สล็อตออนไลน์ เพื่อศึกษาการขยายการเล่นเกม

Alabama Gov. Kay Ivey ได้ลงนามในคำสั่งของผู้บริหารเมื่อวันศุกร์ที่สร้างกลุ่มการศึกษาเพื่อตรวจสอบตัวเลือกการเล่นเกมที่ขยายออกไปสำหรับรัฐ เธอต้องการรายงานของคณะกรรมการภายในวันที่ 31 ธันวาคม

ในแถลงการณ์ที่ประกาศคำสั่งผู้บริหารที่เธอลงนามเพื่อสร้างคณะกรรมการIveyตั้งข้อสังเกตว่ามีการเรียกเก็บเงินมากกว่า 180 ฉบับในสภานิติบัญญัติแห่งรัฐตั้งแต่ผู้ลงคะแนนเลือกครั้งสุดท้ายที่จะไม่สร้างลอตเตอรีของรัฐในปี 2542 เธอกล่าวว่าคณะทำงานจะช่วยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากขึ้น

ท้ายที่สุด ฉันเชื่อว่าคำพูดสุดท้ายเป็นของประชาชนในอลาบามา” ผู้ว่าการพรรครีพับลิกันกล่าว “ในฐานะผู้ว่าการของพวกเขา ฉันต้องการให้พวกเขารับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างครบถ้วน เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจร่วมกันได้ดีที่สุด”

ในการทำเช่นนั้น Ivey ได้เลือกกลุ่มคน 12 คนที่มีความหลากหลายเพื่อรับใช้ในกลุ่ม พวกเขารวมถึงผู้นำธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ ทนายความ และแม้แต่รัฐมนตรี

การประชุมครั้งแรกของกลุ่มศึกษายังไม่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม Ivey ต้องการให้ส่งรายงานภายในสิ้นปีนี้

“ ฉันมุ่งมั่นที่จะได้รับข้อเท็จจริงทันทีและสำหรับทั้งหมดเพื่อให้ผู้คนในอลาบามาสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงเป็นเวลาหลายปี” ผู้ว่าการเคย์ไอวีย์กล่าว “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีการแตกสาขาหากในที่สุดเราขยายตัวเลือกการเล่นเกมในรัฐของเรา เช่นเดียวกับที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำอะไรเลย”

เมธอดิสต์เกี่ยวกับการพนัน

สมาชิกของกลุ่มศึกษาคือ: Todd Strange อดีตนายกเทศมนตรีมอนต์กอเมอรี; Rey Almodóvar ซีอีโอของ Huntsville; Deborah Barnhart ซีอีโอของ US Space and Rocket Center; วอลเตอร์ เบลล์ ผู้บริหารการประกันภัยระดับโลก; ดร.เรจิน่า เบนจามิน อดีตศัลยแพทย์ทั่วไปของสหรัฐฯ; Young Boozer อดีตเหรัญญิกรัฐอลาบามา; Sam Cochran นายอำเภอโมบายเคาน์ตี้; Liz Huntley ทนายความของเบอร์มิงแฮม; Carl Jamison ผู้ถือหุ้นรุ่นที่สามในสำนักงานบัญชีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐ ผู้พิพากษาจิมเมน อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอลาบามา; Phil Rawls อดีตนักข่าวการเมืองของรัฐสำหรับ Associated Press; และบิชอป บี. ไมค์ วัตสัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สากลของสภาบิชอปแห่งคริสตจักรเมธอดิสต์แห่งสหพันธรัฐ

คริสตจักรเมธอดิสต์ส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคริสตจักรอื่นๆ ในประเด็นทางสังคม อย่างไรก็ตาม มีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับการพนัน

ตามเว็บไซต์ของ UMC คริสตจักรเรียกการพนันว่าเป็น “ภัยต่อสังคม” ซึ่งทำให้ “รัฐบาลที่ดีและผู้ดูแลที่ดี” เสื่อมเสีย ด้วยเหตุนี้ คริสตจักรจึงเรียกร้องให้สมาชิกไม่เล่นการพนันและช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากการเล่นเกม

“การเรียกร้องเชิงพยากรณ์ของศาสนจักรคือการส่งเสริมมาตรฐานความยุติธรรมและการสนับสนุนซึ่งจะทำให้ไม่จำเป็นต้องหันไปใช้การพนันเชิงพาณิชย์ซึ่งรวมถึงลอตเตอรี่สาธารณะ คาสิโน หวย การพนันทางอินเทอร์เน็ต การพนันด้วยเทคโนโลยีไร้สายที่เกิดขึ้นใหม่ และเกมเสี่ยงโชคอื่นๆ- เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หลบหนี หรือเป็นวิธีสร้างรายได้สาธารณะหรือกองทุนเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลหรือรัฐบาล” นโยบายอย่างเป็นทางการของ UMC เกี่ยวกับสถานะการพนัน

ผู้ร่างกฎหมาย: เรียนสายเกินไป

ในขณะที่ผู้ว่าการเรียกร้องให้กลุ่มศึกษาเพื่อตรวจสอบการเล่นเกมขยาย ผู้ร่างกฎหมายของรัฐย้ำคำเรียกร้องของเขาว่าคณะกรรมการของ Ivey ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อเสนอสำหรับลอตเตอรีอลาบามา

ตัวแทนของรัฐ Steve Clouse (R-Ozark) ซึ่งเป็นประธานของ State House Ways and mean General Fund Committee กล่าวกับวิทยุ WVNN ใน Huntsville, Ala เมื่อวันศุกร์ว่าการลงประชามติลอตเตอรีจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในอลาบามาสูง เนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีและที่นั่งวุฒิสภาสหรัฐที่มีการแข่งขันกันในบัตรลงคะแนน

“ถ้าคุณต้องการทำค่าคอมมิชชั่น ก็ไม่เป็นไร แต่ควรจะทำเมื่อ 6 หรือ 7 เดือนก่อน ดังนั้นมันจะพร้อมดำเนินการเมื่อเราเข้าสู่เซสชั่น” เขากล่าว “ถึงอย่างนั้น ฉันก็ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้ลอตเตอรี่เป็นส่วนหนึ่งของมัน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาสามารถศึกษาได้จากสถานการณ์ที่กระชับของอินเดียและกฎหมายท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อ Greene และ Macon และเส้นทางสุนัขของ Jefferson County และ Lowndes County ฉันหมายความว่าพวกเขาจะมีปัญหาเหล่านี้เต็มจานอย่างแน่นอน แต่ฉันไม่คิดว่าลอตเตอรีควรเป็นส่วนหนึ่งของมัน”

ชาวจีนสองคนถูกจับกุมในฟิลิปปินส์และถูกตั้งข้อหาลักพาตัวชายคนหนึ่งเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการชำระหนี้การพนันของเขา

ลักพาตัว ชาวจีน ฟิลิปปินส์

การลักพาตัวยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงในฟิลิปปินส์ และมักเกี่ยวข้องกับชาวจีน (ภาพ: SunStar ฟิลิปปินส์)

เรือสำเภา พล.อ.จอนเนล เอสโตโม ผู้อำนวยการกลุ่มต่อต้านการลักพาตัวตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (PNP-AKG) กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัย Jiang Zhenqiang และ Zhu Peijian อายุ 35 ปี ถูกจับกุมในกรุงมะนิลาเมื่อวันพฤหัสบดี และถูกตั้งข้อหาลักพาตัวบุคคล เหยื่อถูกระบุว่าเป็น Jiang Longgen อายุ 32 ปี

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวว่า Longgen เป็นเหยื่อของโครงการเงินกู้ ชาวจีนสองคนถูกกล่าวหาว่าให้ยืมเงินเขา และต่อมาได้เรียกร้องเงินจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับหนี้ ตำรวจกล่าวว่าแผนการดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับการทรมานเหยื่อเพื่อให้ครอบครัวของพวกเขาหาเงิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมได้รับแจ้งเรื่องการลักพาตัวและพวกเขาก็ส่งข้อมูลให้เราทันที ซึ่งเป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ” เอสโตโมกล่าวในการแถลงข่าว

Zhenqiang และ Peijian ถูกจับใน Entertainment City ใกล้กับ Okada Manila และ City of Dreams

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ตำรวจได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อชายชาวจีนอีกสามคนที่เชื่อว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มเงินกู้ Huang Yan Jian อายุ 29 ปี Lian Bing อายุ 33 ปี และ Li Wei วัย 38 ปี ถูกตั้งข้อหาลักพาตัวชายคนหนึ่งซึ่งมีรายงานว่าเป็นหนี้พวกเขาเกือบ 20,000 ดอลลาร์

ตั้งแต่เดือนมกราคม ตำรวจฟิลิปปินส์กล่าวว่าบุคคลมากกว่า 20 คนที่มีหนังสือเดินทางของจีนถูกจับกุมในข้อหาลักพาตัว

ความปลอดภัยของฟิลิปปินส์

การลักพาตัวเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในฟิลิปปินส์ และมักเกี่ยวข้องกับคาสิโนของประเทศในเมืองหลวงของกรุงมะนิลา อุตสาหกรรมอิฐและปูนและเกมออนไลน์เชื่อมโยงกับการลักพาตัวอย่างน้อย 42ครั้งในปีที่แล้ว

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แนะนำให้นักเดินทาง “ใช้ความระมัดระวังมากขึ้น” ขณะอยู่ในฟิลิปปินส์เพราะ “อาชญากรรม การก่อการร้าย ความไม่สงบ การระบาดของโรคหัด และการลักพาตัว”

ประมาณว่าชาวจีนหลายแสนคนได้อพยพไปยังฟิลิปปินส์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อทำงานในธุรกิจเกมออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ POGO (ผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์) คาสิโนทางอินเทอร์เน็ตมีเป้าหมายที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ห้ามเล่นการพนันทุกที่ยกเว้นเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

จีนประกาศในสัปดาห์นี้ว่ากำลังเพิกถอนหนังสือเดินทางหลายพันเล่มสำหรับพลเมืองที่คิดว่าจะหลบหนีออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อไปทำงานในฮอปเปอร์ฮับ

แผนการลักพาตัว

จากข้อมูลของ PNP-AKG ชาวจีนมองหานักพนันที่สูญเสียเงินก้อนโตในคาสิโนมะนิลา ตัวแทนเข้าใกล้เป้าหมายและเสนอให้พวกเขายืมชิปคาสิโนเพื่อแลกกับการลงนามในตั๋วสัญญาใช้เงิน เหยื่อมักจะต้องมอบหนังสือเดินทางในขั้นตอนนี้

หากเหยื่อชนะ ผู้ให้กู้ต้องการตัดเงิน 20-30 เปอร์เซ็นต์ หากเหยื่อแพ้และไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ เขาจะถูกควบคุมตัวในโรงแรมใกล้เคียง ซึ่งมักจะถูกทุบตีและทรมานผ่านกล้อง จากนั้นภาพจะถูกส่งไปยังครอบครัวของเขา

ตามใบปลิวการลักพาตัวจาก PNP-AKG “กลุ่มจะติดต่อครอบครัวของเหยื่อผ่าน WeChat และเรียกร้องเงินในสกุลเงิน RMB เป็นค่าไถ่/ชำระหนี้ของเหยื่อเพื่อแลกกับการปล่อยตัว”

ตามบทอาชญากรรมต่อเสรีภาพของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงของฟิลิปปินส์ “บทลงโทษจะเป็นความตายเมื่อมีการลักพาตัวหรือกักขังเพื่อจุดประสงค์ในการกรรโชกค่าไถ่จากเหยื่อหรือบุคคลอื่นใด”

GAN Plc ผู้เผยแพร่เกมและซัพพลายเออร์ระบบเห็นหุ้นที่จดทะเบียนในลอนดอนและซื้อขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) เพิ่มขึ้นในวันอังคารหลังจากที่ บริษัท เปิดเผยการปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งรวมถึงการนำหุ้นเข้าสู่ NASDAQ

หุ้น GAN พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่บริษัทกล่าวว่ากำลังเข้าใกล้รายชื่อ NASDAQ มากขึ้น (ภาพ: CNBC)

GAN UK และบริษัทในเครือจะรวมกันเป็น GAN Bermuda โดยนักลงทุนจะได้รับหุ้น 1 หุ้นในนิติบุคคลใหม่ที่จดทะเบียนใน NASDAQ สำหรับทุกๆ 4 หุ้นของบริษัทเดิมที่พวกเขาเป็นเจ้าของในปัจจุบัน บริษัทกล่าวว่าการรวมหุ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

GAN เลือก NASDAQ เป็นสถานที่จดทะเบียนเนื่องจากมีชื่อเสียงในการนำบริษัทซอฟต์แวร์-as-a-service (“SaaS”) ชั้นนำของโลกมารวมกัน เพิ่มการเปิดเผยภายในชุมชนการลงทุนในขณะที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่สูงขึ้น และให้บริการแก่นักลงทุนและลูกค้าที่มากขึ้น ความโปร่งใสของธุรกิจของ GAN plc” ตามรายงานของบริษัทที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE)

หุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ GAN ปัจจุบันซื้อขาย OTC ภายใต้สัญลักษณ์ “GMMNF” และสูงขึ้น 15.34 เปอร์เซ็นต์ในวันที่หุ้นเกมถูกลงโทษ บริษัทต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงหลายบริษัทที่มีผลงานในอุตสาหกรรมเกม แลกเปลี่ยนOTC ในสหรัฐอเมริกาเพื่อลดต้นทุนการลงรายการบัญชี

เรื่องใหญ่

ในชุมชนการเงิน การลงรายการใน NASDAQ หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนั้นถือเป็นองค์ประกอบของศักดิ์ศรี แต่มีประโยชน์สำหรับบริษัทที่ทำเช่นนั้นมากกว่าแค่ผิวเผิน

ในกรณีของ GAN หุ้นอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของ NASDAQ Composite Index ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทที่ซื้อขายในการแลกเปลี่ยนนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการกองทุนที่ทำเกณฑ์มาตรฐานของมาตรวัดนั้นจะต้องซื้อหุ้น GAN เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนี

หากมองให้ไกลกว่านี้ หากหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ GAN แข็งค่าขึ้น ในที่สุดก็สามารถเข้าร่วมดัชนี NASDAQ-100 (NDX) ซึ่งเป็นบารอมิเตอร์ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งของการแลกเปลี่ยนนั้นตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานตราสารทุนที่มีคนติดตามมากที่สุดในโลก

รายชื่อสถานที่ที่เหมาะสม

GAN ซึ่งอ้างว่าได้เผยแพร่เนื้อหาสำหรับผู้ผลิตเกมมากกว่าบริษัทอื่นๆ ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ Aristocrat, Everi Holdings Konami, Ainsworth และ Incredible Technologies และอื่นๆ

แม้ว่า GAN อาจถูกมองว่าเป็นบริษัทเกม แต่ก็วางตำแหน่งตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างรายได้จำนวนมากในสหรัฐอเมริกาผ่านทางลูกค้าเช่น Ocean Resortในแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ และ Parx Casino ในรัฐเพนซิลเวเนีย

“GAN UK มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงเป็นโอกาสทางการตลาดทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคต” บริษัทกล่าวในการยื่น LSE “ตลาดทุนในตราสารทุนของสหรัฐฯ ประกอบด้วยบริษัท SaaS ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมาก และนักลงทุนที่คุ้นเคยกับโซลูชัน SaaS สำหรับองค์กร ซึ่งช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่ลดลง”

NASDAQ เป็นที่ตั้งของบริษัท SaaS จำนวนมาก รวมถึง Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) และ The Trade Desk, Inc. (NASDAQ:TTD)

SaaS คืออะไร?

Software-as-a-Service หรือ SaaS อธิบายถึงวิธีการจัดส่งที่บริษัทต่างๆ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามการสมัครสมาชิก แทนที่จะใช้วิธีเดิมในการจัดหาซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งหมายถึงการจัดหาฮาร์ดแวร์ใหม่

SaaS หรือที่เรียกว่า “ซอฟต์แวร์ตามความต้องการ” โฮสต์จากส่วนกลางผ่านระบบคลาวด์และเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ปลายทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ SaaS เช่น GAN หรือบริษัทที่ไม่ใช่เกมใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยทั่วไปจะกำหนดค่าข้อเสนอของพวกเขาเป็นการเข้าถึงแบบ “ส่วนตัวเท่านั้น” เพื่อให้เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินเท่านั้นที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้

SaaS ได้รับความนิยมมากขึ้นในธุรกิจต่างๆ เนื่องจากมีความคุ้มค่ามากกว่าการจัดซื้อซอฟต์แวร์แบบเดิม ซึ่งมักจะต้องซื้อใบอนุญาตใหม่สำหรับแต่ละเวิร์กสเตชัน นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์แบบออนดีมานด์ยังช่วยลดต้นทุนการใช้งานและเสียเวลาอีกด้วย

Matt Maddox ซีอีโอของ Wynn Resorts มีแนวคิดว่าเศรษฐกิจของเนวาดาจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรเมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกำลังผลักดันให้รัฐบาล Steve Sisolak พิจารณาเปิดบางส่วนของ Las Vegas Strip อีกครั้งในเดือนหน้า

Wynn CEO Maddox วางแผนที่จะเปิดเวกัสอีกครั้ง

Matt Maddox ซีอีโอของ Wynn มีแผนจะเปิดเศรษฐกิจของเนวาดาอีกครั้ง และหวังว่า Gov. Steve Sisolak จะทำเช่นนั้นในเดือนพฤษภาคม (ภาพ: พินเทอเรส)

ในบทความแสดงความคิดเห็นสำหรับNevada Independentแมดดอกซ์ชี้ให้เห็นว่าเนวาดาผ่านการรักษาในโรงพยาบาลที่มีโคโรนาไวรัสสูงสุด และการเสียชีวิตของรัฐต่อประชากรหนึ่งล้านคนนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เจ้านายของ Wynn ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับสิ่งที่เขาเรียกว่า “เส้นโค้งที่ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว” เพื่อที่จะหนุนเศรษฐกิจของรัฐซิลเวอร์ที่กำลังอ่อนแอ ในขณะ นี้

เศรษฐกิจของเรากำลังตกต่ำ เนวาดาน่าจะเป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในประเทศและประสบปัญหาการว่างงานสูงมาก” แมดดอกซ์เขียนในIndependent “จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เส้นโค้งนี้แบนลง เพื่อให้เราสามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน”

Wynn จ่ายเงินให้พนักงานจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งบางรายบน Strip ที่เลิกจ้างคนงาน นับเป็นการย้ายที่พิสูจน์แล้วว่าได้กำไรในศาลที่รับฟังความเห็นสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่าย 3 ล้านดอลลาร์ต่อวัน หรือ 180 ล้านดอลลาร์สำหรับสองเดือน ในเดือนมีนาคม Sisolak ประกาศปิดกิจการเป็นเวลา 30 วันสำหรับธุรกิจ Silver State ที่ไม่จำเป็น รวมถึงคาสิโนด้วย ในเวลาต่อมา ผู้ว่าการรัฐได้เลื่อนวันดังกล่าวกลับไปเป็นวันที่ 30 เมษายน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้นำธุรกิจและนักการเมืองต่างพากันเดือดดาลด้วยการส่งสัญญาณว่าคำสั่งปิดอาจมีอายุเกินสิ้นเดือนนี้

ผู้ชายที่มีแผน

ในเอกสารชื่อ “Wynn Las Vegas Health & Sanitation Program” ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท Maddox สรุปแผนหลายขั้นตอนที่สามารถเริ่มต้นเศรษฐกิจของเนวาดาใหม่ได้

ผู้นำ Wynn แนะนำให้คณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับโควิด-19 ในรัฐเนวาดามุ่งเน้นไปที่การทดสอบและ “การเปิดเศรษฐกิจใหม่อย่างปลอดภัย” เขาเสริมว่าบางส่วนของเศรษฐกิจท้องถิ่นของรัฐซิลเวอร์ควรเปิดอีกครั้งในต้นเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจาก “การลดจำนวนผู้เข้าพัก ใช้มาตรการรักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่ เราทุกคนต้องสวมหน้ากาก การสวมหน้ากากทำให้รู้สึกไม่สบาย อย่างไรก็ตาม มันจะช่วยให้เศรษฐกิจของเรากลับมาเปิดได้เร็วขึ้น”

Maddox ยังกล่าวอีกว่าผู้นำในเนวาดาควรติดตามข้อมูลที่ได้รับจาก “ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองเพื่อติดตามเกณฑ์มาตรฐาน” เช่น ความเร็วในการทดสอบไวรัสโคโรนาที่เพิ่มขึ้น การเสียชีวิตและการรักษาในโรงพยาบาลต่อผู้อยู่อาศัยนับล้านคนที่เหลืออยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ความพร้อมของโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดโควิดระลอกที่สอง 19 เคสมาถึง และทำให้ข้อมูลทั้งหมดพร้อมสำหรับสาธารณะโดยผ่านการตรวจสอบจุดข้อมูลเหล่านั้น

Maddox กล่าวว่าหาก Nevada สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้นภายในกลางเดือนพฤษภาคม Sisolak ควรพิจารณาการเปิด Strip อีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป “ด้วยมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด”

เรื่องประสบการณ์

นอกเหนือจากคู่แข่งอย่าง Las Vegas Sands และ MGM Resorts International แล้ว Wynn มีประสบการณ์ในการใช้การคัดกรอง coronavirus ที่เข้มงวดและโปรโตคอลการเว้นระยะห่างทางสังคม เพราะนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในมาเก๊าในปัจจุบัน บริษัทเหล่านั้นคือสามในหกผู้รับสัมปทานในศูนย์เกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลังจากการปิด 15 วันของ COVID-19 ในเดือนกุมภาพันธ์คาสิโนมาเก๊าค่อย ๆ เปิดให้บริการอีกครั้งในขณะที่กำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายโต๊ะอยู่ห่างจากผู้เล่นหกฟุต รัฐบาลยังบังคับให้ผู้ประกอบการจำกัดจำนวนผู้เล่นที่โต๊ะให้เหลือครึ่งหนึ่งของความจุปกติ ในขณะเดียวกันก็กำหนดให้มีสล็อตแมชชีนเปิดอยู่ ซึ่งหมายความว่าพื้นที่เหล่านั้นกำลังทำงานด้วยความจุที่ลดลงอย่างมาก

ผู้ให้บริการเดิมพันในสหราชอาณาจักรBetfredถูกกล่าวหาว่าละเมิดสัญญาที่จะให้เกียรติแก่เงินทุนของลูกค้าMoPlay เดิม

ลูกค้าเก่าของ Betfred หยุดทำงาน

ลูกค้าเก่าของ MoPlay บางรายอ้างว่า Betfred ปฏิเสธที่จะยกเลิกการตรึงยอดคงเหลือของผู้เล่นที่ชนะในระยะยาว (ภาพ: เบ็ตเฟรด)

Betfred ได้รับฐานข้อมูลลูกค้าของ MoPlay จากผู้ชำระบัญชีเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ประกาศล้มละลายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้น Addison Global ซึ่งตั้งอยู่ในยิบรอลตาร์ซึ่งซื้อขายในชื่อ MoPlay ได้หยุดดำเนินการถอนเงินของลูกค้าหลังจากใบอนุญาตการพนันถูกเพิกถอนโดยหน่วยงานกำกับดูแลในยิบรอลตาร์และ อังกฤษ.

ลูกค้า MoPlay หลายคนกลัวว่าเงินของพวกเขาจะหายไป แต่การแทรกแซงของ Betfred มอบความหวังใหม่

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม MoPlay ได้ส่งอีเมลรายชื่อลูกค้าเพื่อบอกว่ามีการตกลงกันว่าผู้เล่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จะ “ได้รับโอกาสให้ Betfred มอบเงินสดคงเหลือของพวกเขา”

นักพนันเพียงแค่ต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีกับ Betfred เพื่อยกเลิกการตรึงเงินสดที่ถืออยู่ในบัญชี MoPlay ของพวกเขา อีเมลอธิบาย

“เราขออภัยที่ใช้เวลานานมากในการบรรลุผลนี้สำหรับคุณ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เราได้ทำข้อตกลงด้วยนั้นมีชื่อเสียงสูงและปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด” อ่านอีเมล

ผู้เล่นมีกำไรมากเกินไป?

จากข้อมูลของ The Guardianบัญชี MoPlay ประมาณ 180,000 บัญชีได้ย้ายไปที่ Betfred เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ลูกค้าบางรายรายงานบนโซเชียลมีเดียว่าเจ้ามือรับแทงได้รักษายอดคงเหลือไว้ แต่คนอื่นๆ กล่าวว่าพวกเขายังไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของพวกเขาได้ โดยกล่าวหาว่าบริษัทเป็นผู้เลือกว่าจะจ่ายให้ใคร

ลูกค้า MoPlay บางคนบอกกับฟอรัมอินเทอร์เน็ตการเดิมพัน Justice4Punters ว่า Betfred เลือกที่จะไม่ยกเลิกการระงับยอดคงเหลือเนื่องจากบัญชีของพวกเขาในอดีตถูก “จำกัด” เพราะพวกเขาเป็นนักพนันกีฬาที่ชนะในระยะยาว

“เราได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมากพอสมควร” Brian Chappell จาก Justice4Punters กล่าวกับThe Guardian “การร้องเรียนทั้งหมดดูเหมือนจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน — พวกเขามีบัญชีการเดิมพันที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นกับ MoPlay และ/หรือกับ Betfred

จากสิ่งที่เราถูกส่งมา J4P ก็ไม่ชัดเจนว่าทำไมลูกค้าเหล่านี้ถึงได้รับการปฏิบัติที่ต่างออกไป เว้นแต่ว่าทั้งหมดจะดูค่อนข้างสะดวกในเชิงพาณิชย์” Chappell กล่าวเสริม

โฆษกของ Betfred กล่าวว่า: “เราไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของบุคคลในฐานข้อมูลลูกค้า MoPlay และเราไม่ได้ปิดบัญชี BetFred ใด ๆ เพื่อป้องกันการย้ายยอดคงเหลือของ MoPlay

“การดำเนินการของเราจนถึงวันที่ 100% ตามเงื่อนไขของสัญญากับผู้ชำระบัญชี และสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ย้าย เรากำลังนำพวกเขาไปยังผู้ชำระบัญชีเพื่อยื่นคำร้องในการชำระบัญชี”

ผู้ชาย. ยูไนเต็ด แคลช

MoPlay เปิดตัวอย่างกระฉับกระเฉงในปี 2018 ลงนามในข้อตกลง “พันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการ” กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ฟุตบอลอังกฤษอย่างรวดเร็ว แต่ตามคำร้องเพื่อชำระบัญชีที่ยื่นต่อศาลฎีกายิบรอลตาร์เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทได้รับสัญญาว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 160 ล้านดอลลาร์ก่อนการเปิดตัว ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นจริง

ในเดือนกันยายน 2019 United ฟ้อง Addison Global ซึ่งซื้อขายในชื่อ MoPlay โดยเรียกเงิน 15.5 ล้านดอลลาร์จากการชำระเงินที่ขาดหายไป

เอกสารของศาลเปิดเผยว่าเจ้าของผลประโยชน์สูงสุดของ Addison Global คือผู้บริจาคทรัมป์และเจ้าพ่อสินเชื่อเงินด่วนชาวอเมริกันRoderick Aycox

Las Vegas Sands เสร็จสิ้นการขาย 1.3 พันล้านดอลลาร์ของอดีตรีสอร์ทคาสิโนในเพนซิลเวเนียในเบธเลเฮมให้กับ Wind Creek Hospitality เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงวันนี้ และธุรกรรมนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยยักษ์ใหญ่คาสิโน

คาสิโนลาสเวกัสแซนด์สเบธเลเฮม

Sands Bethlehem กลายเป็น Wind Creek Bethlehem หลังจาก Las Vegas Sands ยกเลิกการโหลดคาสิโนเพนซิลเวเนียเมื่อปีที่แล้ว (ภาพ: Sands Bethlehem/Wind Creek/Casino.org)

มีเพียงไม่กี่คนที่เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนากำลังจะมาในปี 2019 ด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เมื่อหลายเดือนก่อน Wind Creek ซึ่งเป็นหน่วยเกมของ Poarch Band of Creek Indians ในแอละแบมา ฉลองการขยายธุรกิจไปยังเพนซิลเวเนียเมื่อข้อตกลงปิดลง

Wind Creek หนึ่งในคาสิโนที่ทำกำไรได้มากที่สุดจาก 12 แห่งในเพนซิลเวเนียประกาศอย่างรวดเร็วว่านอกเหนือจากการซื้อรีสอร์ทแล้ว ยังเดินหน้าด้วยการขยายโรงแรมมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก 276 ห้อง แผนการลงทุนยังเรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่การประชุมอีก 42,000 ตารางฟุต

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. Wind Creek กล่าวว่ากำลังพิจารณาที่จะไถมากถึง 250 ล้านดอลลาร์ในNo. 2 Machine Shop ที่ อยู่ติดกัน เพื่อเปลี่ยนอาคารเก่าแก่ให้เป็นสวนน้ำในร่มและโรงแรมขนาด 400 ห้อง

คาสิโน Go Dark

รัฐเพนซิลเวเนียมีผู้ป่วยโควิด-19 มากเป็นอันดับสี่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีผลตรวจเป็นบวก 33,232 ราย และเสียชีวิต 1,204 ราย เนื่องจากคำสั่งปิดกิจการที่ไม่จำเป็นทั้งหมดของผู้ว่าการทอม วูล์ฟ คาสิโนในรัฐจึงถูกปิดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม

เป็นผลให้รายรับจากการเล่นเกม (GGR) ลดลง 51 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคม คาสิโนได้รับรางวัล 153.48 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ลดลงจาก 316.27 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2019 การสูญเสียบางส่วนถูกชดเชยด้วยการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งยังคงดำเนินการต่อไปโดยไม่มีข้อจำกัด

GGR เดือนเมษายนจากคาสิโนที่มีอิฐและปูนจะมีมูลค่ารวม $0 ในเดือนเมษายน คำสั่งปิดของ Wolf ดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างน้อย แม้ว่าเครือจักรภพจะเริ่มเปิดธุรกิจบางอย่างอีกครั้ง คาสิโนก็ไม่คาดว่าจะรวมอยู่ในระยะเริ่มต้น

ในเดือนมีนาคม Wind Creek Bethlehem ซึ่งปัจจุบันเรียกว่ารีสอร์ท Sands Bethlehem เป็นผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายปี คาสิโนรายงาน GGR เพียง 14.66 ล้านดอลลาร์ ลดลง 71.2 เปอร์เซ็นต์จากเดือนเดียวกันในปี 2019

น้อยแต่มาก

เมื่อคาสิโนเชิงพาณิชย์ทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาปิดตัวลง ยิ่งเปิดรับน้อยก็ยิ่งดีสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบัน

หลังจากการขายเบธเลเฮม ลาสเวกัสแซนด์สมีคาสิโนในลาสเวกัส สิงคโปร์ และศูนย์กลางการพนันที่ร่ำรวยที่สุดในโลกของมาเก๊าเท่านั้น

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Sheldon Adelson เจ้าของ Sands ซึ่งร่วมกับ Miriam ภรรยาของเขาควบคุมเกือบ 57 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่าจะงดการจ่ายเงินปันผลเป็นการชั่วคราว เขาเปิดเผยโครงการในสิงคโปร์และมาเก๊า – คาดว่าจะมีมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ – ยังคงเดินหน้าต่อไป

มหาเศรษฐียังกล่าวอีกว่าภาวะเศรษฐกิจกำลังสุกงอมสำหรับแซนด์สในการเข้าซื้อกิจการคาสิโนที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกสำหรับบริษัท

“ฉันเห็นโอกาสเชิงกลยุทธ์มากมายสำหรับบริษัทของเรา เนื่องจากความแข็งแกร่งทางการเงินของเรา” Adelson กล่าวกับนักลงทุน “เป็นเพราะการมองโลกในแง่ดีนี้ เราจึงระงับการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เรามีทางเลือกสูงสุดในการดำเนินตามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเราและในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต”

ลอตเตอรีเซาท์แคโรไลนาได้ขยายสัญญากับ Scientific Games ออกไปอีก 6 ปี โดยเพิ่มความร่วมมือ 18 ปีซึ่งปลอมแปลงขึ้นเมื่อลอตเตอรี่เปิดตัวในปี 2545

เกมวิทยาศาสตร์ลอตเตอรีเซาท์แคโรไลนา

ลอตเตอรีเซาท์แคโรไลนาจะยังคงทำสัญญากับ Scientific Games สำหรับการดำเนินงานต่อไป (ภาพ: FOX Carolina)

Scientific Games ซึ่งเป็นบริษัทในลาสเวกัสซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการเล่นเกมและลอตเตอรี ได้ออกแบบและผลิตเกมลอตเตอรีทันทีทุกเกมที่จำหน่ายในเซาท์แคโรไลนา การขยายสัญญารวมถึงคลังสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย ​​เช่นเดียวกับแอพมือถือลอตเตอรี “รุ่นต่อไป” ที่ให้บริการแบบโต้ตอบ

เราบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาโดยทำงานร่วมกับ Scientific Games ในฐานะผู้ให้บริการเกมทันใจหลักของเรา” Hogan Brown ผู้อำนวยการบริหารสลากกินแบ่งการศึกษาของเซาท์แคโรไลนากล่าว “การดำเนินโครงการ Scientific Games Enhanced Partnership อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง จะเสริมสร้างความสามารถของเราในการเพิ่มรายได้อย่างมีความรับผิดชอบสำหรับการศึกษาในเซาท์แคโรไลนา”

จากข้อมูลAlmanac World Lottery ปี 2020 ของ La Fleurระบุว่า Scientific Games ดำเนินการลอตเตอรี่ทั้งหมด 10 อันดับแรกจาก 10 อันดับแรก

ผู้รับผลประโยชน์ลอตเตอรี

ภารกิจของ South Carolina Lottery คือการให้ทุนสนับสนุนโครงการการศึกษาในรัฐ Palmetto

ลอตเตอรีสดใหม่จากช่วง 12 เดือนที่ดีที่สุด โดยขายตั๋วได้รวม 1.98 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2019 หลังจากได้รับรางวัลมูลค่า 1.31 พันล้านดอลลาร์ มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นผู้ค้าปลีก 140 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไปสำเร็จแล้ว 487.6 ล้านดอลลาร์ถูกทิ้งไว้เพื่อการศึกษา

ในเดือนมีนาคมปี 2019 ผู้ชนะเพียงคนเดียวของแจ็กพอต Mega Millions ที่ทำสถิติสูงสุด 1.537 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นรางวัลลอตเตอรี ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสลากเพียงใบเดียวในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ถูกนำไปแลก ผู้ชนะที่ไม่ระบุชื่อซื้อตั๋วที่ KC Mart ในซิมป์สันวิลล์ เซาท์แคโรไลนา

เจ้าของร้านสะดวกซื้อได้รับเงิน 50,000 ดอลลาร์จากการขายสลากกินแบ่งระหว่างรัฐที่ถูกรางวัล ภาษีของรัฐจากการชนะอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์

อนาคตออนไลน์?

ปัจจุบันมีสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงแปดแห่งเท่านั้นที่มีเกมออนไลน์ เซาท์แคโรไลนาไม่ใช่หนึ่งในนั้น

ปัจจุบัน ลอตเตอรีเซาท์แคโรไลนาเสนอเกมทันใจและเกมที่สร้างจากเทอร์มินัล โดยพอร์ตโฟลิโอหลังนี้ประกอบด้วย Pick 3, Pick 4, Palmetto Cash 5 และ Lucky for Life รัฐยังมีส่วนร่วมในเกมระหว่างรัฐ Powerball และ Mega Millions

ลอตเตอรีของรัฐมักจะอ้างถึงเกมที่สร้างโดยเทอร์มินัลว่าเป็น “เกมออนไลน์” ซึ่งทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้เล่นลอตเตอรี Palmetto

คำว่า ‘เกมออนไลน์’ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต” เว็บไซต์ลอตเตอรีอธิบาย “อันที่จริง คุณได้รับอนุญาตให้ซื้อสลากจากร้านค้าปลีกลอตเตอรีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คำว่า ‘ออนไลน์’ ถูกใช้เนื่องจากเทอร์มินัลที่ใช้ในการตรวจสอบและจ่ายตั๋วมีสายข้อมูล ‘เปิดตลอดเวลา’ ที่เชื่อมต่อเทอร์มินัลของผู้ค้าปลีกกับระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง”

แอพลอตเตอรีเซาท์แคโรไลนา – พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Apple และ Android – ช่วยให้ผู้เล่นดูหมายเลขที่ออก ตรวจตั๋วและโปรโมชั่นโอกาสครั้งที่สอง

แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีแผนที่จะเสนอเกมลอตเตอรีผ่านอินเทอร์เน็ตในเซาท์แคโรไลนา แต่การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่กำลังดำเนินอยู่ได้ทำให้ยอดขายลอตเตอรีลดลงตามสถานที่จริงทั่วประเทศ ลอตเตอรี่ของรัฐพร้อมเกมออนไลน์กำลังรายงานยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตสุขภาพ