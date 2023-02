เว็บบอลสโบเบ็ต ข้อตกลงกับเกมส่วนใหญ่

เว็บบอลสโบเบ็ต Las Vegas Raiders vs. Cleveland Browns เลื่อนเป็นวันจันทร์ เวลา 17.00 น

ทีมฟุตบอลวอชิงตัน พบ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เลื่อนเป็นวันอังคาร เวลา 19.00 น

Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams เลื่อนเป็นวันอังคารเวลา 19.00 น

วอชิงตัน vs. ฟิลาเดลเฟียเป็นคู่ปรับตารางเดียวที่รวมอยู่ใน ตัวเลือก ของBarstool Advisors สัปดาห์ที่ 15

Dan “Big Cat” กล่าวว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ทั้งสามคนจะอยู่ด้วยกันในฤดูกาลนี้จนถึงสัปดาห์ที่ 18 Dave Portnoy จะไปพักผ่อนในเม็กซิโก

Barstool Sportsbook เล่ม ใหม่ที่ Hollywood Casino Morgantownกำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ในเพนซิลเวเนีย นี่คือรูปลักษณ์แรกและรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกสัปดาห์ เราเน้นการวิเคราะห์ของ Barstool Sports Advisors และคุณสามารถเลือกติดตามหรือจางหายไปเมื่อทำการเลือกที่ แอ ปเดิมพันกีฬา PA

มิถุนายนกำลังอุ่นเครื่องในฤดูร้อนด้วยตัวเลือกมากมายสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ในเพนซิลเวเนียและนิวเจอร์ซีย์ ในแต่ละเดือนPlayPennslvaniaดำดิ่งสู่ฉากโป๊กเกอร์เพื่อจัดเตรียมรายการถ่ายทอดสดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นใน PA และแอตแลนติกซิตี

คาสิโน PAที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งได้ผลักดันซองจดหมายเพื่อดึงดูดสนามที่ใหญ่ที่สุด นี่คือตัวเลือกโป๊กเกอร์ของรัฐ

มีชีวิต! คาสิโนดำเนินการต่อ South Philly Shuffle

มีชีวิต! ห้องโป๊กเกอร์ คาสิโนฟิลาเดลเฟียเริ่ม “Philly Shuffle” ในเดือนพฤษภาคมและนำไปสู่เดือนมิถุนายน กิจกรรมหลักจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนและมีสองเที่ยวบินเริ่มต้นที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้

ซื้อเข้า $1,100

ระดับ 30 นาที

กองเริ่มต้น 40,000

กลับเข้ามาใหม่จนถึงระดับ 9

รับประกัน 150,000 ดอลลาร์

สด! ห้องโป๊กเกอร์ฟิลาเดลเฟียจะจัดการแข่งขันทุกวันในแต่ละวัน นอกจากนี้ ห้องโป๊กเกอร์จะจัดบายอิน $450, การแข่งขันแบบหลายวัน $100,000 ในวันที่23-26 มิถุนายน กิจกรรมประจำสัปดาห์อื่นๆ ได้แก่:

วันจันทร์: $120 NLH Bounty- 11:15 น. – รับประกัน $4,000

วันอังคาร: $120 NLH Fat Stacks- 19:15 น. – รับประกัน $4,000

วันพุธ: $140 NLH Quadstacks – 11:15 น. – รับประกัน $3,000

วันพฤหัสบดี: $140 NLH Quadstacks 11:15 น. – รับประกัน $3,000

วันศุกร์: $220 NLH Deepstack – 11:15 น. – รับประกัน $10,000 (6/10 และ 6/17 เท่านั้น)

วันเสาร์: $500 NLH – 11:15 น. – รับประกัน $25,000 (6/11 และ 6/18 เท่านั้น)

วันอาทิตย์: $130 NLH Triple Stacks Turbo – 18:15 น

การแข่งขันโป๊กเกอร์ Rivers Casino Philadelphia มิถุนายน

Rivers Casino Philadelphia ขอ แนะนำ “การแข่งขันสำหรับผู้เริ่มต้น”เกือบทุกวันเสาร์ในเดือนมิถุนายน ในราคา 65 ดอลลาร์ ผู้เล่นใหม่สามารถเข้าชมเกมได้ในเวลา 10.15 น. และรับชิปทัวร์นาเมนต์มูลค่า 15,000 ดอลลาร์

นอกเหนือจากทัวร์นาเมนต์ระดับเริ่มต้นแล้ว Rivers Philadelphia จะจัดการแข่งขันรายวันหลายรายการในแต่ละวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ซึ่งรวมถึง:

วันจันทร์: $130 NLH Double Green Chip Bounty- 19:15 น. – การรับประกัน $4,000

วันอังคาร: $100 NLH – 13:15 น. – การรับประกัน $2,500

วันพุธ: $130 NLH – 19:15 น. – การรับประกัน $5,000

วันเสาร์: $160 NLH – 13:15 น. – การรับประกัน $5,000 (ยกเว้นวันที่ 18 มิถุนายน)

วันอาทิตย์: $230 NLH – 11:15 น. – การรับประกัน $10,000 (ยกเว้นวันที่ 5 มิถุนายน)

Rivers Philadelphia จะเสนอ กิจกรรมผู้อาวุโสมูลค่า $300 บายอิน $25,000 ในวันที่ 18 มิถุนายน ทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับผู้เล่นอายุ 50 ปีขึ้นไปและเริ่มเวลา 11:15 น.

Mohegan Sun Pocono โป๊กเกอร์เดือนมิถุนายน

ผู้เล่นสามารถค้นหาการแข่งขันหลายรายการในแต่ละสัปดาห์ได้ที่ห้องโป๊กเกอร์ที่Mohegan Sun Pocono เหตุการณ์ที่โดดเด่นคือเหตุการณ์รางวัล $ 125 ทุกคืนวันศุกร์

ห้องโป๊กเกอร์ Mohegan Sun Pocono เปิดให้บริการจนถึงเวลา 03.00 น. ทุกวัน มีการแข่งขันให้ผู้เล่นทุกวันยกเว้นวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

ตารางการแข่งขันประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์: $100 NLH Turbo – 12:00 น.

วันจันทร์: $100 NLH Turbo – 19:00 น.

วันพุธ: $100 NLH Turbo – 19:00 น.

วันศุกร์: $100 NLH Turbo – 12:00 น. & $125 NLH Bounty- 19:00 น.

แม้ว่าจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ในวันเสาร์ แต่ผู้เล่นเงินสดจะพบแจ็คพอตสูง $200 ทุกครึ่งชั่วโมงตั้งแต่เวลา 14:00 น. – 22:00 น.

สด! ตารางโป๊กเกอร์คาสิโน Pittsburgh มิถุนายน

มีชีวิต! Casino Pittsburgh กำลังเพิ่ม ซีรีส์ ทัวร์นาเมนต์ตัวสร้างแบ๊งค์ $80ในเดือนมิถุนายน เว็บบอลสโบเบ็ต กิจกรรมขนาดเล็กจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนมากเกินไป

ห้องนี้ยังเสนอบายอินมูลค่า 400 ดอลลาร์พร้อมเงินรางวัล 100 ดอลลาร์ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน เวลา 10:15 น. ทุกวันพฤหัสบดี ผู้เล่นสามารถชนะที่นั่งในกิจกรรมนี้ได้โดยการเล่นดาวเทียมมูลค่า 50 ดอลลาร์

ห้องโป๊กเกอร์ 7 โต๊ะจัดการแข่งขันทุกวันสำหรับผู้เล่นที่กำลังมองหากิจกรรมบางอย่าง

ตารางเดือนมิถุนายนของพวกเขามีดังนี้

วันอาทิตย์: $80 NLH Bankroll Builder – 14:15 น.

วันจันทร์: ไม่มีกิจกรรมประจำวันปกติ วัน

อังคาร: $120 NLH Bounty Fat Stacks- 11:15 น.

วันพุธ: $80 NLH Bankroll Builder – 18:15 น.

วันพฤหัสบดี: $50 black chip satellite 2, 9 มิถุนายน และวันที่ 16 เท่านั้น – 19:15 น.

วันศุกร์: $130 NLH Triple Stacks – 18:15 น.

วันเสาร์: ไม่มีกิจกรรมปกติ ยกเว้นวันที่ 18 มิถุนายน

Rivers Casino Pittsburghเสนอกิจกรรม Deep stack 500 ดอลลาร์ ต่อเดือน ใน วันศุกร์ ที่10 มิถุนายน อี เวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ฟรีซเอาต์และที่นั่งจะถูกจำกัดไว้ที่ 152 ผู้เล่น เปิดลงทะเบียนหนึ่งสัปดาห์ก่อนงาน

ห้องโป๊กเกอร์ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ เช่น:

โรลลิ่งรอยัลแจ็กพอต

แจ็คพอต Bad Beat $994,244 (ณ วันที่ 25/5/22)

มือสูง

ห้องโป๊กเกอร์ใดในเพนซิลเวเนียที่เปิดให้บริการ พวกเขามีทัวร์นาเมนต์หรือไม่?

(ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565)

นี่คือห้องโป๊กเกอร์สดทั้งหมดในรัฐ Keystone ที่เปิดให้บริการ

Parx Casino (ไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์)

Mohegan Sun Pocono (ทัวร์นาเมนต์รายสัปดาห์)

Mount Airy Casino Resort (ไม่มีทัวร์นาเมนต์ ปัจจุบันแจ็กพอตแบดบีต $203,098 ณ วันที่ 31/5/22)

Rivers Casino Philadelphia (ทัวร์นาเมนต์รายสัปดาห์)

Rivers Casino Pittsburgh (ทัวร์นาเมนต์รายเดือน )

Meadows Racetrack and Casino (ไม่มีการแข่งขัน)

Philadelphia Live Casino (การแข่งขันรายสัปดาห์)

Wind Creek Bethlehem (ไม่มีการแข่งขันรายสัปดาห์)

Pittsburgh Live Casino (การแข่งขันรายสัปดาห์)

โป๊กเกอร์ออนไลน์ใน PA

สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วม การแข่งขัน โป๊กเกอร์ออนไลน์ซีรีส์หลักจะพร้อมให้เล่นสำหรับผู้เล่นในรัฐคีย์สโตน

ในแต่ละเดือน WSOP, PokerstarsและBetMGMเสนอการแข่งขันออนไลน์ในเพนซิลเวเนีย ปัจจุบัน BetMGM กำลังมีโอกาสที่จะชนะที่นั่งในการแข่งขันชิงแชมป์โป๊กเกอร์ที่ลาสเวกัส ผู้เล่นสามารถผ่านการรับรองจาก PA, MI หรือ NJ

มิถุนายนโป๊กเกอร์ในแอตแลนติกซิตี

Borgataเป็นสถานที่เดียวในนิวเจอร์ซีย์ที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์สามารถเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์สดได้ คาสิโนสามแห่งต่อไปนี้เสนอเกมเงินสด 24/7ในสถานที่ต่อไปนี้:

บอร์กาต้า (52 โต๊ะ)

Harrahs (10 โต๊ะ)

ทรอปิคาน่า (10 โต๊ะ)

สัปดาห์ผู้รอดชีวิต Borgata Poker

Borgataเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ซีรีส์ผู้รอดชีวิตตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนถึง 24 มิถุนายน ซึ่งจะรวมหกเหตุการณ์ตั้งแต่ $ 125 – $ 450 ในอีเวนต์ผู้รอดชีวิต ผู้เล่นต้องลดจำนวนที่เหลือให้เหลือ จากนั้นทุกคนจะได้รับเงินเท่ากันและทัวร์นาเมนต์จะสิ้นสุดลง

คาสิโนจะจัดการแข่งขันในวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ ตารางเวลาของเดือนมิถุนายนสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ Borgata

การชนะ สร้อยข้อมือ World Series of Pokerเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่พิเศษที่สุดของเกม และผู้เล่นในเพนซิลเวเนียจะมีสร้อยข้อมือออนไลน์ WSOP แปดอันสำหรับคว้าตลอดฤดูร้อน

เนื่องจากโป๊กเกอร์ออนไลน์ในเพนซิลเวเนียยังคงถูกกีดกันจากส่วนอื่นๆ ของประเทศ ข้อเสนอจะแยกออกจากกิจกรรมที่นำเสนอในเนวาดาและนิวเจอร์ซีย์ซึ่งมีกลุ่มผู้เล่นร่วมกัน และมิชิแกนซึ่งมีซีรีส์ของตัวเองเพื่อสะท้อนถึงเพนซิลเวเนีย ซึ่งหมายความว่า กำไล WSOP PA ทั้งแปด จะชนะภายในขอบเขตของ Keystone State

ข้อเสนอแปดรายการของ WSOP PA จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ทั้งเจ็ดตลอด WSOP ปี 2022 (จัดขึ้นที่ลาสเวกัส) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนและสิ้นสุดในวันที่ 17 กรกฎาคม สุดสัปดาห์สุดท้ายจะรวมทัวร์นาเมนต์วันเสาร์สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายด้วย Buy-in มีตั้งแต่$400 ถึง $ 1,000

WSOP ประจำปี 2564 จัดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน แทนที่จะเป็นช่วงฤดูร้อนตามปกติ ตารางแสดงกิจกรรมสด 88 รายการพร้อมสร้อยข้อมือเพิ่มเติม 11 รายการ เมื่อถึงเวลานั้น WSOP PA เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจและเป็นเจ้าภาพหนึ่งใน 11 กิจกรรมออนไลน์สำหรับฤดูใบไม้ร่วง

ในปีนี้ ผู้เล่น โป๊กเกอร์ออนไลน์ของ PAสามารถแข่งขันเพื่อชิงสร้อยข้อมือแปดเส้นโดยไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องข้ามรัฐไปยังนิวเจอร์ซีย์หรือมุ่งหน้าไปทางตะวันตกไปยังเวกัส เมื่อรวมกับกิจกรรมสร้อยข้อมือแปดรายการของมิชิแกนและ 13 รายการของ NV/NJ แล้ว WSOP ปี 2022 จะมอบรางวัลสร้อยข้อมือออนไลน์ 29 รายการในช่วงเทศกาลปะรำ

มิชิแกนจะเข้าร่วมกองกำลังกับเนวาดา, นิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์ในไม่ช้าหลังจากทำข้อตกลงการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตแบบหลายรัฐ (MSIGA) ซึ่งอนุญาตให้มีการเล่นโป๊กเกอร์ระหว่างรัฐระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด

ข้อเสนอของฤดูร้อนนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ WSOP ในการนำเสนอโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่แข็งแกร่ง หากเพนซิลเวเนียเข้าร่วม MSIGA หรือรัฐอื่น ๆ เข้ามาในภาพ ผู้เล่นสามารถเริ่มแข่งขันเพื่อชิงสร้อยข้อมือในระดับประเทศอย่างแท้จริง เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น เครือข่ายที่รวมกันก็จะมีกลุ่มผู้เล่นที่โดดเด่นมากขึ้น – และกลุ่มรางวัลที่มากขึ้นเป็นเดิมพัน

กิจกรรมสร้อยข้อมือออนไลน์ WSOP เริ่มวันที่ 5 มิถุนายนใน PA

กิจกรรมสร้อยข้อมือรอบแรกเริ่มในวันที่ 5 มิถุนายนในเพนซิลเวเนีย มิชิแกน และเนวาดา/นิวเจอร์ซีย์ แต่ละรายการเริ่มต้นด้วยBig $500 เป็นหนึ่งในสี่กิจกรรมที่ราคา 500 ดอลลาร์ และเป็นหนึ่งในเจ็ดการแข่งขันโฮลเอ็มแบบโนลิมิต

นอกจากนี้ยังมีงาน Pot-Limit Omaha มูลค่า 500 เหรียญในวันที่ 19 มิถุนายน งาน Buy-in ที่ใหญ่ที่สุดใน PA และ MI คืองาน Online Bracelet Championship มูลค่า 1,000 เหรียญซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม

WSOP PA เปิดตัวซีรีส์สร้อยข้อมือออนไลน์โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2021 เพียงหนึ่งเดือนหลังจากเปิดตัว ซีรีส์ดังกล่าวนำเสนองาน 8 รายการโดยมีบายอินตั้งแต่ 400 ถึง 3,200 ดอลลาร์ โดยมีผู้มีชื่อเสียงเช่นShankar Pillai , Mark HermและAndrew Porterรับสร้อยข้อมือระหว่างการเดินทางครั้งแรกของไซต์

จากนั้น David Eldridgeชนะการแข่งขัน PA รายการเดียวจาก WSOP ปี 2021 ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับสร้อยข้อมือ WSOP เป็นครั้งแรกและเพิ่มประวัติการเล่นโป๊กเกอร์ของเขา ซึ่งรวมถึงรายรับการแข่งขันสดที่น่าประทับใจ 1.6 ล้านดอลลาร์ Pillai และ Herm ยังมีรายได้รวมเจ็ดหลักในขณะที่ Porter ประสบความสำเร็จทางออนไลน์เป็นหลักโดยมีเงินสดออนไลน์ WSOP ที่บันทึกไว้มากกว่า 15 รายการระหว่างกิจกรรมสร้อยข้อมือและวงจร

ปีนี้เป็นปีแรกที่ WSOP จัดขึ้นที่Bally’s (เร็วๆ นี้ Horseshoe) และ ที่พักใน ปารีสใจกลางลาสเวกัสสตริป กิจกรรมกำลังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม เมื่อการแข่งขันคู่หนึ่งในกิจกรรมพนักงานคาสิโนมูลค่า 500 ดอลลาร์และรางวัลลูกกลิ้งสูง 100,000 ดอลลาร์เริ่มกำหนดการรวม 118 เหตุการณ์ระหว่างกิจกรรมออนไลน์และถ่ายทอดสด

ยอดขายที่ลดลงใน PA และ MI ทำให้รายได้โดยรวมของ iLottery ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่รัฐอื่นๆ ที่มี iLottery ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามาดูกันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังแนวโน้มที่ขัดแย้งกัน

รายงานใหม่ที่ชื่อว่า iLottery Tracker ซึ่งรวบรวมโดยบริษัทวิจัยเกมEilers & Krejcik Gamingแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายเงินมากขึ้นในการจับสลากออนไลน์ในทุกรัฐที่ถูกกฎหมาย ยกเว้นเพนซิลเวเนียและมิชิแกน

จนถึงขณะนี้ 13 รัฐได้ออกกฎหมายให้การขายลอตเตอรีออนไลน์ หรือที่เรียกว่าiLottery รัฐทางกฎหมาย ได้แก่ GA, IL, KY, MI, NY, NH, NC, ND, PA, RI, DC, VA และ CT คอนเนตทิคัตเพิ่งทำให้ iLottery ถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์

ตัวเลขการขายสำหรับทุกรัฐรวมกันแสดงให้เห็นว่ายอดขายรวมของ iLottery ลดลง 7%ในไตรมาสแรกของปี 2022 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยอดขายไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อน

สิ่งนี้ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลรวมของ PA และ MI ที่ลดลงทำให้ตัวเลขโดยรวมคลาดเคลื่อน ดังที่ตัวติดตาม iLottery แสดงให้เห็น การแยก MI และ PA แสดงให้เห็นว่ารัฐอื่นๆ รวมกัน แล้วมียอดขาย ลอตเตอรีออนไลน์เพิ่มขึ้น 20% YoY ในขณะเดียวกัน MI และ PA เห็นการเติบโตในเชิงลบ YoY แต่การรักษาเสถียรภาพในระยะยาวในตลาด iGaming ที่เติบโตเต็มที่และมีการแข่งขันสูง

รัฐเพนซิลเวเนียมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับสามของ iLottery

มิชิแกนยังคงมียอดขายรวมของ iLottery สูงกว่ารัฐอื่น ๆ ในขณะที่เพนซิลเวเนียอยู่ในอันดับที่สาม ต่อไปนี้เป็นยอดขายรวมโดยประมาณในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 สำหรับรัฐ iLottery สี่อันดับแรก:

มิชิแกน: 450 ล้านเหรียญ

เวอร์จิเนีย: 350 ล้านเหรียญ

เพนซิลเวเนีย: 200 ล้านเหรียญ

จอร์เจีย: 100 ล้านเหรียญ

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน MI ทำเงินได้มากกว่า 4 เท่าในรัฐสูงสุดรองลงมา ซึ่งก็คือ GA ซึ่งทำรายได้น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อรวมกันแล้วPA และ MI ทำยอดขายได้ 50% ของยอดขาย iLotteryในประเทศ

โควิดเพิ่มขึ้น

ทั้งสองรัฐมีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก iLottery หลังจากการปิดตัวของ COVID ในปี 2020 เมื่อผู้บริโภคจำนวนมากหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าตามปกติในร้านค้าและมีการแจกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง ด้วยผลกระทบดังกล่าวที่ลดลงและสังคมกลับไปสู่วิถีชีวิตก่อนปี 2020 การขาย iLottery จึงได้รับผลกระทบ

ที่กล่าวว่า ยอดขายของ PA iLotteryยังคงสูงกว่าหมายเลขก่อนปี 2020 ในปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่สองของการดำเนินงานของ PA iLottery ยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 40-50 ล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือน ลดลงจากกระแสที่เพิ่มขึ้นในปี 2020 ยอดขายรายเดือนดูเหมือนจะอยู่ในระดับ 60-70 ล้านดอลลาร์จนถึงปีนี้ ยอดขายไม่ได้ลดลงต่ำกว่า $60 ล้านต่อเดือนใน PA ตั้งแต่ต้นปี 2020

อะไรอยู่เบื้องหลังการลดลงของยอดขาย iLottery ใน MI และ PA

การคาดเดาที่สมเหตุสมผลอาจเป็นไปได้ว่าทั้งสองรัฐนี้ซึ่งมียอดขายสูง มีศักยภาพในการขายสูงสุดตามที่เกี่ยวข้องกับขนาดประชากร อย่างไรก็ตาม มันไม่ง่ายอย่างนั้น PA มียอดขายรวมสูงสุดเป็นอันดับสามของ iLotteryเท่านั้น ในขณะที่มีจำนวนประชากรมากกว่าทั้ง MI และ VA ซึ่งรวมกันเป็นอันดับหนึ่งและสองตามลำดับ และรัฐเหล่านั้นก็ขาย PA ในอัตรากำไรขั้นต้นที่มีนัยสำคัญ เราเห็นข้างต้นว่า MI ทำยอดขาย iLottery ประจำปีได้มากกว่าสองเท่าของ PA นอกจากนี้ VA ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากยอดขายโควิดเพิ่มขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง VA และ PA คือตัวเลือกการพนันอื่นๆ ที่น้อยกว่าใน VA ไม่มีตัวเลือกคาสิโนออนไลน์ใน VA เพื่อแข่งขันกับ iLottery การพนันที่ถูกกฎหมายรูปแบบอื่นในเวอร์จิเนียคือลอตเตอรีค้าปลีกการพนันกีฬาออนไลน์และสล็อตแมชชีน HHR (และคาสิโนค้าปลีกบางแห่งกำลังดำเนินการอยู่) ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของตัวเลือก iGaming ใน PAและ MI หมายถึงตัวเลือกที่มากขึ้นสำหรับผู้บริโภคในรัฐเหล่านั้น และการแข่งขันที่มากขึ้นสำหรับดอลลาร์การพนันตามดุลยพินิจของพวกเขา

ยอดขายล่าสุดลดลงไม่น่าแปลกใจที่ PA Lottery

รายได้ที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับลอตเตอรี PA รายงานผลกำไรของลอตเตอรีสำหรับปีงบประมาณ 2020-2021 รับทราบถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ COVID และคาดการณ์ยอดขายที่ลดลง YoYที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ การคาดการณ์ของรายงานยังแสดงให้เห็นถึงการกลับมาเติบโตในเชิงบวกในปีงบประมาณ 2565-2566 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม

รายงานกำไรจะพิจารณาเกม iLottery สองประเภทหลักแยกกัน (เรียกว่า eScratch และ eDraw) eScratch หรือเกมออนไลน์ทันใจ ยอดขายต่อปีลด ลง11.9%จาก 887 ล้านดอลลาร์เหลือ 781.09 ล้านดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม ยอดขายตั๋วเกมจับฉลากทางออนไลน์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยอดขาย eDraw คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 21.4 ล้านดอลลาร์เป็น 34.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม ขึ้นมากกว่า 61%

ตามการประมาณการของ iLottery Tracker สำหรับไตรมาสแรก การขาย eDraw จะมีพื้นฐานที่ต้องชดเชยหากพวกเขาจะเป็นไปตามความคาดหวังของ PA Lottery สำหรับปีนี้ การประมาณการของ Tracker สำหรับไตรมาส 1/2565 แสดงยอดขายเกม eDraw ลดลง 26%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม PA Lottery ได้เพิ่มจำนวนเกมที่จับรางวัลให้กับ iLottery เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรก การเพิ่มยอดขายที่น่าจะเป็นไปได้จากการเพิ่มเติมเหล่านั้น รวมกับการเติบโต QoQ ที่เป็นบวกที่ 3%บ่งชี้ว่ายอดขาย eDraw อาจมาถูกทาง

การขายเกมทันทีออนไลน์วาดภาพที่คล้ายกัน ยอดขายไตรมาส 1 ลดลง 16% YoY แต่เพิ่มขึ้น 6%จากไตรมาสก่อนหน้า ยอดขายสำหรับปีอาจเป็นไปตามประมาณการหากยอดขายเร่งตัวขึ้น

การขาย iLottery เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ iGaming อื่น ๆ ใน PA?

เกมออนไลน์รูปแบบอื่นๆ ที่เปิดตัวใน PA ในเดือนกรกฎาคมปี 2019 และอุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในช่วงห้าไตรมาสก่อนหน้านี้ เนื่องจาก iLottery ลดลง YoY ทำให้ Pennsylvania iGaming (คาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์) มีการเติบโตเป็นเลขสองหลัก