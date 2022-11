เกมจีคลับออนไลน์ การรับรองการพนันกีฬา

เกมจีคลับออนไลน์ มีรายงานว่าในสัปดาห์นี้สมาชิกอาวุโสของ วุฒิสภารัฐ นอร์ทแคโรไลนาแนะนำกฎหมายที่สามารถเห็นการเดิมพันกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายในกิจกรรมระดับมืออาชีพและวิทยาลัยมากมายที่เปิดตัวในรัฐทางตอนใต้ทันทีที่ฤดูร้อน

ความพยายามของชนเผ่า:

ตามรายงานจากCalvinAyre.comจิม เดวิสเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Senate Bill 154 โดยชายวัย 72 ปีได้ริเริ่มมาตรการดังกล่าวเมื่อวันพุธตามคำร้องขอของEastern Band of Cherokee Indians ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล กลาง นี่เป็นใบเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันครั้งที่สามที่พรรครีพับลิกันเคยนำเสนอและเนื้อเรื่องจะอนุญาตให้ชนเผ่าเพิ่มการเดิมพันกีฬาในบริการระดับ III ที่มีอยู่แล้วในHarrah’s Cherokee Casino ResortและHarrah’s Cherokee Valley River Casino และสิ่งอำนวยความสะดวกใน โรงแรม

ความเป็นไปได้ของ PASPA:

การแนะนำของ Senate Bill 154 มีรายงานว่าตามการที่ May ถูกทำให้เป็นโมฆะโดยศาลสูงสุดแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาอาชีพและมือสมัครเล่น (PASPA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจำกัดการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในคาสิโนในเนวาดาเช่นเดียวกับการเปิดตัวกีฬาที่ตามมา บริการเดิมพันในเดลาแวร์นิวเจอร์ซีย์โรดไอส์แลนด์มิสซิสซิปปีเวสต์เวอร์จิเนียเพนซิลเวเนียและนิวเม็กซิโก นอกจากนี้ยังมีอีกประมาณ 30 รัฐ รวมทั้งแอริโซนาวอชิงตันและอินเดียนาที่กำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการฟ้องร้องผ่านการเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

ฝ่ายค้านเจียมเนื้อเจียมตัว:

มีรายงานว่าวุฒิสมาชิกรัฐนอร์ทแคโรไลนาห้าสมัยเชื่อว่ามาตรการของเขาไม่ได้ถูกกำหนดให้เผชิญกับการต่อต้านมากนักเนื่องจากมันกำลังเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพราะมารนั้นค่อนข้างหมดขวดเมื่อพูดถึงการพนันกีฬา

เดวิสไปที่ CalvinAyre.com…

“ฉันรู้ว่าบางคนจะไม่ลงคะแนนให้ [กฎหมายวุฒิสภา 154] เพราะพวกเขามีข้อโต้แย้งทางศีลธรรมต่อการเดิมพัน แต่ฉันไม่คิดว่าจะมีคนมากมาย ฉันไม่ได้เป็นแฟนของมันเอง แต่มันเป็นองค์กรทางกฎหมายและผู้คนไม่ได้ถูกบังคับให้ทำดังนั้นเสรีนิยมในตัวฉันจึงบอกว่าต้องทำ คุณจะไม่ยกเลิกการสั่นระฆังเพราะ [วงดนตรีเผ่าเชอโรกีอินเดียตะวันออก] มีคาสิโนอยู่แล้ว นี่เป็นเพียงภาคผนวกเล็ก ๆ น้อย ๆ กับสิ่งที่ [the Eastern Band of Cherokee Indians] กำลังทำอยู่”

คราสออนไลน์:

ในขณะที่วุฒิสภาบิล 154 เรียกร้องให้หนังสือกีฬาได้รับอนุญาตภายในคาสิโนสองแห่งของ Eastern Band of Cherokee Indians มีรายงานว่าข้อความดังกล่าวไม่อนุญาตให้ชนเผ่าดำเนินการออนไลน์หรือเสนอ บริการพนันผ่านมือถือ เดวิสประกาศโดยอ้างว่าเขา ‘สนับสนุน’ ข้อจำกัดเหล่านี้เนื่องจากปัจจุบันชนเผ่าไม่สนใจดำเนินการดังกล่าว

เดวิสไปที่ CalvinAyre.com…

“วงตะวันออก [ของ Cherokee Indians] มาหาฉันพร้อมกับข้อเสนอนี้และนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ตอนนี้ยังไม่สนใจที่จะขยายและอาจไม่มีความสนใจที่จะขยายในอนาคต”

ผู้ให้บริการ เกมออนไลน์พบว่ามีความผิดในการให้บริการอย่างผิดกฎหมายแก่ผู้เล่นในเนเธอร์แลนด์ขณะนี้มีรายงานว่าจะต้องเสียค่าปรับขั้นต่ำ 200,000 ยูโร (227,480 ดอลลาร์) หลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเล่นเกมระยะไกลของประเทศเมื่อวานนี้

การตำหนิที่เพิ่มขึ้น:

ตามรายงานเมื่อวันศุกร์จากSBCNewsตัวเลขใหม่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นมากกว่า 33% จากค่าปรับพื้นฐานก่อนหน้านี้ที่ 150,000 ยูโร (170,600 ดอลลาร์) และตอนนี้สามารถมาพร้อมกับบทลงโทษทางการเงินเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดของผู้กระทำความผิดแต่ละราย เช่น จำนวนไซต์ และเกมที่พวกเขาพบว่ามีการดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย

การป้องปราม:

มีรายงานว่าการเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานการเล่นเกมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า Kansspelautoriteit หลังจากพิจารณาแล้วว่าตัวเลขพื้นฐานที่แนบมากับการลงโทษขั้นต่ำก่อนหน้านี้นั้นไม่เพียงพอต่อการยับยั้ง ในช่วงปีที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าได้ทำการปรับเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1.7 ล้านยูโร (1.9 ล้านดอลลาร์) ต่อผู้ให้บริการ iGaming จำนวนมากรวมถึง Betclic Everest Group, Betsson AB และMr Green และ Company ABเนื่องจากละเมิดกฎอย่างต่อเนื่อง

‘ต่อสู้’ อย่างต่อเนื่อง:

มีรายงานว่า Rene Jansen ประธานของ Netherlands Gaming Authority บอกกับ SBCNews ว่าจำนวนเงินค่าปรับขั้นต่ำก่อนหน้านี้ยังไม่ ‘น่ากลัวพอ’ และ ‘เกมเสี่ยงโชคที่ผิดกฎหมายยังคงต่อสู้’ องค์กรของเขา ‘อย่างมั่นคง’

แจนเซ่นถึงเอสบีซีนิวส์…

“ความตั้งใจของกฎหมายคือการสร้างข้อเสนอเกมออนไลน์ที่ถูกกฎหมายที่น่าดึงดูดซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยในตลาดที่ยุติธรรม ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมาย นั่นคือเหตุผลที่เราตั้งใจที่จะทบทวนนโยบายการลงโทษของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วนในอนาคต การปรับปรุงค่าปรับเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น”

Sportradarเป็นผู้นำระดับโลกในด้านข่าวกรองข้อมูลกีฬา ซึ่งเพิ่งประกาศการเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่กับเมเจอร์ลีกเบสบอล ทั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงระยะเวลาหลายปีซึ่งจะกว้างไกล ตั้งค่าเพื่อขยายและปรับปรุงการเผยแพร่สถิติการเล่นเกมตามเวลาจริงของเกม MLB

เริ่มต้นด้วยฤดูกาล 2019:

ข้อตกลงใหม่จะเริ่มต้นด้วยฤดูกาล 2019 ครอบคลุมสื่อและสิทธิ์ในการเล่นเกมทั้งในประเทศและต่างประเทศ MLB จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เนื่องจาก Sportradar จะมีสิทธิ์ในการเผยแพร่สถิติการเล่นเกมแบบเรียลไทม์ของ MLB แต่เพียงผู้เดียวพร้อมข้อมูลที่รวบรวมจากสนามเบสบอลทุกแห่ง

ข้อมูลถูกรวบรวมผ่านเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ MLB และตัวดำเนินการสถิติ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ควบคุมการพนันกีฬาและบริษัทสื่อ Sportradar จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้บริษัทแจกจ่ายฟีดเกมให้กับผู้ให้บริการเกมที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ที่การพนันกีฬาถูกกฎหมาย

จากการแถลงข่าวล่าสุด…

Kenny Gersh รองประธานบริหารฝ่ายเกมและธุรกิจใหม่สำหรับ MLB แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งใหม่โดยระบุว่า: “ฟีดข้อมูลอย่างเป็นทางการที่มีคุณภาพสูง เชื่อถือได้ และรวดเร็วเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์เกมที่น่าสนใจสำหรับแฟน MLB Sportradar ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการกระจายข้อมูล อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการช่วย MLB นำเสนอฟีดการเดิมพัน MLB อย่างเป็นทางการที่ยอดเยี่ยม เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่ความร่วมมือครั้งนี้จะปลดล็อกในขณะที่แนวการเดิมพันกีฬายังคงดำเนินต่อไปในสหรัฐอเมริกา”

ความร่วมมือที่น่าตื่นเต้น:

Sportradar รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ MLB ซึ่งกลายเป็นพันธมิตรด้านข้อมูลระดับโลกอย่างเป็นทางการ Carsten Koerl ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sportradar แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วน โดยระบุว่าบริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ MLB Sportradar มองความร่วมมือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่

ความร่วมมือครั้งใหม่จะเปิดประตูใหม่สำหรับแฟน ๆ ของเมเจอร์ลีกเบสบอล และ Sportradar ตั้งตารอที่จะใช้ประสบการณ์ระดับโลกของพวกเขาเพื่อมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้แฟน ๆ รวมถึงพันธมิตร

ความร่วมมือเพิ่มเติม:

ความร่วมมือกับ Sportradar ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับ MLB ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ลีกกีฬาได้ประกาศข้อตกลงกับ MGM Resorts International ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ MGM เป็นพันธมิตรด้านความบันเทิงอย่างเป็นทางการของ MLB พวกเขาจะสามารถโปรโมตแบรนด์และตัวเลือกการเล่นเกมผ่านการออกอากาศ MLB และแพลตฟอร์มดิจิทัล

ด้วยความเป็นเจ้าของใหม่มีการเปลี่ยนแปลง และ Ocean Resort Casinoในแอตแลนติกซิตี้กำลังอยู่ในระหว่างการแบ่งส่วน รวมถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการรวมตัวกันของพนักงานโรงแรมและร้านอาหารที่ใกล้เข้ามา

ตามรายงานของแอตแลนติกซิตี้ …

หลังจากการอนุมัติเมื่อวันพฤหัสบดีโดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์เกี่ยวกับพนักงานที่มีสิทธิ์ 74% ของสถานที่ซึ่งโดยการเซ็นบัตรหรือแบบฟอร์มการมอบอำนาจระบุว่าพวกเขาตั้งใจที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงานในทรัพย์สิน Boardwalk พวกเขาเข้าใกล้อีกก้าวหนึ่งในการทำเช่นนั้น

เกินความต้องการ :

ด้วย 24% เต็มมากกว่า 50% ที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดเพื่อให้เจตจำนงของคนงานในการรวมตัวกันได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากนายจ้าง Bob McDevitt ประธาน UNITE HERE Local 54กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีสิทธิ์ ลายเซ็นที่ได้รับจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ย “น่าพอใจจริงๆ”

“(Ocean Resort) ดำเนินการโดยสุจริตและเรารอคอยที่จะนั่งลงที่โต๊ะกับพวกเขา” McDevitt กล่าวเสริม

ตัวแทนจำนวนมาก :

บริษัทในเครือของ UNITE HERE ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนของคนทำงาน 270,000 คนทั่วอเมริกาเหนือ Local 54 เป็นตัวแทนของพนักงานต้อนรับในพื้นที่แอตแลนติกซิตี และเมื่อการเจรจาเริ่มต้นขึ้น จะเป็นตัวแทนของพนักงานมากกว่า 1,300 คนที่ Revel Casino Hotel เดิม

สหภาพแรงงานเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์นิวเจอร์ซีย์ Local 54 เป็นตัวแทนพนักงานเกือบ 8,500 คน รวมถึงพนักงานเสิร์ฟค็อกเทล พ่อครัว แม่ครัว บาร์เทนเดอร์ แม่บ้าน พนักงานยกกระเป๋า และพนักงานบริการอื่นๆ ในโรงแรมคาสิโนของเมืองตากอากาศ

มุ่งเน้นไปที่ฮาร์ดร็อค :

หลังจากเริ่มการเจรจาสัญญาในเดือนกันยายน สหภาพได้รับการยอมรับว่าเป็น ตัวแทนต่อรองของ Hard Rock Hotel & Casino Atlantic Cityสำหรับพนักงานสหภาพเกือบ 1,500 คน และมีรายงานว่า McDevitt กล่าวว่าจุดเน้นของสหภาพแรงงานจะอยู่ที่การยุติการเจรจากับ โรงแรมและคาสิโนของ Hard Rock Internationalก่อนที่ความสนใจทั้งหมดจะเปลี่ยนไปที่ Ocean Resort

คาสิโนทั้งสองมีการเปิดอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 27 มิถุนายน 2018 โดยฮาร์ดร็อคเปิดอีกครั้งที่ไซต์ของ Trump Taj Mahal Casino Resort ที่ถูกปิด และ Ocean Resort ซึ่งกลุ่มผู้พัฒนาของ Bruce Deifik, AC Ocean Walk, LLC ได้มาจากฟลอริดา ผู้พัฒนา Glenn Straub ในราคา 229 ล้านดอลลาร์ในต้นเดือนมกราคม 2561

เกลียวลง :

เพียงเดือนเดียวหลังจากเปิดให้บริการ ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โอเชียนรีสอร์ทได้ร้องขอและได้รับการผ่อนปรนชั่วคราวจากข้อกำหนดมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่อมาได้ขยายออกไปหนึ่งเดือน ตามรายงานในขณะนั้น ทรัพย์สินของแอตแลนติกซิตีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกองบังคับการเล่นเกม (DGE) ของรัฐตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การอนุมัติข้อตกลงการขายทรัสต์ที่อนุญาตให้ดำเนินการได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ที่โอเชียนรีสอร์ทเพื่อดำเนินการต่อโดยไม่หยุดชะงักในระหว่างการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์

การตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์โดยคณะกรรมการควบคุมคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ ที่อนุมัติข้อตกลงทางการเงินที่ซับซ้อน ทำให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงในนิวยอร์ก Luxor Capital Group เข้าควบคุมส่วนใหญ่ของคาสิโนรีสอร์ทจาก Deifik

ผู้บริหารออกเดินทาง :

จากการตัดสินใจดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงสองคน ได้แก่ Frank Leone อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของที่พัก และ Alan Greenstein ซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ Ocean Resort ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวัน ที่18 กุมภาพันธ์ 2019

เมื่อวันที่ 29 มกราคมปีนี้ DGE ได้ส่งรายงานไปยังคณะกรรมการควบคุมคาสิโนของรัฐซึ่งมีรายละเอียดว่า Ocean Resort สูญเสียไปมากน้อยเพียงใด คาสิโนรายงานการขาดทุนจากการดำเนินงาน 3.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน ตามด้วยการขาดทุนอีก 4.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม และในเดือนพฤศจิกายน รายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ 5.5 ล้านดอลลาร์ สุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 มกราคม โอเชียนรีสอร์ทรายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 4.1 ล้านดอลลาร์ ตาม รายงานข่าวเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์2019 Jason Witten ผู้เกษียณจาก Dallas Cowboys ประกาศว่าเขาจะไม่เกษียณและเขาจะเล่นฟุตบอลให้กับ Cowboys อีกครั้งในฤดูกาล 2019/2020 มีรายงานว่าเขาเซ็นสัญญา3.5 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อตกลงหนึ่งปีกับดัลลัส และเขาสามารถสร้างรายได้สูงถึง 5 ล้านดอลลาร์หลังจากโบนัสบัญชีรายชื่อและสิ่งจูงใจ เจสันอายุ 36 ปี และประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพ NFL

จุดเด่นของอาชีพ:

Witten ใช้เวลาตลอดอาชีพการเล่น 15 ปีใน NFL กับDallas Cowboys เขามีสถิติแฟรนไชส์สำหรับการรับ 1,152 และรับหลาด้วย 12,448 ปลายแน่นมีเกมที่เล่นมากที่สุด (239) เกมต่อเนื่อง (236) เริ่ม (229) และเริ่มติดต่อกัน (179) ในประวัติศาสตร์ของคาวบอย เขาอยู่ในอันดับที่ 5 ตลอด กาลในการรับหลาและอันดับที่ 1 ในบรรดาผู้เล่นที่อยู่กับทีมเดียวตลอดอาชีพการงานของเขา

เขาเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่จบเกมได้ดีที่สุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็น Hall of Famerเมื่อเขามีสิทธิ์ได้รับการโหวต Witten เป็นPro Bowler 11 สมัย (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017 ) ได้รับการเสนอชื่อสองครั้งใน NFL First Team All Pro (2007, 2010) และสองครั้งใน NFL Second Team All Pro (2008, 2012) นอกจากนี้ เขายังได้รับเกียรติอันทรงเกียรติจากการได้รับรางวัลWalter Payton Man of the Yearในปี 2012 จากงานอาสาสมัครและการกุศล ตลอดจนความเป็นเลิศของเขาในสนาม

ความเป็นผู้นำ:

เขาไม่เพียงแต่จะช่วยทีมคาวบอยส์ในสนามเท่านั้น แต่เขายังจะมีบทบาทสำคัญในห้องล็อกเกอร์อีกด้วย ในฐานะกัปตันทีมดัลลัสในฤดูกาลที่ผ่านมา และในอนาคต ดาราดาวรุ่ง เช่น แด็ก เพรสคอตต์, เอเซเคียล เอลเลียต จะมองว่าเขาเป็นผู้นำที่สามารถสอนบทเรียนอันมีค่าทั้งในและนอกสนามได้ เขาได้รับคำชมเชยอยู่เสมอสำหรับจรรยาบรรณในการทำงานอย่างไม่ลดละและหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้เล่นอายุน้อยที่ไม่ทำงานหนักซึ่งจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จใน NFL เขายังมีการแข่งขันสูงมาก อันที่จริง นั่นคือเหตุผลหลักที่เขาตัดสินใจออกจากรายการMonday Night Football…

…บูธออกอากาศเพื่อลูกไม้ขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่ Witten ประกาศลาออกจากการเล่นในNFLหลังฤดูกาล 2017/2018 เขาก็ได้เป็นนักวิเคราะห์ใน ESPN โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้ประกาศข่าวในช่วง Monday Night Footballซึ่งเขาพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้ผลงานใหม่ของเขา ว่ากันว่าเขายังมีรูปร่างที่ยอดเยี่ยมหากไม่ได้อยู่ในรูปร่างฟุตบอลแล้ว ขึ้นชื่อเรื่องความทุ่มเทในการปรับสภาพร่างกาย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะพร้อมลงเล่นเมื่อฤดูกาล 2019/2020 เริ่มต้นขึ้น

นักกีฬา NFL คนอื่น ๆ ที่จะเกษียณ:

Marshawn Lynchเกษียณจาก Seattle Seahawks ในปี 2015 เพื่อกลับสู่ตำแหน่งรันนิ่งแบ็คของทีม Oakland Raiders ในปี 2017 หลังจากเลิกเล่นในปี 2010 Randy Mossกลับมาในปี 2012 เพื่อเล่นให้กับ San Francisco 49ers Brett Favreทำสิ่งนี้สองครั้งโดยเล่นให้กับทั้ง New York Jets และ Minnesota Vikings หลังจากดำรงตำแหน่งยาวนานกับ Green Bay Packers หลังจากเล่นใน NFL ได้เพียง 5 ฤดูกาลRicky Williams ก็ ทำให้เราประหลาดใจด้วยการเลิกเล่นเพื่อกลับมาเล่นกับ Miami Dolphins อีกครั้ง ช่วง ไพรม์ไทม์Deion Sandersกลับมาที่เกมเพื่อเข้าร่วม Baltimore Ravens ในปี 2547 Reggie White หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลของเกม เข้าร่วม Carolina Panthers ในปี 2543 หลังจากออกจากเกมในปี 2541

แม้ว่าผู้เล่นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเกษียณอายุ แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่าพวกเขาไม่สามารถเล่นเกมที่พวกเขารักได้ ผู้เล่นส่วนใหญ่ข้างต้นเป็นผู้เล่นNFL Hall of Fameและพวกเขาได้รับการยอมรับกลับมาด้วยอาวุธที่เปิดกว้าง นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่คนทั่วไปตระหนักว่านักกีฬาในกีฬาทุกประเภททำสิ่งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและความต้องการของพวกเขา

Caesars Entertainment Corporationผู้ให้บริการคาสิโนบนบกของอเมริกา ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงกับCarl Icahn (ในภาพ) ซึ่งทำให้นักลงทุนมหาเศรษฐีรายนี้สามารถเสนอชื่อกรรมการใหม่สามคนเข้าสู่คณะกรรมการได้

ยุทธวิธีสามคน:

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันศุกร์เพื่อระบุรายละเอียดว่าข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ James Nelson, Courtney Mather และ Keith Cozza แทนที่อีกสามคนในฐานะสมาชิกล่าสุดของคณะกรรมการบริหาร บริษัทอธิบายว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้ Icahn ซึ่งควบคุมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 9.78% สามารถแต่งตั้งตัวแทนคนที่สี่ได้หากบริษัทไม่เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ภายในวันที่ 15 เมษายน

หุ้นตกต่ำ:

Caesars รับผิดชอบคาสิโนประมาณ 25 แห่งรวมถึงCaesars Palace Las Vegas Hotel and Casino อันเป็นสัญลักษณ์ แต่เห็นว่ามูลค่าหุ้นลดลงประมาณ 30% ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อหยุดการเสื่อมสภาพนี้ Icahn วัย 83 ปีได้ประกาศต่อสาธารณะว่าเขาต้องการให้บริษัทควบรวมกิจการกับผู้ให้บริการที่เป็นคู่แข่งหรือหาเจ้าของรายใหม่ที่จะช่วยให้สามารถเติมเต็มศักยภาพได้ดีกว่า

การเพิ่มมูลค่าของนักลงทุน:

James Hunt ประธานของ Caesars Entertainment กล่าวว่าสมาชิกใหม่สามคนในคณะกรรมการบริหารของบริษัทของเขา ‘นำประสบการณ์ที่หลากหลายและตรงประเด็น’ และจะช่วยผู้ดำเนินการ ‘เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด’

แถลงการณ์ของฮันท์ อ่าน…

“ตั้งแต่การปรับโครงสร้างของ Caesars Entertainment Corporation เสร็จสิ้น เราได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่า และเราจะดำเนินการตามกระบวนการนั้นต่อไปโดยทำงานร่วมกับผู้อำนวยการคนใหม่ของเรา ในนามของคณะกรรมการทั้งหมดและพนักงานเกือบ 68,000 คนของ Caesars Entertainment Corporation ฉันต้องการขอบคุณเพื่อนร่วมงานผู้อำนวยการที่จากไปของเราสำหรับบริการที่โดดเด่นและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแก่บริษัท”

การสอบสวนในอนาคต:

ในส่วนของเขา Icahn ประกาศว่าความเข้าใจใหม่กำหนดให้ Caesars ดำเนินการ ‘กระบวนการเชิงกลยุทธ์อย่างละเอียด’ เพื่อตัดสินใจว่าจะ ‘ขายหรือรวม’ สินทรัพย์ของตน นอกจากนี้เขายังประกาศด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ดำเนินการ ‘พัฒนาสถานะที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในระดับภูมิภาคต่อไป’ เพื่อนำผู้เล่นเพิ่มเติมเข้าสู่อสังหาริมทรัพย์ ใน ลาสเวกัส

แถลงการณ์ของ Icahn อ่าน…

“ฉันคาดหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้ Caesars Entertainment Corporation เป็นคู่แข่งที่ทรงพลังที่สุดในลาสเวกัส เมืองหลวงแห่งเกมของโลก Caesars Entertainment Corporation จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนบางรายที่ได้แสดงความสนใจแล้ว และฉันดีใจที่คณะกรรมการจะสำรวจโอกาสเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ฉันเชื่อว่า Caesars Entertainment Corporation ควรมุ่งเน้นไปที่การสืบทอดตำแหน่งผู้นำ การจัดสรรเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัย การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆ”

แพลตฟอร์ม การเดิมพันกีฬาของ BetBright ได้ถูกซื้อโดย888 Holdingsเป็นเงิน 15 ล้านปอนด์ การเข้าซื้อกิจการจะช่วยเสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ 888 ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาระยะยาวของ 888Sport ในฐานะส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการ สำนักงานดับลินของ BetBright จะถูกรวมเข้ากับ 888

การทำธุรกรรม:

ด้วยการทำธุรกรรม 888 Holdings จะได้รับเทคโนโลยีสปอร์ตบุ๊คจาก BetBright ซึ่งถือว่ามีคุณภาพสูงและปรับขนาดได้ นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ 888 สามารถเข้าถึงการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การซื้อขาย และความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้สำหรับแบรนด์กีฬาของตน

เมื่อทั้งสองหน่วยงานรวมกัน 888 จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสมบูรณ์ภายในแนวการพนันออนไลน์สี่ประเภท ซึ่งรวมถึงบิงโก คาสิโน โป๊กเกอร์ และกีฬา

คณะกรรมการ 888 Holdings รู้สึกว่าการทำธุรกรรมไม่ดีช่วยเพิ่มโอกาสระยะยาวในตลาดการเดิมพันกีฬาระดับโลก ทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถอย่างเต็มที่ผ่านการตลาดและการวิเคราะห์

ในการแถลงข่าว…

Itai Pazner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 888 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการโดยระบุว่า: “การซื้อสปอร์ตบุ๊คคุณภาพสูงและปรับขนาดได้นี้เป็นก้าวสำคัญที่น่าตื่นเต้นสำหรับ 888 มันทำให้กลุ่มบริษัทมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา และจะช่วยให้ 888 เพื่อเป็นเจ้าของโซลูชันแบบ end-to-end ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในแนวดิ่งเกมออนไลน์หลักสี่ประเภท

เมื่อ 888Sport กลายเป็นปลายทางการเดิมพันกีฬาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลก เราเชื่อว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าของข้อเสนอการเดิมพันกีฬาเต็มรูปแบบของเรา เรามั่นใจว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสระยะยาวของกลุ่มและความแตกต่างในตลาดการพนันกีฬาทั่วโลกที่กำลังเติบโต

หนังสือกีฬา BetBright ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นแพลตฟอร์มคุณภาพสูงและปรับขนาดได้ เพื่อนร่วมงานใหม่ของเราที่เข้าร่วมจาก BetBright จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความเชี่ยวชาญด้านการเดิมพันกีฬาของ 888 และความรู้ในอุตสาหกรรม และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพวกเขาเข้าสู่กลุ่ม

นี่เป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งที่สามของกลุ่มบริษัทในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มที่มีต่อกลยุทธ์: เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดเกมออนไลน์โดยผลักดันการเติบโตแบบออร์แกนิกในตลาดที่มีการควบคุม ซึ่งสนับสนุนโดย M&A ที่เพิ่มมูลค่า”

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง:

888 Holdings ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าซื้อกิจการหลายครั้งนอกเหนือจากการประกาศธุรกรรม BetBright ล่าสุด ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว 888 Holdings ประกาศข้อตกลงที่พวกเขาจะใช้เงิน 28 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นที่เหลือของ All American Poker Network สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือคือ 53%

ธุรกรรมเงินสดทั้งหมดสำหรับเครือข่ายโป๊กเกอร์เสร็จสิ้นโดยบริษัทในเครือ 888 US Incorporated และควรจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้

BtoBet เป็น บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ เกมออนไลน์ที่เพิ่งประกาศข้อตกลงความร่วมมืออีกฉบับหนึ่ง บริษัทได้ต่ออายุการเป็นหุ้นส่วนกับ Betradar ด้วยสัญญาใหม่หลายปี ด้วยการต่ออายุการเป็นหุ้นส่วน BtoBet รักษาสถานะการรับรองระดับทองกับบริษัทซึ่งเป็นผู้นำในการวิเคราะห์ข้อมูลกีฬา

ประวัติการเป็นหุ้นส่วน:

ทั้งสองเริ่มทำงานร่วมกันครั้งแรกในปี 2559 ในช่วงเวลานั้น บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถได้รับสถานะการรับรองระดับทองผ่านโปรแกรมการรับรองพันธมิตรของ Betradar โปรแกรมนี้ให้การยอมรับแก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในการผสานรวมและใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นการเดิมพันที่ Sportradar จัดหาให้

BtoBet ใช้ข้อเสนอที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงข้อมูลและผลิตภัณฑ์การเดิมพันตลอดจนบริการต่างๆ การเดิมพันสด เกมเสมือนจริง ฟีดการเดิมพันก่อนการแข่งขัน ช่องถ่ายทอดสดออนไลน์ และอื่นๆ

จากการแถลงข่าวล่าสุด…

Alessandro Fried ซีอีโอของ BtoBet แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุการเป็นหุ้นส่วนล่าสุดโดยระบุว่า: “Betradar ยังคงเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้และเชื่อถือได้สำหรับ BtoBet การขยายความสัมพันธ์ของเราและสานต่อความสำเร็จที่เราได้ทำไปแล้วจะสร้างโอกาสในการเติบโตต่อไปสำหรับทั้งสองบริษัทอย่างไม่ต้องสงสัย การรักษาสถานะพันธมิตรที่เป็นที่ยอมรับของเราแสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรในการทำงานกับ Betradar ให้ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโซลูชั่นเบ็ดเสร็จที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับผู้ดำเนินการสปอร์ตบุ๊ค”

ข้อเสนอการเป็นหุ้นส่วนเพิ่มเติม:

ข้อตกลงความร่วมมือกับ Betradar เป็นข้อตกลงความร่วมมือล่าสุดที่ลงนามโดยบริษัท เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ ประกาศข้อตกลงใหม่กับ High 5 Gamesซึ่งเป็นผู้พัฒนาเนื้อหาในนิวยอร์ก

เกม High 5 จะอาศัย BtoBet เพื่อมอบคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ผ่านแพลตฟอร์ม Neuron Gaming เทคโนโลยีขั้นสูงจะถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาจัดหาเนื้อหาตามความต้องการที่หลากหลายให้กับผู้เล่นตามระบบการแบ่งกลุ่มที่พัฒนาขึ้น

ในสหราชอาณาจักรสมาคมการค้า Industry Group for Responsible Gambling (IGRG) ได้ประกาศว่าจะกระจายข่าวเกี่ยวกับการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนผ่านทางสัปดาห์การพนันอย่างมีความรับผิดชอบประจำปีครั้งที่สาม

ประชาคมกว้าง:

IGRG ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อลงรายละเอียดว่าสัปดาห์การพนันอย่างมีความรับผิดชอบปี 2019 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 พฤศจิกายน และมีหัวข้อข่าวว่า Let’s Talk About Safer Gambling องค์กรระบุว่าแคมเปญนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมเกมของอังกฤษทั้งหมดสามารถ ‘ผนึกกำลัง’ เพื่อ ‘ขยายขอบเขตการเข้าถึงและทำให้แน่ใจว่าข้อความของการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเชื่อมต่อกับผู้ชมที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้’

ปัจจัยพื้นฐาน:

John Hagan ประธาน IGRG ประกาศว่าอุตสาหกรรมเห็นว่า ‘ความรับผิดชอบต่อสังคม’ เป็นส่วนสำคัญของแนวทาง และองค์กรของเขามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมประโยชน์ของการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้เขายังประกาศว่าสัปดาห์การพนันอย่างรับผิดชอบปี 2019 จะเป็น ‘พิเศษ’ เพราะจะทำให้ทั้งภาคส่วนรวมกันเพื่อ ‘เน้นการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นแก่ผู้ชมที่กว้างขึ้น’

คำสั่งของ Hagan อ่าน …

“สัปดาห์การพนันอย่างมีความรับผิดชอบปี 2018 ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่สำหรับแคมเปญ เรามั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้บริการ องค์กรการกุศล และเครือข่ายข้อมูล เราสามารถสร้างความสำเร็จในปีที่แล้วและเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น”

ผู้เล่นที่มีอิทธิพล:

IGRG ประกอบด้วย British Amusement Machine Association, Association of British Bookmakers, The Bingo Association, the Remote Gambling Association และ National Casino Forum และมีจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผู้เล่น พนักงาน และ ประชาชนในวงกว้างเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความหมายของการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

สถานะออนไลน์:

Hagan อธิบายเพิ่มเติมว่าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัปดาห์การพนันอย่างมีความรับผิดชอบปี 2019 จะมีให้ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรของเขาที่ ResponsibleGamblingWeek.org โดยผู้สนับสนุนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดตได้

ฮากันเสริม…

“ในการประกาศวันที่เหล่านี้ในช่วงต้นปี เราหวังว่าเวลาการวางแผนที่เพิ่มขึ้นจะส่งเสริมและอนุญาตให้มีการสนับสนุนเพิ่มเติม สำหรับปี 2019 เราจะพยายามขยายฐานผู้สนับสนุนของสัปดาห์การพนันอย่างรับผิดชอบปี 2019 และใช้เครือข่ายการสื่อสารที่ให้บริการฟรี ปรับแต่งธีมข้อความสำหรับสัปดาห์การพนันอย่างมีความรับผิดชอบปี 2019 ให้สอดคล้องกับการวิจัยผู้บริโภคและข้อมูลจากกลุ่มสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ”

ประมาณสี่เดือนหลังจากเปิดตัว Prairie Flower Casinoมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ทางตะวันตกของไอโอวา และ Ponca Tribe of Nebraskaที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง กำลังเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้สถานที่เปิดให้บริการต่อไป

คดีหลายคดี:

ตามรายงานวันอาทิตย์จากบริการข่าว Associated Press ที่เผยแพร่โดยABC Newsสถานที่ของชนเผ่าขนาด 9,500 ตารางฟุตเปิดทำการในวันแรกของเดือนพฤศจิกายนโดยเสนอคอลเลกชันวิดีโอสล็อต ประมาณ 200 รายการ แต่ถูกตบทันทีด้วยการฟ้องร้องแยกต่างหากที่ยื่นฟ้องโดยรัฐไอโอวา และเนบราสก้า

ข้อกล่าวหาที่บิดเบือนความจริง:

มีรายงานว่าการดำเนินการทางกฎหมายของรัฐกำลังพยายามที่จะปิดโรงงาน Prairie Flower ท่ามกลางการอ้างว่าชนเผ่า Nebraska บิดเบือนความจริงเนื่องจากได้ประกาศในตอนแรกว่าจะใช้ที่ดินขนาด 5 เอเคอร์ในชุมชนเล็ก ๆ ของCarter Lakeเพื่อ เป็นที่ตั้งของศูนย์สุขภาพของชนเผ่าและไม่ใช่คาสิโน คดียังโต้แย้งว่าควรปิดสถานที่เล่นการพนันเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นที่สงวนและสามารถเข้าถึงได้โดยการเดินทางผ่านเนบราสก้าเท่านั้น ซึ่งเป็นรัฐที่ห้ามไม่ให้มีคาสิโนโดยชัดแจ้ง

การเดินทางที่ยาวนาน:

ตามรายงาน ชนเผ่า Ponca แห่งเนแบรสกาไม่มีข้อสงวนใดๆ เนื่องจากการยอมรับของรัฐบาลกลางถูกยุติลงในปี 1960 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ออกแบบมาเพื่อหลอมรวมชนเผ่าเข้ากับสังคมกระแสหลักในอเมริกา อย่างไรก็ตาม ชนเผ่าซึ่งมีสมาชิกลงทะเบียนประมาณ 4,500 คนกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค สามารถฟื้นสถานะของรัฐบาลกลางได้ในปี 2533 ก่อนที่จะซื้อพื้นที่ทะเลสาบคาร์เตอร์ในอีกสิบเอ็ดปีต่อมา และต่อมาได้รับใบอนุญาตสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในทุ่งหญ้าจาก National Indian คณะกรรมการการเล่นเกม

การกระทำของสภาบลัฟฟ์:

นอกจากนี้ Ponca Tribe ยังถูกฟ้องโดยเมือง Council Bluffs ของรัฐไอโอวา เนื่องจากกลัวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของชนเผ่าใหม่อาจส่งผลเสียต่อรายได้ภาษีที่จัดเก็บไปแล้วจากคาสิโนเชิงพาณิชย์สามแห่งในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งรวมถึงHorseshoe Council BluffsและHarrah’s Council Bluffs Hotel and Casinoจาก Caesars Entertainment CorporationและAmeristar Casino Hotel Council BluffsของPenn National Gaming Incorporated สถานที่เหล่านี้บริจาคเงินเกือบ 95 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนสาธารณะในปี 2560 ขณะที่ Matt Walsch นายกเทศมนตรี Council Bluffs บอกกับ Associated Press ว่ารัฐจะสูญเสียมากถึง 30 ล้านดอลลาร์ต่อปีหาก Prairie Flower Casino ยังคงเปิดอยู่

เผ่ายังคง ‘มั่นใจ’:

แม้จะมีการต่อต้าน แลร์รี ไรท์ ประธานเผ่า Ponca แห่งเนแบรสกา บอกกับสำนักข่าวว่าเขารู้สึก ‘มั่นใจในตำแหน่งของเรา’ และคาสิโน Prairie Flower จะ ‘ปรับปรุงการสนับสนุนบริการและคนของเรา’

ไรท์บอก…

“มันเป็นการต่อสู้แบบเดิมๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากมันเริ่มขึ้น”