สมัคร Royal Online V2 สล็อตฮอลิเดย์ รายงาน eSports- ตลาดสหราชอาณาจักร

สมัคร Royal Online V2 หลังจากSBC ได้แนะนำโลกของ eSportsที่นี่ เราจะเจาะลึกถึงการวิเคราะห์ความเฟื่องฟูที่คาดการณ์ไว้ในตลาดสหราชอาณาจักร ความนิยมและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก (ตอนที่ 2)

สมัคร Royal Online V2 ผลการวิจัยสรุปตลาดSuperdata และ Newzoo eSportsในเดือนพฤษภาคม 2015 แสดงให้เห็นอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ในวาระการประชุมยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่เกี่ยวข้อง และดูทีม eSports และดาราชั้นนำ

การแข่งขันชิงแชมป์eSports มาถึงแล้ว – ตลาดสหราชอาณาจักร

การทำงานร่วมกันระหว่างวูโรงภาพยนตร์และ eSports Gfinity บริษัทเห็นการเปิดตัวครั้งแรกที่ทุ่มเทสหราชอาณาจักรของเวที eSports ในฟูแล่ม, ลอนดอน สามขั้นตอนที่นั่งมากกว่า 600 แฟนเกม Gfinity 2015 ประชันมีอยู่แล้วในความคืบหน้าและตั๋วที่มีอยู่เพื่อเป็นสักขีพยานชอบของCall of Duty สงครามขั้นฟีฟ่าในปี 2015 และ Hearthstone Heroes of Warcraftหมู่คนอื่น ๆ ที่กำลังเล่นโดยนักเล่นเกมมืออาชีพในด้านหน้าของผู้ชมอยู่

ความสนใจใน eSports บนชายฝั่งเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว ปีก่อนหน้านี้รอยัลโอเปราเฮาส์ในกรุงลอนดอนเป็นเจ้าภาพโทร of Duty: การแข่งขันสงครามขั้นสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป งานนี้ยังมีนักวิจารณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม casters ในโลกของ eSports ในปี 2014 Gfinity ได้จัดงานG3 ขึ้นที่ Copperbox Arena ใน Olympic Park ของลอนดอนซึ่งดึงดูดผู้ชมได้เกือบ 4,000 คน (และมีการดูออนไลน์ 8.7 ล้านครั้ง)

แม้จะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เท่านั้น แต่การเพิ่มขึ้นของอุตุนิยมวิทยาทำให้มั่นใจได้ว่าในปี 2558 พวกเขาจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เมื่อเร็วๆ นี้ Gfinity ได้ประกาศข้อตกลงกับบริษัท News UK ของ Rupert Murdoch ซึ่งจะเห็นThe Sunเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการและผู้สนับสนุนหลักของรายการ UK Championship ภาคแรกซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน 2015 ผู้อ่านหนังสือพิมพ์จะได้รับตั๋วพิเศษสำหรับงานต่างๆ และทั้งสองจะรวมกันเพื่อส่งเสริม eSports และขายสินค้า

การสนับสนุนของ Murdoch จะส่งเสริมและเสริม ‘ โปรแกรมประสิทธิภาพสูง’ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและเลี้ยงดูผู้เล่น eSports ชั้นนำจากสหราชอาณาจักร

ห่วงโซ่คุณค่า

(ตารางจากSuperdata และ Newzoo eSportsบทสรุปตลาดเดือนพฤษภาคม 2558โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของอุตสาหกรรมโดยรวม)

Neville Upton ซีอีโอของ Gfinityกล่าวถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรว่า “เป็นแนวทางการเติบโตขนาดใหญ่ที่จะดำเนินต่อไป”

อัพตันกล่าวต่อ: “สิ่งที่กลุ่มประชากรนี้ไม่ได้ทำคือการดูทีวี พวกเขากำลังดูหรือเล่นเกมแทน ในอนาคต ผู้เล่นระดับแนวหน้าจะกลายเป็นชื่อสามัญ และจะมีการจัดการแข่งขันทั้งมือสมัครเล่นและมือสมัครเล่นในทุกเกม

คลิกลิงก์นี้เพื่ออ่านบทสัมภาษณ์ของ SBC กับ Gfinity Head of Partner Relations, Martin Wyatt ซึ่งกล่าวถึงความทะเยอทะยานของผู้ให้บริการและกลยุทธ์สำหรับตลาดสหราชอาณาจักร

Azubu บริษัทบันเทิง eSports กำลังเฉลิมฉลองหลังจากได้รับเงินเพียง40 ล้านปอนด์ในรอบการลงทุนที่นำโดย Sapinda Group ในลอนดอนและ Sallfort Privatbank แห่งสวิตเซอร์แลนด์อะซูบุ

เงินจะถูกนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจทั่วโลกของผู้ให้บริการ และเพื่อพัฒนาบริการสตรีมวิดีโอสดที่ปรับแต่งได้ ปัจจุบันมีผู้ชมประมาณ 100 ล้านคนทั่วโลกที่ดูสตรีม eSports สดทุกเดือน และจำนวนนี้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในตลาดปัจจุบันTwitch ที่Amazon เป็นเจ้าของคือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่ให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว ในขณะที่Youtube Gaming เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม

ปัจจุบัน Azubu ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสหราชอาณาจักรและยุโรป แต่เป็นที่รู้จักกันดีในบราซิล เยอรมนี และเกาหลี บริษัทที่ตั้งอยู่ในแอลเอ ได้จัดตั้งสำนักงานในแวนคูเวอร์และโซลแล้ว

Jason Katz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกล่าวว่า “เรากำลังขยายการดำเนินงานในภูมิภาคใหม่ๆ ทั่วโลก และสร้างพันธมิตรด้านเนื้อหาและความสัมพันธ์ในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นและมากขึ้น ซึ่งเรารอคอยที่จะประกาศในอนาคตอันใกล้นี้

“การจัดหาเงินทุนรอบล่าสุดนี้จะสนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวทั่วโลกของเราในปี 2559 และปีต่อๆ ไป”

การระดมทุนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัว Azubu 3.0 ซึ่งเป็นบริการเครื่องเล่นวิดีโอที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีอิสระมากขึ้นในการที่สตรีมของพวกเขาจะปรากฏบนหน้าจอ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนสามารถสตรีมเซสชั่นการเล่นเกมของตนได้

Ian Sharpe ซีอีโอของ Azubu กล่าวกับWired ว่า“การเป็นแพลตฟอร์มเปิดและทำให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการสตรีม เป็นขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติในวิวัฒนาการแพลตฟอร์มของเรา”

เขากล่าวเสริมว่า: “ผู้คนไม่เพียงต้องการสตรีมเท่านั้น แต่พวกเขาต้องการสตรีมไปพร้อมกับดารา eSports ที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งสตรีมบน Azubu เท่านั้น ดังนั้นโดยการเปิดแพลตฟอร์ม เราจึงมอบประสบการณ์นั้น”

EAได้ประกาศเปิดตัวแผนก eSports ของบริษัท ซึ่งจะเป็นที่รู้จักในชื่อ Competitive Gaming Division หรือ CGD

หัวหน้า CGD ของ EA – Peter Moore

ในบทบาทใหม่ของเขาในฐานะรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแข่งขันของ EA ปีเตอร์ มัวร์จะเป็นหัวหน้าแผนก CGD EA ภูมิใจนำเสนอชื่อเช่น Madden, Battlefield และแน่นอน Fifa และจะมองหาการโปรโมตสิ่งเหล่านี้ในขั้นต้นเพื่อให้ลูกบอลกลิ้ง

Todd Sitrinจะทำงานร่วมกับ Moore โดย Sitrin ทำงานให้กับ EA ในโครงการการตลาดทั่วโลกในช่วงสิบสี่ปีที่ผ่านมา สองคนนี้ร่วมกับทีม CGD ที่เหลือ จะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของชุมชนผู้เล่น การพัฒนารายการสด การออกอากาศ และสร้างการแข่งขัน eSports ที่น่าตื่นเต้น

จากข่าวการเปิดตัวครั้งนี้ EA คาดว่าจะออกเกมเพิ่มเติมที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะในประเภท MOBA

ตามแหล่งที่มาDot วัน , ESPN ของการตามล่าหาโปรแกรมแก้ไข eSports ขณะนี้กว่ากับอดีตAzubuชาย ดาริน Kwilinski ชุดจะใช้เวลาถึงบทบาท

Kwilinski ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการบรรณาธิการที่ Azubu เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม Azubu เป็นบริษัทด้านความบันเทิง eSports ที่ได้รับการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับเงินสนับสนุนเกือบ 40 ล้านปอนด์หลังการระดมทุนรอบหนึ่ง

อีเมลที่ส่งถึงเจ้าหน้าที่ของ Azubu รายงานว่า Kwilinski จะเข้ารับตำแหน่งกับ ESPN หลังจากสะกดสองปีของเขาในการจัดการเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม Azubu

ESPN ซึ่งโพสต์โฆษณาสำหรับบทบาทนี้ในเดือนกันยายน ได้เพิ่มความครอบคลุม eSports อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยเผยแพร่ ‘ESPN: The Magazine’ ฉบับ eSports ฉบับแรกในเดือนมิถุนายน

เว็บไซต์ข่าวเกมรายใหญ่ Lazygamer ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลอุตสาหกรรม eSports ประจำปี 2558 คนขี้เกียจ

มีห้าหมวดหมู่เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จทั่วทั้งอุตสาหกรรม และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหกคนต่อหมวดหมู่ นี่คือผู้ชนะปี 2015

องค์กร eSports ที่ดีที่สุด: Bravado Gaming

ทีม eSports ที่ดีที่สุด: Bravado Gaming Dota 2

ผู้เล่น eSports ยอดเยี่ยม: Dimitri ‘Detrony’ Hadjipaschali (CS:GO)

นักวิจารณ์ยอดเยี่ยม: Devin ‘Hellbird’ Rigotti

eSport ที่ดีที่สุด: Dota 2

Lazygamerระบุในเว็บไซต์ของตนว่าหวังที่จะขยายจำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในปี 2559 และปีต่อๆ ไป

วิวัฒนาการ Labsได้เปิดตัวเวที eSports ใหม่ที่เรียกว่าBlackFlag ในขั้นต้นจะเน้นไปที่ League of Legends (LoL) ของ Riot Games โดยทีมที่มีสมาชิกทั้งหมด 5 คนจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า $5 (3 ปอนด์) เพื่อชิงรางวัลเงินสด

Evolve Labs เปิดตัวในปี 2010 และตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้สร้าง Evolve ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางสังคมสำหรับนักเล่นเกมพีซี

Adam Sellke ซีอีโอของ Evolve Labsกล่าวถึงการประกาศดังกล่าวว่า “BlackFlag เป็น

โครงการที่มีความหลงใหลในทีม Evolve และเป็นสิ่งที่เราอยากทำมาสักระยะแล้ว”

เขาเสริมว่า: “เมื่อเร็ว ๆ นี้เราเข้าร่วมในชุดของ AMAs ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับจากผู้ชมของเกมเมอร์ที่แสดงความสนใจอย่างล้นหลามในบริการเกมที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นเราจึงติดตามแนวคิดอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนให้เป็นจริง”

ทุก ๆ เดือน ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันกว่า 67 ล้านคนเล่นมากกว่า 30 ล้านแมตช์ LoL และมากกว่า 250,000 แมตช์ LoL ที่เล่นไปแล้ว 750,000 แมตช์ต่อเดือนบน Evolve BlackFlag ถือเป็นส่วนเสริมของข้อเสนอของ Evolve

BoyleSportsเจ้ามือรับแทงอิสระชาวไอริชได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกม/การพนันและแพลตฟอร์มEveryMatrixเพื่อเปิดตัวสล็อตเฉพาะและพอร์ทัลเกมBoyleVegas.com

แบรนด์คาสิโนใหม่เข้าสู่ตลาดโดยใช้ระบบจัดการผู้เล่นและโบนัสของ GamMatrix ของ E veryMatrix รวมกับ ‘CasinoEngine’ ของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ซึ่งจะมอบความสามารถ API ขั้นสูงให้กับผลิตภัณฑ์ BoyleVegas

การผสานรวมอย่างเต็มรูปแบบจะทำให้ทีมผลิตภัณฑ์ igaming ของ BoyleSports สามารถเข้าถึงคาสิโนและเกมสดกว่า 2,000 รายการเพื่อให้บริการแก่แบรนด์ใหม่ ผู้ให้บริการเนื้อหา iGaming ที่นำเสนอในการเปิดตัว BoyleVegas ได้แก่ Microgaming, NetEnt, IGT และเกมที่สมจริง

Ebbe Groes CEO ของ EveryMatrix ให้การต้อนรับ Boylesports ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทาง igaming รายใหม่ของบริษัท โดยระบุเพิ่มเติมว่าเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท

“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ BoyleSports เลือกใช้แพลตฟอร์ม EveryMatrix สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าโซลูชั่นเกมของเรามีความยืดหยุ่น เชื่อถือได้ และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้เล่นหลายล้านคน”

Patrick Thornton หัวหน้าฝ่ายเกมที่ BoyleSportsสนับสนุนความคิดเห็นของ Groes เกี่ยวกับการเปิดตัว BoyleVegas

“ด้วยฟังก์ชันโบนัสใหม่และการเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น ข้อตกลงกับ EveryMatrix นี้ทำให้เรามีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งในการขยายเกมของเราอย่างมากในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า”

แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของ eSports ใหม่ชื่อMatcherinoได้ประกาศการระดมทุนรอบการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ โดยระดมทุนได้ $1.25m (839,000 ปอนด์)

รอบ Seed นี้นำโดย Madrona Venture Group โดยมีส่วนร่วมจาก Vulcan Capital และนักลงทุนจาก angel รวมถึง Russell Okung ไลน์แมนแนวรุกของ Seahawks

แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ให้แฟน ๆ มีโอกาสทำให้การแข่งขัน eSports เกิดขึ้นที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นผ่านการระดมทุน ความตั้งใจคือการให้ทุนแก่เกมที่แฟน ๆ ต้องการเห็นระหว่างผู้เล่นชั้นนำซึ่งจะได้รับเงินจาก Matcherino และใช้แพลตฟอร์มเพื่อโต้ตอบกับแฟน ๆ และผู้ติดตาม

Grant Farwell ซีอีโอ Matcherino ให้สัมภาษณ์กับ Geekwire ว่า “เมื่อมีแฟนเพลงหลายพันคนอยากเห็นมืออาชีพบางคนต่อสู้กันเองและเต็มใจที่จะทุ่มเงินเพื่อทำให้มันเกิดขึ้น พวกเขาต้องการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทำให้มันง่าย เป็นไปได้.”

Matcherino ซึ่งเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพกลุ่มแรกจาก Techstars Seattle 2015 มีความทะเยอทะยานที่จะขยายออกไปนอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่เน้นพัดลมนี้

Farwell กล่าวว่า “ในอนาคตเราจะร่วมมือกับแบรนด์ที่มีความสำคัญต่อแฟน ๆ และ Steamers เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและสนุกสนานให้กับชุมชน”

หลังจากยืนยันว่า บริษัทในเครือ PokerStars จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์การเดิมพันแบบสแตนด์อโลนAmaya Inc ได้เปิดตัว BetStars.com เวอร์ชัน 1 สำหรับเขตอำนาจศาลที่เลือก

แบรนด์ใหม่จะดำเนินการภายใต้โดเมนBetstars.com, Betstars.eu และ Betstars.ukและบนแอปพลิเคชัน iOS และ Android โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่ตลาดการพนันกีฬาของ Amaya และ PokerStars

Amaya ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาจะได้รับการสนับสนุนด้วยแพลตฟอร์มหนังสือกีฬาใหม่ซึ่งจะเปิดตัวในต้นปี 2559

PokerStars จะยังคงสนับสนุนแบรนด์ใหม่ด้วยแคมเปญการหาลูกค้าภายนอกในช่วงครึ่งแรกของปี 2016 ในส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดนี้ BetStars ตั้งใจที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์การเดิมพันที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนแพลตฟอร์มซึ่งจะทำให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่ง

Rafi Ashkenazi ซีอีโอของ Rational Group ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวแบรนด์ BetStars ครั้งแรก

“ เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการเปิดตัวแบรนด์ BetStars และคาดหวังว่ามันจะเป็นหนึ่งในเว็บไซต์การพนันกีฬาที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในปี 2559 เนื่องจากมันยังคงพัฒนาต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ที่เราเชื่อว่าจะทำให้เราแตกต่างในฐานะการเดิมพัน แบรนด์สำหรับแฟนกีฬาตัวจริง เราใช้ความทุ่มเทและความหลงใหลในการเดิมพันกีฬาแบบเดียวกันกับที่เรามี และตั้งใจที่จะสร้างข้อเสนอระดับโลกที่แท้จริง แบรนด์ BetStars จะสร้างจากความปรารถนานี้และมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และที่สำคัญที่สุดคือสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนกีฬา”

BetStars จะเริ่มมีช่วงของการพนันตัวเลือกในกว่า 25 กีฬารวมทั้งฟุตบอล, เทนนิสและบาสเกตบอลเช่นเดียวกับข้อเสนอพิเศษเช่นกีฬาและโป๊กเกอร์ ตลาดกีฬาเพิ่มเติมจะเปิดให้บริการในปี 2559 รวมถึงการแข่งม้า

แบรนด์จะนำเสนอตัวเลือกการเดิมพันระหว่างการแข่งขันและข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษที่นักพนันกีฬาคาดหวังจากหนังสือกีฬาออนไลน์ระดับโลก PokerStars คาดการณ์ว่าแบรนด์จะขยายไปสู่เขตอำนาจศาลหลักเพิ่มเติมตลอดปี 2559 ขยายการเข้าถึงไปยังลูกค้าโป๊กเกอร์ที่ใช้งานเฉพาะของ PokerStars ประมาณครึ่งหนึ่ง

Scott Longley ประเมินการทบทวน CMA ของสหราชอาณาจักรที่กำลังจะเกิดขึ้นของการควบรวมกิจการแล็ดโบร๊กส์-คอรัลและข้อตกลงจะเขย่าทุกส่วนของภาคการเดิมพันในสหราชอาณาจักรได้อย่างไร

สงครามปลอมจบลงแล้ว การประกาศเมื่อวานนี้ว่าการควบรวมกิจการแล็ดโบร๊กส์คอรัลมูลค่า 2.3 พันล้านปอนด์ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการต่อผู้มีอำนาจด้านการแข่งขันและการตลาด (CMA) หมายความว่าตอนนี้เรามีตารางเวลาว่าข้อตกลงจะดำเนินต่อไปหรือไม่

บอลลูนได้ขึ้นไปแล้ว แต่นี่ยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดของความไม่แน่นอน เพื่อสร้างความสับสนในประเด็นต่างๆ และทำให้น้ำขุ่นเมื่อถึงเวลา บริษัทต่างๆ ได้ขอให้ CMA ติดตามการสอบสวนอย่างรวดเร็วในข้อตกลงโดยตรงในช่วง 24 สัปดาห์ที่สอง

คำร้องขอให้ข้ามการไต่สวนขั้นแรกตามกฎหมาย 40 วันเป็นส่วนใหญ่มีผลกับการอนุญาติให้ CMA จะพบปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงตามที่เสนอ คำแถลงก่อนหน้านี้จากทั้งคู่ระบุว่าพื้นที่ร้านค้ารวมกันประมาณ 3,950 ร้านค้าหรือประมาณ 47% ของตลาดร้านหนังสือระดับไฮสตรีททั้งหมดจะเป็นยาที่ใหญ่เกินกว่าที่ CMA จะกลืน

หลังจากที่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำก่อนหน้านี้เกี่ยวกับปัญหาการแข่งขันในท้องถิ่น (โดยมากคือการตัดสินใจของ Betfred Tote เมื่อไม่กี่ปีก่อน) แล็ดโบร๊กส์และคอรัลมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเกลี้ยกล่อมผู้มีอำนาจในการให้ผ่านโดยที่ไม่ต้องขนถ่าย ประมาณ 450 ถึง 500 ร้านค้า

จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนผู้ซื้อที่เป็นไปได้สำหรับพัสดุของร้านค้าดังกล่าว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Fred Done โยนหมวกของเขาลงไปในสังเวียน สิ่งนี้ตามมาจาก BoyleSports ซึ่งทำให้ความตั้งใจของตัวเองชัดเจนย้อนกลับไปเมื่อมีการประกาศข้อตกลงครั้งแรกและด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีข่าวลือว่าจะเข้าแถวประมูลจึงเป็นไปได้ที่จะเห็นได้ว่าการต่อสู้เพื่อเสนอราคาอาจพัฒนาขึ้นซึ่งสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างมาก ผู้ขาย

แต่การจะไปยังจุดนั้น ข้อตกลงต้องผ่านการรวบรวมด้วยการสอบถามในระยะที่สอง และเมื่อคำขอข้ามขั้นตอนแรกแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ร้านค้า 450/500 แห่งที่แล็ดโบร๊กส์คอรัลตามที่ยอมรับทั้งหมดจะต้องถูกขนถ่ายออกไป ยังคงลดอสังหาริมทรัพย์รวมลงเหลือประมาณ 3,500 หรือประมาณ 40% ของอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

ความกลัวสำหรับบริษัทต่างๆ ก็คือ นี่จะไม่เพียงพอสำหรับ CMA ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาข้อตกลงใดๆ ที่ชุดค่าผสมใหม่ละเมิดระดับ 25% ของอุปทานทั้งหมดในตลาดสหราชอาณาจักร CMA อาจต้องการพัสดุของร้านค้าจำนวนมากขึ้น อันที่จริง Dermot Desmond ผู้ถือหุ้นของแล็ดโบร๊กส์ผู้ก่อกบฏแนะนำว่ามากถึง 1,000 คนอาจเป็นคนสุดท้าย

ยังคงมีผู้ซื้อสำหรับร้านค้าเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ในก้อนเดียวก็อยู่ในชุดงวด แต่คำถามก็เกิดขึ้นเนื่องจากเศรษฐศาสตร์ของข้อตกลงสำหรับแล็ดโบร๊กส์คอรัล หากมีการตัดร้านค้าจำนวนมากเกินไป การคำนวณในสเปรดชีตการควบรวมกิจการจะเริ่มผิดพลาดเนื่องจากนิติบุคคลที่ควบรวมจะต้องใช้กระแสเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อครอบคลุมกองหนี้ที่เสนอ

โทรแจ้งตำรวจ

เป็นที่เข้าใจกันว่าคู่ควรต้องการที่จะตัดการไล่ล่า เกือบหกเดือนผ่านไปแล้วตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลง และด้วยระยะที่สอง 24 สัปดาห์ที่รวมปัจจัยเข้าด้วยกัน มีแนวโน้มว่าเราจะต้องใช้เวลาจนถึงอย่างน้อยเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ก่อนที่ CMA จะสามารถดำเนินการต่อไปได้

ดังที่ CMA ระบุไว้ในการสอบสวนเรื่องการควบรวมกิจการของ BT และ EE คำขอให้มีการสอบถามอย่างรวดเร็วโดยตรงไปยังระยะที่สองที่ยาวกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าผิดปกติ ยังคงต้องสงสัยว่าทำไมการประหยัดเวลาได้มากถึง 20 ถึง 30 วันจึงสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อ ‘เสียเวลา’ มากมายระหว่างการประกาศและการแจ้งเตือน ควรสังเกตด้วยว่าบริษัทต่างๆ จะเรียนรู้ชะตากรรมของพวกเขาเป็นอย่างดีก่อนที่การไต่สวน 24 สัปดาห์จะถึงบทสรุป การตัดสินชั่วคราวจะถูกส่งไปที่ใดก็ได้ระหว่าง 10 ถึง 16 สัปดาห์ในกระบวนการนั้น ซึ่งโฆษกของ CMA กล่าวเมื่อวานนี้ว่าจะเป็น “ข้อบ่งชี้ที่ดี” ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะเป็นอย่างไร

สิ่งที่แน่นอนคือตอนนี้ทุกคนในอุตสาหกรรมจะเลือกกระดูกของข้อตกลงนี้ การไต่สวน CMA ระยะที่ 2 เป็นกระบวนการแบบเปิดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับชิปในสองเพนนีเวิร์ธ แม้ว่าการส่งเงินสอบสวนจะจำกัดเฉพาะเรื่องการแข่งขัน มากกว่าเรื่องทางสังคม แต่มีแนวโน้มว่าผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นอาจมีขอบเขตค่อนข้างกว้าง

โฆษก CMA กระตือรือร้นที่จะชี้ให้เห็นว่าการเรียกร้องให้มีกระบวนการที่รวดเร็ว “ไม่กระทบกระเทือน” การไต่สวนระยะที่สอง และผู้เชี่ยวชาญที่จะเรียกเข้ามาสอบสวน รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ จะมาถึงด้วย ไม่มีอคติ “มันจะเป็นกระดานชนวนที่สะอาด” พวกเขากล่าวเสริม แต่มันยุติธรรมที่จะบอกว่าพวกเขาต้องการทุก ๆ วินาทีของ 24 สัปดาห์ที่จัดสรรให้กับพวกเขา การค้นพบของพวกเขามีแนวโน้มที่จะกำหนดอนาคตไม่ใช่แค่แล็ดโบร๊กส์และคอรัล แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมการพนันทางบกของสหราชอาณาจักรทั้งหมด

อดีตกองหน้า LA Lakers และดารา NBA Rick Foxได้ซื้อ Gravity ทีม eSports League of Legends

แรงโน้มถ่วงที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะในมกราคม 2015 แต่ตอนนี้จะเข้าสู่อนาคตของการแข่งขันลีกตำนานภายใต้ชื่อใหม่ของ Echo ฟ็อกซ์ rick-fox

League of Legends เป็นหนึ่งในชื่อเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการแข่งขัน แม้ว่าการแข่งขันจะเข้มงวดมากขึ้นด้วยเกมใหม่ที่สำคัญที่จะเปิดตัวในปี 2559

แม้ว่ารายละเอียดมูลค่าทางการเงินของข้อตกลงจะไม่ถูกเปิดเผย แต่ข้อตกลงล่าสุดสำหรับทีม eSports ที่คล้ายคลึงกันนั้นอยู่ที่ประมาณ 670,000 ปอนด์

ในแถลงการณ์ Fox กล่าวว่า: “ฉันเห็นวิธีที่โลก eSports กำลังเติบโตและฉันรู้ว่าเรากำลังใกล้จะถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่”

Paul Petrieผู้ร่วมก่อตั้งMcBookieเจ้ามือรับแทงออนไลน์ชาวสก็อตมองว่าอุตสาหกรรมนี้พัฒนาขึ้นในปีนี้อย่างไร

SBC: การพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรที่ดึงดูดสายตาคุณในปีนี้?

Paul:สำหรับเรา Cash-Out เป็นการพัฒนาที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของเรา ฉันPaulpetrieรู้ว่าเจ้ามือรับแทงบางคนมีมันมาระยะหนึ่งแล้ว – แม้ว่าจะมีบางเจ้าที่ยังรวมมันอยู่

ฉันพบว่ามันน่าทึ่งมาก ทั้งที่มันอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น แต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกหลอมรวมเข้ากับจิตใจของนักพนัน ที่อื่นการตัดสินใจของ Racing เพื่อแนะนำโครงการ ABP นั้นน่าสนใจที่จะพูดน้อยและฉันจะดูด้วยความสนใจ

SBC: งานอุตสาหกรรมที่คุณชื่นชอบในปีนี้คืออะไร?

พอล:การพนันในการประชุมฟุตบอลอย่างแน่นอน ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของเรา และเป็นเรื่องดีเสมอที่จะค้นพบความคิดริเริ่มล่าสุด

SBC: เชลซีจะจบที่ไหนในลีกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลตอนนี้พวกเขาไม่มีโฮเซ่?

Paul:ฉันยังคงอยากให้พวกเขาจบครึ่งบน และฉันจะไม่ตัดสิทธิ์สำหรับแชมเปี้ยนส์ลีก ฉันคิดว่าพวกเขาอาจจะยึดติดกับ Jose ถ้าฉันพูดตามตรง แต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างต้องเปลี่ยนในห้องแต่งตัว

SBC: eSports – มีศักยภาพที่แท้จริงในตลาดนี้หรือเกินจริงหรือไม่?

Paul:มันไม่ใช่สิ่งที่เราได้เสนอให้ ดังนั้นผมจึงไม่สามารถพูดคุยกับประสบการณ์จริงได้ โดยส่วนตัวแล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจเลย และฉันสงสัยว่าลูกค้าปัจจุบันของเราหลายคนคงจะสนใจ ดังนั้นหากประสบความสำเร็จก็อาจเป็นการดีในการดึงดูดลูกค้าประเภทใหม่

SBC: ปีหน้าจะมีการควบรวมกิจการครั้งใหญ่อีกหรือไม่? คุณเชื่อว่าการควบรวมกิจการยังมีแนวโน้ม/จำเป็นในด้านใดบ้าง

Paul:ฉันคิดว่าแบรนด์ใหญ่ๆ อย่าง William Hill และ 888 อาจรอดูว่าการควบรวมกิจการอื่นๆ จะดำเนินไปอย่างไรก่อนที่จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วเกินไป อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าบริษัทในยุโรปบางแห่งที่กำลังมองหาธุรกิจในสหราชอาณาจักรอาจพิจารณาเข้าร่วมในข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันกับ Unibet/Stan James

SBC: คุณคาดหวังเงินยูโรไว้อย่างไร? ทีมไหนจะชนะ? ทีมไหนในประเทศจะก้าวหน้าได้ไกลที่สุด?

พอล:ฮ่าฮ่า เสียบมีดเข้าไปทำไม มันเป็นฝันร้ายที่สกอตแลนด์กลายเป็นทีมเหย้าเพียงทีมเดียวที่ไม่ผ่านเข้ารอบ โชคดีที่มันไม่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อมูลค่าการซื้อขาย แม้ว่ามันจะทำให้การได้มาซึ่งลูกค้ายากขึ้นมากก็ตาม

ฉันคิดว่าสเปนจะชนะการแข่งขัน และระหว่างเจ้าบ้านจะต้องเป็นอังกฤษ แต่ในอุดมคติแล้ว มันจะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายในจุดโทษ!

SBC: คุณคาดหวังอะไรในอุตสาหกรรมนี้ในปี 2559?

Paul:ฉันอยากเห็นอุตสาหกรรมการเดิมพันได้รับการเตะจากสื่อน้อยลง สำหรับหลายๆ คน มันยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่สกปรก และคงจะดีถ้าได้เห็นมันได้รับความเคารพมากกว่านี้

สถานะที่ตรวจสอบแล้วบนTwitterสงวนไว้สำหรับบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมหลักๆ เท่านั้น แม้จะรักษาผู้ชมจำนวนมากและบัญชีสำหรับฐานผู้ใช้บางส่วนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม Twitter ก็ไม่เต็มใจที่จะตรวจสอบตัวเลข eSports ใด ๆ ยกเว้นเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้เล่นจากทีมCloud9และTeam SoloMidได้รับการยืนยันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ และชุมชนคาดว่าจะได้รับการยืนยันอีกในปี 2016

หัวหน้าฝ่ายการเล่นเกมของ Twitter ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งRodrigo Vellosoดูเหมือนจะเป็นร็อดริโกเวลโลโซเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการย้ายครั้งนี้

เป็นไปตามการนัดหมายของ Velloso เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาเกมที่ Youtube ได้พูดคุยกับ Variety เกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเขาว่า “อาชีพการทำงานทั้งหมดของฉันที่ Google มุ่งเน้นไปที่การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านเนื้อหา ฉันต้องการทำงานร่วมกับผู้สร้างเนื้อหาและมอบเครื่องมือให้กับพวกเขา หรือในบางกรณีก็สร้างเครื่องมือให้พวกเขา เพื่อให้พวกเขาสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดได้”

การตรวจสอบมีประโยชน์อย่างมากสำหรับมืออาชีพและอุตสาหกรรม การใช้การวิเคราะห์ Twitter มีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์ ท่ามกลางคุณสมบัติอื่นๆ

เมื่อ 2015 เข้าใกล้SBC ที่ติดต่อกับ Jeevan Jeyaratnamเพื่อรับsupersoccer-JeevanJeyaratnamสมองของเขาในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาตลอดจนการคาดการณ์ในครั้งต่อไป

Jeevan เป็นผู้อาวุโสผู้ประกอบการค้าและราคาคอมไพเลอร์สำหรับซูเปอร์ฟุตบอล Oddsfeed

SBC: การพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรที่ดึงดูดสายตาคุณในปีนี้?

Jeevan:ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก เป็นเรื่องยากที่จะหลีกหนีจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นได้ในปีนี้ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะคาดการณ์ได้ง่าย แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของรัฐบาล แต่ก็ต้องบอกว่ามีสองสามข้อที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้สั่นสะเทือนจริงๆ ในขณะที่ส่วนใหญ่คาดว่าบริษัทขนาดเล็กจะถูกดูดกลืน ไม่ค่อยมีใครเห็นล่วงหน้าบางส่วนของยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันที่ร่วมมือกัน

ผลลัพธ์ของบริษัทที่เป็นบวกโดยทั่วไปนั้นสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และภายในตัวเลขเหล่านั้น ความสำคัญของการเดิมพันระหว่างแข่งขันนั้นยากที่จะมองข้าม

การต่อสู้เพื่อคว้าใบอนุญาตการจัดหาข้อมูลอย่างเป็นทางการจากบริษัทต่างๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าให้ทำเช่นนั้น และจะยังคงเป็นแผนย่อยที่น่าสนใจในสายข่าวอุตสาหกรรมในปีหน้า

SBC: งานอุตสาหกรรมที่คุณชื่นชอบในปีนี้คืออะไร?

Jeevan: ฉันอยู่ที่ต่างประเทศและโชคไม่ดีที่พลาดงาน Betting on Football Conference ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ฉันแน่ใจว่านั่นจะเป็นงานที่ฉันโปรดปราน… แต่เนื่องจากฉันไม่สามารถรวมมันได้ ฉันต้องบอกว่า ICE แม้ว่าการทำงานอย่างหนัก โอกาสในการเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในที่เดียวหมายความว่าจำเป็นต้องเข้าร่วม ฉันไม่สามารถละเลยรางวัล Betting on Football ที่ยอดเยี่ยมในฤดูหนาวนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่คาสิโน Playboy มันเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยม ระบบ GPS ของ Super Soccer Oddsfeed และ Abelson Info ได้รับการคัดเลือกและโชคไม่ดีที่ได้รับรางวัล Best Data Integration Award

SBC: เชลซีจะจบที่ไหนในลีกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล?

Jeevan:เมื่อ Jose หายไป สิ่งต่างๆ สามารถทำได้และจะดีขึ้น แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับฤดูกาลนี้ และการจบอันดับหกอันดับแรกจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุ ฉันมีพวกเขาจบที่เจ็ด

คงจะน่าทึ่งมากที่ได้เห็นความคืบหน้าของพวกเขาในตอนนี้ ผู้จัดการทีมจากไปแล้ว มีรายงานอย่างกว้างขวางว่าการขาดความสามัคคีในค่ายได้รับการตำหนิสำหรับการลดลงอย่างรวดเร็วของพวกเขาหากการปรับปรุงที่โดดเด่นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลไปในทางที่จะพิสูจน์สิ่งนี้จะใช้เป็นเวลาหลายปีเป็นกรณีศึกษา เพื่อความแข็งแกร่งของทีม

SBC: eSports- มีศักยภาพที่แท้จริงในตลาดนี้หรือไม่?

Jeevan:การเติบโตของอีสปอร์ตจากความคลุมเครือนั้นน่าทึ่งมาก แม้ว่าฉันจะห่างไกลจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ แต่ก็ยากที่จะมองข้ามไป โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าในระยะยาวจะทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น แต่ในระยะสั้น ฉันจะระมัดระวังในการมีส่วนร่วมมากเกินไป

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเล่นเกมและความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น มันสามารถแย่งชิงการเดิมพันกีฬาเสมือนจริงในช่องทางการค้าปลีกและออนไลน์ ในปัจจุบัน คำถามเกี่ยวกับเวลาแฝง ข้อบกพร่องในการเข้ารหัส และแม้แต่การใช้ยาเสพติดทำให้ตลาดนี้เป็นตลาดที่ต้องระวัง ด้วยกฎระเบียบที่ดีกว่า จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

SBC: ปีหน้าจะมีการควบรวมกิจการครั้งใหญ่อีกหรือไม่? คุณเชื่อว่าการควบรวมกิจการยังมีแนวโน้ม/จำเป็นในด้านใดบ้าง

Jeevan:ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องมีการควบรวมกิจการมากขึ้นในปี 2559

ผู้เล่นตัวเล็กจะพบว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะแข่งขันกับสัตว์ร้ายที่กินสัตว์อื่น และจะตกเป็นเหยื่อ ตลาดในสหราชอาณาจักรดูอิ่มตัวมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เราได้ยินมาว่าบริษัทที่ทะเยอทะยานและร่ำรวยเงินสดต้องการส่วนแบ่ง SunBets เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุด เช่นเดียวกับ Pokerstars ที่มีข้อได้เปรียบจากฐานลูกค้าสำเร็จรูป ฉันคิดอย่างตรงไปตรงมาว่าหากไม่มีสิ่งนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างผลกระทบ แม้ว่า BetBright ได้พิสูจน์แล้วว่าขัดต่อกฎนี้ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา

ตลาดคาสิโน/เกมดูสุกงอมเป็นพิเศษสำหรับการควบรวมกิจการ มีบริษัทจำนวนมากเกินไปที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เดียวกันภายใต้แบรนด์ที่แตกต่างกัน การคัดเลือกดูเหมือนจะเป็นไปได้

SBC: คุณคาดหวังเงินยูโรไว้อย่างไร? ทีมไหนจะชนะ? ทีมไหนในประเทศจะก้าวหน้าได้ไกลที่สุด?

Jeevan:การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป 2016 ที่สูงเกินจริงจะเป็นจุดสนใจหลักสำหรับหนังสือกีฬาในฤดูร้อนหน้า ผมกระตือรือร้นมากกับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพฝรั่งเศส แม้ว่าพวกเขาจะต้องทำโดยไม่มีคาริม เบนเซม่าที่ถูกเนรเทศอยู่ก็ตาม ฝรั่งเศสไม่เพียงแต่ได้เปรียบในบ้านเท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์จากโครงสร้างการจับฉลากของยูฟ่าด้วย รายการโปรดทั่วไป 4/11 ที่จะชนะกลุ่ม A พวกเขา (เช่นผู้ชนะกลุ่ม D) มั่นใจว่าจะได้เล่นทีมที่สามในรอบที่สองตามด้วยรองชนะเลิศในรอบก่อนรองชนะเลิศ แม้จะไม่มี “ของขวัญ” เหล่านี้ ผมคิดว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขันชิงแชมป์

หากปราศจากหายนะอย่างเด็ดขาด อังกฤษจะก้าวหน้าไปไกลที่สุดจากกลุ่มแฟนตาซีที่มีเวลส์ ไอร์แลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ

SBC: คุณคาดหวังอะไรในอุตสาหกรรมนี้ในปี 2559?

Jeevan:เห็นได้ชัดว่าฉันมีอคติ แต่ฉันหวังว่าบริษัทในยุโรปจะยังคงติดต่อกับบริษัทในสหราชอาณาจักรต่อไป และตระหนักดีว่าการเดิมพันผู้ทำประตูเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ทำกำไรได้ ระบบ GPS ของเราพบลูกค้าใหม่และลูกค้าเป้าหมายจากต่างประเทศจำนวนมากเป็นครั้งแรกในปีนี้ และเราหวังว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อไปในปี 2559 และปีต่อๆ ไป กับบริษัทที่ต้องการประหยัดเงิน อาหารสัตว์ของเราไม่เพียงแค่ลดต้นทุนค่าแรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเพิ่มความครอบคลุม การนำเสนอในตลาด และคุณภาพอีกด้วย

ฉันยังต้องการเห็น แม้ว่าฉันไม่มีความหวังมากนัก การพึ่งพาบริษัทน้อยลงในเรื่อง “การติดตาม” หรือ “การขูดรีด” ราคานี้แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดขนาดเล็กและการระบายสมองนี้หมายถึงศิลปะการรวบรวมกำลังสูญหาย . นี่เป็นความอัปยศครั้งใหญ่ ไม่มีทางที่ฉันจะเสนอราคาโดยที่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นตัวแทนของความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำหรือไม่

SBCnews จมอยู่กับเคลลี่อีเดนหัวหน้า TXTRADER ที่TXODDSเพื่อหาสิ่งที่เขาทำของความคืบหน้าของอุตสาหกรรมในปี 2015 และเกิน

SBC: การพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรที่ดึงดูดสายตาคุณในปีนี้?

KE: การเดิมพันและการพนันในแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดิมพันกีฬาดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นและแพร่หลายมากขึ้นที่นั่น ฟุตบอลเป็นและจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเสมอ ด้วยการออกอากาศทางทีวีและการครอบงำของทีมฟุตบอลระดับนานาชาติของแอฟริกาที่มีชื่อเสียง เช่น ไอวอรี่โคสต์ แคเมอรูน กานา เซเนกัล และไนจีเรีย แต่ตอนนี้ก็มีทีมเช่น แอลจีเรีย กานา หมู่เกาะเคปเวิร์ด คองโก และมาลี

ลีกยุโรปเต็มไปด้วยดาราดังจากแอฟริกา แต่การมาถึงของนักฟุตบอลแอฟริกันสายพันธุ์ใหม่ทำให้ทวีปนี้ดีและอยู่บนแผนที่อย่างแท้จริง การเดิมพันในแอฟริกากำลังดำเนินไปได้ด้วยการลดกฎหมายการออกใบอนุญาต และการรวมกันของร้านพนัน การพนันออนไลน์ และสมาร์ทโฟน

SBC: งานอุตสาหกรรมที่คุณชื่นชอบในปีนี้คืออะไร?

KE: ในระดับบุคคลคือ SBC Betting on Football and Matchbook Traders Conference ทั้งสองวันประสบความสำเร็จกับอุตสาหกรรม การเดิมพันฟุตบอลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกันในหลายระดับในการเดิมพันฟุตบอล โดยมีใบหน้ามืออาชีพมากมายแบ่งปันมุมมองและความรู้

การประชุม Matchbook Traders Conferenceครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมด้วยผู้ค้ากีฬากว่า 350 รายและประเภทอุตสาหกรรมที่ขายงานหมด TXODDS มีความโดดเด่นทั้งสองงาน และ Alex Kozlenkov ของเราเองมีหน้าที่ในการนำเสนอและสุนทรพจน์ที่ยอดเยี่ยม

SBC: เชลซีจะจบลีกที่ไหนเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล?

KE: ในขณะที่เชลซีได้แต่งตั้งกุส ฮิดดิ้งค์เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวจนถึงสิ้นฤดูกาล ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ โค้ชคนปัจจุบันของแอตเลติโก มาดริด จะเป็นเจ้ามือรับแทงม้าตัวเต็งในฤดูกาลหน้า เช่นเดียวกับเป๊ป กวาร์ดิโอล่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่บาเยิร์น มิวนิคก็ถูกเชื่อมโยงกับ งาน.

เชลซีค่อนข้างลอยในลีก ดังนั้นเป้าหมายหลักของพวกเขาคือแชมเปี้ยนส์ลีก แต่การเสมอกับเปแอสเชจะเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ เอฟเอ คัพ จะเป็นเป้าหมายในตอนนี้และเป็นถ้วยที่พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ได้ดี ฉันสามารถเห็นเชลซีจบอันดับที่ 10 ในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้

SBC: ESports – มีศักยภาพที่แท้จริงในตลาดนี้หรือเกินจริงหรือไม่?

KE: ESports มีผลกระทบอย่างมากต่อระดับที่แตกต่างกันในแต่ละวัน และโดยส่วนตัวแล้วฉันเห็นตลาดการเดิมพันในบางจุด แต่เฉพาะบางเกมเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างในอุตสาหกรรมการเดิมพันมีข้อบกพร่องบางอย่างที่ต้องแก้ไข และที่สำคัญที่สุดส่วนการพนันทั้งหมดจะต้องได้รับการควบคุม

อีกแง่มุมหนึ่งคือเกม หากมี การเดิมพันนั้นก็สามารถใช้ได้ ฉันเห็นเจ้ามือรับแทงม้าไม่มีปัญหาในการเสนอราคาต่อ FIFA football ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่เกมอย่าง Halo, Tour of Duty, Assassins Creed ฯลฯ ฉันไม่คาดหวังว่าเจ้ามือรับแทงจะถูกล่อลวง การแลกเปลี่ยนการเดิมพันในความคิดของฉันคือบริษัทที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเดิมพัน ESports

SBC: คุณคาดหวังเงินยูโรไว้อย่างไร? ทีมไหนจะชนะ? ทีมไหนในประเทศจะก้าวหน้าได้ไกลที่สุด?

KE: งวดที่แล้วสำหรับยูโร 2016 และจัดกลุ่มและเกมสนุกๆ มากมาย ปีที่แล้วหลังบอลโลก ผมถูกถามว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโร 2016 และผมตอบไปว่าฝรั่งเศสตอน 6/1 และฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนใจ ใช่ ตอนนี้โอกาสที่สั้นลงแล้ว ความได้เปรียบเจ้าบ้านเป็นข้อดีเสมอ และทีมฝรั่งเศสก็เต็มไปด้วยบุคคลที่ยอดเยี่ยม โค้ชโดย Didier Deschamps และมีการเสมอกันในกลุ่มกับแอลเบเนีย โรมาเนีย และสวิตเซอร์แลนด์

เห็นได้ชัดว่าผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกเยอรมนีเป็นทีมเต็ง แต่ในกลุ่มที่มีโปแลนด์และยูเครนมันจะไม่ง่าย สเปนอยู่ในอันดับต่อไปในการเดิมพัน แต่มีกลุ่มที่แข็งแกร่งกับโครเอเชีย, ตุรกีและสาธารณรัฐเช็ก และฉันคิดว่าสเปนจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้บริหาร

เบลเยียมมีผู้เล่นและพรสวรรค์ที่มีระดับมากมาย แต่ไม่สามารถฉายแววในฟุตบอลโลกได้ ในขณะที่โปรตุเกสที่ 18/1 และอิตาลีที่ 16/1 ดูเหมือนจะมีโอกาสสูง แต่ก็มักจะขาดช่วงวิกฤตในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ เสมอ ออสเตรียที่ 50/1 นั้นน่าประทับใจมากในการผ่านเข้ารอบ และไม่มีกลุ่มที่แย่กับโปรตุเกส ไอซ์แลนด์ และฮังการี

ในประเทศบ้านเกิดของเรา อังกฤษมีความโดดเด่นในรอบคัดเลือก และในที่สุดก็มองหาทีมที่อายุน้อย ดิบและกระตือรือร้น แต่ประสบการณ์บนเวทีใหญ่อาจมีความสำคัญ แต่พวกเขาควรก้าวออกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยเวลส์ รัสเซีย และสโลวาเกีย เวลส์มีผู้เล่นที่น่าอัศจรรย์ไม่กี่คน แต่ทีมเต็มของพวกเขาขาดความมีระดับ ในขณะที่ไอร์แลนด์เหนือทำปาฏิหาริย์เพื่อผ่านเข้ารอบ แต่ตอนนี้พบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มกับเยอรมนี โปแลนด์ และยูเครน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ทำผลงานได้ดีในรอบเพลย์ออฟ แต่มีงานหนักในกลุ่มกับเบลเยียม, อิตาลี และสวีเดน

โปแลนด์อาจเป็นม้ามืด พวกเขาแพ้เพียงครั้งเดียวในสิบหกเกม และที่ 80/1 พวกเขาดูแพงเกินไปสำหรับทีมที่ประกอบด้วยหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกอย่างโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

SBC: คุณคาดหวังอะไรในอุตสาหกรรมนี้ในปี 2559?

KE: การแข่งขันใหม่สำหรับ Betfair จะดีสำหรับอุตสาหกรรม บริษัทพนันที่ควบรวมกิจการจำเป็นต้องให้บางสิ่งตอบแทนแก่นักพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนในการแข่งม้า Greyhound Racing ต้องได้รับการสนับสนุนและเงินทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะสนามกีฬาและสนามแข่ง และสุดท้าย TXODDS ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมื่อบริษัทเติบโตและขยายความครอบคลุมและช่วงผลิตภัณฑ์!

ปี 2015 ดูเหมือนจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับ eSports แต่ในหลาย ๆ บัญชี มันก็จบลงด้วยการที่มากกว่าที่คาดไว้ จำนวนผู้ดูเพิ่มขึ้นทั้งแบบสดและออนไลน์ โดย 36 ล้านครั้งเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ League of Legends World Championship ในขณะที่เงินรางวัลรวมของทัวร์นาเมนต์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เงินรางวัลรวมสำหรับการแข่งขัน Dota 2 ระดับนานาชาติในปีนี้คือ 18 ล้านเหรียญสหรัฐ (12.1 ล้านปอนด์) ในขณะที่ในปี 2014 เงินรางวัลรวมเดียวกันมีมูลค่ารวม 10.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (7.3 ล้านปอนด์) ซึ่งทำลายสถิติสูงสุดในขณะนั้น สกรีนช็อต 2015-12-30 เวลา 18.06.26 น.

สาขาสื่อตระหนักถึงศักยภาพของ eSports ในรูปแบบของอีเอสพีที่บีบีซีและอื่น ๆ ในขณะที่Unikrnแนะนำโปรแกรมการรับรองความสมบูรณ์ในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมที่ทันสมัยโดย eSports ทนายความไบรซ์บลัม บุคคลที่มีชื่อเสียงลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในสาขานี้ ตั้งแต่รัสเซล โอกุง สตาร์เอ็นเอฟแอลในแมตเชอริโน ไปจนถึงแอชตัน คุชเชอร์ใน Unikrn ดังกล่าว

ตัวเลขล่าสุดของ Superdata eSports ที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2015 ระบุว่ามูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 747 ล้านเหรียญสหรัฐ (504.5 ล้านปอนด์) โดยมีผู้ชม 188 ล้านคนทั่วโลก การคาดการณ์มูลค่าตลาดทั้งหมดภายในปี 2018 อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ (1.28 พันล้านดอลลาร์) โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์เดิมพันและการแข่งขันมือสมัครเล่น

เราจะสรุปช่วงเวลาสำคัญทางธุรกิจของปี 2015 ใน eSports ตามลำดับเวลา

มกราคม

บริษัทจัดการ eSports ทั่วโลกถูกซื้อมาโดยหน่วยงานความสามารถที่มีชื่อเสียงWME-IMG Tobias ShermanและMin-Sik Koร่วมก่อตั้งบริษัทในปี 2556 และย้ายไปใช้ WME-IMG ลงนามใน Global eSports Management คือแบรนด์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง Cloud9, SK Gaming และ Dignitas ตลอดจนบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Carlos ‘Ocelote’ Rodriguez และ Christopher ‘MonteCristo’ Mykles

มินซิกโก้

มินซิกโก้

Tobias Sherman

Tobias Sherman

Jason Lublin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ WME-IMG กล่าวถึงข้อตกลงดังกล่าวว่า “Toby, Min-Sik และทีมงานได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่เหนือชั้นและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการมาสู่ข้อเสนอด้านดิจิทัลระดับโลกของเรา เราเห็นการเติบโตและโอกาสอย่างมากในพื้นที่ eSports และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำความเชี่ยวชาญนี้มาใช้ในบ้าน”

ในเดือนเดียวกันนั้น บริษัทเทคโนโลยีHTC ผนึกข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์กับทีม eSports สามทีม; Cloud9, ทีม SoloMid และทีม Liquid

กุมภาพันธ์

สื่ออุตสาหกรรมเกมMCV เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า eSports Pro เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีข่าวการแข่งขันล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในที่เดียว มันรวบรวมชื่อและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต พร้อมกับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

มีนาคม

gfinityarena

Gfinity eSports Arena

สนามกีฬา eSports แห่งแรกของโลกได้เปิดประตูที่ฟูแล่มในเดือนมีนาคม Gfinity สังเวียนในการเชื่อมโยงที่มีที่นั่ง Vue โรงภาพยนตร์กว่า 600 แฟน ๆ เกมและการแข่งขันที่โดดเด่นด้วยสระว่ายน้ำได้รับรางวัลเป็นประจำในส่วนที่เกินจาก $ 10,000 (£ 6,700)

เดือนมีนาคมยังเป็นเดือนที่มีการเปิดตัวสารคดีของ Vice เกี่ยวกับ eSports และวัฒนธรรมการเล่นเกม ‘ เศรษฐีผู้มีชื่อเสียงของการแข่งขันเกม’

เมษายน

Gfinity เซ็นสัญญาสองปีกับNews UK ของ Rupert Murdoch ความร่วมมือทางการค้าได้รับการตกลงกัน และThe Sunได้กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการ Gfinity UK Championship Series การซื้อตั๋วสำคัญยังมีให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์อีกด้วยตะวันฉาย

Mike Darcey หัวหน้าผู้บริหารของ News UK กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือครั้งใหม่กับ Gfinity เราภูมิใจที่ได้กลายเป็นกลุ่มหนังสือพิมพ์กลุ่มแรกที่บุกเข้าสู่ตลาด eSports ที่กำลังขยายตัว”

อาจ

บทสรุปตลาด Superdata eSports ประจำปี 2558 ได้รับการเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมและให้รายละเอียดรายละเอียดทางการเงินและตัวเลขการดูทั่วโลก เวอร์ชันที่อัปเดตได้รับการเผยแพร่ในเดือนตุลาคม สรุปตลาดอีสปอร์ต

นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม บริษัทเดิมพัน eSports แฟนตาซีAlphaDraft ได้รับเงินลงทุนมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (3.37 ล้านปอนด์)

มิถุนายน

หลังจากล้มเหลวในการรับบริการสตรีมมิ่งTwitch ในปี 2014 Google และ Youtube ได้ประกาศเปิดตัวบริการของตนเองสำหรับเกมเมอร์ ยูทูบเกมมิ่ง. สิ่งนี้เริ่มเผยแพร่ในช่วงฤดูร้อนและเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Twitch ของ Amazon

ทีม Dojo Madness

ทีม Dojo Madness

Dojo Madness การเริ่มต้น eSports ได้รับเงินลงทุน 1.47 ล้านปอนด์ นี่คือบริษัทที่ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยและปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้เล่นภายใน eSports ในบรรดาผู้ก่อตั้งบริษัทในเบอร์ลินคือJens Hilgers ผู้ก่อตั้งและประธาน Turtle Entertainment และ ESL

กรกฎาคม

บริษัท สื่อสวีเดนMTG ซื้อหุ้นควบคุมใน Turtle บันเทิง GmbH ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของผู้จัด eSports เหตุการณ์และโฆษกESL

Ralf Reichert ซีอีโอของ ESL กล่าวถึงข้อตกลงนี้ว่า “เมื่อเราก่อตั้ง ESL เมื่อ 15 ปีที่แล้ว เป้าหมายของเราคือการนำ esports มาสู่แฟน ๆ ทั่วโลกและสร้างให้เป็นกีฬาระดับโลก วันนี้ esports ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และตอนนี้ร่วมกับ MTG ถึงเวลาแล้วที่จะนำ esports ไปสู่ระดับต่อไป”

จับตาดูส่วนที่สองของรายงาน SBC 2015 eSports ที่กำลังจะมีขึ้น

ตามรายงานของ eSports Observer Activision Blizzardได้เข้าซื้อสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของMajor League Gamingในข้อตกลงที่เชื่อว่ามีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ (31.1 ล้านปอนด์)

นี่จะหมายถึงการสิ้นสุดของ Major League Gaming อย่างน้อยก็ในรูปแบบปัจจุบัน MLG เคยเป็นบริษัท eSports ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ แม้ว่าจะประสบกับความพ่ายแพ้เมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากสูญเสียการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Call of Duty World League ให้กับESL ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นคู่แข่งกัน

เรื่องนี้ยังระบุว่า ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ MLG, Sundance DiGiovanni, ได้ออกจากตำแหน่งของเขาและจะถูกแทนที่โดยซีอีโอเกร็ก Chisholm

เป็นที่เชื่อกันว่าข้อตกลงนี้เกิดขึ้นกับคณะกรรมการของ MLG เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม โดยไม่ต้องมีการพูดคุยกันล่วงหน้าระหว่างพวกเขากับผู้ถือหุ้นของบริษัท เว็บไซต์ที่

ไมค์ เซ็ปโซ

ไมค์ เซ็ปโซ

ทำลายเรื่องราว eSports Observer รวมจดหมายที่ได้รับซึ่งมาจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการขายเกิดขึ้น

Activision Blizzard เปิดตัวส่วน eSports ในเดือนตุลาคมและได้รับการว่าจ้างอดีตคน MLG และผู้ร่วมก่อตั้งไมค์ Sepsoฐานะรองประธานอาวุโสเช่นเดียวกับอีเอสพีอดีตซีอีโอสตีฟบอร์นสไตน์

หากรายงานนี้ได้รับการยืนยัน ถือเป็นข้อตกลงที่จะเปลี่ยนแนว eSports และทำให้ปี 2016 เป็นปีที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมนี้

ICE Totally Gamingได้ร่วมมือกับSports Betting Community (SBC)อีกครั้งเพื่อจัดเตรียมทัวร์การเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการสองครั้งของชั้นนิทรรศการระหว่าง ICE Totally Gaming

ทัวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตัวแทนมีโอกาสที่จะผสมผสานกับซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมที่สำคัญและเพื่อค้นพบผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเจริญเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ทัวร์เริ่มเวลา 11.00 น. บนสแตนด์ SBC SD2-C/Dและจะเริ่มในวันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 ผู้เข้าชมที่เข้าร่วมทัวร์วันอังคารจะสามารถรับตั๋วสำหรับLondon Babyของ SBC ! กิจกรรมเครือข่ายในตอนเย็น ลงทะเบียนที่นี่

Jo MayerจากClarion Eventsผู้จัดงาน ICE ให้ความเห็นว่า: “ความเชี่ยวชาญของ SBC ในอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาทำให้พวกเขาเป็นเจ้าภาพในอุดมคติเพื่อแสดงให้ผู้คนสนใจที่จะเข้าสู่ภาคส่วนนั้นรอบๆ ลานแสดง ICE Totally Gaming เนื้อหาการเดิมพันของ ICE เติบโตขึ้นทุกปี และ SBC จะช่วยให้ผู้เข้าชมพูดคุยกับบุคคลสำคัญที่สามารถผลักดันธุรกิจของตนไปข้างหน้าได้”

Andrew McCarron แห่ง SBC กล่าวเสริมว่า: “อุตสาหกรรมการเดิมพันอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผู้มาใหม่ – มีแง่มุมที่แตกต่างกันมากมายที่บริษัทจำเป็นต้องนำมาพิจารณา โชคดีที่พวกเขาสามารถพบพวกเขาทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียวกันที่ ICE และเราพร้อมที่จะช่วยนำทางผู้คนผ่านลักษณะที่ซับซ้อนของการเดิมพันกีฬา”

เพื่อใช้ประโยชน์จากทัวร์ ผู้ได้รับมอบหมายจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ลงทะเบียนสำหรับ ICE หรือการประชุมBetmarketsพร้อมกัน

Darren MacdonaldจากMRG Systemsใช้เวลาว่างจากตารางงานที่ยุ่งของเขาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอ LBO ล่าสุดเพื่อจับตาดูงานอุตสาหกรรมในปี 2015 และความหมายสำหรับเจ้ามือรับแทงและซัพพลายเออร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมใดที่ดึงดูดสายตาคุณในปีที่แล้ว

กีฬาแฟนตาซี ฉันเชื่อว่านี่เป็นอนาคตที่ยิ่งใหญ่ แฟนตาซีฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อหลายปีก่อน (และตอนนี้อาจจะยังมีผู้ติดตามอยู่) แต่ผู้คนกลับหมดความสนใจเมื่อ ‘ทีม’ ของพวกเขาล้มลงบนโต๊ะ กีฬาแฟนตาซีรายวันช่วยให้ผู้คนสามารถพูดคุยกันได้เป็นรายสัปดาห์ โดยที่ผลลัพธ์ของสัปดาห์ที่แล้วไม่สำคัญ ฉันเห็นว่าสิ่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อบริษัทประสบความสำเร็จในสหราชอาณาจักร

งานอุตสาหกรรมที่คุณชื่นชอบคืออะไร?

เรามีงานวางเดิมพันที่ดีมากใน Solihull ซึ่งทำให้ความคาดหวังของเราสับสน ลูกค้าอิสระของเราจำนวนมากจากไอร์แลนด์เข้าร่วมและสามารถเห็นข้อเสนอล่าสุดของเราและเข้าใจว่า MRG จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของพวกเขาจากคู่แข่งได้อย่างไร สถานที่จัดงานนั้นดีและตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับลูกค้าของเรา ซึ่งบางคนเดินทางมาจากไอร์แลนด์ ปีหน้าขอให้เหมือนเดิม

เรามีตัวแทน 2 คนในการประชุม Betting on Football และสามารถเข้าใจมากขึ้นว่าการพนันฟุตบอลกำลังมุ่งหน้าไปที่ใดในอนาคต มูลค่าการซื้อขายในตลาดบางแห่งในพรีเมียร์ลีกนั้นน่าประหลาดใจ เช่นเดียวกับการที่พรีเมียร์ลีกไปถึงนอกสหราชอาณาจักร เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทำงานได้ดีมากในการโปรโมตลีกของพวกเขา

เชลซีจะจบที่ไหนในลีกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล?

ฉันให้ทิป Jose ในการออก ดังนั้นมาถูกทางแล้ว ภายใต้ Hiddink, การแสดงมีการปรับปรุง แต่ฉันไม่สามารถเห็นมันเป็นพอที่จะรับเข้ามาอยู่อันดับ 4 พวกเขาอาจจะทำให้มันเท่าที่ 6 วัน ในปีที่หัวหกก้นขวิดนี้พรีเมียร์ลีก บางทีนี่อาจเป็นปีของอาร์เซนอลในที่สุด?

ESports – มีศักยภาพที่แท้จริงในตลาดนี้หรือเกินจริงหรือไม่?

ฉันไม่ใช่คนที่ถูกพาตัวมาด้วยสิ่งนี้ Esports มีอนาคต แต่ฉันไม่เห็นว่ามันทำงานเป็นสื่อในการเดิมพัน มันจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเกม (คอมพิวเตอร์) รายใหญ่ แต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะทำงานเป็นสื่อทางทีวีซึ่งจำเป็นสำหรับปริมาณการเดิมพันที่เพิ่มขึ้น

ปีหน้าจะมีการควบรวมกิจการครั้งใหญ่อีกหรือไม่? คุณเชื่อว่าการควบรวมกิจการยังมีแนวโน้ม/จำเป็นในด้านใดบ้าง

มีบริษัทจำนวนมากเกินไปที่มีมุมมองที่แตกต่างกันในตลาดเกมทั่วโลกในขณะนี้ ดังนั้นฉันสามารถเห็นการควบรวมกิจการเพิ่มเติมในอนาคตเท่านั้น บริษัทออนไลน์มีตัวเลือกซัพพลายเออร์มากมายในขณะนี้ โดยทั้งหมดมีผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนหลากหลาย สันนิษฐานว่ามีราคาสูง การประหยัดต้นทุนจะช่วยผลักดันบริษัทเหล่านี้บางส่วนให้มารวมตัวกันและให้บริการที่ดีขึ้น

คุณคาดหวังเงินยูโรไว้อย่างไร? ทีมไหนจะชนะ? ทีมไหนในประเทศจะก้าวหน้าได้ไกลที่สุด?

อังกฤษและเวลส์น่าจะมีคุณสมบัติจากกลุ่มของพวกเขา รูนี่ย์, เคน, วาร์ดี้ และสเตอร์ลิง มีทั้งฝีเท้าและประสบการณ์ที่พร้อมจะนำไปทำประตูในอังกฤษได้ การกลับมาของ Forster และความแข็งแกร่งของ Butland จะช่วยในเรื่องหน้าที่ในการป้องกัน ทีมไอริชมองไปที่มีกลุ่มที่ยากดังนั้นอาจต่อสู้เพื่อความคืบหน้า – หวังให้มีคุณสมบัติ 3 RD ขึ้นในกลุ่มของพวกเขา

สเปนมีกลุ่มที่ง่ายกว่า ดังนั้นจะสามารถผ่อนคลายในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยพวกเขาในช่วงหลัง พวกเขามีผู้เล่นที่จะชนะการแข่งขัน ดังนั้นต้องอยู่ในรายการตัวเลือกใดๆ คุณไม่สามารถลดแชมป์โลก (เยอรมนี) ได้ และเบลเยี่ยมกำลังคืบหน้าอยู่ในขณะนี้

คุณคาดหวังอะไรในอุตสาหกรรมนี้ในปี 2559?

ปัญหาการพนันเป็นสิ่งที่ต้องลดลง มีการประชาสัมพันธ์เชิงลบมากเกินไปในอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและเคลื่อนไหวรวดเร็วที่สุด – ความสามารถในการแข่งขันทำให้แน่ใจได้ อุตสาหกรรมต้องทำมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งปัญหาการพนันจะลดลงและการลดลงนี้ได้รับการเผยแพร่

ในการให้สัมภาษณ์กับ Fortune Mark Cubanนักธุรกิจและนักลงทุนชาวสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย

เมื่อถูกถามถึงเรื่องล่าสุดและต่อเนื่อง การสอบสวนเรื่องกฎหมายของบริษัทกีฬาแฟนตาซีรายวันเช่น FanDuel และ DraftKings คิวบากล่าวว่าเขาเชื่อว่า “หลีกเลี่ยงไม่ได้” ที่การพนันจะถูกทำให้ถูกกฎหมาย เขาเสริมว่า: “จะใช้เวลาพอสมควรสำหรับศาลในการเอาชนะความยิ่งใหญ่โดยทนายความเขตสองสามคน แต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น ฉันคิดว่าเราจะได้เห็นการเล่นการพนันที่ช้าแต่แน่นอนว่ามีทั่วประเทศ”

คิวบาเป็นเจ้าของทีม NBA Dallas Mavericks และมีส่วนร่วมอย่างมากในโลกของ eSports

มาร์ค คิวบัน

มาร์ค คิวบัน

เขาเป็นนักลงทุนในUnikrnซึ่งเป็นบริษัท eSports ที่เน้นการเดิมพันเป็นหลัก และบอกกับ Fortune เหตุผลในการลงทุนของเขาว่า: “การพนันมีให้บริการในกว่า 100 ประเทศ เมื่อรวมเข้ากับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ eSports และผมเห็นว่ามันเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม”

คิวบาเข้าร่วมการแข่งขัน League of Legends Intel Extreme Masters เพื่อการกุศลโดยส่วนตัวกับBrian Krzanich CEO ของ Intel และกล่าวว่า: “มันเป็นระเบิด ฉันหวังว่าฉันจะมีเวลามากพอที่จะฝึกฝนและเล่น League of Legends ได้ดี”

หลังจากการประเมินส่วนที่ 1 ของเหตุการณ์สำคัญในอุตสาหกรรม eSports จากมุมมองทางธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2015 ต่อไปนี้คือสิ่งเดียวกันในช่วงหลังของปี

สิงหาคม

แอชตันคุชเชอร์

Ashton Kutcher นักลงทุน Unikrn

Ashton Kutcher กลายเป็นนักลงทุนรายละเอียดสูงล่าสุดใน eSports ในขณะที่เขาเข้าร่วมเศรษฐีมาร์คคิวบาในการลงทุนในUnikrn

Kutcher มีประวัติการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ โดยนำเงินไปใช้กับ Uber, Foursquare และ Skype ก่อนที่ Microsoft จะซื้อ

กันยายน

เว็บไซต์ประจำวันกีฬาแฟนตาซีFanDuel ได้รับการเข้าสู่โลกของการกีฬาโดยการซื้อAlphaDraft ซีอีโอ FanDuel และผู้ร่วมก่อตั้งไนเจลเอ็กเซิลกล่าวว่าจากการข่าว:“ที่มีมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกดู eSports, AlphaDraft ให้แฟน ๆ ผู้ที่วิธีการที่จะมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ความบันเทิงนี้เติบใหญ่ที่สร้างโอกาสมหาศาลสำหรับเรา.”

DraftKings ผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีรายวันรายอื่นได้อ้างสิทธิ์ในแวดวง eSports ด้วยข่าวว่าจะสนับสนุนองค์กรชั้นนำ 6 แห่งในอเมริกาเหนือ เหล่านี้รวมถึงCloud9 ทีม SoloMid, เกมลอจิกเคาน์เตอร์ทีม SK Gaming, เกมซับซ้อนและ Mousesports ข้อตกลงนี้เป็นนายหน้าโดย WME-IMG

Matt Kalish , CRO ของ DraftKings และผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับ Cloud 9, TSM, CLG, SK Gaming, compLexity Gaming และ Mousesports แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราในด้าน eSports และความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับทีมชั้นนำและผู้เล่น สนับสนุนและช่วยขยายพื้นที่ที่เฟื่องฟูนี้”

กันยายนยังเห็นอีเอสพีเอ็นยักษ์ใหญ่ด้านกีฬาโยนหมวกของพวกเขาเข้าสู่สังเวียน eSports อย่างเป็นทางการด้วยการประกาศรับสมัครงานสำหรับบรรณาธิการ eSports

ตุลาคม

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Activision Blizzard ได้เปิดตัวแผนกเกมการแข่งขันใหม่โดยมีSteve Bornstein อดีต CEO ของ ESPN เป็นประธาน

Unikrn ขณะเดียวกัน ประกาศโครงการ eSports รับรองความสมบูรณ์ของ Rahul Soodซีอีโอกล่าวว่า “ในขณะที่ eSports ถึงจุดเปลี่ยนของการยอมรับในกระแสหลัก ความชอบธรรมของผลการแข่งขันก็มีความสำคัญมากกว่าที่เคย”

เขากล่าวเสริมว่า: “ผู้ลงโฆษณา นักลงทุน และแฟน ๆ ต่างพึ่งพามัน และนั่นคือเหตุผลที่เราเปิดตัวระบบการทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความซื่อสัตย์ในการแข่งขันและการป้องกันการโกงในการแข่งขันที่สำคัญทั้งหมด กุญแจสำคัญคือการนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมดเข้าร่วมโต๊ะ มีส่วนร่วมในการอภิปรายเชิงรุกเพื่อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม”

Leigh Smith ผู้บรรยาย eSports

Leigh Smith ผู้บรรยาย eSports

ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในสหราชอาณาจักรเกิดขึ้นกับBBC ถ่ายทอดสดการแข่งขัน League of Legends World Championship รอบก่อนรองชนะเลิศจาก Wembley Arena

Leigh Smith นักวิจารณ์ eSports ยอดนิยมกล่าวว่า “ฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานข่าวของ BBC ที่ Wembley Arena จนถึงตอนนี้ World Championships นั้นยอดเยี่ยมมาก และเป็นเรื่องดีที่ได้เห็น BBC มีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ eSports ในสหราชอาณาจักร”

พฤศจิกายน

MTG ยังคงเข้าซื้อกิจการของอุตสาหกรรมกับการซื้อของสวีเดน eSports ยักษ์DreamHack DreamHack เป็นผู้เล่น eSports รายใหญ่ และเป็นผู้จัดเทศกาลดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก DreamHack Summer และ DreamHack Winter มูลค่าของข้อตกลงดังกล่าวอยู่ที่ 28 ล้านเหรียญสหรัฐ (18.8 ล้านปอนด์)

เดือนพฤศจิกายน ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวTeam Unikrn ซึ่งเป็นทีม eSports มืออาชีพหญิงล้วนชุดแรก ทีมที่ประกอบด้วยผู้เล่นจากทั่วยุโรปแข่งขันใน Counter Strike: Global Offensive Melania Mylioti สมาชิกในทีมกล่าวกับ SBC ว่า “เราคาดว่า eSports จะเติบโตต่อไปและจะมีผู้หญิงเข้าร่วมมากขึ้น เราพร้อมสำหรับพวกเขาเมื่อพวกเขาทำ!”

EAประกาศแผนกใหม่ในเดือนธันวาคมที่เน้นเฉพาะ eSports โดยมีPeter Moore รับผิดชอบ

ปีเตอร์ มัวร์ EA

ปีเตอร์ มัวร์ EA

เดือนสุดท้ายของปีก็มีข่าวใหญ่เช่นกันว่าสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ Turner กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวลีกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ Counter Strike: Global Offensive ในปี 2559

ในขณะที่วันที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน มีการเปิดเผยว่าลีกจะสามารถรับชมได้ทาง TBSและประธานเครือข่ายและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ Turner Kevin Reilly กล่าวว่า “ระดับของแฟนด้อมและการมีส่วนร่วมที่บ้าคลั่งที่เราเห็นในโลกนี้คือ พิเศษและเราตั้งเป้าที่จะเพิ่มประสบการณ์สำหรับทั้งผู้เล่นและแฟน ๆ และมอบประสบการณ์สดที่ล้ำสมัยบนแพลตฟอร์ม TBS เชิงเส้นและดิจิทัล”

เท่านี้ก็เรียบร้อย นั่นคือบทสรุปของธุรกิจ eSports ในปี 2015

คนในวงการหลายคนมีความเห็นว่า 2016 ดูเหมือนจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับกีฬาชนิดนี้ และด้วยผู้สนับสนุนรายใหญ่ เช่น Coca Cola และ Red Bull ยังคงลงทุนอย่างหนัก ไม่ต้องพูดถึงการตัดสินใจของ TBS ในการถ่ายทอดสดลีก ดูเดิมพันที่ไม่ดี

Vulcunผู้ดำเนินการ eSports ที่แข่งขัน ได้ประกาศว่าจะไม่เสนอเกมแฟนตาซีรายวันที่ใช้เงินจริงอีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม

บล็อกโพสต์บนเว็บไซต์ระบุว่า: “หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เมื่อฤดูกาลใหม่ของ LCS เริ่มในวันที่ 14 มกราคม 2016 เราจะไม่เสนอการแข่งขันแบบชำระเงินบน Vulcun อีกต่อไป” วัลคัน1

นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อด้านเงินจริงเท่านั้น และ“การเดิมพันทองคำ การแข่งขันแฟนตาซีทองคำ ตลาดกลาง การปล้นสะดม และแจ็คพอตทั้งหมดจะดำเนินต่อไปตามปกติ”

ลูกค้าได้รับแจ้งทางอีเมลว่าพวกเขาต้องถอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ มิฉะนั้น เงินใดๆ ในบัญชีของพวกเขาจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินในสถานที่ของ ‘ทองคำ’

การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความโกลาหลสำหรับกีฬาแฟนตาซีรายวันในสหรัฐอเมริกา และคำแถลงในบล็อกกล่าวถึงสิ่งนี้: “แทนที่จะพยายามคิดสถานการณ์นี้โดยรัฐ เราได้ตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นพลังงานของเราในสิ่งที่ผู้ใช้ทั้งหมดของเรา สามารถเพลิดเพลินกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เลือก เราเสียใจที่ได้เห็นแฟนตาซี (เสียเงิน) แต่ท้ายที่สุดแล้ว เรื่องนี้ทำให้เรามีสมาธิกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นซึ่งตอบสนองภารกิจของเราได้”

Vulcun ซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม 2015 ได้เพิ่มเงินรางวัลรวมอย่างรวดเร็วสำหรับการแข่งขันแบบชำระเงิน มีการจ่ายเงินรางวัลรับประกันเดิมของ $ 250,000 สำหรับปฏิทินปีนี้เพิ่มขึ้นถึง $ 10 ล้านในเดือนพฤษภาคม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทระดมทุนได้ 12 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน 2558

Vulcun เน้นว่าจะยังคงให้แฟน ๆ มีส่วนร่วมกับ eSports อย่างจริงจัง สล็อตฮอลิเดย์ และเมื่อเดือนที่แล้วมีผู้ใช้เพียง 10% เท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันแฟนตาซีที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แถลงการณ์สรุปว่า: “เป้าหมายของเราในการก้าวไปข้างหน้าคือการทำให้ Vulcun เป็นสถานที่ชั้นนำในการชนะไอเท็มเสมือนจริงในเกม เรากำลังจะทำการประกาศที่น่าตื่นเต้นในสัปดาห์หน้า โปรดคอยติดตาม”

Curacao/Malta เจ้ามือรับแทงออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตPinnacle Sports ( www.pinnaclesports.com ) ได้ว่าจ้างAlex Carrอดีตผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านประสิทธิภาพของbet365 เป็นผู้จัดการโปรแกรมพันธมิตรรายใหม่ของบริษัท โดยจะประจำอยู่ที่สำนักงานในลอนดอนของผู้ดำเนินการ

Carr ซึ่งใช้เวลา 5 ปีที่ผ่านมาในบทบาทตัวแทนขายและการตลาดด้านประสิทธิภาพที่หลากหลายกับเจ้ามือรับแทงของ Stoke เริ่มบทบาทใหม่ของเขาในการจัดการบริษัทในเครือ Pinnacle Sportsโดยมีผลทันที

ในฐานะผู้จัดการโครงการพันธมิตร คาร์จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำการพัฒนาและส่งเสริมความคิดริเริ่มของแพลตฟอร์มพันธมิตร/การจัดหาพันธมิตรของ Pinnacle Sports เนื่องจากผู้ดำเนินการต้องการขยายบริการภายในตลาดใหม่

Harry Lang ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Pinnacle Sports ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง Carr

“อเล็กซ์นำทักษะมากมายมาสู่ Pinnacle Sports ตั้งแต่ตอนที่เขาทำงานกับ Bet365 และเขาก็เข้าร่วมกับเราในขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นมากในการวิวัฒนาการของเรา เราตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับเขาเข้าสู่ทีมที่กำลังเติบโตของเราที่นี่ในลอนดอน และการมาถึงของเขาก็เกิดขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นแผนการตลาดสำหรับพันธมิตรของเราในปี 2016 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปที่ LAC”

คาร์แสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วม Pinnacle Sports

“Pinnacle Sports เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้ามือรับแทงที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พวกเขามีอัตราต่อรองที่ดีที่สุดเสมอและความสามารถในการส่งมอบผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงนั้นมีชื่อเสียงในชุมชนการพนันกีฬาและพันธมิตรคาสิโน ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าร่วมทีมการตลาดในเวลานี้ และตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับพันธมิตรทั้งในปัจจุบันและอนาคตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”