สมัคร Star Vegas เว็บสตาร์เวกัส สล็อตสตาร์เวกัส แอพ Star Vegas

มาเก๊าคาดว่าจะสูงที่สุดในรอบสามปีในเดือนมิถุนายน รายได้จากการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์

โพสต์เมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 02:55น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 02:57น.

สำนักประสานงานการเล่นเกมและการตรวจสอบของมาเก๊าจะเปิดเผยสถิติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประสิทธิภาพรายได้ของเดือนมิถุนายนสำหรับอุตสาหกรรมในวันเสาร์นี้ และผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับข่าวดี

รายได้จากการเล่นเกมมาเก๊ามิถุนายน

รายได้ในเดือนมิถุนายนจะไม่ได้รับการยืนยันจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม แต่มาเก๊าพร้อมที่จะต้อนรับประสิทธิภาพการเล่นเกมรายเดือนที่ดีที่สุดในรอบสามปี (ภาพ: 360 การเดินทาง)

Richard Huang นักวิเคราะห์การวิจัยของบริษัทให้บริการทางการเงินของญี่ปุ่น คาดการณ์ว่ารายรับรวมของเกมจะอยู่ที่ 21.1 พันล้านดอลลาร์ (2.62 พันล้านดอลลาร์) หากการคาดการณ์ของเขาถูกต้องแม่นยำ ก็จะเพิ่มขึ้นเกือบ 33% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2559

เมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้ว ภาคการเล่นเกมของมาเก๊าสร้าง MOP15.8 พันล้านดอลลาร์ 1.97 พันล้านดอลลาร์) หากหวงถูกต้อง เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นปีต่อปีจะเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014

อย่างไรก็ตาม ยอดรวมของเดือนมิถุนายนจะยังคงลดลงแปดเปอร์เซ็นต์จากเดือนพ.ค. เนื่องจากพื้นที่การพนันของเมืองใช้เงิน 2.83 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว

การฟื้นตัวของมาเก๊า

ในปี 2014 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ริเริ่มการรณรงค์ปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงกระแสเงินไหลออกนอกชายฝั่งผ่านผู้ให้บริการรถขยะวีไอพีไปยังมาเก๊า

ด้วยเหตุนี้ บริษัทท่องเที่ยวหลายร้อยแห่งที่จัดงานเลี้ยงให้กับชนชั้นสูงของแผ่นดินใหญ่จึงปิดร้าน การจราจรที่ห้องวีไอพีชะลอตัวลง และปริมาณคาสิโนมาเก๊าทั้งหมดลดลงจาก 45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556 เป็น 28 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

แต่เมื่อจินผิงเริ่มแสดงสัญญาณการยึดเกาะมาเก๊าน้อยลง สิ่งต่างๆ ก็เริ่มกลับมามองอีกครั้ง หลังจากสองปีติดต่อกันของการสูญเสียรายได้รายเดือน เมืองได้โพสต์รายงานรายเดือนติดต่อกัน 10 ครั้งในสีดำ

รายได้สูงสุดต่อเดือนเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งรายรับในเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้นเกือบ 24%

อุตสาหกรรมรั้นของจีน

คาดว่าบริษัทคาสิโนที่ลงทุนในมาเก๊าสูญเสีย 146 พันล้านดอลลาร์ในช่วง VIP หนีบ แต่เนื่องจากการเล่นเกมดูเหมือนจะถึงจุดต่ำสุดในปี 2015 หุ้นจึงค่อยๆ เริ่มชดเชยการขาดทุน

Sands China, MGM China Holdings และ Wynn Macau คาสิโนเอเชียสามแห่งสำหรับกลุ่มบริษัทในลาสเวกัส ต่างก็ทำได้ดีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

Sands ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจาก 21.60 HKD (2.77 ดอลลาร์) ในเดือนมกราคมเป็น 4.60 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น 66% MGM เพิ่มขึ้นจาก 1.04 ดอลลาร์ในเดือนมกราคมเป็น 2.22 ดอลลาร์ซึ่งเป็นกำไรที่น่าประทับใจ 113% และ Wynn ได้เพิ่มจาก 0.93 ดอลลาร์เป็น 2.32 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นรายได้สูงสุดที่เกือบ 150%

และในขณะที่นักลงทุนบางคนทำกำไร แต่ส่วนใหญ่หวางยังคงรั้นในหุ้นการพนันของมาเก๊า

“มีพาดหัวข่าวเชิงลบสองหัวข้อในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการทำกำไร แต่เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกรณีการลงทุนระยะกลางสำหรับภาคส่วนนี้” เขาเขียนไว้ในบันทึกย่อของเขา

Huang ให้ความเห็นว่าการระงับการเดิม สมัคร Star Vegas พันพร็อกซี่ล่าสุด เช่นเดียวกับ Galaxy Macau กำลังถูกสอบสวนสำหรับการอนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องวีไอพี (การเตือนให้นักลงทุนทราบว่าเมืองยังคงบังคับให้ผู้สูบบุหรี่ไปยังพื้นที่ที่กำหนด) ทำให้เกิดความตื่นตระหนก

“ที่กล่าวว่าสำหรับรายได้จากการเล่นเกมรวมทั่วเมืองนั่นเป็นเหมือนรอยบุ๋มมากกว่าความเสียหายที่สำคัญ” เขากล่าวสรุป

แล็ดโบร๊กส์เผชิญกับการสอบสวนหลังจากพบรายละเอียดของผู้ติดการพนันในถุงขยะ

โพสต์เมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 01:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 11:52น.

แล็ดโบร๊กส์เจ้ามือรับแทงชาวอังกฤษถูกทิ้งให้หน้าแดงในสัปดาห์นี้ หลังจากพบเอกสารที่มีชื่อ ที่อยู่ และรูปถ่ายของผู้ติดการพนันที่แยกตัวออกจากตัวเองถูกทิ้งลงในถุงขยะนอกร้านพนัน

แล็ดโบร๊กส์ละเมิดการคุ้มครองข้อมูล

องค์กรการกุศลเกี่ยวกับการพนันกังวลว่าเหตุการณ์ที่แล็ดโบร๊กส์อาจขัดขวางนักพนันที่มีปัญหาจากการใช้แผนการแยกตนเองของ MOSES (ภาพ: ฟิล เชอร์ลีย์)

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสูงนี้ถูกพบโดยคนสัญจรนอกสาขาแล็ดโบร๊กส์บนถนนกลาสโกว์ที่พลุกพล่าน ตรงข้ามสถานีรถไฟหลักของเมืองสก็อตแลนด์

โครงการยกเว้นตนเองสำหรับผู้ให้บริการหลายรายของสหราชอาณาจักร (MOSES) ช่วยให้นักพนันที่มีปัญหาสามารถห้ามตนเองจากการวางเดิมพันกับเจ้ามือรับแทงหลายคนพร้อมกันและจำเป็นต้องเป็นความลับอย่างสูง

เกรงว่าเหตุการณ์เช่นนี้อาจกีดกันผู้ที่อ่อนแอจากการลงชื่อสมัครใช้

การละเมิดการปกป้องข้อมูล

คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรบอกกับเดอะการ์เดียนว่ากำลังตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกทิ้งลงบนถนนได้อย่างไร และบริษัทได้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือไม่

ผู้จัดงาน MOSES รับรองกับนักพนันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกทำลายตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง

“รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและแชร์กับเจ้ามือรับแทงที่เข้าร่วม บริษัท และผู้ดูแลระบบเท่านั้น” คำมั่นสัญญาบนเว็บไซต์

“ลูกค้าเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกรวบรวมอย่างระมัดระวังและได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม” ทิม มิลเลอร์ กรรมการบริหาร Gambling Commission กล่าว “เราคาดหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจการพนันปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลทั้งหมด ซึ่งบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล (ICO) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด เราคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติงานทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อลดอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้น”

โมเสสศักดิ์สิทธิ์!

MOSES ได้รับการจัดการโดย Senet Group ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริมการพนันที่รับผิดชอบต่อสังคม ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยเจ้ามือรับแทงรายใหญ่สี่รายของสหราชอาณาจักร ได้แก่William Hill , Ladbrokes, Coral และ Paddy Power

ในขณะที่เจ้ามือรับแทงทุกคนมีแผนการแยกตนเองเป็นรายบุคคล MOSES ตั้งเป้าที่จะเป็นวงกว้างในอุตสาหกรรม ดังนั้นลูกค้าที่ห้ามตนเองจากเจ้ามือรับแทงคนเดียวจะถูกแบนจากเจ้ามือรับแทงที่เข้าร่วมทั้งหมดพร้อมกัน

นักพนันที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมจะแยกตัวเองออกโดยอัตโนมัติเป็นเวลาหนึ่งปี และการแบนไม่สามารถยกเลิกได้ในช่วงเวลานั้น หลังจาก 12 เดือนแรก เงินดังกล่าวจะคงอยู่ต่อไปอีก 6 เดือน เว้นแต่ลูกค้าจะร้องขอเป็นอย่างอื่น

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์นี้จะไม่ทำให้ใครเลิกใช้การกีดกันตนเอง เนื่องจากงานวิจัยที่เราตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคมพบว่า 83 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ใช้มันพบว่ารูปแบบนี้มีประสิทธิภาพ แม้ว่าเราจะแนะนำการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญควบคู่ไปกับมาตรการดังกล่าวเสมอ Marc Etches ผู้บริหารระดับสูงของ GambleAware กล่าวกับ Guardian

แล็ดโบร๊กส์กล่าวว่ามันกำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้เปิดตัวการสอบสวนภายในอย่างเต็มรูปแบบร่างกฎหมายขยายคาสิโนคอนเนตทิคัตลงนามโดยผู้ว่าการ Dannel Malloy อนุญาตให้ชนเผ่าเสนอการเล่นเกมบนดินแดนที่ไม่ใช่อธิปไตย

โพสต์เมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 10:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 11:11น.

เส้นทางทางกฎหมายสำหรับคาสิโนคอนเนตทิคัตในอีสต์วินด์เซอร์ได้รับการปูแล้วหลังจากผู้ว่าการ Dannel Malloy (D) ลงนามในพระราชบัญญัติสาธารณะ 17-89 ร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ชนเผ่า Mashantucket Pequot และ Mohegan ร่วมกันสร้างสถานที่เล่นการพนันผ่านดาวเทียม

การแสดงคาสิโน East Windsor

มันไปได้เลย: เมื่อมีการลบบล็อกทางกฎหมายออกไป East Windsor ใหม่ คาสิโนชนเผ่าคอนเนตทิคัต (แสดงไว้ที่นี่ในการแสดงผลทางสถาปัตยกรรมที่เสนอ) เพื่อดำเนินการบนดินแดนที่ไม่ใช่อธิปไตยสามารถดำเนินการได้ (ภาพ: สถาปนิก Tecton / MMCT)

การย้ายความขัดแย้งทำให้กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันทำงานร่วมกันในฐานะนิติบุคคลที่เรียกว่า MMCT เพื่อดำเนินการคาสิโนบนดินแดนที่ไม่ใช่อธิปไตย นอกจากนี้ยังทำให้การเล่นเกมของรัฐกระชับกับชนเผ่าในคำถามเนื่องจากข้อตกลงปัจจุบันกำหนดให้คอนเนตทิคัตละเว้นจากการขยายการพนัน

ในการลงนามในใบเรียกเก็บเงินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มัลลอย กล่าวว่า มาตรการนี้จะ คุ้มครองงานในรัฐคอนเนตทิคัต

“อย่าพลาดเรื่องนี้ กฎหมายที่ฉันลงนามในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐคอนเนตทิคัต และการรักษาความปลอดภัยให้กับงานเหล่านั้นในรัฐของเรา” ผู้ว่าการซึ่งตอนนี้อยู่ในสมัยที่ 2 กล่าวในแถลงการณ์ “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐของเรารักษาความเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและกระชับกับชนเผ่า Mohegan และ Mashantucket Pequot ซึ่งจ้างผู้อยู่อาศัยในคอนเนตทิคัตหลายพันคนที่คาสิโนของพวกเขา”

MGM Resorts มีกำหนดจะเปิดคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ในสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ในปี 2018 ห่างออกไปทางใต้ประมาณ 13 ไมล์ หวังว่าคาสิโน East Windsor ที่ยังไม่มีชื่อซึ่งคาดว่าจะมีราคา 300 ล้านดอลลาร์ จะป้องกันไม่ให้เงินดอลลาร์สำหรับการพนันไหลไปทางเหนือ ข้ามพรมแดนของรัฐ

MMCT กับ MGM

ลายเซ็นของ Malloy กลายเป็นเรื่องแปลกใจเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ รอบที่ 2 เพิ่ง ยึดถือคำตัดสินของศาลล่างให้ยกฟ้องคดีที่ MGM Resorts ยื่นฟ้อง กลุ่มเกมและการบริการในเนวาดาฟ้องคอนเนตทิคัตโดยอ้างว่าไม่สามารถจัดกระบวนการประมูลที่แข่งขันได้สำหรับคาสิโนที่สาม

สภานิติบัญญัติของคอนเนตทิคัตแย้งว่าไม่จำเป็น เนื่องจากคาสิโนดาวเทียมจะได้รับการจัดสรรสำหรับชนเผ่าเท่านั้นที่จะดำเนินการ โดยเสริมว่ารัฐไม่ได้ทำให้การพนันเชิงพาณิชย์ถูกกฎหมาย สำนักกิจการอินเดียของสหรัฐฯ ไม่น่าแปลกใจเลย เข้าข้างข้อโต้แย้งนั้น

คาสิโนจะถูกสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงภาพยนตร์ปิดใกล้ I-91 สิ่งอำนวยความสะดวก 200,000 ตารางฟุตจะมีเครื่องสล็อต 2,000 เครื่องและระหว่าง 50 ถึง 150 เกมบนโต๊ะ

ผลประโยชน์ของรัฐ

MMCT จะยังคงให้เกียรติเกมคอมแพ็คสำหรับคาสิโน Foxwood และ Mohegan Sun สถานที่จัดงานอีสต์วินด์เซอร์คอนเนตทิคัตจะปฏิบัติตามข้อตกลงการแบ่งรายได้แบบเดียวกัน โดยรายได้รวม 25 เปอร์เซ็นต์จะถูกส่งไปยังกองทุนของรัฐ

การร่วมทุนของชนเผ่าจะจ่ายเงินครั้งแรก 1 ล้านดอลลาร์สำหรับใบอนุญาตใหม่ ในที่สุด MMCT จะจัดสรรเงิน $ 300,000 ต่อปีเพื่อไปสู่โปรแกรมการพนันที่มีปัญหา

จากภาษีการเล่นเกม 25 เปอร์เซ็นต์ที่จัดสรรสำหรับรัฐ 15 เปอร์เซ็นต์จะไปสู่กองทุนทั่วไป ในขณะที่อีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะถูกใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในคอนเนตทิคัต

ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจะครอบคลุมโดย MMCT เช่นกัน นอกจากนี้ เมืองใกล้เคียงของอีสต์วินด์เซอร์ ได้แก่ เอลลิงตัน เอนฟิลด์ เซาท์วินด์เซอร์ วินด์เซอร์ล็อกส์ อีสต์ฮาร์ตฟอร์ด และฮาร์ตฟอร์ด จะได้รับเงินช่วยเหลือประจำปีของตนเองจำนวน 750,000 ดอลลาร์จากรัฐ

“ด้วยความเสี่ยงอย่างมาก เราไม่สามารถขอบคุณ [ผู้ว่าการมัลลอย] และหุ้นส่วนของเขาในสภานิติบัญญัติได้มากพอที่จะยืนหยัดร่วมกับเราในการต่อสู้เพื่อรักษางานและรายได้ในรัฐคอนเนตทิคัต” ร็อดนีย์ บัตเลอร์ ประธานของ Mashantucket กล่าวหลังการตัดสินใจศาลฎีกาได้ยินคดีนิวเจอร์ซีย์สำหรับการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมาย

โพสต์เมื่อ: 27 มิถุนายน 2017, 03:07น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 27 มิถุนายน 2017, 05:49น.

ศาลฎีกาสหรัฐประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะรับฟังข้อโต้แย้งในคดีของรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายภายในขอบเขตของตนเอง โดยมองข้ามความคิดเห็นจากอัยการ สูงสุด ว่าศาลมีการพิจารณาเพียงเล็กน้อย

Raymond Lesniak สู้เพื่อเดิมพันกีฬา

State Sen. Raymond Lesniak ผู้เสนอการเดิมพันกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์มาเป็นเวลานานกล่าวว่าเขา “มั่นใจมาก” ว่าศาลฎีกาจะลงคะแนนให้นิวเจอร์ซีย์เดิมพันกีฬาในคาสิโนของพวกเขา (ภาพ: NJ.com)

กรณีนี้สามารถยกเลิกบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและสมัครเล่น (PAPSA) ปี 1992 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออนาคตของการพนันกีฬาทางกฎหมายทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

นิวเจอร์ซีย์ต่อสู้มาอย่างยาวนานเพื่อสิทธิที่จะเสนอการพนันกีฬาที่คาสิโนและสนามแข่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่มันได้รับความผิดหวังทุกครั้งที่มีการดำเนินคดีเพื่อหยุดการเปิดตัวโดยลีกกีฬาระดับมืออาชีพและระดับวิทยาลัย

Saga ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดความซับซ้อนของนิยายเกี่ยวกับกฎหมายที่ซับซ้อนมาก ในปี 2013 รัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ผ่านกฎหมายเพื่ออนุญาตและควบคุมการพนันกีฬา ซึ่งถูกท้าทายและพ่ายแพ้ในศาลรัฐบาลกลาง

ดังนั้นรัฐจึงได้ออกกฎหมายยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยของตนเองต่อการพนันกีฬา แทนที่จะแสวงหา “อนุญาต” แนวปฏิบัติซึ่ง PAPSA จะไม่อนุญาต ทาง PAPSA กลับเลือกที่จะไม่บังคับใช้ข้อห้ามของตนเอง

แต่สิ่งนี้ถูกท้าทายอีกครั้งในศาลโดย NFL และ NCAA

ในที่สุด ศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินว่า “ไม่บังคับ” บางอย่างก็เหมือนกับ “ให้อำนาจ” ทนายความของรัฐนิวเจอร์ซีย์โต้แย้งว่าศาลควรแจ้งข้อกังวลว่า PASPA ละเมิดสิทธิ์การแก้ไขครั้งที่สิบของพลเมืองของตน

“การรัฐประหารของรัฐบาลกลางสำหรับเครื่องมือทางกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นเรื่องที่น่าทึ่ง เป็นประวัติการณ์ และขัดแย้งโดยตรงกับหลักนิติศาสตร์แก้ไขข้อที่สิบของศาลนี้ ซึ่งห้ามรัฐสภาควบคุมวิธีที่รัฐควบคุมพรรคการเมืองส่วนตัว” ทนายความโต้แย้งในนามของรัฐในการยื่นฟ้อง

“ไม่เคยมีมาก่อนที่มีการตีความอำนาจของรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลกลางกำหนดว่ารัฐจะยกเลิกข้อห้ามของกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวหรือไม่”

สกอตัส เทิร์นอะราวด์

ศาลฎีกาได้ชะลอการตัดสินใจว่าจะรับฟังคดีในเดือนมกราคมหรือไม่ แทนที่จะขอความเห็นของผู้รักษาการทนายทั่วไปเกี่ยวกับข้อดีของการเรียกร้องของรัฐนิวเจอร์ซีย์

สิ่งนี้ทำให้ผู้สนับสนุนการเดิมพันกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์มีความหวังเนื่องจากศาลไม่ได้เพิกเฉยต่อคำร้องของรัฐทั้งหมด เนื่องจากกรณีที่เป็นไปได้ถึง 98 เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้น

แต่เมื่ออัยการสูงสุดออกความเห็นในเดือนพฤษภาคม ความหวังมากมายตั้งแต่แอตแลนติกซิตีไปจนถึงเทรนตันก็พินาศไปอย่างรวดเร็ว ในอดีต ศาลยอมรับคำแนะนำของอัยการสูงสุด ดังนั้นสิ่งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าผู้พิพากษาเห็นความสำคัญในการตัดสินใจ

State Sen. Raymond Lesniak แชมป์ยาวนานในภารกิจการเดิมพันกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์บอกกับ NJ.com ไม่นานหลังจากการตัดสินใจว่าตอนนี้เขา “มั่นใจมาก” เกี่ยวกับโอกาสของรัฐที่จะเพิ่มน้ำหนักของ PASPA

“ฉันล้มลงห้าหรือหกครั้ง” เขากล่าว “คุณมีอาการมึนงงเล็กน้อย แต่ฉันไม่เคยยอมแพ้ และฉันคาดว่าจะชนะ”สแตนลีย์ โฮ ‘ราชาแห่งการพนัน’ ลาออกจากตำแหน่งประธานชุนตัก รักษาตำแหน่งที่ SJM Holdings

โพสต์เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 05:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 01:40น.

ในที่สุด เมื่ออายุ 95 ปี มหาเศรษฐีสแตนลีย์ โฮ ก็พร้อมที่จะคิดถึงการเกษียณอายุ

Stanley Ho Shun Yak Holdings

มีการต่อสู้ภายในระหว่าง Hos เกี่ยวกับอนาคตของอาณาจักรเกมของ Stanley Ho เมื่อเห็นที่นี่นั่งในปี 2010 โดยมีลูกชายลอเรนซ์อยู่ข้างหลังเขา ผู้ประกอบการในมาเก๊าประกาศในสัปดาห์นี้ว่าลูกสาวแพนซี่ที่สองจากขวาจะเข้ารับตำแหน่ง บริษัท ชุนตักโฮลดิ้งของเขา (ภาพ: รูปภาพ AFP/Getty)

เจ้าสัวคาสิโนมาเก๊าซึ่งถูกเรียกว่า “ราชาแห่งการพนัน” ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าเขาลาออกจากตำแหน่งประธานชุนตักโฮลดิ้งส์ Ho ก่อตั้งกลุ่มบริษัทฮ่องกงในปี 1972 และมอบสายบังเหียนให้กับ Pansy Ho ลูกสาววัย 54 ปีของเขา

เกิดในฮ่องกงในปี พ.ศ. 2464 โฮได้รับเครดิตว่าได้เปลี่ยนมาเก๊าให้เป็นศูนย์กลางการพนันอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Ho ผูกขาดการพนันในเมืองมาประมาณ 40 ปีผ่านบริษัท SJM Holdings ของเขา แต่หลังจากการโอนอำนาจอธิปไตยของมาเก๊าจากโปรตุเกสไปยังจีนในปี 2542 รัฐบาลท้องถิ่นได้ตัดสินใจอนุญาตให้มีการแข่งขันจากผู้ประกอบการคาสิโนต่างประเทศในปี 2545

ทุกวันนี้ นักธุรกิจที่ฉูดฉาดรายนี้คาดว่าจะจ้างพนักงานประมาณหนึ่งในสี่ของแรงงานทั้งหมดในมาเก๊าผ่านบริษัทต่างๆ มากมายของเขา เขายังจ้างผู้หญิงสี่คนให้เป็น “ภรรยา” ของเขาด้วย และเขามีบุตร 17 คน

แม้ว่าเขาจะหย่าร้างกันอย่างถูกกฎหมายถึงสามคน แต่เขายังคงอ้างถึงแฟนเก่าของเขาในฐานะภรรยาของเขา การมีภรรยาหลายคนยังคงถูกกฎหมายในฮ่องกงจนถึงปี 1971

การลาออกช่วยคลายความกลัว

การประกาศในวันนี้ว่าโฮกำลังจะเดินจากชุนตักได้รับข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่เหน็ดเหนื่อยกับอนาคตของ บริษัท โฮลดิ้ง การเก็งกำไรเกี่ยวกับสุขภาพของโฮเป็นที่แพร่หลายนับตั้งแต่ที่เขาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองในปี 2552 หลังจากที่ปัญหาด้านสุขภาพ เขาเริ่มจัดสรรเงินให้ภรรยาและลูกๆ ของเขา

Pansy Ho เป็นมหาเศรษฐีในสิทธิของเธอเอง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของทั้งชุนตักและ SJM มาหลายปี เป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจหญิงที่มีทักษะและมีการศึกษา ผู้ถือหุ้นดูเหมือนเธอจะรับช่วงต่อจากพ่อของเธอ เนื่องจากหุ้นของชุนตักเพิ่มขึ้น 2.4% ระหว่างการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันจันทร์

Shun Tak เริ่มต้นจากการดำเนินการขนส่งสินค้า แต่วันนี้มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการขนส่ง การพัฒนาเชิงพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์ การบริการ และการลงทุนด้านเกม นอกจากนี้ยังถือหุ้นจำนวนมากใน SJM

สแตนลีย์ โฮ จะเข้ารับตำแหน่ง “ประธานกิตติมศักดิ์” ที่ชุนตั๊ก แต่จะยังคงดำรงตำแหน่งผู้นำของเขาที่ SJM Holdings

เด็ก ๆ สานต่อมรดก

แม้ว่าจะยังไม่มีการพิสูจน์ใดๆ มาก่อน แต่หน่วยงานของรัฐในสหรัฐฯ ได้เชื่อมโยงสแตนลีย์ โฮ กับกลุ่ม Kung Lok Triad ซึ่งเป็นสมาคมมาเฟียของจีน นั่นทำให้เกิดความขัดแย้งมากมายสำหรับ MGM Resorts ซึ่งทำให้ Pansy เข้าซื้อกิจการเกือบร้อยละห้าของบริษัททั้งหมดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Nevada Gaming Commission ได้ตัดสินว่า Pansy เป็นนักลงทุนที่เหมาะสมสำหรับ MGM Resorts แต่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐได้ห้ามเธอจากการดำเนินธุรกิจเกมเนื่องจาก “ความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง” ในการก่ออาชญากรรมผ่านพ่อของเธอ

ไม่ว่าแพนซีจะเป็นลูกสีทองของลูกหลานของสแตนลีย์จนถึงตอนนี้ ลูกคนที่ห้าของเขาและคนโตกับภรรยาคนที่สองของเขา มูลค่าสุทธิโดยประมาณของ Pansy อยู่ที่มากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์

ลอว์เรนซ์ น้องชายคนสุดท้องของเธอเองก็ไม่เกียจคร้านเมื่อต้องทำให้มรดกของเขาทำงานแทนเขา ผู้ก่อตั้ง Melco Resortsกำลังกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในวงการการพนันอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะได้รับหนึ่งในสองใบอนุญาตรีสอร์ทแบบบูรณาการของญี่ปุ่นผู้มาเยี่ยมเยือนสิงคโปร์เพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์ในปี 2559 แต่การใช้จ่ายในการเล่นเกมลดลง

โพสต์เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 03:30น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 02:54น.

ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์เติบโตขึ้นในแง่ของจำนวนผู้มาเยือนและการใช้จ่ายโดยรวม แต่เมื่อพูดถึงองค์ประกอบ “การเที่ยวชม ความบันเทิง และการเล่นเกม” รายรับลดลงในปี 2016

คาสิโนรายได้จากการเล่นเกมในสิงคโปร์

ชาวต่างชาติเดินทางมาสิงคโปร์ในปี 2559 มากกว่าในปี 2558 แต่รายรับจากการเล่นเกมข้ามเมืองไป (ภาพ: ไฟล์รูปภาพ/TODAY)

คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์รายงานว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 16.4 ล้านคนในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 8% จากตัวเลขของปี 2015 รายรับจากนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 24.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (17.7 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การใช้จ่ายด้านการช้อปปิ้งเพิ่มขึ้น 51% รายรับจากโรงแรมเพิ่มขึ้น 26% และรายรับจากอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 20% ดังนั้นจึงค่อนข้างน่าแปลกใจที่ภาคส่วนที่มีการเล่นเกมลดลง 14%

นครรัฐบนเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทคาสิโนสองแห่ง ได้แก่ รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่าของเกนติ้ง และมารีน่าเบย์แซนด์สของลาสเวกัสแซนด์ส

Mass Market Up, VIP Down

จากข้อมูลของ Fitch Ratings หนึ่งในหน่วยงานจัดอันดับเครดิต “บิ๊กทรี” แห่งหนึ่งของโลกร่วมกับ Moody’s และ Standard and Poor’s เหตุผลสำหรับการเล่นเกมของสิงคโปร์นั้นเป็นผลมาจากฐาน VIP ที่ลดน้อยลง

ไม่เหมือนกับตลาดเกมอื่น ๆ ที่บิ๊กทรีเป็นตลาดกระทิง Fitch ไม่ได้มองโลกในแง่ดีนักในคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) สองแห่งของสิงคโปร์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่จีนดูเหมือนจะผ่อนคลายการปราบปรามผู้ให้บริการขยะวีไอพีในมาเก๊า

ในปี 2559 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสิงคโปร์มากที่สุดด้วยจำนวน 2.89 ล้านคน จีนตามมาติดๆ ด้วย 2.86 ล้านคน และมาเลเซียเป็นอันดับสามที่ 1.15 ล้านคน

ในบันทึกย่อที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์ Fitch กล่าวถึงตลาดคาสิโนของสิงคโปร์ว่า “รายรับจากการเล่นเกมยังคงเป็นวิถีที่ลดลงในปี 2559 ส่วนใหญ่เนื่องจากการหดตัวที่สูงชันในส่วนวีไอพี” หน่วยงานจัดอันดับยังเห็นว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในฟิลิปปินส์และมาเก๊า จะส่งผลเสียต่อ IRs ของประเทศต่อไป

ผู้ประกอบการคาสิโนในมาเก๊าได้เฉียบขาดในตลาดมวลชนในช่วงปีที่ผ่านมาหรือราวกับที่จีนขัดขวางทัวร์วีไอพี แต่ความจริงก็คือกลุ่มลูกกลิ้งสูงที่โลภยังคงเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นมากสำหรับตลาดการพนันที่เฟื่องฟู

พิมพ์เขียวสำหรับความเมื่อยล้า?

ขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในขั้นตอนของการร่างใบเรียกเก็บเงินของรีสอร์ทแบบบูรณาการเพื่อรับรองปลายทางคาสิโนเชิงพาณิชย์อย่างน้อยสองแห่ง หน่วยงานด้านกฎหมายของประเทศ หรือ National Diet มีข่าวลือว่ากำลังจัดทำโครงร่างข้อบังคับด้านการพนันตามสภาพแวดล้อมที่ถูกกฎหมายของสิงคโปร์

ปัญหาอันดับหนึ่งคือวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องพลเมืองญี่ปุ่นจากอันตรายทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรีสอร์ทคาสิโนสองแห่งที่เต็มเปี่ยมอาจนำมา หวังจะลดปัญหาการพนัน มีข่าวลือว่าสภานิติบัญญัติกำลังพิจารณาค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับพลเมืองที่อาจสูงถึง 100 ดอลลาร์

เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เข้าสู่คาสิโนกำลังเล่นการพนันด้วยเงินที่พวกเขาสามารถเสียได้

ในสิงคโปร์ คนในท้องถิ่นต้องจ่าย $71 เพื่อเดินเข้าไปใน Resorts World หรือ Marina Bay Sands ที่กีดกันพลเมืองส่วนใหญ่ออกไป และจำกัดการพนันของพวกเขาสำหรับลอตเตอรีและกลุ่มกีฬาที่ดำเนินการโดยรัฐ และการล่องเรือในคาสิโนที่มีตารางขั้นต่ำที่ต่ำกว่าและการเดิมพันสล็อต

ในขณะที่กลุ่มบริษัทเกมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กำลังจ็อกกิ้งสำหรับหนึ่งในสองใบอนุญาตคาสิโนของญี่ปุ่นอาจต้องการให้ประเทศไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า พวกเขาจะหวังว่าการควบคุมอาหารจะเป็นไปตามโครงสร้างภาษีการเล่นเกมของสิงคโปร์

สิงคโปร์เก็บภาษีรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นจากผู้เล่นระดับพรีเมียม (ผู้ที่เริ่มต้นด้วย $72,000 ขึ้นไป) ที่ 12 เปอร์เซ็นต์ และ 22 เปอร์เซ็นต์จากรายได้อื่นๆ ทั้งหมดจีนมอบข้อตกลงเบา ๆ ในประโยคการตลาดการเล่นเกมของพนักงานของ Crown Resorts

โพสต์เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 02:55น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 03:01น.

ในประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพนักงาน 19 คนของ Crown Resortsถูกตัดสินจำคุกค่อนข้างผ่อนปรนโดยศาลประชาชนในเขต Baoshan ของเซี่ยงไฮ้ โดยทั้งหมดรับสารภาพต่อ “อาชญากรรมการพนัน” ที่ดำเนินการในนามของยักษ์ใหญ่คาสิโนของออสเตรเลีย

พนักงานมงกุฎถูกตัดสินจำคุกที่จีน

พนักงานของ Crown Resorts 19 คนที่ถูกตัดสินจำคุกเมื่อวันจันทร์ออกจากศาลในเซี่ยงไฮ้ โดย

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะออกไปข้างนอกได้ก่อนที่สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง (ภาพ: Andy Wong/AP)

กลุ่มห้าคนรวมถึงรองประธานฝ่ายปฏิบัติการวีไอพีระหว่างประเทศ Jason O’Connor ได้รับวาระสิบเดือนในขณะที่อีก 14 คนที่เหลือถูกตัดสินจำคุกเก้าเดือน ทั้งสิบเก้าคนถูกจับกุมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในเมืองต่างๆ ของจีนอย่างน้อยสี่เมือง และถูกควบคุมตัวโดยไม่ตั้งข้อหาเป็นเวลาแปดเดือนในศูนย์กักกันอันดับหนึ่งในเซี่ยงไฮ้

ชื่อของศูนย์ไม่ได้บ่งบอกถึงการจัดอันดับของ Orbitz แต่เป็นการระบุเมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์อื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดเท่าเทียมกันในมหานครในเอเชีย

เมื่อถูกฟ้องเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ก็มีความรู้สึกโล่งใจ หากพนักงานถูกฟ้องในข้อหาฟอกเงินที่ร้ายแรงกว่านั้น ประโยคเหล่านั้นก็คงจะรุนแรงกว่านี้มากอย่างแน่นอน

การชักชวนที่ผิดกฎหมาย

ในทางกลับกัน กลุ่มนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามมาตรา 303 และ 25 ของกฎหมายอาญาของจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหากำไรจากการพนันและการจัดปาร์ตี้การพนัน ศาลยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าประโยคจะครอบคลุมเวลาที่เสิร์ฟแล้ว ซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่จะหมดก่อนสิ้นฤดูร้อน

จำเลยสิบหกคนถูกปรับรวมกันประมาณ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ Crown ระบุว่าจะจ่าย เห็นได้ชัดว่าระมัดระวังในการจุดไฟให้เกิดการล่มสลายทางการเมืองที่ละเอียดอ่อน สำนักงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทคาสิโนได้ออกข้อความต่อไปนี้หลังจากการพิจารณาคดี:

“มงกุฎยังคงให้ความเคารพต่อเขตอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาชนจีน และไม่ต้องการให้ความเห็นเพิ่มเติมในเวลานี้”

แต่จากคำกล่าวของLawrence Ho ซีอีโอและประธานของ Melcoนั้น อันที่จริงแล้ว Crown ไม่เคารพเขตอำนาจอธิปไตยของจีนมากพอ และได้ทำการตลาดบริการคาสิโนอย่างโจ่งแจ้งเกินไปสำหรับพลเมืองจีน ซึ่งทำให้รัฐบาลไม่พอใจในที่สุด

“นั่นคือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขา: ‘คุณจงใจถุยน้ำลายใส่หน้าเรา’ เหมือนกับว่าคุณกำลังถ่มน้ำลายใส่หน้าเรา’” โฮกล่าว

ผลกระทบภัยพิบัติ

การจับกุมถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของการจัดการความเสี่ยงโดย Crown Resorts และมีผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์ระดับโลกนับตั้งแต่นั้นมา

บริษัทลดการเปิดรับการลงทุนในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว โดยขายหุ้นใน Melco Crown ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ก่อตั้งร่วมกับ Ho เพื่อสร้างและดำเนินการรีสอร์ทแบบบูรณาการที่มีความทะเยอทะยานในมาเก๊าและฟิลิปปินส์

ในขณะที่รายได้วีไอพีลดลง Crown ก็ถอนตัวออกจากโครงการ Alon ในลาสเวกัส โดยเลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่โครงการ Down Under ในประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าและให้ผลกำไรอย่างมั่นใจ

นอกจากนี้ยังมีการสั่นคลอนของคณะกรรมการ โดยที่ Robert Rankin ถูกปลดออกจากตำแหน่งประธาน นอกจากนี้ Crown ได้ขายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเรือยอทช์สุดหรู ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือเรือข้ามฟาก VIP ของจีนไปและกลับจากที่พักของพวกเขา

ญาติของจำเลยบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์นอกศาลเมื่อวันจันทร์ว่าพวกเขาพอใจกับประโยคนั้น แม้จะถูกตั้งข้อหาน้อยกว่า พวกเขาก็ยังต้องเผชิญกับโทษจำคุกสามปีนักเล่นสล็อตชาวออสเตรเลีย Aristocrat Leisure วางแผนสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสเพื่อให้บริการฐานลูกค้าในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น

โพสต์เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 01:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 14 ธันวาคม 2018, 11:37น.

หลังจาก 64 ปีในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิด Aristocrat Leisure ได้ย้ายศูนย์กลางของตนไปยังใจกลางของจักรวาลแห่งเกม: Las Vegas Summerlin ถ้าจะเจาะจง

สำนักงานใหญ่ของชนชั้นสูง Leisure Summerlin

Aristocrat Leisure กำลังวางเดิมพันในลาสเวกัสเพื่อจัดการโอกาสทางธุรกิจในสหรัฐฯ ที่กำลังขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น (ภาพ: Aristocrat Leisure)

ผู้ผลิตเกมและผู้ผลิตสล็อตแมชชีนหวังว่าจะได้สัมผัสถึงจังหวะการเต้นของหัวใจของสิ่งที่ตอนนี้ประกอบด้วย 65 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจ ผู้ผลิตเกมและผู้ผลิตสล็อตแมชชีนได้บุกเบิกโรงงานใหม่ขนาด 180,000 ตารางฟุตในเมืองชานเมืองสุดหรูเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

Trevor Croker เข้ารับตำแหน่ง CEO เมื่อต้นปีนี้ และหลังจากนั้นไม่นานก็ประกาศว่าเขาจะย้ายครอบครัวของเขาไปที่ลาสเวกัสเพื่อบริหารบริษัทจากสหรัฐอเมริกา ด้วยบ้านเกิดของเขาในออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจของขุนนาง การย้ายครั้งนี้จึงสมเหตุสมผล

“เรามีธุรกิจหลักที่ยอดเยี่ยม และกุญแจสำคัญคือไม่ต้องละสายตาจากที่นั่น” Croker อธิบายในเดือนกุมภาพันธ์ “แต่มันเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามี… อเมริกาเหนือเป็นจุดสนใจที่สำคัญและมุ่งเน้นด้านดิจิทัล”

The Millenial Challenge

โครเกอร์จะตัดงานของเขาออกไป ในขณะที่คาสิโนในลาสเวกัสหลายแห่งกำลังจดจ่ออยู่กับวิธีดึงดูดคนรุ่นมิลเลนเนียล ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายในการแก้ไข “การเล่นเกมตามทักษะ” ได้กลายเป็นคำศัพท์สำหรับการทำงาน และขุนนางกำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนาข้อเสนอที่จะมุ่งเป้าไปที่การนำ 20 และ 30 บางอย่างเข้ามา แต่นั่นอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นปัญหามากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก

ในแอตแลนติกซิตีเมื่อต้นเดือนนี้ คู่แข่งGameCo เห็นว่าธนาคารสล็อต ‘Danger Arena’ถูกลบออกทั้งหมดหลังจากที่พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนโง่ในแผนกทำเงิน นั่นเป็นเพียงเกมหนึ่งจาก 21 เกมที่ใช้ทักษะเป็นหลักซึ่งล้มเหลวในการให้คะแนนและถูกนำออกจากพื้นคาสิโนที่ Caesars ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ Harrah’s และ Bally’s Atlantic City

รองประธานอาวุโสของ Caesars ของ Gaming Enterprise Melissa Price ตำหนิการล่มสลายของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ไม่สามารถหาเกมที่ใหม่กว่าได้ “ในทะเล 1,500 สล็อต”

หวังว่าขุนนางจะสามารถเอาชนะปัญหาด้วยผลลัพธ์ที่ดีกว่า ก่อตั้งขึ้นในซิดนีย์ในปี 1953 ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตใน 240 เขตอำนาจศาลใน 90 ประเทศ และมีฐานพนักงานทั่วโลกรวม 3,000 คน ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสล็อตแมชชีนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ใน โลก

ถอดตำแหน่ง

ในขั้นต้น ขุนนางชั้นสูงปฏิเสธแนวคิดที่จะหาจุดศูนย์กลางของสหรัฐฯ ในซัมเมอร์ลิน เนืองจากเป็นย่านชานเมืองที่อยู่นอกเส้นทาง

ชุมชนผู้มั่งคั่งที่เติบโตจากการครอบครองของมหาเศรษฐีผู้โด่งดังอย่างโฮเวิร์ด ฮิวจ์ส ผู้เป็นทายาทของเขาตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่ 25,000 เอเคอร์ให้กลายเป็นเมืองที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐในปลายทศวรรษ 1970 และเปลี่ยนชื่อเป็นหลังจากฌอง อมีเลีย ซัมเมอร์ลิน คุณยายของฮิวจ์

การอยู่ห่างจากความฉับไวของ The Strip ในตอนแรกไม่ได้ทำให้ดีสำหรับขุนนาง แต่ตามคำบอกของ Matt Wilson กรรมการผู้จัดการของบริษัท สิ่งอำนวยความสะดวกรอบ ๆ คอมเพล็กซ์ธุรกิจแบบผสมผสานขนาด 100 เอเคอร์จะดึงดูดผู้หางานที่มีความสามารถซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นสำหรับชีวิตครอบครัวนอกงาน ซึ่งรวมถึงระยะทาง 150 ไมล์ ระบบเทรลพาร์ค และสนามกอล์ฟสาธารณะ 2 แห่ง

เคนยาขึ้นอัตราภาษีการพนันในขณะที่การพนันออนไลน์บูมทั่วแอฟริกา

โพสต์เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 09:56น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 03:06น.

ในความพยายามที่จะสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เข้ายึดครองประเทศโดยพายุ เคนยาได้กำหนดให้มีการขึ้นภาษีครั้งใหญ่สำหรับบริษัทพนัน

ประธานาธิบดีเคนยา Uhuru Kenyatta อนุมัติการขึ้นภาษีการพนัน

ประธานาธิบดีเคนยา Uhuru Kenyatta อนุมัติการขึ้นภาษีการพนันอย่างมากในสัปดาห์นี้ โดยหวังว่าจะชะลอการเติบโตของสิ่งที่นักการเมืองเชื่อว่าเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของการพนันออนไลน์ที่ไม่เสียภาษี (ภาพ: ฮาปาเคนยา)

ในวันพุธ ประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta ลงนามในใบเรียกเก็บเงินทางการเงินในกฎหมายที่จะเก็บภาษี 35% สำหรับรายได้จากการพนันทั้งหมดสำหรับเจ้ามือรับแทง คาสิโน ลอตเตอรี่ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน (นอกเหนือจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 30 เปอร์เซ็นต์ที่ทุกบริษัทจ่ายในเคนยา)

การเพิ่มภาษีที่ต้องห้ามอาจใช้กับการพนันทุกรูปแบบ รวมถึงการพนันออนไลน์ ซึ่งบัญชีสำหรับการพนันส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในเคนยาในปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ เคนยาเก็บภาษีเจ้ามือรับแทงที่ 7.5 เปอร์เซ็นต์ การพนันคาสิโนที่ 12 เปอร์เซ็นต์ การจับฉลากและการแข่งขันที่ 15 เปอร์เซ็นต์ และลอตเตอรี่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์

ผู้สนับสนุนภาษีและสมาชิกพรรค Jubilee ของประธานาธิบดี Uhuru กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะควบคุมการเติบโตของการพนันที่ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก แต่มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการตรวจสอบ

“เรากังวลอย่างมากเกี่ยวกับการพนันในหมู่นักเล่นกระดานโต้คลื่น ดังนั้นเราจึงทำให้ผู้คนเดิมพันได้ยาก” ประธานาธิบดี Uhuru กล่าวระหว่างศาลากลางออนไลน์ในเดือนเมษายน “เราต้องการให้ผู้ที่เดิมพันมีเงินไปโครงการสร้างสรรค์ผ่านภาษี”

ระเบิดการพนันบนมือถือ

Henry Rotich รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเคนยาเชื่อว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของการพนันออนไลน์ นั้นได้รับแรงผลักดันจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนและความเร็วอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ปรับปรุงดีขึ้น และสร้างอันตรายต่อ “เด็กและผู้ที่อ่อนแอ” ดังนั้นเขาจึงต้องการแสดงความสามารถในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันเคนยาเป็นตลาดการพนันที่ใหญ่เป็นอันดับสามในแอฟริกา รองจากแอฟริกาใต้และไนจีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันกีฬาออนไลน์เติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในคาเฟ่ในโลกไซเบอร์และผ่านโทรศัพท์มือถือ

จากการวิเคราะห์ล่าสุด เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับสองในเคนยาคือ SportsPesa ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศ เว็บไซต์เดียวที่มีการเข้าชมมากขึ้นในเคนยาคือ Google

(SportsPesa ได้รับการแก้ไขในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกและเพิ่งรุกเข้าสู่สหราชอาณาจักรโดยการเป็นผู้สนับสนุนเสื้อให้กับ ทีม ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอฟเวอร์ตัน )

ผู้ประกอบการเกม Cry Foul

ปัจจุบันผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในเคนยาได้ปฏิเสธว่าภาษีใหม่นั้นใช้การไม่ได้ โดยกล่าวว่าภาษีดังกล่าวจะขับไล่พวกเขาออกจากตลาดในขณะที่ขัดขวางผู้ประกอบการต่างประเทศจากการตั้งร้านค้าในเคนยา

“ฉันรู้ว่ามีการร้องไห้ครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมเนื่องจากภาษี 50 เปอร์เซ็นต์” Uhuru กล่าวระหว่างศาลากลางเดือนเมษายน “แต่เราสามารถนั่งลงและมีส่วนร่วมกับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ”

แต่ Uhuru จะพบว่าการลดภาษีเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาใจผู้ว่าอัตราใหม่

Wanja Gikonyo หัวหน้าแผนก Betway ของเคนยาบอกกับ หนังสือพิมพ์ Star ในท้องถิ่น ว่าผลกระทบของการเพิ่มภาษีนี้จะขยายเกินผู้ให้บริการเกมในปัจจุบันและจะกีดกันนักลงทุนจากการพิจารณาเคนยาเปลี่ยนโฟกัสไปยังประเทศเช่นยูกันดากานาและแซมเบียแทน ซึ่งมีการเก็บภาษีที่มีการลงโทษน้อยกว่า

“จากมุมมองของภูมิภาค หากเป็นประเทศที่เราถูกเก็บภาษีสูงสุด ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่อาจเข้ามา” Gikonyo กล่าว “หากพวกเขาพิจารณาสภาพแวดล้อมที่อยู่ถัดจากประเทศที่อยู่ถัดจากเรา พวกเขาอาจจะไปที่นั่นเพราะ (พวกเขามี) สภาพแวดล้อมทางภาษีที่เอื้ออำนวยมากกว่า”