบาลจีนปราบปรามการพนันทางอินเทอร์เน็ตส่งผลให้มีการจับกุมจำนวนมาก ซินหัวรายงาน

มีผู้ถูกจับกุม 3,430 รายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในกว่า 670 คดีที่แตกต่างกัน ซินหัวกล่าว

ข้อมูลดังกล่าวมาจากข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ซึ่งยังอธิบายถึงการปิดเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลการพนันหรือที่อยู่ของเว็บไซต์ออนไลน์ ซินหัวกล่าว

Simon Watt เอาชนะ Tom “durrrr” Dwan นักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพรายที่ 3 คว้ารางวัลที่สาม 1,500 Buy-in No-Limit Hold’em Championship (กิจกรรม #11) ที่ World Series of Poker ปีนี้เพื่อคว้าเงินรางวัล 614,248 ดอลลาร์และสร้อยข้อมือทองคำWSOPก่อนใคร เช้าวันจันทร์.

วัตต์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์วัย 27 ปีจากโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ กลายเป็นชาวนิวซีแลนด์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะตำแหน่ง WSOP นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในแต่ละวัน Watt ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นนอกเวลาที่ประสบความสำเร็จซึ่งเคยชนะการแข่งขัน Asia Pacific Poker Tour (APPT) มาก่อน

Dwan เป็นหนึ่งในมือโปรโป๊กเกอร์ชั้นนำของโลก ทั้งแบบออนไลน์และแบบสด เขามักจะเล่นเพื่อสิ่งที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นเดิมพัน “เลือดกำเดาไหล” Dwan เผชิญกับการแกว่งของเงินหลายล้านดอลลาร์หลายครั้งในการแข่งขันออนไลน์และเกมเงินสดก้อนโต

ผลการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรายงานว่ามือโปรโป๊กเกอร์ชั้นนำจำนวนมากมีการเดิมพันข้างที่หกและเจ็ดหลักกับ Dwan ที่ชนะสร้อยข้อมือทองคำที่ WSOP ปีนี้

“มันวิเศษมาก มันแปลก” วัตต์กล่าว “มันจะได้รับบ้าพอที่จะเพียงแค่ทำให้ตารางสุดท้าย. แต่การที่จะเล่นกับ Durrrr (ทอม Dwan) หัวขึ้นทำให้มันมากดีกว่า.”

ในขณะที่ผู้ชมประมาณ 500-600 คนส่งเสียงเข้าโต๊ะสุดท้ายเมื่อมือสุดท้ายถูกแจก Watt มีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวในกลุ่มผู้ชม ห้องเงียบสงัดทันทีที่วัตต์ชนะ ( พ็อกเก็ตไนน์ของเขารั้งไว้กับควีนซิกซ์ของ Dwan) และมีเรื่องน่าขนลุกที่น่าขนลุกสำหรับตอนจบที่ยาวนานซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์และการเงินที่ผันผวน

วัตต์

การชนะหกหลักของ Watt อาจส่งผลเจ็ดหลักสำหรับมือโปรโป๊กเกอร์หลายคน (ภาพโดย GreasieWheels)

ด้วยความสนใจอย่างมากในผลลัพธ์ของตอนจบนี้ Watt กลายเป็นแชมป์ที่ไม่เพียงแต่เก็บเงินได้ 614,248 ดอลลาร์สำหรับตัวเขาเอง แต่อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการประมาณการว่าจะเป็นการแกว่งทางการเงินแปดหลักระหว่างมือโปรโป๊กเกอร์ชั้นนำหลายคน

“ขอบคุณที่ช่วยพวกเราประหยัดเงินหลายล้านเหรียญ!” มีรายงานว่า Mike Matusow ตะโกนใส่ Watt หลังจบการแข่งขัน “รู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นฮีโร่ของนักเสี่ยงโชคทุกคน”

ทันทีหลังจากจบการแข่งขัน Tom Dwan ออกจากพื้นที่โต๊ะสุดท้ายและไม่พูดกับสื่อ

David Randall จาก Westerville, Ohio ได้ที่สาม ขณะที่ Austin McCormick จาก Chesterfield, Mo. อยู่ที่สี่ โปรโป๊กเกอร์ เจสัน ยัง จากซัฟเฟิร์น นิวยอร์ก ที่ชนะจุดโทษเหตุการณ์ที่ WSOP ปี 2008 เป็นอันดับที่ห้าและตอนนี้มีรายได้มากกว่า 600,000 ดอลลาร์ในอาชีพ WSOP

Shane Smith จากเมือง Hiram, Ga. อยู่อันดับที่ 6 ในขณะที่ Marvin Rettenmaier นักศึกษาวิทยาลัยจาก Stuttgart ประเทศเยอรมนี อันดับที่เจ็ด Kyle Winter จากเมืองคาร์สัน รัฐเนวาดา ผู้อยู่อาศัยที่จะเริ่มต้นโรงเรียนกฎหมายในปีหน้าที่กอนซากาอายุแปดขวบ ขณะที่เอริก แลดนีจากเทรนตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่ที่เก้า

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 270 อันดับแรกได้รวบรวมเงินรางวัล นอกเหนือจากผู้ที่ทำตารางสุดท้ายแล้ว อดีตผู้ทำสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ที่ทำเงินในงานนี้ ได้แก่ Blair Hinkle (96), Robert Cheung (142), Ted Lawson (180), Brett Jungblut (186), Erick Lindgren (191st), Jerry Yang (ที่ 195), Minh Nguyen (ที่ 204) และ Steve Zolotow (ที่ 237) มันเป็นเงินสดครั้งแรกของ Jerry Yang ในเหตุการณ์ WSOP นับตั้งแต่ชนะการแข่งขัน WSOP Main Event ในปี 2550

ทัวร์นาเมนต์ดึงดูดผู้เล่น 2,563 คน ซึ่งเป็นสนามที่สี่ของผู้เล่นมากกว่า 2,000+ คนในปี 2010 อย่างน้อยเจ็ดทัวร์นาเมนต์ในปีนี้คาดว่าจะสามารถถอดรหัสตัวเลขนั้นได้ ซึ่งจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ WSOP

นี่เป็นหนึ่งในตารางสุดท้ายที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ WSOP ผู้เล่นอาวุโสอายุ 31 ปี ผู้เล่นที่เหลือคือ 22, 23, 23, 23, 23, 23, 27 และ 28

นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าจะมีการเดิมพันฟุตบอลโลกมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก จะเดิมพันได้มากขนาดนั้นจริงหรือ? ฉันไม่รู้ แต่ฟุตบอลโลกจะเป็นงานเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ โดยนักพนันกีฬาสามารถเดิมพันได้ทุกอย่างตั้งแต่จำนวนใบเหลืองที่จะได้รับไปจนถึงทีมที่จะชนะการแข่งขันฟุตบอลโลก

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับการเดิมพัน 10 อันดับแรกของเราที่ควรพิจารณาก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้

10. ทีมเจ้าบ้านก้าวหน้าเสมอ

ประเทศเจ้าภาพ (หรือประเทศ) ไม่เคยล้มเหลวในการผ่านรอบแรกในการเล่นฟุตบอลโลก ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกส่วนใหญ่นั้นมีอำนาจในฟุตบอล แต่ในสองกรณีที่ฟุตบอลโลกเดินทางไปต่างประเทศถือว่าฟุตบอลรุ่นไลท์เวท เจ้าภาพก้าวหน้า ในปี 1994 สหรัฐอเมริกาใช้ประโยชน์จากเป้าหมายของตนเองโดยโคลอมเบียเพื่อหนีการเล่นแบบกลุ่ม และในปี 2002 เจ้าภาพร่วมเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่างก็ก้าวข้ามการเล่นแบบกลุ่มโดยไม่คาดคิด โดยที่ชาวเกาหลีจบอันดับที่สี่ในทัวร์นาเมนต์

Bafana Bafana จะไม่จบที่สี่ในปีนี้ แต่เวทมนตร์เจ้าภาพฟุตบอลโลกนั้นสามารถพาแอฟริกาใต้ผ่านกลุ่ม A ที่มีทีมฝรั่งเศสที่ตกต่ำ ทีมอุรุกวัยที่ไม่รู้จัก และทีมเม็กซิโกที่จบหลังสหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือก อัตราต่อรองที่แอฟริกาใต้จะถูกคัดออกในรอบที่สอง (รอบแรกเป็นการเล่นแบบกลุ่ม) เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดในทัวร์นาเมนต์ โดยมีการจ่าย 10/3

9. ป้องกันแชมป์ไม่ค่อยซ้ำ

ครั้งสุดท้ายที่แชมป์ฟุตบอลโลกสามารถป้องกันตำแหน่งได้สำเร็จคือในปี 1962 เมื่อบราซิลเอาชนะเชโกสโลวะเกียเพื่อคว้าแชมป์ถ้วยติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง ประเทศเดียวที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกติดต่อกันคืออิตาลี ซึ่งทำผลงานได้สำเร็จด้วยการชนะการแข่งขันในปี 1934 และ 1938 ความยากลำบากในการป้องกันถ้วยนี้เป็นข่าวร้ายสำหรับแชมป์ปี 2006 ในอิตาลี มองหาผู้ชนะที่แตกต่างกันในปีนี้

8. คณิตศาสตร์ชอบบราซิล

เริ่มต้นในปี 1998 กลุ่ม Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับฟุตบอลโลกและเศรษฐศาสตร์สำหรับลูกค้าของบริษัท ในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2549 หนังสือพิมพ์ได้ทำนายผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สามในสี่อย่างถูกต้อง และในปี 2006 กลุ่มได้คิดค้นโมเดลความน่าจะเป็นของ Goldman Sachs World Cup ซึ่งรวมการจัดอันดับ FIFA อย่างเป็นทางการ อัตราต่อรองจาก sportsbooks ต่างๆ และองค์ประกอบความแข็งแกร่งของตารางเพื่อกำหนดแนวโน้มของทีมที่จะชนะการแข่งขันฟุตบอลโลก

จากการศึกษาในปีนี้ บราซิลเป็นทีมเต็งที่จะชนะ 13.76 เปอร์เซ็นต์ สเปนเป็นตัวเลือกที่สองที่ 10.46 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เกาหลีเหนือเป็นตัวเลือกที่ยาวที่สุด โดยมีโอกาสชนะ 0.05%

7. ปัจจัยแอฟริกา

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วประเทศเจ้าภาพจะได้รับแรงหนุนจากดินบ้านอย่างแข็งแกร่ง ฟุตบอลโลกนี้อาจขยายความโชคดีนั้นไปยังทีมแอฟริกันทั้งหมดในทัวร์นาเมนต์ ในขณะที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ชาติอื่นๆ ในแอฟริกาก็รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเจ้าของการแข่งขันฟุตบอลโลกในฤดูร้อนนี้ และพวกเขาจะมองหาคลื่นแห่งความกระตือรือร้นที่ลึกล้ำเข้าไปในการแข่งขัน ทีมอย่างไอวอรี่โคสต์ ไนจีเรีย และแคเมอรูนมีแนวโน้มที่จะทำได้ดีกว่าความคาดหวังและผลลัพธ์ก่อนหน้า และคุณต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อวางเดิมพัน

6. ลิโอเนล เมสซี่ เก่งจริงๆ

ลิโอเนล เมสซี่อายุ 18 ปีในฟุตบอลโลกปี 2006 ซึ่งเขาลงเล่นเพียงสามเกมและนับหนึ่งประตูและหนึ่งแอสซิสต์ สี่ปีต่อมา เมสซี่เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลก และคาดว่าจะครองการแข่งขันแบบที่ ดีเอโก้ มาราโดน่า โค้ชของเขาทำในปี 1986 และไม่มีเหตุผลใดที่เมสซี่ผู้มีความสามารถสูงสุดไม่สามารถทำแบบนั้นได้ เขาจะเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถมากที่สุดในสนามในทุกเกม และเขาสามารถเปลี่ยนโอกาสในการทำคะแนนธรรมดาให้กลายเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในเสี้ยววินาที เขาคือ 9/1 ที่จะเป็นผู้ทำประตูสูงสุด และสูง/ต่ำสำหรับประตูรวมของเมสซี่คือ 3.5 โดยจ่ายมากกว่า 10/11 และต่ำกว่า 4/5 ข้ามการเดิมพันสูง/ต่ำ ที่นั่นไม่มีค่า แต่คว้าเมสซี่ที่ 9/1 เพื่อเป็นผู้ทำประตูสูงสุด ด้วย Didier Drogba ของ Ivory Coast ได้รับบาดเจ็บและผู้ทำประตูมากมายในสเปนที่ปลอมแปลงโอกาสของ David Villa

5. บัญชีสำหรับระดับความสูง

ห้าของสถานที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สูงกว่า 4,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล สถานที่ที่หกอยู่ห่างจากเครื่องหมาย 4,000 ฟุตเพียง 20 ฟุต และสนามซอคเกอร์ซิตี้ในโจฮันเนสเบิร์กที่เป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศนั้นสูง 5,750 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล เมื่อเปรียบเทียบ เดนเวอร์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5,280 ฟุต เม็กซิโกซิตี้อยู่ที่ 7,349 เบอร์ลินอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 114 ฟุต และลอนดอนอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 30 ฟุต ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร? การฝึกและเล่นบนที่สูงนั้นยากกว่ามาก เพราะมีออกซิเจนในอากาศน้อยกว่า เป็นหนึ่งในเหตุผลที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะเม็กซิโกที่ Azteca Stadium และทีมที่เคยชินกับมัน เช่น ชิลี อุรุกวัย เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ จะมีข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือส่วนที่เหลือของสนาม

4. ไม่มีทีมจากยุโรปชนะนอกยุโรป

วิธีที่เร็วที่สุดในการเข้าสู่การต่อสู้ที่บาร์ในยุโรปคือการเตือนชาวยุโรปว่าไม่มีทีมใดในยุโรปที่เคยชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกนอกดินยุโรป ความแห้งแล้งก่อกวนพวกเขาและทำให้เลือดเดือดพล่าน แต่เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ กองบินยุโรปไม่สามารถคว้าชัยชนะครั้งใหญ่บนท้องถนนได้ ซึ่งเป็นลางดีสำหรับบราซิลและอาร์เจนตินา

3. ปัจจัยที่ทำให้หายใจไม่ออก

บราซิล ได้แชมป์ฟุตบอลโลก 5 สมัย อิตาลีได้ชัยชนะมาสี่ครั้ง เยอรมนีได้มาแล้ว 3 ครั้ง ขณะที่อาร์เจนตินาและอุรุกวัยได้ 2 ครั้งต่อครั้ง ฝรั่งเศสและอังกฤษเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่ง แค่นั้นแหละ. นั่นคือรายชื่อผู้ชนะฟุตบอลโลก เจ็ดประเทศได้รับรางวัลฟุตบอลโลก ดังนั้นทั้งเจ็ดชาตินี้จึงมีอำนาจเหนือกว่าจริง ๆ หรือมี’

ฉันมักจะจมอยู่กับสิ่งที่สำลัก สเปนไม่เคยจบดีกว่าอันดับสี่ในฟุตบอลโลก และนั่นคือในปี 1950 โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์มีทีมที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา แต่ไม่เคยได้ถ้วยกลับบ้าน อันที่จริง ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อาจมีข้อโต้แย้งว่าสเปน โปรตุเกส และเนเธอร์แลนด์มีทีมที่มีความสามารถมากที่สุดในฟุตบอลโลก และทั้งสามได้สำลักโอกาสที่จะชนะ สเปนหวังว่าวันสุนัขสำลักของพวกเขาจะหมดไปหลังจากคว้าแชมป์ยูโร 2008 แต่จนกว่าพวกเขาจะทะลุทะลวงได้จริง La Furia Roja เป็นตัวเลือกที่เสี่ยงที่จะชนะมันทั้งหมด

2.เรื่องการบาดเจ็บ

ให้ความสนใจกับสถานการณ์การบาดเจ็บ พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจของคุณได้อย่างมาก ด้วย Drogba ที่แข็งแรง Ivory Coast มีโอกาสที่เหมาะสมในการเอาชีวิตรอดจาก Group of Death ถ้าดร็อกบาลงเล่นไม่ได้เพราะบาดเจ็บที่แขน หรือไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ โอกาสของไอวอรี่โคสต์ก็ลดลง และโปรตุเกสจะย้ายไปบราซิลเนื่องจากมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะก้าวจากกลุ่มเอฟ อังกฤษคือตัวเลือกที่เก๋ไก๋ในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก แต่ด้วยการที่กองหลัง ริโอ เฟอร์ดินานด์ ได้รับบาดเจ็บและหลุดจากการแข่งขัน มันยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขาชนะทั้งหมด ดังนั้นให้ความสนใจกับการบาดเจ็บ ความหลงใหลที่ประเทศมีต่อฟุตบอลไม่ชนะเกม ผู้เล่นทำ

1. มูลค่าเดิมพัน

ด้วยการเดิมพันที่แตกต่างกันมากมาย กุญแจสู่ความสำเร็จคือการหามูลค่า อย่าเดิมพันเมสซี่ที่ 10/11 เพื่อทำคะแนนมากกว่า 3.5 ประตูเพราะไม่มีค่าในนั้น อย่าเดิมพันแคเมอรูนที่ 8/11 เพื่อตกรอบในรอบแบ่งกลุ่ม แทนที่จะพาพวกเขาไปที่ 9/4 เพื่อไปถึงรอบน็อคเอาท์เพราะพวกเขาเป็นประเทศในแอฟริกาที่มีลูกยิงที่สมเหตุสมผลในการผ่านเดนมาร์กมาเป็นอันดับสองในกลุ่ม E รองจากเนเธอร์แลนด์ การเดิมพันที่คุ้มค่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเดิมพันฟุตบอลโลก มันป้องกันคุณจากการเสี่ยงเงินจำนวนมากเพื่อทำเงินเพียงเล็กน้อย และมันให้โอกาสในการรับการจ่ายเงินที่เหมาะสม

Matthew Matros ชนะการบายอิน Limit Hold’em Championship 1,500 ดอลลาร์ที่ World Series of Poker ในเช้าวันจันทร์เพื่อรับเงิน 189,870 ดอลลาร์และสร้อยข้อมือทองคำWSOP โปรโป๊กเกอร์ในบรู๊คลินมีความมุ่งมั่นมานานนับทศวรรษในการเล่นโป๊กเกอร์และการศึกษาทฤษฎีเกม

“วันนี้ผมได้ไพ่ที่ยอดเยี่ยม” Matros กล่าว “จนถึงจุดหนึ่ง ฉันอยู่อันดับแปดในชิป ดังนั้น มันเป็นการรวมกันของไพ่ที่ดี ลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด และเพิ่มชัยชนะให้สูงสุด และโดยพื้นฐานแล้ววิ่งได้ดีและการที่ไพ่ตกทางของฉัน”

Matros เติบโตขึ้นมาที่ลองไอส์แลนด์ในเวสต์แฮมป์ตัน นิวยอร์ก เขาสำเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล และได้รับปริญญาโทด้านวิจิตรศิลป์จากมหาวิทยาลัยซาราห์ ลอว์เรนซ์ เขาเป็นผู้เขียนThe Making of a Poker Playerซึ่งบันทึกเรื่องราวในช่วงปีแรกๆ ของเขาที่เปลี่ยนจากนักศึกษา/พนักงานไปเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์เต็มเวลา Matros หวังว่าจะเสร็จในนวนิยาย (ไม่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์) ภายในปีหน้า

“ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้ฉันเล่นโป๊กเกอร์มากขึ้นหรือใช้เวลาเขียนมากขึ้นในตอนนี้” Matros กล่าว “แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถดูประวัติย่อของฉันได้แล้ว และบอกว่าฉันได้ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดแล้ว”

Matros ทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ก่อนที่จะตัดสินใจประกอบอาชีพโป๊กเกอร์ เขาเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ทุ่มเทมานานก่อนที่โป๊กเกอร์จะเฟื่องฟู โดยเล่นอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2542 และอาศัยโป๊กเกอร์เป็นรายได้ส่วนใหญ่ของเขาตั้งแต่ปี 2545 เขาได้สะสมเงินรางวัลในการแข่งขันอาชีพโดยรวมเกือบ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ผมเริ่มศึกษาเกมนี้ในปี 1998” Matros กล่าว “ฉันจดจ่อและศึกษาลิมิตโฮลเด็มจริงๆ ดังนั้น นี่เป็นจุดสุดยอดของการทำงาน 11 ปีครึ่งจริงๆ”

นักเตะวัย 33 ปีรายนี้เคยรับเงินในการแข่งขันรายการใหญ่หลายรายการ รวมถึง New England Poker Classic, World Poker Tour และ World Championship of Online Poker นอกจากนี้เขายังได้จัดการแข่งขัน Tournament of Champions ครั้งสุดท้ายในปี 2544 Matros มี 15 อาชีพเงินสดที่ WSOP; ในปี 2008 เขาจบอันดับที่ 78 จากผู้เล่น 6,844 คนในกิจกรรมหลัก

Matt Matros ชนะการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกของเขาที่ WSOP

Matt Matros ชนะการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกของเขาที่ WSOP (ภาพโดย GreasieWheels)

“ฉันอยากจะลองเล่นต่อไปเพื่อพยายามคว้าสร้อยข้อมือ” Matros กล่าว “ฉันทำตารางสุดท้ายมากมายที่ WSOP และ WPT และมีเงินสดจำนวนมากในกิจกรรมหลัก สิ่งที่ฉันขาดไปคือชัยชนะ ดังนั้นการได้เป็นที่หนึ่งที่นี่จึงน่ายินดีจริงๆ”

Ahmad Abghari จากลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ได้อันดับที่สองด้วยเงิน 117,272 ดอลลาร์ มือสุดท้ายของการแข่งขันเกิดขึ้นหลังจาก Matros ใช้กองใหญ่ของเขาเพื่อบด Abghari ให้เป็นกองเล็ก Matros ได้รับการจัดการเป็นราชินีแปดเมื่อเทียบกับ ace-10 ของ Abghari ที่เหมาะสม หลังจากทำการเพิ่ม pre-flop ครั้งแรกด้วยไพ่ขนาดใหญ่ที่เหมาะสม Abghari พบว่าตัวเองทำPot สำเร็จแม้ว่าจะพลาด Flop ไปแล้วก็ตาม เขาเป็นทั้งหมดในและเฝ้าดูซมเป็น Matros ชนะในการแข่งขันกับสองคู่ ,

Terrance Chan จากแวนคูเวอร์ BC เป็นที่สาม อดีตที่ปรึกษาไฮเทคที่เคยทำงานให้กับเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์รายใหญ่ ตอนนี้ Chan เล่นโป๊กเกอร์อย่างมืออาชีพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของ Hold’em ที่มีขีดจำกัดสูงสุดของโป๊กเกอร์ ทั้งแบบสดและออนไลน์

จอร์จิออส คาปาลาส จากเอเธนส์ กรีซ อยู่ที่สี่ ขณะที่เอเดรียน เดรเซล-เวลาสเกซ อดีตอาสาสมัครสันติภาพของกองกำลังที่มีพื้นเพมาจากไนจีเรีย ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่แซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย อยู่ที่ห้า เจสัน พอตเตอร์ โปรโป๊กเกอร์จากทัลซา รัฐโอคลา อยู่ที่หก ขณะที่เจมสัน เพนเตอร์ จากกู๊ดฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ อยู่ที่เจ็ด

หมัดเด็ดที่แปดคือ Roberto Truijers จาก Oostvoorne ประเทศฮอลแลนด์ Truijers เกิดในสเปนและทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หมัดเด็ดที่เก้าคือ Mark “Milkman” Burford จาก Gloster, La. เขาได้รับฉายาจากการทำงานเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก่อนที่จะรับตำแหน่งโป๊กเกอร์เป็นอาชีพ

มีผู้เล่น 625 คนในสนามแข่งขัน และ 63 อันดับแรกที่เข้าเส้นชัยได้เก็บเงินรางวัล อดีตผู้ทำสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ Matt Keikoan (30), Anthony Rivera (43), Andre Boyer (47) และ Phil Ivey (53)

S VEGAS, Nevada — (PRESS RELEASE) — World Series of Poker Europe ประจำปีครั้งที่สี่ได้ทำให้ตารางการแข่งขันแข็งแกร่งขึ้น Harrah’s Entertainment, Inc. เจ้าของและผู้ดำเนินการการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกประกาศในวันนี้

2010 World Series of Poker Europe จะมีการแข่งขันสร้อยข้อมือห้ารายการในปีนี้ – มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในงานอันทรงเกียรตินี้ Ty Stewart รองประธานWSOP

กล่าวว่า “เราจัดงาน 57 งานในลาสเวกัสอย่างมั่นคง แม้จะเข้าร่วมเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว “การเพิ่มขึ้นนี้เป็นการไตร่ตรองและสอดคล้องกับการเติบโตของเหตุการณ์นี้” ใช้ประโยชน์จากความตื่นเต้นที่สร้างขึ้นสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ลาสเวกัสแห่งวินัยโฮลเด็มแบบพิเศษ Six-Handed No Limit

อีเวนต์จะเริ่มต้นการแข่งขันในวันอังคารที่ 14 กันยายน โดยมีการซื้อ 2,500 ปอนด์และโครงสร้าง 3 วัน

การแข่งขันPot Limit Omaha ที่ได้รับความนิยม 5,000 ปอนด์และอีเวนต์ No Limit Hold’em 1,000 ปอนด์จะเป็นกิจกรรมสร้อยข้อมือที่ 2 และ 3 ตามกำหนดการ จากนั้นทัวร์นาเมนต์Heads-Upใหม่มูลค่า 10,000 ปอนด์จะเพิ่มเข้ามาในวันอังคารที่ 21 กันยายน ก่อนการแข่งขันที่ห้าและ รอบชิงชนะเลิศ 10,000 ปอนด์สเตอลิงก์หลัก

เงินรางวัล 10,000 ปอนด์จะเป็นทัวร์นาเมนต์แบบบาย-อินที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุโรป และสูงกว่าคู่แข่งในลาสเวกัส

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับกำหนดการปี 2010 สำหรับ WSOP Europe” สจ๊วร์ตกล่าว “ WSOPE ได้พบสถานที่ในฐานะทัวร์นาเมนต์เกี่ยวกับศักดิ์ศรีที่ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดมารวมกันเพื่อเล่นโป๊กเกอร์ เราคิดว่าเหตุการณ์ heads-up ใหม่จะสะท้อนกับผู้เล่นชั้นนำของโลกและงานหกมือเป็นสิ่งที่ กลายเป็นตรงกันกับ WSOP”

WSOPE จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-28 กันยายน 2010 ในใจกลาง Leicester Square ที่ Casino at the Empire ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ Casino at the Empire เป็นแหล่งเพาะของกิจกรรมโป๊กเกอร์ตั้งแต่เป็นเจ้าภาพ WSOPE โดยมีเกมเงินสดและการแข่งขันตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้คาสิโนเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และเริ่มเสนอการแข่งขันดาวเทียมสำหรับ WSOPE เยี่ยมชม www.lciclubs.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Michael Silberling ซีอีโอของ Michael Silberling ซีอีโอของ Michael Silberling กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำจากทั่วโลกสู่ WSOPE 2010 ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์อันทรงเกียรติที่สุดของยุโรปและเป็นงานเดียวนอกลาสเวกัส ลอนดอนคลับอินเตอร์เนชั่นแนล “นี่เป็นปีที่สี่ที่เราได้จัดงานที่ Casino at The Empire ซึ่งกลายเป็นสถานที่เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำของลอนดอนอย่างรวดเร็ว และเราคาดหวังทุกอย่างว่างาน 2010 จะยิ่งใหญ่และดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา”

ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ WSOPE ที่สถานที่ใดก็ได้ใน London Clubs International (LCI) ในสหราชอาณาจักรหรือที่ Rio All-Suites Hotel & Casino ในลาสเวกัส

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้ง WSOPE โป๊กเกอร์เงินจริงพร้อมให้เล่นออนไลน์สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรที่ WSOP.com ข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้นจะเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของ WSOP Europe สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรรวมถึงดาวเทียม หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร โปรดดูที่ WSOP.com สำหรับรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการมีคุณสมบัติสำหรับ 2010 WSOP Europe

ห้าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นกิจกรรมสร้อยข้อมือทองคำตามทำนองคลองธรรม เกมเงินสดแบบไม่หยุดนิ่งจะถูกกำหนดไว้ในระหว่างการแข่งขัน เช่นเดียวกับทัวร์นาเมนต์ดาวเทียมหลายรายการในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนแต่ละการแข่งขัน Casino at the Empire ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อเข้าชม

2009 World Series of Poker Europe ออกอากาศทาง ESPN/ESPN2 ในสหรัฐอเมริกา ช่อง 4 ในสหราชอาณาจักร และผู้แพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก

ในช่วง WSOP ในลาสเวกัส (27 พฤษภาคม – 17 กรกฎาคม) ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ WSOP ยุโรปในการแข่งขันกรง

WSOPE ในลอนดอนเสริม WSOP ที่จัดขึ้นทุกปีในลาสเวกัส ในช่วงสามปีแรกของ WSOPE กำไลทองคำ 11 อันได้รับรางวัลพร้อมเงินรางวัล 15,110,500 ปอนด์

ชื่อที่ใหญ่ที่สุดในโป๊กเกอร์ได้เข้าร่วมใน WSOPE รวมถึง: Doyle Brunson, Johnny Chan, Annie Duke, Phil Hellmuth, Dave “Devilfish” Ulliott, Daniel Negreanu, John Juanda, Gus Hansen, Eric Seidel, Mike Matusow, Joe Hachem, Vanessa Rousso, Andy Bloch, David Benefield, Ivan Demidov, Sorel Mizzi, Jennifer Tilly, Layne Flack, Andrew Black, Barry Greenstein, Tom Dwan, Chris Ferguson, Scotty Nguyen, Max Pescatori, Chris Bjorin, Allen Cunningham, Phil Ivey, Howard Lederer, Patrik Antonius, John Phan และ Annette Obrestad

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ — (PRESS RELEASE) — งานเปิดตัว iGaming Super Show ครั้งแรกปิดตัวลงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม โดยมีผู้เข้าร่วมงานนั่งอาบแดดในร้านกาแฟริมระเบียงในกรุงปราก ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก Intertops.com หลังจากสามวันของเครือข่ายและการเรียนรู้ที่เข้มข้น ผู้คนกว่าสองพันคนมาที่ปรากตลอดระยะเวลาสี่วัน ครอบคลุมห้องประชุมสามห้อง วิทยากรกว่าเจ็ดสิบคน ห้องโถงนิทรรศการสองห้อง ผู้แสดงสินค้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดราย งานเลี้ยงเครือข่ายเจ็ดงาน การประชุมเครือข่ายความเร็วสองครั้ง พื้นที่เลานจ์วีไอพี และการแข่งขันโปกเกอร์ ASOP ที่โด่งดังในขณะนี้ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน

แนวความคิดในการรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ร่วมประชุมมากขึ้น โดยภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมค้นหาคุณค่าในสาขาของตน

“งาน iGaming Super Show ในกรุงปรากทำให้เรามีโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายและพบปะกับทั้งผู้บริหารในอุตสาหกรรมและบริษัทในเครือ และยังให้บริการเพื่อให้แบรนด์ Egass ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมที่เราต้องการในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ” ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Network Media ยืนยันบริการแล้ว

Odette Pretorius ผู้จัดการ Affiliate ของ PKR.com กล่าวว่า “การประชุมที่ยอดเยี่ยมโดยรวม มันยอดเยี่ยมมากสำหรับธุรกิจที่มีบริษัทในเครือที่มีคุณภาพในการแสดงจริง

“สำหรับเรา ซูเปอร์โชว์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เมืองเจ้าภาพนั้นสวยงาม แต่ที่สำคัญกว่านั้น เราสามารถรักษาธุรกิจใหม่ได้มากมาย ฉันตั้งตารอปีหน้าแล้ว บูดาเปสต์และปรากเป็นสองรายการโปรดของฉัน” อดัม ลีโอนาร์ด , ประธาน,

“การแสดงที่ยอดเยี่ยม สร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยม และจะยุ่งกับการติดตามเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ให้เครดิตกับผู้สนับสนุนการแข่งขัน ASOP มีคุณค่าจริงอยู่บ้าง!” Jerry Land, Affiliate, Pokerfjant.se สรุป

รวมไฮไลท์การประชุม (D, FL) ตัวแทน Joseph Abruzzo กล่าวถึงศักยภาพของ iGaming ที่มีการควบคุมในสหรัฐอเมริกาและการแนะนำ “Internet Poker Consumer Protection & Revenue Generation Act of 2010” ของเขาเองในฟลอริดา ซึ่งเป็น CEO ที่มียักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่น Oliver Lofthouse, Wagerworks และ Paolo Personeni, GTECH G2 ให้วิสัยทัศน์และการคาดการณ์สำหรับอนาคตของ iGaming และ David Coulthard แห่งชื่อเสียงในการแข่งขัน F1 ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยข้อมูลเชิงลึกของเขาในโลกของการพนันกีฬา การสัมภาษณ์ส่วนตัวและลายเซ็น รายชื่อวิทยากรที่น่าประทับใจและรายละเอียดเซสชันสามารถดูได้จากคู่มือผู้ร่วมประชุมที่ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.igamingsupershow.com/

ด้วยการประมูลออนไลน์ที่ชนะซึ่งจัดโดย Moniker.com, หมีกอด, วิทยากรคุณภาพ, คนแคระและนางแบบ, การรายงานข่าวจากสื่อที่หลากหลาย, งานปาร์ตี้ที่ประณีต, คนดัง, การแจกของรางวัลมากมาย, กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฉพาะธุรกิจ และตัวแทนที่หลากหลายตั้งแต่ผู้มีอำนาจตัดสินใจไปจนถึงคนผิวสี – ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO อย่าง iGaming Super Show ได้ยืนยันแล้วว่าได้เข้าร่วมในปฏิทินกิจกรรมของ iGaming คาดว่าจะกลับมาอีกครั้งในปีหน้าด้วยมูลค่าที่มากขึ้น และเซอร์ไพรส์สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

LAS VEGAS, Nevada — ด้วยการแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับโลกครั้งที่ 41 ที่ริโอ เจ้าหน้าที่ทัวร์นาเมนต์หวังว่าจะแซงหน้าเงินรางวัลรวมของปีที่แล้วมากกว่า 174 ล้านดอลลาร์

พวกเขายังหวังว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลเหล่านั้นจะอยู่ในมือขององค์กรการกุศล Nevada Cancer Institute ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก World Series of Poker

ผู้เล่นที่จ่ายเงินในกิจกรรม 57 รายการของทัวร์นาเมนต์ใด ๆ ขอแนะนำให้ “Put a Bad Beat on Cancer” โดยการบริจาคเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

โฆษกของ World Series of Poker Seth Palansky กล่าวว่าหากผู้เล่นทุกคนคืนเงินรางวัล 1% ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถบริจาค 1.75 ล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง

“ผู้เล่นโป๊กเกอร์เป็นคนที่ใจกว้างและใส่ใจในการกุศลมากที่สุดในโลก” Palansky กล่าว “พวกเขาใช้เกมโป๊กเกอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างความตระหนักและให้เงินทุนสำหรับสาเหตุอันมีค่ามากมายตลอดปีปฏิทิน”

งานการกุศลที่สำคัญอื่นๆ ของทัวร์นาเมนต์นี้คืองานAnte Up For Africa Charity-Celebrity ประจำปีครั้งที่สี่ซึ่งจัดโดยนักแสดง Don Cheadle และ Annie Duke มืออาชีพด้านโป๊กเกอร์

$ 5,000 ในการซื้อไม่ จำกัดHold’emการแข่งขันจะเปิดให้ทุกคนที่มีอายุ 21 ปีขึ้น มีการระดมทุนมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีแรกของงาน

ผู้ที่รับเงินได้บริจาคเงินรางวัลส่วนใหญ่ให้กับAnte .อย่างไม่เห็นแก่ตัวขึ้นสำหรับแอฟริกาเพื่อช่วยระดมทุนสำหรับวิกฤตด้านมนุษยธรรมในดาร์ฟูร์

การบริจาคที่มอบให้กับสถาบันมะเร็งเนวาดาและงาน Ante Up For Africa สามารถนำไปหักลดหย่อนได้

ใน “Put a Bad Beat on Cancer Effort” ผู้เล่นเพียงแค่ต้องให้พนักงานจ่ายเงินทราบเจตนาที่จะปล่อยให้ 1 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ชนะไป Nevada Cancer Institute การแข่งขันจะจัดให้มีการโอนเงิน ผู้บริจาคจะได้รับจดหมายจากองค์กรการกุศลเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีหลังจากได้รับเงินบริจาค

งาน Ante Up For Africa จะให้ผู้เล่นเคียงข้างกับคนดังฮอลลีวูด นักกีฬา และมืออาชีพด้านโป๊กเกอร์ แข่งขันกันในทัวร์นาเมนต์การกุศลที่มีโครงสร้างที่รวดเร็วซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การแข่งขันเสร็จสิ้นภายในห้าชั่วโมง

Duke ผู้ชนะสร้อยข้อมือโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นมืออาชีพหญิงที่ดีที่สุดของเกมด้วยเงินรางวัลจากการแข่งขันมากกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในปีนี้จะขึ้นอันดับหนึ่งในสามรายการก่อนหน้า

“เราสร้างงานนี้ขึ้นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนในดาร์ฟูร์และทั่วแอฟริกา” ดุ๊ก รองแชมป์ในรายการเรียลลิตี้โชว์ของโดนัลด์ ทรัมป์ “Celebrity Apprentice” เมื่อปีที่แล้วกล่าว “ฉันดีใจที่งานเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี มีดาราดังมากขึ้น มีผู้เล่นมากขึ้นและโปรโป๊กเกอร์มากขึ้น”

ในบรรดาผู้ที่เข้าร่วม โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ได้แก่ นักแสดง Matt Damon, Ben Affleck, Brad Garrett, Hank Azaria และ Ray Romano และดาราบาสเกตบอล Tracy McGrady และ Kenny Smith แชมป์โป๊กเกอร์ Howard Lederer, Erik Seidel, Phil Gordon, Andy Bloch, Chris Ferguson และ Phil Hellmuth ก็มุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมเช่นกัน

ลอนดอน, อังกฤษ — (PRESS RELEASE) — ผู้นำทางความคิดจาก GTECH G2 เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมสุดยอด Bingo Summit ในลอนดอนสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีการเปิดตัวเกมใหม่ล่าสุดของบริษัท Chippendales – the Reel Deal เป็นครั้งแรก

Chippendales – Reel Deal เป็นเกมแรกจากหลายแบรนด์ที่ GTECH G2 วางจำหน่ายในปีนี้ ทีม G2 ที่อยู่ในสวีเดนและสหราชอาณาจักรได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อผลิตสล็อตเก้าบรรทัดห้ารีลที่อุดมไปด้วยสื่อ . สล็อตโปรเกรสซีฟแบบ 5 รีล 9 ไลน์นี้อัดแน่นไปด้วยคลิปวิดีโอสุดบันเทิงของ Chippendales ที่กำลังดำเนินการอยู่ ระดับโบนัสที่ไม่เหมือนใคร และโอกาสที่จะชนะรางวัลใหญ่ในแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ เมื่อเข้าสู่รอบโบนัสภายในเกม ผู้เล่นสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเต้น Chippendales ที่พวกเขาชื่นชอบ และได้เห็นเขามากขึ้นในขณะที่เขาเปลื้องผ้า Chippendales ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 เป็นชื่อแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกในด้านความบันเทิงสำหรับผู้หญิง นอกจากการแสดงทุกคืนที่ Rio All Suites Hotel and Casino ในลาสเวกัสแล้ว The Men of Chippendales ยังให้ความบันเทิงกับผู้หญิงหลายแสนคนทั่วยุโรป เอเชีย

GTECH G2 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บิงโกชั้นนำและผู้ดำเนินการเครือข่าย International Bingo Network (IBN) ให้บริการเกมและระบบแก่เว็บไซต์บิงโกชั้นนำ เช่น Yahoo Bingo, Littlewoods, Butlins และ Chit Chat Bingo เพิ่งเสร็จสิ้นการโยกย้ายไซต์กว่า 80 แห่งไปยังเครือข่ายบิงโกใหม่ซึ่งให้สภาพคล่องรวมในตลาดสำคัญๆ ทั้งหมดในยุโรป เครือข่ายมีผู้เล่นมากกว่า 15,000 คนต่อวัน และจ่ายมากกว่า 20 ล้านยูโรต่อเดือน

การรวมความสามารถทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของ Boss Media, St Minver, Finsoft และ Dynamite Idea ทำให้ GTECH G2 กลายเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วในการพัฒนาเกมด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้กระแสรายได้ที่สำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ให้บริการบิงโก Jennifer Ekholtz ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บิงโกของ GTECH G2 จะพูดในการประชุมสุดยอดในเช้าวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับ “การเพิ่มรายได้สูงสุดผ่านมินิเกม”

“เกมที่มีตราสินค้าได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จำนวนมากสำหรับไซต์บิงโก” Ekholtz กล่าว “พวกเขายังเพิ่มอายุขัยของผู้เล่นและแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักให้ความน่าเชื่อถือแก่ผู้ปฏิบัติงาน”

ในบทบาทของเขาในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการค้าที่ GTECH G2 นั้น Nissim มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการบิงโกในตลาดยุโรปที่หลากหลาย และได้รับมุมมองที่ไม่เหมือนใครและกว้างไกลเกี่ยวกับความท้าทายที่พวกเขาเผชิญและโอกาสในการประสบความสำเร็จ ความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย และข้อบังคับทำให้เขามีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในการกลั่นกรองการอภิปรายต่างๆ ที่การประชุมสุดยอดบิงโกในหัวข้อต่างๆ เช่น บิงโกฟรี ความอิ่มตัวของตลาด การสร้างชุมชน และการสร้างแบรนด์

GTECH G2 เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการเกมเชิงโต้ตอบเพียงรายเดียวที่สามารถจัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรรวมถึงลอตเตอรี โป๊กเกอร์ บิงโก การพนันกีฬา คาสิโน เกมทักษะ เกมทันที และระบบแบ็คออฟฟิศแก่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และรัฐ .

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คำตัดสินของ ECJ ในคดีนี้ทำให้บริษัทแล็ดโบร๊กส์และเบทแฟร์ได้ฟ้องร้องผู้ให้บริการเดิมพันโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ระบุว่าประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นผู้ประกอบการเอกชนด้วยเหตุผลในการปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและการเสพติด

พวกเขาได้ทำเช่นนี้แม้จะไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่พิสูจน์ว่าตลาดการพนันออนไลน์ที่เปิดกว้างและมีการควบคุมมีส่วนทำให้อัตราการติดยาเสพติดและอาชญากรรมสูงกว่าร้านปิด

ในความเป็นจริง รายงานอิสระหลายฉบับพบว่าโดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องหาทางเลือกอื่นในตลาดมืด และด้วยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการบริการลูกค้าและความปลอดภัย ตลาดการพนันออนไลน์ที่เปิดเสรีสามารถช่วยต่อสู้กับการเสพติดและกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องได้จริง

ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรซึ่งมีแนวทางเสรีนิยมมากที่สุดในตลาดการพนันออนไลน์ อัตราการติดยานั้นต่ำกว่าในบางประเทศสมาชิกที่มีการผูกขาด การคุ้มครอง

ผู้บริโภคมีความสำคัญยิ่ง และเราไม่ต้องการให้เกิดรูปแบบหรือรูปแบบใดๆ เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งนั้น สิ่งที่เราเกลียดชังและสิ่งที่เราต่อสู้อย่างหนักคือการใช้ข้อโต้แย้งในทางที่ผิดอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องการผูกขาดจากการแข่งขันที่ได้รับอนุญาต

เราทำเช่นนี้เพราะท้ายที่สุดแล้ว ผู้บริโภคคือผู้สูญเสีย เหตุใดผู้บริโภคชาวดัตช์จึงถูกบังคับให้ใช้ข้อเสนอของรัฐ – ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าและมีคุณภาพต่ำกว่า – หรือมองหาข้อเสนอในตลาดมืดแทน ทำไมพวกเขาถึงไม่มีตัวเลือกของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหลายรายให้เลือก ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามรหัสความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดของลูกค้า

ECJ และประเทศสมาชิกเช่นเนเธอร์แลนด์จะบอกคุณว่าเพื่อปกป้องพวกเขา อย่างไรก็ตาม ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง

ความเห็นของ ECJ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคชาวยุโรปที่มองหาข้อตกลงที่ยุติธรรมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่มันไม่ใช่ความหายนะและความเศร้าโศกทั้งหมด

ข้อดีอย่างหนึ่งที่ออกมาจากการพิจารณาคดีคือศาลระบุว่าผู้ดำเนินการทั้งหมดต้องได้รับโอกาสที่ยุติธรรมในการยื่นขอใบอนุญาตการเดิมพัน ในขณะนี้ไม่เป็นเช่นนั้นในเนเธอร์แลนด์กับบริษัทต่างๆ เช่น Betfair และ Ladbrokes ไม่ได้รับตัวเลือกในการส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานด้านการเล่นเกม

Betfair ตอบกลับโดยกล่าวว่าพวกเขาจะยื่นขอใบอนุญาตดัตช์โดยเร็วที่สุด แต่น่าเสียดายที่ ECJ ดูเหมือนจะให้สิทธิ์ทางการของเนเธอร์แลนด์ในการพูดว่า “ไม่”

(PRESS RELEASE) — Bettorlogic ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดิมพันขณะแข่งขันซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Andrew Black และ Nigel Payne ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Connextra เพื่อผสานรวม Livelogic เทคโนโลยีกระตุ้นการเดิมพันสดที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเข้ากับรูปแบบโฆษณา Connextra

เทคโนโลยี Livelogic ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมลีกฟุตบอลระดับชาติมากกว่า 40 ลีก แชมเปียนส์ลีกและฟุตบอลโลก สร้างการแจ้งเตือนการเดิมพันมากกว่า 40 รายการตลอดการแข่งขันทุกนัด ตอบสนองต่อเงื่อนไขการแข่งขันที่เปิดเผย – และผ่านการผสานราคาแบบสด ๆ ทำให้นักพนันสามารถ เชื่อมโยงโดยตรงและรวดเร็วไปยังตลาดการเดิมพันที่เกี่ยวข้อง

Connextra เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาข้อมูลสดชั้นนำ โดยมีรายชื่อลูกค้าเดิมพันและเกมมากกว่า 30 รายรวมถึงแล็ดโบร๊กส์, แพดดี้พาวเวอร์ และสแตน เจมส์

Mike Falconer ซีอีโอของ Bettorlogic กล่าวว่า:

“เมื่อรวม Livelogic เข้ากับหนังสือกีฬารายใหญ่หลายรายแล้ว เราทราบดีว่ามันสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าเดิมพันระหว่างการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ข้อตกลงนี้ช่วยให้เราสามารถขยายเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ไปยังโดเมนสื่อในเครือผ่านผู้ให้บริการชั้นนำในตลาด

ฉันไม่สามารถคิดวิธีที่ดีกว่าในการเชิญลูกค้าที่คาดหวังให้เดิมพันขณะแข่งขันได้มากไปกว่าการเสนอข้อมูลสดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งการแข่งขันที่เฉพาะเจาะจง ควบคู่ไปกับราคาจริงและลิงก์โดยตรงไปยังตลาดนั้น”

Iain Hutchinson, MD จาก Connextra แสดงความคิดเห็น:

“ความเชื่อมโยงนี้เป็นการประกาศถึงช่วงเวลาแห่งความร่วมมือครั้งใหม่ โดยเราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเนื้อหาที่ดีที่สุดเพื่อเสนอรูปแบบโฆษณาแบบไดนามิกให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งเราคาดหวังว่าจะส่งผลให้เกิด Conversion ที่มีคุณภาพดีขึ้น ฉันมั่นใจมากเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่เน้นการเดิมพันสดแบบใหม่นี้”

(PRESS RELEASE) — หลังจากหยิบไพ่ขึ้นมาเพื่อต่อต้านระหว่างซ้อมแมตช์กับทีม Platinum Stars โอกาสที่ Wayne Rooney จะถูกไล่ออกในการเปิดบอลโลกของอังกฤษกับสหรัฐอเมริกานั้นมีโอกาส 25/1 กับSky Bet Sports

รูนี่ย์จบชัยชนะของอังกฤษเหนือชุดแอฟริกาใต้ แต่คำพูดหยาบคายของเขาต่อผู้ตัดสินเจฟฟ์ เซโลจิลเว ได้จุดประกายความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับอารมณ์ของเขา 8/1 ที่กองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกใบเหลืองไม่เห็นด้วยกับชาวอเมริกันในวันเสาร์ หลังจากโดนไล่ออกในปี 2006 จากการไปกระทืบกองหลังทีมชาติโปรตุเกส ริคาร์โด้ คาร์วัลโญ่ รูนี่ย์คือ 5/1 โดยมีสกายเบ็ตให้ไล่ออกเมื่อใดก็ได้ระหว่างการแข่งขัน

ไมค์ ทริฟฟิตต์ โฆษกการพนันฟุตบอลของสกาย เบทกล่าวว่า: “แม้จะมีการพัฒนาวินัยของเขาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ความหัวร้อนของรูนีย์ก็อาจสร้างปัญหาในช่วงที่ร้อนระอุของรอบชิงชนะเลิศ และ 5/1 สำหรับเขาที่ได้เห็นใบแดงในแอฟริกาใต้ก็ถือว่าดี เดิมพัน.”

รูนี่ย์ตั้งเป้าหมายให้กับโจ โคล ซึ่งสกายเบ็ทได้ลดเหลือ 1/4 (จาก 1/3) เพื่อเริ่มเปิดกลุ่มซีกับสหรัฐอเมริกา มิดฟิลด์ของเชลซี ยิง 6/4 เพื่อหาตาข่ายระหว่างทัวร์นาเมนต์

Sky Bet ทำให้ Jermain Defoe ซึ่งทำเครื่องหมายโดยให้อังกฤษนำก่อนภายในสามนาที 4/5 เป็นที่โปรดปรานในการเล่นนาทีระหว่างการแข่งขันมากกว่า Emile Heskey (10/11) กองหน้า Aston Villa ล้มเหลวในการสร้างผลกระทบหลังจากจับคู่กับ Rooney หลังช่วงเวลาและเป็น 4/5 เพื่อเริ่มในวันเสาร์

ให้โดนไล่ออกเมื่อใดก็ได้ในทัวร์นาเมนต์ 5/1

ให้ไล่ออกกับ USA 12 มิถุนายน 25/1

ให้ออกใบต่อ USA 12 มิ.ย. 10/3

ผู้เล่นคนที่ 1 ที่โดน USA 12 14/1 โดนใบเหลือง

ว่าไม่เห็นด้วยกับ USA June 12 8/1

จะ

โดนใบเหลืองใบเหลืองเมื่อใดก็ได้ในทัวร์นาเมนต์ 5/2 เกมไหนจะได้รับใบแดงใบที่ 1 ของ WC 2010?

แอฟริกาใต้ v เม็กซิโก 5/2 อุรุกวัย v ฝรั่งเศส 3/1

เกาหลีใต้ v กรีซ 13/2 อาร์เจนตินา v ไนจีเรีย 6/1

อังกฤษ v สหรัฐอเมริกา 12/1 ไม่มีใบแดงใน 5 เกมแรก 11/4

เริ่มเกมฟุตบอลโลกนัดแรก กับสหรัฐอเมริกา – เพื่อเริ่มการแข่งขัน

King L 1/5

Lennon A 1/5

Cole J 1/4

Heskey E 4/5

Crouch P แม้แต่

Green R 6/5

James D 11/8

Carrick M 5/2

Hart J 11/4

Milner J 7/2

Defoe J 5/1

Upson M 5/1

Carragher J 6/1

Wright Phillips S 7/1

Warnock S 12/1

Dawson M 12/1

Joe Cole ทำคะแนน ประตูในฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ – ทำคะแนน

ไม่ใช่ 1/2

ใช่ 6/4

ใครจะได้เล่นนาทีสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์มากที่สุด?

เดโฟ 4/5 เฮสกี้ 10/11

Yan R.Chen ผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพจากเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ชนะรางวัลBuy-in No-Limit Deuce -to-Seven Draw Lowballมูลค่า 1,500 ดอลลาร์ที่ World Series of Poker ในคืนวันจันทร์เพื่อรวบรวมเงิน 92,817 ดอลลาร์

มันเป็นตารางสุดท้ายของWSOPที่สามของ Chen ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เขายังมีสามจบสถานที่ในที่คล้ายกันLowballเหตุการณ์และหนึ่งในห้าสถานที่แสดงใน Seven-Card Stud สูงต่ำ Splitแชมป์โลกปีที่ผ่านมา

เฉินเกิดที่ประเทศจีนและมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อจบวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีที่แคนซัสซิตี้ สามีและพ่อลูกสองวัย 45 ปี เข้าเรียนที่โรงเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วย เขาเริ่มเล่นโป๊กเกอร์อย่างจริงจังเมื่อประมาณ 12 ปีที่แล้ว แทงบอลสเต็ป UFABET โดยเชี่ยวชาญด้านเกมเงินสดต่ำเดิมพันสูงในและรอบๆ ลอสแองเจลิส นี่เป็นชัยชนะในการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกของเขา

“ไม่ใช่ทุกเกมโป๊กเกอร์มาที่ผมโดยธรรมชาติ” เฉินกล่าว “Lowball มาหาฉันอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าโป๊กเกอร์รูปแบบอื่น”

แม้จะลงเล่นให้โต๊ะสุดท้าย 2 ครั้งในการแข่งขันดิวซ์ โลว์บอลล์ ทัวร์นาเมนต์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เฉินก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นผู้เล่นคนแรกที่ตกรอบDeuce-to-Seven Lowball World Championship มูลค่า 10,000 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว

“Lowball ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์จำนวนหนึ่ง” เฉินกล่าว “มันทำให้เกิดความก้าวร้าวได้ในระดับหนึ่ง มันให้รางวัลแก่ความอดทน นี่คือเกมที่มีความแตกต่าง มันไม่ใช่เกมที่มีพลังดิบ เมื่อผู้คนได้สัมผัสกับโป๊กเกอร์และบรรลุระดับทักษะบางอย่าง ผมเชื่อว่าผู้คนจะชอบเกมนี้ ”

เฉินยังคงม้วนตัวในอีเวนต์โลว์บอล

Chen ยังคงกลิ้งในกิจกรรม lowball (ภาพโดย GreasieWheels)

Mike Wattel เป็นรองชนะเลิศ เพียงพลาดสิ่งที่จะเป็นชัยชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ครั้งที่สอง เงินสด WSOP ครั้งแรกของ Wattel เกิดขึ้นเมื่อ 11 ปีที่แล้ว เมื่อเขาชนะการแข่งขันลิมิตโอมาฮา ไฮ-โลว์ในปี 1999 ซึ่งเล่นที่ Horseshoe ของ Binion มือสุดท้ายของการแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อ Chen ตี 10 สูงของ Wattel ควีน-ไฮ วัตเทล ซึ่งอาศัยอยู่ในเมซา รัฐแอริโซนา ได้รับรางวัลชมเชย 57,375 ดอลลาร์สำหรับอันดับที่สอง มันเป็นเงินสดครั้งที่ 24 ของเขาที่ WSOP และทำให้ Wattel พุ่งทะลุเครื่องหมายล้านดอลลาร์ในการชนะ WSOP เขาได้ลงเล่นในตารางนัดสุดท้าย 14 นัด

ลาสเวกัสโป๊กเกอร์โปร Nicholas Binger เป็นอันดับสามในขณะที่ Derric Haynie จากลินคอล์น แคลิฟอร์เนียเป็นที่สี่ ผู้เข้าเส้นชัยที่ห้าคือทอดด์ ทวน บุย จากแซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย และเจมส์ บอร์ด จากลอนดอน ประเทศอังกฤษ อยู่ในอันดับที่หก

Alexander Kravchenko ผู้ได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำOmaha High-Low Splitในปี 2550 และทำตารางสุดท้ายของกิจกรรมหลักในปีนั้นเป็นผู้เข้าเส้นชัยที่เจ็ด

นี่เป็นทัวร์นาเมนต์ lowball แบบบายอินมูลค่า 1,500 เหรียญแรกที่มีรูปแบบการจับฉลากแบบ deuce-to-seven ที่ WSOP ผลิตภัณฑ์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากมี 250 รายการ ซึ่งเป็นสนามที่ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากโป๊กเกอร์รูปแบบนี้ไม่ค่อยได้เล่นในห้องไพ่ส่วนใหญ่ นอกเหนือจาก WSOP แล้ว แทบไม่มีกิจกรรมโลว์บอลแบบ deuce-to-seven ที่เล่นที่ไหนเลย ยกเว้นบางคาสิโนขนาดใหญ่ในพื้นที่ลอสแองเจลิส เกมเหล่านั้นมักจะเล่นด้วยเงินเดิมพันที่สูงมาก โดยเฉินมักจะนั่งเป็นหนึ่งในผู้เล่น

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 28 อันดับแรกได้รวบรวมเงินรางวัล นอกเหนือจากผู้ที่ทำตารางสุดท้ายแล้ว อดีตผู้ทำสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ที่ทำเงินในงานนี้ ได้แก่ Chris Bjorin (13), Erik Seidel (14), Keith Lehr (16) และ Jose-Luis Velador (24) ตอนนี้ Seidel มีเงินสด WSOP อาชีพ 59 ใบและเป็นอันดับที่สี่ในรายการเงินสดตลอดกาล ในขณะที่ Bjorin มีเงินสด WSOP อาชีพ 52 ใบและเป็นอันดับที่แปด