เล่นจีคลับมือถือ ต่ออายุใบอนุญาต

เล่นจีคลับมือถือ คำชี้แจงที่รอคอยมานานเกี่ยวกับการปฏิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้หุ้นใน LVS, MGM Resorts และ Wynn Resorts พุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ร่างกฎหมายนี้ปูทางให้ผู้ให้บริการทั้ง 6 รายของมาเก๊าได้รับการต่ออายุใบอนุญาตหลังจากหมดอายุในเดือนมิถุนายน ขจัดความไม่แน่นอนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในสหรัฐฯ

คณะผู้บริหารกล่าวว่าจะยกเลิกระบบการอนุญาตย่อยด้วย ภายใต้รูปแบบปัจจุบัน มีผู้รับสัมปทานสามราย ได้แก่ SJM, Galaxy Entertainment และ Wynn Resorts MGM, LVS และ Melco ดำเนินการในฐานะผู้รับสัมปทานย่อยของ SJM, Galaxy และ Wynn ตามลำดับ

ข้อเสนอซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติยังกำหนดให้ผู้ประกอบการเพิ่มทุนขั้นต่ำเป็น 5 พันล้านปาตากา (623.67 ล้านดอลลาร์) จาก 200 ล้านปาตากา (25 ล้านดอลลาร์) ในขณะเดียวกัน กรรมการผู้จัดการของผู้ประกอบการซึ่งต้องเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในมาเก๊า จะต้องถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10

ไม่มีแผนที่จะขึ้นภาษีคาสิโน ซึ่งจะอยู่ที่ 35 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น

ความกลัวไม่มีมูล

ในเดือนกันยายนหุ้นคาสิโนมาเก๊าดิ่งลงเมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลของเขตปกครองพิเศษจะจัดการทบทวนกฎหมายการเล่นเกมในเชิงลึก

นักลงทุนกลัวการปราบปรามตามกฎระเบียบที่ได้รับการสนับสนุนจากปักกิ่ง แต่ความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขาได้รับการตระหนัก

ข้อเสนอในการแต่งตั้งตัวแทนรัฐบาลในคณะกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น ยังไม่เกิดขึ้นจริง ผู้บริหารคาสิโนนิรนามรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่ารัฐบาลมาเก๊ายกเลิกแผนดังกล่าวตามข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการ

ปักกิ่งไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆ กับการพึ่งพาอุตสาหกรรมการพนันของมาเก๊า ซึ่งเชื่อว่ากระตุ้นให้ทุนหนีออกจากจีนแผ่นดินใหญ่

ส่วนขยายที่เป็นไปได้

ในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ อังเดร ชอง โฆษกสภาบริหารและเลขาธิการฝ่ายบริหารและยุติธรรม กล่าวว่า เขาหวังว่าร่างกฎหมายจะถูกนำมาใช้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการรายเดิมต้องการต่ออายุใบอนุญาตเกินเดือนมิถุนายน ก็จะได้รับอนุญาต

“งานทั้งหมดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการเล่นเกมและการเตรียมการสำหรับการประกวดราคาใหม่จะดำเนินการอย่างเป็นระเบียบ หากต้องขยายใบอนุญาตปัจจุบัน ใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น” เขากล่าว

แม้ว่าสัมปทานทั้ง 6 รายการดูเหมือนจะได้รับการปรับแต่งสำหรับผู้ประกอบการรายเดิม แต่พวกเขายังคงต้องประมูล และ Cheong กล่าวว่าบริษัทอื่นๆ สามารถเข้าร่วมการประกวดราคาได้

William Hill อาจเพรียวลมการดำเนินงานคาสิโนออนไลน์คล่องตัวขึ้น แต่ยังคงกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดอย่างมาก ได้ลงนามข้อตกลงใหม่กับ Real Dealer Studios ซึ่งจะนำไปสู่เนื้อหาใหม่ในช่วงต้นปีนี้

Real Dealer ประกาศการเป็นหุ้นส่วนใหม่โดยอธิบายว่าจะให้ห้าชื่อแก่ผู้ดำเนินการ เหล่านี้คือReal Roulette with Sarati, Real Baccarat with Courtney, Real Fortune Finder with Holly, Real Auto RouletteและMultifire Auto Roulette

William Hill ยกระดับการแสดงตนของ iGaming

เกมดังกล่าวจะรวมอยู่ในแพลตฟอร์มของทั้ง William Hill และ Mr Green การเปิดตัวจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และควรจะเห็นได้บนเว็บไซต์ .com และ .uk ของ William Hill

Real Dealer นำเกมเจ้ามือสดและเพิ่มองค์ประกอบเพิ่มเติม แทนที่จะนำเฉพาะตัวแทนจำหน่ายบัตรเท่านั้น จะหานักแสดงมารับบทนี้ โดยทั่วไปแล้ว นักแสดงจะเจาะจงไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยผสมผสานระหว่าง “การผสมผสานระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์และการเล่นเกม RNG (เครื่องสร้างตัวเลขสุ่ม)”

นี่ไม่ใช่กรณีสำหรับหนังสือทั้งหมดที่มีให้สำหรับผู้ใช้ William Hill Real Dealer อธิบายว่าทั้งสองรุ่นเป็นชื่อ “อัตโนมัติ”

ผู้เล่นตัวจริงของ Real Dealer ยังมีวิดีโอที่บันทึกไว้ของเกมของพวกเขาซึ่งถ่ายในสตูดิโอ เกมทั้งหมดมีวิดีโอและเสียงคุณภาพสูง ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างประสบการณ์คาสิโนที่เป็นส่วนตัวสำหรับผู้เล่น

888 เพื่อประโยชน์

888 Holdings ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ของ William Hill ทำให้เสร็จล่าช้าออกไปซื้อให้เสร็จสิ้นไปจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ แต่ก็เป็นไปตามแผน

William Hill ได้รับการจัดระเบียบและปรับโครงสร้างใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับอนุมัติข้อตกลงการซื้อครั้งแรก เป็นผลให้ 888 พร้อมที่จะมีพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ้นใน William Hill เมื่อการซื้อกิจการเสร็จสิ้น

สิ่งนี้ทำให้ 888 ได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์มากขึ้น ได้รับคำแนะนำเป็นเอกฉันท์ให้ “ซื้อ” จากโบรกเกอร์ 8 แห่งที่ครอบคลุมหุ้นในปัจจุบัน

นักวิเคราะห์วิจัยตราสารทุน 2 รายเพิ่งให้คำแนะนำ “ถือ” ในขณะที่อีก 6 รายให้ “ซื้อ” นักวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้นในปีที่ผ่านมามีราคาเฉลี่ยเป้าหมาย 12 เดือนที่ 559.38 เพนนี (7.59 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ราคาได้ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่า พุ่งขึ้นที่ 294.40 เพนนี (4.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในวันศุกร์ แต่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา แตะจุดต่ำสุดที่ 265.20 เพนนี (3.629 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในเช้าวันนี้ ก่อนจะตกลงที่ 267.83 เพนนี (3.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในบ่ายวันนี้

จัดทำรายงานเหตุการณ์ในการดำเนินการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับคำถามด้านกฎข้อบังคับต่อไปถอนการติดตั้งสำหรับ Sands, MGM, Wynn, Melco, Galaxy และ SJM มีกำหนดจะคำนวณในขั้นสุดท้าย

เจ้าหน้าที่รัฐบาล SAR ยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่าอุตสาหกรรมจะรักษาตลาดกับผู้ประกอบการ 6 รายอย่างไรก็ตามการประมูลครั้งใหม่จะดำเนินการต่อไปเป็นเวลา 10 ปีเท่ากับ 20 ปีสำหรับกลุ่มย่อยและกลุ่มขยะวีไอพีไม่ได้อีกต่อไป และ ภาษีที่แท้จริงสำหรับเกมนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนเล็กน้อยจากอัตรา 35 ต่อจากนั้น

ขัดขวางหกพร้อม กับการเปลี่ยนแปลงที่เผยแพร่ทั้งหมด ขอบคุณเจ้าหน้าที่ SAR สำหรับการตกลงตามกรอบข้อกำหนดที่เอาใจช่วยทั้งผู้ให้และวงล้อม

ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขแล้ว

เกมนี้เป็นเกมที่เล่นเกมที่ร่ำรวยในเกมนี้ก่อนเกิดโรคระบาด ดำเนินการด้วย บทสรุป กฎหมายเกมเพลย์ มาถึงจีนที่จะถึง 2542

ปล่อยให้ปล่อยให้ ลอยอยู่สำหรับกฎข้อบังคับใหม่ ต้องใช้ความรับผิดชอบกับลูกค้าแต่ละรายที่ได้รับจากเป็น พนักงานต้อนรับ ของบุคคลที่ต้องการให้ดูแลแนวคิดนี้จะเป็นการคัดออกจากกฎหมายใหม่

[Sands] รู้สึกขอบคุณ SAR ของรัฐบาลที่ขอรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาเป็นไปตามที่ไม่ได้รับจากอุตสาหกรรมและสาธารณะทั่วไป”คำแถลงของ Sands China อ่าน

ส่วนหนึ่งจาก Wynn จำเป็นต้องได้รับ “กำลังใจ” จากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยขอให้ “มุมมองของอุตสาหกรรม” สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่MGM เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง สำหรับคำแนะนำด้านกฎหมายนั้นก็คือ “เวลาซัมมะ” ช่วยให้บริษัท สามารถเตรียมยื่นเกมการแข่งขันราคาได้

ผู้ให้บริการทุกคนของในฮ่องกงต้องขอบคุณต่อรัฐบาลภูมิภาค

ผู้รับไม่ได้อนุญาตบริษัททั้งหกอนุญาตให้ยื่นคำขอรีไลเซนส์ได้ ขอให้ได้ขอให้ได้ โปรดให้สิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน กฎหมายการเล่นเกมปัจจุบันของผู้เข้าร่วมประชุมกับรัฐบาล การขยายเวลาการอนุญาตให้เหลือ เวลานานถึงห้าปี

กำไรวันจันทร์

ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีคำถามเกี่ยวกับคำถามที่ต้องขอของฝ่ายตรงข้ามที่ยังคงได้รับตามกฎข้อบังคับที่ทำให้ผู้ให้บริการเว็บโฮสต์สบายใจ วันพรุ่งนี้ หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทำกำไรได้ในวันนี้

Sands China เพิ่มขึ้น 14.6% ในวันนี้ MGM China 11.7% และ Wynn China 12% Galaxy เพิ่มขึ้น 7 พุ่มไม้ที่ต้องการ SJM และ Melco เพิ่มขึ้น 5 กลีบ

หลายครั้งหลายคราที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ต้นทุนในการดำเนินการต่อไปยังคงต้องปฏิบัติตาม 50 ข้อนี้จากระดับถัดไปในปี 2019

ชายคนหนึ่งยังคงอยู่หลังบาร์ในวันศุกร์หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าวางระเบิดแสวงเครื่อง (IED) ที่โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนใน Catoosa, Okla IED แบบโฮมเมดถูกค้นพบในคืนวันอังคารในถุงนอกสถานที่เล่นเกมของชนเผ่า

Zachary Schmidt วัตถุระเบิดคาสิโนโอคลาโฮมา

Zachary Schmidt ในช็อตช็อต เขาถูกตั้งข้อหาหลังจากพบ IED ที่คาสิโนโอคลาโฮมา

ภายในไม่กี่ชั่วโมง Zachary Schmidt วัย 32 ปี ถูกจับในข้อหาครอบครองอุปกรณ์ระเบิด เขาถูกจองตัวไว้ที่ศูนย์กักกันโรเจอร์ส เคาน์ตี้ ซึ่งเขายังคงถูกควบคุมตัวอยู่

เล่นจีคลับมือถือ พันธบัตรของ Schmidt กำหนดไว้ที่ 50,000 ดอลลาร์ตามบันทึกของคุก เขามีกำหนดขึ้นศาลในวันพฤหัสบดีหน้า

ติดเทป

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Cherokee Nation พบกระเป๋าใต้บันไดด้านนอกKOKIสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงาน IED ถูกส่งไปยังจุดที่ปลอดภัยและทีมเฉพาะกิจได้รับแจ้งให้ทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าว สถานการณ์คลี่คลายโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

หลังจากพบกระเป๋าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบวิดีโอวงจรปิด พวกเขาบอกว่าสามารถระบุได้ว่า Schmidt เป็นคนที่ทิ้ง IED ไว้ที่บันได

เขาถูกจับที่ร้านสะดวกซื้อใกล้กับคาสิโน เขายอมรับว่าทิ้งกระเป๋าไว้ แต่บอกว่าเขาไม่ได้ผลิต IED KOKIกล่าว

IED พบในถังขยะ

ชมิดต์อ้างว่าเขาค้นพบ IED ในถังขยะ เขาหยิบมันขึ้นมาแล้วนั่งรถไปที่คาสิโนKWTVสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นอีกแห่งรายงาน เขาคิดว่ามันเป็นดอกไม้ไฟประเภทหนึ่ง รายงานระบุ

คาสิโนตั้งอยู่ประมาณ 15 ไมล์ทางตะวันออกของ Tulsa เป็น ทรัพย์สินของ Cherokee Nation Entertainment

คดีนี้ถูกสอบสวนโดยสำนักงานภาคสนามของสำนักแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืนและวัตถุระเบิด (ATF) ในโอคลาโฮมา นอกจากนี้ ตำรวจทางหลวงโอคลาโฮมา กรมตำรวจคาทูซา และสำนักงานนายอำเภอโรเจอร์ส เคาน์ตี ก็ให้ความช่วยเหลือเช่นกัน

หลีกเลี่ยงภัยพิบัติ

“เหตุการณ์นี้อาจเป็นหายนะได้หากไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของ Cherokee Nation มันอาจเป็นหายนะ” เจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสของ Tulsa ATF Ashley Stephens กล่าวโดยKWTV

เราเตือนเสมอว่านี่ไม่ใช่ดอกไม้ไฟ เมื่อคุณเริ่มจัดการแม้แต่ดอกไม้ไฟของผู้บริโภค คุณกำลังทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย คุณกำลังทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย”

ในเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง มีการค้นพบวัตถุระเบิดนอกเมือง Bartlesville, Okla. Walgreens เจ้าหน้าที่ยังคงมองหาผู้ต้องสงสัยในคดีนั้น

ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของPresque Isle Downs & Casino ในเพนซิลเวเนีย ถูกตัดสินจำคุกหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าโทรมาขู่วางระเบิดสถานที่เล่นเกม Norman Antuzzi, 48, จาก Erie, Pa. จะทำหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งถึงหกเดือน

GCG เป็นผู้ดำเนินการคาสิโนบนบกที่ใหญ่ที่สุดในออนแทรีโอ จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาและเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงออตตาวาของประเทศ บริษัทคาสิโนเพิ่งทำสัญญากับที่ปรึกษาด้านเกมอิสระเพื่อดำเนินการสอบสวนถึงผลกระทบที่ iGaming จะมีต่ออุตสาหกรรมเกมของออนแทรีโอ

ผลการวิจัยคาดการณ์ว่าจังหวัดควรคาดว่าจะเห็นรายได้ภาษีจากการเล่นเกมลดลง 550 ล้านเหรียญแคนาดา (438 ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อปี การตรวจสอบสรุปว่านักพนันคาสิโนรายย่อยแบบดั้งเดิมจำนวนมากจะย้ายข้อมูลทางออนไลน์เมื่อไซต์ iGaming เปิดใช้งานแล้ว

การลดภาษีการเล่นเกมลงอย่างมาก การวิจัยที่ได้รับมอบหมายจาก GCG สรุปได้ว่าเป็นผลมาจากรัฐออนแทรีโอเรียกเก็บอัตราภาษีน้อยกว่าสำหรับรายได้จาก iGaming มากกว่าการเล่นแบบอิฐและปูน

คาสิโนบนบก เช่น อสังหาริมทรัพย์ 14 แห่งที่ GCG เป็นเจ้าของและดำเนินการในออนแทรีโอ ต้องเสียภาษีภายใน 55 เปอร์เซ็นต์จากรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) พิมพ์เขียวกฎระเบียบล่าสุดสำหรับ iCasinos แนะนำภาษี 20 เปอร์เซ็นต์

คาสิโน ในออนแทรีโอยังคงปิด ให้บริการให้บริการโดย COVID-19 จนถึงวันที่ 26 มกราคมเป็นอย่างน้อย

บริษัท iGaming ตอบกลับ

ออนแทรีโอถูกกำหนดให้สร้างประวัติศาสตร์ในแคนาดาด้วยการเป็นจังหวัดแรกที่ทำให้ถูกกฎหมายและยินดีต้อนรับผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์เชิงพาณิชย์ บริษัทเกมเชิงโต้ตอบรีบปฏิเสธข้อสันนิษฐานของรายงาน GCG

DraftKings หนึ่งในผู้สมัคร iGaming ในออนแทรีโอซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายแรกที่เปิดตัวทางออนไลน์กล่าวว่าหน่วยงานทางกฎหมายจะนำผู้เล่นที่กำลังเล่นการพนันในเว็บไซต์ต่างประเทศไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

ผู้ที่เล่นในคาสิโนออนไลน์ หนังสือกีฬาออนไลน์ และห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์จะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป เว้นแต่พวกเขาจะเปลี่ยนจากการเล่นในต่างประเทศไปสู่บนบก”เจฟฟรีย์ ฮาส รองประธานอาวุโสของ DraftKings กล่าวกับThe Canadian Press “ใครก็ตามที่ยังคงเดินเข้าไปในคาสิโนจริงเพื่อเล่นเกมในนั้นก็จะทำเช่นนั้นต่อไป”

Tony Rodio ผู้บริหารอุตสาหกรรมเกมระดับโลกที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นผู้นำองค์กร Caesars Entertainment เดิมจนกระทั่ง Eldorado Resorts เข้าครอบครองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้บริหารของ GCGเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว Rodio กล่าวว่า Great Canadian Gaming ไม่ได้ต่อต้าน iGaming แต่เชื่อว่าการตั้งค่าภาษีในปัจจุบันทำให้คุณสมบัติอิฐและปูนเสียเปรียบในการแข่งขัน

Rodio กล่าวว่ารายงาน iGaming “รวมถึงการเรียนรู้ที่สำคัญ” จากตลาดอื่น ๆ ที่ iGaming ได้รับการรับรอง “ในขณะที่เราสนับสนุน iGaming ในหลักการ รัฐบาลออนแทรีโอจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำให้ถูกต้อง” Rodio ระบุ

สิทธิ์จำกัด

Great Canadian Gaming แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของ Ontario Lottery and Gaming Corporation กลับไปที่กระดานวาดภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GCG กล่าวว่าจังหวัดที่อนุญาตให้ผู้สมัคร iGaming จำนวนมากได้รับใบอนุญาตอาจส่งผลให้ตลาดเกมทางอินเทอร์เน็ตแข็งแกร่งด้วยค่าใช้จ่ายของอสังหาริมทรัพย์บนบก

“หากมีการใช้โมเดล iGaming แบบใบอนุญาตแบบเปิด … iGaming จะจับส่วนแบ่งที่สำคัญของตลาดคาสิโนทั้งหมด”รายงานระบุ

กระทรวงการคลังของออนแทรีโอกำลังทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ iGaming ต่อคาสิโนบนบกและภาษีเกม รวมถึงสังคมโดยรวม สำนักงานจังหวัดไม่ได้ให้รายละเอียดระยะเวลาสำหรับการเผยแพร่ผลการวิจัย

ขณะที่ Robert Mujica ผู้อำนวยการด้านงบประมาณบอกกับนักข่าวว่าสามารถออกใบอนุญาตได้ทุกที่ในรัฐ หนังสือบรรยายสรุปของ Hochul และเกือบทุกคนคาดหวังว่าผู้ที่ไปยื่นข้อเสนอในรัฐในหรือใกล้กับนครนิวยอร์ก

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนิวยอร์กอนุมัติการเล่นเกมคาสิโนเชิงพาณิชย์ในรัฐในปี 2013 ในเวลานั้น ใบอนุญาตสี่ใบแรกมอบให้กับไซต์ทางตอนเหนือของรัฐ แผนเรียกร้องให้ได้รับใบอนุญาตที่เหลือในเจ็ดปีต่อมา – อีกครั้งโดยสมมติว่าพวกเขาจะลงไปที่รัฐ – เพื่อให้สถานที่ทางตอนเหนือมีโอกาสที่จะสร้างตัวเองก่อนที่คาสิโนใหม่จะเปิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องพิจารณาใหม่ ในการพูดกับนักข่าวหลังคำปราศรัยของโฮชุลเมื่อวันอังคาร มูจิกากล่าวว่าอุตสาหกรรมการบริการของรัฐยังคงประสบปัญหาในอีกเกือบ 2 ปีต่อมา

“มันเกือบจะอยู่ท้ายตารางแล้ว คุณจะเห็นว่าพวกเขาได้รับผลกระทบมากที่สุด” มูจิกากล่าว “คนตกงานเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ และพวกเขาฟื้นตัวได้ช้าที่สุด ภาคส่วนนั้นมีความสำคัญทั่วทั้งรัฐ แต่โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนล่างของรัฐ”

วุฒิสมาชิกคาดหวังค่าธรรมเนียมหลักสำหรับใบอนุญาต

การรวมคาสิโนเป็นเพลงที่หูของรัฐ Sen. Joseph Addabbo พรรคเดโมแครตแห่งควีนส์เป็นประธานคณะกรรมการวุฒิสภานิวยอร์กว่าด้วยการแข่งรถ การเล่นเกม และการพนัน เขาพยายามเร่งรัดใบอนุญาตคาสิโนในงบประมาณปีที่แล้ว

งบประมาณปีที่แล้วเรียกร้องให้มีการขอข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต ที่สร้างการตอบกลับ 30ครั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว

ในถ้อยแถลงหลังคำปราศรัยของผู้ว่าการรัฐ แอดแด็บโบกล่าวว่าเขาเชื่อว่านิวยอร์กจะได้รับเงินมากถึง 500 ล้านดอลลาร์ต่อใบอนุญาตหนึ่งใบที่มีอยู่

ฉันเชื่อว่าการรวมการเร่งใบอนุญาตคาสิโนเต็มรูปแบบสามใบสำหรับภูมิภาคดาวน์สเตตของเรามีศักยภาพในการสร้างรายได้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ เงินทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม และการปรับปรุงโปรแกรมการพนันที่มีปัญหา” Addabbo กล่าว

ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการว่านิวยอร์กจะเผยแพร่คำร้องขอใบอนุญาตที่มีอยู่เมื่อใด รัฐจะต้องผ่านงบประมาณภายในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ปีที่แล้ว งบประมาณถูกระงับไปเกือบหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการแพร่ระบาดและการอภิปรายในประเด็นต่างๆ

งบประมาณปีที่แล้วรวมถึงภาษาที่ทำให้การพนันกีฬาบนมือถือถูกกฎหมายทั่วทั้งรัฐ มันเรียกร้องให้ New York State Gaming Commission ออกการร้องขอใบอนุญาตเหล่านั้นในเดือนกรกฎาคมและยอมรับการเสนอราคาในอีกหนึ่งเดือนต่อมา

ในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมาธิการประกาศว่าสองในหกข้อเสนอได้รับการอนุมัติ ผู้ให้บริการหนังสือกีฬาเก้ารายมีส่วนร่วมในการเสนอราคาเหล่านั้น และห้ารายในนั้นเปิดตัวแอพเดิมพันกีฬาบนมือถือในนิวยอร์กในเดือนนี้

ผลกระทบตอนเหนือของรัฐ

Downstate New York เป็นที่ตั้งของคาสิโนสามแห่ง ได้แก่ Empire City Casino ที่ Yonkers Raceway, Resorts World Casino New York ที่ Aqueduct Racetrack ใน Queens และ Jake’s 58 ใน Islandia อย่างไรก็ตามสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นมีเพียงเครื่องลอตเตอรีแบบวิดีโอเท่านั้นและไม่มีเครื่องสล็อตแบบลาสเวกัส สถานที่เหล่านั้นไม่มีเกมโต๊ะถ่ายทอดสด

การได้รับใบอนุญาตคาสิโนเต็มรูปแบบในสถานที่เหล่านั้นน่าจะทำให้รัฐสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเล่นเกมคาสิโนที่ขยายตัวได้เร็วกว่าการเลือกโครงการคาสิโนใหม่ ทั้ง Addabbo และ Gary Pretlow สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต Mount Vernon ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสมัชชาด้านการแข่งรถและการเดิมพัน ได้สนับสนุนแผนการที่จะให้ Empire City และ Resorts World ได้รับใบอนุญาตสองในสามใบที่มีอยู่

มีความกังวลว่าการเปิดตัวรีสอร์ทคาสิโนในดาวน์ทาวน์นิวยอร์กจะนำไปสู่การปิดสิ่งอำนวยความสะดวกในตอนเหนือของรัฐ นอกจากคาสิโนเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบสี่แห่งแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก VLT หกแห่งและคาสิโนชนเผ่า Class III อีกห้าแห่งในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก Seneca Nation of Indians ดำเนินการสามแห่งในส่วนตะวันตกของรัฐ

Mujica กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคาสิโนใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตจะไม่จ่ายค่าปรับให้กับคาสิโนเชิงพาณิชย์ทางตอนเหนือสำหรับการได้รับใบอนุญาตเร็วกว่าที่คาดไว้

VIP Mobility ถูกเรียกเก็บเงินเป็นแพลตฟอร์มเกมไร้เงินสดที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า อนุญาตให้แขกคาสิโนจัดการการเล่นเกมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านอุปกรณ์มือถือ เสนอเป็นแอพมือถือที่แขกสามารถดาวน์โหลดและใช้เป็นทุนในการเล่นสล็อตและการกระทำบนโต๊ะโดยสร้างตั๋วเข้าตั๋วออกตั๋วดิจิทัล (TITO) บนอุปกรณ์ของพวกเขา

ผู้ใช้สามารถเติมเงินในบัญชีเกมในขณะที่เล่นและย้ายเงินหลังจากเล่นเสร็จ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดขีดจำกัดและดำเนินการตามแนวทางการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบอื่นๆ

Downstream ทำหน้าที่เป็นสถานที่นำร่องสำหรับ VIP Mobility ในช่วงฤดูร้อนปี 2020 ในการประกาศ Global Payments เมื่อวันอังคาร Christian McDaniel ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Downstream กล่าวว่าคาสิโนรีสอร์ทยินดีที่จะร่วมมือกับ Global Payments เนื่องจากพยายาม “นำหน้าเส้นโค้ง” เมื่อ มันมาพร้อมกับการนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้แขกสามารถเล่นเกมโปรดของพวกเขาได้ง่ายขึ้น

VIP Mobility ช่วยให้ผู้มีอุปการะคุณไม่ต้องกังวลกับการออกจากที่นั่ง รอคิวรับเงินสด หรือสงสัยเกี่ยวกับขีดจำกัดการขึ้นเงินด้วยเช็ค” McDaniel กล่าว “VIP Mobility ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้มีอุปการะคุณ ดาวน์สตรีมกำลังรอคอยอนาคตด้วย VIP Mobility และผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินงาน”

นอกจากพื้นที่เล่นเกมแล้ว แขกระดับ Downstream ยังสามารถใช้ VIP Mobility เพื่อชำระค่าโรงแรมและค่าอาหารได้อีกด้วย

ผลักดันการเล่นเกมไร้เงินสด

American Gaming Association (AGA) ได้ผลักดันให้มีการนำเกมไร้เงินสด ไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่การระบาดของ COVID-19 จะเริ่มขึ้น โดยอ้างถึงความจำเป็นในการนำเกมคาสิโนมาสู่ยุคปัจจุบัน

เมื่อคาสิโนกลับมาเปิดอีกครั้งในช่วงที่เกิดโรคระบาด AGA ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้าคาสิโนมากกว่าครึ่งต้องการให้การเล่นเกมแบบไม่ใช้เงินสดทำให้พวกเขาสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อกลับมาที่ชั้นเกม

ในการเปิดตัว Global Payments อ้างอิงรายงานการปรับปรุง AGA Payments Modernization ที่ระบุว่าผู้อุปถัมภ์คาสิโนที่ใช้จ่าย $500 ขึ้นไปในการเยี่ยมชมจะได้รับบริการที่ดีที่สุดโดยสามารถใช้รูปแบบการชำระเงินอื่นนอกเหนือจากเงินสดได้

ในแถลงการณ์Global Payments Gaming Solutionsกล่าวว่าเทคโนโลยีการชำระเงินแบบไร้เงินสดได้เปลี่ยนวิธีที่ทุกอุตสาหกรรมมองประสบการณ์ของลูกค้า

“ผ่านการใช้งาน VIP Mobility Downstream Casino Resort สามารถสร้างแนวทางการเล่นเกมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าทั่วทั้งทรัพย์สิน” เขากล่าว

เทคโนโลยีไร้เงินสดที่คาสิโนอื่นๆ

ดาวน์สตรีมกลายเป็นคาสิโนล่าสุดที่นำเสนอโซลูชั่นการเล่นเกมแบบไร้เงินสดแก่ผู้อุปถัมภ์

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Viejas Casino & Resort เปิดตัว VIP Mobility ที่คาสิโนของชนเผ่า ซึ่งอยู่ห่างจากซานดิเอโกไปทางตะวันออกประมาณ 30 ไมล์

บริษัทอื่น ๆ ได้เปิดตัวโซลูชั่นการเล่นเกมแบบไร้เงินสดด้วย Sightline Payments ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์ม Play+ สำหรับ Resorts World Las Vegas และสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของ Boyd Gaming

ผู้กระทำความผิดทางเพศที่ลงทะเบียนได้สารภาพว่าไม่มีความผิดหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าบันทึกพนักงานที่ Muckleshoot Casino ขณะอยู่ในห้องน้ำ จำเลยอยู่ในแผงขายห้องน้ำที่อยู่ใกล้เคียงระหว่างเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ทรัพย์สินออเบิร์น รัฐวอชิงตัน

จอห์น แมทธิว แลร์ วัย 44 ปี จากซีแอตเติลถูกตั้งข้อหาเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยข้อหาแอบถ่าย สำนักข่าว Kent Reporterซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของรัฐวอชิงตันรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตำรวจออเบิร์นอ้างว่า Lair ใช้โทรศัพท์มือถือสร้างวิดีโอ หลังจากการไต่สวน สำนักงานอัยการของ King County ได้ตั้งข้อหา Lair เมื่อวันที่ 6 มกราคม

พนักงานคาสิโนกล่าวว่าเขากำลังใช้ห้องน้ำเมื่อชายคนหนึ่งในแผงขายข้างเคียงทำเสื้อแจ็คเก็ตของเขาตก “ยากจริงๆ” รายงานเผย จากนั้นพนักงานก็พบโทรศัพท์มือถือโผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อ เหยื่อบอกเจ้าหน้าที่ มันอยู่ใต้ฉากกั้นระหว่างสองคอก

กิจกรรมที่น่าสงสัย

ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าแตะโทรศัพท์มือถือหลายครั้ง เขาเปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง รายงานเสริม เหยื่อบอกว่าเขาได้ยินเสียง “ติ๊ง” นั่นทำให้เขาเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเริ่มบันทึกเสียงเขาด้วยโทรศัพท์มือถือ

ด้วยความกังวลของเขา พนักงานจึงหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์ ภายหลังเหยื่อระบุว่าแลร์เป็นผู้ต้องสงสัย รายงานระบุ ดูเหมือนว่า Lair ถูกกล่าวหาว่าพยายามซ่อนโทรศัพท์มือถือไว้ใต้แจ็คเก็ต

สถานที่ให้บริการเกมเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Muckleshoot Indian Tribe ตั้งอยู่ประมาณ 28 ไมล์ทางใต้ของซีแอตเทิล

ค่าใช้จ่าย Voyeurism ก่อนหน้านี้

จากการสืบสวนKent Reporterรายงานว่าในปี 2019 Lair ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานแอบดู เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2019 เขาถูกจับกุมที่ท่าเรือซีแอตเทิล เขาถูกตั้งข้อหาแอบดูในระดับแรก หนังสือพิมพ์รายงานโดยอ้างเอกสารของศาลในรัฐวอชิงตัน

ในเหตุการณ์นั้น Lair ถูกกล่าวหาว่าวางเสื้อแจ็คเก็ตไว้บนพื้นแผงขายของในห้องน้ำ อีกครั้ง เสื้อแจ็คเก็ตถูกวางไว้เพื่อซ่อนโทรศัพท์มือถือ รายงานระบุ

ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อถ่ายภาพและวิดีโอ เหยื่อรายดังกล่าวปัสสาวะขณะเกิดเหตุผู้สื่อข่าวเผย คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลของรัฐวอชิงตัน

ยิงคาสิโน

ในเดือนตุลาคม เกิดเหตุกราดยิงใกล้ Muckleshoot Casino ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว ผู้ต้องสงสัยที่ไม่เปิดเผยชื่อมอบตัวโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นที่บ้านของเขา ตำรวจบอกกับKOMOสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น