เกมส์สล็อตออนไลน์ ปั่นสล็อตเว็บไหนดี แอพสล็อต

ลอนดอน สหราชอาณาจักร – 26 เมษายน 2011 – หลังจากการทำงานใน FancyBingo.com ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่และ CostaBingo.com ที่เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างสูง เจ้าของ Mandalay Media Group ได้ประกาศแต่งตั้ง Level Media ในข้อตกลงระยะยาว

Level Media บริษัทการตลาดเกมออนไลน์ที่ก่อตั้งโดย Will Griffiths (ในภาพ) จะรับผิดชอบในการพัฒนาแบรนด์ใหม่และโดดเด่นจำนวนมากสำหรับกลุ่ม Griffiths ได้สร้างที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการให้บริการธุรกิจเกมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ และผลกำไรทางธุรกิจใหม่นี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับบริษัท

“ฉันรู้จัก Richard Skelhorn ผู้ร่วมก่อตั้ง Mandalay Media Group มาหลายปีแล้ว และฉันดีใจที่ตกลงทำข้อตกลงระยะยาวเพื่อพัฒนาแบรนด์ใหม่และนำธุรกิจของมัณฑะเลย์ไปสู่ดินแดนใหม่ มัณฑะเลย์เป็นผู้นำที่ชัดเจนในตลาดบิงโกออนไลน์ และเราหวังว่าจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พวกเขาได้รับส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นผ่านการสร้างข้อเสนอของแบรนด์ซึ่งมอบประสบการณ์และมูลค่าให้กับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น” วิล กริฟฟิธส์กล่าวในการชนะ

“เรากำลังมองหาหน่วยงานที่สามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอแบรนด์บิงโกออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จของเรา CostaBingo.com, CityBingo.com, SingBingo.com และ FancyBingo.com และทำให้ธุรกิจของเรามีมิติเพิ่มขึ้น Level Media เหมาะกับบทสรุปของเราอย่างแท้จริง และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของ Will Griffiths ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งของเราไม่มี” Richard Skelhorn ผู้ร่วมก่อตั้ง Mandalay Media Group ยืนยัน

เกี่ยวกับสื่อระดับ: Level Media คือบริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการเต็มรูปแบบด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และเอเจนซี่โฆษณา โดยมุ่งเน้นที่ iGaming และ E-Commerce ที่มีสำนักงานในซานโฮเซ คอสตาริกา ก่อตั้งโดยกูรูอุตสาหกรรม Will Griffiths ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในการทำการตลาดให้กับแบรนด์เกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด เช่น Betonsports, Ultimatebet, Absolute Poker และ Doylesroom

ด้วยประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในโป๊กเกอร์ คาสิโน กีฬา และบิงโก Level Media มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเลือกของแบรนด์เกมออนไลน์ที่ต้องการสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าที่ดีกว่า ทีมสื่อระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาแบรนด์ iGaming ที่โดดเด่นที่สุดบางแบรนด์ในปัจจุบัน เยี่ยมชมเพื่อดู Show Reel ล่าสุด

คดีที่มีรายละเอียดสูงแต่บางทีอาจถูกลืมไปเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับ Full Tilt Poker โดยมือโปรที่อ้างว่าถูกปิดไม่ให้มีส่วนได้เสียในการเป็นเจ้าของได้ถูกนำเสนอใน ฟ อ รัม Two Plus Two

จากคำฟ้อง ในวันที่ 15 เมษายนต่อฟูล ทิลท์ โป๊กเกอร์และตัวการหลักสองคน เอกสารของศาลที่เกี่ยวข้องกับคดี Clonie Gowen กำลังได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น

หนึ่งในหัวข้อหลักของการอภิปราย: ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังหลายคนรวมถึง Howard Lederer และ Phil Ivey ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือเจ้าของร้อยละ Clonie อ้างว่าเธอถูกตัดขาด นั่นอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหากรัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสินใจไล่ตาม “ผู้ถือหุ้น” ผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเหล่านี้

คดีของเธออยู่ในระหว่างอุทธรณ์

ฉันกำลังดู Wiki และเห็นว่าคดีของเธอถูกยกเลิก ด้วยความที่เป็นคนงี่เง่า ฉันจึงใช้ PACER และอ่านคำวิงวอนและการเคลื่อนไหวบางส่วนจากการกระทำดั้งเดิมซึ่งถูกปฏิเสธเพราะ (ฉันต้องการให้มันง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่เคารพกฎหมาย) เธอล้มเหลวในการพูด เธอร้องเรียนข้อเท็จจริงเฉพาะที่อาจทำให้เกิดการกระทำได้ (เช่น การผิดสัญญาและพันธสัญญาแห่งความสุจริตและการจัดการที่เป็นธรรม) ผู้พิพากษาให้เวลาเธอ 3 ครั้งในการแก้ไขคำร้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ แต่ในแต่ละครั้งเธอไม่สามารถระบุข้อเท็จจริงเฉพาะเจาะจงได้ว่าเธอได้รับคำสัญญาว่าจะชำระเงินเมื่อใด

มาพบว่าเธอยื่นอุทธรณ์ย้อนหลังในเดือนมีนาคม 2010 และคดีนี้ยังคงค้างอยู่ในศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ รอบที่เก้า ณ วันที่ 21 เมษายน 2011 พวกเขาอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือของคนกลางในการบรรลุข้อตกลง ฉันสงสัยว่าเธอจะได้อะไรจากเรื่องนี้ อย่างที่คุณอาจทราบก่อนที่จะฟ้อง Clonie พบว่าผู้เชี่ยวชาญ FTP ทุกคนได้รับเช็คการแจกจ่ายจาก FTP ยกเว้นเธอ ฮาวเวิร์ดเสนอเงิน 250,000 ดอลลาร์ให้เธอสำหรับ “ผลงานที่ผ่านมา” ซึ่งเธอปฏิเสธ ฉันคิดว่าตอนนี้ข้อเสนอจะเพิ่มขึ้น แต่โดยสิ่งที่ DOJ จะเกิดขึ้น

ตามข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ UB.com และ Absolute Poker ซึ่งทั้งคู่เป็นเจ้าของโดย Cereus ต่างก็สนับสนุนให้ผู้เล่นในสหรัฐฯ เข้าสู่เกมเงินสด มีข่าวว่าห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่เตรียมต่อสู้อาจเลือกที่จะต่อสู้กับข้อกล่าวหาผ่านประเทศแคริบเบียนเล็กๆ แอนติกาและองค์การการค้าโลก

UB.com/Absolute Poker เป็นหนึ่งในสามห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกปราบปรามเมื่อวันที่ 15 เมษายน ส่งผลให้มีการยึดชื่อโดเมนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

ในขณะที่อีกสองบริษัทฟ้อง Full Tilt Poker และ PokerStars ออกจากตลาดสหรัฐอย่างรวดเร็ว UB.com ยังคงอนุญาตให้เล่นด้วยเงินสดจริงสำหรับลูกค้าปัจจุบัน ผู้เล่นในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถส่งเงินเพื่อเติมเงินในบัญชีของตนหรือทำการถอนเงินได้ ในทำนองเดียวกัน UB.com จะไม่รับลูกค้าใหม่จากสหรัฐอเมริกาในเวลาปัจจุบัน กล่องป๊อปอัปบนเว็บไซต์แจ้งผู้เล่นสหรัฐว่าพวกเขา “ไม่ควรเข้า” แต่ก็ไม่ได้หยุดบางคนจากการทำเช่นนั้น ซอฟต์แวร์อนุญาตและตัวแทนของ บริษัท ก็สนับสนุนให้เป็นเช่นนั้น

แอนติกาซึ่งให้ใบอนุญาตแก่บริษัทการพนันออนไลน์หลายแห่งรวมถึง UB.com/Absolute Poker ชนะคดีกับสหรัฐอเมริกาในองค์กรการค้าโลกซึ่งในสาระสำคัญทำให้บริษัทที่ดำเนินการที่นั่นมีภูมิคุ้มกันจากการถูกฟ้องร้องที่ถือว่าห้ามไม่ให้มีการแข่งขัน

“ผมกังวลว่า ณ เวลานี้ ทางการสหรัฐยังคงดำเนินคดีกับซัพพลายเออร์ที่ไม่ใช่ในประเทศสำหรับบริการเกมทางไกล โดยฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน” ฮาโรลด์ โลเวลล์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจของแอนติกากล่าว

“ฉันไม่ตระหนักถึงสถานการณ์อื่นใดที่สมาชิกของ WTO ถูกดำเนินคดีทางอาญากับบุคคลภายใต้สถานการณ์ที่ WTO ได้วินิจฉัยอย่างชัดแจ้งว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

“ขณะนี้ เรากำลังตรวจสอบทางเลือกทั้งหมดที่เรามีต่อสหรัฐอเมริกาอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก เรามั่นใจว่าคำตัดสินของ WTO มีจุดแข็งที่สำคัญ และตอนนี้เรากำลังหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา”

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับ Gambling911.com แนะนำว่าแม้ว่าจำเลยเลือกที่จะทำสัญญาข้ออ้าง พวกเขาก็น่าจะมองหาเวลาติดคุกที่มีนัยสำคัญในขณะที่ต้องจ่ายค่าปรับที่สูงชัน

ชายผู้ช่วยจัดการ Full Tilt Poker, PokerStars และ UB.com ล้มละลายและติดอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานของสหรัฐฯ

Daniel Tzvetkoff เด็กวิซชาวออสเตรเลียวัย 25 ปีที่โปรไฟล์บน Gambling911.com เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการถูกจับกุมในวันที่ 15 เมษายน 2011 มีรายละเอียดที่น่ากลัวยิ่งกว่าในหน้าของ Sydney Morning Herald Monday โดย Cosima Marriner

เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจจากสื่อของออสเตรเลีย หวังว่าการสนทนาของเราในที่นี้จะไม่ใช่ปูชนียบุคคลอีกประการหนึ่งสำหรับข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ใช่ มีอีกกรณีหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่จะเกี่ยวข้องกับกรณีปัจจุบันของ Full Tilt Poker, PokerStars และ UB.com เราอาจจะไม่ได้อ่านเรื่องนี้มากนัก และคดีความกับบริษัทโป๊กเกอร์ออนไลน์เหล่านี้ก็ปิดตัวลง อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลที่ดีของเรากำลังบอกเรา

แล้วบทความ Herald บอกอะไรเราเกี่ยวกับ Tzvetkoff บ้าง?

นอกจากการเป็นงู หนู “สนิชสนิช” หรือฉายาอื่นๆ ที่คุณต้องการจะสื่อถึงเขาแล้ว Tzvetkoff ยังเป็นผีเสื้อของสังคมอีกด้วย

เพื่อนคนหนึ่งบอกเดอะเฮรัลด์ถึงสิ่งที่เขารักมากกว่าสิ่งอื่นใด: “”การทุ่มเงินไปรอบๆ สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต แชมเปญ ปาร์ตี้ – เขาชอบปาร์ตี้”

วิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยนั้นสิ้นสุดลงแล้ว แต่อย่างน้อยเขาก็จะไม่อยู่ในห้องขังตลอดชีวิตที่เหลือของเขา

เพื่อนบอกกับ Herald ว่า: “เขาเป็นเด็กที่จมอยู่กับเงิน” อดีตเพื่อนของเขากล่าว “เขาประสาทหลอนเล็กน้อย เขาไม่ยอมรับว่าเขาทำอะไรผิด เขาแค่คิดว่าเขาสามารถหนีจากมันได้ เขาแค่ยิ้มเยาะและไม่คิดเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่น”

เพื่อนคนอื่นๆ อ้างว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเขาเป็นเหมือนเด็ก

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ Tzvetkoff เขาผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นสำหรับเว็บไซต์ New York Times ในช่วงเริ่มต้นอาชีพการงานของเขา นอกจากนี้เขายังจัดงานปาร์ตี้ฟุ่มเฟือยที่ไม่มีใครเหมือน Snoop Dogg และ Chris Brown สามารถอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่

หลังจากการปราบปรามใน UB.com และองค์กรโป๊กเกอร์ออนไลน์อีกสองแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งสามบริษัทละทิ้งตลาดสหรัฐ…..หรือแบบเดียวกัน

UB.com ยังคงสั่นคลอนเล็กน้อยแม้ว่าสุดสัปดาห์นี้ ท่าทีของพวกเขาก็ชัดเจนมาก….อย่างน้อยก็ในตอนนี้

ตัวแทนของ UB.com เริ่มบอกกับลูกค้าในสหรัฐฯ ว่าพวกเขายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเล่นในห้องเงินสด

พูดตามตรง ทั้งผู้เล่นและผู้บริหารของ UB.com ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคต UB.com ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้บริการแก่ตลาดสหรัฐฯ ที่ร่ำรวยต่อไปหรือไม่ ในขณะที่ผู้เล่นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเล่นที่นั่น พวกเขาชอบซอฟต์แวร์และมีเพียงไม่กี่คนที่พูดเป็นอย่างอื่น

ในท้ายที่สุด ดูเหมือนว่า UB.com จะเจรจาข้อตกลงผ่านทนายความที่มีอำนาจสูงกับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อเริ่มอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงิน หรือพวกเขาจะพยายามอย่างยิ่งที่จะค้นหาโปรเซสเซอร์ใหม่ ภายหลังหมายถึง “ธุรกิจตามปกติ” หรือ “ธุรกิจที่ไม่ปกติ” หากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ออกจากเขตทางใต้ของนิวยอร์กต้องการให้จำเลยเลวพอ

แหล่งข่าวของเราบอกเราว่า Arlo Devlin-Brown ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ที่ดูแลการสอบสวนต้องการให้จำเลยทั้งหมดถูกจับขังคุก เขาไม่สนใจเพียงแค่รวบรวมค่าปรับหลายล้านดอลลาร์เหล่านั้น คนอื่นๆ ในกระทรวงยุติธรรมอาจมีความคิดที่ต่างออกไป

The Globe and Mail เปิดเผยภาพลักษณ์ที่น่าสนใจของชายผู้อยู่เบื้องหลัง PokerStars, Isai Scheinberg ที่เกิดในอิสราเอล (หรืออาจเกิดในแคนาดา)

ผู้ก่อตั้ง PokerStars และคนอื่นๆ อีกเกือบโหลถูกฟ้องเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจากการฟอกเงินและการฉ้อโกงธนาคาร PokerStars ซึ่งเป็นห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด Full Tilt Poker และ UB.com ก็ถูกฟ้องเช่นกัน การละเมิดการบังคับใช้การเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย Ace (UIGEA) ปรากฎว่าเป็นอาชญากรรมน้อยที่สุดที่ Scheinberg ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำขึ้น

The Globe and Mail ยกคำพูดบางอย่างของ Scheinberg พูดกับ Steve Wynn เจ้าพ่อการพนันในเวกัสขณะอยู่บนเรือยอทช์ของเขา

จากโลกและจดหมาย :

“สตีฟ ในตลาดอเมริกา เรามีลูกค้ามากมาย” Isai Scheinberg ผู้ก่อตั้ง PokerStars.com วัย 64 ปีกล่าว เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย “มันควรจะทำถูกต้อง และฉันไม่ต้องการที่จะมองข้ามไหล่ของฉัน ณ จุดนี้ในชีวิตของฉัน”

Wynn ประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห์พร้อมที่จะปรับธุรกิจของเขากับ PokerStars ที่ทั้งหมดเปลี่ยนไปเมื่อคำฟ้องลงมา

เราได้ดูชีวิตส่วนตัวของนาย Scheinberg เล็กน้อย ซึ่งหลายคนเชื่อว่าต้องการให้อุตสาหกรรมของเขาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างแท้จริง และหากข้อกล่าวหาเหนือกว่า ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

Isai Scheinberg ได้รับการอธิบายอย่างหลากหลายว่าเป็นชาวแคนาดาหรือชาวอิสราเอลชาวแคนาดา บันทึกทรัพย์สินแสดงให้เห็นว่าเขาซื้อบ้านขนาดเล็กในริชมอนด์ฮิลล์ ชานเมืองโตรอนโตในปี 2531 และถือครองทรัพย์สินจำนวน 660,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ไม่มีใครตอบเมื่อ The Globe หยุดสองครั้งในสัปดาห์นี้ Scheinbergs ไม่ได้ส่งคืนข้อความที่ทิ้งไว้กับธุรกิจระหว่างประเทศและผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาในวอชิงตัน

ในปี 1990 นาย Scheinberg ทำงานที่ IBM Canada ซึ่งเขาช่วยพัฒนามาตรฐานที่เรียกว่า Unicode เครื่องมือนี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ในเอเชีย เช่น รู้จักสคริปต์จากยุโรปและในทางกลับกัน

The Globe and Mail ยังพูดคุยกับพ่อค้าคนเดิมที่ไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งอ้างว่าถูกหลอกให้ดำเนินการกับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นบัญชีของ “หน่วยงานการตลาดที่คืนเงินให้สำหรับวิดเจ็ต [อินเทอร์เน็ต]”

ด้วยการปราบปรามห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสามห้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดบางคนคือห้องไพ่ของเวกัส

ห้อง Aria Poker รายงานว่ามีผู้เล่นเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์CardPlayer.comรายงาน

ตามที่ผู้จัดการกะ Danielle Hackney พวกเขาได้รับ “wire-to-wire เต็มไปด้วย 24 โต๊ะตั้งแต่วันศุกร์” ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ห้องโป๊กเกอร์อื่น ๆ ได้เห็นการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นรวมถึง MGM ซึ่งสังเกตว่ามีการดำเนินการของผู้เล่นเพิ่มขึ้นประมาณสามโต๊ะ

ที่ห้อง Venetian Poker Room ขนาด 39 โต๊ะ ผู้อำนวยการการแข่งขัน Tim Mix บอกกับ Card Player ว่างานโฮลเอ็มมูลค่า 225 ดอลลาร์ในวันอังคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Deep Stack ที่กำลังดำเนินอยู่ของคาสิโน มีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ( ถึง 255 ผู้เล่นที่ลงทะเบียน) จากเหตุการณ์เดียวกันในวันอังคารที่แล้ว เขาบอกว่าห้องโป๊กเกอร์อื่น ๆ ที่เขาไปเยี่ยมชมก็ดูยุ่งกว่าปกติเช่นกัน

ตาม CardPlayer.com ผู้เล่นจำนวนหนึ่งที่โต๊ะเหล่านี้แสดงวิธีที่พวกเขาไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้อีกต่อไปแม้ว่าห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์บางห้องยังคงให้บริการแก่ผู้เล่นในสหรัฐอเมริกา ( ดูที่นี่ – โปรดทราบว่า Absolute Poker ในขณะนี้ไม่ได้ให้บริการใหม่ในสหรัฐอเมริกา ผู้เล่น)

Gambling911.com คงจะสะเพร่าเมื่อชี้ให้เห็นว่าผู้คนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเริ่มวันหยุด/วันหยุดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในวันศุกร์ที่แล้ว ดังนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่

หลังจากการปราบปรามเมื่อวันศุกร์ที่ Full Tilt Poker, PokerStars และ UB.com ทั้งสามคนต้องถอนตัวออกจากตลาดสหรัฐ ผลลัพธ์ที่ได้คือปริมาณการรับส่งข้อมูล “เงินสดจริง” ลดลงเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับทั้ง Full Tilt Poker และ UB.com PokerStars มีการจัดการที่ค่อนข้างดี โดยสูญเสียฐานลูกค้าไปประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจาก PokerStars เน้นหนักไปที่ตลาดยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ลูกค้าของ UB.com ในสหรัฐฯ รายงานว่าสามารถเข้าถึงเกม “เงินสดจริง” ได้ อย่างไรก็ตาม การแจ้งเตือนดังกล่าวได้กีดกันลูกค้าดังกล่าวไม่ให้เข้ามา โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นผลให้มีลูกค้าเพียงไม่กี่รายจากสหรัฐอเมริกาที่เข้าถึงเกม “เงินสดจริง” โดยตระหนักว่าพวกเขาอาจไม่ได้รับเงิน

ในอีกด้านของสเปกตรัม ห้องโป๊กเกอร์ เกมส์สล็อตออนไลน์ ออนไลน์สามห้องยังคงรับผู้เล่นในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Bodog, Cake และ Merge ทั้งหมดมีการเติบโตอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเห็นการเพิ่มขึ้นถึง 31 เปอร์เซ็นต์สำหรับ Cake และ 36 เปอร์เซ็นต์สำหรับทั้ง Bodog และ Merge

PokerStars ค่าเฉลี่ย 7 วัน “เงินสดจริง” โดยทั่วไปจะสูงกว่า 30,000 ณ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน เหลือเพียง 20,000 กว่าตัว Full Tilt อยู่ที่ประมาณ 10,000 โดยก่อนหน้านี้พวกมันอยู่ที่ประมาณ 16,000 ดังที่กล่าวไปแล้ว ทั้งสองไซต์มีอัตราการเข้าชมสูงกว่าคู่แข่งที่ใกล้ที่สุด (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) แม้ว่าจะมีข้อกล่าวหาก็ตาม

และ Cereus (UB.com) กลายเป็นคอและคอโดย Merge มีแนวโน้มที่จะผลักดัน Cereus ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พวกเขากำลังหาผู้เล่นเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่คนเท่านั้น สูงสุด 24 ชั่วโมงของพวกเขาสำหรับผู้เล่น “เงินสดจริง” นั้นน้อยกว่า Merge ประมาณ 1,000

ปริมาณการใช้งานของ Cereus คาดว่าจะใกล้เคียงกับของ Bodog และ Cake หากพวกเขาออกจากตลาดสหรัฐโดยสมบูรณ์และห้ามไม่ให้ลูกค้าดังกล่าวเล่น

เชื่อกันว่า Cereus ไม่ถือเป็นหนี้ค่าปรับที่กำหนดไว้สำหรับ Full Tilt Poker หรือ PokerStars

QuadJacks.com พอดคาสต์ยอดนิยมของ Uber ฟาดฟันที่ Full Tilt Poker เนื่องจากพยายามอย่างโจ่งแจ้งในการปิดปากผู้เล่นที่เพิ่งมีกำหนดจะปรากฏตัวในรายการ ตัวแทนของฟูลทิลท์ไปไกลถึงขั้นโทรมาระหว่างการแสดงและสั่งให้ “เงินที่จ่าย” ของพวกเขาเงียบ คุณสามารถฟังพอดแคสต์ Quadjacks.comได้ ที่นี่

Full Tilt เป็นหนึ่งในสามเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินและการฉ้อโกงธนาคารในวันที่ 15 เมษายน ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้เล่นหนึ่งเดือนหลังจากการยื่นคำฟ้อง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Raymond Bitar ผู้ก่อตั้งบ้านของเขาในสหรัฐฯ จำนวนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยึดได้ Bitar กล่าวหาเขาในการร้องเรียนของสหรัฐฯ มากกว่าฝ่ายอื่นๆ

QuadJacks ได้สัมผัสกับสิ่งที่ Gambling911.com ค้นพบเมื่อหลายปีก่อนในการจัดการกับ Full Tilt Poker

หนึ่งในเหตุการณ์ที่ฉาวโฉ่ที่สุดคือเมื่อตัวแทนผู้เล่นมืออาชีพ Michele Clayborne เรียกร้องให้ Gambling911.com ลบบทความที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ที่อ้างถึงรายงานของ Pokerati.com ว่า Full Tilt Poker พยายามเซ็นสัญญากับ Russ Hamilton ผู้ต้องสงสัยที่โกงเพื่อเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของพวกเขา แทนที่จะปฏิเสธรายงาน Clayborne สั่งให้ถอดบทความออกและเตือนว่าไซต์จะไม่สามารถเข้าถึงข้อดีของ Full Tilt สำหรับการสัมภาษณ์ได้ Gambling911.com ปฏิเสธที่จะลบบทความ

หลายเดือนต่อมา Gambling911.com ได้ยื่นคำร้องเพื่อแทรกแซงภายหลังการยึดบัญชีธนาคารของผู้ดำเนินการชำระเงินของ Full Tilt Poker ศาลวงจรตัดสินให้ Costigan Media ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Gamlbing911.com เข้าใช้ ซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงเอกสารที่ผนึกได้ หลังจากเรียนรู้ว่าฟูลทิลท์โป๊กเกอร์มีชื่อเฉพาะในหมายจับ บุคคลใกล้ชิดกับบริษัทก็หัวเราะเยาะปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า

Quadjacks.com เรียกฟูลทิลท์โป๊กเกอร์ว่า “ไอ้เรือไททานิคกลางมหาสมุทรและเสร็จแล้ว”

“โดยพวกเขา (Full Tilt Poker) ที่ไม่ได้พูดอะไรเลย นั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าสงสัย” Quadjacks.com กล่าว

การสัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้นำเสนอ Mike Matasow โปรโป๊กเกอร์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าถูกเรียกตัวกลางรายการและบอกให้ Full Tilt Poker ปิดปาก Matasow ยังคงอยู่ในรายการ แต่ไม่ได้พูดถึง บริษัท อีกต่อไป แต่พูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาที่จะเกิดขึ้น สิบนาทีต่อมาตัวแทน Full Tilt โทรมาอีกครั้งและสั่งให้เขาออกจากรายการ

“ผ่านมาเพียง 26 วัน (นับตั้งแต่ฟูลทิลท์โป๊กเกอร์) จ่ายไปแล้ว” Quadjacks.com กล่าว พวกเขายังชี้ให้เห็นว่า PokerStars ได้จ่ายข้อดีและผู้เล่น QuadJacks แนะนำว่าข้อดีและเจ้าของ Full Tilt สามารถรับเงินได้ก่อนผู้เล่น อย่างไรก็ตาม ไม่มีการยืนยันโดยอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

นี่คือการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในรายการคืนวันพุธ:

“ฉันไม่คิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี มันไม่ใช่ทั้งหมด ไม่มีใครจากผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้ใครทราบ เงินฟูลทิลท์อยู่ที่ไหน” อย่างน้อย PokerStars ก็ได้ส่งเช็ค พวกเขากำลังจ่ายเงินเพื่อบอกว่าทุกอย่างโอเค ทุกอย่างไม่เป็นไร พวกเขาถูกห้ามไม่ให้พูด”

“เพราะเป็นห่วง?” ถามเจ้าภาพร่วม เห็นได้ชัดว่ารู้คำตอบ

“ฉันไม่คิดว่าเราจะเห็นเงินของเรา ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะมีเงินจ่ายให้กับผู้เล่นของพวกเขา”

“เราจะกำหนดเวลาให้ผู้เล่น Full Tilt Poker ปรากฏตัวในรายการและทันทีที่ประกาศนี้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ใครบางคนจะติดต่อผู้เล่นเหล่านี้และบอกพวกเขาว่าพวกเขาต้องไป โรคของการเฝ้าระวังแบบนี้ค่อนข้างแปลก”

“ปล่อยให้มันเลื่อนไปสองสามครั้งแรก….มีการสัมภาษณ์ทั้งหมดเข้าแถว…ในทันใดผู้เล่นก็เข้ามาไม่ได้ ทุกคนอยู่ในกลุ่มเมฆแห่งความลับในขณะนี้ หากพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินให้กับบัญชีผู้เล่นเหล่านี้และจ่ายข้อดีเหล่านี้ได้ นี่เป็นปัญหาใหญ่”

ผู้เล่น (มืออาชีพ) ต้องยืนหยัดเพื่อสิทธิของผู้เล่น

“ไม่มีผู้เล่นคนเดียวที่ยืนหยัดเพื่อสิทธิของผู้เล่นโป๊กเกอร์และทำตัวให้ห่างจากเรือรบ Full Tilt ที่ล้มเหลวนี้ นี่คือเรือไททานิคที่อยู่กลางมหาสมุทรและเสร็จสิ้น ฉันต้องการที่จะผิด ฉันรอจนถึงจุดนี้ นานมากแล้วที่เราจะยืนหยัดเพื่อความเงียบนี้ เป็นหน้าที่ของเราที่จะเรียกคนเหล่านี้ออกมา”

Quadjacks.com ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาคาดว่าผู้เล่นมืออาชีพของ Full Tilt Poker ส่วนใหญ่จะถูกไล่ออก

ในการให้สัมภาษณ์กับThis Is Moneyแอนดรูว์ แม็คไอเวอร์ ซีอีโอของ Sportingbet เปิดเผยว่าบริษัทของเขาคาดว่าจะรับพนันประมาณ 35,000 รายการต่อชั่วโมงสำหรับแมตช์พรีเมียร์ชิพสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เมื่อฤดูกาลมาถึงจุดไคลแม็กซ์

Sportingbet.comมีลูกค้าประจำ 250,000 รายที่เดิมพันครั้งละ 15 ปอนด์และ McIver กล่าวว่า: ‘เรามุ่งเป้าไปที่แฟน ๆ ที่กระตือรือร้นซึ่งการพนันเป็นส่วนสำคัญของกีฬาของพวกเขา’

This Is Money ตั้งข้อสังเกตว่าเพียง 7% ของกำไรของบริษัทมาจากบริเตนใหญ่ ซึ่งเป็นฐานของ Sportingbet กระแสรายได้ที่รุนแรงมาจากกรีซ สเปน ตุรกี และออสเตรเลีย

ไม่มีสิ่งใดมาจากสหรัฐอเมริกา Sportingbet ถอนตัวออกจากตลาดนั้นเมื่อกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (UIGEA) ผ่านในเดือนตุลาคม 2549 บริษัทเพิ่งจ่ายเงิน 21 ล้านปอนด์ให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ซึ่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินทางไปและกลับจากสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องดำเนินคดี PartyGaming ได้ทำข้อตกลงที่คล้ายกัน แต่จ่ายค่าปรับประมาณห้าเท่า

“มันมักจะเป็นการต่อต้านจุดไคลแม็กซ์เสมอเมื่อเรื่องแบบนั้นถูกตัดสินในที่สุด แต่ก็เป็นเกมง่ายๆ ที่เราควรจ่ายเงินและเดินหน้าต่อไป” เขากล่าว

“ถ้าเราไม่ทำ ผู้คนมักจะคิดว่ามีเหตุผลบางอย่างว่าทำไม และเป็นการปูทางไปสู่อนาคต เราชอบที่จะกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกาถ้ามันเปิดขึ้นอีกครั้ง แต่เราจะกลับไปถ้ามันได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่”

ฉันขอโทษสำหรับพวกคุณที่ติดต่อฉันเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ UB โพสต์ Black Friday เนื่องจากฉันไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งต่าง ๆ ได้ เหตุผลทางกฎหมายมากมายขัดขวางไม่ให้ฉันทำเช่นนั้น และฉันก็ไม่มีคำตอบให้ใครเลย และฉันไม่ต้องการมีส่วนทำให้เกิดความตื่นตระหนกในชุมชนด้วยการคาดเดาของตัวเอง

หรือข้อมูลที่ผิด ฉันแค่คิดว่ามันจะขาดความรับผิดชอบอย่างเหลือเชื่อ บางคนในชุมชนการเล่นต้องการคำสัญญาและการรับรอง และฉันก็ไม่สามารถให้หรือให้สิ่งนั้นได้ มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องวิ่งหนีหรือหลบซ่อน ฉันไม่สามารถมีส่วนร่วมในสิ่งที่มีค่าใด ๆ และไม่ต้องการเพิ่มเสียงรบกวน นอกจากนี้ ฉันไม่ต้องการทำอะไรที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เล่นชาวอเมริกันที่ได้รับเงินคืน

ฉันไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากทั้งหมดนี้ที่ไหน ฉันเสียใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้เล่นใน UB/AP ซึ่งเงินของพวกเขาถูกระงับในขณะนี้ ฉันเข้าใจดีว่าพวกคุณหลายคนต้องพึ่งพาเงินจำนวนนี้เพื่อดำรงชีวิตและประสบกับปัญหาทั้งหมดนี้ ถ้ามีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เพื่อนำเงินของคุณมาให้คุณ ฉันจะทำ พวกเราไม่มีใครสามารถทำนาย “Black Friday” ได้และสุดท้ายก็ดำแค่ไหน

เมื่อฉันเซ็นสัญญากับ UB ฉันคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆ ฉันทำงานหนักกว่าที่พวกคุณทุกคนเคยรู้จักและพยายามทำอย่างนั้น ในท้ายที่สุด ดูเหมือนว่าฉันไร้เดียงสามากกว่าที่ฉันคิด ฉันคิดว่าฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนที่เคยทำได้ในตำแหน่งที่ผ่านมา แต่ฉันก็ไม่มีอำนาจนั้นที่ UB ฉันจะเสนอแนะและหวังว่า

พวกเขาจะมีผลบังคับใช้ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะสุดท้ายแล้วฉันก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทและไม่ได้โทรหาใครเลยจริงๆ ฉันไม่ต้องการให้การแสดงผลผิดที่นี่แม้ว่า มีคนที่เก่งจริงๆ ในบริษัทบางคนที่ทำงานหนักและพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่มีอุปสรรคบางอย่างที่ฉันไม่สามารถผ่านพ้นและตระหนักว่าตอนนี้ฉันคงไม่มีทางทำได้

ฉันไม่เคยเป็นองคมนตรีในการทำงานอย่างลึกซึ้งของธุรกิจ การเคลื่อนย้ายเงินไปมาอย่างไร ไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยก ฯลฯ นั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันเคยทำมาก่อน และบอกตามตรงว่าเคยคิดมาก่อนวันที่ 15 เมษายนนี้ ฉันเชื่อมั่นอย่างมากกับคนที่ฉันทำงานด้วยและตัวบริษัทเอง ฉันเชื่อจริงๆ ว่าผู้บริหารคิดว่าอดีตคืออดีต และพวกเขาต้องการให้สิ่งต่างๆ แตกต่างออกไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉันอยากจะเชื่อสิ่งนั้นด้วยสุดใจของฉัน และที่จริงแล้ว ฉันเดิมพันชื่อเสียงของฉันกับมันทั้งหมด

ฉันขอโทษทุกท่านที่ไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ฉันต้องการได้ ฉันไม่เคยมีเจตนาร้ายใด ๆ และฉันไม่เคยรู้อย่างแน่นอนว่าสิ่งใดที่ฉันคิดว่าเป็นที่น่าสงสัยทางศีลธรรม การมีส่วนร่วมของสก็อตต์ ทอม และอื่นๆ หากอยู่ที่นั่น เป็นสิ่งที่ป้องกันจากฉันเสมอ แม้ว่าฉันจะตั้งคำถามและพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ ฉันมีการสนทนาส่วนตัวหลายครั้งซึ่งหลายสิ่งถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่องและความกลัวของฉันก็บรรเทาลงในรูปแบบส่วนตัว “เห็นไหม ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นกับคุณ คุณผ่านเรื่องแย่ๆ มามากมายที่นี่ และฉัน

จะไม่ให้คุณอยู่ในสถานการณ์นั้น ไม่มีทาง” เป็นสิ่งที่บอกฉัน เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณตัดสินใจที่จะเชื่อใจคนอื่น หรือไม่ก็ไม่ทำ ฉันตัดสินใจวางใจ ฉันคิดว่าเมื่อฝุ่นทั้งหมดตกลงจากสถานการณ์ปัจจุบัน เราจะมีความคิดที่ดีขึ้นว่าจริงๆ แล้วฉันไร้เดียงสาแค่ไหน ฉันยังเดินทางไปคอสตาริกาหลายครั้งเพื่อดูการผ่าตัด และไม่เคยเห็นสิ่งใดที่ดูไม่ปกติเลย ฉันสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตามระดับและแผนกต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบเรื่องราวและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และมีอยู่เสมอ

เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ AP/UB ฉันไม่ยอมแพ้หวังว่าพวกคุณทุกคนจะได้รับเงินคืน ฉันเชื่อว่า UB พยายามอย่างมากที่จะได้เงินนั้นมาให้คุณ คุณอาจพูดว่า “ถ้าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องโกหก…” ซึ่งก็ยุติธรรมดี แต่จริงๆ แล้วมันคือส่วนหนึ่งของบริษัทที่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง ฉันหวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จ ฉันได้รับแจ้งจากผู้บริหารระดับสูงว่าได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องระหว่าง DOJ และ UB โดยเน้นที่สิ่งนั้น มีข้อมูลเท็จจำนวนมากถูกส่งไปรอบๆ และฉันรู้สึกเศร้าใจจริงๆ ที่

คนจุดไฟแห่งความตื่นตระหนก ทั้งที่ในความเป็นจริง พวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่นเดียวกับฉัน UB และทีมกฎหมายของพวกเขาพยายามที่จะทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้เงินคืนให้กับผู้เล่น ฉันได้รับแจ้ง ฉันยังไม่ได้’ ไม่ได้รับสัญญาว่าสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ฉันได้รับแจ้งว่าเป็นเป้าหมาย นี่ไม่ใช่กระบวนการสั้น ๆ ซึ่งทำให้มีที่ว่างมากมายสำหรับการเก็งกำไร ฉันกำลังพยายามที่จะไม่มีส่วนร่วมในสิ่งนั้น หวังและอดทน มันไม่ง่าย.

I wish I had more information, as I know that’s what all of you want, but I am sitting on the sidelines through all of this as well. I have no say in how things are developing. I believe there is a lot of information, as well as

misinformation, coming out and I don’t think any of us know what it all means quite yet. I am holding out hope that just because UB may or may not be shutting down, they will still be able to take care of all the players. I believe they want to. I know that is the goal.

I hope we will all know how this is going to shake out within a week or two. That’s not a guarantee, as I don’t have the ability to set a timetable, but from what I can piece together it seems like it may be a semi-reasonable one.

สุดท้ายนี้ ผมต้องขอโทษต่อชุมชนโป๊กเกอร์ ที่ผมอาจทำคุณล้มเหลวทั้งหมด ฉันทำงานหนักเพื่อพยายามและบรรลุเป้าหมายมากมาย มากกว่าที่ฉันเคยมีโอกาสทำ บางครั้งเรากัดฟันมากกว่าที่จะเคี้ยวได้ และฉันอาจจะทำอย่างนั้นในสถานการณ์นี้ ฉันไม่เสียใจที่พยายาม ฉันไม่เสียใจเลยจริงๆ ฉันแค่เสียใจที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ ดีที่สุด J

PS- คำชี้แจงนี้เขียนขึ้นโดยไม่คำนึงถึงการเลิกจ้างผู้เล่นมืออาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก UB ในปัจจุบัน ฉันได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงที่ UB เกี่ยวกับปัญหาปัจจุบัน เงินของมือโปรยังคงผูกติดอยู่กับไซต์เช่นกัน ดังนั้นในระดับนั้นเราทุกคนจึงอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับประชาชนทั่วไปของโป๊กเกอร์

รับ HDTV 1,500 ดอลลาร์ในราคาเพียง 1 ดอลลาร์ นั่นคือสิ่งล่อใจของQuiBids.comซึ่งเป็นเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ที่บางคนบอกว่าเป็นการพนัน อัตราต่อรองที่จะได้รับ HDTV 1,500 ดอลลาร์จริง ๆ ในราคาเพียง 1 ดอลลาร์นั้นบางที่สุด

QuiBids.com อ้างว่าผู้ใช้เว็บไซต์จะจ่ายน้อยกว่าราคาขายปลีก 80-95% สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น HDTV แล็ปท็อป รถยนต์ คุณเรียกมันว่า

แน่นอนว่ามีการจับ

คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของโอคลาโฮมาอ้างว่าแทบไม่มีผู้บริโภครายใดที่เข้าร่วมใน “การประมูล” เหล่านี้จะชนะสิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ดังกล่าวในราคาที่ลดลงอย่างมาก ในกรณีเช่นนี้ ผู้บริโภคจะสูญเสียเงินที่พวกเขาเสนอราคาระหว่างการประมูล คดีดังกล่าวอ้างว่าการไม่ชนะการประมูลนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับลูกค้า QuiBids

ไม่น่าแปลกใจเลยที่กลุ่มประชากรหลักของ QuiBids.com ประกอบด้วยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามโปรไฟล์ผู้ชมของ Quantcast

บางคนถึงกับแนะนำว่าเว็บไซต์ QuiBids.com ไม่มีอะไรมากไปกว่าการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย

ชุดสูทยังอ้างว่า QuiBids.com ไม่เปิดเผยกับลูกค้าว่าพวกเขาแทบไม่มีโอกาสที่จะออกมาข้างหน้าทางการเงิน

“ในความเป็นจริง พวกเขาแค่เอาเงินของผู้คนและไม่ให้อะไรตอบแทน” Roger Mandel ทนายความของ Class กล่าว “หากพวกเขาต้องการทำธุรกิจเหมือนลอตเตอรี พวกเขาจำเป็นต้องบอกความจริงกับผู้คนเกี่ยวกับโอกาสในการถูกรางวัล ซึ่งน้อยมากจนไม่มีเลย” แมนเดลกล่าว

แอปพลิเคชั่นคาสิโนบน Facebook, DoubleDown Interactive ผู้ดำเนินการเกม DoubleDown Casino ได้มาถึงจุดสำคัญในสัปดาห์นี้ บริษัทมีผู้ใช้ใหม่ถึง 1.2 ล้านคนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

น่าแปลกที่เว็บไซต์การพนันออนไลน์ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน เป็นรัฐเดียวที่ทำให้การพนันออนไลน์เป็นอาชญากรรมประเภท C คล้ายกับการลวนลามเด็ก คนเมาแล้วขับซ้ำแล้วซ้ำเล่า และคนขายยา

แต่ไม่ต้องกังวลกับการโต้ตอบของ DoubleDown คาสิโนไม่ได้จัดการกับการจ่ายเงินสด แต่ก็ยังทำกำไรได้

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคาสิโนเสมือนจริงที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” Greg Enell ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DoubleDown Interactive กล่าว “สกุลเงินเสมือน” ช่วยให้บริษัทได้รับผลกำไร

Enell กล่าวว่ากุญแจสำคัญในการเติบโตนั้นคือการพัฒนาเกมที่มีอัตราการรักษาสูง DoubleDown Interactive ยังมีแฟน ๆ 1.1 ล้านคน (ผู้ที่ “ชอบ” บริษัทเกมคาสิโน) บน Facebook ในแต่ละวัน ผู้เล่นจะได้รับชิปขั้นต่ำ 20,000 ชิป

“ถ้าคุณต้องการมากกว่านี้ เราจะขายมันในราคา $3 ถึง $100” เขากล่าว “สำหรับ $3 ผู้เล่นจะได้รับ 15,000 ชิป หรือ 99 ดอลลาร์ พวกเขาจะได้รับหนึ่งล้านชิป” ผู้เล่นสามารถชนะรางวัลได้ ซึ่งไม่มีสิ่งใดที่เป็นเงินสด