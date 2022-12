เกมส์คาสิโน ผู้ขายเข้าแถวรอใบอนุญาต

เกมส์คาสิโน การเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมที่ยุ่งวุ่นวายสำหรับ Indiana Gaming Commission (IGC)

The Blue Chip Casino Hotel Spa ในมิชิแกนซิตีเป็นหนึ่งในเจ็ดคาสิโนในรัฐอินเดียนาที่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสปอร์ตบุ๊คแล้ว กฎหมายอนุญาตการพนันกีฬามีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของอินเดียนากำลังดำเนินการตรวจสอบสาธารณะเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ

เนื่องจากกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬามีผลเมื่อต้นเดือน IGC ได้เผยแพร่ร่างข้อบังคับชั่วคราวฉบับแรกเพื่อให้สาธารณชนได้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังเริ่มรับใบอนุญาตจากคาสิโน racinos ห้องพนันนอกเส้นทาง ผู้ขาย และผู้ให้บริการพนันกีฬา

Jenny Reske รองผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ กล่าวกับCasino.org ว่า 16 หน่วยงานได้ยื่นขอใบอนุญาตแล้ว ในบรรดาผู้สมัครมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รายชื่อนั้นรวมถึงคาสิโน 7 แห่งจาก 11 แห่งของรัฐ ทั้ง racinos และร้าน OTB ทั้งสามแห่ง

ผู้สมัครปัจจุบัน ได้แก่Ameristar Casino East Chicago , Belterra Casino Resort ใน Florence , Blue Chip Casino Hotel Spa ใน Michigan City , Caesars Southern Indiana , French Lick Casino , Hollywood Casino and Hotel ใน Lawrenceburg , Harrah’s Hoosier Park Racing and Casino ใน Anderson , Horseshoe แฮมมอนด์ , Indiana Grand Racing Casino ใน ShelbyvilleและWinner’s Circle OTBs ใน Clarksville , Indianapolis และ New Haven

สี่บริษัท – FanDuel , Caesars Interactive , Penn InteractiveและRush Streetได้ยื่นขอใบอนุญาตผู้ขาย

ฉันหวังว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือใบรับรองของเรา คาสิโนและ racinos ของเรา เราจะสามารถออกใบอนุญาตชั่วคราวได้ภายในสิ้นสัปดาห์นี้ หากแอปพลิเคชันอยู่ในสภาพดี” Sara Tait ผู้อำนวยการบริหารของ IGC กล่าวกับCasino.org

Reske เสริมว่าแม้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว พวกเขาก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อดำเนินการ ข้อกำหนดเหล่านั้นรวมถึงเกณฑ์เช่นการตรวจสอบการควบคุมภายในและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่นำเสนอ

ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดที่สามารถเริ่มเสนอการพนันกีฬาได้จนถึงวันที่ 1 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐ อย่างไรก็ตาม Tait กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าหนังสือกีฬาบางเล่มจะเปิดเมื่อใด ผู้สมัครจะผลักดันสิ่งนั้นโดยเร็วแค่ไหนที่พวกเขาสามารถจัดหาค่าคอมมิชชั่นพร้อมข้อมูลที่ต้องการ

“เราได้รับการบอกเล่าจากรัฐอื่น ๆ ว่าการค้าปลีกนั้นเปิดตัวได้ง่ายกว่า และมันสามารถรวมเข้ากับการดำเนินงานของคาสิโนในปัจจุบันได้” เธอกล่าว

กฎหมายรวมถึงตัวเลือก Geofencing ที่ไม่ซ้ำใคร

กฎหมายการพนันกีฬาของรัฐอินเดียนากำหนดให้คณะกรรมการกำหนดข้อกำหนด geofencing อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ข้อกำหนดจะต้องรับรองว่านักพนันทุกคนทำการเดิมพันผ่านมือถือทั้งหมดภายในรัฐเท่านั้น ข้อกำหนดยังเปิดโอกาสให้มีการยกเว้นการเดิมพันออนไลน์ในการแข่งขันกีฬาในรัฐอีกด้วย

กฎหมายของรัฐอนุญาตให้หน่วยงานกำกับดูแล เช่น ลีกอาชีพหรือสมาคมกีฬาระดับวิทยาลัยหรือการประชุม สามารถร้องขอการยกเว้นดังกล่าวได้ ในการทำเช่นนั้น พวกเขาจะต้องแสดงหลักฐานของ “ภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงและน่าเชื่อถือ” ที่อาจเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของการเดิมพันในสถานที่นั้น คณะกรรมาธิการยังต้องประเมินว่ามีวิธีแก้ไขอื่น ๆ ที่จะบรรเทาภัยคุกคามหรือไม่

ภาษานี้หมายถึงหน่วยงาน เช่น National Collegiate Athletic Association ( NCAA ) สามารถขอแบนได้เมื่อ Lucas Oil Stadium ในอินเดียแนโพลิสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอลชาย Final Four ในปี 2021 หรือ 2026

คณะกรรมการบริหารจะมีอำนาจขั้นสุดท้ายในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าว

เปิดช่วงเวลาแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

รัฐอินเดียนาเผยแพร่ร่างข้อบังคับในวันเดียวกับที่กฎหมายการพนันกีฬามีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ คณะกรรมาธิการการเล่นเกมยังติดป้ายข้อบังคับภายใต้แนวทางฉุกเฉินของรัฐ นั่นหมายความว่าจะมีผลทันทีที่ผ่านโดยคณะกรรมาธิการ

Tait กล่าวว่าข้อบังคับเบื้องต้นหากได้รับการอนุมัติจากสมาชิกคณะกรรมาธิการในการประชุมวันที่ 28 สิงหาคม จะให้เวลาเจ้าหน้าที่ IGC ในการพัฒนากฎระเบียบถาวรสำหรับการพนันกีฬาในรัฐ

สามารถดูร่างข้อบังคับได้ที่นี่ สามารถส่งความคิดเห็นไปที่rule@igc.in.govภายในวันที่ 1 สิงหาคม

ชนเผ่า Pascua Yaqui กำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในเมือง Tucson รัฐแอริโซนา เพื่อเปิดคาสิโนบนที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งชนเผ่านี้เป็นเจ้าของอยู่ในปัจจุบัน

Casino del Sol ใน Tucson, Ariz เป็นหนึ่งในสองคาสิโนที่ Pascua Yaqui เป็นเจ้าของในเมือง ชนเผ่ากำลังมองหาที่จะเพิ่มคาสิโนอีกแห่งที่นั่น (ภาพ: Arizona Daily Star)

ผู้นำของ Pascua Yaqui กำลังพยายามที่จะย้ายที่ดินของชนเผ่า 14.38 เอเคอร์ไปยังทรัสต์เพื่อให้ที่ดินอยู่ภายใต้การควบคุมและเขตอำนาจศาลของพวกเขา การย้ายดังกล่าวอาจปูทางไปสู่สถานที่ให้บริการเกม แต่ก็ต้องได้รับการอนุมัติในระดับรัฐบาลกลางด้วย

ชนเผ่านี้คาดการณ์ว่าพื้นที่ 1.7 เอเคอร์จะยังคงถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางวัฒนธรรมและพิธีการเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 12.68 เอเคอร์สำหรับ ‘วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือชุมชน’” The Arizona Daily Star รายงาน โดยอ้างบันทึกในท้องถิ่น

ทูซอนมีผู้อยู่อาศัยเกือบ 536,000 คน เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐแอริโซนารองจากฟีนิกซ์ และเป็นหนึ่งใน 35 เขตมหานครที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ปัจจุบันเมืองนี้เป็นที่ตั้งของคาสิโนสี่แห่ง

นั่นทำให้สาม

หากความพยายามสำเร็จ สถานที่เล่นเกม Tucson แห่งที่ 3 ของ Pascua Yaqui จะสำเร็จ

ชนเผ่ายังดำเนินการ Casino del Sol Resort Spa and Conference Center และ Casino of the Sun Casino del Sol มีเครื่องสล็อตมากกว่า 1,300 เครื่องและเกมบนโต๊ะที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ถึง 1,200 ดอลลาร์ Casino of the Sun มีพื้นที่เกม 40,000 ตารางฟุตและเครื่องเกม 300 เครื่อง

ที่ดิน Pascua Yaqui หวังที่จะเพิ่มสถานที่ให้บริการเกมอีกแห่งใกล้กับ Interstate 10 (I-10) ซึ่งอาจเป็นทำเลที่ดีเยี่ยม เนื่องจาก I-10 เป็นหนึ่งในทางหลวงที่มีผู้คนสัญจรไปมาหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา I-10 ครอบคลุมรัฐแอริโซนาทั้งหมด ไปถึงทิศตะวันตกสู่ใจกลางลอสแองเจลิส

ทรัพย์สินที่ชนเผ่าได้มาในปี 2554 ด้วยมูลค่า 4.7 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์แบบดั้งเดิม ก่อนหน้านั้นเป็นโรงละครแบบไดรฟ์อิน

หาก Pascua Yaqui ได้รับอนุญาตให้ย้ายที่ดินไปสู่ความไว้วางใจและตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความพยายามของคาสิโน ชนเผ่าจะแจ้งให้เมือง Tucson ทราบล่วงหน้า 90 วันก่อนที่จะดำเนินการตามมติการเล่นเกมอย่างเป็นทางการ ตามรายงานของDaily Star

ข้อตกลงการแลกเปลี่ยน

สมมติว่า Pascua Yaqui ประสบความสำเร็จในความพยายามที่จะเปิดคาสิโนแห่งที่สามในบริเวณโรงหนังเก่า ชนเผ่าจะเข้าทำข้อตกลงกับ Tucson ซึ่งจะมีการเก็บภาษีในพื้นที่เฉพาะของการบริโภคภายในทรัพย์สิน

ตัวอย่างเช่นชนเผ่าจะจ่ายภาษีร้อยละ 2.6 สำหรับการขายปลีกจากสถานที่ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขายอาหาร 2 เปอร์เซ็นต์บวก $4 ต่อวันสำหรับห้องพัก และ 2 เปอร์เซ็นต์สำหรับความบันเทิง รวมถึงคอนเสิร์ตและการแสดง

ในทางกลับกัน เมือง Tucson จะยังคงให้บริการที่จำเป็นต่อไป ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ไฟไหม้ และการลากขยะ

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ กรมตำรวจทูซอนจะมีสิทธิ์จับกุมในที่ดินของชนเผ่าด้วย

คาสิโนมากกว่าสองโหลเปิดดำเนินการในแอริโซนา ซึ่งทั้งหมดเป็นสถานที่เล่นเกมของชนเผ่า สำหรับปีงบประมาณ 2017-18 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2018 รัฐมีรายได้รวมจากการเล่นเกม (GGR) อยู่ที่ 1.94 พันล้านดอลลาร์ ชนเผ่าของรัฐบริจาคเงิน 94.3 ล้านดอลลาร์ให้กับ Arizona Benefits Fund ตามรายงานของ Department of Gaming ของรัฐ

เผ่า Wampanoag Tribe of Gay Head (Aquinnah) ได้ขอให้อยู่ชั่วคราว — และเร่งตรวจสอบ — ในการพิจารณาคดีล่าสุดของผู้พิพากษาเขตสหรัฐ F. Dennis Saylor เกี่ยวกับสถานที่เล่นเกม Martha’s Vineyard ที่วางแผนไว้ คำขอดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อชนเผ่าอุทธรณ์ข้อกำหนดของห้องเล่นบิงโกที่อยู่ภายใต้การอนุญาตในท้องถิ่นของรัฐแมสซาชูเซตส์

ไร่องุ่น Scenic Martha’s Vineyard ตกเป็นประเด็นถกเถียงทางกฎหมายอีกครั้ง เนื่องจากเผ่า Wampanoag Tribe of Gay Head (Aquinnah) ต้องการให้มีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสถานที่เล่นเกมที่วางแผนไว้ ชนเผ่านี้ยังอุทธรณ์คำตัดสินของศาลก่อนหน้านี้ (รูปภาพ: SmarterTravel)

Saylor กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าชนเผ่าต้องปฏิบัติตามการอนุญาตของท้องถิ่นและรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาเห็นพ้องกันว่าชนเผ่าสามารถดำเนินการคาสิโนบนทรัพย์สินอธิปไตยของตนได้

ในการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันพฤหัสบดี ทนายความของชนเผ่ากล่าวว่า ชาววัมพาโนแอกส์ “จะได้รับอันตรายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ หากการเข้าพักถูกปฏิเสธ” ชนเผ่าต้องการรายได้จากการเล่นเกม “เพื่อให้บริการภาครัฐที่จำเป็นแก่สมาชิก”

ชนเผ่ายังประเมินว่าจะได้รับระหว่าง 3 ล้านถึง 5 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากรายได้จากคาสิโน “ทุกๆ วันของความล่าช้าคือความล่าช้าในการระดมทุนบริการสุขภาพที่จำเป็น การศึกษา ที่อยู่อาศัย บริการสังคม การคุ้มครองทางวัฒนธรรม ตำรวจและการป้องกันอัคคีภัย บริการ EMT . . และบริการของรัฐอื่น ๆ อีกมากมาย” ทนายความของชนเผ่าอ้างในเอกสารของศาล

ในขั้นต้น Saylor ปกครองชนเผ่านี้ในปี 2558 โดยบอกว่าพวกเขาสละสิทธิอธิปไตยเมื่อลงนามในข้อตกลงยุติคดีในปี 2526 ในปี 2560 ศาลอุทธรณ์รอบแรกปฏิเสธคำตัดสินส่วนใหญ่ของ Saylor และศาลฎีกาสหรัฐในปี 2561 เลือกที่จะไม่ทบทวน กรณี.

เมื่อเดือนที่แล้ว เผ่าได้ร้องขอให้ First Circuit ทบทวนคำตัดสินใหม่ของ Saylor ที่ว่า Wampanoags ต้องได้รับใบอนุญาต ชนเผ่านี้ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นหรือรัฐเนื่องจากกฎที่พบในกฎหมายกำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐบาลกลางอินเดีย (IGRA)

ด้วยความท้าทายทางกฎหมายที่รอดำเนินการ เมือง Aquinnah และ Chilmark ได้ส่งโครงการไปตรวจสอบที่ Martha’s Vineyard Commission (MVC) คณะกรรมการเป็นหน่วยงานวางแผนระดับภูมิภาคที่จะพิจารณาข้อกังวลเช่นการจราจรหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวหาว่าชนเผ่าดำเนินการก่อสร้างต่อ

หากชนเผ่าได้เข้าพัก ก็น่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้อย่างรวดเร็ว แต่ในระหว่างการประชุม MVC ในวันพฤหัสบดี Aquinnah Selectman Juli Vanderhoop อ้างว่าชนเผ่าได้ดำเนินการก่อสร้างสถานที่เล่นเกมต่อแล้ว

ตั้งแต่เมื่อวาน [วันพุธ] เมืองนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำลังยื่นคำร้องดูหมิ่นคำสั่งศาล”เจฟฟรีย์ เมดิสัน ผู้บริหารเมืองอาควินนาห์ อ้างโดยVineyard Gazette “มันเป็นเรื่องน่าขยะแขยงสำหรับพวกเราทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาควินนาห์ว่าจะมีคำสั่งศาลที่ถูกเพิกเฉยได้อย่างไร”

เมดิสันอ้างว่าเมืองนี้มีรูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการติดตั้งฐานรากสำหรับห้องโถงบิงโก การสร้างโครงการนี้หยุดชะงักลงเมื่อต้นปีนี้ หลังจากทนายความของเมืองเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโครงการเพื่อขอใบอนุญาตในท้องถิ่น

แอปพลิเคชันที่ไม่สมบูรณ์นำไปสู่การคัดค้าน MVC

เนื่องจากการสมัครในโครงการไม่สมบูรณ์ MVC ลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อปฏิเสธโครงการคาสิโน ยังคงสามารถส่งใหม่ได้โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ดินถูกเคลียร์ในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับสถานที่จัดงาน ไฟฟ้าไปยังสถานที่ดังกล่าวถูกตัดในเดือนมีนาคม เนื่องจากชนเผ่าไม่ได้รับการตรวจสอบจากเมือง แต่ชนเผ่ากล่าวว่าต้องการใช้ผู้ตรวจสอบของตนเอง

เมื่อเดือนที่แล้วCheryl Andrews-Maltais ประธานชนเผ่า บอกกับMartha’s Vineyard Timesว่า “พวกเขากำลังขอให้เราขออนุญาต ซึ่งเราไม่ต้องการ… มันไม่สุภาพ”

พวกเขาแค่อยากจะเหยียบคอเราเท่านั้น” หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอ้างคำพูดของเธอ

การก่อสร้างห้องโถงการพนันคาดว่าจะใช้เวลาหกเดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ แผนการเรียกร้องให้มีสถานที่ 10,000 ตารางฟุตที่จะมีเกมอิเล็กทรอนิกส์ 250 เกม

Casino.orgเข้าถึงแถลงการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทของคาสิโน แต่เจ้าหน้าที่ชนเผ่าและเมืองปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นทันทีในวันศุกร์

การเลื่อนการชำระหนี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้หมดอายุจนถึงปี 2023 Patterson กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องรอ

มันจะเกิดขึ้นในปี 2023 หรือ 2020? ทำไมไม่เริ่มให้เร็วกว่านี้สักสามปีล่ะ?” Patterson ถามAssociated Press “นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างงานในนิวยอร์ก”

คาสิโนทั้งสี่แห่งทางตอนเหนือของรัฐได้เปิดให้บริการแล้ว แต่ทั้งสี่แห่งไม่สามารถดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของรายรับจากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) ก่อนวางตลาดได้

เรื่องอื้อฉาวในการเล่นเกม

ประวัติของ Patterson ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมไม่ได้ไร้ที่ติ

ในเดือนมกราคม 2010 ผู้ว่าการในขณะนั้นได้ทำสัญญากับ Aqueduct Race Track Entertainment Group (AEG) เพื่อเป็นเจ้าของคาสิโน Queens และเทอร์มินัลวิดีโอเกม 4,500 เครื่อง (VGTs) และเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ มีการกล่าวหาว่า Patterson เลือก AEG มากกว่าการเสนอราคาที่ดีกว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับคนดัง Jay-Z ซึ่งในขณะนั้นถือหุ้น 6 เปอร์เซ็นต์ใน AEG

แพ็ตเตอร์สันถอนตัวออกจากกระบวนการประมูลในภายหลัง

สภานิติบัญญัตินิวยอร์กอนุญาตให้ VGTs ในสนามแข่งแปดแห่งของรัฐในปี 2544 หลังจากที่เศรษฐกิจของรัฐได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 9/11 ในขณะที่เกมดังกล่าวเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากนั้นที่ทางตอนเหนือของรัฐ มีเรื่องอื้อฉาวมากมาย การกล่าวหาว่าเร่ขาย และจากนั้นการกระทำของผู้ว่าการรัฐทำให้ VGTs ที่ท่อระบายน้ำล่าช้า ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ทำกำไรได้มากที่สุดเป็นเวลาเกือบทศวรรษ

Genting Group ผู้ให้บริการคาสิโนในมาเลเซีย ได้รับใบอนุญาตคาสิโน Aqueduct ในที่สุด บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 380 ล้านดอลลาร์ และเปิด Resorts World New York City ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2554 เกนติ้งยังเป็นบริษัทแม่ของ Resorts World Catskills ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนครบวงจรมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในทะเลสาบเคียเมชา

สภาพจิตใจของนิวยอร์ก

ปัจจุบัน ราซิโนที่ใกล้เคียงที่สุดแห่งถัดไปกับนิวยอร์กซิตี้คือเอ็มไพร์ซิตี้ในยองเกอร์ส MGM Resorts จ่ายเงิน 850 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์จากครอบครัว Rooney เมื่อต้นปีนี้

เช่นเดียวกับแซนด์ MGM และเก็นติ้งกำลังล็อบบี้ฝ่ายนิติบัญญัติของนิวยอร์กเพื่อดำเนินการเร็วขึ้นในใบอนุญาตคาสิโนของนิวยอร์กซิตี้

ตลาดเกมในนครนิวยอร์กเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่นและฟื้นฟู MTA (Metropolitan Transportation Authority) นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นิวยอร์กเก็บภาษีดอลลาร์ที่ไหลออกจากรัฐในปัจจุบัน” Genting และ MGM กล่าวในแถลงการณ์ร่วมเมื่อเดือนมีนาคม

สำนักข่าว Albany Bureauระบุว่า บริษัทต่างๆ ได้เสนอค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ หากยินดีที่จะยกเลิกการเลื่อนการชำระหนี้ก่อนปี 2566

คาสิโนในแอตแลนติกซิตีหลายแห่งได้รับเงินน้อยกว่าในปี 2019 มากกว่าที่เคยในปี 2018 และแม้ว่าจะมีรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) สูงขึ้นทั่วทั้งรัฐนิวเจอร์ซีย์

แอตแลนติกซิตีคาสิโน GGR

คาสิโนแอตแลนติกซิตีชนะเงินจากการเล่นเกมมากขึ้น แต่สี่รายได้ลดลง (ภาพ: Vernon Ogrodnek/The Philadelphia Inquirer)

คาสิโนฮาร์ดร็อคและโอเชียนเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2561 และการพนันกีฬาเริ่มให้บริการเมื่อปีที่แล้ว เป็นผลให้อุตสาหกรรมเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับเงินมากขึ้นจากนักพนัน แต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้ให้บริการที่ลงทุนในแอตแลนติกซิตี

ตลอดเดือนมิถุนายน ข้อมูลที่จัดทำโดย New Jersey Division of Gaming Enforcement (DGE) เปิดเผยว่าคาสิโนห้าในเจ็ดแห่งที่ดำเนินการก่อน Hard Rock และ Ocean ได้รับรางวัลไม่กี่ดอลลาร์ Bally’s, Borgata, Caesars, Harrah’s และ Tropicana ล้วนรายงาน GGR รวมที่ต่ำกว่าจากการดำเนินงานบนบกและออนไลน์

รายรับจากเกมทั้งหมดอยู่ที่ 283.76 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นเบี้ยประกันภัย 21.5 เปอร์เซ็นต์ จนถึงปัจจุบัน GGR มีมูลค่ามากกว่า 1.59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 26.2 เปอร์เซ็นต์

การต่อสู้ของมหาสมุทรแอตแลนติก

เมื่อ Hard Rock และ Ocean Casino เปิดขึ้น มีความกังวลมากมายในหมู่นักวิเคราะห์เกมว่าตลาดกำลังขยายตัวในช่วงเวลาที่ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว วันเวลาของชาวกลางมหาสมุทรแอตแลนติกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องเดินทางไปแอตแลนติกซิตีเพื่อค้นหาคาสิโนนั้นหมดไปนานแล้ว แต่บริษัทแม่ทั้งสองแห่งของคุณสมบัติ Boardwalk ยังคงเดินหน้าและลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเปิดทัชมาฮาลและรีเวลอดีตทรัมป์อีกครั้ง .

James Plousis ประธานคณะกรรมการควบคุมคาสิโนกล่าวในปี 2018 ว่า “คาสิโนใหม่ได้เพิ่มการแข่งขันและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เยี่ยมชม” กล่าว “คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตลาดและจะดำเนินต่อไปเมื่อคาสิโนแต่ละแห่งทำงานเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขา”

Wayne Schaffel อดีตผู้บริหารของ Bally ให้ความเห็นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วว่าหากรายรับจากเกมในแอตแลนติกซิตี้ไม่เติบโต “อย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์ ก็คงไม่มีใครทำสำเร็จ” GGR บนที่ดินเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเพิ่มขึ้น 13.1 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้

Bob Ambrose ที่ปรึกษาด้านการเล่นเกมบอกกับPress of Atlantic Cityในสัปดาห์นี้ว่าตลาดจะพบกับ “การปรับระดับ” ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากเดือนมิถุนายน 2019 เป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับประโยชน์จากการมีรายได้จากคาสิโนเก้าแห่งเทียบกับเจ็ดแห่ง

การพนันออนไลน์และการเดิมพันกีฬายังคงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเกม Garden State ในปีแรกที่เปิดดำเนินการ sportsbooks ได้รับเงินเดิมพัน 3.2 พันล้านดอลลาร์

ความไม่อิ่มตัวของตลาด

แหล่งข่าวที่พูดคุยกับNew York Postอ้างว่าการเข้าซื้อกิจการ Caesars Entertainment ของ Eldorado Resorts มูลค่า 17.3 พันล้านดอลลาร์อาจส่งผลให้มีคาสิโนน้อยลงในแอตแลนติกซิตี บุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อกล่าวว่าผู้ควบคุมการเล่นเกมของรัฐกำลังพิจารณาบังคับให้ Eldorado ขายหนึ่งในคาสิโนของตน เนื่องจากบริษัท – หากการครอบครองของ Caesars เสร็จสิ้น – จากนั้นจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินเกมสี่แห่งในแอตแลนติกซิตี้

Eldorado เป็นเจ้าของ Tropicana ในขณะที่ Caesars เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีชื่อเดียวกัน Harrah’s และ Bally’s คาสิโนหลังเป็นผู้สมัครที่น่าจะปิดตัวมากที่สุด แหล่งข่าวกล่าว

หากจำเป็นต้องมีการขาย Eldorado มีแนวโน้มที่จะวางข้อจำกัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ไม่ใช่คาสิโน เช่นเดียวกับที่ Caesars ทำกับ Showboat เมื่อปิดรีสอร์ท Boardwalk ในเดือนสิงหาคม 2014

ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ในศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อผู้พิพากษาของรัฐปฏิเสธที่จะให้คำสั่งห้ามชั่วคราวสำหรับเกมออนไลน์ที่คาสิโนเจ็ดแห่งในรัฐต้องการ

ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียมีเกมออนไลน์มากกว่า 40 เกมซึ่งมอบรางวัลเงินสดให้กับนักพนันในรัฐ คาสิโนได้ตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายของเกมบางเกม (ภาพ: ลอตเตอรีเพนซิลเวเนีย)

ในขั้นต้น คาสิโนต้องการให้เกมลอตเตอรีออนไลน์ทั้งหมดปิดตัวลงเพราะพวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีความคล้ายคลึงกับเกมที่พวกเขานำเสนอบนพื้นของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ในที่สุดพวกเขาก็ปรับคำขอของพวกเขาเมื่อเดือนที่แล้วและพยายามที่จะหยุดเกมออนไลน์ใด ๆ ที่เสนอการเล่นอัตโนมัติ เปิดเผยทั้งหมด การเดิมพันที่ปรับได้ เกมโบนัส คุณลักษณะทั้งหมดเหล่านี้เป็น “ลักษณะของสล็อตแมชชีน ซึ่งลอตเตอรีไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอ โจทก์โต้แย้ง

ผู้พิพากษาRenée Cohn Jubelirer จากศาลเครือจักรภพแห่งรัฐเพนซิลเวเนียตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายให้ “การตีความที่แตกต่างและสมเหตุสมผล” ของกฎหมายการพนันและลอตเตอรีของรัฐ และข้อโต้แย้งเหล่านั้นชี้ให้เห็นถึงความคลุมเครือของกฎเกณฑ์ของรัฐ

ในที่สุด Jubelirer ปฏิเสธที่จะออกคำสั่งห้าม โดยอ้างคำสั่ง 50 หน้าว่าคาสิโนไม่เป็นไปตามระดับการพิสูจน์ที่จำเป็นสำหรับการเรียกร้องของพวกเขา

ทั้งลอตเตอรีและคาสิโนของรัฐได้รับความสามารถในการเสนอเกมออนไลน์ในปี 2560 เมื่อสมัชชาใหญ่อนุมัติกฎหมายการเล่นเกมที่ขยายออกไป เกม iLottery ของรัฐเพนซิลเวเนียเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2018 และปัจจุบันให้บริการ 42 เกม ในขณะที่คาสิโนเพิ่งเริ่มทดสอบแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของพวกเขาในสัปดาห์นี้ คาสิโนจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10 ล้านดอลลาร์เพื่อเสนอเกมออนไลน์

กรณีจะดำเนินการ

Ewa Dworakowski เลขาธิการสื่อมวลชนของ Pennsylvania Lottery กล่าวกับ Casino.org เมื่อวันจันทร์ว่าหน่วยงานของรัฐพอใจกับคำตัดสินของผู้พิพากษา

“อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในอดีต พระราชบัญญัติ 42 ของปี 2017 อนุญาตให้เปิดตัว PA iLottery และเกมกำลังดำเนินการตามกฎหมาย” เธอกล่าว “เรากำลังทำงานทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่า Pennsylvania Lottery ยังคงบรรลุภารกิจในการสร้างผลกำไรอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับโปรแกรมระดับสูง”

อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะลอตเตอรีชนะในรอบแรก นั่นไม่ได้รับประกันว่าศาลคอมมอนเวลธ์จะตัดสินในท้ายที่สุด

เหตุผลส่วนหนึ่งที่ Jubelirer ปฏิเสธคำสั่งห้ามเบื้องต้นคือโจทก์ต้องพิสูจน์ว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไป คาสิโนไม่สามารถแสดงอย่างชัดเจนว่าเกม iLottery ละเมิดกฎหมายของรัฐ

มีหลักฐานว่าผลประโยชน์สาธารณะจะได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามจนถึงขอบเขตที่ว่าจะมีเงินทุนน้อยลงในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชาวเพนซิลวาเนียที่มีอายุมากกว่า”ผู้พิพากษากล่าว

คดีจะยังคงดำเนินต่อไปผ่านระบบศาล Jubelirer ได้ขอให้ฝ่ายต่าง ๆ เสนอกำหนดการก่อนการพิจารณาคดีและกำหนดเส้นตายสำหรับการค้นพบและแลกเปลี่ยนรายงานจากผู้เชี่ยวชาญภายในวันที่ 30 สิงหาคม

โจทก์ในคดีนี้คือ: Greenwood Gaming and Entertainment, Inc. ซึ่งดำเนินการ Parx Casino and Racing; Mountainview Thoroughbred Racing Association, LLC ซึ่งดำเนินการคาสิโนฮอลลีวูดที่สนามแข่งม้าแห่งชาติเพนน์ Chester Downs and Marina, LLC ซึ่งดำเนินการ Harrah’s Philadelphia Casino and Racetrack; Washington Trotting Association, LLC ซึ่งดำเนินการ The Meadows Racetrack and Casino; Stadium Casino LLC ซึ่งกำลังสร้าง Live! คาสิโนและโรงแรมในฟิลาเดลเฟีย; Valley Forge Convention Center Partners, LP ซึ่งดำเนินการ Valley Forge Casino Resort; และ Downs Racing, LP ซึ่งดำเนินการ Mohegan Sun Pocono

ผลกระทบของลอตเตอรี

ในขณะที่ลอตเตอรี่ของรัฐหลายแห่งอุทิศรายได้เพื่อพัฒนาการศึกษาหรือฝากเงินเข้ากองทุนทั่วไปของรัฐ ลอตเตอรีของรัฐเพนซิลเวเนียเป็นเพียงแห่งเดียวที่จัดสรรรายได้จากการดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 1972 ลอตเตอรีได้ให้เงินสนับสนุนมากกว่า 29,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโปรแกรมและบริการต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือด้านค่ายาตามใบสั่งแพทย์ ค่าขนส่งลดราคา บริการอาหาร และส่วนลดภาษีโรงเรือนและค่าเช่า

เกม iLottery เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2018 ในช่วง 33 วันแรก เกมออนไลน์สร้างรายได้ 20.1 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจากลอตเตอรี

ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2019 ของรัฐซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน

ลูกค้าสิบเอ็ดคนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันจันทร์เมื่อส่วนหนึ่งของหลังคาที่ Lucky Lady Casino ของ Larry Flynt ในเมืองการ์เดนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ถล่มลงมา

หลังคา (ซ้าย) และด้านในของ Lucky Lady Casino (ขวา) ซึ่งหลังคายุบในวันจันทร์ (ภาพ: KTLA)

หลังคาส่วนสูง 25 x 15 ฟุตเหนือล็อบบี้ของ Lucky Lady ตกลงมาที่พื้นในเช้าวันจันทร์ ตามรายงานของ Los Angeles County Fire Department (LACoFD)

รายงานเบื้องต้นระบุว่าแขกที่ได้รับผลกระทบ 11 รายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและไม่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติม แต่การอัปเดตจาก LACoFD ในฟีด Twitter ของแผนกระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ “ปานกลาง” เพียง 1 รายและ 10 รายระบุว่า “เล็กน้อย” เจ็ดราย ผู้อุปถัมภ์ถูกนำส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่น

คำขอที่ส่งถึง LACoFD โดยCasino.orgเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนถึงเวลาแถลงข่าว

นักผจญเพลิงมาถึงคาสิโนเวลา 10:16 น. PT และสาเหตุของการล่มสลายกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน

ประวัติสาวนำโชค

Lucky Lady Casino ตั้งอยู่ที่ 1045 Rosecrans Ave. ใน Gardena ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่เล่นเกมมาตั้งแต่ปี 1940 Flynt เจ้าของ นิตยสาร Hustlerได้รับทรัพย์สินซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Normandie Casino เมื่อสามปีที่แล้ว

Normandie กำลังจะปิดตัวลงหลังจากทำธุรกิจมา 75 ปี เนื่องจากเจ้าของคนก่อนถูกจับได้ว่าใช้ทรัพย์สินเพื่อฟอกเงิน Lucky Lady ถือเป็นห้องเล่นไพ่ ซึ่งเป็นสถานประกอบการประเภทหนึ่งที่ได้รับอนุญาตในแคลิฟอร์เนียแต่สถานที่ดังกล่าวไม่มีเครื่องเกมให้บริการ มีแต่เกมบนโต๊ะเท่านั้น

Flynt ยังเป็นเจ้าของ Hustler Casino ซึ่งเป็นห้องไพ่อีกแห่งที่ตั้งอยู่ใน Gardena นับตั้งแต่ได้ Lucky Lady มา ผู้เผยแพร่ภาพอนาจารรายนี้ก็ขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่น ไม่นานหลังจากซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 Flynt เปิดเผยข้อเสนอสำหรับป้ายที่มีผู้หญิงโพสท่ายั่วยวนพาดตัว “Y” ใน “Lucky” นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในลอสแองเจลิสที่มีแนวคิดเสรีนิยมสูง และความพยายามดังกล่าวทำให้สมาชิกสภาเมืองการ์เดนาไม่พอใจ