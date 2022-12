เล่นจีคลับผ่านเว็บ การถ่ายรูปในคาสิโนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

เล่นจีคลับผ่านเว็บ สัญญาณเหล่านั้นที่แสดงถึงกล้องที่มีเครื่องหมายทับสีแดงไม่ได้ถูกตำรวจวางไว้ในคาสิโน การถ่ายภาพในคาสิโนไม่ใช่กิจกรรมที่คุณจะต้องเผชิญกับการตัดสินว่ามีส่วนร่วม และไม่เคยขัดต่อกฎหมาย มันเป็นเพียงนโยบายที่บังคับเองที่คาสิโนพยายามและหยุดคุณจากการละเมิด นโยบายทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่ชอบมาพากล ได้แก่ การนับไพ่ที่แบล็กแจ็ก การไม่สวมเสื้อ หรือการมึนเมามากเกินไป

คาสิโนเซลฟี่

การถ่ายภาพภายในคาสิโนไม่เคยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าคาสิโนในลาสเวกัสมักจะสนับสนุนให้ผู้เข้าชมเชื่อก็ตาม ตอนนี้คาสิโนบางแห่งสนับสนุนการเซลฟี่ (ภาพ: feelingvegas.com)

แตกต่างจากตำนานอื่น ๆ ที่ซีรีส์นี้สำรวจ คาสิโนคือสิ่งที่ทำให้ตำนานนี้คงอยู่ พวกเขาต้องการให้แขกมีความคิดที่สองเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของแขกคนอื่นๆ ไม่ใช่ทุกคนที่สนับสนุนคาสิโนที่ต้องการให้ทุกคนในชีวิตของพวกเขารู้เรื่องนี้ แขกรับเชิญที่จับได้ว่าเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งในพื้นหลังของโพสต์ Instagram ของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตำรวจนอกเครื่องแบบ และผู้หญิงที่เล่นพนันอยู่ข้างๆ เขาอาจเป็นนายหญิงหรือโสเภณีของเขาก็ได้

เท่าที่กล้องสมาร์ทโฟนของคุณมีอยู่ คาสิโนอยากให้คุณเก็บมันไว้ในกระเป๋ากางเกง

ไม่มีป้ายรูปถ่าย

ป้าย “ไม่มีรูปถ่าย” ทั่วไปจะแสดงที่คาสิโน Ellis Island (ภาพ: Scott Roeben)

ความเข้าใจในตำนาน

เอดี ฮอปกินส์ อดีต นักข่าวสืบสวนของ Las Vegas Review-Journalเล่าตำนานนี้ย้อนไปถึงยุคแรกๆ ของลาสเวกัส เมื่อผู้คนไม่ต้องการให้คนที่บ้านเห็นพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบาป

“ฉันมักจะถูกบอกว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปในคาสิโนได้เพราะมันผิดกฎหมาย” ฮอปกินส์ซึ่งเริ่มรายงานเกี่ยวกับคาสิโนในลาสเวกัสในปี 1970 กล่าว “ จากนั้นฉันก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับ (เจ้าของ South Point ในอนาคต) Mike Gaughan เขากล่าวว่า ‘นั่นเป็นเพียงวัว****!’ เขาไม่เพียงแต่อนุญาตให้ฉันถ่ายภาพของเขาในคาสิโนของเขาเท่านั้น แต่ยังยืนยันว่าฉันทำ เขาคิดว่าหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยบางคนตัดสินใจว่าง่ายกว่าที่จะบอกช่างภาพหนังสือพิมพ์อย่างไม่เป็นความจริงว่ามันผิดกฎหมายมากกว่าที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความยินยอมจากทุกคนในภาพ”

ลำดับความสำคัญของการต่อสู้

นโยบายคาสิโนมาตรฐาน “ห้ามถ่ายรูป” กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วในโลกที่เปลี่ยนแปลง ตอนนี้แขกคาสิโนเกือบทุกคนมีกล้องความละเอียดสูงอยู่ในกระเป๋า ผู้คนในเกือบทุกกลุ่มอายุคุ้นเคยกับการระลึกถึงความตื่นเต้นในชีวิตของพวกเขาด้วยโพสต์บนโซเชียลมีเดีย – โพสต์ที่กลายเป็นแหล่งโฆษณาที่มีค่าสำหรับคาสิโนอย่างปฏิเสธไม่ได้

ผู้คนต้องการบันทึกประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อแบ่งปัน” Scott Roebenของ Casino.org เอง บล็อกเกอร์ของ “Vital Vegas” กล่าว “กฎที่เข้มงวดทำให้ลูกค้าแปลกแยกและสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นระหว่างแขกและพนักงาน คาสิโนเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงอยู่แล้ว เนื่องจากผู้เล่นอายุน้อยไม่ตื่นเต้นกับการใช้เงินเพื่อนั่งและกดปุ่มบนเครื่องสล็อต พวกเขาสร้างกำแพงอีกขั้นด้วยนโยบายที่ล้าสมัยและก้าวก่ายเกี่ยวกับการถ่ายภาพ”

บังเอิญ ไม่มีใครเผชิญหน้ากับการถ่ายภาพคาสิโนในลาสเวกัสสมัยใหม่มากกว่า Roeben (การคาดเดาที่ดีที่สุดของเขาคือ “หลายสิบครั้ง”) เขาถูกไล่ออกจากสถานีวังเพื่อถ่ายภาพเกมบิงโก และจากทะเลทรายซาฮาราเพียงเพราะถือกล้องดิจิทัล ครั้งหนึ่งเขาเคยไปที่โรงหนังที่คาสิโนเพื่อถ่ายภาพป้ายร้านอาหารใน Jerry’s Nugget

“ฉันยังได้รับคำสั่งให้ลบรูปภาพหลายต่อหลายครั้ง” Roeben กล่าว “ฉันมักจะเตือนผู้เข้าชมว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ไม่มีใครบังคับให้คุณลบรูปภาพหรือวิดีโอได้ คุณอาจไม่ได้รับการต้อนรับที่คาสิโนอีกต่อไป แต่เป็นการตัดสินใจของคุณที่จะปฏิบัติตามหรือไม่”

ป้าย Four Queens อนุญาตให้ถ่ายรูปได้

ป้ายให้กำลังใจแขวนอยู่ในคาสิโน Four Queens บนถนนฟรีมอนต์ (ภาพ: Casino.org)

ภาพใหญ่

เนื่องจากไม่มีคาสิโนใดที่สามารถทำได้เพื่อหยุดการถ่ายเซลฟี่ ส่วนใหญ่จะค่อยๆ ผ่อนคลายหรือเขียนใหม่อย่างจริงจัง การแบนรูปถ่ายของพวกเขา ความคลาดเคลื่อนของภาพจะแตกต่างกันไปตามคาสิโน ตัวอย่างเช่น Caesars Palace และ Sahara มักจะไปถึงจุดสิ้นสุดของสเปกตรัมที่ไม่อดทน ในทางกลับกัน The Strat ส่งเสริมการเซลฟี่อย่างจริงจัง โดยติดแฮชแท็กบนโซเชียลมีเดียบนโต๊ะบาคาร่า แบล็คแจ็ค และแครปส์ คาสิโน Four Queens และ Rampart ยังสนับสนุนการเซลฟี่

ตรงกลางเป็นคาสิโน เช่น Park MGM ซึ่งจัดโซนเฉพาะบนพื้น – ห่างจากโต๊ะถ่ายทอดสดและสล็อต – สำหรับการถ่ายเซลฟี่

สิ่งที่คาสิโนส่วนใหญ่พยายามใช้ในวันนี้คือนโยบายที่เหมาะสมซึ่งจะพิจารณาประเภทของรูปถ่ายก่อนที่จะขอให้แขกงดเว้น บางประเภทได้รับอนุญาตมากกว่าประเภทอื่น คุณยังคงเห็นป้าย “ไม่มีรูปถ่าย” อยู่บ่อยครั้ง แต่ป้ายนี้มีไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระทำกับประเภทที่อนุญาตน้อยกว่า

สิ่งที่อนุญาตและสิ่งที่ไม่

ทุกวันนี้คุณถ่ายรูปเซลฟี่อย่างรวดเร็วหนึ่งหรือสองครั้งได้ทุกที่บนชั้นคาสิโน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทำอยู่แล้ว แต่ถ่ายภาพโต๊ะที่กำลังเล่นอยู่ – แม้จะเป็นพื้นหลังของเซลฟี่ของคุณ – และคุณกำลังมีโอกาสมากขึ้น นอกเหนือจากที่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของแขกแล้ว คาสิโนอาจกังวลว่ารูปภาพของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวง

หากคุณต้องการวัดความเร็วของการตอบสนองด้านความปลอดภัยของคาสิโน ให้ถ่ายภาพกรงแคชเชียร์แห่งหนึ่ง คุณอาจไม่ได้รับคำเตือนก่อนที่จะถูกพาออกไปด้วยซ้ำ แทบไม่มีเหตุผลอันสมควรที่คาสิโนจะเห็นได้จากการถ่ายภาพดังกล่าว นอกเหนือจากการวางแผนการปล้นในอนาคต เช่น ที่เกิดขึ้นที่ Resort’s World และ Gold Coast เมื่อเดือนที่แล้ว

วิดีโอ Verboten

เนื่องจากคาสิโนพิจารณาว่าภาพเคลื่อนไหวรบกวนแขกคนอื่น ๆ มากกว่าภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอ การสตรีมสด และการประชุมทางวิดีโอจึงแทบไม่มีข้อจำกัดในระดับสากล คาสิโนฝ่าฝืนกฎนี้สำหรับผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียเท่านั้นที่ vlogs และช่องสล็อตเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ต้องเคลียร์การสตรีมสดล่วงหน้า ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เริ่ม FaceTiming แบบสุ่มในคาสิโน

“คาสิโนกำลังต่อสู้กับลำดับความสำคัญของการต่อสู้” Roeben กล่าว “พวกเขาต้องการธุรกิจที่อินฟลูเอนเซอร์ขับเคลื่อนได้ แต่ก็ไม่ต้องการรบกวนประสบการณ์ของผู้เล่นที่ดีที่สุด ซึ่งมักจะอยู่ในห้องสล็อตที่มีขีดจำกัดสูง เมื่อเร็ว ๆ นี้ คาสิโนที่เป็นมิตรกับผู้มีอิทธิพลได้พิจารณานโยบายของพวกเขาใหม่ ดังนั้นเรื่องราวจึงยังคงถูกเปิดเผย แต่มันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและคาสิโน”

มองหา “Vega Myths Busted” ทุกวันศุกร์ที่Casino.org คลิกที่นี่ เพื่ออ่านตำนานเวกัสที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตำนานเวกัสที่ต้องทำลายทิ้งหรือไม่? อีเมล์ corey@casino.org _

Parx Casino Shippensburg ถูกกำหนดให้เป็น “มินิคาสิโน” ประเภทที่สี่ที่จะเปิดในเพนซิลเวเนียในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Parx Casino Shippensburg University เพนซิลเวเนีย

Parx Casino Shippensburg เกือบพร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการในอดีตของ Lowe นอกรัฐ 81 ผู้ให้บริการเกมในเพนซิลเวเนียกล่าวว่าคาสิโนผ่านดาวเทียมใกล้กับ Shippensburg University จะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 (ภาพ: Parx Casino/Shippensburg University/ Casino.org )

Parx ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Greenwood Gaming & Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ดำเนินกิจการ Parx Casino ซึ่งเป็นเรือธงทางตอนเหนือของฟิลาเดลเฟียในเบนซาเลม บริษัทกำลังเริ่มดำเนินการขยายธุรกิจเกมเป็นครั้งแรกผ่านทาง Shippensburg ประมาณ 40 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลวง Harrisburg

Parx Casino กำลังขยายตัว! ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 Parx จะเปิดอีกแห่งใน Shippensburg, Pa” คาสิโน Bensalem โพสต์บน Facebook ในสัปดาห์นี้

บริษัทไม่ได้ระบุวันที่เจาะจงสำหรับการเริ่มต้นการดำเนินงานในชิปเพนส เบิร์กในเดือนกุมภาพันธ์

คาสิโน Parx Shippensburg ขนาด 73,000 ตารางฟุตถูกสร้างขึ้นภายในร้านซึ่งเคยเป็นร้านปรับปรุงบ้านของ Lowe สิ่งอำนวยความสะดวกจะเปิดให้บริการด้วยเครื่องสล็อตแมชชีน 500 เครื่องและโต๊ะเกมอิเล็กทรอนิกส์ 48 ตำแหน่ง รวมถึงร้านอาหาร 100 ที่นั่งและสปอร์ตบาร์พร้อมตู้พนันกีฬาแบบบริการตนเอง ในตอนแรกจะไม่มีการเสนอเกมโต๊ะเจ้ามือสด

คอลเลจคาสิโน

เพนซิลเวเนียอนุญาตมินิคาสิโนประเภทที่ 4 ในปี 2560 ผ่านแพ็คเกจการขยายเกม การพัฒนาดาวเทียมในขั้นต้นนั้นมีให้เฉพาะกับผู้ให้บริการคาสิโนในปัจจุบันของเพนซิลเวเนียเท่านั้น

Parx ได้รับใบอนุญาตคาสิโนผ่านดาวเทียมโดยการชนะการประมูลรอบหมวด 4 ของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งเพนซิลเวเนียในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ด้วยการประมูลที่ชนะที่ 8.1 ล้านดอลลาร์ บริษัทตั้งเป้าหมายที่ Shippensburg Township สำหรับโครงการดาวเทียมหลังจากที่เมืองวิทยาลัยเลือกที่จะอยู่ในกลุ่มโฮสต์คาสิโนขนาดเล็ก

Shippensburg เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ Shippensburg University เป็นสมาชิกของ Pennsylvania State System of Higher Education ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 วิทยาลัยของรัฐในเครือจักรภพ Ship เป็นที่รู้จักกันดีว่าวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 7,000 คนและนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1,300 คน

Parx Shippensburg จะเปิดใกล้กับ Interstate 81 ซึ่งอยู่ติดกับ Walmart Supercenter ในพื้นที่ คาสิโนอยู่ห่างจากวิทยาเขต Shippensburg University ไม่ถึงสองไมล์

เจ้าหน้าที่ของ Shippensburg Township ต้องการเดิมพันคาสิโนมานานแล้วเพื่อส่งมอบรายได้ภาษีใหม่ในพื้นที่

“เรารู้สึกตื่นเต้นมาก” Steve Oldt หัวหน้างาน Shippensburg Township กล่าวในปี 2018 หลังจากที่ Parx ระบุ Shippensburg สำหรับมินิคาสิโน

ดาวเทียม Faring Well

คาสิโนดาวเทียมของรัฐเพนซิลเวเนียทำหน้าที่เป็นบริษัทในเครือของคาสิโนหลักประเภท 2 ที่ใหญ่กว่า สถานที่ขนาดเล็กกำลังจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทที่เดิมพันกับความสำเร็จอย่างมาก

Penn Entertainment จากนั้นเป็น Penn National Gaming ชนะการประมูลประเภท 4 รอบแรกของเพนซิลเวเนียในเดือนมกราคม 2018 ด้วยราคาเสนอ 50.1 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้รับใบอนุญาตมินิคาสิโนใบที่สองในระหว่างการประมูลรอบต่อมาด้วยเงินประมูล 10.5 ล้านดอลลาร์

Penn Entertainment เปิด Hollywood York ในราคารวม 120 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2021 Hollywood Morgantown บนถนน Pennsylvania Turnpike เปิดในราคา 111 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วในเดือนนี้

The Cordish Companies ซึ่งเป็นเจ้าของ Live! Casino Philadelphia เป็นผู้ให้บริการคาสิโนรายเดียวในเพนซิลเวเนียที่เปิดดาวเทียม บริษัทเกมในบัลติมอร์เปิด Live! คาสิโน Pittsburgh นอก Steel City ใน Westmoreland ในเดือนพฤศจิกายน 2020

มีชีวิต! พิตต์สเบิร์กและฮอลลีวูดยอร์กได้รับรางวัล 85 ล้านดอลลาร์และ 25.3 ล้านดอลลาร์ตามลำดับจากเครื่องสล็อตเมื่อปีที่แล้ว ชนะเกมโต๊ะรวม 14.7 ล้านดอลลาร์และ 6.8 ล้านดอลลาร์ การเดิมพันกีฬาเพิ่มอีก 1.6 ล้านดอลลาร์และ 1 ล้านดอลลาร์สำหรับดาวเทียม

คุณจำสิ่งแรกที่ Marty McFly สังเกตเห็นได้หรือไม่เมื่อเขาย้อนเวลากลับไปในปี 1955 ในภาพยนตร์เรื่อง “Back to the Future” มันคือผู้ดูแลปั๊มน้ำมันเพราะงานของเขาดูล้าสมัย

กลับไปที่สถานีบริการน้ำมันแห่งอนาคต

พนักงานปั๊มน้ำมันที่ทำงานในภาพยนตร์เรื่อง “Back to the Future” (รูปภาพ: productplacementblog.com)

หาก Marty ไปที่คาสิโนในลาสเวกัสในปี 1955 แทน เขาอาจสังเกตเห็นงานคาสิโนต่อไปนี้ซึ่งไม่มีอยู่ใน Strip อีกต่อไป

คณะกรรมการบุคคล

แผ่นผนังดิจิทัลที่อัปเดตโดยอัตโนมัติช่วยขจัดสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นงานประจำที่เคร่งเครียด จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตราต่อรองปรับปรุงกระดานแบบลบแห้ง และก่อนหน้านั้น กระดานดำ ซึ่งมีไลน์การเดิมพันที่เปลี่ยนบ่อยตามปริมาณการเดิมพันที่ด้านใดด้านหนึ่งของการเดิมพัน และเพื่อให้อ่านออกเขียนได้

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแคทวอล์ค

แคทวอล์กที่บาร์บารีโคสต์

นี่คือแคทวอล์คที่ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้อยู่เหนือพื้นบริเวณชายฝั่งบาร์บารี มันถูกทำลายเมื่อโรงแรมถูกเปลี่ยนเป็นครอมเวลล์ในปัจจุบัน (ภาพ: ไวทัลเวกัส)

เดิมทีคำว่า “ตาบนท้องฟ้า” ไม่ได้ใช้กับกล้องวงจรปิด แต่ใช้กับดวงตาจริงบนเพดานของคาสิโน การทำลายคนขี้โกงเคยเป็นงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เดินไปตามแคทวอล์กบาง ๆ เหนือพื้นคาสิโน

คนเหล่านี้ – เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย – มองกล้องส่องทางไกลลงบนโต๊ะ พยายามจับคนขี้โกงที่นับไพ่แบล็คแจ็ค แตะชิปรูเล็ตหลังจากเสียงเรียก “no more bets” หรือจัดการลูกเต๋าลูกเต๋าด้วยมือมากกว่าหนึ่งข้าง

และพวกเขาทำผ่านกระจกด้านเดียวเพื่อปกปิดที่อยู่ที่แท้จริงของพวกเขา

เปลี่ยนสาว

เปลี่ยนสาว

ทุกที่ที่มีสล็อตแมชชีนในคาสิโน ที่นั่นเคยเป็นสาวเปลี่ยน (ภาพ: life.time.com)

ผู้คนมากกว่า 10,000 คนที่ทำงานในสหภาพครั้งหนึ่งเคยท่องไปตามชั้นคาสิโนในลาสเวกัสโดยสวมซองหนังรอบเอวเพื่อแจกจ่ายเหรียญ หากพวกเขาเป็นผู้หญิง – เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ – พวกเขาก็สวมชุดน่ารักเช่นกัน

คุณจะได้รับการให้อภัยเพราะคิดว่ามันเป็นเครื่องเปลี่ยนที่ทำให้งานนี้ถึงวาระ แต่ Standard Change-Makers ได้แนะนำอุปกรณ์ดังกล่าวย้อนกลับไปในปี 1964 และสาวเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ติดอยู่จนถึงยุค 90 ผู้ใช้สล็อตมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะต้องละทิ้งที่นั่งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเมื่อพวกเขาพบเครื่องที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ผู้เล่นสล็อตที่จริงจังชอบที่จะเล่นสล็อตในม้วนเล็ก ๆ เรียบร้อย และส่วนใหญ่ชอบที่จะติดต่อกับสาวเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นการส่วนตัว

จุดจบของงานนี้คือการเปิดตัวเครื่องสล็อตไร้เหรียญ เมื่อสล็อตมาพร้อมกับเครื่องตรวจสอบบิลอัตโนมัติแบบเดียวกับที่ใช้โดยเครื่องเปลี่ยนเงิน พวกเขาสามารถรับบิลของสกุลเงินใดก็ได้

ผู้เล่นชิลล์โป๊กเกอร์

ผู้เล่นโป๊กเกอร์หน้าม้าได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงจากคาสิโนเพื่อเริ่มเกม เพื่อให้เกมที่กำลังจะตายมีชีวิตต่อไป และทำให้ดูเหมือนว่าการชนะมีโอกาสมากกว่าที่เป็นจริง พวกเขาเล่นด้วยเงินคาสิโน – ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องส่งเมื่อสิ้นสุดกะ

แม้ว่านักท่องเที่ยวมักจะหลงลืม แต่ผู้เล่นทั่วไปก็สามารถดมกลิ่นของปลอมได้ และการใช้หน้าม้าไม่ใช่แบบปากต่อปากที่คาสิโนต้องการเผยแพร่เกี่ยวกับพวกเขา หน้าม้าจึงหลีกทางให้ผู้เล่นข้อเสนอ ผู้เล่น prop ใช้เงินของตัวเอง – รักษาชัยชนะของตัวเองและดูดซับการสูญเสียของตัวเอง พวกเขาได้รับค่าจ้างเพียงให้นั่งในที่ที่ได้รับคำสั่งและไม่ออกไปจนกว่าจะหมดแรง

ในปี 1979 เนวาดาผ่านข้อบังคับที่ 23 ซึ่งกำหนดให้ผู้จัดการคาสิโนระบุตัวล่อพนันทั้งหมดเมื่อถูกถาม นอกจากนี้ยังกำหนดให้คาสิโนทุกแห่งใช้หน้าม้าหรือผู้เล่นเสริมเพื่อแสดงสัญญาณแจ้งเตือนผู้เข้าพักให้ปฏิบัติตามนโยบาย นั่นทำให้แร็กเกตเสียหายมาก

การใช้ผู้เล่นโป๊กเกอร์ล่อยังคงถูกกฎหมายในเนวาดา แต่ถือว่าไม่เจ๋ง แม้ว่าคาสิโนนอกสตริปขนาดเล็กบางแห่งอาจยังคงจ้างพวกเขาอยู่ แต่เชื่อว่าไม่มีห้องโป๊กเกอร์สตริป

นางโชว์

จูบิลี่โชว์เกิร์ล

สี่นางโชว์ตัวจริงคนสุดท้ายในลาสเวกัสที่เต้นในเพลง “Jubilee!” ที่ Bally’s ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์บนเวทีก่อนที่จะปิดในปี 2559 ไม่นาน (ภาพ: Denise Truscello)

โชว์เกิร์ลแห่งลาสเวกัสสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการในปี 2559 เมื่อโชว์เกิร์ลโชว์ล่าสุด “จูบิลี่!” ที่ Bally’s ปิดหลังจาก 35 ปี แต่จากทศวรรษที่ 50 ถึง 80 คาสิโนรายใหญ่เกือบทุกแห่งมีการแสดงโชว์สาว

โรงแรมให้ทุนสนับสนุนงานมหกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฝรั่งเศสเหล่านี้สูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ต่อการเปิดตัว จากนั้นอีก 1 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการบำรุงรักษา และพวกเขาไม่ต้องการการแสดงเพื่อชดเชยที่บ็อกซ์ออฟฟิศเพราะพวกเขาถือเป็นผู้นำการสูญเสีย – จุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อดึงดูดนักพนันเข้าสู่คาสิโนและทำให้พวกเขาอยู่ที่นั่น ในตอนนั้น การพนันยังคงคิดเป็นประมาณ 75% ของรายได้เฉลี่ยของคาสิโน

วันนี้ กระแสรายได้ดังกล่าวพลิกกลับ โดยแหล่งที่มาที่ไม่ใช่การพนันคิดเป็น 75% แทนที่จะจ่ายเงินเพื่อจัดการแสดงของตัวเอง เจ้าของบริษัทเริ่มขึ้นในยุค 80 โดยให้ผู้ผลิตอิสระจ่ายเงินเพื่อเช่าโชว์รูม และไม่มีโปรดิวเซอร์รายใดอาสาแสดงโชว์เกิร์ลตั้งแต่นั้นมา

กัปตันโชว์รูม

โชว์รูมคาสิโนขนาดเล็กเช่นในแอตแลนติกซิตียังคงจ้างเจ้าภาพเพื่อประสานงานว่าแขกคนใดจะนั่งที่ไหนสำหรับการแสดงใหญ่ เจ้าภาพเหล่านี้จองที่นั่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกกลิ้งที่สูงที่สุด แม้ว่าจะมีการออกทิปใหญ่ก่อนที่จะพบที่นั่งก็ช่วยเพิ่มที่นั่งของแขกได้

ในลาสเวกัสสมัยใหม่ คนนำทางจะช่วยคุณหาที่นั่งหากคุณไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน แต่ที่นั่งนั้นถูกกำหนดล่วงหน้าโดย Ticketmaster หรือระบบการจองอื่น ๆ ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบน (เฉพาะการขู่กรรโชกในรูปแบบของ “ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวก” “ค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ” และ “ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง”)

Las Vegas Sands ได้รับการกล่าวขานว่ากำลังพิจารณาไซต์หลายแห่งในลองไอส์แลนด์เป็นบ้านที่มีศักยภาพสำหรับคาสิโนในนิวยอร์ก

แซนด์ส ลองไอส์แลนด์

David Paterson รองประธาน Las Vegas Sands เขากำลังผลักดันให้บริษัทพิจารณาลองไอส์แลนด์เป็นไซต์สำหรับคาสิโนในนิวยอร์ก (ภาพ: Spectrum News )

David Paterson อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ปัจจุบันเป็นรองประธานอาวุโสของบริษัทเกม กำลังผลักดันให้นายจ้างพิจารณาลองไอส์แลนด์ โดยอ้างถึงปัญหาความแออัดในแมนฮัตตัน ความกังวลด้านการจราจรไม่ได้เป็นเพียงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ต้องการนำสถานที่เล่นเกมมาสู่แมนฮัตตัน

การแข่งขันรุนแรงสำหรับใบอนุญาตคาสิโนในแมนฮัตตัน โดยมี Caesars Entertainment, Hard Rock International และ Wynn Resorts ท่ามกลางบริษัทต่างๆ ที่สนใจในเขตนั้น ของ Bally ก็อาจจะเช่นกัน นอกจากสนามที่แออัดแล้ว ยังมีความขัดแย้งกับแผนโรงแรมคาสิโนบางแห่งในแมนฮัตตัน และผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเขตเลือกตั้งนี้เป็นสถานที่สำหรับเล่นเกมแห่งใหม่

เราไม่รู้ว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหน ณ จุดนี้” Paterson กล่าวกับNewsday “แต่ฉันเป็นคนแนะนำให้พวกเขา (แซนด์) มองไปที่ลองไอส์แลนด์เพราะความแออัดในแมนฮัตตัน”

นิวยอร์กคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตคาสิโนดาวน์สเตตแห่งที่สาม ในขณะที่อนุญาตให้เอ็มจีเอ็มเอ็มไพร์ซิตี้คาสิโนในยองเกอร์สและรีสอร์ตเวิลด์ในควีนส์เปลี่ยนเป็นสถานที่เล่นเกมแบบดั้งเดิมจากสถานะสล็อตเท่านั้นในปัจจุบัน คาดว่าผู้ควบคุมการเล่นเกมในนิวยอร์กจะไม่ให้ใบอนุญาตใหม่จนกว่าจะถึงปลายปีหน้า แต่จะเริ่มยื่นขอใบอนุญาตเหล่านั้นในเดือนมกราคม

แซนด์อาจห่างเหินจากควีนส์

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า Sands กำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับรีสอร์ทแบบผสมผสานบนที่ดินที่ยากต่อการพัฒนาอย่างฉาวโฉ่ใกล้กับ Citi Fieldในควีนส์

Steve Cohen เจ้าของ New York Mets กำลังผลักดันให้นำคาสิโนมาสู่พื้นที่และกล่าวกันว่ากำลังทำงานร่วมกับUnion Gamingซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาสิโนเพื่อเลือกพันธมิตรผู้ให้บริการ ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่า Hard Rock และ Sands เป็นผู้นำในการแข่งขันนั้น

Sands อาจมีเหตุผลหลายประการในการเปลี่ยนโฟกัสไปที่ลองไอส์แลนด์จากควีนส์ ประการแรก มีการต่อต้านในระดับท้องถิ่นกับคาสิโนใหม่ ประการที่สอง Willets Point – พื้นที่ที่โคเฮนต้องการเห็นคาสิโนที่สร้างขึ้น – ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายากที่จะพัฒนาโดยมีแผนก่อนหน้านี้สำหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในท้ายที่สุดล้มเหลว

Paterson ยอมรับว่าพื้นที่ Citi Field และ Coney Island ใน Brooklyn เป็นคู่แข่งในฐานะเว็บไซต์คาสิโน แต่เขาวิจารณ์แนวคิดของสถานที่ให้บริการเกมในแมนฮัตตัน โดยสังเกตว่ามันไม่ช่วยให้บริษัทต่างๆ รับคนกลับไปทำงานในสำนักงานได้ และจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีในแง่ของการลดการจราจร

สำหรับ Sands สภาวะจิตใจของลองไอส์แลนด์

Paterson ไม่ได้กล่าวถึงไซต์เฉพาะใน Long Island ที่ Sands กำลังพิจารณา แต่เขาบอกกับ ผู้บริหารของ Newsdayจากบริษัทเกมว่าได้พบกับหอการค้าท้องถิ่นในวันพฤหัสบดี

แหล่งข่าวที่ไม่ปรากฏชื่อบอกกับหนังสือพิมพ์ว่า Nassau Hub รวมถึง Nassau Veterans Memorial Coliseum อาจอยู่ภายใต้การพิจารณาของ Sands เช่นเดียวกับพื้นที่ UBS Arena/Belmont Park ใน Elmont

เนื่องจากอยู่ใกล้กับสนามบิน Kennedy และ LaGuardia ลองไอส์แลนด์จึงถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพในการลงจอดคาสิโนในรัฐ ปัจจุบัน Sands ดำเนินการรีสอร์ทแบบบูรณาการ 6 แห่ง — หนึ่งแห่งในสิงคโปร์และอีกห้าแห่งในมาเก๊า

ผู้เยี่ยมชมหลายคนที่ศูนย์อาหาร Resorts World Catskills Casino ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันศุกร์หลังจากผนังกระจกตกลงพื้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใดที่ดูเหมือนจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ตามรายงานเบื้องต้นจากภูมิภาครัฐนิวยอร์ก

คาสิโน Resorts World Catskills

คาสิโน Resorts World Catskills ตามภาพด้านบน คาสิโน Monticello, NY เป็นที่ตั้งของกำแพงแก้วที่พังลงมา หลายคนได้รับบาดเจ็บ (ภาพ: ILoveNY.com)

เหยื่อหลายรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้กับมอนติเซลโล นิวยอร์ก การบาดเจ็บบางอย่างค่อนข้างรุนแรง ตามข้อมูลเบื้องต้น

EMT รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บที่คาสิโน คนอื่นๆ ถูกรีบส่งโดยรถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลในท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่และคาสิโนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้กำแพงแก้วพังลงมา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับการบาดเจ็บ

มีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การปิดศูนย์อาหารชั่วคราว ตามที่ Dan Bank โฆษกของ Resorts World กล่าว

เรากำลังประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะปิดเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม”แบงค์บอกกับมิดฮัดสันนิวส์องค์กรข่าวท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์

“เรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดแรกที่มาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว” เขากล่าวเสริม

การแทงล่าสุด

การบาดเจ็บล้มตายในวันศุกร์ที่ Resorts World Catskills ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่สถานที่ให้บริการเกม Monticello ในเดือนสิงหาคม มีรายงานว่าคนร้ายแทงใครบางคนในล็อบบี้ของคาสิโน จากนั้นผู้ต้องหาได้หลบหนีไป

ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวไปที่ Garnet Health Medical Center Catskills ใน Harris, NY เพื่อรับการรักษา

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายผิวดำสวมชุดสีดำ เขาสวมถุงเท้าสีขาวด้วย ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีชมพูก็ถูกตำรวจตามหาเช่นกันในรัฐนิวยอร์ก

มิด ฮัดสัน นิวส์ระบุชายคนนี้และอาจเป็นผู้หญิง อาจอยู่ในรถฮอนด้า 2 ประตูสีเงิน

ฆาตกรรม-ฆ่าตัวตาย

ในเดือนพฤษภาคม ในเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ชายคนหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอกหน้าที่ที่คาสิโน Resorts World Catskills ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเจ้าหน้าที่นอกหน้าที่ในนครนิวยอร์ก มันเชื่อมโยงกับรักสามเส้าที่เกี่ยวข้องกับภรรยาของตำรวจ สื่อรายงานอ้าง

เจ้าหน้าที่จึงยิงตัวตายด้วยอาวุธปืนที่ออกโดยหน่วยงาน

ยามคาสิโนที่เสียชีวิตคือEdward Wilkinsอายุ 20 ปีจาก Wurtsboro, NY, สื่อในนิวยอร์กรายงานโดยอิงจากข้อมูลจาก Wallkill Police Department

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตคือฌอน อาร์มสเตด วัย 36 ปี จากพอร์ตเจอร์วิส นิวยอร์ก รายงานเพิ่มเติม เขาทำงานเป็นตำรวจนครนิวยอร์กเป็นเวลา 10 ปี

เหตุกราดยิงนองเลือดในวันแม่เกิดขึ้นนอก Buffalo Wild Wings ในเมืองมิดเดิลทาวน์ ตามคำแถลงของ Robert Hertman หัวหน้าตำรวจ Wallkill มิดเดิลทาวน์เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากนิวยอร์กซิตี้ไปทางเหนือประมาณ 76 ไมล์

เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อ Armstead ขับรถของเขาชนรถของ Wilkins ตำรวจกล่าว ทั้งสองจึงโต้เถียงกัน อาร์มสเตดเริ่มกราดยิงใส่วิลคินส์ ตำรวจกล่าวเสริม เขาใช้ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Glock 9 มม. ที่ออกโดย NYPD

Wilkins วิ่งเข้าไปในลานจอดรถของ Buffalo Wild Wings ที่อยู่ใกล้เคียง แต่ภาพยังคงดำเนินต่อไป วิลกินส์ได้รับบาดเจ็บ 16 ครั้งที่ศีรษะและหลัง รายงานข่าวระบุ

หลังจากนั้น อาร์มสเตดก็ยิงตัวเองเข้าที่ศีรษะอย่างรุนแรง 1 ครั้ง รายงานระบุเพิ่มเติม ชายทั้งสองถูกประกาศว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตำรวจกล่าว

Resorts World Catskills ดำเนินการโดย Empire Resorts มีความ เกี่ยวข้องกับGenting Group

พนักงานและผู้อุปถัมภ์ได้รับบาดเจ็บในคืนวันอาทิตย์ที่Billings , Mont.’s Treasure Cove Casino ดูเหมือนว่ามือปืนจะปล้นหรือพยายามปล้นสถานที่เล่นเกมขนาดเล็กก่อนที่จะหลบหนี

Billings, Mont.’s Treasure Cove คาสิโน

Billings, Mont.’s Treasure Cove Casino ภาพด้านบน คาสิโนเป็นที่ตั้งของการยิงสองครั้งและการปล้นที่เป็นไปได้ (ภาพ: KTVQ )

ผู้ต้องสงสัยเข้ามาในบ่อนเวลาประมาณ 20:43 น. เขาหรือเธอชักปืนออกมา ตำรวจกล่าว ปืนเล็งไปที่พนักงานคาสิโนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

จากนั้นผู้ต้องสงสัยก็ยิงผู้เยี่ยมชมสถานที่เล่นเกมในขณะที่ “วิ่งออกจากคาสิโน” ตามโพสต์โซเชียลมีเดียจากกรมตำรวจบิลลิงส์

บาดแผลของเหยื่อทั้งสองได้รับการอธิบายโดย Billings Police Sgt. เบนจามิน เบ็ค ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ตำรวจไม่มีข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับอาการของเหยื่อ ณ วันจันทร์

ตำรวจ Billings ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมKTVQสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงาน และตำรวจไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ต้องสงสัย

การยิงก่อนการปล้น

ในเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือนที่แล้ว ชายคนหนึ่งสารภาพผิดในข้อหาเกี่ยวกับอาวุธที่เกี่ยวข้องกับการปล้นด้วยอาวุธในเดือนมีนาคมของ Magic Diamond Casino ในเมืองบิลลิงส์เช่นกัน

ปืนที่ใช้ในการปล้นถูกขโมยไปและถูกพบในบริเวณโรงเรียนในเวลาต่อมา ผู้หญิงมอนทานาสองคนถูกจับกุมในข้อหาก่ออาชญากรรม

ผู้ต้องสงสัยรายที่สาม ดาร์วิน ดาลตัน ซัทเทอร์แลนด์ วัย 29 ปี ไม่ทราบที่อยู่ ยอมรับในศาลรัฐบาลกลางเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นบุคคลต้องห้ามในการครอบครองอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ นอกจากนี้เขายังยอมรับว่าให้อาวุธปืน 2 กระบอกที่พวกเขาใช้ในการจับกุมแก่ผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่กล่าว

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023 เมื่อผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Susan P. Watters ตัดสินให้ Sutherland เขาอาจถูกจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 250,000 ดอลลาร์ และได้รับการปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแลเป็นเวลา 3 ปี ตามคำกล่าวของ Jesse Laslovich ทนายความของมอนทาน่า

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2022 ผู้ต้องสงสัยในการปล้น Taliah Jeneane Ramirez วัย 22 ปีจาก Billings และ Makyla Shayd Fetter วัย 28 ปีจาก Harlem ถูกกล่าวหาว่าปล้นสุราจากMagic Diamond Casinoใน Billings Heights พวกเขาคว้า Southern Comfort ห้าขวดจากชั้นวางของคาสิโน

พนักงานคนหนึ่งขอ ID ของ Fetter ก่อนที่เธอจะดึงปืนพกออกมา ชี้ไปที่พนักงานและพูดว่า “นี่คือ ID ของคุณ” ก่อนที่ Ramirez จะยิงกระสุนปืนขึ้นไปในอากาศ จากนั้นทั้งคู่ก็หนีไปใน Buick ยุยงการไล่ล่าด้วยความเร็วสูง

ต่อมาผู้ต้องสงสัยได้ชนรถเข้ากับรั้วของโรงเรียนประถม Ponderosa ของ Billings ซึ่งอยู่ห่างจากคาสิโนไปทางใต้ประมาณ 6.2 ไมล์

โซ่ตรวนถูกจับไม่นานหลังจากการจับกุม รามิเรซถูกจับกุมในเวลาต่อมา

ผู้ต้องสงสัยทิ้งปืน 2 กระบอกก่อนจะกระโดดลงจากรถ ปืนกระบอกหนึ่งถูกตำรวจพบไม่นานหลังจากการปล้นที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียน วันต่อมา นักเรียนพบปืนกระบอกที่สองในทรัพย์สินของโรงเรียนและแจ้งให้ครูทราบ อาวุธครบมือทั้งคู่

ผู้หญิงกำลังรอการพิจารณาคดี

ในช่วงฤดูร้อน รามิเรซและเฟตเตอร์ต่างสารภาพผิดใน 3 ข้อหาและกำลังรอการพิจารณาคดี ข้อหาดังกล่าวรวมถึงการปล้นที่ส่งผลต่อการค้า การครอบครองปืนเพื่อส่งเสริมอาชญากรรมรุนแรง และการครอบครองปืนในเขตโรงเรียน