สล็อต SBOBET จุดเริ่มต้นของกิจกรรม

สล็อต SBOBET เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา DraftKings (NASDAQ:DKNG) ได้ประกาศซื้อ Golden Nugget Online Gaming (NASDAQ:GNOG) ของ Tilman Fertitta ในราคาหุ้น 1.56 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งคนกล่าวว่านั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการในอุตสาหกรรม iGaming และการพนันกีฬาที่ได้รับการควบคุม

iGaming ควบรวมกิจการ

Jed Kelly นักวิเคราะห์ของ Oppenheimer (ขวา) ใน การสัมภาษณ์ CNBCเมื่อปีที่แล้ว เขามองเห็นการรวมตัวของเกมมากขึ้นตามมาหลังจากข้อตกลง DraftKings/Golden Nugget Online (ภาพ: ซีเอ็นบีซี )

ในบันทึกถึงลูกค้าในวันนี้ Jed Kelly นักวิเคราะห์ของ Oppenheimer กล่าวว่าการควบรวมกิจการในคาสิโนอินเทอร์เน็ตและพื้นที่เดิมพันกีฬากำลังเพิ่งเริ่มต้น เขาให้คะแนน DraftKings “เหนือกว่า”โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 80 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นอัพไซด์ 56 เปอร์เซ็นต์จากการปิดวันจันทร์

ในส่วนของ DraftKings กำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นบริษัทที่เข้าซื้อกิจการ การซื้อ Golden Nugget Online มีกำหนดจะปิดตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2022

นี่เป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งที่สามของผู้ดำเนินการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และไม่รวมถึงการลงทุนในบริษัทอื่นหรือกิจการธุรกิจใหม่ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ผู้ดำเนินการได้ประกาศการซื้อ Vegas Sports Information Network (VSiN) และตามมาในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาด้วยการเข้าซื้อกิจการBlue Ribbon Softwareผู้ให้บริการแจ็คพอตและบริการเกมมิฟิเคชั่นระดับโลกเพื่อใช้กับโปรโมชั่นแจ็คพอต

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการแต่งงานของ DraftKings/GNOG โดยสังเกตว่าคู่ครองกำลังจ่ายเงื่อนไขที่ดีเนื่องจากหุ้นของเป้าหมายตกต่ำ ไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ในทันทีน่าจะเกิดจากข้อตกลงดังกล่าว แต่ยังรวมถึง GNOG ที่นำลูกค้า 5.5 ล้านรายมาที่โต๊ะที่จะรวมเข้ากับฐานข้อมูล DraftKings ลูกค้า GNOG ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นคาสิโนคนแรก ซึ่งหมายความว่า DraftKings จะมีโอกาสขายพวกเขาในการเดิมพันกีฬาหรือกีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS)

fuboTV, Rush Street Interactive เป้าหมายที่เป็นไปได้

ตามที่ Kelly จาก Oppenheimer ชี้ให้เห็น ข่าวการแต่งงานของ DraftKings/GNOG เกิดขึ้นเพียงห้าวันหลังจากที่ Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) กล่าวว่าจะซื้อ Score Media and Gaming (NASDAQ:SCR) ด้วยเงินสดและหุ้นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

ด้วยความเร็วของข้อตกลงในคาสิโนออนไลน์และอุตสาหกรรมการพนันกีฬาที่รวดเร็วในเดือนนี้ นักลงทุนกำลังไตร่ตรองว่าบริษัทใดที่อาจจะถูกถอดออกต่อไป Kelly เสนอชื่อสองชื่อให้เป็นเป้าหมายการเข้าครอบครอง: fuboTV (NYSE:FUBO) และ Rush Street Interactive (NYSE:RSI)

fuboTV เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งด้านกีฬาที่เน้นการตกปลาเพื่อสนับสนุนการเดิมพันกีฬาและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อเป็นผู้เล่นในตลาดการเดิมพันในเกม ด้วยมูลค่าตลาดที่ 3.94 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจะสามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับคู่ครองจำนวนเท่าใดก็ได้ และมีการคาดการณ์เมื่อต้นปีนี้ว่า DraftKings สามารถทำการซื้อกิจการแบบสตรีมมิ่ง ได้ แต่นั่นเป็นเพียงข่าวลือ ณ จุดนี้

สำหรับ Rush Street Interactive นั้น บริษัทนั้นอาจเป็นคู่แข่งที่ตรงที่สุดของ GNOG และแนวทางของบริษัทก็คล้ายกันมาก ทั้งสองออกสู่สาธารณะเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากการควบรวมกิจการกับบริษัทเข้าซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) และหุ้นทั้งสองก็ทรุดตัวลง RSI แม้จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวจากข่าวการเทคโอเวอร์ GNOG แต่ก็ยังลดลง 52 เปอร์เซ็นต์จากระดับสูงสุด มูลค่าตลาดที่ 2.74 พันล้านดอลลาร์นั้นสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้มีโอกาสเป็นคู่ครองหลายราย

ข้อเสนอที่ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นกัน

แน่นอนว่าการซื้อ GNOG ของ DraftKings นั้นไม่เข้าข่าย “มาก” และการเข้าซื้อ RSI ก็เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่อุตสาหกรรมและนักลงทุนจะได้รับการปฏิบัติต่อการปฏิวัติครั้งใหญ่ก่อนสิ้นปีนี้

มีข่าวลือแพร่สะพัดอย่างต่อเนื่องว่า MGM Resorts International (NYSE:MGM) จะดำเนินการอีกครั้งที่ Entain Plc ซึ่งเป็นพันธมิตรของ BetMGM (OTC:GMVHY) MGM เห็นข้อเสนอมูลค่า 11.06 พันล้านดอลลาร์สำหรับเจ้ามือรับแทงชาวอังกฤษกลับมาในเดือนมกราคม

อย่างไรก็ตาม ผู้ดำเนินการ Bellagio มีสภาพคล่อง 9.87 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สอง ตัวเลขไม่รวมรายได้จากการขาย Aria และ Vdara ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน MGM Growth Properties (NYSE:MGP) ด้วยหีบสงครามขนาดใหญ่และ BetMGM ตามการคาดการณ์ของ บริษัท แม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มการพนันกีฬาออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา MGM อาจถูกบังคับให้ยื่นข้อเสนออีกครั้งสำหรับ Entain

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ Rodrigo Duterte ได้ลงนามในกฎหมายที่จะปรับปรุงการกระจายรายได้ภาษีที่เกิดจากการเล่นเกมนอกชายฝั่งอย่างมาก

ฟิลิปปินส์ POGO ดูเตอร์เต จีน

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์พบปะกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบประธานาธิบดีมาลากานังในกรุงมะนิลาเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้นำในสัปดาห์นี้ปรับปรุงวิธีใช้ใบเสร็จรับเงินจากการเล่นเกมออนไลน์ (ภาพ: เอพี )

เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีลงนามในพระราชบัญญัติสาธารณรัฐ 11590 ซึ่งแก้ไขโครงสร้างภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการเล่นเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) อัตราภาษีห้าเปอร์เซ็นต์ที่มีประสิทธิผลสำหรับรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) ยังคงอยู่ แต่ได้มีการแก้ไขส่วนที่จัดสรรเงินเหล่านั้นแล้ว

มีผลบังคับใช้ทันที 60 เปอร์เซ็นต์ของเงินภาษี POGO ที่จ่ายให้กับรัฐบาลจะถูกจัดสรรไว้สำหรับโครงการการดูแลสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศ ร่างพระราชบัญญัติการดูแลสุขภาพสากลซึ่งลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 ได้วางรากฐานเพื่อรับประกันว่าชาวฟิลิปปินส์ทุกคนมี “การเข้าถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงอย่างเท่าเทียมกัน” โดยไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ทางการเงินของพวกเขา

อีก 20 เปอร์เซ็นต์ของการเรียกเก็บภาษี POGO จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงและปรับปรุงสถานพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนที่เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์จะถูกจัดสรรไว้สำหรับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์รายงานว่ารายรับภาษี POGO ในปี 2019 มีมูลค่ารวม PHP6.42 พันล้าน (128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การค้ำประกันภาษี

ยกเครื่องกฎระเบียบ POGO เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ภาษีการเล่นเกมดังกล่าว นอกจากนี้ยังทำให้แน่ใจว่าคนงานต่างชาติทุกคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมคาสิโนอินเทอร์เน็ตกำลังจ่ายภาษีส่วนแบ่งที่ยุติธรรม

กฎหมายดังกล่าวลงนามในสัปดาห์นี้โดยดูเตอร์เต กำหนดให้คนงานแบ่งรายได้ส่วนตัว 25 เปอร์เซ็นต์กับรัฐบาล การจัดเก็บภาษีจะใช้เฉพาะกับผู้ที่มีรายได้ PHP600,000 (11,923 เหรียญสหรัฐ) ขึ้นไปในระยะเวลา 12 เดือน พนักงานที่มีรายได้น้อยกว่าเกือบ 12,000 ดอลลาร์ต่อปี จะต้องยื่นการชำระภาษีรายเดือน PHP12,500 (250 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการควบคุมการพนันทุกประเภทอย่างเข้มงวด”แฮร์รี โรเก โฆษกของดูเตอร์เต กล่าว

ทุกคนที่ได้รับการว่าจ้างโดย POGO จะต้องลงทะเบียนกับ Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) และได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากสำนักงานสรรพากรภายในของฟิลิปปินส์ POGO ที่จ้างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

“พนักงานต่างชาติทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตการเล่นเกมนอกชายฝั่งและผู้ให้บริการ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของการจ้างงาน จะต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมนอกชายฝั่งและผู้ให้บริการทั้งหมดที่จ้างหรือมีส่วนร่วมกับชาวต่างชาติโดยไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นจะต้องรับผิดสำหรับค่าปรับสองหมื่นเปโซสำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีดังกล่าว และในกรณีที่เหมาะสม การเพิกถอนใบอนุญาตหลักและใบอนุญาตอื่น ๆ ที่ได้รับ จากหน่วยงานภาครัฐ” พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ 11590 ระบุ

ธุรกิจที่มีการโต้เถียง

ดูเตอร์เตต่อต้านการพนันเป็นส่วนใหญ่ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแม้ว่าเขาจะลดจุดยืนดังกล่าวลงในการอนุญาตให้มีคาสิโนบนเกาะโบราไกย์ก็ตาม มีแนวโน้มว่าจะเกิดโรคโควิด-19 และรายได้ภาษีที่ลดลงอย่างมากทำให้ประธานาธิบดีเปลี่ยนใจ

POGO ให้ความสำคัญกับนักพนันทั่วเอเชีย แต่ทำการตลาดอย่างหนักกับผู้เล่นระดับสูงของจีน เนื่องจากการพนันผิดกฎหมายในจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จึงขอให้ดูเตอร์เตยุติการดำเนินงาน POGO ซ้ำแล้วซ้ำอีก

ดูเตอร์เตปฏิเสธ เป็นการท้าทายความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างเขากับปักกิ่งซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อย่างไรก็ตาม จำนวน POGO ลดลง

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2021 PAGCOR กล่าวว่ามีผู้ได้รับใบอนุญาต POGO 36 รายที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกมคาสิโนออนไลน์สำหรับนักพนันที่อยู่นอกประเทศฟิลิปปินส์ นั่นลดลงจากบริษัท iGaming ที่ได้รับอนุญาต 130 แห่งเมื่อสองสามปีก่อน

FanDuel Group ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Craig Carton ผู้จัดรายการวิทยุกีฬาในนิวยอร์กจะเป็นทูตด้านเกมคนแรกของบริษัท เป็นตำแหน่งที่เขาจะเริ่มทันทีตามข่าวประชาสัมพันธ์

Craig Carton FanDuel

Craig Carton ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุพูดคุยกีฬาของ WFAN จะทำหน้าที่เป็นทูตด้านเกมที่รับผิดชอบของ FanDuel เขาจะทำงานร่วมกับบริษัทในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นเข้าใจทรัพยากรที่พวกเขามีอยู่เพื่อช่วยให้พวกเขาเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบ (ภาพ: WFAN/Twitter)

มันจะไม่ใช่บทบาทหุ่นเชิดด้วย ในขณะที่เขาจะพูดคอนเสิร์ตที่เน้นการส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ Carton จะถูกเรียกให้ทำงานร่วมกับ Amy Howe ประธานและซีอีโอชั่วคราว เพื่อช่วยสร้างนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้เขายังทำงานร่วมกับนักพัฒนา FanDuel เพื่อฝึกฝนความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จะมองเห็นแนวโน้มการเล่นเกมที่เป็นปัญหาได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

Cartonถือเป็นรายการประจำในรายการตอนเช้าของ WFAN ซึ่งทำงานร่วมกับ Boomer Esiason อดีตกองหลัง NFL อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้จับกุมเขาในข้อหาฉ้อโกง หลังจากที่เขาทุ่มเงิน 5.6 ล้านดอลลาร์ที่เขาได้รับจากนักลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจขายตั๋ว เงินบางส่วนนั้นไปหานิสัยการเล่นการพนันของเขา

เขาถูกตัดสินจำคุก 42 เดือนในเรือนจำกลางในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เขาได้รับอนุญาตให้รับราชการเมื่อปีที่แล้วภายใต้การกักขังที่บ้าน เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เขากลับมาที่ WFAN ในฐานะพิธีกรรายการ รวมถึงรายการประจำสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเล่นเกม

ฉันต้องการใช้ประสบการณ์และแพลตฟอร์มของฉันมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อส่องสปอตไลต์ที่มีความหมายเกี่ยวกับปัญหาการพนัน” คาร์ตันกล่าว “สิ่งสำคัญสำหรับฉันคือการได้พบกับหุ้นส่วนที่แท้จริงกับบริษัทที่มีความหลงใหลในประเด็นนี้เหมือนกัน เห็นได้ชัดว่า FanDuel แบ่งปันเป้าหมายเดียวกันและรู้สึกสบายใจที่จะทำงานอย่างโปร่งใสกับฉันเพื่อจุดประสงค์ในการปกป้องผู้คนเท่านั้น”

เขาได้รับการปล่อยตัวจากการถูกควบคุมตัวในเดือนมิถุนายน ตามรายงานของเว็บไซต์สำนักงานเรือนจำสหรัฐฯ

FanDuel, Carton เพื่อมุ่งเน้นไปที่นักพนันรุ่นเยาว์, ตลาดใหม่

FanDuel กล่าวว่างานของ Carton จะมุ่งเน้นไปที่สามด้านโดยเฉพาะ สิ่งเหล่านี้คือการสนับสนุนลูกค้า การป้องกัน และการสร้างเนื้อหา วิธีหนึ่งที่เขาจะทำคือการพูดในงาน FanDuel เกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ชมสองคน – นักเดิมพันในรัฐ FanDuel ใหม่และนักเดิมพันที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

Carton จะถูกนำเสนออย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์เกมที่รับผิดชอบของ FanDuel นอกจากนี้เขายังช่วยส่งข้อความที่ส่งเสริมการใช้เครื่องมือมากขึ้นเพื่อจำกัดเวลาและเงินที่ใช้ในแอปพลิเคชันเกมบนมือถือ

นอกจากนี้ เขายังช่วยสร้างแคมเปญโฆษณาที่ส่งเสริมการเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ และแบ่งปันเนื้อหาในรายการเกม WFAN ของเขา Hello, My Name is Craig

“ทุกคนที่ FanDuel เข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องลูกค้าของเราซึ่งเป็นครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน และสมาชิกในชุมชนของเราด้วย” Mike Raffensperger CMO ของ FanDuel กล่าว “เรื่องราวส่วนตัวอันทรงพลังของ Craig จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจของเราเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเดิมพันใด ๆ ส่งผลให้เกิดการทำร้ายคนที่คุณรัก”

เกี่ยวกับสัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ จนถึงวันที่ 25 กันยายน American Gaming Association และสมาชิกจะสาธิตโซลูชั่นที่พวกเขาเสนอให้กับลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ สัปดาห์นี้ยังเปิดโอกาสให้บริษัทเกมจัดการฝึกอบรมพนักงานเพื่อช่วยให้พวกเขารับรู้ถึงพฤติกรรมการเล่นเกมที่เป็นปัญหาได้ดีขึ้น

หากคุณรู้สึกว่าคุณอาจมีปัญหาในการเล่นเกม สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนันมีสายด่วนโทรฟรีให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขนั้นคือ 1-800-522-4700

คอนเนตทิคัตเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองแห่ง ได้แก่ Mohegan Sun และ Foxwoods ในไม่ช้าพวกเขาจะเสนอโอกาสแก่ผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปในการพนันออนไลน์และเดิมพันกีฬาบนอุปกรณ์มือถือของตน

การพนันกีฬาคอนเนตทิคัต iGaming

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์แยกตนเองที่ดำเนินการโดยกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคแห่งคอนเนตทิคัต บริการออนไลน์ช่วยให้ผู้คนสามารถแบนตัวเองจากการเข้าร่วมในการเดิมพันกีฬาออนไลน์และการพนันที่คาสิโนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการควบคุม (ภาพ: CT กรมคุ้มครองผู้บริโภค)

แต่คอนเนตทิคัตยังไม่มีหน่วยงานของรัฐที่ทุ่มเทให้กับการควบคุมการพนันโดยสิ้นเชิง นั่นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในไม่ช้า

คาสิโนออนไลน์ที่ถูกกฎหมายที่ดำเนินการโดยชนเผ่าทั้งสองของคอนเนตทิคัตตลอดจนสปอร์ตบุ๊คบนมือถือ คาดว่าจะเริ่มได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คาสิโนทางอินเทอร์เน็ตและการพนันกีฬาจะดำเนินการโดยชาวอเมริกันพื้นเมืองและพันธมิตรบุคคลที่สามของพวกเขา และ Connecticut Lottery และกลุ่มประชากรตามรุ่น Rush Street Interactive จะจัดการหนังสือกีฬาบนมือถือและขายปลีกด้วยตนเอง

แตกต่างจากรัฐอื่นๆ ที่มีอุตสาหกรรมเกมที่แข็งแกร่ง คอนเนตทิคัตยังไม่มีหน่วยงานของรัฐที่มุ่งเน้นการเล่นเกมเพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน เรื่องของการเล่นเกมอยู่ที่แผนกการเล่นเกมของ Connecticut Department of Consumer Protection (DCP)

“เราเพิ่งขยายการเล่นเกมในคอนเนตทิคัตอย่างมีนัยสำคัญ… เราได้โหลด [DCP] ขึ้นมาแล้ว และฉันก็กังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนั้น” ตัวแทน Maria Horn (D-Salisbury) กล่าว” ฉันคิดว่าเราน่าจะ มีค่าคอมมิชชั่น” ฮอร์นกล่าวสรุป

ฮอร์นเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของรัฐ ซึ่งตรวจสอบบิลการเล่นเกม

ปลอดภัยไว้ก่อน

DCP ของรัฐคอนเนตทิคัตเพิ่งเปิดตัวโปรแกรมแยกตัวเองออกจากการเล่นเกมที่มีปัญหาเป็นครั้งแรก หน้าเว็บออนไลน์ — พบได้ที่นี่ — อนุญาตให้ผู้คนแยกตัวจากการเข้าถึงเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่ถูกกฎหมายเป็นเวลาหนึ่งปี ห้าปี หรือตลอดชีวิต

สล็อตออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย เกมบนโต๊ะแบบโต้ตอบ และการเดิมพันกีฬาบนมือถือ คาดว่าจะเริ่มได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า การลงทะเบียนแบบแยกตัวออกมีให้บริการสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย

DCP ในการพิจารณาการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับช่องทาง iGaming รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีโปรแกรมการยกเว้นตนเอง หน่วยงานของรัฐยังต้องการเวลาแจ้งให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มเกมเป็นระยะเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าพวกเขาใช้งานมานานแค่ไหน

เมื่อลูกค้าวางเดิมพันตั้งแต่ 2,500 ดอลลาร์ขึ้นไปผ่านคาสิโนออนไลน์หรือสปอร์ตบุ๊คทางอินเทอร์เน็ต ข้อความจาก DCP จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ใบเรียกเก็บเงิน iGaming และการพนันกีฬาผ่านโดยสมัชชาใหญ่คอนเนตทิคัตและลงนามโดย Gov. Ned Lamont (D) เรียกร้องให้ DCP ใช้กฎระเบียบฉุกเฉินเพื่อให้การเล่นเกมแบบขยายเริ่มได้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม กฎชั่วคราวจะต้องได้รับการตรวจสอบภายในหกเดือนแรกของการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อในอนาคต

“ฉันคาดหวังว่านี่จะเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านี้ … ซึ่งเราจะกลับมาตรวจดูเป็นประจำ” ฮอร์นอธิบาย

เปิดตัวตลาด

ชนเผ่า Mohegan และ Mashantucket Pequot คาดว่าคอมแพคเกม Class III ใหม่ของพวกเขากับรัฐจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ในนายทะเบียนของรัฐบาลกลางในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน

Mohegan Sun ได้ร่วมมือกับ FanDuel สำหรับบริษัทเกมแบบโต้ตอบเพื่อดำเนินการคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊ค Foxwoods ได้ร่วมมือกับคู่แข่ง DraftKings FanDuel และ DraftKings คาดว่าจะสร้างหนังสือกีฬาที่Mohegan Sun และ Foxwoods

ชนเผ่าจะแบ่งรายได้การพนันกีฬาร้อยละ 13.75 กับรัฐ รายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นของ iGaming จะต้องเสียภาษี 18 เปอร์เซ็นต์จนถึงปี 2569

Connecticut Lottery และ Rush Street Interactive ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเดิมพันกีฬาด้วยตนเองและบนมือถือเท่านั้น นอกจากหนังสือกีฬาออนไลน์แล้ว ลอตเตอรียังสามารถกำหนดร้านค้าปลีกได้มากถึง 15 แห่งเพื่อรวมตู้เดิมพันกีฬาที่มีเส้น Rush Street ไว้ด้วย

คาสิโน San Manuel ในไฮแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่มีอีกแล้ว คาสิโนของชนเผ่านี้รู้จักกันในชื่อ Yaamava’ Resort & Casino ที่ San Manuel ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที

ซาน มานูเอล ยามาวา รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน แคลิฟอร์เนีย

San Manuel Resort & Casino เปิดตัวชื่อและโลโก้ใหม่ Yaamava’ Resort & Casino รีสอร์ทคาสิโนของชนเผ่าแคลิฟอร์เนียเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย San Manuel Band of Mission Indians (ภาพ: ยามาวา รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน)

รีสอร์ทคาสิโนที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย San Manuel Band of Mission Indians ประกาศการเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวในวันนี้

สิ่งที่เริ่มต้นเมื่อ 35 ปีที่แล้วในฐานะห้องบิงโกแบบเรียบง่ายได้พัฒนาจนเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำของแคลิฟอร์เนียตอนใต้สำหรับการเล่นเกม ความบันเทิง และอาหารรสเลิศ” การเปิดตัวของชนเผ่าอธิบาย “การเปลี่ยนโฉมเป็น Yaamava’ Resort & Casino ที่ San Manuel รวมถึงอัตลักษณ์และโลโก้ใหม่ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากดินแดนบรรพบุรุษของชาว Serrano”

ชนเผ่ากล่าวว่าโลโก้ที่ปรับใหม่นี้รวมเอาใบจากต้นยัคก้ามาในรูปแบบตะกร้าสาน ชาวซานมานูเอลให้เหตุผลว่าสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนเผ่าในภูมิภาคแคลิฟอร์เนียตอนใต้

Yaamava’ Resort & Casino อยู่ห่างจากลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกประมาณ 70 ไมล์ เป็นคาสิโนชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นหนึ่งในสถานที่เล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

การขยายเผ่า

เกือบสี่ทศวรรษหลังจากที่ San Manuel Band of Mission Indians เปิดสถานที่เล่นเกมแห่งแรก ชนเผ่าแคลิฟอร์เนียตอนใต้ — ขณะนี้มีเงินในกระเป๋าลึก ต้องขอบคุณรีสอร์ทคาสิโนของชนเผ่า — กำลังเริ่มดำเนินการตามแผนการขยายตัวที่สำคัญ

หลังจากที่เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เนื่องจากคาสิโนพื้นเมืองอเมริกันซึ่งมีเครื่องสล็อตมากกว่า 6,500 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 120 เกม San Manuel Band กำลังเดิมพันเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไปโดยการเดินทางไปทางตะวันออกสู่เนวาดา

ในเดือนพฤษภาคม Red Rock Resorts ตกลงที่จะขาย The Palms Casino Resort ใน ลาสเวกัสให้กับชนเผ่าด้วยเงินสด 650 ล้านดอลลาร์ แม้ว่านั่นจะเป็นเงินจำนวนมากท่ามกลา