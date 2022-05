เว็บคาสิโน SBOBET บริการโพสต์

เว็บคาสิโน SBOBET Kangwon Land Inc ผู้ให้บริการคาสิโนเพียงแห่งเดียวในเกาหลีใต้ที่ได้รับอนุญาตให้ให้คนในท้องถิ่นเล่นการพนันได้ประกาศว่า Moon Tae-Gon ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานชั่วคราวของบริษัท คุณมูนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทอยู่แล้ว

การแต่งตั้งได้รับการยืนยันจาก GGRAsia ในสัปดาห์นี้โดยตัวแทนของ Kangwon Land บุคคลนั้นไม่ได้ระบุเหตุผลในการนัดหมาย Kangwon Land ไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลในการยื่นฟ้องครั้งล่าสุด

“ในฐานะบริษัทที่ดำเนินการโดยรัฐบาล CEO ของ Kangwon Land ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล [ตาม] เหตุผลหลายประการ” โฆษกของบริษัทกล่าวในอีเมลตอบกลับ GGRAsia

นายมูนได้รับแต่งตั้งเป็นซีอีโอ เป็นระยะเวลาสามปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ก่อนหน้านี้เขาทำงานให้กับ Samsung Life Insurance Co Ltd คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบของเกาหลีใต้ และกระทรวงการบริหารราชการและกระทรวงกลาโหมของประเทศ

รีสอร์ทคาสิโน Kangwon Land (ในภาพ) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลจากกรุงโซล 150 กิโลเมตร (93 ไมล์) ผู้ก่อการของสถานที่ให้บริการโพสต์ กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 38 สำหรับไตรมาสที่สาม 2019 กล่าวในการยื่นฟ้องในเดือนพฤศจิกายน

คดีเกมออนไลน์มากกว่า 7,200 คดีถูกแคร็กในปี 2019: ประเทศจีน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่ตรวจพบกรณีธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศ “มากกว่า 7,200” กรณีในปี 2019 ซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยรวม 25,000 คน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศจีน มาเก๊าเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศจีนที่การพนันคาสิโนถูกกฎหมาย และจากนั้นก็เฉพาะในสถานที่บนบกเท่านั้น

ผลของการดำเนินการบังคับใช้บนแผ่นดินใหญ่ต่อกิจกรรมออนไลน์ ทางการได้ “ยึด” และ “ถูกแช่แข็ง” เงินสดจำนวน “กว่า 18 พันล้านหยวน” [2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ] ตามคำแถลง

ข่าวซึ่งเผยแพร่ในสื่อภาษาจีนแผ่นดินใหญ่หลายแห่ง อ้างความเห็นบางส่วนโดยซุน ลี่จุน รองรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เกี่ยวกับการบังคับใช้ เขาพูดในการบรรยายสรุปวันจันทร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานของรัฐบาลกลาง โดยมีผู้แทนธนาคารประชาชนจีนเข้าร่วมด้วย

Mr Sun กล่าวว่า – เนื่องจากการบังคับใช้ – มี “การลดลงอย่างต่อเนื่อง” ในปริมาณการเดิมพันที่เกี่ยวข้องและในจำนวนการเข้าชมแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ การบังคับใช้ได้นำไปสู่ ​​”ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น” ในการชำระเงินข้ามพรมแดนสำหรับผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

แต่รองรัฐมนตรีเสริมว่า ทางการต้องตื่นตัวต่อความจริงที่ว่าผู้บริโภคชาวจีนยังคงเป็น “เป้าหมายหลัก” สำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่า “ธุรกิจเกมระหว่างประเทศ” การดำเนินการ “สีเทา” ของภาคการพนันออนไลน์ยังคงเป็นปัญหา “ใช้งานอยู่” โดยมีรูปแบบ “เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” ในการตั้งถิ่นฐานของเงินทุนในเกม คำแถลงอ้างว่านายซันกล่าวว่า

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังระบุด้วยว่า รัฐบาลจีนจะเสริมสร้างมาตรการกำกับดูแลธุรกิจลอตเตอรีและเกมบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการลงทุนภายนอกของประเทศและแรงงานสัมพันธ์ของจีน

ดึงพนักงาน NagaWorld กลับมาทำงานไม่มีข้อตกลง: ยื่น

ผู้พัฒนาและผู้ประกอบการคาสิโน NagaCorp Ltd กล่าวว่าพนักงานทุกคนของคอมเพล็กซ์คาสิโน NagaWorld (ภาพในรูปถ่าย) ในกรุงพนมเปญที่เข้าร่วมในการหยุดงาน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกลับมาทำงานในวันอาทิตย์ “โดยไม่มีการขึ้นค่าจ้าง”

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บริษัท NagaCorp ที่จดทะเบียนในฮ่องกงระบุว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท “ยังคงปกติ” ในช่วงที่บริษัทกล่าวว่าเป็น “การประท้วงที่ผิดกฎหมาย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ในรายงานเมื่อวันเสาร์ สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของหนึ่งในผู้ประท้วง ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน โดยกล่าวว่าคนงานที่ไม่พอใจได้กลับไปทำงานหลังจากที่ NagaCorp ตกลงที่จะขึ้นเงินเดือนของคนงาน “ระหว่าง 18 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์”

เรื่องราวของ Reuters ยังกล่าวด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงที่รายงานระหว่างพนักงานที่โดดเด่นและ NagaCorp กองหน้าได้รับการคืนสถานะของ Chhim Sithar ประธานสหภาพ NagaWorld ซึ่งถูกระงับในเดือนกันยายน การยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารโดย NagaCorp ไม่ได้อ้างอิงถึงคุณซิธาร์ และไม่ว่าเธอจะคืนสถานะหรือไม่

GGRAsia เข้าหา NagaCorp เพื่อขอความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อเรื่องราวนี้ออนไลน์ แต่ในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา NagaCorp กล่าวว่า “พนักงานทั้งหมด” ที่เข้าร่วมในการประท้วงในวันพฤหัสบดีได้กลับไปทำงานในวันอาทิตย์ “ตาม … คำสั่งศาล” ที่ได้รับจากบริษัท

NagaCorp ได้กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ว่า บริษัทได้รับคำสั่งศาลจากศาลเทศบาลกรุงพนมเปญในวันพุธ (8 มกราคม) ของสัปดาห์นั้น หนึ่งวันก่อนการนัดหยุดงาน คำสั่งห้ามได้ “ตัดสินว่าการนัดหยุดงานของพนักงานที่วางแผนไว้ … จะถือเป็นการประท้วงที่ผิดกฎหมาย และพนักงานที่เข้าร่วมในการนัดหยุดงานอย่างผิดกฎหมายจะถือเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง”

บริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่าศาลชั้นต้นในกรุงพนมเปญ “ได้ออกคำสั่งปกครอง” ในวันพฤหัสบดีที่สัปดาห์นั้นเพื่อตรวจสอบการนัดหยุดงานและ “ดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงอย่างผิดกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากละเมิดศาล คำสั่งห้าม”

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา NagaCorp ได้ปกป้องสภาพการทำงาน ในทรัพย์สินของบริษัท และกล่าวว่าบริษัทคาดว่าจะ “ไม่มีผลกระทบด้านลบ” ต่อการดำเนินธุรกิจหลังจากการนัดหยุดงานโดยคนงานที่ไม่พอใจบางคน

ผู้ประกอบการคาสิโนกล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ว่า “พนักงานประมาณ 500 ถึง 700 คน” จากจำนวนพนักงาน “8,200” ที่คอมเพล็กซ์ เข้าร่วมใน “การรวมตัวที่ผิดกฎหมาย” ในวันพฤหัสบดีนอกทรัพย์สินของบริษัท รายงานจากสำนักข่าว Reuters ระบุว่ามีคนงานหลายพันคนเข้าร่วมในการหยุดงานประท้วง

NagaCorp ระบุว่าคนงานสหภาพแรงงานกำลังมองหาค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน 300 เหรียญสหรัฐสำหรับพนักงานโรงแรม และ 500 เหรียญสหรัฐสำหรับพนักงานคาสิโน รายงานก่อนหน้านี้จาก Reuters อ้างถึงคนงานที่โดดเด่นบางคนกล่าวว่าค่าจ้างเริ่มต้นของพวกเขาอยู่ระหว่าง “150 ถึง 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ” ต่อเดือDelta Corp จะเริ่มปฏิบัติการคาสิโนในเนปาลเร็ว ๆ นี้: การยื่น

Delta Corp Ltd บริษัทคาสิโนเพียงแห่งเดียวของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการคาสิโนที่ Marriot Hotel ในกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาลในเร็วๆ นี้ นี่จะเป็นการโจมตีครั้งแรกของบริษัทนอกตลาดเกมของอินเดีย

“ บริษัท ย่อยของเราในเนปาลได้รับใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานคาสิโนในเนปาล” เดลต้าคอร์ปยืนยันในการยื่นเรื่องต่อหุ้นบอมเบย์เมื่อวันพฤหัสบดี

การรุกเข้าสู่ตลาดเนปาลเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงที่เดลต้า คอ ร์ป ลงนามในปี 2560กับ Everest Hospitality and Hotel Pvt Ltd เพื่อเช่าพื้นที่ที่โรงแรมแมริออท (ในภาพ) ในกาฐมาณฑุ

Everest Hospitality and Hotel เป็น บริษัท ย่อยของ MS Group บริษัท การบริการในเนปาล ในขณะที่ลงนามในข้อตกลง โรงแรมแบรนด์แมริออทจำนวน 214 ห้องยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มันเปิดในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

เดลต้าคอร์ปเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีแผนจะขยายธุรกิจนอกอินเดีย “สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาค” บริษัท ซึ่งควบคุมโดยนักธุรกิจ Jaydev Mody ปัจจุบันดำเนินธุรกิจคาสิโนในรัฐกัวและสิกขิมของอินเดีย

ในรายงานเดือนก.ค. Union Gaming Securities Asia Ltd ได้สังเกตเห็น “หลาย … levers” ที่ทำให้นายหน้าคาดการณ์ “การเติบโตของบรรทัดบนสุดประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์” อาจเป็นไปได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในครึ่งหลังของ 2019 ของ Delta Corp และผลการดำเนินธุรกิจในปี 2020 ปัจจัยรวมถึงการขยายตัวของการดำเนินงานคาสิโนของ Delta Corp ในอินเดีย การพัฒนาเกมออนไลน์ในประเทศนั้นและการจัดการคาสิโนในเนปาล Union Gaming กล่าว

เนปาลเป็นเจ้าภาพในสถานที่คาสิโนไม่กี่แห่งรวมถึง Tiger Palace Resort Bhairahawa ซึ่งดำเนินการโดย Silver Heritage Group Ltd ใกล้กับชายแดนของประเทศนั้นกับรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย Silver Heritage ยังดูแลการเล่นเกมที่ Millionaire’s Club and Casino ในกาฐมาณฑุ

NagaCorp ปกป้องสภาพการทำงานกล่าวว่าการนัดหยุดงานผิดกฎหมาย

ผู้ประกอบการคาสิโนของกัมพูชา NagaCorp Ltd กล่าวในการยื่นคำร้องเมื่อวันศุกร์ว่าคาดว่าจะ “ไม่มีผลกระทบด้านลบ” ต่อการดำเนินธุรกิจหลังจากการนัดหยุดงานโดยคนงานที่ไม่พอใจที่คาสิโน NagaWorld (ในภาพ) ในกรุงพนมเปญ

มีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคนงานจำนวนมากที่ NagaWorld ได้ถอนแรงงานออกในวันนั้น โดยอ้างว่ามีการร้องเรียนรวมถึงการเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้น

NagaCorp กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ว่า “พนักงานประมาณ 500 ถึง 700 คน” จากจำนวนพนักงาน “8,200” ที่คอมเพล็กซ์ เข้าร่วมใน “การรวมตัวที่ผิดกฎหมาย” ในวันพฤหัสบดีนอกทรัพย์สินของบริษัท แต่บริษัทเสริมว่า “การดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ กลุ่มยังคงปกติ” รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีกล่าวว่ามีคนงานหลายพันคนเข้าร่วมในการประท้วง

NagaCorp ระบุว่าคนงานสหภาพแรงงานได้ “เรียกร้อง” บริษัทปรับค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนเป็น 300 เหรียญสหรัฐสำหรับพนักงานโรงแรม และ 500 เหรียญสหรัฐสำหรับพนักงานคาสิโน แต่กล่าวว่าระดับค่าจ้างในปัจจุบันอยู่ในกลุ่ม “ดีที่สุด… ถ้าไม่สูงที่สุดในกัมพูชา”

ผู้ประกอบการคาสิโนระบุว่ามีการพยายามอนุญาโตตุลาการในเดือนพฤศจิกายน แต่ข้อพิพาทยังคงดำเนินต่อไป

NagaCorp ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัทได้รับคำสั่งห้ามจากศาลกรุงพนมเปญ ซึ่งตัดสินว่าการนัดหยุดงานในวันพฤหัสบดีจะถือว่า “ผิดกฎหมาย” และใครก็ตามที่เข้าร่วมจะ “กระทำความผิดร้ายแรง”

กลุ่มคาสิโนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าศาลชั้นต้นในกรุงพนมเปญได้ออกคำสั่งให้ “ตรวจสอบการนัดหยุดงานและดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการนัดหยุดงานอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากละเมิดคำสั่งศาล”

ในการประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง NagaCorp ยังกล่าวอีกว่าไม่มีเหตุสำหรับ “การยกเลิก” ของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคาสิโน “ต่างชาติ” ที่คอมเพล็กซ์คาสิโน NagaWorld เนื่องจากบริษัทบอกเป็นนัยว่าได้รับการร้องขอจากคนงานสหภาพแรงงาน

“ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคาสิโนไม่ได้ละเมิดกฎและข้อบังคับใด ๆ ของกลุ่มและด้วยเหตุนี้กลุ่มจึงไม่มีเหตุผลและไม่มีเหตุให้เลิกจ้างเขา” ไม่ได้ระบุชื่อผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเสริมว่าผู้จัดการนั้น “รับผิดชอบต่อกลุ่มและไม่รับผิดชอบต่อสหภาพ NagaWorld” – การอ้างอิงถึงกลุ่มคนงานที่จัดงานในสถานที่ บริษัทเสริมว่าองค์กรแรงงานได้กระทำการนอก “ข้อจำกัดทางกฎหมาย”

ตัวแทนสหภาพจ่ายเงินแต่ถูกระงับ

การยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงระบุว่าเมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชิม ซิธาร์ ซึ่งเป็นประธานของสหภาพนากาเวิลด์ ถูกสั่งพักงานเนื่องจาก “ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎและข้อบังคับของกลุ่ม”

บริษัท กล่าวเสริมว่า: “แม้จะถูกระงับดังกล่าว ประธานสหภาพ NagaWorld ยังคงทำงานโดยขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มโดยยุยงและข่มขู่พนักงานคนอื่น ๆ ของกลุ่ม (ทั้งที่เป็นสหภาพและไม่ใช่สหภาพ) ไม่ให้ไปทำงาน” ระหว่างงาน Phum วันหยุดของเบ็น เทศกาลนั้นยึดตามปฏิทินจันทรคติ และในปี 2019 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 30 กันยายน

บริษัทเสริมว่า คาดว่าจะ “ยังคงระงับนางสาวชิม สิธาร์ต่อไป แต่ด้วยค่าจ้างเต็มจำนวน อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมและวิเคราะห์การละเมิดสัญญาเพิ่มเติมและการกระทำที่กระทำโดยเธอ…”

บริษัทกล่าวว่าพนักงานของบริษัทตระหนักดีตั้งแต่เริ่มการจ้างงานว่ามี “ภาระผูกพันตามสัญญา” ในการทำงานใน “วันหยุดนักขัตฤกษ์บางวัน” และใน “บัญชีรายชื่อ/กะหมุนเวียน” และเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีสิทธิได้รับ “มากกว่างานนอกเวลาราชการ 300 เปอร์เซ็นต์”

บริษัทจะ “ให้ผู้ถือหุ้น” และ “นักลงทุนที่มีศักยภาพทราบถึงการพัฒนาที่เป็นสาระสำคัญ” ในข้อพิพาท กล่าวเสริม

ผู้อำนวยการออกจาก Landing, บอร์ดใหม่จ้างอดีต Crown Resorts

Landing International Development Ltd ผู้พัฒนาคาสิโนที่จดทะเบียนในฮ่องกงกล่าวว่ากรรมการบริหารคนใหม่ได้เข้าร่วมคณะกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีเนื่องจากการลาออกจากตำแหน่ง

Yeung Lo ผู้มาใหม่เคยทำงานให้กับบริษัทการลงทุนในมาเก๊าและในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศที่รีสอร์ทคาสิโน Crown Melbourne ในเมืองวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย นั่นเป็นไปตามการยื่นฟ้อง Landing International ในวันพฤหัสบดี นายยังกลายเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของกลุ่ม

เขาเข้ามาแทนที่ Zhou Xueyun ซึ่งลาออกด้วยเหตุผล “ความมุ่งมั่นส่วนตัว”

Landing International ได้สร้างรีสอร์ทที่มีคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นที่เรียกว่า Jeju Shinhwa World บนเกาะเชจูของเกาหลีใต้ ส่วนการเล่นเกมของสิ่งอำนวยความสะดวก – Landing Casino – เปิดใน เดือนกุมภาพันธ์ 2018

สมาชิกคณะกรรมการคนใหม่ของบริษัทดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ Gongzi (Macau) Investment Co Ltd ตั้งแต่ปี 2018 ถึงต้นปี 2019 และตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2017 ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสที่ Crown Melbourne ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการโดย Crown Resorts Ltd.

การยื่นฟ้องเมื่อวันพฤหัสบดีกล่าวว่านาย Yeung จะไม่ทำงานผ่านสัญญาบริการในบทบาทใหม่ของเขา แต่จะมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมกรรมการเพียง 2.12 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (273,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อปี

เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นระยะเวลาหนึ่งปี สามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาหนึ่งปีติดต่อกันเมื่อครบกำหนดระยะเวลา เขาจะต้องเกษียณอายุในการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไปของบริษัทภายหลังจากการแต่งตั้ง และหลังจากนั้นอาจต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยทุกๆ สามปีตามข้อบังคับของบริษัท

ตามเอกสารที่ยื่นแยกออกมาเมื่อวันพฤหัสบดี คณะกรรมการ rejigged ของ Landing International มีกรรมการบริหารสี่คน ซึ่งรวมถึงประธานและผู้ควบคุมของกลุ่ม, Yang Zhihui และ Mr Yeung; และกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกสามคน

โชคผสมสำหรับเจ้าสัวเกมในรายชื่อฮ่องกงของ Forbes

มหาเศรษฐีที่มีความสนใจในการเล่นเกมในมาเก๊ากลับมาโดดเด่นอีกครั้งในรายชื่อ 50 คนที่ร่ำรวยที่สุดของฮ่องกงในปีนี้ ในบทสรุปที่รวบรวมโดยนิตยสาร Forbes Henry Kar Shun Cheng – ประธานกลุ่ม Chow Tai Fook Jewellery และ New World Development และผู้ที่นั่งบนกระดานที่ผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า SJM Holdings Ltd – กระโดดขึ้นอันดับสามในปีนี้

Henry Cheng ขึ้นจากอันดับที่ 46 ของปีที่แล้ว ขอบคุณ Forbes ที่เข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของครอบครัวที่สืบทอดมาจากผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ Cheng Yu Tung ซึ่งเสียชีวิตในปี 2559 ขณะนี้รายชื่อดังกล่าวรวมถึงความมั่งคั่งโดยรวมของครอบครัวประมาณที่สหรัฐอเมริกา 20.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง Henry Cheng ถือเป็นตัวแทน อาณาจักรธุรกิจของครอบครัวพยายามที่จะขยายความสนใจของคาสิโนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการในเวียดนาม ออสเตรเลีย และบาฮามาส

รายชื่อล่าสุดที่รวบรวมโดยนิตยสารธุรกิจ ได้แก่ หลุยเช่อวู (ภาพในภาพถ่าย) ซึ่งขณะนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในฮ่องกง โดยเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดจากอันดับปีที่แล้ว นายหลุยเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd. Forbes คำนวณมูลค่าสุทธิของเขาที่ 15.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รองลงมาคือ Pansy Ho Chiu King ที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ 23 มูลค่า 4.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เธอเป็นลูกสาวของผู้ประกอบการคาสิโนในมาเก๊า สแตนลีย์ โฮ ฮุง ซัน และนักลงทุนรายใหญ่อันดับสองในผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า MGM China Holdings Ltd. เธอยังควบคุม – ผ่านบริษัทบุคคลที่สาม – สัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ใน SJM Holdings ซึ่งก่อตั้งโดยเธอ พ่อ. เธอรวยที่สุดอันดับ 20 ในฮ่องกงเมื่อปีที่แล้ว ด้วยทรัพย์สินประมาณ 4.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แองเจลา เหลียง ออน เค (Angela Leong On Kei) มเหสีคนที่สี่ของสแตนลีย์ โฮ และกรรมการบริหารของ SJM Holdings ที่ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่ 29 ในปีนี้จากวันที่ 24 ในปี 2019 กรรมการผู้จัดการของ SJM Holdings และผู้ถือหุ้นรายเดียวรายใหญ่ที่สุดในบริษัท คาดว่ามูลค่าของเธอจะอยู่ที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562

Lawrence Ho Yau Lung ผู้บริหารที่ควบคุมผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชีย Melco Resorts and Entertainment Ltd ได้ไต่อันดับขึ้นมาที่ 33 ในการจัดอันดับในปีนี้ นายโฮมีมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ จาก 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เขายังคงเป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในรายการเมื่ออายุ 43 ปี

อันดับที่ 45 ในตารางความมั่งคั่งของ Forbes ซึ่งลดลงจากอันดับที่ 28 ของปีที่แล้วคือ Pollyanna Chu Yuet Wah ซึ่งมีมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เทียบกับ 3.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 ครอบครัวของ Ms Chu อยู่ในธุรกิจคาสิโนผ่านการควบคุมของ Kingston Financial Group Ltd นักลงทุนในคาสิโนดาวเทียมสองแห่งในมาเก๊า: Casa Real บนคาบสมุทรมาเก๊าและ Grandview บน Taipa

รายชื่อประจำปีของ Forbes รวบรวมโดยใช้ข้อมูลการถือหุ้นและข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากบุคคล ตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ และฐานข้อมูลส่วนตัว

Donaco บอก Reichel ออกเดินทาง 12 ก.พ. พร้อมตั้งชื่อเลขาคนใหม่

Donaco International Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนบูติกที่จดทะเบียนในออสเตรเลียในอินโดจีน ได้ประกาศว่าที่ปรึกษาทั่วไปและเลขานุการของบริษัท Ben Reichel จะออกจากบริษัท “ตามข้อตกลงร่วมกัน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ คุณ Reichel ได้ลาออก จากบริษัทแล้ว คณะกรรมการในเดือนพฤศจิกายน

“นาย Reichel จะยังคงพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการและบริษัทหลังจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ผ่านข้อตกลงที่ปรึกษาที่ตกลงร่วมกัน” Donaco กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์

คำแถลงอ้างคำพูดของ Mel Ashton ประธาน Donaco ว่า: “เราชื่นชมในความเป็นมืออาชีพของ Ben Reichel ในการช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านไปยังคณะกรรมการชุดใหม่ เราเสียใจที่เห็นเขาจากไป แต่เราเคารพการตัดสินใจของเขา และเรายินดีที่ความเชี่ยวชาญและความรู้ของเขาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทจะยังคงอยู่ในบทบาทของเขาในฐานะที่ปรึกษาของบริษัท”

บริษัทยังประกาศเมื่อวันศุกร์ถึงการแต่งตั้ง Marika White กรรมการบริหารของ Emerson Corporate Services ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทคนใหม่ของ Donaco โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ Emerson Corporate ในออสเตรเลียกล่าวว่าจะให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเลขานุการบริษัทแก่สาธารณะ และบริษัทเอกชน

Star Vegas Resort and Club (ในภาพ) ซึ่งเป็นโรงแรมคาสิโนระดับเรือธงของ Donaco อยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชากับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่การพนันคาสิโนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย Aristo International Hotel และคาสิโนที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามกับจีน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มกลับมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อีกครั้ง หลังการต่อสู้ในห้องประชุม และการลาออก ในช่วงต้นเดือนธันวาคม Paul Arbuckle ผู้บริหารระดับสูง ได้ยื่นคำร้องลาออกหลังจากดำรงตำแหน่งเพียง 6 เดือน วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันสุดท้ายของเขากับบริษัท

ผู้ประกอบการคาสิโนประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า ถูกระงับ – เป็นเวลาสองเดือน – การดำเนินคดีทั้งหมดระหว่าง บริษัท และอดีตเจ้าของ Star Vegas Resort and Club ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะใช้ระยะเวลาสองเดือนในการเจรจาระงับข้อพิพาท

Coronavirus ไม่ได้ชะลอการเปิด Hoiana ล่วงหน้า: Suncity

นักลงทุนรายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับมาเก๊าในโครงการคาสิโน Hoiana (ภาพในการเรนเดอร์ของศิลปิน) ในเวียดนามกล่าวว่าไม่คาดหวังว่าการแจ้งเตือนด้านสุขภาพของ coronavirus ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เรียกว่า “การเปิดก่อนเปิดตัว” ของโครงการ

Suncity Group กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมว่า คาดว่าเฟสแรกของ Hoiana ในจังหวัด Quang Nam บนชายฝั่งตอนกลางของเวียดนามจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัท Suncity Group Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกงมี กำหนดจะจัดการเล่นเกมในสถานที่ ตามการยื่นฟ้องในเดือนพฤษภาคม 2019 บริษัทหลังนี้ถูกควบคุมโดย Alvin Chau Cheok Wa หัวหน้ากลุ่มบริษัท Suncity Group

ในวันอังคาร ในการตอบสนองต่อคำถามของ GGRAsia เกี่ยวกับตารางเวลาสำหรับโครงการในแง่ของการแจ้งเตือน coronavirus โฆษกของ Suncity กล่าวว่า: “ตำแหน่งทางการตลาดของเราใน Hoiana ค่อนข้างแตกต่างเมื่อเทียบกับมาเก๊า”

บุคคลกล่าวเสริม: “เราเชื่อว่า [การแจ้งเตือน coronavirus] จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปิดพรีซอฟต์เปิดตัวของเราหากเราได้รับใบอนุญาต [ท้องถิ่น] ตรงเวลา”

โฆษกกล่าวเพิ่มเติมว่า “ส่วนหนึ่งของห้องพักในโรงแรมและการดำเนินงานของคาสิโนจะพร้อม” โดยขั้นตอน “การเปิดก่อนเปิดตัวอย่างนุ่มนวล” ของโครงการ Hoiana

ด้วยจุดแข็งของแบรนด์ Suncity ในการให้บริการนักพนันวีไอพีชาวจีน ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมบางคนคาดว่า Hoiana จะได้รับความสนใจอย่างมากจากลูกค้าชาวจีน รีสอร์ทจะไม่สามารถให้บริการแก่นักพนันในท้องถิ่นได้ในขณะนี้ ตามที่คาดการณ์ไว้สำหรับโครงการคาสิโนบางแห่งภายใต้โครงการทดลองโดยรัฐบาลเวียดนาม

บันทึกเดือนธันวาคมจากนายหน้า Sanford C. Bernstein Ltd – เกี่ยวกับแนวโน้ม ก่อนเกิด coronavirus สำหรับตลาดมาเก๊าในปี 2020 – ได้กล่าวว่าสถาบันไม่ได้คาดการณ์ว่าธุรกิจวีไอพีจีนที่มีตราสินค้า Suncity Group จะ “ย้าย” จากมาเก๊าไปยังเวียดนามเมื่อเปิด ของฮอยนา

เมื่อวันเสาร์ (23) สำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนามได้สั่งห้ามจนกว่าจะมีการแจ้งเที่ยวบินของผู้โดยสารจากจีนเพิ่มเติม ในการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะเป็นความพยายามที่จะป้องกันการแพร่กระจายของ coronavirus ในขั้นต้น การห้ามรวมถึงบริการจากมาเก๊า ฮ่องกง และไต้หวัน แม้ว่าในวันรุ่งขึ้น การห้ามเที่ยวบินจากสถานที่สามแห่งหลังจะถูกยกเลิก

มีรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า เวียดนามได้ส่งชาวเวียดนามเกือบ 1,000 คนที่เดินทางกลับจากประเทศจีนเข้าสู่การกักกันภายใต้การดูแลของกองทัพเวียดนาม

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เวียดนามได้ยืนยันว่ามีผู้ป่วย coronavirus ทั้งหมด 10 รายตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เมื่อเช้าวันพุธ มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 24,500 รายทั่วโลก และผู้เสียชีวิต 492 ราย

รายงานชั่วคราวของ Suncity Group Holdings ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนกันยายน ระบุว่า Hoiana จะมีเจ็ดขั้นตอน – ที่จะพัฒนาในช่วง 13 ปี – บนพื้นที่ประมาณ 985.5 เฮกตาร์ (2,435 เอเคอร์)

การยื่นดังกล่าวในระยะที่หนึ่งจะรวมถึงห้องพักในโรงแรมมากกว่า 1,000 ห้อง คาสิโนที่มีโต๊ะเล่นเกม 140 โต๊ะ และเครื่องสล็อตมากกว่า 300 เครื่อง รวมถึงสนามกอล์ฟ

Star Admiral Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือ Suncity Group Holdings มีส่วนได้เสียประมาณ 34 เปอร์เซ็นต์ในการพัฒนารีสอร์ท โดยย้ำว่าการยื่นฟ้องนั้น มีการประกาศเมื่อต้นเดือนมกราคมว่าได้มีการเบิกจ่าย เงินบางส่วน เกี่ยวกับข้อผูกพัน

Hoiana ได้รับการอธิบายในข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่าเป็นการพัฒนาแบบหลายเฟสมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Paradise Co, GKL รายงานรายได้คาสิโนที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคม

ผู้ให้บริการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นรายใหญ่ของเกาหลีใต้สองรายรายงานว่ารายรับจากคาสิโนเพิ่มขึ้นในเดือนแรกของปี 2020 รายรับจากคาสิโนที่ Paradise Co Ltd ผู้ให้บริการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเพียงรายเดียวเพิ่มขึ้น 28.3% ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่คู่แข่งทางการตลาดของ Grand Korea Leisure Ltd (GKL) มียอดขายคาสิโนเพิ่มขึ้น 57.2%

Paradise Co รายงานเมื่อวันอังคารว่ารายรับจากคาสิโนในเดือนมกราคมอยู่ที่เกือบ 72.0 พันล้านวอน (60.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

รายรับตารางของกลุ่มในเดือนนั้นเพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 68.09 พันล้านวอนจาก 52.12 พันล้านวอนในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากสล็อตแมชชีนในเดือนมกราคมลดลง 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 3.91 พันล้านวอน

ไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของความผันผวนของรายได้ในปีต่อปีในการอัปเดตรายเดือนของบริษัท

ตัวเลขคาสิโนล่าสุดของ Paradise Co ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของสถานที่สี่แห่งที่ดำเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกธุรกิจคาสิโน Walkerhill ในกรุงโซล; เชจูแกรนด์บนเกาะเชจู; คาสิโนปูซานในเมืองท่าทางตอนใต้ของปูซาน และ Paradise City ในอินชอน ใกล้สนามบินนานาชาติหลักที่ให้บริการกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศ

GKL ในวันอังคารรายงานยอดขายคาสิโนมกราคมของ KRW54.58 พันล้าน รายรับจากตารางสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 49.01 พันล้านวอน เพิ่มขึ้น 63.7% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่รายรับจากเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 5.57 พันล้านวอน

GKL เป็น บริษัท ย่อยขององค์การการท่องเที่ยวเกาหลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ หน่วยงานที่ดำเนินการคาสิโนดำเนินการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นสามแห่งในเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Seven Luck: สองแห่งในเมืองหลวงโซลและอีกแห่งในเมืองท่าทางตอนใต้ของปูซาน

ประสิทธิภาพรายได้ของคาสิโนอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากข้อจำกัดที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการป้องกันการแพร่กระจายของ coronavirus ที่ระบุใหม่ ผู้ประกอบการทั้งสองได้ สั่งห้ามไม่ให้กลุ่มทัวร์จีนเข้า สถานที่ ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมแหล่งอุตสาหกรรมยืนยันกับ GGRAsia เมื่อวันอังคาร แหล่งที่มาของการระบาดของการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus นวนิยายเชื่อว่าเป็นหวู่ฮั่นในมณฑลหูเป่ยของจีน

เกาหลีใต้รายงานผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 16 รายเมื่อวันอังคาร นายกรัฐมนตรีชุง เช-คยุน ของประเทศประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าเกาหลีใต้จะห้ามชาวต่างชาติทุกคนที่พำนักอยู่ในมณฑลหูเป่ยของจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าประเทศ ข้อจำกัดดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันอังคาร และจะคงอยู่เป็นระยะเวลาที่ไม่ระบุจนกว่าอุบัติการณ์ของโรคจะหายไป

คาสิโนในเกาหลีใต้บางแห่งห้ามกลุ่มทัวร์จีน

คาสิโนบางแห่งในเกาหลีใต้ห้ามไม่ให้กลุ่มทัวร์จีนเข้ามาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ coronavirus ที่ระบุใหม่แหล่งอุตสาหกรรมยืนยันกับ GGRAsia ในวันอังคาร แหล่งที่มาของการระบาดของการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus นวนิยายเชื่อว่าเป็นหวู่ฮั่นในมณฑลหูเป่ยของจีน

Paradise Co Ltd ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนชาวเกาหลีใต้ซึ่งดำเนินการสถานที่สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นในประเทศ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ากลุ่มตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม สำนักข่าว Yonhap รายงาน ตัวแทนของบริษัทยืนยันกับ GGRAsia ว่าคาสิโนของ Paradise Co ได้ “ห้ามนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวจีนเข้ามา” เป็นการชั่วคราว

“สิ่งนี้ไม่ได้บังคับโดยกระทรวงการท่องเที่ยว [ของประเทศ]” โฆษกกล่าว และเสริมว่า เป็นการตัดสินใจจากบริษัท

ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Paradise Co “เป็นนักท่องเที่ยว VIP เป็นรายบุคคล” ตามข้อมูลของ Yonhap ตัวแทนบริษัท Paradise Co กล่าวว่า การห้ามของบริษัทมุ่งเป้าไปที่กลุ่มทัวร์จีนเท่านั้น “เราไม่มีแผนที่จะขยายไปยังบุคคล” บุคคลนั้นบอกเรา

Paradise Co ปัจจุบันดำเนินการคาสิโนสี่แห่งในประเทศรวมถึงรีสอร์ทคาสิโน Paradise City บริษัทบอก Yonhap ว่าได้ตั้งค่าจุดสแกนความร้อนสำหรับตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายในสถานที่ทั้งหมด

คู่แข่งทางการตลาด Grand Korea Leisure Co Ltd – ซึ่งดำเนินการคาสิโนสามแห่งสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นในเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Seven Luck – ได้ตัดสินใจที่จะห้ามการเข้ากลุ่มแพ็คเกจทัวร์ของจีนรายงานสื่อ

หน่วยงานจัดอันดับเครดิต S&P Global กล่าวในรายงานล่าสุดว่าผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียแปซิฟิกนอกเหนือจากมาเก๊ามี ความเสี่ยงในการ ไหลของเถ้า – และในบางกรณีความเสี่ยงด้านหนี้สิน – ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน coronavirus ของจีนเนื่องจากการสัมผัสกับกลุ่มผู้บริโภคจีนแผ่นดินใหญ่ .

เกาหลีใต้รายงานผู้ป่วยยืนยัน coronavirus 15 รายเมื่อวันจันทร์ นายกรัฐมนตรีชุง เช-คยุน ของประเทศประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าเกาหลีใต้จะห้ามชาวต่างชาติทุกคนที่พำนักอยู่ในมณฑลหูเป่ยของจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าประเทศ ข้อจำกัดดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ (วันอังคาร) และจะคงอยู่เป็นระยะเวลาที่ไม่ระบุจนกว่าอุบัติการณ์ของโรคจะหายไป

รัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าจะพิจารณาในภายหลังว่าจะขยายมาตรการนี้ไปยังส่วนอื่น ๆ ของจีนหรือไม่ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น รัฐบาลกล่าวว่าจะจำกัดการเข้าเมืองด้วยการออกวีซ่าเข้าประเทศให้เข้มงวดยิ่งขึ้นกับผู้ที่มีหนังสือเดินทางจีนและระงับวีซ่าระยะสั้นเพื่อการเดินทาง

รัฐบาลจังหวัดเชจูซึ่งเป็นเกาะวันหยุดของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพในคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นหลายแห่ง – ได้รับการกล่าวขานว่าจะระงับโครงการปลอดวีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้มาเยือนชาวจีน

หลายสิบประเทศได้จำกัดการเดินทางไปจีน และสายการบินมากกว่า 20 แห่งได้ระงับเที่ยวบินไปและกลับจากแผ่นดินใหญ่ บางแห่งรวมถึงเที่ยวบินไปมาเก๊าและฮ่องกงด้วย

เมื่อเช้าวันอังคาร มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 20,600 รายและผู้เสียชีวิต 427 ราย โดยฮ่องกงยืนยันในวันอังคารที่ผู้เสียชีวิตรายที่สองนอกจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้เสียชีวิตรายแรกนอกประเทศจีนได้รับการยืนยันเมื่อวันอาทิตย์โดยฟิลิปปินส์

(ปรับปรุงเมื่อเวลา 20.30 น. 4 ก.พ.)