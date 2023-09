สมัคร NOVA88 Clarion Events ตั้งชื่อ Spectrum Gaming

สมัคร NOVA88 เป็นพันธมิตรที่ปรึกษาระดับโลก (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Clarion ซึ่งจัดพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจชั้นนำของตลาดไปจนถึงกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเกมระดับนานาชาติ รวมถึง ICE Totally Gaming (ลอนดอน), EiG (เบอร์ลิน) และ GiGse (ซานฟรานซิสโก) ได้ตั้งชื่อ Spectrum Gaming Group เป็น พันธมิตรที่ปรึกษาระดับโลก

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสององค์กรจะช่วยเพิ่มความกว้างและคุณภาพของแบรนด์ ซึ่งมีตั้งแต่การประชุมเกมไปจนถึงบริการด้านกฎระเบียบ

“ในบทบาทใหม่ของเรา Spectrum จะยกระดับความเป็นผู้นำระดับโลกของ Clarion ในงานเกมด้วยการแนะนำหัวข้อที่อุตสาหกรรมนี้ต้องรับทราบอยู่เสมอ และโดยการแนะนำวิทยากรที่มีความรู้รอบรู้ที่มีคุณสมบัติในการให้คำแนะนำที่จำเป็น” Michael Pollock กรรมการผู้จัดการ Spectrum กล่าว

“ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ผสมผสานความรู้ของเราเกี่ยวกับกฎหมายการเล่นเกม กฎระเบียบ และการดำเนินงาน เข้ากับการเข้าถึงที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Clarion และความมุ่งมั่นในการสร้างกิจกรรมที่มีความสามารถสูงสุด” Frederic Gushin กรรมการผู้จัดการ Spectrum กล่าว “Spectrum และบริษัทในเครือ – Spectrum-i, Spectrum Asia และ Spectrum Gaming Capital – ได้ให้บริการรัฐบาลและลูกค้าเอกชนในตลาดตั้งแต่สิงคโปร์ไปจนถึงไซปรัส โดยทำงานในทั้งหมด 36 รัฐและ 45 ประเทศ”

Kate Chambers กรรมการผู้จัดการที่รับผิดชอบกลุ่มแบรนด์เกมของ Clarion เชื่อว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านเกมระดับนานาชาติที่กำลังเติบโตซึ่งเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร

“ในทุกสิ่งที่เราทำ เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะนำเสนอกิจกรรม หัวข้อ และประสบการณ์ร่วมสมัยและให้มูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง” Chambers กล่าว “Spectrum เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเกมระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความรู้และการติดต่อจำนวนมหาศาลนี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีค่าอย่างยิ่ง

“การเล่นเกมเป็นภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเราจะทำงานร่วมกับทีมงานที่ Spectrum เพื่อช่วยระบุ หัวข้อที่สำคัญที่สุด รักษาความปลอดภัยให้กับผู้คิดความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และสำรวจพื้นที่ด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ Spectrum จะมีส่วนร่วมในเนื้อหาด้วยการพูดคุย กลั่นกรอง และเป็นประธานเซสชันที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งแบรนด์ของเรา”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — บาร์เร็ตต์-แจ็กสัน นักประมูลรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จะประมูลรถ Chevrolet Camaro Convertible ปี 1969 (ตัวอย่าง) ของ Greg Olsen เพื่อนสนิทของ All-Pro เพื่อการกุศลในการประมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-25 ​​มิถุนายน 2559 ที่ โม ฮีแกน ซัน

รถจะข้ามกลุ่มการประมูลในวันที่ 23 มิถุนายน โดยราคาค้อน 100 เปอร์เซ็นต์จะมอบให้กับแผนกต้อนรับเพื่อการวิจัย: มูลนิธิ Greg Olsen ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ The HEARTest Yard

“การขายรถเพื่อการกุศลถือเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจมากที่สุดอย่างหนึ่งในการประมูล” Craig Jackson ประธานและซีอีโอของ Barrett-Jackson กล่าว “นี่คือสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญของบริษัทเรามาเป็นเวลานาน เนื่องจากเราได้ช่วยระดมทุนได้เกือบ 90 ล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน การมีดารา NFL อย่างเกร็กติดอยู่กับรถคันนี้ ทำให้มันพิเศษมาก และฉันดีใจที่เขาเลือก Barrett-Jackson จะช่วยเรื่องนี้ในการประมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรกของเรา”

Chevrolet Camaro Convertible ปี 1969 (ตัวอย่าง) โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง และช่วงล่างที่สร้างขึ้นอย่างมืออาชีพโดยใช้ส่วนประกอบหลังการขายตลอด เครื่องยนต์บล็อกเล็ก Dart V8 427ci ที่สร้างขึ้น และเกียร์ธรรมดา 5 สปีด Tremac ขับเคลื่อน Camaro ตัวถัง สี และขอบตกแต่งได้รับการบูรณะอย่างมืออาชีพ และภายในตกแต่งด้วยเบาะแบบสั่งทำพิเศษ พร้อมด้วยแผงหน้าปัดและเครื่องมือหลังการขาย คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ยางหลังการขายและล้อเหล็กแท่ง ฝากระโปรงรับอากาศบริสุทธิ์ สปอยเลอร์หลัง ขั้วต่อโครงตัวถัง และโรลบาร์

“ผมอยากให้ Camaro คันนี้ปรับปรุงชีวิตของครอบครัวต่างๆ และรู้ทันทีว่าการประมูลผ่าน Barrett-Jackson จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้รถคันนี้เป็นที่รู้จักมากที่สุด” Olsen กล่าว “บริษัทประมูลเป็นผู้นำแนวหน้าในอุตสาหกรรมนี้ และความมุ่งมั่นและความเต็มใจที่จะสนับสนุนงานการกุศลก็โดดเด่น ฉันรอคอยที่จะได้เห็นรถคันนี้ก้าวข้ามบล็อกเพื่อการกุศล และเมื่อเติบโตขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มันน่าตื่นเต้นสำหรับ ฉันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแรกของ Barrett-Jackson ที่ Mohegan Sun”

การประมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรกที่ Mohegan Sun ในคอนเนตทิคัต ระหว่างวันที่ 23-25 ​​มิถุนายน จะมีการถ่ายทอดสดทาง Velocity และ Discovery Channel

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – สล็อต Phantom of the Operaใหม่ของSlotlandนำเสนอการหมุนฟรีพร้อมตัวคูณที่ยอดเยี่ยม จนถึงสิ้นเดือนจะมีของแจกฟรี $15 และมีเงินฝากหลายรายการให้ทดลองใช้ Phantom of the Opera จะพาผู้เล่นเดินทางสู่การเดินทางแสนโรแมนติกหลังเวทีที่ Paris Opera House มันเป็นสล็อตห้ารีลที่มีสี่แถวที่สร้างชุดค่าผสมที่ชนะได้มากกว่าสล็อตสามแถวปกติ มี 30 ช่องจ่ายเงินคงที่ ด้วยตัวเลือกระหว่างการเดิมพันต่ำและสูง เกมนี้มีช่วงการเดิมพันที่กว้างมาก ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้เพียง 30 เหรียญ ($.30) ต่อการหมุนในช่วงเดิมพันต่ำ และสูงถึง 1,500 เหรียญ ($15) ในช่วงเดิมพันสูง สัญลักษณ์หมุนฟรีเริ่มต้นการหมุนฟรีสูงสุด 30 ครั้งพร้อมตัวคูณสูงสุด 7 เท่า โบนัส Phantom of the Opera

80-150%

ข้อกำหนดการเดิมพันโบนัสจาก 12X

80% (เงินฝากขั้นต่ำ $ 30 ข้อกำหนดการเดิมพัน 17X)

รหัสคูปอง: TRYME80

100% (เงินฝากขั้นต่ำ $40 ข้อกำหนดการเดิมพัน 15X)

รหัสคูปอง: TRYME80

150% (เงินฝากขั้นต่ำ $50 ข้อกำหนดการเดิมพัน 12X)

รหัสคูปอง: TRYME80

โบนัสทั้งหมดใช้ได้ในวันที่ 25 พฤษภาคมถึง 5 มิถุนายนเท่านั้น

“Phantom of the Opera เป็นหนึ่งในเรื่องราวความรักที่โรแมนติกที่สุดตลอดกาล” Michael Hilary ผู้จัดการของ Slotland กล่าว “ด้วยการออกแบบที่สวยงามและคุณสมบัติการหมุนฟรีที่ยอดเยี่ยม ฉันคิดว่าเกมนี้ถูกกำหนดให้เป็นเกมคลาสสิกเช่นกัน!”

แม้ว่า Slotland จะเพิ่มวิดีโอโป๊กเกอร์ใหม่หลายเกมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่นี่เป็นสล็อตใหม่เกมแรกในช่วงเวลาหนึ่งสำหรับผู้บุกเบิกสล็อตออนไลน์ด้วยเงินจริง Slotland สร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่นทั่วโลกมานานกว่า 17 ปี ปัจจุบันมีเกมคาสิโนที่มีเอกลักษณ์ถึง 41 เกม ซึ่งเข้ากันได้กับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของ Apple และ Android มากที่สุด

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — PKR Casino กำลังเฉลิมฉลองผู้ชนะแจ็คพอตคนล่าสุด!

Sondon43 ของสกอตแลนด์ถูกแจ็ กพอต Mega Moolahในเดือนพฤษภาคมด้วยราคา 75,012 ปอนด์

“ฉันยังตกใจอยู่!” แม่ลูกสามกล่าว “ฉันจะใช้ชัยชนะในช่วงวันหยุดเพื่อเด็กๆ และซ่อมแซมบ้านบางส่วน”

เธอรัก PKR ไม่เพียงเพราะชัยชนะครั้งใหญ่ของเธอ แต่สำหรับ “การส่งเสริมการขายที่ดี เว็บไซต์ที่ดี และเกมที่คัดสรรมาอย่างดี”

ต้องการที่จะเป็นรายต่อไป? เล่นเพื่อรับรางวัลแจ็คพอตมากกว่า 8 ล้านเหรียญที่ PKR Casino หรือ PKR Vegas วันนี้! (ข่าวประชาสัมพันธ์) — เป็นเวลาสองสามสัปดาห์แล้วที่ Melissa C. ได้รับรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟที่Win A Day Casinoและเธอยังไม่ได้บอกใครเลยนอกจากเพื่อนสนิทและแมวของเธอเกี่ยวกับการชนะรางวัล $95,775 ของเธอ

เพื่อนและครอบครัวคนอื่นๆ ของเธอต้องพบกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่

“ตอนแรกฉันกรีดร้องแล้วนั่งไม่กี่นาทีด้วยความประหลาดใจ แทบไม่อยากจะเชื่อเลย” เธอบอกกับ Thomas ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า LiveChat ของ Win A Day

“จนถึงตอนนี้ฉันเพิ่งบอกเพื่อนสนิทของฉันไปเท่านั้น” เธอกล่าวเมื่อวานนี้ “ฉันกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับครอบครัวและลูกหลาน!”

เมลิสซา หญิงม่ายเกษียณ โดนแจ็กพอตด้วยการเล่นกล้อง Olympus ตัวใหม่สล็อต Olympus สล็อต 5×4 เกมแรกของ Win A Day เป็นเกมธีมกรีกที่เทพเจ้าแห่งโลกยุคโบราณปกครองสูงสุด คุณสมบัติโบนัสสามประการเพิ่มการชนะของผู้เล่นด้วย Wilds พิเศษและการหมุนฟรีพร้อมตัวคูณมากถึง 5 เท่า สัญลักษณ์ลึกลับมอบรางวัลโบนัสเงินสดทันที

“Fuzzy เจ้าแมวของฉัน เป็นคนแรกที่ฉันแบ่งปันความสุขด้วย มันอยู่รอบตัวฉันเสมอ ดังนั้นมันมักจะได้รับข่าวดีก่อนเสมอ”

Melissa ได้รับชัยชนะอันสวยงามที่ Win A Day และเว็บไซต์ในเครืออย่างSlotlandตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีอะไรที่เหมือนกับแจ็กพอตนี้

“ผมเป็นผู้เล่นมาหลายปีแล้ว ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่โชคของมือใหม่จริงๆ ผมไม่มีกลยุทธ์ใดๆ เลย ผมตั้งค่าเบี้ยเลี้ยงการพนันและยึดถือมัน ผมเล่นเพื่อความสนุกสนาน ผมชอบเล่น สล็อตที่มีรอบโบนัสพิเศษ”

ผู้โชคดีวางแผนที่จะซ่อมแซมบ้านและนำเงินบางส่วนไปเป็นค่าเล่าเรียนของลูกหลานของเธอ

“ฉันยังวางแผนจัดงานรวมญาติครั้งใหญ่ด้วย และฉันต้องการไปฟลอริดากับเพื่อนสองสามคนในช่วงฤดูร้อน – ที่ไหนสักแห่งที่เราสามารถเล่นไพ่และสนุกไปกับสล็อตได้!”

เพียงสองสามเดือนเท่านั้นนับตั้งแต่ Win A Day ได้รับรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟทั่วเว็บไซต์ ในเดือนมีนาคม Diane B ได้รับรางวัล $182,430 จากการเล่นเกมสล็อตTropical Treat

ด้วยการเปิดตัว สล็อต Ice Crystals ใหม่ล่าสุด เกมดีลักซ์พร้อม Trailing Wild, Win A Day Casinoขณะนี้มีช่องพรีเมี่ยมที่ไม่ซ้ำใคร 33 ช่องและช่องเพนนีที่ไม่ซ้ำใคร 18 ช่อง ด้วยวิดีโอโป๊กเกอร์ คีโนและรูเล็ต มีเกมคาสิโนที่ไม่ซ้ำใครถึง 63 เกม ส่วนใหญ่ใช้งานได้ดีบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Apple และ Android เดือนหน้า Win A Day จะฉลองวันเกิดครบรอบ 10 ปีด้วยเกมใหม่และโบนัสวันเกิดมากมาย

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — การแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ Spring Championship ประจำปี 2559 ( SCOOP ) ซึ่งจัดขึ้นในช่วง 17 วันที่ผ่านมาโดยPokerStars.comซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือ Amaya Inc. ได้สร้างสถิติโลกใหม่สำหรับซีรีส์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ร่ำรวยที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เงินรางวัลรวม 90,984,283.44 ดอลลาร์จาก 56 รายการ (168 ทัวร์นาเมนต์) ทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่ 81,222,158.66 ดอลลาร์ ซึ่งตั้งไว้ระหว่าง SCOOP 2014 เกือบ 10 ล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์ที่ได้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของ การแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับเรือธงของ PokerStarsและความกระหายที่ผู้เล่นจากทั่วโลกมีต่อซีรีส์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด

แต่บันทึกไม่ได้จบเพียงแค่นั้น กิจกรรมหลักทั้งสามรายการของปี 2016 ซึ่งเล่นจนจบคืนนี้ แซงหน้าสถิติการเข้าร่วมและเงินรางวัลรวมครั้งก่อนๆ กิจกรรมหลักมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ (สูง) มีผู้เข้าร่วม 824 รายสร้างเงินรางวัลรวมกว่า 8 ล้านดอลลาร์ แซงหน้ารายการ 694 รายการในปีที่แล้วที่เล่นเพื่อเงินรางวัลรวม SCOOP Main Event (สูง) ที่เป็นประวัติการณ์ในขณะนั้นที่ 6,940,000 ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน กิจกรรมหลักมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (Med) ดึงดูดผู้เข้าร่วม 5,026 รายและเงินรางวัลรวม 4,786,661.88 ดอลลาร์ ดีขึ้นจาก 4,238 รายการและเงินรางวัลรวม 4,238,000 ดอลลาร์จาก SCOOP 2015 สุดท้าย กิจกรรมหลัก 100 ดอลลาร์ (ต่ำ) มีผู้เข้าร่วม 24,591 รายและเงินรางวัลรวม 2,255,978.34 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากผลงานที่ดีที่สุดครั้งก่อนของ SCOOP 2013 โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 23,045 รายเพื่อชิงส่วนแบ่งเงินรางวัลรวม 2,304,500 ดอลลาร์

Eric Hollreiser ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของ PokerStars กล่าวว่า “เงินรางวัลที่ทำลายสถิตินี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความนิยมที่ยืนยงของโป๊กเกอร์ออนไลน์” “มันยังเป็นผลมาจากคนที่มีความสามารถและการทำงานหนักของทุกคนที่ PokerStars ตั้งแต่ทีมทัวร์นาเมนต์ห้องโป๊กเกอร์ที่จัดตารางเวลาไว้ด้วยกัน ไปจนถึงทีมสนับสนุนลูกค้าที่ช่วยให้ผู้เล่นของเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ของพวกเขา”

สรุปกิจกรรมหลัก

ผู้เล่นเก้าคนสุดท้ายในกิจกรรมหลักมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ (สูง) กำลังแข่งขันกันในวันนี้เพื่อชิงรางวัลที่หนึ่งมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นรางวัลสูงสุดอันดับที่ห้าที่เคยได้รับในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ออนไลน์และใหญ่ที่สุดสำหรับกิจกรรม SCOOP ผู้เล่นทั้งเก้าคนจะชนะตัวเลขอย่างน้อยหกหลัก

ผู้นำในด้านชิป 9.8 ล้านชิปคือผู้เล่นในสหราชอาณาจักร “raidalot” โดยมีผู้เล่นเอสโตเนีย “markovitsus” เป็นอันดับสองด้วยชิป 5.8 ล้านชิป และ Scott “gunning4you” Seiver ในอันดับสามด้วย 4.6 ล้านชิป กิจกรรมหลักมูลค่า 1,000 ดอลลาร์และ 100 ดอลลาร์มีเงินรางวัลสูงสุดมากกว่า 750,000 ดอลลาร์และ 225,000 ดอลลาร์ตามลำดับ และจะสรุปผลในภายหลังในวันนี้

ตารางสุดท้ายของ กิจกรรม

หลักของวันนี้จะดำเนินต่อไปในเวลา 14.30 น. ET (19.30 BST, 20.30 CET) และสามารถดูได้ในไคลเอนต์เดสก์ท็อปและมือถือ PokerStars รวมถึงช่อง PokerStars Twitch อย่างเป็นทางการ (ตั้งแต่ 14.45 ET, 19.45 BST, 20.45 CET เนื่องจากความล่าช้า 15 นาที) ซึ่งจะจัดโดย Team PokerStars Pro Liv Boeree

ผู้เล่นของลีดเดอร์บอร์ดซีรีส์

ด้วยตั๋ว WCOOP มากกว่า 100,000 ดอลลาร์และรางวัลเงินสดสำหรับผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกระดานผู้นำ SCOOP ต่ำ ปานกลาง สูง และโดยรวม การต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งผู้เล่นแห่งซีรีส์ถือเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ PokerStars

เข้าสู่คืนสุดท้าย “Vichyn88” นำ “ต่ำ” Dzmitry “Colisea” Urbanovich ขึ้นนำ “Medium” Vladimir “vovtroy” Troyanovskiy คุม “High” ขณะที่ Shaun “shaundeeb” Deeb ครองตำแหน่งสูงสุด บนลีดเดอร์บอร์ด “โดยรวม” ทีม PokerStars Pro Jason Mercier ซึ่งเป็นผู้เล่นแห่งปีในปี 2558 ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่สอง ตำแหน่งสุดท้ายจะประกาศในวันพรุ่งนี้หลังจากกิจกรรมหลักสิ้นสุดลง

เป็นครั้งแรกที่ PokerStars จัดทำ Team PokerStars SCOOP Leaderboard ด้วยสิทธิ์ในการคว้ารางวัลและตลาด BetStars สำหรับลูกค้าเพื่อสนับสนุน Team Pro ที่พวกเขาคิดว่าจะจบอันดับสูงสุด Jason Mercier ผู้เป็นที่ชื่นชอบก่อนซีรีส์ซึ่งมีสกอร์ 5/1 ในตอนแรก ชนะการต่อสู้เนื่องจากไม่มีผู้ท้าชิงคนใดเหลืออยู่ในกิจกรรมหลัก Mercier ทำคะแนนได้สำเร็จ 90 แต้มก่อนผู้ท้าชิงที่ใกล้ที่สุดคือ Naoya “nkeyno” Kihara สมาชิกทีม PokerStars Pro Online วันนี้ BetStars เปิดเผยว่า 90% ของการเดิมพันที่ Mercier ชนะ หนังสือกีฬาได้สูญเสียผลรวมตัวเลขห้าหลัก ซึ่งแสดงถึงชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับนักพนัน!

Mercier ยังได้รับเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์อีกด้วยเดิมพันกับเพื่อนทีม PokerStars Pro George Danzer; ก่อนที่จะเริ่มซีรีส์ พวกเขาเดิมพันกันเองว่าใครจะจบอันดับสูงกว่าบนกระดานผู้นำ SCOOP

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Ruby Seven Studios และ Genesis Gaming ได้ทำข้อตกลงในการอนุญาตเนื้อหาของ Genesis Gaming เพื่อใช้ในเกมคาสิโนโซเชียลสดและในอนาคตที่พัฒนาโดย Ruby Seven Studios

ข้อตกลงด้านเนื้อหาจะขยายพอร์ตโฟลิโอเกมสล็อตของ Ruby Seven Studios สำหรับเกมคาสิโนโซเชียลฟรีที่ได้รับคะแนนสูงสุดในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ Genesis ขยายไปสู่คาสิโนโซเชียลเพิ่มเติม

ในข้อตกลงดังกล่าว Genesis Gaming จะออกใบอนุญาตเกมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ Robyn, Rich Panda และ Lion Dance Festival เพื่อใช้ใน TropWorld Casino, Lucky North Casino และชื่อที่กำลังจะมีขึ้นสำหรับ Pechanga Resort and Casino ข้อตกลงด้านเนื้อหานี้จะขยายพอร์ตโฟลิโอสล็อต Ruby Seven Studios ด้วยชื่อชั้นคาสิโนที่มีชื่อเสียงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เล่นโซเชียลได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต Facebook และแพลตฟอร์มเว็บ

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2551 Genesis Gaming ได้พัฒนาเกมสล็อตมากกว่า 200 รายการสำหรับคาสิโนทางบก ออนไลน์ และโซเชียล “ในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหา การเป็นพันธมิตรกับบริษัทเกมโซเชียลชั้นนำจะขยายขอบเขตการเข้าถึงของเราและนำเนื้อหาของเราออกไปในที่ที่เป็นของมัน – กับผู้เล่น เรารู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอที่จะได้เป็นหุ้นส่วนนี้” Baldy Rakhra รองประธานฝ่ายธุรกิจของ Genisis Gaming กล่าว การพัฒนา–อเมริกา

“การรวมเนื้อหาของ Genesis Gaming ทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์ผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุงด้วยชื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด” Michael Carpenter ซีอีโอและประธาน Ruby Seven Studios กล่าว “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทีมนักออกแบบเกมที่ยอดเยี่ยมนี้ และแทบรอไม่ไหวที่จะเผยแพร่เนื้อหาของพวกเขาให้กับผู้เล่นของเรา”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Intertops PokerและJuicy Stakesได้นำเงิน 5,000 GTD คืนยอดนิยมคืนวันอาทิตย์กลับมาตามตารางการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ยุ่งวุ่นวาย

ผู้เล่นสามารถซื้อเข้าได้ในราคา $50+$5 หรือชนะตั๋วในการแข่งขันแซทเทิลไลท์ จะมีการแข่งขันดาวเทียมอย่างน้อยสามรายการต่อวันและมากกว่านั้นในวันอาทิตย์ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน $5,000 GTD

วันอาทิตย์ $5,000 GTD

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19:00 น. ตะวันออก

$50+$5 ซื้อใน

10,000 สแต็คเริ่มต้น ม่านบังตา 15 นาที การลงทะเบียนล่าช้า 3.5 ชั่วโมง

Satellite Tournaments

Turbo การเข้าใหม่

ทุกวัน เวลา 4:30 น. 8:30 น. 10:30 น

. วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 9.30 น.

วันอาทิตย์ เวลา 6.00 น.

Turbo R&A

วันอาทิตย์เวลา 4:05, 5:00, 5:30

น. Intertops และ Juicy Stakes เพิ่งเพิ่ม GTD R&A มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ครั้งที่สองในตารางวันศุกร์ของพวกเขา หลังจาก GTD Deep Turbo ยอดนิยมมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (กลับเข้ามาใหม่) แต่ทัวร์นาเมนต์คืนวันอาทิตย์นี้คือ GTD ที่ใหญ่ที่สุดของสัปดาห์

“ผู้เล่นหลายคนพูดว่า ‘เกิดอะไรขึ้นกับคืนวันอาทิตย์ที่รับประกันเงิน 5,000 ดอลลาร์!’ เราแค่ต้องนำมันกลับมา” ผู้จัดการของ Intertops Poker กล่าว “เรามีทัวร์นาเมนท์อื่นๆ มากมาย แต่นี่เป็นเงินรางวัลรวมที่ใหญ่ที่สุดของเรา”

Intertops และ Juicy Stakes เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องห้องโป๊กเกอร์ที่วุ่นวายบน Horizon Poker Network พวกเขายังมีเกมคาสิโนให้เลือกมากมายจาก Cake เกมคาสิโนประจำเดือนเดือนพฤษภาคมที่ Intertops คือZen Blade ใหม่HD สล็อตหลายไลน์ที่อุทิศให้กับงานศิลปะลึกลับและมีเสน่ห์ของนักรบนินจาที่มีเกมโบนัสที่ให้รางวัลหมุนฟรี เกมประจำสัปดาห์ที่ Juicy Stakes คือKing Tut’s Chamberซึ่งจะพาผู้เล่นไปสู่โลกมหัศจรรย์ของอียิปต์โบราณ