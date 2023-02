เล่นป๊อกเด้งออนไลน์ GGR สูงสุดในประวัติศาสตร์เกมอินเดีย

เล่นป๊อกเด้งออนไลน์ คณะ กรรมการการ เล่นเกมแห่งชาติของอินเดียได้รายงานรายรับจากการเล่นเกมสูงสุดในประวัติศาสตร์เกมของอินเดีย โดยมีตัวเลขสำหรับทั้งปี 2018 อยู่ที่ 33.7 พันล้านดอลลาร์

เผยแพร่โดยรองประธาน Kathryn Isom-Clauseและผู้ช่วยกรรมาธิการ Sequoyah Simermeyerของ NIGC ตัวเลขประจำปีงบประมาณ 2018 เพิ่มขึ้น 4.1 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว

เช่นเดียวกับการรายงานรายได้ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนหน้า เขตปกครองทั้งหมดของ NIGC ก็มีการเติบโตในเชิงบวกในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน

ภูมิภาคพอร์ตแลนด์มีการเติบโตสูงสุด โดยเพิ่มขึ้น 8.2% เป็น 3.7 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยโอกลาโฮมาซิตี โดยเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์

“GGR ประจำปีบอกเล่าเรื่องราวเชิงบวกเกี่ยวกับความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเกมอินเดียและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวของการทำงานร่วมกันระหว่างชนเผ่า อุตสาหกรรม และชุมชนด้านกฎระเบียบสามารถสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ในการคำนวณ GGR ได้อย่างไร” Simermeyer ให้ความเห็น

รายได้คำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยอิสระ 501 รายการ ซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง 241 เผ่าใน 29 รัฐ GGR สำหรับการดำเนินการจะคำนวณตามจำนวนเงินเดิมพันหักด้วยเงินรางวัลที่คืนให้กับผู้เล่น

“กระบวนการคำนวณ GGR เป็นตัวอย่างของการร่วมมือระหว่างชนเผ่าและ NIGC เพื่อให้แน่ใจว่ากฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมเกมของชนเผ่าที่ประสบความสำเร็จ” Isom-Clause กล่าว “ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันถึงสุขภาพของอุตสาหกรรมในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มั่นคงสำหรับประเทศอินเดีย”

พระราชบัญญัติการกำกับดูแลการเล่นเกมของอินเดียได้จัดตั้งคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดียเพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของชนเผ่าและความสมบูรณ์ของการเล่นเกมของอินเดีย

NIGC ได้พัฒนาความคิดริเริ่มสี่ประการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ ได้แก่: เพื่อป้องกันสิ่งใดก็ตามที่ถือเป็นการเล่นการพนันที่อยู่เบื้องหลังของชนเผ่า เพื่อนำหน้าเส้นโค้งของเทคโนโลยี การขยายพื้นที่ในชนบท และเพื่อรักษาพนักงานที่แข็งแกร่งภายใน NIGC และด้วยการกำกับดูแลของชนเผ่า พันธมิตร

สมาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์เล่น เกม และGaming Laboratories Internationalได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการการกุศลของพวกเขาผ่านการบริจาคเงิน 200,000 ดอลลาร์ให้กับDr Robert Hunter International Problem Gambling Center

ดำเนินการผ่านโครงการริเริ่มเพื่อการกุศลเพื่อผลกระทบที่ยั่งยืนซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้ โดยของขวัญชิ้นแรกมอบให้แก่กองทุนอาคาร Howard R Hughes College of Engineering ที่มหาวิทยาลัยเนวาดาด้วยเงินบริจาค 500,000 ดอลลาร์

Stephanie Goodman ผู้อำนวยการบริหารของ Dr Robert Hunter International Problem Gaming Centerกล่าวถึงการบริจาคว่า “เรารู้สึกขอบคุณมากสำหรับการบริจาคอย่างใจกว้างอย่างเหลือเชื่อที่ AGEM และ GLI ได้ให้คำมั่นสัญญากับศูนย์ของเรา

“การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนของลูกค้าของเราในระหว่างโปรแกรมผู้ป่วยนอกเร่งรัดระยะเวลา 6 สัปดาห์ที่พัฒนาโดยดร. ร็อบ ฮันเตอร์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมที่รวมการบำบัดแบบกลุ่มเข้ากับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมและวิทยาศาสตร์

“เนื่องจากของขวัญมากมายจากพันธมิตรในอุตสาหกรรมของเรา AGEM และ GLI เงินจำนวนนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักพนันที่มีปัญหาในชุมชนของเรา ปัญหาการพนันซึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคติดการพนันใน DSM-5 นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นโรคเสพติด ควบคู่ไปกับโรคจากแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด

“PGC กำลังทำงานเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนของเราในความพยายามที่จะขจัดความอัปยศที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ ในขณะเดียวกันก็รักษาลูกค้าที่ผูกพันกับโปรแกรมของเรา”

ของขวัญที่มุ่งมั่นในอีกสองปีข้างหน้าได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบปี 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์นี้

จัดขึ้นโดยAmerican Gaming Associationถือเป็นการผลักดันระดับประเทศสำหรับการศึกษา การฝึกอบรม และการรับรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมมากมาย

Lori Sayde โฆษกของ GLIแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มร่วมกัน: “AGEM และ GLI ผ่านโครงการริเริ่มเพื่อการกุศลที่มีผลกระทบยาวนาน เล่นป๊อกเด้งออนไลน์ สนับสนุนการแก้ปัญหาการพนันเพราะแนวทางที่หลากหลายในการช่วยเหลือบุคคลผ่านการประเมิน การรักษา และการให้คำปรึกษา โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของพวกเขา ในการชำระเงินเป็นบริการที่จำเป็น

“เรายังยินดีที่ได้มีส่วนร่วมนี้เมื่อสัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบเริ่มต้นขึ้น และเข้าร่วมกองกำลังกับผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรจำนวนนับไม่ถ้วนที่รวมเป็นหนึ่งในการต่อสู้กับปัญหาการพนันและผู้ที่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโปรแกรมที่ช่วย บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้”

การแสดงรอบที่สองของการ ประชุมสุดยอด CasinoBeats เริ่มขึ้นในวันนี้ที่Olympia Londonโดยมีเนื้อหาสองรายการที่ตรวจสอบภัยคุกคามและโอกาสที่ภาคเกมคาสิโนเผชิญ และนำเสนอผู้บรรยายและผู้ดำเนินการชั้นนำจากทั่วทั้งภาคส่วน

ผู้บริหารระดับสูงประมาณ 1,000 คนคาดว่าจะลงมาที่สถานที่ West London ซึ่งดึงเนื้อหาสี่แทร็กตลอดสองวัน พื้นที่จัดแสดงที่คึกคักของผู้แสดงสินค้า 30 ราย และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดีที่สุดที่ใดก็ได้ในอุตสาหกรรม

วิทยากรและตัวแทนจากผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบางรายเข้าร่วมการประชุมสุดยอด ได้แก่Betsson , Casumo , Gaming Realms , GiG , EnergyCasino , Genting , GVC , Hard Rock , Hippodrome , Jackpotjoy , Kindred , LeoVegas , Luckia , LVBet , Mr Green , Olympic , Paf , Pinnacle , Rank , รอยัลแพนด้า, ท้องฟ้า การเดิมพัน และ การ เล่นเกม , Solverde , Svenska Spel , Twin Casino , Videoslots และWilliam Hill

ซัพพลายเออร์ชั้นนำยังเป็นตัวแทนที่ดี – ในฐานะวิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้แสดงสินค้า – รวมถึงBetConstruct , Big Time Gaming , IGT , iSoftBet , Microgaming , NetEnt , Play’n GO , Playson , Red Tiger , SG Digital , Swintt , WeAreCasino และYggdrasil

การสร้างส่วนสำคัญของสี่แทร็กการประชุมที่นำเสนอคือ Future of Gaming ของ วันนี้ ซึ่งนำเสนอการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่อาจมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบของภาคส่วน

“สำหรับเรา CASINOBEATS เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น ”

ส่วนสำคัญเพิ่มเติมในวันแรกของการดำเนินการคือคำปราศรัยที่ส่งมอบโดย Jesper KärrbrinkประธานบริหารของGreen Jade Gamesซึ่งกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเขา: “สำหรับเรา ในฐานะบริษัทที่ค่อนข้างใหม่ CasinoBeats เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึง ผู้ชมที่กว้างขึ้น

“เราสร้าง Green Jade Games ไม่ใช่เพื่อสร้างสล็อตที่ 2,501 แต่เพื่อท้าทายตัวเองและอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมที่เรานำเสนอเกมคาสิโนที่ผสมผสานกลศาสตร์จากสล็อตและเกมบนโต๊ะเข้ากับวิดีโอและเกมแอพ ผสมผสาน RNG และทักษะใน แบบที่ไม่เคยทำมาก่อน

“ในการนำเสนอของฉัน [เวลา 14:50 น. วันนี้] ฉันจะกล่าวถึงแนวคิดของนวัตกรรมและการพลิกโฉม และเหตุใดฉันจึงคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในฐานะอุตสาหกรรมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม หากเราต้องการดึงดูดผู้เล่นรายใหม่ต่อไป”

Cristiano Blancoหัวหน้าฝ่ายเกมของKindred Groupซึ่งจะเข้าร่วมการอภิปรายที่เน้นเรื่องคาสิโนสดในเช้าวันนี้ กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมเกมกำลังผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย คาดไม่ถึง และน่าตื่นเต้น กฎระเบียบใหม่นำโอกาสมาพร้อมกับความล่าช้าในการจัดส่งและปัญหาที่น่าปวดหัวอย่างมาก

“ฉันมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอด CasinoBeats เพราะเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะมีผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับเกมทั้งหมด มีความรู้สึกถึงตลาดจากภายในและคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมของเรา ประเด็นที่การแข่งขันนำมาด้วย”

เส้นทางที่สองในวันที่หนึ่งของการประชุมสุดยอดคือNew Horizonsซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tony PlaskowจากBlack Cow Technology เป็นผู้ดูแลเซสชันโดยดูที่ภาคส่วนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา เขากล่าวว่า: “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการขอให้พูดในการประชุม ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเข้าร่วมสำหรับทุกคนในพื้นที่ของเรา

“ฉันเข้าร่วมในเส้นทาง New Horizons ซึ่งเรากำลังมองหาวิธีทำความเข้าใจกลไกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทั้งในยุโรปและอเมริกา ในขณะที่มันเริ่มต้นการเดินทางสู่การเล่นเกมที่ถูกกฎหมาย ฉันกำลังดูแลแผงดาราและรอไม่ไหวแล้ว!”

Paul PlewmanซีโอโอของCurrency Transferซึ่งจะพูดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Brexit กล่าวเสริมว่า “ผมพยายามติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เผชิญอยู่

“ความท้าทายเหล่านี้มักครอบคลุมถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความสำคัญของนโยบายป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อพื้นที่การชำระเงินที่กว้างขึ้นอย่างไร ฉันมักจะตั้งตารอการอภิปรายซึ่งจะจุดประกายการอภิปรายที่มีชีวิตชีวา”

นอกจากนี้ ตัวแทนการประชุมสุดยอดยังสามารถเข้าถึง Betting on Sportsซึ่งจัดขึ้นที่ Olympia ในเวลาเดียวกัน ควบคู่ไปกับ PaymentExpert Forum และ DigitalMarketing Forumที่จัดส่งร่วม กับAffiliateINSIDER

การประชุมจะจัดขึ้นที่ Olympia London จนถึงวันศุกร์ที่ 20 กันยายน ควบคู่ไปกับการเดิมพันกีฬา – เรียนรู้เพิ่มเติมและซื้อตั๋วสำหรับ CasinoBeats Summit ที่นี่

Mohegan Gaming and Entertainmentได้ทำข้อตกลงกับ JC Hospitality ที่จะเห็นบริษัทดำเนินการพื้นที่เล่นเกมขนาด 60,000 ตารางฟุตภายในเร็ว ๆ นี้จะเปลี่ยนชื่อVirgin Hotels Las Vegas

การลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวแบรนด์ความบันเทิงระดับโลกในลาสเวกัสเท่านั้น แต่ยังเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันกลุ่มแรกที่ดำเนินการในตลาดลาสเวกัสสตริปอีกด้วย

มีกำหนดจะเปิดในปี 2020 ข้อตกลงหลายปีนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการก่อสร้างและรอการอนุมัติตามกฎระเบียบของ MGE โดย Nevada Gaming Commission

Mario Kontomerkos ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MGEแสดงความตื่นเต้นในข้อตกลง: “การรวมแบรนด์ MGE เข้ากับ Virgin Hotels Las Vegas ช่วยขยายขอบเขตการเติบโตของเราไปสู่เมืองหลวงแห่งความบันเทิงระดับโลกระดับตำนานอีกแห่งหนึ่ง เมื่อร่วมมือกับ Virgin Hotels ผู้แสวงหาประสบการณ์จากทั่วโลกจะมีโอกาสเข้าร่วมการเดินทางของแขกสุดพิเศษที่มีเพียงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเราเท่านั้นที่สามารถมอบให้ได้”

ปัจจุบัน MGE อยู่ท่ามกลางการเติบโตครั้งสำคัญ เนื่องจากบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่รู้จักในฐานะ “ผู้พัฒนารีสอร์ทเพื่อความบันเทิงแบบครบวงจรชั้นนำของโลก”

นอกจากทรัพย์สินหลักของบริษัทในคอนเนตทิคัตแล้ว Mohegan ยังเพลิดเพลินกับการมีอยู่ในเมืองแอตแลนติก ซิตี้ เพนซิลเวเนีย และวอชิงตัน เช่นเดียวกับในต่างประเทศในแคนาดาและเกาหลีใต้ ในขณะที่ยังได้ยื่นประมูลอย่างเป็นทางการเพื่อขอใบอนุญาตในการพัฒนา IER ในกรีซ

“ความสัมพันธ์ใหม่และน่าตื่นเต้นนี้เป็นการรวมองค์กร ‘Best in Class’ สององค์กรเข้าด้วยกัน และสานต่อประเพณีของชนเผ่า Mohegan ในการกำหนดเส้นทางใหม่ให้ผู้อื่นเดินตาม” James Gessner Jr ประธานชั่วคราวของ Mohegan Tribe แสดงความ คิดเห็น

ที่พักเพิ่งประกาศข้อตกลงกับ AEG Presents เพื่อรับการจัดการ การดำเนินงาน และการจอง The Joint ภายใน Hard Rock Hotel and Casino Las Vegas โดยจะเริ่มในปลายปี 2020 เมื่อที่พัก ได้รับการรีแบรนด์เป็นVirgin Hotels Las Vegas

การปรับปรุงแปดเดือนมีกำหนดจะเริ่มในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2020 และรีสอร์ทคาสิโนไลฟ์สไตล์ในลาสเวกัสที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในปลายปีเดียวกัน

“Mohegan Gaming and Entertainment เป็นส่วนขยายของ Mohegan Tribe มีความภาคภูมิใจในหลักการดั้งเดิมที่สอดคล้องกับค่านิยมสมัยใหม่ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Virgin Hotels Las Vegas จะเป็นรายแรกของพวกเขาในตลาดลาสเวกัส” Richard Bosworth ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JC Hospitality เจ้าของ Hard Rock Hotel and Casinoกล่าว

“MGE ขยายขอบเขตความมุ่งมั่นของเราในการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ Virgin Hotels Las Vegas”

GambleAwareได้ประกาศเปิดตัวNHS Northern Gambling Serviceใหม่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนร่วมกันจากองค์กรการกุศลและ NHS England ในค่าใช้จ่าย 1 ล้านปอนด์ต่อปี

บริการดังกล่าวจะดำเนินการโดย Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust และระบุว่าเป็น “บริการการพนันของ NHS รายแรกที่เปิดตัวนอกลอนดอน”

ข้อเสนอฐานแรกในลีดส์ได้เปิดให้บริการแล้ว โดยบริการเพิ่มเติมในแมนเชสเตอร์และซันเดอร์แลนด์มีกำหนดจะเปิดในต้นปี 2563

NHS Northern Gambling Service จะให้การดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดขั้นรุนแรง และให้การรักษาและสนับสนุนผู้ที่มี:

ภาวะสุขภาพจิตเพิ่มเติมและซับซ้อน

การทำงานทางสังคมบกพร่อง

ผู้ที่อาจมีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ผู้คนจะได้รับความช่วยเหลือผ่านการบำบัดทางจิตวิทยา โปรแกรมบำบัดการติดยาเสพติด การบำบัดสุขภาพจิต การบำบัดครอบครัว และการช่วยเหลือเพื่อนจากผู้ที่ชีวิตได้รับผลกระทบในทางลบจากการพนัน บริการยังสามารถให้การสนับสนุนแยกต่างหากแก่สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนัน

Marc Etches ซีอีโอของ GambleAwareอธิบายว่า: “เป้าหมายของเราคือป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าสู่ปัญหากับการพนัน ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่มีปัญหาจะได้รับการรักษาและการสนับสนุนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

“บริการใหม่เหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าผู้ที่มีความต้องการที่จริงจังและซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการพนันจะสามารถเข้าถึงการรักษาฟรี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นคลินิกแห่งนี้เปิดทำการ และเรายินดีรับโอกาสในการนำแนวทางนี้ไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของสหราชอาณาจักรในอนาคต”

ในบริเตนใหญ่ประมาณ 340,000 คนมีปัญหาการพนันและอีกสองล้านคนมีความเสี่ยงที่จะพัฒนา อย่างไรก็ตาม น้อยกว่าสามเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันได้รับการรักษาหรือการช่วยเหลือ

แมตต์ แฮนค็อก เลขาธิการรัฐด้านการดูแลสุขภาพและสังคมกล่าวว่า “ปัญหาการพนันคือการเสพติดที่ทำลายชีวิตผู้คนหลายพันคนและครอบครัวของพวกเขา ฉันมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ทำได้เพื่อจัดการกับมัน

“การเข้าถึงความช่วยเหลือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ดังนั้นเราจึงขยายการบำบัดออกไปนอกลอนดอน เพื่อช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา

“ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของ NHS เราจะเปิดตัวบริการพิเศษเหล่านี้ต่อไปทั่วประเทศและยกเลิกความเสียหายที่เกิดจากการพนันและปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุดของเรา

“ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยความมุ่งมั่นครั้งประวัติศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้ในเงินภาษีพิเศษจำนวน 33.9 พันล้านปอนด์ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินสดก้อนใหญ่และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NHS”

American Gaming Association ได้บริจาค เงิน100,000 ดอลลาร์ในฐานะผู้บริจาคผู้ก่อตั้งกองทุนใหม่ของNational Center for Responsible Gamingเพื่อสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา

กองทุนนี้อุทิศให้กับการศึกษาผลกระทบของการพนันกีฬาที่มีต่อนักพนันชาวอเมริกัน เนื่องจากศาลฎีกาได้ยกเลิกคำสั่งห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางในเดือนพฤษภาคม 2018

AGA ซึ่งมีสมาชิกรวมถึงผู้ประกอบการคาสิโนเชิงพาณิชย์และชนเผ่าเป็นกลุ่มการค้าระดับชาติที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมคาสิโนมูลค่า 261 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสนับสนุนงาน 1.8 ล้านตำแหน่งทั่วประเทศ

การวิจัยโดยกองทุนของ NCG จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ควบคุมดูแลมากกว่า 4,000 รายทั่วสหรัฐฯ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินและออกแบบบทบัญญัติและนโยบายการเล่นเกมที่ปกป้องผู้บริโภคและจัดลำดับความสำคัญการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบเหนือสิ่งอื่นใด

การสร้างกองทุนได้รับการหารือในสัปดาห์นี้ที่งาน Get to Know Gaming ที่มหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส ซึ่งจะเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมต่อความรับผิดชอบในช่วงสัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

“การขยายตัวของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและมีการควบคุมทำให้การเล่นเกมอย่างรับผิดชอบมีความสำคัญมากขึ้น ไม่เพียงแต่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกในตลาดเกมใหม่เท่านั้น แต่เรายังคงเพิ่มความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ” บิล มิลเลอร์ ประธานและ CEO ของAmerican Gaming Association “สมาคมเกมอเมริกันมีความยินดีที่จะเป็นผู้บริจาคผู้ก่อตั้งของความพยายามที่สำคัญนี้”

MGM Resorts International เข้าร่วม AGA ในฐานะผู้บริจาคผู้ก่อตั้ง โดยมีสมาชิก AGA เช่น William Hill US, GVC Holdings PLC, IGT และ Hard Rock International ซึ่งได้บริจาคเงินจำนวนมากให้กับกองทุน

“NCRG เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในด้านการวิจัยเกมมาช้านาน กองทุนนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะจะเปิดการวิจัยในสาขาที่เคยศึกษามาก่อนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับผลกระทบของการพนันกีฬาในอีกหลายปีข้างหน้า” ดร. รัสเซล ซานนา ผู้อำนวยการบริหารของ National Center for Responsible กล่าวการเล่นเกม

“ด้วยโอกาสใหม่สำหรับการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายทั่วประเทศ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมทั้งหมด และสาธารณชนจะได้รับประโยชน์จากการขยายความรู้ของเราเกี่ยวกับประเด็นนี้”

Gaming Innovation Groupได้ขยายข้อตกลงร่วมกับHard Rock Internationalเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ฉากการพนันกีฬาในไอโอวา

สิ่งนี้จะเกิดขึ้นที่โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโน Sioux Cityซึ่งจะเริ่มเปิดตัวโซลูชันที่เคาน์เตอร์บนพื้นคาสิโนตามด้วยการเปิดตัวการเดิมพันกีฬาออนไลน์และมือถือที่คาดว่าจะมีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2019

มีการระบุว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันแก่ผู้บริโภค เนื่องจากได้จัดส่งไปแล้วในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ผ่านทางโซลูชั่นสปอร์ตบุ๊คแบบหลายช่องทาง

Richard Brown รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GiGอธิบายว่า: “หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวในนิวเจอร์ซีย์ ผมรู้สึกยินดีที่ได้กระชับความสัมพันธ์กับ Hard Rock ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นำเสนอกลยุทธ์ของเราที่จะเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรของเราโดยการเข้าสู่สถานะใหม่ในสหรัฐอเมริกา กับหนังสือกีฬาของเรา

“ข้อตกลงนี้เป็นทั้งข้อพิสูจน์ถึงความรู้และความกล้าหาญของเราในการนำคาสิโนบนบกเข้าสู่โลกแห่งการเดิมพันแบบดิจิทัล และเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถเชิงพาณิชย์และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของ GiG เรารอคอยที่จะเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรของเราในระยะยาว เรามีความทะเยอทะยานร่วมกันในการสร้างความบันเทิงให้ผู้บริโภคด้วยประสบการณ์การเดิมพันกีฬาชั้นหนึ่งที่ปลอดภัยและน่าตื่นเต้น”

ไอโอวาเป็นหนึ่งใน 12 รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่ศาลฎีกาของสหรัฐยกเลิกคำสั่งห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางในปี 2561

ในเดือนสิงหาคมปีนี้ Iowa Racing and Gaming Commission อนุญาตให้คาสิโน 19 แห่งเสนอการพนันกีฬาแบบขายปลีก ออนไลน์ และมือถือแก่ผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

เป็นที่เชื่อกันว่าตลาดการพนันกีฬาที่เติบโตเต็มที่จะมีมูลค่าประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ โดยพิจารณาจากจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้บริโภคเดิมพัน โดยอัตราภาษีจากรายได้กำหนดไว้ที่ 7.5 เปอร์เซ็นต์

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความร่วมมือกับ GiG เพื่อสนับสนุนการพนันกีฬาในไอโอวา และขยายพอร์ตโฟลิโอหนังสือกีฬาของเรา” Kresimir Spajic รองประธานอาวุโสฝ่ายเกมออนไลน์ของ Hard Rock Internationalกล่าว

“การนำเสนอการเดิมพันกีฬาผ่าน GiG ช่วยให้ผู้เล่นและแขกของเรามีส่วนร่วมในระดับใหม่ – เราไม่สามารถตื่นเต้นไปกว่านี้แล้วที่จะเปิดตัวในไอโอวา” Jim Franke ผู้จัดการทั่วไปของ Hard Rock Hotel and Casino Sioux Cityกล่าวเสริม

แฟรนไชส์ฟุตบอลลีกแห่งชาติSan Francisco 49ersได้ลงนามในข้อตกลงหลายปีที่เห็นCache Creek Casino ResortและYocha Dehe Wintun Nationได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหุ้นส่วนของทีม

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงคือการนำเสนอการสนับสนุนรายการวิทยุก่อนและหลังเกมของ 49ers ทาง KNBR 680AM และทั่วทั้ง 49ers Radio Network

ข้อตกลงเริ่มต้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อแคชครีกคาสิโนรีสอร์ทเริ่มเปิดตัวกิจกรรมต่างๆ รอบสนามกีฬาลีวายส์ ขณะที่ฝ่ายต่อสู้เอาชนะพิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 24-20

นอกเหนือจากการแจกรางวัลดิจิทัลสำหรับแฟน ๆ ที่เข้าร่วมแต่ละเกมแล้ว แคชครีกยังเสนอโปรโมชั่นมากมายตลอดทั้งฤดูกาล

Cache Creek ยังรักษาความเป็นพันธมิตรด้านกีฬากับองค์กรระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น Oakland A’s, Golden State Warriors, San Jose Sharks และ Sacramento Kings

“ในฐานะผู้ให้บริการความบันเทิงรอบปฐมทัศน์ที่หยั่งรากในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ 49ers รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Cache Creek Casino Resort ในฐานะพันธมิตรองค์กรที่สนับสนุนความพยายามของเราในการนำเกมมาสู่แฟน ๆ ของ 49ers ทุกที่” Brent Schoeb หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ 49ersกล่าว

“ขณะที่แคช ครีกขยายแหล่งบันเทิงอย่างต่อเนื่อง มันจะช่วยมอบโอกาสใหม่ๆ ให้กับ 49ers ทั้งในวันที่มีการแข่งขันและไม่ใช่วันที่มีการแข่งขันสำหรับหลาย ๆ ฤดูกาลที่จะมาถึง”

การรวมเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสรุปป้าย Cache Creek Casino Resort บนอุโมงค์ผู้เล่นที่มาเยือนรวมถึงการได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สนับสนุนการนำเสนออย่างเป็นทางการของเกม Faithful Appreciation ในวันที่ 21 และ 22 ธันวาคมกับ Los Angeles Rams

Kari Stout-Smith ผู้จัดการทั่วไปและ COOของ Cache Creek กล่าวว่า “San Francisco 49ers เป็นองค์กรระดับหัวกะทิที่คำนึงถึงมรดกตกทอด มีประวัติความสำเร็จในระดับสูงสุด”

“แบรนด์ของเรามีความสอดคล้องในลักษณะเดียวกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี ที่แคชครีก เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่แขกของเรา และมุ่งสู่จุดสูงสุดในแง่ของความสำเร็จ เรายังแบ่งปันความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อชุมชน Northern California ที่มีความหลากหลาย”

องค์ประกอบเพิ่มเติมของการเชื่อมโยงรวมถึงตำแหน่งการมีส่วนร่วมของแขกรับเชิญ แคมเปญสื่อแบรนด์ร่วมที่ใช้ทีวี/วิทยุ สื่อดิจิทัลและป้ายในสนามกีฬา และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับแขกวีไอพีของแคชครีก รวมถึงการปรากฏตัวของศิษย์เก่า .

“เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ San Francisco 49ers ซึ่งเป็นแบรนด์กีฬาที่โดดเด่นในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือที่มีประวัติอันยาวนานทั้งในสนามและในชุมชน” Anthony Roberts ประธาน Yocha Dehe Tribalกล่าว

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้แฟน ๆ ของ 49ers ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของ Yocha Dehe ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ และแนะนำให้พวกเขารู้จักกับแบรนด์ Cache Creek และ Séka Hills ของเรา”

Hard Rock Internationalได้เปิดตัวการขยายเพิ่มเติมของพอร์ตโฟลิโอเกมในสหรัฐอเมริกา หลังจากเสร็จสิ้นการซื้อJack Cincinnati Casinoควบคู่ไปกับVici Properties

ผ่านการซื้อร่วมกัน ฮาร์ดร็อคได้รับสินทรัพย์การดำเนินงานของคาสิโน โดย Vici ได้รับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิ์ของคาสิโนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ เป็นเงินสดประมาณ 558 ล้านเหรียญ

พร้อมกันกับการปิดธุรกรรม Vici ได้ลงนามในสัญญาเช่าสุทธิ 3 ฉบับกับ HRI โดยมีค่าเช่ารวมต่อปีอยู่ที่ 42.75 ล้านดอลลาร์ และระยะเวลาเริ่มต้น 15 ปี พร้อมตัวเลือกการต่ออายุผู้เช่า 5 ปี 4 ฉบับ

“เราตื่นเต้นที่จะปิดการทำธุรกรรมของ Jack Cincinnati กระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ของเราโดยการเข้าซื้อหนึ่งในสี่คุณสมบัติคาสิโนเต็มรูปแบบในรัฐโอไฮโอที่มีใบอนุญาตจำกัด ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในตลาดเกมในภูมิภาคที่มีสุขภาพดีและเติบโตเร็วที่สุดทั่ว ประเทศ” จอห์น เพย์น ประธานและซีโอโอของ Vici Propertiesกล่าว

“การซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ 22 เอเคอร์ของอสังหาริมทรัพย์หลักในเมืองคุณภาพสูงให้กับพอร์ตโฟลิโอของเรา และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่ารายที่สามของเราอย่างเป็นทางการผ่านการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวกับฮาร์ดร็อค ผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์การเล่นเกม ความบันเทิง และการต้อนรับ”

คาสิโนจะยังคงดำเนินการภายใต้แบรนด์ปัจจุบัน Hard Rock Casino Cincinnati จะเปลี่ยนโฉมใหม่และเปิดให้บริการในฤดูใบไม้ผลิปี 2020

ที่พักตั้งอยู่บนพื้นที่ 22 เอเคอร์ของใจกลางเมือง Cincinnati และมีพื้นที่เล่นเกม 100,000 ตารางฟุตพร้อมเครื่องเกมประมาณ 1,800 เครื่องและเกมโต๊ะ 100 เกม

นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีพื้นที่การประชุม 33,000 ตารางฟุต รวมถึงร้านอาหารหกแห่งและบาร์สองแห่ง ฮาร์ดร็อคจะประกาศการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ในภายหลัง

จิม อัลเลน ประธานและซีอีโอของ Hard Rock Internationalกล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับแขกในภูมิภาคนี้ โดยสร้างจากความสำเร็จของเราในพื้นที่คลีฟแลนด์ที่ใหญ่ขึ้น” “ในนามของพนักงานกว่า 45,000 คนทั่วโลก เราขอต้อนรับอดีตพนักงานของ Jack กว่า 1,000 คนเข้าสู่ ครอบครัว ฮาร์ดร็อคของเรา”