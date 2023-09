เว็บบอล SABA SPORT เปิดตัวคาสิโนจักรยานแห่งใหม่ในพิธี

เว็บบอล SABA SPORT (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เจอร์รี่ บราวน์ พร้อมด้วยผู้จัดการหุ้นส่วนทั่วไปและซีอีโอ Hashem Minaiy และ Robert H. Carter ประธานของ Carter Management Group, Inc. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทั่วไปของ Bicycle Casino ตัดริบบิ้นแนะนำThe Bicycle Hotel & Casinoโรงแรมบูติกหรูหราสูง 7 ชั้น 117,907 ตารางฟุต นอกเหนือจาก Bicycle Casino ใน Bell Gardens รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดให้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2015

เจนนิเฟอร์ โรดริเกซ นายกเทศมนตรีเมือง Bell Gardens และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Cristina Garcia ตลอดจนเจ้าหน้าที่เมือง Bell Garden และแขกหลายร้อยคนจากชุมชนได้มาร่วมเฉลิมฉลองและต้อนรับโรงแรมแห่งใหม่ด้วยการประกาศ งานนี้ฝ่าฝืนพิธีตัดริบบิ้นแบบดั้งเดิม โดยมีทางเข้าใหญ่พร้อมกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่มีนักขับสวมชุดทักซิโด้ และนางแบบแสนสวยสวมชุดปักเลื่อม แสดงไพ่ขนาดใหญ่ที่สะกดคำว่า “จักรยาน” นอกจากนี้ หน่วยพิทักษ์เกียรติยศ Bell Gardens ยังเป็นผู้นำในพิธี และผู้ว่าการรัฐบราวน์เข้าร่วมทีม Bicycle Hotel เพื่อตัดริบบิ้นอย่างเป็นทางการ

สร้างขึ้นโดยผู้รับเหมาทั่วไปเชิงพาณิชย์ RD Olson Construction ด้วยสถาปัตยกรรมโดย Lee & Sakahara Architects และการออกแบบภายในโดย Hager Design International Inc. โรงแรมจะเปิดให้บริการพร้อมห้องพักและห้องสวีทหรูหรา 99 ห้อง แนวคิดการรับประทานอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น The Bike Brewery และสิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ท รวมถึง สปาเต็มรูปแบบและดาดฟ้าสระว่ายน้ำกลางแจ้งยกระดับพร้อมคาบาน่าส่วนตัว

อนาคตของเกมการพนันในลอสแอนเจลิสเริ่มต้นที่ระยะห่างเพียง 10 ไมล์จากเส้นขอบฟ้าของดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิส บริการนำรถไปรับหน้าที่ที่ประตูสี่เลน และประสบการณ์ในล็อบบี้จะสว่างไสวด้วยโคมระย้าที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งทำจากคริสตัลไลน์ 1,660 เส้น การออกแบบพื้นเป็นวงกลมที่ทับซ้อนกัน (ได้รับแรงบันดาลใจจากล้อจักรยาน) นำไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ทางเข้าลานคาสิโน และพื้นที่เล่นเกมวีไอพีที่ได้รับอิทธิพลและการตกแต่งแบบเอเชียที่โดดเด่น ชั้นสองเป็นรีสอร์ททั้งหมด: ศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัย ​​ดาดฟ้าสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมคาบาน่าส่วนตัว สปาและซาวน่าของโรงแรมเกินความต้องการด้านสุขภาพของนักเดินทางยุคใหม่ นอกจากนี้ พื้นที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์และพื้นที่ประชุมส่วนตัวขนาด 9,000 ตารางฟุตยังเหมาะกับการดำเนินธุรกิจ การประชุมด้านการเดินทาง และงานเลี้ยงอีกด้วย

หลังจากเล่นที่โต๊ะ 185 โต๊ะของคาสิโน แขกสามารถผ่อนคลายและเติมพลังอีกครั้งในห้องพักดีลักซ์ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบ เตียงคิงไซส์และเตียงควีนไซส์ที่หรูหราได้รับการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากแคลิฟอร์เนีย และสิ่งอำนวยความสะดวกอาบน้ำที่หรูหราของ L’Occitane En Provence สำหรับแขกที่กำลังมองหาที่พักระดับพรีเมียม ห้องสวีทสุดหรูจำนวน 29 ห้องจะมีตั้งแต่ห้องคลาสสิกสวีท (648 ตารางฟุต) ห้องไบค์สวีทอันเป็นเอกลักษณ์ (904 ตารางฟุต)

ห้องกัฟเวอร์เนอร์สสวีทที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา (1,359 ตารางฟุต) และ ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีท (2,007 ตร.ฟุต) ตกแต่งอย่างสวยงามลงตัวด้วยห้องนอน 2 ห้อง ห้องนั่งเล่นอย่างเป็นทางการ และอ่างจากุซซี่ ก้าวไปอีกขั้นด้วยเสน่ห์อันทันสมัยของโรงแรม ร้านอาหารของโรงแรม Bike Brewery จะบุกเบิกวงการคราฟต์เบียร์ใน Bell Gardens โดยมีก๊อก 28 แก้วที่เน้นโดย The Bike Brew ซึ่งเป็นเบียร์สีบลอนด์จาก Golden Road Brewery ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ The Bicycle Hotel & Casino ตัวเลือกอาหารอื่น ๆ ได้แก่ Coffee House สแน็กบาร์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และบริการอาหารในห้องพัก

“วันนี้เป็นหนึ่งในวันที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนที่ The Bicycle Hotel & Casino และสำหรับเมือง Bell Gardens” Minaiy กล่าว “นี่เป็นความฝันที่เป็นจริงอย่างแท้จริง และเราหวังว่าจะได้ต้อนรับแขกคนแรกของเราในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในวันที่ 1 ธันวาคม”

“ฉันกับ Hashem ตั้งใจไม่เพียงแค่สร้างโรงแรมที่สวยงามสำหรับแขกของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นที่พักที่ยอดเยี่ยมที่ทุกคนในชุมชนสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินได้” คาร์เตอร์กล่าว “การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่เมือง และแขกของเราทุกคนมาเยี่ยมชมโรงแรมเป็นครั้งแรก ทำให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำที่สุด”

หลังจากหลายปีของการวางแผนและก่อสร้าง การลงทุน 50 ล้านดอลลาร์ และการตัดริบบิ้นที่แปลกใหม่กับ Gov. Brown (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Play’n GO ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมบนโต๊ะและสล็อตชาวสวีเดนได้เปิดตัวชื่อล่าสุดXmas Jokerทันเวลาสำหรับเทศกาล

เปิดตัวพร้อมกันทั้งบนมือถือและแฟลช เกมดังกล่าวเป็นเนื้อหาใหม่ล่าสุดที่เป็นนวัตกรรมและพรีเมี่ยมจากบริษัท และมีของสมนาคุณคริสต์มาสมากมาย รวมถึงฟรีสปินและตัวคูณ

สล็อตสามวงล้อมีภาพเคลื่อนไหวที่มีความคมชัดสูงและประสิทธิภาพที่ราบรื่นในเวอร์ชันโทรศัพท์ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

ห้าเพย์ไลน์คงที่ของ Xmas Joker ประดับด้วยระฆัง ฮอลลี่ และการตกแต่งเทศกาลคริสต์มาส ในขณะที่หมวกโจ๊กเกอร์มอบชัยชนะครั้งใหญ่และฟรีสปิน ไม่ว่าคุณจะซนหรือใจดีในปีนี้ก็ตาม

เมื่อสัญลักษณ์ของขวัญสองอันปรากฏขึ้นในการหมุนฟรี ผู้เล่นจะมีโอกาสเปิดของขวัญลึกลับที่จะเปิดเผยตัวคูณสูงถึง 100 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมด

“Xmas Joker เป็นสล็อตที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดเมื่อกลางคืนเข้ามาและหิมะก็เริ่มตก” Martin Zettergren COO ของ Play’n GO กล่าว “เรามั่นใจว่ากราฟิก เสียง และแอนิเมชั่นที่ยอดเยี่ยมจะเติมเต็มความต้องการของลูกค้าและผู้เล่นของพวกเขา เราแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นพวกเขาติ๊กรายการจากรายการความปรารถนาในวันคริสต์มาสของพวกเขา”

Xmas Joker เป็นเกมที่สี่ที่ออกในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย Play’n GO ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง EGR Game of the Year ตามมาด้วยEye of the Kraken , Happy HalloweenและRage to Riches. ขณะนี้เกมของพวกเขาโดดเด่นบนเว็บไซต์ที่มีผู้ให้บริการ 100 รายในมากกว่า 32 ภาษา

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Yggdrasil Gaming กำลังเปิดตัวทัวร์นาเมนต์อัตโนมัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่และฟีเจอร์การจับฉลากภายในไคลเอนต์ในเกมที่จะให้โอกาสผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกระดานผู้นำต่างๆ

ลักษณะที่สำคัญที่สุดของฟังก์ชันใหม่นี้คือกระดานผู้นำและเอ็นจิ้นการจับฉลาก ซึ่งแสดงเป็นเกมแบบเลือกแล้วคลิก อยู่ภายในไคลเอนต์เกม ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องนำลูกค้าออกไปที่เว็บไซต์ภายนอกที่แสดงบอร์ดผู้นำ

ทั้งกระดานผู้นำในเกมและการจับฉลากในเกมเป็นเครื่องมือการซื้อและการรักษาผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันภายในเกมมากขึ้น

พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ “Boost” ชุดเครื่องมือส่งเสริมการขายของ Yggdrasil ซึ่งรวมถึง “Super Free Spins” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากผู้เล่นและผู้ดำเนินการนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม

Yggdrasil มุ่งเน้นไปที่การเล่นเกมในปีนี้ผ่าน Infinite API ฟังก์ชั่นทัวร์นาเมนท์และการจับฉลากใหม่จะอยู่บนแพลตฟอร์ม iSENSE 2.0 และจะพร้อมใช้งานสำหรับเกม Yggdrasil ทั้งหมด

“Gamification มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์ของเรา และคุณลักษณะการแข่งขันและการจับฉลากเป็นขั้นตอนต่อไปในการส่งมอบเครื่องมือการได้มาและการเก็บรักษาที่ทรงพลังที่สุดสำหรับพันธมิตรของเรา” Fredrik Elmqvist ซีอีโอของ Yggdrasil Gaming กล่าว “Super Free Spins เป็นเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวฟังก์ชันใหม่ล่าสุดนี้เพื่อเสริมมัน พันธมิตรของเราจำนวนหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับศักยภาพของแนวคิดใหม่เหล่านี้ – ทัวร์นาเมนต์แรกจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นจงเฝ้าดูพื้นที่นี้”

ผลงานของ Yggdrasil มีเกมคาสิโนยอดนิยมมากมาย รวมถึง Chibeasties, Cyrus the Virus , Cazino Zeppelin , Jokerizer , Winterberries , Reef Run ,The Dark Joker Rizes , Vikings Go Wild , Joker Millions Progressive , Holmes and the Stolen StonesและDoubles

Yggdrasil ได้รับรางวัลดาวรุ่งด้านซอฟต์แวร์ในงาน EGR B2B Awards ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุตสาหกรรมการพนันและเกมWynn Resorts Ltd. กล่าวเมื่อวันพุธว่าจะย้ายการเปิดการพัฒนา Wynn Palace มูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ในมาเก๊ากลับไปภายในสามเดือน

ในแถลงการณ์สั้น ๆ บริษัทกล่าวว่าได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาทั่วไปว่าโรงแรมคาสิโน Cotai Strip ขนาด 1,700 ห้องจะไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการภายในวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดในวันที่ 25 มีนาคม วันเปิดแก้ไขสำหรับโครงการคือตอน

นี้ 25 มิถุนายนการประกาศส่งผลให้หุ้นของ Wynn Resorts ลดลงมากถึง 6% ก่อนที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้น Wynn ปิดที่ 61.31 ดอลลาร์ในตลาด Nasdaq ลดลง 25 เซนต์หรือ 0.41%

Wynn Palace เป็นหนึ่งในสามการพัฒนาหลักที่มีกำหนดจะเปิดในปีหน้าในมาเก๊าจากผู้ให้บริการคาสิโนในเนวาดาสามรายในภูมิภาค Las Vegas Sands Corp. คาดว่าจะเปิดThe Parisian Macao มูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2559 ในขณะที่ MGM Cotai มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ของ MGM Resorts International จะเปิดทำการในช่วงปลายปี

“ในขณะที่เรารู้สึกประหลาดใจกับการประกาศ เมื่อพิจารณาจากมุมมองเชิงลบของเราเกี่ยวกับผลกระทบของอุปทานใหม่ต่อบรรยากาศของตลาดในปัจจุบัน เราไม่คิดว่าความล่าช้าสามเดือนนั้นมีความหมายโดยสิ้นเชิงจากมุมมองพื้นฐาน” นักวิเคราะห์เกมของ Deutsche Bank Carlo Santarelli กล่าวกับนักลงทุน

เขากล่าวว่าการประกาศดังกล่าวไม่ได้ตำหนิปัญหาของรัฐบาล ปัญหาแรงงาน หรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณสำหรับความล่าช้า

“พวกเขาประสบกับความล่าช้าในการก่อสร้างตามกำหนดเวลา ซึ่งบางส่วนมีสาเหตุมาจากระดับความคาดหวังต่อคุณภาพของงานตกแต่ง” Santarelli กล่าว

เมื่อเดือนที่แล้ว Steve Wynn ประธาน Wynn Resorts วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาเก๊าในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์รายไตรมาสเนื่องจากบริษัทยังไม่ได้รับแจ้งว่าคาสิโนจะได้รับโต๊ะเล่นเกมจำนวนเท่าใด บริษัทกำลังหาโต๊ะจำนวน 500 โต๊ะ

มาเก๊ามีประสบการณ์ 17 เดือนติดต่อกันของรายได้จากการเล่นเกมที่ลดลง และตลาดลดลงมากกว่า 35% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 Lucky Dragon Hotel & Casino อาจต้องเสี่ยงโชคด้วยตัวเอง

สมาชิกสภาเมืองลาสเวกัสซึ่งนั่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานพัฒนาขื้นใหม่ของเมือง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ได้ทุ่มเงินอุดหนุนจำนวน 25 ล้านดอลลาร์ที่นักพัฒนาต้องการซึ่งอยู่เบื้องหลังโครงการเก้าชั้น 200 ห้องที่สร้างขึ้นบางส่วนที่ถนนซาฮาราอเวนิวและลาสเวกัสบูเลอวาร์ด

ผู้สนับสนุนโครงการ Andrew Fonfa ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนาน และ William Weidner ผู้บริหารด้านเกม เตือนว่าพวกเขาอาจต้องชะลอหรือหยุดการทำงานในโครงการนี้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหลายล้านดอลลาร์จากเมือง

พวกเขากล่าวว่าดอลลาร์เหล่านั้นซึ่งจะได้รับการจัดสรรจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ภาษีทรัพย์สินที่คาดหวังในอนาคต จะช่วยให้ Lucky Dragon ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศส่วนใหญ่เอาชนะการขาดแคลนเงินสดที่นักพัฒนาตำหนิความไม่แน่นอนโดยรอบ SLS Las Vegas Hotel & Casino และเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่ การชะลอตัวของจีน

หากไม่มีเงินสดไหลเข้าจากเมือง นักพัฒนาเกรงว่าลาสเวกัสจะสูญเสียตำแหน่งงานประมาณ 3,600 ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการมูลค่า 139 ล้านดอลลาร์ สิ่งหนึ่งที่พวกเขากล่าวว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการทำให้ย่านใจกลางเมืองที่ทรุดโทรมสดใสขึ้น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไม่ได้ซื้อมัน

วันพุธถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเมืองหลายๆ คนจำได้แม้กระทั่งการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการวางคาสิโนด้วยเงินสาธารณะ

บางคนกังวลว่าสภานิติบัญญัติของรัฐจะหยุดชะงักในการขยายคำสั่งของหน่วยงานพัฒนาขื้นใหม่หากพวกเขาเริ่มแจกเงินให้กับคาสิโน

คนอื่นๆ เช่น สมาชิกสภา Bob Beers กล่าวถึง “ปัญหาเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้ง” กับข้อเสนอนี้

กลุ่มเกมและคาสิโนที่แยกจากกันไม่น้อยกว่าสี่กลุ่มเข้าร่วม Culinary Local 226 และสมาชิกสภาหกคนในการต่อต้านการย้าย

“หากมีการมอบเงินให้กับคาสิโน เราก็อยากจะเข้าแถว” ไมค์ โนแลน ผู้จัดการทั่วไปของEl Cortez Hotel & Casino กล่าว “ผมคิดว่าปัญหาเช่นนี้อาจส่งผลเสียต่อ (หน่วยงานพัฒนาขื้นใหม่) ของเราในอนาคต และนั่นจะเป็นสิ่งเดียวที่เรากังวล

การแลกเปลี่ยนเดือนสิงหาคมเน้นย้ำถึงความไม่สบายใจมากมายเกี่ยวกับการวางเมืองบน “ทางลาดลื่น” ต่อการอุดหนุนคาสิโนในเมืองอื่นๆ แม้ว่าจะมีการรับรองว่าลาสเวกัสสามารถสนับสนุนโรงแรมของ Lucky Dragon ได้โดยไม่ต้องอุดหนุนพื้นที่เล่นเกม

“คำแนะนำของฉันคือการผลักดันกลับต่อไป รับตำแหน่งที่เราไม่อุดหนุนคาสิโน (มันเป็นคาสิโนไม่ว่าพวกเขาจะจัดโครงสร้างการเป็นเจ้าของโรงแรมอย่างไร) และปล่อยให้มันเล่น” รองผู้จัดการเมือง Scott Adams เขียนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและเมือง ผู้กำกับ บิล อาเร้นท์. “ไม่แน่ใจว่าเบ็ตซี่จะรู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่า”

ผู้จัดการเมือง Betsy Fretwell รู้สึกแบบเดียวกัน

“บิล ฉันกังวลเรื่องนี้มาก” เธอเขียนถึงอาเรนต์ “ฉันกังวลว่าสิ่งนี้จะเปิดขึ้น (การจัดหาเงินทุนเพิ่มภาษี) ให้กับคาสิโน”

สมาชิกสภา Bob Coffin ซึ่งลงคะแนนเสียงสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าว ยืนยันว่า Lucky Dragon จะไม่ถูกขัดขวางไม่ให้กลับมาแสวงหาการสนับสนุนที่คล้ายกันจากเมืองนี้อีกในอนาคต เมื่อวันพุธผู้นำลาสเวกัสอนุมัติใบอนุญาตการเล่นเกมครึ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการโรงเตี๊ยม Dotty’s ต้องการสำหรับสถานที่

สมาชิกสภาเมืองซึ่งหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นครั้งที่สามในรอบสี่เดือนลงนามในเครื่องสล็อตเพียงเจ็ดจาก 15 เครื่องที่ค้นหาโดยที่ตั้งของบริษัทที่มีการโต้เถียงที่ Hualapai Way และ Sahara Avenue

นั่นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่บริษัทได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในสถานที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่งทั่วรัฐ

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการพูดคุยกันหลายเดือน และเจ้าหน้าที่สองคนรายงานเกี่ยวกับคำถามที่ว่า Dotty’s ซึ่งให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม แต่ทำเงินส่วนใหญ่ผ่านเครื่องสล็อต สามารถจัดประเภทอย่างเหมาะสมว่าเป็นกิจการโรงเตี๊ยมได้หรือไม่

กฎหมายเนวาดา, ที่มีรหัสเมือง, กำหนดให้รายได้จากการเล่นเกมที่ไม่ใช่คาสิโนเป็น “บังเอิญ” กับการดำเนินงานของบาร์, ร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ.

บริษัทคาสิโนและนักวิจารณ์ของรัฐบาลท้องถิ่นได้กล่าวหา Dotty’s หลบเลี่ยงกฎนั้นมาหลายปีแล้วและดำเนินธุรกิจเหมือนกับร้านสล็อตอาร์เคดมากกว่าบาร์ ความเคลื่อนไหวที่พวกเขากล่าวว่าทำให้บริษัทสามารถตั้งร้านค้าใกล้กับย่านที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น

ทนายความที่เป็นตัวแทนของบริษัทไม่ได้ออกกฎการฟ้องร้องเรื่องการลงคะแนนเสียงในวันพุธ ซึ่งพวกเขากล่าวว่าแยก Dotty’s อย่างไม่ยุติธรรมและอาจหมายถึงการปิดสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับเครื่องสล็อตน้อยลง

สมาชิกสภา Bob Coffin ดูเหมือนจะไม่สนใจภัยคุกคามของการดำเนินคดี

หลังจากดูตัวเลขรายได้แล้ว Coffin กล่าวว่าเขาไม่สามารถสรุปได้ว่าการเล่นเกมนั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญกับการดำเนินงานของบริษัท

“หากเราแพ้ในศาลเพราะเราทำผิดพลาด ฉันก็ยินดีที่จะยอมรับคำตัดสินนั้น” เขากล่าว “เมื่อฉันเห็นตัวเลขเหล่านั้นในภาษาธรรมดา พวกเขาไม่ได้ดูบังเอิญ”

สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐและคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาได้ลังเลซ้ำแล้วซ้ำอีกในการบรรลุข้อสรุปเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่นายกเทศมนตรีแคโรลินกู๊ดแมนกล่าวว่าเธอรู้สึกสบายใจที่สนับสนุนการเสนอราคาของบริษัทสำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมโรงเตี๊ยมเต็มรูปแบบอีกครั้ง

นั่นเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่นักวิจารณ์บริษัทและสมาชิกสภา Bob Beers มานานกล่าวว่าเขาต้องการปฏิเสธการประมูลใบอนุญาตครั้งล่าสุดของบริษัท

เนื่องจากไม่มีการชี้แจงการดำเนินการจากรัฐ และเมื่อพิจารณาจากเงินจำนวนมากที่ Dotty ได้มาจากการขายยาสูบ เบียร์คิดว่ามันยุติธรรมที่จะมอบรางวัลให้กับเครื่องจักรเจ็ดเครื่องแห่งใหม่ล่าสุดของบริษัทในลาสเวกัส ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ได้รับอนุญาตตามร้านสะดวกซื้อ

แนวคิดดังกล่าวไม่เหมาะกับทนายความของบริษัท

“นี่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ นี่คือร้านเหล้า” ซูซาน จอห์นสัน ทนายความของบริษัท กล่าว “เราไม่สามารถทำงานด้วยเครื่องจักรเจ็ดเครื่องได้”

ใบอนุญาตการเล่นเกมโรงเตี๊ยมชั่วคราวที่มอบให้กับที่ตั้งซาฮาร่าและฮัวลาไพของบริษัทจะหมดอายุในวันที่ 25 พ.ย. ใบอนุญาตที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้รับการอนุมัติใหม่โดยผู้นำลาสเวกัสจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 พ.ย. ตัวแทนของการรถไฟความเร็วสูงเนวาดาได้ยินแนวคิดการขนส่งที่น่าสนใจเมื่อวันพุธ

รถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถขับบนถนนธรรมดา จากนั้นเคลื่อนตัวเข้าสู่รางนำทางได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะกลายเป็นพาหนะขนส่งความเร็วสูง

ระบบโมโนเรลแบบแขวนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ใช้ลำตัวเครื่องบินและมีความเร็วสูงสุด 250 ไมล์ต่อชั่วโมง

พ็อดขนส่งส่วนบุคคลรูปไข่ที่จะเชื่อมต่อกับรางท่อที่สามารถขนส่งน้ำได้ด้วย ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชาวยูเครนผู้ลึกลับซึ่งบอกว่าเขาพร้อมที่จะทุ่ม 500 ล้านดอลลาร์เพื่อการพัฒนา

แต่ท้ายที่สุดแล้ว XpressWest ซึ่งเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงแบบธรรมดาที่จะขนส่งผู้โดยสารระหว่างลาสเวกัสและแคลิฟอร์เนียตอนใต้โดยทางวิกเตอร์วิลล์และปาล์มเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ได้รับความโปรดปรานจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจทั้งห้าคน

สมาชิกคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติบริษัทรถไฟในลาสเวกัสให้เป็นผู้รับแฟรนไชส์ของรัฐสำหรับระบบรถไฟความเร็วสูง

การคัดเลือกไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยสำหรับคนทั้ง 25 คนในห้องนี้

XpressWest เป็นบริษัทเดียวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของผู้มีอำนาจสำหรับกระบวนการคัดเลือก และเหตุผลก็คือวุฒิสภา Bill 457 ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจได้ระบุประเภทของเทคโนโลยีที่คาดหวังสำหรับระบบนี้ด้วย และมันใกล้เคียงกันอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่ XpressWest กำลังดำเนินการมาเกือบทศวรรษ

ในฐานะผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ ​​XpressWest จะมีรัฐอยู่เคียงข้างเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก เอกอัครราชทูต และผู้สนับสนุนบริการรถไฟความเร็วสูงระหว่างลอสแองเจลิสและลาสเวกัส

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากข้อเสนอ XpressWest ดั้งเดิมมากนัก มันยังคงคิดว่าเป็นระยะแรก 185 ไมล์ของทางคู่โดยไม่มีทางแยกระหว่างลาสเวกัสและวิกเตอร์วิลล์ โดยประมาณไปตามทางขวาของทางหลวงระหว่างรัฐ 15

ระยะที่สองจะขยายเส้นทางไปทางตะวันตกจากวิกเตอร์วิลล์ไปยังปาล์มเดลซึ่งจะตัดกับบริการรถไฟโดยสารที่มีอยู่

ในที่สุด รางโดยสารนั้นจะได้รับการอัพเกรดเป็นรถไฟความเร็วสูงเมื่อระบบรถไฟความเร็วสูงแคลิฟอร์เนียเสร็จสมบูรณ์ ในที่สุด ในระยะที่สาม รถไฟ XpressWest จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสายแคลิฟอร์เนีย

รถไฟขนาดมาตรฐานที่ใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบจะมีหลายหน่วยที่สามารถปฏิบัติการบนรางรถไฟความเร็วสูงของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ บริษัทคาดการณ์ว่าค่าโดยสารไปกลับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ โดยมีรถไฟวิ่งทุกๆ 20 นาทีในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น

สถานีจะถูกสร้างขึ้นในลาสเวกัสทางฝั่งตะวันตกของ I-15 ทางใต้ของถนนรัสเซล

Andrew Mack ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ XpressWest กล่าวกับคณะกรรมการผู้มีอำนาจว่าบันทึกการตัดสินใจขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมได้เสร็จสิ้นแล้วสำหรับช่วงลาสเวกัส-วิกเตอร์วิลล์ และคำแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสุดท้ายที่ร่างโดย Caltrans คาดว่าจะได้รับการอนุมัติในเดือนเมษายน

นั่นหมายความว่าการก่อสร้างทั้งสองระยะสามารถเริ่มได้ในฤดูใบไม้ร่วงและแล้วเสร็จภายในห้าปี

XpressWest ได้ลงทุนไปแล้ว 50 ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ และกำลังจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมผ่านการร่วมทุนที่บริษัทมีกับ China Railway International USA โครงการนี้จะใช้เงินลงทุนเริ่มแรกด้วยเงินลงทุนภาคเอกชนจำนวน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อเริ่มการก่อสร้าง และความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ได้

“มีผู้สมัครเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด” ปีเตอร์ โธมัส สมาชิกคณะกรรมการกล่าวหลังจากได้ยินคำให้การประมาณสองชั่วโมงเกี่ยวกับข้อเสนอทั้งสี่ข้อ

“วันนี้เราได้ยินไอเดียเจ๋งๆ บ้าง แต่บริษัทแห่งหนึ่งได้ใช้เงินจำนวนมากและใช้เวลาไปกับโปรเจ็กต์ของตนไปมาก และเป็นบริษัทเดียวที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด” Tina Quigley สมาชิกคณะกรรมการกล่าวเสริม

ข้อเสนอที่ถูกปฏิเสธถูกส่งโดย Dave Brough ซึ่งนำเสนอแผน Dual-mode Advanced Vehicular Endeavour ซึ่งเป็นระบบที่สามารถวิ่งบนถนนหรือทางรถไฟได้ Ben Missler ประธานและซีอีโอของ SkyTram ข้อเสนอโมโนเรลความเร็วสูงที่ถูกระงับ; และ Jerry Roane ผู้ซึ่งกำลังพัฒนา TriTrack ซึ่งเป็นระบบขนส่งสี่ที่นั่งที่เขาสร้างในโรงรถของเขาในจอร์จทาวน์ รัฐเท็กซัส

ผู้สมัครคนที่ห้าคือรถไฟโดยสารระหว่างเมืองเนวาดาซึ่งมีฐานอยู่ในรีโน นำโดยลามาร์ ไออาซซี เลือกที่จะไม่นำเสนอ

คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันอีกครั้งในอีกหกเดือนเพื่อรับข้อมูลอัปเดตจาก XpressWest เกี่ยวกับความคืบหน้า(ข่าวประชาสัมพันธ์) — เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า EveryMatrix ได้รับใบอนุญาตการเดิมพันระยะไกลและคาสิโนแบบรวมในเดนมาร์ก

ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญมายาวนานใน iGaming ความทุ่มเทของเราในการตอบสนองกรอบการกำกับดูแลที่มีความต้องการนั้นคงที่ ในปี 2012 ตลาดการพนันของเดนมาร์กได้รับการควบคุม และในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาลที่เข้มงวดที่สุดในแง่ของมาตรฐานทางเทคนิคระยะไกล ต้องได้รับการรับรองไม่น้อยกว่าแปดรายการโดยบริษัททดสอบบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงขอบเขตทั้งหมดของ ISO27001 ซึ่ง EveryMatrix ผ่านเมื่อต้นปีนี้

“ตลาดเกมออนไลน์ในเดนมาร์กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขที่เผยแพร่โดยหน่วยงานการพนันของเดนมาร์กเมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดเผยว่ารายรับสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2558 เพิ่มขึ้น 17% เป็น 890 ล้าน DKK” Ebbe Groes ซีอีโอของ EveryMatrix กล่าว “การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการเอกชน สำหรับเรา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า EveryMatrix ได้เข้าสู่ตลาดการพนันของเดนมาร์กในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้ากำลังมองหาที่จะได้รับข้อเสนอการเล่นเกมที่กว้างใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเราหวังว่าจะได้มอบ ผู้ดำเนินการของเราพร้อมตัวเลือกดังกล่าว”

EveryMatrix ได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงเดนมาร์ก มอลตา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และเบลเยียม