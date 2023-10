สมัคร NOVA88 ‘เอาชนะนาฬิกา’ กับ PokerStars

สมัคร NOVA88 (ข่าวประชาสัมพันธ์) — การแข่งขัน Beat The Clock รูปแบบใหม่ที่รวดเร็วพร้อมให้บริการแล้วที่ PokerStars.com ซึ่งเป็น เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Amaya เกม Beat The Clock เป็นทัวร์นาเมนต์ Zoom ที่ใช้เวลาเพียงห้านาที สร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและกระตุ้นอะดรีนาลีนสำหรับผู้เล่นที่กำลังมองหาการเล่นโป๊กเกอร์ที่รวดเร็ว

ผู้เล่นทุกคนต้องทำเพื่อชนะเงินสดจะยังคงอยู่ในเกมจนกว่าเวลาจะหมด จากนั้นรางวัลจะกระจายตามสัดส่วนชิป ของผู้เล่น เมื่อสิ้นสุดทัวร์นาเมนต์

คริสเตียโน โรนัลโด้ นักร้องนำวง Beat The Clock เป็นดาวเด่นของแคมเปญโฆษณาของผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีโฆษณาทางโทรทัศน์ที่กระตุ้นการมองเห็นปรากฏบนหน้าจอทั่วโลกในสัปดาห์นี้ PokerStars SportsStar Cristiano Ronaldo กล่าวว่า “Beat The Clock ต้องการให้คุณคิดและดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยทักษะระดับสูง ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นแบบเดียวกับที่ฉันพบในสนาม องค์ประกอบที่กำหนดเวลาของเกมนี้ทำให้การเล่นสนุก และหมายความว่าฉันสามารถแก้ไขอะดรีนาลีนได้อย่างรวดเร็วในขณะเดินทาง”

การแข่งขันแบบจับเวลาสี่มือเหล่านี้มีให้บริการแล้วบนเดสก์ท็อปและมือถือ ผู้เล่นที่สามารถหลบเลี่ยงการคัดออกเมื่อหมดเวลาห้านาทีจะได้รับรางวัลอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่รักความตื่นเต้นของการแข่งขันและกำลังมองหาการเล่นโป๊กเกอร์ระยะสั้น เกมขนาดพอดีคำเหล่านี้ยังเป็นวิธีกระตุ้นให้ผู้เริ่มต้นได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของโป๊กเกอร์และพัฒนาทักษะเพิ่มเติม

Severin Rasset ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการดำเนินงานโป๊กเกอร์ของ PokerStars กล่าวว่า “เรามองหานวัตกรรมที่ PokerStars อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่า Beat The Clock เป็นส่วนเสริมใหม่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้อเสนอโป๊กเกอร์ของเรา มันเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการปรับตัวให้ทัน การเล่นโป๊กเกอร์ที่เข้มข้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นบนมือถือ โดยในเวลาเพียงห้านาที ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับอารมณ์และความตื่นเต้นทั้งหมดที่มีเพียงโป๊กเกอร์เท่านั้นที่มอบให้”

การแข่งขัน Beat The Clock มีให้บริการในแอพมือถือ PokerStars และไคลเอนต์เดสก์ท็อป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ PokerStars (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ในวันที่อากาศหนาวเหน็บของฤดูหนาว ไม่มีอะไรจะยิ้มได้เท่ากับช็อกโกแลตร้อนสักแก้ว และเมื่อพูดถึงช็อกโกแลตร้อน ๆ สักแก้ว ร้านอาหารที่Tropicana Atlantic City Casino & Resortก็ทำได้ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโกโก้ร้อนคลาสสิกตั้งแต่สมัยเด็กๆ หรือกำลังมองหาช็อกโกแลตอร่อยๆ ทรอปิคาน่าพร้อมมอบทางเลือกที่อร่อยและน่าพึงพอใจสำหรับการจิบ ลิ้มลอง และเฉลิมฉลองได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 10 เหนือ อะไรจะดี

กว่า วิธีพักผ่อนในวันฤดูหนาวด้วยช็อกโกแลตร้อน Hazelnut Ghirardelli ที่ทำจากนูเทลล่า บรั่นดี และรสชาติอันรุ่งโรจน์ของ Frangelico ทรีทเมนต์ที่น่าดึงดูดนี้ราดด้วยวิปครีมและเสิร์ฟพร้อมหลอดช็อคโกแลตในราคา 8 ดอลลาร์ หรือลองช็อกโกแลตร้อน Salted Caramel Ghirardelli ที่ทำจากเหล้า Baileys Salted Caramel ราดด้วยคาราเมลและเกลือทะเลเพิ่มเติม เสิร์ฟพร้อมหลอดช็อกโกแลตในราคา 8 ดอลลาร์ หากคุณชอบอะไรที่เย็นจัด เราก็มีเครื่องดื่มไว้ให้คุณ ลองช็อกโกแลตร้อนแช่แข็งเค็มคาราเมล ที่ทำจากช็อคโกแลตร้อนและซอสคาราเมลเค็มผสมกับน้ำแข็ง ราดด้วยวิปครีมและซอสคาราเมลราดด้วยเพรทเซลเคลือบช็อคโกแลตด้านบน ในราคา 8 ดอลลาร์

เดอะปาล์ม

ไล่ล่าความหนาวเย็นด้วย Peppermint Patty สำหรับการดื่มเครื่องดื่มแสนอร่อยนี้ The Palm ได้เพิ่มเหล้ายินเปปเปอร์มินต์หนึ่งช็อตลงในสูตรช็อคโกแลตร้อนที่ทำเอง $10.00.

Carmine’s

นี่ไม่ใช่โกโก้ที่แม่ของคุณเคยทำ S’more ของอิตาลีที่ร้าน Carmine’s ใช้ช็อกโกแลตร้อนแบบดั้งเดิมและเติมด้วย Stoli Vanilla และ Tuaca ซึ่งเป็นเหล้าวานิลลาของอิตาลี จากนั้นโรยหน้าด้วยชิ้นช็อกโกแลตเกรแฮมแครกเกอร์ มาร์ชเมลโลว์ และวิปครีม $10.00.

Cuba Libre Restaurant & Tequila Bar

ขจัดความบลูส์ในฤดูหนาวด้วย Café Mocha ที่มีกาแฟคิวบาผสมกับช็อคโกแลตเม็กซิกันแบบดั้งเดิมและราดด้วยวิปครีม $4.00.

รีรา ไอริชผับ

เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเสื่อมโทรมและจะยิ่งดีขึ้นเมื่อมีรสชาติของช็อกโกแลต เมนู Hot Choc พิเศษของเราเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการมื้ออาหารหรือเพียงพักสมองจากชีวิตประจำวันที่วุ่นวาย ลองช็อคโกแลตมิสต์ของเรา ($9) ช็อคโกแลตร้อนเจือด้วยไอริชมิสต์ และราดด้วยวิปครีมอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา Chocomel ของเรา ($ 8) ช็อคโกแลตร้อนราดด้วยคาราเมล Bailey ที่เข้มข้นและราดด้วยวิปครีมอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา หรือสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ช็อคโกแลตออเร้นจ์ ($8) ช็อคโกแลตร้อนที่เติมเหล้าส้ม และราดด้วยวิปครีมอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

Marketplace Express

เพลิดเพลินกับช็อกโกแลตร้อนคาราเมลร้อนหนึ่งแก้วในราคาเพียง $3.50 จาก Marketplace Express

Hooters

Baby ข้างนอกหนาวมาก เชิญมาที่ Hooters แล้วเพลิดเพลินไปกับความร้อนด้วยช็อกโกแลตร้อนในแก้ว Hooters ของที่ระลึกในราคาเพียง $8.00

น้ำดับเพลิง

คนรักช็อกโกแลตจะอดใจไม่ไหวที่จะลิ้มลองไอริชฮ็อตช็อกโกแลตของ Firewater ที่ทำร่วมกับ Guinness และ Baileys ในราคา 8.00 ดอลลาร์

A Dam Good Deli

เอาชนะความหนาวเย็นและลองช็อกโกแลตร้อนของ Smore ในราคา 2.50 ดอลลาร์ที่ A Dam Good Deli คุณจะต้องขอ s’more อย่างแน่นอน!

สปอร์ตบาร์ Dam Good

ใครสามารถต้านทาน Hot Chocolate Martini ได้? ทำด้วยวอดก้าวานิลลา เบลีย์ และครีมเดอโกโก้ในราคาเพียง 8.00 ดอลลาร์ (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ชนะการเดินทางมหัศจรรย์สู่ Lapland ในการผจญภัยออโรร่าของBet365 Bingo

เล่นทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน และรับตั๋วเข้าสู่เกม All-Winners Finale ซึ่งจะจัดขึ้นเวลา 21.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันที่ 25 พฤศจิกายน คุณสามารถรวบรวมตั๋วได้มากถึง 10 ใบในแต่ละสัปดาห์และเล่นในรอบสุดท้ายเพื่อลุ้นรางวัลทริปไปแลปแลนด์ รางวัลเงินสด หรือส่วนแบ่งแจ็คพอตชุมชน 1,000 ปอนด์

รับตั๋วหนึ่งใบเพื่อปิดท้ายทุกชัยชนะในเกม Snowflake ของเรา ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรในแต่ละวันในห้อง Log Cabin สุดพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับทุกๆ 10 ปอนด์ที่เดิมพันในห้องล็อกเคบิน คุณจะได้รับตั๋วหกใบสำหรับเล่นเกมที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 เกมใน Party Hour ของเรา ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันที่ 25 พฤศจิกายน ในห้องเดียวกัน

เท่านั้นยังไม่พอ เยี่ยมชม Bet365 Bingo เพื่อรับโปรโมชั่นสุดพิเศษและโอกาสในการชนะรางวัลอันเหลือเชื่อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อเสนอที่สำคัญ

ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 11:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันที่ 31 ตุลาคม จนถึง 21:06 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีช่วงเวลาที่มีคุณสมบัติสี่ช่วงเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันจันทร์ จนถึง 22:36 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ของ โปรโมชั่น ยกเว้นช่วงสุดท้ายซึ่งจะสิ้นสุดในเวลา 22:36 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน

คุณสามารถรับตั๋วฟรีหนึ่งใบสำหรับเล่นเกม All-Winners Finale สำหรับการชนะแบบหนึ่งแถว สองแถว และฟูลเฮาส์ในห้อง Log Cabin ของเรา หรือคุณสามารถซื้อตั๋วจากตารางเวลาได้ในราคา 1 ปอนด์ จำนวนตั๋วสูงสุดที่คุณจะได้รับจากแต่ละช่วงการคัดเลือกคือ 10 ใบ และคุณสามารถถือตั๋วได้สูงสุด 40 ใบสำหรับรอบชิงชนะเลิศ

ระยะเวลาที่มีคุณสมบัติคือ:

ช่วงที่หนึ่ง: 31/10/2559 – 06/11/2559

ช่วงที่สอง: 11/07/2559 – 13/11/2559

ช่วงที่สาม: 14/11/2559 – 20/11/2559

ช่วงที่สี่: 21/11/2559 – 24/11/2559

เกม All-Winners Finale จะมีขึ้นในเวลา 21.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน ในห้อง Log Cabin นี่คือเกม 90 Ball โดยมีเงินสด 25 ปอนด์เป็นรางวัลแถวเดียว เงินสด 50 ปอนด์เป็นรางวัลสองแถว และทริปไปแลปแลนด์มูลค่า 2,700 ปอนด์เป็นรางวัลฟูลเฮาส์

Party Hour จะมีขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 20:00 น. สหราชอาณาจักร จนถึง 20:54 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร คุณจะได้รับตั๋วหกใบสำหรับแต่ละเกมสำหรับทุกๆ เงินสด 10 ปอนด์ที่เดิมพันภายในห้อง Log Cabin ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น รางวัลสำหรับเกมเหล่านี้จะสลับกันระหว่างบัตรกำนัล Love2shop และรางวัลเงินสด คุณสามารถรับตั๋วได้สูงสุด 36 ใบต่อเกมสำหรับ Party Hour

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอฉบับเต็ม โปรดไปที่เว็บไซต์

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – The River Casino of Milford (New Hampshire Charitable Gaming LLC) รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศตำแหน่งใหม่ในแนชัว นิวแฮมป์เชียร์ River Casino และ Sports Bar จะเปิดให้บริการในที่ปัจจุบันคือ Arena Sports Bar และ Night Club บน High Street และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคมเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบ สปอร์ตบาร์เปิดให้บริการแล้ว และจะยังคงเป็นเช่นนั้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลง

สถานที่ใหม่จะประกอบด้วยโต๊ะโป๊กเกอร์ 12 โต๊ะ และโต๊ะเล่นเกมแบบดั้งเดิม 6 โต๊ะ พร้อมด้วยสปอร์ตบาร์บริการเต็มรูปแบบที่มีโทรทัศน์ 40 เครื่อง และจอโปรเจ็กเตอร์ 3 เครื่อง Greg Barber ผู้จัดการทั่วไปของ River Casino ซึ่งเป็นผู้นำในความพยายามที่จะย้ายไปที่ Nashua กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำแบรนด์ความบันเทิงคาสิโนของเรามาสู่ Nashua เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการมอบโอกาสในการเล่นเกมให้กับผู้ชมที่ใหญ่ขึ้น และช่วยให้เราสามารถ มีอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้เลือกมากมาย”

เมื่อปีที่แล้ว River Casino จ่ายเงินรางวัลเงินสดมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ให้กับนักเล่นเกมที่โชคดี ในขณะที่ยังคงอุทิศตนเพื่อการกุศลทั่วทั้งภูมิภาคต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้ง River Casino ได้บริจาคเงินมากกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรเกือบ 75 แห่ง องค์กรการกุศลที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มคุ้มครองสัตว์ องค์กรทหารผ่านศึก การแข่งขันกีฬานักเรียน โครงการของโบสถ์ คลังอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย

สาธุคุณ ดร. Robert Odierna (สาธุคุณ Odie) จาก Church of the Good Shepard และหน่วยงานประตูหน้าใน Nashua เป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนเมื่อเก้าปีที่แล้วกับ New Hampshire Charitable Gaming สาธุคุณ Odie กล่าวว่า “ผู้สนับสนุนและทีมงานปฏิบัติการที่ River Casino ใน Milford มีความยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยและช่วยเราระดมเงินที่ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการสำคัญมากมายสำหรับชุมชน Nashua พวกเขาดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส และทำในสิ่งที่พวกเขาบอกว่าจะทำและดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอด”

ริเวอร์คาสิโนคาดหวังว่าทั้งรางวัลและการบริจาคเพื่อการกุศลจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในสถานที่ใหม่ “เรามีสถานที่ที่ดีเยี่ยมในแนชัวและเราต้องการให้ลูกค้าของเราเดินผ่านประตูและมีประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าเรากำลังตอบแทนชุมชนของเรา” Barber กล่าว

River Casino ดำเนินการภายใต้กฎและข้อบังคับของ New Hampshire Racing and Gaming ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ New Hampshire Lottery Commission พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสลากกินแบ่ง

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ขณะที่ Carl Carodenuto ได้รับรางวัล Mid-States Poker Tour ครั้งที่สามอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่ต้องพูดถึงรางวัลที่หนึ่งมูลค่า 114,072 ดอลลาร์

Carodenuto ผู้ได้รับรางวัล MSPT Canterbury Park ในเดือนธันวาคมและจากนั้นก็ป้องกันตำแหน่งของเขาได้สำเร็จในเดือนเมษายน (ในสาขา 470 และ 376 รายการ) จะไม่มาถึงจุดหยุดล่าสุดจนกว่าเพื่อนของเขา Rich Alsup เรียกเขาขึ้นมา เมื่อเห็นว่าทั้งสองเสมอกันในอันดับสี่ในกระดานผู้นำผู้เล่นแห่งปีของ MSPT ซีซั่น 7 โดยมีคะแนนคนละ 2,300 คะแนน พวกเขาจึงตัดสินใจขึ้นเครื่องบินเช้าวันเสาร์จากมินนิโซตา

หนึ่งวันครึ่งต่อมา พวกเขาก็จบการแข่งขันในฐานะแชมป์และรองชนะเลิศ และกระโดดขึ้นไปอยู่บนสุดของกระดานผู้นำ POY ด้วยกัน

“เราพบตั๋วในนาทีสุดท้าย” คาโรเดนูโตซึ่งจบอันดับหกใน MSPT Meskwaki กล่าว “มันเป็นการพลิกกลับที่รวดเร็วใน 48 ชั่วโมง บ้าจริง ริชชี่และฉันจะแข่งขันเพื่อ POY อย่างแน่นอน ฉันแค่หวังว่าเขาจะไม่แย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงไปจากฉัน”

Carodenuto ไม่เพียงแต่คว้าแชมป์รายการที่สามเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วง 11 เดือนเท่านั้น เขายังเป็นผู้นำ POY โดยหยุดไป 2 ครั้ง กระโดดขึ้นเป็นอันดับสองในรายการทำเงินตลอดกาลของทัวร์ และมีรอยบาก เงินสด MSPT ที่สี่ของเขา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตารางสุดท้าย

ผลตารางสุดท้าย

1. Carl Carodenuto (บลูมิงตัน, มินนิโซตา), 114,072 ดอลลาร์

2. Rich Alsup (นิวโฮป, มินนิโซตา), 68,919 ดอลลาร์

3. Josh Turner (เซนต์หลุยส์, มิสซูรี), 44,916 ดอลลาร์

4. Norman Straughn (เวสต์มินสเตอร์, โคโลราโด), 31,132 ดอลลาร์

5. Adam Wilbur (อีรี, โคโลราโด) 23,765 ดอลลาร์

6. Brian Gallegos (เดนเวอร์, โคโลราโด), 18,291 ดอลลาร์

7. Bobby Garcia (เดนเวอร์, โคโลราโด), 15,210 ดอลลาร์

8. Alex Greenblatt (ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย), 12,595 ดอลลาร์

9. Jackson McAllister ( เดนเวอร์ โคโลราโด) 10,647 เหรียญสหรัฐฯ

10. ไก่ หวัง (เดนเวอร์ โคโลราโด) 8,080 เหรียญ

สหรัฐฯ การหยุดครั้งที่สองของ MSPT ของซีซั่น 7 ที่Golden Gates Casinoในแบล็กฮอว์ก รัฐโคโลราโด ถือเป็นเรื่องใหญ่ กิจกรรมหลักมูลค่า 1,100 ดอลลาร์ดึงดูดผู้เข้าร่วม 490 คนในเที่ยวบินเริ่มต้นสามเที่ยวบิน (98 ในวันที่ 1a, 183 บน 1b และ 209 บน 1c) ซึ่งผู้เล่น 92 คนกลับมาสำหรับการดำเนินการวันที่ 2 ในวันอาทิตย์

ด้วยผู้เล่น 45 คนที่ได้รับค่าตอบแทน มากกว่าครึ่งหนึ่งของสนามจะปล่อยให้มือเปล่า ในบรรดาผู้ที่ขาดเงินสด ได้แก่ อดีตแชมป์ MSPT Mark Sandness และ Rodger Johnson, แชมป์ Poker Milly Maker ระดับโลกปี 2015 Adrian Buckley และ Jim Rice ผู้เข้าแข่งขันในรายการทีวียอดนิยม Survivor: South Pacific

หลังจากที่ David Hampel ตกอยู่ในฟองสบู่ การกำจัดเงินก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึง แชมป์ WSOP Colossus II Ben Keeline (อันดับ 39, 2,377 ดอลลาร์), MSPT Pro Matt Alexander (อันดับ 35, 2,852 ดอลลาร์), MSPT Golden Gates รองแชมป์เดือนเมษายน Jason Vanstrom (32, 2,852 ดอลลาร์), ผู้นำชิปวันที่ 1a Scott Stewart (25, 3,565 ดอลลาร์), แชมป์ซีซั่น 6 Kane Lai (22, 3,565 ดอลลาร์) และเด็กชายฟองสบู่โต๊ะสุดท้าย Aaron Thomas (11, 8,080 ดอลลาร์)

Carodenuto ซึ่งอยู่ในตารางสุดท้ายของ MSPT ครั้งที่สองในหนึ่งสัปดาห์ เริ่มต้นอย่างมีสไตล์โดยกำจัด Kai Wang ด้วยมือที่สาม อย่างไรก็ตาม ในมือที่สี่เขาตกเป็นเหยื่อของราชินีที่เจ๋งกว่าในกระเป๋าเอซของ Josh Turner ผู้ชนะแหวน World Series of Poker Circuit ห้าสมัย จากนั้น Jackson McAllister และ Alex Greenblatt ซึ่งเป็นผู้นำ ชิป

Day 1b และ 1c ตามลำดับก็ลาออก และไม่นานหลังจากที่ Bobby Garcia ชนรางรถไฟ หลังจากที่ Brian Gallegos ล้มในอันดับที่ 6 ก็เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ระหว่าง Carodenuto และผู้นำชิปอย่าง Adam Wilbur อดีตผู้นี้ไล่ตามกษัตริย์ที่ไหลผ่านแม่น้ำและอีกแปดคนเพียงเพื่อจะพบว่าคู่ต่อสู้ของเขาล้มราชาและราชินีไปแล้ว วิลเบอร์แพ้การพลิกกลับในเวลาสั้นๆ ต่อมา และมือหนึ่งต่อมา อัลซัพ ก็เข้ามาดูแลนอร์แมน สตราห์น ในอันดับสี่ ในระหว่างการเล่นแบบสามมือ Carodenuto ล้มราชาและราชินีอีกครั้ง และมันนำไปสู่การสิ้นพระชนม์ของ Turner

ซึ่งล้มราชาและสิบลง การเล่น แบบเฮดอัพเป็นเรื่องที่น่าสนใจ Carodenuto เริ่มต้นด้วยเงิน 6.5 ล้านถึง 2.5 ล้านของ Alsup แต่ไม่ว่าพวกเขาจะจบตรงไหน พวกเขาก็จะกลายเป็นอันดับ 1 และ 2 ในกระดานผู้นำ MSPT ซีซั่น 7 POY ในมือสุดท้าย Alsup เคลื่อนไหวด้วยหกในสี่และแม้จะล้มเหลวในคู่หนึ่ง แต่ก็พ่ายแพ้เมื่อ Carodenuto ริเวอร์เอซด้วยเอซสิบ ด้วยเหตุนั้น Carodenuto จึงสร้างประวัติศาสตร์และขจัดข้อสงสัยใดๆ ว่าเขาเป็นหนึ่งในการฝ่าวงล้อมโป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ขอแสดงความยินดีกับ Carl Carodenuto ที่คว้าแชมป์ MSPT สมัยที่สาม MSPT ดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าด้วยกิจกรรมหลักอีก 1,100 ดอลลาร์ที่Potawatomi Hotel & Casinoในตัวเมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ซึ่งมีการรับประกัน 200,000 ดอลลาร์ โปรดไปที่เว็บไซต์