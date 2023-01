เล่นบาคาร่าจีคลับ พรีวิวการเดิมพันฟุตบอลของ Penn State vs. Auburn

เล่นบาคาร่าจีคลับ เกมวิ่งของ Penn State มีชีวิตชีวาขึ้นในการเปิดบ้านพบกับโอไฮโอ Nick Singleton วิ่ง 179 หลาและกลายเป็น Nittany Lion คนแรกที่วิ่งได้เกิน 100 หลาในเกมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 Penn State เอาชนะOhio 46-10และครอบคลุม 28 แต้มใหญ่ คะแนนรวม(54.5) ตีสูง

หลังจากการแข่งขันฟุตบอลระดับวิทยาลัยในวันเสาร์ที่บ้าคลั่ง Penn State ก็ติดอันดับ AP Top 25 และอยู่ในอันดับที่22

Penn State (2-0) จะไปเยือน Auburn (2-0) ในวันที่ 17 กันยายน เวลา 3:30 น.

Penn State vs. Auburn อัตราต่อรองเปิดที่Pennsylvania sportsbooksมี Nittany Lions เป็นทีมเต็ง 3 แต้มโดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 49

เส้นการเดิมพันของ Penn State กับ Auburn

Penn State ชนะ Auburn ใน Happy Valley เมื่อปีที่แล้ว 28-20

เพนน์ สเตท 2-0 เอทีเอส; ออเบิร์น 0-2 เอทีเอส

เพนน์ สเตท 2-0 O/U; ออเบิร์น 1-1 O/U

Penn State 40.5 คะแนนเฉลี่ยสำหรับ; ออเบิร์น 33 คะแนนเฉลี่ยสำหรับ

Penn State 20.5 คะแนนเฉลี่ยต่อ; ออเบิร์น 16 คะแนนเฉลี่ยต่อ

ผู้เล่นที่น่าจับตามองสำหรับ Penn State

Nicholas Singleton:น้องใหม่ที่วิ่งกลับมาถือลูกบอล 10 ครั้งและวิ่งไป 179 หลาและ 2 ทัชดาวน์

Parker Washington : ตัวรับไวด์ปีที่สองลาก 4 ครั้งในระยะ 60 หลา

ดรูว์ อัลลาร์ : ฌอน คลิฟฟอร์ด รุ่นพี่ปีหกออกสตาร์ท แต่ดรูว์ อัลลาร์ น้องใหม่ทำผลงานได้ดีใน 6/8 โดยทำ 2 ทัชดาวน์

วิธีเดิมพันฟุตบอลระดับวิทยาลัยในเพนซิลเวเนีย

เพนซิลเวเนียมีแอปการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและได้รับการควบคุม 14 รายการ คุณสามารถเดิมพันฟุตบอลวิทยาลัยได้หลายวิธีเช่น:

การแพร่กระจาย

มันนี่ไลน์

รวม

การเดิมพันสด/ในเกม

สเปรดครึ่งแรก มันนี่ไลน์ รวม

ไตรมาส

อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นสำหรับคอลเลจฟุตบอลไม่มีให้บริการที่หนังสือกีฬาเพนซิลเวเนีย ดังนั้น คุณจะไม่เห็นบรรทัดสำหรับ “Sean Clifford สูง/ต่ำส่งหลา”

อัตราต่อรองฟุตบอลเพนน์สเตต 2022

มาดูอนาคตการเดิมพันของ Penn Stateในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลที่ FanDuel Sportsbook:

ชนะทั้งหมด: มากกว่า 8 (-150)/ต่ำกว่า 8 (+125)

อัตราต่อรองที่จะชนะการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติ: +10,000

โอกาสชนะบิ๊กเท็นตะวันออก: +800

ชนะ 10 เกมขึ้นไป: +300

อัตราต่อรองฟุตบอลระดับวิทยาลัยที่ PA Sportsbooks

การ เปิดสายการพนันฟุตบอลระดับวิทยาลัยที่สปอร์ตบุ๊คมีTemple Owls เป็นรองบ่อน 17.5 แต้มโดยมีแต้มรวมอยู่ที่44เมื่อพวกเขาเป็นเจ้าภาพRutgersที่ Lincoln Financial Field ในวันที่ 17 กันยายน

Rutgers (2-0) ครอบคลุม 48 แต้มมหาศาลโดยเอาชนะ Wagner 66-7 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เทมเพิลกำลังจะชนะ 30-14 เหนือลาฟาแยตของ FCS และนำหน้าปก (-13.5)

Temple ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าEJ Warner กองหลังน้องใหม่ จะได้ออกสตาร์ทกับ Rutgers ในเกมเหย้า สัปดาห์หน้า รัทเจอร์สเป็นเจ้าภาพไอโอวาในการเปิดฤดูกาลบิ๊กเท็น

อัตราต่อรองและค่าสเปรดของ Temple, Rutgers และ College Football มีให้บริการแล้วที่ แอ พเดิมพันกีฬา Pennsylvania

Rutgers vs. Temple เส้นการเดิมพันและการแสดงตัวอย่าง

ตัวอย่างการเดิมพัน Rutgers vs. Temple

Rutgers เอาชนะ Temple 61-14 เมื่อปีที่แล้ว Scarlet Knights ได้รับการสนับสนุนโดย 14.5

รัทเกอร์ส 2-0 เอทีเอส; เทมเพิล 0-2 เอทีเอส

รัทเจอร์ส 1-1 O/U; เทอม 1-1 O/U

Rutgers 44 คะแนนเฉลี่ยสำหรับ; วัด 15 คะแนนเฉลี่ยสำหรับ

รัทเกอร์ส 14 คะแนนต่อ; วัด 22 คะแนนเฉลี่ยต่อ

ผู้เล่นที่น่าจับตามองสำหรับ Rutgers

โนอาห์ เวดราล:กองหลังรุ่นพี่ปีหกได้รับบาดเจ็บในแคมป์ฝึกซ้อมและยังไม่ได้ลงเล่น Greg Sciano โค้ชของ Rutgers กล่าวว่า “ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันอังคารและวันพุธว่าเขาก้าวหน้าเร็วแค่ไหน”

เกมภาคพื้นดิน:จากสองเกม Rutgers อยู่ในอันดับที่เจ็ดของประเทศในการวิ่งหลาต่อเกม พวกเขาวิ่งไปที่ 328 กับ Wagner และ 212 กับ Boston College

Robert Longerbeam:กองหลังปีที่สองมีการสกัดกั้นสองครั้งในช่วงต้นฤดูกาล

ผู้เล่นที่น่าจับตามองสำหรับ Temple

EJ Warner:ลูกชายของกองหลัง Hall of Fame Kurt Warner วอร์เนอร์เข้ามาแทนที่ D’Wan Mathis ในควอเตอร์ที่สองและขว้างไป 173 หลาและ 2 ทัชดาวน์ เขาจะ เริ่ม ต้นกับ Rutgers

การ วิ่งเข้าใส่ : สามคนที่วิ่งกลับมาแต่ละคนได้เลขสองหลักเมื่อเทียบกับลาฟาแยต

De’Von Fox:ตัวรับไวด์ปีที่สองมีบล็อกเตะสามบล็อกกับลาฟาแยต สองคนตั้งค่าทัชดาวน์ของ Owls และอีกอันบังคับความปลอดภัย

ข้อมูลเชิงลึกการเดิมพัน Rutgers vs. Temple

นักพนันฟุตบอลนอกภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจไม่ทราบว่า Temple หรือ Rutgers ตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไรก็ตาม มันดึงดูดความสนใจในฟิลาเดลเฟีย โดยเฉพาะที่BetRivers Sportsbook ที่ Rivers Casino Philadelphia

Andrew Palumboผู้จัดการ BetRivers Sportsbook ที่ Rivers Casino Philadelphia กล่าวว่า ณ วันศุกร์ Rutgers vs. Temple เป็นเกมฟุตบอลวิทยาลัยที่มีการเดิมพันมากที่สุดอันดับสามตามเกมเงินรวมรองจาก Louisville-Florida St. และ Nebraska-Oklahoma

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม เกมอยู่ที่ลินคอล์น ไฟแนนเชียล ฟิลด์ ระหว่างสองทีม “ท้องถิ่น” เนื่องจากคุณไม่สามารถเดิมพันเกมในเจอร์ซีย์ได้อย่างถูกกฎหมาย คุณจึงสามารถข้ามสะพานและเดิมพันที่ BetRivers Sportsbook ได้อย่างง่ายดาย

วิธีเดิมพันฟุตบอลวิทยาลัยในเพนซิลเวเนียและนิวเจอร์ซีย์

เพนซิลเวเนียมีแอปการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและได้รับการควบคุม 14 รายการ คุณสามารถเดิมพันฟุตบอลวิทยาลัยได้หลายวิธีเช่น:

การแพร่กระจาย

มันนี่ไลน์

รวม

การเดิมพันสด/ในเกม

สเปรดครึ่งแรก มันนี่ไลน์ รวม

ไตรมาส

อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นสำหรับคอลเลจฟุตบอลไม่มีให้บริการที่หนังสือกีฬาเพนซิลเวเนีย

หากคุณอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ คุณไม่สามารถเดิมพันในเกม Rutgers vs. Temple การเดิมพัน Rutgers ทีมวิทยาลัย NJ อื่น ๆ นั้นผิดกฎหมายภายใต้กฎการพนันกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์

วิธีดู Rutgers vs. Temple football

อะไร: Rutgers กับ Temple

เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กันยายน เวลา 14.00 น

ที่ไหน: ลินคอล์น ไฟแนนเชียล ฟิลด์

ทีวี: สตรีมเท่านั้น

สตรีมสดออนไลน์: ESPN +

วิทยุ: 97.5 The Fanatic (WPEN FM)

อัตราต่อรองฟุตบอลระดับวิทยาลัยที่ PA Sportsbooks

ในเกม NFL ที่ดุเดือดที่สุดเกมหนึ่งที่คุณเคยเห็นPittsburgh Steelers คว่ำแชมป์ AFC Cincinnati Bengalsในสัปดาห์ที่ 1 23-20 ในช่วงต่อเวลา คริส บอสเวลล์เตะประตูระยะ53 หลาที่ชนะเกมโดยเหลือเวลาอีก 5 วินาที

Sportsbooksมี Steelers เป็นฝ่ายแพ้ 6.5 แต้มบนถนนกับกาล ขณะที่สตีลเลอร์สกระโดดขึ้นนำ 17-3 ในควอเตอร์ที่สอง นักพนัน สตีลเลอร์ส +6.5รู้สึก สบายกับการกระจาย ตลอดทั้งเกม โอกาสที่พลาดไปทำให้นักพนันต้องเสียเงินด้วยเช่นกัน เกมดำเนินไปด้วยคะแนนรวม (44.5 )

สตีลเลอร์สเป่าขึ้นนำและปล่อยให้กาลส์ทำทัชดาวน์ได้เมื่อหมดเวลาตามระเบียบเพื่อให้เสมอกันในเกมที่ 20 มินคาห์ ฟิทซ์แพทริคบล็อกแต้มพิเศษเพื่อบังคับต่อเวลา ช่วงต่อเวลาพิเศษได้ลูกเตะสองครั้งและเสียประตูจากแต่ละทีม

ในเกมแรกของ Steelers หลังยุคBen Roethlisberger Mitchell Trubiskyไป 21 ต่อ 38 ในระยะ 194 หลาและทำทัชดาวน์ได้

อย่างไรก็ตาม ชัยชนะมาพร้อมกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เป็นที่เชื่อกันว่าTJ Wattฉีกหน้าอกของเขา .

The Steelers จะเป็นเจ้าภาพให้กับNew England Patriotsในวันที่ 18 กันยายน เวลา 13.00 น. ไลน์การเดิมพันสัปดาห์เปิดที่ 2 มี Steelers เป็นรองบ่อน 1.5 แต้มเมื่อเทียบกับ Patriots ที่หนังสือกีฬาเพนซิลเวเนีย

นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ vs. พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส สัปดาห์ที่ 2 อัตราเดิมพัน

พรีวิวการเดิมพันนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ vs พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส สัปดาห์ที่ 2

New England Patriots vs. Pittsburgh Steelers Week 2 ตัวอย่างการเดิมพันในหนังสือกีฬา DraftKings PA

Mac Jones ได้รับบาดเจ็บที่หลังระหว่างการแพ้ให้กับ Dolphins

ผู้รักชาติมีโอกาสชนะ 53%

แพทริออตส์ 0-1 เอทีเอส; สตีลเลอร์ส 1-0 เอทีเอส

ผู้รักชาติ 0-1 O/U; สตีลเลอร์ส 0-1 O/U

ผู้รักชาติ 7 คะแนนเฉลี่ยสำหรับ; สตีลเลอร์ส 23 คะแนนเฉลี่ยสำหรับ

แพทริออตส์ 20 คะแนนเฉลี่ยต่อ; สตีลเลอร์ส 20 คะแนนเฉลี่ยต่อ

New England Patriots vs. Pittsburgh Steelers สัปดาห์ที่ 2 การเดิมพันผู้เล่น

อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่น Pittsburgh Steelers ได้รับการเผยแพร่ใน PA sportsbooks

อุปกรณ์ประกอบฉากของ Mitchell Trubisky เทียบกับ Patriots

ผ่านหลา

หนังสือกีฬา DraftKings PA : มากกว่า 219.5 (+100) / ต่ำกว่า 219.5 (-135)

หนังสือกีฬา Caesars PA : มากกว่า 219.5 (+100) / ต่ำกว่า 219.5 (-137)

ผ่านทัชดาวน์

DraftKings: มากกว่า 1.5 (+150) / ต่ำกว่า 1.5 (-200)

ซีซาร์: มากกว่า 1.5 (+126) / ต่ำกว่า 1.5 (-189)

วิ่งหลา

DraftKings: มากกว่า 15.5 (-120) / ต่ำกว่า 19.5 (-110)

ซีซาร์: มากกว่า 15.5 (-101) / ต่ำกว่า 19.5 (-135)

อุปกรณ์ประกอบฉาก Najee Harris เทียบกับผู้รักชาติ

วิ่งหลา

DraftKings: มากกว่า 51.5 (-115) / ต่ำกว่า 51.5 (-115)

ซีซาร์: มากกว่า 51.5 (-103) / ต่ำกว่า 51.5 (-133)

รับหลา

DraftKings: มากกว่า 14.5 (-120) / ต่ำกว่า 14.5 (-110)

ซีซาร์: มากกว่า 14.5 (-129) / ต่ำกว่า 14.5 (-106)

การวิ่ง + ระยะรับ

DraftKings: มากกว่า 70.5 (-110) / ต่ำกว่า 70.5 (-120)

ซีซาร์: มากกว่า 70.5 (+104) / ต่ำกว่า 70.5 (-142)

Diontae Johnson อุปกรณ์ประกอบฉากกับผู้รักชาติ

รับหลา

DraftKings: มากกว่า 54.5 (-125) / ต่ำกว่า 54.5 (-110)

ซีซาร์: มากกว่า 54.5 (-115) / ต่ำกว่า 54.5 (-119)

แผนกต้อนรับ

DraftKings: มากกว่า 5.5 (-105) / ต่ำกว่า 5.5 (-125)

ซีซาร์: มากกว่า 5.5 (-109) / ต่ำกว่า 5.5 (-125)

Chase Claypool อุปกรณ์ประกอบฉากกับผู้รักชาติ

รับหลา

DraftKings: มากกว่า 41.5 (-110) / ต่ำกว่า 41.5 (-120)

ซีซาร์: มากกว่า 41.5 (-115) / ต่ำกว่า 41.5 (-119)

แผนกต้อนรับ

DraftKings: มากกว่า 3.5 (-125) / ต่ำกว่า 3.5 (-105)

ซีซาร์: มากกว่า 3.5 (-133) / ต่ำกว่า 3.5 (-103)

อุปกรณ์ประกอบฉากของ George Pickens เทียบกับผู้รักชาติ

รับหลา

DraftKings: มากกว่า 30.5 (-110) / ต่ำกว่า 30.5 (-120)

ซีซาร์: มากกว่า 30.5 (-145) / ต่ำกว่า 30.5 (+106)

อุปกรณ์ประกอบฉาก Pat Freiermuth เทียบกับผู้รักชาติ

รับหลา

DraftKings: มากกว่า 37.5 (-115) / ต่ำกว่า 37.5 (-115)

ซีซาร์: มากกว่า 37.5 (-133) / ต่ำกว่า 37.5 (-103)

แผนกต้อนรับ

DraftKings: มากกว่า 3.5 (-140) / ต่ำกว่า 3.5 (+105)

ซีซาร์: มากกว่า 3.5 (-174) / ต่ำกว่า 3.5 (+126)

ข้อมูลเชิงลึกการเดิมพันของ Pittsburgh Steelers สัปดาห์ที่ 2

แฟน ๆ และนักพนันในพิตส์เบิร์กกำลังตื่นเต้นกับชัยชนะของสตีลเลอร์สเหนือเบงกอลในสัปดาห์ที่ 1 Max Schmerinผู้จัดการเจ้ามือรับแทงกีฬาที่Rivers Casino Pittsburghพูดถึงความตื่นเต้นของแฟน ๆ และวิธีที่นักพนันเดิมพัน Patriots vs. Steelers ในสัปดาห์ที่ 3

“ผู้คนไม่ได้รู้สึกท่วมท้นกับการเล่นของกองหลัง อย่างไรก็ตาม เกมรับและทีมพิเศษก็เข้าขากันจริงๆ” ชเมรินกล่าว “ตอนนี้เราจะขาดผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่ง (TJ Watt) ในฝั่งเกมรับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แต่พวกเขาเชื่อว่าความลึกและการเล่นที่ปลอดภัยของ Minkah Fitzpatrick และในเกมอื่น Trubisky สามารถทำให้สิ่งต่างๆ ช้าลงได้ ลงและรับเคมีกับเครื่องรับของเขามากขึ้น”

Schmerin กล่าวว่า 76% ของเงินและ 85% ของตั๋วเป็นของ Steelers เพื่อครอบคลุมค่าสเปรดเทียบกับ Patriots และ 80% ของเงินอยู่ด้านล่าง

สายการเดิมพัน Pittsburgh Steelers สัปดาห์ที่ 3 เทียบกับ Browns TNF

ติดตามอัตราต่อรองของ Pittsburgh Steelers

(ราคาต่อรองผ่าน DraftKings)

เปิด เริ่มฤดูกาลปกติ หลังจากสัปดาห์ที่ 1 หลังจากสัปดาห์ที่ 2 หลังจากสัปดาห์ที่ 3 หลังจากสัปดาห์ที่ 4

เอเอฟซี ภาคเหนือ +700 +1000 +650 +800 +1800

เอเอฟซี แชมเปี้ยนชิพ +2800 +5000 +4000 +4000 +7500

ซูเปอร์โบว์ล +5000 +9000 +7000 +8000 +15000

เพื่อสร้างรอบตัดเชือก ใช่ (+300) / ไม่ใช่ (-400) ใช่ (+350) ใช่ (+295) / ไม่ใช่ (-390) ใช่ (+400) / ไม่ใช่ (-600) ใช่ (+500) / ไม่ใช่ (-700)

สายการเดิมพัน NFL สัปดาห์ที่ 2 ที่สปอร์ตบุ๊ค

ไวกิ้ง vs. อีเกิลส์ มันเดย์ไนท์ ฟุตบอลพรีวิว

มีวิธีมากมายในการเดิมพัน NFLและฟุตบอลในคืนมันเดย์ไนท์ฟุตบอลนำเสนอการจับคู่ช่วงต้นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม

มาดูการจับคู่ที่จะดึงดูดความสนใจมากที่สุดในเพนซิลเวเนียเป็นการประลองระหว่าง 1-0 ไวกิ้งและอีเกิลส์

Caesars PA Sportsbook มีEagles เป็นที่ชื่นชอบ 2 คะแนนเมื่อเทียบกับการมาเยือนมินนิโซตา The Eagles อยู่ที่ -130 บนมันนี่ไลน์ ขณะที่ Vikings อยู่ที่ +110 คะแนนรวมของเกมคือ 50.5 คะแนน

The Eagles กำลังกลับบ้านในสัปดาห์ที่ 2 หลังจากเอาชนะ Detroit Lions 38-35 ในช่วงเปิดฤดูกาล อย่างไรก็ตามฟิลาเดลเฟียไม่ครอบคลุมจุดกระจายทำให้อินทรี 0-1 ต่อการแพร่กระจายในฤดูกาลนี้ ไวกิ้งนำ 1-0 ATS หลังจากกระทืบ Packers 23-7

นอกจากการเดิมพันแบบดั้งเดิมแล้ว Caesars Sportsbook ยังมีการเดิมพันอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น พาร์เลย์เกมเดียวกัน สเปรดสำรองและผลรวม การเดิมพันควอเตอร์/ครึ่ง และอุปกรณ์ประกอบผู้เล่น

อัตราต่อรองเพิ่มเติมสำหรับฟิลาเดลเฟียในคืนวันจันทร์มีดังนี้:

คะแนนรวมของ Eagles:มากกว่า 26.5 (-110) / ต่ำกว่า 26.5 (-110)

ทัชดาวน์รวมของอีเกิลส์:สูงกว่า 2.5 (-195) ต่ำกว่า 2.5 (+162)

การเคลื่อนไหวของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ที่ Caesars Sportsbook

นิ้วหัวแม่มือหักของ Dak Prescottจะทำให้เขาพลาดไปหลายสัปดาห์ และทำให้NFC East และ NFC เสียเปรียบ ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ที่ 1 Dallas Cowboys เป็นทีมเต็งเล็กน้อย (+140) เพื่อคว้าแชมป์ NFC East อย่างไรก็ตาม เมื่อ Prescott พลาดเวลาสำคัญไป ตอนนี้ Eagles อยู่ที่-145 ที่จะชนะ NFC East

Adam Pullenผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการซื้อขายของ Caesars Sportsbook แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราต่อรอง :

“มันไม่ใช่ว่าเขาบาดเจ็บในควอเตอร์แรก และคุณสามารถหาข้อแก้ตัวได้ว่าเกมรุกของเคาบอยมองอย่างไรตลอดทั้งเกม” พูลเลนกล่าว “พวกเขาดูไม่ค่อยดีนัก ทีมคาวบอยส์มีตารางงานที่ยากลำบากในการพบกับเบงกอลส์ในสุดสัปดาห์นี้ ต่อด้วยเกมดิวิชั่นและแรมส์ อาการบาดเจ็บของ Dak ทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ยากจริงๆ เราจะดูว่าพวกเขาจะยืนอยู่ตรงไหนเมื่อเขากลับมา และไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในหลุมที่พวกเขาออกไปไม่ได้หรือไม่”

ตอนนี้ Philadelphia Eagles มีอัตราต่อรอง Super Bowl ต่ำที่สุดเป็นอันดับหก ที่ Caesars Sportsbook PA (ย้ายจาก +2500 เป็น +1500) หลังจากสัปดาห์ที่ 1 Jalen Hurts ได้เห็นโอกาสของเขาที่จะชนะ MVP เพิ่มขึ้นจาก +2500 เป็น +1400