เนื้อหาของ Bragg จะเริ่มเผยแพร่ภายใต้ข้อตกลง

ความร่วมมือกับ 888 Holdings ซึ่งเป็นเจ้าของWilliam Hill, 888, Mr Green และ SI Sportsbook เป็นการขยายความร่วมมือที่มีอยู่ เนื้อหาของ Bragg คาดว่าจะเผยแพร่ร่วมกับ William Hill ในสหราชอาณาจักร Mr Green ในอิตาลี สวีเดนและเดนมาร์ก และ888casinoในอิตาลีเป็นครั้งแรก

สิ่งนี้ตามมาด้วยการเปิดตัวกับผู้ให้บริการในสหราชอาณาจักร สเปน และออนแทรีโอในช่วงปีที่ผ่านมา

Lara Falzon ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Bragg Gaming Group กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศข้อตกลงการจัดจำหน่ายใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้กับ 888 Holdings – รวมถึงแบรนด์ William Hill และ Mr Green – เนื่องจาก 888 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก

“ผลงานเกม igaming พิเศษที่กว้างขวางของเรารวมถึงเกมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับรสนิยมที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมให้กับฐานผู้เล่นที่กว้างขวางทั่วโลกของ 888

“ข้อตกลงนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการขยายกิจการของ Bragg ในตลาดสำคัญๆ และทำให้สถานะของเราแข็งแกร่งในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหาชั้นนำ”

ในรายละเอียด การเพิ่มการเข้าถึงตลาด เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์และพิเศษเฉพาะของ Bragg ที่จะให้บริการแก่แบรนด์ของ 888 รวมถึงชื่อจากพันธมิตร Powered by Bragg และจากแบรนด์ Bragg Studios เช่น Atomic Slot Lab และ Indigo Magic

Ofir Gal-Mor หัวหน้ากลุ่มเนื้อหาที่ 888 กล่าวเสริมว่า “ข้อเสนอของ Bragg Gaming เป็นที่รู้จักกันดีทั่วทั้งอุตสาหกรรมในด้านความคิดก้าวหน้าและคุณภาพสูงสุด

“เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ต้นปี 2565 และหวังว่าจะยกระดับความร่วมมือของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาที่หลากหลายของ Bragg ให้กับแบรนด์ William Hill และ Mr Green ของเรา”

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาBragg รายงานจุดสิ้นสุดที่แข็งแกร่ง ของการซื้อขายในปี 2565 และคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 10% ถึง 15% ในปีนี้ โดยได้เพิ่มการแสดงตนทั่วทั้งยุโรปและอเมริกาเหนือ

โดยยกย่องปี 2022 ในฐานะ “ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง” ของบริษัท Nasdaq โดย Bragg สามารถปิดปีด้วยสถานะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการเดิมพันกีฬาระดับนานาชาติ โดยได้ลงนามข้อตกลงกับNapoleon Sports and Casino ของเบลเยียมตลอดจนเผยแพร่เนื้อหาสดทั่วสหรัฐอเมริกา

ได้ก่อตั้งซีอีโอคนใหม่ในPer Widerströmซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นำผู้บริหารของกลุ่มระหว่างประเทศ ในขณะที่บริษัทต้องเผชิญตลาดที่ยุ่งยากและเงื่อนไขด้านกฎระเบียบ

Widerström จะเริ่มหน้าที่ซีอีโอตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยจะรับผิดชอบในการเป็นผู้นำของแบรนด์ข้ามชาติของบริษัท รวมถึงแผนกการเดิมพันและ igaming 888 , William Hill และMr Green

ซีอีโอคนใหม่ของกลุ่มการพนันที่จดทะเบียนใน LSE นำประสบการณ์จากFortuna Entertainment Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เน้นยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่ปี 2557-2565 อาชีพ 17 ปีของเขาใน igaming ได้รวม ‘การสืบทอดตำแหน่งอาวุโส’ ในบริษัทอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2549

“ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เป็นซีอีโอคนใหม่ของกลุ่ม” Widerström กล่าว “หลังจากการรวมกันของ 888 กับ William Hill กลุ่มบริษัทมีผลงานระดับโลกของแบรนด์การพนันและเกม แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่โดดเด่น และทีมงานที่ยอดเยี่ยม

“คุณสมบัติเหล่านี้รวมกันหมายความว่ามีสถานะที่ดีเยี่ยมในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกที่ชัดเจน เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาระยะยาวของกลุ่ม

“888 มีโอกาสที่ชัดเจนและน่าดึงดูดรออยู่ข้างหน้า และผมตั้งตารอที่จะเริ่มต้นและทำงานร่วมกับทีมที่เหลือเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งที่ทำไว้แล้ว และบรรลุศักยภาพที่เต็มเปี่ยมและน่าตื่นเต้นของกลุ่ม”

การแต่งตั้ง Widerström เป็น CEO ถือเป็นการแต่งตั้งครั้งสำคัญครั้งที่สองที่จัดขึ้นที่ 888 ในเดือนนี้ หลังจากที่Alexis Zamboglou ได้รับการว่าจ้างให้เป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ของกลุ่ม โดยตลาดเดิมพิสูจน์ได้ว่ายุ่งยากมากขึ้นสำหรับบริษัทรุ่นหลัง

ขณะนี้ 888 อยู่ระหว่างการสอบสวนโดย สำนักงาน สรรพากรและลูกค้า(HMRC) ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเห็นได้ชัดว่ากลายเป็นสาเหตุของความกังวลสำหรับคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร(UKGC)

หน่วยงานกำกับดูแลได้บอกเป็นนัยว่าการดำเนินการติดตามผลต่อ 888 มีศักยภาพที่จะรุนแรง โดยมีมาตรการที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการระงับใบอนุญาตทันที การเพิกถอนใบอนุญาตการดำเนินงาน การบังคับใช้เงื่อนไขใบอนุญาต หรือบทลงโทษทางการเงิน

ในขณะเดียวกัน การอัปเดตทางการเงินครั้งล่าสุดของ 888 เผยให้เห็นผลขาดทุนสุทธิ 116 ล้านปอนด์สำหรับการซื้อขายทั้งปี 2565 โดยการลดหนี้เล็กน้อยของบริษัทจำนวน 1.8 พันล้านปอนด์ ซึ่งเน้นย้ำว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับการเป็นผู้นำในการก้าวไปข้างหน้าPer Widerström อดีตซีอีโอของ SBC News ขึ้นแท่นเป็น 888

ด้วยความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำ 888 ผ่านช่วงเวลาการซื้อขายที่ ยากลำบาก Widerström จะเข้ารับหน้าที่ซีอีโอจากประธานบริหารของบริษัทLord Mendelsohn ซึ่งเข้ามารับหน้าที่ในตำแหน่งชั่วคราวนับตั้งแต่การจากไปของItai Pazner

ลอร์ด เมนเดลโซห์น กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แต่งตั้งเพอร์ตามกระบวนการค้นหาที่กว้างขวางและครอบคลุม คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า Per เป็นผู้สมัครที่โดดเด่นอย่างชัดเจนในการเป็นผู้นำกลุ่มในการสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตและการสร้างมูลค่าที่จัดตั้งขึ้น

“Per มีประสบการณ์กว้างขวางในบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน และมีประวัติอันยาวนานพร้อมด้วยความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการดำเนินการตามแผนการสร้างมูลค่า นอกจากจะเป็นผู้นำที่กระตือรือร้นและสร้างแรงบันดาลใจแล้ว Per ยังนำความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสูงเกือบสองทศวรรษมาสู่บทบาทนี้อีกด้วย

“เขามีประวัติที่แข็งแกร่งและผ่านการพิสูจน์แล้วในการขับเคลื่อนการเติบโตและการส่งมอบโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเกมออนไลน์ชั้นนำหลายแห่ง และคณะกรรมการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแต่งตั้งผู้ที่มีทักษะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการเป็นผู้ประกอบการหลายแบรนด์ระดับนานาชาติที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีและข้อมูลของเราเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็ว

“ไม่เพียงแต่เข้าใจถึงพลังและศักยภาพที่น่าตื่นเต้นของธุรกิจเท่านั้น แต่คณะกรรมการยังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับประวัติที่แข็งแกร่งและชื่อเสียงของเขาในด้านธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”

888 Holdings ได้มอบหมายให้Alexis Zamboglou ประสานงานการดำเนินงานในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยแบ่งผู้บริหารการเดิมพันผู้มีประสบการณ์เป็นกรรมการผู้จัดการของทั้งสองประเทศ

Zamboglou จะรับผิดชอบพอร์ตโฟลิโอแบรนด์เต็มรูปแบบของ 888 ในตลาดอังกฤษและไอร์แลนด์ รวมถึงผู้ให้บริการเดิมพันและ igaming ของ888sport , 888casino , William Hill และMr Green

Zamboglou ซึ่งเป็นสมาชิกระยะยาวของ Wiliam Hill และทีมผู้บริหารอาวุโส ได้ร่วมงานกับบริษัทเมื่อปี 2020 ตอนที่ยังคงเป็นธุรกิจอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE100

Zamboglou เขียนบน LinkedIn : “รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้รับโอกาสในการดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยมีแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ William Hill, 888 และ Mr Green!

“ตั้งตารอที่จะได้ทำงานในกีฬา เกม และการตลาดร่วมกับทีมที่มีความสามารถมากที่สุดในอุตสาหกรรม และต่อยอดความสำเร็จที่เรามีในปี 2566”

การดำรงตำแหน่งสามปีหกเดือนที่ William Hill ทำให้ Zamboglou เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ของสหราชอาณาจักร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และสองบทบาทในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสหราชอาณาจักรและกรรมการผู้จัดการของไอร์แลนด์

ในช่วงเวลานี้ William Hill และแบรนด์ igaming Mr Green ถูกซื้อกิจการโดยCaesars Entertainment ในปี 2021 สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาของบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนถูกขายให้กับ 888 ในเดือนกันยายน 2021 ในราคา 2.2 พันล้านปอนด์ และรวมเข้ากับพอร์ตโฟลิโอของบริษัทแม่แห่งใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

นอกเหนือจากประสบการณ์ที่ William Hill แล้ว Zamboglou ยังทำงานให้กับ BoyleSports ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโซเชียลมีเดีย และผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Ladbrokes Coral และ Entain

บทบาทใหม่ของเขาที่ 888 มาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัท สำหรับบริษัทในเครือของ William Hill และภาคการเดิมพันในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์โดยรวม โดยทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพนัน

ขณะนี้สหราชอาณาจักรกำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับคำแนะนำของสมุดปกขาวการทบทวนพระราชบัญญัติการพนันที่รอคอยมานาน ซึ่งเผยแพร่ในเดือนเมษายน ในขณะที่ร่างกฎหมายที่ควบคุมภาคส่วนไอร์แลนด์ใหม่กำลังดำเนินการผ่าน Dail Eireann

การส่งล่าสุดโดย 888 ไปยังFinancial Conduct Authority (FCA) เปิดเผยว่าแผนกค้าปลีกที่กว้างขวางของ William Hill กำลังฟื้นตัว การซื้อขายทั้งปี 2565 พบว่าบริษัทสร้างรายได้ 1.23 พันล้านปอนด์ ต่ำกว่า 1.24 พันล้านปอนด์ในปี 2564

ในขณะเดียวกัน การอัปเดตการซื้อขายทั้งปีครั้งล่าสุดของ 888 เปิดเผยว่ารายรับเพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.23 พันล้านปอนด์ (712 ล้านปอนด์) แม้ว่ากำไรที่ปรับปรุงก่อนหักภาษีจะลดลง 10% เป็น 80.5 ล้านปอนด์ ซึ่งเท่ากับขาดทุน 115 ล้านปอนด์สำหรับ 2022.

Zamboglou สรุป: “เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้างรากฐานสำหรับ 888/William Hill แต่ตอนนี้เราพร้อมและเร่งรีบที่จะเติบโตทั้งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยได้รับการสนับสนุนจากการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่เหน็ดเหนื่อยในเรื่องความปลอดภัยของผู้เล่นและลูกค้าของเรา ภารกิจแรก”

888 Holdings ยื่นบัญชีการเงินทั้งปี 2022 ของWilliam Hill Limited พร้อมทะเบียนบริษัทของ Financial Conduct Authority (FCA)

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ Caesars Entertainment Inc เป็นการชั่วคราวและการบัญชีสำหรับทรัพย์สินของWilliam Hill UKและMr Greenบริษัทถูกซื้อกิจการโดย 888 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลลัพธ์ที่ยื่นต่อ FCA ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจของ William Hill (ก่อนการเข้าซื้อกิจการ) เป็นเวลา 52 สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2022

การซื้อขายในปี 2565 พบว่าธุรกิจเดี่ยวของ William Hill สร้างรายได้สุทธิ 1.23 พันล้านปอนด์ ซึ่งน้อยกว่ารายได้ 1.24 พันล้านปอนด์ที่สร้างขึ้นในปี 2564

ไฮไลท์ทำให้วิลเลียม ฮิลล์บรรลุเป้าหมายหลักในการฟื้นฟูประสิทธิภาพการค้าปลีก ซึ่งมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 53% เป็น 514.2 ล้านปอนด์ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 336.8 ล้านปอนด์ในปี 2564 สาเหตุหลักมาจากไม่มีการล็อคดาวน์ในสหราชอาณาจักรในปี 2565

การฟื้นตัวของการค้าปลีกของกลุ่มส่งผลให้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 95.7 ล้านปอนด์ในปี 2565 จาก 0.1 ล้านปอนด์ในปี 2564

อย่างไรก็ตาม หน่วยธุรกิจออนไลน์ในสหราชอาณาจักรของบริษัทมีรายได้สุทธิลดลง 19% โดยลดลงจาก 628.6 ล้านปอนด์ในปี 2564 เหลือ 509.1 ล้านปอนด์ในปี 2565 โดยมีสาเหตุมาจากลูกค้าที่กลับมาที่ร้านค้าปลีกหลังการล็อกดาวน์และการปรับปรุงการตรวจสอบความปลอดภัยของลูกค้า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 112.2 ล้านปอนด์ในปี 2565 จาก 153.5 ล้านปอนด์ในปี 2564

ในทำนองเดียวกัน ธุรกิจระหว่างประเทศของ William Hill มีรายรับสุทธิลดลง 23% ลดลงเหลือ 212 ล้านปอนด์ในปี 2565 จาก 276 ล้านปอนด์ในปี 2564 เนื่องจากมาตรการด้านกฎระเบียบและการออกจากตลาดเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากส่วนสนับสนุน EBITDA ของหน่วยลดลงเล็กน้อยเป็น 33 ล้านปอนด์ในปี 2565 จาก 34 ล้านปอนด์ในปี 2021

แม้ว่าจะลดลงทางออนไลน์ แต่ Adjusted EBITDA ของ William Hill ก็เพิ่มขึ้นเป็น 214.8 ล้านปอนด์ในปี 2565 จาก 161.7 ล้านปอนด์ในปี 2564

ผลประกอบการของกลุ่มมีรายละเอียดรายการพิเศษและการสูญเสียจากการปรับค่าใช้จ่ายจำนวน 148.7 ล้านปอนด์ในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการสูญเสีย 99.4 ล้านปอนด์ในปี 2564 เนื่องจากต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นและข้อกำหนดทางกฎหมายของการควบรวมกิจการ

อย่างไรก็ตาม วิลเลียม ฮิลล์ ลดผลขาดทุนจากการดำเนินงานจาก 65.5 ล้านปอนด์ในปี 2564 เหลือ 31 ล้านปอนด์ในปี 2565 เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง กำไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 168.4 ล้านปอนด์ในปี 2565 จากขาดทุน 58.9 ล้านปอนด์ในปี 2564 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพียงครั้งเดียวจากรายการทางการเงิน

​​William Hill ยกให้ปี 2022 เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน เนื่องจากธุรกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กลับถูกท้าทายจากผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในตลาดยุโรป และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ในสหราชอาณาจักร

Kenneth AlexanderและLee Feldmanอดีตคู่หูผู้นำของ GVC Holdings ได้เปิดตัวเครื่องมือการลงทุน FS Gaming โดยเข้าซื้อหุ้น 6.5% ใน 888 Holdings ที่กำลังเตรียมต่อสู้

FS Gaming ได้รับการรายงานว่าประกอบด้วยนักลงทุน igaming ที่มีประสบการณ์ซึ่งเชื่อว่า 888’s นั้น ‘ถูกประเมินค่าต่ำไปอย่างมาก’ และจะช่วยให้กลุ่มการพนัน LSE เอาชนะอุปสรรคนับตั้งแต่ได้รับธุรกิจของ William Hill ในสหราชอาณาจักรและในยุโรป

เอกสารขององค์กรเปิดเผยว่า Alexander และ Feldman อดีต CEO และประธานของ GVC Holdings (เดิมชื่อ Entain Plc) เข้าร่วมโดย Stephen Morana อดีตผู้บริหาร Betfair และ Daniel Shribman นักลงทุน igaming

ช่วยให้กลุ่มได้รับสัดส่วนการถือหุ้น 6.5% ใน 888 การยื่นของ RNS เปิดเผยว่า Shay Segev CEO ของ DAZN อนุญาตให้สัดส่วนการถือหุ้น 2% ของเขาในบริษัทถูกควบคุมโดย FS Gaming

ปี 2022 เป็นปีที่เลวร้ายสำหรับปี 888 เนื่องจากต้องต่อสู้กับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสั่นคลอนของผู้บริหารซึ่งทำให้บริษัทอายัดบัญชีลูกค้ามูลค่า 50 ล้านปอนด์ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎการฟอกเงิน ซึ่งนำไปสู่การออกจากตำแหน่งอย่างกะทันหันของItai Pazner ซีอีโอกลุ่ม .

คนวงในที่ใกล้ชิดกับกลุ่มการลงทุนกล่าวว่า “ในระยะยาว 888 อาจเป็นเป้าหมายสำหรับการขายบางส่วนหรือการเข้าครอบครองโดยกลุ่มการพนันอื่นหรือหุ้นเอกชน มันเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและประเมินค่าไม่ได้จริงๆ ร่วมกับแบรนด์คุณภาพชั้นนำและบุคลากรที่มีคุณภาพชั้นนำในธุรกิจ”

โครงการริเริ่มระยะสั้นจะเห็นกลุ่มทำงานร่วมกับลอร์ด เมนเดลโซห์น ประธาน 888 เพื่อค้นหาซีอีโอคนใหม่ และเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน เนื่องจากในปี 2565 หนี้ระยะยาวของ 888 อยู่ที่ 1.72 พันล้านปอนด์

การลงทุนดังกล่าวถือเป็นการกลับมาของอเล็กซานเดอร์และเฟลด์แมนสู่พื้นที่ M&A การพนัน เนื่องจากผู้บริหารทั้งสองคนออกจากอุตสาหกรรมในปี 2563 เนื่องจาก GVC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการLadbrokes Coral มูลค่า 4 พันล้านปอนด์ เพื่อเป็นธุรกิจ FTSE100

ข่าวการลงทุนนี้ได้ก่อให้เกิดการมองโลกในแง่ดี โดยที่ 888 ระบุว่า “เรายินดีต้อนรับการลงทุนของ FS Gaming ซึ่งเราเชื่อว่าสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างมูลค่าที่สำคัญในธุรกิจของเรา

การตั้งถิ่นฐานตามกฎระเบียบตามที่วิลเลียมฮิลล์จำเป็นต้องจ่ายเงินรวมเป็นประวัติการณ์จำนวน 19.2 ล้านปอนด์สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงินทำให้เกิดข่าวพาดหัวทั่วโลกเมื่อมีการประกาศโดยคณะกรรมาธิการการพนันเมื่อวันที่ 28 มีนาคม

ฉันจะไม่แสดงรายการความล้มเหลวทั้งหมดที่คณะกรรมาธิการพบ ตอนนี้คุณคงได้อ่านมันแล้ว ถ้าไม่ คุณจะพบรายการเหล่านั้นอยู่ในประกาศข้างต้นและคำชี้แจงสาธารณะสามรายการที่คุณสามารถอ่านได้โดยไปที่ลิงก์ในประกาศ

โดยคำนึงถึงค่าปรับ 316,250 ปอนด์ที่เกิดขึ้นโดยผู้ดำเนินการป้ายขาว TGP Europe สำหรับความล้มเหลวที่คล้ายกัน ( ประกาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน ) ซึ่งหมายความว่าขณะนี้คณะกรรมาธิการได้สรุปคดีบังคับใช้ 27 คดีตั้งแต่ต้นปี 2565 ซึ่งมีผลรวมในการลงโทษ เกิน 77 ล้านปอนด์ ในปีนี้ บทลงโทษทั้งหมดที่กำหนดให้กับผู้ให้บริการการพนันที่ได้รับใบอนุญาตของสหราชอาณาจักรนั้นเกือบ 80% ของผลรวมของปีที่แล้วตลอด 12 เดือน

หากมีผลเชิงบวกต่อทั้งหมดนี้ Andrew Rhodes ซึ่งเป็น CEO ของคณะกรรมาธิการ กล่าวหลังจากการประกาศของ William Hill ว่าหน่วยงานกำกับดูแล ” ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณของการปรับปรุง ” โดยเสริมว่า “ที่นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่า อุตสาหกรรมกำลังทำมากขึ้นเพื่อทำให้การพนันปลอดภัยยิ่งขึ้น และลดความเป็นไปได้ที่เงินทุนทางอาญาจะเข้าสู่ธุรกิจของพวกเขา”

สิ่งที่ทำให้หลายคนประหลาดใจคือธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง William Hill, Entain , 888และKindred (รวมกันคิดเป็น 68% ของมูลค่ารวม 77 ล้านปอนด์) ที่พบว่าไม่ปฏิบัติตาม LCCP AML ขั้นพื้นฐานอย่างเห็นได้ชัด และข้อกำหนดในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ถึงแม้ว่าความล้มเหลวที่คล้ายกันนี้จะได้รับการเผยแพร่อย่างมากในแถลงการณ์สาธารณะของ UKGC ที่ต่อเนื่องกันซึ่งมี ‘บทเรียนที่ต้องเรียนรู้’ จากอุตสาหกรรมในวงกว้าง

ในความคิดของฉัน วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทพนิยาย William Hill ที่น่าเสียใจคือ:

(a) 31 กรกฎาคม 2019 เมื่อมี การประกาศ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในข้อกำหนด LCCP Social Responsibility Code 3.4.1และ 31 ตุลาคม 2019 เมื่อมีการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ และคำแนะนำในการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างเป็นทางการของคณะกรรมาธิการการพนันมีผลบังคับใช้ และ

(b) ช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2020 ถึงตุลาคม 2021 เมื่อดูเหมือนว่าความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ William Hill จะเกิดขึ้น

ให้ฉันอธิบายว่าทำไมฉันถึงพูดอย่างนั้น…

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด LCCP Social Responsibility Code 3.4.1 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรมีหน้าที่ระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย โต้ตอบกับพวกเขา และทำความเข้าใจทั้งผลกระทบของปฏิสัมพันธ์นั้น ตลอดจนประสิทธิผลของการดำเนินการและแนวทางดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด – ทั้งระยะไกลและไม่ใช่ระยะไกล – ต้องคำนึงถึงคำแนะนำการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างเป็นทางการของคณะกรรมาธิการการพนัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2019

คณะกรรมาธิการได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อสามเดือนก่อนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 ในเวลาเดียวกัน ยังได้เผยแพร่คำแนะนำในการโต้ตอบกับลูกค้า ด้วย

ในหัวข้อเดียวกันนั้น ฉันได้สรุปในบทความเดือนสิงหาคม 2019 ของฉันสำหรับ SBC News ( ‘ เน้นย้ำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่กำลังจะเกิดขึ้น ‘ ) ด้วยคำพูดต่อไปนี้: ” ผู้ปฏิบัติงานเผชิญกับงานที่น่ากลัวรออยู่ข้างหน้า ไม่ควรประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุความคาดหวังในการโต้ตอบกับลูกค้าของคณะกรรมาธิการการพนัน ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นเจ้าของงานนั้น หากพวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้บริษัทตกเป็นหัวข้อข่าวด้วยเหตุผลที่ผิดทั้งหมดในอนาคต”

เพียงหนึ่งปีต่อมา ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดก็เห็นได้ชัดเจนจาก เอกสาร การให้คำปรึกษาการโต้ตอบลูกค้าระยะไกลของคณะกรรมาธิการและการเรียกร้องหลักฐาน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020) ว่าหน่วยงานกำกับดูแลต้องการให้ผู้ถือใบอนุญาตดำเนินการมากกว่านี้มากตราบเท่าที่ปัญหาของ “ การพนันที่ไม่สามารถจ่ายได้อย่างชัดเจน” เป็นกังวล

ปัญหาเดียวกันนี้ได้รับการเน้นเพิ่มเติมอีกเพียงสามวันต่อมาในการตีพิมพ์ รายงานการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการ ปี 2019-20 แม้ว่าบางคนจะตราหน้าว่า ‘การคืบคลานด้านกฎระเบียบ’ แต่รายงานนี้มีชื่อเสียง ‘เพิ่ม ante’ ตราบเท่าที่เป็นปัญหาเรื่องความสามารถในการจ่าย ในสิ่งที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดว่ามีอำนาจเทียบเท่ากับบทบัญญัติความรับผิดชอบต่อสังคมของ LCCP รายงานระบุว่า“ลูกค้าที่ต้องการใช้จ่ายมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ควรได้รับการขอให้ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนทริกเกอร์ความสามารถในการจ่ายที่สูงขึ้น เช่น สาม สลิปเงินเดือน P60 ใบกำกับภาษี หรือใบแจ้งยอดธนาคาร” ฉันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับสิ่งที่ตอนนี้ดูเหมือนเป็น ‘การถอยกลับ’ โดยคณะกรรมาธิการจากคำแถลงนั้น

ในเอกสารทั้งสองฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น คณะกรรมาธิการได้พูดคุยในแง่ของข้อมูลการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ซึ่งเปิดเผยหลายกรณีที่บุคคล (a) ได้แสดงให้เห็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน แต่ (b) ยังคงสามารถเล่นการพนันต่อไปได้โดยไม่มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ . คณะกรรมาธิการเสริมว่าสิ่งที่พบบ่อยในทุกกรณีเหล่านั้นคือ “กรอบการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้โดยผู้ปฏิบัติงานเพื่อระบุและจัดการความเสี่ยง”

เอกสารการปรึกษาหารืออ้างถึงตัวอย่างหกประการของสิ่งที่เรียกว่า “การพนันที่ไม่สามารถจ่ายได้อย่างชัดเจน” ซึ่งมีการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างจำกัดหรือไม่มีการโต้ตอบใด ๆ เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงปลายสุดรวมถึงตัวอย่างหนึ่งที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้สูญเสียเงินเดือนที่ทราบครึ่งหนึ่งในสองสัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง

รายงานการบังคับใช้ให้ตัวอย่างเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงรายงานที่เกิดขึ้นจากคำแถลงสาธารณะในเดือนมีนาคม 2020 เกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่ดำเนินการโดยBetwayซึ่งลูกค้าได้รับอนุญาตให้ฝากเงินและเสียเงิน 187,000 ปอนด์ในสองวัน แม้ว่า “ไม่มีแหล่งรายได้ปกติ” ” และ “การระดมทุนจากเงินมรดกหรือเงินรางวัลที่ฝากซ้ำ” รายละเอียดของตัวอย่างที่โด่งดังเพิ่มเติมของ “การพนันที่ไม่สามารถจ่ายได้อย่างชัดเจน” ได้รับการระบุไว้ในอีกหนึ่งปีต่อมาในแถลงการณ์สาธารณะของ Casumo เดือนมีนาคม 2021

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเล็กน้อยที่ในเดือนพฤษภาคม 2021 ใน สุนทรพจน์ ‘การลดความเสี่ยง การแก้ปัญหาอันตราย’ที่การประชุม Shard Financial Vulnerability Summit ซาราห์ การ์ดเนอร์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของคณะกรรมาธิการในขณะนั้นประกาศว่า “การดำเนินการในทันที” ของคณะกรรมาธิการจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน กรณีประเภทเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เช่น “ที่ผู้ประกอบการอนุญาตให้ผู้คนเล่นการพนันในจำนวนเงินที่ไม่สามารถจ่ายได้อย่างชัดเจน โดยมีการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างจำกัดหรือไม่มีการโต้ตอบเลยจนกระทั่งถึงช่วงท้ายสุด”

สี่เดือนต่อมา Tim Miller กรรมการบริหารของ Commission กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม KnowNow ประจำปีครั้งที่ 4ซึ่งเขากล่าวว่าข้อกำหนดการโต้ตอบกับลูกค้าระยะไกลของ LCCP ที่ได้รับการแก้ไขจะได้รับการเผยแพร่ “ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” และการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมจะดำเนินการโดย คณะกรรมาธิการในครั้งนี้ในหัวข้อ “เกณฑ์สำหรับการระบุความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ: เมื่อเป็นเรื่องของการสูญเสียที่สำคัญในระยะเวลาอันสั้น การสูญเสียที่สำคัญในช่วงเวลาหนึ่ง และความเปราะบางทางการเงิน”

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุนทรพจน์ทั้งสอง (และอื่น ๆ ) ได้ในบทความ ‘ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์’ เดือนกันยายน 2021 ของฉันสำหรับ SBC News เรื่อง’ The Waves are about to get roughe r’

อย่างไรก็ตาม ดังที่การดำเนินการบังคับใช้ด้านกฎระเบียบกับวิลเลียม ฮิลล์และคนอื่นๆ ได้แสดงให้เห็นแล้ว มันก็สายเกินไปที่จะเริ่มจัดการกับความท้าทาย “การพนันที่ไม่สามารถจ่ายได้อย่างชัดเจน” อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสียหายที่กำหนดไว้อย่างเจ็บปวดในแถลงการณ์สาธารณะล่าสุดของคณะกรรมาธิการได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับประเด็น “การพนันที่ไม่สามารถจ่ายได้อย่างชัดเจน”?

เรารู้จากคำรับรองซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เล็ดลอดออกมาจากรัฐมนตรีของรัฐบาลที่ต่อเนื่องกันมานานกว่าหนึ่งปีแล้วว่าวลี “ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” ควรได้รับการตีความในลักษณะที่ ‘ยืดหยุ่น’ เอกสารการตอบสนองการให้คำปรึกษาการโต้ตอบลูกค้าระยะไกลของคณะกรรมาธิการใช้เวลากว่า 31 สัปดาห์ในการเผยแพร่ และแม้กระทั่งตอนนี้ (เกินเจ็ดเดือนก่อนวันครบกำหนด) บทบัญญัติบางประการของบทบัญญัติความรับผิดชอบต่อสังคม LCCP ใหม่ 3.4.3 (รวมถึง คำแนะนำการโต้ตอบกับลูกค้าระยะไกลใหม่ของคณะกรรมาธิการ) ยังไม่มีผลบังคับใช้ระหว่างรอผลการปรึกษาหารือของ UKGC เกี่ยวกับคำแนะนำดังกล่าวซึ่งปิดในวันที่ 23 มกราคม

ข่าวเพิ่มเติมกำลังรอคอยเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญที่ Tim Miller กล่าวถึงครั้งแรกเมื่อสิบเก้าเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าในการตอบสนองต่อการให้คำปรึกษาด้านการโต้ตอบกับลูกค้าระยะไกล คณะกรรมาธิการได้ยืนยันอีกครั้งถึงความตั้งใจที่จะปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่อไปนี้ สำหรับ โดยแต่ละข้อจะ “กำหนดเกณฑ์สำหรับการดำเนินการ”:

“การพนันสุราที่ไม่แพง”

การสูญเสียที่ไม่สามารถจ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไปและ

ความล้มเหลวในการระบุผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงทางการเงินเป็นพิเศษ

แน่นอนว่ามันเป็นความล่าช้าในการตีพิมพ์สมุดปกขาวทบทวนพระราชบัญญัติการพนันของรัฐบาลที่คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ใครจะรู้ล่ะ? เมื่อคุณอ่านข้อความนี้ คำแถลงของสมุดปกขาวเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการจ่ายอาจถูกแสดงต่อหน้าต่อตาคุณ หากคุณเชื่อว่าข่าวลือที่ “มีข้อมูลดี” ล่าสุด!

หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น ความเข้าใจผิดหลายๆ อย่างต้องได้รับการแก้ไข

ในคำปราศรัย ICE ของเขา ในเดือนกุมภาพันธ์Andrew Rhodes ซีอีโอของ UKGC กล่าวว่า“มีข้อมูลที่ผิดจำนวนมากหมุนเวียนเกี่ยวกับตำแหน่งของคณะกรรมาธิการการพนันในประเด็นต่างๆ เช่น ความสามารถในการจ่ายได้” เขายืนยันว่าคณะกรรมาธิการได้ “ไม่ได้กำหนดสิ่งที่เรียกว่า “การตรวจสอบความสามารถในการจ่าย” หรือกำหนดขอบเขตในสิ่งที่เราคิดว่าทุกคนควร “อนุญาต” ใช้จ่าย” โดยเสริมว่า “สำหรับผู้ประกอบการในการกำหนดขีดจำกัดตัวเองตามประเภทลูกค้าของพวกเขา ธุรกิจและความเสี่ยง”

เขาใช้ถ้อยคำนี้แตกต่างออกไปเล็กน้อยเมื่อเขาบอกกับ Racing Postว่า“ความคิดที่คณะกรรมาธิการกำลังกดดันอุตสาหกรรมในการดำเนินการตรวจสอบนักพนันโดยเฉลี่ยนั้นไร้สาระ” โดยเสริมว่า“ เราไม่ต้องการให้ผู้ดำเนินการรับสลิปเงินเดือนหรือธนาคาร ข้อความจะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานว่าพวกเขาจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรที่พวกเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องทำ” สิ่งนี้ดูเหมือนจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากตำแหน่งของคณะกรรมาธิการในส่วนนี้ซึ่งระบุไว้ในรายงานการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ปี 2019-20 ซึ่งฉันได้อ้างถึงข้างต้น ที่กล่าวว่า เป็นการดีที่จะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการมากกว่านี้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่

กลับมาที่ค่าปรับของวิลเลียม ฮิลล์ 19.2 ล้านปอนด์ และคดีอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปี 2022 ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการการพนันที่นี่ ? ระหว่างรอ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินหลักที่ล่าช้ามายาวนานผู้ปฏิบัติงานควรตัดสินใจอย่างไรว่าควรเริ่มการตรวจสอบระดับใด