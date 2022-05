เกมส์สล็อต Sa จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

เกมส์สล็อต Sa ขั้นตอนการลงคะแนนความเชื่อมั่นในรัฐบาลได้เริ่มขึ้นในวันอาทิตย์หลังจากการประกาศของนายกรัฐมนตรีAlexis Tsipras ว่าเขาจะพยายามต่ออายุอำนาจของรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลของเขาสามารถบรรลุวาระด้วยเสียงข้างมาก

การประกาศของนายกรัฐมนตรีมีขึ้นหลังจากพรรคอิสระกรีก (ANEL) ประกาศลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาล

กรณีไม่สำเร็จ รัฐธรรมนูญ กำหนดให้ประเทศต้องจัดการเลือกตั้งโดยพลัน เอกสารระบุอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่รัฐบาลสูญเสียความมั่นใจของรัฐสภาและไม่สามารถปกครองต่อไปได้อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้กำหนดตารางเวลาเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยสรุป โดยระบุว่าเกณฑ์หลักในการเลือกเวลาเลือกตั้งคือเสถียรภาพของเศรษฐกิจ เขาตั้งข้อสังเกตว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องไม่ทิ้ง

รวมถึงโครงการเหล่านี้คืองานที่กำลังดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ข้อตกลงสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสนจักรและการคุ้มครองที่อยู่อาศัยขั้นต้น นอกจากนี้ เขายังปรารถนาที่จะดำเนินการปฏิรูปเงินอุดหนุนค่าเช่าและแผนการชำระหนี้ 120 งวดให้เสร็จสิ้น รวมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ควรสังเกตว่าคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีแผนที่จะสรุปผลงานในปลายเดือนมกราคม ในขณะที่กระบวนการกำหนดให้สมาชิกทั้งคณะต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงสองครั้งโดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเดือน

ภายใต้มาตรา 84 ของรัฐธรรมนูญกรีก รัฐบาลสามารถปกครองได้อย่างถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนความเชื่อมั่นจากรัฐสภากรีกเท่านั้น

รัฐบาลสามารถขอการลงมติไว้วางใจได้ ไม่ใช่ฝ่ายค้าน ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะนำญัตติการตำหนิรัฐบาลออกทุกๆ หกเดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ญัตติอาจดำเนินการเร็วกว่านี้ หากมีการลงนามโดยส.ส.เสียงข้างมาก

การอภิปรายเกี่ยวกับคะแนนความเชื่อมั่นหรือการเคลื่อนไหวติเตียนเริ่มต้นขึ้นสองวันหลังจากที่มีการเสนอให้อภิปราย การลงคะแนนความเชื่อมั่นสามารถผ่านได้โดยเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ในรัฐสภาเมื่อมีการลงคะแนนเสียง โดยต้องมีคะแนนเสียงอย่างน้อย 120 เสียง (สองในห้าของรัฐสภา)

หากญัตติผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ถึง 151 เสียง รัฐบาลที่เป็นผลจะมี “คะแนนเสียงยอมความ”

ในทางกลับกัน ญัตติสามารถผ่านโดยส.ส. 151 เสียงส่วนใหญ่เท่านั้น

การลงคะแนนเสียงจะต้องดำเนินการผ่านการลงคะแนนเสียงตามมาตรา 141 ของรัฐธรรมนูญกรีก

กรีซเตรียมรับมือพายุหิมะและพายุฝนฟ้าคะนอง

ทาซอส กอกคินิดิส – 13 มกราคม 2019

สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ เตือน สภาพอากาศหนาวเย็นที่รุนแรงอีกครั้ง รวมถึงหิมะในหลายพื้นที่ของประเทศ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกรีซ ระหว่างบ่ายวันจันทร์ถึงเช้าวันพุธ

พื้นที่หน้าหนาวแห่งใหม่จะนำหิมะตกหนักไปยังบางส่วนของเมืองเอพิรุส แผ่นดินใหญ่ทางตะวันตก และมาซิโดเนียตะวันตกตั้งแต่บ่ายวันจันทร์ ต่อมาจะแพร่กระจายไปยังภาคกลางของกรีซ เมืองเทสซาลี และหมู่เกาะเพโลพอนนีส ที่ระดับความสูงต่ำถึง 200-400 เมตรทางตอนเหนือ และจากทางใต้ 400-600 เมตร

หิมะตกหนักจะยังคงดำเนินต่อไปในเอปิรุส ทางตะวันตกและตอนกลางของมาซิโดเนีย เมืองเทสซาลี และหมู่เกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของอีเจียนในเช้าวันอังคาร โดยจะไปถึงเอเวีย ทางตอนกลางของกรีซ บางส่วนของแอตติกา เพโลพอนนีส และครีตในบ่ายวันอังคาร คาดการณ์ว่าหิมะจะตกบนเกาะอีเจียนและเกาะครีตจนถึงบ่ายวันพุธ

ที่อื่นๆ ในประเทศ คาดว่าจะมีฝนตกหนักและพายุในวันจันทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลไอโอเนียนและตามแนวชายฝั่งตะวันตก รวมถึงบางส่วนของแผ่นดินใหญ่ (รวมถึงแอตติกา) และเอเวีย

คาดว่าจะมีฝนและพายุสำหรับหมู่เกาะคิคลาดีสและเกาะครีตในเช้าวันอังคาร และจะค่อยๆ ไปถึงทะเลอีเจียนตะวันออกในตอนบ่าย

ลมแรงและแรงใกล้ระดับพายุ 7-8 โบฟอร์ตจะพัดในทะเลไอโอเนียนในวันจันทร์ โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 9-10 โบฟอร์ต เมื่อพวกเขาไปถึงภาคตะวันออกของประเทศในวันอังคารก่อนจะสงบลงในวันพุธ มีการคาดการณ์ว่าจะมีน้ำค้างแข็งในบางครั้งรุนแรงตั้งแต่คืนวันจันทร์จนถึงวันพุธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศ

PAOK รักษาตำแหน่งผู้บังคับบัญชาใน Greek Superleague (วิดีโอ)

ทาซอส กอกคินิดิส – 13 มกราคม 2019

PAOK ยังคงดำเนินต่อไปจากจุดที่พวกเขาออกไปก่อนพักฤดูหนาวโดยลงทะเบียนชัยชนะครั้งที่ 14 ของพวกเขาใน 15 เกมใน Greek Supeleague เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

PAOK ยังคงนำ 8 แต้มเหนือคู่แข่งอย่างโอลิมเปียกอสโดยเอาชนะแอสเทอราส ตริโปลี 3-0 นอกบ้าน

กัปตันวิเอรินฮาเปิดสกอร์ให้สโมสรเทสซาโลนิกิในนาทีที่ 65 เมาริซิโอมิดฟิลด์ชาวบราซิลเพิ่มคะแนนเป็นสองเท่าในไม่กี่นาทีต่อมา ขณะที่คอนสแตนตินอส ตริอันตาฟิลโลปูลอสทำเข้าประตูตัวเองในนาทีสุดท้ายของเกมเก็บสามแต้มให้ PAOK

ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ โอลิมเปียกอสยังคงกดดันผู้นำด้วยการคว้าชัยชนะ 2-0 เหนือเลวาเดียกอสในการปะทะฝ่ายเดียวในลิวาเดีย

ประตูจาก Kostas Fortounis กองกลางทีมชาติกรีก และกองหน้า Miguel Angel Guerrero ผนึกสามแต้มแรกของปี 2019 ให้กับทีม Piraeus

ในเกมอื่นๆ ในช่วงสุดสัปดาห์:

Saturday

AE Larissa 3 – 0 Apollon Smyrnis

Atromitos 2 – 2 Panetolikos

OFI Crete 1 – 1 Panionios

Sunday

Panathinaikos 2 – 2 Xanthi FC

ในวันจันทร์ Aris เจ้าภาพ Lamis และ PAS Giannina เจ้าภาพ AEK

ตาราง :

เอเธนส์จัดนิทรรศการกัญชาขนาดใหญ่

ทาซอส กอกคินิดิส – 13 มกราคม 2019

ผู้แสดงสินค้ากัญชามากกว่า 150 รายจากกรีซและต่างประเทศเข้าร่วมงาน Athens Cannabis Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาเทควันโดในฟาลิโรซึ่งดำเนินไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม

เนื่องจากกรีซหันมาใช้ กัญชาทางการแพทย์ เพื่อ สร้างรายได้ที่จำเป็นมาก เอเธนส์คือ จัดงานสามวัน – ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล – เพื่อเพิ่มความสนใจในเนื้อหา

จุดประสงค์ของงานคือเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกของกัญชาและความสำเร็จล่าสุดในทางการแพทย์ เภสัชกรรม และการใช้ในอุตสาหกรรมของกัญชา

บริษัทนวัตกรรมที่ดำเนินการในภาคกัญชาได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น CBD (Cannabidiol), เครื่องสำอาง, ค็อกเทล, เมล็ดพืช, การแพทย์, เครื่องทำให้เป็นไอระเหย, เสื้อผ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

ในเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลกรีกได้ออกใบอนุญาตสองฉบับแรกสำหรับการเพาะปลูกและการแปรรูปกัญชาทางการแพทย์

กรีซออกกฎหมายให้การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เมื่อปีที่แล้ว และยกเลิกการห้ามปลูกและผลิตกัญชาในเดือนมีนาคม

แรงงานข้ามชาติต้องทนกับสภาพอากาศที่เยือกแข็งในค่ายอพยพชาวกรีก (วิดีโอ)

ทาซอส กอกคินิดิส – 13 มกราคม 2019

วิดีโอที่น่าปวดใจเกี่ยวกับสภาพที่ย่ำแย่ในค่ายผู้อพยพ Diavata ทางตอนเหนือของกรีซถูกถ่ายโดยอาสาสมัครอย่างลับๆ เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว

มันแสดงให้เห็นผู้ขอลี้ภัยพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องตนเองจากความหนาวเย็นที่เยือกแข็งในขณะที่ค่ายปกคลุมด้วยหิมะ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายระหว่างการประท้วงเกี่ยวกับ สภาพความเป็นอยู่ที่ค่าย

ค่ายผู้ลี้ภัยทางตอนเหนือของเทสซาโลนิกิ จุคนได้ 700 คน แต่ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัย 1,410 คน

จากจำนวนประชากรทั้งหมดในแคมป์ ผู้คน 700 คนอาศัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งกลายเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ 300 คนอยู่ในอาคารส่วนกลางขนาดใหญ่ในค่าย และผู้คนประมาณ 400 คนอาศัยอยู่ในเต็นท์

ครูนำการประท้วงเรื่องงานไปที่ Greek State TV Studios (วิดีโอ)

ทาซอส กอกคินิดิส – 13 มกราคม 2019

ครูกลุ่มหนึ่งกำลังออกรายการทีวี ERT TV หลัง 21.00 น. ของวันเสาร์ได้ไม่นาน ขัดจังหวะการออกอากาศข่าวหลัก

จู่ๆ ผู้ประกาศข่าวก็ประกาศกลางรายการว่า การออกอากาศถูกขัดจังหวะเพื่อพักโฆษณา

เมื่อผู้ประกาศข่าวกลับมาจากช่วงพัก ผู้ชมเห็นเธออ้างถึงสตูดิโออื่นในอาคารที่ผู้ประท้วงตะโกนสโลแกนและถือป้ายขนาดใหญ่ที่เรียกร้องให้มีงานประจำในโรงเรียนของรัฐ

ตัวแทนอ่านรายการสดทางทีวีเป็นเวลาประมาณสามนาที

เมื่อวันศุกร์ ครูได้ชุมนุมนอกรัฐสภาและปะทะกับตำรวจซึ่งตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตา

อัยการกรีกสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องภัยคุกคามต่อPrespa

ทาซอส กอกคินิดิส – 13 มกราคม 2019

อัยการชาวกรีกเมื่อวันเสาร์สั่งการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจาก พรรค อิสระกรีก (ANEL) ได้รับการขู่ว่าจะไม่ลงคะแนนให้สัตยาบันในข้อตกลง Prespa

เว็บไซต์ข่าวสองแห่งกล่าวหาว่าสมาชิกคนสำคัญของฝ่ายค้านหลักคือพรรคประชาธิปไตยใหม่ (ND) ซึ่งปฏิเสธข้อตกลงเรื่องชื่อ เรียกร้องให้สมาชิกโทรหาส.ส. จากพรรคชาตินิยมอิสระกรีก (ANEL) เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาลงคะแนนเสียงคัดค้าน ข้อตกลง.

ANEL เป็นพรรครองใน รัฐบาลผสมของ กรีซและต่อต้านการเปลี่ยนชื่ออย่างรุนแรง ซึ่งแสดงถึงความแตกแยกที่คุกคามจะทำให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras สั่นคลอน ผู้ช่วยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สมาชิกประชาธิปไตยใหม่ถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคลของ ANEL MP

“เจ้าหน้าที่ที่น่าสะพรึงกลัว”

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลกล่าวหาว่า New Democracy คุกคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ลงคะแนนเสียงให้ข้อตกลง Prespa

“กลไกประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งมีความรู้และคำแนะนำอย่างเต็มที่จากผู้นำ Kyriakos Mitsotakis พยายามที่จะข่มขู่เจ้าหน้าที่” สำนักข่าวของนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันเสาร์

แถลงการณ์ระบุว่า “เจ้าหน้าที่จะตอบโต้ด้วยการขึ้นเสียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกรีซ” จากนั้นกล่าวต่อไปว่า “ไม่มีความพยายามในการใช้ความรุนแรงและการก่อการร้าย – เนื่องจากกลไกบางอย่างที่ใช้ในการสร้าง – จะส่งผลต่อมโนธรรมของพวกเขา”

“ND และ Mr. Mitsotakis จะต้องรับผิดชอบต่อการต่อต้านประชาธิปไตยที่พวกเขากำลังติดตาม” คำแถลงกล่าว

Zaev เรียกร้องให้มีการให้สัตยาบัน

เมื่อวันเสาร์ นายกรัฐมนตรี Zoran Zaev ของ FYROM ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรีกเพื่อให้สัตยาบันในข้อตกลง Prespa

ฝ่ายนิติบัญญัติของ FYROM อนุมัติข้อตกลงในปลายวันศุกร์ ตอนนี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภากรีกจึงจะมีผลใช้บังคับ

“รัฐสภาของเราพบจุดแข็ง แต่มันไม่ง่ายเลย แต่ฉันเชื่อว่ารัฐสภากรีกจะพบพลังในการตัดสินใจเช่นกัน” ซาเยฟกล่าวในงานแถลงข่าวที่เมืองสโกเปีย

เชฟมาเรีย ลอย สาธิตการทำอาหารกรีกเพื่อสุขภาพในรายการ 'Live With Kelly and Ryan'

ฮอลลีวูด

Joanna Kalafatis – 13 มกราคม 2019

เชฟมาเรีย ลอยเป็นแขกผู้มีเกียรติในรายการเช้ายอดนิยม “Live With Kelly and Ryan” เมื่อวันที่ 11 มกราคม โดยแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงวิธีการทำให้อาหารของพวกเขามีสุขภาพดีขึ้นโดยใช้ส่วนผสมจากการทำอาหารกรีก

การแสดงประกอบด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายจากร้านอาหารและเชฟลอย ในสิ่งที่เธอเรียกว่า “กรีกสวอปส์เพื่อสุขภาพ” การแลกเปลี่ยนเหล่านี้รวมถึงการใช้น้ำมันมะกอก บริสุทธิ์ แทนเนยและโยเกิร์ตกรีกแทนส่วนผสมที่อ้วนกว่าและหนักกว่าเช่นครีมหรือมายองเนส

เนื่องจากหลายคนตั้งปณิธานปีใหม่ว่าด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้น การแสดงนี้จะช่วยให้พ่อครัวที่บ้านหลายคนมองหาตัวเลือกอาหารที่ดีกว่าในปี 2019 อย่างแน่นอน

Loi เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของส่วนผสมกรีกที่ดีต่อสุขภาพและผสมผสานเข้ากับอาหารของคุณ เช่นเดียวกับที่เธอทำในร้านอาหาร Loi Estiatorio ใจกลางเมืองแมนฮัตตัน ตำราอาหารของเธอ รวมถึง “The Greek Diet: Look and Feel Like a Greek God or Goddess and Lose up to 10 Pounds in Two Weeks” ขายดีมาก อาหารเมดิเตอเรเนียนเป็นที่โปรดปรานทั่วสหรัฐอเมริกา เพราะมันส่งเสริมรอบเอวที่เล็กลงและร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

ตรวจสอบเซ็กเมนต์เต็มรูปแบบกับ Loi ใน “Live With Kelly and Ryan” ด้านบน

นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราสของกรีซ พบกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ พลเรือเอก เอวานเจลอส อโพสโทลากิส ที่คฤหาสน์แม็กซิมอสในวันจันทร์ เวลาเที่ยงวัน

“การตัดสินใจแต่งตั้งพลเรือเอกEvangelos Apostolakisเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นข้อความถึงทุกฝ่ายทั้งในกรีซและต่างประเทศ” Tsipras กล่าว

นายกรัฐมนตรีกรีกกล่าวถึงเหตุผลที่เขาเลือก Apostolakis ให้ครอบคลุมตำแหน่งรัฐมนตรีที่ Panos Kammenos ทิ้งไว้ นายกรัฐมนตรีกรีกกล่าวว่าได้ส่งข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต่อเนื่องในพื้นที่อ่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธและการป้องกัน

เขาเสริมว่า “มันเป็นข้อความไปยังต่างประเทศด้วยว่าโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างที่เราอาจมีภายในประเทศของเราในแง่ของการปกป้องสิทธิอธิปไตยของเราที่ชาวกรีกทั้งหมดจะรวมกันเป็นหนึ่ง

“ประเทศเหล่านี้จะพบว่าเรารวมกันเป็นหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาตัดสินใจที่จะลองทำอะไรก็ตามที่ท้าทายอำนาจอธิปไตยของเรา” Tsipras กล่าวสรุป

นายกรัฐมนตรีพูดกับ Apostolakis ว่าเขาเชื่อว่าพลเรือเอกจะรับใช้ด้วยความทุ่มเท ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์เช่นเดียวกับที่เขาทำมาหลายปีในฐานะกะลาสีเรือและต่อมาในฐานะผู้นำกองทัพ

สำหรับส่วนของเขา Apostolakis ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมอบหมายงานที่น่ากลัวให้เขา

“ถือเป็นเกียรติและความรับผิดชอบอย่างยิ่ง” อะพอสโทลากิสกล่าว พร้อมเสริมว่าเขาจะ “พยายามทำให้ดีที่สุดที่สามารถทำได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน”

พลเรือเอก Apostolakis ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ประเทศกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เรียกร้องให้มีความสามัคคีกันของชาวกรีก

ครูปะทะตำรวจปราบจลาจลในเอเธนส์ตอนกลาง

นิค คัมปูริส – 14 มกราคม 2019

ครูสาธิตในกรุงเอเธนส์ในวันจันทร์ ภาพถ่ายโดย Proto Thema

เกมส์สล็อต Sa ครูและตำรวจปราบจลาจลปะทะกันที่ใจกลางกรุงเอเธนส์เมื่อบ่ายวันจันทร์ ภายหลังการประท้วงต่อต้านระบบจ้างนักการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งรัฐบาลกรีซประกาศเมื่อไม่นานนี้

การประท้วงจัดขึ้นโดย DOE และ OLME ซึ่งเป็นสหภาพครูที่ใหญ่ที่สุดในกรีซโดยมีครูหลายพันคนเดินขบวนอย่างสงบในใจกลางกรุงเอเธนส์ ในวันจันทร์ตอนเที่ยง

อย่างไรก็ตาม เมื่อครูเข้าใกล้อาคารรัฐสภากรีกที่ถนน Vasilissis Sofias ตำรวจพยายามบังคับผู้ชุมนุมกลับโดยใช้แก๊สน้ำตาปริมาณมาก

ผู้ประท้วงบางคนพยายามตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และความตึงเครียดก็สูงขึ้นเป็นเวลาหลายนาที

ผู้ประท้วงแยกย้ายกันไปไม่นานหลังจากใช้แก๊สน้ำตา โดยไม่มีการรายงานความรุนแรงใดๆ เพิ่มเติม

ฉากมหัศจรรย์ของ St. Nicholas Park ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะของ Naoussa

นิค คัมปูริส – 14 มกราคม 2019

สวนเซนต์นิโคลัสภายใต้หิมะหนาทึบ ภาพถ่ายโดย Wikipedia

ช่างภาพทั่วกรีซ จับภาพทิวทัศน์ธรรมชาติอันตระการตาได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่พัดผ่านอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์แรกของปี 2019 ทำให้อุณหภูมิเยือกแข็งและหิมะตกหนักในทุกมุมของแผ่นดิน

วิดีโอเสียงพึมพำใหม่ที่แสดงความงามอันบริสุทธิ์ของสวนสาธารณะ Saint Nicholas (Agios Nikolaos) ในเมืองNaoussa ของมาซิโดเนีย หลังจากหิมะตกติดต่อกันหลายวัน แสดงให้เห็นว่าภูมิประเทศของกรีกมีความหลากหลายและสวยงามเพียงใด

ด้วยภาพที่ชวนให้นึกถึงสวนสาธารณะในยุโรปตอนกลางหรือทางตอนเหนือ เซนต์นิโคลัสเป็นสถานที่ที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นสวรรค์บนดิน

Saint Nicholas Park ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Naoussa บน Mount Vermio 3.2 กม. ภาพถ่ายโดย Wikipedia

Saint Nicholas Park ตั้งอยู่ที่เชิงเขาของ Mount Vermio ซึ่งแยกทางตะวันตกออกจากตอนกลางของมาซิโดเนียในภาคเหนือของกรีซมีแม่น้ำ ทะเลสาบ และเส้นทางเดินบนภูเขาที่สวยงาม และมีต้นไม้สูงระฟ้ากระจายอยู่ทั่วภูมิทัศน์

ในช่วงฤดูหนาว ทิวทัศน์จะมีความพิเศษมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวที่โชคดีมีโอกาสเพลิดเพลินไปกับความงามของกรีซในฤดูหนาว โดยใช้เวลาขับรถเพียงหนึ่งชั่วโมงจากเมืองเทสซาโลนิกิที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีซ อุทยานแห่งนี้อยู่ห่างจากสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเพียง 20 นาที นั่นคือ “3-5 Pigadia”

สวน Saint Nicholas อยู่ห่างจากใจกลางเมือง Naoussa 3.2 กม. มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ สนามเทนนิสและสนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล และสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งปี

ผู้ต้องขังชาวแอลเบเนียถูกกล่าวหาว่าแทงจนตายในเรือนจำ Korydallos

อาชญากรรม กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 14 มกราคม 2019

เรือนจำ Korydallos ที่มี “ความปลอดภัยสูง” เป็นสถานที่หลบหนีและเรื่องอื้อฉาว ไฟล์รูปภาพ.

Arber Bako นักโทษชาวอัลเบเนียของ Korydallos เรือนจำที่มีความปลอดภัยสูง ของ Attica ถูกแทงเสียชีวิตภายในสถานที่ดังกล่าวเมื่อวันจันทร์

เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการถูกแทงตามรายงาน

ผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดกำลังรับโทษจำคุกที่ Korydallos ในข้อหาพยายามฆ่าทนายความ Giorgos Antonopoulos ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับ Energa และ Hellas Power

เจ้าหน้าที่ได้เชื่อมโยง Bako กับอาชญากรรมอื่น ๆ รวมถึงการพยายามฆ่าหลายครั้งและการฆาตกรรมทนายความอีกคนคือ Michalis Zafeiropoulos

Ryanair ยุติการบินตรงที่เอเธนส์ — เที่ยวบินเทสซาโลนิกิ

นิค คัมปูริส – 14 มกราคม 2019

สนามบินนานาชาติเวนิเซลอสในเอเธนส์ ไฟล์รูปภาพ

Ryanairประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะหยุดเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองต่างๆ ของเอเธนส์และเทสซาโลนิกิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019 สายการบิน

ราคาประหยัดยอดนิยมไม่ได้ให้คำอธิบายสำหรับการย้าย การประกาศดังกล่าวระบุเพียงว่าเที่ยวบินสุดท้ายระหว่างสองเมืองใหญ่ที่สุดของกรีกจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2019 โดยเริ่มจากเทสซาโลนิกิไปยังเอเธนส์ Ryanair ยังกล่าวด้วยว่าเที่ยวบินตรงระหว่างเอเธนส์และชาเนีย เอเธนส์และโรดส์และเอเธนส์และมิโคนอสจะหยุดให้บริการในฤดูร้อนปี 2019 ด้วย Ryanair ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 ในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยวัดจากจำนวนผู้โดยสารตามตาราง ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารระหว่างประเทศต่อปีมากกว่าสายการบินอื่นๆ ในยุโรป

หมอกรีกปีนยอดเขาสูงสุดในแอฟริกาเพื่อการกุศล

นิค คัมปูริส – 14 มกราคม 2019

Stefanos Tsallas ในคิลิมันจาโร ภาพถ่ายโดย LIFO

Stefanos Tsallas แพทย์หนุ่มจากกรีซ เพิ่งพิชิต Mt. Kilimanjaro ซึ่งเป็น ภูเขาที่สูงที่สุดของแอฟริกาในความพยายามที่จะระดมทุนสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน ”Médecins Sans Frontières”

นักศึกษาชาวกรีกวัย 32 ปีรายนี้รวบรวมกิจกรรมอาสาสมัครมามากมายตลอดชีวิตของเขา แต่คราวนี้เขาตัดสินใจที่จะระดมเงินให้กับ Doctors Without Borders ในขณะที่ทำบางสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนสำเร็จ

เมื่อตัดสินใจออกเดินทางสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดของแอฟริกาแล้ว เขาได้สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผู้คนทั่วโลกสามารถอ่านเกี่ยวกับภารกิจของเขาในการปีนเขาคิลิมันจาโรและบริจาคเงิน เป้าหมายของเขาคือการเพิ่ม 2 ยูโรสำหรับทุก ๆ เมตรของคิลิมันจาโร เขาและเพื่อน ๆ ของเขาจะปีนขึ้นไป ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จเกินความฝันที่สุดแล้ว โดยบริจาคเงินเกือบ 9,000 ยูโร (10,330 ดอลลาร์) เพื่อการกุศลระดับนานาชาติ

ความยากลำบากที่ Tsallas และทีมของเขาเผชิญระหว่างการเดินป่า 5 วันในแอฟริกานั้นนับไม่ถ้วน บางครั้งอุณหภูมิต่ำกว่า -22 องศาเซลเซียส (-8 องศาฟาเรนไฮต์) นักปีนเขามีเต๊นท์ไนลอนบางๆ ขนาดเล็กเท่านั้นสำหรับพักค้างคืนที่อากาศหนาวจัด

แบกอาหารแห้งเพียงไม่กี่กระป๋อง พวกเขาจัดการกับสถานการณ์อาหารที่ยากลำบากได้ดีที่สุด พวกเขายังต้องรับมือกับระดับออกซิเจนในบรรยากาศที่ลดลงอย่างมากในชั้นบรรยากาศที่ยิ่งสูงขึ้น

นักปีนเขาที่สบายๆ หลายคนอาจมองข้ามภูเขาคิลิมันจาโรโดยมองจากเนินลาดที่ค่อนข้างชันซึ่งทอดยาวจากเคนยาไปจนถึงแทนซาเนีย แต่นักปีนเขาที่มีประสบการณ์รู้ว่ามันเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการพิชิตยอดเขายักษ์ เนื่องจากต้องเริ่มปีนเขาในเขตร้อนแต่ต้องสิ้นสุดการเดินทางในสภาพเทือกเขาแอลป์

Tsallas และเพื่อนนักปีนเขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากความผิดพลาดเล็กน้อยในการใช้ออกซิเจน หรือการเว้นจังหวะการขึ้นเขา อาจทำให้พวกเขาเสียชีวิตได้

แต่ทีมผู้กล้าก็บรรลุเป้าหมาย

พวกเขาสามารถก้าวขึ้นไปบนยอดเขาคิลิมันจาโรที่มีความสูง 5,895 เมตร (19,341 ฟุต) ได้ในวันแรกของปี 2019

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พวกเขากลับลงไปที่ค่ายฐานที่เชิงเขาแล้ว

Stafanos Tsallas และเพื่อนนักปีนเขาที่ฐานของ Mt. Kilimanjaro ภาพถ่ายโดย LIFO

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Tsallas ยอมรับภารกิจเพื่อช่วยเหลือองค์กร Doctors Without Borders

ในปี 2017 เขาออกจากมหาวิทยาลัยในลอนดอน ซึ่งเขากำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อไปที่เกาะเลสวอสของกรีก และช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่นั่น ในช่วงเวลานั้น ผู้อพยพจำนวนมากได้ลงจอดบนเกาะเมดิเตอร์เรเนียนทุกวันเพื่อหางานที่ดีกว่าหรือเพื่อหนีจากความขัดแย้งและสงคราม

ความฝันสูงสุดของ Tsallas คือการได้ทำงานให้กับ Doctors Without Borders ในโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งในเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน สถานที่ของพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก

ก่อนหน้านั้น นักปีนเขาชาวกรีกผู้กล้าหาญจะยังคงอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งคิสซอส บนภูเขาเพลิออน ในภูมิภาคแมกนีเซียของกรีซ ซึ่งเขากำลังฝึกเพื่อเป็นแพทย์สำหรับระบบการรักษาพยาบาลแห่งชาติของกรีก

แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของอสังหาริมทรัพย์กรีกที่ซื้อด้วยเงินสด

ทาซอส กอกคินิดิส – 14 มกราคม 2019

ผลสำรวจของสมาคมนายหน้าที่ผ่านการรับรองของกรีซ (BPOR) เปิดเผยว่าขณะนี้ ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 8 ใน 10 รายการในกรีซ ดำเนินการโดยใช้เงินสด โดยไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารแต่อย่างใด การสำรวจสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยทั่วไปในภาคการธนาคารและการชะลอตัวของการปล่อยสินเชื่อ BPOR กล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์มักถูกซื้อโดยชาวต่างชาติที่โอนเงินจากต่างประเทศ ในขณะที่ผู้ซื้อชาวกรีกดูเหมือนจะใช้เงินสดที่พวกเขาซ่อนไว้ใต้ที่นอนและในห้องนิรภัยของธนาคาร จากการสำรวจพบว่า ธนาคารเป็นผู้ขายอสังหาริมทรัพย์รายสำคัญ โดย 27.8% ของอสังหาริมทรัพย์ในกรีซที่ขายได้ทั้งหมดมาจากการถือครองธนาคารโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ของกรีกขายในมูลค่าที่สูงกว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปี 2018 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี นอกจากนี้ระยะเวลาที่จำเป็นระหว่างการขายทรัพย์สินและการปิดการขายก็ลดลงอย่างมาก

ทรัพย์สินที่มีมูลค่าระหว่าง 91,000 ถึง 180,000 ยูโร ในปัจจุบันคิดเป็น 23.3% ของธุรกรรม เทียบกับ 17.3% เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว จากการวิเคราะห์พบว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เก่ากว่าและราคาไม่แพงมีน้อยและมีราคาสูงขึ้น

ตามรายงาน การพัฒนาเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรีซอย่างเป็นรูปธรรม

Evangelos Apostolakis: รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของกรีก

ทาซอส กอกคินิดิส – 14 มกราคม 2019

พลเรือเอก Evangelos Apostolakis จะกลายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของกรีกหลังจากการลาออกของ Panos Kammenos เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเงื่อนไขในข้อตกลง Prespa

อะพอสโทลากิส ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองกำลังป้องกันประเทศเฮลเลนิก (HNDGS) จะลาออกจากคณะกรรมการกองทัพเรือในวันจันทร์นี้ เขาจะสวมชุดพลเรือนเพื่อเข้ารับตำแหน่งซึ่งมีกำหนดในวันอังคาร

การประกาศแต่งตั้งพลเรือเอกโดย Alexis Tsipras ในวันอาทิตย์ ทำให้ กรีซต้องตกตะลึง เนื่องจากเขาจะเป็นทหารคนแรกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนับตั้งแต่การปกครองแบบเผด็จการในปี 2510-2517

เขาเกิดเมื่อปี 2500 ที่เมืองเรธิโม ครีต และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือเฮลเลนิกในปี 1980

เขามีอาชีพที่เป็นแบบอย่างในฐานะเจ้าหน้าที่ในกองทัพเรือเฮลเลนิก ผ่านตำแหน่งเพื่อเป็นสมาชิกคนแรกของ HNDGS จากนั้นเป็นหัวหน้าเสนาธิการกองทัพเรือกรีก เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าตามคำสั่งของสภาการต่างประเทศและการป้องกันประเทศ (KYSEA) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

ต่อมาเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นพลเรือเอกโดย KYSEA เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 Apostolakis ได้รับการเสนอชื่อเข้าประชุมกับกระทรวงกลาโหม ผู้สื่อข่าวกระทรวงกล่าวว่า “ ถ้าพวกเติร์กลงจอดบนเกาะหิน เราจะแบนมัน คำพูดของเขาเกิดขึ้นหลังจากเครื่องบินรบตุรกีละเมิดน่านฟ้ากรีกหลายครั้ง

พลเรือเอก Apostolakis แต่งงานและมีลูกสองคน

รัฐสภากรีกจะถือมั่นลงคะแนนเสียงวันพุธ

ทาซอส กอกคินิดิส – 14 มกราคม 2019

รัฐสภากรีกจะเปิดการดีเบตเพื่อความมั่นใจในเช้าวันอังคาร โดยคะแนนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในคืนวันพุธ เจ้าหน้าที่รัฐสภาตัดสินใจในวันจันทร์

นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราส เริ่มกระบวนการลงคะแนนอย่างมั่นใจเมื่อวันอาทิตย์ โดยส่งจดหมายถึงประธานรัฐสภา นิกอส วอตซิส เพื่อขอให้เขาเตรียมการที่จำเป็น

Tsipras ประกาศว่าเขาจะขอให้รัฐสภาต่ออายุการลงคะแนนความเชื่อมั่นในรัฐบาลหลังจากที่พรรคอิสระกรีก (ANEL) ประกาศว่ากำลังถอนตัวจากพันธมิตรกับ SYRIZA ในวันอาทิตย์

การขับไล่ ANEL

Panos Kammenos หัวหน้าพรรคชาวกรีกอิสระ (ANEL) ประกาศว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว Elena Kountora และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร Vassilis Kokkalis ถูกไล่ออกจากกลุ่มรัฐสภาของ ANEL ข่าวนี้มาในรูปแบบของทวีตต่อเนื่องที่โพสต์เมื่อวันจันทร์

Kammenos กล่าวหาว่า Kountoura ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ว่าเธอสนับสนุนรัฐบาลอย่างต่อเนื่องว่า “แลกคะแนนเสียงของเธอและชื่อ ‘มาซิโดเนีย’ เพื่อเป็นประธานรัฐมนตรี” อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศรายนี้กล่าวเสริมว่าเขากำลังถอดเธอออกจากกลุ่มรัฐสภาของ ANEL ซึ่งมีผลทันที

หลังจากนั้นไม่นาน อีกครั้งผ่าน Twitter คัมมินอสกล่าวว่าเขากำลังไล่ก็อกกาลิส ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการตัดสินใจของเขาที่จะสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันด้วยคะแนนความเชื่อมั่น

Joy for Greek Fans เมื่อ Tsitsipas และ Sakkari ชนะที่ Australian Open (วิดีโอ)

ทาซอส กอกคินิดิส – 14 มกราคม 2019

ฝูงชนชาวกรีก-ออสเตรเลียในเมลเบิร์นแสดงการสนับสนุนนักเทนนิส

นักเทนนิสชาวกรีก Stefanos Tsitsipas และ Maria Sakkari ต่างก็คว้าชัยชนะในการแข่งขัน Australian Open รอบแรกที่เมลเบิร์นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อเอาใจแฟนๆ

Tsitsipas กลายเป็นชายชาวกรีกคนแรกที่ชนะการแข่งขัน Australian Open เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเอาชนะ Matteo Berrettini ชาวอิตาลีได้ 6-7(3), 6-4, 6-3, 7-6(4)

นักเตะวัย 20 ปีตกรอบ Australian Open ของปีที่แล้วในรอบแรก แต่คราวนี้เขาชนะ โดยเดินหน้าต่อไปหลังจากผ่านไป 2 ชั่วโมง 57 นาทีหลังจากตีเอซได้ 15 เอซ และช่วยรักษาจุดเบรกพอยต์ทั้งสองไว้ได้

Tsitsipas จะพบกับ Viktor Troicki ชาวเซอร์เบียรอบคัดเลือกหรือชาวสเปน Roberto Carballes Baena

Maria Sakkari จากกรีซเอาชนะ Jelena Ostapenko ของ Latvia ในการแข่งขันโอเพ่นหญิงที่ Australian Open 6-1, 3-6, 6-2

อันดับที่ 42 ของโลก Sakkari เดินผ่านชุดแรกได้อย่างง่ายดายโดยทำคะแนน 6-1 ก่อนที่จะแพ้ชุดที่สอง 3-6 ให้กับ Ostapenko อันดับ 22 และจากนั้นก็รับเซตสุดท้าย 6-2

หลังจบเกม สักการีขอบคุณแฟน ๆ ชาวกรีก-ออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุน