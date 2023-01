สล็อต UFABET ความผิดพลาดของแคชเชียร์

สล็อต UFABET ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเธอถูกจับอย่างไม่ถูกต้องและถูกตั้งข้อหาเนื่องจากความผิดพลาดของพนักงานคาสิโนในการแลกบัตรกำนัลเกมที่ชนะ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรม Saratoga Casino ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021

Saratoga Casino Hotel New York อาชญากรรมการโจรกรรม

ภาพภายนอกของ Saratoga Casino Hotel ทางตอนเหนือของมลรัฐนิวยอร์ค แขกของคาสิโนกล่าวว่าเธอถูกกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องว่ารับเงินมากกว่าที่เป็นหนี้ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 (ภาพ: Twitter)

โจทก์คือมิแรนดา แซนเดอร์ส ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งเปิดร้านขายเนื้อใน Ballston Spa ที่อยู่ใกล้เคียง แซนเดอร์สกำลังเล่นการพนันบนเครื่องลอตเตอรีแบบวิดีโอสล็อตของคาสิโน เธออ้างว่าเธอบอกแคชเชียร์ของคาสิโนว่าเงินรางวัลที่เธอได้รับในวันนั้นมากกว่าที่เธอได้รับจริงๆ แคชเชียร์ยืนยันว่าการจ่ายเงินถูกต้อง

ในเอกสารของศาล แซนเดอร์สกล่าวว่าเธอได้รับเงินประมาณ 850 ดอลลาร์ มากกว่าที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย หลังจากพนักงานคาสิโนกรงกล่าวว่าการชำระเงินถูกต้อง แซนเดอร์สออกจากคาสิโน แต่ต่อมามีพนักงานคาสิโนอีกคนติดต่อมาขอให้เธอกลับมาและคืนเงิน 850 ดอลลาร์

แซนเดอร์สอ้างว่าเธอกลับไปที่ซาราโตกาคาสิโนในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อพูดคุยกับเอ็ดเวิร์ด มัวร์ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยของคาสิโน เมื่อมัวร์ไม่ปรากฏตัว แซนเดอร์สผู้ซึ่งบอกว่าเธอเป็น “เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีงานยุ่ง” ออกจากคาสิโน “หลังจากรออยู่พักหนึ่ง”

“ต่อจากนั้น คุณแซนเดอร์สได้รับโทรศัพท์เพิ่มเติมจากพนักงานของคาสิโนและ/หรือคุณมัวร์เพื่อขอเงินคืน พนักงานคาสิโนเตือนเธอว่าหากเธอไม่คืนเงิน เรื่องจะถูกส่งไปยังกรมตำรวจซาราโตกาสปริงส์เพื่อจับกุมและดำเนินคดี”ทนายความของแซนเดอร์สอธิบายถึงความพยายามโดยสุจริตของเธอในการคืนเงิน

แซนเดอร์สยังคงรักษาทนายความไว้ซึ่งเริ่มเตรียมการป้องกันทางกฎหมายของเธอ

การคุมขังโดยมิชอบ

ในการร้องเรียนทางอาญาของเธอต่อซาราโตกาคาสิโน ซึ่งระบุเพิ่มเติมว่าเมืองซาราโตกาเป็นจำเลยเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการว่าจ้าง ฝึกอบรม ดูแล และบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง แซนเดอร์สกล่าวว่าเธอรู้สึกอับอายกับเหตุการณ์ดังกล่าว

สำนักงานอัยการเขตซาราโตกาเคาน์ตีบอกกับคริสโตเฟอร์ คามาร์โร เจ้าหน้าที่ตำรวจซาราโตกาสปริงส์ว่าการฟ้องร้องไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากแซนเดอร์พยายามคืนเงินโดยสุจริต ทนายความของแซนเดอร์สกล่าวว่า คามาร์โรไม่ได้ดำเนินการตามหมายจับในข้อหาลักทรัพย์แม้แต่น้อย

แทนที่จะถูกจับกุม แซนเดอร์สมอบตัวกับตำรวจท้องที่เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2021 เธอถูกใส่กุญแจมือ กักขัง และควบคุมตัวเป็นเวลาหลายชั่วโมงในห้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัว ในที่สุดผู้พิพากษาในศาล Saratoga Springs City ก็ยกฟ้องข้อกล่าวหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2022

ขอเงินชดเชย 1 ล้านเหรียญ

ในการร้องเรียนของเธอ แซนเดอร์สกล่าวว่าเหตุการณ์คาสิโนทำให้เธอได้รับความเสียหายหลายอย่างที่สมควรได้รับการชดเชยทางการเงิน แซนเดอร์ระบุว่าเธอได้รับบาดเจ็บและได้รับความเสียหายจากการสูญเสียเสรีภาพระหว่างถูกคุมขัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่อง

ทนายความของแซนเดอร์สกล่าวว่า แม้ว่าสื่อต่างๆ จะรายงานข่าวการถูกตั้งข้อหาของเธออย่างเข้มข้น แต่สำนักข่าวท้องถิ่นก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการที่เธอถูกยกฟ้อง การร้องเรียนกล่าวว่าร้านขายเนื้อในท้องถิ่นของเธอ “ได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียงจากการเผยแพร่การจับกุมที่ผิดพลาดของเธอ ทำให้สูญเสียรายได้และเสียชื่อเสียง”

แซนเดอร์สกำลังเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย “ไม่น้อยกว่า” 1 ล้านดอลลาร์ พร้อมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมศาล

อิมพีเรียลแปซิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล ( IPI ) เชื่อว่ายังมีสิ่งที่จะเป็นผู้ให้บริการคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในความเป็นจริงมีความมั่นใจมากว่ากำลังเริ่มวางแผนที่จะเปิดตัวคาสิโน Imperial Palace ในไซปันในปีหน้า

คาสิโนพระราชวังอิมพีเรียล

สัญญาณไฟจราจรจะนำทางออกจากทางเข้าคาสิโน Imperial Palace ในไซปันอย่างเหมาะสม ผู้ดำเนินการคาสิโน Imperial Pacific International เชื่อว่าจะสามารถเปิดคาสิโนได้อีกครั้งในปีหน้าแม้ว่าจะมีค่าธรรมเนียมและคดีความค้างชำระหลายร้อยล้านก็ตาม (ภาพ: RNZ )

ในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน IPI กล่าวว่าได้เสนอการปรับกฎระเบียบการเล่นเกมของ Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI) หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทถูกกล่าวหาว่าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

IPI แนะนำให้เปลี่ยนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ซึ่งเป็นหนี้หลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยค่าธรรมเนียมการเล่นเกมตามส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิ ซึ่งจะรวมถึงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ด้วย Commonwealth Casino Commission (CCC) ยังคงตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ

การต่อสู้ที่ยากลำบากเพื่อการควบคุม

IPI ยังต้องการสร้างส่วนการกำกับดูแลสองส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับคาสิโนและอีกส่วนสำหรับโรงแรม นอกจากนี้ยังต้องการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในช่วงสองปีที่ผ่านมา รวมถึงจำนวนเงินที่ลดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาต

การเจรจาข้อตกลงมีขึ้นเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาระหว่าง IPI และ CCC พวกเขาสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมโดยไม่มีความคืบหน้า ผู้ควบคุมได้เริ่มกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้อย่างต่อเนื่อง แต่ระบบศาลของ CNMI ยังคงให้ IPI มีเวลามากขึ้น

IPI ไม่สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตได้ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินรายปีที่ขาดหายไปสำหรับการผูกขาดใบอนุญาต ตลอดจนค่าธรรมเนียมด้านกฎระเบียบและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประกาศในเดือนพฤษภาคมว่าได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ IH Groupของเกาหลีใต้เพื่อระดมทุน แต่นั่นยังไม่เกิดขึ้นจริง

CCC ยังไม่ได้ตกลงตามข้อเสนอข้างต้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย CNMI ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ หากยอมรับข้อตกลง การเจรจากำลังดำเนินอยู่ และ CCC จะตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีคำตัดสิน

คาสิโนเปล่า

หาก CCC ตัดสินใจตัดข้อตกลงและอนุญาตให้ IPI เปิดประตูในปีหน้า ก็จะทำเช่นนั้นโดยไม่มีอุปกรณ์เล่นเกมจำนวนมาก ความพยายามที่จะยกเลิกการประมูลสินทรัพย์ยังคงล้มเหลว ซึ่งหมายความว่าClear Management Ltdจะดำเนินการขายครั้งที่สองในเดือนหน้า

IPI เข้ามาหลังจากการประมูลครั้งแรกและชำระหนี้บางส่วน ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตน เป็นผลให้ต้องการให้ผู้พิพากษาศาล CNMI หยุดการประมูลที่วางแผนไว้ห้าครั้งถัดไป

หัวหน้าผู้พิพากษา CNMI Ramona Manglona ไม่เห็นด้วย เนื่องจากขนาดของหนี้และการขาดความคืบหน้าที่สำคัญในการกำจัดหนี้ เขากล่าวว่ามีเพียงสาเหตุที่ทำให้การขายดำเนินต่อไปได้

การประมูลครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม ขณะนี้ IPI ได้ติดต่อไปยังศาลอุทธรณ์ภาคที่ 9 เพื่อหาทางบรรเทาทุกข์ ทนายความของบริษัทยื่นคำร้องฉุกเฉินเพื่อยุติกระบวนการในสัปดาห์นี้

คสช.ได้ติดต่อไปยังศาลเช่นกัน เมื่อสามสัปดาห์ก่อน บริษัทได้ขอให้มีกฎในการพยายามเพิกถอนใบอนุญาตของ IPI คำวินิจฉัยของคำร้องทั้งสองยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

Ho Iat Seng ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมาเก๊ากล่าวว่าเป็นแผนของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะยังคงปฏิบัติตามนโยบาย “ศูนย์โควิด” ของปักกิ่งต่อไปซึ่งจำเป็นต้องแยกการล็อกดาวน์เพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เพิ่งตรวจพบ

ผู้บริหารระดับสูงของมาเก๊าเป็นศูนย์ COVID China

Ho Iat Seng ประธานบริหารมาเก๊ากล่าวปราศรัยนโยบายปี 2023 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลในวงล้อมของจีนกล่าวว่ามาเก๊าจะยังคงบังคับใช้นโยบาย “ศูนย์โควิด” ของแผ่นดินใหญ่ต่อไปในอนาคตอันใกล้ (ภาพ: สำนักข่าวมาเก๊า )

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาเก๊าได้แจ้งข่าวดีเมื่อจีนประกาศว่าจะผ่อนคลายระเบียบการเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติ การผ่อนปรนจะลดจำนวนวันกักตัวที่จำเป็นสำหรับผู้เดินทางที่เดินทางมาถึงจากเจ็ดวันเหลือห้าวัน

ข่าวจากปักกิ่งส่งผลให้หุ้นคาสิโนในมาเก๊าทำกำไรได้มาก ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนของทั้ง 6 บริษัทรอคอยอย่างอดทนหลังจากที่มูลค่าเดิมพันของพวกเขาลดลงท่ามกลางการแพร่ระบาด แต่โฮกล่าวกับสื่อเมื่อวันอังคาร หลังจากแถลงนโยบายปี 2566 ว่าภูมิภาคนี้ไม่มีแผนทันทีที่จะออกห่างจาก “ศูนย์โควิด”

โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด เราต้องคงอยู่ในนโยบาย”โฮประกาศ ตามที่รายงานครั้งแรกโดยGGRAsia “มาเก๊าต้องทำตามนโยบายปลอดโควิด-19 ของจีน”

มาเก๊าเป็นหนึ่งในเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน (SAR) ฮ่องกงเป็นอีกที่หนึ่ง SAR จะต้องดำเนินการภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของจีน

ภายใต้ข้อตกลง “หนึ่งประเทศ สองระบบ” มาเก๊าเป็นเขตปกครองตนเองที่ปกครองตนเองตามแนวทางของแผ่นดินใหญ่เมื่อต้องรับมือกับปัญหาความมั่นคงของชาติ การระบาดใหญ่ถือเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติโดยพรรคคอมมิวนิสต์

ไม่เน้นเล่นเกม

ในระหว่างการแถลงนโยบายปี 2023 ในวันอังคาร โฮละเว้นจากรายละเอียดความคืบหน้าของมาเก๊าในการออกสัมปทานเกมใหม่ มีใบอนุญาตมากถึงหกใบ โดยแต่ละใบมีสิทธิพิเศษในการดำเนินงาน 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023

บริษัทเกมหกแห่งในปัจจุบัน ได้แก่ Las Vegas Sands, Wynn Resorts, MGM Resorts, Melco Resorts, Galaxy Entertainment และ SJM Resorts เป็นผู้นำในการขอใบอนุญาต แต่เก็นติ้งมาเลเซียผู้มาใหม่ได้ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการประมูลเพื่อทำให้กลุ่มผู้เล่นในตลาดถัดไปมีเมฆเล็กน้อย

คำปราศรัยของ Ho เน้นไปที่ความมุ่งมั่นของมาเก๊าในการกระจายเศรษฐกิจออกจากการพนันคาสิโน ปัจจุบันมาเก๊าสร้างรายได้มากกว่า 80 เซ็นต์ของทุก ๆ ดอลลาร์ภาษีจากอุตสาหกรรมเกม

Ho กล่าวว่า บริษัทเกมที่ได้รับอนุญาตทั้งหกแห่งจะร่วมกันลงทุนประมาณ MOP100 พันล้าน (12.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตลอดระยะเวลาใบอนุญาต 10 ปี ผู้สมัครแต่ละรายกำลังเจรจากับรัฐบาลวงล้อมเพื่อกำหนดภาระการลงทุนเฉพาะของตนเพื่อแลกกับสัมปทานใหม่

“ความสนใจในการเล่นเกมจะทำงานเพื่อส่งเสริมในทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้น การพัฒนาร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เกม” โฮระบุในที่อยู่

อุตสาหกรรมเกิดใหม่

ในคำปราศรัยนโยบายของเขา Ho ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสี่ภาคส่วนที่มาเก๊าหวังว่าจะยอมรับได้ดียิ่งขึ้นในปีหน้าและในอนาคต ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม “สุขภาพขนาดใหญ่” “บริการทางการเงินสมัยใหม่” เทคโนโลยี และการประชุมและนิทรรศการ

หลังเป็นที่ซึ่งผู้ให้บริการคาสิโนหกรายของมาเก๊าน่าจะใช้ เงินลงทุน ขั้นต่ำประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์

MICE หรือการประชุม สิ่งจูงใจ การประชุม และนิทรรศการ เป็นองค์ประกอบหลักของภาคส่วนรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) Sheldon Adelson ผู้ล่วงลับ ผู้ก่อตั้ง Las Vegas Sands ผู้รับผิดชอบในการมองเห็นและสร้าง Cotai Strip ในมาเก๊า ซึ่งเป็นที่ตั้งของคาสิโนไฮโรลเลอร์ ที่หรูหราที่สุดในปัจจุบัน เป็นคนแรกที่ระบุว่าคาสิโนและสถานที่จัดงานไมซ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไร

Ho กล่าวว่าเป้าหมายของมาเก๊าคือค่อยๆ เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่ไม่ใช่เกมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของมาเก๊าทีละ 60% อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ระบุวันที่เป้าหมายพิเศษสำหรับการบรรลุเป้าหมายนั้น

หุ้น PlayAGS (NYSE:AGS) ร่วงลงในวันอังคาร นั่นคือหลังจากที่ผู้ผลิตอุปกรณ์เล่นเกมประกาศขายหุ้นกว่า 8.2 ล้านหุ้นที่ถือโดย Apollo Global Management (NYSE:APO) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นในตลาดหุ้น ทำให้นักวิเคราะห์ฝั่งขายตั้งคำถามถึงช่วงเวลาของการเสนอขาย

หุ้น PlayAGS

สไลด์จากงานนำเสนอนักลงทุนของ PlayAGS หุ้นร่วงลงในวันนี้จากข่าว Apollo กำลังขายหุ้น (ภาพ: PlayAGS)

สต็อกเสร็จสิ้นลดลง 13.39% จากปริมาณซึ่งมากกว่า 20 เท่าของค่าเฉลี่ยรายวัน PlayAGS ในลาสเวกัสไม่ได้ขายหุ้นใด ๆ โดยตรง และจะไม่ได้รับเงินจากการเสนอขาย สัดส่วนการถือหุ้นของ Apollo ในบริษัทเกมคิดเป็นประมาณ 22% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

หุ้นที่ Apollo ขายนั้นเป็นหุ้นสุดท้ายของยักษ์ใหญ่ภาคเอกชนใน PlayAGS หลังจากธุรกรรมที่คล้ายกันในปี 2561 และ 2562

JP Morgan และ B. Riley Securities เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับหุ้น PlayAGS

ข่าวการขายหุ้นมาถึงน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากหุ้น PlayAGS ร่วงลงตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม หุ้นฟื้นตัวประมาณครึ่งหนึ่งของสไลด์ที่เกิดจากรายได้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา แต่กำไรเหล่านั้นถูกลบออกในวันนี้

การประกาศของ Apollo ที่จะเลิกถือหุ้นในผู้ผลิตสล็อตแมชชีนก็มาถึงประมาณสองเดือนหลังจากการเจรจาซื้อกิจการกับ Inspired Entertainment (NASDAQ:INSE) สิ้นสุดลง ทำให้หุ้น PlayAGS ลดลง มีการคาดเดาว่าอพอลโลอาจมีขนาดใหญ่ในการสนทนาเหล่านั้น แต่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ ถึงกระนั้น นักวิเคราะห์กล่าวว่าช่วงเวลาของการขายหุ้นนั้นยังเป็นที่น่าสงสัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกาศดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งในขณะที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ตรงกลาง แต่หุ้นก็ลดลง -21% ในวันถัดไป” Jeffrey Stantial นักวิเคราะห์ของ Stifel เขียนในรายงานถึงลูกค้า “AGS ฟื้นตัวได้บางส่วน แต่ยังคง -11% T1W เรายังไม่เคยได้ยินว่ามีสิ่งใดที่น่าเชื่อถือซึ่งพิสูจน์ให้เกิดการเทขายจากมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าช่วงเวลาของการขายรองหลังจากนั้นไม่นานอาจทำให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้”

อย่างไรก็ตาม เขาได้สังเกตว่าการขาย Apollo ได้ขจัด “การถือครองหุ้นที่ยาวนาน” ออกจากหุ้น PlayAGS ซึ่งมักซื้อขายในราคาส่วนลดที่สูงมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น เนื่องจากตำแหน่งของบริษัทเอกชนในหุ้น นักวิเคราะห์เสริมว่า การขาย Apollo น่าจะเป็น “เชิงกล” มากกว่าสิ่งอื่นใด เนื่องจากบริษัทการเงินแห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ PlayAGS มานานนับสิบปี และสัดส่วนการถือหุ้นที่เหลืออยู่ก็น้อย

Stanial ย้ำการให้คะแนน “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ $11 บน PlayAGS

หุ้น PlayAGS ยังคงราคาถูก

ในหมายเหตุถึงลูกค้าในวันนี้ Edward Engel นักวิเคราะห์ของ Roth Capital ยังตั้งคำถามถึงช่วงเวลาของการขาย Apollo เขาสังเกตว่าบริษัทไพรเวทอิควิตี้อาจกังวลกับความพยายามของ PlayAGS ที่จะปลดหนี้งบดุลเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเกมเป็นอัตราที่ผันแปรได้ ซึ่งหมายความว่าเป็นการยากที่จะลดหนี้สินเหล่านั้นเมื่อต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น

ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่าค่อนข้างน่าแปลกใจที่ Apollo ตัดสินใจเข้าร่วมกับ PlayAGS ในตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีคู่ครองรายอื่นโทรมาหาบริษัทเกม

“AGS ซื้อขายที่ผลตอบแทน 17% สำหรับ FCF ปี 2023 ของเรา หรือ 5.1x EBITDA นี่คือส่วนลดมากมายสำหรับคู่ค้าซัพพลายเออร์ที่ซื้อขายที่อัตราผลตอบแทน 9-12% และ EBITDA 6-8 เท่า เมื่อพิจารณาจากส่วนลดจำนวนมากนี้ เราพบว่ายอดขายของ Apollo นั้นน่าประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการประสานต้นทุนที่เป็นไปได้ หาก AGS ตกเป็นเป้าหมายของผู้ซื้อ” Engel กล่าวสรุป “ในบรรดาหุ้นทั้งหมดที่เรานำเสนอ เราเชื่อว่า AGS ได้ประโยชน์สูงสุดจากการชะลอตัวของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าจะสนับสนุนทั้งการประเมินมูลค่าและการลดอัตราส่วนหนี้สิน”

ในทางเทคนิค วงร็อค Live เปิดเวที Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) ที่ Fallsview Casino ของแคนาดาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม แต่ตอนนี้สถานที่จัดคอนเสิร์ต Niagara Falls แห่งใหม่มีการแสดงที่ ยิ่งใหญ่ จริงๆบิลลี่โจเอลเรียกมันว่า “เป็นทางการ ” เปิดตัวศิลปินในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

บิลลี โจล

Billy Joel Joel เป็นเจ้าของสถิติสำหรับการแสดงส่วนใหญ่ที่ Madison Square Garden ในนิวยอร์ก – 129 การแสดง ณ เดือนกันยายน 2565 – 80 การแสดงติดต่อกัน (ภาพ: เก็ตตี้)

ตั๋วชม Piano Man – ซึ่งเริ่มต้นที่ 175 ดอลลาร์แคนาดา (132 ดอลลาร์สหรัฐฯ) – จำหน่ายเวลา 10.00 น. EST ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ทาง Ticketmaster.com

OLG รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้แสดง OLG Stage ใหม่ที่งดงามที่ Fallsview Casino พร้อมด้วยนักแสดงที่ได้รับรางวัลอย่าง Billy Joel สำหรับการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่” Duncan Hannay ประธานและซีอีโอของ OLG ซึ่งเป็นเจ้าของ Fallsview Casino กล่าว “ศูนย์รวมความบันเทิง 5,000 ที่นั่งที่ทันสมัยแห่งนี้จะดึงดูดความบันเทิงระดับโลกที่จะยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้อยู่อาศัยและจำนวนผู้มาเยือนภูมิภาค Niagara ที่เพิ่มมากขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า”

OLG เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดการการดำเนินงานเกมจำนวนมากในจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในแคนาดา ตลอด 47 ปีที่ผ่านมา บริษัทสร้างรายได้ให้รัฐออนแทรีโอมากกว่า 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา (4.2 หมื่นล้านดอลลาร์) ที่ให้ทุนด้านการดูแลสุขภาพ บริการผู้ติดยาเสพติด และการสนับสนุนนักกรีฑามือสมัครเล่น

เป็นเวลานานที่สุด

ราคา 130 ดอลลาร์แคนาดา (99.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เวที OLG ที่ Fallsview Casino เสร็จสมบูรณ์เมื่อสองปีที่แล้ว คอนเสิร์ตครั้งแรกควรจะเป็น Brad Paisley ในวันที่ 2 เมษายน 2020 แต่โรคระบาดมีกำหนดการอื่นอยู่ในใจ ข้อจำกัดของรัฐบาลในออนแทรีโอทำให้คาสิโนปิด จนถึงเดือนกรกฎาคม 2021 จากข้อมูลของ Niagara Falls Reviewปัญหาเกี่ยวกับเสียงทำให้คอนเสิร์ตฮอลล์ปิดนานขึ้น

คาสิโน Niagara Fallsview ตั้งอยู่ทางเหนือของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ทางฝั่งแคนาดา เปิดให้บริการในปี 2547 เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา มีเครื่องสล็อตมากกว่า 3,500 เครื่องและโต๊ะเกม 130 โต๊ะ มูลค่าการก่อสร้าง 1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา (764.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ยังคงเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลออนแทรีโอดำเนินการในพื้นที่ไนแอการา

เมื่อเปิดทำการ โรงละคร Avalon ขนาด 1,500 ที่นั่งของ Fallsview มีขนาดเพียงพอที่จะแข่งขันกับการแสดงดนตรีและการแสดงตลกที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งโดยปกติแล้วทัวร์จะวนรอบพื้นที่ ในบรรดานักแสดงที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ The Monkees (แสดงโดย Micky Dolenz) ตั้งแต่วันที่ 25-27 เมษายน 2023 และ George Thorogood and the Destroyers ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2023

คาดหวังอะไร

จากนั้นในปี 2546 ชนเผ่าอินเดียนแดงแห่งเซเนกาได้เปิดรีสอร์ทและคาสิโนเซเนกาไนแองการ่าตรงข้ามแม่น้ำไนแอการาทางฝั่งสหรัฐอเมริกา มีศูนย์จัดงานขนาด 2,400 ที่นั่งและโรงละครขนาด 440 ที่นั่งที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถคว้ารายชื่อ A ได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

“จากเวลาที่เราเปิดการสนทนาเกี่ยวกับการนำสถานที่ระดับโลกมาสู่ Niagara เรารู้ว่า OLG Stage ที่ Fallsview Casino จะปรับปรุงภูมิทัศน์ความบันเทิงของ Niagara” Richard Taylor ประธาน Niagara Casinos กล่าวในแถลงการณ์ “วันนี้ ด้วยการประกาศหอเกียรติยศ Rock and Roll Hall of Famer และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในการเปิดตัวครั้งใหญ่ของเรา เรากำลังบรรลุเป้าหมายนั้น”

โจเอล วัย 73 ปี ขายแผ่นเสียงได้มากกว่า 160 ล้านแผ่นทั่วโลก คว้ารางวัลแกรมมี่อวอร์ด 6 รางวัล รวมถึงรางวัลแกรมมี่ เลเจนด์ อวอร์ดอันทรงเกียรติ และได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่หอเกียรติยศนักแต่งเพลงและหอเกียรติยศร็อกแอนด์โรล

เขาเป็นผู้รับรางวัล Kennedy Center Honors ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของประเทศที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอเมริกันผ่านงานศิลปะ เขาเป็นผู้รับรางวัล Gershwin Prize for Popular Song คนที่หกในปี 2014

นับตั้งแต่ปี 2018 ที่ศาลฎีกาตัดสินเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาอาชีพและมือสมัครเล่น (PASPA) การเดิมพันกีฬาที่มีการควบคุมจะเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับประชากรสหรัฐจำนวนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา นั่นก็หมายความว่ามีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการร้องเรียนของผู้บริโภค

สำนักธุรกิจที่ดีขึ้น

ป้ายสำนักธุรกิจที่ดีขึ้น บริษัทเดิมพันออนไลน์บางแห่งทำคะแนน BBB ได้ไม่ดี (ภาพ: ผู้ประกอบการ )

หลายคนเข้าสู่ระบบด้วย Better Business Bureau (BBB) ​​โดย BetMGM ได้คะแนนต่ำเป็นพิเศษ ผู้ดำเนินการซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 50/50 ระหว่าง MGM Resorts International และ Entain Plc ปัจจุบันได้รับคะแนน “F” โดย BBB โดยได้ 1.05 จากห้าดาวที่เป็นไปได้ ในปีที่ผ่านมา ลูกค้าบันทึกข้อร้องเรียน 352 รายการเกี่ยวกับ BetMGM กับ BBB ทำให้ยอดรวมสามปีอยู่ที่ 602

The Wall Street Journalรายงานว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา ลูกค้าของ FanDuel, BetMGM และ DraftKings ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหนังสือกีฬาออนไลน์รายใหญ่ที่สุดสามรายของสหรัฐ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมากกว่า 2,400 เรื่องต่อ BBB การเล่นลิ้นจำนวนมากนั้นมุ่งเน้นไปที่เวลารอนานสำหรับการถอน

อย่างไรก็ตาม การคัดค้านล่าสุดต่อการกระทำของ BetMGM ที่โพสต์บนเว็บไซต์ BBB ระบุว่าลูกค้าอ้างว่าพวกเขาไม่ ได้รับโบนัสตามสัญญาหรือถูกบูทออกจากแพลตฟอร์มระหว่างการเล่น ซึ่งมักจะเป็นฝ่ายที่ชนะ

มันเกิดขึ้นอย่างน้อย 5 ครั้งในเดือนที่ผ่านมาที่ฉันอยู่ระหว่างการแข่งขันโป๊กเกอร์และถูกไล่ออก “เพราะฉันไม่ได้อยู่ใน ฉันอาศัยอยู่ในรัฐนี้ มันไม่ควรเกิดขึ้น” ลูกค้ารายหนึ่งเขียน “ฉันติดต่อขอเงินคืนหลายครั้งแล้ว และพวกเขาให้ฉันพยายามค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของพวกเขาที่ไม่มีในนั้น ประวัติการเล่นเกมและอื่นๆ ทั้งหมด และพวกเขาจะไม่คืนเงินให้ฉัน ไซต์นี้เป็นการฉ้อฉลอย่างแน่นอน”

เครดิต BetMGM ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ BBB ข้อร้องเรียนล่าสุดเกี่ยวกับ BetMGM เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ของบริษัท ไม่ใช่สปอร์ตบุ๊ค เป็นผู้ให้บริการคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

BetMGM ต้องเผชิญกับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย

BBB ให้คะแนน 5.4 ล้านบริษัทขนาดต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ตามรายงานของJournalมีเพียง 1.5% เท่านั้นที่ได้เกรดตก กลุ่มบันทึกอัตราการตอบสนองของ BetMGM ต่อการคัดค้านของลูกค้าบนเว็บไซต์คือ 86%

ถึงกระนั้น ในจำนวนข้อร้องเรียน 352 รายการที่เข้าสู่ระบบ BetMGM ในปีที่ผ่านมา 312 รายการเกี่ยวข้องกับปัญหาแพลตฟอร์มหรือปัญหาในการรับเงิน บางรัฐลงโทษผู้ให้บริการเกมซึ่งทำให้ลูกค้าถอนเงินได้ยาก ตามที่ลูกค้าบนเว็บไซต์ BBB นั่นคือสิ่งที่ BetMGM ทำ

“หลังจากชนะ $600 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน ฉันพยายามถอนเงิน $300 มีข้อความแจ้งว่าบัญชีของฉันถูกตั้งค่าสถานะเพื่อความปลอดภัย ฉันอัปโหลดข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมดและอื่นๆ อีกมาก” ลูกค้ารายหนึ่งเขียน “ในวันพุธที่ 21 กันยายน ฉันทำไปแล้ว 5 ครั้ง พวกเขาปฏิเสธที่จะเปิดบัญชีสำรองของฉันหรือบอกฉันว่าเหตุใดจึงถูกตั้งค่าสถานะ พวกเขาจะไม่อนุญาตให้ฉันถอนเงินและบอกให้ฉันส่งข้อมูลเดิมอีกครั้ง”

แม้ว่า BetMGM จะตอบสนองต่อโพสต์เหล่านี้จำนวนมาก แต่ผู้ดำเนินการมักกำหนดให้ลูกค้าส่งเอกสารต่างๆ รวมถึงใบแจ้งยอดธนาคารและบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อขอรับเงินทุน โดยบางคนอ้างว่าแม้หลังจากผ่านห่วงเหล่านั้นไปแล้ว พวกเขาก็ยัง ไม่ได้รับเงินของพวกเขา

DraftKings, FanDuel ไม่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว

BetMGM เป็นคู่แข่งกับ DraftKings และ FanDuel รวบรวมคะแนน BBB ที่ “B-” และ “A-” ตามลำดับ แต่รับประกันการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

เฉพาะสำหรับ DraftKingsการจัดอันดับดาวของผู้ดำเนินการกับ BBB นั้นเป็นเพียง 1.11 จากห้าที่เป็นไปได้ และลูกค้าได้บันทึกข้อร้องเรียน 465 รายการต่อบริษัทในปีที่ผ่านมา

จากการคัดค้าน 871 รายการที่ยื่นต่อ DraftKings บนเว็บไซต์ BBB ในช่วงสามปีที่ผ่านมา 764 รายการเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือปัญหาการถอนตัว

การร้องเรียนล่าสุดต่อบริษัทในบอสตันรวมถึงผู้เล่นที่อ้างว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเมื่อพวกเขาชนะและความยากลำบากในการถอนเงิน

FanDuel ผู้ให้บริการหนังสือกีฬาออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่เทวดาเช่นกัน ในความเป็นจริงเกรด “A-” จาก BBB นั้นหลอกลวงเพราะระดับดาวเพียง 1.1 จากห้า นอกจากนี้ ลูกค้ายื่นคัดค้าน FanDuel 491 รายการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ 817 รายการร้องเรียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การร้องเรียนมากกว่า 540 รายการเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม FanDuel หรือปัญหาการถอนเงิน

ชายชาวยองเกอร์ที่โชคดีมากชาวนิวยอร์กเพิ่งได้รับรางวัลเกือบ 1 ล้านเหรียญที่ Empire City Casino ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการเกม MGM Resorts ที่ประกาศเมื่อวันอังคาร เป็นการเดิมพัน $20 ที่คาสิโน Yonkers

คาสิโนเอ็มไพร์ซิตี้

คาสิโน Empire City ดังภาพด้านบน ผู้เล่นที่โชคดีเพิ่งได้รับรางวัล $925K ที่คาสิโน (ภาพ: Mark Vergari/ The Journal News )

คาสิโนกล่าวว่าการจ่ายเงิน 925,488 ดอลลาร์เป็นแจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ การหมุนนำโชคอยู่บนเครื่องสล็อตWheel of Fortune Triple Stars ผลิตโดยInternational Game Technology (IGT)

“เรารู้สึกตื่นเต้นเสมอที่ได้เห็นหนึ่งในลูกค้าของเราได้รับรางวัลที่เปลี่ยนแปลงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุด” Ed Domingo รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ Empire City Casino โดย MGM Resorts กล่าวในแถลงการณ์

ผู้ชนะได้รับการระบุว่าเป็น “วอลเตอร์” เขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยนามสกุลของเขา

แจ็คพอตของ Empire City

Domingo เสริมว่าผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่คาสิโนได้รับรางวัลแจ็คพอตสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Domingo Rodriguez แห่งบรองซ์ นิวยอร์ก คว้ารางวัล 1.062 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2564

ผู้หญิงที่รู้จักกันในชื่อ Theresa P. จาก Ossining, New York ได้รับรางวัล $2,919,162.91 เธอถูกรางวัลแจ็กพอตอีก 1,469,368.28 ดอลลาร์ หลังจากแจ็กพอตเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ของเธอได้ไม่นาน

ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่อื่น ๆ ได้แก่ ลินดาพีแห่งคอนเนตทิคัต เธอได้รับรางวัล $1,514,634.15 ฮาวเวิร์ด จี. แห่งลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก ชนะรางวัล 1,473,503 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ลินดา เอช. แห่งธอร์นวูด นิวยอร์ก ได้รับรางวัล 961,411 ดอลลาร์