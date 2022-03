สล็อต GClub การขาดทุนในไตรมาสที่ 1

สล็อต GClub ธนาคารกลางของกรีซ (NBG)รายงานการขาดทุน 159 ล้านยูโรในไตรมาสแรกของปี 2558 โดยรวมการขาดทุนภายในประเทศของผลประกอบการทางการเงินมูลค่า 112 ล้านยูโร

Leonidas Fragkiadakis ซีอีโอของ NBG ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ดังกล่าวว่า: “ท่ามกลางกระแสลมแรงซึ่งกระทบต่อสภาพคล่องและคุณภาพสินทรัพย์ในภาคการธนาคารในประเทศเป็นหลัก ธนาคารแห่งชาติของกรีซสามารถโพสต์ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงความยืดหยุ่นของรูปแบบธุรกิจ .

ในแง่ของสภาพคล่อง ธนาคารแห่งชาติได้ประโยชน์จากการเป็นผู้นำในด้านเงินฝากออมทรัพย์ในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นสัมพัทธ์ตลอดช่วงที่ไม่แน่นอน เมื่อเทียบกับเงินฝากประเภทอื่นๆ

NBG ยังคงรักษาอัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝากไว้ต่ำกว่าหนึ่ง นอกจากนี้ หลักประกันที่มีสิทธิ์ของ Eurosystem ยังคงสูง ซึ่งสอดคล้องกับประมาณ 25% ของเงินฝากในประเทศ

สำหรับคุณภาพสินทรัพย์ มีการทำผิดในประเทศเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่รุนแรง การก่อตัวของการตั้งสำรองที่สูงขึ้นในไตรมาสที่ 1 ไม่เพียงแต่ครอบคลุมการเพิ่มขึ้นนี้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับอัตราส่วนความสามารถในการครอบคลุม สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 61%”

วันนี้เมื่อ 36 ปีที่แล้ว กรีซเข้าสู่สหภาพยุโรป [วิดีโอ]

วันนี้เมื่อ 36 ปีที่แล้ว กรีซเข้าสู่สหภาพยุโรป [วิดีโอ]

cge5xahwyae8n3lวันนี้เมื่อ 36 ปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีคอนสแตนติน การามันลิสของ กรีซลงนามในสนธิสัญญาภาคยานุวัติประชาคมเศรษฐกิจยุโรป อันเก่าแก่ ในขณะที่สหภาพยุโรป ถูกเรียกในเวลานั้น เมื่อลงนามในสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 แต่การเจรจาเริ่มขึ้นในปี 2519 และแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2522 รัฐสภากรีก

ให้สัตยาบันในอีกหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2522

Karamanlis เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐกรีกที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากการล่มสลายของระบอบเผด็จการทหารในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517 เขาเชื่อว่าการเข้ามาของกรีซใน EEC จะแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้แก่ การขาดการพัฒนาเศรษฐกิจ ความไม่มั่นคงทางสังคม และความไม่มั่นคงทางการเมือง ในขณะที่ ในขณะเดียวกันก็จะปกป้องประชาธิปไตย นอกจากนี้ กรีซในฐานะสมาชิก EEC จะเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจตัดสินใจในกระบวนการรวมยุโรปเข้าด้วยกัน

ความสัมพันธ์ของกรีซกับ EEC เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2502 เมื่อเอเธนส์สมัครเข้าประเทศ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2504 มีการลงนามข้อตกลงสมาคมระหว่างกรีซและ EEC อย่างไรก็ตาม กระบวนการของการภาคยานุวัติถูกขัดจังหวะโดยเผด็จการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2510 ข้อตกลงสมาคมมีผลบังคับใช้อีกครั้งหลังจากที่ประชาธิปไตยได้รับการฟื้นฟู

Karamanlis ต้องการให้กรีซเป็นสมาชิก EEC เต็มรูปแบบและได้ยื่นคำร้องขอเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ในจดหมายที่ Karamanlis ส่งไปยังประธานสภารัฐมนตรีประชาคมยุโรป Garret Fitzgerald รัฐมนตรีต่างประเทศของไอร์แลนด์

กรีซสามารถช่วยอิหร่านบรรลุข้อตกลง 'เคารพซึ่งกันและกัน'

กรีซสามารถช่วยอิหร่านบรรลุข้อตกลง 'เคารพซึ่งกันและกัน'

Zarif_Kotziasอิหร่านจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปซึ่งไม่แสดงความเคารพต่อโครงการนิวเคลียร์ของตน Mohammad Jivad Zarif รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศกรีกNikos Kotziasหลังจากการประชุมในกรุงเอเธนส์

“อิหร่านจะไม่เห็นด้วยกับการถูกขายหน้า” ซารีฟเน้นย้ำ “หากอีกฝ่ายเคารพในสิ่งที่ตกลงกันไว้ที่โลซาน… ก็อาจมีข้อตกลงที่ครอบคลุมที่จะยั่งยืนและสมดุล และถือได้ว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

หากเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อตกลงจะคงอยู่ต่อไป หากมีความต้องการและการเจรจาใหม่มากเกินไป ก็จะเป็นการยากที่จะคาดหวังข้อตกลงก่อนถึงเส้นตาย เขากล่าวเสริม

เขาแสดงความหวังสำหรับผลลัพธ์ที่ดีใน “ช่วงเวลาที่เหมาะสม” และเน้นว่าทุกฝ่ายจะต้องสงบสติอารมณ์และปฏิบัติได้จริง โดยไม่ต้องเรียกร้องมากเกินไป เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

กรีซอาจมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวใจอีกฝ่ายหนึ่ง และช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าอิหร่านสามารถยอมรับข้อตกลงได้ หากทุกฝ่ายมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ในเชิงบวก ซารีฟกล่าวเสริม

“ไม่ว่าเราจะชนะด้วยกันหรือเราจะแพ้ด้วยกัน นั่นคือวิธีการทำงานของประชาคมระหว่างประเทศ และฉันเชื่อว่ากรีซในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและ NATO ที่มีความรู้สึกลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรม สามารถโน้มน้าวให้เพื่อนของเราและผู้ที่ไม่ใช่เพื่อนของเราว่าพวกเขาต้องประเมินและทำความเข้าใจ ความเป็นจริงนี้” เขากล่าว

ก่อนหน้านี้ Kotzias และ Zarif กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและกรีซกำลังเตรียมที่จะขยายตัวในหลายพื้นที่ นอกเหนือจากการคว่ำบาตรที่มีอยู่ แต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับยุคหลังการคว่ำบาตร

พวกเขากล่าวว่าจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความร่วมมือด้านพลังงานและการขนส่งด้วยความช่วยเหลือจากกองเรือค้าขายของกรีกเช่นเดียวกับการเชื่อมโยงทางอากาศโดยตรงระหว่างเอเธนส์และเตหะราน

ทั้งสองฝ่ายกำลังส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองเพื่อความมั่นคงและสันติภาพในตะวันออกกลาง และเพื่อจัดการกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายญิฮาด พวกเขากล่าว

Lagarde ของ IMF: การออกจากยูโรของกรีซเป็นไปได้

Lagarde ของ IMF: การออกจากยูโรของกรีซเป็นไปได้

christine_Lagardeคริ สติน ลาการ์ดหัวหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) บอกกับหนังสือพิมพ์แฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ อัลเจไมน์ ไซตุง

“ทางออกของกรีกเป็นไปได้” ลาการ์ดบอกกับหนังสือพิมพ์เยอรมันในบทสัมภาษณ์ล่วงหน้าที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์ เธอกล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ใช่ “การเดินในสวนสาธารณะ” สำหรับยูโรโซน แต่ “อาจจะไม่ใช่จุดจบของเงินยูโร” เธอกล่าว

Lagarde ยังกล่าวอีกว่า ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ข้อตกลงระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Lagarde กล่าวว่า “ไม่น่าเป็นไปได้มากที่เราจะบรรลุโซลูชันที่ครอบคลุมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” “[ที่นั่น] มีทุ่งกว้างให้ไถ” เธอกล่าวเสริม

หัวหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าหลังจากสัญญาณเชิงบวกจากเอเธนส์เมื่อประมาณ 10 วันก่อน การเจรจาได้หยุดชะงักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและเตือนว่าจะไม่มีการเบิกจ่ายเงินกู้หากไม่มีข้อตกลงการปฏิรูป “เรามีกฎเกณฑ์ เรามีหลักการ ไม่สามารถประเมินครึ่งได้ การประเมินนี้ไม่สามารถเร่งได้”

ด้วยเหตุนี้ เอกสารดังกล่าวจึงโต้แย้งว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการจ่ายเงินส่วนที่เหลือของเงินทุนภายในสิ้นเดือนมิถุนายน เนื่องจากจะต้องทำข้อตกลงระหว่างเอเธนส์กับสถาบันทั้งหมด

ลาการ์ดยังชี้แจงอีกว่าไอเอ็มเอฟไม่ใช่คนที่สามารถตัดสินใจได้ว่ากรีซจะอยู่ในยูโรโซน ต่อไปหรือไม่. หากประเทศอื่นๆ และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต้องการหลีกเลี่ยงการล้มละลายในกรีซในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า พวกเขาควรใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อน หากเป็นไปตามเงื่อนไข เธอกล่าว ประเทศต่างๆ สามารถให้ “พื้นที่หายใจ” แก่กรีซได้

สื่อกรีกใน Disarray

สื่อกรีกใน Disarray

โดย มาเรีย คีเรียคิดู *

อาจไม่มีสาขาอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ดีกว่าว่ากลุ่มลูกค้าที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมการเมืองของกรีกมากเพียงใดมากกว่าภาคสื่อ นักการเมือง สื่อ และธุรกิจได้ดำเนินการในฐานะ ‘สามเหลี่ยมแห่งอำนาจ’ มานานแล้ว โดยที่ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นเชื่อมโยงกันโดยเนื้อแท้ และที่ซึ่งสื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแสดงความสนใจเหล่านี้ ภูมิทัศน์ของสื่อที่เยือกเย็นนี้เองที่รายงานที่ตีพิมพ์ใหม่เกี่ยวกับ’นโยบายสื่อและวารสารศาสตร์อิสระในกรีซ’ได้ลงรายละเอียดไว้มากมาย Petros Iosifidis และ Dimitris Boucas ผู้เขียนจากการวิจัยอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทสำคัญ อธิบายถึงความท้าทายที่ภูมิทัศน์สื่อของกรีกมีต่อผู้กำหนดนโยบายและนักข่าว

เบื้องหลังของรูปสามเหลี่ยมอำนาจที่ครอบงำระบบสื่อของกรีกนั้นเป็นกรอบการกำกับดูแลที่อ่อนแอและไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถติดตามและควบคุมผลประโยชน์ของรัฐและส่วนตัวได้ การยกเลิกกฎระเบียบของตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ 1990 อนุญาตให้มีการแพร่กระจายของสื่อเอกชน แต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพหุนิยมของสื่อ กลับนำไปสู่ตลาดสื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างล้นเกินและไม่ยั่งยืนทางการเงิน โดยมีสื่ออยู่ในมือของนักธุรกิจชาวกรีกซึ่งมีความสนใจในภาคส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจมาก โดยส่วนใหญ่ต้องอาศัยสัญญาสาธารณะ เช่น การขนส่งทางเรือ โทรคมนาคม และ การกลั่น ในบริบทนี้,

เงื่อนไขเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้น และตามที่รายงานระบุ ‘สามเหลี่ยมแห่งอำนาจ’ ได้กระชับขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินที่กระทบกรีซรุนแรงกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป ภายใต้เงื่อนไขของความเข้มงวด รายได้จากการขายและโฆษณาลดลง ทำให้สัญญาสาธารณะกลายเป็นรายได้รูปแบบสำคัญสำหรับเจ้าของสื่อ และเปลี่ยนสื่อให้กลายเป็นลำโพงของนโยบายความเข้มงวดของรัฐบาล ในเวลาเดียวกัน การปิดแพลตฟอร์มสื่อจำนวนหนึ่ง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตลาดที่มีอุปทานเกินในภาวะวิกฤต ได้ทำให้สภาพการทำงานของนักข่าวทรุดโทรมลงอย่างมาก การว่างงานเพิ่มขึ้น ความไม่มั่นคงในการทำงาน และงานอิสระที่ได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย แรงกดดันเหล่านี้ ประกอบกับการโจมตีนักข่าวโดยตำรวจและกลุ่มหัวรุนแรง รวมถึงพรรค Golden Dawn ได้ทำให้การสื่อสารมวลชนเป็นอาชีพที่ไม่ปลอดภัย และนำกรีซขึ้นสู่ตำแหน่งที่ 91 ใน ดัชนีเสรีภาพในการพูดของสื่อมวลชนโลกประจำปี 2558

จุดเปลี่ยนที่สำคัญ

การปิด ERTผู้ประกาศข่าวของรัฐกรีก หลังจากการตัดสินใจฝ่ายเดียวที่น่าตกใจโดยรัฐบาลในขณะนั้นในฤดูร้อนปี 2013 เป็นจุดสำคัญในการตายของสื่อกรีกนี้ นอกเหนือจากการเลิกจ้างพนักงานหลายพันคนในชั่วข้ามคืน การตัดสินใจปิด ERT ยังเป็นการโจมตีโดยตรงต่อแนวคิดเรื่องการบริการสาธารณะ แนวคิดนี้ไม่เคยพัฒนาเต็มที่ในระบบสื่อของกรีก ทั้งเนื่องจากระดับการทุจริตในภาคสื่อเอกชน และเนื่องจากการที่ ERT เป็นช่องทางของรัฐมาโดยตลอด แทนที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เป็นประเทศที่ใกล้ที่สุดสำหรับการให้บริการสาธารณะ และผู้ประกาศเพียงคนเดียวที่ไม่จำกัดโดยผลประโยชน์ส่วนตัว สื่อจำนวนมากยังถูกบ่อนทำลายโดยผู้สืบทอดตำแหน่งของ ERT คือ NERIT ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากรัฐบาล

ผลที่ตามมาที่สำคัญของการปิด ERT และรายงานที่เน้นย้ำอย่างชัดเจนคือการกีดกันผู้ประกาศข่าวของรัฐออกจากการแข่งขันอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดการโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบดิจิทัล ในตัวอย่างที่ชัดเจนของการทุจริตของสื่อและกรอบการกำกับดูแลที่อ่อนแอ และเนื่องจากไม่มี ERT ในฐานะคู่แข่งที่แข็งแกร่งเพียงรายเดียว โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินจึงถูกผูกขาดโดย Digea Digital Provider SA ซึ่งเป็นสมาคมของสถานีโทรทัศน์ส่วนตัวหลักซึ่งมีส่วนแบ่งเท่ากัน ไม่น่าแปลกใจเลยที่การพัฒนานี้ไม่ได้รับการรายงาน ดังนั้นจึงขาดการอภิปรายในที่สาธารณะเป็นหลัก

การแยกส่วนระบบ

สถานะที่ผิดปกติของระบบสื่อของกรีกดังที่แสดงไว้ในรายงานนี้ เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของการแทรกแซงของรัฐและการแทรกซึมของผลประโยชน์ส่วนตัว ในขณะที่การเมืองกรีกกำลังอยู่ในทางแยก โดยสิ้นสุดการปกครองสี่สิบปีของสองพรรคหลัก ได้แก่ ประชาธิปไตยใหม่และ PASOK และการขึ้นของซีริซาฝ่ายซ้ายในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ภาคสื่อก็ดูเหมือนจะไปเช่นกัน ผ่านช่วงเปลี่ยนผ่าน Syriza คนนอกเว็บแห่งอำนาจที่สนับสนุนและสนับสนุนโดยสื่อกรีก ตกเป็นเหยื่อของสภาพที่เป็นอยู่และการรายงานข่าวที่เข้มงวดของสื่อกระแสหลัก แสดงออกในการรณรงค์สร้างความกลัวต่อพรรค ซึ่งชัยชนะถูกสร้างขึ้นเป็น ความเสี่ยงสำหรับอนาคตของกรีซในยูโรโซน

ความสำเร็จครั้งแรกในการทำลายคณาธิปไตยของสื่อคือการจับกุมเจ้าพ่อสื่อ Leonidas Bobolas ในข้อหาเลี่ยงภาษีเมื่อปลายเดือนเมษายน Bobolas เป็น CEO ของ Ellaktor ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และยังเป็นเจ้าของ Pegasus ซึ่งเป็นกลุ่มสำนักพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยสื่อต่างๆ มากมาย รวมถึงช่องโทรทัศน์หลักอย่าง Mega เขาได้รับการปล่อยตัวเกือบจะในทันทีหลังจากจ่ายเงิน 1.8 ล้านยูโร การจับกุมของเขาได้รับการรายงานข่าวเพียงเล็กน้อยในสื่อหลัก เช่นเดียวกับคำเตือนของรัฐบาลเมื่อต้นเดือนเมษายนว่าช่องส่วนตัวของกรีซเป็นหนี้เงินประมาณ 25 ล้านยูโร นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อทำให้สามเหลี่ยมอำนาจที่ครอบงำระบบสื่อของกรีกกระจ่างขึ้นนานหลายทศวรรษ เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการทุจริตของสื่อ

การพัฒนาล่าสุดคือการเปิด ERT อีกครั้งซึ่งมีกำหนดในวันที่ 25 พฤษภาคม (จนถึงขณะนี้กระบวนการดูเหมือนจะเริ่มต้นแล้ว แต่ช่องยังไม่เริ่มออกอากาศ) ERT ใหม่ได้ให้คำมั่นที่จะทำงานภายใต้หลักการสี่ประการ: ความโปร่งใส พหุนิยม การรวมเป็นหนึ่งและความเป็นอิสระจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือการแทรกแซงของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลถูกกล่าวหาว่าขาดความโปร่งใสในการเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ERT ซึ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ให้บริการผลประโยชน์ของพรรคและความชอบส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะ ความท้าทายใหญ่อื่น ๆ ที่รัฐบาลจะต้องเผชิญคือภายใต้เงื่อนไขที่ ERT ใหม่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ ในแถลงการณ์สนับสนุนการเลือกตั้ง PM Alexis Tsipras สัญญาว่าจะจ้างพนักงานทุกคนของผู้ประกาศข่าวของรัฐที่ตกงานด้วยการปิด ERT อย่างไรก็ตาม มีจุดว่างสองจุดในสัญญานี้ ประการแรก ดูเหมือนจะไม่ยอมรับความจำเป็นในการปรับโครงสร้าง ERT ซึ่งเป็นสถาบันขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงขนาดของประเทศ ประการที่สอง พนักงาน ERT ก่อนหน้านี้จำนวนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งผ่านระบบอุปถัมภ์ร่วมกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ทั้งหมด เงื่อนไขในการคืนสถานะพนักงานเหล่านี้ไม่ชัดเจน พนักงาน ERT ก่อนหน้านี้จำนวนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งผ่านระบบอุปถัมภ์ร่วมกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ทั้งหมด เงื่อนไขในการคืนสถานะพนักงานเหล่านี้ไม่ชัดเจน พนักงาน ERT ก่อนหน้านี้จำนวนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งผ่านระบบอุปถัมภ์ร่วมกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ทั้งหมด เงื่อนไขในการคืนสถานะพนักงานเหล่านี้ไม่ชัดเจน

รัฐบาลใหม่มีโอกาสที่แท้จริงในการปรับโครงสร้างภาคสื่อ ในแบบที่คู่ควรกับประเทศประชาธิปไตย การต่อสู้ถือว่ายาก แต่ถ้ารัฐบาลรักษาคำมั่นสัญญาเพื่อความโปร่งใส จะได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทาย อย่างไรก็ตาม ความท้าทายใหญ่อีกประการหนึ่ง และความท้าทายที่ต้องใช้มากกว่ามาตรการระยะกลางในการเผชิญหน้า คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของพลเมืองในวงกว้าง ระบบสื่อที่ถูกครอบงำด้วยการทุจริต ข่าวแท็บลอยด์ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง และแนวคิดการบริการสาธารณะที่อ่อนแอ ถ้าไม่มี ได้บ่อนทำลายชีวิตสาธารณะและวัฒนธรรมทางการเมืองมานานหลายทศวรรษ นอกเหนือจากข้อยกเว้นที่น่าสังเกตบางประการ เช่นเลิกติดตามหรือThe Press Projectพื้นที่ข่าวออนไลน์มีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่ผิด ทฤษฎีสมคบคิด และการแสดงออกถึงลัทธิชาตินิยมสุดโต่งและความหวาดกลัวชาวต่างชาติ กรีซเป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่มีความไม่ไว้วางใจในสื่อ มากที่สุด ประกอบกับมี ความเชื่อมั่นในรัฐบาลต่ำที่สุดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้และเติมพลังให้กับพื้นที่สาธารณะจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างเป็นระบบมากขึ้น การโจมตีคอรัปชั่นของสื่ออย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเปิดสถานีกระจายเสียงของรัฐอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ควรเป็นผู้ให้บริการสาธารณะอย่างแท้จริง จะเป็นก้าวแรกในทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้น

* Maria Kyriakidou เป็นวิทยากรที่ University of East Anglia และนักวิจัยเรื่อง Euro Crisis in the Pressโครงการ.

พระกรีกปฏิเสธที่จะให้นายกเทศมนตรีเมืองเทสซาโลนิกิเข้าไปในภูเขา Athos

พระกรีกปฏิเสธที่จะให้นายกเทศมนตรีเมืองเทสซาโลนิกิเข้าไปในภูเขา Athos

boutaris-เกย์-ความภาคภูมิใจ“การรวมตัวของนักบวชและพระสงฆ์” โจมตีนายกเทศมนตรีเมืองเทสซาโลนิกิYiannis Boutarisในจดหมายถึงชุมชนศักดิ์สิทธิ์แห่ง Mount Athos เหตุผลเบื้องหลังคำพูดที่รุนแรงของพวกเขาคืองาน Thessaloniki Pride ครั้งที่ 4 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน ซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมือง Thessaloniki

ตามคำกล่าวของนักบวชชาวกรีก การสนับสนุนของ Boutaris ที่มีต่อGay Pride นั้น ขัดแย้งกับบทบาทในสถาบันของเขาในฐานะผู้ดูแลภูเขา Athos เนื่องจากเขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเทสซาโลนิกิ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงขอให้ Boutaris ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

จดหมายที่เขียนระหว่างการชุมนุมอย่างไม่เป็นทางการของนักบวชและพระสงฆ์ชาวกรีกออร์โธดอกซ์ได้ขอให้ชุมชนศักดิ์สิทธิ์แห่ง Mount Athos ดำเนินการกับการสนับสนุนของนายกเทศมนตรีที่มีต่อ “บาปที่น่าละอายของการรักร่วมเพศ” และการจัดงาน Gay Pride ประจำปีในเมืองเทสซาโลนิกิ .

เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทำของนายกเทศมนตรีขัดกับบทบาทสถาบันของเขาโดยสิ้นเชิง แต่ยังไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลภูเขาเอธอส “การรวมตัวของนักบวชและพระสงฆ์” จึงขอให้ชุมชนศักดิ์สิทธิ์แสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของบูตาริสและในกรณีที่ เขายืนกรานที่จะทำลาย – ถ้าเป็นไปได้ – ความสัมพันธ์เชิงสถาบันใด ๆ ระหว่างเขากับ Mount Athos “เพื่อประท้วงการกระทำบาปของเขา”

นักศึกษาชาวกรีกท่ามกลางผู้ชนะ Microsoft YouthSpark Challenge

นักศึกษาชาวกรีกท่ามกลางผู้ชนะ Microsoft YouthSpark Challenge

เนเฟลี สเตโฟปูลูนักเรียนมัธยมปลายชาวกรีก Nefeli Stefopoulou เป็นหนึ่งในสิบผู้ชนะในการแข่งขันMicrosoft YouthSpark Challenge for Change ทั่วโลก โครงการของเธอโดดเด่นท่ามกลางผู้เข้าร่วมหลายพันคนจาก 100 ประเทศ ผู้ชนะ 10 รายในปีนี้เป็นตัวแทนของกรีซชิลี เอกวาดอร์ อินเดีย เนปาล ไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย

การแข่งขันเกี่ยวข้องกับนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือวิทยาลัยและผู้สำเร็จการศึกษาจากทั่วโลกที่ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในแนวคิดว่าพวกเขาจะนำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาสู่ชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลกได้อย่างไร

สเตฟาปูลูมีความโดดเด่นจากผลงานของเธอในโครงการ LINC ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนและปัญหาน้ำที่โรงเรียนในแอฟริกาหลายแห่งเผชิญ ความคิดริเริ่มของเธอได้ช่วยบริจาคเครื่องกรองน้ำเจ็ดตัวที่ติดตั้งแล้วในโรงเรียนของเคนยาสองแห่ง โดยจัดหาน้ำดื่มให้กับเด็กอย่างน้อย 500 คน

“ความจริงที่ว่าฉันเป็นหนึ่งในผู้ชนะ YouthSpark Challenge for Change ของ Microsoft เป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับฉัน” เด็กชาวกรีกกล่าวหลังจากประกาศผล “ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้” เธอกล่าวเสริม

การแข่งขัน Challenge for Change เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YouthSpark ระดับโลกของ Microsoft ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทสร้างและมอบโอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการให้กับคนหนุ่มสาวจากทั่วโลก

รัฐบาลกรีก: 'กรีซตั้งเป้าที่จะตกลงกับเจ้าหนี้ภายในวันอาทิตย์'

รัฐบาลกรีก: 'กรีซตั้งเป้าที่จะตกลงกับเจ้าหนี้ภายในวันอาทิตย์'

Gavriil Sakellaridis

การมองโลกในแง่ดีของรัฐบาลกรีกขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงและความคืบหน้า โฆษกรัฐบาลGavriil Sakellaridisกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ในระหว่างการแถลงข่าวประจำวัน เป้าหมายของรัฐบาลคือการบรรลุข้อตกลงกับพันธมิตรภายในวันอาทิตย์นี้

โฆษกยังแนะนำด้วยว่าคำแถลงของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้บอกถึงแง่ดีของรัฐบาลว่าข้อตกลงใกล้จะ “ไม่เป็นกลางเสมอไปเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่” และอาจเป็นแรงกดดันต่อสัมปทานในการเจรจา อย่างไรก็ตาม เขาหยุดใช้ความกดดันดังกล่าวต่อ“แบล็กเมล์” ของ กรีซ โดยกล่าวว่านี่เป็นกลวิธีที่รัฐบาลจะไม่ยอมรับหรือว่าจ้าง

ตอบรับคำกล่าวของ สถาบัน ตัวแทนที่กล่าวว่ายังมีงานต้องทำอีกมาก Sakellaridis กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ร่างข้อตกลงด้วยตัวเอง: “เราไม่ได้พูดถึงเอกสารสองฉบับที่แตกต่างกัน เรากำลังพูดถึงข้อความทั่วไปของรัฐบาลกรีกกับ สถาบันต่างๆ ถึงเวลาแล้วที่เราจะเขียนประเด็นที่เราเห็นด้วยลงบนกระดาษ” เขากล่าว เขาเสริมว่ารัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอที่เป็นจริงและเฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสถาบันรับตำแหน่ง และกำลังมีการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ “ซึ่งทำให้เรามองโลกในแง่ดีว่าในระยะเวลาอันสั้นจะได้ผลดี และข้อตกลง”

ขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รายงาน ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยอ้างว่ามีแนวโน้มว่าจะมีการผิดนัดของกรีก กำลังใกล้เข้ามา เขากล่าวว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่ฝ่ายเจรจาทุกฝ่ายต้องการหลีกเลี่ยง และรัฐบาลกำลังทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น

Sakellaridis ยังให้ความมั่นใจด้วยว่าไม่มีเหตุผลเพียงเล็กน้อยสำหรับความกังวลเกี่ยวกับธนาคาร เกี่ยวกับมุมมองของยุโรปในคาบสมุทรบอลข่าน เขากล่าวว่ารัฐบาลกรีกได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า “ร่างกายที่เปี่ยมด้วยการรับรู้อื่นๆ บ่อนทำลายโอกาสนี้” เขากล่าว เขากล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Yanis Varoufakis ได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีและเสริมว่ารัฐบาลพร้อมกับพันธมิตรทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการผิดนัด

เกาะครีตสั่นสะเทือนโดยแผ่นดินไหวสองครั้งติดต่อกัน

เกาะครีตสั่นสะเทือนโดยแผ่นดินไหวสองครั้งติดต่อกัน

แผ่นดินไหวเกาะครีต

แผ่นดินไหว ขนาด 4.2 และ 4.4 สอง ครั้ง ในระดับริกเตอร์เขย่าพื้นที่ทางทะเลระหว่าง Kasos และเกาะครีตในบ่ายวันพฤหัสบดี

แผ่นดินไหวส่วนใหญ่รู้สึกได้ใน Palaikastro ซึ่งอยู่ห่างจาก Sitia ประมาณ 19 กิโลเมตรZakros บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะ Crete และบนชายฝั่งตะวันออกของจังหวัด Lassithi

สถาบันธรณีพลศาสตร์แห่งหอดูดาวแห่งชาติเอเธนส์รายงานแผ่นดินไหวครั้งแรก โดยวัดได้ 4.2 ริกเตอร์ ซึ่งบันทึกได้เมื่อเวลา 15.56 น. ตามเวลาท้องถิ่น ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมือง Kasos ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 47 กิโลเมตร

แผ่นดินไหวครั้งที่ 4.4 ในระดับริกเตอร์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15:59 น. ตามเวลาท้องถิ่น และศูนย์กลางของแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในพื้นที่ทางทะเล 47 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Kasos และ 56 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Palaikastro

ศูนย์รับผู้ย้ายถิ่นฐานกองทุนนอร์เวย์ในกรีซ

ศูนย์รับผู้ย้ายถิ่นฐานกองทุนนอร์เวย์ในกรีซ

การตรวจคนเข้าเมืองกรีซและนอร์เวย์ตกลงที่จะใช้เงินทุนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปและเงินช่วยเหลือของนอร์เวย์เพื่อสร้างศูนย์ต้อนรับแห่งใหม่บนเกาะเลสวอส

นี่คือการสนับสนุนของนอร์เวย์ในการบรรเทาวิกฤตผู้อพยพชาวเมดิเตอร์เรเนียน ตามรายงานของ The Norway Post

“ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พยายามเข้าสู่ยุโรปจากแผ่นดินใหญ่ของตุรกีผ่านเกาะต่างๆ ของกรีซ เป็นสิ่งสำคัญที่แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนและต้องรักษาสิทธิของพวกเขา ทุกประเทศในยุโรปมีความรับผิดชอบร่วมกันในบริบทนี้” Vidar Helgesen รัฐมนตรีกระทรวง EEA และกิจการสหภาพยุโรปกล่าว

สล็อต GClub ผ่าน EEA และ Norwegian Grants นอร์เวย์จะใช้เงิน 1.6 ล้านยูโรเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานประจำวันของศูนย์ต้อนรับบนเกาะเลสวอสเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกรีซในการ รับ ผู้อพยพ ศูนย์มีกำหนดจะเปิดในปลายปีนี้

ในเวลาเดียวกันนอร์เวย์กำลังขยายการสนับสนุนสำหรับศูนย์ต้อนรับที่คล้ายคลึงกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรีซ (ฟีลาคิโอ ใกล้ชายแดนตุรกี) ต่อไปอีกปี จนถึงปี พ.ศ. 2560

เงินทุนจะได้รับการจัดสรรจากโครงการลี้ภัยของนอร์เวย์ซึ่งมีการจัดหาเงินทุนไว้แล้วใน กรีซซึ่งมีงบประมาณรวม 20.9 ล้านยูโร

โครงการลี้ภัยของนอร์เวย์ได้รับเงินทุนสนับสนุนแล้ว:

– การดำเนินงานของศูนย์ต้อนรับสี่แห่งที่มีทั้งหมด 272 แห่ง ซึ่งจัดสรรไว้สำหรับสมาชิกของกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เยาว์ที่แสวงหาที่ลี้ภัยที่เดินทางโดยลำพัง

· 200 ที่ศูนย์ต้อนรับใน Fylakio;

· การพัฒนาและดำเนินการบริการบริหารโรงพยาบาลแห่งใหม่ในกรีซ

· การส่งคืนโดยสมัครใจของผู้ขอลี้ภัยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

คณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองของนอร์เวย์ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการย้ายถิ่นในกรีซและอื่น ๆ ในการดำเนินการและติดตามโครงการต่างๆ

จะมีข้อตกลง ที่ดีเพียงข้อ เดียว …การเจรจานี้ลากมามากพอแล้ว… มันจะรวมถึงระบบบำนาญ ตลาดแรงงาน และหนี้สาธารณะ” Yanis Varoufakis รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกรีกกล่าวเมื่อวันศุกร์

ในการให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ Varoufakis กล่าวว่ามีการบรรจบกันในหลายด้านและความคืบหน้ารายวันในระหว่างการเจรจา และเน้นว่าเส้นตายสุดท้ายคือวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่สัญญาเงินกู้จะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าการรั่วไหลของคำขาดหนึ่งสัปดาห์ที่ส่งโดยคณะทำงานยูโร “ไม่ได้ช่วยการเจรจา”

ชาวกรีก FinMin กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลงในการปฏิรูประบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ทางการกรีกและเจ้าหนี้กำลังหารือเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิรูปเดียวกัน “ข้อเสนอสุดท้ายจะมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสามอัตรา” Varoufakis กล่าว เขาปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมและวิพากษ์วิจารณ์สื่อกรีกเรื่องการรายงานข่าวการเจรจาจนถึงตอนนี้ ตามข้อเสนอล่าสุดของกรีก FinMin กล่าวว่าจะมีการนำ VAT ที่ลดลงสำหรับอาหารและร้านอาหาร แต่จะมีการนำ VAT ที่สูงขึ้นในโรงแรมที่นำพวกเขาไปสู่มาตรฐานยุโรป

Varoufakis กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่จะหารือเกี่ยวกับภาษีในการทำธุรกรรมของธนาคารและตั้งข้อสังเกตว่า “โชคดี” ที่ข้อเสนอนี้ถูกถอนออกจากตารางเนื่องจากกระทรวงการคลังต่อต้านอย่างรุนแรง

เขาย้ำว่าเหตุผลที่การเจรจายังไม่เสร็จสิ้นคือความเข้มงวดที่สถาบันถามและอธิบายว่าสถาบันเรียกร้องสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “มาตรการเชิงพารามิเตอร์” Varoufakis กล่าวว่าสถาบันต่างๆ เรียกร้องมาตรการทางการเงินถาวรที่นำไปสู่ภาวะถดถอย แต่ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลจะไม่ยอมรับมาตรการการถดถอยถาวร

เขากล่าวว่าภาษีทรัพย์สินที่เรียกเก็บในปัจจุบันคือ “ภาษีที่ยอมรับไม่ได้” และเน้นว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเก็บไว้ “มันเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา” เขากล่าว เขาเสริมว่ารัฐบาล “อาจยอมรับมาตรการที่ไม่เป็นธรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการอื่น” แต่ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลจะแสวงหามาตรการทางเลือกอื่นเพื่อยกเลิกภาษีทรัพย์สินที่น่ารังเกียจ

วารูฟากิสกล่าวถึงการเก็บภาษีรถยนต์ว่า กระทรวงไม่ได้วางแผนที่จะเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเจเนอเรชันใหม่

ในการตอบคำถามนักข่าวว่าเขาจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือไม่หลังจากทำข้อตกลงกับสถาบันต่างๆ วารูฟาคิสกล่าวว่า “โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ใช่คนประเภทที่ทิ้งดาบของเขาลง”

ส.ส. SYRIZA: กรีซเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ส.ส. SYRIZA: กรีซเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

nikos-filisโฆษกรัฐสภา SYRIZA Nikos Filisกล่าวว่ากรีซกำลังมองหาข้อตกลงกับผู้ให้กู้ แต่ยังเตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการเจรจา

Filis พูดกับ Mega Television เมื่อวันศุกร์ว่ารัฐบาลกำลังใช้ความระมัดระวังทั้งหมดเพื่อจัดการกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทุกอย่างในการเจรจากับ Troika ของเจ้าหนี้

“รัฐต้องพร้อมสำหรับทุกกรณี การผิดนัดของกรีกเป็นปัญหาของทั้งยุโรป มีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่นั่น กลยุทธ์ที่เลือกคือการเจรจาข้อตกลง แต่เราพร้อมสำหรับทุกผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกรีซและผู้ให้กู้ประเด็นภาษากรีกจะมีการหารือในการประชุมสุดยอด G7” Filis กล่าว

เกี่ยวกับการผ่อนชำระ 300 ล้านยูโรเนื่องจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน Filis ย้ำจุดยืนของกรีกว่าจะมีการชำระเงินหากมีเงินอยู่ในกองทุนของรัฐ

เวทีด้านซ้ายเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิเสธ “แบล็กเมล์ของเจ้าหนี้”

ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มด้านซ้ายของ SYRIZA เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราส ปฏิเสธวิธีการกรรโชกและคำขาดของผู้ให้กู้ หลังจากวันพฤหัสบดีที่ Euroworking Group ประกาศว่ากรีซจำเป็นต้องดำเนินการทบทวนครั้งที่ 5 ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือในเดือนมิถุนายน แพลตฟอร์มดังกล่าวนำโดยPanagiotis Lafazanis รัฐมนตรีกระทรวงการฟื้นฟูผลิต สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ได้โพสต์ตำแหน่งของตนบนเว็บไซต์ของพวกเขา

ข้อความระบุว่าสถาบันสินเชื่อต้องการนำกรีซเสนอตัวโดยใช้เทคนิคการแบล็กเมล์และบ่อนทำลายรัฐบาลฝ่ายซ้ายหัวรุนแรง

เวทีเรียกร้องให้ “รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมและเตรียมชาวกรีกให้ส่งเสริมจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขา ในกรณีที่ข้อตกลงที่จะเสนอภายในวันถัดไปไม่สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของรัฐบาลและค่านิยมฝ่ายซ้าย รัฐบาลถูกเรียกให้ตรวจสอบ อธิบายอย่างละเอียด และเตรียมพร้อมที่จะหันไปใช้ทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ เพื่อปัดป้องการแบล็กเมล์ของเจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ”การล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นผลมาจากการปิดล้อมสามเดือนโดยกองทัพออตโตมัน นำโดยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 ในขณะนั้นจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 ปาลีโอโลกอสเป็นผู้ปกครองเมืองหลวงไบแซนไทน์ การปิดล้อมดำเนินไปตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนถึงวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกยึดครองในที่สุด จักรวรรดิไบแซนไทน์ที่มีอายุนับพันปีก็หยุดอยู่

ต่อไปนี้เป็นสารคดีเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกที่อธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในปี 1453

ในคืนวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม ระหว่างเวลา 01.00 น. ถึง 02.00 น. กองทัพออตโตมันโจมตีเมืองจากสามด้านพร้อมกัน ชาวไบแซนไทน์สามารถตัดอุโมงค์ใต้ดินได้เมื่อพวกออตโตมานพยายามข้ามใต้กำแพง แม้ว่าจำนวนของพวกเขาจะสูงขึ้นมาก แต่พวกไบแซนไทน์ก็ถูกขับไล่หลายครั้ง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างสาหัส การโจมตีครั้งที่สามและครั้งสุดท้ายของ Mehmed II ได้รับการจัดระเบียบอย่างระมัดระวัง

ด้วยความอุตสาหะอย่างยิ่ง พวกออตโตมานโจมตีส่วนหนึ่งของกำแพงที่อยู่ใกล้กับประตูเซนต์โรมานุส ที่ซึ่งจักรพรรดิกำลังต่อสู้พร้อมกับทหารของเขา หนึ่งในผู้พิทักษ์หลักของเมือง Genoese กัปตัน Giovanni Giustiniani ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกบังคับให้ละทิ้งการต่อสู้ การสูญเสียนี้ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับชาวไบแซนไทน์ กำแพงกำลังแตกและจักรพรรดิล้มลงระหว่างการต่อสู้ ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตายของเขา ตามตำนานที่โด่งดัง ชาวเติร์กที่สามารถเข้าเมืองได้เฉพาะหลังจากการทรยศภายใน เมื่อมีคนเปิด Kerkoporta ในที่สุดผู้พิทักษ์ก็ถูกล้อม

หลังจากคอนสแตนตินสิ้นพระชนม์ พวกออตโตมานก็รีบเข้าเมือง ประชาชนจำนวนมากลี้ภัยในโบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย โดยหวังว่าจะปลอดภัยที่นั่น แต่ผู้พิชิตได้พังประตูหลักและเข้าไปในโบสถ์ที่พวกเขาสังหารทุกคน

เกาะครีต: มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากฟ้าผ่า 6 คนในเมือง Knossos

เกาะครีต: มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากฟ้าผ่า 6 คนในเมือง Knossos

ครีตฟ้าผ่าทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเวลา 09:30 น. ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม เมื่อฟ้าผ่าทำให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 6 คนกำลังเดินทางไปรอบๆ แหล่งโบราณคดีในเมืองKnossosประเทศครีต

ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะที่คนอื่นๆ ถูกจับโดยเสียงอึกทึกและล้มลงกับพื้น ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย บางคนถึงกับเป็นลม แต่โชคดีที่หายเร็ว

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสกำลังต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอ หญิงวัย 46 ปีรายนี้ฟื้นคืนชีพโดยแพทย์สามคนที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ หลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมา เธอถูกย้ายไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล Venizeleio ในพื้นที่ ซึ่งเปิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นโดยเฉพาะ

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอีก 5 คนถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฮราคลิออนซึ่งเปิดอยู่ในขณะนั้น

ในขณะเดียวกันความตื่นตระหนกก็เกิดขึ้นที่แหล่งโบราณคดี Nikos Papadakis เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไซต์กล่าวว่า “อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลา 9:30 น. และในขณะที่แหล่งโบราณคดีติดตั้งสายล่อฟ้า นักท่องเที่ยวจากรัสเซีย 6 คนซึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นสน ถูกฟ้าผ่า

พวกเขาล้มลงกับพื้นและบ่นว่าไม่รู้สึกถึงขาของพวกเขา ทันใดนั้นรถพยาบาลก็ถูกเรียกให้พาพวกเขาไปโรงพยาบาล ขณะนี้ (10:30 น.) พวกเขากำลังนำผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบนเปลหาม เธอยังมีชีวิตอยู่ ฉันได้รับคำสั่งให้ปิดแหล่งโบราณคดี และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เราจะเปิดอีกครั้ง”

Eva Hatzaki จาก Skyline ได้รับเกียรติจาก NAPW

Eva Hatzaki จาก Skyline ได้รับเกียรติจาก NAPW

Eva_Hatzaki

Eva Hatzakiผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดชาวกรีก-อเมริกันของ Skyline Restoration Inc. ได้รับเกียรติจาก National Association of Professional Women (NAPW) ให้เป็นสตรีวีไอพีแห่งปี “ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นในอาชีพการงานของเธอ” เป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการเลือกของ NAPW

Skyline Restoration Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมหานครนิวยอร์ก เป็นบริษัทบูรณะและก่อสร้างอาคารชั้นนำและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1989

ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท Hatzaki “มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของบริษัท โดยกำกับดูแลการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ และการจัดทำงบประมาณ ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเธอ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจะทำงานร่วมกับพนักงานขายและแผนกอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมาย” สมาคมตั้งข้อสังเกต

การฟื้นฟูเส้นขอบฟ้ายังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการตอบแทนชุมชนเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับโลก Hatzaki มีบทบาทสำคัญในการวางแผนงานและกิจกรรมระดมทุนสำหรับองค์กรต่างๆ เช่น Smile Train และ United Way เธอยังสนับสนุนกลุ่มท้องถิ่นหลายกลุ่ม และเธอยังเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของ ICRI, NYCSRA, NYARM, PWC และ NAWIC “เราสนับสนุนงานการกุศลในท้องถิ่นมากมาย และเราได้สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับโรงเรียนในท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลของพวกเขา” เธอกล่าว “ ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวิ่งกอล์ฟประจำปีครั้งที่ 6 ของบริษัทของเราซึ่งเป็นประโยชน์กับ Smile Train ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก !”

National Association of Professional Women (NAPW) เป็นสมาคมวิชาชีพของอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เป็นเครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้หญิงมืออาชีพในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมแทบทุกอุตสาหกรรมและทุกอาชีพ โดยมีสมาชิกมากกว่า 600,000 คนจากภูมิหลังที่หลากหลาย พันธกิจของสมาคมคือการจัดให้มีฟอรัมเครือข่ายสำหรับผู้บริหาร มืออาชีพ และผู้ประกอบการสตรีที่ประสบความสำเร็จTemplestowe Aged Residential Care Facility “Storgi” เฉลิมฉลอง 10 ปีของการดำเนินงานและการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนชาวกรีก-ออสเตรเลียในการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ

งานนี้จัดขึ้นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอารมณ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมและผู้บรรยายทุกคนแสดงความภาคภูมิใจในงานและการบริการที่เคร่งศาสนาที่เสนอโดยเจ้าหน้าที่ “Storgi” ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

งานนี้มีผู้เข้าร่วมFronditha Careประธาน Sakis Zafiropoulos ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์สิ่งอำนวยความสะดวก Antonis Vitos ซึ่งอยู่ในกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดโดยองค์กรรวมถึงผู้อำนวยการ Angela Cox ซึ่งรับหน้าที่เมื่อเก้าเดือนก่อน

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีเหรัญญิกขององค์กรและสมาชิกคณะกรรมการ Iakovos Fronistas สมาชิกคณะกรรมการ Nektarios Thodos และ Pavlos Mavrouds ผู้จัดการทั่วไปของ Greekmedia Group Spyros Alatsas เลขานุการของ Arcadian Association Vlaherna ในเมลเบิร์น “Agia Vlaherna” George Papachronis และชาวกรีก – นักเขียนชาวออสเตรเลีย Nicholas Piperis

Aspasia Koumli พูดถึง LA Greek Film Festival and Career

Aspasia Koumli พูดถึง LA Greek Film Festival and Career

ภาพยนตร์สามารถกระตุ้นการเกิดใหม่ทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของกรีซได้หรือไม่ ?

Aspasia_Koumli_2

ผู้ชนะรางวัล Jury Prize ประจำปีนี้ที่ Cannes “The Lobster” เป็นเรื่องราวความรักที่ผิดจังหวะโดยผู้กำกับชาวกรีกผู้โด่งดัง Yorgos Lanthimos ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของอนาคตอันไม่ไกลซึ่งคนโสดมีเวลา 45 วันในการหาคู่ครอง หรือถูกเปลี่ยน กลายเป็นสัตว์ ปล่อยสู่ป่า และจากไปเพื่อดูแลตัวเองอย่างแท้จริง

ผู้กำกับยอร์กอส แลนธิมอส ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ไร้ซึ่งความกลัวของเขาในเคาน์ตี้เคอร์รี ประเทศไอร์แลนด์ และรวบรวมนักแสดงนำแสดงโดยคอลิน ฟาร์เรลล์และราเชล ไวซ์, จอห์น ซี. ไรล์ลีย์, เบ็น วิทชอว์ และลีอา ไซดูซ์ เพื่อทำให้หลักฐานแปลก ๆ ของเขามีชีวิต . ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในเทศกาลซึ่งเพิ่งจบลงเมื่อไม่กี่วันก่อน และจังหวะเวลาก็ไม่น่าจะดีไปกว่านี้แล้วสำหรับ Aspasia Koumli ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อผู้กล้าหาญและผู้ร่วมผลิตงานเปิดและปิดงานกลางคืนที่อยู่เบื้องหลังเทศกาลภาพยนตร์กรีกปี 2015 ที่ลอสแองเจลิส ซึ่งจะเริ่มในเวลาเพียง 5 วัน ในวันที่ 3 มิถุนายน

Aspasia Koumli เป็นทหารผ่านศึกในโลกของสื่อที่เคยทำงานรณรงค์หาเสียงสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกรีก เช่นเดียวกับการโฆษณาสำหรับ Leo Burnett

“ผู้ที่เกี่ยวข้องใน LAGFF อยู่ในอันดับต้นๆ ในสาขาของตน Ersi Danou และ Angeliki Giannakopoulos เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน Aris Katopodis ผู้กำกับศิลป์ พร้อมด้วย Alex Kalognomos ผู้อำนวยการสร้างเทศกาล และทีมงานที่เหลือทำให้เทศกาลนี้เกิดขึ้นด้วยความหลงใหลและวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับภาพยนตร์กรีก Dorothea Paschalidou และฉันกำลังร่วมกันผลิต Opening and Closing Nights และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกันในปีนี้!”

เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปีนี้ แอสปาเซียกล่าวว่า “ภาพยนตร์ที่จัดโดยเทศกาลในปีนี้มีความพิเศษไม่เหมือนใคร และทั้งหมดนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัว มีภาพยนตร์ทั้งหมด 35 เรื่อง รวมทั้งคุณลักษณะ สารคดี และเรื่องสั้น”

***LAGFF มุ่งเน้นไปที่ผู้สร้างภาพยนตร์ และยิ่งกว่านั้นที่ผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นเยาว์ IPDF (International Project Discovery Forum) บริหารงานโดย Araceli Lemos และ Guilia Caruso เป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญจากเทศกาลภาพยนตร์อื่นๆ “การค้นพบโครงการ” และห้องปฏิบัติการที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ ผู้สร้างภาพยนตร์จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเวิร์คช็อปและมีส่วนร่วมในงานการเสนอขายในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนที่โรงละครอียิปต์ ซึ่งเปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าชม และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ลิงก์นี้http://lagff.org/festival/international-project-discovery-forum/industry-programs **