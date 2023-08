สล็อต UFABET ยุติคดีในโอไฮโอ

สล็อต UFABET OCCC ลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการประชุมเมื่อวันพุธที่โคลัมบัส มันมาสี่เดือนหลังจากที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการประกาศว่าพวกเขาจะย้ายไปปฏิเสธการสมัครของ PlayUp สำหรับใบอนุญาตการพนันกีฬา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทดำเนินการเล่นเกมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในรัฐผ่านการเสนอของบุคคลที่สามที่เรียกว่า Play+

ในตอนแรก PlayUp ขอให้มีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการปฏิเสธ แต่การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐ ได้นำไปสู่ข้อตกลงแทน

การถอนแอปพลิเคชันหมายความว่าPlayUpจะไม่มีการปฏิเสธใบอนุญาตในบันทึก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเกมบอกCasino.orgว่าบริษัทจะยังคงต้องแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ในรัฐอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับปัญหานี้ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการพนันกีฬาที่ได้รับใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์และโคโลราโด สมุดแข่งขันการเดิมพันการฝากเงินล่วงหน้าได้รับการอนุมัติใน 26 รัฐ

จริงๆ แล้ว พวกเขาจะต้องแจ้งเขตอำนาจศาลที่มีอยู่ทั้งหมดที่พวกเขาถือใบอนุญาตว่าพวกเขาได้ดึงแอปโอไฮโอของตนแล้ว พวกเขายังต้องระบุแอปเกมในอนาคตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การดึงแอปเกือบจะแย่เท่ากับการปฏิเสธ มันจะต้องอธิบายทุกที่

– ไบรอัน เบนเน็ตต์ (@BetfredBryan) 19 เมษายน 2023

PlayUp ยังตกลงที่จะคืนเงินให้กับชาวโอไฮโอที่ประสบกับความสูญเสียในเกมคล้ายสล็อตที่ดำเนินการในรัฐ Andromeda Morrison ที่ปรึกษาทั่วไปของคณะกรรมาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายเกมทักษะกล่าวว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้บริษัทจะจ่ายค่าปรับ 90,000 ดอลลาร์ให้กับรัฐด้วย เธอกล่าวเสริม

PlayUp ตกลงที่จะแบนอีกต่อไป

ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดที่ PlayUp จะติดต่อ OCCC ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน หากจะต้องยื่นคำขอใบอนุญาตหลังจากการแบนสี่ปีสิ้นสุดลง กรอบเวลา 90 วันดังกล่าวจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการนำเสนอในโอไฮโอ มอร์ริสันกล่าว

ผู้บัญชาการ Lynn Slaby ถามถึงความสำคัญของการสั่งห้ามสี่ปี มอร์ริสันอธิบายว่าหากคณะกรรมการปฏิเสธการยื่นขอใบอนุญาต PlayUp จะถูกห้ามไม่ให้สมัครใหม่เป็นเวลาสามปี

ด้วยการยอมรับข้อตกลงยุติคดี รัฐจะได้รับระยะเวลานานขึ้นซึ่งบริษัทนี้ตกลงที่จะไม่ขอใบอนุญาต”เธอบอกกับคณะกรรมาธิการ

PlayUp ควรจะเป็นผู้ให้บริการออนไลน์ของ JACK Entertainment

เจ้าหน้าที่จากทั้ง JACK และ PlayUp ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นทันทีหลังการประชุมเมื่อวันพุธ

เกี่ยวกับการละเมิด

ตามข้อตกลงข้อตกลง Slots+ เสนอสล็อตออนไลน์ เกมขูด กีฬาเสมือนจริง และเกมอื่นๆ ที่ละเมิดกฎหมายการเล่นเกมของรัฐ นอกจากนี้ OCCC ยังกล่าวหาว่า PlayUp “มีส่วนร่วมในการโฆษณาที่เป็นเท็จ หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ได้รับอนุญาต” การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐด้วย

Slots+ เริ่มดำเนินการในโอไฮโอในเดือนมิถุนายน 2564 ตามข้อตกลงดังกล่าว

ในขณะที่ PlayUp ยอมรับการละเมิด บริษัทกล่าวว่ามันทำงาน “อย่างขยันขันแข็งและตรงไปตรงมา” เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหยุดและเลิกของ OCCC เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในการปิด Slots+ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติใหม่เพื่อลดโอกาสที่ปัญหาที่คล้ายกันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

“การตัดสินใจเสนอผลิตภัณฑ์ Slots+ จัดทำโดยผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่กับ PlayUp อีกต่อไป” ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของ PlayUp

ผู้บริหารไม่มีชื่ออยู่ในข้อตกลง

ตามคำสั่งดังกล่าว OCCC พิจารณาคดีดังกล่าว “ปิดโดยฝ่ายบริหาร” และไม่มีการค้นพบอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่ข้อตกลง แม้ว่าคณะกรรมาธิการจะไม่ใช้การละเมิด Slots+ เป็น “พื้นฐานสำหรับการดำเนินการในอนาคต” พนักงานยังคงมีอำนาจในการสอบสวนบริษัทหากมีการละเมิดใหม่เกิดขึ้น

ปัญหาของ PlayUp

PlayUp ประสบปัญหาหลายประการในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากพยายามขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกา นั่นรวมถึงการฟ้องร้องดร. ไลลา มินตัส อดีตซีอีโอของสหรัฐฯ ซึ่งตอบโต้ด้วยการโต้แย้ง การฟ้องร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อตกลงที่จะทำให้ FTX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลายในขณะนี้ ซึ่งอดีตซีอีโอต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลาง ซื้อ PlayU ในราคา 450 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวล้มเหลว

ในเดือนกันยายน PlayUp ได้ประกาศแผนการที่จะกลายเป็นบริษัทมหาชนผ่านการควบรวมกิจการมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์กับบริษัทการซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) แต่ก็พังทลายลงเช่นกันหลังจาก IG Acquisition Corp. อ้างสิทธิ์ในเดือนมกราคมว่า PlayUp ไม่ได้จัดทำงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ทันเวลา

หุ้นของ Las Vegas Sands (NYSE: LVS) พุ่งขึ้นในช่วงนอกเวลาทำการของวันพุธ นั่นคือหลังจากที่ผู้ให้บริการคาสิโนโพสต์ผลประกอบการไตรมาสแรกที่ติดอันดับการคาดการณ์ของ Wall Street เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในมาเก๊า

ลาสเวกัสแซนด์ส

เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า ที่เห็นด้านบน ผู้ดำเนินการ Las Vegas Sands ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง (ภาพ: บ็อบบี้ ยิป/ รอยเตอร์ )

ผู้ดำเนินการ Venetian Macau โพสต์กำไรต่อหุ้น (EPS) จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 28 เซนต์จากรายรับ 2.12 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2566 นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้น 20 เซนต์จากยอดขาย 1.85 พันล้านดอลลาร์ ในมาเก๊า ซึ่งหน่วย Sands China บริหารรีสอร์ทครบวงจร 5 แห่ง รายรับจากการเล่นเกมจำนวนมากสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อนการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส

ในมาเก๊า เรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ในกลุ่มเกมและไม่ใช่เกมทั้งหมดเร่งตัวขึ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว เรายังคงกระตือรือร้นอย่างมากเกี่ยวกับโอกาสที่จะลงทุนต่อไปเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดด้านการท่องเที่ยวของมาเก๊าให้กับนักเดินทางจากทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนมาเก๊า” Rob Goldstein ซีอีโอกล่าวในแถลงการณ์

เมื่อตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้ Sands มีส่วนแบ่ง 23.49% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งดีสำหรับหนึ่งในการแสดงที่ดีที่สุดในบรรดาหุ้นเกมขนาดใหญ่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่าการฟื้นตัวของมาเก๊ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีส่วนได้เปรียบมากขึ้น

Las Vegas Sands มองเห็นความแข็งแกร่งในมาเก๊า

เนื่องจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดีที่สุดของเขตบริหารพิเศษ (SAR) ในด้านรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR)นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 จึงไม่น่าแปลกใจที่มาเก๊าจะเป็นจุดเด่นในการอัปเดตไตรมาสแรกของแซนด์ส

หน่วย Sands China ของผู้ดำเนินการมีรายรับอยู่ที่ 1.27 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทในมาเก๊าลดลงเหลือเพียง 10 ล้านดอลลาร์จาก 336 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งยืนยันความจริงของการฟื้นตัวของเกมคาสิโนที่นั่น

“ความมุ่งมั่นที่ยาวนานหลายทศวรรษของเราในการลงทุนเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดทางธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนของมาเก๊า และสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางระดับโลกของการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนทำให้เรามีการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างมากในขณะที่การเยี่ยมชมตลาดเพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวใน รายได้จากการใช้จ่ายด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว” โกลด์สตีนกล่าวเสริมในแถลงการณ์

Sands ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสเสร็จสิ้นไตรมาสแรกด้วยเงินสดในมือ 6.53 พันล้านดอลลาร์และเข้าถึง 2.48 พันล้านดอลลาร์ผ่านวงเงินสินเชื่อต่างๆ หนี้อยู่ที่ 15.97 พันล้านดอลลาร์

Sands Hits Home Run ในสิงคโปร์

นักวิเคราะห์และนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ความเห็นของแซนด์สเกี่ยวกับมาเก๊า แต่Marina Bay Sands (MBS) ในสิงคโปร์ไม่ควรแพ้ในการสุ่ม

ในสถานที่นั้น หนึ่งในสองรีสอร์ทแบบบูรณาการในเมืองรัฐ แซนด์สสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้วก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 394 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากรายรับจากการเล่นเกมจำนวนมากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 549 ล้านดอลลาร์

ปริมาณการกลิ้งของ $7.1 พันล้านที่ MBS อยู่ในระดับเดียวกับที่เห็นในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 และอัตราการเข้าพักในไตรมาสแรกอยู่ที่ 97.6% แม้ว่าห้องพัก 500 ห้องจะไม่ให้บริการเนื่องจากการปรับปรุง ตามข้อมูลของนักลงทุน Sands .

แวนนา ไวท์ และ “วงล้อแห่งโชคลาภ” อยู่คู่กันมานานกว่า 40 ปี และด้วยการเปิดตัวล่าสุดของแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ “Wheel of Fortune” แรกที่เปิดตัวในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ผู้ดำเนินรายการเกมโชว์ที่รู้จักกันมานานได้อนุญาตให้ใช้ภาพลักษณ์ของเธอในแคมเปญโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

Vanna White Wheel of Fortune คาสิโนออนไลน์ นิวเจอร์ซีย์

แวนนา ไวท์ ผู้พลิกจดหมายใน “Wheel of Fortune” มายาวนาน เจ้าภาพร่วมได้ตกลงที่จะยืมภาพลักษณ์และความสามารถทางการตลาดของเธอมาสู่แคมเปญโฆษณาสำหรับคาสิโนออนไลน์ “Wheel of Fortune” ที่เพิ่งเปิดตัวของ BetMGM ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (ภาพ: เก็ตตี้)

BetMGM เปิดตัวคาสิโนออนไลน์ “Wheel of Fortune” ครั้งแรกในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อเดือนที่แล้ว ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับ International Game Technology (IGT) ผู้ให้บริการ iGaming แบบธุรกิจต่อธุรกิจชั้นนำและ Sony Pictures ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมโชว์ที่รวบรวม คาสิโนออนไลน์มีชื่อสล็อตมากมายตาม “America’s Game”

ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่คาสิโนออนไลน์เปิดให้บริการใน Garden State BetMGM ประกาศว่า White จะแสดงโฆษณา Omnichannel ของ Wheel iGaming

Vanna White มีความหมายเหมือนกันกับ ‘Wheel of Fortune’ และ BetMGM ยินดีที่จะทำงานร่วมกับเธอในการโปรโมตคาสิโนออนไลน์ ‘Wheel of Fortune’ ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่” Matt Prevost หัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรของ BetMGM กล่าว “ที่คาสิโนขายปลีกและออนไลน์ สล็อต Wheel of Fortune ยังคงเป็นรายการโปรดของผู้เล่น ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงผู้สร้างนวัตกรรมสล็อตที่ IGT”

นอกเหนือจากสล็อตออนไลน์ที่มีตรา Wheel แล้ว อินเทอร์เน็ตคาสิโนยังมีเกมสล็อตแบบโต้ตอบยอดนิยมและเกมบนโต๊ะอีกด้วย

การรับรู้ชื่อที่แข็งแกร่ง

นิวเจอร์ซีย์เป็นหนึ่งในหกรัฐที่อนุญาตให้ iGaming มีสล็อตและเกมบนโต๊ะ ประเทศอื่นๆ ได้แก่ เดลาแวร์ เพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย มิชิแกน และคอนเนตทิคัต

ตลาด iGaming ของรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นตลาดที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดารัฐที่ถูกกฎหมาย เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์เมื่อปีที่แล้วสร้างรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) มากกว่า 1.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี อุตสาหกรรม iGaming ของเพนซิลเวเนียเป็นอันดับสองในปี 2565 ด้วยมูลค่า GGR ประมาณ 1.36 พันล้านดอลลาร์

นิวเจอร์ซีย์อนุญาตให้คาสิโนเก้าแห่งในแอตแลนติกซิตี้ผูกใบอนุญาตการเล่นเกมกับบริษัท iGaming ที่ได้รับการรับรองโดยแผนกบังคับใช้การเล่นเกมของรัฐ สิทธิพิเศษของคาสิโนออนไลน์ของ BetMGM เชื่อมโยงกับ Borgata ซึ่ง MGM Resorts ดำเนินการอยู่

ไม่มีการจำกัดจำนวนเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่คาสิโนสามารถเป็นพันธมิตรได้ DGE กล่าวว่าตลาด iGaming มีผู้คนหนาแน่น รัฐบอกว่าขณะนี้มีเว็บไซต์เกมที่ได้รับอนุญาต 40 แห่ง การนับดังกล่าวไม่รวมถึงสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย

แพลตฟอร์ม iGaming ใช้จ่ายอย่างมากในการได้มาซึ่งผู้ใช้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ ผู้มีชื่อเสียง นักกีฬา และดาราเรียลลิตีจำนวนนับไม่ถ้วนได้รับการว่าจ้างให้ช่วยทำการตลาดการดำเนินงานของตน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการยอมรับในชื่อที่ White ทำ

ไวท์ได้รับการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวชาวอเมริกันหลายล้านคนทุกคืนนับตั้งแต่เธอเข้าร่วมกับ Wheel ในปี 1982 ไวท์ได้นำเสนอเกมนี้มากกว่า 7,500 ตอน

“หลังจาก 40 ปีที่ผ่านมา ฉันชอบที่ ‘Wheel of Fortune’ ยังคงค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างความบันเทิงและการมีส่วนร่วม ฉันตื่นเต้นที่ได้ช่วย BetMGM ในการโปรโมตคาสิโนออนไลน์แห่งแรกนี้ ซึ่งผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของสล็อต ‘Wheel of Fortune’ ในบ้านของตัวเอง” White กล่าว

Borgata เป็นผู้นำออนไลน์ด้วย

Borgata ของ MGM เป็นคาสิโนที่ร่ำรวยที่สุดในแอตแลนติกซิตี้ จากเงินประมาณ 2.78 พันล้านดอลลาร์ใน GGR แบบอิฐและปูนที่ชนะเมื่อปีที่แล้วโดยรีสอร์ททั้ง 9 แห่ง Borgata คิดเป็นเงิน 724.4 ล้านดอลลาร์ ฮาร์ดร็อคตามมาเป็นอันดับสองด้วยรายได้ 492.3 ล้านดอลลาร์

พันธมิตรออนไลน์ของ Borgata เป็นผู้นำตลาดเกมอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ iGaming 10 แห่งของคาสิโนสร้าง GGR ออนไลน์ในปีที่แล้วจำนวน 496.2 ล้านดอลลาร์ พันธมิตรเกมดิจิทัลของรีสอร์ทเป็นอันดับสองที่ 393.3 ล้านดอลลาร์

หุ้นของ Penn Entertainment (NASDAQ: PENN) ซื้อขายลดลงเมื่อวันจันทร์ หลังจากที่นักวิเคราะห์ปรับลดอันดับหุ้น โดยสังเกตว่ามีมูลค่าค่อนข้างยุติธรรมในระดับปัจจุบัน

นักกิจกรรมเพนน์

สไลด์จากการนำเสนอของนักลงทุนของ Penn Entertainment นักวิเคราะห์ปรับลดอันดับหุ้นเมื่อวันจันทร์ โดยอ้างถึงข้อกังวลด้านการประเมินมูลค่า (ภาพ: เพนน์เอนเตอร์เทนเมนต์)

ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันจันทร์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ JMP Jordan Bender ปรับลดอันดับหุ้นของผู้ให้บริการคาสิโนในภูมิภาคเป็น “ประสิทธิภาพของตลาด” จาก “ตลาดที่เหนือกว่า” โดยชี้ให้เห็นว่าหุ้นนั้น “มีมูลค่าพอสมควร” หลังจากกลุ่มเพื่อนที่ล้าหลังมายาวนาน หุ้นของเพนน์ลดลง 4.33% เมื่อเทียบเป็นรายปีและสูญเสียมูลค่าไปหนึ่งในสี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การซื้อขายที่กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 6.3 เท่า/กระแสเงินสดอิสระ 11% เราพบว่าหุ้นมีมูลค่าค่อนข้างยุติธรรม และกำลังปรับลดอันดับของเราเป็น Market Performance จาก Market Outperform” เขียนโดย Bender

นักวิเคราะห์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงนั้นดีกว่าในบริษัทอื่นๆ” ในขอบเขตการรายงานข่าวของเขา

เพนน์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ข้อดีข้อเสีย

ในเดือนกุมภาพันธ์ เพนน์เปิดเผยคำแนะนำในปี 2023 ของรายรับที่ 6.15 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.58 พันล้านดอลลาร์ และปรับ EBITDAR ที่ 1.875 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.0 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ หน่วย Barstool Sportsbook ยังมีกำไรเล็กน้อยในไตรมาสที่สี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งจำนวนมากยังไม่บรรลุผลสำเร็จ ในขณะที่หุ้นต้องดิ้นรนในช่วงปลายปี บริษัทเกมก็เป็นผู้ซื้อหุ้นของตัวเองโดยเฉพาะ และอยู่ระหว่างแผนการซื้อคืนมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Bender จาก JMP มองเห็นความเสี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้

“การรวมกลุ่มเทคโนโลยีภายในบริษัทในสหรัฐอเมริกาจะเป็นก้าวเชิงบวกสำหรับธุรกิจออนไลน์ของบริษัท แต่จะไม่เพียงพอต่อการชดเชยการลดลงของส่วนแบ่งการตลาดและการประเมินมูลค่าใหม่ในอนาคต” Bender ตั้งข้อสังเกต “ในขณะที่เรารับทราบถึงประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าในปีที่แล้วเทียบกับ SP500 เราก็พบว่ารางวัลความเสี่ยงที่น่าดึงดูดใจมากขึ้นในด้านอื่น ๆ ของภาคเกมด้วยโครงการการเติบโต การเปิดรับออนไลน์ และโปรแกรมการคืนทุน”

Penn Entertainment รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในวันที่ 4 พฤษภาคม รายงานดังกล่าวอาจรวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Barstool Sportsbook รวมถึงเกร็ดความรู้อื่น ๆ ที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนติดตามอย่างกว้างขวาง

การตั้งค่าสำหรับ Churchill Downs

ดังที่ระบุไว้ข้างต้น Bender มองเห็นโอกาสด้านความเสี่ยง/ผลตอบแทนในพื้นที่การรายงานข่าวของเขามากกว่า Penn Entertainment หนึ่งในแนวคิดเหล่านั้นคือChurchill Downs (NASDAQ: CHDN)

เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการแข่งขัน Kentucky Derby Bender ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของเขาสำหรับหุ้นเกมนั้นไปที่ 298 ดอลลาร์ จาก 278 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ “มีประสิทธิภาพดีกว่า” อีกครั้ง การคาดการณ์ราคาใหม่มีอัพไซด์ 16.4% จากการปิดวันที่ 14 เมษายน

Bender ตั้งข้อสังเกตว่าไตรมาสแรกเป็นการยืดเยื้อเชิงบวกสำหรับการเล่นเกมบนบกในอเมริกาเหนือ เขาเห็นว่าการพนันกีฬาในภูมิภาคเติบโตในอัตราผสมต่อปีที่ 20% ในอีกห้าปีข้างหน้า โดย iGaming มีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 19% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นผลบวกที่อาจเกิดขึ้นสำหรับหุ้นของ Churchill Downs

หุ้นดังกล่าวเพิ่มขึ้น 20.35% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอยู่เพียง 3.66% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

อาจก้าวไปข้างหน้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินที่รอคอยมานานในปีนี้ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิด upside มากขึ้นในหุ้นที่ร้อนแรงอยู่แล้ว

หุ้น DraftKings

David Katz นักวิเคราะห์ของ Jefferies ในการสัมภาษณ์CNBC ปี 2020 เขามองเห็นเหตุผลต่างๆ รวมถึงต้นทุนที่ลดลง ที่จะส่งผลบวกต่อหุ้น DraftKings (ภาพ: ซีเอ็นบีซี )

ในบันทึกถึงลูกค้าในวันนี้ David Katz นักวิเคราะห์ของ Jefferies ชี้ให้เห็นว่า DraftKings สามารถสร้างรายได้เชิงบวกก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปีนี้ และอาจถึงความสามารถในการทำกำไรภายในไตรมาสที่สองของปี 2024

จากเหตุการณ์และความพยายามล่าสุดของบริษัท เราคาดว่า EBITDA เชิงบวกภายในสิ้นปี 2566 และความสามารถในการทำกำไรเป็นครั้งแรกในไตรมาส 2 ปี 2567” Katz ตั้งข้อสังเกต “เรากำลังปรับโมเดลของเราเพื่อสะท้อนถึงการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงเล็กน้อยในปี 2566 และ 2567 เราถือว่าต้นทุน SG&A อยู่ที่ 28.1% และ 25% ของยอดขายในปี 2566 และ 2567 เทียบกับ 28.4% 25.3% ก่อนหน้า”

“SG&A” หมายถึงค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

DraftKings มีค่าใช้จ่าย…เรียงลำดับจาก

DraftKings มีความก้าวหน้าในการลดการใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย นั่นเป็นเรื่องน่ายินดีของนักลงทุน โดยเน้นไปที่หุ้นที่เพิ่มขึ้น 69.89% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทเกมกล่าวว่ากำลังลดจำนวนพนักงานลงมากถึง 3.5% เพื่อควบคุมต้นทุน ในทางกลับกัน DraftKings เพิ่งประกาศเปิดสำนักงานขนาด 90 ตารางฟุตในลาสเวกัสแม้ว่าจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้จองเดิมพันในเนวาดาก็ตาม