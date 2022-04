สโบเบ็ตสล็อต เว็บสโบเบ็ต เว็บแทงบอลสโบเบ็ต แทงบอล SBOBET สมัครเว็บ SBOBET SBOBET สโบเบ็ต เว็บ SBOBET เว็บแทงบอล SBOBET เว็บบอล SBOBET แทงบอลสโบเบ็ต เว็บสโบเบ็ต สมัครสล็อตสโบเบ็ต สโบเบ็ตสล็อต SBO SLOT สมัคร SBO SLOT สโบสล็อต สล็อต SBOBET เล่นสล็อต SBOBET สมัครสล็อต SBOBET SBOBET SLOT ESport SBOBET เดิมพัน แฟนโป๊กเกอร์ชาวสวีเดนที่กำลังพิจารณาย้ายไปเล่นออนไลน์พบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยากขึ้นมากหลังจากที่คณะกรรมการการเล่นเกมของสวีเดนขอให้ Apple ลบแอปการพนันทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายไปที่พลเมืองของตน

ปัจจุบันประเทศมีการผูกขาดโดยรัฐ สำหรับการพนันทั้งทางบกและทางมือถือผ่านบริษัทSvenska Spel แม้ว่าการตัดสินใจของสวีเดนในการห้ามตลาดคาสิโนที่เปิดกว้างและแข่งขันได้นั้นถือว่าผิดกฎหมายโดยคณะกรรมาธิการยุโรป แต่ประเทศสแกนดิเนเวียกำลังดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อรักษาฐานที่มั่นในตลาด

หลังจากยื่นคำร้อง Apple ให้ลบแอพออกจาก iTunes เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว PokerStars, Full Tilt, 888poker, partypoker, Bet365, William Hill, Betfair, Unibet และผู้ให้บริการที่รู้จักกันน้อยรายอื่น ๆ ถูกถอนออกจาก App Store ของประเทศในวันจันทร์

การย้ายครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ล่าสุดระหว่างสวีเดนและคณะผู้บริหารของสหภาพยุโรป

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย?

ตามกฎหมายที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกไม่สามารถกำหนดข้อจำกัดในองค์กรของการเดิมพันออนไลน์หรือโป๊กเกอร์ออนไลน์ ย้อนกลับไปในปี 2013 คณะกรรมาธิการขอให้สวีเดนดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายการพนันออนไลน์ระดับชาติของสหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูงในเดือนตุลาคมที่ผ่านมากล่าวว่าประเทศล้มเหลวในการตอบสนองและใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อสนองความต้องการ โดยท้ายที่สุดส่งประเทศไปยังศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (ECJ)

ในคำแถลงการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการผู้นำผู้บริหารกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการพนันของสวีเดนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปได้รับการพิจารณามานานแล้ว แต่ไม่เคยดำเนินการ”

กฎหมายของสหภาพยุโรปไม่ได้ป้องกันประเทศต่างๆ จากการปิดพรมแดนจากบริษัทภายนอก แต่หากทำเช่นนั้นประเทศ “ต้องแสดงให้เห็นว่ามาตรการจำกัดที่เป็นปัญหานั้นเหมาะสมและจำเป็น” เชิงอรรถของสวีเดนไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างเหมาะสม

ความล้มเหลวในการปรับตัวได้นำไปสู่การเริ่มต้นของการดำเนินการทางกฎหมายในนามของ ECJ เพื่อบังคับให้สวีเดนคลายข้อบังคับและยุติการผูกขาดการพนัน แต่ดูเหมือนว่าประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหภาพยุโรปตามพื้นที่จะไม่ถูกข่มขู่ ในระหว่างการประชุมการเล่นเกมของสวีเดนในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงบริหารรัฐกิจ Ardalan Shekarabi บอกกับผู้ชมว่าไม่มีแผนในทันทีที่จะผ่อนคลายตำแหน่งด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และการเปิดตลาดไม่อยู่ในวาระของรัฐบาล

สองผิดทำให้ถูกต้อง?

แม้ว่า Svenska Spel จะเสนอเกมคาสิโนทางอินเทอร์เน็ต บิงโก และโป๊กเกอร์ แต่ผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นๆ จะถูกห้ามไม่ให้ทำการตลาดให้กับชาวสวีเดน แน่นอนว่าไม่ได้หยุดยักษ์ใหญ่โป๊กเกอร์จากการพยายามเข้าถึงประชากรเกือบ 10 ล้านคนของประเทศ เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาก่อน Black Friday PokerStarsดำเนินการในฐานะ “นักแสดงที่ไม่ดี” ในประเทศ โดยได้สัดส่วนการถือหุ้น 25 เปอร์เซ็นต์ตามการสำรวจของรัฐบาลสวีเดน

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูลวดของอเมริกา (RAWA) ควรจะได้รับการพิจารณาในวันพฤหัสบดีนี้ต่อหน้าคณะอนุกรรมการสภาด้านอาชญากรรม การก่อการร้าย ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และการสอบสวน

การพิจารณาคดีดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในด้านที่ “หนาวและเปียก” ของการต่อสู้กันตัวต่อตัวในฤดูหนาวอันสุดขั้วที่สร้างความเสียหายให้กับสหรัฐอเมริกาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในที่สุด และเมื่อมันเกิดขึ้น แฟนโป๊กเกอร์ออนไลน์อาจไม่พอใจกับผู้ที่คณะอนุกรรมการเรียกให้การเป็นพยาน

การตรวจสอบรายชื่อพยานอย่างใกล้ชิดสำหรับการพิจารณาคดีตามกำหนดใน RAWA เผยให้เห็นคณะกรรมการที่มีอคติอย่างยิ่งต่อมุมมองการต่อต้านการพนันออนไลน์ ทำให้ชัดเจนสำหรับบางคนว่า การแบนโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่เสนอ ของเชลดอน อาเดลสันจะได้รับการต้อนรับมากกว่าในการได้ยินครั้งแรก

แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เมื่อพิจารณาว่าตัวแทนของ Jason Chaffetz (R-Utah) ผู้สนับสนุน RAWA ในฐานะสมาชิกของคณะอนุกรรมการ ขอบเขตที่คณะผู้พิจารณารวมถึงผู้เตือนเรื่องการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับบางคน

GOP เลือกรายชื่อพยานส่วนใหญ่

PPA มีความหวังสำหรับแผงที่สมดุลมากขึ้น

แม้ว่าอาจดูเหมือนชัดเจนในตัวเองว่าแผงจะวางซ้อนกันในRAWAแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป เนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งห้ามเล่นโป๊กเกอร์ทางอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลกลาง จึงเป็นไปได้ที่พรรครีพับลิกันอาจให้ตำแหน่งหนึ่งในรายชื่อพยานกับเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลวด

John Pappas กรรมการบริหารของ Poker Players Alliance หวังว่าคนแบบนั้น หรือบางทีอาจจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐใดรัฐหนึ่งที่เสนอการพนันออนไลน์อยู่แล้ว จะได้รับการพิจารณาให้เป็นพยาน

“คนประเภทนี้ควรได้รับการพิจารณา” Pappas กล่าว “มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่คณะกรรมการจะเพิกเฉยต่อประเด็นสำคัญ และปิดบุคคลเหล่านั้นออกไปเพื่อจัดกองสำรับสำหรับผู้สนับสนุนต่อต้านอินเทอร์เน็ตเพียงฝ่ายเดียว”

การแทรกซึมโดยไซต์การพนันระหว่างประเทศที่ใหญ่ขึ้นทำให้รายรับของ Svenska Spel ลดลงประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ในปี 2014 ด้วยกฎหมายที่เหมาะสมและข้อจำกัดที่น้อยลงใน iGaming ตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสวีเดนสามารถเฟื่องฟูได้หากได้รับโอกาสที่เหมาะสม

Shekarabi ยังกล่าวในระหว่างการประชุมว่าสวีเดนจะพิจารณาลดข้อจำกัดของตนหากประเทศมีงบประมาณที่จะทำเช่นนั้น การสร้างตลาดเปิดจะเพิ่มรายได้อย่างแน่นอน และในที่สุดอาจนำไปสู่งบประมาณที่เพียงพอที่ Shekarabi กล่าว ด้วยจำนวนผู้เล่นที่แข่งขันกันในโป๊กเกอร์ออนไลน์มากกว่าที่เคย และมาร์ติน จาคอบสัน แชมป์ WSOP Main Event ในปัจจุบัน อาจไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วสำหรับประเทศที่จะคลายกำหนัด

Devin O'Connor