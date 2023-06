เว็บบอลสเต็ป2 ข้อตกลงเพื่อขยายข้อเสนอ

เว็บบอลสเต็ป2 UK Tote Group ได้ทำข้อตกลงกับ 1/ST Content สำหรับการแข่งรถในอเมริกาเหนือ

UK.- UK Tote Groupได้ทำข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายเนื้อหา1/ST Contentเพื่อขยายความครอบคลุมการเดิมพันพูลสำหรับการแข่งม้าในอเมริกาเหนือ มีข้อเสนอการชนะ เพลส คูตาต้า และไตรเฟกตาให้กับลูกค้าของ Tote ซึ่งส่งผลให้มีการเดิมพัน Pegasus World Cup มูลค่า 43 ล้านดอลลาร์

ผู้ให้บริการเดิมพันพูลในสหราชอาณาจักรกำลังเพิ่มแพ็คเกจการแข่งรถในอเมริกาเหนือลงในเว็บไซต์และแอพ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 1/ST ซึ่งมีเคล็ดลับอันตราย ทางเลือก และม้ามืด เนื้อหา 1/ST เผยแพร่เนื้อหาจากเครือข่ายสนามแข่ง 60 แห่ง จะให้ “ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง” เช่น ผ้าไหมและการให้คะแนน สามารถสตรีมได้ผ่านแอพของ UK Tote และสามารถวางเดิมพันผ่านเว็บไซต์ แอพมือถือ และการเดิมพันแบบข้อความ

Simon Fraserรองประธานอาวุโสฝ่ายต่างประเทศของ 1/ST Content กล่าวว่า “เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นกับแบรนด์ที่มีความหมายเหมือนกันกับการแข่งรถ เรารอคอยที่จะได้เห็นว่าลูกค้าของ Tote ได้รับข้อเสนออย่างไรในเขตเวลาที่แตกต่างกันด้วยประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง”

Alex Frostผู้บริหารระดับสูงของ UK Tote Group กล่าวว่า: “ด้วยการเดิมพันพูลที่เป็นแหล่งสภาพคล่องหลักสำหรับการแข่งม้าของสหรัฐฯ นี่เป็นการพัฒนาที่ทันท่วงทีและสำคัญสำหรับลูกค้าของเรา และเป็นครั้งแรกที่การแข่งในอเมริกาเหนือเป็นประจำจะนำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ Tote ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เป็นประจำทุกวัน

“เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์รถแข่งจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าของเรา และนี่คือขั้นตอนต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า UK และ Irish Tote สามารถเดิมพันในพูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้”

ในเดือนพฤศจิกายน UK Tote Group ได้ขยายข้อตกลงกับ XB Net เพื่ออนุญาตให้สามารถนำเสนอการแข่งขันที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ต่อไป ด้วยภาพสด ข้อมูล และบริการเดิมพันจากเครือข่ายของ XB Net ซึ่งมีสนามแข่งในอเมริกาเหนือ 60 แห่ง

แคมเปญนี้จะเห็นนักฟุตบอลเสนอ “การลงสนามในช่วงไพรม์ไทม์” ที่สโมสร Powerleague ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร- แล็ดโบร๊กส์ของ Entain ได้เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกับPowerleagueเพื่อเปิดตัวทัวร์นาเมนต์และให้ผู้เล่นฟุตบอลเข้าถึงสนามได้ฟรี แคมเปญ “Prime-Time Pitches” จะเปิดโอกาสให้ใช้สนามในวันพฤหัสบดีที่สโมสร Powerleague 10 แห่ง รวมถึงในลอนดอน เบอร์มิงแฮม ดับลิน กลาสโกว์ ลีดส์ ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์

การแข่งขันฟุตบอลแบบ 5 คนทั่วประเทศที่มี 480 ทีมจาก Powerleague Clubs สี่แห่งจะนำไปสู่รอบชิงชนะเลิศในเบอร์มิงแฮม การแข่งขันจะมีการแสดงดนตรีสด การฉายภาพยนตร์ และการปรากฏตัวของคนดัง กล้องพิทช์ของ Powerleague จะจับภาพช่วงเวลาในสนาม จะมีรางวัลสำหรับช่วงเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งแล็ดโบร๊กส์จะสามารถแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียได้

Kelly Roseหัวหน้าฝ่ายแบรนด์แล็ดโบร๊กส์กล่าวว่า: “เราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มต้นความร่วมมือกับ Powerleague มันจะช่วยแล็ดโบร๊กส์สร้างสถานะที่เป็นหัวใจของวัฒนธรรมฟุตบอลและความบันเทิง และเป็นการเน้นย้ำถึงข้อเสนอ “We Play Together” ของเรา

“เราต้องการมอบโอกาสให้ผู้เล่นทุกระดับได้มีโอกาสครอบครองสนามในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ได้ฟรี และทัวร์นาเมนต์ระดับชาติครั้งแรกของเราสัญญาว่าจะผสมผสานฟุตบอลเข้ากับวัฒนธรรมสมัยนิยมในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน”

Dominic Reedหัวหน้าฝ่ายการค้าของ Powerleague แสดงความคิดเห็นว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวความร่วมมือกับแล็ดโบร๊กส์และสร้างข้อความ “We Play Together” ซึ่งโดนใจเราเป็นอย่างดี ลูกค้าของ Powerleague และชุมชน 5 คนในวงกว้างกำลังเข้าร่วมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเกมอย่างแท้จริงในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่สนาม Powerleague ในท้องถิ่นของพวกเขา

“เราหวังว่าตลอดระยะเวลาของการเป็นพันธมิตร ผู้เล่นจำนวนมากขึ้นจากชุมชนท้องถิ่นของเราจะมีโอกาสได้รับช่วงไพรม์ไทม์และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่ Powerleague มอบให้”

ความร่วมมือนี้จัดทำโดย M&C Saatchi โดยได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จาก Finn Partners เมื่อเดือนที่แล้ว แล็ ดโบร๊กส์ถูกฟ้องร้องเนื่องจากละเมิด กฎใหม่ของสหราชอาณาจักรสำหรับโฆษณาการพนัน เป็นผู้ดำเนินการรายแรกที่พบว่าละเมิดกฎที่ห้ามโฆษณาที่มี “การอุทธรณ์อย่างมาก” ต่อผู้เยาว์

หน่วย งานมาตรฐานการโฆษณา ได้แบนโฆษณาแล็ดโบร๊กส์ที่โพสต์ในทวีตเมื่อเดือนตุลาคม เนื่องจากโฆษณาดังกล่าวนำเสนอนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลายคน ทวีตดังกล่าวมีข้อความว่า “การเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้จะทำให้เครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับการแสดงของพวกเขาหมดไปได้หรือไม่” ร่วมกับวิดีโอที่มีนักฟุตบอล Philippe Coutinho, Jesse Lingard และ Kalidou Koulibaly

ก่อนหน้านี้โฆษณาการพนันไม่ได้รับอนุญาตให้มี “การอุทธรณ์เฉพาะ” ต่อเด็ก ซึ่งหมายถึงการอุทธรณ์ที่ไม่สมส่วนต่อผู้เยาว์เมื่อเทียบกับการอุทธรณ์ต่อผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อปีที่แล้ว คณะกรรมการแนวทางปฏิบัติด้านการโฆษณาได้ปรับปรุงกฎ และเปลี่ยนข้อห้ามเป็น “การอุทธรณ์ที่รุนแรง” ซึ่งไม่พิจารณาว่าโฆษณาดึงดูดผู้เยาว์มากกว่าผู้ใหญ่หรือไม่ แต่จะดึงดูดผู้เยาว์จำนวนมากหรือไม่

Evolution Group จะจัดแสดงเกมออนไลน์ใหม่ที่ได้รับการคัดสรรสำหรับปี 2023 จากแบรนด์ในเครือที่ ICE London 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์- Evolution Groupพร้อมที่จะลงจอดที่ ICE London 2023 ด้วยเกมใหม่มากมายจากแบรนด์ในเครือ: Evolution, NetEnt, Red Tiger, Ezugi, Big Time Gaming, Nolimit City และ DigiWheel งานนี้ประกาศเกมใหม่กว่า 100 เกมทั้งหมดที่จะออกโดย Evolution Group ในปี 2023

ในบรรดาเกมใหม่ที่เปิดตัวที่งาน ICE London จาก Evolution คือ Funky Timeซึ่งเป็นเกมแนวดิสโก้ โบนัสและมหกรรมทวีคูณของยุค 70 และเกมโชว์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุด ของ Evolution นับตั้งแต่ Crazy Time

เกมดังกล่าวมี DigiWheel อันล้ำสมัยที่สร้างตัวคูณแบบสุ่มมากมายต่อรอบ ซึ่งสามารถทวีคูณการชนะทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือโบนัสเกม

เกมโชว์สดใหม่ที่สำคัญอีกรายการจาก Evolution คือ Extra Chilli Epic Spins ซึ่งเป็นการผสมผสานนวัตกรรมของคาสิโนสดและสล็อต โดยนำเสนอเกมสล็อต Extra Chilli 6 รีลของ Big Time Gaming พร้อมกับความบันเทิงจากเกมโชว์สด ด้วยคุณลักษณะเชิงโต้ตอบที่ไม่ซ้ำใครและรอบโบนัส นี่คือประสบการณ์ทางสังคมที่อาจอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็น “สล็อตเรียลไทม์กับเพื่อน”

Ezugi ขยายตัวเลือกคาสิโนสดด้วย Ultimate Rouletteเกมโชว์สดรายการแรกของแบรนด์ และ Video Blackjackพร้อมวิดีโอผู้เล่นต่อผู้เล่นในเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Ezugi จะมีงานเฉลิมฉลองเพิ่มเติมที่ ICE London เนื่องจากปี 2023 เป็นวันครบรอบ 10 ปีของบริษัท

ที่ด้านหน้าของสล็อตออนไลน์ มีโฮสต์ของ Evolution Group ใหม่ที่เปิดตัวที่ ICE NetEnt เป็นผู้นำด้วย Buster’s Bonesซึ่งสุนัขแสนซนออกสำรวจ Wild West เพื่อดึงกระดูกตัวคูณที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่ รถขายอาหารหลังหายนะ ของ Taco Fury XXXtreme ให้บริการ Expanding Wilds ที่ปรุงรสด้วย XXXtreme Spins เพื่อเพิ่มศักยภาพในการชนะ

Red Tiger เปิดตัว Wrigley’s Worldซึ่งเป็นการผจญภัยในการแข่งรถของก็อบลินอันธพาลที่ผู้เล่นสามารถเพิ่มการชนะเป็นสองเท่าด้วยฟีเจอร์ Double Boost

Big Time Gamingผู้สร้างกลไกสล็อต Megaways ที่มีชื่อเสียง แสดงเกมใหม่ที่ได้รับการคัดสรรรวมถึง The Raceซึ่งนำเสนอ Wilds ที่ซ้ำกันเพื่อให้อะดรีนาลีนพลุ่งพล่านจากการชนะที่ระเบิดได้ และ Big Bad Bison, Gift of Fortune, Over the Moon, Vegas Rush และ Max Megaways 2

Nolimit Cityซึ่งเป็นที่รู้จักจากธีมเกมที่มืดมนและแหวกแนว จะแสดง Dead Canary รุ่นใหม่ล่าสุด รวมถึงเกมที่เป็นที่รู้จักอื่นๆ จากผลงานเกมที่กระตุ้นความคิด และกลไกที่น่าตื่นเต้น เช่น xWays และ xNudge

Todd Haushalterหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Evolution กล่าวว่า “ปี 2022 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ Evolution Group ในแง่ของเกมใหม่ และปี 2023 จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม!

“เรากำลังเปิดตัวเกมโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราตั้งแต่ Crazy Time และยังคงรวมสล็อตเข้ากับการถ่ายทอดสดในรูปแบบต่างๆ ในขณะที่เราแสวงหาโอกาสแบบผสมผสานที่น่าตื่นเต้นในแบรนด์ของเรา

“เราจะยังคงขยายคลังเกมที่ยอดเยี่ยมจากแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่นของเราต่อไป และสร้างเกมมากมายเพื่อสร้างความบันเทิงและความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นทั่วโลกและในบางภูมิภาคทั่วโลก”

Haushalter กล่าวเพิ่มเติมว่า: “โดยรวมแล้ว เรามั่นใจว่าเรามีบางสิ่งสำหรับทุกคน และคำมั่นสัญญานั้นสะท้อนให้เห็นในเกมใหม่ที่จัดแสดงที่ ICE แต่นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น!

“พอร์ตโฟลิโอเกมของเราได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นทุกประเภท และในปี 2023 เรากำลังสร้างเกมใหม่ที่น่าทึ่งกว่า 100 เกมใน Evolution Group นี่เป็นปีที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสำหรับ Evolution และ ICE คือโอกาสในการดูตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ!”

ผู้ดำเนินการระดับ 1 เดิมพันที่บ้านได้ใช้งานจริงกับผู้ให้บริการ B2B หนังสือกีฬาขั้นสูงและโซลูชันแบบครบวงจรของ EveryMatrix ด้วยแบรนด์ที่จดทะเบียนในแฟรงก์เฟิร์ตแทนที่แพลตฟอร์มที่มีอยู่ด้วยกองเทคโนโลยีของ EveryMatrix

ข่าวประชาสัมพันธ์- หนังสือกีฬา OddsMatrix ของ EveryMatrixและโซลูชันเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุม รวมถึงแพลตฟอร์มคาสิโน การจัดการผู้เล่น โมดูลการชำระเงิน และซอฟต์แวร์พันธมิตรจะช่วยปรับปรุงการดำเนินการเดิมพันที่บ้านซึ่งขับเคลื่อนทั้งรายได้และประสิทธิภาพ

การเดิมพันที่บ้านจะกลายเป็นหนึ่งในลูกค้ากีฬารายใหญ่ที่สุดของ EveryMatrix ทั้งในด้านรายได้และมูลค่าแบรนด์ ข้อตกลงนี้ครอบคลุมตลาดทั้งหมดที่มีการเดิมพันที่บ้านอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงตลาดหลักที่ควบคุมโดยเยอรมนี

การเปิดตัวสองระยะเริ่มต้นด้วยธุรกิจเดิมพันที่บ้านที่ได้รับใบอนุญาต MGA โดยธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเยอรมันจะตามมาหลังจากนั้นไม่นาน

Bet-at-home ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตตั้งแต่ปี 2547 เป็นชื่อครัวเรือนในเยอรมนี ออสเตรีย และตลาดอื่น ๆ อีกมากมายที่มีรากฐานที่หยั่งรากลึกในภาคกีฬาและลูกค้าที่ลงทะเบียนมากกว่า 5.5 ล้านรายทั่วโลก เป็นผู้นำในหลายประเทศในยุโรปและเป็นหนึ่งในเจ้ามือรับแทงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม

การประกาศในวันนี้เป็นไปตามการชนะของลูกค้ารายสำคัญรายอื่นในปี 2023 สำหรับ EveryMatrix โดยผู้ให้บริการได้รับรางวัลการประมูลสาธารณะในการจัดหาผู้ให้บริการเกมและลอตเตอรี Szerencsejáték Privately Held Company Limited ของฮังการีด้วยชุดเครื่องมือล้ำสมัยแบบ end-to-end โซลูชันซอฟต์แวร์และบริการการพนันกีฬาดิจิทัลสำหรับแบรนด์ออนไลน์ TippmixPro

Ebbe Groesซีอีโอกลุ่มของ EveryMatrix กล่าวว่า “การถ่ายทอดสดด้วยการเดิมพันที่บ้านเป็นก้าวสำคัญสำหรับทั้ง แพลตฟอร์ม OddsMatrix sportsbook ของเราและสำหรับธุรกิจในขณะที่เราฉลองครบรอบ 15 ปีของเรา OddsMatrix ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่าเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสปอร์ตบุ๊คสมัยใหม่ที่ต้องมีสำหรับแบรนด์ระดับ 1 ระดับโลก

“เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นสองรองใครกับพันธมิตรของเราที่เดิมพันที่บ้าน และขอบคุณพวกเขาที่ไว้วางใจในเรา และในสิ่งที่เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของตลาดที่ไม่เพียงช่วยสนับสนุนพวกเขา ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขับเคลื่อนการนำเสนอกีฬาของพวกเขาไปสู่มิติต่อไป”

Marco Falchettoซีอีโอของการเดิมพันที่บ้านกล่าวว่า: “เราตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่ EveryMatrix ประสบความสำเร็จในแผนกคาสิโนของเรา ดังนั้นเราจึงมีความยินดีที่จะขยายสิ่งนี้ไปสู่การรวมแพลตฟอร์มและบริการหนังสือกีฬาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และกดปุ่มถ่ายทอดสด !

“การผสมผสานระหว่างประวัติอันโดดเด่น เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน และความเชี่ยวชาญอันมหาศาล ทำให้ตัวเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ง่ายดาย และเราตั้งตารอที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน”

ผู้เล่นของ jallacasino.se จะสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมรูเล็ตชั้นนำของ Pragmatic Play ภายใต้แบรนด์ Jalla

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Pragmatic Playซัพพลายเออร์หลายผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม iGaming ได้ลงนามในข้อตกลงกับBetsson Group เพื่อจัดหา Jalla Casinoแบรนด์สวีเดนของผู้ดำเนินการพร้อมโซลูชัน Live Casino ที่มีตราสินค้า

ผู้เล่นของ jallacasino.se จะสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมรูเล็ตชั้นนำของ Pragmatic Play ภายใต้แบรนด์ Jalla สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ผ่านเทคโนโลยี Chroma ขั้นสูงของซัพพลายเออร์ ซึ่งรองรับการปรับแต่งตามสั่งและช่วยให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะของแบรนด์ได้

ความ ร่วมมือของ Pragmatic Play กับ Betsson Group ครอบคลุมแบรนด์ต่างๆ มากมายทั่วโลก ข้อตกลง Jalla ในสวีเดนยังบ่งบอกถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Pragmatic Play ในตลาดหลัก ๆ หลังจากการขยายตัวล่าสุดในละตินอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี

ดูเพิ่มเติมที่: Pragmatic Play ยิงโดนเป้าหมายใน Fire Archer

Irina Cornides ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Pragmatic Play กล่าวว่า “Pragmatic Play มองหาความร่วมมือกับผู้ให้บริการชั้นนำอยู่เสมอ โซลูชัน Chroma ของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและปรับแต่งได้สำหรับคาสิโนออนไลน์ และเราตื่นเต้นที่จะขยายการเข้าถึงคาสิโนสดของเราให้ดียิ่งขึ้นในสวีเดนด้วยแบรนด์ Jalla ยอดนิยมของ Betsson”

Mattias Wennerkvist กรรมการผู้จัดการของ Betsson Group Sweden กล่าวว่า “นี่เป็นความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงสำหรับ Jalla ซึ่งยังคงเติบโตและครองส่วนแบ่งการตลาดในสวีเดน ความร่วมมือกับ Pragmatic Play นี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่มีตราสินค้าไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งทั้งหมดเปิดตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เรามีเกมรูเล็ตที่หลากหลายและน่าสนใจในทันที”

ปัจจุบัน Pragmatic Play ผลิตเกมสล็อตได้มากถึงแปดรายการต่อเดือน ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเกมคาสิโนสด เกมกีฬาเสมือนจริง และเกมบิงโก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้บริการผ่าน API เดียว

รางวัล ICE Landmark Awards จะจัดขึ้นที่ ICE Lounge ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์- บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมบางส่วนและองค์กรการค้าที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดจะได้รับรางวัลICE Landmark Awardsซึ่งจะจัดขึ้นที่ ICE Lounge ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ (16.00 – 17.00 น.)

รายชื่อผู้รับรางวัล Landmark ประกอบด้วยErnie Stevens, Jr. ประธานและโฆษกระดับชาติของสมาคมเกมแห่งอินเดีย (IGA)ซึ่งเป็นผู้นำในช่วงโควิดช่วยปกป้องและรักษา Tribal Gaming และจัดหาเงินทุนที่จำเป็นเพื่อให้ Tribal Casinos แก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เลวร้ายที่สุด

Ernie Stevens เข้าร่วมโดยRoy Student ผู้แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมของสหรัฐ ซึ่งก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานของทั้ง Gaming Systems International และ Cyberview Technology ในอาชีพการงานที่โดดเด่นกว่า 50 ปี

ผู้รับ Landmark ในยุโรปรวมถึงนักข่าวอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์David Snookซึ่งรายงานครั้งแรกเกี่ยวกับนิทรรศการ จากนั้นรู้จักกันในชื่อ ATEI ในปี 1968 และ Per Jaldung ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาคมคาสิโนยุโรปตั้งแต่ปี 2015

รางวัล Lifetime Achievement Award หลังเสียชีวิตเป็นเกียรติแก่จิมมี่ โธมัสซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ด้วยวัย 88 ปี จิมมี่เป็นผู้บุกเบิก นักริเริ่ม และผู้ใจบุญ ซึ่งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมการพนันในสหราชอาณาจักร Simon Thomasซึ่งเป็นประธานบริหาร The Hippodrome Casino จะยอมรับ ICE Landmark เพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาของเขา

ห้าองค์กรการค้าจะได้รับการยอมรับ Les Ambassadeurs จะได้รับตราสัญลักษณ์เพื่อยกย่องการดำเนินงานที่ก้าวล้ำในด้านการกุศลขององค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน Betson Group ซึ่งฉลองครบรอบ 60 ปี, TCS John Huxley (ครบรอบ 50 ปี), Continent 8 (ครบรอบ 25 ปี) และ Nanocosmos (ครบรอบ 25 ปี) จะได้รับ ICE Landmark

การพูดก่อนการนำเสนอStuart Hunterกรรมการผู้จัดการClarion Gamingกล่าวว่า: “รางวัล Landmark เป็นการยอมรับในความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาของบุคคลและองค์กรที่ประกอบกันเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ธรรมดานี้ ความคิดริเริ่มที่ก้าวหน้า ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงเกม และบุคลิกที่มีอิทธิพลมากมายที่หล่อหลอมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ ICE และ ATEI รุ่นก่อน และฉันดีใจที่รายการยังคงมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับ ธุรกิจระดับโลก”

“ผู้รับรางวัลเหล่านี้ล้วนได้รับการเสนอชื่อจากภายในอุตสาหกรรม และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พวกเขามาร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์ของงานมหกรรมการพนัน b2b ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและเป็นสากล”

ICE London, 7 – 9 กุมภาพันธ์, ExCeL London, เป็นงานอุตสาหกรรมการพนัน b2b ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Dmitry Starostenkov CEO ของ EvenBet Gaming พูดคุยกับ Focus Gaming News ก่อนงาน ICE London 2023

บทสัมภาษณ์พิเศษ – Dmitry Starostenkov , CEO EvenBet Gaming นั่งคุยกับ Focus Gaming News เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังของบริษัทก่อนการเปิดตัว ICE Londonฉบับใหม่และแบ่งปันเป้าหมายหลักของ EvenBet Gaming ในเดือนแรกของปี 2023

คุณเตรียมตัวอย่างไรสำหรับ ICE London? ความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับการพบกับอุตสาหกรรมเกมในงานสำคัญเช่นนี้คืออะไร?

ICE London เป็น หนึ่ง ในไฮไลท์ของอุตสาหกรรมทั้งหมด เมื่อเราเริ่มจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของเราในปี 2559 มันเป็นตัวเลือกแรกของเรา และยังคงเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับ EvenBet Gaming ผู้ชมของงานแสดงมีความหลากหลายมากที่สุดในแง่ของภูมิภาคและแนวดิ่งในปัจจุบัน ดังนั้นสำหรับเราแล้ว จึงเป็นโอกาสที่จะได้พบกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมดจากยุโรป เอเชีย ทั้งอเมริกาและแอฟริกา ไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ให้โอกาสเช่นนี้

“ดังนั้น ผมอยากจะบอกว่าเราตั้งความหวังไว้สูง และเราพร้อมที่จะพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกตลาด”

Dmitry Starostenkov ซีอีโอ EvenBet Gaming

คุณวางแผนอะไรสำหรับการแสดงและผู้เข้าชมคาดหวังอะไรจาก EvenBet Gaming?

ประการแรก เรากำลังส่งเสริมคุณลักษณะล่าสุดของเราที่เปิดตัวในปี 2022 เช่นGame Constructorซึ่งเป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการในการสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่เกมการ์ดที่กำหนดเองและสร้างแบรนด์โดยการเปลี่ยนกลไกเกมที่มีอยู่

นอกจากนี้ เรายังไม่มีทางเลือกในการนำเสนอการอัปเดตยอดนิยมของเราในงานแสดงขนาดนี้: แอปพลิเคชันมือถือใหม่และการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือส่งเสริมการขายและการแบ่งส่วน ผู้เยี่ยมชมของเราสามารถลองใช้ทั้งแอปไคลเอนต์และเครื่องมือการจัดการเพื่อดูภาพรวมผลิตภัณฑ์แบบ 360 องศา และเพื่อความสนุกสนาน พวกเขาสามารถเข้าร่วมใน iGaming Quiz และรับของที่ระลึกดีๆ หากพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้อยู่บ้าง

บริษัทเพิ่งเปิดตัวเครื่องมือ Game Constructor ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการปรับแต่งเกมบนแพลตฟอร์มของ EvenBet คุณได้รับข้อเสนอแนะอะไรบ้างจากผู้ปฏิบัติงาน?

ข้อเสนอแนะพิสูจน์ว่าเรากำลังทำงานในทิศทางที่ถูกต้อง ลูกค้าจำนวนมากของเราต้องการเกมที่ปรับแต่งเป็นพิเศษและข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร และด้วยเครื่องมือใหม่ พวกเขาสามารถทำการทดลองได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อดูว่าอะไรดีที่สุดสำหรับผู้เล่นของตน และพวกเขาไม่ต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้ทดสอบมืออาชีพด้วยซ้ำ!

แน่นอนว่าเราจะสร้างเกมใหม่ต่อไป แต่ด้วยโปรเจ็กต์กว่าร้อยโปรเจกต์ในการสนับสนุนและการบำรุงรักษา เราไม่สามารถสร้างเกมที่ไม่เหมือนใครสำหรับทุกโอเปอเรเตอร์ได้ ดังนั้น เราจึงปล่อยให้พวกเขาทำแบบนั้นด้วยตัวเอง เรายังวางแผนที่จะเสนอตัวเลือกนี้สำหรับผู้เล่นในอนาคต ดังนั้นพวกเขาจะสร้างโต๊ะส่วนตัวด้วยกฎของตนเอง มันจะเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เล่นอย่างมากและขับเคลื่อนโป๊กเกอร์ทั้งหมดไปข้างหน้าในแนวตั้ง

คุณคาดหวังอะไรสำหรับอุตสาหกรรมเกมในช่วงที่เหลือของปี?

อุตสาหกรรมจะเติบโตแต่ในรูปแบบที่แตกต่างกันมาก ในตลาดที่เติบโตเต็มที่อย่างยุโรป ผู้ประกอบการเกือบหมดโอกาสที่จะเติบโตผ่านการขยายและการเข้าซื้อกิจการ ข้อบังคับปัจจุบันจำกัดการรับผู้เล่นด้วยโบนัส ฟรีสปิน และตัวเลือกเดิมพันฟรี

เราจะเห็นการเพิ่มคุณภาพของข้อเสนอ ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือการเก็บรักษาและการกำหนดเป้าหมาย กลไกการจับคู่ที่ใช้ AI และนวัตกรรมมากมายในประสบการณ์ผู้ใช้ ขณะที่ในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง การพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่แนวทางการเล่นเกมบนมือถือและแบบเล่นทั่วไป ดังที่แสดงในประสบการณ์ของตลาด LatAm และเอเชียที่เติบโตเร็วที่สุด

“ในขณะเดียวกัน กฎหมายดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาในอเมริกาใต้และบางตลาดในเอเชีย ฉันหวังว่าในที่สุดบราซิลจะเคลื่อนไหวในปีนี้”

Dmitry Starostenkov ซีอีโอ EvenBet Gaming

วัตถุประสงค์หลักของบริษัทในเดือนแรกของปี 2566 คืออะไร?

ปัจจุบัน เรากำลังมุ่งเน้นที่จะขยายทีมผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเสนอทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นในปี 2566 ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้บุคลากรที่มีความสามารถ ขณะนี้เรามีพนักงานมากกว่า 130 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ณ จุดนี้ เราต้องการทีมที่ใหญ่ขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้แนวคิดทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในสิ้นปีนี้ เราได้พิสูจน์ความเป็นผู้นำของเราแล้วในหลายตลาด แต่เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง แพลตฟอร์มเกมโป๊กเกอร์และ ทักษะออนไลน์ที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้มากที่สุดในโลก