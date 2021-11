เว็บกีฬาออนไลน์ แทงพนันออนไลน์ จะไม่ส่งผลเสียต่อ Sportsbet

เว็บกีฬาออนไลน์ แทงพนันออนไลน์ เจ้ามือรับแทงออนไลน์Sportsbet แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถยังคงแข็งแกร่งและเผชิญกับการเดิมพันใหม่ที่ต้องเสียภาษีซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้กับผู้ให้บริการ iGaming มาตรการที่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หลังจากที่ผลกำไรที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์การพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 40% ในปี 2017

สองรัฐของออสเตรเลียที่ได้เห็นการมีส่วนร่วมและผลกำไรของการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด – นิวเซาธ์เวลส์และวิกตอเรีย – คาดว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการภาษีการเดิมพันใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึง นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบการการพนันจะถูกเก็บภาษีโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่วางเดิมพันมากกว่าที่จะออกใบอนุญาต

ปัจจุบัน รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีการนำภาษีจุดการบริโภค 15%ไปใช้แล้ว ขณะที่ควีนส์แลนด์และเวสเทิร์นออสเตรเลียจะต้องปฏิบัติตาม ภาษีใหม่ได้รับการเปิดตัวเป็นหลักในการตอบสนองต่อความกังวลยาวทำงานที่ผู้ประกอบการเล่นการพนันออนไลน์จะไม่เก็บภาษีอย่างเท่าเทียมกันขณะที่การเล่นการพนัน บริษัท ค้าปลีกในประเทศออสเตรเลีย

ภาษีที่เพิ่มขึ้นซึ่งถูกเรียกเก็บทั่วทั้งรัฐของออสเตรเลียทำให้เกิดความกังวลของบริษัทพนันออนไลน์บางแห่ง เช่น Sportsbet, CrownBet และ Ladbrokes หลังดำเนินการในประเทศแต่ได้รับใบอนุญาตในดินแดนทางเหนือเนื่องจากเป็นเขตอำนาจศาลที่เสนอภาษีที่ต่ำกว่า ดังนั้นพวกเขาจึงประท้วงต่อต้านการเรียกเก็บภาษีใหม่ ในทางกลับกัน หน่วยงานของออสเตรเลียบางแห่งที่อาศัยเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการเหล่านี้จริงๆ

เพื่อไม่ให้กีดกันผู้ควบคุม หน่วยงานการแข่งขันบางแห่งได้แสดงการวิพากษ์วิจารณ์ต่อภาษีจุดการบริโภค 15% เรียกมันว่าสูงเกินไปและอธิบายว่ามันจะเป็นอันตรายต่อความยั่งยืนในระยะยาวของผู้ปฏิบัติงาน iGaming

เว็บกีฬาออนไลน์ Sportsbet สร้างผลกำไรและการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง

เมื่อคืนวานนี้ Paddy Power Betfair ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Sportsbet เปิดเผยว่าแบรนด์ในออสเตรเลียของ บริษัท จะสามารถจัดการกับภาษีใหม่ได้เนื่องจากผลกำไรและการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง ตามรายงานที่ออกโดยเจ้ามือรับแทงไอร์แลนด์ตามผลประกอบการต้นแบบก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้น 42% ถึงAU $ 246 ล้านในปี 2017

ตามบริษัทแม่ของ Sportsbet ภาษี ณ จุดบริโภคนั้น “ต้องชำระ” ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย Paddy Power Betfair ยืนยันว่า Western Australia ได้ประกาศภาษีดังกล่าวแล้ว และส่วนที่เหลือของรัฐในประเทศคาดว่าจะทำเช่นเดียวกันในช่วงหลายเดือนที่จะมาถึง

ในช่วงเวลาที่ Paddy Power Betfair เปิดเผยผลประกอบการทั้งปี เป็นที่ชัดเจนว่าธุรกิจของบริษัทในออสเตรเลียดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นพิเศษ ความจริงก็คือ Sportsbet ได้กลายเป็นผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอาณาเขตของออสเตรเลีย ตามการวิจัยล่าสุดที่จัดทำโดยธนาคารเพื่อการลงทุน Macquarie ธุรกิจออสเตรเลีย iGaming ของข้าวเจ้าอำนาจ Betfair อาจจะเป็นเจ้ามือรับแทงเพียงองค์กรที่จะสามารถสร้างกำไรได้ในกรณีที่ทั่วประเทศ 15% ภาษีการพนันดิจิตอลจะดำเนินการ

ดังกล่าวข้างต้นผู้ประกอบการที่ได้รับแล้วจ่ายภาษี 15% ในออสเตรเลียใต้ตั้งแต่ปี 2017 จำนวนเงินที่จ่ายโดย Sportsbet ภายใต้ภาษีคิดเป็น 7% ของรายได้ของบริษัท แต่แบรนด์บอกว่า “ต้องชำระ”

Mega Millionsครองการสนทนาทั่วเพนซิลเวเนียและทั่วประเทศ คพ็อตวันศุกร์ไปไม่มีเหตุสมควรที่ส่งเข้ามาในวันอังคารที่บันทึกดินแดน

ประมาณ$ 1.6 ล้านล้าน Mega คพ็อตจะเกินระเบียนปัจจุบันลอตเตอรี่คพ็อต1.586 พันล้าน

มีโอกาสดีที่แจ็กพอตจะสูงขึ้นในวันอังคารที่ 23 ต.ค.เวลาจับรางวัล

เมื่อถูกถามว่าแจ็กพอตมีมูลค่าถึง 2 พันล้านดอลลาร์หรือไม่กอร์ดอน เมเดนิกา หัวหน้าผู้กำกับของ Mega Millions บอกกับนิวยอร์กโพสต์ว่า “ฉันจะไม่ทำผิดพลาด”

ถึงกระนั้นก็มีโอกาสที่จะเติบโตต่อไป เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีประชุมกันทุกวันเพื่อวิเคราะห์การขายสลากและดูว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่

“หากยอดขายยังดำเนินต่อไป เราอาจได้รับแจ็คพอตเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง” เมเดนิกากล่าว

Drew Svitkoกรรมการบริหารลอตเตอรีเพนซิลเวเนียให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมลอตเตอรีทั้งหมดก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ครั้งใหญ่สำหรับทั้ง Mega Millions และ Powerball

“ยอดขายตั๋วที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นข่าวดีสำหรับชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่าที่ได้รับประโยชน์จากการขายเกมลอตเตอรีเพนซิลเวเนียทุกเกม ไม่ว่าแจ็คพ็อตจะอยู่ที่ระดับใด เราขอให้ผู้เล่นทุกคนโปรดเล่นด้วยความรับผิดชอบ”

มีชุดค่าผสมตัวเลข302,575,350สำหรับ Mega Millions แน่นอนว่าต้องใช้เวลา3,502 วัน (หรือเกือบ 10 ปี) ในการซื้อตั๋วในอัตรา 1 ตั๋วต่อวินาที

ดังนั้นหากคุณมีเงินสดเหลืออยู่เล็กน้อย มีเพื่อนมากมาย และมีเวลาว่างอยู่ในมือ คุณก็รับประกันได้เลยว่าจะชนะ

Mega Millions มอบ PA สองเศรษฐีใหม่

การพลาด Mega Ball หมายถึงแจ็คพอตมหาศาล การจับคู่ห้าในห้าลูกจะทำให้ผู้เล่นลอตเตอรีได้เงินล้าน

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ผู้เล่นPA Lotteryสองคนซื้อสลากMega Millionsมูลค่า 1 ล้านเหรียญ นั่นทำให้สามเศรษฐีใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จต้องขอบคุณลอตเตอรีในเดือนตุลาคมเพียงอย่างเดียว สามเศรษฐีมาเป็นผลมาจากการวาดภาพ 9 ตุลาคม

ผู้ชนะจะใช้เวลาของพวกเขามาข้างหน้า เพื่อให้ห่างไกลล้านบัตรเงินดอลลาร์ยังคงไม่มีเหตุสมควร หวังว่าพวกเขาจะรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและขอคำแนะนำด้านภาษีก่อนดำเนินการต่อ

พวกเขายังอาจจะมีการทำตามขั้นตอนในการสร้างความไว้วางใจที่จะเรียกร้องได้รับรางวัลในการช่วยเหลือป้องกันตัวของพวกเขา มันจะช่วยได้เท่านั้น

ป่าสลากกินแบ่งพิจารณาชนะการจับสลากที่จะบันทึกสาธารณะ PA Lottery จะเปิดเผยชื่อผู้ชนะและสมาชิกของทรัสต์เมื่อมีการร้องขอ

ด้วยแจ็คพอตขนาดใหญ่บนขอบฟ้า จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นเศรษฐีเงินล้านจากลอตเตอรี PA อีกรายหรือสองคน

ลอตเตอรี่ไม่ใหญ่เท่า แต่มีโอกาสที่ดีกว่า

ราวกับว่าแจ็กพอต Mega Million มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ยังไม่เพียงพอ แจ็กพอตPowerballก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน มีผู้โชคดีในการวาดภาพในวันเสาร์ซึ่งผลักดันให้คพ็อตวันพุธที่จะไม่ได้620 $ ล้าน

รางวัล Powerball นั้นดูเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับ Mega Millions แต่ก็ยังคงครองตำแหน่งเป็นรางวัลลอตเตอรีที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในประวัติศาสตร์

ผู้เล่นทุกคนจับสลากควรจะตระหนักว่ามีโอกาสที่ดีกว่าเล็กน้อยในการชนะลอตเตอรี่ โอกาสในการถูกรางวัล Powerball อยู่ที่1-292 ล้านเทียบกับ1-302.6 ล้านสำหรับ Mega Millions

อันที่จริง การแข่งขันทั้งสองนั้นยากกว่าที่จะชนะมากกว่าเมื่อก่อน ทั้งสองได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเพื่อให้แจ็คพอตมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากขึ้น และให้ผลตอบแทนมหาศาล เช่น แจ็กพอต Mega Millions ในปัจจุบัน

$2 และความฝันขนาดลอตเตอรี

Chris O’Byrneศาสตราจารย์ด้านข้อมูลการจัดการที่San Diego State Universityรู้สึกประหลาดใจที่ไม่มีใครได้รับรางวัลเมื่อวันศุกร์ เขากล่าวว่าเท่าที่จะสหรัฐอเมริกาในวันนี้

“มีการซื้อตั๋วมากกว่า 800 ล้านใบ … มันค่อนข้างน่าตกใจที่ไม่มีใครมีส่วนผสมที่แน่นอน”

เป็นความจริงที่อัตราต่อรองที่น่ากลัว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรเล่น

“ฉันกำลังลงทุน $2 ในความสามารถในการฝันว่าฉันจะใช้จ่ายเงินจนถึงคืนวันอังคารได้อย่างไร มันเป็นราคาถูกที่จะจ่ายสำหรับสิ่งนั้น” O’Byrne กล่าว “นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจาก $2 ของคุณ ณ จุดนี้ดีกว่าเมื่อลอตเตอรีเริ่มต้นที่ 40 ล้านดอลลาร์ นั่นแหละ”

นอกเหนือไปจากเพนซิล, เมกะตั๋วล้านมีอยู่ใน43รัฐอื่น ๆวอชิงตันดีซีและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา

โอกาสมีคิวซื้อตั๋วสำหรับวันอังคารที่ 23 ต.ค. การจับฉลากจะยาว ดังนั้นซื้อตั๋วก่อนใคร

O’Byrne เกือบจะแน่ใจว่ามีคนถือตั๋วที่ชนะเมื่อจับฉลากเสร็จในวันอังคาร อย่างีบหลับ ไม่งั้นคุณจะแพ้แน่นอน

คาสิโนเพนซิลรู้วิธีการของบุคคลและมือออกของขวัญเพื่อปฏิทินธันวาคมจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ของสมนาคุณมีตั้งแต่Land RoverและBMWไปจนถึงบ้านหลังเล็กๆ ที่สร้างขึ้นตามสั่งไปจนถึงแก้วสำหรับเดินทางของ Yeti ปีใหม่ blowouts อีฟด้วยบาร์เปิดและความบันเทิงสดอยู่ร่วมกันและผู้เล่นสามารถชนะทีวีจอแบนระบบเกมและ – เป็นเสมอ – เล่นฟรีหรือเงินสด

มาดูโปรโมชั่นและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของคาสิโนในเดือนธันวาคม:

ทิศตะวันออก

Harrah’s Philadelphia

777 Harrah’s Blvd.

เชสเตอร์ PA 19013

(800) 480-8020

วันส่งท้ายปีเก่าที่ The Block

สามชั่วโมงบาร์เปิด , กับแกล้มและการแสดงสดของทริปเปิรถไฟเปิดงานฉลองไฮไลต์ในบล็อกศูนย์เหตุการณ์ในบริเวณใกล้เคียง ปาร์ตี้เริ่มเวลา 22.00 น. วันส่งท้ายปีเก่า ผู้เข้าร่วมสามารถจอดรถได้ฟรีในโรงรถของคาสิโน ค่าเข้าชมทั่วไปคือ75 ดอลลาร์ต่อคน หรือ175 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับงานปาร์ตี้และห้องพักในโรงแรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอย่างน้อย 21 ปี

โมฮีแกน ซัน โปโคโน

1280 Highway 315

Wilkes-Barre, PA 18702

(888) 946-4672

เล่นสล็อตฟรีเป็นเวลาหนึ่งปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมผู้เล่นMohegan Sunสามารถเข้าร่วมการจับฉลากในวันที่ 30 ธันวาคม โดยมอบรางวัลห้ารางวัล2,500 ดอลลาร์สำหรับการเล่นสล็อตฟรีทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้เล่นจะได้รับหนึ่งรายการสำหรับทุกสถานะคะแนนที่ได้รับจนถึง 21:45 น. วันที่ 30 ธันวาคม โดยมีรายการ5Xในวันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์

ตั้งแต่ 2 ถึง 09:45 ธันวาคม 30, ห้าผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกทุก 15 นาทีจะรับซองจดหมายที่ดีสำหรับทั้งเงินสด $ 500หรือ$ 500 ในการเล่นฟรี เวลา 22.00 น. จะคัดเลือกผู้ชนะรางวัลใหญ่ 5 รางวัล การจับฉลากโอกาสครั้งที่สองเวลา 22:45 น. จะมอบรางวัลที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ทั้งหมด

รับรางวัล $2,500 ในการเล่นสล็อตฟรีทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี!

สิ่งมหัศจรรย์ฤดูหนาว

ตั้งแต่ 2 ถึง 22:00 ธันวาคม 2, 9, 16, และ 23, 10 ผู้เล่นจะได้รับเลือกทุก 30 นาทีในการหมุนล้อรางวัลมหัศจรรย์ฤดูหนาวสำหรับรางวัลตั้งแต่$ 250ในการเล่นสล็อตฟรีเพื่อ$ 5,000 เงินสด ผู้เล่นที่ใช้การ์ดโมเมนตัมของตนที่เครื่องสล็อตหรือเกมบนโต๊ะใดๆ ก็มีสิทธิ์

เมาน์ แอรี่ คาสิโน รีสอร์ท

312 ถ.วูดแลนด์

Mount Pocono, PA 18344

(877) 682-4791

แจกเยติ

ผู้เล่นที่ได้รับ2,000 คะแนนระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. วันที่ 29 หรือ 30 ธันวาคม รับแก้ว Yeti travelฟรี มีการเสนอรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละวัน

แจกทีวี

สองผู้เล่นที่มีรายได้มากที่สุดใน Mount Airyจุดที่ผู้เล่นสโมสรในช่วงสามระยะเวลาห้าชั่วโมงในวันส่งท้ายปีเก่าจะได้รับทีวี 50 นิ้ว รางวัลจะพิจารณาจากการเล่นตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 21.00 น. และตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 01.00 น

กิลเบิร์ต ก็อตต์ฟรีด

นักแสดงตลกกิลเบิร์กอทท์ฟรีนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและมุมมองที่จะ Mount Airy ที่ 21:00 ธันวาคม 31 บัตรมี$ 35และ$ 55 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอย่างน้อย 21 ปี

Parx

2999 Street Road

Bensalem, PA 19020

(888) 588-7279

ป๊อปคอร์กชิงโชค

การจับฉลากตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม ถึง 02.00 น. วันที่ 1 มกราคม จะมอบรางวัลให้มากถึง$100,000ในการเล่นสล็อตฟรี พร้อมเงินรางวัลสูงสุด$2,018ในการเล่นฟรี รับผลงานตามการเล่นที่Parxตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 ธันวาคม

จอเงินจอเงินส่งท้ายปีเก่า

iHeartRadioบุคลิกร็อคโค , แอมเบอร์มิลเลอร์และChioเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าของ spotlighting glitz ของเก่าฮอลลีวู้ด

Bigg Romeo , Fish Out of WaterและDJ Eric Vandersliceจะให้บริการดนตรี ประตู 360 คลับเปิด 6 โมงเย็นกับดนตรีสดที่ 20:00 ตั๋วล่วงหน้าเป็น$ 25 แต่ละ ; ค่าเข้าชมที่ประตูจะเป็น$ 30หากตั๋วยังคงอยู่

ทราย

77 แซนด์ส บูเลอวาร์ด

เบธเลเฮม PA 18015

(877) 726-3777

ชิงโชควอลโว่

วอลโว่ XC90ปี 2018 และรางวัลสี่รางวัลมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรีเป็นรางวัลบางส่วนที่สามารถคว้าได้ในการจับฉลากแซนด์สเวลา 19.00 น. วันที่ 31 ธ.ค.

รายการแรกฟรี ; รายการเพิ่มเติมจะอยู่บนพื้นฐานของการเล่นจาก 27 พฤศจิกายนผ่าน 06:45 31 ธันวาคมกับ10Xรายการในวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ 1 ธันวาคมถึง 10

นอกจากนี้ยังมีรายการ25Xรายการในวันที่ 15, 16, 19, 26, 29 และ 30 ธันวาคม เมื่อคริสต์มาสใกล้เข้ามา จะมีช่วงที่จะได้รับ50Xรายการ 20 ถึง 25 ธันวาคม นอกจากนี้ยังมีการจับฉลากครั้งที่สองที่ 21.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม จะมอบรางวัลห้ารางวัลมูลค่า $1,000ในการเล่นสล็อตฟรี

เชียร์วันหยุดหนึ่งปี

ผู้เล่นสล็อตสามารถชนะการเล่นฟรีทุกเดือนตลอดปี 2018 ในรูปแบบการจับฉลากในวันที่ 22 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 19.00 น. จะมีการเลือกผู้เล่นสองคนทุก ๆ ชั่วโมงในราคา $100 ต่อเดือนในการเล่นฟรีตลอดปีหน้า

เวลา 20.00 น. ผู้ชนะสองคนจะได้รับ$1,000 ต่อเดือนในการเล่นฟรี รายการแรกฟรี ; รายการเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับการ เล่นสล็อตที่ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. ถึง 19:45 น. 22 ธ.ค.

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า

DJ Jerry Blavat , “The Geator with the Heater” และDJ Joelจะช่วยผู้ที่ชอบปาร์ตี้ต้อนรับปีใหม่ด้วยดนตรี อาหาร และการเต้นรำ การเฉลิมฉลองเริ่มต้นด้วยงานเลี้ยงค็อกเทลตั้งแต่เวลา 21:00 น. ถึง 22:00 น. ตามด้วยอาหารค่ำแบบสามคอร์สและการเต้นรำตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 12:30 น. ตอนเย็นยังมีบาร์แบบเปิดอีกด้วย ค่าใช้จ่ายคือ$ 135ต่อคน

SugarHouse

1001 N. Delaware Ave.

ฟิลาเดลเฟีย, PA 19125

(877) 477-3715

แจก $50K Holly Jolly Jeep

ตั้งแต่ 5 ถึง 07:00 วันคริสต์มาสSugarhouseเป็นเจ้าภาพภาพวาดทุก15 นาทีการตัดสินหุ้นของ$ 20,000ในการเล่นฟรีสล็อตและ 2018 รถจี๊ปเชโรกีละติจูด

ผลงานอิงตามการเล่นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม โดยมีรายการเข้า3Xในวันพุธและ2Xรายการในวันพฤหัสบดี ผู้ชนะการจับฉลากที่มีที่อยู่อีเมลอยู่ในไฟล์จะได้รับเงินพิเศษ $100ในการเล่นฟรี

ไมเคิล โบลตัน

นักร้องที่ได้รับรางวัลจะดำเนินการที่ 09:00 15 ธันวาคมที่ Sugarhouse ของEvents Center โบลตัน ซึ่งขายได้มากกว่า75 ล้านแผ่นทั่วโลก กลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปี 1970 และ ’80 ด้วย “Sittin’ on the Dock of the Bay” และ “When a Man Loves a Woman” เวอร์ชันที่โด่งดัง

ปาร์ตี้ปล่อยปฏิทิน SugarHouse Sweetie

ปฏิทิน “SugarHouse Sweetie” ครั้งแรกเปิดตัวเวลา 19.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม พร้อมงานแฟชั่นโชว์และการสวมมงกุฎMiss SugarHouse 2018ในศูนย์กิจกรรม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟรีปฏิทินและหญิงปฏิทินจะมีงานแจกลายเซ็น เข้าชมฟรี แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี

ทุบตีส่งท้ายปีเก่า

การแสดงสดโดยThe RocketsและDJ N9NEจะช่วยต้อนรับปีใหม่ที่ศูนย์กิจกรรม พรรครวมถึงกับแกล้มสามชั่วโมงบาร์ที่เปิดและแชมเปญในเวลาเที่ยงคืน ตั๋วใบละ $100และปาร์ตี้เริ่มเวลา 22:00 น.

วัลเลย์ ฟอร์จ รีสอร์ท คาสิโน

1160 First Ave.

King of Prussia, PA 19406

(610) 354-8118

(ข้อกำหนดการซื้อรีสอร์ท 10 เหรียญถูกยกเลิก)

บ้านหลังเล็กบนบ้าน

ผู้เล่นคนหนึ่งจะเป็นผู้ชนะตัวตามสั่งบ้านเล็ก ๆในภาพวาดที่ 21:00 ธันวาคม 30 เล่นได้รับห้ารายการจุดสะสมสำหรับการเล่นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมถึง 30 ทุกกับ10Xรายการในวันพุธ

ผู้เข้ารอบสุดท้ายหกคนจะถูกคัดเลือกในรูปวาด หนึ่งจะชนะบ้านและคนอื่น ๆ แต่ละคนจะได้รับ$ 1,000ในการเล่นสล็อตฟรีหรือการเล่นแบบแมตช์เกมบนโต๊ะ

ดวลเปียโนที่ห้องนิรภัย

บาร์แบบเปิด บุฟเฟ่ต์บาร์กัด และนักเปียโน 2 คนจะช่วยผู้ชื่นชอบในการต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคมที่ห้องนิรภัยของ Valley Forge ประตูเปิดเวลา 19.00 น. โดยมีบุฟเฟ่ต์ออร์เดิร์ฟให้บริการตั้งแต่ 20.00 น. ถึง 22.00 น. และบาร์ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเที่ยงคืน

ค่าเข้าชมทั่วไป$72ต่อคนรวมภาษี บำเหน็จ แชมเปญขนมปังปิ้งตอนเที่ยงคืน และของชำร่วยงานเลี้ยง ตั๋วที่มีห้องพักในโรงแรมที่ Radisson Valley Forge เริ่มต้นที่$329รวมภาษีการขายและการเข้าพัก

ตะวันตก/กลาง

ฮอลลีวูดที่ Penn National

777 ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด

Grantville, PA 17028

(717) 469-2211

แจก Gadget ของซานต้า

ตั้งแต่เที่ยงวันถึง 05:00 ธันวาคม 10, ห้าผู้เล่นจะได้รับเลือกทุก 20 นาทีจะชนะทีวีAmazon Echo , นินเทนสวิทช์หรือXbox One ผู้ชนะแต่ละคนจะได้รับ$100ในการเล่นสล็อตฟรี สมาชิก Hollywood Casino Marquee Club ที่มีการ์ดในเครื่องสล็อตแมชชีนหรือเรตติ้งโต๊ะแบบเปิดในขณะที่จับรางวัลจะมีสิทธิ์ จำกัดหนึ่งรางวัลต่อบัญชีคลับ

$25,000 ฮอลิเดย์ ฮูปลา

ทุกวันพุธของเดือนธันวาคมสมาชิก Marquee Rewards สิบคนจะถูกเลือกทุกๆ 20 นาทีตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 16.00 น. เพื่อรับรางวัลตั้งแต่100 ถึง 1,000 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรี สมาชิกคลับที่มีบัตรในเครื่องมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ข้อ จำกัด ของรางวัลหนึ่งต่อบัญชี

เลดี้ลัค เนมาโคลิน

4067 National Pike

Farmington, PA, 15437

(724) 329-7500

(ต้องซื้อรีสอร์ท 10 เหรียญเพื่อเข้าคาสิโน)

ตัวคูณจุดวันหยุด

สมาชิกแฟนคลับจะได้รับคะแนน12Xสำหรับการเล่นคาสิโนLady Luckในวันคริสต์มาส และ17Xสำหรับการเล่นระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันส่งท้ายปีเก่า ลงทะเบียนได้ที่แฟนคลับก่อนที่จะเล่นจะได้รับโบนัส รางวัลสูงสุดคือ50,000 คะแนนในแต่ละวัน รวมทั้งตัวคูณระดับ

เล่น ดึง ชนะ

หลังจากหนึ่งชั่วโมงตารางการเล่นเกมจัดอันดับระหว่าง 4 และ 8:00 ในวันจันทร์และวันศุกร์ในเดือนธันวาคมสมาชิกแฟนคลับจะได้รับการดึงแท็บการตัดสินขึ้นถึง $ 200ในรูปของเงินสด จำกัด: หนึ่งแถบดึงต่อคนต่อวันโปรโมชั่น

ทุ่งหญ้า

210 Racetrack Road

Washington, PA 15301

724-503-1200

Meadows Lanes ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่า

ผู้ที่ชื่นชอบสามารถเลือกระหว่างงานเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าที่Meadows ได้ 2 งาน : งานสำหรับครอบครัวตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. หรือปาร์ตี้สำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 01.00 น.

ภาคีรวมถึง:

โปรดปราน

โบว์ลิ่งเรืองแสงไม่ จำกัด

มิวสิควิดีโอ

เช่ารองเท้า

บุฟเฟ่ต์ 2 ชั่วโมงและของว่าง

ค่าเข้าปาร์ตี้แบบครอบครัวคือ45 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับผู้ใหญ่ และ35 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ค่าเข้าชมปาร์ตี้สำหรับผู้ใหญ่คือ$50ต่อคน ราคารวมภาษีและเงินบำเหน็จแล้ว นอกจากนี้จะต้องชำระเงินมัดจำ 75 ดอลลาร์ต่อช่องทางก่อนเดินทางมาถึง เงินฝากที่ทำหลังจากวันที่ 15 ธันวาคมจะไม่สามารถขอคืนได้ ต้องจองล่วงหน้า โทร 724-503-1550 ต้องเข้าร่วมอย่างน้อยสี่คนต่อเลน

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

การออกรางวัลทุกๆ 15 นาที ตั้งแต่ 12:30 ถึง 2:30 น. วันที่ 1 มกราคม จะมอบรางวัลเงินสด 1,000 ดอลลาร์หนึ่งรางวัลและเงินรางวัล100 ดอลลาร์สำหรับการเล่นสล็อตฟรีห้ารางวัล ผู้เล่นได้รับผลงานตั้งแต่ 6.00 น. 31 ธ.ค. ถึง 02.30 น. 1 ม.ค.

สโมสรผู้เล่นเปลี่ยนเป็น MyChoice

ในเดือนมกราคม สโมสรผู้เล่น Meadows Advantage จะเปลี่ยนไปใช้สโมสรผู้เล่นMyChoice ที่ใช้ในสถานที่ให้บริการของPinnacle Entertainmentทั้งหมด Pinnacle เข้าควบคุมกิจการ Meadows ในเดือนกันยายน 2559

ระดับของผู้เล่นในโปรแกรม MyChoice จะขึ้นอยู่กับการเล่นในปี 2017ที่ The Meadows MyChoice มีห้าระดับ:

ทางเลือก

ข้อได้เปรียบ

ที่ต้องการ

ผู้ลากมากดี

คลับของเจ้าของ

Pinnacle ดำเนินการ15 คาสิโนในรัฐอื่น ๆ รวมถึงคาสิโนAmeristarในMissouri , Indiana , IowaและMississippi ; คาสิโนBoomtownในหลุยเซียน่า ; และL’Aubergeคาสิโนในรัฐหลุยเซียนา นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของโป๊กเกอร์ทัวร์ Heartland

เพรสไคล์ดาวน์ส

8199 Perry Highway

Erie, PA 16509

(866) 374-3386

ของกำนัลซุกซนหรือดีของซานต้า

ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่ 15, 22 และ 29 ธันวาคมPresque Isle Downsจะเลือกผู้ชนะ 10 รายทุกชั่วโมงเพื่อรับรางวัลสูงสุด $1,000ในการเล่นฟรีและรางวัลเงินสด ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมฟรีหนึ่งรายการในแต่ละวันของโปรโมชัน โดยจะได้รับโบนัสสำหรับคะแนนระดับทุกๆ20 แต้มที่ได้รับในวันนั้น

แจกเงินสด 10,000 ดอลลาร์สำหรับเกมบนโต๊ะ

สิบหกผู้ชนะจะได้รับเลือกในเวลาสุ่มระหว่าง 6 ถึง 10:00 30 ธันวาคมที่จะชนะรางวัลเงินสดตั้งแต่$ 250 ถึง $ ผู้เล่นจะได้รับหนึ่งรายการสำหรับทุก ๆ ชั่วโมงของการเล่นเกมไพ่บนโต๊ะตลอดทั้งเดือน

แหวนในปี 2018

อาหารค่ำและการเต้นรำอยู่ในบิลสำหรับวันส่งท้ายปีเก่า เริ่มในช่วงบ่าย เมนูทางบกและทางทะเลแบบสามคอร์สที่Brew Brothersให้บริการในที่นั่งสองครั้ง สิทธิพิเศษสำหรับนกก่อนใคร เริ่มเวลา 16.30 น. ราคา 80 ดอลลาร์ต่อคน ราคาไปที่$95ต่อคนสำหรับที่นั่งเริ่มเวลา 19:30 น.

ราคาอาหารค่ำรวมถึงตั๋วไปดูชายของวงรูมและแชมเปญตอนเที่ยงคืนด้วยอาหารสดเพื่อการเฉลิมฉลองที่นครนิวยอร์กไทม์สแควร์ ที่นั่งมี จำกัด กับตั๋วใช้ได้ที่mutuels

งานเลี้ยงเต้นรำ Brew บราเดอร์จะเป็น 09:00-02:00 มีของวง Man ห้องแสดงที่ 10:00 ตั๋วยืนห้องเท่านั้นค่าใช้จ่าย$ 20และมีอยู่ในคนที่บริเวณ mutuels หรือผ่าน www.ticketweb.com

นอกจากนี้ในวันส่งท้ายปีเก่าบริเวณชั้นล่าง mutuels จะกลายเป็นคลับเต้นรำ 21:00-02:00, เข้าชมฟรีและเพลงโดยดีเจบุทช์อัศวิน ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี

แม่น้ำ

777 Casino Drive

Pittsburgh, PA 15212

(877) 558-0777

นับถอยหลังวันส่งท้ายปีเก่าสู่เงินสด

ผู้คนหกสิบคนจะได้รับหุ้นมูลค่า 100,000 ดอลลาร์เป็นเงินสดและเล่นสล็อตฟรีในรูปแบบภาพวาด เริ่มเวลา 19.00 น. วันส่งท้ายปีเก่า ผลงานอิงจากการเล่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 ถึง 00:59 น. 1 มกราคม 2018 ทุก ๆ25 คะแนนที่ได้รับในช่วงเวลานั้นจะทำให้ผู้เล่นRivers Casinoเข้าได้หนึ่งครั้ง ภาพวาดจะอยู่ที่ 19.00 น. และ 23.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม และ 01.00 น. ในวันขึ้นปีใหม่

ถนนสู่ภาพวาดที่หรูหรา

Rivers จะแจกรถหรูสองคันในเดือนนี้: แลนด์โรเวอร์ปี 2018 ในวันที่ 3 ธันวาคม และบีเอ็มดับเบิลยู 2018 ในวันที่ 30 ธันวาคม ผลงานสำหรับแต่ละรายการอิงตามการเล่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมจนถึงวันที่จับฉลาก โดยมีหนึ่งรายการสำหรับทุกๆ25 แต้มที่ได้รับ . การออกรางวัลจะจัดขึ้นในเวลา 14.00 น. และ 19.00 น. ของทุกวัน โดยจะมีผู้ชนะยานพาหนะหนึ่งรายและผู้ชนะ29รายจะได้รับเงิน 250 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรี

ค่าล่วงเวลาในปาร์ตี้ริเวอร์

ปาร์ตี้วันส่งท้ายปีเก่าของแม่น้ำจะเริ่มเวลา 21.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม ในพื้นที่จัดเลี้ยงของคาสิโน ตั๋วราคา 50 ดอลลาร์ต่อใบ และรวมตั๋วเครื่องดื่ม ของชำร่วยงานเลี้ยง และ10 ดอลลาร์สำหรับการเล่นสล็อตฟรีหรือการเล่นแบบแมตช์เกมบนโต๊ะ เครื่องดื่ม ได้แก่Wiggle WhiskyและSouthern Tier Brewing CompanyและVDJ Ramboจะจัดเตรียมเพลงเต้นรำ

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอิลลินอยส์สภานิติบัญญัติจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดความช่วยเหลือกฎหมายใหม่ที่จะช่วยให้ทั้งสองการพนันกีฬาและการพนันออนไลน์

ในการไต่สวน ผู้แทนรัฐLou Langบอกกับคณะกรรมการที่รวมกันว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ก้าวไปข้างหน้าเร็วเกินไป เขาชี้ไปที่เพนซิลเวเนียเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติตาม:

“ถ้าคุณไปเร็วเกินไป คุณจะทำเรื่องเลอะเทอะเหมือนที่เพนซิลเวเนียทำ”

ภาษี PA สูงเกินไปเพราะไม่เข้าใจการพนันกีฬา

ตัวแทน Lang อธิบายว่าเหตุใดเขาจึงเชื่อว่าเพนซิลเวเนียเข้าใจผิด เขากล่าวว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเพนซิลเวเนียไม่เข้าใจว่า “การพนันกีฬาแตกต่างจากการพนันรูปแบบอื่นอย่างไร”

ข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงเพนซิลทำอยู่ในภาษีการตั้งค่าสูงเกินไป เพนซิลเดิมพันกีฬามีการเก็บภาษีที่ร้อยละ 36ของรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 6.75ในเนวาดา

นี้จะทำให้มันยากมากสำหรับผู้ประกอบการที่จะทำกำไร ที่สำคัญกว่า:

“หากอุตสาหกรรมนี้เก็บภาษีสูงเกินไป การเดิมพันที่ผิดกฎหมายจะดำเนินต่อไป”

Lang อธิบายว่าบริษัทพนันกีฬาแตกต่างจากคาสิโน นักพนันกำลังเดิมพันกันเองไม่ใช่กับ “ เจ้ามือ ”

ผู้ประกอบการจับคู่เดิมพันสำหรับผลการแข่งขันและเรียกเก็บเงิน “vig” สำหรับบริการ

ดังนั้นแม้ว่าหมายเลขพาดหัวสำหรับการเดิมพันกีฬาอาจฟังดูใหญ่โต แต่ผู้ประกอบการก็ได้รับเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขนี้เท่านั้น นอกเหนือจากนั้น พวกเขาต้องจ่ายสำหรับ:

พนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าการตลาด

ภาษี

ทำให้ภาษีสูงเกินไปและผู้ประกอบการมีทางเลือกเดียวเท่านั้น

เพิ่มราคา.

Lang อธิบายว่าราคาที่สูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อนักพนันที่เล่นในภาคที่มีการควบคุม ผู้ประกอบการนอกอาณาเขตที่ไม่ได้รับการควบคุมสามารถเสนออัตราต่อรองที่ดีกว่าได้ ดังนั้นนักพนันจึงไม่เห็นแรงจูงใจที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์การพนันกีฬาที่มีการควบคุม

“ทำไมใครก็ตามที่เป็นแค่นักพนันทั่วไปถึงทำการเดิมพันที่ถูกกฎหมายเมื่อเทียบกับการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย”

หลักฐานมากมายสนับสนุนLang

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเพนซิลเวเนียได้รับหลักฐานเบื้องหลังมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีที่สูงก่อนที่จะผ่านกฎหมายการเล่นเกมฉบับใหม่

เมื่อริชาร์ดชวาร์ตซ์ซีอีโอของถนนวิ่งอินเตอร์แอคที , ให้ปากคำเขาชี้ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติในทิศทางของหลายชิ้นของการวิจัยในยุโรป Rush Street เป็นเจ้าของทั้งRivers Casinoและ Sugarhouse Casinoในเพนซิลเวเนีย Schwartz จะดำเนินการออนไลน์ ดังนั้นเขาจึงมีสกินในเกม

การวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งเขาใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากระหว่างอัตราภาษีการพนันและสัดส่วนของนักพนันที่ใช้เว็บไซต์ที่มีการควบคุม

อัตราภาษีที่สูงขึ้นหมายถึงผู้เล่นและนักพนันที่อยู่ในตลาดมืดมากขึ้น พวกเขายังหมายถึงการเก็บภาษีที่ต่ำกว่าสำหรับรัฐ แต่ดูเหมือนว่าจะผ่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งเพนซิลเวเนียไปแล้ว

เพนซิลเวเนียกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ

การวิพากษ์วิจารณ์ของ Lang คือความคิดที่ว่ามีตัวเลือกระหว่างการย้ายกฎหมายการเล่นเกมไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและการทำแฮชของงาน ที่กลายเป็นไม่ใช่ทางเลือกที่แท้จริง

นิวเจอร์ซีย์เป็นรัฐแรกที่จะได้รับการพนันกีฬาและทำงานหลังจากที่ศาลฎีกาพลิกคว่ำ PASPA รัฐนิวเจอร์ซีย์ฟิลเมอร์ฟี่ที่วางเดิมพันกีฬาครั้งแรกที่สวนมอนสนามแข่งในวันที่14 มิถุนายน

ตั้งแต่นั้นมาได้รับคู่ของสะอึกกำกับดูแลแต่ในทั้งกีฬาการควบคุมการพนันได้รับความสำเร็จคำราม ตามตัวเลขรายได้ล่าสุดที่ออกโดยแผนกบังคับใช้การเล่นเกม (DGE) ผู้ประกอบการรับเงินเดิมพัน184 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และนั่นเป็นตัวเลขเริ่มต้นที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะย้ายได้อย่างรวดเร็วและมีการควบคุมที่ดี

ภาษีที่สูงของเพนซิลเวเนียไม่ได้เป็นผลมาจากการตัดสินใจที่รีบร้อน พวกเขาเป็นผลมาจากอัตราภาษีที่สูงอยู่แล้วที่เรียกเก็บจากคาสิโน สล็อตในคาสิโนจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 54

บางรพูดมากและวิ่งเต้นคาสิโนสั้นถกเถียงกันอยู่ว่าการพนันกีฬาภาษีควรจะตั้งสูงเพื่อให้การเล่นการพนันที่มีอยู่จะไม่ได้รับแผงโซลาร์เซลล์ ตอนนี้ทั้งคู่ได้ยิงตัวเองที่เท้าแล้ว

ขั้นตอน PGCB ชะลอการแนะนำการเดิมพันกีฬา

นอกจากนี้ อัตราที่คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) กำลังเคลื่อนไหวหมายความว่าการเปิดตัวการเดิมพันกีฬาและการพนันออนไลน์ไม่ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

แม้หลังจากที่ PGCB อนุญาตให้โอเปอเรเตอร์เปิดตัวแล้ว ก็ยังมีความล่าช้าเป็นเวลานานในขณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในการประชุมครั้งล่าสุดของ PGCB , เล่นเกมกรีนวูดได้รับการอนุมัติจะเริ่มต้นการพนันกีฬาที่คาสิโนและเซาท์ฟิลาเดลคลับสนามหญ้า

แต่สำนักงานที่ปรึกษาการบังคับใช้กฎหมาย (OEC) กล่าวว่าต้องการตรวจสอบว่าระบบการเดิมพันกีฬาที่ Parx Casino ทำงานได้ดีก่อนที่จะอนุญาตให้มีการพนันกีฬาที่ Turf Club

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์สามารถทำงานได้ดีโดยไม่ทำให้เกิดความล่าช้า

PA พนันออนไลน์อาจจะไม่ได้รับอย่างเต็มที่และทำงานที่ทุกคนเพนซิลได้รับใบอนุญาตคาสิโนจนถึงกลางเดือน 2019

รัฐเพนซิลเวเนียได้รับการยกนิ้วให้สำหรับการพนันออนไลน์และการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย แต่ตลาดการแข่งขันจะต้องมีการกลืนความภาคภูมิใจและการลดภาษีการเล่นเกมที่สูงเสียดฟ้า

ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์เล่นเกมโต๊ะในแต่ละชั่วโมงระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. หรือระหว่าง 18.00 น. ถึง 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม ผู้เล่นโป๊กเกอร์จะได้รับหนึ่งรายการต่อการเล่นทุกสองชั่วโมงในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้เล่นต้องพิมพ์รายการของตนที่ตู้คาสิโนภายในเวลา 23:59 น. ของวันที่เล่น ภาพวาดจะเป็นทุก 15 นาที 8:30-10:30 5 กรกฏาคม 90 TH All-Star เกมจะเล่น 9 กรกฎาคมที่Progressive Fieldบ้านของคลีฟแลนด์อินเดีย

แจกเกมจับคู่ที่นั่งสุดฮอต

ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ในวันพุธของเดือนมิถุนายน ภาพวาดที่นั่งแบบร้อนทุก 10 นาทีจะมอบคูปองการเล่นแบบแมทช์เพลย์ให้กับเกมบนโต๊ะ ผู้ชนะแต่ละคนจะได้รับใบรับรองห้าใบเป็นเงิน $10, $15 หรือ $20 ในการเล่นแบบแมตช์

พาวเวอร์เพลย์วันพุธ

สุ่มสุ่มเวลาระหว่าง 16.00 ถึง 20.00 น. ทุกวันพุธของเดือนมิถุนายน การจับฉลากพาวเวอร์เพลย์จะมอบรางวัลเงินสด $1,000หนึ่งรางวัลและรางวัล 25 รางวัลสำหรับการเล่นสล็อตฟรี ผู้เล่นสล็อตทุกคนที่ใช้บัตรคลับผู้เล่นที่เครื่องอื่นนอกเหนือจากวิดีโอโป๊กเกอร์หรือโต๊ะเสมือนมีสิทธิ์

แม่น้ำ

777 Casino Drive

Pittsburgh, PA 15212

(877) 558-0777

ปาร์ตี้ครบรอบ 10 ปี

แม่น้ำถูกทำเครื่องหมายครบรอบ 10 ปีกับชุดของภาพวาดที่นำเสนอได้รับรางวัลสูงสุดประจำสัปดาห์ของ$ 10,000 เงินสดและนำไปสู่การวาดภาพรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับ$ 100,000 เงินสด

การจับฉลากเบื้องต้นจะมีขึ้นเวลา 2, 6 และ 20.00 น. ทุกวันเสาร์ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม บวก 3 สิงหาคม ในแต่ละงวดผู้เล่น 10 คนจะได้รับเลือกให้เล่นเพื่อลุ้นรับรางวัลเงินสด 10,000 ดอลลาร์ แต่ละคนยังมีคุณสมบัติสำหรับการเข้าร่วมในการจับฉลากรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 10 สิงหาคม เมื่อจะได้รับรางวัล $100,000

ปะทะเพื่อวาดกระบอง

รับกระบองเหมาะสมจะช่วยให้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะชนะฟรีพิตส์เบิร์กโจรสลัดตั๋วบวกรายการสำหรับการวาดภาพที่มีสระว่ายน้ำได้รับรางวัลของ$ 10,000 เงินสด

การจับฉลากจะมีขึ้นเวลา 19.00 น. และ 21.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน นอกเหนือจากรายการจับรางวัลแล้ว ผู้ที่ได้รับแบล็คแจ็คที่เหมาะสมจะได้รับรอยขีดข่วนที่สามารถชนะตั๋วเข้าชมเกมในบ้านของ Pirates

แซนด์ส เบธเลเฮม

77 แซนด์ส บูเลอวาร์ด

เบธเลเฮม PA 18015

(877) 726-3777

ชิงโชครถจี๊ปแกรนด์เชอโรกี

การประชุมสุดยอด Jeep Grand Cherokee ปี 2019และรางวัล . สี่รางวัล $ 1,000ในช่องเสียบเล่นฟรีจะได้รับไปในภาพวาดที่ 19:00 วันที่ 30 มิถุนายนวาดภาพที่สองโอกาสที่ 9:00 จะได้รับรางวัลห้ารางวัลอื่น ๆ จาก $ 1,000 เล่นฟรี

การจับฉลากครั้งแรกฟรี โดยมีรายการเพิ่มเติมตามการเล่นสล็อตที่Sands Bethlehemตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 18:45 น. วันที่ 30 มิถุนายน เล่นในวันอังคารในเดือนมิถุนายน บวกกับรับ 28 และ 29 มิถุนายน 25X รายการ เล่นในวันศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์ใดก็ได้ จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน รับสิทธิ์เข้าเล่น 10 เท่า

การแข่งขันสล็อต $10,000

ทั้งหมดสมาชิกของฉัน Sandsสามารถเล่นในทัวร์นาเมนต์สล็อตฟรีที่นำเสนอได้รับรางวัลสูงสุด$ 5,000 เงินสดบวก 24 รางวัลอื่น ๆ ของเงินสดหรือสล็อตเล่นฟรี

การแข่งขันจะเป็น 1-8 ส่วนตัว 3 มิถุนายนที่มีการลงทะเบียนเริ่มต้นที่ 09:00 ผู้เล่นที่ได้รับสามแต้ม 6:00-07:30 วันที่มีคุณสมบัติสำหรับรายการที่สอง

SugarHouse

1001 N. Delaware Ave.

ฟิลาเดลเฟีย, PA 19125

(877) 477-3715

เล่นฟรี frenzy

ผู้เล่นสามารถรับผลงานตลอดทั้งเดือนสำหรับการจับฉลากที่ให้รางวัลแก่การเยี่ยมชม “ บูธเงิน ” เพื่อโอกาสในการคว้าเงินรางวัลสูงถึง $5,500 ในการเล่นสล็อตฟรี

ผู้เล่น SugarHouseจะได้รับหนึ่งรายการสำหรับทุกๆห้าแต้มที่ได้รับในวันเดียวกัน โดยมีรายการสำหรับเล่นในวันจันทร์ถึง 10 เท่า

ตั้งแต่ 14.00 น. ถึง 20.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน จะมีการเลือกคนสามคนทุกครึ่งชั่วโมงเพื่อเข้าสู่บูธ ผู้ที่ดาวน์โหลดแอปเดิมพันกีฬา SugarHouse ใหม่และลงทะเบียนบัญชีRush Rewardsจะได้รับเวลาเพิ่มอีกห้าวินาทีในบูธ

วัลเลย์ ฟอร์จ รีสอร์ท คาสิโน

1160 First Ave.

King of Prussia, PA 19406

(610) 354-8118

โบกมือทักทายฤดูร้อน

เริ่มเล่นได้รายการ 1 มิถุนายนสำหรับภาพวาดที่จะได้รับรางวัลของเขาและเธอ Yamaha EX กีฬา Waverunnersเป็นรถพ่วงขนส่งคู่และ$ 1,500 ในบัตรของขวัญ

สมาชิก Valley Forge Valley Club จะได้รับห้ารายการสำหรับทุกคะแนนที่ได้รับจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน โดยมีรายการสำหรับเล่น 10Xในวันจันทร์ ( 20Xสำหรับสมาชิกระดับ Elite ) การจับฉลากจะจัดขึ้นเวลา 21.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน

การแข่งขันสล็อตฤดูร้อน 7

สมาชิก Valley Club ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันสล็อตสี่ครั้งต่อสัปดาห์โดยเสนอเงินรางวัลรวมรายวัน1,500 ดอลลาร์เป็นเงินสดและเล่นสล็อตฟรี

การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 19.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีตลอดช่วงฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ผู้ที่เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรกในแต่ละวันจะได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมต้องพิมพ์บัตรกำนัลที่ตู้ใดก็ได้ก่อน 18:45 น. เพื่อเข้าชม

ทหารผ่านศึกผู้ซื้อและโต๊ะเกมผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่คาสิโนเพนซิล

การเล่นฟรีและอาหารฟรีจะวางอยู่บนโต๊ะสำหรับทหารผ่านศึกที่มุ่งหน้าไปยังคาสิโนต่างๆ ในวันที่ 11 หรือ 12 พ.ย. นักช็อปในวัน Black Friday สามารถป้อนเงินสดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Lady Luck Nemacolin

The Meadows เป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบล็คแจ็คฟรีพร้อมเงินรางวัลสูงสุด 5,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Mohegan Sun จะแจกเงินสดให้กับทุกคนที่โต๊ะนำโชค และ Parx จะสังเกตวันครบรอบของห้องโป๊กเกอร์โดยให้รางวัลโบนัสสูง $500 ทุกๆ 15 นาที

มาดูโปรโมชั่นและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของคาสิโนในเดือนพฤศจิกายน:

ทิศตะวันออก

โมฮีแกน ซัน โปโคโน

1280 Highway 315

Wilkes-Barre, PA 18702

(888) 946-4672

ลูกเรือเงินสด

ผู้เล่นเกมตารางที่มีสิทธิ์ได้รับ$ 1,000 รางวัลเงินสดในภาพวาดบนพฤศจิกายน 4, 11, และ 25 นอกจากนี้คนอื่น ๆ เล่นที่โต๊ะกับผู้ชนะจะได้รับเงินสด $ 100 รางวัลสูงสุดหนึ่งรางวัลจะมอบให้ทุก ๆ สองชั่วโมงตั้งแต่ 14.00 ถึง 20.00 น. ในสามวันอาทิตย์นั้น จึงจะมีสิทธิ์ตรวจสอบด้วยโมเมนตัมคลับการ์ดและจะเล่นเกมตารางใด ๆยกเว้นโป๊กเกอร์ ผู้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรโมเมนตัมที่ถูกต้อง

สิทธิประโยชน์คลับคู่

ผู้เล่นสล็อตและเกมบนโต๊ะจะได้รับเหรียญโมเมนตัมสองเท่าและคะแนนสถานะตั้งแต่ 6.00 น. 22 พ.ย. ถึง 3 น. 23 พ.ย. การ์ดโมเมนตัมของคุณต้องเสียบอย่างถูกต้องในสล็อตแมชชีนหรือนำเสนอที่เกมบนโต๊ะเพื่อให้คะแนนมีสิทธิ์ ผลประโยชน์จะได้รับเครดิตโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชั่นการเล่น โป๊กเกอร์สดไม่รวมอยู่ในเหรียญโมเมนตัมสองเท่า

วงล้อรางวัล

ผู้เล่นMohegan Sunผู้โชคดีคนหนึ่งจะได้รับรางวัลใหญ่มูลค่า$5,000ในการแจกรางวัลหมุนวงล้อ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 22.00 น. วันที่ 26 พ.ย. ผู้เล่นห้าคนจะถูกเลือกทุก ๆ 30 นาทีเพื่อหมุนวงล้อเพื่อลุ้นรับรางวัลเงินสดหรือของรางวัล จาก $200 ถึง $1,000 ในการเล่นสล็อตฟรี ใครก็ตามที่เล่นเกมบนโต๊ะหรือสล็อตแมชชีนด้วยการ์ดโมเมนตัมก็มีสิทธิ์ ผู้ชนะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวและบัตรโมเมนตัมที่ถูกต้อง

เมาน์ แอรี่ คาสิโน รีสอร์ท

312 ถ.วูดแลนด์

Mount Pocono, PA 18344

(877) 682-4791

ขี่ม้าและรถม้า

Mount Airyจะให้บริการนั่งรถม้าในราคา $ 20เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันเสาร์

Parx

2999 Street Road

Bensalem, PA 19020

(888) 588-7279

โป๊กเกอร์ครบรอบแปดปี

Parxห้องโป๊กเกอร์จะฉลองครบรอบแปดกับ$ 500 รางวัลสูงมือทุก 15 นาทีตั้งแต่เวลา 11 โมง 1 พฤศจิกายนที่จะ 2:00 2. พฤศจิกายนนอกจากนี้รางวัลเงินสดจะได้รับรางวัลโดยการสุ่มที่ 11:00, 07:00 และ 02:00

ไมเคิล แมคโดนัลด์

ศิลปินเดี่ยวของรางวัลแกรมมี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหล็กกล้าแดนและพี่น้อง Doobieจะดำเนินการที่เป็น“ซีซั่นแห่งสันติภาพและวันหยุดสุดฮิต” คอนเสิร์ตที่ 20:00 30 พฤศจิกายนที่Xcite ศูนย์ นักร้อง-นักเล่นคีย์บอร์ด-นักแต่งเพลงได้ปล่อย “Wide Open” อัลบั้มแรกของเขาที่มีเนื้อหาต้นฉบับในรอบ 17 ปีในเดือนกันยายน ซีดี “Season of Peace” ของเขามีเพลงคริสต์มาส 15 เพลง ประตูเปิดเวลา 7 ตั๋วนเป็น$ 40 ถึง $ นอกจากนี้ยังมีแพคเกจวีไอพีรวมทั้งภาพลายเซ็นต์, เครื่องประดับวันหยุดและรายการอื่น ๆ$ 175 แพคเกจที่ตอบสนองและทักทายเป็น$ 250

ทราย

77 แซนด์ส บูเลอวาร์ด

เบธเลเฮม PA 18015

(877) 726-3777

เมก้ามันเดย์

จาก 1 ถึง 19:00 12 พฤศจิกายนจะมีห้ารางวัล $ 250 ในการเล่นฟรีสล็อตที่ได้รับรางวัลทุกชั่วโมงที่แซนด์เฮม จากนั้นรางวัลจะข้ามไปเป็นเงินรางวัล 1,500 ดอลลาร์ในการเล่นฟรีเวลา 20.00 น. ห้ารางวัล การจับรางวัลครั้งแรกนั้นฟรี โดยมีรายการเพิ่มเติมตามการเล่นตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 19:45 น. ผู้เล่นต้องเปิดใช้งานรายการของตนอย่างน้อย 15 นาทีก่อนการจับฉลากแต่ละครั้ง

ทหารผ่านศึกชื่นชม

สมาชิกที่ใช้งานหรือเกษียณอายุของสาขาใดๆ ของกองทัพสหรัฐฯสามารถรับเงิน $10 ในการเล่นสล็อตฟรีโดยหยุดที่My Sands Clubระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 11 หรือ 12 พ.ย. ผู้รับจะต้องแสดงบัตรประจำตัวทหารและรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ NS. หนึ่งรางวัลต่อทหารผ่านศึก

ดอดจ์ แรม ชิงโชค

รางวัลใหญ่ของDodge Ram 1500 Limitedปี 2019 พร้อมรางวัลสี่รางวัลมูลค่า $1,000 ในการเล่นสล็อตฟรีจะมอบเป็นการจับฉลากเวลา 19.00 น. วันที่ 25 พ.ย. การเข้าครั้งแรกฟรี โดยมีรายการเพิ่มเติมตามอันดับการเล่นสล็อตตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. จนถึง 18:45 น. 25 พ.ย. ผู้เล่นจะต้องเปิดใช้งานรายการระหว่าง 16:45 น. ถึง 18:45 น. 25 พ.ย. การจับฉลากโอกาสครั้งที่สองในเวลา 21.00 น. 25 พ.ย. จะมอบรางวัลห้ารางวัลมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรี รายการเหล่านั้นจะต้องเปิดใช้งานระหว่าง 19:00 น. ถึง 20:45 น. ไม่มีการวาดซ้ำในการวาดภาพ 21.00 น.

SugarHouse

1001 N. Delaware Ave.

ฟิลาเดลเฟีย, PA 19125

(877) 477-3715

อาลัยทหารผ่านศึก

ตั้งแต่ 8 ถึง 11:00 พฤศจิกายน 12, ทหารผ่านศึกที่แสดงบัตรประจำตัวทหารจะได้รับถ้วยกาแฟฟรีที่ Saxbys

ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น. วันที่ 12 พ.ย. สมาชิกRush Rewardsอาจใช้ตู้คาสิโนเพื่อพิมพ์บัตรกำนัลสำหรับเสื้อยืดฟรี จากนั้นนำบัตรกำนัลไปที่พื้นที่แลกของขวัญ จำกัดหนึ่งเสื้อต่อลูกค้าหนึ่งท่าน จนกว่าของจะหมด

งานเลี้ยงเล่นฟรี

ตั้งแต่เที่ยงวันถึง 19.00 น. 10 พ.ย. 10 รางวัล150 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรีจะมอบให้ทุก ๆ 15 นาที ใครก็ตามที่เล่นสล็อตSugarHouseด้วยการ์ด Rush Rewards ในเครื่องมีสิทธิ์ได้รับภาพวาด การเล่นฟรีจะถูกโหลดเข้าสู่การ์ดของผู้ชนะโดยอัตโนมัติ

วัลเลย์ ฟอร์จ รีสอร์ท คาสิโน

1160 First Ave.

King of Prussia, PA 19406

(610) 354-8118

ดีลแห่งชีวิต

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. เล่นตารางเกมที่หุบเขาสามารถเริ่มต้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการวาดภาพที่จะให้ยิงที่ได้รับรางวัลด้านบนของ$ 100,000 เงินสด ตั้งแต่เวลา 6.00 น. 1 พฤศจิกายน ถึง 19.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายนสมาชิกValley Club ที่ได้รับคะแนนจากเกมบนโต๊ะจะได้รับหนึ่งรายการสำหรับ:

เป็นธรรมชาติที่พวกเขาได้รับที่BlackjackหรือSpanish 21

เดิมพันYo-Eleven ที่ชนะที่ craps

ชนะเดิมพันเสมอที่มินิ-หรือมิดิ-บาคาร่า

ชนะเดิมพันตรงขึ้นเป็นศูนย์หรือสองเท่าศูนย์ที่รูเล็ต

ฟลัชที่3-Card Pokerหรือตรงที่Ultimate Texas Hold ‘Em

สองคู่ในCriss-Cross Poker

การเล่นที่Pai Gow Pokerหรือคู่ที่เล่นที่Pai Gow

ผลงานทั้งหมดจะต้องอยู่ในกลองจับฉลากภายใน 19:30 น. 24 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น. จะมีการเลือกเจ็ดชื่อ โดยแต่ละรางวัลจะได้รับเงินสด 1,500 ดอลลาร์และได้ตำแหน่งที่โต๊ะแบล็คแจ็ค “ดีลแห่งชีวิต”

ในตอนจบ ผู้เล่นได้ Ace of Spades และ Jack of Spades ชนะรางวัลสูงสุด นอกจากนี้มีความเป็นธรรมชาติเหมาะในคลับจ่าย$ 50,000และเหมาะธรรมชาติในหัวใจหรือเพชรจ่าย$ 25,000 หากไม่มีใครชนะรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ส่วนที่เหลือของมือจะถูกเล่น ผู้ที่เอาชนะเจ้ามือจะได้รับเงินสด $500 ผู้ที่ได้รับแบล็กแจ็กที่ไม่เหมาะสมจะได้รับเพิ่มอีก 250 ดอลลาร์ในการเล่นแบบแมตช์

เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึก

Valley Forge จะเสนออาหารฟรีและเงินสดฟรีในวันที่ 11 พฤศจิกายนในสองโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับวันทหารผ่านศึก:

$ 10 เสนออาหาร : ทุกการใช้งานและเกษียณอายุราชการทหารสมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร $ 10 ถึงการใช้งานในวันทหารผ่านศึกที่เต้าเสียบใด ๆ แต่ดังกิ้นโดนัท หากต้องการรับบัตรกำนัล ไปที่Valley Servicesและแสดงบัตรประจำตัวทหารที่ใช้งานอยู่หรือเกษียณอายุของคุณ

ภาพวาดเงินสด : ในภาพวาดที่เปิดให้สมาชิกทุกคนในหุบเขาคลับสองผู้โชคดีของ $ 1,000 เงินสดจะถูกเลือกทุกชั่วโมง 4-8 ณศูนย์บาร์ สมาชิกสามารถพิมพ์รายการฟรีจากตู้ใดก็ได้ตั้งแต่ 6.00 น. และใส่ลงในถังวาดภาพก่อนการจับฉลากแต่ละครั้ง

ตะวันตก/กลาง

ฮอลลีวูดที่ Penn National

777 ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด

Grantville, PA 17028

(717) 469-2211

เล่นฟรีสำหรับอาหาร

จาก 10:00-06:00 7 พฤศจิกายน, Marquee Rewardsสมาชิกที่บริจาคอย่างน้อยสองอาหารหรือกระดาษที่ใช้ในครัวเรือนที่ไม่เน่าเปื่อยผลิตภัณฑ์จะได้รับโบนัสสล็อตเล่นฟรีอย่างน้อย $ สามารถแลกโบนัสได้ที่ตู้Hollywood Casino กล่องบริจาคจะอยู่ภายในทางเข้าโรงจอดรถของคาสิโน รายการที่จะไปที่แกรน Pantry

ให้เกียรติทหารผ่านศึก

สมาชิก Marquee Rewards ที่มีหลักฐานการรับราชการทหารและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ถูกต้องจะได้รับคูปองบุฟเฟ่ต์ BOGOและ $10 ในการเล่นสล็อตฟรีระหว่าง 6.00 น. 11 พ.ย. และ 5:59 น. 12 พ.ย. บุฟเฟ่ต์เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 20.00 น.

แจ็คพอตโปรเกรสซีฟ $110,000

ผู้เล่นจะได้รับรายการผ่านเดือนสำหรับการวาดภาพที่มีรายเดือนได้รับรางวัลสูงสุดได้พอง$ 110,000 เงินสด สมาชิก Marquee Club จะได้รับคะแนนทุกๆ20 คะแนนสำหรับการเล่นสล็อตหรือเกมบนโต๊ะตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 29 พ.ย.

ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 20:30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน การจับฉลากทุกครึ่งชั่วโมงจะมอบรางวัลให้สี่รางวัลเป็นเงิน 250 ดอลลาร์สำหรับการเล่นสล็อตฟรี และรางวัลหนึ่งรางวัลคือ 100 ดอลลาร์สำหรับการเล่นฟรีและได้หนึ่งตำแหน่งในรอบสุดท้าย เวลา 21.00 น. ผู้เล่นสี่คนจะได้รับเลือกให้เข้ากลุ่มไวด์การ์ดในการจับฉลากรอบสุดท้าย เมื่อเวลา 21:30 น. ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะเลือกซองจดหมายเพื่อรับรางวัล $300 ถึง $1,000 ในการเล่นฟรี หรือแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟที่เงินสด $110,000) หากไม่มีใครชนะคพ็อตเงินสดธันวาคมรวมจะเป็น$ 120,000

เลดี้ลัค เนมาโคลิน

4067 National Pike

Farmington, PA, 15437

(724) 329-7500

(ต้องซื้อรีสอร์ท 10 เหรียญเพื่อเข้าคาสิโน)

ระเบิดแบล็คฟรายเดย์

ผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าในวันที่ 23 พฤศจิกายน วันรุ่งขึ้นหลังวันขอบคุณพระเจ้า สามารถเข้าสู่การจับฉลาก Lady Luck ที่มอบรางวัลอิเล็กทรอนิกส์และการเล่นสล็อตฟรี โปรดแสดงใบเสร็จการซื้อของตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. ที่สำนักงานโฮสต์ Lady Luck ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 18:45 น. ของวันนั้น จะมีการมอบรางวัลห้ารางวัลทุก ๆ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 20:00 น.

ทุ่งหญ้า

210 Racetrack Road

Washington, PA 15301

724-503-1200

การแข่งขัน Rapid Fire Blackjack

ทุ่งหญ้าเป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบล็คแจ๊ฟรีกับรางวัลสูงสุด$ 5,000 นอกจากนี้สถานที่ที่สองได้รับ $ 2,500และสาม$ 2,000 สมาชิก MyChoiceทุกคนสามารถรับรายได้สูงสุดห้ารายการต่อวันโดยรับคะแนนระดับ 100ที่เกมบนโต๊ะหรือสล็อต ผู้ที่อยู่ในระดับสโมสรที่ต้องการ ระดับ Elite หรือระดับเจ้าของจะได้รับสิทธิ์เข้าเล่นฟรีหนึ่งรอบในแต่ละวันของรอบคัดเลือก

รอบคัดเลือกจะเริ่มตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 21.00 น. 8 พ.ย. ถึง 10 พ.ย. โดยมีที่นั่งตามลำดับก่อนหลัง ผู้เข้าประกวดจะได้รับ$ 1,000 ในชิปทัวร์นาเมนต์ที่มี $ 200 ใช้ได้มากขึ้นสำหรับค่าธรรมเนียมตัวแทนจำหน่าย $ 2 เล่นแล้วเล่น10มือกับเดิมพันขั้นต่ำ$ 100 ผู้เข้าเส้นชัย 5 อันดับแรกในแต่ละวันจะได้รับเงินสดหรือชิป จาก 500 ดอลลาร์สำหรับคนแรก ถึง 100 ดอลลาร์สำหรับอันดับที่ 5 ผู้เล่น 30 คนจะเข้าสู่รอบสุดท้าย ซึ่งจะเริ่มในเวลา 16.00 น. 17 พ.ย.

เพรสไคล์ดาวน์ส

8199 Perry Highway

Erie, PA 16509

(866) 374-3386

แจก Black Friday

สมาชิกคลับผู้เล่นสามารถชนะรางวัลเงินสดสูงถึง $1,000หรือเล่นสล็อตฟรีในงวดวันที่ 16, 23 และ 30 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันนั้น จะได้รับรางวัล 10 รางวัลทุกชั่วโมง ผู้เล่นPresque Isleจะได้รับสิทธิ์เข้าเล่นฟรีหนึ่งรายการสำหรับแต่ละวันโปรโมตที่เล่น โดยมีรายการเพิ่มเติมสำหรับคะแนนระดับทุกๆ20 แต้มที่ได้รับในวันนั้น สมาชิกในระดับ Silver, Gold, President และ president จะได้รับตัวคูณรายการ จาก 2X สำหรับ silver เป็น 5X สำหรับประธาน ผู้เล่นอาจจะชนะเพียงหนึ่งรางวัลต่อคืน

แม่น้ำ

777 Casino Drive

Pittsburgh, PA 15212

(877) 558-0777

ภาพวาดการ์ดเกมบนโต๊ะ

Rivers Casinoจะมอบบัตรของขวัญห้าใบมูลค่าสูงถึง $500 เมื่อจับฉลากเวลา 21.00 น. ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายน ผู้เล่นเกมบนโต๊ะรับผลงานตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. ถึง 20:50 น. 1 ธันวาคมสำหรับการเดิมพันข้างที่ชนะหรือโปรเกรสซีฟในเกมโต๊ะที่เข้าเงื่อนไข กลองวาดจะว่างเปล่าหลังจากวาดในแต่ละสัปดาห์

ป้อม Knoxalots

แฟน ๆ ของสล็อตแมชชีน Fort Knoxสามารถเข้าร่วมการจับฉลากสำหรับชุดรางวัลคาสิโน 10 ชุดโดยการเล่นเครื่องใกล้กับร้านอาหาร Wheelhouseระหว่างวันที่ 1 ถึง 16 พ.ย. แพ็ครางวัลแต่ละซองรวม $100 ในการเล่นสล็อตฟรี บุฟเฟ่ต์ฟรี 2 มื้อ และแม่น้ำ 1 แห่ง ของขวัญ. ผู้ชนะจะถูกสุ่มจับและประกาศในวันที่ 21 พ.ย. ทางหน้า Facebook และเว็บไซต์ของ Rivers

เสียงกระซิบที่พฤศจิกายนเป็นเดือนการพนันกีฬาที่เปิดตัวในเพนซิลเวเนียกำลังดังขึ้น

ในวันพุธที่คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) อนุมัติแอปพลิเคชันจำนวนมาก เชเป็นสามกีฬาและสองคาสิโนออนไลน์

มีแอปพลิเคชั่นที่สำคัญอีกตัวในกลุ่ม

PGCB อนุมัติการสมัครของ William Hillเพื่อทำธุรกิจในเพนซิลเวเนียในฐานะผู้ให้บริการเดิมพันกีฬา เล่นเกมยักษ์ใหญ่ของยุโรปเป็นกีฬาที่มีการพนันหุ้นส่วนของการเล่นเกมเพนน์แห่งชาติเจ้าของและผู้ประกอบการของฮอลลีวู้ดคาสิโน

แอปพลิเคชั่นนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของเงื่อนไขHollywood Casino Sportsbookจำเป็นต้องตอบสนองเพื่อเปิดตัว เมื่อพ้นอุปสรรคดังกล่าวแล้ว ที่พักคาดว่าจะเริ่มเดิมพันทันทีในสองสัปดาห์ต่อจากนี้

ทำไมการสมัคร William Hill ถึงมีความสำคัญ?

เมื่อ PGCB อนุมัติผู้ขอใบอนุญาตการพนันกีฬา PAจะมีเงื่อนไข นั่นหมายความว่าคาสิโนต้องตรวจสอบรายการสิ่งที่ต้องทำที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการบังคับใช้ PGCB ก่อนจึงจะสามารถเปิดร้านได้

ผู้สมัครแต่ละคนกีฬามีรายชื่อของประมาณสองเงื่อนไขโหล พวกเขามักจะแบ่งออกเป็นสองประเภท: แอปพลิเคชันและการทดลองใช้ คุณไม่สามารถเริ่มการทดลองใช้ได้จริงๆ จนกว่าคุณจะมีแอปพลิเคชันเหลือเฟือ

ตอนนี้ William Hill เป็นผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาที่ได้รับอนุมัติแล้ว กล่องใบสมัครจะถูกทำเครื่องหมายไว้ ไม่ต้องรอให้ PGCB ลงนามในเอกสารอีกต่อไป

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับ Hollywood Casino Sportsbook?

ตอนนี้ Penn National และ William Hill ได้ก้าวไปสู่เงื่อนไขชุดสุดท้าย — การทดสอบ

จิ๊กซอว์ชิ้นนี้ประกอบด้วยหลายส่วน ข่าวดีก็คือประสบการณ์ของ William Hill ในภาคสนามน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเขา

William Hill และหุ้นส่วน New Jersey Monmouth Park Racetrack , Ocean Resort CasinoและTropicana Casinoเพิ่งผ่านกระบวนการนี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในกรณีที่วิลเลียมฮิลล์พวกเขาเพียงแค่เดินผ่านมันสามแยกครั้ง

แน่นอนว่านิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียมีมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกัน แต่ความคุ้นเคยกับ Garden State ควรเร่งกระบวนการและลดจำนวนข้อผิดพลาดระหว่างช่วงการทดสอบ

ทั้งสองบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์การพนันรายย่อยในเวสต์เวอร์จิเนียเช่นกัน ซึ่งจะทำให้การรวม William Hill เข้ากับระบบฮอลลีวูดราบรื่นขึ้นมาก

เราควรขอบคุณสำหรับการเดิมพันกีฬา PA หรือไม่?

Penn National บอกกับPenn Live ว่าพวกเขาหวังว่าจะเปิดตัวหนังสือกีฬาขายปลีกที่ Hollywood Casino ใน “กลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน” เมื่อดูปฏิทินแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะไม่คิดว่าวันหยุดสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะเริ่มต้นและดำเนินการ สูงโปรไฟล์เกมเอ็นเอฟแอบวกเวลาออกจากงานที่อาจทำให้การเดินทางไปแกรนต์เสียงเหมือนสูตรชนะ

ด้วยฤดูกาลปกติของ NFL ผ่านไปครึ่งทางแล้ว และการแข่งขันฟุตบอลของ NCAA ที่ขอบฟ้าทุกสัปดาห์มีความสำคัญต่อโลกการพนันกีฬา ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นที่ Penn จะเปิดตัวก่อนวันขอบคุณพระเจ้า

เหตุผลสุดท้ายที่เราหวังว่า Penn และ PGCB จะเห็นด้วยกับไฟเขียวก่อนวันตุรกี? วันหยุดในวันหยุดเหล่านี้เป็นวันที่ผู้คนไม่ได้ทำงานเพื่ออนุมัติสิ่งที่ต้องได้รับการอนุมัติผลักดันวันที่เปิดตัวให้ย้อนกลับไปอีก

ยังไม่มีแอพเดิมพันมือถือ

เพื่อความชัดเจนอย่างสมบูรณ์ การเปิดตัวครั้งนี้จะใช้ได้เฉพาะกับหนังสือกีฬาขายปลีกในทรัพย์สินที่ Hollywood Casino ในขณะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์พอใจกับการค้าปลีกและมือถือเป็นไฟเขียวในเวลาเดียวกัน PGCB ก็เล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้น คาสิโนจะต้องแสดงให้เห็นว่าหนังสือขายปลีกของพวกเขาอยู่ในลำดับก่อนที่จะสามารถเดิมพันบนมือถือได้

ควรมีการเดิมพันมือถือในทรัพย์สินตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถหลบสายและใช้โทรศัพท์ของคุณได้ แทงพนันออนไลน์ การเดิมพันจากโซฟาของคุณในขณะที่เกมเปิดอยู่จะไม่เกิดขึ้นในปี 2018

สำหรับเวลาที่มันดูเหมือนกับว่าคาสิโน และHollywood Casinoแข่งเป็นครั้งแรกที่การพนันกีฬาการดำเนินงานในเพนซิล ตอนนี้ปรากฎว่าอาจไม่ใช่การแข่งขันด้วยซ้ำ ในขณะที่ฮอลลีวูดคิดว่าการเดิมพันอยู่ห่างออกไปหลายวัน Parx กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะเปิดตัวหนังสือกีฬาชั่วคราว “ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

นี่เป็นเพลงที่แตกต่างไปจากที่คาสิโนร้องในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) เมื่อวันที่ 3 ต.ค.

กรอบเวลานั้นมาจากข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดของGreenwood Gaming Parx Sportsbookชั่วคราวจะเปิดในบาร์ 360เดิมในขณะที่การก่อสร้างดำเนินการในสถานที่ถาวร

Parx ลงทุน $10 ล้านในหนังสือกีฬาถาวร

การจัดการคาสิโนกำลังลงทุน10 ล้านดอลลาร์ในการขยาย ด้วยการลงทุนมหาศาลดังกล่าว หนังสือกีฬาแบบถาวรน่าจะดี หนังสือเล่มนี้จะมีบัญชีรายชื่อเต็มของตัวเลือกการพนันรวมถึงการเลือกของการพนันในเกม

“ Parx Casino®รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศเปิดตัวการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายในทรัพย์สินและการก่อสร้าง Parx Sportsbook ที่ทันสมัยและทันสมัย” รองประธานอาวุโสของ Interactive Gaming Matthew Matthew Cullenกล่าวในการแถลงข่าว “เราจะสร้างเจ้ามือรับพนันกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศ – และสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับเวทีที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้”

ในขณะเดียวกัน หนังสือกีฬาชั่วคราวก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกัน พร้อมคุณสมบัติที่ดีมากมายเช่นกัน ผู้อุปถัมภ์จะมีหน้าจอโทรทัศน์ความละเอียดสูง 28 จอเพื่อชมเกมและกิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบ

นอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลขนาด 16 x 9 นิ้ว 2 หน้าซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ โดยรวมแล้ว หนังสือชั่วคราวจะมีความสามารถในการถ่ายทอด36 เหตุการณ์ที่แตกต่างกันในครั้งเดียว

ในหนังสือชั่วคราวจะมีหน้าต่างแสดงเงินเจ็ดบาน ตู้บริการตนเองทั้งหมด 45 ตู้จะกระจายอยู่ทั่วหนังสือกีฬา พื้นคาสิโน และห้องโป๊กเกอร์

หนังสือกีฬาชั่วคราวจะเปิดให้บริการเจ็ดวันต่อสัปดาห์ ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 02.00 น . วันที่สำหรับการเปิดตัวที่อยู่ระหว่างรอรับไปข้างหน้าจากการเป็นกรรมการบริหาร PGCB เควินโอทูล

ในขณะเดียวกันฮอลลีวูดก็กำลังจะเข้าเส้นชัย

เรื่องที่Hollywood Casino ที่ Penn National Race Courseค่อนข้างแตกต่างจากที่ Parx ในฐานะที่เรารายงานในสัปดาห์นี้ , เพนน์แห่งชาติเคลียร์หนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้ยิน PGCB ล่าสุด

ในการพิจารณาคดีWilliam Hillยักษ์ใหญ่ด้านเกมในยุโรปได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการเป็นผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาในรัฐ William Hill เป็นหุ้นส่วนการพนันกีฬาของ Penn National ดังนั้นการอนุมัติจึงเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับคาสิโนGrantvilleเพื่อเริ่มยอมรับการเดิมพันในการแข่งขันกีฬา

ที่อื่นKambiซึ่งเป็นหุ้นส่วนการพนันกีฬาของ Parx มีคำขอใบอนุญาตผู้ดำเนินการที่รอดำเนินการกับ PGCB การขาดการอนุมัติอาจเป็นอุปสรรค์ที่ Parx พูดในไม่ช้าแทนที่จะเป็นเดือนนี้

สำหรับฮอลลีวู้ดคาสิโนอุปสรรคเดียวที่เหลืออยู่ในการทดสอบออกระบบ คาสิโนต้องแสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำงานจนเป็นที่พอใจของ PGCB

อย่างไรก็ตามการรวมกันของวิลเลียมฮิลล์และเพนน์แห่งชาติควรจะทำให้กระบวนการที่ไปได้อย่างราบรื่นสวย ตามทฤษฎีแล้ว เราสามารถเดิมพันกีฬาในเพนซิลเวเนียได้ภายในสองหรือสามสัปดาห์

มันก็จะไม่เป็นที่ Parx

ในที่สุด มากกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ กฎหมายการพนันออนไลน์ของเพนซิลเวเนียอนุญาตให้มีการพนันกีฬา PAถูกกฎหมายเกือบ หกเดือนหลังจากที่ ศาลฎีกาสหรัฐ เคลียร์เส้นทางสำหรับการเดิมพันที่รัฐอนุมัติ รัฐคีย์สโตนอยู่ใกล้แค่เอื้อมของอุตสาหกรรมการพนันกีฬาของตัวเอง .

การเก็งกำไร การวิพากษ์วิจารณ์ และการสมมตินานหลายเดือนได้นำไปสู่สิ่งนี้:

พฤศจิกายนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเดือนสำคัญในประวัติศาสตร์ของการพนันในเพนซิลเวเนีย

ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า การเดิมพันอย่างเป็นทางการครั้งแรกคาดว่าจะวางที่ Hollywood Casinoนอกเมืองหลวงของรัฐ อีกสองอาจจะไปอยู่ตามเวลาที่ปฏิทินพลิกไป ธันวาคม โดยปีใหม่ sportsbooks เพนซิลแน่นอนสามารถวิ่ง สี่ลึก

หลังจากการรอคอยเป็นเวลานาน คนหนึ่งเต็มไปด้วยการสะดุดและการพัฒนาที่ช้า และการจู่โจมค่าธรรมเนียมและภาษีของรัฐการเดิมพันกีฬา PAได้มาถึงช่วงเริ่มต้นแล้ว เดือนนี้ การวิ่งของอุตสาหกรรมเริ่มต้นขึ้น

กปปส.รออนุมัติ

ในระหว่างการ พิจารณาวันพุธของ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) ผู้อำนวยการบริหาร Kevin O’Tooleได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการเดิมพันกีฬาที่มีแสงสีเขียว

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกแรก แทนที่จะรอการประชุม PGCB ครั้งต่อไปในวันที่ 28 พ.ย. เพื่อดำเนินการต่อไป O’Toole สามารถทำได้ทุกเมื่อ

ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันพุธ ผู้อำนวยการบริหารขออำนาจในการตรวจสอบกรณีต่างๆ และให้การอนุมัติ โดยสังเกตว่าคาสิโนดูเหมือนอยู่บนหน้าผาของการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

การตัดสินใจจัดหาการควบคุมดังกล่าวให้ O’Toole ไม่ได้กลายเป็นสิ่งแปลกใหม่ นิวเจอร์ซีย์ทำเช่นเดียวกัน โดยให้David Rebuckผู้อำนวย การกองบังคับการเล่นเกมของ NJมีอำนาจเช่นเดียวกัน โฆษกของ PGCB Doug Harbachกล่าวแม้แต่ในเพนซิลเวเนีย การตัดสินใจดังกล่าวก็เกิดขึ้นในอดีต

Harbach กล่าวในอีเมลว่าส่งบังเหียนให้ O’Toole “เป็นกระบวนการปกติที่เราดำเนินการเพื่อให้ผู้มีอำนาจเช่น (O’Toole) และสมาชิกคณะกรรมการสองคนมีส่วนร่วมในการทดสอบ”

“เราได้ทำเช่นนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับการเปิดคาสิโนซึ่งมีคืนทดสอบเต็มรูปแบบ และเมื่อเกมบนโต๊ะเปิดตัว เราก็มีช่วงทดสอบที่สังเกตได้และผู้มีอำนาจ ‘ลงชื่อออก’ ด้วยความพร้อมที่จะเสนอให้ ประชาชน. เราจะมีช่วงการทดสอบการเดิมพันกีฬาที่คล้ายคลึงกันและคาดว่าจะประกาศช่วงแรกในเร็วๆ นี้”

การพนันกีฬาเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

อุทธรณ์ครั้งแรกสำหรับการเล่นกีฬาการพนันใบรับรองถูกได้รับการอนุมัติในช่วงต้น ตุลาคม กลุ่มความเป็นเจ้าของสองกลุ่มได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการเดิมพันกีฬา PA ที่มีศักยภาพ ณ สามแห่ง

Parx Casinoประกาศความตั้งใจที่จะเปิดประตูหนังสือกีฬาภายในเดือนพฤศจิกายน ทรัพย์สินในเครือของ South Philadelphia Turf Clubสามารถทำเช่นเดียวกันได้ไม่นานหลังจากนั้น ในขณะเดียวกัน Hollywood Casinoระบุเพียงว่าหวังว่าจะสามารถถ่ายทอดสดได้ภายในไม่กี่เดือน