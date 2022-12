เล่นไพ่บาคาร่า Google ถูกปรับในอิตาลีสำหรับโฆษณาการพนัน

เล่นไพ่บาคาร่า Google ไม่ใช่คนแปลกหน้าในการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล พบตัวเองในการต่อสู้กับพวกเขาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม และตอนนี้กำลังเผชิญกับค่าปรับในอิตาลีสำหรับโฆษณาการพนันที่ผิดกฎหมายบน YouTube

Google

โลโก้ Google เรืองแสงถูกมองเห็นภายในอาคารสำนักงานในเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทต้องเผชิญกับค่าปรับหนึ่งล้านดอลลาร์ในอิตาลีจากโฆษณาการพนันที่ผิดกฎหมายบน YouTube (ภาพ: รอยเตอร์ )

หน่วยงานการรับประกันการสื่อสารของอิตาลี (Agcom สำหรับตัวย่อของอิตาลี) ประกาศเมื่อวานนี้ว่าได้ปรับเงิน 1.45 ล้านยูโร (1.47 ล้านเหรียญสหรัฐ) แก่ Google และ Top ADS ซึ่งเป็นบริษัทสร้างเนื้อหา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทั้งสองไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามในการโฆษณาการพนันในประเทศ

ค่าปรับGoogleและ Alphabet บริษัทแม่อยู่ที่ €750,000 (US$761,925) ADS ยอดนิยมจะต้องจ่ายส่วนต่าง €700,000 (US$710,990) ตามแถลงการณ์จาก Agcom

อีกวันสำหรับ Google

นี่เป็นการลงโทษครั้งแรกที่ Agcom อนุมัติกับเซิร์ฟเวอร์วิดีโอ Google เป็นเจ้าของ YouTube ซึ่งสุนัขเฝ้าบ้านพิจารณาว่าอนุญาตให้มีการโฆษณาแพลตฟอร์มข้อมูลเกมออนไลน์ของ Spike Slot ภายในขอบเขตดิจิทัลของอิตาลี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Agcom กล่าวหา Google และ Top ADS ว่าละเมิดกฎหมายที่รัฐบาลอิตาลีอนุมัติในปี 2019 สิ่งเหล่านี้ขัดขวางการโฆษณาเกม กีฬา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งโฆษณาเกี่ยวข้องกับการเดิมพันทุกประเภทเพื่อรับเงิน

Google ได้รับค่าปรับสำหรับการละเมิดที่คล้ายกันแล้ว ในปี 2020 Agcom สั่งให้จ่ายเงิน 100,000 ยูโร (101,680 เหรียญสหรัฐ) เพื่ออนุญาตให้มีการโฆษณาการพนันบนแพลตฟอร์มของตนเองในอิตาลี

มีรายงานว่าโฆษณา Spike Slot ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางทั่วทั้ง YouTube ในอิตาลี Google ต้องรู้เกี่ยวกับการปรากฏตัวของพวกเขา เนื่องจากตามรายงานของสุนัขเฝ้าบ้าน มีข้อตกลงด้านเนื้อหากับ Spike Slot สำหรับโฆษณาบนแพลตฟอร์ม

นอกจากค่าปรับแล้ว Agcom ยังสั่งยกเลิกโฆษณา 625 รายการที่ยังคงแสดงอยู่บน YouTube นอกจากนี้ยังคาดว่า Spike Slot จะลบ “เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย” ออกจากเว็บไซต์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามภายในเจ็ดวันเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับเพิ่มเติม

Google กำลังยกเลิกค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่ง และค่าปรับ Agcom นั้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าปรับส่วนใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปรับเงินจำนวน 2.42 พันล้านยูโร (2.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เนื่องจากละเมิดกฎการต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรป (EU)

นั่นเป็นเพียงหนึ่งในสามที่บริษัทได้รับตั้งแต่ปี 2560 ในสหภาพยุโรป ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ คดี ” สมรู้ร่วมคิดการพนัน ” ที่กำลังดำเนินอยู่ในสหรัฐฯ ตัวอักษรยังคงต่อสู้กับพวกเขาทั้งหมด

Spike Slot ไม่รู้จักญาติ

ตามเว็บไซต์ Spike Slot ไม่มีการพนันด้วยเงินจริง แพลตฟอร์มในอิตาลีทำหน้าที่เป็นพันธมิตรแทน โดยนำเสนอข้อมูลและบทวิจารณ์เกี่ยวกับเกมและโอเปอเรเตอร์ต่างๆ

แพลตฟอร์มนี้ยังให้การเข้าถึงสล็อตเล่นฟรี เช่นเดียวกับการเข้าถึงเนื้อหาแบบชำระเงินจาก Play’n GO, Pragmatic Playและอื่น ๆ นอกจากนี้ Spike Slot ยังใช้ YouTube และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เพื่อโปรโมตกิจกรรม โดยนำเสนอวิดีโอของเจ้าของเว็บไซต์ที่เล่นเกมต่าง ๆ เป็นประจำ จัดการช่อง YouTube ห้าช่องตามเว็บไซต์ซึ่งโฮสต์เนื้อหาประเภทต่างๆ

ทีมฟุตบอล NFL Washington Commanders กำลังขอใบอนุญาตการพนันกีฬาสำหรับสนามเหย้าใน Landover, Md.

การเดิมพันกีฬา NFL Washington Commanders รัฐแมรี่แลนด์

FedExField สนามเหย้าของทีมฟุตบอล Washington Commanders NFL หนังสือกีฬานอกสนามกีฬากำลังดำเนินการอยู่ (ภาพ: นักบินเวอร์จิเนีย )

FedExField เดิมชื่อ Jack Kent Cooke Stadium เป็นบ้านของแฟรนไชส์ ​​Washington NFL ตั้งแต่ปี 1997 เป็นเจ้าของโดย Daniel Snyder มหาเศรษฐีที่เป็นที่ถกเถียงกัน ซึ่งเป็นเวลาหลายปีที่คัดค้านการลอกเอกลักษณ์ของทีม Redskins FedExField ต้องการนำสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่มาสู่สถานที่ ผ่านสปอร์ตบุ๊คขายปลีก

รัฐแมรี่แลนด์ทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในปี 2564 หลังจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐเพื่ออนุญาตให้มีการพนันดังกล่าว

กฎหมายการพนันกีฬาของรัฐแมรี่แลนด์อนุญาตให้ออกใบอนุญาตการพนันกีฬารายย่อยได้มากถึง 30 ใบ สถานที่ในสถานที่ส่วนบุคคลได้รับการจัดสรรให้กับคาสิโน 6 แห่งของรัฐรวมถึงสนามแข่งม้าพิมลิโกและลอเรล ลานนิทรรศการรัฐแมริแลนด์ เลานจ์การพนันนอกสนาม ห้องเล่นบิงโกที่ได้รับใบอนุญาต และสนามกีฬาระดับมืออาชีพ

เจ้าหน้าที่จาก FedExField ถูกกำหนดให้ไปต่อหน้าคณะกรรมการควบคุมลอตเตอรีและการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์ในวันพุธหน้าเพื่อยื่นขอใบอนุญาตการพนันกีฬา ผู้ควบคุมการเล่นเกมจะพิจารณาใบสมัครของสนามกีฬาและพิจารณาว่าจะแนะนำ FedExField สำหรับการออกใบอนุญาตหรือไม่

กระบวนการกำกับดูแล

ร่วมกับ FedExField คณะกรรมการควบคุมลอตเตอรีและการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์จะรับฟังจากผู้สมัครรับพนันกีฬารายย่อยอีกสองคนในระหว่างการพิจารณาคดีในสัปดาห์หน้า BetFred Sports และ Chesapeake Gaming กำลังขอใบอนุญาตการพนันกีฬา

BetFred Sports ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาของ Betfred Group บริษัทรับแทงพนันรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร ได้ร่วมมือกับ Long Shot’s การพนันนอกเส้นทางและสปอร์ตบาร์ใน Frederick Chesapeake Gaming เป็นบริษัทในเครือการพนันกีฬาของศูนย์ Boonsboro OTB ในรัฐแมรี่แลนด์ตะวันตก

หากหน่วยงานได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะดำเนินการเดิมพันกีฬา ผู้สมัครทั้งสามคนจะต้องดำเนินการต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาใบสมัครการพนันกีฬาแห่งรัฐแมรี่แลนด์ (SWARC) เพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย กฎหมายการพนันกีฬาของรัฐแมรี่แลนด์กำหนดให้ SWARC กำหนดโปรโตคอลของผู้สมัครและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้รางวัลและใบอนุญาตการพนันกีฬาบนมือถือ

นอกจาก FedExField แล้ว Oriole Park ที่ Camden Yards และ M&T Bank Stadium ซึ่งเป็นที่ตั้งของ MLB Baltimore Orioles และ NFL Baltimore Ravens ตามลำดับคาดว่าจะยื่นขอใบอนุญาตการพนันกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกในไม่ช้า

SWARC ยังคงสิ้นสุดเงื่อนไขการเดิมพันกีฬาบนมือถือ เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานได้แก้ไขกระบวนการกำหนดกฎเพื่อเร่งการเปิดตัวหนังสือกีฬาออนไลน์ให้ทันเวลาสำหรับฤดูกาลปกติของ NFL 2022-23

ข้อบังคับของเอ็นเอฟแอล

แม้ว่าอุตสาหกรรมการพนันกีฬาของรัฐแมริแลนด์จะอนุญาตให้มีหนังสือกีฬาสนามกีฬา แต่ NFL ก็มีคำตัดสินสุดท้ายเกี่ยวกับการพนันในสถานที่ของตน ลีกฟุตบอลอาชีพอนุญาตให้ทีมรวมห้องรับรองการพนันกีฬาไว้ในสนามกีฬาของตนได้ แต่ไม่อนุญาตให้มีการอำนวยความสะดวกในการพนันจริง

NFL ห้ามตู้พนันกีฬาและหน้าต่างการเดิมพันจริงไม่ให้ดำเนินการภายในสนามกีฬาของแฟรนไชส์ NFL อนุญาตให้สนามกีฬาเปิดหนังสือกีฬาเต็มรูปแบบนอกสนามกีฬาเท่านั้น นั่นหมายถึงหน้าต่างและตู้พนันกีฬาขายปลีกจะเปิดให้บริการสำหรับแฟน ๆ เท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ประตูที่ FedExField และ M&T Bank Stadium

อย่างไรก็ตาม ในรัฐที่อนุญาตให้ดำเนินการสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ได้ ลีกกล่าวว่าแฟน ๆ สามารถเดิมพันบนอุปกรณ์พกพาภายในสนามกีฬาได้ โฆษณาการพนันกีฬาบางรายการยังอนุญาตในบางพื้นที่ภายในสนามกีฬา แต่ห้ามในชามที่ต่ำที่สุดใกล้กับสนามซึ่งอาจแสดงทางโทรทัศน์ได้ง่ายกว่า

หุ้นของ Bally (NYSE:BALY) ร่วงลงในวันพฤหัสบดีหลังจากผู้ให้บริการคาสิโนระดับภูมิภาคลดรายได้และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2565 บริษัท อ้างถึงความอ่อนแอในสถานที่จัดงานในแอตแลนติกซิตีและสกุลเงินต่างประเทศ

หุ้นของ Bally

เมืองแอตแลนติกของ Bally ที่เห็นด้านบน สถานที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวการที่อยู่เบื้องหลังการตกต่ำของหุ้นของผู้ดำเนินการในวันนี้ (ภาพ: ข่าวเอพี )

บริษัทคาดว่า EBITDA ในปี 2565 จะอยู่ที่ 535 ล้านดอลลาร์ถึง 550 ล้านดอลลาร์จากยอดขาย 2.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากการคาดการณ์ EBITDA ก่อนหน้านี้ที่ 560 ล้านดอลลาร์เป็น 580 ล้านดอลลาร์จากรายรับ 2.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 2.38 พันล้านดอลลาร์

จากความเห็นเกี่ยวกับการลดคำแนะนำ เราคาดว่าการพลาดของมาร์จิ้นจะสะท้อนถึงความยากลำบากในการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรที่ Bally’s Atlantic City” Jeffrey Stantial นักวิเคราะห์ของ Stifel กล่าวในหมายเหตุถึงลูกค้า

เขาให้คะแนนหุ้นของ Bally ว่า “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 29 ดอลลาร์ จากนั้นรู้จักกันในชื่อ Twin River Worldwide Holdings Bally ได้ซื้อคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ในปี 2563 ในราคาลดพิเศษ 25 ล้านดอลลาร์ นั่นเท่ากับว่า Eldorado Resorts และ Caesars Entertainment เวอร์ชันเก่าต้องเลิกให้บริการเพื่อพยายามควบรวมกิจการให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อตกลงแอตแลนติกซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมสามคาสิโนที่กว้างขึ้นซึ่งมีมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์ สถานที่อื่น ๆ ในแพ็คเกจนั้นคือ Eldorado Shreveport Resort and Casino ในหลุยเซียน่าและ MontBleu Resort Casino ใน Lake Tahoe, Nevada

ผลลัพธ์ระหว่างประเทศถูกขัดขวางโดยดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง

Bally’s เป็นที่รู้จักส่วนใหญ่จากคาสิโนในสหรัฐอเมริกาและธุรกิจ iGaming และการพนันกีฬาในอเมริกาเหนือ บริษัทได้รับการเปิดเผยในระดับสากลโดยบริษัทเกมออนไลน์ของอังกฤษ Gamesysซึ่งเข้าซื้อกิจการเมื่อปีที่แล้วด้วยมูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการซื้อครั้งใหญ่ที่สุดของผู้ซื้อจนถึงปัจจุบัน

การซื้อ Gamesys นั้นถูกมองว่าเป็นผลดีในระยะยาวสำหรับ Bally’s นั่นเป็นเพราะการเติบโตของตลาดเกมทางอินเทอร์เน็ตในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เป็นความท้าทายในระยะสั้น เนื่องจากผลกำไรและรายได้ของหน่วยดังกล่าวคิดเป็นสกุลเงินปอนด์อังกฤษ ที่ต้องแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐเพราะ Bally’s เป็นบริษัทอเมริกัน

ด้วยการจัดอันดับเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปีนี้ เนื่องจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐ รายได้ของ Gamesy จึงถูกจำกัด

“ที่กล่าวว่า การตัดรายได้จำนวนมาก และส่วนหนึ่งของการปรับ การปรับลด EBITDA เป็นคำแนะนำทั้งปีดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ FX” Stantial กล่าวเสริม

การสูญเสียออนไลน์ในอเมริกาเหนือ

การดำเนินการทางดิจิทัลในอเมริกาเหนือของ Bally ซึ่งรวมถึงแอพ BallyBet อาจอยู่เบื้องหลังการตกต่ำของหุ้นในวันพฤหัสบดี

North America Interactive อยู่ในแนวเดียวกัน เนื่องจาก BALY รายงานผลขาดทุน 17 ล้านดอลลาร์จากรายรับสุทธิ 18.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเปรียบเทียบกับการขาดทุน 16.2 ล้านดอลลาร์ตามแบบจำลองของเรา และรายได้ 17.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่า BALY จะต้องลดความสูญเสียลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปีงบประมาณ (-60 ล้านดอลลาร์) แม้ว่าผู้บริหารจะเคยกล่าวไว้ในไตรมาสที่ 1 ว่าการรวมเทคโนโลยีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงต้นทุนที่มากที่สุด ไม่ใช่การทำการตลาดในช่วงที่มีกีฬาสูงสุดตามฤดูกาล ( แนวโน้มที่แสดงให้เห็นโดยเพื่อน)” Stanial ตั้งข้อสังเกต

นั่นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเพราะคู่แข่งเช่นBetMGM และ Caesarsต่างก็สูญเสียอย่างมีความหมายและกำลังเจ้าชู้กับความสามารถในการทำกำไร

ประสบการณ์ค็อกเทลแบบป๊อปอัพที่เรียกว่า “The Alice” จะนำลาสเวกัสไปสู่โพรงกระต่ายตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนถึง 27 พฤศจิกายนตามเว็บไซต์ Hidden Media Network ของผู้จัดงาน สถานที่นี้ถูกทำเครื่องหมายว่า “ลับ” ในตอนนี้ เพราะแน่นอนว่ามันคือ

ประสบการณ์ค็อกเทลในกระโจม ‘The Alice’ สัญญาว่าลาสเวกัสจะเป็นทริปดื่มเหล้าลงไปในโพรงกระต่าย

ประสบการณ์ค็อกเทลในกระโจม ‘The Alice’ ดังที่เห็นด้านบน สัญญาว่าลาสเวกัสจะเต็มไปด้วยการดื่มเหล้าลงไปในโพรงกระต่ายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ (ภาพ: เครือข่ายสื่อที่ซ่อนอยู่)

สร้างจากนวนิยายคลาสสิกสำหรับเด็กของลูอิส แคร์โรลล์ “The Alice” ได้รับการอธิบายโดยเว็บไซต์ของ Hidden ว่าเป็น “ปาร์ตี้น้ำชาเพื่อยุติปาร์ตี้น้ำชาทั้งหมด” 90 นาทีที่ออกแบบมาเพื่อพาแขกเข้าสู่โลกอื่นของสัตว์พูดได้และเห็ดวิเศษ

กิจกรรมภายในเต็นท์ยักษ์ตามเว็บไซต์จะรวมถึงการสร้างและสุ่มตัวอย่างค็อกเทล Wonderland สองตัวภายใต้การจับตามองของ The Mad Hatter ไขปริศนาและความท้าทาย “เหมือนอลิซ” ภาพวาดดอกกุหลาบสีแดง ทานคุกกี้ “กินฉัน” , “และอื่น ๆ อีกมากมาย”

Hidden Media ซึ่งอธิบายตัวเองว่าเป็น “ตลาดสำหรับประสบการณ์สดและเสมือนจริงที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเมืองของคุณ” ตั้งอยู่ในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านถาวรสามแห่งสำหรับ “The Alice”: ในซิดนีย์ เมลเบิร์น และบริสเบน ในอเมริกา “The Alice” เคยไปลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก บอสตัน ชาร์ลอตต์ มินนิอาโปลิส ซินซินนาติ มิลวอกี พิตส์เบิร์ก ซีแอตเทิล และแวนคูเวอร์

ไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างที่เห็น

เว็บไซต์ของ Hidden นำเสนอบทวิจารณ์ที่คลั่งไคล้จากผู้เข้าชม Holly C. และ Lauren W. ซึ่งบทวิจารณ์อ้างว่า: “ช่างเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนาน พนักงานเฮฮาและไม่เคยนิสัยเสีย ค็อกเทลอร่อยและเกมก็ยอดเยี่ยม”

อย่างไรก็ตาม บทความในPittsburgh City Paper ฉบับ เดือนกันยายน 2021 ระบุว่า “The Alice” สร้างข้อร้องเรียนหลายครั้งระหว่างที่อาศัยอยู่ที่นั่น

อดีตแขกบางคนอ้างว่างานไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของโควิด-19 ยัดเยียดผู้คนที่ไม่สวมหน้ากาก 25 คนในไตรมาสที่ใกล้กับการเว้นระยะห่างทางสังคมมากเกินไป คนอื่น ๆ บ่นว่าการแสดงปล่อยให้ผู้ถือตั๋วไม่มีที่อยู่จนกระทั่งหนึ่งวันก่อนงาน

สะดุดลาสเวกัส

แม้จะไม่มีเกม แต่ประสบการณ์ความเป็นจริงทางเลือกที่ชวนดื่มด่ำเหล่านี้ก็เล่นได้ดีในลาสเวกัส นั่นเป็นเพราะโซนความบันเทิงขนาดใหญ่ Area 15 เปิดให้บริการใกล้กับ Las Vegas Strip ในเดือนกันยายน 2020

ภายในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโกดังธรรมดา จักรวาลสามชั้นเผยตัวตนออกมา ขณะที่ผู้ใช้ท่องไปใน Wink World, Museum Fiasco และ Lost Spirits ของ Area 15 โรงกลั่นในสวนสนุกที่เหมือนฝัน ที่นิตยสารWired อธิบายว่าเป็น

แหล่งท่องเที่ยวหลักของ Area 15 คือประสบการณ์ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่ม Meow Wolf ศิลปินจากนิวเม็กซิโก Omega Mart นำแขกผ่านสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต จากนั้น เมื่อผ่านประตูตู้แช่เครื่องดื่ม พวกเขาผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่บิดเบี้ยวเหมือนนาร์เนีย ขณะที่โหนสลิงล้อมรอบเหนือศีรษะ

เว็บไซต์ของ Hidden โฆษณาประสบการณ์ป๊อปอัพบาร์ในลาสเวกัสในอนาคต รวมถึง “ประสบการณ์ค็อกเทลโฉมงามกับเจ้าชายอสูร” ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2022 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2023 และธีมแม่มด “Wizard’s Brunch” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. พ.ศ. 2565 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ตั๋วสำหรับ “The Alice” ราคา $47 ผ่าน explorehidden.com จะมีการเสนอประสบการณ์ในเวอร์ชันกลางวันที่ปราศจากแอลกอฮอล์สำหรับทุกเพศทุกวัยตลอดการดำเนินการ

PredictIt ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีจาก US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางกำลังดึงคำแนะนำ “ไม่ดำเนินการ” นั่นทำให้การแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สทางการเมืองออนไลน์หยุดการเพิ่มตลาดใหม่ทันที

ซีเอฟทีซี

อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันพฤหัสบดี หน่วยงานรัฐบาลกลางแจ้งกับ PredictIt ว่ากำลังถอนจดหมาย “ไม่ดำเนินการ” ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้การแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สทางการเมืองออนไลน์หยุดตลาดใหม่ทันที CFTC ต้องการให้การแลกเปลี่ยนปิดตัวลงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 (ภาพ: CFTC)

ในแถลงการณ์ออนไลน์ที่ส่งถึงผู้ค้าPredictItกล่าวว่าจะยังคงดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งเป็นเส้นตายที่คณะกรรมการกำหนดไว้เพื่อชำระบัญชีตลาดเปิดทั้งหมด

CFTC ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ในจดหมายถึงมหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน ระบุว่าวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ที่ดำเนินการ PredictIt เป็นโครงการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ มัน “ไม่ได้ดำเนินการตลาดตามข้อกำหนด” ของจดหมายวันที่ 29 ตุลาคม 2014 ที่อนุญาตให้การแลกเปลี่ยนดำเนินการ

จดหมายห้ามดำเนินการอนุญาตให้ PredictIt ดำเนินการแลกเปลี่ยนอนาคตทางการเมืองโดยไม่ต้องกลัวการดำเนินการของรัฐบาลกลางที่ขัดขวาง ฝ่ายกำกับดูแลตลาดของคณะกรรมาธิการได้ดำเนินการโดยบังเอิญกับ PredictIt โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเก้าข้อ

แนวทางเหล่านั้นรวมถึงการแลกเปลี่ยนต้องดำเนินการใน “ขนาดเล็ก” และเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อเหตุผลทางวิชาการและการวิจัยเท่านั้น นอกจากนี้ CFTC ยังกำหนดให้ PredictIt สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้ครอบคลุม “ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน” เท่านั้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่รู้จักลูกค้าของคุณดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้ค้าที่ลงทะเบียน

PredictIt ปกป้องการดำเนินการของตนในบันทึกถึงผู้ค้า

PredictIt ยืนยันว่าตลาดเปิดทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจดหมายห้ามดำเนินการ”การแลกเปลี่ยนระบุ “เราทราบดีว่าชุมชน PredictIt ของเรามีความแข็งแกร่งและมุ่งมั่นอย่างมากต่อโครงการนี้”

ช่วงดึกของวันพฤหัสบดีในสหรัฐอเมริกา (ต้นบ่ายวันศุกร์ในนิวซีแลนด์) ทางมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน โดยปกป้องการดำเนินการแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนเช่น PredictIt ถูกใช้โดยการวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในหัวข้อต่างๆ

“มหาวิทยาลัยตระหนักและยอมรับอำนาจของ CFTC ในเรื่องนี้” ระบุ “อย่างไรก็ตาม เราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการตัดสินใจถอนจดหมายห้ามดำเนินการและข้อกล่าวหาที่ว่าตลาดไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของจดหมายห้ามดำเนินการ

“มหาวิทยาลัยเชื่อว่าได้ดำเนินการโดยสุจริตตลอดเวลา และตลาดดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของจดหมายห้ามดำเนินการ”

จดหมายของ CFTC เมื่อเกือบแปดปีที่แล้วยังระบุด้วยว่าจดหมายห้ามดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยน ระงับ ยุติ หรือดำเนินการอื่นๆ จาก DMO ของคณะกรรมาธิการ

ข้อความไปยัง CFTC เพื่อขอความคิดเห็นไม่ได้ถูกส่งกลับทันทีในบ่ายวันพฤหัสบดี

ผู้ค้ารายใหม่ยังคงยินดีต้อนรับ

แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะไม่เปิดตลาดใหม่ แต่ PredictIt กล่าวว่าจะยังคงรับเงินฝากและอนุญาตให้ผู้ค้ารายใหม่ลงทะเบียน นอกจากนี้ยังกล่าวว่าคำขอถอนเงินทั้งหมดจะยังคงได้รับเกียรติ และ “ความปลอดภัยของกองทุนเทรดเดอร์” จะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของ CFTC

ตลาดเดิมที่มีกำหนดปิดก่อนเส้นตายวันที่ 15 ก.พ. จะยังคงดำเนินการในลักษณะเดิม PredictIt และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเสริมว่าไม่มีการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับตลาดที่จะสิ้นสุดหลังเส้นตาย เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2567

ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประกาศ Keenedawg โฮสต์ของพอดคาสต์ Star Spangled Gamblers ได้ทวีตลิงก์ไปยังพอร์ทัลที่เจ้าหน้าที่ของ PredictIt ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ค้าสามารถส่งข้อความถึง CFTC เกี่ยวกับการตัดสินใจได้

🚨ATTENTION🚨

Please take 5 MINUTES to write your comments to the @CFTC at the link BELOW.

If you have invested time & money to earn on @PredictIt, then you must invest the 5 minutes TODAY to support their continued existence.

Do it NOW: https://t.co/EAOqbte5eC pic.twitter.com/pHaO014BWA

— Keendawg 🐶🇺🇸 (@keendawg) August 5, 2022