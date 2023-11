เดิมพันทางอินเทอร์เน็ตหรือกีฬา

ชาวเพนซิลเวเนียลดการเดิมพันกีฬาในเดือนกรกฎาคมและเดิมพันบน iGaming เช่นเดียวกับเดือนก่อน แต่พวกเขาแห่กันไปที่คาสิโนในระดับที่สูงกว่าก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่ของ COVID-19

สิ่งเหล่านี้เป็นข้อแตกต่างที่แตกต่างจาก การเปิดตัวของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียใน วันพุธของรายงานรายได้รายเดือน ซึ่งบัญชีสำหรับหนังสือกีฬาออนไลน์ 13 เล่มของรัฐ หนังสือกีฬาค้าปลีก 15 เล่มiCasinos 17 แห่ง และคาสิโนที่มีหน้าร้านจริง 14 แห่ง ขณะนี้มีคาสิโน 15 ​​แห่ง แต่เนื่องจากมินิคาสิโน Hollywood Casino York เพิ่งเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานรายได้เดือนกรกฎาคม

คาดว่าการจัดการการเดิมพันกีฬาจะลดลง เนื่องจากกลางฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ช้าในปฏิทินกีฬา และรัฐอื่นๆ ก่อนหน้านี้ที่รายงานตัวเลขเดือนกรกฎาคมได้แสดงให้เห็นว่าลดลง 20% หรือมากกว่าจากปริมาณของเดือนมิถุนายน ในเพนซิลเวเนีย การเดิมพัน 304.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม โดย 90% ของการเดิมพันออนไลน์ คิดเป็นการลดลง 27.6% รายได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับสปอร์ตบุ๊คมีมูลค่า 19.9 ล้านดอลลาร์

รายได้จากคาสิโนออนไลน์จากสล็อต เกมโต๊ะ และโป๊กเกอร์ 88.7 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับ88.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน มันแสดงถึงการลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม หลังจากสถิติเดือนพฤษภาคมที่ 101.3 ล้านดอลลาร์ที่ผู้เล่นเล่นการพนันแบบดิจิทัล

มันเป็นเกมคาสิโนบนบกที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นที่สุดในเดือนกรกฎาคม ถือเป็นเดือนแรกที่คาสิโนของรัฐเพนซิลวาเนียได้รับรายได้จากผู้เล่นในสถานที่มากกว่าก่อนเกิดโรคระบาด และการเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีการเพิ่ม Live ทั้งสองรายการ! คาสิโน

สล็อตขายปลีกและการเล่นบนโต๊ะจากคาสิโนทั้ง 14 แห่งทำให้ผู้ประกอบการได้รับเงิน 309.8 ล้านดอลลาร์ และไม่มี Live! อสังหาริมทรัพย์ในฟิลาเดลเฟียและเวสต์มอร์แลนด์เคาน์ตี้มีมูลค่ารวม 278.1 ล้านดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคมปี 2019 คาสิโน 12 แห่งที่เปิดให้บริการได้รับเงิน 276.6 ล้านดอลลาร์จากการเล่นเกมในสถานที่

ในเดือนมิถุนายน คาสิโน 14 แห่งรวมกันเป็นเงิน 260.6 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้น 18.9% จากเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมมีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นเดือนแรกที่ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโควิดทั้งหมดภายในคาสิโนถูกยกเลิกตลอดทั้งเดือนเป็นครั้งแรก

เมื่อนับรายได้จากการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายทั้งหมดในเพนซิลเวเนียซึ่งรวมถึง VGTs หยุดรถบรรทุกและการแข่งขันกีฬาแฟนตาซี คณะกรรมการเกมรายงานว่า 423.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมสร้างสถิติรายเดือนใหม่ให้กับรัฐ

ถือเป็นการเดิมพันกีฬาที่ต่ำที่สุดในรอบปี

การจัดการกีฬามูลค่า 304.4 ล้านดอลลาร์ถือเป็นจำนวนการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 เมื่อกีฬาจำนวนมากถูกปิดตัวลงเนื่องจากการแพร่ระบาด รายรับที่ต้องเสียภาษี 19.9 ล้านดอลลาร์ (หลังจากหักเครดิตส่งเสริมการขาย 7.7 ล้านดอลลาร์ที่มอบให้กับลูกค้าโดยสปอร์ตบุ๊คเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

FanDuelยังคงนำหน้าในฐานะผู้นำตลาดโดยมีรายรับ 106.7 ล้านดอลลาร์และรายรับ 9.5 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าส่วนแบ่ง 38.7% ของการจัดการทั่วทั้งรัฐจะต่ำกว่าในเดือนก่อน ๆ

DraftKingsรายงานรายได้ 66.2 ล้านดอลลาร์ (ส่วนแบ่ง 24% ของตลาด) และรายรับ 2.8 ล้านดอลลาร์

เป็นเดือนที่สองติดต่อกันBetMGMนำหน้า Barstool Sportsbook ของ Penn National Gaming อยู่ที่ 29 ล้านถึง 23.4 ล้านดอลลาร์ แม้ว่า Barstool จะมีรายรับดีกว่า โดยมีรายได้ 1.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 0.6 ล้านดอลลาร์สำหรับ BetMGM

ด้วย BetMGM ที่อ้างสิทธิ์ 10.5% ของการจัดการทั่วทั้งรัฐและ Barstool ที่รับ 8.5% นั่นหมายความว่าผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดสี่รายในรัฐคิดเป็นเกือบ 82% ของการเดิมพันทั้งหมด โดยอีกเก้าคนแบ่งส่วนที่เหลือ

หนังสือกีฬาออนไลน์ขนาดเล็กสี่แห่ง ได้แก่ Caesars, TwinSpires, Betfred และ Betway รายงานการสูญเสียรายได้ในเดือนกรกฎาคมจากการให้เครดิตส่งเสริมการขายมากกว่าที่พวกเขาได้รับจากนักเดิมพัน

iCasinos ของรัฐจ่ายเงินประมาณ $90M ต่อเดือน

แม้ว่าจะดูเหมือนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่า iCasinos ของรัฐอาจมีรายรับต่อเดือนสูงกว่าระดับ 100 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่อุตสาหกรรม iGaming ของรัฐนิวเจอร์ซีย์เคยประสบมา แต่ตัวเลขระยะยาวที่มีแนวโน้มมากขึ้นในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านดอลลาร์

ระดับรายได้ของ iCasino จนถึงปีนี้คือ:

มกราคม: 80.4 ล้านดอลลาร์

กุมภาพันธ์: 77.8 ล้านดอลลาร์

มีนาคม: 97.7 ล้านดอลลาร์

เมษายน: 92.7 ล้านดอลลาร์

พฤษภาคม: 101.3 ล้านดอลลาร์

มิถุนายน: 88.9 ล้านดอลลาร์

กรกฎาคม: 88.7 ล้านดอลลาร์

เจ็ดเดือนดังกล่าวมีรายได้เฉลี่ย 89.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะมีมูลค่าเกือบ 1.1 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นจบลงด้วยรายได้มากกว่า 40% จากอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงของเพนซิลเวเนีย 54% สำหรับการเล่นสล็อตและ 16% สำหรับเกมบนโต๊ะ

โป๊กเกอร์มีรายได้จาก iGaming ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสล็อตและโต๊ะ แต่ด้วยการเพิ่ม WSOP.com ในเครือของ Caesarsเป็นไซต์อื่นในเดือนกรกฎาคม มีรายได้โป๊กเกอร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึง 2.6 ล้านดอลลาร์ เกือบ 2 ล้านเหรียญสหรัฐมาจากPokerStarsและประมาณ 375,000 เหรียญสหรัฐจากแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์BetMGM / Borgata ที่ใหม่กว่าที่แชร์ WSOP รับไป 241,691 ดอลลาร์ แต่เปิดตัวในวันที่ 12 กรกฎาคมเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจเพิ่มเป็นสองเท่าในเดือนสิงหาคม

เพนซิลเวเนียไม่ได้แจกแจงผลลัพธ์รายรับแยกกันสำหรับเว็บไซต์ออนไลน์แต่ละแห่งจากทั้งหมด 17 แห่ง แต่เว็บไซต์ที่แบ่งปันใบอนุญาตของ Penn National ( Hollywood Casino , DraftKings, BetMGM, Barstool) ก็มีรายรับสูงสุดอีกครั้งด้วยรายได้ 32.1 ล้านดอลลาร์

PlaySugarHouse, BetRiversและ Borgata ซึ่งทั้งหมดได้รับใบอนุญาตผ่าน Rivers Casino Philadelphia มีมูลค่ารวม 25.8 ล้านดอลลาร์

ตัวแปรเดลต้าแสดงถึงคำถามเกี่ยวกับอนาคตของคาสิโน

การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมคาสิโนค้าปลีกได้รับการต้อนรับอย่างแน่นอนจากผู้ให้บริการ ซึ่งใช้เวลาหลายเดือนกับรายได้จากการเล่นเกมค้าปลีกที่ล้าหลัง 10 ถึง 20% (หรือมากกว่านั้น ในบางกรณี) หลังระดับก่อนการแพร่ระบาด เนื่องจากมีการยกเลิกข้อจำกัดด้านความจุ การเว้นระยะห่างทางสังคม การใช้แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ในร่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้ดำเนินการจึงกลับมาทำการตลาดและความบันเทิงสดอีกครั้งเพื่อช่วยดึงดูดฝูงชน

ในเวลาเดียวกัน ประชาชนในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อนเริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด แม้ว่าจะไม่มีใครบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรอันเป็นผลมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตัวแปรเดลต้า ฟิลาเดลเฟียเพิ่งกำหนดอาณัติของเมืองที่กำหนดให้แขกคาสิโนรวมทั้งพนักงานสวมหน้ากากอีกครั้งและคาสิโนบางแห่งก็ห้ามสูบบุหรี่ในร่มอีกครั้ง

คาสิโนเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2020 ยกเว้นการปิดบางส่วนของ Rivers Casinos ในฟิลาเดลเฟียและพิตต์สเบิร์ก แต่ทั้งหมดมีข้อจำกัดหลายประการเมื่อเปิด ผู้ที่แสดงให้เห็นการปรับปรุงรายได้สล็อตของพวกเขาเมื่อเทียบเป็นรายปีมากที่สุดในบรรดาผู้ที่เปิดทั้งเดือนทั้งเดือนกรกฎาคมนี้และเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ได้แก่ Wind Creek Bethlehem เพิ่มขึ้น 34.9%; Presque Isle Downs & Casino เพิ่มขึ้น 34.7%; วัลเลย์ ฟอร์จ คาสิโน รีสอร์ท เพิ่มขึ้น 30.1%; และโมฮีแกน ซัน โปโคโน เพิ่มขึ้น 22.9%

เว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่ถูกกฎหมายของรัฐเพนซิลเวเนียทั้ง 13 แห่งมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกเขาตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้จากการที่นักพนันไม่สามารถเลือกได้สำเร็จมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา

อย่างไรก็ตาม แง่มุมหนึ่งที่เว็บไซต์ต่างๆ แตกต่างกันคือ มีข้อมูลมากเพียงใดเกี่ยวกับผลงานของทีมและผู้เล่นในอดีต แน่นอนว่าพวกเขาทั้งหมดให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเดิมพันและความแตกต่างระหว่างการเดิมพันแบบกระจายแต้มหรือการเดิมพันมันนี่ไลน์ แต่เมื่อพูดถึงข้อมูลเบื้องหลังที่สามารถช่วยตัดสินใจว่าจะสนับสนุนใคร มีความแปรปรวนอย่างมาก

หนังสือกีฬาระดับชาติบางแห่งที่ดำเนินงานในเพนซิลเวเนียไปไกลถึงการเสริมตัวเลือกการเดิมพันด้วยบทความหรือพอดแคสต์จาก “ผู้เชี่ยวชาญ” ของเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำและคำแนะนำ คนอื่นๆ ไม่ทำอย่างนั้น แต่พวกเขาให้ข้อมูลทางสถิติมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน ไม่ใช่แค่สถิติแพ้ชนะของทีมเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลสถิติกับสเปรด (ATS) หรือการตีสูง/ต่ำของคะแนนรวมอย่างไร พวกเขาอาจให้ข้อมูลสถิติส่วนบุคคลเช่นกัน และเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันเกี่ยวกับทีม

ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์ก็ให้โอกาสคุณ ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีปัญหาการขาดแคลนเว็บไซต์ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทั่วไปหรือเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเดิมพันทั้งด้านสันทนาการและด้านกีฬาระดับฮาร์ดคอร์

แต่ลูกค้าบางรายอาจชอบแนวคิดในการเลื่อนดูเว็บไซต์สปอร์ตบุ๊คเพื่อดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเดิมพัน หากเป็นเช่นนั้น ต่อไปนี้คือบทสรุปของสิ่งที่คุณคาดว่าจะพบได้ หลังจากที่เราพิจารณาดูว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับฤดูกาล NFL ที่จะมาถึงเป็นตัวอย่าง:

DraftKings

DraftKingsอาจติดตามคู่แข่งFanDuelในฐานะไซต์ที่มีการใช้มากที่สุดโดยนักเดิมพันกีฬาในเพนซิลเวเนีย แต่ไม่มีการเปรียบเทียบว่าพวกเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใดแก่นักเดิมพันโดยตรงบนเว็บไซต์ของพวกเขา

โฆษกของ FanDuel กล่าวว่ามี “ไซต์ในเครือ” เช่น The Duel และ OddsFire เพื่อจุดประสงค์นั้น ในหน้า NFL ของ DraftKings หากคุณเลื่อนด้านล่างสุดของรายการยาว ๆ ที่ระบุราคาต่อรองสำหรับเกมจนถึงเดือนมกราคม คุณจะพบชื่อที่สามารถคลิกได้สองชื่อแยกกัน: “ข่าวการเดิมพัน NFL” และ “ราคาต่อรองและการเดิมพัน NFL ปี 2021”

ส่วนข่าวการเดิมพันมีบทความมากมายที่ตรวจสอบตัวเลือกการเดิมพันโดยเฉพาะ เช่น การจับคู่ 49ers-Lions ประจำสัปดาห์, กระสอบรวมของ JJ Watt สูง/ต่ำ, อัตราต่อรองของทีม NFC East สี่ทีมที่จะชนะดิวิชั่นของพวกเขา – พร้อมการวิเคราะห์โดย DK ใน – ผู้สนับสนุนเนื้อหาเฮาส์ ซึ่งมักเป็น Julian Edlow เขาแจกแจงเหตุผลที่เป็นไปได้ในการเข้าข้างฝ่ายหนึ่งเหนืออีกฝ่ายโดยใช้อัตราต่อรองของ DK เช่น การแนะนำ 49ers -7 ในตอนเริ่มต้น หรือการล็อคการลงทุนตลอดทั้งฤดูกาลในการเดิมพันฟิวเจอร์สของวัตต์ที่ต่ำกว่า 8.5 กระสอบ

ส่วนภาพรวมการเดิมพันปี 2021 สรุปประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง เช่น การเน้นอัตราต่อรองสำหรับผู้ได้รับรางวัล: Patrick Mahomes สำหรับ MVP ที่ +500, Trevor Lawrence สำหรับ Rookie of the Year ที่น่ารังเกียจแห่งปีที่ +300 และ Dak Prescott สำหรับ Comeback Player of the ปีที่ +210 จากนั้นจะมีเมนูที่ให้คุณคลิกที่ทีมใดก็ได้จาก 32 ทีมเพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับอัตราต่อรอง สถิติ ตารางการแข่งขัน รายชื่อ อันดับ และอาการบาดเจ็บ การคลิกที่ “สถิติ” จะทำให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของผู้เล่นแต่ละคน ไม่ใช่แค่ในช่วงพรีซีซั่นนี้หรือฤดูกาลปกติของปีที่แล้ว แต่สำหรับฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งย้อนกลับไปในปี 2014

การคลิกที่ “อัตราต่อรอง” จะแสดงการกระจายแต้ม มันนี่ไลน์ และแต้มสูง/ต่ำสำหรับเกมฤดูกาลปกติถัดไปของทีม เช่น เกมเปิดฤดูกาล 12 กันยายนของสตีลเลอร์สในบัฟฟาโล เกมนั้น ๆ ยังมีตัวเลือกเมนูของตัวเอง — ตัวอย่าง ผู้เล่น สถิติ แนวโน้มการเดิมพัน มาตรฐาน การคลิก “สถิติ” จะแสดงผลงานของแต่ละทีมในกรอบเวลาที่กำหนดในการชนะต่อสเปรด การชนะในบ้านและบนท้องถนน การสูงหรือต่ำกว่าคะแนนรวม และอื่นๆ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง DK ให้ข้อมูลที่สามารถคลิกได้และเป็นประโยชน์มากมายสำหรับนักเดิมพัน ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเลือกถูก แต่คุณไม่สามารถกล่าวหาสปอร์ตบุ๊คว่าขาดข้อมูลที่สามารถช่วยคุณได้

BetMGM

แทนที่จะกรอกข้อมูลทางสถิติในหัวของคุณBetMGM Sportsbook นำเสนอบทความและพอดแคสต์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้ความกระจ่างแก่นักเดิมพัน ในหน้า NFL ของเว็บไซต์ องค์ประกอบเหล่านี้สามารถพบได้โดยไปที่เมนูใต้ไลน์เกม และคลิกที่ “การเดิมพันกีฬา” ใต้หัวข้อบล็อก จากนั้นคลิกที่ “NFL” จากตัวเลือกกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่บทความและพอดแคสต์มากมาย

Andrew Doughty นักเขียนเนื้อหาภายในองค์กร มีบทความต่างๆ เช่น การทบทวนแนวโน้มที่ผ่านมาในการคัดเลือกหน้าใหม่แนวรุกแห่งปี และตัวเลือกการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับผู้อาศัยในห้องใต้ดินใน AFC South นอกจากนี้ยังมีบทความ “เคล็ดลับรายวัน” และพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกต่างๆ เช่น การสนทนาโดย Chelsa Messinger จาก BetMGM และ Michael Jenkins เกี่ยวกับการเดิมพัน “มากกว่า” ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน NFL Win Totals

สิ่งที่ BetMGM มอบให้จะไม่ทำให้คุณมีข้อมูลมากเกินไป แต่สามารถเสนอแนวคิดเกี่ยวกับตัวเลือกบางอย่างที่ควรค่าแก่การพิจารณา — หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ที่คุณกำลังคิดถึงอยู่แล้ว

เก้าอี้บาร์

เมื่อพิจารณาจากความสนใจทั้งหมดที่อยู่รอบๆ การใช้บริษัทสื่อดิจิทัล Barstool Sports ของ Penn National Gaming เพื่อโปรโมต Barstool Sportsbookอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่หนังสือกีฬาไม่ได้พยายามที่จะจัดหาเนื้อหาความบันเทิงใดๆ ที่ดึงดูดผู้ติดตามจำนวนมากมาที่ Barstool อาจเป็นได้ว่าพวกเขาไม่ต้องการทำซ้ำสิ่งที่ผู้คนสามารถพบได้ที่barstoolsports.com

พรรคเดโมแครตในวุฒิสภารัฐเพนซิลวาเนียได้แนะนำกฎหมายที่จะเพิ่มซุ้มในร้านเหล้าเป็นช่องทางการพนันกีฬา อีกแห่ง

วุฒิสภาร่างกฎหมาย 843ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว. เวย์น ฟอนทานา แห่งพิตส์เบิร์ก ได้รับการส่งต่อเมื่อวันจันทร์ไปยังคณะกรรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และนันทนาการของวุฒิสภา ซึ่งเขาเป็นสมาชิกอยู่ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรครีพับลิกัน และร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีรายชื่อผู้สนับสนุนร่วม ดังนั้นจึงไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการใดๆ ในสมัยประชุมนิติบัญญัติปี 2021-22 จุดสนใจ ของคณะกรรมการวุฒิสภาเดียวกันได้รับฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การพนันที่ไม่ได้รับการควบคุมที่เรียกว่าเครื่อง “เกมทักษะ” ที่มีอยู่ในร้านเหล้าและสถานที่อื่นๆ ทั่วทั้งรัฐ

บันทึกจาก Fontanaถึงเพื่อนร่วมงานในเดือนพฤษภาคมกล่าวว่าเขาจะเสนอการขยายการเดิมพันกีฬาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านรายได้ที่ “บาร์และร้านเหล้าเล็ก ๆ ในท้องถิ่น” เผชิญอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19

“ผู้ได้รับใบอนุญาตสล็อตแมชชีนจะต้องซื้อใบรับรองการเดิมพันกีฬาในโรงเตี๊ยมเพื่อดำเนินการเดิมพันกีฬาในโรงเตี๊ยม โรงเตี๊ยมจะได้รับ 25% ของรายได้จากเทอร์มินัลขั้นต้นจากแต่ละตู้ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ โดยคาสิโนจะได้รับอีก 75%” บันทึกของเขาระบุ “ฉันเชื่อว่าข้อเสนอนี้จะช่วยหนุนทั้งรายได้ของรัฐและรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้ที่ต้องดิ้นรนอันเป็นผลมาจากวิกฤตโควิด-19”

ตู้วางเดิมพันในร้านเหล้าเป็นเรื่องแปลกในระดับประเทศ

เพนซิลเวเนียมีการเดิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัวที่คาสิโน 14 แห่งและสถานที่เดิมพันนอกสนามอีกสองแห่ง นอกเหนือจากหนังสือกีฬาออนไลน์ 13 แห่งที่ดำเนินงานในรัฐ การเดิมพันมากกว่า 90% เกิดขึ้นทางดิจิทัลทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

การเดิมพันส่วนใหญ่ในสถานที่ค้าปลีกซึ่งคิดเป็น 48.2 ล้านดอลลาร์จากรายรับหนังสือกีฬาทั่วทั้งรัฐ 308.8 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2020-21 เกิดขึ้นที่ซุ้มบริการตนเองภายในคาสิโน โดยรวมแล้วมีการเดิมพันกีฬาในรัฐเพนซิลวาเนียอย่างถูกกฎหมายในปีงบประมาณมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์

Fontana ต้องการร้านเหล้าเพื่อให้สามารถเป็นเจ้าภาพประเภทเดียวกันของคีออสก์ ซึ่งพวกเขาจะทำภายใต้ข้อตกลงกับคาสิโนที่มีใบอนุญาตการพนันกีฬา ใบรับรองการเดิมพันกีฬาโรงเตี๊ยมใหม่จะออกโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียหลังจากการตรวจสอบ

คาสิโนที่ดำเนินการเดิมพันกีฬาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 10,000 ดอลลาร์สำหรับโอกาสในการวางซุ้มในร้านเหล้า พวกเขาจะเข้าสู่ “ข้อตกลงการวางตำแหน่งเทอร์มินัล” กับโรงเตี๊ยมที่เข้าร่วม และโรงเตี๊ยมจะได้รับค่าธรรมเนียมการวางตำแหน่งรายเดือน $100 จากคาสิโนสำหรับการจัดวางตู้ นอกเหนือจากการรับ 25% ของรายได้ บิลระบุว่าไม่มีการจำกัดจำนวนตู้

ในขณะที่บางรัฐสองโหลมีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายหลังจากการพิจารณาคดี PASPA ของศาลฎีกาสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ทำให้เป็นไปได้นอกเนวาดา แต่ก็เป็นเรื่องยากที่กิจกรรมจะได้รับอนุญาตในบาร์หรือร้านเหล้า มอนทาน่าเป็นข้อยกเว้นประการหนึ่งซึ่งไม่มีการพนันกีฬาออนไลน์หรือคาสิโนที่มีสปอร์ตบุ๊ค แต่สถานประกอบสุราที่ได้รับอนุญาตใดๆ สามารถโฮสต์เทอร์มินัลการพนันกีฬาได้

Unibet บุกเข้าสู่ตลาดการพนันกีฬา ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 ในเพนซิลเวเนียและนิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนียรับรองการพนันกีฬาในร่างกฎหมายปี 2560 แม้ว่าการเข้ามาในสหรัฐอเมริกาจะค่อนข้างเร็ว แต่ทั่วโลกก็เป็นหนึ่งในหนังสือกีฬาออนไลน์ PA ที่ได้รับการควบคุมเล่มแรกทั่วโลก โดยเริ่มเปิดให้บริการในยุโรปในปี 1997

แอป Unibet sportsbook และแพลตฟอร์มบนเว็บนำเสนอโปรโมชั่นที่แข็งแกร่ง ราคาที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น เช่นเดียวกับกีฬาที่หลากหลายและตลาดที่แตกต่างกันเช่นกัน มันเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้เล่นสร้างขึ้นเพื่อผู้เล่น และคุณจะไม่ได้รับความยุ่งเหยิงโดยไม่จำเป็นเหมือนที่คุณเห็นจากแบรนด์อื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมันไม่ฉูดฉาด ดังนั้นนักเดิมพันกีฬาจะต้องการทำความรู้จัก มีข้อเสียและข้อบกพร่องอย่างแน่นอนที่ต้องหารือในการรีวิวนี้เช่นกัน

โบนัสต้อนรับ Unibet Sportsbook PA – พฤศจิกายน 2023

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งของ Unibet คือแพ็คเกจต้อนรับ ซึ่งคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการคลิกลิงก์ของเรา ซึ่งรวมถึงการเดิมพันโอกาสครั้งที่สอง $500 สำหรับการเดิมพันครั้งแรกของคุณ ซึ่งจะต้องเดิมพันภายในหนึ่งวัน

รหัสโบนัส Unibet Sportsbook PA เพียงคลิกลิงค์นี้

เดิมพันฟรี เดิมพันโอกาสครั้งที่สอง $500

พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์ คัมบี

ออนไลน์ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2019

โบนัส Unibet ทำงานอย่างไร

การเดิมพันโอกาสครั้งที่สองของ Unibet Sportsbook PA จะถูกเรียกใช้เมื่อคุณทำการเดิมพันด้วยเงินสดครั้งแรกหลังจากที่คุณทำการฝากเงิน

โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นสำหรับการเดิมพันขั้นต่ำเพียง $10 และสูงถึง $500 สิ่งที่เรียกว่า “การเดิมพันโอกาสครั้งที่สอง” ทำงานในลักษณะนี้: ในการเดิมพันครั้งแรกนี้ หากคุณประสบความสำเร็จ เยี่ยมมาก คุณชนะแล้ว – วางแผนสำหรับเงินใหม่ของคุณ หากคุณแพ้ คุณจะได้รับเงินสดเข้าบัญชีของคุณในจำนวนที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่คุณเดิมพันในการเดิมพันครั้งแรก หากนั่นคือ $200 และคุณพลาดการเดิมพัน คุณจะได้รับเงินคืน $200 เข้าบัญชีของคุณภายใน 72 ชั่วโมง

หนังสือกีฬาส่วนใหญ่เสนอการเดิมพันโอกาสครั้งที่สองที่ให้รางวัล “การเดิมพันโบนัส” ที่ต้องใช้กับกีฬา อย่างไรก็ตามข้อเสนอ Unibet นี้จะจ่ายเป็นเงินสด – มันเป็นโอกาสครั้งที่สองในทุกแง่มุมของคำศัพท์

นอกจากนี้ หากต้องการใช้ข้อเสนอนี้ คุณต้องมีบัญชีของคุณที่ได้รับการยืนยัน คุณสามารถทำได้ผ่านส่วนบัญชีเมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว และการดำเนินการจะใช้เวลาไม่นาน

ข้อดีของการใช้ Unibet Sportsbook

เมื่อเราตรวจสอบสปอร์ตบุ๊คใดๆ ก็ตาม เราชอบที่จะดูว่าแบรนด์มีความโดดเด่นจากผู้อื่นอย่างไร นี่คือรายการข้อดีที่ Unibet เสนอให้คุณควรสมัคร

แบรนด์ที่เชื่อถือได้ – รัฐการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาจะเห็นการเข้ามาของหนังสือกีฬาและแบรนด์ใหม่มากมายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หากตลาดยุโรปเป็นอะไรที่ต้องไปต่อ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นบวกเสมอไป การใช้สปอร์ตบุ๊คที่ผ่านการทดลองและทดสอบซึ่งมีประวัติยาวนานเป็นส่วนผสมที่ต้องการ (แต่ไม่จำเป็น) เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้เล่น

ตัวเลือกการเดิมพันที่หลากหลาย –ความลึกที่สามารถมอบให้กับผู้เล่นนั้นแทบจะไม่มีใครเทียบได้ สำหรับเกม NFL มักจะมีการเดิมพันมากกว่า 250 รายการ ตั้งแต่อุปกรณ์ประกอบเกม อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่น สเปรดและผลรวมทางเลือก คะแนนแฟนตาซีของผู้เล่น ใช้จินตนาการของคุณ ช่วงนั้นลึกสำหรับเกม NBA และ NHL เช่นกัน

การเดิมพันสด – Unibet มีส่วนการเดิมพันสดที่มีการใช้งานมากที่สุดรายการหนึ่งที่เราได้ทดสอบ เกมส่วนใหญ่จากกีฬาส่วนใหญ่เปิดให้เล่นสดแล้ว และเป็นหนึ่งในประสบการณ์การเดิมพันสดที่ราบรื่นที่สุดด้วยตลาดการเล่นต่อเกม (หรือจุดต่อจุด) ในราคาที่สมเหตุสมผลเช่นกัน

โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ

ช่วงของโปรโมชั่นที่ Unibet Sportsbook PA ค่อนข้างดีและเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน

การเพิ่มเดิมพันเป็นหัวใจสำคัญของส่วนโปรโมชั่นนอกเหนือจากข้อเสนอต้อนรับ มันทำงานสามอย่างเป็นประจำ:

เพิ่มกำไร

เพิ่มอัตราต่อรองรายวัน

เพิ่มพาร์เลย์รายสัปดาห์

การเพิ่มผลกำไรนั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อยและไม่ได้มีอยู่ในสปอร์ตบุ๊คหลายแห่ง Unibet เลือกเกมทุกคืนและคุณสามารถเพิ่มอัตราเดิมพันได้ 50% (อาจน้อยกว่านั้นเล็กน้อยในบางครั้ง) ตัวอย่างเช่น เลือกฝั่งที่ +200 เมื่อบวก 50% คุณจะได้ราคา +300 ด้วยเงินเดิมพัน 20 ดอลลาร์ นั่นคือโอกาสชนะ 60 ดอลลาร์ แทนที่จะเป็น 40 ดอลลาร์ การเพิ่มสูงสุดสำหรับสิ่งเหล่านี้คือ $25 เกมที่เลือกมีสิทธิ์ มักจะเป็นเกม NFL แบบสแตนด์อโลน

การเพิ่มพาร์เลย์เชื่อมโยงกับการเดิมพันแบบรวมทั้งหมด (พาร์เลย์และทีเซอร์) และการเลือกแต่ละรายการภายในนี้จะต้องมีราคาที่ -500 หรือสูงกว่า (-450, -350, +100 ฯลฯ) ยิ่งคุณรวมตัวเลือกไว้มากเท่าไร โบนัสก็จะยิ่งสูงขึ้น โดยเริ่มต้นที่ 10% สำหรับ 3, 20% สำหรับ 4 และสูงสุดที่ 30% สำหรับ 5

การเพิ่มอัตราต่อรองรายวันและการเพิ่มผลกำไรสามารถดูได้ในเมนูการเดิมพันกีฬาหลัก — ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่ามีอะไรนำเสนอบ้าง ตัวอย่าง: Saquan Barkley ทำคะแนน TD และ Giants ชนะ เปลี่ยนจาก +150 เป็น +200

โปรแกรมสะสมคะแนน Unibet Sportsbook

ในขณะนี้ไม่มีโปรแกรมความภักดีที่ Unibet คงจะดี แต่สำหรับตอนนี้มีโปรโมชันสำหรับผู้เล่นที่มีอยู่มากมายซึ่งกำลังเผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน