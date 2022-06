เว็บบาคาร่า UFABET บางครั้งนักพนันก็แค่อยากเล่นการพนัน

เว็บบาคาร่า UFABET กลยุทธ์พื้นฐานช่วยให้การพนันออกจากแบล็คแจ็คให้ได้มากที่สุด ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์สำหรับไพ่แต่ละใบที่หงายหน้าของเจ้ามือแต่ละใบ

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดไม่ได้รับประกันผู้ชนะ แต่จะลดความได้เปรียบของบ้านและเสี่ยงเล็กน้อยจากการพนัน

อย่างไรก็ตาม บางครั้งฉันพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ “ฉันมาที่นี่เพื่อเสี่ยงโชค” เป็นวลีที่มีประโยชน์ เวลาดังกล่าวมาในปลายเดือนกรกฎาคมเมื่อเจ้ามือและผู้เล่นอีกคนร่วมมือกันทำประกันกับผม

สำหรับผู้อ่านที่ไม่ได้เล่นแบล็กแจ็ก จะมีการประกันเมื่อใดก็ตามที่เจ้ามือมีเอซหงายหน้า และมันเป็นการเดิมพันว่าเจ้ามือมีแบล็คแจ็ค ในการทำประกันโดยส่วนใหญ่ ให้เดิมพันครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมของคุณ หากเจ้ามือมีแบล็กแจ็ก เงินเดิมพันประกันจะจ่ายที่อัตราต่อรอง 2-1 ดังนั้นเงินประกันที่ชนะจะหักล้างการสูญเสียเงินเดิมพันหลัก และคุณคุ้มทุนในมือ

หากคุณมีแบล็คแจ็ค ขั้นตอนจะแตกต่างออกไป คุณบอกตัวแทนจำหน่ายว่าคุณต้องการเงินด้วยซ้ำ เจ้ามือจ่ายเงินให้คุณทันที – การเดิมพัน $10 ของคุณชนะ $10 แทนที่จะชนะ $15 หากเจ้ามือไม่มีแบล็กแจ็กและดันถ้าเขาทำ

การประกันภัยจะเป็นการเดิมพันที่คุ้มทุนหากเจ้ามือที่เริ่มต้นด้วย Ace up มีแบล็คแจ็คเป็นสามเท่า และดีกว่าเดิมพันด้วยซ้ำว่าเจ้ามือแบล็คแจ็คมามากกว่าหนึ่งในสามของเวลา แต่มีเพียง 30.8% ของไพ่ที่มี 10 ค่า ดังนั้นหากคุณไม่ใช่นักนับไพ่ที่รู้ว่าไพ่ 10 แต้มมีสัดส่วนที่สูงกว่าปกติที่จะเล่น การประกันภัยถือเป็นการเดิมพันที่แย่

ในช่วงต้นเซสชั่นของฉัน ฉันได้รับไพ่แบล็คแจ็ค และเจ้ามือได้ไพ่เอซหงายหน้า เขาถามว่าฉันต้องการเงินไหม และฉันปฏิเสธ สุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ที่ฐานแรก – ตำแหน่งท้ายสุดทางด้านขวาของผู้เล่น – พูดแทรกว่า “ฉันมักจะเอาเงินเสมอ” เจ้ามือตกลงว่า “มันเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอนในคาสิโน”

อนิจจา เจ้ามือคว่ำแจ็คลง และแบล็คแจ็คของฉันผลักเขา ดีลเลอร์และเบสแรกต่างก็ชำเลืองมองกันและกัน

สิบหรือ 12 มือต่อมา มันเกิดขึ้นอีกครั้ง ฉันมีแบล็คแจ็คและเจ้ามือได้เอซ เขาเสนอเงินด้วยซ้ำ ฉันปฏิเสธ และเบสคนแรกก็พูดว่า “คุณยังไม่ได้เรียนบทเรียนเลยใช่ไหม”

เจ้ามือพูดย้ำว่าสิ่งเดียวที่แน่นอนและเสริมว่า “ผมรู้ว่าเมื่อผมเล่นและชัยชนะที่แน่นอนอยู่ที่นั่น ฉันต้องการรับมัน” และเบสคนแรกก็กลับมาทันทีว่า “ทำไมคุณไม่เอาเงินไปล่ะ”

นั่นคือตอนที่ฉันบอกพวกเขาว่า “ฉันมาที่นี่เพื่อเล่นการพนัน”

เจ้ามือส่งเสียงกรนและเบสคนแรกส่ายหัว แต่มันจบการสนทนา และนั่นคือทั้งหมดที่ฉันตามหา ฉันไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ เกี่ยวกับหนังสือและคณิตศาสตร์ของเกม สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการทำคือเรียกความสนใจไปที่ระดับทักษะ แต่นั่นเป็นคำอธิบายที่เจ้ามือและเบสแรกยอมรับได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

เมื่อมันเกิดขึ้น เจ้ามือมีแต้ม 6 คว่ำหน้า ฉันเก็บเงิน 3-2 จากแบล็คแจ็คของฉัน และเบสคนแรกพูดว่า “เอาละ การเดิมพันของคุณได้รับผลตอบแทนในครั้งนี้”

ฉันต่อต้านการล่อลวงที่จะบอกว่ามันจ่ายออกบ่อยกว่าไม่ และว่าคุณจะชนะเงินมากขึ้นจากแบล็คแจ็คของคุณโดยรวม ถ้าคุณยอมรับว่าจะมีแรงผลักดันและปฏิเสธแม้แต่เงิน สำหรับผู้ชมกลุ่มนี้ “ฉันมาที่นี่เพื่อเสี่ยงโชค” คือหนทางที่จะไป

เป็นเวลาสามปีแล้วที่เจฟฟ์ ฟอกซ์เวิร์ทธีและพาเมลาภรรยาของเขาเริ่มค้นหาเรือยอทช์ที่สัญญาไว้ แต่พวกเขาก็ยังไม่พบสิ่งที่ถูกสาป

เมื่อลูกสาวสองคนของ Foxworthy ที่อายุน้อยกว่าออกจากวิทยาลัย ทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มให้ความสนใจกับโฆษณาทางทีวีสำหรับบริการวางแผนทางการเงินมากขึ้น และแทบทุกจุดนั้นมีรูปคู่สามีภรรยาวัยกลางคนยิ้มแย้มกอดกันบนเรือใบที่สวยงามที่แล่นข้ามทะเลสีฟ้าเรียบ

แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเมดิสัน อเวนิว และวอลล์สตรีท ผูกมัดทางการเงินในหัวข้อที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่กำลังเข้าสู่วัยกลางคน และคาดหวังความสุขและเสรีภาพที่มาพร้อมกับมัน แน่นอนว่าโฆษณาไม่ตรงกับความเป็นจริง

“ความจริงก็คือทันทีที่ลูกจากไป เราก็เริ่มดูแลพ่อแม่ และฉันก็แบบ ‘เฮ้ เรือใบที่มีน้ำเรียบๆ ที่พวกเขาพูดถึงอยู่ที่ไหน’” Foxworthy พูดพร้อมกับหัวเราะ

ไม่ใช่ว่า Foxworthy ไม่ชอบช่วงเวลานี้ในชีวิตของเขา ที่จริงแล้ว ในวัย 56 ปี นักแสดงตลกรุ่นเก๋ากล่าวว่าเขารายล้อมไปด้วยแนวคิดและแนวคิดเรื่องตลกใหม่ๆ มากมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเขาเพิ่งบุกเข้าไปในธุรกิจตลกๆ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว

“สิ่งที่ผมค้นพบคือ … มันเป็นเรื่องตลกและเข้าใจได้ทั้งหมด” เขากล่าวระหว่างการโทรจากบ้านของเขาในย่านชานเมืองแอตแลนตา “พ่อตาของฉันมักจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนเสมอ และฉันก็แบบ ‘พวกเขาไม่ได้ดีขนาดนั้น หรือคนคงไม่ทำงานหนักขนาดนั้นเพื่อคิดสิ่งใหม่ๆ’ ฉันหมายความว่า คุณต้องไม่แซงคนอามิชบนหลังม้าและรถบั๊กกี้ในพายุฝนที่พัดกระหน่ำและคิดว่า ‘ลูกปืนผู้โชคดีคนนั้น’”

ตราบใดที่เขายังยืนหยัด เนื้อหาของ Foxworthy มักเลียนแบบชีวิตส่วนตัวของเขา

ในฐานะพ่อที่อายุน้อย เขาจะหันมาขับรถเล่นพูลเมื่อไม่ได้อยู่บนถนน แต่ไม่เหมือนพ่อคนอื่นๆ หลังจากที่เขาขับรถที่เต็มไปด้วยลูกๆ ไปโรงเรียนหรือแข่งฟุตบอล เขาจะกลับบ้านและเขียนเนื้อหาใหม่ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 10 หรือ 15 นาที และพบว่าผู้ชมโดยเฉลี่ยของเขาพยักหน้าเห็นด้วยและหัวเราะ ที่เส้นชกของเขา

Foxworthy เสริมว่า ชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน แต่วิธีที่เราค้นหาคำตอบของคำถามที่ร้อนรุ่มในชีวิตได้เปลี่ยนไปจากปีที่พ่อตาของเขาต้องการ

“ลูกๆ ของฉันคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเลย เพราะคุณสามารถ Google ได้ทุกอย่าง และมีอะไรอีกมากมายที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จาก Google แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ชีวิต” เขากล่าว หยุดชั่วคราวในลักษณะที่ชัดเจนว่าเขากำลังจะปล่อยมุกตลก “ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีภรรยาผมยาวสวยได้ หรือจะตรงต่อเวลาก็ได้ คุณไม่สามารถมีทั้งสองอย่าง คุณไม่ได้เรียนรู้เรื่องแบบนั้นจาก Google”

เพื่อพัฒนาเนื้อหาใหม่ 90 นาทีที่ Foxworthy จะนำไปที่ Event Center ที่ Borgata Hotel Casino & Spa เวลา 20.00 น. วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. เขากลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ตลกขบขัน เขาเริ่มทำมุกตลกใหม่ๆ ในคลับตลกเล็กๆ ที่เขาเล่นในขณะที่อาชีพของเขาเพิ่งเริ่มต้น

ภรรยาของเขามักจะพาเขาไปชมการแสดงช่วงพักงาน แต่เธอจะทำให้เธอหัวเราะในแบบที่ต่างไปจากผู้ชม

“ฉันสามารถบอกได้ว่ามีอะไรระเบิดบ้าง เพราะเสียงเดียวที่ฉันได้ยินในห้องคือภรรยาของฉันหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและทุบโต๊ะ เพราะเธอชอบเสียงระเบิด” Foxworthy อธิบายพร้อมกับหัวเราะใหญ่

Foxworthy ผู้ซึ่งต่อยตั๋วเพื่อเป็นดาราหลังจากพัฒนาลายเซ็นตลกเกี่ยวกับ “คนหัวแดง” ซึ่งเป็นเรื่องสากล ไม่ใช่แค่ชาวใต้เท่านั้น ยังคงใช้ระบบที่เขาพัฒนาขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเพื่อจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่พัฒนาขึ้นใหม่

ถ้าเขาแนะนำเรื่องตลกและมันทำให้หัวเราะใหญ่ในทันที การ์ดดัชนี 3×5 นั้นจะเข้าไปในกล่องที่มีเครื่องหมาย “ทอง” ทันที มุขตลกที่ได้รับการตอบสนองน้อยแต่ยังคงได้รับปฏิกิริยาเชิงบวก ถูกใส่ลงในกล่องสีเงิน ซึ่งหมายความว่าเขาต้องดำเนินการต่อไป

และเรื่องตลกที่ระเบิด? พวกเขาเข้าไปในกล่องที่ระบุว่า “ใบรับรองการปรากฏตัว” แม้ว่าเรื่องตลกเงินจำนวนมากจะมีสถานะเป็นทอง แต่ Foxworthy กล่าวว่าไม่มี “Certificate of Appearance” ใดที่เคยทำมาตรฐานทองคำ

“บางครั้ง ฉันจะพยายามต่อไปและ (มุกตลก) ก็ไม่ได้ผล และภรรยาของฉันก็บอกว่ามันไม่ตลก” เขากล่าว

เว็บบาคาร่า UFABET ในขณะเดียวกัน Foxworthy รู้สึกตื่นเต้นเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อ Fox Television ตัดสินใจทำบางสิ่งที่หายากในธุรกิจทีวี — พวกเขานำเกมโชว์ที่ถูกยกเลิกของ Foxworthy กลับมา “Are You Smarter Than a 5th Grader?”

“ผู้คนจะมาหาฉันที่ร้านขายของชำ มากกว่าที่ฉันเคยทำมา และพวกเขาจะบอกว่า (สุนัขจิ้งจอกตัวนั้น) ต้องนำ ‘เด็กป.5’ กลับมา” เขากล่าว “และฉันก็ยิ้มและคิดว่า ‘ใช่ แต่พวกเขาไม่ทำ (นำการแสดงที่ถูกยกเลิกกลับมา) เมื่อคุณไปแล้วคุณก็ไปแล้ว’”

แต่เมื่อฟ็อกซ์โทรหาเขาในเดือนธันวาคมและถามว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพการแสดงหรือไม่หากเครือข่ายนำมันกลับมา เขาก็ไม่มีลังเลเลยสักนิด

“ฉันชอบ ‘เอ่อใช่นั่นคือลูกของฉัน’ ฉันคิดว่าเปิดให้บริการใน 59 ประเทศแล้ว” เขากล่าว “มันเหมือนกับการขี่จักรยาน เรากลับไปและเริ่มทำอีกครั้งและฉันก็แบบ ‘ใช่ ฉันจำได้ว่าต้องทำอย่างไร’”

การย้ายถิ่นฐานอาจเป็นหัวข้อทางการเมืองที่ร้อนแรงในปัจจุบัน แต่หาก Jose Santana ไม่ได้ย้ายจาก Cuautla บ้านเกิดของเขาไปยัง San Francisco ในปี 1961 โลกอาจไม่ได้รับความสนุกสนานจากผลงานสร้างสรรค์ของ Carlos ลูกชายที่เล่นกีตาร์ของเขา

ตลอด 54 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนั้นเกิดขึ้น คนหลังได้ขายแผ่นเสียงนับล้าน ออกทัวร์ทั่วโลกนับครั้งไม่ถ้วน มีอิทธิพลต่อกลุ่มนักดนตรี และได้กลายเป็นทูตดนตรีให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก และระหว่างการหมกมุ่นอยู่กับวัฒนธรรมต่อต้านฮิปปี้ของบริเวณอ่าวปลายทศวรรษที่ 60 กับการอุทิศตนเพื่อศาสนาตะวันออกภายใต้การปกครองของปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณชาวอินเดีย ศรี ชินมอย ที่ปลูกไว้ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 มุมมองของซานตานามักถูกห่อหุ้มด้วยข้อความแห่งความรัก ความปรองดอง และ แง่บวก

ผู้ชมจะมีโอกาสได้เห็นความรู้สึกดีๆ ของเขาด้วยตนเองเมื่อ Santana มาที่ Borgata Hotel Casino & Spa เป็นเวลาสองคืน: 21.00 น. ในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 21 และ 22 ส.ค.

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อสนับสนุน “Corazón” ของปีที่แล้ว ไม่ใช่แค่สตูดิโออัลบั้มที่ 22 ของตำนานวัย 68 ปีเท่านั้น แต่ยังเป็นภาษาสเปนเป็นครั้งแรกอีกด้วย และเช่นเดียวกับจุดสูงในเชิงพาณิชย์ในปี 2542 เรื่อง “Supernatural” โปรเจ็กต์ 12 เพลงนี้พบว่าเขาแบ่งปันสตูดิโอกับศิลปินรับเชิญในวงกว้าง ตั้งแต่แร็ปเปอร์ Pitbull มกุฎราชกุมารแห่งเร็กเก้ Ziggy Marley และนักร้องอาร์แอนด์บี Miguel ไปจนถึงนักโยกละติน Juanes, Los Fabulosos Cadillacs กลอเรีย เอสเตฟาน ราชินีเพลงป็อปละติน และเวย์น ชอร์ตเตอร์ ผองเพื่อนและตำนานแจ๊ส และในขณะที่แฟนๆ ที่คบกันมานานอาจบ่นและคร่ำครวญเกี่ยวกับทางเลือกของคู่หูบางคู่ที่เคยทำมาในอดีต ซานทาน่าก็ชัดเจนว่านี่คือแนวทางที่เขายอมรับเสมอมา ย้อนหลังไปในวันแรกๆ ที่หลอกหลอนเฮจต์-แอชเบอรี

“ฉันทำสิ่งนี้ตั้งแต่ฉันได้รู้จักกับโรงเรียนของ Bill Graham ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของฉัน ซึ่งก็คือ The Fillmore การไปที่ Fillmore เป็นเรื่องปกติสำหรับฉันที่จะไปดู Young Rascals หรือ The Doors” เขาอธิบาย “ฉันเรียนรู้มานานแล้วจาก Bill Graham, Miles Davis และ Clive Davis ว่านักดนตรีบางคนเล่นแนวเพลงและนักดนตรีคนอื่นๆ เล่นเพื่อชีวิต (John) Coltrane, Wayne Shorter และ Herbie Hancock พวกเขาไม่มีแนวเพลงด้วยซ้ำ พวกเขาเรียกมันว่าชีวิต ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ผูกพันกับเร้กเก้ แจ๊ส บลูส์ หรือแร็พ และคุณมีข้อได้เปรียบ คุณมีพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่กว่าและ Rolodex ให้ดึงออกมา”

ในขณะที่ “Supernatural” ออกมาเป็นโปรเจ็กต์ที่ขับเคลื่อนโดยการวิจัยตลาดและน้อยกว่าด้วยความเป็นธรรมชาติแบบใดแบบหนึ่ง “Corazón” ก็ปะทุด้วยไฟมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนสกาสองขั้นตอนอย่างรวดเร็วของเพลงเปิด “Saideira” ที่มีซามูเอลนักร้องร็อค/เร้กเก้ชาวบราซิล Rosa คำแปล “Una Notte a Napoli” ของ Pink Martini เป็นภาษาสเปนโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักร้องเพลง Latina Lila Downs, Nina Pastori และ Soledad หรือเพลงรุมบ้าอันร้อนแรงของ “Besos de Lejos” ที่กระตุ้นด้วยถ้อยคำที่งดงามของ Estefan และในขณะที่ “Oye 2014” การอัปเดตของ “Oye Como Va” เวอร์ชั่นฮิตของซานทาน่าในปี 1970 อย่าง “Oye Como Va” (ร่วมกับพิตบูล) ไม่ค่อยราบรื่น เพลงต่างๆ เช่น จิตวิญญาณแคริบเบียนอันงดงามของ “มาร์การิต้า” ที่นำแสดงโดยโรมิโอ ซานโตส ซูเปอร์สตาร์ bachata และซัลซ่าจังหวะกลาง สุ่มเพลง “Yo Soy La Luz” ที่นำแสดงโดย Shorter และ Cindy Blackman ภรรยาของ Santana เพื่อชดเชยการขาดแคลนนี้

“ซุปไก่คือซุปไก่ไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดอายหรือจากแอฟริกา ดนตรีแอฟริกันเป็นเพลงแอฟริกัน (ทั้งๆ ที่) มันมาจากสเปน เพราะพวกมัวร์เอาชนะสเปนได้ จึงมี descarga และ rumba … ทั้งหมดนั้น เมื่อมีคนถามฉันว่าทำไมฉันถึงให้เครดิตกับแอฟริกามากมาย ฉันบอกพวกเขาเพราะ 99 เปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่ฉันเล่นเป็นเพลงแอฟริกัน” เขาชี้ให้เห็น “ฉันรู้สึกเป็นหน้าที่ของฉันที่จะนำแสงสว่างมาสู่แก่นแท้ของดนตรีที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งก็คือแอฟริกัน

“เพราะดนตรีแอฟริกัน เรามี Chuck Berry, Bo Diddley และ Little Richard ซึ่งเป็นสถาปนิกของร็อคแอนด์โรล Elvis Presley กระโดดโลดเต้น โอเค ฉันไม่มีปัญหากับเรื่องนั้น แต่เขาไม่ใช่คนเริ่ม ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าละตินหรือสเปน ฉันก็ยังบอกว่ามันเป็นเพลงแอฟริกัน”

แม้ว่า Santana จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับซานตานาที่จะได้รับเกียรติจากสายเลือด Rock and Roll Hall of Fame แต่นักขวานขวานผู้ล่วงประเวณีไม่มีส่วนใดในความคิดนั้น ความจริงที่ว่าเขาภาคภูมิใจโดยชอบด้วยกฎหมาย

“มีวงดนตรีอายุเท่าผมไม่กี่วงที่เล่นที่ Woodstock ที่สามารถนำมาเป็นร้อยเท่าจากตอนนั้น ฉันจริงจัง วงดนตรีของฉันมีพลัง ความละเอียดอ่อน และครอบคลุมมากในขณะที่มีพลังงานมาก” ซานตานากล่าว “เราไม่ทำเชือกอะโดป ชายฝั่งหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากคุณกำลังจะตายโดยกดโน้ตนั้น ให้ตายเถอะ แต่จงจดบันทึกนั้นไว้เพราะเมื่อคุณได้มันมา มันเหมือนกับการดู Evel Knievel เมื่อเขาโดดรถเมล์พวกนั้นแล้วเขาก็ยังไม่ตาย อย่างที่บัดดี้ริชและเอลวิน โจนส์กล่าวว่า ‘เล่นให้เหมือนกับว่าคุณกำลังจะได้เล่นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย’ มันไม่ใช่ถ้อยคำที่เบื่อหู มันเป็นรหัสแห่งเกียรติยศ”

เมืองแอตแลนติก — ดื่มด่ำไปกับคอนเสิร์ต Maroon 5 ในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาเพื่อการลงทุนใหม่ของ Casino กล่าวเมื่อวันอังคารว่าพวกเขาสนุกสนานกับการสร้างเวทีถาวรบนชายหาด

แต่พวกเขากำลังจับตามองที่ขอบฟ้าข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอซึ่งอาจดับความหวังใด ๆ ที่สมาชิกคณะกรรมการ CRDA มีต่อเพื่อดำเนินการต่อเพื่อแบ๊งค์งานใหญ่เช่นงาน Maroon 5 ในวันอาทิตย์ที่ดึงดูดผู้คน 50,000

เวทีถาวร “ทำให้ง่ายต่อการกำหนดเวลาห้าหรือหกสิ่งเหล่านี้ในช่วงฤดูร้อน” รองประธานคณะกรรมการ Robert Mulcahy III กล่าวในระหว่างการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของ CRDA เมื่อวันอังคาร

แต่ “เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหากไม่มีแหล่งเงิน” เขากล่าวหลังการประชุม ขณะที่เจ้าหน้าที่รอฟังว่าผู้ว่าการรัฐคริส คริสตี้ลงนามในร่างกฎหมายที่จะคืนทุนให้กับหน่วยงานตามมาตรการที่สภานิติบัญญัติของรัฐผ่านฤดูร้อนนี้ไปในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่

ใบเรียกเก็บเงินนั้น หนึ่งในห้าใบเรียกเก็บเงินช่วยเหลือของมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีที่อ้างว่ารอลายเซ็นของผู้ว่าการ เรียกร้องให้มีส่วนสำคัญของ CRDA — ภาษีทางเลือกการลงทุนร้อยละ 1.25 สำหรับรายได้จากคาสิโนที่ใช้ในการจัดหาเงินทุนบางส่วนของโครงการก่อสร้างและกิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดของแอตแลนติกซิตี้ รวมถึงการแสดงที่ชายหาดในวันอาทิตย์ – จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังภารกิจในการช่วยชำระหนี้ประจำปีของเมืองประมาณ 36 ล้านดอลลาร์

ตลอดการประชุมของวันอังคาร Mulcahy ใช้คอนเสิร์ตของวันอาทิตย์เป็น

บทเรียนเชิงวัตถุเกี่ยวกับพลังของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก CRDA เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์สำหรับเมืองที่ยังคงได้รับผลกระทบจากหายนะในปี 2014

“ฉันได้พูดสิ่งนี้กับวุฒิสมาชิก Whelan และกับคนอื่นๆ แล้ว คุณต้องคิดให้นานและหนักหนา (เกี่ยวกับ) ว่าคุณจะทำอย่างไร” Mulcahy กล่าวถึงแนวคิดของ CRDA ที่ไม่ใช้ IAT

คำถามเกี่ยวกับวิธีใช้ IAT — เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเงินภายในของเมือง หรือเพื่อใช้จ่ายในการแสดงความสามารถที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น คอนเสิร์ตที่ชายหาดและศูนย์การประชุม Harrah’s Waterfront Conference ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้ — เป็นหนึ่งใน ประเด็นทางการเมืองส่วนใหญ่ในแอตแลนติกซิตี

“มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหากคุณนำ IAT ทั้งหมดออกจาก CRDA” นายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตี Don Guardian อนุญาตเมื่อวันอังคาร แต่มาตรการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของเมือง และ CRDA จะยังคงสามารถเข้าถึงรายได้ประมาณ 63 ล้านดอลลาร์จากภาษีอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภาษีฟุ่มเฟือยของแอตแลนติกซิตีด้วย

ในฐานะที่เป็นคนที่แกะสลักอาชีพที่ประสบความสำเร็จจากการค้นหาเรื่องตลกในชีวิตประจำวัน บุทช์แบรดลีย์ให้ความสำคัญกับที่นี่และตอนนี้เกือบตลอดเวลา เขาเขียนอย่างต่อเนื่อง ปรับแต่ง และปรับแต่งการแสดงสแตนด์อัพที่ทำให้เขากลายเป็นนักแสดงตลกระดับแนวหน้าในคลับและเทศกาลตลกที่โด่งดังที่สุดหลายแห่งทั่วประเทศ แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย

แบรดลีย์ยังเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว และในฐานะที่เป็นคนที่มาจากแอตแลนติกซิตี มีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่ทำให้เขาเริ่มต้นธุรกิจการแสดง

“ฉันเป็นแค่เด็กที่เลี้ยงโดยแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เคยขายฮอทดอกหน้า 500 Club (ไนท์คลับที่มีชื่อเสียงของ AC ในอดีตของ Paul ‘Skinny’ D’Amato)” แบรดลีย์กล่าว “ครอบครัวของฉันทำงานทั่วแอตแลนติกซิตีมาหลายปีแล้ว ฉันดู Rodney Dangerfield แสดงที่รีสอร์ท ฉันเห็นผู้ชายอย่าง Don Rickles, George Carlin และ Shecky Greene ตลอดเวลาที่พวกเขาเล่นที่นี่ ฉันรู้จักร้านอาหาร ผู้คน ชุมชนนี้เป็นครอบครัวขยายของฉัน และมันสำคัญกับฉันมาก”

ความรักที่เขามีต่อเมืองที่เขาเกิดก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้แบรดลีย์ ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ลอสแองเจลิสตลอดทั้งปี และได้สถาปนาการมีอยู่ถาวรในแอตแลนติกซิตี เวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. แบรดลีย์จะร่วมพาดหัวข่าวกับแบรด แทร็กแมนและชิป แชนทรี ที่งานเปิดตัวหนังตลกของบุทช์ แบรดลีย์ที่ถนนนิวยอร์ก อเวนิว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นร้านเหล้าเถื่อนในยุคห้าม ย่านบันเทิง AC ที่เฟื่องฟู

“การได้เห็น Comedy Stop ใกล้เข้ามาแล้ว (ในเดือนกรกฎาคม ที่ Tropicana Casino and Resort ซึ่งเป็นสโมสรที่บริหารงานโดย Bob Kephart ที่ปรึกษาของ Bradley มากว่า 30 ปี) นั่นเป็นการผลักดันความฝันที่ฉันมีมาตลอดในการเปิด ชมรมตลกระดับแนวหน้าและเร่งกระบวนการ” แบรดลีย์กล่าว “ฉันรักแอตแลนติกซิตี้ และการจากที่นี่ฉันคิดว่านี่อาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องเคลื่อนไหวแบบนี้ หุ้นส่วนธุรกิจของฉัน Coby Frier และฉันพูดคุยกันและพูดว่า ‘ก้าวไปข้างหน้ากันเถอะ เมืองนี้ต้องการอะไรแบบนี้’”

แบรดลีย์มั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่กว้างขวางของเขาในโลกตลกจะไม่เพียงแต่รับรองความสามารถชั้นนำบนเวทีทุกคืนวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สโมสรมีชื่อเสียงในหมู่ผู้ชมด้วย

“ตลอดเวลาที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ เดินทางไปทั่วโลกและพบกับการ์ตูนและผู้ให้ความบันเทิงอื่นๆ ฉันจะทำให้แน่ใจว่า (แขก) มีประสบการณ์ในแอตแลนติกซิตีซึ่งเป็นเรื่องดี” แบรดลีย์กล่าว “มันจะเป็นบูติกคลับที่มีเพียงแค่ดาราดังและดาราดังเท่านั้น สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสโมสรก็คือการแสดงหลายๆ อย่างในคาสิโน ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง เพื่อนนักดนตรีของผม หรือนักแสดงตลกคนอื่นๆ จะเข้ามาและออกไปเที่ยวที่ Hideaway ตลอดเวลา แขกสามารถเข้าไปที่นั่นและคาดหวังว่าจะได้เห็นการแสดงบนเวทีอย่างกะทันหันมากมาย มันจะเจ๋งจริงๆ”

การแสดงในปัจจุบันมีกำหนดสำหรับเวลา 20:00 น. และ 22:30 น. ในวันศุกร์และวันเสาร์ แต่ถ้าแผนเป็นไปด้วยความหวัง เขาและ Frier อาจเริ่มการแสดงเวลา 1:00 น. ในวันเสาร์เพื่อรองรับผู้ที่ออกจากกะคาสิโนตอนดึก .

“แผนคือเพื่อรองรับเมืองและผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง” แบรดลีย์กล่าว “ฉันจะตั้งใจทำงานให้เสร็จ และโคบี้รู้จักทุกคนในเมืองและเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เราจึงรู้สึกว่าพื้นที่ทั้งหมดมีศักยภาพที่จะแตกแยกออกไปได้

“ถ้าคุณต้องการดูการแสดงละครใหญ่ ไปได้เลย แต่ถ้าคุณต้องการที่จะสัมผัสความรู้สึกของความตลกขบขันต่อหน้าคุณจากนักแสดงตลกชั้นนำในประเทศนี่จะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ”

ATLANTIC CITY — รูปภาพใน “NJ Soul of Hunger: The Atlantic City Story” ที่ Noyes Arts Garage ที่นี่เรียบง่าย แต่สื่อถึงผลกระทบหลายชั้นของการปิดคาสิโนกับครอบครัวในพื้นที่

Gary Howard จาก Egg Harbor Township ถ่ายทำหน้าหนึ่งในคู่มือการรับประทานอาหารเพื่อแสดงส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาที่จบลงด้วยงาน 27 ปีของเขาเมื่อ Showboat Atlantic City Casino ปิดตัวลง

“ฉันเคยออกไปกินอาทิตย์ละครั้ง มันหายไปแล้ว” ฮาวเวิร์ดผู้เปิด Showboat และทำงานในโกดังและได้รับเกือบสามทศวรรษกล่าว “มีผลกระทบต่อทุกคน ฉันจะไม่นำเงินกลับคืนสู่เศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกต่อไป”

นอกจากนี้ เขายังยิงตัวเองตัดผมของตัวเอง ซึ่งแสดงให้เห็นอีกวิธีหนึ่งที่การตัดของเขาส่งผลกระทบระลอกคลื่น

Rachel Swain จากเมืองแอตแลนติกซิตี ถ่ายภาพรองเท้าสลิปออนสีดำคู่หนึ่งที่เธอใส่ตลอดเวลาในตอนนี้

เธอตกงานด้านบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ Showboat เมื่อปิดตัวลงเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว และตกงานเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากทำงานที่นั่น 26 ปี ในที่สุดในเดือนพฤษภาคม เธอได้งานใหม่ที่ AtlantiCare Regional Medical Center ในแอตแลนติกซิตี ซึ่งจ่ายน้อยกว่างานเดิมของเธอมาก

ภาพถ่ายของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก New Jersey Anti-Hunger Coalition และได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Jon Bon Jovi Soul

การจัดแสดงเปิดขึ้นในวันศุกร์ด้วยการแถลงข่าวที่มีช่างภาพท้องถิ่นสี่ในแปดคน ทั้งหมดได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโดยหนึ่งในหน่วยงานบริการสังคมที่ช่วยให้พวกเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากการปิดคาสิโนสี่แห่งและการเลิกจ้างพนักงานคาสิโน 8,000 คน

“เรามีจำนวนอาหารที่เราแจกจ่ายเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว” เอเวอลิน เบนตัน กรรมการบริหารธนาคารอาหารแห่งนิวเจอร์ซีย์-เซาเทิร์น ทาวน์ชิป ในเมืองไข่ฮาร์เบอร์ กล่าว

เบนตันกล่าวว่าตู้เก็บอาหารเคลื่อนที่ของ Galloway Township มีประสบการณ์การแจกจ่ายอาหารที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 นับตั้งแต่ปิดคาสิโน

“นี่ไม่ใช่ตัวเลข” เบนตันกล่าว “นี่คือผู้คนและครอบครัวของพวกเขา”

“ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือครอบครัว เราต้องการทุกคนที่ร่วมโต๊ะเพื่อช่วยเหลือพวกเขา” จีนเนตตา วอร์เรน ผู้ประสานงานโครงการของคณะกรรมการวิกฤตการณ์เมืองแอตแลนติกซิตีขององค์กรการกุศลคาทอลิกกล่าว “เราจะยังคงส่งเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้ผู้คนไม่ลืม”

ทั้ง Robert Worrell จาก Absecon และ Shakir Abdussalaam จาก Atlantic City ได้ถ่ายรูปภรรยาและลูกเล็กของพวกเขาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาหางานทำต่อไปหลังจากที่พวกเขาตกงานในคาสิโนหรือถูกลดชั่วโมงการทำงานลงอย่างมาก

ชั่วโมงทำงานของ Worrell ในฐานะพ่อครัวที่ Harrah’s นั้นไม่น่าเชื่อถือนัก เขาถูกหักค่าจ้าง $6 ต่อชั่วโมง และกลายเป็นยามรักษาความปลอดภัยที่รับประกัน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้เงินเดือนที่มั่นคง

ภรรยาของเขาตกงานในคาสิโน และพวกเขามีลูกชายคนเล็ก ดังนั้นจึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก Medicaid และโปรแกรมความช่วยเหลือด้านโภชนาการของ SNAP เขากล่าว

Abdussalaam เริ่มทำงานที่ Borgata ในปี 2550 แต่ออกจาก Revel โดยคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ดี

“ตอนนี้ปิดตัวลงแล้ว และฉันและภรรยาของฉันเพิ่งพาเด็กคนหนึ่งไปสู่ความล่มสลายของการปิดคาสิโน” เขากล่าว

Abdussalaam กล่าวว่าเขาเพิ่งพบงานนอกเวลา แต่ควรทำมากกว่านี้เพื่อช่วยอดีตคนงานคาสิโนหางานที่มีรายได้ดี

“เราทำงานหนักและส่งเงินหลายล้านให้เทรนตันทุกวัน” เขากล่าว “เราสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้”

ฮาวเวิร์ดกล่าวว่าเขาหางานมาเกือบปีแล้ว และเมื่ออายุ 61 ปีมักจะไม่ได้รับคำตอบจากเรซูเม่ที่เขาส่ง

เขาเสียบ้านในเมืองและย้ายไปอยู่กับแฟนสาว แคธลีน เคาท์ซ อดีตพนักงานรับเลี้ยงเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เธอกล่าว

Swain กลับไปโรงเรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการรับรอง แต่หลังจากสำเร็จการศึกษาและส่งใบสมัคร 16 ใบก็ไม่ได้รับข้อเสนอใดๆ

ดังนั้นเธอจึงโทรหารองประธานที่ AtlantiCare เล่าเรื่องของเธอให้เขาฟัง และได้รับข้อเสนองานดูแลทำความสะอาดหลังจากนั้นไม่นาน เธอกล่าว

เธอได้รับการว่าจ้างในเดือนพฤษภาคม แต่ชีวิตยังคงดิ้นรน เธอทำเงินได้ 10.91 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เทียบกับ 14.42 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงที่งานคาสิโนของเธอ เธอกล่าว

Gregg Allman ได้ “เกษียณ” หนึ่งบทของอาชีพนักดนตรีที่มีเรื่องราวของเขา แต่ยังไม่พร้อมที่จะเรียกมันว่าเลิก สมาชิก Rock and Roll Hall of Fame เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วได้ยุติการสิ้นสุดวง Allman Brothers Band อย่างยาวนานด้วยการแสดงบนเวทีหกคืนที่โรงละคร Beacon ในนิวยอร์กซิตี้ ในมือกับ Gregg Allman คือมือกลอง Butch Trucks และ Jaimoe และผู้เล่นที่รู้จักกันมานานกับชุด Southern Rock ที่บุกเบิก

“หลังจาก 45 ปีผ่านไป ฉันค่อนข้างจะกระตุ้นมัน” Allman ผู้ซึ่งกำลังแบ่งปันใบเรียกเก็บเงินกับ Doobie Brothers เวลา 19.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. ของตอนจบกล่าว “หกคืนนั้นบริสุทธิ์มาก – ทุกคนอยู่ในจุดสูงสุด ทุกคนต่างก็ประพฤติตนดีที่สุด”

สำหรับ Allman ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้เขาได้มองย้อนกลับไปในทางดนตรีและเป็นส่วนตัว ในขณะที่กำลังวางแผนอนาคตของเขา

ต้นปีหน้า เขาวางแผนที่จะกลับไปที่ Muscle Shoals Sound Studio ของ Alabama ซึ่งเขาบันทึกครั้งสุดท้ายในช่วงปลายยุค 60 เพื่อสร้างอัลบั้มใหม่ นอกจากนี้ Allman ยังมีแนวโน้มที่จะให้ผู้ชม AC ได้สุ่มตัวอย่างเนื้อหาใหม่

“มันช่วยในการทดสอบถนน” เขากล่าว “ทฤษฏีของผมคือ คุณตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ชม มันทำให้คุณกลัวที่จะทำมันถูกต้อง ความรู้สึกใหม่นั้นมาเหนือคุณอีกครั้ง – คุณต้องจดจ่อจริงๆ”

ออลแมนยังให้เครดิตกับความสุขุมในระยะยาวของเขาในการช่วยให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงทางดนตรี

“ผมได้ผ่านการโกหกเรื่องโคเคนครั้งใหญ่” เขากล่าว “นั่นทำให้คุณมึนงงและไม่รู้สึกตัว ยาเสพติดและแอลกอฮอล์เป็นสิ่งเดียวที่ฉันเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตจนถึงตอนนี้ เป็นเวลา 21 ปีแล้วที่ฉันได้ลิ้มรสแอลกอฮอล์ สิ่งเดียวที่ฉันทำคือสูบวัชพืชสีเขียวของพระเจ้าเล็กน้อยแล้วสูบอีก”

ในอัลบั้มล่าสุดของเขา “Gregg Allman Live: Back to Macon, GA” (Concord Records) การบันทึกเสียงครั้งแรกของเขาในฐานะศิลปินเดี่ยว เขาได้ให้ภาพรวมอาชีพ การบันทึกนำเสนอไฮไลท์ของ Allman Brothers รวมถึง “Statesboro Blues,” “Melissa” และ “Whipping Post” ด้วยผลงานของเขาเอง โดยเฉพาะ “Queen of Hearts” และ “I’m No Angel”

แคตตาล็อกของเขาอีกรายการหนึ่งสามารถพบได้ในการเปิดตัวปี 2014 “All My Friends: Celebrating The Songs & Voice Of Gregg Allman” (Rounder) อัลบั้มนี้มีการบรรเลงเพลงของเขาแบบสดๆ โดย Warren Haynes และ Derek Trucks ซึ่งเป็นสมาชิกของ Allman Brothers Band มาอย่างยาวนาน นักแสดงคันทรี่อย่าง Martina McBride และ Vince Gill และ Keb Mo นักร้องนำ R&B

“สิ่งเดียวที่ฉันทำได้เพื่อกลั้นน้ำตาเอาไว้” Allman กล่าวถึงการแสดง “มันเป็นหนึ่งในคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน”

บทสรุปย้อนหลังของ Allman คือ “My Cross To Bear” (William Morrow) ไดอารี่ที่ไม่มีตัวหนาของเขาในปี 2012

เพื่อรวบรวมเรื่องราวอันน่าทึ่งในชีวิตของเขา ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของพี่ชายและเพื่อนร่วมวง Duane Allman และเพื่อนร่วมวงอีกคน Berry Oakley การแต่งงานในแท็บลอยด์และอาหารสัตว์อายุสั้นของเขากับ Cher และการปลูกถ่ายตับในปี 2010 Allman ขุดวารสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเทปไว้หลายชุด

“ฉันคิดว่าฉันจะต้องเขียนสิ่งนี้ลงไปบ้าง ดังนั้นเมื่อฉันโตขึ้นและไม่สามารถเล่นสดได้อีกต่อไป ฉันสามารถนั่งบนระเบียงและเก้าอี้โยก และใช้นิ้วโป้งผ่านหน้าบางหน้าและหวนคิดถึงมัน” เขาพูดว่า.

ผู้จัดการของเขาแนะนำให้เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ หลังจากเจอถุงผ้าขนาดใหญ่ที่ยัดเทปไว้

“ฉันบอกว่าใครจะอยากได้ยินเกี่ยวกับชีวิตและเวลาของฉัน” Allman เล่า “พวกเขาไปหามันและมอบแป้งกองหนึ่งให้ฉันล่วงหน้า ดังนั้นฉันเดาว่ามันถูกต้อง

“ผมต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง” เขากล่าวเสริม “ฉันมี f-yous มากเกินไปสองสามตัวในนั้น ฉันคิดว่า แม่ของฉันกำลังจะอ่านพวกนั้น เราเลยลบทิ้งไป แต่ทั้งหมดนั่น”

Allman คาดว่าจะแบ่งปันเวลาบนเวทีกับ Doobies

Gregg Allman และ Doobie Brothers แสดงร่วมกันครั้งแรกในปี 1974 แต่แสดงถึงแง่มุมที่แตกต่างกันในยุคของพวกเขา Allman สร้างชื่อของเขาใน Southern rock and blues กับ Allman Brothers Band และโซโล และ Doobies ก็เปลี่ยนจากคันทรีร็อคเป็นเสียงป๊อปที่มีสัมผัสแห่งจิตวิญญาณ – ลองนึกถึงเพลงฮิตเช่น “Listen to the Music”, “Black น้ำ” “พาไปที่ถนน” และ “คนโง่เชื่ออะไรอย่างนี้”

ทั้งสองวางแผนที่จะแบ่งปันช่วงเวลาบนเวทีที่ Borgata “เราจะติดขัด ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำ” Allman กล่าว