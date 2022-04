สมัคร Sa Gaming เกมส์ยิงปลา Sa บาคาร่า Sa Gaming สมัคร SaGame คาสิโน SaGame สล็อต Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa สมัคร Sa36 เว็บ SaGame สมัครเว็บ Sa Gaming สมัครสมาชิก Sa Gaming สมัคร SaGame Sa Gaming Sa Game

Okada ฟ้องภรรยาและลูกๆ ให้กลับมามีอำนาจควบคุมอาณาจักรการพนันของครอบครัว

โพสต์เมื่อ: 3 กรกฎาคม 2017, 09:10น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2017, 09:11น.

Casino.org Staff Writer

ครอบครัว Okada กำลังเล่นการพนันของราชวงศ์ในญี่ปุ่น และดูเหมือนว่าพวกเขาจะสืบเชื้อสายมาสู่การต่อสู้แย่งชิงอำนาจของราชวงศ์เพื่อควบคุมอาณาจักรธุรกิจอันกว้างใหญ่ของพวกเขา

คาซึโอะและทาคาโกะ โอคาดะ

เศรษฐีอุปกรณ์เล่นเกม Kazuo Okada (ซ้าย) ถูกขับออกจากคณะกรรมการของบริษัทและแทนที่โดย Takako ภรรยาของเขา (ขวา) ซึ่งร่วมมือกับลูกๆ ของเขาจากการแต่งงานอีกครั้ง สามารถควบคุมราชวงศ์การพนันที่ท้าทายได้ (ภาพ: ไลฟ์สไตล์กระดานข่าวของมะนิลา)

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าผู้เฒ่า Kazuo Okada วัย 74 ปีกำลังฟ้องลูกชายลูกสาวและภรรยาเพื่อต่อสู้กับการควบคุม Okada Holdings ซึ่งเป็นผู้ปกครององค์กรของ Universal Entertainment บริษัท ปาจิงโกะสล็อตและคาสิโนอุปกรณ์คาสิโนที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี 2512

Okada ถือหุ้นเพียง 46.4% ของ Okada Holdings โดยยกหุ้นให้ลูกๆ ของเขา ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นรวมกัน 53% ในบริษัท

Universal Entertainment เป็นรากฐานที่สำคัญของโชคลาภ 2 พันล้านดอลลาร์ของ Okada Okada Holdings ถือหุ้น 67.9% ใน Universal ซึ่งเปิดตัว Okada ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการในเดือนมิถุนายน

Universal ยังเป็นเจ้าของ Okada Manila ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ที่เปิดในฟิลิปปินส์ในเดือนธันวาคมและเป็นศูนย์กลางของข้อกล่าวหาเรื่องความไม่เหมาะสมต่อ Okada

คณะรัฐประหาร

ในการทำรัฐประหารในห้องประชุมคณะกรรมการที่ชัดเจนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม เจ้าพ่อการพนันที่คิดค้น “เกือบพลาด” สำหรับเครื่องสล็อตคือ “ตาบอดอย่างสมบูรณ์” เขากล่าวเมื่อคณะกรรมการขับไล่เขา

จากนั้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม จากการยื่นฟ้องต่อสาธารณะ คณะกรรมการ Universal Entertainment ได้แจ้ง Okada ว่าเขากำลังถูกสอบสวนเรื่องการใช้เงินทุนของบริษัทในทางที่ผิด

Jun Fujimoto ประธานของ Universal ได้รายงานต่อ JASDAQ Securities Exchange ว่าบริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าอดีตประธานของพวกเขาอาจมี “การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง” ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ “ไม่ปกติ” ในปี 2015 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 17 ล้านดอลลาร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อ “บรรลุผลประโยชน์ส่วนตัวสำหรับประธาน โอคาดะ”

Okada ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็น “เรื่องไร้สาระ” ต่อสำนักข่าวรอยเตอร์ โดยกล่าวว่าธุรกรรมนี้เป็นเงินกู้ของผู้อำนวยการที่ใช้อย่างถูกกฎหมายเพื่อขยายการดำเนินงานขยะสำหรับOkada Manilaโดยไม่มีการชำระคืนจนถึงเดือนพฤศจิกายน

“สัญญานั้นยังคงทำงานอยู่” เขากล่าว “ไม่มีปัญหา.”

การให้คำปรึกษาครอบครัว

Okada กล่าวว่าการตัดสินใจฟ้องครอบครัวของเขาส่วนหนึ่งมาจากความปรารถนาที่จะพูดคุยกับครอบครัวของเขา เขาบอกว่าเขาไม่ได้พบโทโมฮิโระลูกชายของเขามาสองปีแล้ว และเชื่อว่าความบาดหมางในครอบครัวเกิดจากความเชื่อของลูกชายที่ว่าเขาไม่ได้รับเงินปันผลที่เหมาะสมจากสัดส่วนการถือหุ้นในโอคาดะ โฮลดิ้งส์

“ถ้าไม่ฟ้องก็ไม่มีโอกาสได้พูด” โอคาดะกล่าว “ความจริงก็คือ ฉันอยู่ในตำแหน่งที่แพ้ในแง่ของสิทธิในการออกเสียง”

Okada กล่าวว่าเขาเชื่อว่า Hiromi ลูกสาวที่ สมัคร Sa Gaming เหินห่างของเขาสามารถให้เหตุผลได้ แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน เขาหวังว่าคดีความจะกระตุ้นให้ผู้พิพากษาสั่งการเจรจาระหว่าง Okadas เขากล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Universal Entertainment ได้ประกาศว่า Takako ภรรยาวัย 43 ปีของ Okada ซึ่งไม่ใช่แม่ของ Tomohiro และ Hiromi ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยหน้าที่ของเธอจะรวมถึงดูแลหอศิลป์ของสามีและให้คำปรึกษาบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ .

Okada กล่าวว่าเขาไม่สามารถยกโทษให้ Takako สำหรับการทรยศของเธอได้Vernon Downs Racino Dealt Lifeline รัฐให้ Jeff Gural Tax แก่เจ้าของ

โพสต์เมื่อ: 3 กรกฎาคม 2017, 03:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2017, 02:47น.

Casino.org Staff Writer

สนามแข่งม้าและคาสิโน Vernon Downs จะยังคงเปิดให้บริการหลังจากฝ่ายนิติบัญญัติในออลบานีอนุมัติการแบ่งภาษีสำหรับสถานที่ที่ต้องดิ้นรน

Vernon Downs racino ติดตามภาษี

การแข่งรถและการเล่นเกมจะดำเนินต่อไปที่ Vernon Downs ด้วยรูปแบบภาษีใหม่ที่จะช่วยประหยัดเงินติดตามได้หลายล้านดอลลาร์ (ภาพ: John Clifford/Rome Sentinel)

เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าของเจฟฟ์ กูรั ล ขู่ว่าจะปิดสนามแข่งโดยบอกว่าการเปิดสถานที่นั้นทำให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายมากถึง 170,000 ดอลลาร์ต่อเดือน เขาอ้างถึงการขยายตัวของคาสิโนชนเผ่าและการค้าในเขตตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กเป็นเหตุผลหลักสำหรับการต่อสู้ของเขา

ปลายสัปดาห์ที่แล้ว สภานิติบัญญัติแห่งรัฐได้อนุมัติการลดค่าธรรมเนียมที่วางไว้ในเครื่องตรวจลอตเตอรีวิดีโอที่ Vernon Downs การตัดสินใจจะช่วยให้ Gural สามารถเก็บ 75 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่รวบรวมจากเครื่องเกม 767 ของคาสิโน นั่นจะช่วยเขาประหยัดเงินได้ประมาณ 2 ล้านเหรียญในปี 2560

การลดหย่อนภาษีในนาทีสุดท้ายเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมพิเศษที่เรียกโดยผู้ว่าการแอนดรูว์ คูโอโม (D) พรรคประชาธิปัตย์พอใจกับผลงานของสภานิติบัญญัติมากกว่า โดยกล่าวว่า “การประชุมพิเศษได้จบลงแล้ว และฉันคิดว่ายุติธรรมที่จะบอกว่าการประชุมพิเศษให้ประสิทธิผลอย่างพิเศษ”

ก่อนข้อตกลง Gural กล่าวว่าคาสิโน Vernon Downs จะปิดในวันที่ 10 กันยายนและการแข่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน

งาน บันทึก Racino

Cuomo เป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อมอบการลดหย่อนภาษีที่จำเป็นอย่างมากให้กับ Gural เพื่อช่วยงาน 300 ตำแหน่งในที่พัก

Vernon Downs จ่ายเงินเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมให้กับ Albany แต่คาสิโนเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบสามแห่งที่เพิ่งเปิดในตอนเหนือของมลรัฐนิวยอร์ก พร้อมด้วยคาสิโนของชนเผ่า จ่ายเพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

การปล่อยให้ราซิโนของ Gural ถูกเก็บภาษีในอัตราเดียวกันถูกมองว่ายุติธรรมโดยผู้ว่าการเท่านั้น “เวอร์นอนดาวน์กำลังขู่จะปิด นั่นอาจเป็นงาน 300 ตำแหน่งในรัฐที่เราไม่สามารถสูญเสียงาน 300 ได้” Cuomo อธิบาย

Gural อ้างว่าเขาแค่มองหาผลประโยชน์สูงสุดของพนักงานของเขาเช่นกัน และถึงแม้จะลดภาษีแล้ว เขาก็ยังหวังที่จะทำลายแม้กระทั่งปฏิบัติการ Vernon Downs ในปี 2560

“ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ลำบาก และฉันตื่นเต้นเป็นหลักสำหรับพนักงานและผู้คนที่เวอร์นอน มันอาจกวาดล้างเมืองได้” นักธุรกิจกล่าว

คะแนน Gural ชนะ

ดูเหมือนว่า Jeff Gural จะได้รับชัยชนะจากฝ่ายนิติบัญญัติ ปีที่แล้ว ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กได้รณรงค์ยุติการผูกขาดคาสิโนในแอตแลนติกซิตีในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และอนุญาตให้รีสอร์ทขนาดใหญ่สองแห่งเปิดให้บริการการพนันในมณฑลทางตอนเหนือ

แรงจูงใจของเขาคือการพยายามและพลิกฟื้นสนามแข่งม้า Meadowlands ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้นำในการเป็นเจ้าภาพหนึ่งในสองรีสอร์ทคาสิโนที่เสนอควรผู้ลงคะแนนได้อนุมัติการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ทำ และเส้นทางของ Gural ใน North Jersey ยังคงเป็นโรงงานเพียงแห่งเดียว

Gural กล่าวว่าการแข่งม้าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังจะตายซึ่งต้องการดึงดูดผู้เล่นใหม่เข้าสู่สนามแข่ง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้สำเร็จคือการรวมสล็อตและเกมบนโต๊ะเข้ากับอัฒจันทร์ แม้ว่าการลงประชามติเพื่อนำการพนันไปทางเหนือจากแอตแลนติกซิตีไปยังเบอร์เกนเคาน์ตี้ล้มเหลวในปี 2559 Gural กล่าวว่าเขาจะต่อสู้ต่อไปเพื่อนำคาสิโนมาที่ Meadowlands ในปี 2561 ในครั้งต่อไปที่ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งก่อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งางกฎหมายนี้จะถูกส่งไปยังโต๊ะของผู้ว่าการคริส คริสตี้ ซึ่งหลังจากใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์พักผ่อนบนชายหาดแล้ว จะต้องลงนามในกฎหมายหรือยับยั้งมัน

ความตั้งใจของคริสตี้ในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจน แต่การกล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะเพียงเรื่องเดียวของเขาใน DFS ในเดือนตุลาคม 2558 กลับถูกละเลย

“เรากำลังพูดถึงการให้รัฐบาลมีส่วนร่วมในแฟนตาซีฟุตบอลหรือเปล่า” เขาถามอย่างไม่เชื่อ “รอสักครู่. เรามีหนี้อยู่ 19 ล้านล้านดอลลาร์ คนตกงาน เรามีไอซิสและอัลเคด้าโจมตีเรา และเรากำลังพูดถึงแฟนตาซีฟุตบอลอยู่หรือเปล่า? เราหยุดได้ไหม”

“พอกับแฟนตาซีฟุตบอลแล้ว” คริสตี้กล่าวเสริม “ให้คนเล่น ใครสน?”

ฉายภาพเหมือนจริง

นอกจากนี้ ตามที่วุฒิสมาชิกของรัฐ James Whelan เน้นย้ำเมื่อวันศุกร์ นี่เป็นร่างกฎหมายที่เป็นจริงซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รัฐไม่ได้อยู่ภายใต้ภาพลวงตาใด ๆ ที่กฎระเบียบจะเป็นตัวปั่นเงินก้อนโต อย่างที่คนอื่น ๆ บางคนเลือกที่จะควบคุมเกมได้แนะนำอย่างเพ้อฝัน

“มันเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต่างจากสิ่งที่เรากำลังมองหาเพื่อสร้างรายได้มหาศาล” วีแลน อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตี้ กล่าว “หวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะลงนามในเรื่องนี้ และเราจะทำให้กีฬาแฟนตาซีดำเนินต่อไปในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ทุกวัน นั่นคือเป้าหมายเสมอ”

ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายภาษี 10.5% ของรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากผู้เล่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งจะสร้างรายได้ประมาณ 6.6 ล้านดอลลาร์ต่อปี

ลำดับความสำคัญการเดิมพันกีฬา

คริสตี้ได้สนับสนุนการต่อสู้ของรัฐเพื่อสิทธิในการอนุญาตการพนันกีฬาที่คาสิโนและสนามแข่ง และในแง่ของข่าวที่ว่าศาลฎีกาจะได้ยินการอุทธรณ์ในประเด็นนี้ ไม่น่าจะทำอะไรที่อาจเป็นอันตรายต่อคดี

อันที่จริง จนถึงปีนี้ สภานิติบัญญัติไม่เต็มใจที่จะย้ายไปยัง DFS ด้วยเหตุผลเดียวกัน แต่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปในปี 2016 เมื่อรัฐหลายสิบแห่งได้ผ่านกฎหมายเพื่อควบคุมการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงนิวยอร์ก ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีความขัดแย้งน้อยลงมาก

การเรียกเก็บเงินจะจัดประเภทDFSเป็นเกมทักษะที่ไม่ใช่การพนัน ซึ่งหมายความว่าการกำกับดูแลจะไม่ตกอยู่ภายใต้การส่งเงินของแผนกบังคับใช้การเล่นเกม เนื้อหาจะถูกควบคุมโดยกรมกฎหมายและความปลอดภัยสาธารณะแทนมาเก๊า VIPs กลับมา, รายได้จากการเล่นเกมรวมทะยาน 26 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมิถุนายน

โพสต์เมื่อ: 3 กรกฎาคม 2017, 10:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2017, 10:31น.

Casino.org Staff Writer

การปราบปราม VIP ของมาเก๊ากำลังแสดงสัญญาณของการผ่อนคลาย เนื่องจากศูนย์กลางคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศรายได้ที่แข็งแกร่งในเดือนมิถุนายน

รายได้จากการเล่นเกมมาเก๊าวีไอพีมิถุนายน

นักพนันระดับวีไอพีของมาเก๊ากลับมาแล้ว แต่ยังไม่ถึงอัตราที่นักวิเคราะห์ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ (ภาพ: รอยเตอร์)

รายรับจากการเล่นเกมรวม 20 พันล้าน patacas (2.49 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 25.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2559

วีไอพีจะได้รับเครดิตสำหรับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของมาเก๊า มิถุนายนเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันของภูมิภาคในชุดดำ

การเพิ่มขึ้นของการเล่นเกมเกิดขึ้นหลังจากที่เมืองต้องทนกับการลดลงสองปีอันเป็นผลมาจากคำสั่งของประธานาธิบดี Xi Jinping แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อลดการทุจริตที่ถูกกล่าวหา รัฐบาลมองว่าบริษัทขยะระดับวีไอพีเป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายเงินออกจากภายใต้ระบอบการเก็บภาษีของจีนอย่างเข้มงวด

จนถึงปัจจุบัน คาสิโนมาเก๊าได้รวบรวม $15.4 พันล้าน มากกว่าร้อยละ 17 ก่อนตลาดในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว

รายงานความดีและความชั่ว

แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเพิ่มกำไร 26% ต่อเดือน แต่เงินรางวัลที่ได้รับเกือบ 2.5 พันล้านดอลลาร์นั้นจริงๆ แล้วไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ การคาดการณ์ส่วนใหญ่เรียกร้องให้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 และข้อบกพร่องอาจบอกเป็นนัยว่าชาวจีนที่มีฐานะสูงยังคงระมัดระวังการใช้ บริษัท ขยะ

ลูกค้าวีไอพีทัวร์ซื้อแพ็คเกจราคาแพงบนแผ่นดินใหญ่ โดยบางแพ็คเกจมีราคามากกว่า 500,000 ดอลลาร์ ขยะแล้วขนส่งบุคคลไปยังมาเก๊า ซึ่งเขาหรือเธอจะได้รับเงินจำนวนเท่ากันในเครดิตเกม “ฟรี”

ด้วยเงินของพวกเขาในตอนนี้ในที่หลบภาษีของมาเก๊าและถูกปลดออกจากการกำกับดูแลของจีน ลูกค้าวีไอพีสามารถเล่นการพนันหรือเพียงแค่ถอนเงินออกมาด้วย “เงินที่ชนะ” ของพวกเขา

คาดว่านักพนันวีไอพีต้องรับผิดชอบต่อรายได้คาสิโนทั้งหมดของมาเก๊ามากกว่าครึ่งหนึ่ง

นอกเหนือจากการปราบปรามลูกกลิ้งสูงแล้ว จีนยังกดดันให้มาเก๊าใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นเพื่อจำกัดการฟอกเงิน การถอนเงินผ่าน ATM จำกัดอยู่ที่ประมาณ 1,450 เหรียญสหรัฐฯ และเครื่อง 680 เครื่องได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่ยืนยันตัวตนของผู้ใช้และติดตามธุรกรรม

แผ่นดินใหญ่ในการควบคุม

รัฐบาลกลางของ Jinping ยังคงเป็นผู้นำในการตัดสินใจอนาคตของมาเก๊า

หาก VIP ได้รับอนุญาตให้ใช้บริษัททัวร์เพื่อเยี่ยมชมเมือง รายรับจากการเล่นเกมก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดี กฎระเบียบที่มากขึ้นและการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นน่าจะทำตรงกันข้าม

สำหรับบริษัทคาสิโนอย่าง Las Vegas Sands, Wynn และ MGM ซึ่งลงทุนไปหลายพันล้านดอลลาร์ในวงล้อม การกำกับดูแลที่น้อยกว่านั้นเป็นเส้นทางที่ต้องการ

หน่วยปฏิบัติการของบริษัทคาสิโนและการบริการในสหรัฐฯ ได้รับมูลค่ามหาศาลจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี 2560 MGM เพิ่มขึ้น 8.5 เปอร์เซ็นต์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน และ Sands ของ Sheldon Adelson เพิ่มขึ้นเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ แต่วินน์คือผู้ชนะส่วนใหญ่ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการซื้อขายสูงกว่าในเดือนมกราคมถึง 55 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม ความกังวลอย่างต่อเนื่องของการควบคุมการบังคับใช้เพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากปักกิ่งทำให้มาเก๊ามีความผันผวน

รายงานรายได้เดือนมิถุนายนดึงหุ้นคืน แซนด์สไชน่าร่วงลงกว่า 2% ในวันจันทร์ MGM แพ้มากกว่า 3.5 เปอร์เซ็นต์ และ Wynn แพ้ 2.7 เปอร์เซ็นต์Caesars ยกระดับความบันเทิง สร้างเวทีเสียงอเมริกาเหนือที่ใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส

โพสต์เมื่อ: 1 กรกฎาคม 2017, 02:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 30 มิถุนายน 2017, 01:59น.

Casino.org Staff Writer

ปัจจุบัน Caesars Entertainmentอยู่ในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ เวทีเสียงแมมมอ ธ ใหม่ของผู้ดำเนินการเกมเปิดให้บริการในลาสเวกัสในสัปดาห์นี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่แห่งหนึ่งในสตริป ที่ 48,000 ตารางฟุต ได้รับการขนานนามว่าใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ โดยเอาชนะ Mega Stage ของ Toronto Studios ได้ไม่กี่พันคน

เปิดเวทีเสียงซีซาร์ ใครอยากเป็นเศรษฐี

เกมโชว์ยอดนิยม “ใครอยากเป็นเศรษฐี?” เป็นการร่วมทุนการผลิตครั้งแรกของ Caesars Entertainment ในเวทีเสียงขนาดใหญ่แห่งใหม่ในลาสเวกัส (ภาพ: Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal)

เดิมพันทิศทางใหม่

Caesars หวังว่าพื้นที่ของโรงงานผลิตซึ่งอยู่ห่างจาก Bally’s เพียงไม่กี่ก้าว จะดึงดูด ทีมงาน ผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยถูกล่อลวงโดยการลดหย่อนภาษีที่น่าพึงพอใจมากกว่าที่พวกเขาจะพบได้ในเมืองหลวงแห่งภาษีของโลกอย่างแคลิฟอร์เนีย นอกเหนือจากค่าเช่าและบริการแบบเบ็ดเสร็จ คาสิโนยักษ์ใหญ่มีแผนที่จะทำกำไรเพิ่มเติมจากสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่โดยการดึงดูดทีมงานภาพยนตร์ นักแสดง และผู้ชมไปยังโรงแรมและร้านอาหารของตน และแน่นอน ไปที่ชั้นคาสิโน

ในขณะที่เวกัสเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการถ่ายทำมากที่สุดในโลก โดยมีการผลิตประมาณ 500 เรื่องต่อปี Jason Gastwirth รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและความบันเทิงของ Caesars Entertainment กล่าวว่าพื้นที่ใหม่นี้จะทำให้บริษัทผู้ผลิตมีโอกาสถ่ายทำรายการที่ไม่ ไม่จำเป็นต้อง “มีลาสเวกัสในสคริปต์”

“เราหวังว่าจะสร้างอุตสาหกรรมที่นี่” เขาบอกกับHollywood Reporterเมื่อเร็วๆ นี้ “ซีซาร์มีประวัติในวงการบันเทิงตั้งแต่การแสดงสดไปจนถึงภาพยนตร์และรายการทีวี ขั้นตอนต่อไปสำหรับเราคือการมีสตูดิโอภาพยนตร์ที่กระตือรือร้นสำหรับโครงการต่างๆ ไม่ใช่แค่ในลาสเวกัส”

เวทีเสียงซึ่งมีรูปลักษณ์ภายนอกของเต็นท์สีขาวขนาดยักษ์ สามารถใช้สร้างฉากสำหรับภาพยนตร์และรายการทีวี และยังสามารถจัดกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ เช่น รายการบันเทิงและกีฬา

แต่เวทีเสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงเวทีเสียงเท่านั้น ซึ่งเป็นมากกว่าเวทีเปล่าให้เช่าแบบกันเสียงอย่างแน่นหนา ที่ดึงดูดบริษัทผู้ผลิตต่างๆ ตามมาตรการจูงใจทางภาษีที่เสนอ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การต่อสู้เพื่อจูงใจภาษีระหว่างรัฐได้ปะทุขึ้นระหว่างรัฐต่างๆ ที่ต้องการนำบริษัทเหล่านี้เข้าไปในเขตแดนของตน

(รัฐ) สงครามชายแดน

ความใกล้ชิดของเนวาดากับแคลิฟอร์เนียน่าจะให้บริการได้ดี แต่สิ่งจูงใจ 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์นั้นถูกผลักดันโดยนิวเม็กซิโก (20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์) และยูทาห์ (มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ด้วยวงเงิน 50 ล้านดอลลาร์) แต่มาเผชิญหน้ากัน ทั้ง 2 รัฐนี้ไม่น่าจะดึงดูด “ต้องทำอย่างไรเมื่อเราไม่ได้ถ่ายทำ” ของชาวฮอลลีวูดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

รัฐซิลเวอร์เป็นสนามเด็กเล่นของ La La Land มานานหลายทศวรรษ และไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อความนั้นจะถูกเน้นในด้านการตลาด

ในขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งของประเทศ อัตราร้อยละ 30 ของจอร์เจียที่มีวงเงิน 100 ล้านดอลลาร์ได้เปลี่ยนให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ โดยดึงดูดชื่อใหญ่ๆ ถึง 16 รายมาสู่รัฐตั้งแต่ปี 2010 รวมถึงไพน์วูดสตูดิโอส์

ถึงกระนั้นซีซาร์ก็มีความหวังสูง

Gastwirth รายงานว่าเวทีเสียงจะถูกจองสำหรับ “เกือบทั้งปี” โดยมีการผลิตจำนวนมากอยู่ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่เขายังคงพูดไม่ค่อยดีในตอนนี้ โปรเจ็กต์แรกที่เหมาะสมเพียงพอจะเป็นซีรีส์ฮิตทางทีวีที่มีมาอย่างยาวนาน Who Wants to be a Millionaire? กับ พิธีกรรายการ The Bachelor Chris Harrison

เกมโชว์หกตอนจะถ่ายทำต่อวันตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม โดยปัจจุบันมีการออดิชั่นที่ Bally’s อย่างสะดวกลาสเวกัส เตรียมรับมือนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในวันที่ 4 กรกฎาคม พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาเยือน

โพสต์เมื่อ: 30 มิถุนายน 2017, 05:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 30 มิถุนายน 2017, 05:17น.

Casino.org Staff Writer

คาดว่านักท่องเที่ยวมากกว่า 323,000 คนจะเดินทางมาลาสเวกัสในช่วงสุดสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคม และหวังว่าทุกคนจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากวันหยุดยาวพิเศษในเมืองบาป

ลาสเวกัส 4 กรกฎาคม

ลาสเวกัสคาดว่าจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวสำหรับการเฉลิมฉลองวันที่ 4 กรกฎาคม ทั้งในสตริปและตัวเมือง (ภาพ: Las Vegas Review-Journal)

ด้วยวันหยุดปีนี้ตกในวันอังคารที่จะยืดวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นกิจการสี่วัน คาสิโน ร้านอาหาร การแสดง และสถานบันเทิงอื่น ๆ กำลังเตรียมสำหรับการ ka-ching ของเครื่องบันทึกเงินสดเพื่อให้ตรงกับความสนุกสนานในอเมริกาทั้งหมด

กรกฎาคมไม่ใช่เดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเดินทางไปลาสเวกัส เนื่องจากอุณหภูมิเกิน 110 องศามักส่งผู้คนไปยังจุดหมายปลายทางที่เย็นกว่า แต่วันประกาศอิสรภาพมักใช้แนวโน้มฤดูร้อนที่ขี้เกียจเพื่อเตือนผู้มาเยือนว่าเมืองนี้รู้วิธีจัดงานเลี้ยงใหญ่ในช่วงเวลาใดของปี

Las Vegas Convention and Visitors Authority ประเมินว่า 95% ของห้องพักในโรงแรมจะถูกจองในช่วงสุดสัปดาห์ โดยนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้จ่าย 217.7 ล้านดอลลาร์

นั่นเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ตัวเลขเหล่านี้มีเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้น ไม่ใช่อีกสองวันของการจัดปาร์ตี้ปี 2017 ที่มีแนวโน้มว่าจะนำมา

กรมการขนส่งเนวาดาระบุว่าประมาณสองในสามของผู้ที่จะเดินทางไปลาสเวกัสโดยรถยนต์

ปลอดภัยไว้ก่อน

ตำรวจลาสเวกัสเมโทรคาดว่าจะเต็มมือในช่วงวันหยุดยาวและได้ระบุว่าจะมีการลาดตระเวนเพิ่มขึ้นในสตริปและตัวเมือง ตำรวจทางหลวงเนวาดากล่าวว่าพวกเขาจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษคอยตรวจสอบทางด่วนสำหรับคนขับที่เมาแล้วด้วย

เท่าที่การแสดงดอกไม้ไฟดำเนินไปเทศกาลวันที่ 4 กรกฎาคมในลาสเวกัสนั้นไม่ใหญ่เท่ากับงานแสดงดอกไม้ไฟปีใหม่ ในช่วงปลายวันที่ 31 ธันวาคมและต้นเดือนมกราคม 1, Strip ทั้งหมดจะปิดการจราจร

ในปี 2559 เทศมณฑลคลาร์กได้ออกกฎหมายห้ามคนเดินถนนในพื้นที่ไม่ให้ถือกระเป๋าใบใหญ่ เป้ กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ข้อ จำกัด ดังกล่าวไม่มีอยู่ในประการที่สี่ ปล่อยให้ตำรวจซึ่งจะลาดตระเวนด้วยรถยนต์ จักรยาน และการเดินเท้า เพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย

เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

ความเป็นไปได้ของความรุนแรงในวงกว้างได้กลายเป็นความจริงที่น่าเศร้าในศตวรรษที่ 21 และตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังพยายามเชิงรุกในการป้องกันอาละวาดที่ร้ายแรงเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปารีส ลอนดอน บรัสเซลส์ ออร์ลันโด และที่อื่นๆ โลก.

ความจริงที่ว่าวันประกาศอิสรภาพเป็นการเฉลิมฉลองแบบอเมริกันที่ไม่เหมือนใครทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องตื่นตัวมากขึ้น กลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่วิดีโอล่าสุดที่เรียกร้องให้มีการโจมตีทั่วโลก และเน้นที่ลาสเวกัสสตริปเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้

ตำรวจกล่าวว่า ทั้งที่พวกเขารู้ว่าไม่มีภัยคุกคามที่น่าเชื่อถืออย่างเจาะจง พวกเขามักจะเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการทำอันตรายต่อแขกของเมือง

ปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายที่ไม่มีเสากั้นนิรภัยป้องกัน Strip เจ้าหน้าที่ของ เทศมณฑลคลาร์กตั้งใจจะใช้เงิน 5 ล้านดอลลาร์เพื่อติดตั้งเสาโลหะแข็งป้องกัน 700 เสาตามถนนลาสเวกัสบูเลอวาร์ด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะลดความเป็นไปได้ที่ยานพาหนะจะถูกเปลี่ยนเป็นอาวุธ

หากคณะกรรมาธิการเขตอนุมัติข้อเสนอสำหรับเสา สามารถติดตั้งได้เร็วที่สุดคือสิ้นปีนี้

ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีของรัฐอิลลินอยส์อาจต้องการโชคพิเศษในการรับเงิน งบประมาณของรัฐในการออกรางวัล

โพสต์เมื่อ: 30 มิถุนายน 2017, 04:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 30 มิถุนายน 2017, 01:42น.

Casino.org Staff Writer

ลอตเตอรีรัฐอิลลินอยส์มีเงินสดในมือมากมาย แต่ในวันที่ 1 กรกฎาคม หน่วยงานของรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเงินรางวัลให้กับผู้เล่น เว้นแต่สภานิติบัญญัติในสปริงฟิลด์จะอนุมัติงบประมาณใหม่

โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นแทบจะไม่มีเลย เนื่องจากดินแดนลินคอล์นผ่านไปสองปีโดยไม่มีพิมพ์เขียวทางการเงินที่ถูกประหารชีวิต

อิลลินอยส์ลอตเตอรีชนะงบประมาณของรัฐ

ผู้เล่นลอตเตอรีอิลลินอยส์ต้องเอาชนะมากกว่าแค่โอกาสถูกรางวัลแจ็กพอต เนื่องจากสถานะที่ติดเงินสดอาจไม่ได้จ่ายเงินรางวัลใหญ่ในทันที (ภาพ: ไฟล์รูปภาพ/ข่าวที่เกี่ยวข้อง)

อิลลินอยส์มีเงินค้างชำระ 15 พันล้านดอลลาร์และเป็นหนี้พนักงานของรัฐหนึ่งในสี่ของล้านล้านดอลลาร์ และตอนนี้รัฐอาจเริ่มสร้างหนี้สินให้กับตั๋วลอตเตอรี

ในแถลงการณ์ที่ออกในสัปดาห์นี้ Greg Smith กรรมการรักษาการสลากกินแบ่งรัฐอิลลินอยส์ประกาศการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในนโยบายการชำระเงินของผู้ชนะ ผู้เล่นที่ชนะมากกว่า $25,000 จะประสบกับความล่าช้าในการรับเงินเนื่องจากลอตเตอรีไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเช็คเมื่อรอบปีบัญชีใหม่เริ่มต้นในสุดสัปดาห์นี้

“ผู้เล่นควรมั่นใจเมื่อรู้ว่าลอตเตอรีอิลลินอยส์มีเงินเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ชนะเหล่านี้” สมิ ธ กล่าว “สมัชชาใหญ่จำเป็นต้องอนุมัติงบประมาณที่สมดุลอย่างแท้จริงซึ่งรวมถึงเงินทุนลอตเตอรีเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินรางวัลทั้งหมดจะเกิดขึ้น”

ในระหว่างนี้ รัฐอิลลินอยส์จะถูกบังคับให้หยุดขายสลาก Powerball และ Mega Millions

นอกเหนือจากการพยายามแก้ปัญหาทางการเงินแล้วเมืองชิคาโกยังคงเต็มไปด้วยอาชญากรรมที่แพร่ระบาด ในสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางจะย้ายเข้ามาเพื่อต่อสู้กับความรุนแรงที่กำลังดำเนินอยู่

นิวโลว์ แม้แต่อิลลินอยส์

เมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพทางการคลัง รัฐอิลลินอยส์มีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิต

ตามรายงานของ Mercatus Center ของมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน หน่วยงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ อิลลินอยส์อยู่ในอันดับที่ 47 จาก 50 รัฐในด้านสุขภาพทางเศรษฐกิจ มีเพียงนิวเจอร์ซีย์ แมสซาชูเซตส์ และคอนเนตทิคัตเท่านั้นที่อยู่ในสภาพที่แย่ลง

สถานการณ์ทางการเงินที่ตึงเครียดทำให้งบประมาณกว่า 24 เดือนในการประชุมสมัชชาต้องชะงักงัน สภานิติบัญญัติที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตและผู้ว่าการรัฐรีพับลิกัน Bruce Rauner ไม่สามารถหาจุดกลางในการตัดสินแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของรัฐได้

ลอตเตอรีต้องใช้งบประมาณที่ส่งผ่านด้วยภาษาที่อนุญาตให้ออกการชำระเงินสำหรับสลากที่ชนะจากรายได้จากการขายสลาก ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ลอตเตอรีรัฐอิลลินอยส์ได้ลดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดทำบัญชีอย่างสร้างสรรค์ แม้ว่าผู้ตรวจสอบจะเพิ่งสั่งให้หน่วยงานยุติกิจกรรมดังกล่าว

รัฐที่อนุญาตให้ลอตเตอรีใช้รายได้เพื่อจ่ายเงินรางวัลดูเหมือนจะเป็นเกมง่ายๆ

“ลอตเตอรีคือห่านที่วางไข่ทองคำ” ตัวแทนของรัฐ David Harris (R-Mount Prospect) กล่าวกับChicago Tribune “และเรากำลังยุ่งอยู่กับมัน ความสูงของความโง่เขลาทางการเมือง”

เดิมพันสูง

ลอตเตอรีอิลลินอยส์ส่วนใหญ่ใช้เพื่อกองทุนโรงเรียนร่วมของรัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เงินกองทุนของรัฐได้รวบรวมเงินได้กว่า 19 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มต้น

มีการแนะนำร่างกฎหมายในสภาที่กล่าวถึงสถานการณ์ลอตเตอรีโดยเฉพาะ แต่กฎหมายดังกล่าวถูกผูกไว้กับคณะกรรมการ เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติให้ความสำคัญกับงบประมาณโดยรวมมากกว่า

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของลอตเตอรีเน้นว่าสิ่งเลวร้ายในรัฐเป็นอย่างไร “รัฐอิลลินอยส์มาที่สถานที่เสี่ยงอันตรายทางการเงินแห่งนี้โดยไม่สนใจผลที่ตามมาในระยะยาวของการตัดสินใจในระยะสั้น” ลอเรนซ์ เอ็มซอลล์ ประธานาธิบดีแห่งรัฐบาลกลางซีเอ็นเอ็นกล่าวกับซีเอ็นเอ็นในสัปดาห์นี้ Civic Federal เป็นองค์กรเฝ้าระวังด้านงบประมาณที่ตั้งอยู่ในเมืองชิคาโก

Standard & Poor หนึ่งในสามหน่วยงานจัดอันดับเครดิตรายใหญ่กล่าวว่าจะปรับลดอันดับเครดิตของรัฐอิลลินอยส์เป็นสถานะ “ขยะ” เว้นแต่ว่าจะทำข้อตกลงด้านงบประมาณใหม่ ไม่มีรัฐใดในสหรัฐฯ ในประวัติศาสตร์การจัดอันดับเครดิตที่เคยได้รับคะแนนต่ำเช่นนี้โคลอมเบียอนุญาตบริษัทพนันออนไลน์รายแรกในอเมริกาใต้ บัญชีดำ 325 รายอื่นๆ

โพสต์เมื่อ: 30 มิถุนายน 2017, 03:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 30 มิถุนายน 2017, 05:17น.

Casino.org Staff Writer

ระบบการพนันออนไลน์ใหม่ของโคลอมเบียเริ่มสั่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อบล็อกผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการควบคุมในวันนี้ (วันศุกร์) เพียง 24 ชั่วโมงหลังจากที่ออกใบอนุญาตครั้งแรก ซึ่งเป็นใบอนุญาตการพนันออนไลน์ใบแรกที่เคยได้รับในละตินอเมริกา

Coljuegos ของโคลอมเบียออกใบอนุญาตการพนันออนไลน์เป็นครั้งแรก

Juan Perez Hilgado ประธาน Coljuegos กล่าวว่าการต่อสู้กับเว็บไซต์การพนันที่ไม่ได้รับการควบคุมจะเป็นงานที่ยาก หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มบล็อก ISP จาก 325 ไซต์ในวันศุกร์ (ภาพ: ลารีพับลิกา)

ในวันพฤหัสบดีที่ Wplay.co ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Aquila Global Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสล็อตที่ตั้งอยู่ในเมือง Medellin ได้กลายเป็นแบรนด์การพนันออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมรายแรกของเขตอำนาจศาลแห่งใหม่และของทวีป

เมื่อวันศุกร์ (24) บัญชีดำของพวกเขามีผลบังคับใช้ โดยมีชื่อเว็บไซต์ประมาณ 325 แห่งที่รัฐบาลสั่งห้าม ในหมู่พวกเขามีแบรนด์ระดับโลก เช่นWilliam Hill , PokerStars, Betfair, Paddy Power และ Ladbrokes

“ด้วยความคิดริเริ่มนี้ เราแสวงหาทรัพยากรที่มากขึ้นเพื่อสุขภาพของชาวโคลอมเบีย ขยายพอร์ตโฟลิโอของเกมผ่านเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมและปรับให้เข้ากับแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้นในโลก” ฮวน เปเรซ อีดัลโก ประธาน Coljuegos เกมชาวโคลอมเบียกล่าว ผู้ควบคุม

“เราทราบดีว่าการต่อสู้กับความผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่าย และน้อยกว่านั้นในแง่ของแพลตฟอร์มเทคโนโลยี” เขากล่าวเสริม “นั่นคือเหตุผลที่เราทำงานอย่างชัดเจนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงกลาโหม”

ตลาด 8 พันล้านดอลลาร์

โคลอมเบียผ่านพระราชบัญญัติ Egaming เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ข้อบังคับใหม่กำหนด 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับรายได้จากการเล่นเกมรวมที่ผลตอบแทนที่คาดหวังให้กับผู้เล่นจะเท่ากับหรือมากกว่า 83 เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกอบการยังต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีคงที่ประมาณ 200,000 เหรียญสหรัฐ

Liliana Viveros หัวหน้าฝ่ายธุรกิจใหม่ของ Coljuegos กล่าวว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลได้รับการสอบถามมากกว่า 60 รายการจากผู้ได้รับอนุญาตที่มีศักยภาพและคาดว่าผู้ได้รับอนุญาตออนไลน์เจ็ดรายจะเปิดตัวภายในสิ้นปี 2560 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดจะมีมูลค่ามากถึง 8 พันล้านดอลลาร์ ปีแรก.

Aquila Global กล่าวในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ว่ามีแผนจะลงทุน 4.9 ล้านดอลลาร์ในการดำเนินการออนไลน์ใหม่ในอีกสามปีข้างหน้าโดยมีเป้าหมายในการลงทะเบียนลูกค้าหนึ่งล้านรายในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ยังกล่าวว่าคาดว่าจะสร้างงาน 3,000 ตำแหน่ง

ความท้าทายสำหรับภาคส่วน

ตัวเลขของ Aquila อาจพิสูจน์ได้ว่ามองโลกในแง่ดี จากการวิจัยพบว่า 60% ของประชากร 50 ล้านคนของประเทศเป็นนักพนัน แต่อุตสาหกรรมที่เพิ่งเริ่มต้นจะเผชิญกับความท้าทายหลายประการ

โคลอมเบียเป็นสังคมที่ใช้เงินสดเป็นหลัก และมีความไม่ไว้วางใจโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกัน ในปัจจุบันมีทางเลือกในการชำระเงินออนไลน์ไม่กี่ทางเลือกสำหรับประชาชน 80 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีบัตรเครดิต

เกตเวย์การชำระเงินออนไลน์ที่มีอยู่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการทำธุรกรรมVegas Sports Books Rooting สำหรับ New Jersey ในคดีศาลฎีกา

โพสต์เมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 06:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 28 มิถุนายน 2017, 04:57น.

Casino.org Staff Writer

หนังสือกีฬาลาสเวกัสเป็นส่วนใหญ่เชียร์ข่าวเมื่อวันอังคารที่ศาลฎีกาได้ตกลงที่จะได้ยินคำวิงวอนของรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย

อันที่จริงพวกเขาอาจจะกระทืบโอกาสที่ Garden State จะชนะคดีทั้งหมดแล้ว

Joe Asher จาก William Hill เข้าร่วมหนังสือกีฬา Vegas เพื่อสนับสนุน New Jersey

Joe Asher ซีอีโอของ William Hill US กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า PASPA เป็น “กฎหมายที่ล้มเหลว” และเรียกร้องให้ลีกกีฬาเปลี่ยนการปรับแต่งและหลบเลี่ยงการพนันกีฬาที่มีการควบคุมและถูกกฎหมาย (ภาพ: igamingplayer.com)

ในที่สุดหากศาลเข้าข้างนิวเจอร์ซีย์ รัฐจะได้รับอนุญาตให้ยกเลิก PASPA และเผยแพร่หนังสือกีฬาที่คาสิโนและสนามแข่ง

PASPA เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามการพนันกีฬาทุกที่ในสหรัฐอเมริกา แต่เนวาดา โอเรกอน เดลาแวร์ และมอนทานา รัฐที่ได้ออกกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติก่อนปี 1992 เมื่อมีการตรากฎหมาย

แต่รัฐนิวเจอร์ซีย์เชื่อว่าPASPAเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 10 และสิทธิ์ของทุกรัฐในการควบคุมพรรคการเมืองส่วนตัวภายในเขตแดนของตน

และข้อเท็จจริงที่ว่าศาลสูงสุดในประเทศได้ดำเนินคดีนี้ โดยขัดกับคำแนะนำของผู้รักษาการอัยการสูงสุด แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยผู้พิพากษาบางคนรู้สึกว่านี่เป็นข้อโต้แย้งที่น่าสนใจ

คำตัดสินในเชิงบวกสำหรับรัฐนิวเจอร์ซีย์น่าจะทำให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโน ปูทางให้รัฐอื่นๆ ปฏิเสธ PASPA ด้วย

การตายของ PASPA “ดีสำหรับเนวาดา”

เหตุใดเจ้ามือรับแทงสเวกัสจึงตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก สำหรับการเริ่มต้น ผู้ประกอบการรายใหญ่ในเนวาดาเกือบทั้งหมดมีคาสิโนในรัฐอื่น ๆ ที่จะได้รับประโยชน์ และดังที่โจ แอชเชอร์ ซีอีโอของวิลเลียม ฮิลล์ สหรัฐ กล่าวกับลาสเวกัสซันเมื่อวันอังคารว่า “สิ่งที่ดีสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนรายใหญ่ของเนวาดานั้นดี สำหรับเนวาดา”

แต่พวกเขายังเข้าใจถึงประโยชน์ของกฎข้อบังคับ และการแข่งขันที่แท้จริงไม่ใช่นิวเจอร์ซีย์หรือต่อมาในเพนซิลเวเนีย มิสซิสซิปปี้ หรือมิชิแกน แต่เป็นตลาดมืดที่มีการเดิมพันหลายพันล้านในสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี รายได้ส่วนใหญ่ไปที่ กองทุนองค์กรอาชญากรรม

“สิ่งหนึ่งที่ควบคุมการพนันกีฬาในสหรัฐอเมริกาจะให้คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ที่มากขึ้นและนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคน” Matthew Holt รองประธานหนังสือกีฬา CG Technology กล่าวกับ Las Vegas Review-Journal

“ผู้คนกำลังเดิมพันกีฬาทั่วประเทศ” Asher ซึ่งบริษัทดำเนินการ 108 แห่งจากหนังสือกีฬา 196 เล่มของเนวาดากล่าว “พวกเขาถูกบังคับให้ทำอย่างผิดกฎหมาย อันที่จริง ฉันคิดว่าเนวาดาจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เมื่อ PASPA หายไป”

อัตราต่อรองบน

ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่แยกออกมา Asher เรียก PASPA ว่า “กฎหมายที่ล้มเหลว” และเรียกร้องให้ลีกกีฬาซึ่งมักจะเป็นหนามในฝั่งของนิวเจอร์ซีย์สนับสนุนกฎระเบียบ

ดังนั้นผู้กำหนดอัตราต่อรองมืออาชีพเหล่านี้ให้คะแนนโอกาสของนิวเจอร์ซีย์สูงแค่ไหน? เพราะนี่คืองานของพวกเขา

Jay Rood ผู้อำนวยการหนังสือกีฬาของ MGM Resorts กล่าวว่ามีโอกาสดี อันที่จริง พวกมันดีกว่าดี พวกเขา “หลีกเลี่ยงไม่ได้”