เล่นสล็อตผ่านเว็บ หัวหน้าอัยการ

เล่นสล็อตผ่านเว็บ จนถึงวันพฤหัสบดี ฮิโรมุ คุโรคาวะ วัย 63 ปี ในฐานะหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดของโตเกียว เป็นอัยการสูงสุดอันดับสองของญี่ปุ่น แต่เขาถูกเปิดเผยโดยนิตยสารข่าวShukan Bunshun เมื่อค่ำ วันพุธเนื่องจากเล่นไพ่นกกระจอกเพื่อเงินเมื่อต้นเดือนนี้โดยละเมิดแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม

การชุมนุมครั้งนี้มีนักข่าวหลายคนที่ทำงานให้กับสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่เข้าร่วมด้วย รายงานอ้าง

ตามแหล่งข่าวที่พูดกับThe Asahi Shimbunในวันพฤหัสบดี กลุ่มได้ประชุมกันหลายครั้งต่อเดือนในช่วงสามปีที่ผ่านมาเพื่อเดิมพันในเกมกระเบื้องจีน และผู้เล่นสามารถชนะหรือแพ้ประมาณ 20,000 เยน ($ 185) ในคืนเดียว .

คนวงในอ้างเพิ่มเติมว่าพรรคละเมิดแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมหลายครั้ง นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อกลางเดือนเมษายน

คุโรคาวะกล่าวในถ้อยแถลงว่า การกระทำของเขาไม่มีความยั้งคิด และเขากำลัง “ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง”

ความผิดปกติของ Coronavirus ของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สองที่มีการบันทึกผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากเกิดไวรัสในจีน แม้จะมีประชากรสูงอายุจำนวนมาก แต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้ออกคำสั่งบังคับปิดเมืองเหมือนที่อื่นๆ ในโลก และมีการทดสอบเพียงเล็กน้อยกับประชากร

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าประเทศนี้จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของไวรัสโคโรนา โดยมีผู้ป่วยยืนยันเพียง 16,433 ราย และเสียชีวิต 784 ราย ณ วันอังคาร ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 18 ราย สถานการณ์ฉุกเฉินถูกยกเลิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การลาออกของคุโรคาวะจะสร้างความอับอายให้กับคณะบริหารของอาเบะ ซึ่งเคยพบเห็นเรื่องอื้อฉาวมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีรายงานว่าพนักงานอัยการได้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดในประเทศ ตามรายงานของเกียวโดนิวส์

อากิโมโตะ เรื่องอื้อฉาว

ขณะนี้รัฐบาลกำลังดูแลกระบวนการจัดตั้งคาสิโนในญี่ปุ่น ซึ่งไม่เป็นที่นิยมของฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไป

วันคริสต์มาสที่ผ่านมา ทีมสอบสวนพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุดโตเกียว ซึ่งเป็นแผนกของ Kurokawa ได้จับกุมรัฐมนตรี Tsukasa Akimoto ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายหลักในระหว่างกระบวนการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของคาสิโน

อากิโมโตะถูกกล่าวหาว่ารับเงินสดและของขวัญประมาณ 69,000 ดอลลาร์จาก 500.com บริษัทเกมออนไลน์และลอตเตอรีของจีนที่ต้องการสร้างคาสิโนในญี่ปุ่น

ในเวลาต่อมา อดีตที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นของ 500.com ได้เสนอชื่อผู้ร่างกฎหมายอีก 5 คน ซึ่งรวมถึงอดีตรัฐมนตรีกลาโหมด้วย ซึ่งเขากล่าวว่าได้เงินใต้โต๊ะเป็นการตอบแทนที่พวกเขาปฏิบัติต่อบริษัทจีนเป็นพิเศษ

อากิโมโตะและผู้ต้องหาร่วม 4 คนปฏิเสธข้อกล่าวหา แม้ว่ามิกิโอะ ชิโมจิ ตัวแทนพรรค Nippon Ishin no Kai จะยอมรับเมื่อเดือนมกราคมว่าสำนักงานของเขาได้รับเงินบริจาคอย่างผิดกฎหมายเพียง 9,000 ดอลลาร์

ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างความเสียหายต่อกระบวนการควบคุมคาสิโนในสายตาของประชาชนที่ไม่เชื่ออยู่แล้ว

แบบสำรวจได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรีสอร์ทคาสิโนโดยมีอัตรากำไร 2 ต่อ 1

ในความคิดเห็นที่ให้ไว้กับCasino.org Anna Pavlik ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสของ United First Partners ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนายหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ ตั้งข้อสังเกตว่ามีหน้าต่างกว้างสำหรับการอนุมัติ FTC ที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกรรม ซึ่งอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนถึง 21 กรกฎาคม

จากการสนทนาของเรากับ Twin River Worldwide Holdings ซึ่งเป็นผู้ซื้อการขายสินทรัพย์ CZR และ ERI เราเชื่อว่า FTC อาจตกลงกับแพ็คเกจการขายกิจการในหลักการและกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างจะสมบูรณ์” Pavlik กล่าว “เราคิดว่ามีเหตุผลที่จะถือว่ามีข้อตกลงระยะเวลา 45-60 วันระหว่างคู่สัญญาและ FTC ซึ่งบ่งบอกถึงการอนุมัติในกรอบเวลาวันที่ 29 มิถุนายนถึง 21 กรกฎาคม ตามวันที่ประกาศ 24 เมษายนของการถอนทุนแฝด บรรจุุภัณฑ์.”

ธุรกรรมที่อ้างอิงมีการขายโดย ERI ของคุณสมบัติต่างๆ สิ่งเหล่านี้รวมถึง Eldorado Shreveport Resort and Casino ในหลุยเซียน่า MontBleu Resort Casino ในทะเลสาบทาโฮ รัฐเนวาดา และ Bally’s Atlantic City โดย Caesars ถึง Twin River Worldwide Holdings (NYSE:TRWH) รวมมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์

อธิบายความล่าช้า

แหล่งข่าวที่สัมภาษณ์โดยCasino.orgซึ่งปฏิเสธที่จะระบุกล่าวว่า FTC กำลังเพิ่มการตรวจสอบผู้ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อเหล่านั้นมีฐานะทางการเงินที่ดี ในกรณีของคณะกรรมาธิการพิจารณาธุรกรรม ERI/Caesars ความล่าช้าน่าจะเกิดขึ้นจากการที่ Eldorado เปลี่ยนผู้ซื้อของสินทรัพย์ Lake Tahoe และ Louisiana ดังกล่าว

เดิมสถานที่เหล่านั้นถูกขายให้กับ Maverick Gaming ในความเป็นจริง Maverick ที่เป็นบริษัทเอกชนกำลังวางแผนที่จะจ่ายเงิน 230 ล้านดอลลาร์สำหรับคาสิโน Pelican State ในขณะที่ TWRH จ่าย 155 ล้านดอลลาร์สำหรับทั้งสถานที่นั้นและ MontBleu

สำหรับส่วนที่ดีของปีนี้ ความหวังและการคาดเดาที่เป็นเอกฉันท์คือ ERI จะนำธุรกรรมของ Caesars ไปสู่เส้นชัยภายในสิ้นเดือนนี้ แต่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อสินทรัพย์ในหลุยเซียน่าและเนวาดาตอนเหนือและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา กระบวนการอนุมัติ FTC ก็ช้าลง

บิ๊ก 3 กำลังรอ FTC

Pavlik กล่าวว่า United First Partners เห็นการทำธุรกรรมที่สร้าง บริษัท เกมที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐตามจำนวนคุณสมบัติที่ปิดในปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม การอนุมัติระดับรัฐที่สำคัญจากรัฐอินเดียนา เนวาดา และนิวเจอร์ซีย์จะเกิดขึ้นหลังจาก FTC ลงนามในข้อตกลง

“ด้วยการอนุมัติจากรัฐที่เหลืออยู่ (อินเดียนา เนวาดา และนิวเจอร์ซีย์) เราคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐจะรอการอนุมัติของ FTC” เธอกล่าว “เมื่อได้รับการอนุมัติจาก FTC เราเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐที่เหลือจะใช้เวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ในการอนุมัติธุรกรรม”

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า Indiana Gaming Commission (IGC) และ Indiana Horse Racing Commission (IHRC) สามารถหารือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ ERI ในการประชุมเดือนกรกฎาคม แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่สำหรับ confabs เหล่านั้น

“ในเนวาดา การทำธุรกรรมก่อนอื่นต้องได้รับการแนะนำเพื่อขออนุมัติจาก Nevada Gaming Control Board (GCB) จากนั้นจึงได้รับการอนุมัติจาก Nevada Gaming Commission (NGC) การประชุมในเดือนกรกฎาคมของ GCB และ NGC คือวันที่ 15 กรกฎาคมและ 30 กรกฎาคมตามลำดับ” Pavlik กล่าว

ใน Garden State ซึ่ง ERI/Caesars ที่รวมกันจะควบคุมคาสิโนสามในเก้าแห่งในแอตแลนติกซิตี คณะกรรมการควบคุมคาสิโน (CCC) จะรวมตัวกันในวันที่ 15 กรกฎาคม แต่ Pavlik กล่าวว่ามีแนวโน้มว่าจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำธุรกรรม .

แหล่งข่าวบอกกับCasino.orgว่าในการรวมอุตสาหกรรมเกมขนาดใหญ่ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์จะรอให้ FTC ตัดสินใจก่อน นั่นเป็นเพราะการทำเช่นนั้นทำให้งานของรัฐง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงในการออกคำสั่งที่สวนทางกับรัฐบาลกลาง

มีวันที่สิ้นสุด 24 มิถุนายนสำหรับการแต่งงานที่ ERI / Caesars เสนอ แต่ไทม์ไลน์ดังกล่าวจะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 24 กันยายน และจากนั้นเป็นวันที่ 24 ธันวาคม หากไม่ได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นภายในวันแรก ตามข้อมูลของ Pavlik

เศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับการเล่นเกมของเขตปกครองพิเศษ (SAR) กำลังซบเซาเนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางต่างๆ ที่นำมาใช้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ยังคงมีอยู่ การเข้าชมและรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) หยุดชะงัก ถึงกระนั้น ผู้บริหารของ LVS ก็มองในแง่ดีว่าเมื่อการควบคุมการเดินทางผ่อนคลายลง ธุรกิจจะค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารหวังว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ข้อจำกัดการเดินทางบางอย่างจะถูกยกเลิก และการลดลงของอัตราการวิ่ง GGR ของมาเก๊าในปัจจุบันที่ตกต่ำสามารถเริ่มย้อนกลับอย่างช้าๆ” Steven Wieczynski นักวิเคราะห์ของ Stifel กล่าวในบันทึกที่ส่งถึงCasino.org “ข่าวดีก็คือ LVS สามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงในลอนดอนได้ในขณะที่ตลาดมาเก๊ายังคง ‘ปิด’ อยู่”

Sands ทุ่มเงิน 2.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มความจุห้องชุดระดับพรีเมียมของมาเก๊าอีก 2 ล้านตารางฟุต เมื่อรวมกับ Galaxy Entertainment แล้ว LVS ควบคุมตลาดเกมมากกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ในดินแดนจีน

ความต้องการถูกกักขัง

หลังจากเกิดไวรัสโคโรนา เป็นเรื่องปกติที่ทีมผู้บริหารเกมจะแจ้งนักวิเคราะห์และนักลงทุนเกี่ยวกับความต้องการที่ถูกกักไว้ ด้วยคาสิโนในประเทศส่วนใหญ่ที่กลับมาออนไลน์ วิทยานิพนธ์ดังกล่าวกำลังดำเนินไป แต่เอเชียเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากมาตรการกักกันและการห้ามเดินทางที่ส่งผลกระทบต่อมาเก๊า และสถานะที่ยังคงปิดของคาสิโนสองแห่งในสิงคโปร์รวมถึง Marina Bay Sands ของ LVS

“LVS แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอุปสงค์ที่ถูกกักไว้ทั้งในมาเก๊า/จีนและสิงคโปร์น่าจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็ว เมื่อรัฐบาลประกาศปิด/จำกัดการเดินทางถูกยกเลิก” Wieczynski กล่าว

นักวิเคราะห์ยอมรับว่าในขณะที่มาเก๊ายังคงถูกขัดขวางโดยการปิดสถานที่เล่นเกม 15 วันในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการปิดที่จำกัดความสามารถของ Sands ในการสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) – LVS ยังคงเป็นหนึ่งในชื่อที่ “ป้องกันได้” มากกว่า ในอุตสาหกรรมและส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นบนคาบสมุทรไม่ได้ถูกคุกคาม

Wieczynski ย้ำการให้คะแนน “ซื้อ” สำหรับหุ้น LVS ด้วยการคาดการณ์ราคา 65 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงอัพไซด์ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์จากระดับปัจจุบัน

รอการเปิดใหม่

สำหรับผู้ประกอบการในมาเก๊า การผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นตัวของความหวังในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 มีความเป็นไปได้สำหรับข่าวดีในด้านนั้น เนื่องจากฮ่องกงและมาเก๊ามีรายงานว่ากำลังดำเนินการตามแผนที่จะยุติโปรโตคอลการกักกัน 14 วัน ต้องการของผู้เดินทางที่เดินทางระหว่างเขตบริหารพิเศษทั้งสองแห่ง

“(LVS) ผู้บริหารคาดว่าระยะต่อไปของการเปิดใหม่จะเกี่ยวข้องกับการให้วีซ่าธุรกิจแก่นักเดินทางในมณฑลกวางตุ้ง ส่วนวีซ่ากลุ่มและใบอนุญาต IVS น่าจะตามมา” Wieczynski กล่าว

“IVS” หมายถึงแผนการเยี่ยมชมรายบุคคล ซึ่งเป็นวีซ่าหลักที่นักพนันจากจีนแผ่นดินใหญ่ใช้เพื่อเข้ามาเก๊า มณฑลกวางตุ้งเป็นภูมิภาคแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางการเล่นเกมมากที่สุด เป็นบ้านของผู้อยู่อาศัย 120 ล้านคน เป็นเส้นเลือดใหญ่ในการส่งนักท่องเที่ยวไปยังเมกกะคาสิโน

Stephen “Kiwi” T. Parshall วัย 35 ปี, Andrew Lynam วัย 23 ปี และ William L. Loomis วัย 40 ปี ต่างก็ถูกจับในลาสเวกัสเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม และถูกตั้งข้อหาสมคบคิดกันสร้างความเสียหายและทำลายด้วยไฟและวัตถุระเบิด และ นับจำนวนการครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ได้จดทะเบียน นั่นคือ อาวุธทำลายล้าง

ทั้งสามคนถูกกล่าวหาว่าวางแผนที่จะก่อความรุนแรงในการประท้วงที่จัดโดย Las Vegas Black Lives Matter และการประท้วงอื่นๆ ตัวอย่างเช่น พวกเขากำลังวางแผนที่จะขว้างโมโลตอฟค็อกเทลใส่ตำรวจ ตามคำร้องเรียนของรัฐบาลกลาง ระบุ

พวกเขายังสงสัยว่าวางแผนที่จะทำลายอาคารของรัฐบาลกลางในเนวาดา ตอนนี้พวกเขาอยู่ในศูนย์กักกันของรัฐบาลกลางในปาห์รัมป์ รัฐเนวาดา เพื่อรอการพิจารณาคดี

ที่พบในบ้านของพวกเขามีทั้งน้ำมันเบนซิน กระป๋องสเปรย์ ผ้าขี้ริ้ว อาวุธ กับดัก และดอกไม้ไฟ ตามรายงานของLas Vegas Review-Journal พวกเขายังมีบันทึกเกี่ยวกับยุทธวิธีทางทหาร และทั้งสามคนมีภูมิหลังทางทหาร รายงานหลายฉบับกล่าวอ้าง

เมื่อได้รับความคิดเห็น Tommy J. Burns ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของคาสิโนในเนวาดายืนยันกับCasino.org ว่าคาสิโนจะปฏิบัติตามข้อมูลประเภทนี้

ใช่ พวกเขาทำ และ [พวกเขา] มีการติดต่อโดยตรงกับ [the] Southern Nevada Counter-Terrorism Center (SNCTC)” เบิร์นส์กล่าว “SNCTC แจ้งเตือนและมีการประชุมกับหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง SNCTC ยังมีตำแหน่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก [the] Las Vegas Convention and Visitor Authority (LVCVA) เพื่อจัดการโดยตรงกับหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของโรงแรม”

Burns เป็นเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ SNCTC หลังจากถูกคุมขังในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ Harrah’s Las Vegas Hotel & Casino และ The Flamingo Las Vegas รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ Fiesta Henderson ของ Station Casinos และ Green Valley Ranch Resort ก่อนหน้านี้เขาเป็นหัวหน้าตำรวจในเมืองเฮนเดอร์สัน รัฐเนวาดา

นอกจากนี้ Anthony Cabot ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายการเล่นเกมที่ Boyd School of Law ของ UNLV กล่าวกับCasino.orgว่า “แผนกรักษาความปลอดภัยของคาสิโนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง หน่วยงานตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพื่อรับทราบข้อมูลและปกป้องลูกค้าและพนักงานอย่างดีที่สุดจากภัยคุกคามภายนอก เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้รวมถึงองค์กรก่อการร้ายที่อาจกำหนดเป้าหมายธุรกิจของสหรัฐฯ”

รายได้ Richard McGowan ศาสตราจารย์ด้านการเงินที่วิทยาลัยบอสตันซึ่งติดตามแนวโน้มการพนันอย่างใกล้ชิดเสริมว่า “คาสิโนมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับชื่อเสียงของพวกเขา (ในฐานะ) สถานที่ที่ให้ความบันเทิงทั้งหมด

เห็นได้ชัดว่าการคุกคามของความรุนแรงเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการคาสิโนต้องการหลีกเลี่ยงโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด” McGowan กล่าวกับCasino.org “ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจะสนใจข้อมูลใด ๆ ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีเกี่ยวกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น”

ในความเป็นจริง McGowan ชี้ให้เห็นว่าหากผู้ให้บริการคาสิโน “เพิกเฉยต่อคำเตือนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมอบให้พวกเขาและเกิดความรุนแรงขึ้น คาสิโนนั้นจะตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งต่อการสูญเสียใบอนุญาต”

เขาโต้แย้งว่า MGM Resorts International สูญเสียชื่อเสียงหลังจากนักวิจารณ์กล่าวหาว่าบริษัทควรรับรู้ถึงกิจกรรมของมือปืนในปี 2560 ที่อ่าวมัณฑะเลย์ในลาสเวกัส Stephen Paddock เข้าพักที่คาสิโนรีสอร์ทก่อนที่จะเปิดฉากกราดยิงฝูงชนที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตเพลงคันทรี่ การระดมยิงปืนในเดือนตุลาคม 2017 คร่าชีวิตผู้คนไป 58 คนและบาดเจ็บกว่า 800 คน แรงจูงใจของเขาไม่เคยชัดเจน

ผู้ต้องสงสัย Boogaloo สามคนยังคงอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลกลาง

ในสัปดาห์นี้ การปรากฏตัวในศาลผ่านวิดีโอ ผู้พิพากษา Nancy Koppe ในลาสเวกัสของสหรัฐฯ ตัดสินว่าทั้ง Parshall และ Loomis อันตรายเกินกว่าที่จะถูกปล่อยตัวจากการคุมขัง Lynam ยังไม่ปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลาง

แต่ทนายความฝ่ายจำเลย Robert Draskovich และ Monti Jordana Levy ซึ่งเป็นตัวแทนของ Parshall และ Loomis ตามลำดับ โต้แย้งว่าจำเลยไม่มีความรุนแรง

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในข้อหาของรัฐบาลกลาง พวกเขายังอาจถูกฟ้องในข้อหาของรัฐ ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือ การชักชวน หรือการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการก่อการร้าย หนึ่งข้อหาให้การสนับสนุนด้านวัตถุเพื่อใช้ในการกระทำการก่อการร้าย หนึ่งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการสร้างความเสียหายหรือ ทำลายอาคารด้วยวัตถุระเบิด และหนึ่งในครอบครองส่วนประกอบของวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ก่อไฟโดยมีเจตนาผลิตอุปกรณ์ก่อไฟระเบิด สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KTNV รายงาน

ขบวนการBoogalooเชื่อในสงครามกลางเมืองและการล่มสลายของสังคม

การกระทำที่รุนแรงหรือการขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงในการประท้วงในลาสเวกัสเมื่อเร็วๆ นี้มักไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงอยู่ในอาการวิกฤต

เชย์ มิคาโลนิส เจ้าหน้าที่ตำรวจเมโทรถูกยิงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ในตอนท้ายของการประท้วงที่จัดโดย Black Lives Matter ใกล้กับโรงแรม Circus Circus Hotel and Casino Edgar Samaniego วัย 20 ปี ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและข้อหาอื่นๆ

มิคาโลนิสได้รับการผ่าตัดขากรรไกร และก่อนหน้านี้แพทย์ได้นำกระสุนออกจากร่างกายของเขา มิคาโลนิสยังคงอยู่ในสภาพวิกฤตที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

แม้ว่ามิคาโลนิสยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่ดวงตาของเขาก็ยังเคลื่อนไหวได้ เขายังตื่นอยู่ ตำรวจบอก

งานระดมทุนสำหรับมิคาโลนิสและครอบครัวของเขาจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ลาสเวกัส “Shay Day” จัดโดยกองทุนตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บ

นักการเมืองท้องถิ่นและคนอื่นๆ กำหนดจัดงาน Blue Lives Matter ในเดือนมีนาคมในวันเสาร์ เพื่อแสดงการสนับสนุนมิคาโลนิสและเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆ กรมตำรวจนครบาลลาสเวกัสไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้

ในคืนเดียวกับที่มิคาโลนิสถูกยิง เจ้าหน้าที่ลาสเวกัสได้ยิงผู้ประท้วงติดอาวุธหนักคนหนึ่งซึ่งอยู่นอกศาลรัฐบาลกลางลาสเวกัสเสียชีวิต Jorge Gomez วัย 25 ปี อาจเล็งปืนใส่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ตำรวจจะยิงเขาถึง 19 นัด ผู้ประท้วงตั้งคำถามถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการกราดยิงของเขา

Review-Journalรายงานว่า Gomez สวมชุดเกราะเต็มตัว เสื้อกั๊กกันกระสุน และมีปืนสามกระบอกระหว่างการเผชิญหน้า

การประท้วงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของจอร์จ ฟลอยด์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจยังทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลาสเวกัสได้รับบาดเจ็บหลายสิบนายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

DOI กล่าวในปี 2561 ว่าได้ทำผิดพลาดในปี 2558 ในการกำหนดดินแดนให้เป็นดินแดนอธิปไตย Mashpee Wampanoag Tribe หนึ่งในสองชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์กำลังได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวที่มีชื่อเสียงและมีอำนาจมากที่สุดของรัฐ

ในขณะที่คำสั่งของฟรีดแมนต้องการให้กระทรวงมหาดไทยทบทวนการตัดสินใจของตน เคนเนดีกำลังพยายามออกกฎหมายที่จะป้องกันไม่ให้ที่ดินของชนเผ่าที่เคยอยู่ในทะเบียนของรัฐบาลกลางถูกลบออกตั้งแต่แรก

ท่ามกลางโรคระบาดที่คุกคามชนพื้นเมืองอเมริกัน ชนเผ่าต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนของพวกเขา ไม่ใช่ต่อสู้กับรัฐบาลที่แสดงความเกลียดชังและเพิกเฉย” เคนเนดีกล่าวในแถลงการณ์ “หากประธานาธิบดีทรัมป์เต็มใจที่จะคุกคามการดำรงอยู่ของชนเผ่าที่ต้อนรับผู้แสวงบุญมายังชายฝั่งของเรา ไม่มีดินแดนของชนเผ่าใดในประเทศนี้ปลอดภัยจากการโจมตีของเขา

“ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการแพร่ระบาดของชนเผ่า (Tribal Reservation Pandemic Protection Act) เราสามารถรับรองได้ว่าลำดับความสำคัญของประเทศของเราอยู่ที่ชนพื้นเมืองอเมริกันที่สมควรได้รับความคุ้มครองจากเรา” ตัวแทนกล่าวสรุป ชนเผ่า Mashpee Wampanoag ต้องการสร้างรีสอร์ทคาสิโนของอินเดียบนที่ดินดังกล่าว โครงการนี้หากได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและรัฐ อาจมีราคาสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์

DOI ความขัดแย้ง

เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมของชนเผ่านั้นซับซ้อนมาช้านาน กระทรวงมหาดไทยภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีสองสมัยล่าสุดมีแต่จะทำให้แย่ลง

ในระหว่างการบริหารของประธานาธิบดีบารัค โอบามา DOI ตัดสินใจว่าชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางทั้งหมดที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับดินแดนที่เพิ่งได้มาสามารถมีทรัพย์สินดังกล่าวที่ไว้วางใจได้ ภายใต้การบริหารของทรัมป์ มหาดไทยกล่าวว่าชนเผ่าเดียวที่มีคุณสมบัติคือชนเผ่าที่ได้รับการรับรองในปี 1934 เมื่อมีการผ่านกฎหมายปฏิรูปองค์กรของอินเดีย

ผลที่ตามมาคือ Mashpee Wampanoag ยังคงอยู่ในสภาพไหล คณะผู้แทนรัฐสภากำลังพยายามช่วยให้ชนพื้นเมืองอเมริกันได้รับฐานทางกฎหมายในทอนตัน พร้อมด้วยเคนเนดี ตัวแทนวิลเลียม คีทติ้ง (ดี) และส.ว. อลิซาเบธ วอร์เรน (ดี) ได้สนับสนุนกฎหมายยืนยันการสงวนเผ่าวัมพาโนอักอีกครั้ง ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านสภาในเดือนพฤษภาคม 2562 แต่ถูกขัดขวางในวุฒิสภาที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกัน

อัตราต่อรองวุฒิสภา

Kennedy III หลานชายของวุฒิสมาชิกและอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ Robert F. Kennedy และหลานชายของประธานาธิบดี John F. Kennedy กำลังพยายามยกระดับอิทธิพลทางการเมืองของเขาใน DC บิดาของเขา โจเซฟที่ 2 ดำรงตำแหน่งในสภาคองเกรสด้วย

นักเตะวัย 39 ปีลงแข่งกับตำแหน่ง ส.ว. Ed Markey (D) สำหรับที่นั่งที่เขาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2013 นักพนันของ PredictIt เชื่อว่า Kennedy จะชนะการเลือกตั้งวุฒิสภาพรรคเดโมแครตในรัฐแมสซาชูเซตส์ในวันที่ 1 กันยายน

หุ้นที่ชนะของ Kennedy ซื้อขายกันที่ 69 เซนต์ และ Markey ที่ 33 เซนต์ ผู้ชนะเกือบจะชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอน (หุ้นฝ่ายประชาธิปไตยที่ 95 เซนต์ หุ้น GOP ที่ 5 เซนต์)

Broadwater Development ได้ยื่นมติเมื่อต้นเดือนนี้กับเมือง Biloxi เพื่อขอรับการอนุมัติสำหรับข้อเสนอเพื่อให้กลายเป็นโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้โปรแกรมเงินคืนสำหรับการท่องเที่ยว Mississippi หากได้รับการยอมรับ มติดังกล่าวจะอนุญาตให้การพัฒนาได้รับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับคอมเพล็กซ์ผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมิสซิสซิปปี (TIP)

แผนดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 278 เอเคอร์ เรียกร้องให้มีคาสิโน โรงแรม สระว่ายน้ำ แหล่งช้อปปิ้ง สนามกอล์ฟพร้อมคอนโดมิเนียม ท่าจอดเรือ สวนสาธารณะ RV อัฒจันทร์ และร้านอาหารริมน้ำ นักธุรกิจในพื้นที่ Roy Anderson III อยู่เบื้องหลังการลงทุนของ Broadwater

พื้นที่ว่างเปล่าส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของ Broadwater Beach Resort อันเก่าแก่ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 จนกระทั่ง John Connelly ผู้ก่อตั้ง President Casinos มาซื้อกิจการในปี 1992 ดำเนินการในฐานะ President Casino Broadwater Resort จนกระทั่ง ถูกทำลาย

รัฐมิสซิสซิปปี้ทำให้การพนันบนเรือล่องแม่น้ำถูกกฎหมายในปี 1990 หลังจากพายุเฮอริเคนแคทรีนา รัฐอนุญาตให้เรือล่องแม่น้ำเคลื่อนขึ้นฝั่งได้ ตราบใดที่เรือยังคงอยู่ในระยะ 800 ฟุตจากท้องเรือเดิม

ขอสิ่งจูงใจ

คาสิโนเชิงพาณิชย์ในมิสซิสซิปปี้ได้รับรางวัล 2.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 2.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนคาสิโนที่รัฐสามารถออกใบอนุญาตได้ แต่การประมูลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่างๆ พวกเขารวมถึงพื้นที่เล่นเกมขั้นต่ำ 40,000 ตารางฟุตพร้อมด้วยโรงแรมอย่างน้อย 300 ห้อง ร้านอาหารรสเลิศ และสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะของมิสซิสซิปปีที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว

นักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง Broadwater จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับ TIP รวมถึงการลงทุนขั้นต่ำ 40 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าที่ดินและอาคาร บวกกับการลงทุนส่วนตัวขั้นต่ำ 150,000 ดอลลาร์ต่อห้องพักของโรงแรม ต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 10 ล้านดอลลาร์สำหรับความบันเทิงในร่มหรือกลางแจ้งเพิ่มเติม

หากได้รับอนุมัติให้เป็น TIP ผู้พัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์จะได้รับการลดภาระภาษีขายมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ สภาเทศบาลเมืองบิล็อกซีจะพิจารณามติที่เสนอในวันอังคารหน้า 16 มิถุนายน

เดิมพัน Biloxi

หากเป็นจริง คาสิโน Broadwater จะอยู่ทางตะวันตกของ Treasure Bay Casino และห่างไกลจากที่เรียกว่า “Casino Row” ของ Biloxi ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Beau Rivage, Hard Rock, Harrah’s และ Golden Nugget Broadwater Development ไม่ใช่บริษัทเดียวที่พิจารณาเมืองเกมใน Gulf Coast

ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 KISS วงร็อกระดับตำนานและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ประกาศความตั้งใจที่จะพลิกโฉม Margaritaville Casino Biloxi ที่ถูกปิดให้กลายเป็นคาสิโนธีมร็อคแอนด์โรลในราคา 200 ล้านดอลลาร์

การลงทุนขนาดใหญ่ใน Biloxi นั้นมีความเสี่ยง

คาสิโนเชิงพาณิชย์ของ Mississippi แข่งขันกันในตลาดเกมที่แออัดทั่วทั้งรัฐ ซึ่งรวมถึงคาสิโนสามเผ่าที่เป็นของ Mississippi Band of Choctaw Indians” American Gaming Association กล่าวในรายงาน “State of the States 2020” “ผู้ประกอบการคาสิโนเชิงพาณิชย์ยังเผชิญกับการแข่งขันที่สำคัญจากอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้าน”

การพนันเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งถูกกฎหมายในรัฐหลุยเซียนาที่อยู่ใกล้เคียง ในขณะที่คาสิโนเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบที่มีเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะเปิดตัวในรัฐอาร์คันซอเมื่อปีที่แล้ว

Wynn Macau ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของรีสอร์ตแบบบูรณาการที่มีชื่อเดียวกันและ Wynn Palace กล่าวว่า จากข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม บริษัทมีรายได้ 17.9 ล้านดอลลาร์ถึง 19 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ที่ต่ำสุดซึ่งแสดงถึงการลดลง 97.6 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019 เมื่อผู้ประกอบการสร้างรายได้ 759.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงวันที่ 1 เมษายนถึง 31 พฤษภาคม

เราคาดว่ากำไรจากทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้วก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของการดำเนินงานในมาเก๊าของ Wynn Resorts จะอยู่ในช่วง (126.1 ดอลลาร์) ล้านถึง (118.8 ล้านดอลลาร์) สำหรับสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 เทียบกับ 215.2 ดอลลาร์ ล้านบาทสำหรับสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2019” บริษัท ยื่นฟ้องต่อ ก.ล.ต.

ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม สถานที่จัดงาน Wynn’s Macau เสียเงินเฉลี่ย 2 ล้านเหรียญต่อวัน หรือ 61.2 ล้านเหรียญต่อเดือน ในช่วงสองเดือนเดียวกันในปี 2019 อสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นทำรายได้เฉลี่ย 3.5 ล้านดอลลาร์ต่อวัน หรือ 107.6 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการกล่าวว่าสูญเสีย2.4 ล้านดอลลาร์ถึง 2.6 ล้านดอลลาร์ต่อวันในมาเก๊าท่ามกลางการปิดสถานที่เล่นเกม 15 วันที่นั่นเนื่องจากโควิด-19

กรีนชูทโผล่ออกมา

Wynn เป็นเจ้าของรีสอร์ตแบบบูรณาการ 5 แห่ง โดย 3 แห่งในสหรัฐอเมริกาและอีก 2 แห่งที่กล่าวถึงข้างต้นในมาเก๊า แต่จนถึงตอนนี้ ดินแดนของจีนเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบการ ซึ่งคิดเป็นสองในสามหรือมากกว่าของรายได้ในทุกไตรมาส

รายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ในเขตปกครองพิเศษ (SAR) กำลังร่วงลงเนื่องจากข้อ จำกัด การเดินทางที่นำมาใช้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา แต่มีสัญญาณของการคลายตัวที่ด้านหน้านั้น

“มณฑลกวางตุ้งได้ผ่อนปรนข้อกำหนดการกักตัวสำหรับกลุ่มผู้เดินทางระหว่างกวางตุ้งและมาเก๊า ซึ่งเป็นขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้อง” นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank Carlo Santarelli กล่าวในรายงานล่าสุด

มณฑลกวางตุ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามในการฟื้นฟูของมาเก๊า เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัย 120 ล้านคน และเป็นมณฑลบนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางการเล่นเกมมากที่สุด ข่าวดีสำหรับ Wynn และผู้ได้รับสัมปทานรายอื่นๆ บนคาบสมุทรนี้ อาจมีการพูดถึงข้อตกลงการเดินทางกับฮ่องกงซึ่งจะทำให้ระเบียบการกักกันง่ายขึ้นสำหรับผู้เดินทางที่ย้ายระหว่างเขตบริหารพิเศษทั้งสองแห่ง

โจเซฟ กรีฟฟ์ นักวิเคราะห์ของ JPMorgan กล่าวว่า “การอัปเดตเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทางของมาเก๊าเป็นเพียงเล็กน้อย เพิ่มขึ้นในเชิงบวก และก้าวไปสู่การละลายข้อจำกัดการเดินทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน”