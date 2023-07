สล็อต Royal Online ในวัน Derby 2021

สล็อต Royal Online Stardust เปิดตัวด้วยชื่อสล็อต88 รายการ เช่นเดียวกับคาสิโน FanDuel ไม่มีแท็บให้จัดเรียงตามสล็อต เกมบนโต๊ะ ฯลฯ

แจ็คพอตสล็อต:

เทพโชคลาภ

ความเมตตาของพระเจ้า

สล็อตที่คุ้นเคยมีชื่อบางอย่างเช่น:

สมบัติของพีระมิด

วงล้อแห่งโชคชะตา Triple Extreme Spin

เหรียญโชคลาภ

คลีโอพัตรา

ดาวกระจาย

หินแอสการ์ด

ภารกิจของกอนโซ

บัตเตอร์ฟลายสแต็กซ์

กันส์ แอนด์ โรสเซส

เกมบนโต๊ะที่ Stardust Casino PA

แบล็คแจ็ค:วัตถุดิบหลักของคาสิโนออนไลน์ PA ทั้งหมดIGT แบล็คแจ็คมือเดียว มีตัวเลือกความเร็ว (ช้า/ปกติ/เร็ว) เสียง และประกัน (เปิด/ปิด) เจ้ามือต้องเสมอในวันที่ 16 และต้องยืนบนทั้ง 17 วินาที

Blackjack Classic Touchโดย NetEnt เล่นด้วย 3 กล่องและ 6 สำรับมาตรฐาน 52 ใบ (ไม่รวมโจ๊กเกอร์)

บาคาร่า โดย NetEnt

American RouletteโดยScientific Gamesเล่นด้วยวงล้อที่มีช่องหมายเลข 38 ช่อง (1 ถึง 36, บวก 0 และ 00) การตั้งค่าเปิดใช้งานการเข้าถึงโหมดเทอร์โบและลากเพื่อเดิมพัน

European Rouletteโดย NetEnt มี 37 ช่องหมายเลข 0-36

French Roulette e โดยNetEntมี 37 ช่องหมายเลข 0-36

วิดีโอโป๊กเกอร์

แจ็คหรือดีกว่าสองเท่า

เกมคิงวิดีโอโป๊กเกอร์

ดีลเลอร์สดที่ Stardust Casino PA

Stardust ร่วมมือกับผู้ให้บริการเกมดีลเลอร์สด ชั้นนำ Evolution Gamingและปัจจุบันมีเกมดีลเลอร์สดดังต่อไปนี้:

แบล็คแจ็คดีลเลอร์สด ดูเหมือนว่าจะมี โต๊ะแบล็คแจ็คดีลเลอร์สด แปดโต๊ะที่มีการเดิมพันขั้นต่ำตั้งแต่ $30-50 และเดิมพันสูงสุดที่ $5,000

รูเล็ตหนังสติ๊ก

แบล็กแจ็กอินฟินิตีดีลเลอร์สด

บาคาร่า

รูเล็ตดีลเลอร์สด

เกมคนแรก

รูเล็ต

กระบอง

รูเล็ตสายฟ้าหลังจากปีอันบ้าคลั่งในการแข่งม้า ซึ่งมักจะไม่มีแฟนๆ ในสนามแข่งKentucky Derby Weekก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น

เทศกาลใน KY เริ่มวันเสาร์ที่ 24 เมษายนในLexingtonจากนั้นจะมีKentucky Oaks Dayในวันศุกร์หน้าสำหรับลูกผู้หญิงวัยสามขวบ และการแข่งขันครั้งใหญ่คือวันเสาร์ถัดไปที่1 พฤษภาคม โพสต์อยู่ที่ 18:50 น

ในช่วงแรก Essential Quality ม้าสีเทาที่ไร้พ่ายซึ่งมีรายได้มากกว่า 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นทีมเต็งของดาร์บี้ที่ 3/1

ดาร์บี้ฤดูกาลที่แล้วถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนกันยายน ทริปเปิลคราวน์หมดลง โดยเบลมอนต์นำเสนอTiz the Lawที่เชื่อมโยงกับเพนซิลเวเนียเป็น ครั้งแรก

จะดูและเดิมพัน Kentucky Derby ใน PA ได้ที่ไหน

หากคุณกำลังมองหา ตัวเลือก การเดิมพัน Kentucky Derbyในเพนซิลเวเนีย คุณจะมีตัวเลือกของคุณ

นอกเหนือจากสนามแข่งและคุณสมบัติการเดิมพันนอกสนาม ที่รู้จักกันในชื่อ OTBผู้เล่นม้าสามารถเดิมพันจากความสะดวกสบายที่บ้านหรือที่หนังสือกีฬา PA ขายปลีกโดยการเดิมพันทางโทรศัพท์

ในเพนซิลเวเนียการพนันม้าออนไลน์เป็นที่นิยมในแอพต่างๆ รวม ถึง PABets ของ TVG และFanDuel Racing หากคุณลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์และรหัสโบนัสของเรา คุณจะได้รับการเดิมพันแบบไร้ความเสี่ยงสูงถึง $300ใน PABets หรือโบนัสการจับคู่ 50% สูงถึง $250ในแอป FanDuel Racing

รับ $20 No Sweat Belmont Bet ที่ FanDuel Racing

เยี่ยมชมการแข่งขัน FanDuel

$ 20 ไม่มีเหงื่อ

เบลมอนต์ BET

เดิมพัน Belmont Stakes

รีวิวการแข่ง FanDuel

คืนเงินมากถึง $20 หากเดิมพันของคุณไม่ชนะ

รับอัตราต่อรองที่เพิ่มขึ้นและโปรโมชั่นที่ดีที่สุด

ฝากง่าย ถอนเร็ว

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

หากคุณชอบการเดิมพันแบบซิมัลคาสต์และบรรยากาศสนามแข่งเพื่อดู Run for the Roses คุณก็มีตัวเลือกนั้นใน PA

ครึ่งหนึ่งของสนามแข่งม้าในเพนซิลเวเนียจะเข้าร่วมการแข่งม้า โดยแตะที่ประเพณีอันยาวนาน ของงาน และการวิ่งครั้งที่ 147ของงาน

สามแทร็กกำลังแข่งในวันดาร์บี้

ดาวน์ที่ Mohegan Sun Pocono

ที่อยู่: 1280 Pennsylvania 315, Wilkes-Barre

การแข่ง Harness ที่ Downs เริ่มเวลา 12:30 น. แขกสามารถชมการถ่ายทอดสดจาก Racing Apron ด้านนอกพื้นที่จำลอง อย่างไรก็ตามไม่มีการถ่ายทอด Derby บน Jumbotron ข้างนอก

แต่การแข่งขันสามารถดูได้ในพื้นที่จำลองและหน้าจอในPacer’s Clubhouseซึ่งจะไม่มีการเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตามบาร์แบบพกพา ขนาดเล็ก จะทำงานที่บันไดเลื่อนทางเข้า

คาสิโนและสนามแข่งม้า Harrah’s Philadelphia

ที่อยู่: 777 Harrah’s Blvd., Chester

Harness racing ที่ Harrah’s เริ่มเวลา 12:40 น. จะมีการแสดงดนตรีสด อาหารและเครื่องดื่มรวมทั้ง juleps บนดาดฟ้าและอัฒจรรย์ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 19:00 น. ตลอดจนผู้ให้ความบันเทิงเดินเล่น

แทร็กนี้เป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ Netflix เรื่องConcrete Cowboy การถ่ายทอดดาร์บี้ สามารถมองเห็นได้ ทั้งภายนอกและในพื้นที่จำลอง และงานนี้จัดว่าเป็นมิตรกับเด็ก

สนามแข่งม้าและคาสิโน The Meadows

ที่อยู่: 210 Racetrack Rd. วอชิงตัน

Harness racing ที่ The Meadow’s เริ่มเวลา 23:25 น. จะมีรถขายอาหารอยู่ข้างนอกและเครื่องดื่มให้บริการ ผู้มีอุป การคุณสามารถดู The Derby บนจอขนาดใหญ่ด้านนอก การออกอากาศยังอยู่ที่ H Lounge ในพื้นที่จำลองและที่สปอร์ตบุ๊ค

การไม่ลงแข่งในวันดาร์บี้ถือเป็นเส้นทางสายเลือดสามสายของรัฐ:

คาสิโนฮอลลีวูดที่สนามแข่งม้าแห่งชาติเพนน์

Parx Racing ที่ Parx Casino

Presque Isle Downs & คาสิโน

แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีการแข่งสด แต่สนามแข่งม้าแห่งชาติเพนน์จะจัดปาร์ตี้รับชมที่เหมาะสำหรับครอบครัวในเวลา 14.00 น. “ด้วยการจำลองการแข่ง ดนตรี รถขายอาหาร และอื่นๆ”

เครดิตรูปภาพนำ: AP Photo / Gregory Payan

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Redditใหม่สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียอาศัยอยู่ในสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในเซาท์ฟิลาเดลเฟีย ด้วย ป้ายราคา 700 ล้านดอลลาร์และคาสิโนประเภทสองแห่งแรกที่เปิดในเพนซิลเวเนียตั้งแต่ปี 2010 Live! ฟิลาเดลเฟียมีความคาดหวังอย่างมาก เพื่อนบ้านด้านกีฬามืออาชีพของพวกเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำหนักของความคาดหวังและอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

สด! Casino & Hotel Philadelphia ซึ่งเป็นเจ้าของโดยCordish Companiesเปิดให้จองเฉพาะวันพรีวิวในวันที่ 19 มกราคมตามมาด้วยการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการต่อสาธารณะในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สิ่งที่ทำให้การเปิดตัวของ Live มีเอกลักษณ์และท้าทายยิ่งกว่าเดิมคือมันเกิดขึ้นในช่วงที่มีไวรัสโคโรนาโรคระบาด

เมื่อการแสดงตัวอย่างเสร็จสิ้นและ “ถ่ายทอดสด” อย่างเป็นทางการ เรามาตรวจสอบเหตุการณ์ล่าสุดและตอบคำถามที่ พบบ่อย เกี่ยวกับคาสิโนใหม่ล่าสุดของ Philly และเอนทิตี iGaming PlayLive!

เหตุการณ์ล่าสุดที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

แฟน ๆ กลับมาที่ เกม Phillies , SixersและFlyersในปริมาณที่จำกัด สามารถเดินจาก Citizens Bank Park และ Wells Fargo Center ได้ ไม่ต้องแปลกใจเลยที่ Live! มีผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้น

Mario Maesanoรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดบอกกับPlayPennsylvania ว่า :

สล็อต Royal Online “มันค่อนข้างดีทีเดียว แม้จะมีความจุจำกัด (ในเกม) เราก็ยังเห็นเกมรับที่ดีทั้งก่อนและหลังเกม มันแค่เพิ่มองค์ประกอบที่แตกต่างให้กับพื้นในแง่ของความตื่นเต้นและพลังงาน”

เกมยอดนิยมที่ Live!

แคร็บส์และแบล็คแจ็คแน่นอน สล็อตใดก็ตามที่มีคำว่า “Link” ( Lightning Link , Dragon Link ) มักจะมีผู้เล่นเต็มเสมอ

“โปรเกรสซีฟทั้งหมดของเรามักจะได้รับความนิยมเนื่องจากจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นที่คุณสามารถชนะได้ นอกจากนี้ เกมยังมีกราฟิกที่น่าดึงดูดและสนุกกับการเล่น” Maesano กล่าว

แจกใบเรียกเก็บเงิน $ 100

ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของMarch Madnessและในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเดือนเมษายนJoe Billhimerซึ่งเป็น SVP ของคาสิโน PA ของ Live! ได้แจกบิล 100 ดอลลาร์ให้กับลูกค้าที่โชคดี

ป้าคนโปรดของฉันทำสิ่งที่คล้ายกัน (แม้ว่าจะมีนิกายที่ต่ำกว่า) เกิดอะไรขึ้นกับ Billhimer ที่มอบ hundos ให้กับคนแปลกหน้า?

“ชื่อด้านข้างของอาคารของเราไม่มีผิด” มาเอซาโนะ กล่าว “เราเลือกเพราะบรรยากาศที่ Live! เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โปรแกรมการเรียกเก็บเงิน $100 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมความเป็นธรรมชาติของเรา เป็นหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่เราจะทำที่นี่เพื่อสร้างบรรยากาศที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ Live! ได้ทุกเมื่อ คุณต้องมาที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมัน”

สด! โปรแกรมรางวัลคาสิโนฟิลาเดลเฟีย

สด! มีโปรแกรมความภักดีของลูกค้าที่ได้รับรางวัล สด! รางวัลจะตรงกับสถานะระดับปัจจุบันของคาสิโนใดๆ ในภูมิภาคฟิลาเดลเฟียจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม

สด! รางวัลมีระดับดังต่อไปนี้:

คลาสสิก: 0-24,999 คะแนน

ทอง: 25,000-99,999 แต้ม หรือ 100 ชั่วโมงโป๊กเกอร์

แพลทินัม: 100,000-499,999 แต้ม หรือ 500 ชั่วโมงโป๊กเกอร์

ดำ: 500,000 – 999,999 แต้ม หรือ 5,000 ชั่วโมงโป๊กเกอร์

Jade: 1,000,000-1,999,999 คะแนน

ประธานสโมสร: 2,000,000 คะแนน

วิธีสมัคร Live! บัตรรางวัล : เยี่ยมชม Live! Rewards Club ที่คาสิโนและแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง ชั่วโมงสำหรับการถ่ายทอดสด! Rewards Club คือ วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี 08.00 – 02.00 น

สด! ห้องโป๊กเกอร์ฟิลาเดลเฟีย

รายละเอียดเกี่ยวกับLive! ห้องโป๊กเกอร์คาสิโนฟิลาเดลเฟีย :

จำนวนโต๊ะ: 29

หน้า Twitter สำหรับ Live! ห้องโป๊กเกอร์คาสิโนฟิลาเดลเฟีย: @LivePoker_PHL

“ห้องโป๊กเกอร์ได้รับการตอบรับที่ดีมาก” Maesano กล่าว “มันเป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีในตลาด ห้องโป๊กเกอร์มีการดำเนินการที่ยอดเยี่ยมบนโต๊ะพร้อมกับบริการที่เป็นมิตร”

สด! รางวัลคาสิโนสำหรับโป๊กเกอร์

เล่นโป๊กเกอร์หนึ่งชั่วโมงเท่ากับ 100คะแนน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับชั้นและรางวัล โปรดไปที่ Live! เว็บไซต์ของคาสิโนฟิลาเดลเฟีย

ที่จอดรถของ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

สด! ฟิลาเดลเฟียมีที่จอดรถฟรี อย่างไรก็ตาม มันเป็นเกมบอลที่แตกต่างกันในวันที่มีการแข่งขัน

ที่จอดรถในวันจัดงาน

จอดรถด้วยตนเอง $ 25 อัตราค่าจอดรถของกิจกรรมจะมีผลสี่ชั่วโมงก่อนเวลาเกมตามกำหนดการที่ Citizens Bank Park, Lincoln Financial Field หรือ Wells Fargo Center โทร 1-833-472-5483 สำหรับการอัปเดตที่จอดรถสด

จอดรถฟรีสำหรับสมาชิกบัตรทองขึ้นไป

สมาชิกบัตรคลาสสิกสามารถรับเงินคืนในการเล่นสล็อตฟรีสำหรับค่าจอดรถ

วางเดิมพัน $100+ ที่FanDuel Sportsbookในวันแข่งในบ้านและรับเงินคืนสำหรับที่จอดรถ

สำหรับการเบิกค่าจอดรถ ต้องแสดงใบเสร็จค่าจอดรถในวันเดียวกันและบัตรเบิกค่าจอดรถแก่สมาชิกในทีมที่ Live! โต๊ะโปรโมชั่นของรางวัล

เล่นสด! คาสิโนออนไลน์

สด! คาสิโนออนไลน์ของ Casino Philadelphia คือPlayLive หากคุณอายุ 21 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนีย PlayLive! มีให้บริการผ่าน iOS, เดสก์ท็อป และดาวน์โหลดสำหรับ Android

เล่นสด! สล็อตคาสิโนออนไลน์และเกมบนโต๊ะ:

สล็อต : ประมาณ 120 รายการ

โปรเกรสซีฟแจ็คพอต : โชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์, ความเมตตาของเหล่าทวยเทพ

เกมบนโต๊ะ : European Roulette, French Roulette, American Roulette, Baccarat, Blackjack

ดีลเลอร์สด : ยังไม่มี แต่ดูเหมือนว่าเจ้ามือสดจะพร้อมใช้งานที่ PlayLive! ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

วิดีโอโป๊กเกอร์ : Game King, Jacks or Better, Jacks or Better Double Up

วิธีเชื่อมโยง Live! บัตรรางวัลที่ PlayLive!

ใต้แท็บ “โปรโมชั่น” คลิก “เข้าสู่ระบบเพื่อเชื่อมโยง”

ภายใต้การตั้งค่าของคุณ (แถบสีแดง/คนใส่หมวก) คลิก “ลิงก์ไปยังบัตรสมาชิก”

ใส่ # บัญชีของคุณและปักหมุด #

ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่า “การลิงก์สำเร็จ” หรือ “การลิงก์ล้มเหลว” นอกจากนี้ คะแนนระดับปัจจุบันและระดับระดับของผู้สนับสนุนจะปรากฏขึ้นหลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี PlayLive เพื่อยืนยันการเชื่อมโยงนี้เพิ่มเติม

การเล่นสล็อตฟรี $25จะถูกโหลดเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อไถ่ถอนภายใน 72 ชั่วโมง จากนั้นผู้มีอุปการคุณต้องไปที่ Live! คาสิโน & โฮเทล ฟิลาเดลเฟีย หรือ Live! Casino Pittsburgh เพื่อรับสิทธิ์ $25 ในการเล่นสล็อตฟรี

ความปลอดภัยของ COVID-19 ที่ Live! นครฟิลาเดลเฟีย

คาสิโนในเพนซิลเว เนียจำเป็นต้องปฏิบัติตาม COVID-19 Casino Reopening Protocolsซึ่งรวมถึงความจุที่ลดลงหน้ากากสำหรับพนักงานและแขก และการเว้นระยะห่างทางสังคม

สด! ฟิลาเดลเฟียใช้การคัดกรองความร้อนแบบไม่สัมผัสที่จุดเข้าทั้งหมด นอกจากนี้ พวกเขายังได้พัฒนา แผน Play It Safe ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็น โปรแกรมด้านสุขภาพและสุขอนามัยที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งช่วยให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด การเว้นระยะห่างทางกายภาพ จำนวนผู้เข้าพักที่ลดลง เทคโนโลยีใหม่ และมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขภาพที่เข้มงวด

ส่วนประกอบที่สำคัญของแผน Play It Safe ได้แก่:

การติดตั้งระบบ ฟอกอากาศ Atmos Air Bi-Polar ที่ล้ำสมัย ภายในระบบ HVAC เพื่อบำบัดและทำความสะอาดอากาศในโรงงาน รวมถึงอนุภาคไวรัสใดๆ ระบบได้รับการออกแบบให้เปลี่ยนอากาศ 12 ครั้งต่อชั่วโมงทั่วทั้งชั้นคาสิโน ซึ่งมากกว่าสองเท่าของความถี่ของอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่

ระบบการจัดการสล็อต Reel Clearที่ไม่เหมือนใคร รับประกันว่าลูกค้าทุกคนที่เล่นสล็อตแมชชีนจะนั่งลงที่ เครื่องที่สะอาด และยังมีความสามารถในการรักษาระยะห่างทางสังคมโดยอัตโนมัติกับลูกค้าจากแขกที่ใกล้ที่สุด ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถปิดสล็อตได้โดยอัตโนมัติหลังจากเล่นไปแล้ว และผู้ดูแลสามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้หลังจากทำความสะอาดแล้วเท่านั้น

ในเดือนมีนาคมสด! ได้รับตราประทับการ อนุมัติจาก Forbes Health Security การได้รับป้ายจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผ่านการรับรองของโรงแรมซึ่งหมายถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบของCOVID-19และความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คืนชีพที่ Live! การชิงโชค

สด! กำลังดำเนินการ“Revive at Live!” การชิงโชคสำหรับคนทำงานจำเป็นที่ต้องการที่พัก ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 7 พฤษภาคม แขกสามารถเสนอชื่อคนงานที่จำเป็นสำหรับแพ็คเกจที่รวมการเข้าพักหนึ่งคืนสำหรับสองคนใน Live! ห้องชุดของโรงแรมพร้อมแชมเปญต้อนรับและขนมอบจาก Termini Bros ผู้ชนะรวมห้าคนจะได้รับ$100 ในคาสิโนฟรีและเครดิตอาหารและเครื่องดื่ม $250

สามารถส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อสั้น ๆ ได้ที่ https://philadelphia.livecasinohotel.com/ หรือ @LiveCasinoPHL บนโซเชียลมีเดีย หลังจากการโหวตเป็นเวลาสามสัปดาห์ ผู้ชนะแบบสุ่มห้าคนจะได้รับรางวัลแพ็คเกจ

Joe Billhimerรองประธานบริหารของ Cordish Gaming Group กล่าวว่า “หลังจากเปิดที่พักแห่งนี้ท่ามกลางโรคระบาด เราเคารพและชื่นชมคนทำงานที่จำเป็นมากมายที่ช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ได้ในวันนี้” “ครู พยาบาล แพทย์ คนงานก่อสร้าง และคนอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วนในภูมิภาคของเราทำให้ชุมชนของเราเคลื่อนไหวตลอดปีที่ผ่านมา ดังนั้นเราจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มอบช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนให้กับเสาหลักเหล่านี้ในชุมชนของเรา”

สด! คำถามที่พบบ่อยคาสิโนฟิลาเดลเฟีย

ข้อมูลติดต่อ

ชั่วโมง : สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์: (833) 472-5483

อีเมล: info@livecasinohotelphilly.com

อนุญาตให้สูบบุหรี่ที่ Live หรือไม่

ปัจจุบันไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ที่คาสิโนใดๆ ใน PA เนื่องจากข้อจำกัดของโควิด

ไม่สด! มีบริการเครื่องดื่ม?

ใช่. มีบริการเครื่องดื่มที่ชั้นคาสิโน นอกจากนี้ คุณสามารถสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ที่บาร์และร้านอาหารตรงกลาง

พวกเขามีช่องอะไรบ้าง?

กว่า2,100สล็อตและเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ เกมยอดนิยมบางเกม ได้แก่ Buffalo Gold Revolution, Game of Thrones, Lightning Link, Dragon Link, Ba Fang Jin Bao Abundant Fortune, Dollar Storm, Quick Hit Blitz และ Lightning Cash

แล้วเกมบนโต๊ะล่ะ?

แบล็กแจ็ก, เล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง, มินิบาคาร่า, รูเล็ต, Big Six Wheel, Three Card Poker, Ultimate Texas Hold’ Em, Mississippi Stud, Face Up Pai Gow Poker, Fortune Pai Gow Poker, Four Card Poker, Let it Ride, Spanish 21, ไฮโล ,กระเบื้องปายโกว ,กากบาท ,และมิดิบาคาร่า

ตัวเลือกการรับประทานอาหารคืออะไร?

ผู้นำคือ:

The Prime Rib – ร้านสเต็กที่ได้รับคะแนนสูงสุดจาก Zagat ซึ่งเคยตั้งอยู่ใน Center City Philadelphia มานานกว่า 20 ปี ตอนนี้อยู่ใน Live! คาสิโน.

กีฬาและโซ เชียล Philly – ไหลเข้าสู่ FanDuel Sportsbook and Lounge จอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ 52 ฟุตและโทรทัศน์ 24 เครื่องเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมด เมนูพร้อมสปอร์ตบุ๊ค (เบอร์เกอร์ ปีก แซนด์วิช) เบียร์ท้องถิ่น และอาหารพิเศษ

ลูกฟู – รสชาติดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ห้องรับประทานอาหารส่วนตัว, ห้องคาราโอเกะส่วนตัว, ศิลปะที่คู่ควรกับ Instagram

นี่คือรายชื่อร้านอาหารทั้งหมดและจุดบริการด่วนที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

มีสปอร์ตบุ๊คที่ Live! ฟิลลี?

แน่นอน. คุณเห็นไหมว่าเพื่อนบ้านของพวกเขาคือใคร? FanDuel Sportsbookมีตู้พนันแบบบริการตนเองให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นักเขียนหนังสือกีฬามีให้บริการที่หน้าต่าง วันจันทร์ – ศุกร์ 11.00 – 12.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 12.00 น.

ไม่สด! มีโรงแรมไหม

ใช่ มี โรงแรม 12 ชั้น208 ห้อง แขกสามารถจองได้ที่ Live! โรงแรมโดยโทร (267) 682-7300 หรือทางออนไลน์ที่ www.LiveCasinoHotelPhilly.com

ถ่ายทอดสด! คาสิโนฟิลาเดลจ้าง?

ใช่. คุณสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ในส่วน “อาชีพ” บนเว็บไซต์ของพวกเขา นอกจากนี้คาสิโนส่วนใหญ่ในเพนซิลเวเนียยังมีการจ้างงานอย่างสนุกสนาน

ภาพนำ c/o Live! คาสิโน & โฮเทล ฟิลาเดลเฟีย