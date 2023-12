สมัคร NOVA88 เว็บบอล SABA SPORT บอลเสมือนจริง NOVA88 เว็บฟุตบอลออนไลน์ เดิมพันบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ NOVA88 เว็บพนันบอล เว็บเล่นบอลออนไลน์ NOVA88 SLOT แทงบอลผ่านไลน์ เว็บพนันกีฬา สมัครเว็บเล่นบอล สมัครเดิมพันกีฬา สมัครเว็บพนันบอล ความสนใจในอินเดียจากหน่วยงานจัดการประชุมซึ่งทำตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและธุรกิจของเมืองทั่วโลกนั้นไม่ใช่เรื่องพิเศษ

รายงานของสื่อในเยอรมนีระบุว่างาน Hanover Trade Fair ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากอินเดีย

บริษัทอินเดียเกือบ 350 แห่งเข้าร่วมงานซึ่งมีผู้เข้าร่วม 200,000 คน เพื่อ “แสดงศักยภาพอุตสาหกรรมใหม่ของอินเดีย” Deutsche Presse Agentur สำนักข่าวของเยอรมนี รายงานเมื่อวันศุกร์

การเดินทางของผู้มีอำนาจจะจัดขึ้นร่วมกับ US Commercial Service ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในการขายสินค้าและบริการในต่างประเทศ

แผนเรียกร้องให้มีงานเลี้ยงต้อนรับกับสื่ออินเดียและผู้นำทางธุรกิจ ตามด้วยการขายแบบตัวต่อตัวระหว่างตัวแทนงานแสดงสินค้าในลาสเวกัสและผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมในอินเดีย

ผู้มีอำนาจหวังว่าชาวอินเดียที่เดินทางไปลาสเวกัสครั้งแรกเพื่อทำธุรกิจจะกลับมาเพื่อพักผ่อนกับเพื่อนและครอบครัวในภายหลัง

อินเดียไม่ติด 10 อันดับแรกของตลาดต่างประเทศในปี 2547 ซึ่งเป็นข้อมูลการเยือนต่างประเทศประจำปีล่าสุดที่มีอยู่

ประชากรของอินเดียจะเข้าใกล้ 1.01 พันล้านคนในช่วงกลางฤดูร้อน ตามรายงานของ World Factbook ของ Central Intelligence Agency

มีเพียงจีนซึ่งมีประชากรมากกว่า 1.3 พันล้านคนเท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจอินเดียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 7 ในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งช่วยลดความยากจนลงได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ CIA รายงาน

อินเดียใช้ประโยชน์จากประชากรที่มีการศึกษาดีและมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อที่จะกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของบริการซอฟต์แวร์และพนักงานซอฟต์แวร์ ถึงกระนั้น ธนาคารโลกและหน่วยงานอื่นๆ ก็กังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐและรัฐบาลกลางของอินเดีย ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่มีมูลค่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ทริปอินเดียที่กำลังจะมาถึงจะไม่มีแบบอย่าง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ผู้มีอำนาจและพันธมิตรงานแสดงสินค้าหลายรายเดินทางไปทางใต้ของเส้นศูนย์สูตรเพื่อโปรโมตงานลาสเวกัสของตนต่อหน้าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในเซาเปาโล ประเทศบราซิล การเดินทางที่คล้ายกันได้นำผู้แทนท้องถิ่นไปปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ของจีนในเดือนมิถุนายน

การเดินทางไปบราซิลที่ได้รับการสนับสนุนครั้งที่สองจะมีขึ้นก่อนการเดินทางในอินเดีย โดยคราวนี้จะแวะพักในเซาเปาโลและปอร์ตูอาเลเกรในเดือนสิงหาคม ผู้มีอำนาจกำลังประเมินภารกิจงานแสดงสินค้าที่คล้ายคลึงกันกับประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันออก

ด้วยความเร็วอีกครั้งที่มีบทบาทสำคัญในการแข่งขัน ปัจจุบัน PinnacleSports.com แสดงรายการทนายความ Ron ผู้ชนะ Arkansas Derby เป็นที่ชื่นชอบเล็กน้อยที่ Churchill Downs จ่ายเงิน 3.40 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพันทุก 1 ดอลลาร์ (+340) เหนือ Santa Anita Derby แชมป์ Brother Derek ซึ่งอยู่ที่ +395 . PinnacleSports.com ยังระบุรายชื่อ Sweetnorthernsaint ผู้ชนะการแข่งขัน Illinois Derby ด้วยอัตราต่อรองที่ดีที่สุดอันดับสามที่ +612 ตามด้วยแชมป์ Florida Derby Barbaro ที่ +661

Bob Baffert ผู้ฝึกสอนที่ชนะดาร์บี้สามครั้งอีกครั้งดูเหมือนจะมีผู้แข่งขันเคนตักกี้ที่แข็งแกร่งใน Point Determined (+1060), แชมป์ Blue Grass รัฐมนตรี Sinister (+1117) และ Bob และ John ผู้ชนะ Wood Memorial (+1234) ม้าตัวอื่นๆ ที่ควรเข้าแข่งขันในเลกแรกของ Triple Crown ได้แก่ AP Warrior (+1774), Steppenwolfer (+2288), Jazil (+2563), Sharp Humor (+2874) และ Sunriver (+3174) นักพนันที่ต้องการรวยด้วย Giacomo ในปีนี้สามารถเดิมพัน Seaside Retreat ระยะไกลที่จ่าย 100 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพันทุก 1 ดอลลาร์

นอกเหนือจากการเสนออัตราต่อรองเพื่อชนะ Kentucky Derby แล้ว PinnacleSports.com ยังเสนอการเดิมพันม้าที่ชนะ Triple Crown เป็นครั้งแรกในรอบ 28 ปี แม้ว่าม้าจะเข้ามาใกล้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่อัตราต่อรองนั้นสูงมากเมื่อเทียบกับม้าตัวใดที่จบ Triple Crown ที่เข้าใจยากในปี 2549 ที่ 1/9 ในขณะเดียวกัน อัตราต่อรองที่ม้าจะจับ Kentucky Derby, Preakness Stakes และ Belmont Stakes ในปีนี้คือ 7/1 นักพนันยังสามารถเดิมพันในการแข่งขันแมตช์การแข่งขันอันเป็นเอกลักษณ์ของ PinnacleSports.com ระหว่างม้าที่เข้าแข่งขันที่ดาร์บี้ปีนี้พร้อมกับอุปกรณ์ประกอบฉากม้าสุดพิเศษที่หลากหลาย

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — ความพยายามครั้งสุดท้ายของ Pinnacle Entertainment เมื่อวันศุกร์เพื่อซื้อกิจการ Tropicana และบริษัทแม่ได้รับผลตอบแทน แต่เพียงไม่กี่นาที

Aztar Corp. ประกาศเมื่อปลายวันศุกร์ว่าตกลงที่จะแก้ไขข้อตกลงการควบรวมกิจการกับ Pinnacle ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส โดยเพิ่มราคาซื้อที่เสนอเป็น 48 ดอลลาร์ต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในคำแถลงเดียวกัน บริษัทกล่าวว่า Columbia Sussex ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเคนตักกี้ได้เพิ่มข้อเสนอที่ไม่พึงประสงค์ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สำหรับผู้ประกอบการคาสิโนเป็น $50 ต่อหุ้นหรือประมาณ $2.56 พันล้านดอลลาร์

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการเจรจากล่าวว่าสงครามการประมูลสำหรับ Aztar ที่อยู่ในฟีนิกซ์น่าจะขยายออกไปในสัปดาห์หน้า

Aztar กล่าวว่าข้อเสนอจาก Columbia Sussex ซึ่งดำเนินการคาสิโนเนวาดาสี่แห่งรวมถึงข้อตกลงการควบรวมกิจการที่ลงนามและจดหมายผูกพันทางการเงิน โคลัมเบียเสนอ “เงินฝากจำนวนมาก” ให้กับอัซตาร์ในข้อตกลงแม้ว่าโคลัมเบียจะไม่ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบสำหรับการทำธุรกรรมก็ตาม

ในแถลงการณ์ คณะกรรมการบริหารของ Aztar กล่าวว่าข้อเสนอของ Columbia “มีแนวโน้มที่สมเหตุสมผลที่จะส่งผลให้เกิดข้อเสนอที่เหนือกว่า” ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการควบรวมกิจการกับ Pinnacle

“คณะกรรมการของ Aztar ไม่ได้ให้คำแนะนำใด ๆ ในขณะนี้เกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว และไม่มีการรับประกันว่าคณะกรรมการของ Aztar จะอนุมัติธุรกรรมใด ๆ กับโคลัมเบีย” ตามคำแถลง

การกระทำดังกล่าวปิดฉากกิจกรรมที่วุ่นวายในวันศุกร์ในสงครามการประมูลสำหรับ Aztar ซึ่งดำเนินการคาสิโนทรอปิคานาในลาสเวกัสและแอตแลนติกซิตี้และคาสิโนขนาดเล็กอีกสามแห่งในลาฟลิน มิสซูรี และอินเดียน่า

ข้อเสนอของ Pinnacle ซึ่งประกาศเมื่อเช้าวันศุกร์ รวมเงินสด 45 ดอลลาร์ต่อหุ้น และหุ้นสามัญพินนาเคิล 3 ดอลลาร์ต่อหุ้น การทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดประมาณ 2.46 พันล้านดอลลาร์รวมถึงตราสารทุนประมาณ 1.85 พันล้านดอลลาร์และหนี้ประมาณ 677 ล้านดอลลาร์ Pinnacle กล่าว

Pinnacle หวังว่าข้อเสนอจะหมดอายุเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ โดยจะมีมูลค่า 47 ดอลลาร์ต่อข้อเสนอหุ้นที่เสนอเมื่อวันอังคารโดยคู่แข่ง Ameristar Casinos และการเสนอราคาก่อนหน้านี้ของ Columbia ที่ 47 ดอลลาร์ต่อหุ้น

นักวิเคราะห์การเล่นเกมไม่ตื่นเต้นกับข้อเสนอของ Pinnacle เพราะพวกเขาคิดว่าบริษัทจ่ายเงินมากเกินไป

“เรามีความหวังว่าสิ่งนี้จะไปไกลเท่าที่บริษัทจะขยายออกไป แม้ว่าทั้ง Pinnacle และ Ameristar ได้เริ่มสร้างการรับรู้ว่าพวกเขาจะไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อชนะสงครามครั้งนี้” George Smith นักวิเคราะห์เกมจาก Davenport & Co. กล่าวใน หมายเหตุถึงนักลงทุน

Adam Steinberg จาก Morgan Joseph คิดว่า Pinnacle ไม่ควรเสนอหุ้นเพื่อเพิ่มราคา

“เรารู้สึกไม่สบายใจที่ผู้บริหารของ Pinnacle ได้รวมหุ้นในข้อเสนอล่าสุดของ Aztar เนื่องจากองค์ประกอบของผู้ถือหุ้นจะทำให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันเจือจาง” Steinberg กล่าวในหมายเหตุของนักลงทุน “อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการใช้หุ้นใน Ameristar นั้น อาจไม่เต็มใจที่จะออกหุ้นและลดสัดส่วนการถือหุ้นภายในที่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์”

วอลล์สตรีทก็ไม่ชอบการเสนอราคาของพินนาเคิลเช่นกัน หุ้นของบริษัทปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ 27.30 ดอลลาร์ ลดลง 1.60 ดอลลาร์หรือ 5.54% มีการซื้อขายหุ้น Pinnacle มากกว่า 2.3 ล้านหุ้น สามเท่าของปริมาณเฉลี่ยต่อวัน

Pinnacle ลงนามในแถลงการณ์การควบรวมกิจการเดิมกับ Aztar เมื่อวันที่ 13 มีนาคม โดยตกลงที่จะซื้อผู้ให้บริการคาสิโนในฟีนิกซ์ในราคา $38 ต่อหุ้น นับตั้งแต่นั้นมา บริษัทสี่แห่งได้เสนอข้อเสนอ 11 รายการ

เอซของ Pinnacle ในหลุมคือค่าธรรมเนียมการเลิกราที่ Aztar จะต้องจ่ายหากข้อตกลงไม่ผ่าน หากการควบรวมกิจการล่มสลาย Aztar ต้องจ่าย Pinnacle $49.6 ล้านเป็นค่าธรรมเนียมการยกเลิกและครอบคลุมค่าใช้จ่ายสูงสุด 16 ล้านดอลลาร์

Aztar มีรายได้ 915 ล้านดอลลาร์ในปี 2548

Pinnacle ซึ่งสร้างรายได้ 726 ล้านดอลลาร์ต่อปี มีอสังหาริมทรัพย์ในรีโน อินดีแอนา ลุยเซียนา และอาร์เจนตินา

Ameristar มีรายได้จากการเล่นเกม 961 ล้านดอลลาร์ในปี 2548 เป็นเจ้าของคาสิโนในชุมชน Northern Nevada ของ Jackpot, Missouri, Mississippi และ Colorado

นักวิเคราะห์การเล่นเกมกล่าวว่าเหมาะสมสำหรับทั้ง Pinnacle และ Ameristar ที่ต้องการ Aztar ซึ่งการเข้าซื้อกิจการจะเปลี่ยนบริษัทที่ชนะจากผู้ดำเนินการในภูมิภาคไปเป็นบริษัทเกมที่มีสถานะในระดับชาติ

หุ้นของ Aztar ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ 47.50 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 51 เซนต์หรือ 1.09% OHIO – ตามที่รายงานโดยผู้อิสระ: “นายกเทศมนตรี Canal Fulton John Grogan กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขาได้รับแจ้งจากผู้พัฒนา Steve DiPietro ว่า Eastern Shawnee Tribe of Oklahoma กำลังเจรจากับ Canal Fulton เป็นพิเศษเกี่ยวกับแผนสำหรับเว็บไซต์เกมในพื้นที่

“… นายกเทศมนตรีย้ำว่า Canal Fulton จะยุติการเจรจาหากชนเผ่าใช้เมืองนี้เป็นข้อได้เปรียบในการทำข้อตกลงใน Massillon

“… Grogan กล่าวว่าหากมีการตัดสินคดีที่ดินในศาลรัฐบาลกลางสำหรับชนเผ่า มากกว่าที่ชนเผ่าจะได้รับอนุญาตจากรัฐให้สร้างคอมเพล็กซ์ซึ่งจะเป็น ‘ความบันเทิง 90 เปอร์เซ็นต์และการค้าปลีกและการพนัน 10 เปอร์เซ็นต์’

“นายกเทศมนตรีกล่าวในตอนแรก บิงโกจะได้รับอนุญาตระหว่างผู้เข้าร่วมไม่ใช่บ้านและเสริมว่าข้อที่มีอยู่ในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลที่เสนอซึ่งจะอนุญาตให้เล่นสล็อตหรือการพนันคาสิโนหากได้รับการอนุมัติจากรัฐ

“…ใน Canal Fulton, Grogan กล่าวว่าปัญหาจะหารือในวันที่ 3 และ 16 พฤษภาคมระหว่างการประชุม Canal Fulton City Council และตัดสินใจภายในสิ้นเดือน

“เขาปฏิเสธรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าเมืองได้บรรลุข้อตกลงกับอีสเทิร์นชอว์นีแล้ว…” อิลลินอยส์ – ตามที่รายงานโดยองค์กรอิสระ: “เจ้าหน้าที่ของ Jumer’s Casino Rock Island จะประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาจะเพิ่มโครงการก่อสร้างของพวกเขาใน Rock Island ตะวันตกเฉียงใต้เป็นสองเท่า

“โรงแรมและคาสิโนของ Jumer ที่รอการก่อสร้างใกล้มุมตะวันตกเฉียงใต้ของทางแยกระหว่างรัฐ 280 และอิลลินอยส์ 92 จะรวมกันเป็นโครงการเดียวแทนที่จะทำในสองขั้นตอน” Ron Wicks ประธานคาสิโนกล่าว การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในปลายฤดูร้อนนี้ และสรุปได้ในช่วงปลายปี 2550 หรือต้นปี 2551

“…การรวมโครงการต่างๆ จะช่วยเพิ่ม Rock Island นายกเทศมนตรี Mark Schwiebert กล่าว

“…จำนวนผู้เข้าชมคาสิโนประจำปีของคาสิโนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อสถานที่ใหม่เปิดขึ้น ปัจจุบัน Casino Rock Island ดึงดูดลูกค้า 750,000 รายต่อปีไปยังสถานที่ริมแม่น้ำในใจกลางเมือง…”

ลาสเวกัส – ตามที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ธุรกิจในลาสเวกัส: “‘ Harrah’s in a toga’ อย่างที่อุตสาหกรรมหนึ่งกล่าวไว้ เป็นสิ่งที่บางคนกลัวเมื่อCaesars Palace สวรรค์ชั้นสูงในตำนาน ถูกพาตัวไปอยู่ภายใต้บริษัท Harrah’s Entertainment การปรับทีมงานโต๊ะเกมใหม่ไม่ได้ช่วยลดความวิตกกังวลดังกล่าว และความเป็นกลางสาธารณะของ Gary Loveman ซีอีโอของ Harrah ต่อการเล่นระดับไฮเอนด์ก็อาจไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกัน

“อย่างไรก็ตาม ชุดของการปรับโฉมและส่วนขยายต่างๆ ที่รีสอร์ทธีมโรมันแสดงให้เห็นว่า หากมีสิ่งใด Caesars จะยิ่งมีระดับมากขึ้น Harrah’s เชื่อมั่นในการปรับตำแหน่งของ Caesars Palace จนได้รับการกำหนดให้เป็นแบรนด์หลักสำหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์ซึ่งกำลังดำเนินการตามสัมปทานรีสอร์ทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

“การเปลี่ยนแปลงที่ Caesars Palace นั้นเริ่มต้นจากนาฬิกาของ Mark Juliano อดีตประธานรีสอร์ท และดำเนินต่อไปภายใต้ Gary Selesner ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา ฝ่ายหลังเน้นย้ำถึงการให้เครดิต Juliano ที่ทิ้ง Harrah’s ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Trump Entertainment ด้วยการริเริ่ม โฉมเมื่อสามปีที่แล้ว

“…ในหัวข้อ ‘เรากำลังจะก้าวไปสู่ระดับสูงสุด’ Selesner กล่าวเสริมว่าไม่เพียงแต่มีการขยายทีมการตลาดระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ตัวเขาเองเพิ่งกลับมาจากอเมริกาใต้ โดยก่อนหน้านี้เคยติดพันกับบริษัทชั้นนำในยุโรป รัสเซีย และ แปซิฟิคริม…”

นิวยอร์ก – ตามรายงานของรอยเตอร์: “ผู้ประกอบการคาสิโนและรีสอร์ท Kerzner International Ltd. ( ) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มนักลงทุนที่นำโดยประธานและหัวหน้าผู้บริหารจะซื้อ บริษัท ประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าข้อเสนอก่อนหน้า

“กลุ่มนักลงทุน นำโดย Sol Kerzner ประธานบริษัท Kerzner และหัวหน้าผู้บริหาร Butch Kerzner ได้แก้ไขข้อตกลงการซื้อกิจการก่อนหน้านี้ โดยขึ้นราคาเป็นเงินสด 81 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 76 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เสนอขายในเดือนมีนาคม

“หุ้นของ Kerzner เพิ่มขึ้น 2.47 ดอลลาร์หรือ 3.2% ที่ 80.61 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

“…ข้อตกลงการซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นหลังจากนักลงทุนรายใหญ่รายหนึ่งในบริษัทกล่าวว่าเขาไม่สนับสนุนข้อตกลงที่ 76 ดอลลาร์ต่อหุ้นตามการยื่นเรื่องตามระเบียบข้อบังคับเมื่อวันที่ 24 เมษายน

“…มูลค่าธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสมมติฐานหนี้สุทธิ 599 ล้านดอลลาร์ อยู่ที่ประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ และมีค่าธรรมเนียมการเลิกรา 3% ของมูลค่าตราสารทุนของข้อตกลง หรือประมาณ 95 ล้านดอลลาร์

“…กลุ่มนักลงทุนประกอบด้วย Istithmar PJSC ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้ร่วมกับ Kerzner ในรีสอร์ท Atlantis ในดูไบแล้ว…”

ทำไมต้องเรียนรู้วิธีเล่นโป๊กเกอร์จากหนังสือในเมื่อคุณสามารถเรียนรู้บทเรียนส่วนตัวจากผู้เล่นที่เขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างแท้จริง

Tom McEvoy แชมป์โป๊กเกอร์ระดับโลกและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์เกม 14 เล่ม นำเสนอบทเรียนโป๊กเกอร์ส่วนตัวที่บ้านของเขาในลาสเวกัส และบทเรียนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเนวาดาได้

ด้วยเงิน $200 ต่อชั่วโมง มือใหม่ที่ใฝ่ฝันสามารถเรียนรู้การเคลื่อนไหวบางอย่างที่ทำให้ McEvoy เป็นตำนานในโลกโป๊กเกอร์ ข้อมูลเชิงลึกของเขาทำให้ผู้เล่นทุกระดับมีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับโป๊กเกอร์

McEvoy กล่าวว่า “ฉันยังชอบเล่นมากที่สุด แต่ฉันก็ชอบที่จะสอนผู้คนเกี่ยวกับเกมนี้มากพอๆ กัน “มันน่าตื่นเต้นเสมอสำหรับฉันที่ได้เห็นหลอดไฟดับในหัวของผู้คน ทุกคนสามารถเรียนรู้บางสิ่งเพื่อพัฒนาการเล่นของพวกเขา”

McEvoy ให้บทเรียนมากว่าสองทศวรรษ เป็นงานพาร์ทไทม์ที่เขาทำโดยบังเอิญ หลังจากที่เขาเขียนหนังสือเล่มแรกของเขา “How to Win at Tournament Poker” ในปี 1985 ผู้เล่นก็มาหาเขาเพื่อขอคำแนะนำในการเล่น เขายินดีที่จะปฏิบัติตามและในที่สุดก็มีคนรับจำนวนมากดังนั้นตำแหน่งครูจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าเขาจะไม่มีการศึกษาการสอนอย่างเป็นทางการ แต่ผู้เล่นโป๊กเกอร์หลายพันคนก็ได้รับประโยชน์จากบทเรียนของเขา

นักเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ Kathy Liebert ผู้เล่นการแข่งขันมืออาชีพ ก่อนที่เธอจะกลายเป็นชื่อครัวเรือน Liebert ใช้คำแนะนำของ McEvoy เพื่อเรียนรู้การแข่งขันโป๊กเกอร์

ปัจจุบันอันดับที่หกในการจัดอันดับพลังการแข่งขันของ Bluff Magazine/ESPN Poker Room ลีเบิร์ตเป็นผู้หญิงอันดับหนึ่งในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์และโดยทั่วไปถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในโลก

เป็นประจำใน World Poker Tour Liebert เป็นผู้เล่นหญิงที่มีอันดับสูงสุดของทัวร์ อันดับที่สามของเธอในการแข่งขัน Doyle Brunson North American Poker Championship ปี 2548 เป็นการจบสกอร์ที่ดีที่สุดโดยผู้แข่งขันหญิงในรายการหลักแบบเปิดของ WPT แม้ว่า McEvoy รู้ว่าเธอก้าวไปไกลกว่าสิ่งที่เขาสอนมานานแล้ว แต่เขายังคงติดตามอาชีพของเธอและภูมิใจในอิทธิพลที่เขามีต่อเกมของเธอ

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคือผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ No-Limit Hold’Em หญิงที่เก่งที่สุดในโลก” McEvoy กล่าว “ผลลัพธ์ที่ได้พิสูจน์จุดยืนของฉัน เธอเป็นนักเรียนของฉันเมื่อนานมาแล้ว และมันยากที่จะไม่รู้สึกภูมิใจเมื่อใดก็ตามที่เธอทำได้ดี”

โดยปกติ นักเรียนถาม McEvoy หนึ่งหรือสองบทเรียน นักเรียนของเขามักเป็นผู้เล่นระดับกลาง บางคนมองหาวิธีที่จะเพิ่มเงินรางวัลในขณะที่คนอื่นๆ กำลังมองหาที่จะแปลงทักษะเกมเงินสดเป็นความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ McEvoy กล่าวว่าเขาสอนผู้เล่นที่มีความสามารถทั้งหมด บางอย่างดีกว่าเขาด้วยซ้ำ

คนอื่น ๆ แสวงหา McEvoy สำหรับการสอนเป็นระยะเวลานาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ McEvoy บินไปโอเรกอนเพื่อทำงานกับนักเรียนคนหนึ่งในช่วงสี่วัน การเล่น 10-12 ชั่วโมงต่อวันในหนึ่งสัปดาห์ทำให้ผู้เล่นใหม่รายนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพเกือบจะในทันที ในสถานการณ์พิเศษเช่นนี้ McEvoy กล่าวว่าโครงสร้างราคาของเขาแตกต่างจากจำนวนเงินปกติ

McEvoy กล่าวว่า “ฉันมีนักเรียนที่ต้องการบทเรียนเดียวเท่านั้น และฉันมีนักเรียนที่ต้องการบทเรียนหลายชุดในระยะเวลาอันยาวนาน” “โดยปกติ คนๆ หนึ่งได้บทเรียนหนึ่งบท ชอบในสิ่งที่พวกเขาได้ยิน แล้วกลับมาเรียนอีกสองสามบทเรียน”

สำหรับค่าธรรมเนียมบทเรียน McEvoy เข้าสู่หนึ่งในแปดบัญชีโป๊กเกอร์ออนไลน์ของเขาและนั่งลงที่เกมที่นักเรียนเลือก เขาเชี่ยวชาญในโป๊กเกอร์ทุกประเภท แต่คำขอที่พบบ่อยที่สุดของเขาคือ No-Limit Hold’Em

หากบทเรียนอยู่ในลาสเวกัส McEvoy ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเขาและคอยดูแลนักเรียนของเขา เมื่อบทเรียนจบลงทางโทรศัพท์ McEvoy ลงชื่อเข้าใช้ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ชื่นชอบของนักเรียน โดยเสนอการสอนแบบเดียวกัน แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักเรียนมองไม่เห็นไพ่ของ McEvoy แม้ว่า McEvoy ชอบที่จะให้บทเรียนด้วยตนเอง แต่เขากล่าวว่าทั้งสองวิธีมีประสิทธิภาพ

หาก No-Limit Hold’Em เป็นเกมของคุณ McEvoy จะนั่งลงที่การแข่งขันแบบซิท-แอนด์-โกออนไลน์และอธิบายมือของเขาและเหตุผลเบื้องหลังการกระทำของเขา ระหว่างมินิทัวร์นาเมนต์ McEvoy นำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับโป๊กเกอร์โดยทั่วไป ประกบข้อเท็จจริงเหล่านั้นด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเล่นบางมือขึ้นอยู่กับตำแหน่ง การเล่นของคู่ต่อสู้ ระดับบอด และขนาดกอง เขายังเล่าเรื่องราวในอดีตให้นักเรียนฟัง โดยใช้ประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์มากมายเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อสร้างความบันเทิง

แน่นอน เป้าหมายคือการชนะเงิน แต่ McEvoy กล่าวว่ามันสำคัญกว่าสำหรับนักเรียนของเขาที่จะเลือกรูปแบบการเล่นที่จะทำให้พวกเขาเป็นผู้ชนะในระยะยาว

“คุณไม่สามารถสอนเกมให้ใครได้ภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมง” McEvoy กล่าว “ฉันจะไปที่หลุมศพของฉันโดยไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกม แต่สิ่งที่คุณทำได้คือวางคนบนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อเล่นโป๊กเกอร์เพื่อชัยชนะ จากที่นั่น มันขึ้นอยู่กับพวกเขาที่จะมีวินัยมากพอที่จะสร้างเกมที่ได้ผล สำหรับพวกเขา.”

บางทีผู้อุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างการทำธุรกรรมบทเรียนคือ McEvoy มืออาชีพวัย 61 ปีรายนี้กล่าวว่าเขาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากนักเรียนตลอดเวลา โดยมองหาวิธีปรับปรุงเกมของเขาอยู่เสมอ และรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยนักเรียนในอนาคตของเขา

“ฉันเรียนรู้สิ่งที่ฉันสอน” McEvoy กล่าว “โดยการสอนตลอดเวลา ฉันสามารถรักษาเกมของตัวเองให้มั่นคงและสม่ำเสมอ ฉันชอบความท้าทายในการสอนให้ผู้คนเล่น ไม่มีใครเข้าใกล้เกมในลักษณะเดียวกันอย่างแน่นอน และมันน่าตื่นเต้นเสมอที่จะหาวิธีที่จะทำให้ ทุกคนดีขึ้นนิดหน่อย”

หากต้องการรับบทเรียนจาก McEvoy โปรดส่งอีเมลหาเขาที่tommcevoy@cox.netหรือเล่นกับเขาที่www.pokerstars.com McEvoy เล่นที่ Poker Stars ภายใต้ชื่อของเขาเองและทำหน้าที่เป็นโฆษกอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์

เคล็ดลับจากทอม

1.) การเล่น J-10 ให้เหมาะสม –นี่คือมือที่เล่นได้ไม่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ ยกเว้น AK อย่างดีที่สุด มันเป็นมือที่จั่วไพ่ และมีความเสี่ยงที่จะอยู่เหนือไพ่ ไพ่ฟลัชที่สูงขึ้น และไพ่สเตรจที่สูงกว่า เขาบอกว่ามันเป็นมือที่เล่นได้ แต่ถ้ามันสามารถเล่นได้ในราคาถูก

2.) การเล่นBig Slick –นี่คือการวาดรูปมือ McEvoy ต้องการให้ฉันเน้นประเด็นนี้ นี่คือภาพวาดมือ หากคุณพลาด flop ด้วยมือนี้ คุณจะต้องสามารถหนีจากมันได้ นอกจากนี้ยังเป็นมือที่ต้องพับก่อน flop ในช่วงต้นของทัวร์นาเมนต์หากต้องเผชิญกับการเพิ่มหรือสองครั้ง

3.) เป็นคนแรกในหม้อ – หากคุณเป็นคนแรกในหม้อ คุณต้องเลี้ยง การเพิ่มทำให้คุณมีโอกาสชนะสองครั้งและสร้างหม้อที่ใหญ่ขึ้นหากคุณทำมือของคุณในความล้มเหลว การเพิ่มทำให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นหลังจากฟล็อป เพราะคุณเป็นตัวแทนของมือที่แข็งแกร่งและสามารถดำเนินต่อไปได้แม้ว่าไพ่ฟล็อปจะทรยศคุณ

4.) มีมือโปรด –เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เล่นที่จะไม่ตกหลุมรักมือใด ๆ และ McEvoy กล่าวว่าเขาเกลียดการได้ยินคนบอกเขาเกี่ยวกับ “มือโปรด” ของพวกเขา แม้แต่กระเป๋า Aces ก็ถูกถอนออกในบางครั้ง ทุกมือจำเป็นต้องเล่นโดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่หลากหลาย การยึดมั่นในกลยุทธ์หนึ่งกับมือข้างใดข้างหนึ่งเป็นข้อเสนอที่สูญเสียไปตามกาลเวลา

5.) ด่าผู้เล่นคนอื่น –การตะโกนใส่ผู้เล่นคนอื่นเพราะวิธีการเล่นของพวกเขานั้นช่างไร้เดียงสา แม้แต่ผู้เล่นที่เก่งที่สุดก็ยังทำผิดพลาดเป็นครั้งคราวและมีองค์ประกอบสำคัญของโชคในโป๊กเกอร์ เมื่ออารมณ์เสียที่ผู้เล่นคนอื่นที่ทำบีตแย่ๆ ให้คุณ ทอมบอกว่าพยายามจำจังหวะที่แย่ทั้งหมดที่คุณให้ไว้ตลอดเส้นทางอาชีพของคุณ และก้าวไปสู่มือถัดไปหรือทัวร์นาเมนต์อย่างมีระดับ

หนังสือโดย Tom McEvoy

“Championship Stud”โดย Tom McEvoy, Linda Johnson และ Max Stern (ยังไม่วางจำหน่าย)

“Championship Hold’em Tournament Hands: A Hand-by-Hand Strategy Guide to Winning Hold’em Tournaments”โดย Tom McEvoy และ TJ Cloutier (2005)

“แชมป์โอมาฮา”โดย Tom McEvoy และ TJ Cloutier (2005)

“ลุ้นรับเงินก้อนโตไม่มีขีดจำกัด-Texas Hold’em Tournaments: How to Beat Casino and Online Satellite Poker Tournaments”โดย Tom McEvoy และ Brad Daugherty (2005)

“วิธีชนะการแข่งขันโฮลเด็มไม่จำกัด”โดย Tom McEvoy และ Don Vines (2005)

“โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนชิพ”โดย Tom McEvoy (2004)

“แชมป์ไม่มีขีด จำกัด และโฮลเด็ม จำกัด “โดย Tom McEvoy (2004)

“The Championship Table: At the World Series of Poker (1970-2003)” โดย Dana Smith, Tom McEvoy และ Ralph Wheeler (2004)

“Championship Hold’em” โดย Tom McEvoy และ TJ Cloutier (2004)

“Beat Texas Hold’em”โดย Tom McEvoy และ Shane Smith (2004)

“No Limit Hold’em: The New Players Guide to Winning Poker’s Biggest Game”โดย Tom McEvoy และ Brad Daugherty (2004)

“แชมป์โอมาฮา: Omaha Hi-Lo, Omaha Hi และ Omaha Pot-Limit” โดย Tom McEvoy และ TJ Cloutier (1999)

“Championship Stud: 7 Card Stud Hi-Lo, Stud/8 และ Razz”โดย Tom McEvoy, TJ Cloutier และ Max Stern (1998)

“วิธีชนะในการแข่งขันโป๊กเกอร์”โดย Tom McEvoy (1985) แมสซาชูเซตส์ – ตามที่รายงานโดย Boston Globe: “สมาชิกสภาเมือง George Rotondo ต้องการวางเสื่อต้อนรับใน Revere สำหรับชนเผ่า Cape Cod Indian ซึ่งในไม่ช้าอาจมองหาสถานที่เพื่อสร้างคาสิโน

“ในความคาดหมายของ Mashpee Wampanoags จะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางอย่างเต็มรูปแบบ Rotondo ได้เสนอคำขอในการประชุมสภาเทศบาลเมืองในวันจันทร์เพื่อแก้ไขกฎหมายการใช้ที่ดินของ Revere เพื่อให้สามารถสร้างเกมคาสิโน Class III และศูนย์รวมความบันเทิงในเมืองได้ เขาหวังว่าสิ่งนี้จะอำนวยความสะดวก การพัฒนาคาสิโนที่สนามแข่งม้า Suffolk Downs หรือ Wonderland

“ในขณะที่ Rotondo กล่าวว่าเขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อรองรับ ‘ตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค’ นักวิจารณ์ของข้อเสนอนี้ รวมทั้งนายกเทศมนตรี Thomas G. Ambrosino กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ในจุดนี้

“…เผ่าสมาชิก 1,468 ชนะการรับรองจากรัฐบาลกลางเบื้องต้นเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้เกิดช่วงเวลาแสดงความคิดเห็นหนึ่งปี หากการยอมรับของรัฐบาลกลางยังคงอยู่ ชนเผ่าจะได้รับอำนาจอธิปไตยและรัฐจะต้องเจรจาต่อรองกับชนเผ่าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเล่นการพนัน ภายใต้กฎหมายของรัฐในปัจจุบัน, ชนเผ่าจะได้รับอนุญาตให้หาที่ดินเพื่อสร้างคาสิโนสไตล์บิงโก, เพราะบิงโกถูกกฎหมายในแมสซาชูเซตส์ การอนุมัติจากรัฐพิเศษจะต้องสร้างคาสิโน Class III เต็มรูปแบบ เช่น Foxwoods และ Mohegan Sun ใน คอนเนตทิคัต

“ด้วยการพนันสล็อตแมชชีนที่สนามแข่งของรัฐในบริเวณขอบรก สมัครเล่นบอลออนไลน์ Rotondo กล่าวว่าการแนะนำการพนันคาสิโนที่หนึ่งในแทร็กอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาเพื่อประหยัดงานในท้องถิ่นหลายร้อยงาน … ”

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — Ira David Sternberg กล่าวว่าเขาได้รื้อฟื้นรูปแบบรายการทอล์คโชว์ทางวิทยุแบบเก่าของลาสเวกัสในยุครุ่งเรืองของ Strip และปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21

สเติร์นเบิร์ก รองประธานฝ่ายสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ของลาสเวกัส ฮิลตัน เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Lunchtime With Ira” ซึ่งเป็นรายการทอล์คโชว์รายสัปดาห์เป็นเวลา 1 ชั่วโมงภายใน Shimmer Cabaret ของที่พักทุกวันจันทร์ตอนเที่ยง

การแสดงที่ออกอากาศสดทาง KDWN-AM (720) ยังดำเนินการในระดับประเทศทาง Cable Radio Networks สตรีมสดและเก็บถาวรบนเว็บไซต์ของ Las Vegas Hilton และถ่ายทำโดย Watchit Television Network เพื่อออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ในห้องพักของ Hilton .

ด้วยการขอโทษต่อ Howard Stern สเติร์นเบิร์กอาจเป็น “ราชาแห่งสื่อทั้งหมด” ของลาสเวกัส

“เป็นการผสมผสานระหว่างการส่งเสริมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Las Vegas Hilton เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในลาสเวกัส” Sternberg ผู้เข้าร่วม Las Vegas Hilton ในช่วงฤดูร้อนปี 2547 กล่าว