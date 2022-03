หวยจับยี่กี Royal Online ยิงปลา

หวยจับยี่กี LVS อยู่ในระหว่างโปรแกรมการใช้จ่ายทุนมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในมาเก๊า ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกม เช่น ห้องพัก และพื้นที่การประชุมและการประชุม ความพยายามนั้นทำให้ผู้ประกอบการเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในคาบสมุทร

ขยายขนาดสิงคโปร์

ก่อนหน้านี้ในวันนี้Casino.orgรายงานว่า Marina Bay Sands (MBS) กำลังส่งจดหมายถึงแขกที่แจ้งว่าผู้เยี่ยมชมสถานที่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ติด coronavirus และพนักงานกำลังใช้มาตรการเพื่อป้องกันกรณีเพิ่มเติม

ทรัมป์ วินน์ รัฟฟิน ดินแดน

President Donald Trump, Steve Wynn, and Phil Ruffin have deep connections to a Las Vegas parcel of land that has changed hands several times. (Image: AP Photo/Joe Cavaretta)

But the deal did serve as a reminder of just how interlinked the dealings of many billionaire casino magnates can be, including some of the largest developers in Las Vegas and the current President of the United States.

Over the years, the site that was purchased has been owned by a number of groups who had big plans for the land, though nothing has come of any of these recent projects.

Going far back, the land was the home of the New Frontier, a hotel that was imploded about 10 years ago.

Packer Was Latest Billionaire to Fail to Build on Site

ล่าสุดพล็อตส่วนใหญ่ที่ซื้อโดย Wynnเป็นเจ้าของโดย Crown Resorts ของ James Packer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนที่รู้จักกันในชื่อ Alon แต่ Packer ถอยออกไปเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะมีการก่อสร้างใดๆ โดยเลือกที่จะขายที่ดินเปล่าทางเหนือของ Fashion Show Drive แทน

การขายที่ดินนั้นให้กับ Wynn Resorts น่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสนี้ แต่ที่ดินยังรวมถึง 3.6 เอเคอร์ที่ Phil Ruffin เจ้าของโรงแรมและคาสิโน Treasure Island เป็นเจ้าของ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อของ Donald Trump

ที่ดินของรัฟฟินอยู่ติดกับอาคารโรงแรมและคอนโดของทรัมป์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมีแผนจะเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งที่สอง ย้อนกลับไปในปี 2008 ประธานาธิบดีในอนาคตกล่าวว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น เขาวางแผนที่จะสร้างอาคารสูงแห่งที่สองซึ่งจะเหมือนกับตึกแรก

แต่เมื่อตลาดการเงินไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังวิกฤตฟองสบู่ที่อยู่อาศัย แผนเหล่านั้นก็ล้มเหลว

Las Vegas Sands (NYSE:LVS) รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่และทั้งปีหลังการปิดตลาดสหรัฐในวันนี้ แต่เรื่องจริงอาจเป็นความคิดเห็นจากประธานและซีอีโอ เชลดอน อาเดลสัน และผู้บริหารคนอื่นๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โคโรนาไวรัสในมาเก๊า ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดของบริษัท

Sheldon Adelson ประธานและซีอีโอของ Las Vegas Sands เรียกสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในมาเก๊าว่า “ร้ายแรง” ในการเรียกรายได้ในวันนี้ (ภาพ: นิวยอร์กไทม์ส)

Adelson กล่าวว่าทีม Sands China อยู่ใน “การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด” กับหน่วยงานด้านสุขภาพของเขตปกครองพิเศษ (SAR) จากการปรากฏตัวเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในการเรียกรายได้ เขายังกล่าวอีกว่าบริษัทกำลังดำเนินการ “ขั้นตอนและการป้องกัน” ที่สถานที่ในมาเก๊าเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสร้ายแรง

สถานการณ์ปัจจุบันมีความพิเศษและจริงจัง” เขากล่าวในการโทร “สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและแขกของเรา และเรากำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อสนับสนุนรัฐบาลทั้งในมาเก๊าและจีน”

ศูนย์เกมแห่งเอเชียซึ่ง LVS เป็นเจ้าของสถานที่ห้าแห่ง ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคิดเป็นมูลค่า 811 ล้านดอลลาร์จาก 1.39 พันล้านดอลลาร์ในรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับแล้วก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับไตรมาสธันวาคม

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 Sands มีรายรับ 3.51 พันล้านดอลลาร์ในจำนวนนี้ 2.24 พันล้านดอลลาร์มาจากหน่วย Sands China

มาเก๊าเพิ่มเติม

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ประกาศแผนการที่จะระงับโครงการเข้าเยี่ยมชมรายบุคคล (IVS)ซึ่งเป็นแหล่งวีซ่าหลักสำหรับนักพนันจำนวนมากจากแผ่นดินใหญ่ที่ต้องการเยี่ยมชมมาเก๊า ข่าวดังกล่าวส่งหุ้นของบริษัทเกม ซึ่งรวมถึง Sands China ที่ซื้อขายในฮ่องกง แต่หุ้น LVS ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายในสหรัฐฯ ในวันพุธ และยังคงทำเช่นนั้นหลังเวลาทำการหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลอัปเดตรายได้

มีผู้ป่วย coronavirus ที่ยืนยันแล้วเจ็ดรายบนคาบสมุทรแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ทั่วโลก ตัวเลขดังกล่าวพุ่งขึ้นเป็น 6,000 คดีในเอกสาร และมีผู้เสียชีวิตกว่า 130 ราย

“ธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับรายได้ ไม่มีทางที่จะปกปิดความจริงที่ว่าเราจ้างคนนับหมื่นในตลาดเหล่านี้” LVS COO และประธาน Rob Goldstein กล่าวในการตอบคำถามของนักวิเคราะห์ “มันเป็นธุรกิจที่มีราคาแพงในการดำเนินการ เช่นเดียวกับการดำเนินการเลเวอเรจแกว่งไปในทิศทางของคุณเมื่อมีปริมาณที่ดี มันจะแกว่งเข้าหาคุณในบางครั้งเช่นนี้”

Goldstein กล่าวว่า LVS จะ “พยายามอย่างเต็มที่” เพื่อลดปัญหา coronavirus แต่เขาเสริมว่า มันคงเป็น “คนโง่เขลา” ที่จะคิดว่าบริษัทสามารถสร้างรายได้มากพอที่จะชดเชยการลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ในการเข้าชมที่กำลังประสบในมาเก๊าในปัจจุบัน

LVS อยู่ในระหว่างโปรแกรมการใช้จ่ายทุนมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในมาเก๊า ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกม เช่น ห้องพัก และพื้นที่การประชุมและการประชุม ความพยายามนั้นทำให้ผู้ประกอบการเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในคาบสมุทร

ราคาห้องพักในลาสเวกัสและความรุนแรง

ฝูงชนช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงานนำปัญหามาสู่ถนนในลาสเวกัสในปีนี้ (ภาพ: Ellen Schmidt/ LVRJ )

อัตราการเข้าพักลดลงเนื่องจากการระบาดใหญ่ ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการเสนอราคาที่ต่ำ หรือแม้แต่ห้องพักฟรี รวมทั้งสิ่งจูงใจสำหรับการเดินทางไปยังตลาดมวลชน ไม่ใช่แค่ลูกกลิ้งที่สูง

อัตราการขายปลีกราคาถูกสำหรับห้องพักในโรงแรม (และ) ห้องว่างจะเป็นของผู้เล่นที่ไม่เคยมีห้องว่างในลาสเวกัส” Mullen กล่าว “พวกเขากำลังเจาะลึกลงไปในฐานข้อมูลของพวกเขา เพื่อรับผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีกำไร เพราะมันจะดีกว่าถ้าแค่มีร่างกายอยู่ในนั้น”

ผลลัพธ์? Mullen ระบุ การทำลายห้องพักนั้นสูงเป็นประวัติการณ์ในทรัพย์สินระดับไฮเอนด์ และในขณะเดียวกัน วิดีโอที่มีชื่ออย่าง “Fight in ENCORE HOTEL LAS VEGAS LABOR WEEKEND 2020” ก็ได้รับการดูมากกว่า 40,000 ครั้งบน YouTube

Wynn ขึ้นราคา

โฆษกของ Wynn Resorts ยืนยันกับLVRJว่ามีการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ที่ Encore ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และเสริมว่าบริษัทวางแผนที่จะรับมือกับแนวโน้มโดยการเพิ่มราคาห้องพักและจ้างการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม

ตำรวจนครบาลลาสเวกัส แถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่า หน่วยบัญชาการเขตใจกลางเมืองได้จับกุมคน 28 คนในวันศุกร์เพียงวันเดียว และออก 27 การอ้างอิง

ผู้คนมาที่นี่เพื่อสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง … เรายินดีต้อนรับคุณ” กัปตันแพทริเซีย สเปนเซอร์ หัวหน้าหน่วยบัญชาการเขตใจกลางเมืองกล่าว “สำหรับพวกคุณที่มาล่าเหยื่อนักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชนนี้ จะไม่ได้รับการยอมรับจากใคร”

Mullen กล่าวว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องหาสมดุลที่ชำนาญระหว่างราคาที่สูงพอที่จะป้องกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา และต่ำพอที่จะรักษาอัตราการเข้าพักที่ดี – อย่างน้อยก็จนกว่าไวรัสจะถูกระงับจนถึงจุดที่การประชุมและคอนเสิร์ตสามารถกลับไปได้ เดอะสตริป

‘กลัวที่จะออกไปข้างนอก’

แต่ Mullen กังวลว่าสภาพอากาศในปัจจุบันอาจทำลายชื่อเสียงของลาสเวกัสไปอีกนาน

“ลูกค้าระดับไฮเอนด์ของเราหลายคนบอกว่าแขกระดับไฮเอนด์ของพวกเขากำลังจะมาถึงแล้ว จนกว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุม” เขากล่าว “พวกเขากลัวที่จะเดินออกไปนอกห้อง และไม่รู้สึกปลอดภัยในลิฟต์หรือบนชั้นคาสิโนเอง มันดูไม่ดี … คุณสามารถทำให้เสื่อมเสียในลาสเวกัสได้อย่างจริงจัง”

โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก

แม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งไหลเคียงข้างพระราชวัง Christiansborg ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก แม้จะมีสภาพอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว แต่ Danes ก็ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดภายในด้วยคาสิโนบนบกที่เพิ่มกิจกรรมของพวกเขา (ภาพ: Peakpx)

ในการ อัปเดตของ Spillemyndigheden เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่ารายได้จากการพนันกีฬาลดลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตลาดมีมูลค่า DKK 726 ล้าน (107.73 ล้านเหรียญสหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่แล้วขาดทุน 18.3% โดยรายงาน 583 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (86.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

โดยรวมแล้ว ตลาดการเดิมพันกีฬาพุ่งสูงขึ้นในปีที่แล้ว ยอดรวมทั้งปีสำหรับปี 2020 อยู่ที่ 2.29 พันล้าน DKKK (339.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) แต่เพิ่มขึ้นเป็น 2.41 พันล้าน DKK (357.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี 2564 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น 5.1% เป็นตารางงานที่ยุ่ง ซึ่งรวมถึงEUFA Euro ที่ค้างชำระมานาน 2020 .

ผลประกอบการไตรมาสสี่ยังคงดีกว่าไตรมาสที่สามเล็กน้อย Spiillemyndigheden รายงาน DKK577 ล้าน (85.57 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี

iGaming ยังคงค้นหาความสนใจ

คาสิโนออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมแม้ว่าการเดิมพันกีฬาจะลดลงก็ตาม ภาคส่วนรับ DKK723 ล้าน (107.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 7.16%

ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มตลอดทั้งปีที่เห็นว่าอุตสาหกรรม iGaming เพิ่มขึ้น 13.27% ให้กับรายรับในปี 2020 ในปี 2020 กลุ่มมีมูลค่า 2.48 พันล้าน DKK (368 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เพิ่มขึ้นเป็น 2.88 พันล้าน DKK (427.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีที่แล้ว

โดยรวมแล้ว iGaming ครอบคลุม 45.29% ของรายได้จากการเล่นเกมรวมของเดนมาร์ก (GGR) ในปีที่แล้ว; การเดิมพันกีฬาเป็นอันดับสองด้วย 38.86% เครื่องเล่นเกมเพิ่มขึ้น 12.31% โดยการดำเนินการคาสิโนบนบกมีส่วนสนับสนุน 3.53%

รัฐทูรินเจียของเยอรมนีได้บรรลุภารกิจแล้ว ต้องการให้มีการผูกขาดในการดำเนินการคาสิโนออนไลน์ซึ่งเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

โบโด ราเมโลว์

โบโด ราเมโลว์ รัฐมนตรี-ประธานาธิบดีทูรินเจีย เยอรมนี รัฐบาลของเขาได้สรุปกฎหมาย iGaming ใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการผูกขาดในรัฐ (ภาพ: บลูมเบิร์ก )

หลังจากที่เยอรมนีแก้ไขกฎหมายการพนันที่ล้าสมัยเมื่อปีที่แล้ว มีโอกาสที่รัฐสหพันธรัฐทั่วประเทศสำรวจตลาดเกมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ในบางรัฐ ผู้นำตัดสินใจมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม

แทนที่จะเปิดกิจกรรม iGaming ให้กับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต การผูกขาดบางส่วนกำลังมาถึงประเทศเยอรมนี ทูรินเจียเป็นประเทศล่าสุดหลังจากได้รับการอนุมัติกฎหมายคาสิโนของรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในอนาคตรัฐจะสามารถจัดเกมคาสิโนออนไลน์และจะมีการผูกขาดในทูรินเจีย นี่คือแก่นของการแก้ไขพระราชบัญญัติคาสิโนทูรินเจียน (ThürSpbkG) ซึ่งรัฐสภาของรัฐผ่านเสียงข้างมากเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในการปรึกษาหารือครั้งที่สาม

ทูรินเจียเลือกต่อต้านระบอบ iGaming ที่แข็งแกร่ง

รัฐสภาจึงใช้บทบัญญัติจากสนธิสัญญาของรัฐเกี่ยวกับการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) ซึ่งมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ ไม่ได้ใช้ทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ภายใต้ GlüStV 2021 ซึ่งอนุญาตให้มีการมอบสัมปทานการเล่นเกม ด้วยการลงคะแนนครั้งสุดท้ายในรัฐสภาของรัฐ ThürSpbkG กลายเป็น “กฎหมายทูรินเจียเกี่ยวกับคาสิโนและคาสิโนออนไลน์” (ThürSpbkOCG)

รัฐบาลของรัฐทูรินเจีย ได้สรุปการอภิปรายที่สำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขด้วยการปรึกษาหารือครั้งที่สองเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนปีที่แล้ว ต่อมาได้ส่งต่อเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายต่อคณะกรรมาธิการยุโรป การแจ้งเตือนนี้เป็นไปตามขั้นตอนภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2015/1535 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นระหว่างการปรึกษาหารือครั้งที่สองและครั้งที่สาม

ทูรินเจียได้เลือกผูกขาดโดยรัฐ ซึ่งมีการปฏิบัติในรัฐสหพันธรัฐอื่นๆ ด้วย มันให้เหตุผลว่าสิ่งนี้จะช่วยให้สามารถใช้การคุ้มครองผู้เยาว์และผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเพื่อปัดเป่าความเสี่ยงจากการจัดการ

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตรงกันข้ามอาจเป็นจริง การผูกขาดไม่มีเหตุผลที่จะคิดค้นหรือเสนอมาตรการแข่งขันเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นจึงหันไปใช้ตัวเลือกตลาดมืด ตลาดที่รวมการดำเนินงานที่ได้รับใบอนุญาตให้การควบคุมที่ดีขึ้นและการกำกับดูแลที่ดีขึ้น เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจสอบกิจกรรมได้ สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้เมื่อผู้บริโภคใช้ไซต์นอกชายฝั่ง

กระทรวงการคลังเปิด iGaming Ops

กระทรวงมหาดไทยและเทศบาลของทูรินเจีย ซึ่งปัจจุบันเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการจัดการคาสิโน สามารถอนุญาตให้ดำเนินการเกมคาสิโนออนไลน์ได้ กระทรวงการคลังของรัฐสามารถสมัครได้เนื่องจากกำไรจากการดำเนินการเกมไหลเข้าสู่งบประมาณของรัฐ

ตามกฎหมายแล้ว รัฐสามารถมอบหมายให้สถาบันหรือบริษัทดำเนินการเกมคาสิโนออนไลน์ได้ หน่วยงานเหล่านี้อาจเป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายของเอกชนหรือกฎหมายมหาชน อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ในมือของประเทศอย่างสมบูรณ์

ตัวอย่างเช่น สลากกินแบ่งรัฐทูรินเจียน ซึ่งเป็นสถาบันของรัฐภายใต้กฎหมายมหาชน กำลังประสบปัญหา แต่วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ ก็เป็นไปได้เช่นกัน

ในไตรมาสที่สี่ MBS คิดเป็น EBITDA ของอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้วที่ 457 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบสามเท่าของบริษัทที่เปรียบเทียบได้ในลาสเวกัส

เกร็ดความรู้ทางการเงินเพิ่มเติม

เมื่อปลายปีที่แล้ว LVS มีเงินสดในมือ 4.23 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเกม Adelson กล่าวว่าบริษัทมี EBITDA ทั้งปีที่ 5.39 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของ อุตสาหกรรม

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ วันนี้ LVS กล่าวว่ากำลังเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 79 เซนต์ต่อหุ้นจาก 77 เซนต์ ซึ่งเป็นปีที่เก้าติดต่อกันที่บริษัทได้เพิ่มการจ่ายเงิน

ตั้งแต่นั้นมา ไซต์นี้ได้ผ่านมือของกลุ่มการลงทุนสองกลุ่มที่มีแผนจะสร้างที่นั่น แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริง

ตั้งแต่รีสอร์ทที่วางแผนไว้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Plaza Las Vegas ไปจนถึงความพยายามของ Crown Resorts เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไม่มีใครสามารถพัฒนาพื้นที่ว่างได้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เห็นได้จากพื้นที่ว่างอื่นๆ ทั้งในและใกล้ Las Vegas Strip

Wynn May ถือที่ดินสำหรับโครงการในอนาคต

ถึงคราวของสตีฟ วินน์ ที่จะพยายามสร้างดินแดนที่รัฟฟินและทรัมป์ทำไม่ได้ ยังไม่ชัดเจนว่าจะทำอะไรกับที่ดินในไม่ช้านี้ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนคาดว่าบริษัทจะยึดที่ดินไว้เพียงเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้ในอนาคต

ความเชื่อมโยงระหว่างมหาเศรษฐีเหล่านี้ลึกซึ้งยิ่งกว่าข้อตกลงทางบกในลาสเวกัส รัฟฟินและประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเพื่อนกันมานานแล้ว โดยทรัมป์ยังทำหน้าที่เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดให้กับงานแต่งงานของรัฟฟินกับโอเล็กซานดรา นิโคลาเยนโก นางงามยูเครนวัย 26 ปีชาวยูเครนในปี 2551

รัฟฟินเป็นผู้สนับสนุนหลักในการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ และไปเยือนทำเนียบขาวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน Wynn และ Trump ได้ฝังขวานในการแข่งขันของพวกเขาตั้งแต่ตอนที่ประธานาธิบดีตอนนี้มีบทบาทในอุตสาหกรรมคาสิโน

ในขณะที่ Wynn ให้การสนับสนุนผู้สมัครของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆ ในตอนแรก ในที่สุดเขาก็สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของทรัมป์ และตอนนี้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินของคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน