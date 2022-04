เว็บคาสิโน SBOBET Mashpee Wampanoag Tribe

เว็บคาสิโน SBOBET เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2015 ชนเผ่า Mashpee Wampanoag ได้แสดงความคัดค้านต่อจำนวนและประเภทของเครื่องสล็อตที่จะใช้โดยPlainridge Park Casinoในเพลนวิลล์รัฐแมสซาชูเซตส์ (ในภาพ) คาสิโนแห่งนี้จะเปิดให้บริการในวันที่ 24 มิถุนายน

รัฐได้รับการเรียกโดยเจ้าหน้าที่ชนเผ่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องสล็อตที่จะใช้ที่คาสิโนนั้นละเมิดกฎหมายที่นำมาใช้ในปี 2554 หรือไม่

Stephen Crosby ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐเพื่อให้โครงการเพลนวิลล์ดำเนินต่อไป แต่เขาเปิดให้พูดคุยกับ Mashpee Wampanoag เกี่ยวกับเรื่องนี้

คาสิโน Plainridge Park ซึ่งเป็นเจ้าของโดยPenn National Gamingได้รับอนุญาตให้เพิ่มสล็อตแมชชีนได้มากถึง 1250 เครื่องและจะไม่มีการเสนอเกมบนโต๊ะดีลเลอร์สด คณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐได้ตัดสินใจว่าผู้เล่น 1500 คนสามารถเล่นได้ที่สถานที่ในครั้งเดียว เนื่องจากบางเครื่องมีอินเทอร์เฟซแบบผู้เล่นหลายคน

ชนเผ่า Mashpee Wampanoag คัดค้านข้อกำหนดใบอนุญาตเหล่านี้ และได้ส่งจดหมายไปยังอัยการสูงสุดของรัฐ Maura Healey ที่ขอให้สำนักงานของเธอทำการสอบสวน ที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมาธิการกล่าวว่าพวกเขาจะช่วยเหลือเอจีในการพิจารณาเรื่องนี้

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมแมสซาชูเซตส์อนุมัติแผนชั้นคาสิโนสำหรับเพลนริดจ์ในวันพฤหัสบดี

ชนเผ่านี้พยายามเปิดคาสิโนใน Taunton อย่างไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 30 ไมล์

คณะกรรมการลอตเตอรีและการควบคุมการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์จะอนุญาตให้ Rocky Gap Casino Resort เพิ่มเครื่องสล็อต 54 เครื่องรวมถึงสร้างพื้นที่เล่นการพนันกลางแจ้ง

การดำเนินการค่าคอมมิชชันเพิ่มเติมรวมถึงการอนุมัติการควบรวมกิจการระหว่างเจ้าของคาสิโน Lakes Entertainment Inc. และหน่วยงานของ Sartini Gaming, Inc. ของ Las Vegas, Golden Gaming

ด้วยการอนุมัติด้านกฎระเบียบ การควบรวมกิจการควรจะแล้วเสร็จก่อนปี 2016 บริษัทใหม่ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Golden Entertainment Inc. จะเป็นเจ้าของ Rocky Gap Casino

Rocky Gap Casino Resortประกาศแผนการที่จะขออนุมัติผู้ควบคุมเครื่องสล็อตอีก 54 เครื่อง คาสิโน Cumberland, Marylandยังขออนุมัติให้เพิ่มส่วนการพนันกลางแจ้งใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คัมเบอร์แลนด์ได้พบกับแมริแลนด์ลอตเตอรีและคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมโดยระบุว่าช่องที่เพิ่มเข้ามาจะเพิ่มจำนวนคาสิโนทั้งหมดเป็น 631 เครื่องสล็อต แมรี่แลนด์ได้ลดขนาดการอนุมัติสล็อตแมชชีน

คาสิโนระบุว่าเครื่องใหม่ 24 เครื่องจะวางบนพื้นคาสิโน ในขณะที่อีก 30 เครื่องจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่กลางแจ้ง เอกสารที่มอบให้กับค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมไม่ได้รวมการประมาณการต้นทุนสำหรับการก่อสร้างพื้นที่กลางแจ้ง

สกอตต์ จัสต์ ผู้จัดการทั่วไปของคาสิโน ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ กับสื่อหลังการประชุม ค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมระบุว่าพวกเขาแนะนำให้อนุมัติข้อเสนออื่นซึ่งเป็นการควบรวมกิจการระหว่างLakes Entertainmentและ Golden Gaming ของลาสเวกัส การควบรวมกิจการมีมูลค่า 128 ล้านดอลลาร์ Rocky Gap เป็นทรัพย์สินหลักของ Lake Entertainment Lake Entertainment ซื้อ Rocky Gap ในปี 2555 ด้วยราคา 6.8 ล้านดอลลาร์ ก่อนการซื้อ Rocky Gap ประสบปัญหา หลังจากที่ Lakes Entertainment ซื้อ Rocky Gap จากรัฐได้เปิดคาสิโนมูลค่า 35 ล้านเหรียญในปี 2013

คาสิโนมีเกมบนโต๊ะ 17 เกม ตารางสร้างรายได้ 4.2 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้น 12.7% จากเดือนพฤษภาคม 2014 Rocky Gap ต้องการเพิ่มช่องเพราะคาสิโนอื่นได้ลดข้อเสนอของพวกเขา

Horseshoe Baltimoreและ Maryland Live ได้พูดคุยกับคณะกรรมาธิการและได้รับการอนุมัติให้ลดเครื่องสล็อตของพวกเขาลง 300 เครื่องสล็อต แต่เพิ่มเกมบนโต๊ะมากขึ้น

ออรานเจสตัด, อารูบา , 18 มิถุนายน 2558 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการฟื้นฟูและตกแต่งเกาะที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ของอรู บ้า มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จุดหมายปลายทางเพิ่งลงทุนกว่า100 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงโรงแรมที่สำคัญเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้มาเยือน โดยมีแผน เพิ่มอีก 50 ล้านดอลลาร์สำหรับปีหน้า หน่วยงานท่าอากาศยานอารูบายังได้ปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติเรอินา บีทริกซ์ ใหม่ทั้งหมด โดยนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการใหม่ๆ อย่างแท้จริงสำหรับแบรนด์เกาะแห่งความสุข

การปรับปรุงคุณสมบัติที่สำคัญล่าสุด/ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่:

รีสอร์ท Divi:จะลงทุน36 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2559 ครอบคลุมการก่อสร้างห้องหรูหราใหม่ 60 ห้องที่ Divi All-Inclusive และห้องชุด Divi Phoenix อีก 135 ห้อง ห้อง Divi Dutch Village จะได้รับรูปลักษณ์ใหม่เช่นกัน

Renaissance Aruba Resort and Casino :เสร็จสิ้นการ ปรับปรุง 25 ล้านดอลลาร์สำหรับ Marina สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นและที่พัก Ocean Suites ที่เหมาะสำหรับครอบครัวในปีที่แล้ว ในปีนี้จะมีการลงทุนเพิ่มอีก 3.5 ล้านดอลลาร์

Riu :เดิมเป็นทรัพย์สินของ Westin Riu Palace Antillas เปิดเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2557หลังจากปรับปรุงใหม่มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์

Marriott Aruba Hotel : จะลงทุน 20 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงรีสอร์ทในอีก 18 เดือนข้างหน้า

Holiday Inn Resort Aruba :เสร็จสิ้นการ ปรับปรุง 20 ล้านดอลลาร์ ; ในปีนี้จะมีการลงทุนเพิ่มอีก 2 ล้านดอลลาร์

ไฮแอท รีเจนซี่ อารูบา รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน : อัพเกรด 12 ล้านดอลลาร์ทั่วทรัพย์สินที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559

ลา คาบาน่า บีช รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน : $ 6 ล้านกำหนดสำหรับหน้าร้านและเปลี่ยนสินค้านุ่มในปีหน้า

ทรอปิคานา อารูบา รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน : $ 5 ล้านกำหนดให้มีการปรับปรุงและเปิดใหม่ทั้งหมด 74 ห้องรวมทั้งการอัพเกรดพื้นที่อื่น ๆ ของที่พัก

The Mill Resort and Suites:ลงทุน4 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา การปรับปรุงที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งกำหนดไว้สำหรับดาดฟ้าสระว่ายน้ำและห้องพักด้วยเงินลงทุนเฉลี่ย100,000 ดอลลาร์ต่อห้อง

Bucuti & Tara Beach Resorts : ใช้เงิน 3 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาเพื่ออัพเกรดที่พัก เพิ่มอีก3 ล้านดอลลาร์ในปี 2559

Talk of the Town Hotel and Beach Club:เสร็จสิ้นการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ร้านอาหาร และห้องพัก เกือบ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม1.5 ล้านเหรียญในปีนี้สำหรับแขกและห้องประชุม

ออก ซิเดนทัล แกรนด์ อรูบา : 1 ล้านเหรียญขึ้นไปในปีนี้สำหรับการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์

Manchebo Beach Resort and Spa:ลงทุน1 ล้านเหรียญสหรัฐในการอัปเกรดร้านอาหารและฟิตเนส

นอกเหนือจากการปรับปรุงและปรับปรุงโรงแรมบนเกาะแล้ว Aruba Airport Authority ยังได้อัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเดินทางที่สนามบินนานาชาติ Reina Beatrix รวมถึงการอัพเกรด Wi-Fi ทั่วสนามบิน การติดตั้ง APC และ ABC Kiosks แนวคิด F&B ใหม่สามรูปแบบ และเพิ่มเติม 150 ที่นั่ง และการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินและห้องรับรองวีไอพี

มีการวางแผน การลงทุนสนามบินระหว่าง100-150 ล้านดอลลาร์ในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากการจราจรยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2014 สนามบินรองรับผู้โดยสารได้ 2,528,377 คนเป็นประวัติการณ์

“ รัฐบาล ของ Aruba , พันธมิตรโรงแรม, หน่วยงานสนามบิน, ธุรกิจ และผู้คนในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเกาะที่มีความสุขของเราอย่างต่อเนื่อง” Otmar Oduberรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว การขนส่ง ภาคหลักและวัฒนธรรมกล่าว “ผู้เยี่ยมชมจะได้รับการปฏิบัติระดับห้าดาวตั้งแต่วินาทีที่พวกเขามาถึงArubaและเราสนับสนุนให้พวกเขาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ทั่วจุดหมายปลายทางที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาของเรา”

เกี่ยวกับAruba

เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในทะเลแคริบเบียนAruba – เกาะแห่งความสุขแห่งหนึ่ง – เป็นเกาะแห่งความขัดแย้งที่น้ำทะเลสีฟ้าครามบริสุทธิ์ชนกับภูมิประเทศที่เหมือนทะเลทรายของชายฝั่งทางเหนือ ที่ซึ่งความสงบและการผ่อนคลายอยู่ร่วมกับการผจญภัยที่ดุร้าย ที่ซึ่งอิทธิพลของชาวดัตช์มาบรรจบกับความสบายแบบอเมริกัน และที่ซึ่งประวัติศาสตร์อันหลากหลายควบคู่ไปกับอนาคตที่สดใส เกาะนี้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคริบเบียนนอกเขตแถบพายุเฮอริเคน โดยอยู่ห่างจากไมอามี่ โดยเที่ยวบินสองชั่วโมงครึ่ง ใช้เวลาบิน สี่ชั่วโมงจากนิวยอร์กซิตี้และมีลมค้าขายที่เย็นตลอดทั้งปีด้วย อุณหภูมิเฉลี่ย 82 องศา อารูบานำเสนอผู้ชื่นชอบชายหาด ผู้ชื่นชอบความตื่นเต้น ผู้แสวงหาความผ่อนคลาย และทุกคนที่อยู่ท่ามกลางสรวงสวรรค์ที่มีชายหาดที่สวยงามตระการตา ฉากการทำอาหารที่เฟื่องฟูของร้านอาหารกว่า 200 แห่งที่มีมากกว่า 25 แห่งตั้งอยู่บนผืนน้ำ เทศกาลและกิจกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดินแดนที่น่าตื่นเต้นและ กิจกรรมทางน้ำ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ สปาสุดหรู กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ ช้อปปิ้งสุดพิเศษ และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ เช่น คลายร้อนใน Conchi สระน้ำ ธรรมชาติ ของ Arubaเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าหรือรถออฟโรดเท่านั้น ด้วยตัวเลือกแบบรวมทุกอย่าง ที่พักสไตล์บูติกในอีเกิลบีชที่มีเสน่ห์ รีสอร์ทแบรนด์สูงในปาล์มบีชและโรงแรมในเมืองที่มีความเป็นสากลในออรานเจสตัดเกาะแห่งความขัดแย้งจึงเป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งแขกที่มาครั้งแรกและผู้มาเยือนที่ภักดี

Morgan Stanley Research Asia Ltd เพิ่งเสร็จสิ้นการศึกษารายละเอียดของอุตสาหกรรมคาสิโนในมาเก๊าและได้ข้อสรุปว่ารายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับการลดลงของลูกค้าวีไอพีของมาเก๊า มาเก๊าเคยสร้างรายได้จากลาสเวกัสถึงห้าเท่า แต่ไม่มีฐานลูกค้ารายใหญ่เช่นลาสเวกัส

รายงานนี้รวบรวมโดยนักวิเคราะห์ Thomas Allen, Alex Poon และ Praveen Choudhary และเปิดเผยว่ามาเก๊าได้รับรายได้จากการพนันมากถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากลูกค้าวีไอพีเหล่านี้ นักวิเคราะห์ในขั้นต้นเชื่อว่าลูกค้าวีไอพีมีส่วนร่วมเกือบร้อยละห้าสิบของรายได้ของมาเก๊า แต่การวิจัยโดยมอร์แกนสแตนลีย์ทำให้การประมาณการในช่วงที่สูงขึ้นมาก

‘ลูกค้าระดับพรีเมียม’ เหล่านี้เคยข้ามจากจีนแผ่นดินใหญ่และใช้เงินจำนวนมากที่คาสิโนและดื่มด่ำกับบริการความบันเทิงที่คาสิโนจัดให้

การปราบปรามการทุจริตของปักกิ่งมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าวีไอพีเหล่านี้ เนื่องจากทางการต้องการติดตามแหล่งที่มาของเงินทุนของพวกเขา และทำให้แน่ใจว่ารายได้ทั้งหมดได้รับการพิจารณาตามกฎหมาย การเคลื่อนไหวเชิงรุกของปักกิ่งทำให้ลูกค้าวีไอพีเหล่านี้กลัวการไปเยือนมาเก๊า เนื่องจากพวกเขาไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงที่จะถูกสอบสวนโดยทางการจีน ตอนนี้พวกเขาหันหลังให้กับมาเก๊าและนำธุรกิจของพวกเขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และฟิลิปปินส์

รายรับจากการเล่นเกมรวมในตลาดมวลชนของมาเก๊า(GGR) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 ลดลง 27% เมื่อเทียบกับปี 2014 VIP baccarat ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในมาเก๊าและเป็นที่โปรดปรานของนักพนันวีไอพีมีรายได้ GGR ลดลง 42.1%

รายงานจาก Morgan Stanley ระบุว่า “การแบ่งส่วนรายได้จำนวนมากเป็นแบบพรีเมียมและแบบบดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ลูกค้าเล่นในคาสิโน (พื้นที่จำกัดสูง ฯลฯ) หรือรูปแบบการเป็นสมาชิกแต่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่พวกเขาเดิมพัน ลูกกลิ้งสูงหลายตัวเล่นบนโต๊ะบดละเอียด ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นรายรับมวลการบดของ Sands China ลดลงในทำนองเดียวกันในไตรมาส 1/58 (-21 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี) สู่ระดับพรีเมียม (-29% เมื่อเทียบเป็นรายปี)”

มาเก๊ายังได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมจากจีนแผ่นดินใหญ่และรายงานการลดลง 4% ในนักท่องเที่ยวชาวจีนระหว่างมกราคมถึงเมษายน 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2014 รายงานยังระบุด้วยว่านักพนันชาวจีนมีจำนวนมากที่ใช้แล้วทิ้ง รายได้ที่จะเล่นเมื่อเปรียบเทียบกับนักพนันในลาสเวกัสและด้วยเหตุนี้รายรับจากคาสิโนของมาเก๊าจึงลดลงอย่างมากในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา

Enterprise Rancheria of Maidu Indians วางแผนที่จะเริ่มก่อสร้างสถานที่เล่นเกม Class II แบบไม่ต้องสำรองที่นั่ง ภายในสองเดือนข้างหน้า ตามคำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางในเมืองแซคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน

ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว สถานที่จัดงานจะมีขนาดประมาณ 10,000 ตารางฟุต เว็บคาสิโน SBOBET และมีเพียงเกมคลาส II เท่านั้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีขนาดกะทัดรัดของรัฐสำหรับกิจการดังกล่าว การเล่นเกม Class II รวมถึงเครื่องบิงโกแบบทันทีที่ปรากฏเพื่อจุดประสงค์และจุดประสงค์ทั้งหมดในการเป็นเครื่องสล็อต

ชนเผ่าที่มีการจองพื้นที่ล้อมรอบด้วย Butte County ได้ต่อสู้ดิ้นรนมาหลายปีในการเปิดคาสิโนเต็มรูปแบบบนที่ดินของตนที่ตั้งอยู่ใน Yuba County ที่ดิน Yuba ได้รับความไว้วางใจจากสำนักกิจการอินเดีย (BIA) ในปี 2555 แต่มีหลายปัจจัยที่ทำให้ชนเผ่าไม่สามารถพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรวมถึงเกมคาสิโนแบบดั้งเดิม

ในเดือนสิงหาคมปี 2012 ชนเผ่าได้ลงนามในข้อตกลงระดับ III กับรัฐ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจากชนเผ่าที่เป็นคู่แข่งกันคัดค้านการโอนที่ดินและได้ฟ้อง BIA

ผู้ว่าการบราวน์ปฏิเสธที่จะเจรจากับชนเผ่า การพัฒนาหนึ่งที่อาจชี้นำการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดคือข้อความเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วของการลงประชามติทั่วทั้งรัฐข้อเสนอ 48ที่ปฏิเสธการเสนอราคา North Fork Rancheria ของชาวอินเดียนแดงโมโนเพื่อสร้างคาสิโนแบบปิดการจอง มาตรการยังปฏิเสธการเล่นเกมคอมแพ็กต์กับเผ่า Wiyot ซึ่งจะได้เห็นพวกเขาได้รับรายได้จากคาสิโนของ North Fork

North Fork Rancheria และ Enterprise Rancheria ต่างฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอ้างว่าเขาไม่ได้เจรจาโดยสุจริตตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการกำกับดูแลการเล่นเกมของอินเดีย

การแจ้งการก่อสร้างศาล 60 วันในวันจันทร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องของชนเผ่าที่เป็นคู่แข่งต่อ BIA

ในการยื่นฟ้องของทนายความสำหรับ Enterprise Rancheria ระบุว่าความล้มเหลวในปัจจุบันของพวกเขาในการรับคอมแพค Class III “มีแนวโน้มที่จะชะลอการสร้างโครงการที่ได้รับการอนุมัติ Class III ของชนเผ่าอย่างเต็มรูปแบบเป็นระยะเวลานาน” การยื่นฟ้องของศาลรัฐบาลกลางกล่าว “ในทางกลับกัน ความล่าช้านั้นจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนมากแก่ชนเผ่า และจะป้องกันไม่ให้ชนเผ่าและชุมชนโดยรอบตระหนักถึงประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ”

สภาผู้แทนราษฎรของรัฐเมนผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 114-26 โดยไม่มีการอภิปรายใดๆ ที่ปูทางให้ชนเผ่าอินเดียนในเมืองเปิดคาสิโนในเขตอารูสทูคหรือวอชิงตัน ร่างกฎหมายนี้ยังคงต้องได้รับอนุมัติจากวุฒิสภาและต้องลงนามโดยผู้ว่าการรัฐไม่ช้ากว่าวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 อุปสรรคสุดท้ายจะต้องผ่านโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเทศมณฑลในระหว่างการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐตามปกติ

ปลายปีที่แล้วการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารายงานการเล่นเกมทรายขาว ข้อสรุปของรายงานชี้ให้เห็นว่าคาสิโนสองแห่งสามารถได้รับการสนับสนุนในภาคเหนือของรัฐ ในเดือนเมษายนของปีนี้ ตัวแทน Henry John Bear ได้เสนอข้อเสนอสำหรับ คาสิโน ชนเผ่าใน Aroostook County เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม คณะกรรมการทหารผ่านศึกและกิจการกฎหมายได้จัดทำข้อเสนอและส่งไปยังสภาที่ควบคุมตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งผ่านร่างกฎหมายเมื่อวันพฤหัสบดี

ท่ามกลางมาตรการอื่น ๆ การเรียกเก็บเงินกำหนดขั้นตอนการเสนอราคาที่แข่งขันได้ ใบอนุญาตคาสิโนจะมอบให้กับรายการที่พิสูจน์ได้ว่าจะนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดมาสู่ชนเผ่าของรัฐ มีชนเผ่าอเมริกันอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางสี่เผ่าในรัฐเมน

สาเหตุที่นำรายได้และงานของคาสิโนมาสู่ชนเผ่าของรัฐได้รับการสนับสนุนหลายครั้งในอดีต แต่ได้รับการต่อต้านอย่างแข็งกร้าวจากคาสิโนสองแห่งที่ดำเนินการอยู่ในรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอ็อกซ์ฟอร์ดและบังกอร์

ใบเรียกเก็บเงินยังไม่ปรากฏบน ใบปะ หน้าวุฒิสภา วุฒิสภาที่ควบคุมโดย GOP คาดว่าจะแสดงการต่อต้านแนวคิดนี้มากขึ้น ผู้ว่าการ Paul LePage ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน แต่ได้รับการบันทึกว่าเป็นการต่อต้านคาสิโนใหม่ใด ๆ ในภาคใต้ของรัฐ – ระบุว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใด ๆ ต่อคาสิโนเพิ่มเติมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายของคาสิโนที่มีอยู่ของ Maine คาสิโนชนเผ่าในตอนเหนือของรัฐอาจไม่ต้องเผชิญกับการต่อต้านที่ยืนกรานเช่นนั้น

ตามเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ (FinCEN) คาสิโนของสหรัฐฯ ได้เพิ่มรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานโดย 69% เมื่อปีที่แล้ว ในการประชุมครั้งล่าสุดที่ลาสเวกัสผู้อำนวยการสเตฟานี บรูคเกอร์ ชี้ให้เห็นว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรายงานที่เพิ่มขึ้นโดยคาสิโน มากกว่าการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมการฟอกเงิน

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เครือข่ายการบังคับใช้ได้รับสายที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ กับคาสิโนที่ไม่ส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยอย่างเหมาะสม บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในอุตสาหกรรมนี้จ่ายเงินค่าปรับจำนวนมากสำหรับการปล่อยให้ เกิด การฟอกเงินในธุรกิจของตนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การคว่ำบาตรเหล่านั้นไม่ได้มาพร้อมกับการยอมรับความผิดหรือยอมรับว่าคาสิโนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาเสมอไป ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามบรู๊คเกอร์ ในตอนนี้ การระงับข้อพิพาทจะกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องยอมรับไม่เพียงแค่ข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยอมรับว่าพวกเขาละเมิดกฎหมายด้วย

การฟอกเงินในคาสิโนเคยเป็นอาละวาดกับองค์กรอาชญากรรมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในคาสิโนของสหรัฐฯ หลายแห่ง สมัยนั้นเปลี่ยนไปแล้ว แต่อุตสาหกรรมสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นตามคำบอกของ Brooker

“เราเห็นการปรับปรุงที่มีความหมายในอุตสาหกรรมนี้ แต่มีงานต้องทำมากกว่านี้” บรู๊คเกอร์กล่าว “ฉันเชื่อว่าสามารถทำได้ แต่ต้องใช้ความมุ่งมั่นที่แท้จริงและยั่งยืนในทุกด้านของสถาบันของคุณ”

American Gaming Association กำลังช่วยให้ข้อกังวลของคาสิโนทราบกฎหมายและปฏิบัติตาม ปีที่แล้วพวกเขาเผยแพร่แนวทางเพื่อช่วยคาสิโนขัดขวางกิจกรรมการฟอกเงิน รายงานธันวาคม 2014 มีชื่อว่า “ American Gaming Association Best Practices for Anti-Money Laundering Compliance “

คาสิโนต้องรายงานธุรกรรมทั้งหมดเกิน 10,000 ดอลลาร์ พวกเขายังต้องยื่น “รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย” เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาควรสงสัยว่านักพนันอาจใช้ผลกำไรที่ไม่ดีที่คาสิโน

กฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารมีผลบังคับใช้กับคาสิโนทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริการวมถึงหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ตามที่Tinian Dynasty Casinoเพิ่งได้เรียนรู้

หากประวัติศาสตร์เป็นตัวบ่งชี้ใด ๆ อาจเป็นไปได้ว่าผู้ลงคะแนนในเขตเทศบาลเมืองแมสซาชูเซตส์ของนิวเบดฟอร์ดจะลงคะแนน “ใช่” ในวันอังคารในการลงประชามติถามว่าพวกเขาต้องการคาสิโนริมแม่น้ำหรือไม่

หากได้รับการอนุมัติจากผู้ลงคะแนน ข้อเสนอ New Bedford โดยKG Urbanจะได้รับการพิจารณาเพื่อขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ ทางเลือกอื่นของค่าคอมมิชชันคือการให้ใบอนุญาตแก่ Mass Gaming & Entertainment ซึ่งข้อเสนอมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ได้รับการอนุมัติโดย ผู้ลงคะแนน Brocktonโดยการโหวตเพียง 148 โหวต (ประมาณ 1%) ในวันที่ 12 พฤษภาคม คาสิโนสองแห่งกำลังแข่งขันกันเพื่อขอใบอนุญาตที่สี่และสุดท้ายที่จะออกในรัฐ

ผู้ลงคะแนนในนิวเบดฟอร์ดเคยยอมรับการเล่นเกมในอดีต

ในปี 1993 ร้อยละ 80 ของผู้ลงคะแนนเห็นชอบกับมาตรการที่ไม่มีผลผูกพันซึ่งสภาเมืองนิวเบดฟอร์ดวางไว้ในการลงคะแนนเสียงเพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นของสาธารณชนในเรื่องนี้ มีผู้เข้าร่วมเพียง 26% ในการเลือกตั้งครั้งนั้น

ในปี 2544 ได้มีการวางมาตรการที่คล้ายกันในบัตรลงคะแนนซึ่งได้รับการอนุมัติ 64% โดยได้รับคะแนน 35%

หากผ่านไป ข้อเสนอของคาสิโนจะเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ การประเมินสิ่งแวดล้อม การป้อนข้อมูลของกลุ่มชุมชน และการกระชับรายละเอียดของโครงการ ในขณะที่องค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้น ค่าคอมมิชชันการเล่นเกมจะตรวจสอบผู้ว่าจ้างคาสิโน หุ้นส่วน และนักลงทุน และจัดให้มีการพิจารณาคดีเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

หากข้อเสนอของ New Bedford และ Brockton เห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมาธิการจะรอการพิจารณาคดีเป็นเวลาหลายวันและมีแนวโน้มว่าจะให้ใบอนุญาตก่อนสิ้นปีนี้

จนถึงตอนนี้คณะกรรมาธิการได้ให้ใบอนุญาต 3 ใน 4 ใบที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐ ร้านสล็อตที่มี 1250 เครื่องจะเปิดให้บริการที่ Plainridge Park ในวันพุธ รีสอร์ทเต็มรูปแบบสองแห่งจะตามมาในปี 2560 MGM SpringfieldและWynn Everettมีพื้นที่เล่นเกม 125,000 ตารางฟุตและ 150,000 ตารางฟุต ตามลำดับ

หลังจากความล่าช้าหลายครั้ง Cherokee Valley River Casino ของ Harrah ได้เปิดให้บริการใกล้ Murphy รัฐ North Carolina ในเดือนกันยายน คาสิโนชั่วคราวคาดว่าจะเปิดในปลายปี 2014 แต่แผนดังกล่าวถูกเร่งรีบเพื่อมุ่งเน้นความพยายามในการพัฒนาที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดในฤดูร้อนนี้ จำเป็นต้องมีการอัพเกรดสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อรองรับความต้องการน้ำของรีสอร์ท

การพัฒนาพื้นที่ 125,000 ตารางฟุตจะรวมถึงโรงแรมที่ให้บริการเต็มรูปแบบ 300 ห้อง พื้นที่เล่นเกม 60,000 ตารางฟุต และร้านอาหารและสถานบันเทิงหลายแห่ง

คาดว่าจะมีการจ้างงาน 800-900 คนที่รีสอร์ท งานมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 มิถุนายนที่ศาลเคลย์เคาน์ตี้ในเฮย์สวิลล์ที่อยู่ใกล้เคียง ผู้สนใจ สมัครงานที่อยู่นอกพื้นที่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ เงินเดือนคาดว่าจะเกิน 32 ล้านเหรียญในแต่ละปี การเปลี่ยนแปลงของเงินค่าจ้างและการใช้จ่ายของผู้มาเยือนในสถานประกอบการในท้องถิ่นอื่น ๆ แสดงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อพื้นที่

ผู้อยู่อาศัยและอดีตผู้พักอาศัยในพื้นที่มีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนา แต่การรับรู้โดยรวมเป็นไปในเชิงบวก บรรดาผู้คัดค้านการพัฒนาคร่ำครวญถึงการสูญเสียที่หลบภัยอันเงียบสงบและงดงามเพื่อแลกกับความก้าวหน้า จะมีรถยนต์เพิ่มอีก 10-15,000 คันต่อวัน นำผู้เข้าชมได้มากถึง 4 ล้านคนต่อปี โครงการถนนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์กำลังดำเนินการอยู่โดย DOT ของนอร์ทแคโรไลนา

การพัฒนานี้ไม่ได้ถูกคุกคามโดยความสัมพันธ์ของ Harrah กับ Caesar’s Entertainment ซึ่งพัวพันกับกระบวนการล้มละลายตั้งแต่ต้นปี ทรัพย์สินนี้เป็นเจ้าของโดยกลุ่มชาวอินเดียตะวันออกของ Cherokee Indian และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มละลายแต่อย่างใด โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นโดย ECBI ซึ่งเป็นผู้พัฒนา Harrahs Cherokee Casinoซึ่งอยู่ห่างจากไซต์ใหม่ประมาณหนึ่งชั่วโมง

ตามรายงานในข่าวของ Vietnamnet เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียน เติ๋น ยวุ๋ง ได้ตัดสินใจที่จะอนุมัติสถานที่ใหม่สำหรับศูนย์นันทนาการและคาสิโนนอกแผ่นดินใหญ่ จังหวัดเกียนยาง บนเกาะฟู้โกว๊ก

รายงานก่อนหน้านี้ได้วางการพัฒนาในชุมชน Bai Thomและต่อมาถัดจาก Vinpearl Resort ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะ การตัดสินใจครั้งนี้ หากแปลเป็นพระราชกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการ จะเป็นการยืนยันการพัฒนาในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Bai Dai ของชุมชน Ganh Dau

รายงานดังกล่าวลอกเลียนจากแผนพัฒนาเขตฟู้โกว๊กที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขอบเขตของแผนไปถึงปี 2030

ส่วนหนึ่งของแผนอนุมัติพื้นที่ประมาณ 567 เฮกตาร์เพื่อใช้สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการด้านสันทนาการ ซึ่งรวมถึงคาสิโน รีสอร์ท สนามกอล์ฟ และหมู่บ้านงานฝีมือ คาสิโนจะมีโต๊ะเกมมากกว่า 200 โต๊ะและเครื่องเกม 2,000 เครื่อง รีสอร์ทจะมีห้องพักประมาณ 3,000 ห้องและพื้นที่จัดประชุมที่กว้างขวาง

โครงการคาสิโนอื่น ๆ อีกสองโครงการบนคาบสมุทร Cam Ranh และในจังหวัด Khanh Hoa ถูกระงับในประเทศในขณะที่กระทรวงการคลังสรุปร่างพระราชกฤษฎีกาเรื่องการพนัน ผู้สังเกตการณ์หลายคนคาดหวังว่าจะมีการคลายกฎหมายในเวียดนามซึ่งจะทำให้พลเมืองที่มีคุณสมบัติสามารถเล่นการพนันได้ กลุ่มบริษัทคาสิโนรายใหญ่บางแห่งระบุว่าพวกเขาจะเต็มใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเกมของประเทศหากพวกเขาสามารถเจาะตลาดท้องถิ่นได้

ไม่กี่วันก่อนการ เปิด ร้านสล็อต แห่งแรก ในแมสซาชูเซตส์ American Gaming Association (AGA) ได้แต่งตั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจบอสตัน Ed Davis เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้จำนวน 5 แห่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพัฒนากลยุทธ์เพื่อยับยั้งกระแสการพนันที่ผิดกฎหมาย

ในเดือนเมษายน AGA ประกาศว่าพวกเขาจะแสวงหาความร่วมมือกับอัยการสูงสุดของรัฐเพื่อปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเห็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศว่าพวกเขาพิจารณาคาสิโนออนไลน์ใด ๆ ที่วางตลาด แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตในรัฐว่าเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายและ แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า150 วัน ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าแมสซาชูเซตส์จะปฏิบัติตามหรือไม่เนื่องจากมีคาสิโนเต็มรูปแบบอีกสามแห่งที่เปิดอยู่ในรัฐ

“มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมาย…ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนในชุมชนที่ดีและผู้ไม่หวังดีที่ไม่ได้รับการควบคุมและไม่เคารพกฎหมาย” เดวิสกล่าวตามรายงาน

เดวิสเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยประสบการณ์การให้คำปรึกษาล่าสุด รวมทั้งประสบการณ์เจ็ดปีในการจัดการกองกำลังตำรวจบอสตัน เขาเป็นที่รู้จักในระดับประเทศสำหรับบทบาทของเขาในฐานะผู้บัญชาการเมื่อเกิดระเบิดบอสตันมาราธอน ก่อนหน้านั้นเขาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจเมืองโลเวลล์ รัฐแมสซาชูเซตส์

คณะกรรมการชุดใหม่ได้พบปะกันเป็นครั้งแรกเมื่อต้นสัปดาห์นี้ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สมาชิกคนอื่นๆ ของคณะกรรมการประกอบด้วย อดีตรองผู้อำนวยการเอฟบีไอ, ทิม เมอร์ฟี และอดีตอัยการรัฐวิสคอนซิน อัยการสหรัฐฯ และอัยการเขต เจบี แวน ฮอลเลน

Bryan Micon หนีไปAntiguaจากสหรัฐอเมริกาหลังจากตัวแทนเกมบุกบ้านลาสเวกัสของเขาในเดือนกุมภาพันธ์ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เขาคาดว่าจะเดินทางกลับเนวาดาและเผชิญข้อกล่าวหาอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ Micon ถูกกล่าวหาว่าเป็นประธานของไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ Seals with Clubs เว็บไซต์ปิดทันที หลังจากการจู่โจม

ในเดือนเมษายน มีการออกหมายจับสำหรับ Micon โดยกล่าวหาว่าเขาใช้งานระบบเกมแบบโต้ตอบที่ไม่มีใบอนุญาตในเนวาดาโดยไม่มีใบอนุญาต

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาเรียกหมายค้นคืน ทำให้มิคอนเดินทางได้ ทนายฝ่ายจำเลย David Chesnoff คาดหวังให้ลูกความของเขาอยู่ในกระบวนพิจารณา ตามรายงานระบุว่า Micon จะถูกจองจำไปที่ศูนย์กักกัน Clark County ในลาสเวกัส จากนั้นจึงปล่อยตัวตามการรับรู้ของเขาเองเพื่อรอการดำเนินคดีต่อไป

ข้อกล่าวหาต่อ Micon ระบุว่าเขาดำเนินการ Seals With Clubs ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2014 จนถึง 9 กุมภาพันธ์ 2015 เว็บไซต์นี้ดำเนินการด้วย สกุล เงินBitcoin อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบธนาคารของห้องโป๊กเกอร์ แต่ขึ้นอยู่กับ Micon ที่ดำเนินการห้องโป๊กเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตจากภายในรัฐเนวาดา โป๊กเกอร์ออนไลน์ได้รับอนุญาตและควบคุมภายในรัฐ

แคมเปญระดมทุนป้องกันกฎหมายออนไลน์เปิดตัวโดย Micon หลังจากประกาศหมายจับ ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน มีการเสนอ $4005 เพื่อบรรลุเป้าหมายของเขาที่ $100.000

การฟ้องร้อง Micon เพียงครั้งเดียวถือเป็นความผิดทางอาญาประเภท B และอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีและปรับ 50,000 ดอลลาร์ นี่จะเป็นการดำเนินคดีครั้งแรกกับไซต์โป๊กเกอร์ที่ใช้ Bitcoin

ผู้เล่นหน่วยซีลควรถอนเงินทันทีและรายงานทั้งหมดระบุว่าผู้เล่นได้รับเงินเต็มจำนวนแล้ว ไม่นานหลังจากที่เว็บไซต์ปิดตัวลง Micon ได้ประกาศเว็บไซต์โป๊กเกอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย Bitcoin SwCPoker.eu

อุตสาหกรรมการพนันของมาเก๊าตกต่ำในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาและคาสิโนพยายามดิ้นรนเพื่อทำกำไร Cotai 2.0 – Galaxy Phase II ซึ่งเปิดประตูสู่สาธารณชนในเดือนพฤษภาคม เป็นข้อยกเว้นสำหรับกฎเกณฑ์ เนื่องจากคาสิโนใหม่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมจากนักพนันของมาเก๊า กาแล็กซี่รายงานว่าส่วนแบ่งการตลาดพุ่งขึ้น 6.4% เนื่องจากรายรับเพิ่มขึ้น ทำให้กาแล็กซี่มีส่วนแบ่งการตลาด 25% ที่ทำได้ดีกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในภูมิภาค

มีการเก็งกำไรมากมายเกี่ยวกับจำนวนของคาสิโนใหม่ที่กำหนดให้เปิดในมาเก๊าเมื่อพิจารณาจากความซบเซาของตลาดและการปราบปรามการทุจริตที่กำหนดโดยปักกิ่ง อย่างไรก็ตาม โปรเจ็กต์ Galaxy Phase II ดูเหมือนจะยืนยันแนวคิดของ ‘บิลด์แล้วลูกค้าจะมา’

แม้ว่าจะยังเป็นวันแรกสำหรับ Galaxy Phase II แต่ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าจะเป็นคาสิโนอันดับหนึ่งในมาเก๊า Credit Suisse ธนาคารสวิสรายงานว่าในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน Galaxy สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่า 25.1% และแซงหน้า Sands China ซึ่งมี 22.1% และ SJM ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด 20.3% ในขณะที่ Galaxy Phase II มีส่วนรับผิดชอบต่อส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น 6.4% SJM, Melco Crown Entertainment รายงานว่าลดลง 2% ในขณะที่ Sands China รายงานว่าลดลง 4%

ในขณะที่ Galaxy Phase II ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว แต่ Lui Che Woo ประธานของ Galaxy ไม่ได้ประทับใจกับตัวเลขมากนัก Lui Che Woo กล่าวว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจแต่ยังไม่ดีเท่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในตอนแรก อีกสองสามเดือนข้างหน้าจะเปิดเผยว่าสภาพตลาดจะดีขึ้นใน Galaxy Phase II หรือถ้าคาสิโนจะเติบโตต่อไปท่ามกลางความซบเซาของตลาด

จากการวิจัยตลาดที่ดำเนินการโดยบริษัทชั้นนำ Sterne Agee, Credit Suisse และ Wells Fargo อุตสาหกรรมเกมในมาเก๊าจะลดลง 34.8% ในเดือนมิถุนายน 2015 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2014 Sterne Agee ออกแถลงการณ์ซึ่งอ่านว่า “Recall สัปดาห์หนึ่งของ มิถุนายนได้รับผลกระทบในทางลบจากการระงับ และการตรวจสอบยังอ้างถึงผลกระทบของการสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของจีนซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัจจัยที่ทำให้แย่ลง แต่ผลประกอบการในสัปดาห์ที่ 1 กลับน่าผิดหวัง เนื่องจากอยู่ใกล้การเปิด Galaxy’s Phase II เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และรายได้ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนก็เป็นข่าวที่น่ายินดี”