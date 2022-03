เกมส์ยิงปลาเว็บไหนดี กองทัพอากาศฝรั่งเศส

เกมส์ยิงปลาเว็บไหนดี นายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน แห่งสหราชอาณาจักร ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า เขาได้ตัดสินใจที่จะอนุญาตให้กองทัพอากาศฝรั่งเศสปฏิบัติการจากฐานทัพอากาศหลวงในเมือง Akrotiri ประเทศไซปรัส เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการต่อต้าน ISIL

เครื่องบินทหารของฝรั่งเศสออกจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่ตั้งอยู่ในทะเลอีเจียน ตะวันออก เพื่อโจมตีเป้าหมายของกลุ่ม ISIL ในซีเรียและอิรัก องค์กรก่อการร้ายโจมตีเมืองปารีสเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 129 รายและบาดเจ็บจำนวนมาก

ในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสFrancois Hollandeในกรุงปารีส คาเมรอนยังตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพอากาศฝรั่งเศสที่ปฏิบัติการจากฐานทัพไซปรัสจะได้รับก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินของพวกเขา

สหราชอาณาจักรได้เข้าร่วมในการโจมตีทางอากาศกับ ISIL พร้อมกับรัสเซียและสหรัฐอเมริกา

ประธานรัฐสภาเฮลเลนิกพบปะกับประธานาธิบดีไซปรัส

Nicos Voutsis ประธานรัฐสภาเฮลเลนิก (Hellenic Parliament Nicos Voutsis)เปิดเผยว่ากรีซและไซปรัสต่างเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและที่กำลังเผชิญอยู่ ในปัจจุบัน

Voutsis ซึ่งกำลังเดินทางเยือนไซปรัสอย่างเป็นทางการ ได้พบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัสNicos Anastasiades

หลังการประชุม ณ ทำเนียบประธานาธิบดี Voutsis แสดงความมั่นใจว่า “พวกเรา [กรีซและไซปรัส] กำลังก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้อง”

ก่อนการประชุม Voutsis ได้พบกับบาทหลวง Chrysostomos II แห่งไซปรัสด้วย ในแถลงการณ์ในอาร์คบิชอปในนิโคเซีย Voutsis แสดงความหวังว่าการตั้งถิ่นฐานที่ซื่อสัตย์และเป็นไปได้ในไซปรัส นำไปสู่การรวมเกาะของเกาะ โดยการซื้อกิจการเป็นการรับประกันแทนที่จะเป็นอำนาจผู้ค้ำประกันภายนอก

ความพยายามเหล่านี้จำเป็นต้องสอดคล้องกับความพยายามมากขึ้นในการเอาชนะวิกฤตการณ์ทางการเงินทั้งในกรีซและไซปรัส เขาตั้งข้อสังเกต

“กรีซและไซปรัสกำลังต่อสู้ในการต่อสู้แบบเดียวกัน” อาร์คบิชอปจากส่วนของเขากล่าว โดยสังเกตว่าทั้งสองประเทศกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ในที่สุดเขาก็แสดงความหวังว่าวันที่ดีกว่าจะมาถึง ทั้งสำหรับชาวกรีซและสำหรับไซปรัส

ไม่มีผู้ลี้ภัยมาถึงเกาะเลสวอสในวันจันทร์

ผู้ลี้ภัย-lesvosตำรวจกรีกรายงานบางสิ่งที่ยากจะเชื่อสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจกับวิกฤตผู้ลี้ภัย อย่างต่อเนื่องใน ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา: ยังไม่มีผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพที่มาถึงเกาะเลสวอส ตะวันออกของอีเจียน ในวันจันทร์ที่ผ่านมา

สำนักข่าวเอเธนส์มาซิโดเนียอ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจกรีกที่อ้างว่าตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์จนถึงเที่ยงวันจันทร์ไม่มีรายงานผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพมาถึงเกาะ

นี่เป็นข้อสังเกตที่น่าสังเกต เนื่องจากเลสวอสได้รับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพกว่า 406,000 คนตั้งแต่ต้นปี 2558 ตามรายงานของสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ นั่นคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของ 703,000 คนที่มาถึงกรีซตลอดทั้งปีปฏิทินนี้ ผู้คนหลายพันคนเดินทางมายังเกาะแห่งนี้ทุกวันในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนUNHCR รายงานว่าผู้คนมากกว่า 3,000 คนเดินทางมาถึงเกาะเลสวอสโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน

Yiannis Stournaras ผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศกรีซ (BoG) ยืนยันว่าเงินฝากในธนาคารของกรีซได้รับการค้ำประกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากหลังจากการเพิ่มทุนของธนาคาร อันตรายจากการตัดผมได้หมดไป

Stournaras นำเสนอธนบัตรใหม่ 20 ยูโรซึ่งจะหมุนเวียนในวันพุธในทุกประเทศในยูโรโซน

นายกฯกรีซเยือนอิสราเอล-ปาเลสไตน์สัปดาห์นี้

กรีซ ข่าวกรีก การเมือง

อนาสตาสซิโอ อดาโมปูลอส – 24 พฤศจิกายน 2558 0

นายกฯกรีซเยือนอิสราเอล-ปาเลสไตน์สัปดาห์นี้

Tsiprasนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราสจะเยือนอิสราเอลและปาเลสไตน์ อย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับตะวันออกกลาง ความสัมพันธ์ทวิภาคี และ บทบาทของ กรีซในภูมิภาค

ซิปราสจะพบกับเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ประธานาธิบดีอิสราเอล รูเวน ริฟลิน และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ

แหล่งข่าวของรัฐบาลระบุว่า การเยือนอิสราเอลของ Tsipras มุ่งเป้าไปที่การขยายความร่วมมือทางการเงินระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน (การกระจายก๊าซธรรมชาติ การจัดการแหล่งน้ำ) การท่องเที่ยวและเทคโนโลยี คณะผู้แทนชาวกรีกจะเสนอการประชุมไตรภาคีระหว่างกรีซ ไซปรัส และอิสราเอลด้วย การเจรจาจะเน้นที่เงื่อนไขทั่วไปในภูมิภาคที่กว้างขึ้น

นายกรัฐมนตรีกรีซจะเดินทางถึงปาเลสไตน์ในวันพฤหัสบดี และจะพบกับผู้นำปาเลสไตน์ มาห์มูด อับบาส

Tsipras จะไปเยี่ยม Patriarchate of Jerusalem ด้วย

เมมาราคิสลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีประชาธิปไตยคนใหม่

meimar-koEvangelos Meimarakis ประกาศเมื่อบ่ายวันอังคารว่าเขาลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราวของ New Democracy ภายหลังความล้มเหลวของพรรคอนุรักษ์นิยมในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้

อดีตหัวหน้าชั่วคราวอ้างว่าความสามัคคีของพรรคเป็นเหตุผลสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้และชี้แจงว่าเขาจะยังคงลงสมัครรับตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเมื่อการเลือกตั้งเกิดขึ้นในที่สุด

ก่อนหน้านั้น เมมาราคิสได้แต่งตั้ง Yiannis Plakiotakis เป็นรองประธานพรรค Plakiotakis จึงกลายเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวคนใหม่อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งการเลือกตั้งประธานาธิบดี น่าจะเป็น

วันที่ 22 พฤศจิกายนจะเป็นวันที่ New Democracy เลือกประธานาธิบดีคนใหม่ หลังจากที่ Meimarakis เป็นหัวหน้าชั่วคราวเป็นเวลาเกือบห้าเดือน หลังจากการลาออกของ Antonis Samaras ในต้นเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ที่พรรคการเมืองใช้ในกระบวนการลงทะเบียนและระบุตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งต่างๆ นำเสนอปัญหาทางเทคนิคที่สำคัญซึ่งทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ยังไม่ได้กำหนดวันที่ใหม่

ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี Kiriakos Mitsotakis และ Apostolos Tztzikostas ขอให้ Meimarakiss ลาออก หลังจากความล้มเหลวนี้ ซึ่ง Mitsotakis ตอบว่าเขาจะยอมจำนนหากผู้สมัครอีกสามคนลาออกจากตำแหน่งที่มีอำนาจ มิทโซทากิสลาออกจากตำแหน่งในฐานะผู้แทนรัฐสภาของพรรค เช่นเดียวกับอิเหนาิ จอร์เจียดิส Tzitzikostas ไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภูมิภาคมาซิโดเนีย

คณะกรรมการกลางของ New Democracy จะประชุมกันเวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันอังคาร

อดีตรมว.คลังกรีซพูดถึงวิกฤตผู้ลี้ภัยและไอซิล

varoufakis-auยานิส วารูฟากิส อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกรีซ กล่าวถึงวิกฤตผู้ลี้ภัย อย่างต่อเนื่องภายหลังการโจมตี ของกลุ่ม ISIL ในกรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 129 ราย

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมากกว่า 850,000 คนเดินทางมาถึงยุโรปในปีปฏิทินนี้ โดย 703,000 คนเดินทางผ่านกรีซ ในระหว่างการปรากฏตัวในรายการ Q and A ของ ABC Australia Varoufakis เน้นย้ำว่าวิกฤตผู้ลี้ภัยไม่ใช่สาเหตุของการก่อการร้ายในยุโรป

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อคุณมีผู้ลี้ภัยจำนวนมาก อาจมีผู้ก่อความไม่สงบสองสามคนที่แทรกซึมเข้ามา แต่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรือที่นั่น ทั้งการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและการไหลเข้าของผู้ลี้ภัยต่างก็เป็นอาการของปัญหาเดียวกัน แต่สิ่งหนึ่งไม่ก่อให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่มีเหตุ” เขากล่าว

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าข้อเท็จจริงที่ว่าผู้กระทำความผิดในการก่อการร้ายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น การวางระเบิดในลอนดอน ได้ถือกำเนิดขึ้นในยุโรป แสดงให้เห็นว่าการสร้างรั้วกั้นระหว่างพรมแดนของประเทศจะไม่ได้ผล และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ก่อการร้ายเท่านั้น กลุ่ม ISIL และผู้อพยพ

Varoufakis ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเขาภูมิใจกับการตอบรับเชิงบวกของชาวกรีกต่อการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในแต่ละวัน และต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ในการให้สัมภาษณ์กับ Middle East Eye ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ Varoufakis แย้งว่าวิธีแก้ปัญหาเพื่อกำจัด ISIL (ISIS) ไม่ใช่ปฏิบัติการทิ้งระเบิด ในขณะที่เขาเสริมว่าโดยส่วนตัวแล้วเขามองไม่เห็นกองทหารอเมริกัน ฝรั่งเศส หรืออังกฤษที่บุกรุกซีเรีย

“ดังนั้น ทางออกเดียวคือทำให้ไอซิสอดตาย และการอดอาหารพวกเขาหมายความว่าอย่างไร ที่จะตีพวกเขาที่มันเจ็บ และวิธีเดียวที่จะทำได้คือจัดการกับซาอุดิอาระเบียและเอมิเรตส์ที่สนับสนุนพวกเขา คำถามคือ นายคาเมรอนและนายโอบามาทำหน้าที่ในการเผชิญหน้ากับระบอบการปกครองเหล่านั้นหรือไม่” เขากล่าว

นักการเมืองและสื่อต่างประเทศตอบโต้เหตุระเบิดใกล้รัฐสภากรีซ

sebพรรคการเมืองของ กรีซ ได้ออกมาต่อต้าน เหตุระเบิดที่ระเบิดนอกสหพันธ์รัฐวิสาหกิจแห่งกรีซ (SEB) ในกรุงเอเธนส์เมื่อเช้าวันอังคาร

อาคาร SEV ยังตั้งอยู่ใกล้กับรัฐสภากรีกบนจัตุรัส Syntagma มาก ซึ่งห่างออกไปเพียงสองถนน แม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ระเบิดดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อถนน Xenofotnos ซึ่งเป็นที่ตั้งของ SEV โดยส่วนใหญ่หน้าต่างแตกและถนนถูกทำลาย

สถานทูตไซปรัสซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากสำนักงานของ SEB ได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางเช่นกันและยังคงปิดทำการในวันนั้น Kyriakos Kenevezos เอกอัครราชทูตไซปรัสประจำกรีซ บอกกับสำนักข่าวเอเธนส์มาซิโดเนียว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

โรงแรมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานของ SEV ก็ได้รับความเสียหายจากภายนอกเช่นกัน หนังสือพิมพ์ Kathimerini รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของกรีกอ้างว่าระเบิดดังกล่าวมีกำลังน้อย แต่ผลกระทบนั้นรุนแรงเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แคบ

ยังไม่มีใครรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้

รัฐบาลของกรีซและพรรคการเมืองของประเทศได้ตอบโต้การโจมตีดังกล่าวด้วยการประณามและเรียกร้องให้มีการดำเนินการจากทางการ

โฆษกรัฐบาลกรีก Olga Gerovasili ประณามการโจมตีและเสริมว่าทุกฝ่ายทางการเมืองควรประณามเช่นกัน

กลุ่มพันธมิตรจูเนียร์อิสระกรีก (ANEL) เรียกร้องให้มีความสามัคคีในหมู่ผู้ที่เชื่อในประชาธิปไตยและเสรีภาพในการต่อต้านการก่อการร้ายหลังจากประณามระเบิด

พรรคประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งเป็นพรรคที่นำฝ่ายค้านทางการเมือง ประณามการโจมตีดังกล่าว โดยระบุเพิ่มเติมว่า ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศในช่วงเวลาทดสอบเหล่านี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งความพยายามในการหาตัวผู้กระทำความผิด

รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพลเมืองของกรีซ พรรค PASOK อ้างว่า หลังจากประณามการโจมตี

พรรคโปตามิยังประณามการวางระเบิดและเรียกร้องให้ทางการค้นหาผู้กระทำความผิดและรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นคงในประเทศ

การวางระเบิดเมื่อวันอังคารยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศหลายแห่ง

Reuters ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการวางระเบิดครั้งแรกนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras ของกรีกเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม 2015 และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรีซเกี่ยวกับความรุนแรงทางการเมือง

“การโจมตีธนาคาร นักการเมือง และนักธุรกิจไม่ใช่เรื่องแปลกในกรีซ ซึ่งมีประวัติความรุนแรงทางการเมืองมายาวนาน และติดหล่มอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ” รายงานระบุ

ในทางกลับกัน รายงานของ Associated Press เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดระบุว่าแม้ว่ากรีซจะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงดังกล่าว แต่ก็ขาดแคลนมากขึ้นในอดีตที่ผ่านมา

“กลุ่มอนาธิปไตยหัวรุนแรงและกลุ่มซ้ายสุดได้ก่อเหตุโจมตีด้วยระเบิดในกรีซมานานหลายทศวรรษ โดยมักมุ่งเป้าไปที่ธนาคารและสำนักงานของบริษัทขนาดใหญ่ แต่ความถี่ของการโจมตีลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากการจับกุมและดำเนินคดีกับกลุ่มติดอาวุธจากกลุ่มในประเทศหลายกลุ่ม ซึ่งบางคนกำลังอยู่ในการพิจารณาคดี” AP เขียน

ชาวกรีกสี่ในสิบคนใช้จ่ายเป็นสองเท่าของค่าบ้านโดยเฉลี่ยของสหภาพยุโรป

อสังหาริมทรัพย์5ชาวกรีกสี่ในสิบคนใช้จ่ายสองเท่าของครัวเรือนในสหภาพยุโรปโดยเฉลี่ยในเรื่องค่าที่อยู่อาศัย ตามการสำรวจของEurostat

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวกรีก 4 ใน 10 คนใช้จ่ายมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งไปกับค่าที่อยู่อาศัย หน่วยงานสถิติของคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าว

ครัวเรือนเพียง 11.4 เปอร์เซ็นต์ใน 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใช้จ่ายมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งในปี 2557 ไปกับค่าที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นอัตราที่ EC พิจารณาถึงต้นทุนที่อยู่อาศัย “เกินกำลัง”

กรีซครองอันดับหนึ่ง โดยครัวเรือนใช้จ่าย 40.7 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อที่อยู่อาศัย ตามด้วยเยอรมนี 15.9% เนเธอร์แลนด์ 15.4% และโรมาเนีย 14.9%

ที่ด้านล่างสุดของมาตราส่วนคือมอลตาและไซปรัส โดย 1.6 เปอร์เซ็นต์และ 4 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ รองลงมาคือฝรั่งเศสและฟินแลนด์ ทั้งคู่มี 5.1 เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ค่าที่อยู่อาศัยที่สูงนั้นมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบกรีซในปี 2010 ค่าแรงและเงินบำนาญที่ลดลงอย่างมากทำให้ชาวกรีกมีรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งน้อยลงมาก

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่อยู่อาศัยที่ลดลงนั้นลดลงมาก ตามลำดับ ซึ่งทำให้ต้นทุนที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับสูง ในเวลาเดียวกันภาษีทรัพย์สินใหม่ (ENFIA)ได้เพิ่มต้นทุนที่อยู่อาศัย

หนังสือพิมพ์ Kathimerini รายงานว่าตามตัวเลขที่นำเสนอในช่วงสุดสัปดาห์โดย Panhellenic Federation of Property Owners (POMIDA) ครัวเรือนชาวกรีกจะถูกเรียกร้องให้จ่ายภาษีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแปดเท่าในปีหน้ามากกว่าที่พวกเขาทำในปี 2010

ระเบิดในกรุงเอเธนส์ ตามด้วยเรื่องตลกขบขันบนเรือเฟอร์รี่

vHxuPเรือข้ามฟากผู้โดยสาร Evia Star ถูกอพยพในเช้าวันอังคารหลังจากขู่วางระเบิดตามการระบุของทางการกรีซ

หลังจากการเตือนโดยไม่เปิดเผยตัวว่ามีวัตถุระเบิดบนเรือ กองกำลังตำรวจได้อพยพผู้โดยสารทั้งหมด 48 คน และตรวจสอบเรือข้ามฟาก เจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่พบวัสดุต้องสงสัย

การขู่วางระเบิดเกิดขึ้นหลังจากการระเบิดทำลายล้างที่สหพันธ์รัฐวิสาหกิจแห่งกรีก (SEV) ในช่วงเช้าตรู่

หลังจากการตรวจสอบ เรือข้ามฟากก็กลับมาให้บริการตามปกติไปยัง Marmari ทางตอนใต้ของEviaในเวลาต่อมาของวัน

นายกรัฐมนตรีกรีก Tsipras เรียกผู้นำพรรคยอมรับการปฏิรูปกองทุนประกัน

maximos-แมนชั่นนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราส ของกรีก จะเรียกประชุมกับหัวหน้าพรรคและขอให้พวกเขาลงคะแนนเสียงสนับสนุนการปฏิรูป กองทุนความมั่นคงที่ไม่เป็นที่นิยมตามที่ กำหนด

เสียงข้างมากในรัฐบาลผสมลดน้อยลงเหลือ 153 เสียง หลังจากการลงคะแนนในโครงการความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ที่จำเป็นต้องดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แนวร่วม PASOK-ANEL สูญเสียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคน และพวกเขากลัวว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนอาจงดเว้นจากการลงคะแนนเสียงในการปฏิรูปที่ไม่เป็นที่นิยมซึ่งรวมถึงการตัดเงินบำนาญและอายุเกษียณที่สูงขึ้น

รัฐสภาต้องลงคะแนนเสียงในงบประมาณของรัฐปี 2016 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม ในขณะที่การดำเนินการก่อนหน้าชุดถัดไปที่ต้องใช้ในโครงการเงินช่วยเหลือจะต้องผ่านในรัฐสภาภายในวันที่ 15 ธันวาคม นอกเหนือจากการปฏิรูปกองทุนความมั่นคง ปัญหาที่ยุ่งยากอีกประการหนึ่งคือการเก็บภาษีของเกษตรกร

ตามแหล่งข่าวจาก Maximos Mansion นายกรัฐมนตรีจะแนะนำให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก Prokopis Pavlopoulos เรียกประชุมผู้นำพรรค อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของ New Democracy ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้การประชุมต้องกลับคืนมา

ด้วยเหตุนี้ Tsipras จึงกำลังพิจารณาจัดการประชุมส่วนตัวกับหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคและขอให้พวกเขาสนับสนุนรัฐบาลในการลงคะแนนเสียงที่ยากลำบาก

ในขณะเดียวกัน เมื่อเช้าวันอังคาร รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน Giorgos Katrougalos ได้บรรยายสรุปสำนักเลขาธิการทางการเมืองของ SYRIZA เกี่ยวกับการปฏิรูปกองทุนประกัน แผนของรัฐบาลจะมีการหารือในวันพรุ่งนี้โดยสภานโยบายเศรษฐกิจ โดยมี Yiannis Dragasakis รองประธานาธิบดีของรัฐบาลเป็นประธาน

ตามแหล่งข่าวของกระทรวงแรงงาน รมว.คมนาคมประสงค์จะแก้ไขปัญหากองทุนความมั่นคงภายในปี 2558 และไม่เลื่อนส่วนที่ยากที่สุดในปีหน้า คาดว่าภายในสิ้นสัปดาห์นายกรัฐมนตรีจะประกาศตำแหน่งรัฐบาลในประเด็นนี้ มิฉะนั้นจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สัปดาห์หน้า

กิจกรรมแผ่นดินไหวหลังแผ่นดินไหวใน Lefkada ไม่คาดคิด

tselentisAkis Tselentis ผู้อำนวยการสถาบัน Geodynamic Institute แห่งเอเธนส์เน้นว่าพลเมืองชาวกรีกต้องระมัดระวังหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ริกเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับเกาะ Lefkada เมื่อไม่กี่วันก่อน

ผู้อำนวยการสถาบันและศาสตราจารย์ด้านแผ่นดินไหววิทยาที่มหาวิทยาลัย Patras ได้โพสต์บันทึกทางวิทยาศาสตร์บน Facebook โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการระมัดระวังเนื่องจากเกิดอาฟเตอร์ช็อก ศาสตราจารย์ตั้งข้อสังเกตว่า “ปรากฏการณ์นี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ”

นอกจากนี้เขายังเสริมว่าตามที่นักแผ่นดินไหววิทยาที่ทำงานในสถาบันธรณีไดนามิก “ถ้าขอบใกล้กับพื้นที่Lefkadaและ Kefalonia แตกออก อาฟเตอร์ช็อกสามารถวัดได้ถึง 5.7 ในระดับริกเตอร์

อันที่จริง ครูตั้งข้อสังเกตว่าสถาบันธรณีไดนามิกมีแผนที่จะติดตั้งเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวบนเกาะเคฟาโลเนียของกรีก เพื่อตรวจสอบขอบล้อในภูมิภาค

นอกจากนี้ Tselentis ยังเน้นว่าประชาชนจำเป็นต้องได้รับแจ้ง เพื่อ “เราจะสามารถหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนก” และเตรียมพร้อมสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นอย่างดี

กลับสู่วิธีการจัดหาเงินตามปกติของ ECB จะเป็นไปตามการเพิ่มทุนของธนาคาร

louka-katseliการเพิ่มทุนของธนาคารในกรีซกำลังจะแล้วเสร็จและขั้นตอนต่อไปคือการกลับสู่วิธีการจัดหาเงินตามปกติโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) และยกระดับการควบคุมเงินทุนในไตรมาสแรกของปี 2559 หัวหน้าสมาคมธนาคารเฮลเลนิกและธนาคารแห่งชาติของกรีซผู้ว่าราชการจังหวัดLouka Katseliกล่าวเมื่อวันจันทร์

Katseli กล่าวในการนำเสนอรายงานการค้าประจำปีของกรีก (2015) ว่าขณะนี้ธนาคารต่างๆ ต่างคาดหวังว่าข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะบรรลุกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนต่อไป เธอกล่าวต่อ คือการบรรลุการคืนเงินฝากธนาคารให้กับผู้ให้กู้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องช่วยสร้างความมั่นใจ

นอกจากนี้ Katseli ยังได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมปกติกับธุรกิจต่างๆ

(ที่มา: ANA-MPA)กลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส ) ได้เผยแพร่วิดีโอใหม่ที่คุกคาม 60 ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับพวกเขา นี่เป็นครั้งแรกที่กรีซได้รับภัยคุกคามจากกลุ่มญิฮาด

มีรูปภาพธงประจำชาติ 60 ผืน รวมทั้งธงของกรีซ โดยผู้พูดกล่าวว่าจะมีการตอบโต้ต่อกลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส)

เสียงพากย์พูดเป็นภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบ: “มีกลุ่มปีศาจ รวมทั้งอิหร่าน ตุรกี และรัสเซีย”

ในวิดีโอขนาด 0:14″ มีรายการธง “ศัตรู” ภายใต้ชื่อ “กลุ่มพันธมิตรต่อต้านรัฐอิสลามทั่วโลก” รวมถึงธงกรีก ทางด้านซ้ายสุดของบรรทัดที่สอง

ในวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อความยาว 4 นาที เสียงพากย์สไตล์ฮอลลีวูดกล่าวว่าพันธมิตรของพวกเขาคืออัลลอฮ์ และยังเยาะเย้ยสหรัฐฯ ด้วย โดยเรียกร้องให้อเมริกา “เอาจริง” ขณะที่พวกเขาเยาะเย้ยการเสียชีวิตของสหรัฐและการฆ่าตัวตายที่ถูกกล่าวหาของทหารที่กลับมา จากอิรักและอัฟกานิสถาน

ประชาธิปไตยใหม่พยายามฟื้นฟูความสามัคคีของพรรคหลังการเลือกตั้งที่ไม่เรียบร้อย

เมมาราคิสประธานาธิบดี แวนเจลิส เม มาราคิส ชั่วคราวระหว่างกาลลงจากตำแหน่งเพื่อรักษาความสามัคคีของพรรคและลดน้ำเสียงหลังการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคที่ไม่เรียบร้อยในวันอาทิตย์

การเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในนามของ Meimarakis คือการงดเว้นจากการประชุมกลุ่มรัฐสภาของ ND Yiannis Plakiotakis ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพรรคชั่วคราวโดย Meimarakis ได้รับเสียงปรบมือเป็นประธานการประชุม Plakiotakis แนะนำให้จิตใจสงบก่อนการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความหนักแน่น โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติจะแบ่งค่ายตามผู้สมัครที่พวกเขาสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ในการกล่าวสุนทรพจน์ พวกเขาเน้นถึงความสำคัญของความสามัคคีและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติห้าคนเพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อรักษาความสำเร็จของการเลือกตั้งที่มุ่งหมายจะมีขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคมเป็นอย่างช้า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ตัดสินรายละเอียดขั้นตอนในวันพฤหัสบดีนี้

เกมส์ยิงปลาเว็บไหนดี “เรากำลังก้าวต่อไปด้วยกัน เราส่งข้อความเสียงดังว่าNew Democracyรวมเป็นหนึ่งและกลุ่มรัฐสภาเป็นผู้ค้ำประกันความสามัคคีของพรรค” Plakiotakis กล่าวกับผู้สื่อข่าว

ในเวลาเดียวกัน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ใหม่ ดอรา บาโกเกียนนี ได้พูดในรายการโทรทัศน์เมก้าเมื่อวันอังคาร โดยบอกเป็นนัยว่า ความล้มเหลวในการเลือกตั้งอันที่จริงแล้วเป็นการก่อวินาศกรรม

หัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเดรียส ปาปามิมิกอส ลาออกเพื่อลดความตึงเครียด

เงินกู้ ‘แดง’ ของกรีกจะขายให้กับกองทุนความทุกข์ต่างประเทศ

ธนาคารแห่งกรีซเจ้าหนี้ของ กรีซขอ ให้แผนการชำระบัญชี เงินกู้เสีย แบบครอบคลุม จะแล้วเสร็จและออกกฎหมายภายในวันที่ 15 ธันวาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของข้อตกลงช่วยเหลือ

หลังจากแก้ไขปัญหาการจำนองที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว รัฐบาลกรีกต้องนำเสนอกลยุทธ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีสินเชื่อธุรกิจที่ ‘สีแดง’ สินเชื่อธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ประมาณ 50 พันล้านยูโร

แหล่งข่าวจาก กองทุน Hellenic Financial Stability Fund (TXS)ระบุว่ามีนักลงทุนและกองทุนความทุกข์ยากหลายรายที่แสดงความสนใจในการซื้อสินเชื่อ ‘สีแดง’ เป้าหมายของพวกเขาคือการเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากที่ธุรกิจกลับมามีกำไรอีกครั้ง

กระทรวงเศรษฐกิจเห็นด้วยกับตัวเลือกนี้สำหรับภาคธุรกิจบางประเภท โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกู้เกิน 1 ล้านยูโร

รัฐบาลกรีกต้องการปกป้องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สามารถให้บริการสินเชื่อของตนได้เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ แผนนี้คล้ายกับแผนสำหรับการจำนองของครอบครัวที่มีรายได้ต่ำที่เจ้าหนี้ยอมรับ

เจ้าหนี้ของกรีซต้องการเร่งกระบวนการของธนาคารในการขายสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องให้กับนักลงทุนและกองทุนเพื่อความทุกข์ยาก จากการศึกษาของ Nomura Investments บริษัทโฮลดิ้งของญี่ปุ่นแนะนำให้กองทุนด้อยโอกาสและธนาคารในกรีซจัดตั้งบริษัทร่วมเพื่อซื้อและขายสินเชื่อธุรกิจที่ไม่ดีและการจำนอง

กระทรวงการคลังคัดค้านการขายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เนื่องจากเกรงว่าจะมีเสียงโวยวายจากสาธารณชน ในเวลาเดียวกัน พวกเขากำลังร่างกรอบกฎหมายว่ากองทุนเพื่อความทุกข์ยากสามารถทำงานร่วมกับธนาคารในกรีซและธนาคารกลางได้อย่างไร และมีสิทธิและภาระผูกพันของสถาบันการเงิน ด้วยวิธีนี้ กองทุนความทุกข์ที่ดำเนินงานในกรีซร่วมกับธนาคาร จะได้รับการตรวจสอบโดยรัฐกรีก

กาแฟกรีกดั้งเดิมยังคงเป็นที่ชื่นชอบอย่างแน่นแฟ้น แม้จะมีข้อเสนอใหม่ๆ มากมายก็ตาม

Greek_coffeeกาแฟ ‘ต้ม’ แบบดั้งเดิมของกรีซ – ที่รู้จักกันในประเทศว่า กาแฟกรีก – ยังคงเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในประเทศของนักดื่มกาแฟตัวยงและยังคงยึดมั่นใน ‘ผู้มาใหม่’ เช่นเอสเปรสโซหรือคาปูชิโน่หัวหน้าร้านกาแฟลูมิดิส Iason Loumidis แฟรนไชส์บอกกับ ANA-MPA เมื่อวันอังคาร

เขาตั้งข้อสังเกตว่ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายโดยเครือข่ายแฟรนไชส์ลูมิดิส ซึ่งรวมถึงร้านกาแฟของบริษัท 6 แห่งและร้านแฟรนไชส์ ​​10 แห่ง เป็นกาแฟกรีก และตั้งข้อสังเกตว่ากาแฟกรีกแบบดั้งเดิมไม่เพียงรักษาไว้เท่านั้น แต่ยังขยายส่วนแบ่งของพายอีกด้วย ยอดขายกาแฟประเภทอื่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ชาวกรีกเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ดื่มกาแฟมากที่สุด นี่เป็นเรื่องจริงก่อนเกิดวิกฤติและยังคงเป็นจริงอยู่ในขณะนี้” Loumidis กล่าวและเปิดเผยความลับในการชงกาแฟกรีกแท้ๆ และตั้งข้อสังเกตว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกาแฟกรีกกับ “ตุรกี” หรือกาแฟต้มอื่นๆ ที่พบในภูมิภาคนี้

“การคั่วของกาแฟกรีกนั้นแตกต่างกัน ในกรีซ เราคั่วถั่วแบบเบาๆ มากขึ้น จนถึงสีบลอนด์อ่อน ในขณะที่ในตุรกี เมล็ดจะคั่วแบบลึกกว่าเล็กน้อย และเมื่อเรามุ่งหน้าลงใต้ ถั่วจะคั่วอย่างลึกยิ่งขึ้น และพวกเขายังใส่กระวานด้วย แม้แต่ในไซปรัสก็ยังเข้มกว่าหนึ่งหรือสองเฉด” เขากล่าว

ผลกระทบของการควบคุมเงินทุนลดลงเนื่องจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จ

takalotosมีผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการกำหนดการควบคุมเงินทุนแต่รัฐบาลสมควรได้รับเครดิตบางส่วนสำหรับการประสบความสำเร็จในการ จำกัด พวกเขาด้วยการกระทำของพวกเขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Euclid Tsakalotos กล่าวเมื่อวันอังคารในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาเพื่อขออนุมัติกฎหมายสิบสองฉบับ

“ข้อกังวลแรกของเรา ด้วยความช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศกรีซคือการมุ่งเน้นไปที่บัญชีเดินสะพัดเพื่อเข้าถึงสินค้านำเข้าซึ่งจำเป็นสำหรับการส่งออก เราช่วยการท่องเที่ยวโดยยกเว้นนักท่องเที่ยวออกจากข้อจำกัด ในขณะที่เรากำหนดวงเงินถอนธนาคารรายสัปดาห์ที่ 420 ยูโร ซึ่งเทียบเท่ากับเงินเดือน 1,680 ยูโร” รัฐมนตรีกล่าว

“ผลที่ได้คือในขณะที่การประมาณการเบื้องต้นของกองทุนการเงินระหว่างประเทศสำหรับ [ กรีซภาวะถดถอยในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 4% ประมาณการปัจจุบันลดลง 1.3% และอาจน้อยกว่านั้นอีก” เขากล่าวเสริม

นายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เตรียมเยือนกรีซ 4 ธันวาคมนี้

เทียนไขนาย จอห์น เคอร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯจะเยือนกรีซในวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อพบกับรัฐบาลกรีซ และหารือเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัยและการปฏิรูปเศรษฐกิจ

“[เลขาธิการ o State] จะเดินทางไปยังกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคกับรัฐบาลกรีก รวมถึงการอพยพและวิกฤตผู้ลี้ภัย และความคืบหน้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจ” สื่อต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุ ปล่อย.

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จะเดินทางไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อร่วมกับประธานาธิบดีบารัค โอบามา ในการเปิดการประชุมภาคี (COP-21)

รัฐมนตรี Kerry จะเดินทางไปบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมในวันที่ 1 ธันวาคม เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ NATO และการประชุมที่เกี่ยวข้องในเดือนธันวาคม

วันรุ่งขึ้นเขาจะเดินทางไปปริสตินา ประเทศโคโซโว ซึ่งเขาจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีและระดับภูมิภาค

จากนั้น รัฐมนตรี Kerry จะเดินทางไปเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เพื่อเข้าร่วมในคณะมนตรีองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือยุโรป (OSCE) ในวันที่ 3 ธันวาคม พร้อมทั้งพบปะกับตัวแทนภาคประชาสังคมจากทั่วภูมิภาค OSCE

ในวันที่ 3 ธันวาคม รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ จะเดินทางไปยังนิโคเซียประเทศไซปรัสซึ่งเขาจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไซปรัสเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นระดับภูมิภาค นอกจากนี้ เขายังจะพบปะกับผู้นำชาวไซปรัสชาวกรีกและชาวไซปรัสในตุรกี เพื่อสนับสนุนให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทที่สหประชาชาติอำนวยความสะดวก

ในวันที่ 4 ธันวาคม เลขาธิการสหรัฐฯ จะเยือนกรีซอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

ชาวกรีกบางคนหันไปหาคำทำนายของเอ็ลเดอร์ Paisios เกี่ยวกับความขัดแย้งรัสเซีย-ตุรกี

paisios_warความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากเครื่องบินรบตุรกียิงเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของรัสเซียตก ทำให้ชาวกรีกหลายคนอ้างถึง คำทำนายของ ผู้เฒ่า Paisiosเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียและตุรกี

นักพรต Paisios ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น Saint Paisios โดย Holy Synod ของคริสตจักร Greek Orthodox ในเดือนมกราคม เป็นที่รู้จักจากคำทำนายและคำทำนายของเขา หนึ่งในนั้นคืออิสตันบูลซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไบแซนไทน์คอนสแตนติโนเปิลจะกลายเป็นกรีกอีกครั้ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Paisios เขียนว่า: “กิจกรรมจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เรานำกรุงคอนสแตนติโนเปิล กลับคืนมา. คอนสแตนติโนเปิลจะมอบให้เรา จะมีสงครามระหว่างรัสเซียและตุรกี ในช่วงเริ่มต้น พวกเติร์กจะเชื่อว่าพวกเขากำลังชนะ แต่สิ่งนี้จะนำไปสู่ความพินาศ ในที่สุด รัสเซียก็จะชนะและยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิล หลังจากนั้นมันจะเป็นของเรา พวกเขาจะถูกบังคับให้มอบมันให้กับเรา”

ข้อความอ่านเพิ่มเติมว่า “(พวกเติร์ก) จะถูกทำลาย พวกเขาจะถูกกำจัดให้สิ้นซากเพราะพวกเขาเป็นประเทศที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับพรจากพระเจ้า ชาวเติร์กหนึ่งในสามจะกลับไปยังที่ที่พวกเขาจากมา คือส่วนลึกของตุรกี หนึ่งในสามจะรอดเพราะพวกเขาจะกลายเป็นคริสเตียน และอีกสามคนจะถูกสังหารในสงครามครั้งนี้” ขึ้นอยู่กับคำทำนายของ Saint Kosmas

Saint Paisios พูดใหม่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 1994 สิ่งหนึ่งที่เขาเขียนคือ “ฉันไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าที่จะให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสองสามปีเพื่อที่ฉันจะได้เห็นประเทศของฉันขยายตัว และมันจะขยายออกไป…”

“ตุรกีจะถูกผ่า อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติของเรา ด้วยวิธีนี้ หมู่บ้านของเราจะได้รับการปลดปล่อย บ้านเกิดที่ตกเป็นทาสของเรา คอนสแตนติโนเปิลจะถูกปลดปล่อย จะกลายเป็นกรีกอีกครั้ง Hagia Sophia จะเปิดขึ้นอีกครั้ง” ข้อความอ่าน

“ตุรกีจะถูกผ่าเป็น 3 หรือ 4 ส่วน การนับถอยหลังได้เริ่มขึ้นแล้ว เราจะยึดดินแดนที่เป็นของเรา ชาวอาร์เมเนียจะยึดดินแดนของพวกเขาและชาวเคิร์ดเป็นของตนเอง ปัญหาของชาวเคิร์ดอยู่ในระหว่างดำเนินการ” ข้อความดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป

Paisios เขียนเพิ่มเติมว่า: “ตราบใดที่ยังมีศรัทธาและความหวังในพระเจ้า ผู้คนจำนวนมากจะชื่นชมยินดี ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในปีเหล่านี้ ถึงเวลาแล้ว”

Saint Paisios the Athonite เกิด Arsenios Eznepidis ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2467 ในเมือง Farasa Cappadocia พ่อของเขาชื่อ Prodromos และแม่ของเขา Evlampia เขามีพี่น้องแปดคน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2467 หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ชาวกรีกแห่งฟาราซาจะกลับบ้านเกิด เขารับบัพติศมาโดยบาทหลวงประจำตำบล Arsenios ซึ่งโบสถ์ออร์โธดอกซ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักบุญ อาร์เซนิออสยืนกรานและตั้งชื่อเขาว่า “ให้พระสงฆ์อยู่ในที่ของเขา” ตามที่เขาพูด

ห้าสัปดาห์หลังจากพิธีรับศีลจุ่มของเด็กชาย เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2467 ครอบครัว Eznepidis พร้อมด้วยผู้ลี้ภัยคนอื่นๆ มาถึงเมือง Piraeus และไปที่ Corfu ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่เป็นเวลาสิบแปดเดือน จากนั้นครอบครัวก็ย้ายไปที่ Igoumenitsa จากนั้นไปที่ Konitsa ซึ่ง Arsenios จบชั้นประถมศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรด้วย “ความประพฤติดีเยี่ยม” ตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก เขาได้จดบันทึกปาฏิหาริย์ของนักบุญอาร์เซนิออส เขามีความโน้มเอียงไปทางพระภิกษุสงฆ์และต้องการเป็นพระภิกษุ

Arsenios ไปที่Mount Athosเพื่อเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. 2492 ทันทีหลังจากที่ท่านออกจากกองทัพ เขาพักค้างคืนที่อารามนักบุญยอห์นนักศาสนศาสตร์ในคารีส์หนึ่งคืน จากนั้นจึงนอนในอาศรมของนักบุญแพนเทเลมอน ในห้องขังของพระแม่มารี ที่ซึ่งเขาได้พบกับบิดาไซริล เจ้าอาวาสวัด และเดินตามเขาไปอย่างซื่อสัตย์ หลังจากใช้เวลาไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ของภูเขา Athos และซีนาย เขาย้ายไปที่อาราม Koutloumousio จนกระทั่งเขาป่วยหนักและเสียชีวิตในฤดูร้อนปี 1994

เขาถูกฝังในอารามศักดิ์สิทธิ์ของ Saint John the Theologian ในเมือง Souroti เมือง Thessaloniki ตั้งแต่นั้นมา ทุกวันที่ 11 กรกฏาคม ถึง 12 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ มีการเฝ้าระลึกอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ โดยมีผู้ศรัทธาหลายพันคนเข้าร่วม

เอ็ลเดอร์ Paisios เขียนหนังสือสี่เล่ม จัดพิมพ์โดย Holy Monastery Saint John the Theologian: Saint Arsenios the Cappadocian (1991), Elder Hadji-Georgis the Athonite, 1809-1886 (1986), Athonite Fathers and Athonite Matters (1993) and Letters (1994 ).

เอ็ลเดอร์ Paisios เป็นที่รู้จักจากคำกล่าวและคำพยากรณ์ทางการเมืองที่มีการโต้เถียงจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ว่าการทำสงครามกับตุรกีจะนำไปสู่การฟื้นฟูของเกรท เทอร์ กรีซซึ่งรวมถึงแอลเบเนีย มาซิโดเนีย และไบแซนเทียม (อิสตันบูล) และการเปลี่ยนศาสนาของชาวเติร์กจากศาสนาอิสลามเป็นคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์จำนวนมาก ชาวกรีกหลายคนเปรียบเทียบ Paisios กับ Nostradamus

บาเยิร์น มิวนิค ปะทะ โอลิมเปียกอส ในการเผชิญหน้าแชมเปี้ยนส์ลีก

การ แข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีก ที่ น่าประทับใจของ Olympiacosถูกตัดขาดในเย็นวันอังคารที่ Allianz Arena ที่เท้าของบาเยิร์นมิวนิคซึ่งเอาชนะทีมกรีก 4-0

ดักลาส คอสต้า, โรเบิร์ต เลวานดอคซี่, โธมัส มุลเลอร์ และคิงส์ลีย์ โคม็อง ทำประตูให้บาเยิร์น มิวนิค ในชัยชนะที่ทำให้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของการแข่งขัน

ก่อนการสูญเสียในวันอังคาร โอลิมเปียกอสชนะเกมแชมเปียนส์ลีกสามเกมล่าสุด เป็นผลให้แม้จะสูญเสีย Olympiacos ยังคงอยู่ที่สอง ชัยชนะ 3-0 ของอาร์เซนอลเหนือดินาโม ซาเกร็บ หมายความว่าเมื่อเหลือเกมเดียวให้เล่นให้ทีมกรีกจำเป็นต้องเสมอกันในนัดที่จะมาถึงของพวกเขากับชาวลอนดอน อย่างไรก็ตาม ความพ่ายแพ้ต่อ Arsenal จะหมายความว่าการผ่านเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้งสองทีมจะขึ้นอยู่กับสกอร์ที่แน่นอนของเกม

อันดับกลุ่ม F

บาเยิร์น มิวนิค: 12 แต้ม, +14 ส่วนต่างประตู

โอลิมเปียกอส: 9 แต้ม, – 4 ส่วนต่างประตู

อาร์เซนอล: 6 แต้ม, – 1 ส่วนต่างประตู

ดินาโม ซาเกร็บ: 3 แต้ม, – 9 ส่วนต่างประตู