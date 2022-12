เกมสล็อตออนไลน์ เวอร์ชันใหม่ของ Booming Games

เกมสล็อตออนไลน์ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสนุกสุดสยองเมื่อคุณกล้าบุกป่าเพียงลำพังใน Witches Wild Brew เวอร์ชันล่าสุดของ Booming Games

ผู้พัฒนาเกมคาสิโนในมอลตาได้ผ่าน “ความลำบากสองเท่า สองเท่า และปัญหา; ไฟไหม้และฟองหม้อขนาดใหญ่” กับเราในสล็อตความผันผวนปานกลางขนาด 5×4 ที่ล่อลวงผู้เล่นด้วยรางวัลหากพวกเขาสามารถกล้าในป่าที่น่ากลัวในช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดของปีและหลังจากนั้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเสมอไป เนื่องจากหม้อต้มควันให้รางวัลแก่ผู้เล่นมากกว่าความหวาดกลัว เพราะมันปล่อยไวด์ไปทั่ววงล้อ

“ นี่คือหนึ่งใน ‘เกมฮาโลวีน’ ที่สนุกและน่ากลัวที่สุดเกมหนึ่งที่ฉันเคยเล่นมาอย่างไม่ต้องสงสัย”

ทางเลือกของ Raven :

มันไม่ง่ายเลย เพราะอีกาชั่วร้ายสามตัวท้าให้คุณเลือกหนึ่งในนั้นเพื่อช่วยให้คุณมีรายได้มากขึ้นเมื่อพวกมันแปลงร่างเป็นเหรียญ ในขณะที่Bursting Wild Multipliersสร้างรางวัล อย่าปล่อยให้ไม้ที่น่าขนลุกได้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณในขณะที่คุณเล่นสปินพิเศษแบบไดนามิก ของคุณ แม้ว่าทุกเส้นใยของคุณจะบอกให้คุณออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อคุณชนะการหมุนเพิ่มเติม

รวดเร็วในการเสก :

วิดีโอสล็อตมาพร้อมกับเพย์ไลน์ที่มากถึง 40 เพย์ไลน์และฟีเจอร์เลือกและคลิกแบบสุ่มที่ให้คุณมีโอกาสชนะ 30 เท่าของเงินเดิมพันของคุณทันที เกมนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งสอดคล้องกับวิญญาณของปีศาจร้ายที่ขี่ไม้กวาดสามคนที่คุณเพิ่งรู้ว่ากำลังสร้างวิธีที่จะสะกดคุณ

ศักยภาพในการชนะที่ยิ่งใหญ่ :

Shane Cotter ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเกมที่เฟื่องฟู ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอสล็อตใหม่ของสตูดิโอ…

“นี่เป็นหนึ่งใน ‘เกมฮาโลวีน’ ที่สนุกและน่ากลัวที่สุดเกมหนึ่งที่ฉันเคยเล่นมาอย่างไม่ต้องสงสัย ความผันผวนสูงประกอบกับศักยภาพในการชนะอย่างมหาศาลของ Bursting Wild Multipliers ทำให้เกมนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นหลังจากเทศกาลฮัลโลวีนผ่านพ้นไป”

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง นักพัฒนาชาวมอลตาเพิ่งลงนามในข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหากับคาสิโนออนไลน์ที่Betzest.com ความร่วมมือครั้งใหม่เพื่อให้โดเมนที่ได้รับอนุญาตจาก Curacao สามารถเข้าถึงวิดีโอสล็อตที่เหมาะกับมือถือกว่า 60 ช่องจาก Booming รวมถึง Aztec Palace, Gold Vein, VIP Filthy Riches และ Booming Seven Deluxe ยอดนิยมของผู้พัฒนา

หากวันฮาโลวีนเป็นช่วงเวลาโปรดของคุณแห่งปี และคุณต้องการสร้างความสยองขวัญ ยิ่งกว่านั้น คุณอาจต้องการลองเกมอื่นๆ สองสามเกมที่ทันเวลาสำหรับ All Hallows Eve’ เช่น เกมแนวสยอง ขวัญของYggdrasil Gaming Blood Moon WildsหรือBat Stax จาก Greentube ผู้พัฒนาเกมคาสิ โนออนไลน์สัญชาติออสเตรีย

ทั้งสองอย่างจะทำให้คุณได้รับจิตวิญญาณแห่งวันฮัลโลวีนอย่างแน่นอน!

GentingBet เสนอบริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้าออนไลน์ผ่านการเปิดตัวเกมใหม่ที่ Genting Casino London Chinatown Baccarat Live ได้เปิดตัวแล้ว เพิ่มผลงานเกมคาสิโนสดของผู้ให้บริการ ตอนนี้ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ดื่มด่ำผ่านสถานที่บนบกได้จากที่บ้านอย่างสะดวกสบาย

ตัวเลือกการเล่นเกมใหม่:

ด้วยBaccarat Liveผ่านคาสิโนในลอนดอน ผู้เล่นสามารถเล่นเกมบาคาร่าจากสถานที่เล่นเกมยอดนิยม ผู้เล่นจะมีส่วนร่วมในเกมร่วมกับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เล่นเกม ตัวเลือกการเล่นเกมออนไลน์สดใหม่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่บนอุปกรณ์ใดก็ได้ สร้างตัวเลือกการเล่นเกมที่สะดวกสบาย

ผู้เล่นจากทั่วโลกสามารถสัมผัสประสบการณ์โต๊ะคลาสสิกได้ที่Genting Casino London Chinatownซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นของแบรนด์เก็นติ้ง ด้วยเกม Baccarat Liveผู้เล่นจะได้พบกับเจ้ามือการพนันผู้เชี่ยวชาญที่โฮสต์ในลอนดอนโดยเกมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 04.00 น. ในแต่ละวัน การเดิมพันเริ่มต้นที่ 10 ปอนด์ต่อมือและสูงถึง 10,000 ปอนด์

ตามที่ CalvinAyre …

Jeremy Taylor กรรมการผู้จัดการของ Genting Online แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่โดยระบุว่าเกม Live From ของแบรนด์มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำอย่างแท้จริงและไม่เหมือนใครให้กับลูกค้า จากข้อมูลของ Mr. Taylor พอร์ตโฟลิโอทำให้ Genting แตกต่างจากคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

ข้อตกลงเนื้อหาเสือแดง:

การเพิ่มBaccarat Live เมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นเพียงหนึ่งในหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับGentingBet เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ทางแบรนด์ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่กับ Red Tiger Gaming

ด้วยข้อตกลงใหม่ ลูกค้า GentingBet จะสามารถเข้าถึงชื่อคาสิโนออนไลน์ยอดนิยมของ Red Tiger เกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดรวมอยู่ในข้อตกลง เช่นPirates’ Plenty และJack In A Pot

เกือบหนึ่งสัปดาห์หลังจากเพิ่มช่องวิดีโอมากกว่า 40 ช่องจากผู้พัฒนา Pocket Games Soft ลงในพอร์ตโฟลิโอและคาสิโนออนไลน์ที่ Betzest.com ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหาที่จะเห็นข้อเสนอเติบโตยิ่งขึ้นเพื่อรวมชื่อจากผู้ริเริ่มชาวมอลตา บริษัท เกมอาร์ต จำกัด

โดเมนที่ได้รับอนุญาตจาก Curacao ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อประกาศว่าข้อตกลงใหม่หมายความว่าในไม่ช้า การเลือกจะดำเนินการกับ ‘ชุดเต็ม’ ของเกมจากสำนักงานใหญ่ Floriana, GameArt รวมถึงความนิยมของผู้พัฒนา Caligula ห้ารีล, Tesla: Spark of Genius, Atlantis World, Gold of Ra, Santa’s Farm และวิดีโอสล็อต Thunder Bird

ความร่วมมือแบบผสมผสาน:

Betzest.comอธิบายว่าเปิดตัวในต้นปี 2561 และข้อตกลงในการเพิ่มชื่อ คาสิโนออนไลน์ 65 รายการจาก GameArt หมายความว่าพอร์ตวิดีโอสล็อต ที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพา ตอนนี้มีมากกว่า 1,700 รายการตามพันธมิตรล่าสุดที่คล้ายคลึงกันอย่างPlayson Limited , Booming Games Limited , Wazdan , Red Rake GamingและHabanero Systems BV

สถานะที่สำคัญ:

Marius Filipประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Betzest.com ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าเว็บไซต์ของเขาเป็น ‘เจ้ามือรับแทงออนไลน์ชั้นนำและผู้ให้บริการคาสิโน’ ที่สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว ‘ในฐานะหนึ่งในบริษัทเกมที่น่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือที่สุดบน ตลาด’.

อ่านแถลงการณ์จาก Filip…

“ในภาคที่มีการแข่งขันสูงนี้เรารับฟังคำขอของผู้เล่นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงประเภทคาสิโนของเราโดยนำวิดีโอสล็อตที่เพิ่มรายได้จาก GameArt Limited เข้าสู่ Betzest.com คอยติดตามในขณะที่เราจะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไป”

ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์มอลตา Pragmatic Play Limited ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงที่ได้เห็นผลงานเกมคาสิโนสดพร้อมใช้งานผ่านแพลตฟอร์มจาก BetConstruct บริษัทโซลูชั่นเทคโนโลยี iGaming

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในสลีมาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อลงรายละเอียดว่าได้เริ่มให้บริการคาสิโนสดในเดือนเมษายนและตั้งแต่นั้นมาก็ได้ลงนามในข้อตกลงการรวมระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชอบของ Interwetten, Parimatch และ 1xBet อธิบายว่าพันธมิตรล่าสุดเกี่ยวข้องกับ BetConstruct เพื่อเข้าถึงเกมรูเล็ต เจ้ามือสด บาคาร่า และแบล็คแจ็คที่มีให้เลือกมากมายที่ออกอากาศแบบเรียลไทม์จากสตูดิโอตามความต้องการในบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

การเปิดเผยของโรมาเนีย:

Pragmatic Play Limitedอธิบายความ ก้าวหน้าของ คาสิโนออนไลน์43 โต๊ะ ว่าเป็น ‘หนึ่งใน พอร์ตโฟลิโอคาสิโนสดที่ทันสมัยที่สุดในตลาด’ ก่อนที่จะระบุว่าการรวมเข้ากับBetConstructแสดงถึง ‘ข่าวดีสำหรับทั้งสองฝ่าย’ ซึ่งแน่นอนว่าจะประกาศ ‘ไปอีกนาน และหุ้นส่วนที่มีประสิทธิผล’

อำนาจหน้าที่:

Yossi Barzelyประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Pragmatic ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าปีที่แล้วบริษัทของเขาได้ลงนามใน ‘ชุดข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญ’ กับผู้ให้บริการ iGaming เช่นThe Stars Group Incorporated , Kindred GroupและCasumo Services Limitedด้วย วิดีโอสล็อตบิงโก และเกมคาสิโนสดทั้งหมด ‘ใช้งานได้ผ่าน API เดียว’

อ่านแถลงการณ์จาก Barzely…

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์คาสิโนสดที่ทันสมัยด้วย BetConstruct มีผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นมากและเราหวังว่าจะเติบโตต่อไปในฐานะพันธมิตร”

ความบันเทิงที่เข้มข้น:

ในส่วนของเขาEdgar Mkrtchyanผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มเกมสำหรับ BetConstruct ประกาศว่า ‘ข้อเสนอ omni-channel ที่แท้จริง’ จาก Pragmatic Play Limited มอบ ‘ ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำแก่ผู้เล่นทุกคน’ และตอนนี้ตั้งค่าให้ ‘ค้นหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่’ ผ่านทาง แพลตฟอร์ม iGaming ของบริษัทของเขาเอง

แถลงการณ์ของ Mkrtchyan อ่าน…

“เรายินดีที่ได้เห็น Pragmatic Play Limited หุ้นส่วนของเราขยายแคตตาล็อกเกมด้วยการเปิดตัวคาสิโนสด”

ตามรอยชื่อล่าสุดจาก Gameburger Studios บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ Isle of Man, Microgaming ตอนนี้พาเราไปสำรวจคฤหาสน์ยุควิกตอเรียใน A Dark Matter รุ่นใหม่

“ เราตื่นเต้นมากที่ A Dark Matter จะออกฉาย! “

พัฒนาสำหรับ Microgaming โดยSlingshot Studiosซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าสตูดิโอเกมอิสระที่ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์โดยเฉพาะ สล็อตออนไลน์ใหม่นี้มีงานศิลปะที่น่าสนใจและทำให้ตัวละครลึกลับมีชีวิตขึ้นมา

รูปแบบการเล่นที่มีความผันผวนสูงมาพร้อมกับคะแนนดั้งเดิมที่น่ากลัวซึ่งสร้างขึ้นเพื่อ Invading Wilds ช่องจ่ายเงินแบบสองทิศทางและฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ

พล็อตหนาขึ้น :

ฉากหลังของ วิดีโอสล็อตห้ารีลนี้คือเมือง Stonehurst ของอังกฤษที่มีเสน่ห์ ที่ซึ่งผู้คนรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นหลังจากหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบถูกรบกวนด้วยการหายตัวไปอย่างน่า ฉงน

ผู้เล่นถูกท้าทายให้ตัดสินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับคฤหาสน์เรธที่น่าสะพรึงกลัวหรือไม่ ขณะที่พวกเขาเข้าร่วมกับนาธาน ไฮมอร์นักสืบอาถรรพณ์แห่งสกอตแลนด์ยาร์ด ในขณะที่เขาค้นหาวงล้อหมุนเพื่อค้นหาความลับที่อยู่ในคฤหาสน์ที่มีรั้วรอบขอบชิดซึ่งปกคลุมไปด้วยความลึกลับและอันตราย .

คุณสมบัติที่น่ากลัว :

เมื่อพวกเขาลงจอดบนวงล้อที่ 2 หรือ 4 Invading Wildsจะปล่อยพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขาและกระจายไปยังวงล้อที่อยู่ติดกัน สร้างบล็อกขนาดใหญ่ที่มีไวลด์ 6 อัน

ไวด์ที่ซ้อนกันลงจอดบนวงล้อ 2 และ 4 ในระหว่างการหมุนเดียวกัน รวมกันเพื่อโจมตีรีลกลาง ซึ่งสร้างบล็อกที่มีไวด์ 9 อันที่มีศักยภาพในการชนะสูง

ในเกมพื้นฐานเมื่อมีการเปิดเผยสัญลักษณ์เคาะประตูสามตัว การหมุนพิเศษที่ทำให้ดีอกดีใจจะเริ่มทำงาน ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปในห้องรับรองของคฤหาสน์ที่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อรับการหมุนพิเศษ 12ครั้ง

สัญลักษณ์กระจายเพิ่มเติมแต่ละสัญลักษณ์จะลงจอดในระหว่างคุณลักษณะนี้ จะให้รางวัลแก่ผู้เล่นหนึ่งสปินพิเศษ การวางอุบายและความตื่นเต้นนั้นสามารถสัมผัสได้ในขณะที่คะแนนที่หลอกหลอนนั้นเข้มข้นขึ้นเมื่อการบุกรุกของ Wilds ล้อมรอบสามวงล้อตรงกลาง ซึ่งนำมาซึ่งตัวคูณ 2 เท่าและศักยภาพในการชนะที่มากขึ้น

ประสบการณ์การเล่นเกมที่คุ้มค่า :

James Buchanan ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกของMicrogaming ใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อกล่าวว่า…

“Slingshot Studios ประสบความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์สล็อตที่มีความผันผวนสูงด้วยเนื้อเรื่องที่น่าดึงดูด งานศิลปะที่ซับซ้อน และเสียงบรรยากาศ การเพิ่ม Invading Wilds และเพย์ไลน์แบบสองทิศทางมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่า โดยมีโอกาสชนะสูงถึง 2,400 เท่าของเงินเดิมพันของผู้เล่นในระหว่างการหมุนฟรี”

นอกจากนี้ Richard Vermaak หัวหน้าสตูดิโอของ Slingshot Studios ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ เปิดตัวที่ น่าสยดสยอง อีกด้วย…

“เราตื่นเต้นมากที่ A Dark Matter จะออกฉาย! ทีมงานทั้งหมดได้ลงทุนอย่างมากในการสร้างโลกที่สมบูรณ์เพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน พวกเขาได้สร้างบางสิ่งที่สวยงาม ด้วยการแสดงตัวละครที่น่าดึงดูดใจและดนตรีประกอบที่ฟุ่มเฟือยพอๆ กับ Wraith Manor

“เป้าหมายของเราคือการสร้างประสบการณ์การรับชมละครอย่างแท้จริงควบคู่กับรูปแบบการเล่นที่มีความผันผวนสูง สร้างอุบายที่เพียงพอเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารของผู้เล่นโดยไม่ต้องเปิดเผยมากเกินไปในช่วงแรก เราไม่สามารถรอให้ผู้เล่นสำรวจ A Dark Matter ได้”

สล็อตฮาโลวีน :

สล็อตวิดีโอใหม่ที่รับประกันความตื่นเต้นและความเย็นในวันฮัลโลวีนนี้ มีให้บริการเฉพาะผู้ให้บริการ Microgamingตั้งแต่วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019

อย่าลืมตรวจสอบการเปิดตัววันฮัลโลวีนที่น่าขนลุกไม่แพ้กัน เช่น การเปิดตัวล่าสุดของ Booming Games, Witches Wild Brewพร้อมกับชื่อ ที่น่ากลัว ของYggdrasil Gaming , Blood Moon WildsหรือBat Stax จาก Greentube ผู้พัฒนาเกมคาสิ โนออนไลน์ของออสเตรีย

OneTouch เป็นผู้พัฒนาเกมบนมือถือเป็นอันดับแรก ซึ่งเพิ่งตัดสินใจย้อนเวลากลับไปเพื่อมอบเกมสล็อตที่สนุกและน่าตื่นเต้นด้วย Steam Vault รุ่นล่าสุด เกมนี้นำหน้ามาจากหนังสือเล่น Steampunk โดยผสมผสานองค์ประกอบของประวัติศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีที่บิดเบี้ยว ทั้งหมดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวนิยายวิทยาศาสตร์ ตาราง 3×3 ให้กราฟิกที่สวยงามและวงล้อสเต็ปเปอร์แบบคลาสสิกเพื่อประสบการณ์การมีส่วนร่วมโดยรวม

รอบโบนัสพิเศษ:

เกมสล็อตใหม่นำเสนอรอบโบนัสที่ไม่เหมือนใคร โดยเล่นในรูปแบบวงล้อแห่งโชคชะตา ยิ่งเป้าหมายยิ่งใหญ่ รางวัลก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น! ขณะที่ผู้เล่นหมุนวงล้อ สัญลักษณ์จะถูกรวบรวม จากนั้นสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ใช้เพื่อเข้าสู่ Bonus Vault

เมื่อคุณไปถึงขุมสมบัติใต้ดินแล้ว ให้หมุนอีกครั้งเพื่อลุ้นรับรางวัลดีๆ!

ด้านบนของรอบโบนัสเกมสล็อตออนไลน์ยังมีสัญลักษณ์เสริม หากสัญลักษณ์เสริมมาถึงเส้นกลางในรีลใด ๆ สัญลักษณ์เหล่านั้นจะเหนียวและคงอยู่ในตำแหน่งสำหรับการหมุนครั้งถัดไป หากทั้งรีลเต็มไปด้วยไวด์เหนียวเกมจะถูกแช่แข็งพร้อมกันเพื่อสร้างชัยชนะครั้งสำคัญ!

จากการแถลงข่าวล่าสุด …

Ollie Castleman หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ OneTouch แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่โดยระบุว่า: “Steam Vault เป็นหนึ่งในเกมที่เราภาคภูมิใจที่สุด ด้วยธีมที่ไม่เหมือนใคร กราฟิกและรูปแบบการเล่นที่ลื่นไหล ผู้เล่นจะต้องชอบประสบการณ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารวบรวมสัญลักษณ์ได้มากพอที่จะเข้าสู่ Bonus Vault ซึ่งพวกเขามีโอกาสที่จะได้รับรางวัลมากมาย”

การเป็นพันธมิตรกับ EvenBet:

นอกเหนือจากการสร้างเกมสล็อตใหม่แล้วOneTouchยังลงนามในข้อตกลงกับพันธมิตรใหม่ ย้อนกลับไปในเดือนกันยายน แบรนด์ได้ประกาศ ข้อตกลง ใหม่กับ EvenBet Gaming แบรนด์จะให้บริการเกมตารางHTML5 และสล็อตเต็มรูปแบบ แก่EvenBet

ด้วยข้อตกลงนี้มีศักยภาพในการเข้าถึงผู้เล่นมากกว่า 4.6 ล้านคนใน 26 ประเทศ

เป็นปีที่แปดติดต่อกัน Battle of Malta ทำลายสถิติ โดยในปี 2019 สร้างผลงานได้ 4,657 รายการ และเงินรางวัลรวม 2,258,645 ยูโร มีกิจกรรม 35 รายการตามกำหนดการโดยกิจกรรมหลักมีการรับประกัน 1 ล้านยูโร กิจกรรมหลักมีผู้เล่นที่ไม่ซ้ำกัน 2,961 คนโดยมีเที่ยวบินเริ่มต้นมากกว่าห้าเที่ยวบิน ด้วยการซื้อเข้า 555 ยูโร ทัวร์นาเมนต์จึงค่อนข้างแพง จำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่าปีที่แล้วมาก โดยผู้เล่นเกือบ 1,000 คน สร้างสถิติใหม่ของกิจกรรม!

ข้อตกลงล่วงหน้า:

ในบรรดาผู้เข้าแข่งขันในรายการนี้ เป็นของ Serghei Lisii ที่เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง เขาชนะการแข่งขันหลังจากเอาชนะ Steven van Zadelhoff ในการเล่นแบบตัวต่อตัว ทั้งสองตกลงราคากันได้คนละ 217,167 ยูโร และตัดสินใจจ่ายส่วนที่เหลืออีก 30,000 ยูโรพร้อมถ้วยรางวัลของทัวร์นาเมนต์

Battle of Malta 2019จัดขึ้นที่ InterContinental Arena ซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยCasino Malta ซีรีส์เริ่มตั้งแต่วัน ที่15 ถึง22 ตุลาคม

โดยแหล่งข่าว …

Van Zadelhoff เป็น ผู้เล่น โป๊กเกอร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในตารางสุดท้ายของกิจกรรมหลัก แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จและชนะ WCOOP แต่รางวัลจากกิจกรรมนี้คือเงินรางวัลการแข่งขันสดที่ใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขา เขาประสบความสำเร็จอย่างมากทางออนไลน์โดยได้รับรางวัล World Championship of Online Poker Main Event ในปี 2560 และทำเงินได้มากถึง 1.6 ล้านดอลลาร์จากการเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง

2019 ความสำเร็จ:

ดูเหมือนว่าทุกๆ ปีBattle of Maltaจะยิ่งใหญ่และดียิ่งกว่าที่เคย ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า13,000 รายการโดยรวมในช่วงเทศกาลเจ็ดวัน ซีรีส์ขยายใหญ่ขึ้นมาก มีการเพิ่มวันพิเศษในกิจกรรมหลัก!

ผลตารางสุดท้าย:

สถานที่ ผู้เล่น รางวัล

อันดับแรก เซอร์เก ลิซี €247,167 (ดีลลด)

ที่สอง สตีเวน ฟาน ซาเดลฮอฟฟ์ €217,167 (ลดดีล)

ที่สาม โจเซฟ กูลาส €102,050

ประการที่สี่ โคลอม ฮิกกิ้นส์ €74,540

ประการที่ห้า ลีโอ วอร์ชิงตัน-ลีส €56,470

ประการที่หก รูน เมิร์ก €42,910

ประการที่เจ็ด บรูโน แม็กซิมัส €33,880

ประการที่แปด ชอน เดอ เซซาเร่ €27,100

เก้า ฟลาวิโอ เลาดานี่ €24,620

ในญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ในเมืองโยโกฮาม่ามีรายงานว่าจะจัดการประชุมสรุปสาธารณะ 18 ชุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับความพยายามของพวกเขาในการได้รับใบอนุญาตคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการหนึ่งในสามแห่งของประเทศ

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming โยโกฮาม่าประกาศว่ากำลังเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อขอรับใบอนุญาตหนึ่งในสามใบในเดือนสิงหาคม และต่อมาได้จัดสรรเงินประมาณ 2.42 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกองทุนในการรณรงค์ เมืองที่มีประชากรประมาณ 3.73 ล้านคนต้องการใช้ที่ดินริมน้ำขนาด 116 เอเคอร์ใกล้กับสวนยามาชิตะเป็นสถานที่สำหรับรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่จินตนาการไว้ แต่คาดว่าจะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากชุมชนอื่น ๆ มากมายเช่นโตเกียว โอซาก้า และ ซาเซโบะ.

แบบฝึกหัดการตรัสรู้:

Inside Asian Gamingรายงานว่าแคมเปญข้อมูลสาธารณะที่กำลังจะมีขึ้นมีกำหนดจะเริ่มในเดือนธันวาคมผ่านการบรรยายสรุปตามความต้องการซึ่งจะจัดขึ้น ในหกวอ ร์ดที่มีประชากรมากที่สุดของเมือง กระบวนการนี้อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่คล้ายกันในภายหลังสำหรับผู้อยู่อาศัยในสิบสองเขตที่เหลือของโยโกฮาม่า โดยทุก ๆ การปรึกษาหารือเหล่านี้ สามารถรองรับคนได้ 400 ถึง 500คน

ชัยชนะสามครั้ง:

แม้ว่าการพนันส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะผิดกฎหมายในญี่ปุ่นแต่รัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ได้ผ่านกฎหมายในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วซึ่งจะเห็นประเทศที่มีประชากรประมาณ 126 ล้านคน ได้รับใบอนุญาต คาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการสไตล์ลาสเวกัสทั้งสามแห่ง พร้อมด้วย โรงแรม สถานที่จัดนิทรรศการ และชั้นเกมที่กว้างขวาง เพื่อให้ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพสำหรับหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ชุมชนผู้สมัครจะต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนก่อนที่จะส่งข้อเสนอร่วมที่เสร็จสิ้นแล้วไปยัง ผู้คัดเลือกอย่างเป็นทางการ ในโตเกียว

การเป็นปรปักษ์กันเคลื่อนไหว:

ความพยายามของโยโกฮาม่าในการได้รับหนึ่งในใบอนุญาตเหล่านี้กำลังถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากประธานสมาคมท่าเรือโยโกฮาม่ายูกิโอะ ฟูจิกิเนื่องจากเขาเชื่อว่าสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวจะทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยหลายประการ การประชุมที่กำลังจะมีขึ้นนั้นถูกมองว่าเป็นหนทางสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการตอบโต้การต่อต้านดังกล่าวและเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการจะนำมาสู่เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเพิ่มรอยเท้าในตลาดที่มีการควบคุมของยุโรป Greentube ซึ่งเป็นแผนก NOVOMATIC Interactive ได้ตกลงข้อตกลงกับ RoyalCasino.dk ที่จะเข้าสู่ตลาดเดนมาร์ก

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้พัฒนาชั้นนำและซัพพลายเออร์ของโซลูชั่น iGaming จะมอบชื่อที่หลากหลายจากพอร์ตโฟลิโอเกมให้กับผู้ให้บริการ

“ RoyalCasino.dk เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบเมื่อเราเข้าสู่ตลาดใหม่อีกครั้งพร้อมกับลูกค้าที่ใช้ที่ดิน ”

RoyalCasino.dk เป็นคาสิโนแห่งเดียวของ เดนมาร์กที่ดำเนินการทั้งออฟไลน์และออนไลน์มีประสบการณ์เกือบสามทศวรรษในตลาด

ผ่านความร่วมมือครั้งใหม่ ลูกค้าของผู้ให้บริการชาวเดนมาร์กจะเป็นกลุ่มแรกในประเทศสแกนดิเนเวียที่จะเพลิดเพลินไปกับสล็อตออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นและมีส่วนร่วมของ Greentube รวมถึง Sizzling Hot Deluxe ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก Lucky Lady’s Charm Deluxe, Book of Ra Deluxeเวอร์ชันห้ารีลของชื่อธีมอียิปต์โบราณพร้อมด้วยผลงานใหม่

การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ :

ผู้เล่นในเดนมาร์กคุ้นเคยกับเกมต่างๆ จาก Greentube ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในฐานะเกมภาคพื้นดิน เกมเดียวกันเหล่านั้นได้รับการดัดแปลงสำหรับทั้งช่องทางออนไลน์และมือถือแล้ว

Michael Bauer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / หัวหน้าฝ่ายเกมของ Greentube ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อกล่าวว่า …

“การเข้าสู่ตลาดเดนมาร์กเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ของเราในการจัดหาตลาดที่ได้รับการควบคุมในยุโรปทั้งหมด เดนมาร์กเป็นแบบอย่างสำหรับกฎระเบียบออนไลน์และแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุอัตราช่องทางที่สูงได้อย่างไร RoyalCasino.dk เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบเมื่อเราเข้าสู่ตลาดใหม่อีกครั้งกับลูกค้าทางบกที่มีอยู่ เรามั่นใจว่าการเป็นหุ้นส่วนของเราจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของทั้งสองฝ่าย”

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RoyalCasino.dk, Per Petersenกล่าวว่า…

“ Greentubeเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำในตลาดปัจจุบัน และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกในเดนมาร์กที่นำเสนอเนื้อหาของพวกเขาทางออนไลน์ เรามั่นใจว่าฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นของเราจะเพลิดเพลินไปกับการเพิ่มเกมยอดนิยมซึ่งตอนนี้พวกเขาสามารถเล่นได้ทั้งในคาสิโนบนบกและออนไลน์ของเรา”

Bat Stax และสวิตเซอร์แลนด์ :

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง ทันเวลาสำหรับวันฮัลโลวีน บริษัทเพิ่งเปิดตัวสล็อตสยองขวัญใหม่ล่าสุดBat Staxซึ่งขณะนี้มีให้บริการสำหรับพันธมิตร B2B ทั้งหมด และก่อนหน้านี้ ผู้พัฒนาเกมชาวออสเตรียได้เปิดตัวชื่อเกมในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยmycasino.chซึ่งดำเนินการโดยGrand Casino Luzernซึ่งสร้างจากความสำเร็จของธุรกิจอิฐและปูน ซัพพลายเออร์เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายแรกที่เริ่มใช้งานในตลาดออนไลน์ของสวิสที่ได้รับการควบคุมใหม่

เมืองเล็ก ๆ ของ Country Club Hills ในรัฐอิลลินอยส์มีรายงานว่ากลายเป็นนักวิ่งคนที่หกในการแข่งขันเพื่อรับใบอนุญาต แต่เพียงผู้เดียวในการสร้างและดำเนินการคาสิโนสำหรับชานเมืองทางตอนใต้ของชิคาโก

ตามรายงานเมื่อวันอังคารจากหนังสือพิมพ์ Chicago Sun-Times ชุมชน Cook County ขนาดเล็กได้ประกาศว่าจะร่วมมือกับ Spreads Group ที่มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กโดยหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้นำคาสิโนขนาดใหญ่มาสู่ที่ดิน 200 เอเคอร์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 80

ความลังเลใจเบื้องต้น:

หนังสือพิมพ์อ้างถึงนายกเทศมนตรีของ Country Club Hills, James Fordเมื่อประกาศว่าชุมชนของเขาไม่ได้วางแผนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อรับใบอนุญาตคาสิโน Cook County เนื่องจาก อยู่ใกล้กับหมู่บ้านTinley Park แต่เขากล่าวโดยอ้างว่าฝ่ายบริหารของเขาถูกบังคับให้พิจารณาท่าทีใหม่อีกครั้ง หลังจากที่Jay Robert Pritzker ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ เปิดเผยว่าเขาจะไม่ขายที่ดินของรัฐให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงนี้เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างสนามแข่งรถที่วางแผนไว้

ความละเอียดอย่างรวดเร็ว:

The Chicago Sun-Timesรายงานว่าการตัดสินใจของ Pritzker เกิดขึ้นหลังจากชื่อของหนึ่งในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนแข่งรถ Tinley Park ซึ่งเป็นเจ้าสัววิดีโอเกมท้องถิ่นRick Heidnerปรากฏในหมายจับของรัฐบาลกลางที่ออกให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการทุจริตที่กว้างขึ้น ฟอร์ดประกาศว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้นักพัฒนาท้องถิ่น ‘ตาบอด’ และทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เห็นคันทรีคลับฮิลส์ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อขอรับใบอนุญาตคาสิโน Cook County ในที่สุด

ฟอร์ดบอกกับหนังสือพิมพ์ว่า…

“เมื่อรถแข่งถูกดึงออกจากโต๊ะ เราตัดสินใจไปที่คาสิโน เราจะไม่ไปหากงานแข่งม้าจะเกิดขึ้นที่ Tinley Park โดยมีเราอยู่ข้างๆ”

สภานิติบัญญัติใหญ่:

รัฐอิลลินอยส์เป็นที่ตั้งของคาสิโนสิบแห่งอยู่แล้ว แต่กฎหมายที่ลงนามในกฎหมายโดย Pritzker ในเดือนมิถุนายนนั้นเกิดจากการที่ส่วนเสริมนี้เติบโตขึ้นมากถึงหกแห่งผ่านการออกใบอนุญาตสถานที่เล่นการพนันสำหรับเมืองชิคาโกวอคีกันแดน วิ ลล์และร็อคฟอ ร์ด เช่นเดียวกับสถานที่ต่างๆ ในเขตอำนาจศาลชนบทของWilliamson CountyและCook County County

การแข่งขันสำหรับใบอนุญาตหลังนี้ถูกกำหนดให้มีการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนของLynwood , Calumet CityและMattesonที่เปิดตัวแผนแยกต่างหากที่คล้ายคลึงกันของพวกเขาเอง ในขณะที่หมู่บ้านEast Hazel Crest และ Homewoodหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรกับPoarch Band of Creek ของ Alabama ชาวอินเดียต้องการเปิด คาสิโนมูลค่า 275 ล้านเหรียญเป็น ของตนเอง

กำลังใจของแมทธิวสัน:

ในข่าวที่เกี่ยวข้องและผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นWMAQ-TVรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าผู้นำของหมู่บ้าน Matteson ได้อนุมัติแผนการที่จะเห็นชุมชนนี้เป็นพันธมิตรกับChoctaw Nationโดยหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้สร้างและดำเนินการคาสิโนที่มีเกมประมาณ 2,000 เกม ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การประชุมขนาด 36,000 ตารางฟุต และโรงแรมขนาด200 ห้อง

ผู้ประกาศรายงานว่าข้อเสนอทั้งหมดสำหรับใบอนุญาตคาสิโน Cook County จะต้องส่งไปยังIllinois Gaming Boardก่อนสิ้นเดือนในขณะที่ชุมชนโฮสต์ในที่สุดจะได้รับ2% ของรายได้รวมประจำปีที่ปรับปรุงแล้วของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสร็จสิ้นแล้ว

ความนิยมที่ลดลงของการแข่งรถเกรย์ฮาวด์ในสหรัฐอเมริกามีรายงานว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่ออีกรายหลังจากมีข่าวว่า Southland Casino Racing ทางตะวันออกของรัฐอาร์คันซอจะหยุดให้บริการการแข่งขันดังกล่าวตั้งแต่สิ้นปี 2565

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากหนังสือพิมพ์ Memphis Business Journal สถานที่จัดงานอายุ 63 ปีจะลดจำนวนการแข่งขันสุนัขไล่เนื้อลง 25% ในปีหน้าเป็น 4,992 ก่อนที่จะลดจำนวนนี้ลงอีก 20% ในปี 2564 เป็น 3,994 . ในปีต่อ ๆ มาคือการเห็นโรงงาน West Memphis จัดการแข่งขันดังกล่าวเพียง 2,662 รายการก่อนที่จะยุติการแข่งสุนัขสดในอาร์คันซอเมื่อรุ่งสางปี 2023

ตกลงข้อตกลง:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าการตัดสินใจที่จะ ยุติการแข่ง สุนัขไล่เนื้อในอาร์คันซอได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากสมาชิก 16 คน ของ สมาคมสุนัขเกรย์ฮาวด์ในอาร์คันซอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายขององค์กรว่าควรพยายามขยายสัญญาที่หมดอายุเร็ว ๆ นี้กับSouthland Casino หรือไม่ แข่งรถ แต่กลุ่มที่มีสำนักงานใหญ่ของMarionตั้งใจเลือกที่จะปิดแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยอ้างถึงสภาพอากาศของประเทศในปัจจุบันที่บังคับให้ต้องปิดแทร็กอื่น ๆ จำนวนมาก

ความปรารถนาที่ลดน้อยลง:

Memphis Business Journalรายงานว่า Southland Casino Racing จะจัดการแข่งขันสุนัขไล่เนื้อ 6,656 รายการในปีนี้แต่เป็นหนึ่งใน 18 แห่งที่ยังคงเสนอการแข่งขันดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา สถานการณ์นี้แย่ลงไปอีกหลังจากการตัดสินใจในเดือนพฤศจิกายนโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในฟลอริดาให้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะห้ามการแข่งสุนัขตั้งแต่วันแรกของปี 2021และส่งผลให้จำกัดกีฬาให้อยู่ในไอโอวาอลาบามาเวสต์เวอร์จิเนียและเท็กซัส

ทางออกที่เป็นระเบียบ:

David Wolfประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Southland กล่าวกับหนังสือพิมพ์ว่าการตัดสินใจที่จะดำเนินการยุติการแข่งสุนัขไล่เนื้อแบบค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้ Arkansas Greyhound Kennel Association มี ‘ความแน่นอนและความชัดเจนสำหรับอนาคต’ ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้โรงงานของเขาสรุปได้ว่า ‘มีชีวิตอยู่ แข่งตามกระบวนการที่เป็นระเบียบและตามเงื่อนไขของเราเอง ‘

Wolf บอกกับ Memphis Business Journal…

“เรารู้ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรในการนำสุนัขเกรย์ฮาวด์ออกมาใช้ และความมุ่งมั่นของเราคือการทำให้แน่ใจว่าสุนัขเกรย์ฮาวด์ทุกตัวที่ลงแข่งที่ Southland Casino Racing จะพบบ้านของมันตลอดไป ”

ความวิตกกังวลในไอโอวา:

ไปทางเหนือประมาณ 600 ไมล์ และชายที่อยู่เบื้องหลังIowa Greyhound Parkได้ประกาศว่าการยุติการแข่งสุนัขไล่เนื้อใน Southland อาจนำไปสู่การปิดสถานที่ดังกล่าวเพิ่มเติม Brian Carpenterซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของ สถานที่ใน Dubuqueกล่าวโดยอ้างว่าบอกกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นKCRG-TVว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ Florida ซึ่งผ่านโดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงประมาณ 69% ของรัฐทางตอนใต้เช่นเดียวกับจำนวนที่ลดลงของ แทร็กอเมริกันอาจนำไปสู่การขาดนักวิ่งเนื่องจากผู้เพาะพันธุ์ออกจากอุตสาหกรรมไปพร้อมกัน

การบำรุงรักษาทางการเงิน:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Carpenter ประกาศว่าสถานที่ของเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากDiamond Jo Casino WorthและQ Casino and Hotel ในไอโอวา และกำลังวางแผน ที่จะจัดการแข่งขันสุนัขไล่เนื้อ ต่อไปในปี 2022

มีรายงานว่าช่างไม้บอกกับ KCRG-TV…

“นี่จะเป็นปีที่ 36 ของการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ของฉัน และมันคงจะน่าเศร้าหากต้องจากไป มันเป็นอะไรที่สนุกและน่าสนใจที่ได้เห็น ณ ตอนนี้ เรายังคงวางแผนที่จะเปิดในปีหน้าและหวังว่าอีกสามปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย ”