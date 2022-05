สมัคร Sa36 ให้ขึ้นทะเบียนภาษี

สมัคร Sa36 รัฐบาลกรีกได้ตัดสินใจที่จะคัดลอกและพยายามดำเนินการตามแบบจำลองของอิตาลีในการส่งเสริมบุคคลที่ร่ำรวยมากและบริษัทขนาดใหญ่ให้ย้ายถิ่นที่อยู่ภาษี ของตนไปยัง กรีซตามรายงานของสื่อเมื่อวันจันทร์

สูตรสุดท้ายสำหรับรูปแบบภาษีใหม่จะรวมอยู่ในร่างพระราชบัญญัติภาษีอากรฉบับใหม่ของกรีซตั้งใจที่จะนำเสนอเพื่อหารือในรัฐสภาของประเทศในเดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของสื่อ เอเธนส์หวังที่จะแนะนำระบบภาษีรวมคงที่ ซึ่งตั้งไว้ที่ประมาณ 100,000 ยูโรต่อปี โดยไม่คำนึงว่ารายรับของบุคคลนั้นจะสูงเพียงใด ตามที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว เรื่องนี้อาจดูน่าดึงดูดใจสำหรับคนมั่งคั่งอย่างยิ่ง ซึ่งปกติแล้วจะต้องจ่ายหลายเท่าของจำนวนเงินคงที่นั้น หากมีหลาย- กำไรล้านยูโรจะต้องถูกเก็บภาษีตามปกติ

นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวของผู้ที่จะย้ายถิ่นที่อยู่ทางภาษีของตนไปยังกรีซแต่ละคนจะจ่ายเป็นจำนวนเงินคงที่เพียง 25,000 ยูโรต่อปี โดยไม่คำนึงถึงรายได้ที่สมาชิกในครอบครัวเหล่านี้จะได้รับจากธุรกิจของตนในต่างประเทศ รัฐบาลกรีกได้ศึกษาตัวอย่างเหล่านี้ทั้งหมดอย่างใกล้ชิด และได้ข้อสรุปว่าระบบอิตาลีจะเหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ภาษีเฉพาะของกรีซ เจ้าหน้าที่ของกรีกยังเชื่อด้วยว่าจังหวะเวลาของการตัดสินใจนั้นสมบูรณ์แบบ เนื่องจากบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยมหาศาลและบริษัทขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยและผู้เสียภาษีของสหราชอาณาจักรมาหลายปี ได้หลบหนีออกนอกประเทศท่ามกลางความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ Brexit และผลที่ไม่คาดคิด

แน่นอนว่าโครงการที่เสนอนี้จะถูกบังคับใช้ด้วยเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการฟอกเงิน

ปัจจุบันระบบที่คล้ายกันนี้กำลังถูกนำไปใช้โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศ รวมถึงอิตาลี โปรตุเกส มอลตา และไซปรัส

ในขณะที่บุคคลและองค์กรเหล่านี้ค้นหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยกว่าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แผนใหม่ของกรีซอาจดูน่าสนใจ

สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงอันยาวนานของกรีซที่ไม่เพียงแต่ถูกมองว่าเป็นจุดหมายปลายทางทางภาษีที่ไม่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่แม้แต่พลเมืองของตนเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ทางภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงเป็นพิเศษซึ่งกำหนดไว้ในช่วงปีวิกฤต

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวคาดว่าจะถูกต่อต้านโดยฝ่ายค้านของประเทศ เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่ถกเถียงในทุกที่ที่พวกเขาได้ดำเนินการ

บางคนถึงกับมองว่าเป็นวิธีทำให้การหลีกเลี่ยงภาษีถูกกฎหมาย ซึ่งประเทศต่างๆ แข่งขันกันเองเพื่อดึงดูดเงินทุน

นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเพิ่งเปิดตัวความพยายามที่จะบันทึกจำนวนสายพันธุ์ปลาต่างถิ่นจากทะเลแดงที่ “บุกรุก” ทะเลอีเจียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ

พวกเขายังหวังที่จะประเมินผลกระทบที่สิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เช่นเดียวกับมนุษย์ เนื่องจากบางชนิดเป็นพิษและเป็นอันตรายต่อการบริโภค

Ichthyologist Sotiris Kyparissis จากสถาบันวิจัยการประมง (FRI) อธิบายกับสำนักข่าวเอเธนส์-มาซิโดเนีย (AMNA) ว่ามีมนุษย์ต่างดาวมากกว่า 280 สายพันธุ์จากทะเลแดงปรากฏขึ้นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจากการขยายคลองสุเอซ ทะเลที่อุ่นขึ้น และ ปัจจัยอื่นๆ

หนึ่งในสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดที่จะไปถึงทะเลอีเจียนคือ Toadfish หรือ Lagocephalus sceleratus ซึ่งร่างกายมีสารพิษต่อระบบประสาทซึ่งสามารถฆ่ามนุษย์ได้

สายพันธุ์ของ Stonefish ที่เป็นพิษและ Lionfish ที่มีหนามซึ่งมีหนามมีสารพิษจากโปรตีนที่ถูกทำลายโดยการปรุงอาหารก็เป็นภัยคุกคามต่อทะเลอีเจียนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปลา Lionfish ต่างจาก Toadfish ตรงที่มนุษย์สามารถบริโภคได้อย่างน้อยหลังจากทำอาหาร

นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามแยกแยะผลกระทบที่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ได้ทำต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้ว Kyparissis กล่าว ในขณะที่พื้นที่การศึกษาของเขาเองในภาคเหนือของทะเลอีเจียน ซึ่งน้ำเย็นกว่านั้น เน้นว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือไม่ ปลา.

“ถ้าเราเห็นสัตว์ต่างดาวจำนวนมากจากทะเลแดงในภาคเหนือของอีเจียน เราจะพิจารณาว่ามีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป… ว่ากำแพงนี้พังลงแล้ว” นักวิทยาศาสตร์กล่าว

กลุ่มยังได้เตรียมคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาต่างด้าวเหล่านี้ พร้อมรูปถ่ายและคำอธิบายโดยละเอียด เพื่อให้ทุกคนที่ตกปลาในน่านน้ำอีเจียนสามารถจดจำได้ง่าย

นักวิทยาศาสตร์ยังสนับสนุนให้ประชาชนและทั้งชาวประมงสมัครเล่นและมืออาชีพรายงานการพบเห็นดังกล่าวต่อ FRI

ที่มา: AMNA

อาสาสมัครหลายสิบคนรวมตัวกันเพื่อทำความสะอาดหาดนาวาจิโออันเป็นสัญลักษณ์และก้นทะเลบนเกาะซาคินทอสในวันอาทิตย์ และเฉลิมฉลองด้วยจิตวิญญาณกรีกอย่างแท้จริง พวกเขาเฉลิมฉลองความพยายามของพวกเขาด้วยการเต้นไปกับดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ “ซอร์บาชาวกรีก”

เป็นครั้งที่สองที่ทีมอาสาสมัครของนักดำน้ำที่เรียกตัวเองว่า “We Dive, We Clean” เดินทางมาที่ Zakynthos จากเอเธนส์และเคลียร์พื้นที่ทิ้งขยะโดยความร่วมมือกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมและนักดำน้ำในท้องถิ่น

หาดนาวาจิโอหรือ “ซากเรืออับปาง” ตั้งอยู่ในอ่าวอันเงียบสงบ ล้อมรอบด้วยหน้าผาสีขาวสูงตระหง่านทั้งสามด้าน น้ำทะเลสีฟ้าครามที่สวยงามตระการตาดึงดูดสายตาของทุกคนที่เคยเห็นจุดที่งดงามแห่งนี้

สัมผัสที่งดงามอีกอย่างของชายหาดคือเรืออับปางที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในความสงบกลางทรายขาวที่สมบูรณ์แบบนี้

ชายหาดที่ห่างไกลได้รับชื่อใหม่ในเดือนตุลาคม 1980 เมื่อพายุลูกใหญ่บังคับให้เรือ “Panagiotis” เกยตื้นที่นั่น ก่อนหน้านั้น ชายหาดนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อ “Agios Georgios”

หน่วยยามฝั่งของกรีกได้เข้าแทรกแซงในเหตุการณ์ทางทะเลสองครั้งที่แยกจากกันในทะเลอีเจียนในวันจันทร์ ช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่พยายามจะเดินทางไปยังชายฝั่งกรีก

เรือลาดตระเวนของหน่วยยามฝั่งกรีกได้ค้นพบและช่วยชีวิตชาวต่างชาติ 49 คนซึ่งอยู่ในเรือบดในทะเลทางเหนือของเกาะ Ikaria และส่งพวกเขาไปที่ท่าเรือ Vathy บนเกาะ Samos ของกรีก

เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นทางใต้ของเกาะ Farmakonissi เมื่อเรือยามฝั่งพบเรือไม้ที่มีผู้อพยพและผู้ลี้ภัย 72 คนบรรจุอยู่บนเรือและพาพวกเขาไปที่ท่าเรือที่ Farmakonissi

ดิสตรีแห่งเฮลเลนิกอเมริกัน (HAWC)ซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดซึ่งมีภารกิจในการระบุและควบคุมพรสวรรค์อันมหาศาลของผู้หญิงอเมริกันกรีก จะจัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 26 ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์

การประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2019 ที่ Union League Club of Chicago จะมีหัวข้อ “เรียนรู้ หัวเราะ เติบโต – A Fulfilling Life” นอกจากนี้ รางวัล Aristeon Award อันทรงเกียรติจะมอบให้กับ Maria Pappas ผู้ได้รับรางวัลการประชุมและผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เหรัญญิกเก่าแก่ของ Cook County รัฐอิลลินอยส์

เหรัญญิกของ Cook Country Maria Pappas

Pappas จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จในชีวิตมากมายของเธอ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งเหรัญญิก Cook County ตั้งแต่ปี 1998 ก่อนหน้านั้น เธอยังดำรงตำแหน่งสองวาระในคณะกรรมการคณะกรรมาธิการ Cook County Pappas จะแบ่งปันความคิดส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพของเธอกับผู้เข้าร่วมประชุม

ภูมิภาค HAWC ที่จะเป็นตัวแทนในการประชุม ได้แก่ Washington DC/Capitol, Great Lakes, New England, Pacific, Southeast และ Tri-State สตรีเชื้อสายเฮลเลนิกจากทุกที่ทั่วสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมการประชุมได้

การประชุม HAWCC ครั้งที่ 26 จะเปิดขึ้นพร้อมกับการต้อนรับที่ร้านอาหาร Cite’ ที่ด้านบนสุดของอาคาร Lake Point Tower ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งจัดโดย Dame Dr. Evangeline Gouletas การประชุมจะดำเนินต่อไปในวันเสาร์ที่ Union League Club ซึ่งตั้งอยู่ที่ 65 W. Jackson Boulevard ในชิคาโก

โปรแกรมการประชุมเริ่มต้นด้วยกลุ่มผู้ร่วมอภิปรายที่อภิปรายในหัวข้อ “เรียนรู้ หัวเราะ เติบโต – ชีวิตที่เติมเต็ม” ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสโต้ตอบกับวิทยากรและแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวกับพวกเขาเช่นกัน

ผู้ดำเนินการอภิปรายได้แก่ Maria Christodoulou, BA, MLS, Clinical Herbalist, Founder & CEO Bliss Without Bother

โปรแกรมจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงแง่มุมต่างๆ ของหัวข้อการประชุม: Christina Jones, LCSW Psychotherapist and Consultant; Emmaline Rasmussen, MS, RD, นักโภชนาการและนักวิจัยด้านโภชนาการที่ขึ้นทะเบียน, ผู้ก่อตั้งและ CEO ที่ Sound Nutrition, LLC และครูสอนโยคะที่ลงทะเบียน

Lynda Tourloukis ผู้ฝึกสอนโยคะหัวเราะที่ผ่านการรับรอง และโค้ชชีวิตมืออาชีพ จะเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วย เช่นเดียวกับไดแอน โคชิลาส เชฟผู้มีชื่อเสียง พิธีกรรายการ PBS Cooking & Travel Series “My Greek Table” ผู้เขียนตำราอาหารที่ได้รับรางวัล และเจ้าของ ของโรงเรียนสอนทำอาหารกรีกใน Ikaria

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเชิญให้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาและโต้ตอบกับผู้ร่วมอภิปรายเป็นการส่วนตัว การประชุมจะจบลงด้วย “เซสชั่นประสบการณ์หัวเราะ” โดย Lynda Tourloukis ผู้ฝึกสอนระดับปรมาจารย์ด้าน ‘โยคะหัวเราะ’ ที่ผ่านการรับรอง

ตลอดทั้งวันจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายและการชมงานศิลปะ หนังสือ และรายการอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยศิลปิน นักเขียน และผู้ประกอบการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรและการลงทะเบียนสำหรับการประชุม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาที่www.hawcnet.org

Mariella Stockmal ผู้บริหารธุรกิจชาวกรีก-อเมริกัน เจ้าของบริษัท Global Business and Risk ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการความเสี่ยงในยุคดิจิทัลนี้

เมื่อถูกถามว่าการสร้าง Global Business and Risk เกิดขึ้นได้อย่างไร เธอตอบว่า “การตัดสินใจเกิดขึ้นเมื่อฉันเห็นคนและบริษัทจำนวนมากล้มลงในความผิดพลาดแบบเดียวกัน และสงสัยว่าทำไมพวกเขาไม่เห็นความสำเร็จที่พวกเขาต้องการ

“ฉันได้เพิ่มส่วน ‘ความเสี่ยง’ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนๆ หนึ่งสามารถตกเป็นเหยื่อกลโกงและกิจกรรมฉ้อโกงได้ง่ายเพียงใด และแน่นอนว่าจะป้องกันสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร” เธอกล่าวเสริม

เกี่ยวกับรายละเอียดงานของเธอในฐานะเจ้าของข้อกังวล Stockmal ตอบว่า “ฉันสวมหมวกทุกอย่างที่เป็นไปได้ตั้งแต่การปฏิบัติงานประจำวันไปจนถึงการตลาด การเรียกเก็บเงิน การทำบัญชี และแน่นอนว่าการเขียนบทความและช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและผู้บริโภคทั่วไป”

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงด้านภูมิหลังของเธอกล่าวว่า “เชื่อหรือไม่ ฉันเคยมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงแม้ในขณะที่อยู่ในทีมประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมสุดยอดยุโรปที่จัดขึ้นที่เมืองคอร์ฟูประเทศกรีซในปี 1994 สิ่งนี้มีวิวัฒนาการเมื่อฉัน ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและทำงานให้กับบริษัทเทคโนโลยีสองแห่ง

“ฉันชอบไขปริศนาโดยทั่วไป และการบริหารความเสี่ยงก็เป็นเช่นนั้น โดยนำทุกส่วนมารวมกันเพื่อหาทางแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาให้กับผู้บริโภคและธุรกิจ” เธอกล่าว

ในการเป็นผู้จัดการความเสี่ยงในยุคดิจิทัล ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากมาก Stockmal กล่าวว่า “นี่เป็นคำถามที่ดี เราทุกคนต้องเข้าใจว่าผู้ฉ้อโกงและนักต้มตุ๋นมักจะนำหน้าเราสองสามก้าวเสมอ

“ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เราจำเป็นต้องตื่นตัว เรียนรู้อยู่เสมอ และติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้แต่บริษัทขนาดใหญ่ก็ยังถูกแฮ็กอยู่ทุกวัน ธุรกิจและผู้บริโภคต่างก็ต้องเข้าใจพื้นฐานและปกป้องตนเองและแบรนด์ของพวกเขา” เธออธิบาย

Stockmal กล่าวต่อว่า “การฉ้อโกงและการปฏิเสธการชำระเงินเป็นแง่มุมหนึ่งที่สร้างภัยพิบัติให้กับองค์กร แฮกเกอร์เป็นอีกแง่มุมหนึ่ง การหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียและการตลาดเท็จเพื่อดึงดูดยอดขายเพิ่มขึ้นก็มีความสำคัญเช่นกัน อินสแตนซ์ทั้งหมดเหล่านี้สร้างความเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแล”

“ฉันกำลังอ่าน เรียนรู้ และติดตามอยู่เสมอ แม้แต่เพื่อนและครอบครัวของฉันก็ยังโทรหาและถามฉันเกี่ยวกับการโทรศัพท์หรืออีเมลที่พวกเขาได้รับ ฉันได้เรียนรู้ที่จะไม่ไว้วางใจสิ่งใดๆ จนกว่าฉันจะทำการค้นคว้า” เธอกล่าวเสริมอย่างตรงไปตรงมา

Stockmal เกิดและเติบโตในกรีซ เธอจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่นั่น และเริ่มทำงานในปี 1978 “ฉันยังไม่หยุดตั้งแต่นั้นมา” นักธุรกิจกล่าว “ฉันชอบที่จะเป็นชาวกรีก และเก็บพิธีกรรมทั้งหมดที่นี่ในแคลิฟอร์เนียทุกวัน” เธอกล่าวเสริม

เมื่อถามถึงความคิดเห็นสุดท้ายของเธอเกี่ยวกับชุมชนชาวกรีก-อเมริกัน สต็อกมัลกล่าวว่า “อย่างที่พวกเขาพูด ก้อนหินทุกก้อนที่คุณหันไป คุณจะพบกับชาวกรีก ชุมชนของเราเข้มแข็งและแม้แต่ในที่เล็กๆ เช่น ซานตา บาร์บารา พวกเราเป็นกลุ่มใหญ่ เราทุกคนได้พบกันและเข้าร่วมในเทศกาลกรีกประจำปี

“ฉันชอบสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่เรามีให้กัน ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใด” เธอกล่าวเสริมด้วยความรู้สึกลึกซึ้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่การบริหารความเสี่ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแนะนำให้พวกเขา “เรียนรู้” เธอเน้นย้ำว่า “ศึกษา ค้นคว้าวิจัย และทำทุกอย่างเพื่อให้บริการลูกค้าหรือบริษัทที่คุณทำงานด้วยได้ดีขึ้น”

เธอกล่าวว่า บริษัท Global Business and Risk ของเธอ “พร้อมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเป็นที่ยอมรับ และสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของคุณและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นได้ เราให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานะออนไลน์และความเสี่ยง การส่งข้อความที่ครอบคลุมผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของคุณเอง”

สมัคร Sa36 เธอเสริมว่า “นอกจากนี้ เรามีการแปลไปและกลับจากสามภาษาเพื่อเผยแพร่ข้อความที่เป็นมืออาชีพของคุณ เช่นเดียวกับการเรียกเก็บเงินของลูกค้าและการเรียกเก็บเงิน การป้องกันความเสี่ยงจากการฉ้อโกง การเรียกร้อง การปฏิเสธการชำระเงินและการโจรกรรมบัตรประจำตัว และความปลอดภัยออนไลน์สำหรับผู้บริโภค”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Global Business and Risk โปรดดูที่ เว็บไซต์ อย่างเป็นทางการ

ไฟล์รูปภาพ

ประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdogan ท้าทาย ประเทศ NATOในวันจันทร์เพื่อแสดงการสนับสนุนตุรกีในการตัดสินใจที่ขัดแย้งกันในการบุกซีเรียตอนเหนือเมื่อหลายวันก่อน

Erdogan พูดคุยกับนักข่าวก่อนไปเยือนอาเซอร์ไบจานในวันจันทร์นี้ สงสัยว่าประเทศที่เป็นพันธมิตรของ NATO จะอยู่เบื้องหลังตุรกี หรือสนับสนุนสิ่งที่เขาเรียกว่า “ผู้ก่อการร้าย” แทน

“เราอยู่ภายใต้การคุกคาม เรากำลังถูกโจมตี” ประธานาธิบดีแอร์โดอัน กล่าวกับผู้สื่อข่าว เพื่อพยายามให้เหตุผลกับการตัดสินใจของรัฐบาลในการเปิดแนวรบใหม่ในซีเรีย

Erdogan อ้างว่าเขาได้อธิบายข้อกังวลของประเทศของเขาให้ผู้นำยุโรปทราบแล้ว อ้างถึง NATO เขากล่าวเสริมว่า “เราอยู่ภายใต้การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย สมาชิกของ NATO จะสนับสนุนพันธมิตรของพวกเขาหรือผู้ก่อการร้ายหรือไม่”

จนถึงขณะนี้ นาโต้ในฐานะร่างกายได้ละเว้นจากการกล่าวประณามการตัดสินใจของตุรกีที่จะย้ายกองกำลังไปยังภาคเหนือของซีเรีย อย่างไรก็ตาม สมาชิกของ NATO แต่ละคน รวมถึงประเทศสมาชิกในยุโรปทั้งหมด ได้ประณามการตัดสินใจของ Erdogan ในการละเมิดอธิปไตยของรัฐเพื่อนบ้าน

ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ รัฐมนตรีต่างประเทศ กรีซนิกอส เดนเดียส ได้พบกับไกร์ เปเดอร์เซน ทูตของสหประชาชาติประจำซีเรียในลักเซมเบิร์ก

เจ้าหน้าที่ทั้งสองหารือถึงความคืบหน้าล่าสุดในแนวรบซีเรีย เช่นเดียวกับรูปแบบการยั่วยุที่ต่อเนื่องของตุรกีในเขตเดินเรือของไซปรัส

มีการ ตั้งข้อสังเกตว่ากรีซได้ประณามการกระทำของตุรกีในซีเรียอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเข้าข้างจุดยืนของสหภาพยุโรปในประเด็นนี้

สหภาพยุโรปประณามอย่างรุนแรงต่อความก้าวร้าวของตุรกีในซีเรียเมื่อบ่ายวันจันทร์ ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิก

อียูใช้ภาษาที่รุนแรงเพื่อประณามการรุกรานของตุรกีในซีเรีย เรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารฝ่ายเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียและถอนกำลังออกจากพื้นที่

”สหภาพยุโรปประณามการปฏิบัติการทางทหารของตุรกีที่บ่อนทำลายเสถียรภาพและความมั่นคงของทั้งภูมิภาคอย่างจริงจัง ส่งผลให้พลเรือนต้องทนทุกข์ทรมานมากขึ้น และต้องพลัดถิ่นต่อไป และขัดขวางการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรง มันทำให้โอกาสสำหรับกระบวนการทางการเมืองที่นำโดยสหประชาชาติเพื่อบรรลุสันติภาพในซีเรียนั้นยากขึ้นมาก” คำแถลงของสหภาพยุโรปกล่าวเมื่อวันจันทร์

สหภาพยุโรปยังระบุด้วยว่า การกระทำของตุรกีคุกคามผลประโยชน์ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มรัฐอิสลามที่เรียกว่ารัฐอิสลาม (ไอเอส) ด้วยเช่นกัน

สหภาพยุโรปยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แทรกแซงเพื่อหยุดการรุกคืบทางทหารของตุรกี

”เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าปฏิบัติการทางทหารของตุรกีที่มีผลกระทบอันน่าทึ่งยังคงดำเนินต่อไป สหภาพยุโรปจึงระลึกถึงการตัดสินใจของประเทศสมาชิกบางประเทศที่จะระงับการออกใบอนุญาตส่งออกอาวุธไปยังตุรกีทันที ประเทศสมาชิกมุ่งมั่นที่จะดำรงตำแหน่งระดับชาติที่เข้มแข็งเกี่ยวกับนโยบายการส่งออกอาวุธไปยังตุรกี” แถลงข่าวของสหภาพยุโรประบุ

สหภาพยังตัดสินใจที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาเสถียรภาพหรือการพัฒนาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ตุรกีละเลยหรือละเมิดสิทธิของประชากรในท้องถิ่น

นักรณรงค์ชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงควีนอลิซาเบธเมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อขอให้เธอเข้าไปแทรกแซงในการส่งหินอ่อนพาร์เธนอนจากสหราชอาณาจักรไปยังกรีซและเธอก็ได้รับคำตอบ

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์รายวันภาษากรีก Ta Neaแมรี่ ดรอสต์ ผู้ได้รับรางวัลเหรียญตราแห่งประเทศออสเตรเลีย (OAM) ได้เขียนจดหมายถึงพระราชินีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมของปีนี้

“ฝ่าบาท ข้าพเจ้าพูดในนามของชุมชนชาวกรีกในเมลเบิร์น ซึ่งเรียกร้องให้คุณเข้าไปแทรกแซงการส่งคืน Elgin Marbles ไปยังกรีซ ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาอยู่” จดหมายระบุ

มีการอ้างอิงพิเศษถึงพระสวามีของกษัตริย์คือ เจ้าชายฟิลิป ซึ่งมีพระอิสริยยศเป็น “เจ้าชายแห่งกรีซและเดนมาร์ก” ก่อนอภิเษกสมรสกับเอลิซาเบธที่ 2 “ฉันแน่ใจว่าดยุคแห่งเอดินบะระจะเห็นด้วย”

เพียงสามสัปดาห์ต่อมา ในวันที่ 21 สิงหาคม พระราชวังบักกิ้งแฮมตอบภารกิจของดรอสต์ จดหมายลงนามโดยข้าราชการวังอ่านว่า:

“เรียนคุณนายดรอสต์ ราชินีขอให้ฉันขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คำนึงถึงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ “Elgin” Marbles อย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ฉันต้องอธิบายว่าในฐานะพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ ราชินีปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐมนตรีของเธอและยังคงวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเมือง

ดังนั้นสิ่งที่คุณขอคือการกลับมาของประติมากรรม ไม่ใช่ปัญหาที่ฝ่าบาทจะเข้าไปแทรกแซงได้”

คิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์อังกฤษได้แถลงเกี่ยวกับหินอ่อนพาร์เธนอน ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บริติชในลอนดอน

Drost ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กรีกว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าปัญหาไม่ได้ตกอยู่ที่หน้าที่ของราชินี “อย่างไรก็ตาม จดหมายที่ฉันได้รับแสดงให้เห็นว่าเธอสนใจเรื่องนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากฉันมั่นใจว่าสามีของเธอก็สนใจในเรื่องนี้เช่นกัน” เธอกล่าว

หญิงชาวออสเตรเลียรายนี้กล่าวเสริมว่าเธอเคยไปเยือนลอนดอนและบริติชมิวเซียมมาแล้วสองครั้งนับตั้งแต่ที่เธอติดต่อกับพระราชวังบักกิงแฮม “ฉันเห็นอกเห็นใจชาวกรีกและความปรารถนาของพวกเขาที่จะเห็นประติมากรรมอีกครั้งในที่ที่พวกเขาอยู่” เธอกล่าวเสริม

Gabrielle Carteris

Gabrielle Carteris มาถึงงาน The SAG-AFTRA Foundation 2016 Los Angeles Golf Classic ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 ในเมืองเบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย (ภาพโดย Rich Fury/Invision/AP)

SAG-AFTRA สหภาพนักแสดงให้เกียรติGabrielle Carterisด้วยบัตรทอง George Heller Memorial Award สำหรับปีที่ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงาน

คาร์เทอริส นักแสดงชาวกรีก-อเมริกันที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบทบาทของเธอในซีรีส์ดั้งเดิม “90210” ได้รับเลือกให้เป็นประธาน SAG-AFTRA อีกครั้งในเดือนสิงหาคม

เกียรตินิยมเหล่านี้จะนำเสนอทุกๆ สองปีในการประชุมของสหภาพแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นที่ Beverly Hilton ในปีนี้ Carteris ได้รับรางวัลในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่สามของการประชุมสี่วัน

ผู้รับรางวัลอื่นๆ ในตอนเย็น ได้แก่ รองประธานบริหาร Rebecca Damon และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Duncan Crabtree-Ireland ซึ่งทำงานร่วมกับ Carteris Damon มีบทบาทสำคัญในการรวมสหภาพนักแสดงหลักทั้งสองคือ SAG และ AFTRA เข้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่แห่งเดียวในปี 2555

ผู้หญิงสามคนนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาสิทธิของนักแสดง ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และสภาพการทำงานที่ปลอดภัยผ่านสหภาพแรงงาน และสมควรได้รับการยอมรับในความพยายามของพวกเขา สามารถเห็น Carteris ทางทีวีในปัจจุบันในการรีบูต “Beverly Hills 90210”

Johannes Hahn กรรมาธิการการขยายพื้นที่กล่าวว่าการประชุมที่รัฐมนตรีของสหภาพยุโรปจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา “ไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์สำหรับยุโรป” และเขาขอโทษต่อพลเมืองของทั้งสองประเทศบอลข่าน

ฮาห์นกล่าวว่า “ส่วนใหญ่อย่างท่วมท้น” ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสนับสนุนคำแนะนำของคณะกรรมาธิการยุโรปที่จะเริ่มการเจรจากับมาซิโดเนียเหนือและแอลเบเนีย

ปารีสกำลังโต้เถียงว่าแอลเบเนียและมาซิโดเนียเหนือต้องใช้การปฏิรูปเพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มการเจรจา นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่ากระบวนการเข้าเป็นภาคีของสหภาพยุโรปในวงกว้างจะต้องมีความต้องการมากขึ้นและจะต้องสามารถย้อนกลับได้

“ชาวฝรั่งเศสกำลังเล่นกับไฟ” นักการทูตสหภาพยุโรปคนหนึ่งจากกลุ่มส่วนใหญ่ที่สนับสนุนการเปิดการเจรจาการภาคยานุวัติกับทั้งสองประเทศกล่าวกับFinancial Times “สิ่งนี้อาจคุกคามเสถียรภาพของภูมิภาค มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก”

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์อังกฤษ นักการทูตของสหภาพยุโรปกล่าวว่าปารีสยืนอยู่คนเดียวในการต่อต้านมาซิโดเนียเหนือ ซึ่งได้ริเริ่มการปฏิรูปหลายชุดตามที่สหภาพยุโรปเรียกร้อง รวมถึงการเปลี่ยนชื่อเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีมานานหลายทศวรรษกับกรีซ ที่อยู่ใกล้ เคียง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ประกาศเมื่อคืนวันจันทร์ว่าเขาจะออกคำสั่งผู้บริหารที่อนุญาตให้คว่ำบาตรตุรกีเพื่อตอบโต้การกระทำทางทหารล่าสุดของอังการาในภาคเหนือของซีเรีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุอย่างหนักแน่นในคำแถลงของเขาว่า “พร้อมอย่างเต็มที่ที่จะทำลายเศรษฐกิจของตุรกีอย่างรวดเร็ว หาก ผู้นำ ตุรกียังคงดำเนินตามเส้นทางที่อันตรายและทำลายล้างนี้”

คำแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ เกี่ยวกับการกระทำของตุรกีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียPIC.TWITTER.COM/ZCQC7NZMME

– DONALD J. TRUMP (@REALDONALDTRUMP) 14 ตุลาคม 2019

ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้น้ำเสียงที่ก้าวร้าวเป็นพิเศษประกาศว่าเขาจะขึ้นภาษีเหล็กของตุรกีเป็น 50% อีกครั้งและหยุดการเจรจาทั้งหมดกับตุรกีซึ่งหวังว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงการค้าระหว่างวอชิงตันและอังการามูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์

“การกระทำของตุรกีกำลังเร่งให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมและกำหนดเงื่อนไขสำหรับอาชญากรรมสงครามที่อาจเกิดขึ้น” ประธานาธิบดีอเมริกันประกาศในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์

ประธานาธิบดีทรัมป์สรุปคำกล่าวของเขาด้วยน้ำเสียงที่มีพลังพิเศษ โดยประกาศว่าสหรัฐฯ จะ “ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ที่เปิดใช้งาน อำนวยความสะดวก และให้เงินสนับสนุนการกระทำที่ชั่วร้ายเหล่านี้ในซีเรีย”

ในช่วงเช้าของวันอังคาร กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่ากระทรวงและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและกลาโหมของตุรกีรวมอยู่ในรายการคว่ำบาตร เช่นเดียวกับรัฐมนตรีมหาดไทยของประเทศ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวอชิงตันว่า การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จะหนักมากจนอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจตุรกี

รองประธานาธิบดี ไมค์ เพนซ์ ของสหรัฐอเมริกา ยังประกาศด้วยว่าเขาจะไปเยือนอังการาเป็นการส่วนตัวโดยเร็วที่สุด โดยระบุว่าวอชิงตันไม่เคยให้ไฟเขียวแก่ตุรกีเพื่อบุกซีเรีย

อิตาลีขอให้ยูฟ่าย้ายรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกจากอิสตันบูลเหนือสงครามซีเรีย

นักเตะตุรกีแสดงความรังเกียจต่อคำเตือนของยูฟ่า นักฟุตบอลชาวตุรกีแสดงความเคารพทางทหารระหว่างเกมกับแอลเบเนียและฝรั่งเศส

วินเชนโซ สปาดาฟอรา รัฐมนตรีกีฬาของอิตาลี ส่งจดหมายถึง ประธาน ยูฟ่าอเล็กซานเดอร์ เซเฟริน เมื่อวันจันทร์ โดยถามว่านัดชิงชนะเลิศฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกปี 2020 ควรจัดขึ้นที่อิสตันบูลตามกำหนดการหรือไม่

Spadafora สงสัยในจดหมายของเขาที่ส่งถึงสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรปว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ที่จะจัดการแข่งขัน Champions League รอบชิงชนะเลิศในอิสตันบูลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 ในแง่ของการดำเนินการทางทหารที่ร้ายแรงเป็นพิเศษที่ตุรกีกำลังดำเนินการกับประชากรชาวเคิร์ดในซีเรีย

รอบชิงชนะเลิศในปีนี้สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลอันทรงเกียรติที่สุดของยุโรปมีกำหนดจะจัดขึ้นที่อิสตันบูล เนื่องจากทุก ๆ ปีเมืองต่างๆ ในยุโรปจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ

Spadafora กล่าวว่าการแทรกแซงล่าสุดของตุรกีในภาคเหนือของซีเรียถูกประณามอย่างรุนแรงจากสหภาพยุโรป และสอบถามว่ายูฟ่าพร้อมที่จะพิจารณามาตรการลงโทษทางวินัยที่ร้ายแรงต่อตุรกีหรือไม่โดยการนำรอบสุดท้ายออกจากเมือง อิสตันบูล

ในการตอบสนองต่อคำร้องขอของอิตาลี มิเคเล่ อูวา รองประธานยูฟ่ากล่าวว่าการเพิกถอนรอบชิงชนะเลิศจากเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยถือเป็นการดำเนินการที่จริงจังอย่างยิ่ง และด้วยเหตุนี้ ยูฟ่ายังไม่พร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับตัวเลือกดังกล่าวในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ยูฟ่าตั้งข้อสังเกตว่าทุกการกระทำที่เป็นไปได้นั้นจะต้องหารือกันภายในผู้บริหารของสมาคมก่อน

การแสดงความเคารพทางทหารเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยผู้เล่นฟุตบอลตุรกีในเกมกับแอลเบเนียในรอบคัดเลือกของการแข่งขันยูโร 2020 ทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบอย่างกว้างขวางต่อตุรกีทั่วยุโรป

ยูฟ่าประณามการกระทำของนักเตะตุรกี โดยระบุว่าการเมืองต้องไม่เล่นกีฬา

อย่างไรก็ตาม ระหว่างเกมระหว่างฝรั่งเศสและตุรกีในเย็นวันจันทร์ ผู้เล่นชาวตุรกีกล่าวคำนับทางทหารอีกครั้ง แม้ว่ายูฟ่าจะมีคำเตือนเฉพาะของยูฟ่าให้งดเว้นจากท่าทางทางการเมืองหรือการทหารระหว่างการแข่งขันฟุตบอลยุโรป

ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสมาคมยุโรปจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของตนต่อตุรกีโดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทีมชาติฟุตบอลของประเทศหรือไม่

Tom Hanks PSA

Tom Hanksและ Steven Spielberg ได้ร่วมมือกันสร้างซีรีส์เรื่อง “Masters of the Air” ในสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งจะออกอากาศทางบริการสตรีมมิ่งใหม่ของ Apple เท่านั้น

ซีรีส์นี้เป็นส่วนที่สามของภาพยนตร์ไตรภาคที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งรวมถึง “Band of Brothers” และ “The Pacific” ทั้งสองรายการได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลเอ็มมีมากกว่า 40 รายการหลังจากออกอากาศ ดังนั้นแฟน ๆ และนักวิจารณ์ต่างตั้งตารอคอยภาคที่ 3 อย่างใจจดใจจ่อ

“Masters of the Air” ติดตามภารกิจที่กล้าหาญและท้าทายความตายของกองทัพอากาศสหรัฐที่แปด ซึ่งนักบินได้บินไปปฏิบัติภารกิจเหนือนาซีเยอรมนีเป็นประจำเพื่อนำสงครามมาสู่ใจกลางของเยอรมัน

ทีมผู้สร้างได้ฝังตัวเองกับนักบินทิ้งระเบิดชาวอเมริกันในตอนนั้น เพื่อที่จะได้ภาพวิดีโอเกี่ยวกับภารกิจที่กล้าหาญของพวกเขา แต่บ่อยครั้งที่พวกมันทำอันตรายถึงตายได้ ภาพดังกล่าวฟื้นคืนชีพในสารคดี และตอนนี้ “Masters of the Air” จะทำให้เรื่องราวของบุรุษผู้กล้าหาญเหล่านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

Apple TV Plus จะเปิดตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 ซีรีส์ที่ผู้คนตั้งตารอคอยมากมายตั้งแต่ละครไปจนถึงคอเมดี้สบายๆ จะปรากฏบนบริการ นอกจาก “Masters of the Air” แล้ว ให้ลองดู Jennifer Aniston, Reese Witherspoon และ Steve Carrell ในภาพยนตร์ตลกเรื่อง“The Morning Show ”

EU คว่ำบาตรตุรกีเพิ่มเติมกรณีละเมิดไซปรัส

EU คว่ำบาตรตุรกีเพิ่มเติมกรณีละเมิดไซปรัส

หลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปในลักเซมเบิร์กเมื่อวันจันทร์ สหภาพยุโรปได้ออกแถลงการณ์ประกาศเส้นทางที่จะนำไปสู่การคว่ำบาตรของยุโรปเพิ่มเติมต่อตุรกีอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนอกชายฝั่งไซปรัส

“ในแง่ของกิจกรรมการขุดเจาะที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องของตุรกีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก สภายืนยันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเต็มที่กับไซปรัสเกี่ยวกับการเคารพอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยตามกฎหมายระหว่างประเทศ” รัฐมนตรีต่างประเทศระบุในการแถลงข่าวเมื่อบ่ายวันจันทร์

” คณะมนตรีตามงานเตรียมการที่ดำเนินการไปแล้วยอมรับว่ามีการวางกรอบการทำงานของมาตรการ จำกัด ที่กำหนดเป้าหมายบุคคลธรรมดาและกฎหมายที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขุดเจาะไฮโดรคาร์บอนที่ผิดกฎหมายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและเชิญผู้แทนระดับสูงและ คณะกรรมาธิการเพื่อนำเสนอข้อเสนอนี้โดยเร็ว” คำแถลงสรุป

สิ่งนี้หมายความว่าในความเป็นจริงคือขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ผู้แทนระดับสูงของนโยบายต่างประเทศของสหภาพแรงงานรวมทั้งคณะกรรมาธิการเองระบุมาตรการที่สหภาพยุโรปจะใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายทั้งบุคคลและ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการละเมิด ต่อต้านสิทธิอธิปไตยของสาธารณรัฐไซปรัส

คุณสามารถคลิกลิงก์ไปยังคำชี้แจงได้ที่นี่: https://twitter.com/EUCouncilPress/status/1183713375613870080

Sophia Kokosalaki นักออกแบบ แฟชั่น ชาวกรีกที่มีชื่อเสียงระดับโลกในลอนดอน เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ด้วยวัย 47 ปี

รายงานของสื่อแนะนำว่า Kokosalaki ต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อต่อต้านมะเร็งมานานกว่าสองเดือน ในที่สุดก็ยอมจำนนต่อโรคนี้ในบ่ายวันจันทร์

เกิดและเติบโตในเอเธนส์ หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเธนส์ Kokosalaki ยังคงศึกษาต่อที่วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ Central Saint Martins ของลอนดอน

หลังจากสำเร็จการศึกษา เธอได้เปิดธุรกิจของตัวเองในปี 2542 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้มีอิทธิพลและเป็นผู้เขย่าวงการแฟชั่น ไม่เพียงแต่ในสหราชอาณาจักรและกรีซเท่านั้น แต่ทั่วโลกด้วย

ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเธอในด้านแฟชั่นกรีกเกิดขึ้นเมื่อเธอได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ในปี 2547 Kokosalaki ได้

รับแรงบันดาลใจจากความสุภาพเรียบร้อยและความสามัคคีของกรีกโบราณผู้คนหกพันคนที่แสดงในพิธีของเอเธนส์ในฤดูร้อนปี 2547

แต่งกายโดย Sophia Kokosalaki, London 2005. คอลเลกชัน PFF

องค์ประกอบการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Kokosalaki คือการแต่งตัวแบบกรีกคลาสสิก ผสมผสานกับงานฝีมือที่เพิ่มเข้ามาให้กับชุดต่างๆ ของเธอ อย่างไรก็ตาม งานของเธอไม่ได้ถูกจำกัดไว้ในโหมดนี้ รวมถึงผ้าอื่นๆ ที่หนักกว่า รวมถึงหนังและผ้าที่มีพื้นผิวที่หนากว่า

Kokosalaki ได้รับรางวัลมากมายตลอดอาชีพการงานที่ประสบความสำเร็จของเธอ รวมถึงรางวัล ”Elle Designer”, ”Art Foundation Award for Fashion” ในปี 2002 และรางวัล ”New Generation Designer” ในปี 2004

นอกจากนี้ชื่อและผลงานของเธอยังได้รับการบันทึกเป็นประจำใน ส่วนบทบรรณาธิการของนิตยสารแฟชั่นชั้นนำของโลก เช่นVogue, WและHarper’s Bazaar