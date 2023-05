เล่นยูฟ่าเบท ได้รับการรับรองจากสมาโลก

เล่นยูฟ่าเบท การรับรองซัพพลายเออร์จาก WLA นั้นได้รับหลังจากการประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับโซลูชันหลายช่องทางของบริษัท Greentube Plurius และการดำเนินงานของบริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Greentubeซึ่งเป็นแผนกเกมและความบันเทิงดิจิทัลของ NOVOMATIC ได้รับการรับรองซัพพลายเออร์จากสมาคมลอตเตอรีโลก (WLA) สำหรับโซลูชันหลายช่องทางของ Plurius

การรับรอง WLA SCS:2020 ระดับ 2 เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งผลิตภัณฑ์และระบบ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเป็นพันธมิตรใหม่กับสมาชิก WLA ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการลอตเตอรีชั้นนำของโลก

การรับรองซัพพลายเออร์จาก WLA นั้นได้รับหลังจากการประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับโซลูชันหลายช่องทางของบริษัท Greentube Plurius และการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2021 Greentube ชนะการประกวดราคาในยุโรปที่มีการแข่งขันสูงเพื่อจัดหา Greentube Plurius ให้กับ National Lottery ของรัฐในลักเซมเบิร์ก

การรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นได้ผ่านการรับรอง ISO 27001 ของ Greentube ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2019 และการเป็นสมาชิก WLA ที่มีอยู่ของ NOVOMATIC Greentube เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ประมาณ 30 รายที่ได้รับการรับรองระดับ 2

Georg Gubo ซีโอโอของ Greentubeกล่าวว่า “ใบรับรองนี้แสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงเพียงใด และการได้รับการยอมรับจาก WLA ถือเป็นก้าวสำคัญในขณะที่เราพยายามที่จะร่วมมือกับลอตเตอรี่ชั้นนำ เช่น Loterie Nationale Luxembourg และนำเสนอโซลูชั่น Plurius ของเราให้กับ พันธมิตรใหม่ การได้รับการยอมรับว่าเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ และเราทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสูงสุด”

ข่าวประชาสัมพันธ์- Play’n GOนำเสนอฮีโร่ยุคใหม่ในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาด้วยสล็อตออนไลน์ล่าสุดChampions of Mithrune Champions

เมื่อตัวละครปรากฏบนวงล้อ บุคลิกและภารกิจจะเปิดเผยต่อหน้าต่อตา

อาณาจักรมิทรูนตกอยู่ในอันตราย ลอร์ดแห่งศาสตร์มืด Duran พยายามที่จะแพร่เชื้อด้วยเวทมนตร์แห่งความมืดของเขาและนำมันมาอยู่ภายใต้การปกครองของเขา แชมเปี้ยนแห่งมิทรูน กลุ่มผู้พิทักษ์ที่ได้รับเลือก จะต้องเปิดประตูสู่อาณาจักรแห่งเงามืดของเขาและรวมตัวกันในการต่อสู้เพื่อเอาชนะเขา

แชมป์เปี้ยนแต่ละคนเรียกใช้คุณสมบัติที่เชื่อมโยงกับพลังของพวกเขา ไม่ต้องพูดถึงฟรีสปินที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่นและแม้แต่มินิเกม Champions of Mithrune รวมการเล่าเรื่องและคุณสมบัติแบบไดนามิกเพื่อให้คุณนั่งไม่ติด

มินิเกมได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพลังให้กับรอบฟรีสปินเพื่อศักยภาพมากมาย กระตุ้นโดยการรวบรวมสามลูกกลม (Scatters) ซึ่งผู้เล่นจำเป็นต้องรวบรวมโทเค็นตัวละครแต่ละตัวสามตัวเพื่อปลดล็อกแชมป์เปี้ยนแต่ละตัวเพื่อใช้ระหว่างการหมุนฟรี ผู้เล่นสามารถ ‘เพิ่มพลัง’ ฟรีสปินของพวกเขาโดยการรวบรวมยาสามขวดเพื่อเพิ่มตัวคูณหรือรับฟรีสปินมากยิ่งขึ้นโดยการรวบรวม Scatters เพิ่มเติมสามรายการ

สุนทรียภาพสไตล์วิดีโอเกมที่เน้นหนักไปที่ตัวละครและการเล่าเรื่องผสมผสานกับแอนิเมชันและกราฟิก และมาพร้อมกับเพลงประกอบที่โดดเด่น

George Olekszy แอมบาสเดอร์ด้านเกมของ Play’n GOกล่าวว่า “Champions of Mithrune เป็นการแสดงให้เห็นว่า Play’n GO ก้าวไปสู่อีกระดับในอุตสาหกรรมในด้านความบันเทิง คุณภาพ และนวัตกรรมได้อย่างไร เรากำลังเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างต่อเนื่องด้วยตัวละคร โลก และเรื่องเล่าใหม่ๆ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น”

Luís Figo ตำนานฟุตบอลโลก แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Digitain เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ที่อาร์เมเนีย

ข่าวประชาสัมพันธ์- Digitainมีความยินดีที่จะประกาศว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพวกเขาซึ่งเป็นตำนานฟุตบอลLuís Figoเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Digitain ในเยเรวานในวันอังคารที่ 30 สิงหาคมเพื่อเข้าร่วมการแถลงข่าวโดยเฉพาะและใช้เวลากับทีมต่างๆ ที่ประกอบกัน ครอบครัวดิจิตัล.

เกี่ยวกับการเยี่ยมชมของเขา Luís Figo แสดงความคิดเห็นว่า “ฉันตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรใหม่นี้ และฉันมีช่วงเวลาที่สนุกสนานและได้ข้อมูลอย่างมากในการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Digitain ในเยเรวาน และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัท Digitain เป็นบริษัท iGaming ที่ก่อตั้งมายาวนานและมีความคิดก้าวหน้า โดยอุทิศตนเพื่อนำเสนอโซลูชั่น iGaming ที่ประสบความสำเร็จที่หลากหลายแก่พันธมิตรทั่วโลก การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพวกเขาเป็นการตัดสินใจที่ง่ายสำหรับฉัน”

สำหรับ Digitain Vardges Vardanyanกล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่ได้ต้อนรับ Luís สู่เยเรวานและสำนักงานใหญ่ของ Digitain ฉันมีความสุขมากที่เราได้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติของเขา ซึ่งแบ่งปันค่านิยมที่ก้าวหน้าของเราและผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนของแบรนด์ Digitain ด้วยการรับประกันดังกล่าว”

เป็นใบอนุญาตสล็อตออนไลน์ใบที่เก้าสำหรับตลาดเกมที่ได้รับการควบคุมใหม่ของเยอรมนี

เยอรมนี – ใบอนุญาตสล็อตออนไลน์ ใบ ที่เก้าได้รับ อนุญาตในเยอรมนี โดยไปที่Solar Operations Limitedซึ่งจะดำเนินงานที่Sonnenspiele.de ใบอนุญาตดังกล่าวได้รับจากสำนักงานบริหารรัฐแซกโซนี-อันฮัลต์ ซึ่งยังคงรับผิดชอบการออกใบอนุญาตจนถึงสิ้นปีนี้

เป็นใบอนุญาตล่าสุดที่ออกหลังจากใบอนุญาตที่ Jokerstar มอบให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใบอนุญาตของ Jokerstar นั้นโดดเด่นสำหรับบริษัทที่เป็นผู้มาใหม่ในที่เกิดเหตุ กฎระเบียบที่เข้มงวดของเยอรมนีและภาษีที่สูงสำหรับอัตราสล็อตออนไลน์หมายความว่าจนถึงขณะนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่วนใหญ่เชื่อมต่อกับการดำเนินงานเกมบนบกที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม ตามเว็บไซต์ของ Solar Operations ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย Simon Ellul Sullivan และ Jeremy Camilleri ซัลลิแวนเป็นผู้อำนวยการของ GGC Malta ซึ่งซื้อชื่อโดเมน Sonnenspiele.de เมื่อปีที่แล้ว Camilleri เป็นกรรมการผู้จัดการของ Merkur eSolutions และ Solis Ortus Service Ltd. ของ Gauselmann

สล็อตออนไลน์ในเยอรมนี

กฎหมายการพนันออนไลน์ใหม่ของเยอรมนีมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมปีที่แล้ว โดยแนะนำกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับสล็อตโดย จำกัดเงินเดิมพัน 1 ยูโร และ ภาษี 5.3 เปอร์เซ็นต์ จากมูลค่าการซื้อขาย การออกใบอนุญาตเป็นไปอย่างเชื่องช้า โดยใบอนุญาตสล็อตออนไลน์ใบแรกยังไม่ออกจนถึงช่วงต้นปีนี้

ผู้ดำเนินการรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตคือ Mernovซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Merkur และ Novomatic ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น Deutsche Gesellschaft für Glücksspiel (DGGS) ใบอนุญาตตามมาสำหรับ Tipwin และ Mybet ในเดือนมิถุนายน รัฐแซกโซนี-อันฮัลต์ระบุว่าได้อนุมัติ ผู้ให้บริการอีก 9 ราย แต่ไม่ได้ระบุชื่อ

สำนักงานบริหารรัฐแซกโซนี-อันฮัลต์ยังคงรับผิดชอบเรื่องสล็อตออนไลน์และการออกใบอนุญาตโป๊กเกอร์จนกว่าหน่วยงานกำกับดูแลใหม่ Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL – หน่วยงานควบคุมการพนันแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน) จะเข้าควบคุมกิจการในวันที่ 1 มกราคม 2023

เนื่องจากกระบวนการออกใบอนุญาตใช้เวลานานมาก แอปพลิเคชัน 8 รายการจึงถูกถอนออก ซึ่งรวมถึง Unibet ของ Kindred ซึ่งหันหลังให้กับเยอรมนีในขณะนี้ เนื่องจากความคืบหน้าในการออกใบอนุญาตที่ช้าและข้อจำกัดที่รัดกุมในตลาดที่มีการควบคุม มีเพียงใบสมัครเดียวเท่านั้นที่ถูกปฏิเสธโดยสำนักงาน

สำนักงานบริหารรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้กล่าวว่าได้ส่ง ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ 25 ราย ไปยังสำนักงานอัยการเพื่อให้บริการเกมโดยไม่มีใบอนุญาตในปีที่แล้ว ระบุว่าได้ตรวจสอบเว็บไซต์ 871 แห่งและตรวจสอบ 148 กรณีของการพนันที่ผิดกฎหมาย และ 90 กรณีของการโฆษณาการพนันที่ผิดกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน GGL ได้ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้ว โดยดำเนินการเพื่อเริ่มบล็อก ที่อยู่ IP และการชำระเงิน ให้กับผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลยังวางแผนที่จะสร้างระบบตรวจจับอันตรายจากการพนันตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้าง ระบบการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส แบบรวมศูนย์ ที่ประชาชนจะสามารถใช้เพื่อรายงานการพนัน “ความผิดปกติ” การละเมิดการโฆษณา และข้อสงสัยเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย

ผู้ประกอบการชาวนอร์เวย์ได้หยุดการโฆษณาการพนันกีฬาทางทีวีและจะลดการตลาดอื่น ๆ

นอร์เวย์.- เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Medietilsynetผู้ควบคุมสื่อระดับชาติของนอร์เวย์รายงานว่า Discovery Europe ได้ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามของประเทศในการออกอากาศโฆษณาการพนันจากผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาต ตอนนี้Norsk Tippingซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการพนันที่ถูกกฎหมายสองรายของนอร์เวย์ สามารถโฆษณาได้อย่างถูกกฎหมาย โดยได้ประกาศว่าจะหยุดการโฆษณาการพนันกีฬาทั้งหมดทางทีวี

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการจาก Norsk Tipping เพื่อลดการทำการตลาด กล่าวว่าจะลดการใช้จ่ายด้านการตลาดทั้งหมดและจะหยุดส่งข้อความ SMSเพื่อโปรโมตการพนัน โอเปอเรเตอร์กล่าวว่าข้อความการแข่งขันจากโอเปอเรเตอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตหายไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการตลาดข้อเสนอของตนเองอย่างเปิดเผยอีกต่อไป

Tonje Sagstuenผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Norsk Tipping กล่าวว่า “ตอนนี้โฆษณาที่ผิดกฎหมายหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์ของนอร์เวย์เป็นส่วนใหญ่ เรากำลังปรับการมองเห็นของเราให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่เหมือนที่เราเคยทำมา

“การให้ทิป Norsk จะไม่ทำการตลาดเกินความจำเป็น แต่เพียงพอเพื่อให้ผู้เล่นเลือกข้อเสนอที่มีการควบคุม เราระวังโฆษณาการพนันกีฬาทางทีวีมานานแล้ว ตอนนี้เรากำลังหยุดมันอย่างสมบูรณ์

“มีเหตุผลที่ดีที่จะมีความสุขกับการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากโฆษณาที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่มาจากคาสิโนออนไลน์และกีฬา เช่น หมวดหมู่เกมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพนันมากที่สุด”

Norsk Tipping กล่าวว่าจะทำให้เกมคาสิโนออนไลน์มีความโดดเด่นน้อยลงบนเว็บไซต์และแอป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่จะนำผู้เล่นไปยัง ตัวเลือกการเล่นเกมที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น ลอตเตอรี

Sagstuen กล่าวว่า: “การทำให้แน่ใจว่าเกมลอตเตอรีเช่น Lotto และ Eurojackpot ยังคงโดดเด่นในตลาดคือหัวใจสำคัญของการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาการพนัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องดึงดูดผู้เล่นให้มาที่ผลิตภัณฑ์ลอตเตอรี่ต่อไป ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น คาสิโนออนไลน์

“การหยุดโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมายไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่ไม่มีการควบคุมจะหยุดทำการตลาด สื่อดิจิทัล ผู้มีอิทธิพล พ็อดคาสท์ กิจกรรม อีเมล SMS และช่องทางอื่น ๆ ถูกใช้ทุกวันเพื่อดึงดูดลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด เราต้องตอบสนองต่อสิ่งนั้น”

การห้ามโฆษณาการพนันในต่างประเทศของนอร์เวย์

การแก้ไขพระราชบัญญัติการแพร่ ภาพ กระจายเสียงของนอร์เวย์จำกัดการโฆษณาการพนันไว้เฉพาะการผูกขาดของรัฐของ Norsk Tipping และผู้ดำเนินการเดิมพัน Rikstoto Medietilsynet ปฏิเสธที่จะ ทบทวนการห้าม แม้จะมีการร้องเรียนจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียง

พันธมิตรท้องถิ่นของบริษัทสื่อได้ต่อสู้กับคำสั่งแบนก่อนหน้านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อช่อง MAX, VOX, FEM และ Eurosport ของ Discovery ใน ยุโรป

เป็นผลให้ผู้ควบคุมได้สั่งให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ของนอร์เวย์ Telia, Telenor, RiksTV และ Altibox ยุติการออกอากาศช่องของ Discovery ภายในวันที่ 15 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม Mari Velsand ผู้อำนวยการ Medietilsynet ได้กล่าวว่า Discovery ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของนอร์เวย์และหยุดโฆษณาการพนัน จากการจัดแสดงในประเทศ

เป็นไปตามกลุ่มบริษัทไวอาสัต ซึ่งได้ยอมรับหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. กิจการกระจายเสียงแล้ว

Better Change, Gordon Moody และ Mindway AI กำลังสร้างเครือข่ายสนับสนุนระดับโลกใหม่สำหรับการพนันที่มีปัญหา

UK.- สามองค์กรได้ประกาศความร่วมมือใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนระดับโลกสำหรับปัญหาการพนัน Gordon Moodyผู้ให้บริการด้านการรักษาในสหราชอาณาจักรจะเข้าร่วมด้วย Better Changeและ Mindway AI

Gordon Moody อธิบายการทำงานร่วมกันว่าเป็น “หุ้นส่วนที่ไม่เหมือนใครเพื่อเสนอระดับใหม่ของการป้องกันและการสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมการพนันผ่านเครือข่ายระดับโลกใหม่” กล่าวว่าเครือข่ายจะให้การสนับสนุนการพนันอย่างรับผิดชอบสำหรับทั้งผู้เล่นและผู้ประกอบการและจะเป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการพนันเกี่ยวกับอันตรายจากการพนัน

ส่วนหนึ่งของโครงการจะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้กับเจ้าหน้าที่ จะมีโมดูลตามความต้องการ

แมทธิว ฮิกกี้ซีอีโอของ Gordon Moody กล่าวว่า “ความต้องการใช้บริการของเราเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ โดยมีแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น 123% แสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการติดการพนันร่วมกัน และทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการของเราเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้อง สถานที่ในเวลาที่เหมาะสม

ผู้ก่อตั้ง Better Change, Victoria Reedแสดงความคิดเห็นว่า: “การทำงานกับองค์กรที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเป็นสิ่งที่ Better Change ภูมิใจเสมอมา เราเชื่อว่าการสร้างผลกระทบต่อบุคคลและทำให้การพนันปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับทุกคน การทำงานร่วมกันคือกุญแจสำคัญ

“ประสบการณ์หลายทศวรรษที่ Gordon Moody มีในการบำบัดอันตรายจากการพนัน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญจาก Mindway AI ได้รับการเสริมอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการให้คำปรึกษาและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของ Better Change ทำให้เราสามารถส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้อย่างแท้จริงในอุตสาหกรรม และเราไม่สามารถ รอการเติบโตและพัฒนาเครือข่ายทั่วโลก”

Rasmus Kjaergaard CEO ของ Mindway AI กล่าวเสริมว่า: “เราเห็นว่าความร่วมมือในอุตสาหกรรมระหว่างองค์กรประเภทต่างๆ เป็นส่วนสำคัญของภารกิจของเราในการให้อำนาจแก่ผู้ให้บริการการพนันเพื่อปรับปรุงการปกป้องผู้เล่น นี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเราถึงตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการเครือข่ายระดับโลกนี้ โดยเพิ่มโซลูชันและบริการ RG ที่ซับซ้อนของเราลงในเครือข่าย”

ในขณะเดียวกันGamCare กำลังมองหาผู้ดูแลคนใหม่เพื่อขยายการเข้าถึงก่อนกฎระเบียบการพนันที่คาดไว้ของสหราชอาณาจักร องค์กรการกุศลที่ดูแล UK National Gambling Helplineกำลังมองหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับอันตรายจากการพนันและความรู้เชิงลึกและประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการสาธารณะ กฎระเบียบหรือความเชี่ยวชาญทางคลินิก

GamCare กล่าวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความหลากหลายของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและรักษาโมเมนตัม

Chainlink VRF ได้รับการรับรองการปฏิบัติตาม GLI-19 ผ่าน BMM Testlabs

ข่าวประชาสัมพันธ์- BMM Testlabsห้องปฏิบัติการทดสอบเกมอิสระส่วนตัวที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในโลก ประกาศในวันนี้ว่า Chainlink VRF ซึ่งเป็นมาตรฐานบล็อกเชนสำหรับการสุ่มที่ตรวจสอบได้ในเกมและ NFT ได้รับการรับรองการปฏิบัติตาม GLI-19 ผ่าน BMM Testlabs .

Chainlink VRF (Verifiable Random Function)เป็นเครื่องสร้างตัวเลขสุ่ม (RNG) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบล็อกเชน ทำให้สัญญาอัจฉริยะเข้าถึงค่าสุ่มโดยไม่ลดทอนความปลอดภัยหรือความสามารถในการใช้งาน

VRF ใช้สำหรับสร้าง NFT สุ่มคุณสมบัติในเกม และอื่นๆ อีกมากมาย นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก VRF ได้ให้บริการคำขอแบบสุ่มสะสม 7.9 ล้านครั้ง

VRF V2 เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและเสริมศักยภาพนักพัฒนาสัญญาอัจฉริยะในการสร้างคลื่นลูกต่อไปของ NFT และแอปพลิเคชันเกมที่ยุติธรรมและปรับขนาดได้

Maria Romeroผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ iGaming ที่ BMM Testlabs แสดงความคิดเห็นว่า “ในฐานะหนึ่งในใบรับรองแรกในอุตสาหกรรมบล็อกเชน BMM กำลังปูทางให้บริษัทที่พัฒนาโซลูชันเกมบนบล็อกเชนได้รับการรับรองด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด นั่นคือ ไม่สามารถใช้งานได้ก่อนหน้านี้”

ด้วยการใช้เครื่องมือสร้างตัวเลขสุ่มที่ได้รับการรับรองนี้สำหรับแอปพลิเคชัน iGaming นักพัฒนาสามารถพึ่งพาแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในข้อเสนอของ Chainlink VRF

สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการสุ่มนั้นสามารถตรวจสอบได้และป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้แนวทางที่ไว้วางใจน้อยที่สุด ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์

Travis Foley EVP และ CTO ของ BMM Testlabs ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของ IAGA

BMM Testlabsห้องปฏิบัติการทดสอบเกมดั้งเดิมของโลกและที่ปรึกษาด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ มีความยินดีที่จะประกาศว่า Travis Foleyรองประธานบริหารประจำอเมริกาเหนือและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง International Association of Gaming Advisors (IAGA) Board of Trustees

Travis Foley แสดงความคิดเห็นว่า “IAGA ได้จัดเตรียมฟอรัมสำหรับการอภิปรายประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเล่นเกมทั่วโลกตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1980 ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในหมู่ทนายความชั้นนำของอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล ที่ปรึกษา และนักวิชาการ ที่เป็นตัวแทนของ IAGA Board of Trustees”

John Baillie และ Catharine Seddon จะทำหน้าที่ในคณะกรรมการของคณะกรรมาธิการจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2024

สหราชอาณาจักร – Nadine Dorriesเลขาธิการแห่งรัฐด้านดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และกีฬาของสหราชอาณาจักรได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการคณะกรรมการการพนันสองคนอีกครั้ง ได้แก่John BaillieและCatharine Seddon โดยจะเริ่มช่วงเวลาให้บริการใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคม และจะให้บริการจนถึงวันที่10 เมษายน

คณะกรรมการกำกับดูแลของอังกฤษประกอบด้วยคณะกรรมาธิการ 8 คนภายใต้เก้าอี้มาร์คัส บอยล์

Baillie เป็นนักบัญชีชาร์เตอร์ดและเป็นอดีตหุ้นส่วนของKPMGในสกอตแลนด์และลอนดอน เขาเป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการบัญชีของสกอตแลนด์ หน่วยงานท้องถิ่นของสกอตแลนด์ และดำรงตำแหน่งสองวาระสามปี

นอกจากนี้เขายังเป็นประธานของ Audit Scotland ซึ่งเทียบเท่ากับสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติของสกอตแลนด์เป็นเวลาหลายปี และเป็นสมาชิกของ Reporting Panel of the UK Competition and Markets Authority เป็นเวลาเก้าปี เขายังเป็นศาสตราจารย์รับเชิญด้านบัญชีที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ และเคยนัดหมายที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสกอตแลนด์มาก่อน

ในขณะเดียวกัน Seddon เป็นกรรมการอิสระอาวุโสของ The Gambling Commission ตั้งแต่ปี 2017 เธอยังเป็นรองประธานและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของ Human Fertilization and Embryology Authority และเป็นกรรมการอิสระอาวุโสของ Legal Services Board

ด้วยการรับใช้สาธารณะ 14 ปีในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศ Seddon เพิ่งเข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาและบริการสนับสนุนศาลเด็กและครอบครัว ก่อนหน้านี้เธอเคยดำรงตำแหน่งที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นคณะกรรมการกับ Human Tissue Authority และ The Pensions Regulator

เซดดอนนั่งพิจารณาคดีในศาลด้านสุขภาพจิตและการจ้างงาน เป็นผู้ประเมินคดีแพ่งในศาลเคาน์ตี และเธอเป็นผู้พิพากษาระดับประธานในใจกลางกรุงลอนดอน เธอเป็นครูสอนพิเศษให้กับวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน และเป็นสมาชิกของ Health Service Products Election Tribunal และเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ CPotential ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีความต้องการพิเศษ เธอยังใช้เวลายี่สิบปีในฐานะผู้สร้างสารคดีภาพยนตร์ รวมถึงที่ BBC และ C4 ก่อนที่จะตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์อิสระของเธอเอง

มีรายงานว่าคณะกรรมการการพนันของอังกฤษสอบสวนการฆ่าตัวตายสิบคน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีรายงานว่าคณะกรรมการการพนัน กำลังสืบสวนว่าการฆ่าตัวตายสิบคนเชื่อมโยงกับการพนันหรือไม่ มีการเขียนจดหมายถึงผู้ดำเนินการเพื่อสอบถามว่าพวกเขาได้ลงทะเบียนบัญชีกับผู้ชายในเวลาที่พวกเขาปลิดชีวิตตัวเองหรือไม่ รายชื่อดังกล่าวรวมถึงอดีตนักฟุตบอล Joey Beauchamp

บัญชีข่าว Substack Earnings and More กล่าวว่าได้เห็นจดหมายที่ส่งถึงผู้ให้บริการการพนันหลายรายในสหราชอาณาจักร ซึ่งคณะกรรมการการพนันระบุว่า: “ในขั้นตอนนี้ เราเพียงแค่ขอให้คุณตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้าของคุณและแนะนำว่าคุณมีบันทึกใดๆ หรือไม่ ของความสัมพันธ์กับลูกค้ากับบุคคลเหล่านี้”

ปีที่แล้ว คณะกรรมการการพนันปรับ Aspers Casino ใน Stratford ลอนดอน 650,000 ปอนด์สำหรับ ความรับผิดชอบต่อสังคม หลังจากการสอบสวนพบว่าลูกค้าอายุ 37 ปีฆ่าตัวตายในคืนเดียวกับที่เขา เสียเงิน 25,000 ปอนด์จากการเล่นรูเล็ตและสล็อตแมชชีน

ย้อนกลับไปในปี 2020 คณะกรรมการการพนันพบว่าบริษัทในเครือของ Playtech PT Entertainment Services (PTES) มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างร้ายแรง การต่อต้านการฟอกเงิน และความล้มเหลวของวีไอพี หลังจากสรุปการสืบสวนกรณีลูกค้าที่ปลิดชีวิตตัวเองในปี 2017

หน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษได้ปรับปรุงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

UK.- Gambling Commissionได้ประกาศว่าได้อัปเดตข้อกำหนดการโต้ตอบกับลูกค้าทาง ไกล ในบทบัญญัติรหัสความรับผิดชอบต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานระยะไกลทำมากขึ้นเพื่อระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย”

หน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษได้ประกาศข้อกำหนดการแทรกแซงใหม่ในเดือนเมษายน โดยกฎ ใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12 กันยายน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีการประกาศว่าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะล่าช้าออกไป

ภายใต้กฎใหม่ ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบตัวบ่งชี้ที่ระบุเพื่อช่วยระบุอันตรายจากการพนัน พวกเขาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างน้อยใน “ระดับปัญหาการพนันสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง” พวกเขาต้องประเมินการโต้ตอบและเก็บบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการการพนันเมื่อมีการร้องขอ

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลได้ตัดสินใจชะลอการห้ามทำการตลาดกับลูกค้าที่แสดงตัวบ่งชี้ที่เป็นอันตรายอย่างชัดเจนและอนุญาตให้พวกเขารับข้อเสนอโบนัสใหม่ นอกจากนี้ยังจะชะลอการดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อ “ดำเนินการอย่างทันท่วงทีเมื่อระบุตัวบ่งชี้ของช่องโหว่”

หน่วยงานกำกับดูแลได้ตัดสินใจชะลอองค์ประกอบเหล่านั้นของการอัปเดตรหัสความรับผิดชอบต่อสังคมที่รอการปรึกษาหารือหกสัปดาห์เพื่อเริ่มต้นในปลายเดือนนี้ จากนั้นจะตั้งเป้าที่จะเผยแพร่คำแนะนำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2565โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการการพนันกล่าวว่า: “คำแนะนำเป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเมื่อเวลาผ่านไป ในฐานะส่วนหนึ่งของการปรึกษาหารือ เราจะสนใจเป็นพิเศษที่จะรับฟังเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามข้อกำหนด โดยอิงจากบทเรียนที่ได้รับจากผู้ดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน และเพื่อรับฟังเกี่ยวกับนัยยะใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย หลักฐาน และกรณีศึกษาล่าสุด .

“ภายใต้การปรึกษาหารือ ความตั้งใจชั่วคราวของคณะกรรมาธิการคือการเผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดในเดือนธันวาคม 2022 โดยจะมีผลประมาณ 2 เดือนหลังจากการเผยแพร่ ในสถานการณ์นี้ เราพิจารณาว่าสิ่งนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมมีเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาคำแนะนำก่อนที่จะมีผลบังคับใช้

“เป็นความตั้งใจของคณะกรรมาธิการ ภายใต้การปรึกษาหารือ เพื่อนำข้อกำหนดที่เหลือของ SR Code 3.4.3 และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023”

ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ลอตเตอรีอาจถูกระงับหากการต่อสู้ทางกฎหมายยืดเยื้อ

UK.- มีรายงานว่าการท้าทายทางกฎหมายของ Camelot ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการการพนันในการให้รางวัลลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรแก่ผู้ให้บริการรายอื่นอาจกินเงินทุนสำหรับสาเหตุที่ดี มีข้อเสนอแนะว่าการต่อสู้ทางกฎหมายอาจทำให้กองทุน เสียหายมากกว่า 1 พันล้านปอนด์

Camelot ซึ่งเป็นเจ้าของแผนบำเหน็จบำนาญครูของออนแทรีโอแพ้การประกวดราคาเพื่อออกใบอนุญาตลอตเตอรีแห่งชาติฉบับต่อไปให้กับ Allwyn ของสาธารณรัฐเช็ก นั่นหมายความว่าตั้งแต่ปี 2024 National Lottery จะมีผู้ดำเนินการใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มในปี 1994

อย่างไรก็ตาม Camelot กำลังตั้งคำถามกับกระบวนการของ Gambling Commission ในการออกใบอนุญาต และต้องการให้การเปลี่ยนไปใช้ Allwyn ล่าช้าออกไปจนกว่าคดีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างสมบูรณ์ การพิจารณาคดีมีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 13 กันยายน

Allwyn ได้กล่าวว่าจะลดราคาตั๋วลอตเตอรีแห่งชาติจาก 2 ปอนด์เป็น 1 ปอนด์และเพิ่มจำนวนเงินที่นำไปใช้กับกีฬาและการกุศล โดยประเมินมูลค่า 38 พันล้านปอนด์สำหรับกิจกรรมที่ดีในช่วงใบอนุญาต 10 ปี อย่างไรก็ตาม Camelot อ้างว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้คำนึงถึงการจัดระดับความเสี่ยงของข้อเสนออย่างเหมาะสม

จากข้อมูลของผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการการพนันได้เตือนในการยื่นฟ้องต่อศาลว่า: “ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จะมีช่องว่างในการให้บริการระหว่างการหมดอายุของใบอนุญาตใบที่สามในวันที่ 31 มกราคม 2024 และการเริ่มใช้ใบอนุญาตใบที่สี่

“คณะกรรมาธิการคาดการณ์ว่าจะมีการขาดการจ่ายเงินโดยรวมสำหรับสาเหตุที่ดีอย่างน้อย 1 พันล้านปอนด์และในกรณีของ Interregnum จะมากกว่านั้นอีกมาก”

โฆษกของ Camelot กล่าวว่า: “การเรียกเก็บเงินจำนวนมหาศาลนี้หลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิงเพียงแค่รอจนกว่าศาลจะตัดสินก่อนที่จะออกสัญญาเพื่อดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติ เหตุผลที่ดีและผู้เสียภาษีไม่ควรถูกจับเป็นจำนวนหลายร้อยล้านปอนด์ โชคดีที่ยังมีเวลาสำหรับผู้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแนวทาง และเราขอให้พวกเขาทำเช่นนั้น”

โฆษกของ Allwyn กล่าวกับผู้สังเกตการณ์: “Camelot จะยังมีวันขึ้นศาลในช่วงปีใหม่ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการการพนันดำเนินการแข่งขันอย่างละเอียด เหมาะสม และแข็งแกร่ง”

Allwyn ส่งมอบผลประกอบการครึ่งปีแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในเวลานั้นRobert Chvatalผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า:“ เราหวังว่าจะได้รับการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในเดือนกันยายนจากการอุทธรณ์คำตัดสินของศาลสูงของผู้ดำเนินการปัจจุบันเพื่ออนุญาตให้รางวัลใบอนุญาตดำเนินการต่อและระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นขึ้น”