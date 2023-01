เกมส์ไฮโลออนไลน์ ยอมรับว่ามีพฤติกรรมผิดปกติ

เกมส์ไฮโลออนไลน์ นักแสดงชาย Ben Affleck กล่าวว่าข่าวลือที่ว่าเขาไม่ได้เล่นเกมที่ดีที่สุดของเขาในขณะที่เล่นโป๊กเกอร์ที่ Commerce Casino ในลอสแองเจลิสนั้นเป็นเรื่องจริง และเขายอมรับว่าเขาขาดความสุข

Ben Affleck โป๊กเกอร์คาสิโนแคลิฟอร์เนีย

Ben Affleck กล่าวว่าเขากลับเข้าสู่โลกอันตรายของโรคพิษสุราเรื้อรังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และต่อมาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โต๊ะโป๊กเกอร์

สื่อบันเทิงและเว็บไซต์ซุบซิบรายงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า A-lister เดินแทบไม่ได้เลยหลังจากออกจากงานเต้นรำสวมหน้ากากของยูนิเซฟในเวสต์ฮอลลีวูดในคืนวันเสาร์ วัย 47 ปีลาออกจากนักดนตรี Katie Cherry

แอฟเฟล็กและเชอร์รี่ไม่พร้อมที่จะเรียกมันว่าค่ำคืน อย่างไรก็ตาม เลือกที่จะขับรถประมาณ 30 นาทีไปยัง Commerce Casino ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองลอสแองเจลิสแทน

เมื่ออยู่ที่ Commerce ซึ่งเป็นห้องเล่นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แอฟเฟล็กได้รวบรวมเงิน 20,000 ดอลลาร์เพื่อนั่งลงที่โต๊ะโป๊กเกอร์ที่มีเดิมพันสูง ไม่ถึง 15 นาทีต่อมา เขาก็ออกไปหลังจากชนะ $1,500 เพื่อนร่วมโต๊ะบอกกับTMZว่านักแสดงเกือบตกจากเก้าอี้ระหว่างเกม

ฮ่า คุณเข้าใจฉันแล้ว ฉันกำลังออกเดท แต่ขอจริงจังสักครู่และพูดคุยเกี่ยวกับบางสิ่งที่สำคัญจริงๆ ฉันพักฟื้นมาปีกว่าแล้ว และส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือผู้อื่น” แอฟเฟล็กกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับอาการสงบเสงี่ยมของเขา เขาเสริมว่าเขาจะบริจาคเงินให้กับ Midnight Mission ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านในแคลิฟอร์เนียตอนใต้

เพื่อนนิรนามของ Affleck บอกกับPEOPLEว่า “ความสุขุมเป็นเรื่องยากและเข้าใจยากสำหรับทุกคนที่ดิ้นรนกับการเสพติด เบ็นยอมรับว่าเขากำลังจะเพลี่ยงพล้ำเป็นครั้งคราว มันไม่เคยราวกับว่าสิ่งนี้อยู่ข้างหลังเขา”

แคลิฟอร์เนียไม่มีคาสิโนเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ – มีเพียงคาสิโนของชนเผ่าเท่านั้น สโมสรไพ่ของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินจากผลการแข่งขันบนโต๊ะ เฉพาะคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกัน ของรัฐเท่านั้นที่ สามารถให้บริการเกมต่างๆ เช่น แบล็คแจ็ค รูเล็ต บาคาร่า และลูกเต๋าชนิดหนึ่ง

แอฟเฟล็ก ไวส์

เบ็น แอฟเฟล็กเป็นหนึ่งในดาราที่มีชื่อเสียงมากซึ่งชื่นชอบโต๊ะโป๊กเกอร์และแบล็คแจ็ค เขาชนะการแข่งขัน California State Poker Championship ปี 2004 ซึ่งแซงหน้า 90 รายการที่จ่ายเงินคนละ 10,000 ดอลลาร์เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ 356,400 ดอลลาร์

การพนันของเขาไม่ได้ส่งผลดีต่อชีวิตส่วนตัวเสมอไป

ในปี 2014 ฮาร์ดร็อคในลาสเวกัสถอด Affleck ออกจากโต๊ะแบล็คแจ็คเนื่องจากสงสัยว่าเขากำลังนับไพ่ แอฟเฟล็กยังเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องอื้อฉาวของเกมมอลลี่ เกมโป๊กเกอร์ที่มีเดิมพันสูงใต้ดินแต่เดิมดำเนินการที่ห้องไวเปอร์ในเวสต์ฮอลลีวูด

แอฟเฟล็คยอมรับว่าติดเหล้ามานานแล้ว แต่ยืนยันว่าเขาไม่มีปัญหาในการควบคุมการพนัน เชื่อว่าปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์ของเขาคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์ยุติการแต่งงาน พวกเขาหย่าร้างกันในปี 2561

การพนันบกพร่อง

ภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการเล่นเกมเนวาดาข้อ 5 คาสิโนถูกห้ามไม่ให้ใครก็ตามเล่นการพนัน “ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจากแอลกอฮอล์หรือยาอื่นใด”

แน่นอนว่า นักพนันหลายคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์บนชั้นคาสิโนทั่วโลก เนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่สถานที่เล่นเกมจะให้เครื่องดื่มฟรีแก่ลูกค้าที่เล่นโต๊ะหรือทดสอบโชคของพวกเขาในช่องฟรี แต่ “ความบกพร่องทางการมองเห็น” มักจะเป็นคำนิยามที่ยากต่อการพิสูจน์ในชั้นศาล

ในแคลิฟอร์เนีย ข้อบังคับการเล่นเกมกล่าวว่าบุคคลอาจถูกลบออกจากคาสิโนหากเขาหรือเธอ “เมา”

ฝ่ายตรงข้ามกับคาสิโน Norfolk ที่เสนอได้พัฒนาช่องทางใหม่เพื่อขัดขวางโครงการเล่นเกมของชนเผ่ามูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่พวกเขาล้มเหลวในการรับลายเซ็นขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อบังคับให้มีการลงคะแนนเสียงประชามติ

คาสิโน Norfolk การพนันเวอร์จิเนีย

การตัดสินใจของคาสิโน Norfolk โดยสภาเมืองถูกท้าทายอีกครั้งโดยผู้อยู่อาศัย (ภาพ: เมืองนอร์ฟอล์ก)

กลุ่ม “Say No to the Norfolk Casino” ลดลง320 ลายเซ็นในสัปดาห์ที่แล้วจากการบังคับให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าว่าชาวท้องถิ่นอนุมัติคาสิโนในเมืองของตนหรือไม่ Norfolk City Council ได้ลงนามในคาสิโนและขายที่ดิน Harbour Park ขนาด 13.25 เอเคอร์ของเมืองให้กับ Pamunkey Indian Tribe ของรัฐในราคาเกือบ 10 ล้านเหรียญ

กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันต้องการสร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 700 ล้านเหรียญ ด้วยความซับซ้อนที่ดูเหมือนจะชัดเจนในการก้าวไปข้างหน้า นักวิจารณ์ได้พบวิธีใหม่ที่เป็นไปได้ในการเข้ามาขวางทาง โดยอ้างว่าการเป็นเจ้าของที่ดินของชนเผ่าจะกีดกันภาษีส่วนใหญ่

คำร้องที่ยื่นเมื่อวานนี้โดยผู้อยู่อาศัยห้าคนที่เรียกว่าพลเมืองสำหรับคณะกรรมการ Norfolk ที่ได้รับแจ้งพยายามที่จะผ่านคำสั่งที่จะยกเลิกการตัดสินคาสิโนของสภาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกส่งไปยัง Norfolk Circuit Court

เราในฐานะผู้ยื่นคำร้องเพียงแค่ใช้กระบวนการประชาธิปไตย” Nicole Carry อดีตสมาชิกสภาเมืองกล่าวในนามของกลุ่ม

คณะกรรมการมีเวลา 120 วันในการรวบรวม 1,250 ลายเซ็นและส่งไปยังเสมียนเมืองเพื่อจัดทำข้อเสนอกฎหมายอย่างเป็นทางการ จากนั้น สภาเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่กฤษฎีกาต้องการล้มล้าง จะมีเวลา 30 วันในการลงมติในญัตติ

หากสภาเอาชนะมาตรการ กลุ่มจะได้รับโอกาสอีกครั้งในการบังคับลงประชามติโดยการหาคน 4,000 คนเพื่อให้ยืมตัวจอห์น แฮนค็อกเพื่อต่อต้านคาสิโนของชนเผ่า

การเมืองคาสิโน

นักวิจารณ์แผนคาสิโน Norfolk – และยังมีอีกหลายคน – กังวลว่าสถานที่ให้บริการเกมจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ แก่เมืองริมน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวอร์จิเนีย

หากชนเผ่า Pamunkey ได้รับอนุญาตให้ครอบครองที่ดิน คาดว่าจะยื่นคำร้องต่อกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ (DOI) เพื่อยึดที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลกลาง นั่นจะกำหนดพื้นที่เป็นดินแดนอธิปไตย แต่กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันต้องพิสูจน์ว่ามีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์กับพื้นที่

การจอง Pamunkey ตั้งอยู่ 70 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Norfolk ข้อเสนอคาสิโน Norfolkเรียกร้องให้มีโรงแรมขนาด 500 ห้องพร้อมเครื่องสล็อตมากถึง 4,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 225 เกม

ชนเผ่ากับการค้า

บิลวุฒิสภาเวอร์จิเนีย 1126 – ลงนามในกฎหมายโดย Gov. Ralph Northam (D) ในเดือนมีนาคม – อนุญาตคาสิโนเชิงพาณิชย์ใน Bristol, Danville, Portsmouth, Richmond และ Norfolk ในขณะที่กฎหมายรับรองคุณสมบัติการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ห้ารายการ ฝ่ายตรงข้ามกังวลว่า Pamunkeys สามารถดำเนินการคาสิโนเป็นสถานที่ของชนเผ่าและอาจเลี่ยงภาษีที่จะเรียกเก็บจากองค์กรการค้า

ซึ่งแตกต่างจากที่ดินที่ซื้อโดยคนในเมือง ข้อตกลงนี้มอบทรัพย์สินให้กับชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่ปกครองโดยตำรวจและกฎหมายท้องถิ่นของเราไม่มีเขตอำนาจศาล” กลุ่ม Say No to the Norfolk Casino กล่าว “การพัฒนานี้จะไม่ต้องเสียภาษีทรัพย์สิน ไม่ต้องเสียภาษีการขายและภาษีอาหาร และไม่ต้องเสียภาษีโรงแรม”

เมืองนี้จะได้รับสี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมด หรืออย่างน้อย 3 ล้านเหรียญต่อปี

ผู้เสนอกล่าวว่าคาสิโนจะจ้าง 3,500 มีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง $787 ล้านต่อปีสำหรับ Norfolk และนำผู้เยี่ยมชมมากกว่า 6.7 ล้านคนต่อปีมาที่รีสอร์ท

Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS) ดำเนินการรีสอร์ทแบบบูรณาการห้าแห่งในมาเก๊าและ Marina Bay Sands ในสิงคโปร์ นั่นทำให้มันเป็นผู้นำในตลาดเกมในเอเชีย นักวิเคราะห์คนหนึ่งคาดว่าบริษัทจะคงอยู่ต่อไปอีกหลายปี

ลาสเวกัสแซนด์สเป็นราชาแห่งตลาดคาสิโนของเอเชียและจะไม่เปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้ นักวิเคราะห์กล่าว (ภาพ: รอยเตอร์)

ทีมนักวิเคราะห์ของเบิร์นสไตน์ตั้งข้อสังเกตว่าในมาเก๊า สต็อกห้องพักของบริษัทในตลาดที่อุปทานมีจำกัด ประกอบกับความสามารถในการล่อลวงนักพนันในตลาดมวลชนจำนวนมากและระดับพรีเมียม ให้วางตำแหน่งให้เป็นราชาแห่งคาบสมุทรในอีกหลายปีข้างหน้า

ในมาเก๊า Sands ควบคุมประมาณหนึ่งในสามของห้องพักในโรงแรม” นักวิเคราะห์ของ Bernstein กล่าวในหมายเหตุ “ด้วยการเล่นเกมในมาเก๊าเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยอุปทาน (และอุปทานห้องพักในโรงแรมจำกัด) แซนด์สได้พัฒนาฐานที่แข็งแกร่งในตลาดมวลชน”

ผลประกอบการชุดล่าสุดของ LVS ยืนยันถึงความสำคัญของการดำเนินงานในเอเชียของบริษัทสำหรับนักลงทุน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ผู้ดำเนินการของ Plaza Macao, Sands Macao และ Venetian Macao มีกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้วก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์จากทรัพย์สินทั้ง 8 แห่งแต่เพียง 93 ล้านดอลลาร์จากผลรวมดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดย Palazzo และ Venetian บน Las Vegas Strip

แผนการขยาย

LVS ซึ่งบริหารงาน Parisian และ Sands Cotai Central พึ่งพากลุ่มวีไอพีที่มีความผันผวนน้อยกว่าในมาเก๊า และได้พิสูจน์แล้วว่ามีความเชี่ยวชาญในการสร้างรายได้ที่ไม่ใช่เกมจำนวนมากที่นั่น สำหรับกำไรทุกดอลลาร์ที่บริษัทสร้างขึ้นที่นั่นประมาณ 90 เซ็นต์มาจากนักพนันในตลาดจำนวนมากหรือรายได้ที่ไม่ใช่เกม

บริษัทกำลังขยายการให้บริการที่ไม่ใช่เกม ซึ่งเป็นสิ่งที่ปักกิ่งต้องการให้ผู้ประกอบการดำเนินการเพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของมาเก๊าในคาสิโน ในการนำเสนอหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสาม Sands เตือนนักวิเคราะห์และนักลงทุนว่าได้ใช้เงิน 2.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มความจุห้องชุดระดับพรีเมียมบนคาบสมุทรอีก 2 ล้านตารางฟุต

“ เมื่อการพัฒนาขื้นใหม่เสร็จสิ้น Sands จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่คาดไว้ในกลุ่มเกมระดับพรีเมียมในมาเก๊า” นักวิเคราะห์ของ Bernstein กล่าว

ความพยายามอื่นๆ ในเอเชีย

ที่ Marina Bay Sands ในสิงคโปร์ บริษัทกำลังวางแผนขยายธุรกิจมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มอาคารโรงแรมแห่งที่ 4 ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะทำให้ LVS เป็นผู้นำเหนือ Genting Singapore ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายอื่นในนครรัฐแห่งนี้

นักวิเคราะห์ของ Bernstein กล่าวว่าการขยายตัวของ Marina Bay Sands จะช่วยหนุนตำแหน่ง LVS ที่นำหน้า Genting ในแง่ของความจุห้อง สล็อตแมชชีน และเกมบนโต๊ะ

ตามที่ได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวาง Sands เป็นหนึ่งในผู้นำที่ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมในญี่ปุ่นหนึ่งในสามใบแรก สถานะที่ได้รับเนื่องจากความสำเร็จที่ก่อตั้งบริษัทในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ บริษัท ซึ่งกำลังมุ่งความพยายามไปที่โตเกียวและโยโกฮาม่า คาดว่ารีสอร์ทแบบบูรณาการของญี่ปุ่นอาจมีราคา 10,000 ล้านถึง 12,000 ล้านดอลลาร์ในการสร้าง

ผู้บริหารของ LVS กล่าวว่าพวกเขาตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนในญี่ปุ่นที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดว่าตลาดเกมจะมีขนาดใหญ่กว่าของสิงคโปร์ในท้ายที่สุด และจะตามหลังมาเก๊าและลาสเวกัสในระดับนานาชาติเท่านั้น

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกมเชื่อว่าปี 2020 จะเป็นปีที่ดีกว่าสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตหกรายในมาเก๊า ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพนันที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

อุตสาหกรรมเกม รายได้จากคาสิโนมาเก๊า

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมกล่าวว่าชั้นคาสิโนของมาเก๊าจะกลับมาอีกครั้งในปี 2020 (ภาพ: Philippe Lopez/Getty)

รายรับจากการเล่นเกมโดยรวม (GGR) อยู่ที่ 30.56 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2019 ซึ่งลดลง 1.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ 10 เดือนเดียวกันในปี 2018

Colin Mansfield นักวิเคราะห์ของ Fitch Ratings เชื่อว่าปีหน้าจะรุ่งเรืองมากขึ้น เมื่อพูดคุยกับSquawk Box ของ CNBCแมนส์ฟิลด์ได้คาดการณ์การเติบโตของ GGR ด้วยเลขหลักเดียวในปี 2020

โดยพื้นฐานแล้วเราคาดว่าธุรกิจวีไอพีจะยังคงทรงตัวจากที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่เรามองเห็นตลาดมวลชนในแง่บวกในระยะยาวมากขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆ เช่น การสร้างความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นในจีน และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใน Greater Bay Area” Mansfield อธิบาย

เขาเสริมว่าภาคส่วนตลาดมวลชนได้รับผลกระทบน้อยลงจากปัญหาที่ขัดขวางการเล่นวีไอพี เช่น ความไม่สงบทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

2019 เงื่อนไข

เศรษฐกิจจีนเติบโตช้าที่สุดในรอบ 28 ปี นั่นนำไปสู่ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง และการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความไม่สงบทางการเงินกำลังโน้มน้าวให้วีไอพีบางคนอยู่ห่างจากห้องเล่นเกมเดิมพันสูงส่วนตัวของมาเก๊า แต่สอดคล้องกับความเห็นของ Mansfield ตลาดมวลชนไม่ได้ถูกปิด

ในความเป็นจริง มาเก๊ากำลังพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จนถึงเดือนกันยายนเป็น 30.2 ล้านคน

ปริมาณผู้เยี่ยมชมและ GGR ไม่ได้ไปด้วยกัน เห็นได้ชัดจากการเดินทางที่เพิ่มขึ้น แต่การชนะคาสิโนลดลง Mansfield กล่าวว่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอีกไม่กี่เดือนและหลายปีข้างหน้า เนื่องจากมาเก๊าสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

“เมื่อคุณมีการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น … มันจะง่ายขึ้นเล็กน้อยเมื่อคุณข้ามพรมแดน สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีต่อตลาดมวลชนในระยะยาว” นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกมของ Fitch กล่าวสรุป

2020 ความชัดเจน

การคาดการณ์การชนะคาสิโนด้วยตัวเลขหลักเดียวของ Fitch ในปีหน้านั้นสอดคล้องกับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกมของ JP Morgan, Sanford Bernstein และ Bloomberg เชื่อว่า GGR จะลดลงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเพื่อปิดฉากปี 2019 ที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตาม นั่นจะนำไปสู่การเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้นในปี 2020

มีความเป็นไปได้ที่ดีที่ปี 2019 จะเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรสำหรับภาคคาสิโนของมาเก๊า และความต้องการนั้นสามารถฟื้นตัวในปี 2020 ด้วยการเปรียบเทียบที่ง่ายดาย สภาพคล่องที่ดีขึ้นในจีน และการบรรเทาอุปสรรคในปี 2019” JP Morgan กล่าวในหมายเหตุ

บันทึก GGR ของมาเก๊าเกิดขึ้นในปี 2013 เมื่อพื้นที่การเล่นเกมแบบวงล้อมได้รับรางวัลมากกว่า 45 พันล้านเหรียญ ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 37.85 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว การชนะคาสิโนในปี 2019 มีมูลค่าประมาณ 37 พันล้านดอลลาร์

มีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสี จิ้นผิงกำลังพิจารณามาเก๊าสำหรับการเผชิญหน้ากันครั้งต่อไปเกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับสงครามการค้า

Palms Casino Resort กำลังจะปิดวันและไนต์คลับของ Kaos เพียงเจ็ดเดือนหลังจากเปิดตัว

ไนท์คลับ Palms Casino Resort ลาสเวกัส

มีผลทันที Kaos at Palms Casino Resort ปิดให้บริการ (ภาพ: Palms Casino Resort)

Frank Fertitta III ซีอีโอมหาเศรษฐีของ Red Rock Resorts (RRR) กล่าวว่าฉากไนต์คลับในลาสเวกัสมีการแข่งขันสูงเกินไป และสามารถใช้พื้นที่ 73,000 ตารางฟุตได้ดีขึ้น

ดูเหมือนว่าตลาดไม่เติบโตเพียงพอสำหรับปริมาณอุปทาน” Fertitta กล่าวกับนักลงทุนเมื่อวันอังคารระหว่างการเรียกรายได้ในไตรมาสที่สามของ Red Rock “ค่าใช้จ่ายของความบันเทิงนั้นสูงเกินไป และเราเพิ่งตัดสินใจที่จะโฟกัสไปที่ปลา”

เขาเสริมว่าลูกค้าของ Kaos มักไม่เสี่ยงไปที่คาสิโนและเล่นการพนัน ซีอีโอกล่าวว่าบริษัทจะขาดทุน 28 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจองตามกำหนดการ และจะสูญเสียเพิ่มอีก 16 ล้านดอลลาร์เป็น 22 ล้านดอลลาร์ในอีก 2 ไตรมาสข้างหน้า

ค่าปาล์ม

Fertitta และ Lorenzo น้องชายมหาเศรษฐีของเขาเป็นเจ้าของ 41.2 เปอร์เซ็นต์ของ Red Rock Resorts ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของStation Casinosและคาสิโน 21 แห่ง

พี่น้องตัดสินใจอย่างน่าปวดหัวในเดือนพฤษภาคมปี 2016 เพื่อซื้อ Palms Casino Resort ในราคา 312.5 ล้านดอลลาร์ และทิ้งเงินเพิ่มอีก 679 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงสถานที่นอกสตริป

ผู้สังเกตการณ์การเล่นเกมตั้งคำถามว่า Red Rock จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในคาสิโนที่มีคนเดินเท้าน้อยหรือไม่มีเลยได้อย่างไร และอยู่ห่างจาก Las Vegas Boulevard มากกว่าหนึ่งไมล์

Fertitta เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าแต่ละหุ้นของ RRR หายไป 0.22 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม รายรับสุทธิอยู่ที่ 465.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากรายได้ที่สูงขึ้นที่ The Palms

ไม่ว่านักลงทุนจะขายตำแหน่งที่สำคัญในผู้ให้บริการคาสิโน หุ้นร่วงลงในสัปดาห์นี้จาก 23.34 ดอลลาร์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายได้เป็น 21.46 ดอลลาร์เมื่อปิดการซื้อขายในวันพุธ ซึ่งขาดทุนถึง 8 เปอร์เซ็นต์

ร็อคกี้ไทม์

Lorenzo และ Frank Fertitta III เพิ่งเพิ่มเงินเดิมพันของพวกเขาในอาณาจักรคาสิโนที่ก่อตั้งโดยพ่อของพวกเขา เหล่าเจ้าสัวเกมได้ซื้อหุ้น RRR มูลค่าเกือบ 42 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมเพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อธุรกิจและการใช้จ่ายที่แปลกประหลาดใน Palms

“เรามองว่ากิจกรรมนี้เป็นผลบวกที่ชัดเจน สนับสนุนมุมมองที่ว่าฝ่ายบริหารเชื่อว่าตลาดท้องถิ่นยังคงอยู่ และจะยังคงอยู่ มีสุขภาพดี และการพัฒนาขื้นใหม่ของ Palms จะพบรากฐานเมื่อเวลาผ่านไป” นักวิเคราะห์เกมของ Deutsche Bank Carlo Santarelli กล่าวใน หมายเหตุในเวลานั้น

อย่างไรก็ตาม RRR ถูกลดระดับโดย Union Gaming หลังจากการเปิดเผยในไตรมาสที่ 3 ขณะนี้ บริษัทมี Red Rock “ระงับ” ลดลงจาก “ซื้อ” ต้นปาล์มเป็นเหตุ

“ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจำนวนมากที่ Palms ในตอนนี้ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่อสังหาริมทรัพย์นั้นจะเริ่มมีส่วนสร้างกำไรอย่างมีความหมายเมื่อเทียบกับการลงทุน ในระยะยาว เราเชื่อว่า Palms จะก้าวกระโดด แต่น่าจะใช้เวลามากกว่าสองสามไตรมาสในการปรับเทียบใหม่” John DeCree นักวิเคราะห์ของ Union Gaming กล่าว

ชายชาวมุสลิมที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุวางระเบิดที่คาสิโนฮอลลีวูด เมืองออโรรารัฐอิลลินอยส์ ไม่เคยพูดถึงคำว่า “ระเบิด” เลยแม้แต่ครั้งเดียว คำพูดและการกระทำของเขาไม่อยู่ในบริบท ทนายความของเขาบอกกับศาล Kane County ในสัปดาห์นี้

มุสตาดิน มูดินอฟ

Mustadin Muadinov อ้างว่าเขามี “ข้อความ” ถึง Donald Trump เมื่อเขาทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัยที่ Hollywood Casino ในเดือนกุมภาพันธ์ (ภาพ: Chicago Sun-Times)

มุสตาดิน มูดินอฟ ชายชาวชิคาโกวัย 30 ปี ถูกตำรวจควบคุมตัวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่คาสิโนลอยน้ำในฟ็อกซ์ริเวอร์ และถูกตั้งข้อหาประพฤติตัวไม่เหมาะสม

ตามรายงานการจับกุม เขาเข้าไปในบ่อนเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. และมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเจ้าหน้าที่

มีรายงานว่าเขาบอกกับเจ้าหน้าที่คาสิโนว่าเขามี “ของขวัญ” สำหรับโดนัลด์ ทรัมป์ และหากเขาไม่ได้รับการพาไปพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ เขาจะขออัลเลาะห์ให้ “เข้าครอบครองและทำลาย” คาสิโน

ขณะที่การพิจารณาคดีกำลังดำเนินไปเมื่อวันอังคาร อัยการบอกกับศาลว่า Muadinov ได้ “ตรวจสอบ” คาสิโนเมื่อวันก่อน และได้ถามเกี่ยวกับตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน ตามรายงานของThe Daily Herald เขายังบ่นเกี่ยวกับชุดของพนักงานเสิร์ฟค็อกเทลอีกด้วย

Bomb Squad เรียกแล้ว

เข้าใจผิดหรือไม่ การระเบิดของ Muadinov เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ คาสิโนและธุรกิจที่อยู่ติดกันถูกอพยพออกไปเป็นเวลาหลายชั่วโมง ในขณะที่มีการเรียกหน่วยเก็บกู้ระเบิดของสำนักงานนายอำเภอ Kane County

การตรวจสอบรถบรรทุกของมูดินอฟที่จอดอยู่นอกคาสิโน เผยให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่าสยดสยองและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าว

แต่อัยการเชื่อว่าจำเลยรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่

จำเลยมีเจตนาไม่เจาะจงเมื่อเขาส่งข้อความ จำเลยส่งภัยคุกคามผ่านคำพูดและการกระทำ” โจ คัลเลน อัยการผู้ช่วยของรัฐ กล่าวตามรายงานของThe Herald “เขายังคงสร้างแถลงการณ์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบเหล่านี้ต่อไป”

คัลเลนยังสังเกตเห็นว่ามูดินอฟกำลังยิ้มขณะที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่กุญแจมือ

แสวงหาความอบอุ่น

แต่ทนายความฝ่ายจำเลยกล่าวว่า มูดินอฟถูกแยกจากภรรยาและครอบครัว และโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนจรจัด โดยอาศัยอยู่ในรถกระบะของเขา เขาเข้าไปในคาสิโนเพื่อหาความอบอุ่น เธออ้าง และตกใจกับสิ่งที่เขาเห็น

“ของขวัญ” ที่เขาต้องการมอบให้กับโดนัลด์ ทรัมป์ คือสารจากอัลลอฮ์ที่ว่าการพนันเป็นบาป เธอกล่าว ขณะถูกจับกุม เขาบอกกับตำรวจว่าเขาไม่ต้องการทำร้ายใคร

ภาษาแรกของ Muadinov คือภาษาตุรกี และเขาไม่ใช่ผู้พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง

ข้อหาก่อความไม่สงบทางอาญารวมถึงการวางระเบิดปลอมหรือการขู่ใช้สารอันตราย ซึ่งอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี

คัลเลนกล่าวว่าคดีนี้จะขึ้นอยู่กับ “บริบท” และการรับรู้ – ไม่ว่ามูดินอฟจะเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงซึ่งการกระทำนั้นมุ่งร้าย หรือเป็นเพียงชายที่สับสนและวิตกกังวลซึ่งกำลังเผชิญกับอุปสรรคทางภาษาในขณะที่พยายามทำความเข้าใจกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ไม่ชัดเจนว่ามีรายงานทางจิตเวชหรือไม่

ไม่มีความลับใดที่ MGM Resorts ต้องการขายทรัพย์สินบนที่ดินของตนมากขึ้นในลาสเวกัส เนื่องจากนายจ้างและผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดของเนวาดายังคงดำเนินการขายสินทรัพย์แบบ “เบาบางสินทรัพย์”

เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท มัณฑะเลย์เบย์ เอ็มจีเอ็ม แกรนด์

MGM Grand ซึ่งเป็นหนึ่งในมงกุฎเพชรของ MGM Resorts คาดว่าจะขายในอนาคตอันใกล้นี้ (ภาพ: Travel Weekly)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ปล่อย Circus Circus ให้กับมหาเศรษฐี Phil Ruffin มูลค่า 825 ล้านดอลลาร์ และขายBellagio มูลค่า 4.25 พันล้านดอลลาร์ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ของ Blackstone Group ขณะนี้ MGM กำลังมองหาผู้ซื้อเพื่อเข้าร่วมใน Mandalay Bay และ MGM Grand

Gillian Tan นักข่าวด้านอสังหาริมทรัพย์ของBloomberg กล่าวว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจรจาอธิบายว่า MGM ได้ส่งความรู้สึกไปยังนักลงทุนในอุตสาหกรรมเกมที่รู้จักเพื่อวัดความสนใจ

MGM Resorts และ REIT MGM Growth Properties (MGP) กำลังเรียกร้องข้อเสนอ MGP เป็นเจ้าของคาสิโน MGM Strip หกแห่ง ได้แก่ มัณฑะเลย์เบย์ มิราจ พาร์คเอ็มจีเอ็ม ลักซอร์ นิวยอร์ก-นิวยอร์ก และเอ็กซ์คาลิเบอร์

MGM Resorts ก่อตั้ง REIT ในปี 2559 และขายผลประโยชน์ส่วนน้อยให้กับสาธารณะผ่านการเสนอขายครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป MGP เป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพ แต่ให้เช่าคาสิโนดำเนินงานคาสิโนและโรงแรมคืนให้กับ MGM

มัณฑะเลย์เบย์มีห้องพัก 4,752 ห้อง และพื้นคาสิโน 155,000 ตารางฟุต ด้วยห้องพักมากกว่า 6,800 ห้อง MGM Grand จึงเป็นโรงแรมเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา พื้นคาสิโนของที่พักมีขนาด 171,000 ตารางฟุต

รายการลาสเวกัส

ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่ 3 ของบริษัท จิม เมอร์เรน ซีอีโอของ MGM Resorts อธิบายว่ามัณฑะเลย์เบย์และเอ็มจีเอ็มแกรนด์กำลังจับจ่ายกันอย่างแข็งขัน หัวหน้าผู้บริหารกล่าวว่าข้อตกลง Bellagio ได้จัดทำกรอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์จะถูกขายด้วยมูลค่าสูงสุด

เรามั่นใจว่าการขาย Bellagio กำหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่สำหรับธุรกรรมการเช่าเกมสุทธิ และจะช่วยให้เราส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้” Murren กล่าว

Murren กล่าวเสริมว่า “เราตื่นเต้นมากกับขั้นตอนที่เราอยู่ การสร้างรายได้จากสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของเราจะช่วยให้เราสามารถบรรลุงบดุลที่แข็งแกร่งด้วยเลเวอเรจหลักที่ต่ำมาก ในขณะที่ลงทุนในโครงการริเริ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงและผลตอบแทนที่สำคัญไปพร้อม ๆ กัน ทุนแก่ผู้ถือหุ้น”

ผู้ถือหุ้นยินดีกับโครงการแสงสินทรัพย์ ในเดือนที่ผ่านมา หุ้น MGM Resorts ได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 27.97 ดอลลาร์เป็น 31.44 ดอลลาร์เมื่อปิดการซื้อขายวันจันทร์ นั่นคือกำไร 12.4 เปอร์เซ็นต์ หุ้น MGP พุ่งขึ้นเกือบหกเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในทางกลับกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average และ NASDAQ เพิ่มขึ้น 3.37% และ 5% ตามลำดับ

ความสนใจของแบล็คสโตน

Blackstone เป็นหนึ่งในบริษัทไพรเวทอิควิตี้ การจัดการสินทรัพย์ และบริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ/ประธานบริษัท Stephen Schwarzman มีมูลค่าประมาณ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์โดยForbes

Bellagio จะไม่ใช่การโจมตีครั้งแรกของ Blackstone ในลาสเวกัส ในเดือนพฤษภาคม 2014 กลุ่มบริษัทได้ซื้อ The Cosmopolitan ในราคา 1.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนลด 60 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นทุนในการสร้าง

คำขวัญของ Blackstone คือ “ซื้อ” “ซ่อม” และ “ขาย” แก้ไขปัญหาที่พวกเขาทำกับ The Cosmopolitan เนื่องจากรีสอร์ทอยู่ในอันดับที่ 55 ในรายชื่อโรงแรมที่ดีที่สุดประจำปี 2018 ของ US News & World Report นั่นคือการจัดอันดับที่สูงเป็นอันดับสามของลาสเวกัส รองจาก Waldorf Astoria (เดิมคือ Mandarin Oriental) และ Aria Sky Suites

ข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดของ Blackstone เกิดขึ้นในปี 2550 เมื่อตกลงซื้อ Hilton Hotels Corporation ด้วยเงินสดทั้งหมดมูลค่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ เจ็ดปีหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Blackstone ได้ส่งคืน Hilton สู่ตลาดสาธารณะโดยมีโรงแรมมากกว่าตอนที่บริษัทซื้อเจ้าของโรงแรมถึง 44 เปอร์เซ็นต์

ฮิลตันจัดการการดำเนินงานในโรงแรมหลายแห่งทั่วลาสเวกัส รวมถึง Waldorf, Elara และ Tropicana