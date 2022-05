เล่นสล็อต สดุดี 2011 Top 40

เล่นสล็อต ในช่วงแรกๆของAtlantic City Weekly ‘s และ The Greater Atlantic City Jaycees ประจำปีที่มีรายชื่อผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อายุต่ำกว่า 40 ปี ผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ผู้ได้รับรางวัลบางคนถูกมองว่าไม่ระมัดระวังด้วยความเร็วและระยะทาง ข่าวการเลือกของพวกเขาจะเดินทาง

จะมีโทรศัพท์จากเพื่อนเก่า อีเมลจากอดีตเพื่อนร่วมชั้นในมหาวิทยาลัย และการจับมือกันมากมายบนท้องถนน

โอ้นั่นยังคงเกิดขึ้น แค่ไม่แปลกใจอีกต่อไป ในปีที่เจ็ด ท็อป 40 ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีได้เสนอชื่อผู้ได้รับรางวัลไปแล้ว 280 คน และข่าวของรายชื่อก็ออกมาแล้ว

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในปีนี้ได้ยินจากผู้คนทุกประเภทไม่ว่าจะบน Facebook ทางอีเมลหรือเพียงแค่เดินไปตามถนน

“ฉันอยู่ใน Genaurdi และผู้คนจำนวนมากที่ฉันรู้จัก ลูกค้าจำนวนมาก เข้ามาแสดงความยินดีกับฉัน” Arzum Sanchez ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของ Keller Williams กล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้า ฉันคิดว่ามันทำให้พวกเขารู้สึกดีกับความสัมพันธ์ คุณรู้ไหมว่า [ตัวแทน] ของพวกเขาอยู่ในรายชื่อ”

Shannon Lynn McAllister ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาของ Covenant House กล่าวเสริมว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งแรกที่ลูกค้าและผู้ติดต่อมืออาชีพของเธอพูดถึง

“เป็นเรื่องดีมากที่ได้รับคำแสดงความยินดีจากหัวหน้างานและเพื่อนสนิทของฉัน” เธอกล่าว “แม้แต่ตอนที่ฉันโทรหาผู้ติดต่อก็บอกว่า ‘เฮ้ คุณซูเปอร์สตาร์ เราเห็นคุณในหนังสือพิมพ์ การทำงานที่ดี!'”

แน่นอนว่าย่อมมีพวกที่แหย่ความสนุกอยู่เสมอ

Michael Cagno ผู้อำนวยการบริหารของพิพิธภัณฑ์ Noyes กล่าวว่า “หลายคนที่แสดงความยินดีกับฉันคิดว่าฉันอายุมากกว่า 40 ปี “ฉันไม่รู้จะเอายังไงดี”

แน่นอนว่าสำหรับผู้ชนะรางวัลมากมาย การแสดงความยินดีและการเฉลิมฉลองอาจเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์

Stacey Zachoroff ผู้อำนวยการโครงการกองทุนโอกาสทางการศึกษาที่ Stockton College กล่าวว่า “ฉันได้รับอีเมลจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน เสียงปรบมือในที่ประชุมแผนกและชมรมของฉันก็ยอดเยี่ยมมาก “ฉันได้รับชุดดอกกุหลาบสีชมพูพร้อมเทียนไขที่มีหมายเลข “40” ในการประชุมบท นั่นทำให้ฉันร้องไห้ และครอบครัวของฉันก็มีความสุขสำหรับฉัน และแม้แต่ลูกชายของฉันก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นแม่ของเขาขึ้นปก [หนังสือพิมพ์]”

บางคนถึงกับจัดงานเลี้ยง

“ครอบครัวของฉันส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกพื้นที่” Heather Santa Barbara ผู้อำนวยการฝ่ายบริการศัลยกรรมทางการแพทย์และบริการด้านกุมารเวชศาสตร์ของ AtlantiCare Regional Medical Center วิทยาเขต AC กล่าว “ฉันก็เลยโทรหาพวกเขาและเก็บเอกสารไว้ให้พวกเขา แต่แล้วพวกเขาทั้งหมดก็มาหาฉันและเรามีงาน 40 อันดับแรกและงานเลี้ยงวันเกิดรวมกัน ฉันก็เลยจัดงานเลี้ยงใหญ่”

โดยปกติปฏิกิริยาที่ใหญ่ที่สุดจะมาจากตัวผู้ได้รับรางวัลเอง

McAllister จาก Covenant House กล่าวว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากที่เริ่มกระโดดขึ้นและลงในสำนักงานของฉันกับเพื่อนร่วมสำนักงานของฉัน “ผมมีน้ำตาแห่งความปิติที่ตามมา”

“ฉันรู้สึกดีมาก” Michael Hauke ​​เจ้าของหรือ Tony Boloney’s กล่าวเสริม “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง และฉันดีใจมากที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือก มีคนที่มีความสามารถและน่าสนใจมากมายที่พยายามทำให้เมืองและภูมิภาคนี้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับการค้าและการดำรงชีวิต และการผสมผสานในหม้อกับพวกเขาถือเป็นเกียรติ”

ความตื่นเต้นอาจเป็นคำตอบแรก แต่บ่อยครั้งผู้ได้รับรางวัลของเราอธิบายว่าความรู้สึกต่ำต้อยเริ่มเกิดขึ้น

Michael Burns ผู้อำนวยการ Burns Property Group กล่าวว่า “พูดตามตรงแล้ว [ฉันรู้สึก] ค่อนข้างไม่คู่ควร แต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก “มีผู้นำรุ่นเยาว์และมีพลังมากมายในชุมชนนี้ที่สมควรได้รับเกียรตินี้”

“เป็นเกียรติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อฉันเห็นผู้ได้รับการเสนอชื่อคนอื่นๆ” Caitlyn Bradley ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเลี้ยงและการขายที่ Ram’s Head Inn กล่าวเสริม “ฉันรู้สึกตื่นเต้นและเขินอายเล็กน้อยในเวลาเดียวกัน”

และหลายคนมองว่ารางวัลนี้เป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาทำมากกว่าตัวเอง

“ฉันไม่ใช่คนได้รับรางวัลหรือเกียรติยศ แต่ฉันดีใจที่มันทำให้ความสนใจในชีวิตของฉันเป็นศิลปะ” Cagno จากพิพิธภัณฑ์ Noyes กล่าว

แน่นอนว่าการรับรู้มีข้อดีของมัน และการแสดงความยินดีนั้นดีเสมอ แต่สำหรับผู้ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ ด้านที่จริงจังกว่าในการเลือกก็ส่องผ่านเช่นกัน

สำหรับหลายๆ คน เกียรติเป็นเครื่องยืนยันถึงการทำงานที่ยาวนาน การเรียน และการทำงานในชุมชน

“อย่างมืออาชีพ ฉันคิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าฉันทำงานหนักแค่ไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเจาะกลุ่มเฉพาะของฉันในตลาดแอตแลนติกซิตี้” คอร์ทนีย์ เบอร์มิงแฮม ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ Resorts Casino Hotel กล่าว “ฉันได้รับพรที่ได้ร่วมงานกับคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆ และตอนนี้ที่ Resorts ที่ทำงานร่วมกับ Dennis Gomes และ Sherry Amos [ผู้เสนอชื่อเธอ] เป็นโอกาสที่ไม่ซ้ำแบบใคร

“เป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้รับการยอมรับ” เธอกล่าว “โดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกถ่อมตัวจริงๆ ฉันรักในสิ่งที่ฉันทำและรู้สึกมีความสุขที่สามารถทำได้กับกลุ่มคนที่มีนวัตกรรม ขยัน และจริงใจ การได้รับการยอมรับหรือทำสิ่งที่ฉันชอบนั้นคุ้มค่ามาก”

การทำรายการสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้

McAllister จาก Covenant House กล่าวว่า “นี่เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและการได้รับการยอมรับในชุมชนสำหรับความสำเร็จและเป้าหมายของคุณนั้นยอดเยี่ยมมาก” “มันแสดงให้เห็นว่าการทำงานหนักนั้นได้ผล และมันวิเศษมากที่ได้รับการยกย่องและให้รางวัลสำหรับสิ่งที่คุณทำ นอกจากนี้ยังทำให้ฉันต้องการทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้นและช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ”

Andy Wells เจ้าของ AC Bartender Training Center กล่าวว่า “ฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับประวัติย่อของฉัน เช่นเดียวกับการตบหลังเล็กน้อยเพื่อให้ฉันมีแรงจูงใจและเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะทำดีเพื่อชุมชนต่อไป” Andy Wells เจ้าของ AC Bartender Training Center กล่าว

การยอมรับนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับการติดต่อทางธุรกิจและมืออาชีพ

“ชุมชนนี้ไปได้ไกลอย่างแน่นอน” Burns of Burns Property Group กล่าว “ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความคิดเห็นของผู้ที่รู้จักคุณแล้ว แต่ยังช่วยเชื่อมโยงคุณกับส่วนข้ามของชุมชนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน

“ชีวิตส่วนตัวและอาชีพของฉันสมบูรณ์ขึ้นด้วยการหล่อเลี้ยงและเติบโตความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และการพบปะและสร้างเครือข่ายกับคนใหม่ๆ” เขากล่าว “ท็อป 40 ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีเปิดประตูและเชื่อมโยงคุณกับชุมชนที่ยิ่งใหญ่กว่า”

Ciro Randazzo ศัลยแพทย์ทางประสาทแห่งมหาวิทยาลัยเจฟเฟอร์สันกล่าวเสริมว่า “โดยส่วนตัวแล้ว ถือเป็นการยอมรับและจะยังคงมีส่วนสนับสนุนในเชิงบวกต่อไปในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนของเรา” “ในเชิงวิชาชีพ ฉันรู้สึกว่ามันถูกต้องตามกฎหมายในความพยายามของฉันในการช่วยนำบริการด้านสุขภาพระดับโลกมาสู่ทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์”

และไม่เคยเจ็บปวดเมื่อผู้ประกอบการได้รับการยอมรับสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

“ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการยอมรับในสิ่งที่ทำหลังจาก 20 ปีในธุรกิจไนท์คลับในพื้นที่ไตรภาคี” สตีฟ เซแกน ผู้จัดการทั่วไปของไนท์คลับ Casbah ของแอตแลนติกซิตี้กล่าว “จากมุมมองส่วนตัว การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ หลายปีที่ผ่านมาฉันสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมไม่เป็นฉันล่ะ? และในที่สุดก็มีชื่ออยู่ในรายชื่อนี้ ฉันรู้สึกโล่งใจทั้งส่วนตัวและในอาชีพ ฉันรู้สึกซาบซึ้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา”

“ในเชิงอาชีพ มันเป็นสื่อที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของฉัน” เคิร์ต ควาร์ต ประธาน Ground Swell ฝ่ายบริการด้านเทคโนโลยีกล่าวเสริม “คู่ของฉันและฉันทำงานหนักมากเพื่อทำให้ Ground Swell เป็นบริษัทที่มันกลายเป็น โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกดีที่ถูกสังเกตเห็นว่าพยายามสร้างความแตกต่างในพื้นที่”

และมันช่วยได้เป็นพิเศษหากคุณเป็นนักแสดง เช่น Niko Morton นักแต่งเพลง และเป็นสมาชิกของกลุ่ม 120

“มันมีความหมายมาก” เขากล่าว “มันแสดงให้คนที่ไม่รู้จริงๆ ว่าต้องใช้เวลาและการทำงานมากเพื่อไปยังที่ที่คุณต้องการในอาชีพการงานของคุณ ดังนั้นการได้รับการยอมรับในการทำงานหนักของคุณและมีความกระจ่างในสิ่งที่คุณทำถือเป็นพร บวกกับการเปิดรับแสงที่เหลือเชื่อ”

อีกคำถามหนึ่งที่เรามักถามผู้รับรางวัลเสมอมา สำหรับคำตอบที่คาดเดาได้ว่าใครคือคนแรกที่ได้รับเชิญให้มาบอกข่าว แม่และผู้ปกครองมักจะเป็นฝ่ายชนะ รองลงมาคือคู่สมรส คู่รัก และเพื่อนสนิท

ผู้ได้รับรางวัลของเราทุกคนพูดถึงการสนับสนุนและความรักอันยิ่งใหญ่จากครอบครัวและเพื่อนฝูง มากเสียจนพวกเขาแทบรอไม่ไหวที่จะนำเพื่อนและเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นมาพบกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการสร้างรายชื่อ นั่นคืองานฉลองประจำปี Top 40 Under 40 ประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นที่ MIXX ของ Borgata อีกครั้งในปีนี้

เมื่อพิจารณาจากคำตอบแล้ว ปาร์ตี้ควรจะแน่นเพราะผู้ได้รับการเสนอชื่อจะนำเรือบรรทุกของเพื่อนมาด้วย

“ฉันตั้งตารออย่างแน่นอน” เบิร์นส์ แห่งกลุ่มเบิร์นส์ พร็อพเพอร์ตี้ กล่าว “ใครไม่ชอบงานปาร์ตี้? โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนที่ดี ครอบครัว และโอกาสในการผสมผสาน พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Top 40 คนอื่นๆ”

ไม่มีอะไรบรรเทาฉันอย่างที่มันทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความบอบช้ำทางจิตใจ การตาย ประกาศการเจ็บป่วย หรืองานศพของสมาชิกในครอบครัว

มันทำให้ฉันนึกถึงว่าชีวิตดำเนินต่อไป ความใหญ่โตของมหาสมุทรนี้ทำให้ฉันคิดไปไกลกว่าที่นี่และตอนนี้ เพื่อระลึกว่ายังมีโลกที่มองไม่เห็นนอกชายฝั่งเหล่านี้ ทำไมเราถึงมีความฝันอีก?

ขอบฟ้าที่เหมือนฝันสีทองทำให้ฉันคิดว่าท้องฟ้าและมหาสมุทรสิ้นสุดที่นั่น แต่เรารู้ว่าพวกเขาไม่ทำ คล้ายกับการที่เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวัน ทำให้เราลืมเกี่ยวกับโลกอื่น รูปแบบชีวิตอื่นๆ หรือแม้แต่จักรวาลอื่นๆ

สิ่งที่เรารู้เป็นเพียงสิ่งที่เรารู้ในขณะนั้น เพราะความรู้ของเราเองนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยข้อมูลใหม่ การตระหนักรู้ใหม่ การไตร่ตรองใหม่ในสิ่งที่เป็นอยู่และไม่ใช่ เช่นเดียวกับมหาสมุทรแอตแลนติก เราอาจดูเหมือนคงที่ เหมือนเดิม เป็นเวลาหลายปี แต่เราไม่ใช่ และเธอก็ไม่เป็นเช่นนั้น บนผิวน้ำ มหาสมุทรอาจดูเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย คลื่นที่ซ้ำซากจำเจของเธอหมุนวนไปตามกาลเวลา แต่ตลอดมา เธอมีกระแสน้ำไหลสม่ำเสมอ

เช่นเดียวกับเรา เธอเปลี่ยนไปตามกระแสน้ำ ลม และพายุแห่งชีวิต

ในที่สุดบทกวี:

วันแห่งความรัก

คนรักอยู่นี่ สูง80’s

พวกเขาสาดน้ำอย่างมีความสุขระหว่างคลื่น

นอนอย่างเกียจคร้านบนผืนทราย

ตากแดดอย่างสักการะ

เร่งความเร็วอย่างสนุกสนานในเรือของพวกเขา

โยนอย่างกังวลใจจากท่าเทียบเรือ

ไม่มีใครรู้ว่าเรามีอีกกี่วัน

ก่อนที่น้ำจะกัดระหว่างนิ้วเท้าของเรา

ส่งตัวสั่นขึ้นขาของเรา

ยังจะมาเดินเล่นริมน้ำ

จ้องมองที่หมวกสีขาว

รอให้พวกมันเข้าใกล้ฝั่ง

จะมัดแน่นจนทนไม่ไหวแล้ว

หน้าหนาวที่แก้มเรา

แล้วเราจะมา

ยืนพิงผืนทรายหรือนั่งบนบันไดทางเดินริมทะเล

เพื่อมองออกไปและหวนคิดถึงอดีตของฤดูร้อนอีกครั้ง

ATLANTIC CITY — ฉันไปไนท์คลับเกย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วฉันก็ไป แดร็ กโชว์ และฉันก็ไม่ใช่เกย์ด้วย — ไม่ใช่ว่ามีอะไรผิดปกติกับเรื่องนั้น

คุณอาจจำประโยคนั้นได้จาก “The Outing” ซึ่งเป็นซิทคอมเรื่องSeinfeld ใน ปี 1993 ความคิดเห็นจาก Jerry Seinfeld ถึงนักข่าวหนังสือพิมพ์ของวิทยาลัยดูเหมือนจะถูกนำมาใช้เป็นมนต์ปฏิบัติการที่ Resorts Casino Hotel ซึ่งเพิ่งเปิดไนท์คลับคาสิโนเกย์แห่งแรกของแอตแลนติกซิตี

Dennis Gomes ประธานและซีอีโอของ First Game In Town กำลังมองหาการขยายตลาดเมื่อเขาซื้อ Resorts ในเดือนธันวาคม ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ที่แข่งขันกันได้จัดกิจกรรมสปอตที่กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรเกย์ เลสเบี้ยน กะเทย และคนข้ามเพศ Gomes ต้องการใช้ความพยายามทางการตลาดไปอีกระดับ

“ฉันไม่อยากแค่พูด [กับชุมชน GLBT] ว่าเมื่อเราต้องการทำธุรกิจในช่วงกลางสัปดาห์ คุณสามารถเข้ามาในวันนั้นได้” โกเมสอธิบายตอนใกล้เที่ยงคืนของวันศุกร์ที่แล้วขณะที่เขายืนอยู่ใกล้ทางเข้าคลับที่เรียกว่าข้อห้าม และ ดูมันเติมเต็ม

“ผมไม่อยากดูถูกพวกเขาโดยบอกว่าคุณยินดีต้อนรับก็ต่อเมื่อไม่มีใครอยู่ที่นี่” เล่นสล็อต เขากล่าวเสริม “ฉันอยากจะบอกว่าคุณอยู่ที่นี่ตลอดเวลา”

หลายเดือนก่อนที่สโมสรจะเปิด Gomes วัย 66 ปีซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการตลาดคาสิโนที่เป็นนวัตกรรมมานาน ส่งสัญญาณถึงความตั้งใจของเขาที่จะคิดนอกกรอบ — และตู้เสื้อผ้าด้วยเช่นกัน

เขาจ้าง Joel Ballesteros เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด GLBT คนแรกของอุตสาหกรรมเกมในท้องถิ่น Ballesteros วัย 41 ปีทำเครื่องหมายของเขาในพื้นที่โดยประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดแขก GLBT ให้มาที่ Ram’s Head Inn ใน Absecon ที่อยู่ใกล้เคียง Gomes พนันว่าชาวแคลิฟอร์เนียจะสามารถใช้เวทมนตร์แบบเดียวกันที่รีสอร์ทได้

“ฉันบอก [Gomes] ว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำเพื่อจับนักเดินทาง [เกย์] คือการจัดตั้งสถานที่ทำงานเต็มเวลา ไม่ใช่คืนเดียวที่นี่และคืนหนึ่งที่นั่น” Ballesteros กล่าวก่อนหน้านี้ในเย็นวันเดียวกัน “และนั่นคือสิ่งที่เราทำ เราได้ทำให้ [Prohibition] เป็นที่ที่ทุกคนสามารถมาสนุกได้”

ไนต์คลับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสองขั้นตอนในการสร้างชั้น 13 ของ Resorts ให้เป็นศูนย์กลางของสถานบันเทิงยามค่ำคืน GLBT ในแอตแลนติกซิตี ที่ฝั่งตรงข้ามของห้องโถงจาก Prohibition ในโรงภาพยนตร์ Screening Room ขนาด 320 ที่นั่ง รีสอร์ตเพิ่งเปิดตัวการแสดงเลียนแบบหญิงในชื่อ Believe: Divas In a Man’s World ทันทีที่รายการเปิด ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างไนต์คลับกับคณะก็ได้พัฒนาขึ้น

“เราเห็นคนมาที่บาร์เพื่อดื่มแล้ว จากนั้นมาดูการแสดงและกลับมาที่บาร์หลังจากนั้น” Ballesteros กล่าว “ฉันรู้สึกจริงๆ ว่านั่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับทั้งบาร์และการแสดง”

เมื่อเทียบกับไนท์คลับคาสิโนอื่น ๆ ข้อห้าม – ซึ่งเปิดตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ – เป็นสถานที่ที่เล็กกว่าและใกล้ชิดกว่า

ต้นปาล์มเทียมขนาดใหญ่สี่ต้นวางฟลอร์เต้นรำขนาดเล็กไว้ตรงกลางห้อง นอกจากมิวสิกวิดีโอร่วมสมัยที่ฉายบนทีวีจอแบนขนาดใหญ่ 5 เครื่องแล้ว ห้องพักยังมีธีมและการตกแต่งในยุค 1920 Gomes และหุ้นส่วนธุรกิจ Morris Bailey นำมาใช้เมื่อพวกเขาเข้าควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นคาสิโนที่ถูกกฎหมายแห่งแรกของแอตแลนติกซิตีเมื่อเปิด 33 ปีที่แล้ว เดือนนี้. รีสอร์ทตั้งอยู่ในอดีตโรงแรม Haddon Hall ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย ​​Roaring ’20s

“เราเรียกว่าบาร์เกย์ ดังนั้นเมื่อมีคนมาที่นี่ พวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไร” Ballesteros กล่าว “ถ้าคนไม่อยากอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นก็ไม่ต้องมา แต่สำหรับคนที่กำลังมา พวกเขารู้ล่วงหน้าว่าคุณสามารถเห็นผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกัน คุณจะเห็นผู้หญิงสองคนอยู่ด้วยกัน”

เช่นเดียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่ในสถานที่ให้บริการเกม ภารกิจสูงสุดของ Prohibition คือการดึงดูดนักพนัน ผลการแข่งขันในช่วงต้นแสดงให้เห็นว่าสโมสรกำลังปฏิบัติตามคำสั่งของตน

“เราติดตามธุรกิจ [ในคาสิโน] ในช่วงสี่วันแรกที่สโมสรเปิด และเราเห็นการกระโดดที่ดี [ในรายได้จากการเล่นเกม]” เชอร์รี อามอส รองประธานฝ่ายการตลาดของรีสอร์ทกล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่สโมสรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี”

ความรักเป็นตัวหารร่วมในแนวทางการตลาดคาสิโนของเขา Gomes ผู้สั่งให้ธงรุ้ง GLBT ถูกยกขึ้นเหนือรีสอร์ทเมื่อสโมสรเปิด

“ทุกสิ่งที่เราทำในสังคมขึ้นอยู่กับความรัก” เขากล่าว “ผมอยากต้อนรับทุกคน แขนของเราเปิดรับทุกด้านของวัฒนธรรมของเรา”

ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับความพยายามทางการตลาดใหม่ของเขา และ Gomes กล่าวว่าความท้าทายคือการทำลายอคติและอุปสรรคต่อไปตามรสนิยมทางเพศ

“ยังมีบางคนที่ไม่ชอบมัน และรู้สึกไม่สบายใจกับมัน” เขากล่าว “แต่ก็มีปัญหาน้อยกว่าเมื่อก่อนมาก”

เนื่องจากความสำเร็จมักทำให้เกิดการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจคาสิโน Gomes รู้ดีว่าการผูกขาดเพียงเล็กน้อยของเขาอาจอยู่ได้ไม่นาน

“คุณดูอยู่” เขาพูดอย่างมีความสุขขณะที่เดินเข้าไปใน

โดยทั่วไปแล้วมหานครสำคัญๆ ในสหรัฐ เช่น ลอสแองเจลิสหรือนิวยอร์กซิตี้ อ้างว่าได้รับเครดิตในการเริ่มต้นอาชีพนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของประเทศ สาเหตุหลักมาจากจำนวนคนที่มาจากหรือย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองใหญ่ และโอกาสที่พวกเขาสามารถสร้างพรสวรรค์ได้

บางครั้ง คุณจะได้กลุ่มที่มีคุณสมบัติระดับเมกะสตาร์ที่มาจากด่านหน้าที่ห่างไกลกว่าแห่งหนึ่งของประเทศ และสามารถบอกเล่าถึงความสำเร็จส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากแรงบันดาลใจที่รวบรวมมาจากการเติบโตที่นั่น

เช่นเดียวกันกับกลุ่มร็อค 3 Doors Down ซึ่งก่อตั้งขึ้นในกลางปี ​​1990 โดยเพื่อนสามคนจากชุมชนเล็กๆ ในรัฐมิสซิสซิปปี้ที่ชื่อเอสคาทอว์ปา วงดนตรีดังระเบิดบนเวทีด้วยสตูดิโออัลบั้มแรกจากทั้งหมด 5 อัลบั้มThe Better Lifeซึ่งรวมถึงภาพยนตร์ดังเรื่อง “Kryptonite” ด้วย

นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางสำหรับกลุ่มชาวใต้ แต่เนื่องจากอัลบั้มที่สามของพวกเขาSeventeen Days ในปี 2548 ได้รับการรับรองแพลตตินัมภายในเดือนแรกของการเปิดตัว (และรวมเพลงฮิต “When I’m Gone” ด้วย และ “ที่นี่ไม่มีคุณ” – สองเพลงที่กลายเป็นเพลงชาติสำหรับ US Armed Forces) และอัลบั้มที่สี่ชื่อตัวเอง (ในปี 2008) ที่ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ต Billboard 200 ในทำนองเดียวกัน

วงดนตรีนี้มีการแสดงทัวร์ริ่งเกิน 300 ครั้งต่อปีตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นผู้มาเยี่ยมที่แอตแลนติกซิตีบ่อยครั้ง โดยหยุดที่โชว์รูมที่ทรอปิคานาในวันที่ 21 พฤษภาคมไม่นานก่อนที่จะเริ่มทัวร์ยุโรปเป็นเวลาหนึ่งเดือน

Three Doors Down ประกอบด้วยนักร้องนำ/ผู้แต่งบทเพลงหลัก Brad Arnold, มือกีตาร์นำ/นักร้องสนับสนุน Matt Roberts, มือเบส Tom Harrell, มือกีตาร์ริธึม Chris Henderson และมือกลอง Greg Upchurch – จะเปิดตัวซีดีชุดที่ 5 ชื่อTime of My Lifeในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ Roberts (ผู้ร่วมก่อตั้งกับ Arnold และ Harrell) เพิ่งพูดคุยกับAtlantic City Weeklyทางโทรศัพท์

พวกคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ Time Of My Life ของคุณ?

เราตื่นเต้นกับมันมาก เป็นไปตามความคาดหวังของเราทั้งในด้านการออกเสียงและทางดนตรี เรายินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมที่จะออกไปโปรโมตและเผยแพร่ออกไป โดยปกติแล้วจะมีเวลาว่างมากมายหลังจากบันทึกสถิติใหม่ แต่เมื่อเสร็จแล้ว ทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับมาออกทัวร์อีกครั้งและเล่นสดกับฝูงชน เราจะมีสัปดาห์เปิดตัวของเราเมื่อเรากลับจากยุโรป

วงนี้เริ่มทัวร์ยุโรปเมื่อไหร่ และคุณมีฐานแฟนเพลงอยู่ที่นั่นไหม?

หลังจากบันทึกครั้งแรกของเรา เราได้ทัวร์ที่นั่นหลายครั้ง จากนั้นเราก็เริ่มทัวร์ต่างประเทศทุกครั้ง มันเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น ทำความเคยชิน และลงสนาม มันสนุกจริงๆ และเราโชคดีที่มีฐานแฟนๆ ทั่วโลก เป็นสิ่งที่เราหล่อเลี้ยงและสร้างมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เติบโตขึ้นมาในชนบทของภาคใต้ตอนล่างเป็นอย่างไรบ้าง

เรามาจากเมืองเล็กๆ เดียวกันทางตอนใต้ของมิสซิสซิปปี้ และที่นั่นไม่มีอะไรมาก ไม่ใช่มหานครแต่อย่างใด ฉันคิดว่าหลายๆ ครั้งเมื่อคุณเติบโตขึ้นมาในพื้นที่เล็กๆ แบบนี้ คุณต้องใช้จินตนาการจริงๆ เพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกมาก ฉันคิดว่านั่นช่วยเราในด้านดนตรีจริงๆ คุณต้องสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเอง และเป็นเรื่องดีที่มีรากเหง้าแบบนั้น

ใครแต่งเพลงของ 3 Doors Down มากที่สุด?

โดยทั่วไปแล้วคริสกับท็อดด์และตัวฉันเองจะมาพร้อมกับบางสิ่งและท่วงทำนองก็จะถูกสร้างขึ้นและแบรดก็มาพร้อมกับเนื้อเพลง ผมว่าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของเพลงถูกเขียนขึ้นก่อนเนื้อเพลงแล้ว

คุณบอกได้ไหมว่า Better Life Foundation คืออะไร และทำไมวงดนตรีถึงเริ่มก่อตั้ง

เราเริ่มสิ่งนั้นในปี ’04 เราจัดงานประจำปีทุกปี [ที่ Hard Rock Casino-Hotel ใน Biloxi, Miss.] และฉันคิดว่าเราระดมทุนได้เกือบ 3 ล้านเหรียญสหรัฐและมีงานการกุศลบางอย่างที่เราเลือกและเรากำหนดเงินให้กับพวกเขา น่าเสียดายที่ [พายุเฮอริเคน] แคทรีนาเกิดขึ้นหลังจากปีแรกหรือปีที่สองที่เราเริ่มทำ ดังนั้นเราจึงช่วยเหลือความต้องการที่นั่นสองสามปีก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางกลับไปสู่ภารกิจของเรา ซึ่งโดยหลักแล้วเพื่อสนับสนุนงานการกุศลสำหรับเด็ก เป็นความรู้สึกที่คุ้มค่ามากที่ได้ช่วยเหลือในลักษณะนั้น

เมืองแอตแลนติก — การพัฒนาใหม่ที่น่าทึ่งที่ 9 South Dr. Martin Luther King Boulevard ควรช่วยเพิ่มความหวังว่าการลงทุนซ้ำในแอตแลนติกซิตีกำลังกลายเป็นโอกาสที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น — หนึ่งที่เห็นแพ็คเกจความบันเทิงที่ครอบคลุมและไม่ใช่แค่เสน่ห์การพนันที่ถูกกลืนกินโดย การแข่งขันที่อื่น

นอกจากนี้ยังอาจทำหน้าที่เป็นสัญญาณว่าบางสิ่งเข้ามาเป็นวงกลมได้อย่างไร อย่างน้อยก็ในที่ที่ไซต์นั้นนำไปใช้ ถ้าไม่ใช่ทั้งเมือง

เป็นเวลาหลายปีที่ Diving Horse Cabaret และ Steakhouse คือคอมเพล็กซ์ Club Tru เริ่มต้นเมื่อนักธุรกิจ John Schultz (ต่อมาเป็นสมาชิกสภา AC ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานร่วมของมูลนิธิ Schultz-Hill Foundation) ได้เปิดบาร์เล็กๆ ชื่อ Brass Rail จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายให้มีไนท์คลับสองแห่งที่อยู่ติดกัน (Club Tru และ Studio Six) และ Surfside Hotel จำนวน 50 ห้อง พร้อมระเบียงที่มองเห็นสระว่ายน้ำ เป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่ไม่ใช่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในแอตแลนติกซิตีที่สร้างขึ้นจากพื้นดิน

ในปี 2548 ผู้พัฒนา Tom Sherwood Sr. ได้ซื้อคอมเพล็กซ์ Club Tru จาก Schultz และหุ้นส่วน Gary Hill และยังคงดำเนินการต่อไปในลักษณะเดียวกับที่พวกเขามี จากนั้นในปี 2551 ก็หยุดดำเนินการกะทันหันโดยไม่มีการบ่งชี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทันที เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคมที่แล้ว ความไม่แน่นอนใดๆ ชัดเจนขึ้นเมื่อเชอร์วูดเปิดตัว Diving Horse ในงานเปิดตัว/สื่ออย่างนุ่มนวล พร้อมกับลูกชายของเขา ทอม เชอร์วูด จูเนียร์ ซีอีโอของบริษัท

“เราซื้อมันเมื่อห้าปีที่แล้ว เราปล่อยให้มันทำงานเองเป็นเวลาสองปี แต่เราไม่ชอบวิธีการทำงาน ดังนั้นเราจึงปิดตัวลงและออกแบบใหม่ทั้งหมด” เชอร์วูด ซีเนียร์กล่าว “ตอนนี้สิ่งที่คุณทำคืออะไร จะเห็นเป็น 1 ใน 3 ของความซับซ้อนทั้งหมด [ส่วนที่รวมคลับสุภาพบุรุษที่มีนักเต้นล้อเลียนแต่ไม่เปลือยด้านล่าง และร้านสเต็กและเลานจ์สุดหรูบนชั้นสอง] ในที่สุดเราจะเปิด Club Luxx หวังว่าภายในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งจะใช้สำหรับกิจกรรมพิเศษ เช่น ปาร์ตี้สละโสดในสัปดาห์และคลับเต้นรำในคืนวันศุกร์และวันเสาร์”

Club Luxx และส่วนประกอบอื่น ๆ ยังคงรอใบรับรองการเข้าพักจากเมือง และส่วนโรงแรมของคอมเพล็กซ์ขนาด 55,000 ตารางฟุตยังไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เมื่อถึงเวลา มันจะเป็นสถานที่พักผ่อนแสนโรแมนติกสำหรับคู่รักในแนวเดียวกันกับห้องสวีท Inn of the Dove ใน Egg Harbor Twp เชอร์วูดใช้เงินหลายแสนดอลลาร์อย่างง่ายดายเพื่อไปยังขั้นตอนนี้ของโครงการเพียงลำพัง และส่วนคลับของสุภาพบุรุษและร้านสเต็กของการดำเนินงานควรจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในวันหยุดสุดสัปดาห์วันแห่งความทรงจำ

“ตอนนี้ ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่บรรยากาศที่ดีในการลงทุนเงินและเปิดธุรกิจใหม่ในแอตแลนติกซิตี แต่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะเคลื่อนไหว” เชอร์วูดซึ่งเป็นศิลปินผู้ออกแบบกล่าว โลโก้ม้าดำน้ำ “ตอนนี้อสังหาริมทรัพย์ราคาถูก โอกาสดีมาก และผมไม่อยากพลาด ฉันกำลังบอกเพื่อน ๆ ของฉันว่า ‘เอาตูดของคุณลงมาที่นี่ ซื้ออสังหาริมทรัพย์และทำอะไรซักอย่าง เวลาสุกงอมแล้ว’

“ฉันทำธุรกิจมากมายในซีแอตเทิล นิวยอร์ก และส่วนอื่นๆ ของประเทศ และเมื่อใดก็ตามที่ฉันให้บริการลูกค้าใน AC ฉันได้ยินเสมอว่า ‘มีสโมสรสุภาพบุรุษอยู่ที่ไหน’ มีคลับเปลื้องผ้า แต่ไม่มีคลับของสุภาพบุรุษ และฉันต้องการเปิดสถานที่หรูที่นักธุรกิจสามารถเพลิดเพลินกับตัวเองในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยโดยไม่ต้องมีความคิดแบบคลับเปลื้องผ้า”

ส่วนประกอบห้องรับรองสองส่วนของส่วนที่สร้างเสร็จแล้วของที่พัก ได้แก่ Sonora Lounge และ Red Lips Lounge ซึ่งตั้งชื่อตามนักขี่ม้าและม้าที่มีชื่อเสียงตามลำดับ ตั้งแต่สมัยที่สถานที่ท่องเที่ยว Diving Horse บนท่าเรือเหล็กของ AC

“ฉันอายุ 66 ปี แต่ตอนเด็กๆ ฉันเคยลงมาและขัดรองเท้า และเมื่ออายุประมาณ 13 ปี ฉันเคยไปที่ Steel Pier และดูม้าดำน้ำ” เชอร์วูดกล่าว “ Sonora Lounge ตั้งชื่อตาม Sonora Carver ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตาบอดเมื่อโดนน้ำ แต่ยังคงขี่ม้าดำน้ำต่อไปในขณะที่ตาบอด ม้าที่เธอขี่นั้นมีชื่อว่าริมฝีปากแดง”

เมืองแอตแลนติก — ฉันชื่อเรย์มอนด์ ไทเลอร์ และจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแอตแลนติกซิตี (ACHS) ฉันเป็นนักเขียนอิสระ พิธีกรรายการวิทยุ และโปรดิวเซอร์ ในอีกสองสามร้อยคำที่ฉันอยากบอกคุณเกี่ยวกับแอตแลนติกซิตี้ของฉัน

แอตแลนติกซิตี้ในวันนี้เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการเยี่ยมชม มีสถานที่ท่องเที่ยวเช่น The Walk, The Pier Shops และอื่นๆ แต่ฉันหวังว่าฉันจะพาคุณกลับไปที่ AC ที่ฉันเติบโตขึ้นมาได้ — AC ที่ Captain Starn ยังคงอยู่ในส่วนขาเข้า ที่ซึ่งพ่อกับฉันเคยไปให้อาหารแมวน้ำ และที่ซึ่งสิงโตทะเลจะว่ายเกือบถึงหน้าคุณ ทางเข้ายังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าที่ฉันชอบคือ Garwood Mills; ของเล่นที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับจากที่นั่นคือ หนังสือ Spidermanและอัลบั้มที่ชื่อว่าMark of the Man Wolf ฉันรักบันทึกนั้น – แม้ว่าจะทำให้ฉันกลัวตายไปครึ่งหนึ่ง

บ้านของเชอร์ลีย์ลูกพี่ลูกน้องของฉันอยู่ไม่ไกลนัก และแม่ของฉันก็มักจะแวะมาและให้ฉันไปเยี่ยมกับลูกพี่ลูกน้องที่อายุมากกว่าอย่างนาตาลี เควิน และทริชา ฉันจะไปเที่ยวที่ห้องของเควิน — เควินเป็นนักบาสเกตบอลระดับดาวที่ ACHS และลุงเอเวอรี่ (พ่อของเควินและสามีของเชอร์ลีย์) จะชกกับฉันในบางครั้ง ฉันไม่ได้คิดถึงแนท เควิน และลุงเอเวอรี่มาหลายปีแล้วและคิดถึงพวกเขาจริงๆ และตั้งใจว่าจะไปรับประทานอาหารกลางวันกับทริชาที่จอห์นนี่ ร็อคเก็ตส์ตั้งแต่เปิดร้านในเมือง

ฉันโตมาที่ถนนแมรี่แลนด์ เราเล่นเบสบอลข้างถนนเป็นจำนวนมาก และเกมตามท้องถนนอื่นๆ ที่มีลูกบอลหลากสีและที่ไม่ใช่ MLB, NBA หรือ NFL ตอนนั้นพื้นที่เป็นชนชั้นกลาง มีครูสอนเทนนิสคนหนึ่งบนตึกของฉัน คุณควินซ์ และผู้ชายที่จะฝึกวงสวิงของเขาบนสนามหญ้าเล็กๆ ของเขา ซึ่งทำให้มาร์คกับน้องชายของฉัน ฉันคิดว่าเขาเสียสติไปแล้ว

พ่อของฉันเป็นช่างไม้ ส่วนคุณเจย์ ซึ่งอาศัยอยู่ข้างๆ เป็นคนขับรถบรรทุก ครอบครัวของฉันทำอาหารกินเอง เราเลี้ยงสุนัขชื่อแซมซั่น และครั้งหนึ่งเราเคยเลี้ยงแมวจรจัดกับคนอื่นๆ ในละแวกนั้น เราจะมีงานเลี้ยงวันเกิดและฉันชอบที่จะหยิบจานของฉันและทานอาหารตามขั้นบันไดที่นำไปสู่ห้องนอน

ผู้ชายคนนี้ที่แก้มซ้ายของฉันเป็นแผลเป็นตอนที่เราเป็นเด็กทั้งคู่ ขอร้องให้ฉันยกโทษให้เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว เราทั้งคู่โตแล้ว และเหมือนกับที่เขาทำกับฉัน วันนี้ฉันหวังว่าฉันจะสามารถตามหาคนที่ฉันต้องขอโทษได้หลายคน

ฉันจำสัปดาห์ที่ห้างโอเชียนวันเปิดบนทางเดินริมทะเล (ซึ่งตอนนี้คือร้านเดอะเพียร์) และคิดว่า “ห้างที่มีรูปร่างเหมือนเรือ? คนไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ที่จะทำกับเงินนั้นเหรอ?”

ฉันจำได้ว่าไปเที่ยวที่ร้าน Sun Vision และ Complete Athlete หลังเลิกงานทุกวัน ฉันจำสถานที่ดีๆ มากมายที่ถูกรื้อถอนได้ ฉันจำคลับฮาร์เล็มได้และไม่มีเสียงที่จะช่วยบันทึกไว้เมื่อมันถูกรื้อถอนในทศวรรษ 1980 ฉันจำได้ว่าเคยฟัง WOSS, WAYV, Rock 104, Alison Wing, Bob Shivers และ Diane Pryor และคิดว่าวันหนึ่งฉันจะมีรายการวิทยุ

แอตแลนติกซิตีก็ไม่ต่างจากลาสเวกัส นิวยอร์ก หรือลอสแองเจลิส เพราะความเก่าในที่สุดก็หลีกทางให้กับสิ่งใหม่ นี่เป็นคอลัมน์สุดท้าย “City Beat” และฉันต้องการกลับไปพูดคุยเกี่ยวกับแอตแลนติกซิตีที่ฉันรักอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองแอตแลนติกซิตีที่มักบินอยู่ใต้เรดาร์ ฉันปล่อยให้คุณอยู่ในมือของ Turiya Raheem ซึ่งคอลัมน์ใหม่ (ปัจจุบันออนไลน์เท่านั้น) ถูกเรียกว่า “เมืองแอตแลนติกอื่น” อย่างเหมาะสม ในขณะที่ Turiya เป็นนักเขียนที่เก่งกาจ ฉันอยากจะคิดว่าคุณผู้อ่านที่สนับสนุนคอลัมน์นี้ “The City Beat” เป็นเวลาหกปี มีบทบาทเล็กน้อยในการนำนักเขียนที่มีสีสันมาสู่หน้าของAtlantic City Weekly. อย่างไรก็ตาม อีก 99.9 เปอร์เซ็นต์ของเหตุผลที่เธอเขียนบทความนี้ เป็นเพราะ Turiya เป็นนักเขียนที่โดดเด่น ระยะเวลา.

ฉันจะทำ “The City Beat” ต่อโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการวิทยุของฉันและ ที่เว็บไซต์TheArtsExchangeProject.com ในระหว่างนี้ ให้มองหาคอลัมน์ ประจำสัปดาห์แอตแลนติกซิตีใหม่ล่าสุดของฉันที่ชื่อว่า “The Music Beat” ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน คอลัมน์นี้จะครอบคลุมฉากดนตรีทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ตั้งแต่ชุมชนในแอตแลนติกเคาน์ตี้และบางแห่งในเคปเมย์เคาน์ตี้ ไปจนถึงคาสิโนในแอตแลนติกซิตี

นักดนตรีและดีเจในท้องถิ่น โปรดตรวจสอบว่าคุณมีเพลงและข้อมูลติดต่อล่าสุดที่หน้า “คู่มือดนตรีท้องถิ่น” ของ ACWeekly.com ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่acweekly.com/localmusic ในการส่งข้อมูลวงดนตรีของคุณ (ยินดีต้อนรับทุกประเภท ตั้งแต่วงดนตรีคัฟเวอร์ ฮิปฮอป ไปจนถึงศิลปินเดี่ยวแจ๊ส) เพียงสร้างเพจฟรีของคุณที่acweekly.com/submitmusic

ฉันจะอยู่ในคาสิโนและจุดท้องถิ่นเพื่อค้นหาความสามารถทางดนตรีทุกประเภทเพื่อพูดคุยที่นี่ในหน้าเหล่านี้ ฉันต้องการทราบจากดีเจ ผู้จัดการ โปรโมเตอร์ และนักแสดงเกี่ยวกับปาร์ตี้ปล่อยตัว คอนเสิร์ต งานอีเวนต์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถรวมไว้ในคอลัมน์ในอนาคตและบนเว็บไซต์ ACWeekly.com ที่มีการเข้าชมสูง

เพื่อเริ่มต้น “The Music Beat” อย่างถูกวิธี ฉันกำลังจัดงานปาร์ตี้ที่ Blue Water Grille ของ Flagship Resorts ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ในแอตแลนติกซิตี้ งานนี้ฟรี แต่คุณต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป แน่นอนว่าค่ำคืนนี้จะแสดงนักแสดงที่มีความสามารถทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และคนในวงการเพลงในพื้นที่จำนวนมากก็จะเข้าร่วมด้วย ดังนั้นโปรดนำข้อมูลติดต่อและตัวอย่างเพลงของคุณในคืนนั้นมาด้วย

คุณสามารถลงเอยใน รายการ Atlantic City Weeklyและ/หรือออกรายการวิทยุกับฉันได้เช่นกัน ฉันตั้งตารอที่จะได้ยินและค้นพบดนตรีร็อก ป็อป โซล โฟล์ค คันทรีและตะวันตก กอสเปล แจ๊ส และคลาสสิกของรัฐนิวเจอร์ซีย์เพิ่มเติม

ความคิดสุดท้ายของฉันใน “City Beat” สุดท้ายของฉันสำหรับAtlantic City Weekly : ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงดีหรือไม่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงไม่ได้