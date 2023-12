ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่นมุ่งหวังที่จะปีนขึ้นไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีก เมื่อพวกเขาพบกับกลัดบัคในนัดที่ 33 หนังสือกีฬา ของเรา นำเสนอตลาดและโบนัสที่ดีที่สุดสำหรับลีกสูงสุดของเยอรมัน

เลเวอร์คูเซ่น : หลุดยูโรป้าลีก ความหวังหกอันดับแรกของเลเวอร์คูเซ่นเจออุปสรรคในนัดที่ 31 เมื่อพวกเขาแพ้โคโลญจน์คู่แข่งในบ้านไรน์ 2-1 ความเป็นไปได้ในการคว้าแชมป์ยูโรป้า ลีกทำให้ทีมของชาบี อลอนโซ่มีเส้นทางไปสู่การแข่งขันระดับทวีป แต่พวกเขาล้มเหลวในการเอาชนะเอเอส โรม่า ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงต้องโฟกัสไปที่สองเกมสุดท้ายของฤดูกาลในประเทศ

การทำนายของเลเวอร์คูเซ่น vs กลัดบัค, พรีวิวการแข่งขัน, สตรีมสด, อัตราต่อรองและการเลือก 21 พฤษภาคม

ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขาจัดลำดับความสำคัญในยูโรปาลีก และชนะเพียงหนึ่งเกมจากห้าเกมลีกก่อนหน้า สุดสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาเสมอกัน 1-1 โดยสตุ๊ตการ์ทตกชั้น

เลเวอร์คูเซ่นกระตือรือร้นที่จะเป็นตัวแทนของเยอรมนีในการแข่งขันยุโรปอีกครั้งในฤดูกาลหน้า และเรามั่นใจว่าพวกเขาจะยึดมั่นในสไตล์การเล่นแบบรุก กลัดบัคเป็นคู่ต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเจ้าบ้านในการกลับไปสู่หนทางแห่งชัยชนะและรักษาความกดดันต่อโวล์ฟสบวร์ก

โอดิลอน คูสซูนู, โรเบิร์ต อันดริช, คาริม เบลลาราบี, ปาทริค ชิค, อันเดรย์ ลูเนฟ และชาร์ลส อารานกีซ ทั้งหมดยังต้องพักอยู่ข้างสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ ตอนนี้อลอนโซ่กำลังลุกเป็นไฟจากเลเวอร์คูเซ่น ต้องขอบคุณการจับคู่ที่เร็วปานสายฟ้าของเฌเรมี ฟริมปง และมุสซ่า ดิยาบี้ แม้ว่าฟอร์มจะย่ำแย่ แต่พวกเขาก็น่าทึ่งจริงๆ และเราจะรวมพวกเขาไว้ในตัวเลือกและพาร์เลย์ บุนเดสลีกาของเราต่อไป แฟนบอลเลเวอร์คูเซ่นหวังว่าการรีสตาร์ทอย่างดุเดือดจะดำเนินต่อไป และทีมของพวกเขาสามารถไล่ตามอันดับท็อปซิกซ์เพื่อคว้าตำแหน่งคอนเฟอเรนซ์ลีกได้

Gladbach: ความไม่สอดคล้องกันที่ดีที่สุด

กลัดบัคมุ่งหน้าเข้าสู่ตอนจบฤดูกาลโดยขาดแรงจูงใจ และด้วยความยากลำบากในแดนหลัง เราคาดว่าพวกเขาจะกลับบ้านมือเปล่า ดังนั้นหากคุณเดิมพันออนไลน์คุณควรทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ ที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกสำหรับทีมเยือน รามี เบนเซไบนี กองหลังถูกแบนในเกมนี้ ขณะที่โยนาส ออมลิน และบอร์เกส ซานเชส พลาดอาการบาดเจ็บ

ขณะนี้ทีมเยือนอยู่อันดับที่ 11 ของตารางและมีฟอร์มที่ไม่น่าประทับใจ มันยุติธรรมที่จะบอกว่าโบรุสเซีย เอ็มจี ทำได้และน่าจะยิงประตูได้มากกว่าในฤดูกาลนี้ เพราะพวกเขาอัดแน่นไปด้วยผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ในแนวรุก

ในแง่ของภาพรวม กองทหารของดาเนียล ฟาร์เค่บันทึกชัยชนะ 10 เสมอ 9 แพ้ 12 ในฤดูกาลนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความไม่สอดคล้องกันของทีม หลังจากข่าวการออกจากสโมสรของลาร์ส สตินเดิล กลัดบัคได้ประกาศว่าจะมีผู้เล่นอีกสองคนที่จะติดตามกัปตันทีมออกจากสโมสร

Marcus Thuram และ Ramy Bensebaini จะออกจากBorussia Monchengladbachเมื่อสัญญาของพวกเขาหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ตูราม ลูกชายของลิเลียน ตูราม อดีตกองหลังชาวฝรั่งเศส ได้รับความสนใจจากสโมสรต่างๆ ทั่วยุโรป หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

เลเวอร์คูเซ่น vs กลัดบัค เฮดทูเฮด

กลัดบัคเดินทางไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นโดยไม่มีอะไรเหลือให้เล่น หลังจากพ่ายแพ้ต่อโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 5-2 ทว่ายุติความหวังในการจบครึ่งบน พวกเขาชนะแค่เกมเดียวจาก 18 นัดหลังสุดในลีกนอกบ้าน โดยเสียไป 35 ประตูในกระบวนการนี้ มีเพียงโบชุมและแฮร์ธ่า เบอร์ลินที่ถูกคุกคามจากการตกชั้นเท่านั้นที่ได้รับคะแนนในการเดินทางน้อยกว่ากลัดบัค พวกเขาแพ้การพบกันในบุนเดสลีกา 6 นัดติดต่อกันกับเลเวอร์คูเซ่น และความพ่ายแพ้อีกครั้งที่นี่จะทำให้เจ้าบ้านทำแต้มเหนือพวกเขาเป็นสองเท่าเป็นฤดูกาลที่ 3 ติดต่อกัน กลัดบัคเสียประตูทีมเยือนได้ 13 ประตูระหว่าง 15 นาทีสุดท้ายของเกมในฤดูกาลนี้ ถือเป็นการกลับมาที่แย่ที่สุดในดิวิชั่นนี้

ทุกสายตาจับจ้องไปที่เอสตาดิโอ เด เมสตาญา เมื่อบาเลนเซียและเรอัล มาดริดเผชิญหน้ากันในศึกลาลีกาดาร์บี้ หนังสือกีฬาของเรานำเสนอตลาดที่ดีที่สุดและราคาต่อรองการเดิมพันลาลีกาสดในลีกสูงสุดของสเปน

บาเลนเซีย: การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด

บาเลนเซีย vs เรอัล มาดริดสู่เมสตายาในตำแหน่งที่ดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ ทัพ ของรูเบน บาราจายังไม่พ้นจากการสู้ตกชั้น ประตูช่วงทดเวลาจากผู้เล่นสำรอง อัลแบร์โต มารี ที่เพิ่งลงเล่นเป็นนัดที่สองให้ทีมชุดใหญ่ ช่วยให้บาเลนเซียคว้าชัย 2-1 ในเกมกับเซลต้าที่บีโก้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

การทำนายของบาเลนเซีย vs เรอัลมาดริด, พรีวิวการแข่งขัน, สตรีมสด, ราคาต่อรองและการเลือก

วินิซิอุส จูเนียร์ เฉลิมฉลองหลังทำประตู – ฮาเวียร์ โซเรียโน / AFP

ผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้ทีมสามารถเคลื่อนตัวออกจากโซนสีแดงได้เนื่องจากตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่ 14 ของตารางคะแนน แต่บาเลนเซียก็ยังไม่ปลอดภัย และถึงแม้เอสปันญ่อลและเอลเช่จะเขียนจดหมายถึงเพื่อนร่วมทีมแล้ว แต่ทีมก็ห่างจากโซนตกชั้นเพียง 3 แต้มเท่านั้น บาเลนเซียอาจต้องการอย่างน้อย 6 แต้มจาก 4 เกมลีกหลังสุด เพื่อรับประกันว่าพวกเขาจะได้อยู่ในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้า

บาเลนเซียมีปัญหาบางอย่างในทีม เซ็นเตอร์แบ็ค 2 คนจากเกมที่แล้ว กาเบรียล เปาลิสต้า และมุคตาร์ เดียคาบี จะต้องติดโทษแบนในเกมกับเรอัล มาดริด เราควรคาดหวังให้เอเรย์ โคเมร์ต และเซงค์ ออซคาการ์เป็นตัวจริง มาร์กอส เด ซูซ่ายังมีอาการบาดเจ็บ และต้องพักเกมนี้

บาเลนเซียมีความมั่นใจและสปิริตสูง หลังจากจัดการไต่ระดับเหนือจุดตัดการตกชั้น ตอนนี้พวกเขาจะกระตือรือร้นที่จะรักษาสตรีคต่อไป และเราคาดหวังให้พวกเขาหาตาข่ายเจอกับลอส บลังโกส และเราไม่สามารถไว้ใจพวกเขาได้มากพอที่จะรวมพวกเขาไว้ในตัวเลือกและพาร์เลย์ลาลีกา ของเรา

เรอัล มาดริด: รอให้ฤดูกาลสิ้นสุด

โดยพื้นฐานแล้วฤดูกาลของเรอัล มาดริดได้จบลงแล้ว ในลาลีกา พวกเขาตามบาร์เซโลน่าอันดับหนึ่งไม่ได้และตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ในวันพุธ. เรอัล มาดริด พ่ายแพ้ต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4-0 ในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีก จริงๆแล้ว ทีม ของ คาร์โล อันเชล็อตติไม่ใช่แค่แพ้แต่ยังอับอายตั้งแต่นาทีแรกอีกด้วย

เรอัล มาดริด ยังไม่มีนักเตะที่ขาดหายไปในขณะนี้ แต่พวกเขามีเกมที่สำคัญที่สุดในวันพุธและพวกเขาก็แพ้ อันเชล็อตติคาดว่าจะหมุนเวียนทีมและให้การพักผ่อนกับผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของพวกเขา โดยเฉพาะลูก้า โมดริช และคาริม เบนเซม่า หากคุณกำลังเดิมพันออนไลน์อย่ารีบเร่งที่จะสนับสนุนผู้เยี่ยมชมที่นี่

เมื่อลีกอยู่ไกลเกินเอื้อมและ ฟุตบอล แชมเปียนส์ลีกรับประกันแล้วสำหรับฤดูกาลหน้า เป้าหมายเดียวที่ลอส บลังโกสมีในแดนหน้าในประเทศคือการทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะล็อคอันดับสองในตารางตามหลังบาร์เซโลนา อนาคตของอันเชล็อตติที่เรอัล มาดริดยังคงไม่แน่นอน สัญญาของชาวอิตาลีที่ Santiago Bernabeu จะหมดลงในช่วงฤดูร้อนปี 2024 แต่เขาอาจถูกไล่ออกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

บาเลนเซีย vs เรอัล มาดริด เจอกันครับ

การพบกันครั้งล่าสุดระหว่างทั้งสองฝ่ายจบลงด้วยการชนะ 2-0 สำหรับเรอัล มาดริด และพวกเขาก็ชนะ 4 จาก 5 การเผชิญหน้ากันที่ผ่านมาด้วย แต่สิ่งสำคัญมากที่ต้องสังเกตว่าเจ้าบ้านแพ้เพียงสามเกมที่สนามนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากับกองทหารของอันเชล็อตติ

กุญแจสำคัญในการฟื้นฟูช่วงปลายฤดูกาลของบาเลนเซียได้รับการปรับปรุงฟอร์มในบ้าน เพราะพวกเขาแพ้เพียงเกมเดียวจากหกเกมหลังสุดในฐานะเจ้าบ้าน และที่น่าประทับใจมีเพียงเกมเดียวจากสี่เกมหลังสุดที่พบกับลอส บลังโกสในสนามแห่งนี้ ความพ่ายแพ้ดังกล่าวเกิดขึ้นในเทอมที่แล้ว แม้ว่าทั้งสองทีมจะทำประตูได้ในการพบกัน 10 ครั้งหลังสุดที่สนามแห่งนี้ก็ตาม

ลืมความพ่ายแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ยูฟ่า ยูโรปา ลีก ไปเลย ถึงเวลาแล้วที่ยูเวนตุสจะต้องโฟกัสไปที่ชัยชนะในเซเรีย อา อิตาลี อย่างแรกเลย พวกเขานำหน้าเอซี มิลานเพียงแปดแต้ม ซึ่งทีมรั้งอันดับที่ห้า ประการที่สอง พวกเขาอาจสูญเสียคะแนนระหว่างเจ็ดถึง 10 คะแนน เนื่องจากอาจถูกลงโทษจากการปลอมแปลงบัญชีในการขายผู้เล่นหลายคน สุดท้าย พวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากในแนวรุกเซเรีย อาในการเอาชนะเอ็มโปลี

เมื่อพูดถึงเอ็มโปลี อัซซูรีจะเล่นโดยเปล่าประโยชน์เลย ซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นทีมรองที่อันตรายยิ่งขึ้น ถูกต้อง อย่าดูถูกทีมที่เล่นโดยไม่มีความกดดันใดๆ

การทำนายของเอ็มโปลีกับยูเวนตุส, พรีวิวการแข่งขัน, สตรีมสด, ราคาต่อรองและการเลือก

เอ็มโปลี: ไม่กลัว

ก่อนเริ่มฤดูกาล สิ่งที่สำคัญที่สุดของเอ็มโปลีคือการหลีกเลี่ยงการตกชั้น พวกเขาทำมันไปแล้ว ตอนนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆ ในทางกลับกัน การเอาชนะโรงไฟฟ้าอย่างยูเวนตุสจะเพิ่มมูลค่าของผู้เล่นบางคนที่กำลังมองหาการย้ายทีม

ซาแลร์นิตานา: ใกล้แล้ว…

เมื่อเหลืออีกสามเกม ซาแลร์นิตาน่าต้องการอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อหลีกเลี่ยงการตกชั้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุดของพวกเขานับตั้งแต่ต้นฤดูกาล ในกรณีที่คุณสงสัย การออกรางวัลจะเสนอราคา +320 ซึ่งสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้อีกผ่าน การเดิมพัน สดSerie A

เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว กรานาต้าโชว์ฟอร์มสุดตะลึงในเกมกับอตาลันต้าด้วยชัยชนะ 1-0 อันโตนิโอ คันเดรวา ยิงประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ พวกเขายังครองบอลได้ 52% และจบด้วยการยิงเข้ากรอบ 4 ครั้ง มากกว่าเนรัซซูรี่ 1 ครั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันเป็นการแสดงที่เรียบร้อย

การหลีกเลี่ยงการตกชั้นควรจะเป็นแรงจูงใจเพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะทุ่มอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้น และสำหรับคุณที่จะพิจารณาเดิมพันกับพวกเขา แต่ยังมีมากกว่านั้น หน่วยจู่โจมของพวกเขานำโดย บูลาเย่ ดิอา ซึ่งยิงไป 15 ประตู มีเพียงวิคเตอร์ โอซิมเฮนจากนาโปลี และเลาตาโร่ มาร์ติเนซจากอินเตอร์ มิลานที่ทำประตูได้มากกว่าด้วยคะแนน 23 และ 20 ตามลำดับ

เกี่ยวกับสาย Serie Aนั้น Granata เสนอราคา +675 นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะรางวัล $675 ต่อทุกๆ $100 ที่เดิมพันกับพวกเขา โปรดทราบว่าพวกเขาแพ้เพียงเกมเดียวจากหกเกมหลังสุดในเซเรียอา

เอเอส โรม่า vs ซาแลร์นิตาน่า เฮดทูเฮด

AS Roma ทนทุกข์ทรมานมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในการพบกันครั้งแรกระหว่างทั้งสอง แต่ก็ยังลงเอยด้วยการทำหน้าที่ของตนในการเดิมพันทีมเต็งออนไลน์ พวกเขาชนะ 1-0 ขอบคุณไบรอัน คริสตันเต้ที่ทำประตูได้ในนาทีที่ 33 น่าแปลกที่กรานาต้าครองบอลได้ 52 เปอร์เซ็นต์ แต่วูล์ฟส์จบด้วยการยิงเพิ่มอีก 7 ครั้ง

วูล์ฟส์ชนะสี่จากห้าครั้งหลังสุดที่ทั้งสองพบกัน จบด้วยคลีนชีตสองครั้ง นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมยอดรวมของการปะทะ กันในวันจันทร์จึงตั้งไว้ที่ 2½ ประตู โดยราคาต่ำกว่าเสนอเป็น -115 ในสปอร์ตบุ๊ค

หลังจากปิดผนึกตำแหน่งในการแข่งขันยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร ไบรท์ตันจะพยายามให้เหตุผลแก่แฟน ๆ อีกครั้งในการเฉลิมฉลองเมื่อพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของตำแหน่งในวันพุธ หนังสือกีฬาของเราเสนอตลาดที่ดีที่สุดและ ราคา เดิมพันสดพรีเมียร์ลีกในลีกบนสุดของอังกฤษ

ไบรตัน: ฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม

ไบรท์ตันทำให้แน่ใจว่าจะได้เล่นในยุโรปในฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากเอาชนะเซาแธมป์ตัน 3-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมีอีวาน เฟอร์กูสันกองหน้าวัยรุ่นทำประตูได้

การทำนายของไบรท์ตัน vs แมนเชสเตอร์ซิตี้, พรีวิวการแข่งขัน, สตรีมสด, ราคาต่อรองและการเลือก

สโมสรอยู่ในอันดับที่ 6 ของตารางคะแนนโดยมี 61 แต้ม และไม่สามารถตามทันท็อตแน่มอันดับ 8 ได้แล้ว หมายความว่าสโมสรจะได้รับการรับรองตั๋วยุโรปในฤดูกาลหน้า ไม่ว่าจะในยูโรป้าลีกหรือยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก มันจะเล่นใน UEL หากจบอันดับที่ห้าหรือหก ในขณะที่อันดับที่เจ็ดจะได้เข้าสู่ Conference League

ทีมของโรแบร์โต เด แซร์บีต้องการเพียงแต้มเดียวจากสองนัดสุดท้าย ในบ้านกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ในวันพฤหัสบดี และต่อด้วยเกมเยือนแอสตัน วิลล่าในวันอาทิตย์หน้า เพื่อให้มั่นใจว่าอันดับที่ 6 วิลล่าเป็นทีมเดียวที่สามารถแซงหน้าไบรท์ตันได้ แต่ทีมของอูไน เอเมรี่ ต้องการสวิง 16 ประตูในการแข่งขันที่เหลือ

ไบรท์ตันกำลังเพลิดเพลินกับฤดูกาลที่ต้องจดจำ แต่ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนในเกมกลางสัปดาห์ หากคุณกำลังเดิมพันออนไลน์คุณควรคาดหวังว่าจะได้คะแนนสูง อดัม ลัลลานา, ทาริค แลมป์ตีย์, ซอลลี่ มาร์ช, โรเบิร์ต ซานเชซ และเจเรมี ซาร์เมียนโต ยังต้องรออาการบาดเจ็บ ขณะที่อดัม เว็บสเตอร์ ยังต้องรอทดสอบอาการสำคัญ

แมนซิตี้: แชมป์พรีเมียร์ลีก

ซิตี้คว้าชัยเหนือเชลซี 1-0 ในนัดที่แล้ว และเป๊ป กวาร์ดิโอล่านายใหญ่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงทีมหลายครั้ง โดยส่งนักเตะอายุน้อยอย่างโคล พาลเมอร์, ริโก ลูอิส และแซร์คิโอ โกเมซ รวมถึงนักเตะแนวหน้าอีกสองสามคน

เออร์ลิง ฮาแลนด์ และเควิน เดอ บรอยน์ ลงเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกม ขณะที่แจ็ค กรีลิช และแบร์นาร์โด้ ซิลวา ยังคงอยู่บนม้านั่งสำรอง โค้ชชาวคาตาลันมีแนวโน้มที่จะนำแนวทางเดียวกันนี้มาใช้ที่ไบรท์ตัน เพื่อให้แน่ใจว่าดาวเด่นของเขามีความสดใหม่สำหรับรอบชิงชนะเลิศ 2 รายการในเดือนหน้า

แมนฯ ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นฤดูกาลที่ 3 ติดต่อกัน และกำลังอยู่ในเส้นทางการคว้าทริปเปิลแชมป์ โดยนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนส์ลีกกับอินเตอร์ มิลานกำหนดไว้ในวันที่ 10 มิถุนายน และเอฟเอ คัพ นัดชิงชนะเลิศกับแมนฯ ยูไนเต็ดในวันที่ 3 มิถุนายน เราคาดว่าฤดูกาลนี้จะจบลง อย่างมีสไตล์ ดังนั้นเราจะรวมมันไว้ใน การเลือก และพาร์เลย์ในพรีเมียร์ลีก ของเราต่อไป

ระบบการทดลองที่เป๊ป กวาร์ดิโอลานำมาใช้โดยกองกลางที่เติมในตำแหน่งฟูลแบ็ค ฟูลแบ็คที่ทำหน้าที่เป็นปีก และเซ็นเตอร์แบ็กที่ดันเข้าไปในกองกลาง ดูไม่มั่นคงในตอนแรก แต่ผู้นำของเป๊ปใช้เวลาไม่นานในการค้นหาร่องของตัวเอง โรดรี้, เควิน เดอ บรอยน์, เออร์ลิง ฮาแลนด์ และจอห์น สโตนส์ น่าลงตัวจริง ขณะที่นาธาน อาเก้ ยังต้องพักข้างสนามเนื่องจากปัญหากล้ามเนื้อ

ไบรท์ตัน vs แมนฯ ซิตี้ เจอกันครับ

ซิตี้ไม่แพ้ใครมา 24 เกมรวมทุกรายการ ทั้งสองทีมมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในเกมที่สกอร์สูง และห้าจากเจ็ดเกมหลังสุดของไบรท์ตันทำได้อย่างน้อยสามประตู เช่นเดียวกับเจ็ดประตูจากเก้าประตูหลังสุดของเมือง

เดอะซิติเซนส์ยิงได้ 33 ประตูจาก 17 เกมบนท้องถนน ขณะที่ไบรท์ตันยิงได้ 36 ประตูจาก 18 เกมเหย้า แมนฯ ซิตี้ ชนะการพบกัน 3 นัดล่าสุดกับไบรท์ตัน เราได้เห็นอย่างน้อยสามประตูในการเผชิญหน้าสี่ครั้งล่าสุดระหว่างทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ หากคุณเป็นแฟนตัวยงของฟุตบอล อย่าลืมตรวจสอบรายการแข่งขันและราคาต่อรองที่น่าตื่นเต้นที่เรามีให้สำหรับการแข่งขันระหว่างร็อตเธอร์แฮมกับเปรสตันในการแข่งขันชิงแชมป์อังกฤษ

ลืมเรื่องยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปได้เลย เอซี มิลานล้มเหลวในการพลิกสถานการณ์ในรอบรองชนะเลิศ และตอนนี้ต้องโฟกัสไปที่ชัยชนะในเซเรีย อา อิตาลี ไม่เช่นนั้นทีมอาจจบฤดูกาลนอกท็อปซิกซ์ได้ โชคดีที่สโมสรได้รับความนิยมอย่างมากในเซเรียอาในการเอาชนะซามพ์โดเรีย

ซามพ์โดเรียไม่มีอะไรให้เล่น เนื่องจากไม่มีอะไรสามารถช่วยรอดจากการตกชั้นได้ อย่างไรก็ตาม การเล่นโดยปราศจากความกดดันทำให้เป็นคู่ต่อสู้ที่อันตราย

การทำนายผลเอซีมิลาน vs ซามพ์โดเรีย, พรีวิวการแข่งขัน, สตรีมสด, ราคาต่อรองและการเลือก

เอซี มิลาน ล้มต่อไปไม่ได้แล้ว

สามอันติดต่อกัน เอซี มิลานแพ้สามเกมติดต่อกันในทุกรายการ รวมถึงทั้งสองเกมในรอบรองชนะเลิศ UCL กับอินเตอร์ มิลาน

ส่วนเซเรียอานัดล่าสุดก็ยังแพ้สเปเซีย 2-0 โดยทำได้ 2 ประตูในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของการแข่งขัน

ข่าวดีก็คือราฟาเอล เลเอากลับมาในวันอังคารหลังจากพลาดสองเกมก่อนหน้านี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บ นั่นยิ่งใหญ่มากเนื่องจากกองหน้าชาวโปรตุเกสเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของทีมโดยทำได้ 12 ประตู เขายังเป็นผู้นำทีมในการแอสซิสต์เจ็ดครั้ง

เอซี มิลานเล่นในบ้านได้ดีกว่ามาก โดยครองสถิติ 11-4-2 โดยแพ้แค่นัดเดียวจาก 10 นัดหลังสุด ล่าสุดเอาชนะลาซิโอ หนึ่งในแนวรับที่ดีที่สุดในลีกด้วยสกอร์ 2-0

เอซี มิลานเสนอราคา -550 ในราคาต่อรองในเซเรียอาที่จะชนะโดยตรง

ซามโดเรียไม่มีอะไรจะเสีย

ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าซามพ์โดเรียจะเล่นในเซเรียบีในฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตามทีมงานก็มุ่งมั่นที่จะจบสกอร์อย่างแข็งแกร่ง

เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเสมอเอ็มโปลี 1-1 ในบ้าน เมื่อพิจารณาว่าพวกเขาเสียการครองบอลไป 42% และยิงเข้าประตูน้อยกว่าหนึ่งครั้ง นั่นเป็นผลลัพธ์ที่ดี เกือบชนะแล้ว แต่ โรแบร์โต้ ปิคโคลี่ ยิงตีเสมอในนาทีที่ 93 อเลสซานโดร ซาโนลีทำประตูให้ซามพ์โดเรีย

โดยส่วนตัวแล้ว มาโนโล กับเบียดินี่เป็นเหตุผลหลักในการพิจารณารวมผู้มาเยือนในเซเรียอาที่ คุณ เลือก เขาเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของทีมโดยทำได้ 6 ประตูและเป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดในแนวรุก